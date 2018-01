Hoy por Hoy (03/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 0027 00:17 esta mañana vamos a conocer el paro registrado en España con el que terminó dos mil diecisiete y también la afiliación a la Seguridad Social de la que habrá tirado y bien la campaña de Navidad previsiblemente dos mil dieciocho empezará con dieciocho millones personas trabajando en España una cifra que no se alcanzaba desde dos mil ocho en una obra por lo tanto tendremos ya la radiografía definitiva de lo que ha supuesto dos mil diecisiete para el mercado laboral con un máximo histórico de contratos firmados en el mismo año pero con la confirmación de que la precariedad se consolida en España el veintiséis por ciento de todos los contratos que se firman

Voz 3 00:49 es es en contratos fugaces

Voz 0027 00:52 contratos de cinco días son menos y una buena parte de los trabajadores sobrevive encadenando contratos temporales de media cada mes se firman millón y medio de contratos eventuales de los que realmente nuevos son poco más del treinta por ciento el resto este trabajadores a los que se les renueva su nueva el renueva sin hacerles indefinidos los que casi lo consiguen entre aquellos trabajadores que si logran un nuevo contrato indefinido a sólo cuatro de cada diez les dura es indefinido dos años más son indefinidos que terminan en muchos casos rescindir su contrato datos que vamos a actualizar hoy a las nueve a la espera de que comiencen ya en este mes de enero las negociaciones entre sindicatos y patronal para pactar la subida salarial de dos mil dieciocho negociaciones que van a depender del pulso que se está echando ahora mismo dentro de la patronal que ha tensado las últimas Juntas Directivas de la CEOE con dos posiciones enfrentadas en lo interno por un lado buena parte de la cúpula con el presidente Rosell a la cabeza que si dicen estar dispuestas a ofrecerles a los sindicatos es su las más grandes de las que pusieron el año pasado sobre la mesa pero frente a ellos hay un sector sector más duro dicen especialmente de la patronal de Madrid que no quiere oír hablar de ofertas generosas negociación fundamental de la que dependen las nóminas de millones de españoles que va a marcar estas primeras semanas de dos mil dieciocho esta mañana en la SER vamos a hablarles de las nóminas de policías nacionales y guardias civiles a lo largo de este mes de enero el ministro Zoido en el ministro de Interior tiene que concretar cuánto dinero va a destinar el Gobierno a mejorar esos sueldos que acercarlos a los de las policías autonómicas Isabel Villar ya sin

Voz 4 02:20 datos policiales insisten en que quieren una equiparación total calculan que ahora mismo un Mossos d'Esquadra un ertzaina están cobrando hasta doce mil euros anuales más que un policía nacional Nathan Espinosa portavoz de la plataforma Jussà el Eurogrupo

Voz 5 02:33 mensuales en nómina sobre las jubilaciones que nosotros perdemos poder adquisitivo perdemos casi cuatrocientos euros al jubilar no mensuales cosa que las policías autonómicas y no pierden poder adquisitivo las policías autonómicas cobra las pagas extra dobles nosotros tenemos una paga complementaria de de mil euros ellos cobran las las horas extraordinarias y nosotros no cobramos las horas extraordinarias ellos cobra la asistencia juicio y nosotros no cobramos la asistencia ICIO

Voz 0027 02:59 lo vamos a ampliar en unos minutos y les contaremos también novedades sobre Ignacio González como el juez que le investiga por supuesta corrupción está intentando no tener que devolver los coches a pesar de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió que González y su mujer tenían derecho a recuperar los coches que la justicia les había embargado porque no estaba claro que les hubieran conseguido con dinero proveniente de la corrupción ahora el juez del caso se resiste a devolvérselo y ordena mantener esos coches embargados que son los que de la Guardia Civil por si tuvieran que usarse para cubrir las responsabilidades civiles de una hipotética condena

Voz 3 03:33 estaremos hoy en Galicia Galicia que se llenó anoche de concentraciones pidiendo que el crimen se considere un

Voz 0027 03:43 asesinato machista la madre de la chica se ha personado como acusación particular en la causa en Sevilla

Voz 4 03:48 hoy pasa a disposición del juez el maltratador que secuestró a sus hijos y que hirió ayer a tres policías cuando fueron a ETA

Voz 6 03:53 le en el primer momento el padre se parapeta detrás de los niños lo la actuación de los compañero en primer lugar consiste en poner a salvo a los menores lo cual se consigue sin que sufran ningún daño y en ese momento el ahora detenido esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones que consigue herir a los compañeros

Voz 0027 04:11 el hermano del inmigrante que según Interior se suicidó la semana pasada en la cárcel de Archidona utilizada como CIE pide en la SER una investigación exhaustiva

Voz 3 04:23 él no vino a España para acabar con su vida el vino a Europa para mejorar su vida para tener una vida mejor como vimos en el último vídeo que hizo queremos la autopsia y que el Estado español los facilite el expediente la información y que la investigación sea correcta y completa

Voz 5 04:40 sino que cambie de completo

Voz 0027 04:42 irá plataforma Andalucía Acoge le va a pedir hoy al juez que ordene interior que deje de expulsar a sus países a inmigrantes cese Cie que puedan ejercer de textil

