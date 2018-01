Hoy por Hoy (03/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

el paro registrado en el mes de diciembre y por lo tanto el paro en el conjunto de dos mil disiete

Voz 0605 00:20 buenos días Aimar el paro se ha reducido en dos mil diecisiete en doscientas noventa mil personas respecto a dos mil dieciséis lo que deja el número total de parados en tres millones cuatrocientos mil el nivel más bajo de los últimos ocho años en un vete de ese hambre precisamente en este último en vez del año el descenso de desempleados es de sesenta y un mil quinientos la afiliación a la Seguridad Social por su parte ha aumentado en seiscientos once mil ocupados en el año la cifra más alta desde dos mil cinco Esto deja al dato global en dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil cotizantes ocupados en diciembre los afiliados al sistema han crecido en cuarenta y dos mil

el año empieza sin avances en la financiación autonómica ya ha expirado el plazo comprometido en la Conferencia de Presidentes autonómicos y el Ejecutivo se escuda en la falta de gobierno en Cataluña para no presentar su modelo en el PSOE consideran que Mariano Rajoy no tiene voluntad de llegar a ningún acuerdo y fuentes cercanas a Pedro Sánchez aseguran a la SER que Montoro quiere cumplir el objetivo de déficit a costa de las autonomías ciudadanos insistía anoche en Hora Veinticinco en que la reforma del sistema de financiación autonómica es una prioridad

yo creo que es urgente ya la reforma de la financiación la autonómica es algo que lleva parado tres años debería haberse hecho hace tres años y seguramente es una de las fuentes más importantes de los problemas que hemos tenido últimamente yo creo que aquí hay que darle la voz a los expertos para que esto no sea un debate de siglas o de ETA

Pedro Chaparro condenado a cuatro años de cárcel por el ataque a centro cultural mientras la Generalitat celebraba la Diada de dos mil trece este hombre recordemos que no ha entrado en prisión porque el Constitucional admitió un recurso y aceptó aplazar su entrada en la cárcel a que se resolverá según difundió taparon las redes sociales el veintinueve de diciembre visitó en Roma a un miembro de Fuerza Nueva partido de extrema derecha Se trata de uno de sus representantes que como decías está en arresto domiciliario por haber atacado con piedras a unos policías que querían desalojar a una casa para entregar la familia inmigrante

la Generalitat de Catalunya se niega a indemnizar a la familia de un profesor que fue asesinado en dos mil quince por un alumno de segundo de la ESO lo mató con una ballesta y un machete dentro del aula en la que el profesor estaba dando clase la Generalitat insiste en que no tiene ninguna responsabilidad a pesar de que la familia del profesor

Emma un millón de euros

la Generalitat ya rechazó en marzo indemnizar a la familia del profesor asesinado por vía administrativa ahora lo ha hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que no tienen responsabilidad alguna la familia en cambio está convencido de lo contrario los hechos tuvieron lugar dentro del centro además según al abogado que les representa José Antonio Calles hay testigos que acreditan que el centro sabía que este chico era muy conflictiva

nosotros vamos a acreditar en el procedimiento judicial que efectivamente el hotel menor que que asesinó al difunto Abel y ella era un niño bastante o muy problemático y que el centro tenía perfecto conocimiento de ello

la familia reclama un millón de euros la Generalitat asegura en su escrito ante el tribunal que en caso de considerar la responsable patrimonial de ese crimen la indemnización debería ser como mucho de ciento treinta mil euros

Donald Trump dice que su botón nuclear es más grande y poderoso que el de Kim Jong Un el presidente de Estados Unidos responde así al líder norcoreano que asegura tener acceso al botón nuclear todo el tiempo Pyongyang ha aceptado esta noche abrir una línea de comunicación con Corea del Sur como muestra dice desde voluntad de diálogo una línea telefónica que lleva dos años cerrada

a utilizar este canal diplomático en señal de protesta por qué el Gobierno surcoreano cerró un polígono industrial compartido en la frontera como castigo por la escalada armamentística de Quiñón mantendremos un contacto estrecho sincero ha dicho el máximo responsable en Corea del Norte de las relaciones diplomáticas con su vecino del sur el anuncio llega un día después de que Seúl propusiera una Reunión de Alto Nivel para la próxima semana el objetivo es hablar de la posible participación de una delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran en febrero en Corea del Sur

el Ibex treinta y cinco empieza a su segunda sesión de este año con subidas un cero con dos por ciento está ganando en estos momentos el selectivo español ayer también subió con estas ganancias se sitúa

ya en los diez mil cien

dos En cuanto al resto de bolsas europeas también empiezan la jornada con subidas después de que los mercados asiáticos lo hayan hecho al revés con pérdidas el Nikkei el principal índice de la bolsa de Japón ha perdido un cero con uno por ciento

muy buenos días feliz año a todos a todos antes de entrar en el análisis del resto vamos a ampliar la cifra del paro que hemos conocido hace unos minutos el dato del paro registrado con el que terminó dos mil diecisiete

