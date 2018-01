Hoy por Hoy (03/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía

Voz 4 00:12 Antonio Martín muy buenos días qué tal Pablo buenos días los datos de paro y ocupación con los que ha cerrado dos mil diecisiete son los mejores en varios años el paro se redujo el pasado año en casi trescientas mil personas quinto año consecutivo de descenso aún así una bajada menor que aquellas con las que se cerraron en dos mil dieciséis en dos mil quince y por la parte de la afiliación a la Seguridad Social más de seiscientos mil afiliados nuevos el pasado año un dato que no se veía desde dos mil cinco datos buenos si con letra pequeña también porque los contratos temporales siguen siendo mayoría apenas ocho de cada cien contratos son indefinidos amplia Eva Vegas

Voz 0605 00:45 con doscientos noventa mil parados menos hay todavía tres millones cuatrocientos cuatrocientos mil desempleados aunque ese número es el menor desde el cierre de dos mil ocho con seiscientos once mil afiliados más el global de cotizantes ocupados se coloca cerca de los dieciocho millones y medio sólo en el mes de diciembre el paro baja en sesenta y un mil quinientas personas la afiliación sube en cuarenta y dos mil estos datos sin embargo son más flojos que lo de años anteriores en plena campaña navideña el paro cae sobre todo en servicios ir afiliación crece especialmente en comercio los contratos temporales son el noventa y dos por ciento del total el sistema cubre con prestaciones subsidios a casi el cincuenta y ocho por ciento de los desempleados

Voz 4 01:26 hay una primera valoración de Mariano Rajoy hace unos minutos en el primer acto que ha tenido en este dos mil dieciocho en Santiago de Compostela ha dicho que los datos son un estímulo para el Gobierno aunque todavía hay como nos decía Eva casi tres millones y medio de personas sin trabajo Rajoy ha subrayado que ha recuperado la mayor parte del empleo perdido durante la crisis confía además en que en este dos mil dieciocho Se mantengo una buena tendencia eso sí si hay más estabilidad política sobre todo en Cataluña en ese acto estado Ricardo Rodríguez dos días

Voz 1817 01:51 pastillas el presidente del Gobierno eficiente se felicita por el dato del paro Mariano Rajoy cree que estimula a los empresarios y emprendedores para seguir generando empleos lo ha dicho en una carpa en plena autopista AP nueve en la puesta en servicio de la ampliación de esta infraestructura a su paso por Santiago aquí ha analizado el comportamiento del mercado laboral asegura que si las cosas se hacen bien con sentido común llegaremos al objetivo de los veinte millones de españoles trabajando en dos mil diecinueve

Voz 5 02:16 no estamos ya recuperando más

Voz 1487 02:18 dos por ciento de los puestos de trabajo perdidos en la crisis más fuerte que hemos vivido en décadas en España el objetivo al que creo que podemos llegar si hacemos las cosas con sentido común y sin todo el mundo ponen de su parte lo que tiene que poner es que en el año dos mil diecinueve a finales haya veinte millones de españoles trabajando

Voz 1817 02:42 Rajoy asegura que la principal incertidumbre para la economía española a día de hoy es política es la situación en Cataluña ya ha felicitado al presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo por cumplir el objetivo de déficit en Galicia

Voz 4 02:53 en los sindicatos por su parte han puesto el acento en la poca calidad de los nuevos contratos Mari Carmen Barrera de

Voz 2 02:57 vete

Voz 6 02:58 la precariedad domina todo el empleo y el desempleo los empleos son cada vez más temporales y en diciembre sólo cuatro de cada cien contratos que se firmaron fueron indefinidos a tiempo completo

Voz 4 03:16 tres el abogado de Oriol Junqueras ha anunciado que el ex vicepresidente catalán a pedir ser trasladado a una cárcel de esa comunidad para poder acudir a los plenos del Parlament si siguiera en prisión mañana Junqueras debe comparecer ante la Sala de Apelación del Supremo que decidirá si mantiene o no la prisión provisional acordada hace ya dos meses Barcelona Aitor Álvarez