Voz 5 04:50 no sé lo que pasa que paralice la devolución al menos de las personas que compartían el móvil el módulo III como en fallecido porque son personas que podrían aportar información muy relevante para la investigación y lo que queremos es que no se les sustraía la autoridad judicial datos soy información relevante para la averiguación efectivamente a fondo y en profundidad de un hecho tan grave como es el subsidio de una persona en un centro de internamiento en una prisión

Voz 0027 05:17 Irán amenaza con la pena de muerte a los detenidos en las propias estas que empezaron el jueves pasado y que van a más en el país

Voz 4 05:22 al menos veinte muertos y una mil detenidos EEUU ha pedido que se reúna de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar esta oleada de protestas que según el líder supremo de Irán el ayatolá Ali Jameneí están orquestadas por los enemigos de la repugna

Voz 0027 05:35 la oposición cubana critica a la jefa de la diplomacia europea por el viaje que inicia hoy a la isla

Voz 0605 11:02 los datos de diciembre llegan después de un noviembre negativo con aumento del paro y descenso de los afiliados a la Seguridad Social diciembre es un mes en el que lo habitual es que las cifras sean positivas en el que se materializan los contratos de la campaña de Navidad contrato sobre todo temporales lo previsible es que dos mil diecisiete se cierre con menos parados que dos mil dieciséis Un año que dejó la mayor caída del paro de la serie y el mejor resultado en creación de empleo de la década previa dos mil diecisiete será el primer año que cierre con más de dieciocho millones de trabajadores desde dos mil ocho

Voz 0027 11:37 entre ellos cientos de miles de españoles que en este tiempo han tenido que buscarse la vida como han podido al ver que la empresa en la que llevaban toda la vida trabajando aprovechaba la crisis para llevarse la producción a un país con costes laborales más bajos como José Ramón

Voz 1276 11:49 a José Ramón es taxista desde hace

Voz 7 11:51 hace un año en mi primera carrera fue precisamente Gran Vía cogía un a un señor le lleve la estación Atocha no sabía ni bajar bandera ni nada por de los propios nervios antes trabajaba ocho horas en una fábrica llevaba treinta años eh entonces en producción luego llevaba veinticinco en el departamento de calidad y luego los dos últimos

Voz 20 12:12 los años como responsable de Calidad reelecto tenía cincuenta años Historia Llera una referencia exportadora en la producción de reales y componentes electrónicos

Voz 7 12:21 el el año que hemos que hemos facturamos llegaron a ser dieciséis millones de euros en el año dos mil siete al año posterior de haber entrado estos estos señores quiero localizaron la empresa fue cuando dimos el récord de facturación y fabricación pero aun así era una empresa rentable complejo totalmente es más estos señores cuando lo vieron y vivieron lo que estaba haciendo que lo conocían pues lógicamente dijeron sí aquí es rentable y me lo traslado a China va a ser diez veces mucho más rentables

Voz 20 12:47 esa decisión la tomó un grupo suizo que compró

Voz 7 12:50 ahí estamos a su planteamiento de cómo tenía que ser para que no se lo llevan a China y lo primero que nos dijeron fue que nos tenemos que trabajando no era un Veinticinco era un treinta y dos por ciento se fueron a China

Voz 20 13:01 un empresario intentó reflotar la producción pero el grupo su historia ha dejado a la empresa con una enorme deuda dos millones de euros a la Seguridad Social y Hacienda

Voz 7 13:09 entonces claro cuando tú ahora es el cierre y te encuentras con que diría que pagar todo eso cómo voy a hacer yo que esto lo intentó con muchos bancos los bancos se apoyaban en un principio

Voz 20 13:20 el paro en agosto del año pasado cobro del Fogasa Veinticuatro mil quinientos euros le correspondían cien mil acostumbrado a encontrar soluciones en el departamento de calidad buscó una salida para su vida con cincuenta años compró una licencia

Voz 7 13:35 pues calculo que a lo mejor a diez doce como mucho catorce son los que hablan en podía encontrar trabajo y las condiciones a las que estaba estábamos allí prácticamente

Voz 20 13:47 no sé si han agotado los dedo de una mano cuando un empresario se quedó con las naves en Alcorcón comprobó que la maquinaria estaba adentro llamó a Ramón para preguntarle qué podía hacer yo solo

Voz 7 13:58 sinceramente con todo esto fábrica fabricar porque tiene usted aquí todo precisamente para poder fabricar

Voz 0027 14:03 la historia de Ramón la recogido Marisol Rojas sobre condiciones laborales e enero va a ser un mes fundamental en la negociación que policías guardias civiles mantienen con el Ministerio del Interior para una mejora de sus sueldos reclaman que sus nóminas se equiparen a las de las distintas policías autonómicas que llegan a pagar hasta ochocientos euros brutos más al mes a sus agentes el ministro ha sido Zoido tienen que concretar ya este mes cuánto dinero está dispuesto a poner el Gobierno para mejorar los salarios de policías y guardias civiles Gobierno que ve como por ejemplo Ciudadanos ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a que se atienda esta reivindicación Pilar Velasco

