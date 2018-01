Hoy por Hoy (03/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 el

son las once las diez en Canarias se lo cuenta a la SER el Tribunal Supremo ha llamado a declarar en calidad de imputada investigada a la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro por su presunta implicación en una de las ramas de la Operación Púnica es una información de Alberto Pozas

Voz 0055 00:27 no es quince de enero investigada por hechos muy similares a los imputados por ejemplo al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez por supuestamente desviar dinero público para que el empresario Alejandro de Pedro uno de los ejes de la trama mejorase su imagen el internet y las redes sociales a raíz de otras imputaciones dinero público tanto del Ayuntamiento de Cartagena que entonces dirigía como también de la consejería del Gobierno regional la magistrada Ana Ferrer ha puesto fecha a su declaración como investigada para el lunes quince de enero después de abrir causa contra ella en octubre de que ella misma pidiese declarar de forma voluntaria Pilar Barreiro en la actualidad de senadora del Partido Popular por Murcia vicepresidenta entre otros puestos de la Comisión de Energía Turismo en la Cámara Alta

Voz 0202 01:00 la ministra de Empleo Fátima Báñez acaba de calificar el dos mil diecisiete como el mejor año para el empleo tras hacerse público que el ejercicio se cerró con doscientos noventa mil parados menos y la cifra de afiliación más alta de los últimos once años lo ha dicho a través de Twitter el secretario de estado de Seguridad Social Tomás Burgos aplaude los datos desde UGT Mari Carmen Barrera insiste en la precariedad de contratos y también de prestaciones escuchamos a ambos

Voz 3 01:25 cualquiera de nosotros firmaría una evolución del sistema de seguridad social en el que por cada nuevo pensionistas incorporen más de seis afiliados al sistema

Voz 4 01:35 precariedad domina todo el empleo el desempleo los empleos son cada vez más temporales y en diciembre sólo cuatro de cada cien contratos que se firmaron fueron indefinidos a tiempo completo Inés Arrimadas la líder de Ciudadanos

Voz 0202 01:49 los en Catalunya se muestra dispuesta a hablar con Podemos de momento de cara a conseguir la presidencia del Parlament en declaraciones a Onda

Voz 1490 01:57 pero nosotros vamos a hablar con todos los si necesitamos los votos de los señores de Podemos para intentar presidir la mesa y que no se vuelvan a producir las barbaridades que se han producido en el Parlament de Cataluña la legislatura pasada por supuesto no tengo ningún problema ahora lo lógico es ir de mayor a menor también o los señores de Podemos ya sabemos que que ellos y siempre que los buscamos están han unos independentista

a esta hora debe comenzar el primer acto oficial del presidente del Gobierno en este dos mil dieciocho Mariano Rajoy interrumpe brevemente sus vacaciones para inaugurar la ampliación de la AP nueve en Galicia más asuntos gasto récord de turistas extranjeros en nuestro país en noviembre ese gasto ya era superior a todo el registrado en dos mil dieciséis al situarse encima de los ochenta y dos mil millones de euros la evolución es muy dispar entre comunidades mientras sube en Canarias en Madrid en este último caso por encima del veinte por ciento baja en Catalunya un cuatro por ciento y Corea del Norte ha reabierto hoy la línea telefónica con Corea del Sur el único canal de comunicación entre ambos países que lleva ya dos años cortado

Voz 1275 03:04 carriles sede matriz en Madrid el PSOE va a pedir al Gobierno de Cifuentes que investigue lo que está ocurriendo en el Hospital Ramón y Cajal después de que el gerente con les estamos contando hoy en la Ser haya dado órdenes los médicos de urgencias del centro para que no ingresen aquellos pacientes que no pertenecen al área de referencia de este hospital los socialistas entienden que se está vulnerando la ley de libertad de elección de centro llevarán la petición a la Asamblea en las próximas semanas como nos acaba de confirmar el diputado del PSOE José

Voz 5 03:29 a el Freire este dato de este hospital muestran que algunos gerentes actúan como reinos de taifas dentro de su centro esperemos que la nueva ley aprobada el catorce de diciembre cambie estas cosas definitivamente materia

Voz 1275 03:44 los trabajadores de la limpieza viaria de Coslada deciden esta tarde en asamblea si finalmente irán a la huelga a partir de esta noche los paros podrían desconvocar se después de que el Ayuntamiento se ha comprometido a inyectar más dinero la concesionaria SER Henares Javier Galicia

Voz 6 03:57 todo apunta a que no habrá huelga de limpieza viaria desde esta noche en Coslada pero la decisión depende todavía de una asamblea de trabajadores convocada para las dos y cuarto en la reunión los empleados de Valoriza deben votar si aceptan el preacuerdo alcanzado ayer entre la empresa y el Ayuntamiento que se compromete a inyectar ciento treinta mil euros en la contrata para cubrir las demandas de la plantilla una reclamación que pasa por un ajuste salarial al IPC por la cobertura de vacantes esa inyección debe aprobar la el próximo día quince el pleno municipal donde el Gobierno

