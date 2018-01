Hoy por Hoy (03/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 cadena SER

Voz 0202 00:12 son las diez de las nueve en Canarias el dos mil diecisiete se cerró con doscientos noventa mil parados menos lo que deja el número total de desempleados por debajo de los tres millones y medio la cifra más baja desde diciembre del año dos mil ocho la afiliación a la Seguridad Social registra el dato más alto de los últimos doce años

Voz 0605 00:30 con doscientos noventa mil parados menos la cifra total de parados se coloca en tres millones cuatrocientos mil no encontramos un dato más bajo desde finales de dos mil ocho la afiliación al sistema crecen seiscientos once mil ocupados es el dato más fuerte desde el año dos mil cinco ir deja el global en dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil cotizantes ocupados dato del conjunto de dos mil diecisiete Se miramos sólo el mes de diciembre influido por la campaña de Navidad el paro baja en sesenta y un mil quinientas personas sobretodo en el sector servicios Il afiliación sube en cuarenta y dos mil especialmente en comercio Por comunidades autónomas el paro registrado baja en quince encabezadas por Andalucía Madrid y Comunidad Valenciana sube en cambio en dos Navarra y La Rioja los contratos indefinidos apenas representan el siete coma nueve por ciento del total

Voz 0202 01:18 un informe elaborado por el grupo de expertos contra la corrupción en el Consejo de Europa afirma que la respuesta de España para mejorar la transparencia y prevenir la corrupción es sigue siendo insatisfactoria ese informe que se acaba de publicar critica que muchas de las recomendaciones no se han puesto en marcha amplía Álvaro Zamarreño

Voz 0116 01:36 los expertos del conocido como Grupo Greco lamentan que se siga sin un código de conducta para diputados y senadores una regulación completa sobre conflictos de intereses que regule regalos y prebendas actividades extraparlamentarias bienes financieros de sus señorías o que haya una vigilancia efectiva

Voz 3 01:51 la con capacidad para hacer algo si no se respeta

Voz 0116 01:54 también critican la falta de ambición en la ley para controlar a los lobbies prácticamente paralizada en el Congreso desde hace meses y que queda lejos dicen los expertos del Consejo de Europa de lo que se le ha pedido a España critican esta misma inacción en reformas para mejorar el control y la transparencia del Consejo General del Poder Judicial los jueces y la Fiscalía General y que ya no se justifica por la legislatura perdida con la repetición de elecciones

Voz 0202 02:18 pues todos los mercados europeos están en verde el selectivo español suma dos décimas y cotiza por encima de los diez mil cien puntos hoy el día en las bolsas está marcado por la entrada en vigor de la directiva europea sobre Mercados Financieros cuya misión es proteger al consumidor y mejorar el funcionamiento de las rentas fijas de las bolsas

Voz 3 02:35 olas de hasta siete metros ponen este miércoles

Voz 0202 02:37 en alerta a siete provincias del norte del país además hoy los termómetros llegarán a marcar veinticinco grados en Valencia Castellón a Las Palmas temperaturas completamente inusuales para esta época del año las lluvias llegarán a todo el país el fin de semana coincidiendo con los Reyes y recuerdan que a lo largo de la mañana está previsto que pase a disposición judicial el maltratador condenado y con orden de ingreso en prisión que secuestró a sus hijos de nueve y diez años son las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1275 03:04 cadena SER Madrid en Madrid la Comunidad cerró el dos mil diecisiete con casi trescientos setenta mil parados bajó el paro casi un nueve por ciento menos que hace un año y la región a revalida el buen dato de afiliación a la Seguridad Social nunca antes había habido tantas personas cotizando en Madrid y Borja Quintana buenos días

Voz 4 03:19 buenos días Laura es el mejor dato en la serie histórica de afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad más de tres millones ochenta y cinco mil personas afiliadas casi ciento veinte mil más que hace un año del total de contratos creados este mes en diciembre veintinueve mil fueron indefinidos y ciento setenta y tres mil temporales de los trescientos setenta mil parados en la región cincuenta son hombres y doscientos diez mil mujeres aunque la brecha entre géneros es menor en el colectivo de menores de veinticinco años trece mil seiscientos hombres y doce mil cuatrocientos mujeres a final de año en la cuna de Madrid hay ciento setenta y tres mil beneficiarios por prestaciones de desempleo en todos los sectores ha bajado el número de desempleados salvo en la construcción donde más bajo el paro fue en el sector servicios el colectivo sin empleo anterior agricultura

Voz 1275 04:00 Austria se lo estamos contando esta mañana en la SER el gerente del Hospital Ramón y Cajal ha dado orden a los servicios de urgencias del centro para que no ingresen aquellos pacientes quiero pertenecen al área de referencia de este hospital la orden no la dado por escrito pero sí de forma verbal de hecho los coordinadores de urgencias avisan constantemente a los facultativos del Ramón y Cajal de esa orden en un chat de Whatsapp que comparte Luis Pineda ex médico del hospital

Voz 5 04:21 sí es suponer que es una orden de la Gerencia pero es una cosa que choca también con con la normativa vigente digamos que es el área única no sea cada personaje tiene todo el derecho de ir a cualquier hospital y sobre todo claro de urgencia

Voz 1275 04:36 anoche una mujer de cuarenta y cuatro años con movilidad reducida murió calcinada tras un incendio originado en su casa en Alcobendas no pudo escapar de las llamas que la pillaron tú