Voz 0247 14:37 zoido cerró el curso atemperado a los trece coleta

Voz 1743 14:40 pues policiales unidos por primera vez en una negociación y lo hizo con un principio de acuerdo elaborar un documento conjunto para abordar igualdad de sueldos más medios para policías y mejores infraestructuras el éxito del acuerdo pasa por qué partida de los Presupuestos Generales del dos mil dieciocho pondrá el ministro de Interior sobre la mesa Se espera que lo haga el próximo dieciséis de enero en los plenos extraordinarios de Policía Guardia Civil Ramón Cosío del SUP Juan Fernández AUGC

Voz 21 15:03 con el fin de desbloquear unos han convocado la reunión que ha dicho el anuncio que sencillamente a ver una partida presupuestaria dicen que es suficiente y que va ser exclusividad para tema abordar el tema salarial el Gobierno apuesta por esa equiparación salarial estamos a la espera de que no no aporte la cifra de esta equiparación salarial porque mientras tanto no podremos hacer una valoración plena

Voz 1743 15:26 piden mil quinientos millones de euros en tres años quinientos para este Si el Gobierno cumple la batalla podría no acabar ahí la plataforma justa Pol nacida hace seis meses con este objetivo y que sacó a miles de agentes a la calle Madrid no dará marcha atrás mantiene la convocatoria de manifestación en Barcelona para el veinte de enero la ILP en el Congreso que pretende garantizar por ley los sueldos policiales todos reconocen Aimar que el conflicto en Cataluña

Voz 0027 15:47 eso que la de los distintos partidos políticos qué posición tienen ante esta reivindicación

Voz 0247 15:51 pues el primero en impulsarlo fue el Partido Popular seguir

Voz 1743 15:53 lo de ciudadanos que ha ido más allá vincula su aprobación de los próximos Presupuestos Generales a la equiparación salarial PSOE Podemos también a favor difieren en cómo aprobarlo Nathan Espinosa portavoz de Jussà Paul

Voz 5 16:04 todos los partidos políticos nos apoyan no hay ninguno que no nos apoye el problema en los Presupuestos Generales del Estado que se negocian por bloques enteros si el Partido Socialista y el Partido de Podemos evidentemente como tienen políticas de izquierda no van a aprobar esos presupuestos en bloque

Voz 1743 16:22 sí se negociará aparte esa partida de mil quinientos millones de euros en tres años aseguran que todos votarían a favor

Voz 0027 16:28 ahora mismo qué diferencias hay entre las condiciones laborales de un policía y un guardia civil y los miembros de las distintas Policías autonómicas

Voz 1743 16:36 sí principalmente son cinco brechas salariales entre guardias civiles y policial nacional con las autonómicas la principal los sueldos mil ochocientos euros brutos al mes un policía dos mil cuatrocientos euros un Mosso d'Esquadra el complemento en Mossos y ertzaina de mil doscientos euros a mil quinientos poco más de seiscientos euros para policías y benemérita es decir mientras la diferencia de retribución entre guardias y policías es de treinta y cuatro euros con los Mossos llega hasta los ochocientos setenta y cinco euros en total más de doce mil euros al año y otros conceptos importantes como pagas extra o pensiones datan Espinosa Josa Paul

Voz 5 17:07 las policías autonómicas cobra las pagas extras doble nosotros tenemos una para complementar de mil euros ellos cobran las las horas extraordinarias y nosotros no cobramos Lazaros extraordinarias ellos cobra la asistencia juicio y nosotros no cobramos la asistencia a juicio

Voz 1743 17:21 lo que piden en definitiva Aimar es aprobar un marco retributivo para cobrar lo mismo por todos los conceptos

Voz 0027 17:26 ocho y diecisiete de la mañana siete y diecisiete en Canarias en la Cadena Ser sin esperar a conocer la decisión que tome mañana el Tribunal Supremo respecto a Junqueras Esquerra Republicana le mete presión a Puigdemont para que aclare ya que va a hacer si pretende quedarse en Bruselas o cuáles son sus planes porque la sesión constitutiva del Parlament se acerca Frederic Vincent ondea quemar Esquerra

Voz 20 17:50 cierra filas en público con sus Cataluña aseguran que la prioridad es la misma investir a Carlos jamón como nuevo presidente de la Generalitat ahora bien los republicanos añaden necesitan algo más de concreción Sergi Sabrià portavoz de Esquerra en declaraciones a RAC uno

Voz 22 18:06 en Presidencia hay aclaran que esta posibilidad que es importan es cara Don traduzcan mañana una obra la tabla con más fan

Voz 20 18:15 trabajamos todos en la posibilidad del retorno de Puche Mon pero es importante que los que han ganado los independentistas que han ganado digan cómo se hace eso que decía Sergi Sabrià poco

Voz 0027 18:24 esos Cataluña lanzaba un comunicado en el que hablada explica

Voz 20 18:26 esta mente ni de contactos en Barcelona ya en Bruselas decían contactos en Bruselas para investir a Puigdemont contactos con independentistas que dice este comunicado van a continuar que se extienden también a la CUP por cierto que una de las corrientes de los anticapitalistas andarán preguntaba ayer a Puigdemont y optará por la vía unilateral o por gestionar una autonomía cuando responda aseguran decidirán su posición sobre el futuro

Voz 0027 18:48 Frederic gracias hasta luego hasta luego en Argelia gran día

Voz 0247 18:52 bon día Ademar profesora de Derecho Constitucional

Voz 0027 18:54 la Universidad de Barcelona directora editorial de agenda pública Argelia a falta de que se pronuncio de señales tesis está planteando venir a España donó lo último que hemos escuchado Jones Per Cataluña es que están valorando las opciones es que existen si es que existen de impulsar algo así como una investidura distancia tú publica hoy un artículo que se titula la investidura la presidencia exigen presencia con qué argumentos

