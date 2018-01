Hoy por Hoy (03/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

y al tercer día de dos mil dieciocho volvió el fútbol después del parón navideño los estadios se vuelven abrir a partir de las seis de siete de la tarde con los partidos de ida de los octavos de la Copa del Rey se abren hoy innovan a cerrarse en todo el mes de enero porque entre la Liga el agrupa a partidos prácticamente todos los días José Antonio Duro

Voz 3 00:35 así hola qué tal buenos días si al fútbol se abre paso con bastante fuerza en esos mil dieciocho desde hoy y hasta el treinta y uno de enero apenas va a haber días de descanso apenas cinco esto es entre comillas por culpa de la Copa del Rey que tiene hoy los partidos de ida de los octavos de final y que no descansa durante todo el mes de enero desde aquí y hasta la primera semana de febrero se jugarán octavos cuartos semifinales del torneo del COI por supuesto todo ello aderezado con las correspondientes jornadas de Liga una cada fin de semana por lo que en espera de la Champions a la espera también del Mundial de Rusia el calendario futbolístico se ajusta en este dos mil dieciocho

Voz 0027 01:10 es miércoles tres de enero en Irán van a más las protestas que empezaron el jueves pasado y que según el líder supremo del país el ayatolá Ali Jamenei están orquestadas por los enemigos del régimen manifestaciones en las que han muerto al menos veinte personas sí que dejan mil detenidos y la autoridad judicial del país advierte de que muchos de esos detenidos podrían enfrentarse a delitos castigados con pena

Voz 2 01:29 muy bien la protestas un derecho constitucional para los iraníes pero lo que provocan los alborotadores violentos es sensiblemente diferente a los manifestantes son grupos terroristas escondidos para provocar disturbios no podemos esperar ayuda de quiénes están satisfechos de los acontecimientos que están perjudicando al pueblo iraní

Voz 0027 01:50 en ambos Estados Unidos ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar esta crisis desde Europa el presidente francés Macron Le pide contención al presidente iraní en Rohaní para que no incremente el número de víctimas por la acción policial al a la hora de disolver estas manifestaciones dio llega a Cuba la máxima representante de la diplomacia europea Federica Mogherini en una visita muy criticada por la oposición de la isla Isabel Villar

Voz 4 02:15 sí según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el viaje es un grave error que no tiene en cuenta la lucha de los opositores a Castro Elías Amor Bravo ex presidente de este organismo

Voz 5 02:23 en la señora Mogherini yo creo que debería de estar informada del drama que supone que Cuba desde el año mil novecientos cincuenta y nueve haya pisoteado los derechos de más de medio millón de cubanos y ella va a mantener un diálogo con las autoridades del régimen que sepa que está hablando con una parte muy pequeña de la sociedad cubana dejando de lado la mayoría de los cubanos quieren un sistema democrático

Voz 0027 02:43 en España Esquerra presiona a Junts per Cataluña para que aclare cómo piensa investir presidenta Puigdemont mientras el siguiente

Voz 4 02:49 es el portavoz Esquerra el diputado de Esquerra Sergi sabría insiste en que tienen que ser los que han ganado dentro del bloque independentista quienes propongan una estrategia para volver a investir a Puigdemont sua opción ganadora entre las opciones independentistas y por lo tanto nosotros estamos

Voz 0795 03:03 a la espera no de que Jones Cataluña nos concrete

Voz 6 03:08 cómo se lleva a cabo esta que su propuesta lector

Voz 0027 03:10 la el hermano del joven argelino que se suicidó según Interior en la cárcel de Archidona convertida anuncie pide una investigación exhaustiva sobre la muerte del joven porque el el hermano no se cree el suicidio dice son declaraciones a la SER

Voz 3 03:27 no no no no era alguien que se fuera suicidar o que él estaba en contra de eso era un hombre que amaba la vida es soñaba como todo el mundo con mejorar su vida era deportista no tenía problemas físicos ni psicológicos is a ir a la situación

Voz 7 03:43 sí

Voz 0027 03:44 en Galicia la madre de Diana Quer se ha personado como acusación particular en la causa sobre la desaparición de su hija sea reabierto en el juzgado de Ribeira

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 04:05 yo hoy pasa a disposición judicial el hombre acusado de secuestrar el sábado a sus dos hijos que ya han vuelto con la mal

Voz 4 04:11 los niños de nueve y diez años salieron ilesos tras la detención de su padre que hirió con un cuchillo a tres de los agentes que consiguieron arrestarlo ayer en Dos Hermanas en Sevilla

Voz 0027 04:21 y hoy nubes en casi toda España con temperaturas que siguen subiendo Luismi Pérez buenos días

Voz 4 04:26 buenos días Aimar así es van a subir mucho de hecho ahora mismo muchas zonas del Cantábrico y el Mediterráneo ya están por encima de los quince grados así como en Canarias esta tarde nos vamos a arrimar a los veinticinco grados en la costa de Andalucía la valenciana y la murciana en el Cantábrico de dieciocho a veinte grados por tanto muchísimas la vida pero como muy bien dices con bastantes nubes ahora en Galicia el Cantábrico los Pirineos y todo el interior peninsular nubes bajas nieblas que van a ir dejando algunos chubascos cerca de Galicia también en Euskadi esta tarde sobretodo o en las sierras de Gordón la demanda en el Sistema Ibérico en Canarias tiempo tranquilo al igual que en el Mediterráneo pero eso sí Aimar con vientos de poniente otra vez tozudos se fuertes sobretodo esta tarde

Voz 0027 05:11 gracias Luismi siete y cinco de la mañana seis y cinco en Canarias

