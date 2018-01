Hoy por Hoy (04/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:17 el Tribunal Supremo decide hoy sobre la petición de libertad de Junqueras el líder de Esquerra va a comparecer esta mañana con su abogado ante los miembros de la Sala de Apelaciones del alto tribunal para defender su salida de la cárcel de Estremera

Voz 3 00:29 ayer en la que permanece desde hace dos meses acusado de rebelión

Voz 0027 00:32 la cita es a las diez y media de la mañana sede del Supremo la Fiscalía se va a oponer a esa puesta en libertad alegando que existe riesgo de reiteración delictiva el abogado de Yunquera Andreu Van den Ende asegura que como a su entender no hubo delito tampoco es riesgos devolver acometerlo los dijo anoche en Hora Veinticinco

Voz 4 00:50 no sucedió ninguna rebelión reiterar los fisios porque sólo se puede reiterar algo que su servicio no si nosotros miramos genuinamente que es lo que defiende un guión Junqueras en este momento la vía del diálogo

Voz 0027 01:06 decisión de los magistrados no tiene porque conocerse hoy podría comunicarse mañana incluso la próxima semana los jueces rechazan su puesta en libertad de Junqueras pedirá que lo acerquen a una cárcel catalana hay pedirá también permiso para acudir a los plenos Alan empezando por la constitución de la Cámara el diecisiete de enero de este modo el ex vicepresidente tomaría una gran ventaja política respecto a Carles Puigdemont que en ningún caso podría someterse a una investidura porque sigue fugado en Bélgica desde el partido del ex president vinculan su vuelta a España a un supuesto pacto político al que aspiran al Estado la posición del PSOE con respecto a la crisis catalana ha precipitado la baja del partido de José Antonio Pérez Tapias después de veinticinco años de militancia en el PSOE fue rival de Sánchez en las primarias de dos mil catorce después en estas últimas en las que Sánchez compitió contra Susana Díaz Pérez Tapias fue uno de sus grandes apoyos pero medio año después abandona el partido

Voz 1023 02:02 con este mensaje para Sánchez ha pegado mucho diciendo que obviamente Navarro y el Partido Popular con todo lo que ha supuesto el abordaje que ha hecho en el conflicto de Cataluña como en otras cuestiones

Voz 0027 02:15 palabras de Pérez Tapias anoche en la SER plagada de forma inesperada a última hora y sin que nadie haya explicado todavía las razones la visita de Estado que los reyes pretendían hacer a Marruecos en los próximos días el Ministerio de Exteriores publicó anoche un escueto comunicado en el que dice que a la vista de las conversaciones mantenidas entre las autoridades de ambos países el viaje se va a celebrar en marzo Hinault dentro de cinco días que esconde estaba previsto no precisa en qué día explican los motivos los propios funcionarios españoles habían desplazado a Marruecos para preparar esta visita El supuesto autor del crimen de Diana Quer vuelve hoy a los juzgados de Ribeira Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 02:53 buenos días el pasado uno de enero se negó a declarar ante el juez de guardia el magistrado que lleva el caso ha citado a su mujer ante la sospecha de que pudiera haber participado de forma activa durante más de un año medio coartada al asegurar que la noche en la que la joven desapareció estaba con ella

Voz 0027 03:07 el presidente francés Macron quiere impulsar una ley para combatir las noticias falsas en Internet

Voz 3 03:15 si le cite

Voz 0393 03:16 que tenemos que hacer evolucionar nuestro dispositivo jurídico para proteger nuestra vida democrática de esas noticias falsas aseguraba a Macron durante su discurso ante la prensa con motivo del Año Nuevo la ley se centrará en los periodos electorales ha dicho y buscará reforzar los controles para evitar los intentos de influir en los resultados el propio Makoun fue víctima de las Fake news durante la campaña presidencial

Voz 0027 03:38 así la DGT plantea más controles y cambios en los exámenes de conducir ante el aumento de las muertes en las carreras

Voz 0393 03:44 la cifra de fallecidos en dos mil diecisiete es la más alta en cinco años mil doscientos muertos tráfico asegura que instalará más radares y drones para controlar la velocidad y las distracciones al volante además el modelo de examen para el carné de conducir se va a reformar para que los aspirantes no puedan presentarse sin haber hecho practicas en la autoescuela

Voz 0027 04:07 deportes José Antonio Duro buenos días qué tal buenos

Voz 5 04:10 las victoria del Atlético de Madrid por cero a cuatro con gran debut de Diego Acosta ganaron los de Simeone con ese debut ese gol le consta que además acabó lesionado aunque no revisten mayor gravedad El Atlético que deja la eliminatoria sentenciada prácticamente también el Alavés que ganó uno tres en Formentera Las Palmas uno Valencia uno y el Cádiz cero Sevilla dos partidos de ida de octavos de final de la Copa del Rey que hoy tendrán ración doble con el Celta Barça y en la Anes Villarreal las siete higo en el Espanyol Levante y el Numancia Real Madrid a las nueve además Baloncesto Euroliga decimosexta jornada Unicaja Valencia Barcelona CSKA