Voz 2 13:00 Vega buenos días vamos al detalle de la cita

Voz 3 13:03 el mes dice

Voz 0605 13:04 no está influido por la campaña de Navidad y el paréntesis natural en actividades como la industria o la construcción este año especialmente por la meteorología si quiere vemos por comunidades autónomas el paro registrado bajado in quince encabezadas por Andalucía Madrid y Comunidad Valenciana sube sin embargo en dos en Navarra en La Rioja

Voz 2 13:22 esa es la distribución del dato de paro que les hemos adelantado a las nueve que cae en doscientas noventa mil personas respecto a dos mil dieciséis en el global de dos mil diecisiete doscientas noventa mil personas menos están en desempleo que en dos mil dieciséis Por sectores

Voz 0605 13:36 por sectores económicos de procedencia de los trabajadores el paro baja en servicios característico de la época del año en agricultura y pesca se incrementa en construcción y en Industria

Voz 2 13:46 y ahora vamos a la clave qué tipo de contrato sea creado

Voz 0605 13:49 pues una vez más el tipo de contrato más habitual es el contrato temporal a pesar de que suben bastante los indefinidos hay un total de un millón novecientos veintinueve mil lo que supone un incremento del ocho por ciento pero en total apenas suponen el siete coma nueve por ciento es el mayor dato de la última década pero como decimos los contratos temporales siguen siendo la mayoría

Voz 5 14:10 el otro dato más

Voz 0605 14:13 la la la cobertura la protección a los parados que un dato bastante importante y en esta ocasión aumenta aumenta al cincuenta y nueve al cincuenta y siete coma nueve por ciento

Voz 26 14:22 del total de desempleados esto supone un incremento del cuatro

Voz 0605 14:24 por si activa gracias buenos Atilano Díaz tenemos Forlán

Voz 2 14:27 tanto la foto completa de cómo ha evolucionado el mercado laboral en el año que acabamos de dejar atrás seiscientos once mil ocupados más que un año antes es el mejor año de la serie histórica en un mercado eso sí en el que la precariedad sea arraiga porque aún que aumente el número de contratos indefinidos el porcentaje de los nuevos contratos que son indefinidos es que ni siquiera uno de cada diez de estos contratos es indefinido Luis

Voz 25 14:48 sí yo creo que esto es sin lugar a dudas un un problema muy grave no este el hecho de que de que los datos así en bruto del paro pues pues realmente cada vez significan menos desgraciadamente no a estos datos que acaban de salir caro no he tenido no he tenido ocasión aún de de mirarlos en en más detalle eh pero si miramos por ejemplo los últimos que salieron creímos que también había aumentado había defendido el número de desempleados sin embargo Xavier reducido dramáticamente el número de horas trabajadas es decir que lo que nos encontramos es con que se está fragmentado distribuyendo entre más gente en la misma candidata bajo o trabajo que se destruye es decir eh por ejemplo eh hace hace seis años pues había doscientos doscientos empleados doscientos empleados más es decir ha descendido el paro en doscientas mil personas respecto al respecto al último dato hice embargos habían perdido cuarenta millones de horas semanales de trabajo eso significa que se está fragmentado el mismo trabajo para distribuirlo entre entre margen hoy realmente sexy partes una manzana por la mitad pues mira te pongas como te pongas no tienes dos manzanas que tienen una partida por la mitad no de tal forma que claro aquí lo que nos encontramos son con con contratos que no garantizan la sostenibilidad del sistema con contratos que son de de muy pocas horas donde alguien pues pasa dejar de ser considerado un desempleado con tal de tener un empleo aunque sea de de unas horas que no le permiten que no permiten subsistir y esto es un dato que ya digo no se exige ya unos exige replantear y enfocar las las cifras de otro modo yo creo que ahora mismo el el modo más adecuado enfocar de enfocar las cifras sería ver cuánto aumenta o cuánto disminuye el número de horas semanales trabajadas porque de OSE su confunde muchas veces la medida en que aumentan los datos de aumentan los datos de empleo mejora el otro Complex embargo vemos que se está destruyendo empleo en el sentido de ese están destruyendo horas semanales trabajadas