Voz 0247 19:19 bien básicamente lo que explicó este artículo es que nuestro sistema el sistema político el sistema parlamentario en España y en Cataluña y exigen que las investiduras en las presidencias he sean llevadas a cabo sean personificada en personas no que estén precisamente presentes tanto el momento la investidura como en el de ejercer el cargo yo lo argumento en una serie de cuestiones ir va así cambiante yo creo que hay tres una que es más de tipo jurídico otra de lógica política yo trata incluso de respecto al parlamentarismo la de lógica jurídica lo que viene a decir es que en las normas no que regulan lo que es la investidura y la presidencia de la Generalitat E indican que es espera que la persona que se presenta a la investidura que es propuesta por el president presidente al Parlament a la investidura y que en su caso es elegida y que por tanto debe ejercer no la función de presidenta eh que esté lo haga en el seno de la Cámara en algún lugar he leído que es que efectivamente las normas no ex presa no o no dicen expresamente que si hacer

Voz 0027 20:35 en el panorama está o ante la Cámara el reglamento no pone que estar presente

Voz 0247 20:41 pero la cosa es que todos los juristas sabemos que las normas cada articulista digamos no se interpreta como una pieza suelta no sino que como forman parte de un ordenamiento jurídico de un determinado sistema de principios de valores jurídicos las normas cada artículo de entenderse en el conjunto ese conjunto nuestro sistema indica que la investidura es un acto personal personalísimo que exige como decía esa presencia además es que sino se estaría alterando otra serie de cuestiones no como el hecho por ejemplo imaginaros que el presidente es elegido o que pensamos se presenta la investidura no es elegido como presidente puede Puigdemont desde Bruselas ejes hacer el cargo de presidente con todo lo que ellos ello requiere de inmediatez de respuesta Veinticuatro horas de tener que atender a todos por los problemas políticos que afectan a un país a una comunidad autónoma como Cataluña desde el extranjero uno dos el parlamentarismo el Parlamento uno de las funciones que tiene además de investir de dar su confianza al presidente luego es exigirles responsabilidades tanto de manera ordinaria a través de preguntas interpelaciones etc

Voz 1276 22:00 es decir en el funcionamiento normal

Voz 0247 22:03 cotidiano al Parlamento y a veces a través de esos instrumentos más extraordinarios como puede ser la moción de censura esas funciones básicas esenciales que dibuja nuestro sistema del Parlament puede hacer las esos mecanismos de control puede ejercer los el Parlament aún presidente en el extranjero como se ejerce ese control se está rompiendo por tanto el propio sistema no esa relación de confianza otro elemento a sumar es el hecho de que a nosotros cuando hemos ido a las urnas no hemos ido con unas determinadas reglas de juego porque no olvidemos que el ordenamiento jurídico las normas no son otra cosa que las reglas de juego que digamos regulan nuestra convivencia nosotros fuimos a las urnas con una serie de reglas de juego diciéndonos no que el presidente investido en el Parlamento y que la presencia Sanger en la comunidad autónoma no en otro lugar me acuerdo y resulta que ahora una vez que hemos votado que hemos hemos de que hemos mostrado cuáles son nuestras opciones políticas estas reglas de juego se pretenden cambiar para favorecer únicamente a uno de los candidatos esto además suponen una quiebra clara de la seguridad jurídica es decir que los ciudadanos conozcamos antes de actuar cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de nuestros actos y dos el principio de igualdad entre los candidatos porque al resto de candidatos no se les ofrece una regulación digamos alternativa para que puedan en su caso ejercer la la presidencia el último elemento que no hay que perder de vista es el hecho o que en Cataluña igual que en el resto del Estado en Cataluña porque no hemos sido capaces de aprobar una ley electoral propia somos la única comunidad autónoma que no lo ha hecho votamos a listas no votamos

Voz 0027 23:50 la tercera otros concretos importa

Voz 0247 23:52 tanto si estamos votando un programa unas listas es debemos dar por supuesta la prescindir habilidad de las personas que están en la lista si lo que se persigue en realidad es llevar a cabo una serie de no de de prioridades políticas que no es otra cosa que no las ideologías digamos y por tanto deberían pasar deberían dar paso estas personas en vez de estar bloqueando ahora este este primer digamos este primer camino hacia la investidura hacia la presidencia

Voz 0027 24:22 qué es la constitución del Parlament efectivamente

Voz 0247 24:25 estar pensando digamos en en en presidencias virtuales no deberían ceder los cargos a los siguientes diputados en la listas o a las siguientes personas en las listas y dejar

Voz 1275 24:38 digamos que el funcionamiento el Parlamento volviera

Voz 0247 24:41 a su normalidad Argelia gran

Voz 1276 24:43 las buenos días gracias a vosotros buenos días el Lins

Voz 0027 24:46 cierto escenario que estamos describiendo el incierto escenario político en Cataluña le está sirviendo al Gobierno para aplazar aún más la negociación sobre la financiación de las comunidades autónomas y en el PSOE creen empiezan a creer que Montoro no tiene ninguna intención de que ella acuerdo de este año Inma Carretero buenos días