Voz 7 04:23 no está en minoría si los trabajadores aceptan

Voz 6 04:26 la huelga quedaría aplazada a la espera de esa decisión

Voz 1275 04:28 la primera valoración de los sindicatos del dato del paro en Madrid a pesar de que el desempleo se ha reducido casi nueve por ciento en el último año y del buen dato de afiliación a la Seguridad Social UGT demanda empleo estable y menos precariedad Isabel Vila Vella

Voz 8 04:40 ha ralentizado la creación de empleo los salarios han bajado más de un cinco por ciento aumenta la brecha de género porque mientras hay treinta mil hombres parados menos que en dos mil nueve hay treinta y tres mil mujeres paradas más

Voz 1275 04:53 mucha en la todavía sobre Madrid y nueve grados ahora mismo en la Gran Vía

el nuevo es tres de enero no hemos hecho más que comenzar a ascender esta prolongada cuesta que marca cada inicio de año Illa nos han adelantado por la derecha en la subida a los precios de la luz y el gas el IBI los carburantes o la telefonía por subir hoy suben las temperaturas y acabamos de conocer que ha subido también el número de personas con trabajo en nuestro país se más sesenta y un mil nuevos empleos el contrato temporal como saben es otra gran tradición de estas fechas y puede que se les haya escapado este dato pero en la lista de grandes subidas del año deberíamos incluir también a las lechuzas SIP la lechuza común es el ave más importante del año a juzgar por la atención mediática después del de La Meca la Sociedad Española de Ornitología SEO Bird Life ha comunicado que la lechuza se ha convertido en el Ave del Año dos mil dieciocho después de ganar en una votación popular en la que se ha impuesto al Charlie Tejo patinó agro y al alimoche común a los que desde aquí apoyamos recordamos que lo importante es participar dicen

Voz 10 06:19 eh desde SEO Bird Life que la elección de la lechuza como

Voz 1031 06:21 el año supone un refuerzo más necesario que nunca para conservar esta especie en peligro reduciendo sus amenazas directas y nosotros no podemos hacer sino sumarnos a este reconocimiento y apostar por la protección por la protección de esta ave de hecho se trata de la segunda campaña en apenas un mes para popularizar a una criatura de hábitos nocturnos

Voz 11 06:40 unos movimientos imprevisibles rostro blanco y ojos brillantes de gran tamaño la primera fue la visualización de este vídeo activo fijo son las dieciséis en Canarias once y seis aquí en la Península escúchame

Voz 13 07:46 el cuello como ven con eh

Voz 17 08:41 no

Voz 13 09:04 Gora medio

Voz 19 10:38 son las son las diez llamadas

Voz 32 13:41 al principio todos la negaban los

Voz 33 13:43 esos no van a bajar no van a bajar e España pues está viviendo

Voz 7 13:47 todo un ajuste económico

Voz 33 13:50 evidentemente una cierta desaceleración no

Voz 32 13:52 estamos en una crisis económica luego resultó que la culpa era de otros

Voz 34 13:57 pero la burbuja inmobiliaria el boom inmobiliario se produjo con el gobierno del Partido Popular con ustedes se produjo la burbuja y el boom inmobiliario y con nosotros se va a terminar

Voz 10 14:12 bueno por lo que sea no fue así y luego llegó la herencia recibida y así no sea como fuere la crisis económica tuvo su origen en una burbuja inmobiliaria que estalló finalmente en el año dos mil ocho durante diez años en España el precio de la vivienda se incrementó alrededor de un ciento cincuenta por cien según el Banco de España claro aquella situación se volvió insostenible lo que nos queda de esos años son los coletazos de una crisis que todavía luchamos por quitarnos de encima y ahora también un juego que como las películas de sobremesa está basado en hechos reales el regalo de estas Navidades amigos se llama trillados y Ignacio en las cabezas de Paco Fernández y Alejandro Pérez dos cabeza que no sé bien en qué estado habrán quedado después del trabajo de investigación que han tenido que hacer para este juego buenos días Paco y Alejandro hola muy buenas puede que estemos ante dos de los hombres más preparados de España al menos en el plano teórico para dar un pelotazo urbanístico la pregunta amigos es porque os habéis conformado con sacaron Juanito

Voz 35 15:03 eh quizá porque ya hemos aprendido la lección es probable que que si lo intentamos tuviésemos una sombra de conciencias hablándonos durante el resto nuestras vidas

Voz 10 15:16 pero quedaría muy bien en estas cartas que tengo sobre la mesa las que ahora hablaremos bueno no pensasteis que que con todo este estudio o no pensáis que quizá en el futuro con esta con los resultados de vuestras investigaciones puede hacerse una verdadera enciclopedia sobre el despropósito de la especulación urbanística en nuestro país

Voz 26 15:31 bueno esto eh enciclopedias difícil de hacer por la terrible capilaridad que tiene un fenómeno como la burbuja que afecta tanto a nivel de calle como a nivel de barrio como nivel de ciudad de provincia de región o de país o incluso internacional porque los últimos coletazos de la burbuja fueron cuando ya las constructoras iban a Rumanía a Brasil Allard público dominicana básicamente a blanquear dinero pero de paso también el Pocero lo último que supimos que supimos del Pocero es que se había ido a Guinea Ecuatorial a fabricar pisos para Teodoro Obiang una cosa así como