Voz 2 16:49 lo ves así Carmen

Voz 26 16:51 así es evidente que que

Voz 27 16:53 de empleo de hoy es mucho más

Voz 26 16:56 precario ir con menos peor retribuido que el que había antes de la crisis pero a bien me parece que esa es la subordinada lo principal que hay que decir hoy me parece que es lo justo es que para mi sorpresa porque todavía no doy crédito sigue aumentando el empleo en España y eso es algo que es incontestable y que debería alegrarnos porque yo socialmente prefiero ya sé que esto lo he dicho alguna vez aquí ya ha causado un poco de de escándalo pero yo prefiero un trabajo precario a una falta de trabajo lo digo así de claro entonces esa es esa es la filosofía con la que se hizo la reforma laboral que ha sido denostada por todos empezando por mí misma pero hay que reconocer que esa precarización del trabajo ha repartido el trabajo ha creado nuevos empleos es verdad que con mucho abuso pero por lo menos hay menos gente en la calle en en su casa eso es verdad eso es auténtico son trescientos mil empleo dos empleados más estamos en la cifra de dieciocho con dieciocho mil cuatrocientos dieciocho millones perdón cuatrocientos mil es una cifra inaudita porque durante muchísimos años estábamos en los Veinticinco así que insisto no hay algo de algo menos de economía días sumergida hay trabajo muy precario estoy completamente de acuerdo con vosotros muy poco sueldo una incertidumbre para la juventud absoluta sin embargo hay más trabajo y esa es lo principal de lo que tenemos que comentar hoy

Voz 25 18:30 y Carmen o a la gente que pasa del desempleo a un trabajo a tiempo parcial esto es una buena noticia y nos alegramos todos por por igual sin lugar a dudas ahora la gente que pasa de una jornada completa a una jornada parcial involuntariamente sin querer eso es destrucción de empleo y eso lo estamos contando

Voz 26 18:47 yo no digo que no sea cierto es bueno pero yo creo creo que eso ocurrió los pues no no no no no no es que me tengo la sensación de que tú no ha relativizado la alegría no es expresar la alegría en ningún momento Ésa es la diferencia entre lo que dentro de tu criterio y el mío yo estoy muy contenta de que haya más trabajo en España eso para empezar y luego ya podemos extendernos en las derivadas y las subordinadas toda la tertulia todo lo que tú quieres porque vamos a estar de acuerdo

Voz 25 19:10 que mirar en detalle los datos para ver si efectivamente se ha producido porque generalmente ocurre esto

Voz 5 19:15 bueno pero sale mejor de lo mejor sabéis mermó un empleo parcial a un paro de verdad ya pero eso es lo que te digo que eso nos lleva a alegrarnos de la gente que pasa del desempleo

Voz 25 19:26 al tiempo parcial pero

Voz 5 19:29 se nos olvida a la gente que pasa del tiempo completó al tiempo parcial involuntariamente eso es destrucción de empleo involuntariamente en todo

Voz 2 19:36 a los toros como sostiene Carmen mejor un trabajo precario no tener trabajo

Voz 1926 19:42 no me sitúo en un punto medio quizás no exactamente un punto medio no no se equidistancia pero desde luego ni estoy en la crítica e inflexible de Luis ni ni tampoco la resignación que parece que parece comentar Carmen no conoce yo no puede no creo que se pueda decir es verdad que con mucho abuso con la naturalidad de de que lo acepta considerándolo una fatalidad no yo yo creo hombre yo creo que sí que hay que celebrar efectivamente en parte los datos no está claro que que que llegaron la filiación de de dieciocho millones y medios au au

Voz 2 20:14 avanzar en trescientos mil nuevas desempleados menos

Voz 1926 20:19 evidentemente es importante y es especialmente importante en el contexto general hay que pensar que España dobla la tasa de de la UNIA con europea en ir de la eurozona no especialmente en paro juvenil no que es donde las cifras son absolutamente dramática expresando el cuarenta por ciento en el la media española y por encima del cincuenta en el sur de España así que evidentemente si ese es el escenario de fondos Ése es el contexto del que partimos avanzar en empleo por supuesto es una buena noticia pero matizándolo no porque el problema Aimar me parece a mí es que el trabajo ha dejado de ser una frontera para la exclusión y la desigualdad es decir efectivamente como también apunta Luis el tener un empleo precario claro que es estadísticamente es muy alentador pero cuando luego ves en el plano corto la realidad desempleo pues estamos hablando de alguien que apenas ha podido salir de la exclusión ya digo y que y que se sitúa más bien en ese claroscuro en ese agua fuerte terrible de la sociedad española después de la crisis no que es un aguafuerte de la desigual la porque digo salario y no garantiza en definitiva no garantiza a una una integración un bienestar suficiente es más yo creo que hay que añadir un aspecto que es muy relevante y es que mientras los salarios crecen muy poco por ejemplo pues pensemos en el aumento del de la de los de precio de la energía al empezar el año al terminar dos mil diecisiete no con un incremento del diez por ciento claro evidentemente perdemos poder adquisitivo una velocidad extraordinaria si ese poder adquisitivo se pierde en empleos precarios bueno pues es evidente que estamos ante una realidad social ante la que no hay que ser nada gente que ante la que yo desde luego me resistiría cualquier resignación