Voz 0027 04:45 vamos ahora con la previsión del tiempo pero antes las fortísimas Se olas el viento que azota el norte hicieron que ayer un hombre y una mujer murieran al ser arrastrados por una ola en Guipúzcoa

Voz 0393 04:57 nos cayeron al mar en la tarde de ayer cuando se encontraba en el espigón de deba a unos cuarenta kilómetros de San Sebastián una tercera persona se tiró al agua para intentar auxiliar a la pareja pero no consiguió salvarles la vida el hombre tenía sesenta y siete años y la mujer sesenta y cinco ambos estaban domiciliados invitó

Voz 0027 05:15 qué tiempo va a cero y Luis Pérez buenos días

Voz 0047 05:18 hola buenos días Aimar un tiempo del día de la marmota porque otra vez en el oeste peninsular muchas nubes nieblas ahora mismo en muchas áreas de Extremadura Madrid las dos Castillas Galicia El Sistema Ibérico y en cambio en el Mediterráneo tiempo francamente despejado con viento de poniente fuerte que va a estar soplando casi todo el día cuidado Beacon muchísima suavidad en Barcelona ahora mismo diecinueve grados de temperatura en el Cantábrico también el ambiente es muy suave las nubes del oeste peninsular Aimar va a costar mucho que se disipen por tanto va a ser un día más bien gris pero agradable llena el caso de Canarias pocas nubes asimismo mañana llega un frente por el norte y atención porque el fin de semana la cosa se va a revolver bastante rápido

Voz 0027 06:01 me hasta las siete seguro que les suena esta banda sonora pertenece a la película Superman seguro que también reconocen hasta la más pequeños esta otra muchos estarán imaginando a dar Maider y La guerra de las hechas hace dos semanas entrevistáramos en este estudio hoy por hoy al joven compositor español Lucas Vidal esta mañana nos colamos en su ensayo Vidal dirige en el Teatro Real de Madrid música de Cinia un homenaje a John Williams uno de los compositores favoritos

Voz 0456 06:47 Danny De la Fuente Dani buenos días Aimar buenos días Carolina con la que sin duda es mi respecta la banda sonora de Parque Jurásico a partir de las once de las diez en Canarias hacemos un recorrido por las bandas sonoras que han marcado a diferentes generaciones solo en casa Tiburón Indiana Jones Harry Potter una hora antes los subimos a otro escenario a otro teatro al Bellas Artes de Madrid escuchen

Voz 6 07:22 son las dos de la madrugada mientras el mundo duerme nosotros nos contamos cosas tengo la sensación de que ellos que compartimos muchísimos complete este algo muy especial y diferente

Voz 7 07:35 a me estremezco

Voz 6 07:38 cuando pienso en alguien que a altas horas de la madrugada Barcón número que casi siempre comunica con el propósito de Hernán hablarle a otro sus palabras bienvenidos a hablar por ahí

Voz 0456 07:56 escuchamos el espectáculo hablarporhablar inspirado en las historias de madrugada de nuestro querido y legendario programa de radio vamos a recibir en este estudio a quién lo dirige a Fernando Sánchez Cabezudo al actor Samuel Viyuela Macarena Berlín cuyo libro ha servido para adaptar este texto buenos días a todos

Voz 9 08:25 no

Voz 0456 08:29 Manuel desde Málaga en nuestra mesa de análisis Ernesto Javier González Ferrari y Lola García pendientes de Oriol Junqueras tiene el Tribunal Supremo

Voz 10 08:37 el señor Junqueras se escucha el Hoy por hoy hoy por hoy decirle que no tiene que lavarse ninguna espada porque como experto en canonjías y derechos sabe que no se considera que este año el da Zelaya por su propia culpa

Voz 0027 08:59 te escuchan en Hoy por hoy que distintos presos que han estado en la cárcel de Estremera en este programa han dicho que allí desde las celdas sólo seis dos emisoras Radio María que la Cadena Ser en Tarancón entonces que escuchan este programa que difiere

Voz 0456 09:14 la elección sea es ahora vamos a llamar a partir de las nueve y media una hora antes en Canarias a Francisco Canes presidente de la Asociación Víctimas de Accidentes para valorar el trágico balance de muertos en las carreteras que conocíamos en el capítulo de ayer y las medidas que pretende poner en marcha la DGT

Voz 0027 09:31 yo precisamente por ahí va la primera de nuestras preguntas esta mañana por esa reforma que plan vea el director de la DGT dice que lo el examen teórico de A OCE que ya está obsoleto que hay que introducir modificaciones

Voz 0456 09:47 así que dos cuestiones aprobarían hoy ustedes el examen teórico si tuvieran que presentarse sean sinceros y en segundo lugar cómo se podría mejorar estos modelos de examen el teórico o el práctico para preparar mejorar los conductores ya

Voz 1 09:59 dar más muertes que es la intención de la DGT nueve uno cinco de dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta civiles