Voz 10 15:59 bueno tendría problemas en viajar a Guinea Ecuatorial para seguir en la pista no

Voz 26 16:02 no bajo concretos muy fan de de de todo lo que pasa en en Guinea Ecuatorial encanta seguirla Polly tienen un telediario acojonado pero mira en en Internet buscas en You Tube el telediario acota en fin

Voz 10 16:13 de acuerdo voy a hacer ejercicio es ejerciendo cuando termine el programa pero vosotros habéis dado dos pelotazos al menos uno es que el el juego ha sido un éxito vendiendo seguramente mucho más de lo que vosotros mismos sabríais previsto y además también hubo una recaudación muy por encima de lo previsto porque el juego es surge o gracias a un crowdfunding no a una iniciativa de micro mecenazgo o sorprendió la acogida o ya esperábais que iba a ver mucha gente que se sumará un éxito como éste hicimos una edición de dos mil ejemplares pensando que se agotaría en en año

Voz 26 16:41 se ha agotado en un mes hicimos una presentación de

Voz 35 16:44 juego a la que a la que se apuntó Ignatius Parrala nos llevó a la vida moderna ir desde la vida moderna

Voz 27 16:50 al tocamos alguna fibra sensible en en la Audiencia les encantó les encanta el proyecto entrar a Internet de trescientos que teníamos previstos acabamos acabamos vendiendo solamente en Internet más

Voz 10 17:03 además de la vida moderna programa muy recomendable esta casi porque hemos visto también una herramienta de marketing magnífica también tenéis un anuncio para este juego el que recopila algunas de las grandes frases de esta crisis inmobiliaria

Voz 36 17:18 dígame acabó eso de durar aquí con todos los directores

Voz 37 17:21 doce de ellos se han comprometido con la alcaldesa a qué es lo que le digan va en serio hizo firmar al paraje medioambiente están locos yo creo que les ha dejado las cositas muy clara expresión de verdad

Voz 36 17:32 todo el tema de la portería lo tenemos controlado y estamos encima otros ayuntamientos que Pedro Alcalde

Voz 10 17:37 la inmobiliaria ha sido un proceso muy largo y las partidas del ladrillazo no lo son menos son partidos

Voz 38 17:43 durante una hora y pico que ser sin pueden rellenar unos muy bien muy bien una sobremesa familiar estos días

Voz 10 17:49 así probablemente que hagan salir muchos temas de conversación sobre los que sería interesante debatir por definirlo lo tenemos en este momento sobre la mesa en una especie de monopolio sin tablero en el que hay unas cartas que podríamos a semejar yo aquí ya me pierdo la verdad a las cartas Magic si piensa lo que más parece si vale la burbuja inmobiliaria hubo muchos actores principales hubo muchísimos implicados qué papel jugamos nosotros como jugadores en el en el ladrillazo

Voz 39 18:16 pues el el conseguidor el intermediario ese ese Francisco Correa que que tiene

Voz 35 18:25 la especialidad de de hacerse amigos de todo el mundo de cambiar un favor por otro el juego el juego al final va de eso empiezas con cartas que son fáciles de conseguir las cartas que cuando uno juega las cantante tiene la mano son digamos subir su agenda de contactos

Voz 10 18:41 por ejemplo yo tengo ahora mismo aquí me habéis dejado cinco cartas que habéis seleccionado en principio al azar

Voz 35 18:45 era una de cinco colores diferentes

Voz 10 18:48 amarillo verde rojo y negro me imagino que son de cuatro tipos de cinco tipos diferentes

Voz 35 18:53 sí exacto nadie puesto aquí una biotecnología

Voz 10 18:55 oiga que pone debajo trabajadora en rojo ya esto es casi una contradicción una tecnología que tenga trabajo en este país habéis dispuesto muchísimas gracias la playa de Las Teresitas una grandísimo ejemplo de especulación inmobiliaria en mi Isla en Tenerife

Voz 26 19:07 recordemos que la playa de las Teresitas la compró el Ayuntamiento de Tenerife y posteriormente se descubrió que ya era propiedad municipal desde hacía Decca

Voz 10 19:15 os ha quedado fantástica la foto falta el mamotreto en Tenerife vamos el mamotreto a un parking que debía empezar a construirse aproximadamente hace quince años está a medio construir desde hace aproximadamente quince años tenemos aquí el Centro de Interpretación del atún de almadraba buena explicando que aquí corresponde cada uno de estos colores

Voz 35 19:32 el verde son los terrenos son son todos esos lugares de España que la verdad es que los ves juntos que pueden deprimir un poco

Voz 26 19:40 bueno no son todos obviamente eso sí esta es tenéis vosotros yo tengo el Puerto de Andratx por ejemplo baja

Voz 35 19:46 yo tengo el pinar de Las Navas del Marqués y en esta cual gana yo ganan con la verde gana a la verde

Voz 26 19:52 los terrenos son todos bastante parecidos porque la burbuja inmobiliaria en realidad daba un poco igual donde construir no lo importante era que te que te dejarán meter esos mil chalés y al campo