Voz 1743 25:03 sí buenos días se incumplió el plazo comprometido en la conferencia de presidentes y ahora a pesar de la presión de las comunidades gobernadas por los socialistas y el Partido Popular sigue escudándose en que Cataluña no tiene gobierno lo explica así en una entrevista a Europa Press el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo

Voz 1275 25:21 creo que es imprescindible que

Voz 15 25:23 en Cataluña esté presente en el modelo de sinceridad

Voz 23 25:27 no podemos volver a repetir el error del año dos mil nueve que consistió en lo contrario de hacer un modelo de

Voz 7 25:33 esto sólo negociando con una parte vence

Voz 1743 25:35 erradas de todos modos desconfían mucho de las intenciones del Gobierno fuentes del entorno de Pedro Sánchez aseguran a la Cadena Ser que el Ejecutivo no tiene voluntad de alcanzar un acuerdo en un escenario en el que son siete las comunidades gobernadas por el PSOE y en un año preelectoral en el que además entienden esas fuentes y que el Gobierno va a intentar cumplir con los objetivos de déficit a costa de las autonomías de todas formas la dirección socialista va a seguir exigiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que ponga encima de la mesa su propuesta de financiación autonómica

Voz 0027 26:13 novedades sobre el saqueo de la empresa pública de aguas de dice el Canal de Isabel Segunda una auditoría encargada por la Comunidad de Madrid confirma que los treinta y seis millones de euros públicos que se destinaron a la ruinosa compra de la empresa brasileña EMI Saw se pagaron desde dos cuentas bancarias en paraísos fiscales se incumplió por tanto la Ley de Blanqueo de Capitales ya en el origen de esa operación en la que según los investigadores Ignacio González y sus socios Se repartieron más de cinco millones de dólares en comisiones Miguel Ángel Campos

Voz 20 26:41 se trata de un informe de la auditora Ernst aun ya han aportado al juzgado del caso Lezo que sostiene que la filial latinoamericana del canal controlada por la mano derecha de González Edmundo Rodríguez incumplió la ley española antiblanqueo al ejecutar la operación desde dos cuentas fiduciaria en paraísos fiscales con las que se oculto a los vecinos varios reales del negocio según el informe el método de pago tuvo lugar sin la aprobación del Consejo del canal ni de la Consejería de Economía y Hacienda como era preceptivo las cuentas varias suelen utilizarse a modo de testaferros para ocultar al destinatario último del dinero en misa o la brasileña acabó costando treinta y seis millones de euros y un año después sólo valía cinco eso sí supuestamente y según investigan en el Juzgado Ignacio González y sus socios en la operación se repartieron cinco coma cuatro millones de dólares en comisiones el informe pido hacer otro informe más profundo al hallar inconsistencias d'Esquadra es la existencia de numerosas cuentas bancarias y ausencia de trazabilidad de los fondos que hacen necesario un análisis contable forense de todos los movimientos de tesorería de las empresas del canal en Latinoamérica

Voz 0027 27:48 hice lo hemos avanzado hoy en la Ser el juez del caso Lezo se resiste a devolverle a Ignacio González sus coches ordena mantener los embargados por si tuvieran que utilizarse para cubrir la responsabilidad civil por los delitos que se le atribuyen a Pedro Jiménez

Voz 1712 28:01 el juez Manuel García Castellón se niega a devolver los coches incautados al matrimonio Ignacio González Lourdes Cavero en el marco del caso Lezo a pesar de que la sala de lo penal revocó la decisión de entregar a la Guardia Civil los dos vehículos el tribunal reprochó que se sostenga sin base indiciaria que los coches

Voz 0247 28:17 procedan de las ganancias obtenidas con la venta

Voz 1712 28:20 tracción de los posibles delitos investigados y que hayan sido instrumentos de los posibles delitos perpetrados García Castellón ha sorteado esta decisión ordenando embargar los turismos para cubrir las eventuales responsabilidades civiles de González y Cabero dejando como depositaria la UCO una decisión que ha vuelto a recurrir la defensa del ex presidente de la Comunidad de Madrid dice el recurso esta es una decisión arbitraria porque es adoptado sin que se haya abierto la correspondiente pieza separada de responsabilidad civil con la imposición de una fianza esta medida cautelar concluye adopta para validar una retención indebida de los vehículos y además a Lourdes Cavero recuerda que se le atribuye un delito de blanqueo que no genera responsabilidad civil de ningún tipo

Voz 3 29:06 eh

Voz 3 30:24 dice estar seguro de que su hermano no se suicidó y denuncia que interior todavía no le ha dejado ver el cuerpo Nicolas Castellano de lo tiene muy claro que su hermano Mohamed no se quitó la vida no no no no era alguien que se fuera suicidar porque él estaba en contra de eso era un hombre que amaba la vida es soñaba como todo el mundo con mejorar su vida era deportista no tenía problemas físicos ni psicológicos esa era la situación

Voz 1620 30:54 este argelino residente en Francia lleva cinco días en Málaga exigiendo que al menos le dejen ver el cadáver aunque lo muestra en fotografía pero de momento no ha podido acceder ni siquiera la autopsia