Voz 7 03:33 el abogado Andreu mandará idea ha explicado en Cataluña Radio cuáles van a ser sus argumentos de mañana para intentar que Junqueras salga libre dice que va a remarcar que el contexto tras las elecciones del veintiuno de diciembre ha cambiado y que el peso político que pueda tener a partir de ahora el líder de Esquerra es el de ser el representante de millones de personas es decir que en opinión del abogado él no es responsable individual de nada y que por ello no debe seguir preso pero si estos argumentos no les sirven al juez Llarena para dejar libre Junqueras la defensa pedirá esto Caracas mantienen preso provisional

Voz 8 04:05 que se mantenga la prisión provisional tenemos que garantizar que sea compatible con el ejercicio de los derechos políticos con lo que deberemos pedir el traslado a prisiones catalanas y la salida para asistir a los sitios Planck

Voz 7 04:17 según Junqueras tiene derecho a asistir a la sesión de investidura del Parlament ser nombrado presidente de la Generalitat si así lo acordaran los partidos independentistas en caso de que no pudiera ser investido

Voz 4 04:28 hay más novedades que les estamos contando en la SER sobre irregularidades en la compra de la empresa brasileña emisario por parte del Canal de Isabel Segunda la empresa de gestión del agua de la Comunidad de Madrid les estamos detallando las conclusiones del informe que la propia comunidad encargó una empresa privada y que esté incluido en el sumario del caso Lezo pone de manifiesto que el canal utilizó métodos opacos con cuentas en paraísos fiscales para comprar emisario para disimular los verdaderos beneficios de la operación información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 04:54 informe de la auditora ers están ya ha aportado al juzgado del caso Lezo que sostiene que la filial latinoamericana del canal controlada por la mano derecha de González Edmundo Rodríguez incumplió la legislación española antiblanqueo al ejecutar la operación desde dos cuentas fiduciaria en paraísos fiscales con las que se ocultó a los beneficiarios reales del negocio según el informe el método de pago tuvo lugar sin la aprobación del Consejo del canal ni de la Consejería de Economía como era preceptivo emisario acabó costando treinta y seis millones de euros y un año después sólo valía cinco eso sí supuestamente Ignacio González y sus socios en la operación se repartieron cinco coma cuatro millones de dólares en mordidas el informe pide hacer otro informe más profundo al hallar inconsistencias d'Esquadra es existencia de numerosas cuentas bancarias bajo sospecha y ausencia de trazabilidad de los fondos

Voz 4 05:50 el director general de Tráfico está dando detalles del balance de fallecidos en carretera el pasado año en nuestro país ya a mediados de diciembre los datos de víctimas eran peores que los de todo el dos mil dieciséis el dato final son mil doscientos fallecidos treinta y nueve más que en el año anterior vamos a la sede de la DGT allí está Laura Marcos

Voz 9 06:07 no son buenos datos reconoce el director general de Tráfico Gregorio Serrano hablamos de una media de tres fallecidos al día en un año en el que los desplazamientos han crecido hasta los dieciséis millones cuatrocientos mil las distracciones el exceso de velocidad el cansancio del consumo de alcohol y drogas son las principales causas de este repunte y Castilla La Mancha Madrid y Cataluña a las comunidades con una siniestralidad más alta han muerto más niños que hace un año veintiuno en total aunque el perfil mayoritario sigue siendo el de un hombre de veinticinco a treinta y cuatro años que fallece en una carretera convencional no calan los mensajes sobre la importancia del cinturón ciento setenta y cinco de esos mil doscientos fallecidos en dos mil diecisiete no lo llevaban puesto en el momento del accidente hace un año eran veintiséis menos si bajan en cambio los heridos graves hoy son trescientos treinta y seis menos que en dos mil dieciséis Estos son algunos de los datos Antonio de esta rueda de prensa que continúa aquí en la DGT

Voz 2 07:56 apenas si estamos a punto de terminar el programa eso significa que ya hemos llegado al futuro piense lo estamos viviendo ya el futuro de los mayores en eso precisamente se ha fijado la revista New Yorker que esta semana redescubre un libro publicado hace medio siglo titulado así el año dos mil dieciocho y hoy nos preguntamos nosotros como era el dos mil dieciocho de mil novecientos sesenta y ocho