Voz 35 20:00 el Parque Natural da igual que sea dando ese era el espíritu hay alguno que por extensión no por por valor de del suelo vale un poquito más todas las cartas tienen un valor los terrenos eh todos los terrenos están basados en un terreno real ya todas las cartas de juego están basadas en un terreno real en un en un personaje lugar proyecto evento real excepto las carta de ciudadanos que son una una clasificación que es la que haría alguien con la cabeza de de estos conseguidores estos conseguidores ven al político dice que que le tengo que dar que me puede dar el a mí

Voz 26 20:37 dentro de los ciudadanos hay turistas hay jubilado Garona hay trabajadores inmigrantes y básicamente

Voz 10 20:43 para alguien como este como está gente y un inmigrante vale menos que un turista claramente Iker al una tecnología como cotiza en este juego en eso en esos momentos había inversión

Voz 26 20:53 en esos momentos todavía había todavía porque

Voz 10 20:56 en hipotecarse nueve Goya luego ya se podían ver en vídeo como el camino bueno en las tarjetas de personajes me ha tocado Sandokán Un constructor cordobés célebre porque también si no me equivoco hizo sus pinitos en en política iraquí pone me enamoré de la construcción selección es una frase de cada uno de los persona

Voz 26 21:12 sí tiene una cita cada carta bodegueros esta cita

Voz 10 21:14 me enamoré de la construcción porque es el único negocio que es capaz de llevar a un empresario al infinito al infinito en muchos sentidos

Voz 26 21:20 sólo dijo Sandokán en el juicio por la Operación Malaya precisamente en dos mil seis ante el Tribunal de tres magistrados ir

Voz 10 21:29 lleva las manos a la cabeza ya son todas frases reales

Voz 26 21:32 sí sí por supuesto me buena que el guión sino prometo

Voz 10 21:34 yo no diría esta palabra que pregunte qué es eso de las más duras la floración era una en la mano es la tasa Madrid a correcto en mi caso es el cuarto centenario del Quijote si son las son esos esos eventos

Voz 39 21:47 que que bueno en el juego una a las cartas para conseguir dinero

Voz 35 21:52 las duras son un componente estratégico que es cuando quieres usar dinero para conseguir otras cartas que a su vez te sirvan para conseguir más dinero después vale son patrocinios que que uno hace a competiciones a festividades culturales que sirven para sentarte cerca de una persona apropiada y comentarle tus próximos proyectos

Voz 26 22:14 la definición básica es esos esos logotipo

Voz 40 22:17 a los que sólo dura un año y que están alta

Voz 26 22:19 Abril del de la leche a vale perfecto del Senado por o con la colaboración de con la fantasía

Voz 10 22:25 luego veo que tenemos aquí sobre la mesa un dispensador así en cartón pero con una tecnología realmente impresionante que le dispensa sobre sobre sitios negros como me digo indispensable sobres Bárcenas era demasiado caro y no cabe en el la caja así que habéis hecho como una especie de recreación del monumento que podría ser de Santiago Calatrava perfectamente

Voz 35 22:44 Nuestro abogado probablemente no esté de acuerdo con el carnicero pero pero si el el

Voz 41 22:51 el eh cartón dado que

Voz 35 22:54 Nos han dicho que es divertido construirlo eh es es representa todo el dinero de España no podíamos usar cantidades reales porque hay una un crecimiento exponencial terrible hay hay proyectos que cuestan en la burbuja juego hay hay proyectos que cuestan cien mil euros y proyectos que cuestan quince mil millones claro entonces no podíamos usar billetes de los billetes de quinientos no al final los sobres son el día como era la compra en Venezuela

Voz 32 23:23 el juego empieza echando en este

Voz 35 23:25 tuvo una serie de sobres se se puede decir más o menos cuánto cuánto queremos que dura la partida según los que echemos el tubo podemos probar con diez o quince así y cuando sacaban los sobres sacado el dinero de España por supuesto hice acabar la partida en esto como en las clásicas pérdida de juegos a los que no saben

Voz 10 23:42 a ver siempre hay un niño que se encarga de de algodón

Voz 35 23:45 la banca o de los yo era tarjetas alguien pueden cargar de apretar este voto he Congreso mira sí que es de Calatrava desde Calatrava

Voz 10 23:52 bueno ese igual que el Monopoli tiene ediciones diferentes que hay un pues un monopolio Star Wars y monopolios prácticamente de casi todas las franquicias posibles vosotros habéis pensado en un ladrillazo por CCAA

Voz 38 24:02 edición Valencia edición o de juegos olímpicos Madrid dos mil veinte el Edition o algo así

Voz 26 24:09 tal cual porque al principio básicamente cuando antes de empezar a plantearnos hacer lo antes de empezar a plantearnos lo seriamente el juego tenía igual unas cuatrocientas cartas les hemos tenido que quitar muchas cartas hemos tenido que peinar pues ha quedado fuera Rita Barberá porque había demasiados políticos valencianos ya esto es eso claro entonces sí sí vamos vamos tenemos sólo con las cartas que se quedaron fuera que ya está más o menos diseñada ya está más o menos pensadas la cuestión cuestiones si hacerlo temáticamente o por regiones porque Valencia pero también puede haber una adicción aeropuerto si os las drogas