Voz 3 31:04 no no poco hasta ahora no hemos visto ni el cuerpo todavía no hemos visto la autopsia ni fotos no hemos visto nada no podemos decir nada en este momento hemos escuchado testimonios de los que están dentro que hablan de que les pegan el es más sacan por la mañana y por la tarde cada día que hay muchos heridos que comen mal que tienen frío que son física y moralmente castigado y ellos no son criminales

Voz 1620 31:32 según el Ministerio del Interior Mohamed falleció el pasado viernes tras suicidarse ahorcados se en la cárcel sin inaugurar convertida en el polémico centro de internamiento de extranjeros amén no se cree esta versión y por ello se va a personar como acusación particular para que se aclare lo sucedido

Voz 28 33:48 lo que él habla de una muerte accidental porque por atropello

Voz 29 33:53 sí habla de que el cuerpo

Voz 28 33:55 se lo lleva inicialmente lo deja en un descampado en las zonas del Polígono Iker luego regresa y lo coja el lo Reja a la Roja al puerto de Tarragona

Voz 0846 34:06 es imposible la autopsia será decisiva para conocer nuevos datos sobre el crimen de Diana aquello de lo que no tienen dudas los investigadores es que desde noviembre del dos mil dieciséis el chicle estaba implicado en el caso pero querían recabar más pruebas para que el juez reabrirse la instrucción cerrada en abril

Voz 7 34:21 por falta de datos concluyentes no pudieron detener

Voz 0846 34:24 lo antes por falta de pruebas pero lograron atar cabos tras el intento de secuestro de una joven en Boiro el día de Navidad ayer había concentraciones de repulsa en muchas ciudades gallegas contra el feminicidio y para que la lucha contra la violencia machista se convierta en una realidad

Voz 0027 34:38 hoy va a declarar ante el juez el hombre condenado por malos tratos que llevaba cinco días escondido con sus hijos y que ayer hirió a tres policías con un cuchillo cuando los agentes le encontraron intentaron rescatar a los niños ellos los niños están bien están ya con su madre Radio Sevilla Sara Armesto

Voz 1874 34:52 el detenido se enfrenta a los delitos de sustracción de menores atentado y lesiones tras agredir a tres agentes con un cuchillo en el momento de su detención en el domicilio de su actual pareja en Dos Hermanas en Sevilla allí se escondió con sus hijos de nueve diez años a quienes debió entregar a su madre el pasado sábado en un punto de encuentro de Granada Alfredo Escolano portavoz de la Policía Nacional

Voz 6 35:12 en el primer momento el padre se parapeta detrás de los niños lo la actuación de los compañeros en primer lugar consiste en poner a salvo a los menores lo cual se consigue sin que sufra ningún daño y en ese momento el ahora detenido el crimen cuchillos de grandes dimensiones que consigue herir a los compañeros

Voz 1874 35:29 el detenido fue expulsado de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra y tiene una orden de ingreso en prisión pendiente por malos tratos hacia su ex pareja la madre de los niños

Voz 0027 35:40 las asociaciones de mujeres si las expertas en violencia de género insisten en que este es un ejemplo más de lo grave que es dejar a los hijos en manos de un hombre que ya ha sido capaz de ejercer la violencia sobre la madre y piden un cambio en la ley en ese sentido el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratuito no aparece la factura en la Cadena Ser

Voz 11 35:59 hoy pues

Voz 0027 36:03 el presidente francés Emmanuel Macron que tenía previsto viajar a Irán esta semana ha suspendido el viaje por la crisis política y social que vive el país y pide al presidente iraní Rohaní contención a la hora de responder a las protestas protestas masivas en las calles que van a más desde hace seis días más de mil personas han sido detenidas hay al menos veinte muertos y el régimen de los ayatolás amenaza con la pena de muerte a quienes fomenten esas manifestaciones y les tacha de traidores y enemigos Carolina Gómez

Voz 0393 36:29 buenos días el líder supremo de Irán ha roto su silencio tras seis días y lo ha hecho para amenazar el ayatolá Ali Jameneí ha tachado de enemigos de la República a los manifestantes a los que acusa de utilizar sus medios su dinero sus armas para crear problemas al regio en su mensaje contrasta con el del presidente Hasán Rohaní que ha condenado la violencia pero dice entender algunas de las reivindicaciones económicas en menos de una semana de protestas el balance es de al menos un millar de detenidos y veinte fallecidos Estados Unidos ha pedido en las últimas horas la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la situación

Voz 3 37:00 soy en Servicaixa en el Inaem Nations and

Voz 0393 37:04 la embajadora estadounidense en la ONU Nikki Haley aseguraba que las libertades que están consagradas en la Carta de Naciones Unidas están siendo atacadas en Irán la Casa Blanca ha pedido al régimen que respete las libertades y levante la censura en las redes sociales mientras que el presidente Donald Trump calificaba a Irán de régimen brutal corrupto

Voz 0027 37:22 un mes después de reconocer Jerusalén como capital israelí Un gesto que dejó malherido cualquier proceso de paz entre israelíes y palestinos esta noche Trump ha amenazado a los palestinos con cortarles todas las ayudas sino participan precisamente en ese proceso de paz Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 37:36 buenos días insinuaciones que trámite después de que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina congelar a los contactos con Estados Unidos porque considera que este país ya no está capacitado para ejercer de mediador en el proceso de paz en Oriente Medio pagamos a los palestinos centenares de millones de dólares cada año y no recibimos ningún reconocimiento ni respeto tuiteó Tram después se pregunto si los palestinos no tienen intención de continuar hablando de paz por qué deberíamos nosotros realizar estos inmensos pagos la Organización para la Liberación de Palestina contestado calificando de chantaje estas palabras dice uno de sus responsables que no cederán y acusa a Teherán de responsabilizar a los palestinos de las consecuencias de sus acciones irresponsables