Voz 8 05:15 en la cara

Esquerra empieza a presionar a Puigdemont para que concrete cómo piensa cumplir su promesa de campaña devolver a Cataluña y someterse a una investidura advierten de que es el propio candidato Jones Per Cataluña en nadie más quién tiene que explicar qué planes maneja para una investidura que desde Esquerra reconocen difícil Radio Barcelona Frederic Vincent cambia

Voz 0706 06:16 Bondi además de Cataluña asegura que mantiene contacto permanente con los otros partidos independentistas en Barcelona en Bruselas asilo apuntan explícitamente en un comunicado en el que aseguran que estos contactos van a seguir para dicen constituir el Parlament elegirá la mesa e investir a Puigdemont Esquerra asegura ahora en público que su prioridad también es está ahora bien

Voz 9 06:36 ya una mica posen sobre la tabla Comas Farrelly tac comer como que esta

Voz 4 06:41 esto es otro de los autóctonos

Voz 0806 06:44 el portavoz de Esquerra esa risa Varea decía

Voz 0706 06:46 a Cook en Cataluña como fuerza independentista más votada tiene que poner encima de la mesa cómo se hace cómo se hace posible esta opción la de la investidura de pudiésemos que recordemos siguen Bruselas no son los únicos la CUP también presiona impiden Cataluña si en la próxima legislatura van a materializar la República que recordemos también los anticapitalistas consideran ya

Voz 0027 07:05 soplaba y la falta de gobierno en Cataluña les sirve al Ejecutivo de Rajoy para justificar su retraso en la presentación de un nuevo modelo de financiación autonómica teóricamente ese nuevo modelo tenía que estar listo técnica estar presentado antes de que acabara el año pasado pero el Gobierno sigue estirando los plazos y mientras tanto en el PSOE desconfían empiezan a desconfía

Voz 3 07:23 desde la voluntad de la Moncloa para llegar a ningún acuerdo Inma Carretero buenos días

Voz 0806 07:27 sí buenos días se incumplió el plazo comprometido en la conferencia de presidentes y ahora a pesar de la presión de las comunidades gobernadas por los socialistas y el Partido Popular sigue escudándose en que Cataluña no tiene gobierno lo explica así en una entrevista a Europa Press el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo creo que sí

Voz 1910 07:46 es el libro que

Voz 10 07:47 que Cataluña esté presente en el modelo de extranjero sinceramente no podemos volver a repetir el error del año dos mil nueve un modelo de financiación sólo negociando lo con una parte suizo el Partido Socialista pero ahora tampoco podemos pasar por ley del péndulo a otro escenario en el que no tengamos en cuenta los gobiernos de todas las comunidad autónomas incluido

Voz 0806 08:08 en Ferraz de todos modos desconfían mucho de las intenciones del Gobierno fuentes del entorno de Pedro Sánchez aseguran a la Cadena Ser que el Ejecutivo no tiene voluntad de alcanzar un acuerdo en un escenario en el que son siete las comunidades gobernadas por el PSOE y en un año preelectoral en el que además entienden esas fuentes que el Gobierno va a intentar cumplir con los objetivos de déficit a costa de las autonomías de todas formas la dirección socialista va a seguir exigiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que ponga encima de la mesa su propuesta de financiación autonómica

Voz 0027 08:45 la mirada de Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 08:47 lo más inquietante del año que ahora empieza es que seguimos sin un discurso político medianamente comprensible el Partido Popular bajo la dirección de Mariano Rajoy parece haber renunciado definitivamente a proponer a los ciudadanos un proyecto para los próximos años todo su mensaje gira en torno al mismo que siempre creación de empleo de muy mala calidad y una legislatura gris y anodina en la que nadie gobierna Nice deja legislar la tozudez de Rajoy en no querer hacer cambios en el Gobierno de introducir un mínimo de dinamismo en la vida política y social española es asombrosa parece pensar que basta con controlar el conflicto catalán para justificar su presidencia pero aunque eso fuera cierto desde un punto de vista estrictamente electoral no te falta una gran cultura política para darse cuenta de la gran cantidad de otros asuntos que están congelados o que son sistemáticamente ignorados asuntos en los que se juega también el futuro y que merecerían la acción del Gobierno es imposible que dentro del Partido Popular no haya políticos que comprendan la gravedad de tanta inacción que es verdad que Rajoy controlar el partido de arriba abajo pero aún así debería alzarse en tu interior voces pidiéndole que deje entrar en el gobierno nuevas voces y nuevas energías

Voz 0027 10:13 siete diez de la mañana seis y diez en Canarias la organización Andalucía Acoge va a pedir hoy al juez que investiga el suicidio de un joven en la cárcel de Archidona en Málaga que paralice las deportaciones de los migrantes que estaban recluidos con él en esa prisión que funciona como CIE la ONG teme que con esas expulsiones estén saliendo ahora mismo de España testigos que pudieran aclarar o dar datos de cómo murió Mohamed ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días buenos días

Voz 0806 10:38 las desde Andalucía Acoge se cuestionan por qué Mohamed estaba en una celda en una celda solo no es la única aclaración que solicitan José Luis Rodríguez

Voz 11 10:46 bueno de las cosas que nosotros le pedimos en ese escrito al al juez es que paralice la devolución al menos de las personas que compartían el módulo el módulo III como el fallecido porque son personas que podrían aportar información muy relevante para la investigación y lo que queremos es que no se les sustraía la autoridad judicial datos su información relevante para la averiguación efectivamente a fondo y en profundidad de un hecho tan grave como es el suicidio de una persona en un centro de internamiento en una prisión