Voz 0027 10:07 preguntamos también por el aviso de Ciudadanos al Gobierno a cuenta de los presupuestos generales de dos mil dieciocho

Voz 0456 10:13 Ciudadanos pide la dimisión de la senadora popular Pilar Barreiro imputada por cinco delitos de corrupción en la trama de que se cumpla el pacto de investidura consideran ustedes que debería dimitir todo aquel que esté imputado nueve uno cinco

Voz 1 10:27 los dos dieciséis sesenta audios al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Hoy por Hoy por hoy muchas gracias

Voz 11 10:35 sí

Voz 0027 10:38 es la música en Radio Mariano Valbuena

Voz 1023 10:41 sí

Voz 0027 10:47 así empieza hoy por hoy se quedan con Carolina Gómez

Voz 0393 10:50 aquí con Elena Sánchez y Carlos Ródenas en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 3 11:29 el beat

Voz 0027 11:31 la Navidad sorprende a los que más quieres con experiencia única que recordarán siempre Esta Navidad regala El Rey León en Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0393 11:47 la cita del día vuelve a estar hoy en el Tribunal Supremo la Sala de Apelaciones revisa una petición de libertad presentada por la defensa de Oriol Junqueras el líder de Esquerra va a tratar de convencer a los magistrados de que no hay riesgo de reiteración delictiva y que apuesta por la vía del diálogo el juez Pablo Llarena ya se opuso a que yunquera saliera en libertad para hacer campaña y hoy la Fiscalía va mantener sus argumentos para oponerse a esa petición Alberto Pozas Oriol Junqueras

Voz 0055 12:13 eh frente a los jueces de la Sala de recursos a las diez y media de la mañana con una misión complicada convencerles de que su puesta en libertad no es un riesgo delictivos abogado Andreu Van den Eide pasaba ayer por los micrófonos de Hora Veinticinco

Voz 15 12:24 esa explosión violenta reacción son que las podría generar si se soltarán libertad no es improbable es que es imposible dados los mecanismos que tiene el derecho para controlar a los ciudadanos

Voz 5 12:34 la decisión no está ni mucho menos tomado hay que esperar a ver

Voz 0055 12:36 lo que dice Junqueras en esa comparecencia pero los magistrados ya saben por ejemplo lo que opinan tanto el juez Llarena como la Fiscalía que en el caso de Junqueras no es suficiente comprometer que no volverá a la senda unilateral del proceso tiene que ofrecer garantías por ejemplo también de que no instigar han instrumentalizar a la violencia en las calles y eso por ahora según el ministerio público no se ha producido media hora antes de que comparezca de Yunquera su partido Esquerra Republicana ha convocado una concentración de apoyo a las puertas de supremo a la que acudirán diputados y senadores de la formación

Voz 0393 13:04 si la Sala de recurso rechaza su puesta en libertad de Junqueras pedirá que al menos le dejen asistir a la constitución del Parlamento el próximo diecisiete de enero Esquerra va a intentar la investidura si finalmente Carles Puigdemont continua en Bélgica el entorno del ex president insinúa que sólo volverá a España si hay un pacto político con el Estado Radio Barcelona Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 13:23 a día de Cataluña ha empezado los trámites para que dos de sus diputados electos encarcelados Jordi Sanchez Joaquim Forn recojan sus actas han presentado ya la documentación necesaria en el Parlament en cambio desde los partidos independentistas admiten que los cuatro exconsellers que siguen en Bruselas podrían renunciar a sus escaños de esta manera los sustituiría en los siguientes nombres en las listas que por tanto si podrían estar el día que se constituye el Parlament aseguran la mayoría para los independentistas la mayoría necesaria para decidir la composición de la Mesa incluso la investidura fuentes conocedoras de las negociaciones dicen que todavía no hay nada cerrado precisamente por esto Ciudadanos no tira la toalla Inés Arrimadas en Onda Cero

Voz 16 14:01 lo más urgente es intentar tener la Mesa del Parlament la presidencia de la mesa al cadáver o la mayor representación posible ciudadanos a seguir al pie del cañón si no se ponen no

Voz 0706 14:10 Ciudadanos no renuncia a la presidencia del Parlament pero para ello necesitan los votos de los comunes que insisten que no se los bananos

Voz 0393 14:17 gracias Freddy Catalunya es precisamente una de las comunidades que se ha quejado públicamente de que en dos mil dieciocho va a recibir menos dinero del que Cristóbal Montoro prometió en julio a cuenta de la recaudación fiscal del Estado no es la única el Gobierno también ha comunicado a otras regiones como Valencia Murcia y Baleares que van a recibir menos financiación de la acordada el ministro lo vincula a la prórroga de los Presupuestos Generales y la oposición le acusa de estar chantajeando les para forzar el respaldo a las cuentas de este año Eladio Meizoso