Voz 3 04:45 basada en la cama se investigan las causas del

Voz 1275 04:48 las llamas los bomberos tuvieron que desalojar a los vecinos durante un par de horas hasta que extinguieron el incendio nueve grados ahora mismo la Gran Vía

Voz 6 04:54 ya

Voz 8 05:19 pero vengan

Voz 7 05:25 buenos días

Voz 1031 05:26 es sólo tres de enero ya lo han escuchado hemos arrancado dos mil dieciocho con la tradicional polémica anual asociada

Voz 9 05:31 a una cabalgata de Reyes ayer como sabes

Voz 1031 05:34 se desató un intenso debate en torno a la decisión de incluir en la cabalgata del barrio madrileño de Vallecas una carroza sobre la que desfilarán tres drag queens finalmente Intras el desconcierto y la desinformación que suelen acompañar estas polémicas ha quedado claro que los organizadores nunca tuvieron la intención de sustituir la presencia de los tres Reyes que seguirán ocupando el lugar principal del evento sino incluir entre otras quince carrozas una dedicada a defender la diversidad tres drag queens pasearán su normalidad como una presencia más según espectáculo en el que concurren muchos otros personajes y marcas comerciales cuya presencia en Belén tras el nacimiento de Cristo es como mínimo discutible historiadores e intérpretes de los textos sagrados aún no han llegado a un consenso por ejemplo sobre cuál fue el papel de

Voz 9 06:17 P papilla y la Patrulla Canina en la adoración del Messi

Voz 1031 06:20 días después de su larga travesía por el desierto los Reyes Magos de Oriente calmaron su sed tomando una Coca Cola aplicando un criterio puramente estadístico puede que uno de esos personajes sí haya pisado alguna vez Tierra Santa en alguno de sus muchísimos viajes Dora la exploradora y a día de hoy ella también parece ajena a la polémica

Voz 7 06:40 estamos muy muy contentos porque nos van a dar nuestros

Voz 10 06:47 este roscón de reyes

Voz 1031 06:51 en todo caso la presencia en estas fiestas de protagonistas con exceso de maquillaje es ciertamente habitual basta recordar como ejemplo a Alberto Ruiz Gallardón disfrazado de Baltasar en la cabalgata del año dos mil seis Por su parte el soberanismo catalán ha invitado a sus simpatizantes a mostrar su apoyo a los líderes independentistas en prisión provisional acudiendo a la cabalgata de Reyes de Manresa la que va a retransmitir T b3 vestidos de amarillo desde aquí proponemos a los organizadores

Voz 9 07:19 con objeto de mantener una cierta coherencia cromática en las

Voz 1031 07:22 celebraciones se lancen solamente caramelos de limón los pajes reales lleven camisetas del Cádiz en las carrozas se admita únicamente la presencia de Picasso Bob Esponja y Piolín la seguridad se deje en manos del Capitán Pescanova y el rey Baltasar cambio de minoría étnica y sea sustituido por otro de origen chino nosotros ya hemos recibido las declaraciones de dos niños que tras conocer la iniciativa han salido corriendo para coger sitio en Primera

Voz 10 07:46 el once de la noche adonde creéis que vais al centro un alegato y quién va a dar la cara

Voz 1031 07:53 más allá de referencias cromáticas y de la pertinencia o no de politizar un acto eminentemente familiar e infantil no resulta sorprendente que se defienda la creación de una república precisamente

Voz 9 08:03 en una cabalgata de Reyes es lunes tres de enero y escuchan Hoy por hoy

Voz 11 08:08 en Londres El Greco

Voz 7 08:12 sigue

Voz 9 08:18 Sergio Castro muy buenos días necesitamos cinco motivos para mantener intacta nuestra fe en la humanidad en estos días inciertos buenos días Pablo vengo cuando quiera pues vamos con el motivo número cinco porque hoy no

Voz 12 08:29 haremos algunas de las preguntas más trascendentes de la actualidad

Voz 13 08:33 según él existe cuál es el colmo de Aladino un pepino

Voz 12 08:36 bueno las preguntas tendrán un poco más de enjundia y sobretodo aún serán mejores las respuestas las contestará todas Marcos de Quinto un sabio de nuestro tiempo es el número uno

Voz 11 08:45 eh

Voz 7 08:46 mundo será en apenas un ahora y siempre Marcos motivo número cuatro porque vivimos tiempos muy convulsos en los que no es fácil distinguir el polvo de la paja ya no se sabe ni Guillem estarían de Dani tiene teniendo en la mentira

Voz 12 09:00 tiene usted toda la razón señora por eso hoy pasamos consulta con los dos escépticos más notables de nuestro país Mulet Gámez a propósito del valor en alza del agua cruda motivo número tres porque hoy nos visitan dos jóvenes que han hecho de la corrupción un juego de mesa Lumen Ud quiere

Voz 7 09:16 no me lo puedo creer pues crea hace los años

Voz 12 09:19 ahora porque ya es toda una realidad hablamos con Alejandro Pérez y Paco Fernández para que nos cuenten cómo demonios puede convertir a un alcalde y un empresario sin escrúpulos en una alternativa al todo poderoso Monopoly

Voz 9 09:30 hacer ser de la corrupción un juego una tradición muy de nuestro país

Voz 12 09:33 motivo número dos porque hoy contaremos en el programa con el dúo humorístico del que todo el mundo habla al que todos definen