Voz 5 08:19 le preguntamos por supuesto a Eva Cruz buenos días buenas días Pablo perdona que ponga una música tan obvia como la banda sonora de Mad Men para ilustrar esta historia cero quiero que los oyentes se hagan una idea del lugar del que surge este libro tubos de dating hacia el año dos mil dieciocho se trataba de una convención organizada para celebrar el cincuenta aniversario de la revista de la Foreign Policy Association celebrada finales de mayo del sesenta y ocho cuando todavía estaban limpiando las calles de Estados Unidos tras los disturbios provocados por el asesinato de Martin Luther King este mes de abril

Voz 7 08:49 sí

Voz 5 08:50 una semana después matarían de un disparo a Bobby Kennedy había ochocientos invitados pero entre los ponentes no había ni una sola mujer por supuesto ningún ser humano que no fuera de raza blanca los invitados invitados estaban divididos entre menores de treinta y cinco y mayores de treinta y cinco adivinar quién no tenía derecho a micrófono

Voz 2 09:07 entre los menores de treinta y cinco efectivamente tú

Voz 5 09:09 hubieras podido hablar no te extrañe que en las radios empezará a sonar esto

Voz 12 09:15 gracias a hablar pero me imagino que

Voz 5 09:18 se hablaba entonces de revolución social imaginas mal Pablo el ambiente del interior del Hotel Hilton era sofisticado con este otro fondo musical los hacéis una idea mejor de aquellos salones anticuados llenos de esposas de catedráticos y espías del FBI buscando comunistas y tomando martinis otro fondo

Voz 12 09:37 demostrando

Voz 5 09:38 que el pasado es casi más difícil de imaginar que el futuro no se mencionó el tema de la violencia en las calles que acababan de vivir y ninguno de los asistentes predijo ni remotamente el colapso de la Unión Soviética y enciende el comunismo si se preguntaban si seguiríamos sufriendo tensiones raciales de presiones económicas y guerras y da hasta pena responderles pero el tono era tan blanco en todos los sentidos de la palabra que los jóvenes pidieron el micrófono para preguntar

Voz 2 10:00 sí eso era una discusión o un ejercicio de lavado de cerebro está claro que el capitalismo corporativo claramente ha seguido triunfando pero acertaron en las previsiones que hicieron sobre dos mil dieciocho En cuanto a la tecnología

Voz 5 10:12 bueno hubo algunas equivocaciones gloriosas se habló mucho de controlar los relámpagos y provocar huracanes teledirigidos por ejemplo el profesor de Stanford chats Carlos predijo que los reactores nucleares sustituirán al gas natural que es exactamente lo contrario de lo que ha pasado el profesor del Massachusetts Institute of Technology decía que las naciones tomarían el control de la economía seleccionará a sus propios niveles de industrialización aumento del producto interior bruto o empleo predicción ante la que el futuro que somos nosotros solo puede decir juegas juegas juegas pues es el futuro

Voz 2 10:44 desde el presente la verdad es que aquí no dieron no dieron ninguna pero también hubo alguna cierto hubo acierto

Voz 5 10:49 prende entes Thomas F Malone un influyente meteorólogo se preguntaba hace cincuenta años sino se producirían tal vez cambios climatológicos a gran escala sin querer por los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera dio en la diana Il luego se dejó llevar por el optimismo soñando con la creación de un organismo climatológico internacional que tuviera poderes policiales pero no cometiera injerencias políticas Angelito

Voz 2 11:12 me sorprende que hasta ahora no haya dicho nada sobre la exploración espacial que por aquellos tiempos estaba tan en auge no hay nada de casas en Marte y de misiones tripuladas a lejanas galaxias unas hablar hablantes con Gregory pues no parece que sólo dejaba la hacía

Voz 5 11:23 esta ficción fueron bastante sobrios otro temprano estudioso sobre cambio climático Gordon F Mcdonald predijo que las misiones Apolo pronto agotaría su utilidad política mientras que los satélites meteorológicos y de comunicaciones serían cada vez más importantes visión de águila tenía Mcdonald Donald porque decía un sistema de comunicaciones globales permitiría la utilización de gigantescos complejos computacional es potable potencialmente un banco de datos revolucionario que podría consultarse en cualquier momento