Voz 12 11:15 Ahmed tiene muy claro que su hermano

Voz 0806 11:17 no se quitó la vida

Voz 13 11:19 on es pone fin así tienes Manel no vino a España para acabar con su vida el vino de Europa para mejorar su vida para tener una vida mejor como vimos en el último vídeo que hizo queremos la autopsia y que el Estado español nos facilite el expediente la información y que la investigación sea correcta y completa

Voz 0806 11:41 por ello ya anuncia que se va a personar como acusación particular para que se aclare lo sucedido

Voz 17 12:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 12:39 Estados Unidos pide que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna de urgencia para anal izar la crisis en Irán tras seis días de protestas masivas que dejan ya veinte muertos y alrededor de mil detenidos ha hecho falta casi una semana para que el líder supremo del país el ayatolá Ali Jamenei comparezca en público insiste en el discurso que repite el régimen de que las manifestaciones están asustadas por gobiernos extranjeros lo que él llama los enemigos de Irán Carolina Gómez buenas

Voz 0806 13:01 qué tal buenos días el líder supremo de Irán ha rotos

Voz 0393 13:04 silencio lo ha hecho para amenazar el ayatolá Ali Jamenei ha tachado de enemigos de la República a los manifestantes a los que acusa de utilizar sus medios su dinero y sus armas para crear problemas al régimen su mensaje contrasta con el del presidente Hasán Rohaní que condenaba la violencia pero decía entender algunas de las reivindicaciones económicas en menos de una semana las protestas dejan un balance de al menos un millar de detenidos y veinte fallecidos Estados Unidos como decías pedía esta noche la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación

Voz 1910 13:33 después de INAEM Nation

Voz 0393 13:35 la embajadora estadounidense en la ONU Nikki Haley aseguraba que las libertades que están consagradas en la Carta de Naciones Unidas están siendo atacadas en Irán la Casa Blanca ha pedido al régimen que respete las libertades y levante la censura en las redes sociales mientras que el presidente Trump calificaba a Irán de régimen brutal y corrupto

Voz 0027 13:53 en Israel el Gobierno de Netanyahu les da tres meses a las personas que están allí de forma irregular para que salgan del país sino serán detenidos y encarcelados les advierte un plan de deportación gubernamental que afectará según cálculos de la prensa local a XXXV mil personas treinta y cinco mil eritreos y sudaneses que viven en Israel Isabel Villar

Voz 0806 14:10 según el Ministerio de Interior organizarán las exportaciones a países como Ruanda con los que el Gobierno israelí ya ha llegado a un acuerdo para pagarle unos tres mil dólares según medios locales por cada inmigrante deportado las ONG critican este plan de deportación porque en primer lugar muchos de los migrantes afectados están a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo y en segundo lugar denuncian que no se puede poner precio a la vida humana la agencia de la ONU para los Refugiados ya ha expresado su profunda preocupación ante los planes del Gobierno pero el ministro de interior de Netanyahu ha presumido de que va a cumplir su promesa de eliminar es literal a todos los infiltrados de Israel más

Voz 0027 14:47 más de un cuarto de la tierra será áridas si la temperatura global sube más de dos grados como consecuencia del cambio climático es la conclusión de un estudio que publica la revista Nature que avisa de que al menos al aumentar los terrenos áridos para cada vez más sequía más riesgo de incendios Pascual donante buenos días

Voz 1684 15:03 buenos días aunque la previsión es desalentadora los expertos creen que si se limita el calentamiento global a un grado y medio Se reduciría drásticamente la fracción de la tierra que sufriría la desertización creen que es posible conseguirlo el mundo ya se ha calentado un grado por encima de los niveles preindustriales pero si se eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero se podría mantener el nivel por debajo de los dos grados el objetivo marcado por la común

Voz 0027 15:27 internacional si la temperatura sube por encima

Voz 1684 15:29 de esos dos grados no sólo habría desertización mermaría la biodiversidad la calidad del agua que bebemos aumentarían las olas de calor y los incendios forestales el estudio liderado por un equipo de científicos chinos y británicos recuerda que la aridez ha ido aumentando en el siglo XX en el Mediterráneo en el sur de África Australia y Latinoamérica

Voz 0027 15:49 del peligro que acecha al planeta en general al que afecta a uno de sus habitantes en concreto las lechuzas en España la población de esta ave rapaz ha caído a la mitad en algunas regiones Javier Gregori

Voz 0882 16:00 en Andalucía Castilla La Mancha Murcia Valencia Baleares Aragón Madrid Extremadura la población de lechuzas sea reducido hasta

Voz 18 16:08 mitad

Voz 0882 16:10 Media dos de cada diez ejemplares de esta emblemática

Voz 18 16:13 la rapaz nocturna han desaparecido ya de nuestro país

Voz 0882 16:15 sólo durante la última década para frenar esta dramática extinción una consulta popular ha elegido la lechuza como el ave del año iniciativa anual que ha organizado la Seo a la Sociedad Española de Ornitología la lechuza es un ave protegida a nivel nacional pero el uso masivo de insecticidas en la agricultura los choques contra los tendidos eléctricos o los envenenamientos están diez mando esta especie tan popular en la península ibérica

Voz 0027 16:44 hoy se estrena Bastian IVAs Tiana en los Teatros del Canal en Madrid la ópera infantil es una adaptación del libreto que escribió Mozart cuando sólo tenía

Voz 3 16:53 doce años adaptación que trae a la actualidad

Voz 0027 16:55 historia de amor entre dos pastores ahora los enamorados son dos compañeros de pupitre que ligan por Internet Raquel García