Voz 7 09:39 ojos grandes pabellones auriculares excelsos ello indica que disfrutan de bueno y esto quiere magnífica avisó son parcialmente nocturno pero no vacila ponerse en pleno día cuando encuentran algo apetitoso que llevarse a la boca

Voz 12 09:57 parcialmente nocturnos que géneros Félix vendrán a Alberto Casado Rober Bodegas pantomima full para repasar con ellos todo lo que han dado de sí las Navidades

Voz 1031 10:06 si no podemos evitarlo motivo número uno porque así

Voz 12 10:09 están los independentistas en Cataluña a la espera de saber si sus líderes deciden apostar por la unilateralidad de nuevo a captar finalmente

Voz 14 10:16 sí hemos traído de tortilla de patata hemos traído hecho

Voz 9 10:19 campana ahí ya

Voz 14 10:22 azotadas frita de picoteo que son de todo

Voz 12 10:25 fue vaya comiendo joven que la cosa pinta que va para largo y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 15 10:33 muchísimas gracias Sergio damos la bienvenida a Rosa Márquez muy buenos días

Voz 16 10:38 hola qué tal va la mañana aquí estamos de nuevo con buena

Voz 18 11:37 punto com en las redes sociales Babysitter arroba Hoy por hoy

Voz 19 11:41 en Hoy por hoy

Voz 20 11:46 el lunes a jueves no My Lol hoy trataremos temas como qué es realidad que es magia fue el primero en persona porque el tanto fijo distintos animales que están hechas las cosas

Voz 7 11:58 o el que no ha dado ni una vida moderna con David Broncano miles Oh My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 21 12:20 son hechos de extrema gravedad vendieron y en realizaron con un modo ordinarios de contratación los acusados atentaron contra Estado de actuación resultará muy costosa reparación que ha quedado plenamente acreditada dada la caja B de voy a pedir la señores que visten una sentencia ejemplar

Voz 22 12:40 en Hora Veinticinco is a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sigue

Voz 7 12:47 cuando la corrupción formación

Voz 23 12:51 con Ángels Barceló

Voz 24 12:54 la duración idónea de una noticia radiofónica oscila entre cuarenta y cinco segundos hizo un minuto si fuera necesaria una extensión superior se fragmentar en al menos dos enfoques leídos por diferentes personas

Voz 25 13:07 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 26 13:17 canciones de Cole

Voz 7 13:22 en nuevos tiempos

Voz 2 13:25 Muse excusarnos

Voz 23 13:40 estas fiestas las familias

Voz 27 13:43 el puedes bajar la tele por favor biblioteca las nueve de la noche anormal discos por favores perdón al equipo no es mítica el baño como les dé para reconstruir con todo el abuelo tú nueve felices fiestas

Voz 28 14:03 a en esto es el Elche

Voz 29 14:07 qué hace y lo diré

Voz 28 14:09 pero un momento momento a Belén desde aquí

Voz 30 14:12 sí porque ruta van hay algún hotelito con encanto por el camino y algún restaurante para comer por la zona

Voz 23 14:19 estas preguntas y muchas más tienen respuesta en la nueva Guía Repsol

Voz 31 14:22 una edición renovada con los mejores restaurantes y mapas y que este año incluye inspiraciones un libro lleno de sugerencias gastronómicas y planes

Voz 2 14:29 ese viaje Guía Repsol el regalo para acertar estas navidades

Voz 7 14:35 hace unos días en plena cena navideña Roberto Sánchez intentaba explicar

Voz 32 14:41 que hoy tocado trabajar del uno al cinco de enero que sería el primero en abrir la ventana en dos mil dieciocho sorprendida al desde luego piloto una nueva

Voz 7 14:51 la experiencia esta la reacción familiar mira uno de sus cuñados se puso incluso pesado Roberto Sánchez Hombre del Año Nuevo rey más Boque hasta hoy por hoy González Batista

Voz 15 15:28 Atenas sean saben ustedes cuál está siendo la bebida más consumida durante estas Navidades ya les digo que no es ni el vino ni la cerveza ni el champán ni siquiera la sidra el gaitero les voy a dar una pista Herman valdrá lo que más vendemos es agua normalmente además lo hacemos así

Voz 33 15:49 directamente del grifo

Voz 9 15:50 se preguntarán ustedes en serio vamos a hacer todo una sección

Voz 33 15:53 de radio este tres de enero sobre el agua del grifo

Voz 15 15:55 sí por supuesto acaso no es esta la Cadena Ser además contamos con dos mentes científicas acostumbradas a cuestionarlo todo un manantial de sabiduría cien por cien mineral son nuestros escépticos

Voz 1031 16:21 desde Valencia José Miguel Mulet profesor de Biotecnología de la UPV autor de transgénicos sin miedo y de la sección ciencia ficción de El País Semanal muy buenos días José al muy buenos días y feliz año y feliz año nuevo tenemos a Luis Alfonso Gámez periodista de ciencia del diario El Correo presentador de la serie escépticos de la ETB el autor del blog Mahagonny muy recomendable muy buenos días cómo estás año Barrett también muy feliz año bueno el agua no es una cuestión baladí que por cierto es una palabra que me encanta en los titulares estos días leemos por ejemplo sobre las corrupciones que acompañan el Inter

Voz 9 16:54 dentro de privatización de la Comunidad de Madrid

Voz 1031 16:57 qué del Canal de Isabel Segunda porque el agua es un bien escaso y como suele ocurrir con los bienes escasos con alta demanda su negocio mueve