Voz 25 22:03 pero no sólo no sólo es o sea no solamente que que nos enfrentemos a un problema que hasta ahora no no teníamos que es el otra los jugadores pobres es decir que que el tener un empleo ya no te libre de de la pobreza no sino incluso en en términos de sostenibilidad del sistema en su en su conjunto si tú destruye un puesto de trabajo de dos mil euros al mes y lo sustituyes por dos puestos de trabajo de setecientos cincuenta euros al mes con eso no se sostiene la tensión en no sostienen la Seguridad Social no se sostiene las cotizaciones es decir con eso es imposible sostener el sistema ir Prince no el problema es que la población está envejeciendo mentira el problema es que se está deteriorando el mercado laboral se está destruyendo empleo de calidad Se está generando hombre empleo y con eso no se sostiene al hombre lema el sistema de pensiones como bien demuestra el hecho de que están esquilmado la hucha de las

Voz 1926 22:49 tú tienes tienes razón pero en cualquier caso yo no diría que es mentira lo de que está envejeciendo la población no España de hecho uno de sus grandes problemas es lo que yo creo que muy acertadamente Garrigues denominó el suicidio demográfico no es decir estamos creando una sociedad que hace todavía más sostenible lo que tuvo de escribes pero ese es un problema muy grave no es un problema que que relativizar

Voz 25 23:11 es un programa muy relativo es un plan muy relativo Teo sí si mira si miras con detenimiento los datos el dato relevante preocupante sería que la población envejecer a un ritmo mayor del que crece la productividad pero ese no es el caso la la población no envejece a un ritmo mayor del que crece la productividad y por lo tanto en términos agregados tendría que ser posible sostener el poder adquisitivo de los pensionistas sino es posible es porque salarios de dos mil euros que quizá van a la Seguridad Social en en correspondencia se han transformado en salarios de setecientos euros que aunque haya muchos más sencillamente no son suficientes para sostener la viabilidad si leves

Voz 26 23:48 yo me me gustaría contra decir a lo que ha dicho antes sobre la resignación y la fatalidad no me reconozco en absoluto ni en la resignación y la fatalidad hay no no no me resisto a argumentarlo primero con los datos porque lo que dice la lo que dicen los datos de hoy es que ha habido un aumento de casi practican ante dos millones de nuevos empleos indefinidos esto sigue siendo una anécdota es muy posible claro porque es un siete coma nueve por ciento menos de de de del diez por ciento como dice Aimar sin embargo aumentando dos millones dos millones en un año es una auténtica barbaridad yo no digo que esto sea como para resignarse en absoluto todo lo contrario yo creo que este es el porcentaje que que seguir aumentando porque ese es el problema estamos todos de acuerdo la precarización pero yo no conozco a un solo parado que no haya estado satisfecho y contento de haber abandonado el paro por un empleo aunque no sea el empleo de antes y eso hay que decirlo así de claro no no vende ya sé que esto no no no queda bien pero es la pura realidad no hay más que hablar con el que está realmente pasándolo mal para saber qué prefiere estar en contra

Voz 5 25:00 por qué no sea el mejor por yo estoy

Voz 26 25:03 de acuerdo en que la reforma laboral ha diseminado los trabajos los ha desmenuzado estoy de acuerdo con vosotros pero es la verdad que estamos con más trabajo que antes esto y eso es lo más importante y luego habrá que consolidar los trabajos mejorarlo pero creo que somos cicateros si no reconocemos la realidad la

Voz 1926 25:21 mira es que no tiene nada que ver esta situación

Voz 26 25:23 con la que había hace solamente dos años francamente creo que es para alegrarse

Voz 25 25:28 en la realidad es que por supuesto quién está en desempleo no recibe ingresos absolutamente ningún tipo y pasa recibir algún tipo de de esas no

Voz 26 25:36 una cobertura que que también está aumentando

Voz 25 25:39 conocer públicamente esa persona Se alegra pero claro el asunto es que estamos generando un escenario en el que hay que elegir entre la peste y el cólera claro y eso es lo que tenemos

Voz 5 25:50 no una Daniel la peste y el cólera me parece Carmen era la persona en concreto se alegra pero yo creo que no debemos hacernos trampas y la sociedad tenemos que alegra no tenemos que hacernos trampas a sí

Voz 25 26:05 es el propio Banco de España el que alerta sobre que dada la situación de precariedad laboral estamos trabajando con datos del paro falseados o distorsionados porque si se tiene en cuenta el tiempo parcial no deseado el involuntario el Banco de España sitúa la cifra de paro en el treinta por ciento no en el dieciocho regir conviene que manejamos datos correctos para enfocar bien el problema de encontrarlos