Voz 0393 17:02 han pasado más de dos siglos desde que Mozart escribir esta sátira del género pastoral a pesar de que se mantiene fiel al original el primer reto para la directora de escena Marina Bollaín era hacer una adaptación que enganchar a Bike lo que contaba en el fondo es que hay una chica

Voz 12 17:16 más sofisticada que que atrae a a Bastian IVAs Tiana se queda un poco como como más para más inocente índice pues yo también puede ser como las chicas de ciudad ya verdad es tuyo te voy a recuperar yo creo que dos pastores hoy en día no nos dice tanto ir pensé Si esto pasara el único

Voz 0393 17:34 punto hoy en día como sería aquí es una bloguera la que deja Bastian fascinado para eso Bollaín empezó a ver vídeos en Youtube y aprender un nuevo lenguaje vivo en el blog

Voz 12 17:42 era que es la chica que se lleva Bastian pues como tiene partes cantadas partes habladas pues yo los diálogos claro lo sea adaptado más libremente que que si tengo que ceñir me ha al texto cantado todo lo he traducido también está todo en español también las canciones y entonces e introducido momentos en los que la bloguera se sienta en una especie de banco que recuerda States

Voz 0393 18:03 es todo lo que ellos ven realmente no es cuando entra en escena colas el compañero macarra y repetidor que hace entrar en razón a Bastian Spinners skate board y una escenografía realista y muy sencilla que en esta versión moderna interpretan los pequeños cantores de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

Voz 3 18:23 Fuentes de la Fuente una carroza contra Queens en una cabalgata de Reyes que les parece

Voz 19 18:28 Jorge Moro creo que la diversidad en todos los aspectos de nuestra sociedad es necesario para poder avanzada dentro de nuestra democracia porque mi España todas y todos

Voz 20 18:40 la Deimos Eva a Asturias para mí son simplemente cineastas igual que otras fiestas como la de la Constitución y el que siquiera incluso incluir una arroz que no tema que ver con lo cristiano me parece genial porque su incluye la diversidad y el incluir y no excluir es el camino que debemos seguir

Voz 0027 18:59 Julen Iron las tradiciones

Voz 21 19:02 en otras ediciones ha habido momentos la historia en el que han empezado a hacerse eco creo que ya va siendo hora de que el respeto se considere una tradición respetemos por favor que salgan un grupo de Grass en una rozar que son niños que tienen que ver la diversidad que van a estar acostumbra dijimos que iba a ser más Trauma para los padres que se traumatizado por todo que para los limpios que lo van a considerar algo normal

Voz 3 19:23 Conchita de Getafe respeta todas las opiniones pero no está de acuerdo

Voz 22 19:26 los Reyes Magos las estrellas el belén los parajes y la historia que los Reyes vinieron de Oriente pero no ahora que supongan reinas maga yo no estoy de acuerdo Cielo no que éramos cambios las las tradiciones perdió la vida es analizar aquí siempre será eso

Voz 3 19:40 con pongamos tontería José Barcelona

Voz 23 19:44 lo de la carroza yo opino que como es sentido y es totalmente cierto es que ha subido la homofobia llueva o les han dado alas a la extrema derecha de San dado vuelos y esto no lo puede negar nadie ella iba tenemos muchas gracias a todos

Voz 24 20:05 hoy por hoy

Voz 8 20:14 hoy

vamos a escuchar los cargos

Voz 1910 20:20 qué tal buenos días diez grados tenemos a esta hora en la Gran Vía vuelven a subir las temperaturas hoy en Madrid otra vez cabalgata con polémica en la capital lo acaban de escuchar el colectivo orgullo vallecano va a denunciar las amenazas que está recibiendo por impulsar una carroza con drag queens que participará en la Cabalgata la de Reyes que saldrá el viernes en el distrito de Vallecas las tres RACC una de ellas una conocida cantante la prohibida harán las veces de reinas Magaz pero van estar también Melchor Gaspar y Baltasar y esta carroza de la diversidad donde habrá además familias y niños será una más de las dieciséis que participen en este desfile David Molina es portavoz de orgullo vallecano estuvo ayer en La Ventana de Madrid

Voz 25 20:57 la idea inicial y la final si lo que se va a hacer realmente el viernes es una carroza organizada por la igualdad de cuenta de Vallecas cuyo motivo central va a ser hacer un espectáculo para niños y niñas del barrio pasado en la defensa de la igualdad y la diversidad que tenemos una especie de tres Reyes reglas vagas van a ir disfrazadas con un tema relacionado con los animales si va a estar acompañada de Niños y Familias las casas del barrio de Vallecas

Voz 1910 21:25 será la primera vez que una de las cabalgatas de Madrid se dedique a la lucha por la igualdad y la diversidad tenga ese aire reivindicativo por los derechos LGTB y PP Ciudadanos han puesto el grito en el cielo Ana Román Partido Popular Begoña Vía

Voz 26 21:37 decir ciudadanos Le diría ya a la señora Carmena que por favor se dedica a trabajar por y para los madrileños se deje ya de tantísima ocurrencia pero por favor que se respeten los sentimientos y las tradiciones

Voz 27 21:49 si fuera que si hablásemos con los niños igual no comprendemos lo que nos dicen es que quieren ver a los Reyes Magos por qué porque es la noche de los Reyes Magos responde desde el equipo de Carmena la delegada de Medio Ambiente inmovilidad

Voz 0795 22:02 en Sabanés que sea tenido especial cuidado en que se respete que es el día de disfrute de los niños y que por tanto tiene que estar acorde no van a desfilar como una carros a Drac no es así es una carroza por la diversidad