Voz 3 17:04 hay miles y miles de millones de

Voz 9 17:06 euros además Nos enfrentamos a otra cuestión el negocio del agua embotellada ha aumentado cuatrociento el cuatrocientos por cien en tres décadas y para rizar el rizo además no llega una última moda de donde suelen llegar las últimas modas en estas cosas que desde Silicon Valley que es la del agua cruda y aquí este es el punto en el que yo llamé perdido qué es esto del agua cruda Gámez y Mulet

Voz 7 17:26 si el agua cruda sería

Voz 3 17:29 el agua tal y como el estado viviendo el ser humano durante la mayor parte de su historia sin ningún tipo de Phil traje poniendo T a todos los riesgos que tienen pues por ejemplo en un país africano asiático donde no tengan ningún control del del agua que se atreve es ellos la llaman agua cruda pero puede esa moda en Silicon Valley la venden como a XXXVII los dólares tres con siete dólares el litro algo así basta ya una pasta eh pero es que además dicen agua cruda pero dicen bueno vamos a cambiar de nombre porque el órdago cruda lo reconocen ellos mismos suena como agua residual agua negra se propone Aguaviva lo que a mí me da más miedo porque estos llena de bichos

Voz 1031 18:10 claro bueno en Canarias las Aguaviva son un tipo de medusa

Voz 3 18:13 las de LAB el Aguaviva saquen hombre mudo muy comercial para Canarias

Voz 9 18:17 yo os digo que no que no resultaría treinta y siete dólares

Voz 1031 18:20 esto quiere decir que el agua bien embotellada dólares los diez litros

Voz 9 18:22 la venden a precio de Clinton porque redondo claro

Voz 34 18:26 pero esto no es nuevo eh eh el él

Voz 3 18:29 agua Gómez Steaua sería sin tratar es decir no habría ni el más mínimo pudor vamos los tres al monte cogemos de cualquiera rollos sin ningún controlo del grifo decadente el grifo de casa no porque está depurada pero si irá vendemos por la cara a la gente

Voz 1031 18:42 o sea que el envase ideal ente el packaging perfecto sería directamente venderla en un charco no era el fugas de tener que embotellar Lee

Voz 3 18:49 entonces resulta que la gente del tercer mundo que sufre todo tipo de males por beber agua digamos sin tratar sería lo que están haciendo bien y tenemos que ir hay que decir que esté ya estaba inventado lo del agua gloriosa mira Lourdes se que hace pésimamente íntegramente

Voz 1031 19:05 insisto de lo que pasa es que el agua de Lourdes habitualmente

Voz 3 19:08 sería es más va a tener que además es más barata además sí pero no pero el agua de Lourdes agua para quién Bilbao tenemos un ve que era agua milagrosa también en la que metían los altos ejecutivos metían sus zapatos de de ciento cincuenta doscientos euros y me imagino que lo siguen metiendo a pero tiene residuos fecales anda Liceras llevar

Voz 35 19:24 la casa esto suele pasar no el agua milagrosa de estas fuentes milagrosas en algún momento las conectaron a la red de agua potable para evitar precisamente problemas

Voz 3 19:34 ya ya ya no es precisamente el este tipo de hago

Voz 1031 19:37 las aguas sin filtrar donde nace toda una historia de pidió epidemia teología que sí que llega hasta nuestros días nacen

Voz 35 19:44 muchas de las enfermedades que realmente uno de los primeros estudios epidemiológicos más completos fue el que hizo el doctor Snow en una epidemia de cólera Londres y al final pudo eh mirando muy bien estudiando de forma sistemática las costumbres de la gente que se había infectado vio que todo se relacionaban con una fuente de agua que estaban el brote Street is que esa fuente era la que estaba contaminando contaminada por cólera Illa que había ocasionado a las muertes porque hay que decir que el cloro es el elemento químico que más vidas ha salvado individualmente por qué porque desde que se cloro el agua del grifo eh las muertes por cólera tifus pues prácticamente han desaparecido claro

Voz 1031 20:28 hablábamos de agua milagrosa el verdadero milagro especialmente para aquellos que no tienen la suerte de vivir en esta parte de la fortuna del planeta es que abra un grifo y que salga agua ahí es un así que es realmente milagrosa pero está justificado que las sociedades occidentales estamos perdiendo poquito a poco la fe en ese agua en el agua del grifo que cada Bell con sumamos ya habéis visto las cifras de venta de agua embotellada cada vez con sumamos más agua en botella que directamente

Voz 35 20:53 eso

Voz 3 20:54 lo bueno de tu Gámez no no que estamos de acuerdo no no no no

Voz 35 20:59 no está justificado en absoluto ya espuria un abismo si solamente quiero decir una cosa en otras partes del mundo a ver yo que soy de Denia de la costa mediterránea en los años ochenta no teníamos agua potable grifo yo me he pasado mi infancia cargando garrafas de agua para poder beber o sea que no es una cosa tan lejana

Voz 3 21:18 no y además eso ahora lo que es muy divertido es que nosotros los españoles estamos entre los que más consumen agua embotellada cosa que es alucinante yo tengo aquí delante un vasito de agua del grifo que me ha traído nuestra compañera Arantxa porque siempre la necesito y lo que es impresionante es que cuando tú vas a ciudades muy cool o a sitios muy cool de ciudades como Nueva York Londres impides agua del grifo en un restaurante te la sirven de aquí en España parece que se sobreentiende que te tienen que si pides agua te tienen que servir agua embotellada cuando tenemos un agua excelente me parece José JM lo sabrán pero más del noventa y nueve por ciento está cubierto España de de con agua potable no