Voz 0527 14:45 el Ministerio de Hacienda ha comunicado a Cataluña que recibirá setecientos ochenta millones de euros menos que lo previsto en julio la Comunidad Valenciana trescientos cincuenta y tres millones menos ciento veintisiete Murcia sesenta y siete Baleares Cataluña además va a recibir ciento veinte millones menos que en el año dos mil diecisiete Hacienda explica que la prórroga de los presupuestos nos hace que inicialmente se aplican las unas previsiones que para dos mil diecisiete y sobre ellas se aplican a su vez los baremos de reparto habituales en la financiación autonómica como hay variaciones en cada territorio respecto al año pasado unas comunidades recibirán más que en dos mil diecisiete y otras menos como en el caso de Cataluña Hacienda dice que las cosas cambiarán cuando se aprueben los presupuestos del Estado para dos mil dieciocho pero desde el PSOE su portavoz en el Congreso Pedro Saura rechaza que el Gobierno vincule financiación presupuestos

Voz 17 15:37 el año anterior y trató de hacer lo mismo que hay que cumplir la ley Montoro tiene que cumplir la ley y la ley define lo que dice es que las comunidades autónomas le corresponden cinco mil millones de euros más que el año anterior y lo tiene que hacer o aprobando los presupuestos o aprobando un real decreto ley CIO si quiera o no

Voz 0393 15:57 los futuros presupuestos generales de momento no cuentan ni con el apoyo de Ciudadanos la formación de Rivera advierte de que está en peligro cualquier acuerdo con el Partido Popular hasta que no dimita la senadora Pilar Barreiro imputada en la trama Púnica por utilizar fondos públicos para mejorar su imagen a Mario Martínez

Voz 18 16:14 Ciudadanos exige su dimisión inmediata que deje su acta de senadora o que el Partido Popular tome medidas al respecto advierte de que de no ser así significaría un incumplimiento del acuerdo de investidura y en consecuencia se pondrían en peligro futuros pactos como el de los presupuestos José Manuel Villegas

Voz 1089 16:31 Vimos que no nos haga la sufrir otro espectáculo como los que no estén acostumbrados que no retrase la decisión que tiene una senadora imputada por cinco delitos imputada por corrupción y por lo tanto de acuerdo a lo que firmó las exigencias que firmó conciudadanos pues tienen que solicitar que esta senadora de tesis mantiene que expulsarla

Voz 18 16:53 también ha definido el aviso del Consejo de Europa España sobre corrupción como un tirón de orejas al Gobierno de Mariano

Voz 1275 17:00 cinco meses antes de que estallara el caso Lezo

Voz 0393 17:02 José Ignacio González recibió la llamada de una magistrada amiga Della-Casa advirtiéndole de que estaba siendo investigado eso es lo que al menos le contó literalmente Eduardo Zaplana en una conversación intervenida por la Guardia Civil un juzgado de Plaza de Castilla investiga su presunto chivatazo que se publicó en la prensa pero la Audiencia Nacional lo reclama para sí el Tribunal Supremo va a decidir próximamente sobre este problema de competencia Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 17:28 buenos días la Fiscalía del Supremo ya prepara su informe para que los magistrados del alto tribunal decidan quién se queda con la investigación de la magistrada amiga Della-Casa que chivo a los imputados del caso Lezo que tenían los teléfonos pinchados el Juzgado número seis de la madrileña Plaza de Castilla que dirige Ramiro García de Dios y el número seis de la Audiencia nacional cuyo titular es Manuel García Castellón se disputan el caso el juzgado madrileño ha rechazado abandonarlo y la Audiencia Nacional ha elevado al Supremo una exposición razonada para que decida quién es competente para asumir este caso por un delito de revelación de secretos fue Ignacio González quien comentó a Eduardo Zaplana en una conversación grabada por la Guardia Civil que una magistrada amiga de la casa es literal les había advertido de que tenían los teléfonos intervenidos la conversación fue grabada por los agentes cinco meses antes del estallido de la operación la puso en riesgo ya que los investigados comenzaron a tomar precauciones los dos jueces que se disputa en el caso quieren llegar hasta el final averiguar qué magistrada amiga torpedeado la investigación y aplicarle la Ley hasta las últimas consecuencias

Voz 0393 18:38 en un de Ribeira en A Coruña hoy está citado a declarar el asesino confeso de Diana Acker el magistrado ve indicios de un delito sexual en la muerte de la joven y ha decidido en las últimas horas imputar a la mujer del detenido después de que fuera puesta en libertad Radio Galicia Se me López dos días

Voz 0846 18:54 dos días el juez ve indicios de delito sexual en el crimen de Diana que el magistrado Félix Isaac Alonso ha reabierto el caso al existir elementos fácticos que corroboraran los indicios de los delitos que se le imputan a Enrique detención ilegal y un delito de homicidio o asesinato hay indicios dice también ese auto de la posible comisión de delitos contra la ley el TAD sexual no se descarta la participación de la mujer del chicle de Rosario Rodríguez en los hechos por lo que pasa a estar investigado en la causa hoy por la mañana el chicle comparecerá ante el juez en los juzgados de Ribeira el magistrado tomará declaración a su pareja como imputada y a otras dos personas más en este caso como testigos el magistrado deriva al Juzgado número dos la instrucción abierta por el intento de asalto a otra joven en Boiro lo hace porque aglutinar las dos investigaciones podría suponer una excesiva complejidad o dilación para ambos procesos