Voz 1910 22:18 la cabalgata será lo dicho en Vallecas a la misma hora que la de centro desde las cinco de la tarde del viernes miércoles es tres de enero más noticias de Madrid que repasamos en titulares con Borja Quintana

Voz 6 22:30 la Justicia imputa toda la corporación municipal de Coslada la pasada legislatura aprobó la construcción de un centro comercial sobre un supuesto yacimiento prehistórico que según la Fiscalía de Medio Ambiente causó daños irreparables irreparables en los restos

Voz 1910 22:41 El ADN confirma que el cuerpo sin vida ha encontrado en un pozo de Rianxo en Galicia es el de la joven madrileña Diana Acker la Guardia Civil no se cree la versión del atropello que sostiene Enrique Wim is esperan conclusiones contundentes de la autopsia que permitan acusarle de asesinato

Voz 6 22:53 una mujer de cuarenta y cuatro años con movilidad reducida ha muerto esta noche en Alcobendas tras incendiarse su casa le fue imposible escapar de las llamas y los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la se desconocen las causas que han provocado el incendio

Voz 1910 23:04 en deportes el Atlético de Madrid visita desde las siete al Lleida en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey los dos últimos fichajes Vitolo Diego Costa podrían debutar esta tarde

Voz 28 23:20 hora punta siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a

Voz 1910 23:24 a conectar de nuevo con la Dirección General de Tráfico cómo se circula hasta ahora María Forner buenos días hola buenos días

Voz 29 23:29 pues persisten esos bancos de niebla que reducen la visibilidad y están dificultando la conducción especialmente en la zona norte y este de la Comunidad de Madrid además los niveles de tráfico son medios pero van aumentando en los accesos a la capital en la uno en San Sebastián de los Reyes en la dos en Torrejón de Ardoz en la III en la zona de Santa Eugenia en la IV al paso por Pinto en la A5 en Campamento Alcorcón y Móstoles y encontramos ya bastante intensidad circulatoria de entrada a Madrid en la A42 al paso por Parla también en la M40 hay tráfico intenso en la zona entre Vallecas y Coslada en sentido a la carretera de Barcelona

Voz 1910 24:03 gracias María previsión del tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 30 24:08 buenos días empezamos el miércoles con bastantes nubes son bajas en su mayoría nieblas incluso cuidado a la conducción solamente la vertiente segoviana de la Sierra estamos teniendo nubes un poco más densas con alguna pequeña precipitación las nubes que tenemos en gran medida a partir de este mediodía se empezarán a disipar dejarán un ambiente suave temperaturas rozando los quince grados de máxima mañana la misma situación incluso menos nubes que hoy por la mañana

Voz 1910 24:35 Nos queda saber cómo despierta esta mañana el tráfico en las calles de la capital pantallas Margarita Pérez buenos días

Voz 31 24:40 hola buenos días pues con niebla en la zona norte de la ciudad por lo tanto recomendados mucha precaución a los conductores se muevan por la zona de la avenida de Burgos y las inmediaciones al Nudo Norte nueve Colmenar avenida de la Ilustración fin precaución aunque de momento no observamos retenciones tampoco hay retenciones en el resto de acceso excéntricos a la ciudad panorama tranquilo al igual que en los últimos días y normalidad de momento en la M30

Voz 8 25:09 como ya

Voz 1910 27:20 en unos meses en agosto les contamos la denuncia de Yola la su madre que se llama Mercedes si tiene esclerosis múltiple estaba yendo en centro de día de la residencia hemos cautelares de San Sebastián de los Reyes sufrió varios accidentes en los traslados rompió la nariz las dos rodillas y el fémur Yolanda denunció la residencia pidió un cambio de centro y la comunidad se compromete a darle una solución cinco meses después siguen simple

Voz 0806 27:41 ah cuando intentaron recuperar la que tenían en Sanse

Voz 1910 27:44 hasta entre los reyes les dijeron que ya estaba ocupada a SER Madrid Norte de David Guerrero

Voz 3 27:48 mientras Mercedes se recuperaba de las diferentes operaciones por la rotura de las piernas Yolanda estaba negociando con la Comunidad de Madrid una plaza en otro centro de día en uno de ellos no les incluía al transporte por estar fuera de la zonificación tan sólo había que cruzar una calle pero administrativamente no fue posible en la última opción han sido los propios técnicos quiénes han reconocido que el centro no está preparado para atender a Mercedes cuando la familia ha asumido la peor de las soluciones que tendrá que volver a la residencia moscatel Ares a la que han denunciado por negligencia han descubierto que su plaza ha sido ocupada

Voz 37 28:18 yo les Illes que bueno si no me queda más remedio que mandarlas a ese centro de día hemos cautelares que pedía una supervisión que estuvieran pendientes me dicen que fíjate que ella ahora hay que vivir la plaza está ocupada digo usted ahora en enero teníamos pensado ya que empezara que me decían que iban a facilitar mucho me dice no y ahora mismo como le dice yo yo no puedo seguir en esta situación con mi madre yo yo como digo yo vaya al promedio conversación osea le rompen las piernas y encima la dejan sin plaza

Voz 3 28:46 la Consejería de Servicios Sociales ha explicado que había lista de espera en moscatel Ares y por eso se adjudicó han recoge

Voz 0027 28:51 dado que la familia expresó en varias ocasiones que no

Voz 3 28:53 verían este centro pero se comprometen a readmitir la en cuanto quede libre una plaza desde el Gobierno regional insisten en los informes médicos que recomiendan que Mercedes vaya a una residencia en régimen completo ella con setenta años está con todas sus facultades mentales intactas y quiere volver a su casa