Voz 35 24:42 construye tu propia estación de AVE claro tu propia red

Voz 10 24:45 de alta velocidad en España el juego es obvio esconde una crítica importante pero tengo la sensación de que la sátira va más contra el propio jugador es decir contra nuestra parte de la culpa en todo esta historia que contra los protagonistas de esta tarjeta realmente es una manera de meta

Voz 26 25:02 el optimismo psicológicamente en el papel de la burbuja ya yo cuando más felices sido como diseñador de este juego ha sido cuando cuando amigos míos bastante hippy bastante bastante Lavapiés ceros eh coge y exclaman maldito senegalés que no sirve para nada ya ni se puede ni puede votar ni puede hipotecarse no me sirve para nada el negro este ya

Voz 35 25:24 ya ya es un ser humano pero pero en el juego durante la partida les les dejamos de ver cómo humanas a todas estas personas son herramientas muy sólo tenemos una fiesta y la gente no pensaba en las consecuencias no pensaba en en en en las cosas importantes de verdad solamente pensaba en el dinero de habéis estado en el riesgo de que la gente de que la gente aprenda a los mecanismo

Voz 10 25:48 hemos adecuados a través de este juego y quizá el culpable de una próxima burbuja inmobiliaria a corto plazo

Voz 26 25:55 hay mecanismos psicológicos involucrados

Voz 40 25:57 pero en general los mecanismo

Voz 26 26:00 hemos reales son tan horrorosamente complejos la los mecanismos legales de recalificaciones de proyectos de declaraciones de impacto ambiental de hecho la mayoría de los proyectos fallan porque en pocos años es imposible tenerlo todo a punto de gama yo también creo que hay una sobre regulación muchísimos campos y es dificilísimo hacer las cosas en general cuando tienen este tamaño ya

Voz 10 26:25 bueno Paco y Alejandro han sido capaces de encontrar diversión en algo que desafortunadamente no ha sido muy divertido ni para el país ni para muchos de sus ciudadanos para algunos los que están aquí si son creadores como hemos dicho del juego el ladrillazo os agradezco mucho calles estado hoy con nosotros solamente os mediapuntas donde se puede conseguir el juego sucio habéis hecho nuevas tiradas y quedan ejemplares

Voz 2 26:45 te dan ladrillos porque tiene forma de ladrillo probarlo

Voz 35 26:49 estamos empezando estamos ya plantean una segunda edición pero todavía quedan algunos ejemplares entiéndase en tiendas de cómics tiendas de juegos de mesa y algunas librerías se puede se puede conseguir ladrillazo punto com ahí una lista de puntos de venta y esperamos que en cuanto empiece la segunda edición allá

Voz 1031 27:06 otras más bueno en nuestras manos está que es de dos muchachos puedan

Voz 10 27:09 también construir una fortuna entorno al ladrillo muchísimas gracias por todo CNES muy buen año y muchísimas gracias

Voz 2 31:04 hoy Pablo González Batista Cadena SER

Voz 10 31:09 José Antonio Páramo muy buenos días hola qué tal Pablo

Voz 47 31:12 pues mira vengo una recomendación para el cinco de enero que se estrena la nueva película de Todd Haynes si el director de Carolyn Lejos del cielo una película mágica sobre la resolución de un misterio en el Nueva York de los años veinte y setenta no os la perdáis este fin de semana se llama Wilders track El Museo de las maravillas protagonizada por la ganadora de los Cal vida vamos si la nominada al Oscar Williams es a partir del cinco de enero en cines

Voz 10 31:39 acabamos de dedicar gran parte de este programa Hablar de políticos corruptos gente de la que la verdad esperamos muy poco durante este dos mil dieciocho pero hay otros colectivos de los que sí esperamos grandes cosas los científicos aunque lo cierto es que a veces como nos ocurre con los políticos no entendemos muy bien de qué están hablando para eso contamos en este programa con un traductor del lenguaje

Voz 32 31:58 la ciencia al lenguaje de la radio que en la Cadena SER es lo mismo que decir Javier Gregori

Voz 9 32:05 eh

Voz 1031 32:06 los días Javier buenos días Paulo queremos repasó

Voz 9 32:08 contigo cual lo a ser el año o como

Voz 1031 32:11 va a ser el año dos mil dieciocho en el aspecto científico y he leído que entre las novedades científicas más importantes para este año hay algo que la verdad que no terminó de entender dice que un kilo ya no va a pesar un kilo esto porqués pues mira me explico el prototipo de platino envidio custodiado desde hace más de un siglo en la Oficina Internacional de pesas y medidas en París será sustituido por un modelo más preciso basado en la mecánica cuántica se cambiar es la gran pregunta que porque este prototipo de kilo que se guarda desde hace más de un siglo en una cámara acorazada cada

Voz 0882 32:44 la vez que se manipula Se eliminan algunos átomos y por lo tanto aunque sea muy poco va perdiendo peso poco a poco por esa razón los científicos este año usarán la física cuántica que es la llamada física de Siglo XXI para obtener una nueva medida

Voz 1031 33:00 muchísimo más precisa de lo que es un kilogramo es decir un kilo seguirá pesando un kilo pero será otro kilo dice mucho más

Voz 48 33:07 perfecto kilos pese digamos que esté ya no pesa un kilo no aunque estamos hablando de una manera