Voz 2 11:50 es decir que Mc Donald lo que está diciendo tal

Voz 5 11:53 el ex Internet efectivamente la incorporación de la computación a la vida diaria es precisamente lo que más aciertan a este banco de datos podría accederse a través de aparatos portátiles creando una universalidad de la telefonía que la llamaban y una revolución en el tema de la privacidad que es alucinante

Voz 2 12:08 estaba todo inventado cause llamaba a cobro revertido demandaban telegramas pero sí estaba todo imaginado es decir no sólo predijo la el auge de Internet y de los ídolos teléfono sino que además ya se preocupaba entonces por la privacidad de los datos sí

Voz 5 12:21 tanto el filósofo y piel de Sola Pool como Antonio Tinder expresaron su preocupación por esto Ott Inger decía que darle todos estos datos aún Gobierno es como darle pan a una persona obesa sólo le va a dar más hambre de Sola Pool decía el Gobierno tendrá la capacidad tecnológica de controlar a los ciudadanos pero tendrá derecho legal hacerlo el desarrollo tecnológico decía da frutos agridulces debates que ha

Voz 2 12:41 cincuenta años después todavía mantenemos

Voz 5 12:43 ha resuelto pero asume pero lo mejor de esto es que más gente participa en el debate yo por ejemplo que ser mujer y tú que eres joven cada vez menos joven en cualquier caso deje de las mucho más despacio que el libro hacia el año dos mil dieciocho se vendía en las librerías de viejo por un dólar ya al años yeso que tenía esto no lo vieron venir fondo pero tenía frases de contra muy atractivas más asombroso que la ciencia ficción mirará es la tele en tres D mientras flotas con tu cinturón Anti gravedad de tienes un accidente de aviación con tu propio teléfono pero estos reclamos no bastaron para convertirlo en un éxito así

Voz 2 13:13 tuvieron dólar prometo que me lo compraría bueno qué bueno que lo haya recuperado en todo caso la revista The New Yorker integra y que Bono también Eva Cruck que tú lo has leído y nos vaya extraído a Hoy por hoy muchísimas gracias gracias al de Pablo

Voz 2 17:40 pena ser antes de terminar no seremos las preguntas que nos deja el día de hoy pregunta número uno ante las sospechas del Consejo Europeo de que el sistema Anticorrupción español no funciona la pregunta es cómo puede el Consejo Europeo tardar tanto en darse cuenta de las cosas pregunta número dos ahora que Trump se ha metido con los palestinos y le ha dicho a Kim Jong un que lo tiene más grande el botón rojo ya podemos decir que ha empezado oficialmente el año dos mil dieciocho pregunta número tres entre la polémica por la cabalgata de Vallecas y la de los lazos amarillos en Manresa corremos el riesgo de que el viernes los Reyes Magos se den la vuelta de unos dejen aquí discutiendo solos pregunta número cuatro decimos que la carroza LGTB de Vallecas no respeta la tradicional pero la historia de tres hombres vestidos de terciopelo siguiendo una estrella no fue siempre un poco gay pregunta número cinco diría dirá Oriol Ciurana el concejal de la CUP que dio positivo el domingo en un control de estupefacientes que no reconoce los análisis de droga españoles o directamente que España instruida pregunta número seis la película que está preparando Amenábar sobre la Guerra Civil terminará con el Partido Popular pactando en Cataluña con Podemos así en plan final feliz pregunta número siete que parte del titular detenido un expolicía condenado por maltrato tras retener a sus hijos en Sevilla da más miedo la pregunta número ocho si los expertos dicen que para ver la lluvia de estrellas de hoy hay que fijarse en la constelación de Boyero acabaremos opinando que es un fenómeno astronómico muy sobrevalorado y sin ningún tipo de interés pregunta número nueve que llega más tarde el cierre de la revista Playboy o la sospecha de la mujer de Flavio Briatore de que el está siendo infiel pregunta número diez que dice nuestro país de que las treinta emisiones más vistas en televisión el año pasado de esas emisiones Veintisiete sean partidos de fútbol y una la elección de nuestra representante en Eurovisión nosotros nos vamos pero eso sí volveremos mañana con más Hoy por hoy desde las seis de la mañana junto a Aimar Bretos mientras tanto continúa en en la compañía de la Ser nosotros les prometemos hacer lo posible para que tengan un magnífico día