Voz 1910 29:10 todavía se necesita urgentemente sangre en los hospitales de la Comunidad de Madrid hay alerta roja de cuatro grupos cero positivo cero negativo a positivo y negativo en las donaciones han descendido durante las fiestas de Navidad y desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid hacer un llamamiento urgente para recuperar los niveles que tenían antes se puede donar en los treinta y dos puntos hospitalarios habilitados en las unidades móviles de la comunidad de Cruz Roja en el propio Centro de Transfusión nueve grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí

Voz 0027 29:39 así

Voz 1 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 39 30:31 aún así resonó anoche Galicia concentraciones en todas las capitales gallegas al grito de

Voz 0027 30:36 son muertas son asesinadas para pedir que Diana Quer sea considerada víctima de la violencia de género la madre Decker se ha personado hoy a como acusación particular en la causa y mientras tanto en Sevilla hoy pasa a disposición del juez el hombre acusado de secuestrar el sábado sus dos hijos que ya han vuelto con la madre los niños de nueve y diez años es también el padre está condenado en firme por violencia lista hirió con un cuchillo a tres policías cuando éstos entraron en la casa en la que estaba detenerle Rage Sevilla Javier Márquez paso a disposición del Juzgado de Violencia de Género este hombre acusado de secuestrar a sus hijos de nueve y diez años la madre y hasta con ellos lo denunció al no entregarlos tras un régimen de visitas el pasado sábado el detenido se enfrenta a los delitos de sustracción de menores atentado lesiones tras agredir a tres agentes con un cuchillo en el momento de la detención Alfredo Escolano portavoz de la Policía Nacional

Voz 40 31:23 en un primer momento el padre se parapeta detrás de los niños los la actuación de los compañeros en primer lugar consiste en poner a salvo a los menores lo cual se consigue sin que sufra ningún daño y en ese momento el ahora detenido el crimen cuchillos de grandes dimensiones consigue herir a los compañeros

Voz 0027 31:40 el detenido con condena firme y orden de ingreso en prisión por malos tratos encontraba en el domicilio de su actual pareja en Dos Hermanas y en Aranda novedades en el caso de los supuestos abusos sexuales a una menor por parte de tres ya ex jugadores de la Arandina plus de fútbol Un vídeo grabado en el piso en el que se produjeron los hechos muestran la presencia de una cuarta zona aún no identificada en compañía de los tres detenidos Javier Álvarez el vídeo graba

Voz 3 32:03 todo por la menor denunciante aporta una novedad documental porque demuestra la presencia de una cuarta persona en la habitación del

Voz 0689 32:08 domicilio de los futbolistas donde se produjo la supuesta agresión sexual los abogados de la defensa admiten que hubo tocamientos pero Consentidos dicen y aseguran que los futbolistas creían que era menor de dieciocho pero no menor de dieciséis años según explica Rafael Uriarte ya que ella siempre ha presumido de tener más

Voz 41 32:25 está sabían que era menor cumplen los dieciocho eh no no los dieciséis Se refieren a esa minoría de edad que puede tener unos meses menos de dieciocho de pero que era menor de dieciséis nunca

Voz 0689 32:37 el letrado quiso ser prolijo en detalles incluso mencionando el nombre de la menor según los chicos no basta

Voz 41 32:42 a ver que puede haber algún tratamiento alguna tontería pero nada más paro según lo que dice lo chavales es que de algún tocamientos debía haber sólo tocamientos y luego pues la chica pues habla de sus cosas sus fantasías

Voz 0689 32:53 en las imágenes de unos cuatro segundos de duración Se aprecia sentada junto a los futbolistas a una cuarta persona cuya identidad aún no se ha podido determinar según explicaba José Ángel Álvarez de la defensa

Voz 42 33:03 uno de los los enfermos de cáncer y presuntamente a la denunciante grabando tío otros tres chicos que están sentados

Voz 43 33:15 cuando hicimos tres somos investiga el cuarto pues no sabemos quién es

Voz 0689 33:19 el letrado Uriarte habla de un castillo de fantasía mientras el juzgado sigue recogiendo evidencias y esta semana ha citado a los familiares más cercanos de la menor

Voz 41 33:28 no

Voz 0027 33:37 con el DNI de su hijo Icon autorización del secretario del tribunal así se presentó el ex alcalde de Firgas en Gran Canaria a unas oposiciones para el cuerpo de Administradores Generales oposiciones en las que intentó suplantar a su hijo el ex regidor presentó su dimisión Canarias Héctor palmero

Voz 0760 33:54 esa fue su manera de actuar acceder a las pruebas en concreto el primer examen de oposición al más alto grado de la Función Pública de Canarias con un DNI que evidentemente evidenciaron las diferencias físicas importantes entre el ex edil Manuel Báez y su hijo pese a los recelos de parte de los funcionarios que estaban controlando los accesos les parecía surrealista lo que estaba ocurriendo ante la intermediación del secretario del tribunal seré abrió el paso para que pudiese realizar la prueba lo curioso es que esta circunstancia no aparece reflejada en la denuncia que paradójicamente ha presentado el propio miembro del tribunal un destacado funcionario de la Comunidad autónoma con importantes vinculaciones con Coalición Canaria precisamente el partido al que pertenecía el ya dimitido ex alcalde de

Voz 0027 34:34 ya en Coslada Madrid Un juez ha imputado a todos los políticos que formaban parte de la Junta de Gobierno en el año de dos mil diez que es cuando se aprobó una construcción sobre un yacimiento arqueológico entre los investigados está el actual alcalde Ángel Viveros del Partido Socialista SER Henares Javier Galicia