Voz 1031 33:12 atómica y tenemos que medir los kilos que vamos a perder durante dos mil dieciocho ya en kilos cuánticos en kilos perfectos

Voz 26 33:18 bueno hasta dos mil diecinueve no entra oficialmente en vigor este no hubo kilo digamos cuántico con lo cual digamos no podemos sino es con con la báscula correcto bueno hay otra novedad

Voz 10 33:29 que vamos a necesitar traducción a finales de este mes de enero España va a lanzar al espacio su primer satélite espía el primer satélite espía español de la historia hay motivos para sentirnos orgullosos de esto

Voz 0882 33:39 es técnicamente sí claves rallado a empresas españolas por primera vez se llama paz un nombre bonito para un satélite espía técnicamente es nuestro primer satélite de Tele observación esto qué significa pues que puede observar la Tierra desde el espacio

Voz 49 33:55 la precisión

Voz 0882 33:58 así milimétrica no

Voz 26 34:00 será lanzado el treinta de enero desde

Voz 0882 34:03 la base en EEUU Ipad se dedicará por un lado es lo más interesante a tareas civiles de vigilancia por ejemplo en vigilará las pateras para poder captar las antes y poder ayudar antes a las

Voz 26 34:14 los que viajan en pateras y también por eso

Voz 0882 34:17 decía lo de espía a otras eh misiones relacionadas con la seguridad y la defensa española porque incorpora y esto es una auténtica maravilla un radar de apertura sintética que es capaz de tomar imágenes de la Tierra incluso de noche e incluso aunque hayan como explica el responsable de esta misión que Miguel Ángel el pan

Voz 50 34:35 todos los satélites de observación pues parecen espías pues efectivamente no

Voz 10 34:41 mira vacas al vecino

Voz 50 34:43 porque el principal objetivo de de esto es tipo diez satélites no es no es realmente

Voz 10 34:50 vial

Voz 0882 34:51 con este satélite digamos espía a España se convierte en el tercer país europeo después de Alemania e Italia que dispondrá de uno Paz ha costado ciento sesenta millones de euros a su construcción han participado quince empresas españolas tres universidades de nuestro país

Voz 10 35:05 he visto muchas películas pero llevo todo este ratito imaginando me satélite con gabardina espiando detrás de un periódico con dos agujeros para los ojos no sé cómo se diferencia satélite espía pero no sabía gramos de que tengamos uno español todos sabemos que este año dos mil dieciocho va a ser un año clave en la lucha contra el cambio climático excepto para alguien al menos hay alguien para el que no lo es tanto se llama Donald Trump que como sabéis sigue negando la existencia de este enorme problema ambiental cómo va a ser este dos mil dieciocho En cuanto al medio Amber

Voz 0882 35:32 pues mira vamos a jugar fuera de casa porque la Cumbre del Clima de dos mil dieciocho se organizan todos los años y que es crucial será en Polonia un país donde el sector del carbón tiene mucho peso y sabéis que las emisiones por la quema de carbón para producir electricidad en las principales causas del cambio climático y por eso los ecologistas temen que Polonia va a presidir esta cumbre intente de nuevo rebajar los compromisos de el famoso acuerdo de París para intentar que Estados Unidos no se salga como ya anunció Donald Trump y cobros explica afloren marsellés y que es eurodiputado

Voz 51 36:03 eh para que volviera dentro de la de París dándoles pues capacidad justamente de bajar de sus eh sus compromisos rock Francia sino principalmente entonces esto no no podía ser porque como he dicho desde que será reveses siempre al alza tal y como está escrito en el acuerdo París

Voz 0882 36:19 en el dos mil dieciocho Pablo también España tiene previsto tener o aprobar su primera ley nacional contra el cambio climático donde se establecerá cuántas emisiones de CO2 zona en que reducir la industria española y el sector del transporte para poder cumplir el Acuerdo de París para que la temperatura del planeta no suba

Voz 1031 36:34 más de dos grados centígrado claro es curioso que se planteen acerca

Voz 10 36:37 concesiones a ese acuerdo para que Trump no se salga para Estados Unidos no se salga lo que significaría a su vez que Trump se saldría con la suya no bueno hay dos noticias relacionadas con la exploración espacial en dos mil dieciocho va a haber nuevos experimentos en el subsuelo de Marte y una prometedora misión a Mercurio

Voz 0882 36:53 pues así es vamos primero con Marte que es el planeta rojo el que más se parece a la Tierra en todo el Sistema Solar la NASA enviará una nueva sonda con una misión muy especial dispone de un martillo automático para poder realizar la mayor pero

Voz 48 37:05 formación del suelo marciano realizada en toda la historia ahí esta misión comenzará como siempre por una cuenta atrás

Voz 23 37:20 mientras tanto de Europa y Japón como decías enviarán una misión también Historia

Voz 0882 37:23 o para explorar el planeta situado más cerca del sol todo el mundo lo sabe o que no lo sepa Se trata de Mercurio la misión se llama baby Colombo buscará ampliar el conocimiento sobre este lejano mundo en realidad baby Colombo consiste en dos naves espaciales lanzadas en un cohete la misión llevar a cabo un mapa detallado de este planeta investigará el campo magnético de mercurio los científicos esperan arrojar luz sobre cuestiones clave como porqué Mercurio parece consistir en un gran núcleo de hierro con una fina capa de rocas de sindicato en el exterior