Voz 5 26:30 bueno te sólo nos la pelota una son claro

Voz 2 26:33 a cierre este bloque porque tengo que tengo que irme a publicidad

Voz 1926 26:36 sí yo creo que yo yo yo desde luego no soy cicatero no ya lo he dicho desde el principio que yo creo que hay que celebrar por supuesto los datos positivos pero pero me parece que no deberíamos proyectar sobre esto una allí una imagen equivocada de la realidad española nuestros salarios medios nuestro salario medio digamos sigue bajando los salarios medios por sexos no digamos el de la mujer es un veintitrés por ciento inferior en el Salario Mínimo Interprofesional España es verdad que avanza a setecientos treinta y seis euros y lo celebramos el otro día pero seguimos estando en la mitad que Francia que Alemania que Bélgica Países Bajos Irlanda etcétera y luego algo que yo me gustaría Aimar enfatizar para cerrar no es decir en los últimos diez años nuestro poder adquisitivo ha defendido un veinticinco por cierto es que esto es una auténtica burrada no el el salario mensual más frecuente es verdad que ha aumentado un diez por ciento pero digamos el agua la luz el gas un setenta por ciento son datos de trescientos veinticuatro cat que que que hemos visto estos días no en los últimos treinta años el precio de la vivienda ha aumentado un seiscientos por ciento y por tanto estamos perdiendo dramáticamente poder adquisitivo unido a la precariedad laboral yo creo que no debemos de ser complacientes en la foto que nos da de la realidad

Voz 2 27:41 además ayer precisamente deterioro aquí en Hoy por hoy sobre sobre el mercado de la vivienda nos hacían los tasadores atención porque cada vez tenéis que dedicar o tenemos que dedicar todos los españoles más un número mayor de años en los que destinará íntegramente el sueldo a comprarnos una casa que además sí efectivamente cada vez se compran más casa Si nos decía además no las personas salario medio homenaje hallándose fija que tasación que van a hacer tasación que no es una persona joven que eso o bien de un inversor au bien de una vivienda de reposición es alguien que ya tiene una compra se otra que no incorporación de los jóvenes al al mercado de la

Voz 5 28:17 este este de acuerdo con que no tienen capacidad

Voz 2 28:20 de endeudamiento

Voz 5 28:21 no no por supuesto con los datos que hemos conocido

Voz 25 28:24 prefiero era no sé cuál es la alternativa porque no ha habido ni

Voz 26 28:26 una política para argumentar el empleo ya no no ya indefinido sino no ya precario sino indefinidos que no ha habido ninguna alternativa

Voz 26 31:20 bueno pedir autocrítica a los partidos y al PP en particular expedir no sé pues eso deseo a los Reyes Magos que nunca llega eso sería carbón no a ver yo creo que que el PP ahora está en desánimo en etapa de desánimo pero no de autocrítica Sunde animo que cambiará en cuanto ocurre algo que creo que indefectiblemente va a ocurrir es que estos factores uno que que los preso que perdón que el tema de Cataluña va a aflorar siguió si y eso va a generar una obligada un obligado apoyo de de PSOE y Ciudadanos en la legislatura de Rajoy eso es una cosa imperdonables se va vuelve a reproducir de a lo mejor con menos intensidad pero pero Si en algo ayuda a la legislatura de Rajoy precisamente es la crisis de catalanas a esto ya sé que es de pero es demasiado rebuscado pero es que yo entiendo que eso es lo lo qué va a pasar porque en la medida en que hay una crisis de Estado el Gobierno tiene más apoyo de los partidos constitucionalistas Illa según la derivada desde luego son los presupuestos y y yo creo que que Rajoy ha demostrado ya que que que cuando le interesa cuando le interesa mover ficha consigue convencer a lo al Partido Nacionalista Vasco y a quién tenga que de comprender convencer y creo que lo polares van a pasar no de la autocrítica sino de la depresión al al al sobre ánimo en cuanto vean que las legislaturas encarrilar es verdad que va a ser una legislatura complicada porque las pugnas entre ciudadanos y populares van a estar a flor de piel eh Congreso porque también el PSOE tiene que buscar su hueco y seguir reivindicando la la reforma de la Constitución que ha sido su gran baza como moneda de cambio al apoyo a Cataluña iba a ser muy convulsa hiló peor es que vamos a estar pese a lo que ahora dice el PP que sepan hacer grandes pactos educativo que si pensión es etcétera etcétera no sé si conseguirán alguno pero yo más bien pienso que va a ser una un una legislatura bastante inamovible que Rajoy va a conseguir su estabilidad y va a tener que concentrar de nuevo sus esfuerzos en el tema Cataluña veo poca legisla poca poca actividad legislativa en el horizonte eso es lo que me parece no los es inequívoca