Voz 41 34:51 políticos de todos los partidos que aquella legislatura formaban la Corporación en Coslada tendrán que acudir a declarar como investigados a finales de febrero seis de los nueve concejales señalados siguen en activo el alcalde y tres concejales del actual equipo de gobierno socialista dos portavoces de la oposición incluido el ex alcalde del Partido Popular este inusual imputación general se debe a que todos incluida la oposición formaban parte de la Junta el Gobierno que en dos mil diez aprobó una licencia de obras cuya ejecución habría podido afectar según la Fiscalía de Medio Ambiente a un yacimiento prehistórico desde el Ayuntamiento los afectados muestran su sorpresa consideran que todo está aclarado desde hace años y que esa supuesta protección del suelo caducó en los años noventa sostienen que no había restos de valores la parcela para la que incluso tres años antes la Comunidad de Madrid había autorizado el cambio de uso para construir un centro comercial

Voz 0027 35:36 las siete asociaciones que han convocado el paro de camioneros en las carreteras de Guipúzcoa en protesta por un nuevo peaje específico para camiones en los convocantes cifran el seguimiento de ayer primera jornada de esa protesta en un sesenta por ciento aunque gasolineras entre Se da provincia asegura no haberlo notado Radio San Sebastián en Echavarri

Voz 1933 35:53 aunque en Guipúzcoa en las gasolineras grandes superficies y otras infraestructuras clave como el puerto de pasa ya la imagen ayer era de normalidad teniendo en cuenta que esta sigue siendo una semana atípica respecto al volumen del transporte de mercancías dulce Díaz portavoz de la Confederación de transportes

Voz 44 36:10 yo creo que únicamente puede estar viviendo con normalidad este primer día de paro el el el transporte absolutamente lo de Guipuzcoano porque como te decía al principio estas organizaciones no lo hecho

Voz 1933 36:20 las siete organizaciones convocantes esperan que la cifra de seguimientos se mantenga hasta este viernes

Voz 38 36:25 minuto como cada año los

Voz 0027 36:28 eh granadinos celebraron ayer la toma de la ciudad por los Reyes Católicos en mil cuatrocientos noventa y dos y como cada año la celebración derivó en polémica ahí en un amplio despliegue policial por un lado el Ayuntamiento quiso darle un carácter festivo a los actos por la incorporación de un desfile de Moros y Cristianos

Voz 39 36:53 abucheos del colectivo Granada Abierta que celebró un acto alternativo contra la toma una celebración de consideran anacrónica Radio Granada Enrique Árbol

Voz 45 37:01 ambiente festivo durante todo el día con desfile por segundo año de de comparsas de Moros y Cristianos que trae aire festivo y carácter conciliador a una celebración marcada por el enfrentamiento entre partidarios y detractores entre quienes consideran la toma día de exaltación nacional kilómetro cero de la unidad de España frente a quienes la entienden como una celebración racista y xenófoba de expulsión y sometimiento de un pueblo como muestra Aimar este otro sonido

Voz 0027 37:31 la plataforma que midiendo que la fiesta local de Granada se celebre el veintiséis de mayo Día de Mariana Pineda icono de la libertad y no el dos de enero celebró un acto alternativo con música y una lectura poética Henriques siete y treinta y ocho de la mañana seis y treinta y ocho en Canarias

Voz 0027 39:05 en los deportes al fútbol se hace desde hoy con el control del calendario desde hoy y hasta el treinta y uno de enero entre la Copa del Rey Lali

Voz 3 39:12 a ver fútbol casi todos los días José Antonio Duro buenos y así queda los futbolistas va a poder tomarse un par de días de descanso muy buena hasta hay quien dice que

Voz 1621 39:22 en tomar ejemplo de la Premier muchas veces que no paren en todas las navidades de jugar todas las jornadas de Liga bueno pues aquí el tenemos la contraposición a las vacaciones que han tenido los futbolistas en Navidad desde hoy prácticamente hasta la primera semana de febrero fútbol todos los días debido por un lado a las jornadas de Liga y sobre todo a la Copa del Rey que hoy comienza con los partidos de ida de octavos de final y que nos va a llevar a febrero con los finalistas la competición la final ya veremos cuándo se juega

Voz 3 39:46 eso sí este dos mil dieciocho es además año de Mundial

Voz 1621 39:49 el es año de mucho movimiento en el recién abierto mercado de fichajes y lo dicho año de Copa del Rey que hoy comienza con Diego Costa con Vitolo como principales protagonistas del día en el Lleida Atlético de las siete de la tarde Simeone cuenta con and

Voz 25 40:01 hemos habilitado dos confirmado que tanto ídolo como digo inhabilitado para ser parte de nuestro equipo Si bueno consecuencia mañana lo dos serán convocados al partido

Voz 1621 40:17 ambos podrían por tanto debutar hoy eso dice Simeone tanto Vitolo como Diego Costa llegó por fin el Lleida que eliminaba anteriormente a la Real Sociedad a doble partido también a las siete quiere hacer lo propio el Formentera de segunda B un club con apenas trescientos socios que recibe a todo un Primera División como es el Deportivo Alavés novedades en Sevilla porque Montera el entrenador que debuta vuelve a contar con el centrocampista N'Zonzi este podría jugar desde las nueve en Carranza ante el Cádiz ayer el entrenador italiano que hoy debuta en la previa la si es saber si está bien está entrenando bien y es un jugador importante pero normalmente no me