Voz 35 21:55 o sea que el agua potable es muy buena sí que es verdad que hay zonas como la zona mediterránea donde la aguas muy dura es decir tiene mucho agresión y entonces tiene un sabor bastante fuerte

Voz 3 22:04 claro pero bueno también se puede filtrar en casa directamente

Voz 35 22:07 de o meterla directamente en la nevera sin tapón si cambia el sabor no hace falta meterse con con historias Nicole líos además hay otra cosa muy divertida y es que la dureza del agua es la el contenido calcio y magnesio si hay gente que la filtros aparatos que dos mossos para quitarle el calcio y el magnesio y luego se compran yogures enriquecidos

Voz 22 22:28 qué leches enriquecidas así que puedes poner el calcio que quitas del filtros a lo puedes funeral yogur guitarras una pasta de tomate directamente

Voz 1031 22:38 cereales con agua de grifo no si Abed

Voz 35 22:41 que habría que puntualizar eh un aparato para quitar calcio magnesio del agua hace que duren más el lavavajillas esto es digamos el punto a favor que siempre

Voz 3 22:53 nosotros no llevamos engranajes ni cosas de esta sabía no

Voz 35 22:55 nosotros no y además nos puede venir muy bien ese calcio semanales es

Voz 3 22:59 pero hay otros que venden el magnesio por otro lado no

Voz 35 23:02 sí hombre con el colágeno divertida sí sí

Voz 1031 23:05 cosa que ese sabor que asociamos a veces a la toxicidad del agua abrimos el grifo probamos si me esto no sabe bien nos vamos directamente a la nevera a buscar nuestra o embotellada en realidad no podemos hacer una una relación directa entre sabor peligro para nuestra salud no desde

Voz 35 23:18 luego no realmente no haber ese sabor puede ser pues porque tengo una dureza bastante alta que le da un sabor con un punto amargo porque este muy clonada que le da el sabor esta cloro a piscina tan bastante desagradable que decirlo pero ya digo simplemente dejando la botella en una botella de vida porque el plástico veces da sabor destapada en la nevera el agua ya mejor al soborno

Voz 3 23:42 hábleme Enrique bien yo tengo siempre dos o tres botellas de vidrio en la nevera llenas de agua del grifo

Voz 1031 23:46 bueno habéis vendido muy bien el agua de grifo pero lo cierto es que el marketing del agua embotellada es extraordinariamente creativo Ia atribuye al humilde H2O propiedades que son ciertamente asombrosas hecho una primera selección que me gustaría compartir con vosotros mira dónde está el agua como bebida casi mística

Voz 36 24:02 cuando quiero que mi cuerpo sigue el ritmo de mi espíritu independiente dijo mantener sombrilla una agua única y con cero por ciento imponer has de este simple

Voz 3 24:15 los es que ya anormal ojito como las anuncia ese perfume caro pero vamos a ser tiene también yo yo aquí voy a ser muy malo e tiene que sabes quién es la jefa de comunicación de FON Vella no tengan a la que era jefa de comunicación te son los principales laboratorios de productos homeopáticos

Voz 29 24:31 los que igual no es casualidad

Voz 3 24:33 bueno yo creo que cuando uno pasa de vender azúcar y agua como remedio milagroso a vender sólo haga pues hombre se ahorra el azúcar claro lo tiene más fácil es decir es un timo hablarte del espíritu y el agua es último Isabel que además Fombera ya como gran parte de las casi todas las grandes marcas de agua pertenece a una multinacional decir son las multinacionales las que están intentando convencer que no de que no debamos agua del grifo cuando está perfectamente controlada a ver el agua la me

Voz 35 25:01 por propiedad que tienes quitar se a partir de ahí ya todo lo demás Adorno

Voz 9 25:05 bueno que recomendamos a la gente que quite la SER en ningún caso

Voz 3 25:08 las la gente sí sí sí la acaba de hacer que crece

Voz 1031 25:15 será un anuncio más queréis por ejemplo comprobar cómo el agua puede ser el combustible para el cuerpo del del deportista Díez

Voz 30 25:24 con una grata y además tienen pureza sin baja

Voz 9 25:28 pero imparable tomando agua

Voz 35 25:32 ah es que aquí hay una contradicción si entiendes por impureza cualquier cosa que no sea agua el sodio es una impureza

Voz 3 25:40 es Si te dicen que es baja en sodio

Voz 35 25:43 decir que la anterior pureta bueno un poquito porque

Voz 1031 25:45 hay o no tiene pero me pregunto es el agua en realidad tiene sodio tendrá con porque salvo la del mar me imagino que en general no es un componente que destaque en el agua el PSOE no

Voz 35 25:54 no sé si que tiene bastante se va a ver el agua del mar tiene muchísimo una concentración cero cuatro Molar que es bastante alta en cambio el agua potable tiene una cantidad de sales de sodio de magnesio de Cancio etcétera y de hecho es importante que las tenga porque beber agua destilada tampoco sano a poco sano por un módico que siguen poco complicado de explicar aquí pero no