Voz 0393 19:46 en Aranda de Duero en Burgos hoy está previsto que declare ante el juez la menor de quince años que acosa a tres jóvenes de la Arandina de haber abusado sexualmente de ella Radio Valladolid Eva Marín buenos días

Voz 0603 19:56 Nos días vuelve a comparecer ante el juez que instruye el caso tras las incógnitas que han arrojado las últimas declaraciones y nuevas pruebas presentadas por eso uno de los objetivos de esta nueva comparecencia es confirmar que ella la menor denunciante de los hechos grabó y envió los audios de Whatsapp presentados por otras menores y cuál es el sentido de su contenido que la defensa considera que debilita la denuncia y es que en caso de que la menor no reconociera su voz existe además la posibilidad de solicitar una prueba pericial sobre las grabaciones además queda pendiente de aclarar la identidad de la cuarta persona que aparece en el vídeo musical aportado por otra joven hoy también estaban citados a declarar el tío de la menor una prima su padre también se espera declaración de una psicóloga con la que la niña tenía vinculación

Voz 0393 20:41 y en Euskadi dos de los cuatro jóvenes que supuestamente agredieron sexualmente a otra menor en Barakaldo han ingresado en un centro de menores Radio Bilbao han evaluado

Voz 1946 20:49 el martes la Ertzaintza ya tenía identificados a los cuatro presuntos autores todos menores de edad ya era cuestión de horas su detención ante esta evidencia dos de ellos acudieron a entregárselo hicieron ayer mismo acompañados por sus madres se presentaron de forma voluntaria ante la Fiscalía de Menores de Bilbao después de escuchar su versión el juez ordenó su ingreso en el centro de menores de tomar haga el único que en Euskadi tiene el nivel de internamiento para los casos más graves ahora la investigación de la Ertzaintza en este presunto abuso sexual cometido en grupo estas pasadas Navidades en Barakaldo se centran en localizar y arrestar a los otros dos implicados se trataría según la Ertzaintza de dos hermanos de Bilbao de diecisiete y catorce años

Voz 0393 21:31 Donald Trump extiende su ofensiva verbal sobre su ex jefe de campaña Sting Banon en un comunicado se desvincula completamente de él asegura que ha perdido la cabeza es la respuesta a las críticas de Banon sobre los supuestos encuentros mantenidos entre el hijo del presidente con los rusos para perjudicar a Hillary Clinton Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 21:50 has aunque Banon no estuvo solo siete meses como estratega jefe en la Casa Blanca tras su despido ha seguido manteniendo contactos regulares con su antiguo jefe hasta hace pocas semanas pero ahora que se han publicado extra

Voz 0027 22:00 estos de un nuevo libro en el que califica de

Voz 0980 22:03 antipatriota y de traición esas reuniones el presidente de Estados Unidos dice que su ex asesor perdió la cabeza que no tiene ya nada que ver con su presidencia que no les representa y que además no le debe la victoria en las elecciones presidenciales

Voz 0393 22:17 el líder de la oposición rusa ha recurrido ante el Tribunal Supremo del país su inhabilitación para participar en las próximas elecciones presidenciales había sido condenado

Voz 1946 22:25 Expiación indebida los comicios Se van a celebrar

Voz 0393 22:28 Arzo en las encuestas prevén que Putin volverá a ganar informa para la SER desde Moscú Rodrigo Fernández

Voz 5 22:34 Alex naval ni el líder de la oposición dura al Kremlin recurrió ayer la decisión del Tribunal Supremo ruso que respaldó la negativa de la comisión electoral central a registrarlo como candidato a las presidenciales de marzo naval de atentado convertirse oficialmente en candidato al que está inhabilitado por la ley rusa debido una polémica condena por supuesta apropiación indebida pero independientemente de quienes compitan nadie duda el resultado los comicios ya que Vladimir Putin que cuenta con un ochenta por ciento de aprobación ha decidido ir a la reelección así todo hay dos otras candidatos que hacen que la contienda de Marsó tenga un cierto interés Se trata de Chuck de famoso político cree de su tiempo fue que sale de Putin y a la que seguramente votarán ante la ausencia de naval ni los jóvenes opositores pro occidentales ya que ya parte de la derecha que no está de acuerdo con las políticas del Kremlin a la izquierda mientras tanto se ha unido en torno a Pablo Neruda Irving después de que el líder comunista decidirá esta vez no competir

Voz 0393 23:32 el joven director de orquesta Gustavo Dudamel no es nuevo Madrid pero sí en el foso del Teatro Real donde va a dirigir el próximo día trece a la Filarmónica de Viena Dudamel está en España ha hablado sobre Venezuela dice que le duele su país porque es un conflicto en tres manos e insiste en que la única salida es la demócrata