Voz 0027 38:15 de quién fue el máximo dirigente de la política exterior europea Javier Solana publica hoy una tribuna en El País en la que pide a la Unión Europea que del paso de reconocer el Estado de Palestina como respuesta al reconocimiento que hizo Estados Unidos de Jerusalén con capital israelí Jordi

Voz 0980 38:29 sostiene Solana en este artículo que ese reconocimiento del Estado de Palestina es la mejor manera de volver a igualar la posición de ambas partes en la mesa de negociación impide a la Unión Europea que mueva ficha pronto porque cada segundo que pasa estamos más cerca de un punto de no retorno en el artículo Solana también argumenta que la solución de los dos estados es la que sigo siendo la mejor como base para una paz duradera en la región

Voz 3 38:57 en Alemania no dan crédito

Voz 0027 38:59 a lo que está sucediendo en una cárcel de Berlín una cárcel de la que se han escapado en los últimos cinco días nueve presos algunos que han hecho a través de ventanas que daban a la calle otros abriendo un pequeño agujero en un conducto de ventilación se ha convertido ya en un escándalo nacional allí en Alemania Pascual Donate buenos días

Voz 1684 39:14 buenos días Florian Graf de la CDU no son malas si se que esta sucesión de fugas no tiene precedentes a la impresión ha ironizado de que la coalición de izquierdas está celebrando jornadas de puertas abiertas en la cárcel en el punto de mira la oposición pide su cese está el máximo responsable de las prisiones en el lander de Berlín el senador de Los Verdes verán quién hace tres años

Voz 9 39:37 vio a un grupo de mirar ya había que reformar las prisiones porque eran propias del siglo XIX en las que se producían fugas como las el siglo XIX la cárcel ubicada en el lugar

Voz 1684 39:48 de Berlín acoge a casi cuatrocientos presos ninguno condenado por delitos graves es una cárcel de mediana seguridad construida sobre el solar de una de las prisiones más grandes del nazismo

Voz 21 41:37 a que Jesús hablaba de los mercaderes del templo hemos asistido y hemos padecido algunas cabalgatas con publicidad de grandes corporaciones con Bob Esponja que no creo que fuera un personaje en el portal de Belén nadie con sentimientos religiosos qué ha sentido ultrajado si hay alguna mente calenturienta que en la defensa de la igualdad y la diversidad de un espectáculo de Drag Queen Raila de Vallecas o algo parecido pues honestamente tendría que hacérselo mirar

Voz 0027 42:04 Manuel Jabois que te parece semejante ataque a la tradición que denuncian PP y Ciudadanos buenos días

Voz 7 42:10 buenos días Aimar mí en general me parece siempre bien que ataquen las tradiciones ataquen uno para destruirlas sino para adaptarlas si esas tradiciones tienen que ver con los niños pues mucho mejor yo entiendo que el pasado siempre tiene un prestigio y que nosotros

Voz 1276 42:28 estamos atrás con nostalgia y cuando lo hacemos todos

Voz 7 42:30 Nos parece mejor pero todo

Voz 32 42:33 todo lo bueno todo lo malo todos los

Voz 7 42:35 Ali todo lo inventado se ha construido según según su época por tanto yo creo que es revisable especialmente las extradiciones y especialmente para convertirlas

Voz 0027 42:45 en algo más que una reliquia inamovible no

Voz 7 42:48 sino para aprovecharlas como como un instrumento incluso como un instrumento social yo no entiendo todavía a estas horas se pueden llegar a que una cabalgata de los Reyes Magos se aproveche para fomentar la diversidad sexual SAP aproveche para fomentar la la la igualdad

Voz 0027 43:03 mira han convertido una anécdota

Voz 7 43:06 en una cabalgata de un barrio de una ciudad

Voz 32 43:09 en un asunto de Estado sabes por qué por qué en el fondo lo es

Voz 7 43:15 o puede llegar a serlo esto lo tiene que ver con Vallecas no tiene que ver con Madrid ni siquiera tiene que ver con los Reyes Magos tiene que ver con un avance social un poderosísimo que afecta a los niños y que afecta a la visión del mundo que se les impone a los niños de forma casi unánime un mundo desde luego otros sexual entre otras muchas cosas sólo unos padres sensibles a la orientación sexual de sus hijos y los propios hijos creo que puede saber lo que significan sus vidas ver de repente a una persona transgénero en una cabalgata de los Reyes Magos por ejemplo el valor y el poder que tendría eso y entonces me dices que eso frustra haría la Navidad de la infancia o que la desnaturaliza como como han dicho el Partido Popular y Ciudadanos no con lo que hace es convertirla en una fiesta de todos aún más de todos en una fiesta luego inclusiva il parece que siempre estamos evitando el daño a un niño que no es consciente de ser año a cambio de privarle la felicidad a otro en eso ha consistido muy buena parte de las políticas sociales referidas a la sexualidad por parte de tanto del Partido Popular como de como de Ciudadanos