Voz 22 26:17 es recomendable si no es el motor de un coche mejor no

Voz 35 26:20 destilada no haber exactos y no es una plancha pero necesitamos que el agua tenga algo de Sales también se ha dicho que cuando tienes problemas en el riñón y tal lo mejor es beber agua que tenga cero sodio cero sal no es cierto el todo porque la el mayor aporte de Sales no es por el aguas por la comida ya la comía cualquier alimento tiene muchísimo más saca en el agua y la influencia entre el agua que bebe si los cálculos renales que también se ha dicho mucho es bastante lejana o sea que no habría que preocuparse porque el agua tengo un poquito más de sal un poquito menos de sal porque al final es el chocolate del loro de la sal que tendrán la dieta es que su poco alucinante no estamos preguntándonos

Voz 3 27:00 imaginemos imaginamos que no tenga no tuviéramos agua en el grifo se montaría un pollo mayor que la cabalgata de Reyes Madrid eh sin duda sin duda tenemos somos unos privilegiados hay es una especie para mí es una especie de milagro dar al grifo

Voz 12 27:15 salga agua para para lavarse a duchar para beber agua

Voz 3 27:19 bueno de verdad en el mundo en el resto del mundo donde no lo tienen lo consideran un privilegio y nosotros vamos Si consideramos que es agua que está perfectamente tratada por la que nos cobran muy poquito es mala ibamos hacia unos señores que nos venden agua milagrosa embotellada hombre pues no

Voz 1031 27:36 y además hay una cosa que me llama la atención por lo que estáis contando que es que en la la publicidad básicamente Se trata de diferenciar tu producto del de otros no hemos escuchado dos ejemplos de anuncios de agua que se venden digamos o que tratan de diferenciar su producto de la competencia pero Air verdaderamente existen muchas diferencias entre tipos de aguas

Voz 3 27:53 como producto me refiero el que sabía de estos JM ver sí que puedo

Voz 35 27:56 haber diferencias por la cantidad de sales que tengan un agua de otra incluso el mismo agua del grifo en función de que sea una época que haya llovido más aunque haya llovido menos podemos plantar diferencias de sabor por ejemplo en Valencia el agua viene o del Júcar Turia dependiendo donde la cojan Se nota perfectamente el cambio sabor porque la cantidad de sales que tiene cambia entonces esto le da un sabor diferente dicho esto no necesariamente quiere decir que una sean más sanas que otras algunas mejores que otras simplemente quiere decir que tienen unas características diferentes yo otra cosa que habría que incidir con el agua embotellada es que sí salvo que ponga agua mineral natural de manantial el agua embotellada perfectamente puede ser agua del grifo

Voz 3 28:40 no no es decir te pueden coger agua del grifo filtrar la

Voz 35 28:42 a embotellar de la vender tela seiscientas veces más caras

Voz 3 28:47 tengo dos ejemplos Aqua fina y Aqua Vondra son de dos multinacionales de refrescos de cola que tienen el manantial en el baño de su casa con encanto y que además tuvieron que cambiar los etiquetados Si se montó su escándalo porque la estaban vendiendo sin más de la gente se crea agua mineral agua mineral natural de manantial que sea no se crea la gente bueno agua del virus Mulet podéis pensar estas navidades en regaló

Voz 1031 29:09 agua porque es un producto prácticamente de lujo y existen algunas aguas aún más caras que esa agua de la que hablábamos al principio en Silicon Valley esa guapura tenemos por ejemplo la lluvia de Tasmania que cuesta Quart cuatro con cincuenta euros cada setenta y cinco centilitros que esto es bueno precio de bar más o menos normal el agua finlandesa ven que se extrae del Círculo Polar Ártico tenemos el agua oxígeno que vale diez euros la botella dice que está mejorada con oxígeno puro para lograr una hidratación perfecta el agua bling que sale del manantial de Tennessee y viene en una botella decorada con cristales Swarovski

Voz 9 29:39 sale al trece treinta y seis euros cada botellita de setenta y cinco centilitros el agua fílmico que es una un agua que la llaman agua joya japonesa y cuesta ciento veinticinco euros la botella de un manantial en Kobe se usa para elaborar el saque mal cuidado con el agua con oxígeno

Voz 35 29:56 no voy ingresos agua oxigenada muy oxidada

Voz 9 29:59 y es fantástica por las heridas pero quizá no tanto es para uso tópico no en este caso ESAC solamente bueno Muller muchísimas gracias

Voz 3 30:06 pensamos en una cosa los nos cobran por cada vaso de agua mineral entre trescientas y mil veces más que un vaso de agua del grifo

Voz 9 30:14 vuestro grifo amigos es vuestro mejor aliado un abrazo fuerte un abrazo vuestra hasta luego hablamos

Voz 30 35:23 Pablo González Batista

Voz 15 35:27 Inter preguntar es una demostración de curiosidad de inquietud de una saludable dosis de ignorancia de esto último de ignorancia más que de salud nosotros vamos sobrados

Voz 1031 35:39 dicen los sabios que todo proceso educativo debería estar más orientado a despertar las preguntas adecuadas que a ofrecer respuestas cerradas y lo cierto es que estamos rodeados de preguntas sólo hay que saber dónde casar las mejores a eso nos dedicamos durante la semana a recolectar cuestiones en medios de comunicación de todo el mundo para alimentar nuestra desigual relación con Marcos de Quinto nosotros comíamos las preguntas llevamos a Marcos las en la parte difícil imaginar la respuestas Marcos de Quinto muy buenos días muy buenos días Pablo de preguntas