Voz 0980 23:51 Javier Torres sostiene Gustavo Dudamel que la única salida para Venezuela es democracia

Voz 1 23:57 la única manera en la que podremos salir de esto

Voz 20 24:01 creo que mi pueblo

Voz 12 24:05 irá madurando

Voz 20 24:07 y entendiendo la circunstancia como vivirlas tenemos que madurar mucho porque Venezuela no son dos países Venezuela es un sólo país yo quiero que mi país un día Se siente todas la ciudadanía todo en casa y que se puede hablar de política y que se pueda y que podamos no estar de acuerdo que pero que podamos entender no

Voz 0980 24:32 Dudamel tiene esperanza en el Sistema de Orquestas en el emblema cultural venezolano que permite a miles de niños y niñas salir de la miseria darse cuenta de que tienen derechos de que la música el arte también es suyo sobrevivirá el sistema la crisis afirma Dudamel como lo ha hecho cuando había abundancia

Voz 21 24:51 hoy

Voz 0393 24:59 y en los deportes Real Madrid y Barça estrena en la competición en dos mil dieciocho José Antonio Duro buenos días

Voz 5 25:04 qué tal buenos días porque hoy astur ambos en los partidos de ida de los octavos de final de la Copa del Rey tanto Real Madrid Barça que reservan efectivos así para jugar hoy desde las siete en Balaídos ante el Celta Juan Carlos Unzué un ex del Barça que va a tener enfrente

Voz 1 25:17 en Aden velé ya que más de cien días después

Voz 5 25:21 el Barça va a poder contar con uno de los fichajes del verano con quién no va a contar Valverde hoy

Voz 1 25:26 es con Messi tampoco con Suárez tampoco con Iniesta

Voz 5 25:28 la ninguno de ellos viaja a Vigo a la espera además de solucionar el tema Coutinho del que ayer Valverde

Voz 1552 25:34 hablaba en sala de prensa no los entero allí de muchas cosas que ocurren que no sabía si es que desconcierta a los eh pero bueno es un jugador de otro equipo jugadores sino a uno

Voz 5 25:46 veremos también si llegaba que participaba Alaa al Real Madrid estos más cercano eso sí el conjunto blanco que hoy juegan Los Pajaritos de Soria a las nueve ante el Numancia también con ausencias la de Cristiano Ronaldo tampoco estará Sergio Ramos también se lo pierde este por lesión Karim Benzema sobre Kepa ayer Zidane

Voz 22 26:04 no me gusta la la de los jugadores que nuestro mi comportamiento con todo el aspecto

Voz 5 26:12 no al final durante estos días esta mezclando la actualidad de la Copa del Rey con la del mercado de fichajes suenan muchos nombres llegadas salidas y esta Copa del Rey que además hoy tienen Leganés Villarreal a las siete y el Espanyol Levante a partir de las nueve aunque el protagonista de la Copa del Rey fue anoche Diego Costa el delantero marcó un montón además en su vuelta como rojiblanco contento Simeone con el debut con la victoria cero a cuatro del Atlético en Lleida en general con los delanteros del equipo

Voz 0501 26:36 obviamente lo que necesitamos de velocidad contundencia fortaleza física pero también el primer llevo Fernando Kevin respondieron muy bien a un mal inicio del partido porque le da lo hizo muy bien eso nos entusiasma yo cuando veo el equipo responde he colectivamente un partido duro como fue sobre todo el primero en los primeros veinte minutos eso es lo que encima entusiasmar

Voz 5 26:57 Costa por cierto que acabó lesionado y aunque hoy se le harán pruebas acabó el partido y en principio lo vamos a poner en duda para el fin de semana para el partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid Getafe el sábado en la Copa del miércoles nos dejó el Formentera uno Deportivo Alavés tres con un episodio desagradable contamos anoche en El Larguero una discusión entre Sergio Fernández director deportivo del Alavés Ivonne el jugador que quieren que salga de la entidad y que ayer por orden del club no jugó otro más en Las Palmas uno Valencia uno y otro más es el Cádiz cero Sevilla II con un gran debut de Montera al frente del conjunto hispalense

Voz 0456 27:30 yo rico paró un penalti en este partido y dejarlo labor

Voz 5 27:32 la Copa mercado de fichajes porque hay mucha historia estos días Vietto llegó ayer a Valencia parece que hoy se puede confirmar la salida de Bakambu que se marcha China deja el delantero el conjunto

Voz 0027 27:44 el Villarreal

Voz 21 27:45 sí

Voz 0980 29:17 estas fiestas los fue emir

Voz 25 29:19 el puedes bajar la tele por favor biblioteca las nueve de la noche anormal discos por favor en dicha perdón

Voz 24 29:28 bueno en el baño como les me voy con todo el abuelo turno eh felices fiestas