Voz 2 33:43 pero lo bueno

Voz 1926 33:45 es verdad que la crisis catalana que toda la tensión que se genera en Cataluña estabiliza de algún modo a Rajoy no porque genera digamos esa esa ese unionismo que no es especialmente real no y bueno ahora esperan el CIS con vértigo yo creo que no yo creo que Rajoy se enfrenta a ciertos problemas por el Partido Socialista especialmente de la la caída de Podemos busca una nueva estrategia busca un nuevo liderazgo y desde luego suele obliga después de que el señor del no es no en los últimos meses haya apoyado a Rajoy en el ciento cincuenta y cinco y la financiación ciento cincuenta y cinco del cupo vasco me refiero en el ciento cincuenta y cinco era era quizás inevitable pero evidentemente busca un nuevo liderazgo y seguramente además con Podemos necesitado también de nuevas estrategias porque lo que ha hecho hasta ahora no está funcionando programados para el PP para el Partido Popular que en efecto mencionaba Carmen que Ciudadanos pues ahora tiene estrategia propia Cataluña desde luego les ha relanzado para el Partido Popular significa que tienen que que añadir un marcaje más a Ciudadanos lo consideraban digamos domesticado o no o de algún modo inevitablemente unido a su a su legislatura y ahora pues digamos dejará de ser tan claro es más el PNV de momento ni siquiera le apoyan los presupuestos con lo cual la situación para Rajoy no es especialmente no es especialmente confortable a ver que a ver qué les dice el CIS no pero pero yo creo que desde luego hace ya mucho tiempo que todos vimos claro lo que que aquella aquella ingenuidad con la que la oposición celebraba la posibilidad de gobernar desde el Parlamento quedó descartada entonces cosas porque porque no se debe gobernar desde el Parlamento no para eso algo no pero yo sí creo que el Partido Popular la imagen que que empieza ya a proporcionar desalentadora la sociedad es de una de una

Voz 2 35:31 e ineficacia o de una digamos anemia

Voz 1926 35:33 la legislativa absoluta no es decir en este más allá de aprobar de sacar adelante los presupuestos ha sido absolutamente incapaz de buscar alianzas para para para generar una actividad legislativa que de algún modo Pérez Boada otras halal de la sociedad española una cierta confianza en que en que en que esto puede cambiar no en que se están haciendo cosas para cambiar eso bueno pues aunque es verdad que Cataluña es la medida en que se prolongue la crisis o que se prolongue el conflicto ayudar a Rajoy a tener cierta estabilidad pero lo cierto es que yo creo que la situación para él no es especialmente alentadora al empezar dos mil dieciocho

Voz 25 36:07 pues yo creo que el que el Partido Popular y Rajoy en concreto lo que deben estar es estupefactos porque de repente han descubierto que no funciona las la las amenazas evidencias respecto a los efectos económicos de crecimiento que iba a tener que iba a tener el proceso no han funcionado que Ciri de repente acaban de acaban de descubrir yo creo que con estupor que la política es algo que va más allá de la justicia y que va más allá de los puros datos económicos es decir no se ordenaba

Voz 26 36:40 funcionado en el tema económico

Voz 25 36:42 bueno todo el engaño consiste en haber vendido un proceso low cost y no sé qué tal a bajo coste en cuanto sepan que esto tiene coste económico renuncian a él bueno pues ahora saben que tiene coste económico sin embargo no parece que renuncien a él es decir acaba de descubrir que en la política se Juan elementos que no son es únicamente relativos a cuestiones a cuestiones económicas de tal forma que con cifras macroeconómicas Icon jueces no basta ya esto yo creo que es algo que han descubierto con estupor no basta para hacer política han eh por decirlo así ha accedido descubierto las las dimensiones de de la política yo creo que con esto no saben no saben manejarse bien no sabe manejarse bien y además ocurre que se han convertido en un partido que al mismo tiempo que es la primera fuerza en España con la diferencia significativa es la última en Cataluña también con la diferencia con diferencia étnica de esto les convierte precisamente en el partido que simboliza la fractura misma es decir la fractura misma que ahora mismo entre Cataluña España está simbolizada en los resultados del Partido Popular primero en España y último hijo último en Catalunya yo creo eh lo que es momento en gran medida de de asumir que el problema que el problema catalán solo se soluciona buscando una alternativa en España al Partido Popular

Voz 2 37:58 Carmen sí

Voz 26 38:01 es que a falta de propuestas porque el Partido Popular no ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta estaría muy bien que el que los otros partidos pusieran alguna yo la verdad no conozco ninguna no sé si tú conoces alguna que no conozco ninguna eh más allá de las distancias de Podemos o de la reforma constitucional ambigua el del PSOE es que no conozco absolutamente ninguna propuesta

Voz 5 38:22 España jugando reformable claro no yo desde luego esto le encantaría le encantaría ven cantaría a mi me encantaría