Voz 9 36:09 estás preparado para nuestro cuestionario responde door de pregunta

Voz 7 36:13 vamos a ver qué como esta semana vengamos

Voz 9 36:18 primera pregunta la entrevista anual del ministro de Economía al ministro de Economía el director de Hora catorce de esta casa José Antonio Marcos empieza a ser una tradición ya en la Cadena Ser en esta ocasión el ministro respondió una pregunta que nos viene fantásticamente bien par para arrancar esta primera sección de los niveles

Voz 22 36:36 luego culto bien este año nuevo o hay nubarrones políticos económico en el horizonte

Voz 45 36:45 yo pienso que sobre valoramos enormemente a nuestros líderes probablemente yo creo que lo hacemos porque necesitamos creer que que hay alguien por encima nuestro que cuida de todos los protege pero cuanto más contacto se tiene con estos líderes nuestra cuenta uno de que todos sin distinción han casi igual de perdidos que nosotros se lo que va a pasar nadie lo sabe y además pues hay que aprender a vivir sin saberlo yo creo que lo importante es tener preparado el paraguas para ser el primero en abrirlo cuando caiga la primera gota cuando se ve nubarrones ser también el primero en cerrarlo antes de que la última toque el suelo

Voz 9 37:21 Marcos seguidos un hombre educado y no me ha dicho nada por haber retrocedido nada menos que una década merece el año dos mil dieciocho bueno vamos con la segunda pregunta Gerard Piqué se estrenó esta semana como entrevistador para la publicación digital Players chivo ante su invitado era un viejo conocido el brasileño Neymar al que en su última pregunta pone ante una tesitura complicada

Voz 7 37:41 tú más ahora una final España Brasil tres tres con Hunter intuyo ganamos en los penaltis de España

Voz 45 37:51 con muy buena pregunta de Piqué esto sí que son gol yo creo que de algún modo está poniendo a Neymar en la tesitura de optar entre su Gloria Pérez individual osea aunque pierda finalmente su equipo la gloria colectiva de de una selección de Brasil vencedora aunque él personalmente no marcara gol alguno pienso que el fútbol empieza a ser cada vez más un juego menos de equipo para asemejarse más a un juego en el que un equipo trabaja para el lucimiento de una estrella igualito que las maquinarias electorales de los partidos políticos con con con sus candidatos igualitos

Voz 9 38:25 vamos con la tercera pregunta el director de la película World el español Juan Antonio Bayona que dirige la última peli de la saga responde en una entrevista sobre los desafíos precisamente de asumir una nueva entrega de la franquicia pero el periodista se interesa también por algo más prosaico sabemos que usas tenéis muchos Annie matrona ex en la película futurista llevar alguno como souvenir dinosaurio pequeñito algo así

Voz 2 38:50 dónde

Voz 45 38:52 se dirá que es curiosa la atracción que produce el pasado muchísimo muchísimo mayor que la que genera el futuro probablemente sea porque cuando miramos al pasado pues nos sentimos de algún modo como superiores porque sabemos lo que va a acontecer era de seguridad por ello creo que que los dinosaurios no nos atemorizan tanto porque a fin de cuentas sabemos que desaparecieron no sobrevivieron al final han acabado transformándose son peluches en figuritas de plástico pero del futuro nada nada sabemos si dejáramos seríamos tan vulnerables probablemente como dental Pablo ahí sentado

Voz 9 39:29 aquí con nosotros yo quería que me respondiera si te vas a llevar algo de coca cola cuando te gracias pero bueno cuarta pregunta el entrenador el entrenador del Barcelona Ernesto Valverde ha concedido estos días una larga entrevista al canal oficial del club en la que además de cuestiones sobre la actualidad del equipo responde a preguntas sobre su vida en la ciudad

Voz 12 39:49 le iba a preguntar qué haces para desconectar

Voz 22 39:52 sí ahí entra el tema de hacer deporte

Voz 45 39:56 bueno mayor de edad pregunta si sido un entrenador cuando entrena yo creo que también está haciendo bastante ejercicio todo eso me recuerdan lo de aquel al que le preguntaran hollín Tunas que Kansas de no hacer nada y él respondía que sí un poco pero que entonces me echo un rato me pasó

Voz 1031 40:13 pregunta el periodista argentino Luis no Baresi o entrevista en su programa a la periodista y politóloga argentina María O'Donnell a la que no sólo le formula preguntas sobre la actualidad política de su país como sería previsible sino también algunas otras cuestiones existencial

Voz 45 40:26 es

Voz 22 40:28 Nos morimos en qué paso María nos morimos y qué pasa

Voz 45 40:34 vaya la cosa la conciencia de que algún día vamos a morir no es es lo que nos distingue del resto de seres vivos lo que pasa después nadie lo sabe absolutamente nadie pero cero de esa incógnita eh ha vivido mucha gente ha dado mucho juego porque el hambre de la respuesta pues ha permitido que surgieran diversas versiones de lo que pasa después pero todas las con el mismo ánimo manipular las conductas de la gente aquí y ahora en resumen es un poco eso de Success lo que digo ellos comporta es como digo vuestro después será muy gratificante sino

Voz 9 41:08 a nadie dijo Marcos que las preguntas de fueran a ser fáciles la la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes era entrevistada por Javier Casal en Cadena SER Madrid con motivo del nuevo año sus preguntas son algo más terrenales

Voz 49 41:22 qué mensaje mandaría usted a un joven que hasta ahora se está levantando que ha venido por ejemplo a pasar la Nochevieja Madrid pero que se tiene que volver a su puesto de trabajo en Londres o en Berlín donde ha tenido que irse fue básicamente porque no tenía trabajo aquí