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0393 30:13 son las seis y media a las cinco y media en Canarias el Tribunal Supremo estudiado desea excarcelará Oriol Junqueras la Fiscalía se opone porque cree que existe riesgo de que el ex vicepresidente catalán vuelva a cometer el presunto delito de rebelión por el que está la impresión el abogado de Juncker asegura que es imposible que exista un riesgo de reiteración delictiva DNI de esta noche en Hora veinticinco

Voz 4 30:33 que veremos es que él defiende en este momento y por lo tanto lo que va a materializar es la vía del diálogo eso es una realidad y no podemos creer o no pero por más que la Les Echos es blanca calidad proceso sabe mal el la gente que queda encontrar riesgos donde no los hay yo solamente pueden intentar certificar lo que creo que es la realidad es que ese riesgo es inexistente

Voz 0393 31:00 José Antonio Pérez Tapias será de baja del PSOE el que fuera portavoz de la corriente Izquierda Socialista y candidato a la secretaría general Se marcha desencantado por el acercamiento al Partido Popular y Makaay

Voz 0806 31:11 no se había enfrentado a Pedro Sánchez en las primarias de dos mil catorce pero se convirtió en uno de sus más activos apoyos en las de mayo del año pasado el no es no a Mariano Rajoy le acercó al secretario general del que ahora reconoce su distancia anoche en Hora Veinticinco José Antonio Pérez Tapias explicaba las razones por las que deja el PSOE

Voz 1023 31:31 yo creo que entre dos h va haciendo lo que puedo decir en este sentido me opinión política y que podría ensanchar ese margen

Voz 0027 31:40 primero que se ha pegado

Voz 1023 31:42 muchos diciéndolo coloquialmente la barrera que popular tanto en todo lo que ha supuesto el abordaje que ha hecho del conflicto de Cataluña como en otras cuestiones

Voz 0806 31:51 Pérez Tapias ha apoyado en estos meses un referéndum pactado para Cataluña de noche admitió que no encuentra espacio en el PSOE para defender sus posiciones y aunque no descartó implicarse en otras fuerzas políticas eludió hacer una referencia expresa a Podemos la dirección del PSOE les reconoció tras comunicar su baja como militante la lealtad y compromiso de estos años

Voz 0393 32:15 Tráfico María Forner buenos días hola buenas

Voz 1275 32:17 días pues la nieve en Madrid reduce la visibilidad en buena parte de las principales vías a esta hora vemos cómo aumenta el nivel de tráfico en los accesos a la capital por lados en Torrejón de Ardoz a la tres en Santa Eugenia la A cuatro en Pinto la A5 en la zona de campamento Alcorcón y Móstoles aunque eso sí sin que se registren retenciones la A42 va bastante cargada a la altura de Parla y ya vemos también intensidad en el tráfico en la M cuarenta en el tramo entre Vallecas y Coslada en sentido a la carretera de Barcelona en Guipúzcoa el fuerte oleaje obliga al corte de la Nacional seiscientos treinta y cuatro al paso por las localidades de Getaria Zumaia un accidente en Tarragona la Nacional III cuarenta en la aldea en el que se ha visto implicado a un camión obliga a establecer el paso alternativo de Bay zulos la niebla protagoniza también la jornada en Guadalajara en la dos entre Azuqueca de Henares Garbajosa en Cantabria en la A67 entre Villa y uso y las Caldas de Besaya y en Zamora en la A52 entre Requejo y Lubián hoy

Voz 0393 33:16 de nuevo tendremos temperaturas altas para esta época del año en el Mediterráneo y en el sur peor están las cosas en el norte con lluvias y viento fuerte en Galicia por la noche va a entrar un frente frío que a partir de mañana hará caer los termómetros en toda España

Voz 5 33:32 esto es muy desagradable

Voz 0027 33:35 necesitan bueno necesitamos reducir los puestas en ventanilla más más

Voz 26 33:41 integrarme está en la lista es quinto mucho

Voz 27 33:47 la gran familia es una historia que funcionaba en su día funcionará en el futuro sin duda porque en el fondo más allá de no de que uno se quede sin trabajo se vayan de vacaciones So o pierda al niño en en Navidad pierdan ascenso de lo que trata en definitiva es de de la familiar como cuando todo falla en quedará familiar en el fondo de eso va la gran familia de eso va también nuestras

Voz 0027 35:36 entre Cataluña y Aragón por las obras del monasterio de ese género tiene hoy un nuevo capítulo en la Generalitat catalana va a presentar esta mañana en el Tribunal Supremo dos recursos para pedir que las piezas de arte

Voz 30 35:46 belleza de donde salieron diciembre Frederic vence día

Voz 0706 35:50 bon día el ministro Íñigo Méndez de Vigo como responsable de la Conselleria de Cultura en aplicación del ciento cincuenta y cinco autorizado estos dos recursos uno es para pedir la anulación de la sentencia judicial que obligaba a devolver a Aragón las obras de si Gena el otro argumentando una supuesta infracción procesal se presentarán los dos recursos como decías hoy mismo la Generalitat ya ha presentado varios recursos y uno de ellos uno de los últimos que presentó el ministro pidió retirar lo que decía se hizo sin su consentimiento y además argumentaba que no tenía sentido al ser posterior al traslado de las obras