Voz 0027 44:23 beso gracias Jabois nueve menos cuarto de la mañana ocho menos cuarto en Canarias por primera vez la Organización Mundial de la Salud incluye en su clasificación enfermedades el trastorno del videojuego una adicción a ese tipo de juegos que según la OMS ese puede llegar a anular lee la vida a quién lo sufre Lucía Taboada

Voz 1322 44:45 la posibilidad de que los videojuegos generen trastornos patológicos adición ha sido un asunto largamente discutido y ahora por primera vez la OMS está a un paso al frente en esta dirección

Voz 1276 44:56 la Organización Mundial de la

Voz 1322 44:58 la salud acaba de publicar en su página web el borrador de su Clasificación Internacional de Enfermedades que incluye por primera vez entradas para el trastorno del videojuego como saber si alguien lo sufre Se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente como para que acabe por invalidar a la persona en lo personal familiar social educacional hubo ocupacional junto a este trastorno del videojuego la OMS recoge también otra definición relacionada la del juego nocivo en este caso hace referencia a un patrón de juego que incrementa apreciablemente el riesgo de daño físico o de consecuencias para la salud mental del individuo o de otros a su alrededor

Voz 0027 45:35 tras más de una década de lucha la asociación UPA que ayude a ya acoge a trescientas sesenta familias de toda España con hijos que necesitan trasplantes de hasta ocho

Voz 3 45:44 buenos para sobrevivir que sufren enfermedad existe

Voz 0027 45:46 intestinales tan raras que todavía no tienen diagnóstico esa asociación ha conseguido que en dos mil dieciocho empiece a funcionar un centro de acogida para diez familias a las puertas del hospital de La Paz de Madrid que es el único centro en España que tiene una unidad pediátrica rehabilitación intestinal es casi una tabla de salvación ese centro de acogida para padres y madres que tienen que pasar semanas meses e incluso años en Madrid a la espera de un donante por ejemplo que no cuentan con recursos económicos suficientes para vivir todo ese tiempo en un hotel la asociación no ha conseguido ya los primeros cincuenta mil euros para rehabilitar un edificio que está a setecientos metros del hospital de La Paz buscan financiación para poder empezar las obras Laura precoz

Voz 33 46:25 es una vía que ocupa

Voz 1276 46:32 hola entremezclan ateos juegos y risas con palabras poco comunes en un niño como son vía sonda o catéter a sus tres años y medio Paula malagueña se recupera de seis trasplantes de órganos

Voz 15 46:44 me faltaba digamos en todo este caso como en funcionaba un trasplante de todo

Voz 1276 46:51 de trasplante se lo han hecho en la Unidad de Rehabilitación intestinal de la Paz el único centro en España que realiza este tipo de Intel

Voz 15 46:58 menciones sale pusieron tu nutrición parenteral por vena después de dos años y medio esperando llámalo

Voz 33 47:05 lo tenía pie pero va a cinco ni aunque le queda un último trasplante ahora Paula

Voz 1276 47:09 es todo un torbellino por suerte estas operaciones le han pillado tan jovencita que cuando sea mayor ya solo sin haber las cicatrices

Voz 15 47:16 el empezando que como no estaba tan canilla ante no podía Hay ya está voy

Voz 33 47:20 la Bestia una sinvergüenza Roux pues me gusta

Voz 1276 47:25 interrumpe la conversación Rubén forofo del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo con solo

Voz 33 47:30 ocho años por qué estoy malito llegan tripa que no puedes hacer

Voz 1276 47:37 ahora con su colon excesivamente grande prácticamente no conoció un entorno que no sea el hospitalario ha pasado por su hospital de referencia por el Ramón y Cajal por el Niño Jesús que al final la paz sin dar con el origen de su enfermedad

Voz 15 47:49 y ocho años sin diagnóstico es ocho años sin terapia los ocho años poniendo parches sobre Paris entonces es muy

Voz 1276 47:55 Rubén es uno de los ciento veinte mil pacientes a los que la paz ha realizado un estudio genético para tratar de averiguar el origen de su problema pero incluso si se detecta una malformación cabe la posibilidad de que no coincida con ninguna de las enfermedades ya diagnosticadas su caso sería entonces único

Voz 33 48:12 era el doctor Prieto decirme con el mejor doctor quiere ser doctor Prieto

Voz 1276 48:17 jefe de Gastro en Teología pediátrica pide al Ministerio de Sanidad que termine con la injusticia de que los enfermos de intestino que están fuera de Madrid sólo sean derivados a la paz si es para un trasplante

Voz 14 48:28 hay pacientes que en este momento al menos no hay una indicación clara de trasplante entonces se encuentran con trabas administrativas para con facilidad poder llegar hasta nosotros

Voz 1276 48:40 ven tiene su propia solución Grey

Voz 34 48:42 los magos pero que no venda más sanos but cara ni en León

Voz 1276 48:53 que es Nora la habíamos dejado jugando con Paula cuando tenía cuatro meses le diagnosticaron una de las ocho mil enfermedades raras que afectan a tres millones de españoles que pierde todo

Voz 35 49:03 Corina pierde vitaminas proteínas nutrían

Voz 1276 49:06 desde entonces ella sede deshidrata sedes nutre