Voz 45 41:36 mira mira esto a mí me ha soliviantado un poco porque la verdad es que tenemos que empezar a tomar en serio que Europa es nuestra nación el pasaporte europeo permite a los ciudadanos de Europa trabajar en cualquier país de la Unión mucho no debe ser visto como un problema y ser ser madrileño o de Zamora o de Cuenca y trasladarse a trabajar a Barcelona Valencia no es un problema verdad por qué ha de hacerlo trasladadas a Marsella o a Verona es que lo de ciudadanos europeos parece que no acabamos de entender no no pasa nada todos vivos en Europa tiene que haber flujos Si no uno donde nace tiene que seguir viviendo este siempre toda su vida

Voz 9 42:15 vamos con otra pregunta el cómico y músico argentino Reggi Watts se somete a las preguntas de sus seguidores después de conceder una entrevista para el canal de televisión americano AOL encanta la música y la fiesta me gusta escuchar canciones específicas en función de cómo me siento cuando estás deprimido que artistas escuchas

Voz 45 42:33 sí bueno no no cabe duda de que la música tiene efecto terapéutico pero pero también como como toda medicina pues tiene contraindicaciones las canciones forman parte de la banda es la banda sonora de la de la vida de cada uno de nosotros cada una de esas canciones puede tanto hacernos revivir buenos momentos como como malos luego para mí la música hay que tomarla con precaución

Voz 9 42:57 bueno como sabes el príncipe Harry concedió estos días una entrevista a la BBC que fue posterior a su encuentro con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama de esa conversación nosotros hemos extraído dos preguntas relacionadas con su próxima boda con Meghan Márquez

Voz 35 43:11 de Cayetano le preguntas de periodistas

Voz 9 43:14 le cayó lo suficientemente Being Obama como para invitarlo a su voz

Voz 45 43:17 sí casi casi unas la olla de yo creo que las ruedas son las peor ocasión que uno tiene para que que para para poder interactuar con tus invitados y hablo por propia experiencia yo creo que sí le cayó bien Obama pues lo que mejoraría sería invitarle en otra ocasión más relajada para poder charlar con más con más intimidad

Voz 9 43:35 por último vamos con una de esas preguntas que el príncipe Harry formuló a Obama en su entrevista para la BBC es él le hizo muchas preguntas importantes pero te vamos a coger probablemente la que menos importancia tiene el Titanic o el guardaespaldas Marcos

Voz 45 43:52 bueno yo yo creo que aquí poco importa lo que lo que respondiera Obama yo creo que lo relevante es que la pregunta no recuerda que detrás un presidente un ex residente en este caso pues hay un ser

Voz 50 44:02 bueno como cada uno de nosotros con sus gustos por las nuevas cosas que nosotros

Voz 12 44:07 luces y sombras y hay algunos

Voz 50 44:09 cruzó con sus pocas luces Si suma la sombra pero

Voz 9 44:12 lo titánico o el guardaespaldas Marcos

Voz 45 44:14 da igual yo creo que ambas son son muy buenas películas

Voz 15 49:43 sólo tres días después de inaugurar un nuevo año la realidad Llanos demandas sólidos líderes que sean capaces de interpretar todo lo que va a suceder vivimos tiempos de incertidumbre nada cotiza más al alza que la seguridad de gente que sabe bien lo que dice pero que quieren hacernos ha echado el tiempo encima con tanta fiesta tanta comida hay tanta sobremesa solamente se nos ha ocurrido ya

Voz 12 50:03 Mar otra vez la pantomima

Voz 7 50:11 Rober Bodegas Alberto Casado

Voz 29 50:13 feliz año bienvenidos mira lo que tal vuestras celebraciones de Nochevieja estaban no está mal ahora te contamos con profundidad sí porque nada modo es decir feliz año todavía no se puede pues pues hasta que días más o menos calculáis vosotros yo creo

Voz 53 50:29 que ya ha esta semana

Voz 9 50:32 ya vale

Voz 53 50:34 pasar cosas malas Si ya llegará

Voz 9 50:37 ya te has dado cuenta de que no están feliz ya es tarde para dispara desearlo no

Voz 28 50:41 bueno ya que ya que sacaban las las Navidades venimos un poco a contarte lo que han sido para nosotros esto estos días

Voz 29 50:46 especiales buena encantado seguir que nosotros no no somos navideños como teníamos esta sección pues ejercicio de investigación decidimos meternos de lleno en la vida navideña

Voz 28 50:56 sí para ver si es para tanto realmente no estábamos perdiendo

Voz 29 50:59 hago o no así que vamos a analizar punto por punto lo que han sido para nosotros estos días

Voz 7 51:07 navidad bueno primer punto que que fuimos a ver el alumbrado

Voz 29 51:12 pues esa comprobar que estaba todo en orden fuimos abrir nuestra actual

Voz 7 51:15 Hombrados esto

Voz 29 51:15 días fuimos ver el alumbrado ya que al parecer la Navidad empieza oficialmente con el encendido de las luces en las calles insisto

Voz 9 51:22 por favor esta relatarnos acabaría nunca porque las calles de lo quitan las luces en en un año hasta marzo Semana Santa

Voz 28 51:29 el curioso del alumbrado sólo el bonito en el centro esto vale según alejadas del centro pues el alumbrado cada vez es más