Voz 1031 37:54 con Colombo no sería mejor nombre para un satélite espía pues en este igual han equivocado nombre suena ese irme me gustaría terminar preguntándose por un experimento que parece diseñado por un chaval de doce años casi un equipo del Reino Unido va a intentar

Voz 10 38:08 este año batir el récord mundial de velocidad con

Voz 1031 38:11 un coche propulsado por el motor de un avión con un avión de compañía es uno de los dos favoritos a mí también porque claras que el coche parece más un cohete que un coche no un coche desarrollado por científicos del Reino Unido que intentará batir los mil seiscientos kilómetros por hora es decir más la velocidad del sonido y de este modo batir como decías Pablo el récord de velocidad de un vehículo terrestre y cómo piensan conseguirlo pues impulsan

Voz 26 38:35 los te cuente con el motor a reacción de nada menos el motor a reacción que tiene el Eurofighter que es el moderno avión de combate europea

Voz 0882 38:43 ahí es nada a este super cohete o habría que llamarle súper coche le han puesto el nombre de sabueso el nombre de una especie de etarra ha realizado su primera prueba del lanzamiento habría que aquí más que encendió de motor lanzamiento que mira suena así

Voz 26 39:05 iba gracias también con una cuenta atrás ahí vas a hueso nueve si le pones el motor de un Eurofighter a una bicicleta tan

Voz 10 39:11 ya en la poles a mil seiscientos portará compongo no

Voz 26 39:13 problemas para al pilón ya X ahí pues para batir el récord mundial de velocidad

Voz 0882 39:17 carretera lo harán por fases de momento su objetivo que en octubre este coche supersónico pueda alcanzar los ochocientos kilómetros por hora en una pista situada en Sudáfrica ha salido lejos para que no haya problemas Fouché usarla mal no

Voz 10 39:28 bueno con toda probabilidad Javier vendrá a contárnoslo asegura al hoy por hoy Javier Gregori es responsable de la información de ciencia en la Cadena SER muchísimas gracias a la feliz año nuevo que sea un año fantástico para la ciencia para ti también

Voz 26 39:40 pues muchas gracias a todos nuestros oyentes

Voz 52 40:17 no todo

Voz 19 41:53 cadena SER Hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 19 46:53 sales Baptista la próximo del que le

Voz 10 46:57 a un artículo sobre longevidad sobre los escenarios de los Rollings

Voz 32 47:00 Stones o de Bob Dylan hagan un favor recuerde

Voz 10 47:03 siguiente entrevista

Voz 7 47:09 ese saxo que escuchan S

Voz 35 47:11 de Pedro Iturralde probablemente el mejor

Voz 10 47:13 Jackson hasta que jamás haya dado nuestro país los periodistas a veces exagerados un poco créanme que este no es el caso es Navarro como sabías es mucho músico hasta la médula entró en España de su mano y más de siglo y medio siglo después aún no se han abandonado el uno al otro a sus ochenta y ocho años puede que Pedro tenga alguna pequeña dificultad para andar pero es capaz de volar con su saxo sin necesidad de levantarse de la silla el sólo longevo su música ya es eterna Pedro Iturralde muy buenos días

Voz 54 47:46 Pedro me escucha

Voz 10 47:50 Pedro Iturralde está al otro lado el teléfono y en este momento tiene problemas para escucharlo para escucharnos Pedro actuó anoche en el en el bombillas de Madrid y aún habrá dos oportunidades más hola Pedro

Voz 54 48:01 a ver colas de escucha

Voz 1031 48:05 me escuchas

Voz 44 48:06 lo que usted lo que pegó que cambiar porque lo lo lo que pasa es vivir

Voz 10 48:13 a lo mejor tengo yo que cambiar los micrófonos de la Cadena SER

Voz 44 48:16 sí pero bueno ahora Teo de Teo y dos mejor bueno lo Albee colofón

Voz 10 48:23 así lo haré lo prometo pues es una pena que que no mella usted escuchado porque he dicho cosas muy bonitas sobre usted sobre su musa

Voz 32 48:30 bueno pues lo pueblo bueno lo primero Pedro es que quiero agradecerle agradecerte porque sé que prefiere es que tú ten que estés en este momento al teléfono aunque sea a ese teléfono que ya veremos si tenemos que cambiar Pedro A

Voz 10 48:44 baste anoche en el bombillas de Madrid ya un habrá dos oportunidades más de verte que son esta noche y la de la de mañana viendo como tú estás a los ochenta y ocho años viéndote sobre el escenario Pedro cómo hacemos para mantener ese mito de la vida maldita de los músicos

Voz 32 48:59 no te he oído bien dijo que tú tienes una salud absolutamente envidiable viéndote sobre el escenario una

Voz 10 49:06 esas piensa pero no se suponía que los músicos

Voz 32 49:08 llevaban una mala vida

Voz 44 49:12 es juntar el contacto con el público y el cariño que me tiene me ayuda mucho a la verdad es que me encuentro mejor cuando estén tocando jugadores estoy fuera del escenario