Voz 26 38:28 ya que España fuera reformable pero esperaría que los políticos que son los responsables de reformarla pusieran encima de la mesa alguna idea insisto es que no ha visto ni una sola estoy esperando que se reúne a esa famosa comisión para ver qué es lo que piensan de verdad pero no hemos visto nada no parece que este sea el camino

Voz 5 38:44 yo a eso me refería perdona ahora

Voz 26 38:47 a eso se refería con el hecho de que soy soy yo y no no optimistas y pesimistas hoy creo creo vaticino que Rajoy va a aguantar va a aguantar por las porque la situación al final los números Si las negociaciones ir la situación de Cataluña le puede favorecer pero soy muy pesimista con respecto a las verdaderas soluciones políticas para el país no hay actividad parlamentaria no parlamentaria legislativa de verdad no hay números que permitan hacer política no hay ideas por eso

Voz 25 39:19 no porque el Gobierno queda todo sea quizá porque usa el derecho de veto para bloquear todas las iniciativas legislativas no que no se hayan presentado propuestas han echado para atrás cerca de cincuenta

Voz 5 39:30 amparándose en el derecho de veto que tiene lo ejecute

Voz 25 39:33 vivo sobre el legislativo respecto a cualquier asunto que afecte partida presupuestaria

Voz 5 39:38 es decir alguna de esas iniciativas que fuera realmente ejecutable Presupuestaria presupuestariamente que no solucionará algún problema más allá de cuestiones de principios y nadie diverso en un régimen

Voz 25 39:51 la venta de los decide el Parlament que me parece muy bien

Voz 5 39:54 pero es que nos hemos perdido con esos con esos vetos Nos somos perdido algo porque yo no sé de ninguna iniciativa que no sabíamos Balta sí

Voz 25 40:03 hemos perdido la posibilidad de que el Parlamento lejía

Voz 5 40:05 entre lo que responsabiliza solo

Voz 26 40:09 el Gobierno que lo es grave sino también de la oposición que no veo ideas liderazgos en toda la clase política

Voz 1926 40:15 pero bueno si ellos entiendo que que las iniciativas por parte de la oposición no han tenido la vocación legislativa porque además no tendría sentido sino una intención política que es importante que la tengo

Voz 5 40:27 el desgaste es clara de eso está el Parlamento

Voz 1926 40:29 yo no efectivamente tiene los vetos y son vetos que que que están contemplados en la Constitución no en el propio Reglamento del del Congreso en función de que afecten a los presupuestos eso está claro no yo yo lo que creo irá ambos me parece que habéis comentado superficialmente en vuestras intervenciones yo lo que sí creo es que no hay ninguna intención reformista es decir no solamente no hay ninguna intención reformista ante la que yo no sería tan fatalista Carmen vuelvo y vuelvo a ver cierto fatalismo en tu discurso Andy Economis decía hace unos pocos días al terminar el año dos mil diecisiete nombraba país del año a Francia decía probablemente el país de Europa desde luego más refractario a las reformas que es Francia los está experimentando el reformismo de Macron que que que se puede hacer y se puede hacer más allá

Voz 5 41:14 idea es que más tarde que nosotros quiere de derecho y empezando a hacer lo que nosotros ya hemos hecho hace ya año Carmen

Voz 1926 41:21 no es una cuestión de actitud in la cuestión está en que incluso la comisión que propuso el Partido Socialista sobre la que podíamos discutir pero en cualquier caso es una iniciativa para tratar de de modificar el statu quo el Partido Popular después de apoyarla digamos tácticamente después más o menos ha trasladado que no que no piensa darle ningún oxígeno es decir hay una intención claramente anti reformista parte de de del del Gobierno y por parte del Partido Popular en particular no es decir esto además se distingue de Ciudadanos yo creo que esa es una muy mala noticia en las circunstancias

Voz 5 41:54 el acuerdo descrito ambiciosa estoy muy de acuerdo

Voz 26 41:56 pero me faltan vuestro en vuestro discurso la responsabilidad de la oposición es que novio ideas yo no veo que el que el PSOE esté dando una verdadera solución yo no veo que que que que Ciudadanos esté poniendo encima de la mesa alguna cosa que no sea la uniformización de sí

Voz 1926 42:14 por estar de acuerdo o no pero unos hablan de por ejemplo el del salario único que es una medida que en algunos países europeos apoyo yo no digo que yo la apoye digo que sí que sí hay ideas que la Comisión de reforma constitucional ahí detrás hay también un cierto aparato yo también creo que no son extraordinarias pero sí creo que la oposición no digamos en Podemos que ofrece un discurso claramente alternativo yo sí creo que la oposición plantea discursos más o menos digamos con intención reformista donde veo que hay un absoluta resistencia una trinchera miento radical es en el Gobierno que muestra una absoluta oposición a cualquier clase de cambio es más incluso aquellas leyes que al principio de la legislatura se entendió que no que no tenían viabilidad la propia reforma laboral la ley mordaza la necesidad de un pacto educativo todo eso está completamente parado pero además de estar parado es que no hay ninguna ningún gesto por parte del Gobierno de que eso se mueva