Voz 3 40:55 hasta adelantar la alineación días antes del partido

Voz 1621 40:57 porque prefiero que sea la plantilla la que lo sepa primero así que él está a disposición hoy mañana y el sábado para jugar el derbi está voto derbis el sábado derbi en Sevilla será en la primera jornada de Liga el año aparte a eso partido lo acompañará a las nueve en Las Palmas Valencia con novedades en los banquillos la ausencia de Marcelino en el Valencia tras su accidente Navidad y la llegada de Paco Jémez con las cosas claras al banquillo canario ir tan claro lo tiene que ya le ha dicho Aythami que no cuenta con él

Voz 43 41:25 pero habla con comentado al otro puedo comentar esta la idea de no creer no queremos que esté sin jugar más tiempo y entonces bueno pues ahí buscaremos a intentar provocar una solución para que él pueda jugar para que él pueda

Voz 0027 41:39 arreglar su tema contractual en cuanto a la mañana

Voz 1621 41:41 se van a jugar el Numancia Real Madrid a la espera de que llegue que para el conjunto blanco a la misma hora nueve el Espanyol Levante y antes en Leganés Villarreal de las siete a esa hora también esto mañana el Celta de Vigo Barça con la más que posible reaparición en el conjunto azulgrana deben velé pero el tema en Barcelona Adriá Albets es otro pasa por Coutinho buenos días

Voz 0017 41:59 las buenos días el Barça es optimista con la posibilidad de fichar a Coutinho durante el mercado de invierno la postura del Liverpool ha cambiado ya no es tan firme como lo fue en verano y por eso el club azulgrana cree que hay opciones

Voz 0027 42:12 reales de poder fichar ahora al Brasil

Voz 0017 42:15 año no podría jugar la Champions en el Barça son conscientes de ello pero le quitan importancia a esta situación la oferta es de ciento diez millones de euros fijos más cuarenta en variables así que se llegaría a los ciento cincuenta millones de euros o quizás un poco más desde el Barça confían en que esta vez el Liverpool va a aceptar esta propuesta porque el jugador sigue loco por vestir la camiseta azulgrana

Voz 1621 42:39 gracias Adriana este comienzo de año que nos deja como ven grandes movimientos también en nuestro fútbol por ejemplo Vietto el jugador de Atlético de Madrid está cerca del Valencia para llegar hoy de hecho a pesar de que hace unos días el relacionaba con el Sporting de Lisboa en las próximas horas se va a cerrar ese fichaje es lo que confirman los compañeros de Radio Valencia en cuanto al resto de movimientos en España destaca la salida de Richard Barral en A Coruña el de porque se queda sin director deportivo en pleno mercado Iniesta tras bueno los gallegos que están buscando refuerzos y a esta hora ya hay medios asiáticos que aseguran que Bakambu el delantero del Villarreal se marcha a China a un traspaso que está cifrado en cuarenta millones de euros el dejar o dejarían mejor dicho al conjunto del Villarreal si su principal arma en el ataque Yeste es Agüero anoche en El Larguero sobre la presencia en el once titular del Espanyol David Silva con el City

Voz 3 43:26 hay unos problemas que que bueno no está seleccionando y nosotros estamos a cada día apoyándolo y bueno

Voz 49 43:31 hace hoy la verdad que que a pesar de de de no tener muchos muchos entrenamiento porque bueno tiene que estar con su familia la verdad que que está rindiendo muy bien y y el físico lo lo

Voz 3 43:47 lo está haciendo muy bien y eso es importante estrés

Voz 1621 43:49 uno con la presencia de Silva en el once titular que ganaba el Manchester City el la premie de la Premier al conjunto del Guasch Fauré la Premier que hoy nos va dejar un partido más de la jornada dos es el Arsenal Chelsea es un partidazo a las nueve menos cuarto y fuera del fútbol ACB hoy hay un partido aplazado de la jornada trece es el Baskonia Real Madrid a partir de las ocho mañana tendremos partidos de Euroliga y en la NBA Isaiah Thomas A lo ha hecho esta noche su debut en la NBA con Cleveland apenas había pasado el primer tramo de la temporada lesionado ha hecho esta noche dieciséis puntos en diecinueve minutos en la jornada NBA de madrugada Calderón juego con Cleveland en la victoria sobre Portland Pau Gasol ganó a bilis San Antonio a Nueva York y hace un momento que acabado el Los Ángeles Clippers Memphis con victoria californiana con victoria local Icon Marc Gasol en el conjunto visitante anotando once puntos cinco rebotes y cinco asistencias

escucha SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web suscribe te para no perderte ningún programa SER Runner el universo Ramin en la red

Voz 32 46:57 escucha SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web suscribe te para no perderte ningún programa SER Runner el universo Ramin en la red

Bodipo Rodin con Aimar Bretos

Voz 21 47:17 va

Voz 43 47:21 es que eh

Voz 32 47:36 diariodehoyporhoy dice el tres de enero escribe David Borrallo su caso es el de muchos jóvenes independizarse pero todavía no lo permite ser independiente

Voz 54 47:45 mi nombre es David Borrallo tengo veintitrés años estoy ahora mismo estudiando un máster en Madrid y bueno pues la verdad que encontró también trabaja aquí hay un poco complicado tales como tal panorama puedes sentirte como un poco independiente no salir de casa ha transformado yo tengo una carrera universitaria yo estudié química y ahora mismo pues el trabajo que que misma ha salido es está trabajando de de frutero el uso de mercado sales fuera Hay intenta pues en encontrar un un trabajo algo que te sujeta para poder seguir no de lo tuyo otras pagar el piso para los gatos

Voz 0706 48:22 llega un momento en el que con cuatrocientos