Voz 10 49:33 mantienes claro porque el instrumento que que tocas Pedro es el saxo y el clarinete cómo puedes mantener esos pulmones después de cincuenta años respirando el humo de los clubs de jazz de este país

Voz 44 49:46 bueno y y el de los pulmones afortunadamente me funciona muy bien porque en una época que estuve cuando me de bueno yo he estado mucho tiempo fuera de España sí entonces tuve antes de la Billy estuve esto con una orquesta estuve en Lisboa en Tánger Casablanca ahora Argel y tules

Voz 10 50:15 ni si la pregunta serían que países no ha estado Pedro Iturralde yo creo que acabaríamos antes seguramente

Voz 44 50:20 como para nueva sería más fácil preguntarte

Voz 10 50:23 pero en qué países no asestado aún

Voz 44 50:27 así pues deprisa Luther Head debido

Voz 10 50:29 lo intentaré hacer más más despacito no te preocupes bueno Pedro Iturralde podría poner en su currículum que ha respirado el humo de Abba

Voz 44 50:36 Turner fue bueno entonces después tuve que salgo todo ese estatus deuda tuve que dejar porque lo dicho claro reclamaron para para Billy desde entonces la mili me me empadrona en Madrid y tenía mi propia orquesta en el hotel Plaza el el el el el en el hotel el famoso que lo va a restaurar por fin estando ahí no sé si estuve sí se llevó al año por el tuve una oferta para Líbano cuando el Líbano era era les llamó la Suiza del Medio Oriente

Voz 32 51:21 ah sí

Voz 44 51:21 influir como como el grupo con quinteto estuve estuve dos años y medio porque me iba a venir para España después y el dueño de un hotel me propuso que allí en Beirut que iba a traer músicos los mejores del Medio Oriente para señor gesta buenos músicos griegos nacidos en en en Egipto entonces pues bueno era unos músicas fin impunemente aquí en España ellas novia entrado bien todavía en las tiendas de discos de jazz

Voz 32 52:09 claro

Voz 44 52:10 así pues encontramos todo el que lo último que debía había vividos en América ya estaba en Bayreuth también bueno estuve pues en aprendimos hizo con ya orquesta porque eran grandes músicos ideación acaba de tocar jazz pues podemos hacer eh una pista bien porque es difícil hay músicos que que no saben leer muy bien bueno total que después el cantante PETA el cantante el batería contrabajo y eran fantásticos el cantante pues claro cantaba las canciones e francesas como un francés porque aquella gente habla y que en Beirut en Beirut hasta los niños hablaban fue más porque lo aprendía el de oído ya que nos hablaron perfectamente todos francés inglés y árabe italiano aprendí pues también todo lo que se de idiomas lo aprendido viajando entonces me quedé como ellos estuvimos en Beirut fue cinco años que en Beirut vivía allí nos fuimos con oferta que ellos querían ir a su país de origen fuimos a Grecia Grecia estuvo un año sin salir de allí aprendí hasta un poco de de la calle ego que desearlo allí no alegría griego de del bachiller académico y después este eso fuimos todavía en Ankara ha sido un año después fuimos a yo deje la deparará quería cambiar porque yo no me interesaba se vive en Oriente Medio y me fui con una orquesta que se llamaba Mali Geli a las bases americanas trabajamos en Francia en estuve o

Voz 32 54:15 todo uno yo Pedró permíteme que te interrumpa porque tienes una carrera musical que abarca más tienes una carrera que abarca más de sí

Voz 10 54:23 poco décadas podríamos estar escucho

Voz 32 54:26 cuando la hasta el probablemente hablarporhablar

Voz 10 54:28 de esta noche pero me gustaría que no no pudiéramos sin hacerte un par de preguntas yo he estado en algunos de tus conciertos

Voz 44 54:34 a través el ojo ojos pruebas Will deprisa también

Voz 32 54:38 yo he estado Pedro en alguno de tus conciertos hay algo que que siempre me llama la atención de tu manera de tocar mejor sí sí sí podemos hacer pero me escuchas sonó me escuchas ahora mismo como tú me escuchas ahora mismo otro entendido no te pregunto que si que si me escuchas con claridad lo que tú digas como tú giros bueno

Voz 10 55:03 a Pedro vamos a tener que despedir aquí está comunicación porque estamos teniendo dificultades para para mantener una conversación tan fluida como nos gustaría sí que me gustaría recordar que que Pedro Iturralde estará esta noche y mañana en el bombillas Madrid irreal gustaría mandarle un agradecimiento enorme tanto tanto a Pedro como a Paquita a su mujer por haber hecho este este esfuerzo de de ponerse al teléfono poder escuchar al menos la voz del que es sin duda uno de los músicos más importantes en nuestro país casi impresiona solamente pensar que Pedro empezó a tocar el saxofón en los años treinta y aún una noche como la de hoy puede verse les sobre el escenario improvisando como lleva haciendo durante durante cinco décadas de una manera absolutamente magistral muchísimas gracias Pedrito

Voz 23 55:46 tras

Voz 19 56:45 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 32 56:54 como nunca la he escuchado con La maja vestida La maja desnuda de Francisco de Goya

Voz 52 57:02 eh