Voz 26 43:07 si dicen que que esta legislatura van a poner en marcha el pacto educativo el Pacto por las pensiones que es que a mí me parecería perfecto pero insisto que a lo mejor tienes razón soy muy fatalista yo lo dejo en escepticismo puro y duro me parece que no hay no hay ambiente político para reformas y me parece que el que el tema de Cataluña

Voz 2 43:28 lo va a volver a a contaminar tanto el marcador ahora mismo es sea derogado en ese ha variado un ápice la reforma laboral tampoco el recorte de las pensiones los pensionistas siguen cobrando sólo un cero veinticinco por ciento más al año la ley mordaza sigue intacta la ley educativa está en un largo proceso de reforma que nadie sabe si se va a completar en esta legislatura financiación Aimar

Voz 25 43:51 la decisión autonómica sin municipios la reforma de la ley electoral que un montón de cosas que en los partidos que es la mayoría parlamentaria ahí ahí con censos mucho que se por ejemplo en el asunto de la ley mordaza hay un consenso más o menos amplio entre los partidos de la oposición es decir el asunto es que el Gobierno lo que hay lo bloquee recurriendo una argucia que le corresponde como ejecutivo de bloquear la capacidad legisla

Voz 2 44:16 sobre financiación Teo esta mañana contaba nuestra compañera Inma Carretero con el Partido Socialista empiezan a entender que Montoro no tiene ningún interés en plantear un nuevo modelo Ike Ike que haya un pacto este año bueno que que que no lo ven

Voz 1926 44:29 bueno hay una hay un enorme descontento en las comunidades socialistas pero es que también hay descontento en las comunidades del Partido Popular hay que pensar que la el apoyo al cupo vasco además un cupo vasco que este año más que nunca se ha sacado adelante con una fórmula de cálculo absolutamente opaca quiero decir donde nadie ha sido capaz de entender nada la comunidad rica digamos logra pagar menos y sin embargo hay comunidades hablo desde Andalucía y aquí por supuesto la político está muy muy condicionado muy envenenado por la por la financiación hay cinco mil millones perdidos por por la incapacidad para sacar adelante un nuevo sistema vamos cinco años esperando ese cambio a digamos ahora Carmen ahora que hablábamos de del problema que supone para el reformismo la minoría en la que ésta Partido Popular bueno en la anterior legislatura estaba en mayoría absoluta pero tampoco tuvieron una gran iniciativa política en este sentido de acuerdo con la agenda de la crisis condicionaba mucho pero no tuvieron digamos la iniciativa política yo creo que yo creo que esto de la financiación detrás de las vagas promesas de que en dos mil dieciocho llegaría con gran determinación por parte del Gobierno un cambio de sistema yo creo que esto efectivamente vamos a tener un año en blanco del nuevo cada vez más va a generar tensión con las comunidades autónomas

Voz 26 45:46 a mi me parece que primero el tema del cupo vasco no tiene nada que ver con la financiación de las comunidades autónomas el descontento sí pero vamos a ver habrá que el descontento es muy lícito y nos puede llevar muy lejos pero la realidad la realidad es que el cupo vasco es un cupo que efectivamente debería calcularse con mucha mayor transparencia pero no es el problema de la financiación de las comunidades autónomas porque es un régimen diferente un régimen diferente que Cataluña nunca ha querido que hoy por hoy sigue sin querer además no lo quieren ninguna de las de las demás autonomías porque si lo quisieran lo dirían no lo quieren por qué porque tienen que recaudar vamos a decirlo claramente yo estoy en contra de la de la opacidad del cupo pero me parece muy demagógico muy populista atacar siempre a eso me parece que la solución contra el cupo no es acabar con el cuero déjame terminar déjame terminar sino acabar con la ley sino reformarlo acabar reformar la ley electoral para que esos votos del PNV en el en el Congreso no sean tan determinado

Voz 2 46:51 el segundo

Voz 1926 46:54 tienes veinte yo creo que Carmen no no me he entendido cuando yo he ha mencionado el cupo quiero decir que esperan cinco años desde hace cinco años el cambio del sistema even como si hay iniciativa política cuando a corto plazo

Voz 25 47:05 el Gobierno necesita una solución inmediata que busca

Voz 1926 47:08 acaba el apoyo a los presupuestos pero los grandes problemas del país que están en la financiación autonómica eso

Voz 2 47:13 volvemos hoy cuarenta y siete de la mañana ocho y cuarenta y siete en Canarias