Voz 0027 36:21 en Aragón no ha sentado nada bien que el ministro de Cultura Méndez de Vigo ha autorizado esos recursos el presidente aragonés Javier Lambán le reprocha que siempre haya estado al lado de Cataluña en este asunto que padece la mano Juanjo Hernández

Voz 31 36:34 sí exactamente bueno sigue así insiste el presidente aragonés en sus críticas a Méndez de Vigo por su actitud en este litigio dice el Lambán que estés alentador para una comunidad como la aragonesa que acreditado apunta su lealtad constitucional el apoyo del Gobierno central Catalá

Voz 1 36:48 al rifi así al Gobierno de España señor Méndez de Vigo perfectamente podría haber ahorrado este último recurso de casación ante el Supremo y sin embargo persiste en esa actitud de posicionarse al lado de la Generalitat de Cataluña contra Aragón todos los grupos de las Cortes aragonesas excepto el Partido Popular han criticado el ministro

Voz 30 37:16 eh

Voz 0027 37:19 hoy pasa a disposición del juez el hombre que se atrincheró ayer en Requena con su ex pareja de la que tenía una orden de alejamiento pero consiguió llegar hasta ella arrancando será pulsera telemática estaba armado pero al final fue reducido por un agente de la Guardia Civil que estaba vestido de médico Palencia Julián Jiménez bon día

Voz 1248 37:35 el agente que logró ganarse la confianza del hombre atrincherado hoy que consiguió reducirlo el individuos había saltado la orden de alejamiento sobre su expareja y se coló como dices armado en la vivienda de Requena donde ella vivía la tuvo retenida durante cuatro horas aunque finalmente ella resultó ilesa las alarmas saltaron cuando el hombre rompió la pulsera localizador que llevaba lo hizo minutos antes de entrar en esa casa en la operación nuevo disparos aunque fueron movilizados más de una decena de agentes que acordonaron la zona y que conminaron a los vecinos de sus casas el agresor permanece en los calabozos de la Guardia Civil de Requena a la espera de pasar ante el juez

Voz 0027 38:10 un hombre obligaba a su madre de ochenta años a mendigar por las calles de Murcia irían en Orihuela cuarenta kilómetros todos los días la llevaba las recogía en coche cuando llegaba la noche Javier Ruiz buenos días

Voz 32 38:22 días cogía a su madre de ochenta años en su casa de Orihuela la montaba en el coche la dejaba en el centro de Murcia y esperaba que terminara su triste jornada laboral como mendiga por el centro de la capital murciana lo ha contado a la SER la concejala de Servicios Sociales de Murcia Conchita

Voz 33 38:36 finalmente identificó a esta señora que

Voz 34 38:40 que se delató y final de estas practicas

Voz 32 38:42 de un vecino de Orihuela a unos cuarenta kilómetros de Murcia fueron detectadas por el Servicio de Emergencia y atención social del Ayuntamiento de Murcia que avisó a la Policía Local y Nacional mientras atendía a la mujer la identificaron a través de las huellas dactilares porque no llegaban

Voz 1 38:55 documentación y se pusieron en contacto con servicios sociales

Voz 32 38:57 de Orihuela para prestar la ayuda en Euskadi un BB King

Voz 0027 39:00 hace meses se está recuperando ahora mismo en la UCI de las mordeduras de dos rod wailer paseaba con su abuela que también fue mordida por unos perros que iban sin correa el dueño los llevaba suelto Sánchez

Voz 1946 39:10 luego non por el momento no hay denuncia pero la Ertzaintza ha abierto un atestado y tiene identificado al dueño de los dos perros de raza peligrosa sobre el que podía recaer un delito de imprudencia el ataque

Voz 0047 39:22 qué ocurrió el día de Año Nuevo en su puerta cuando

Voz 1946 39:24 una abuela paseaba con su nieto de quince meses a la mascota ahí se cruzaron en el camino con dos baile de su dueño los perros enzarzaron y durante la pelea uno de los rottweiler atacó al bebé ya la vuela al intentar protegerle las heridas eran de tal gravedad que tuvieron que ser atendidos primero en el ambulatorio de eso puerta pero después hubo que trasladarles al hospital de Cruces ambos están fuera de peligro pero el bebé sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos

Voz 30 39:52 ahí

Voz 0027 39:56 bueno ante la posibilidad de que mañana llueva en distintos puntos de España y eso arruine la fiesta

Voz 30 40:04 los niños en distintos municipios

Voz 0027 40:07 Andalucía por ejemplo también en Extremadura se ha adelantado a hoy la cabalgata de Reyes Justo Pérez buenos días

Voz 32 40:13 buenos días de momento van nueve confirmados entre ellos ciudades como Mérida Almendralejo Villafranca de los Barros o Zafra y otras localidades más pequeñas con fuentes de León Villanueva del Fresno original de la sierra de todos en la provincia de Badajoz en otros municipios en los que la cabalgatas mantiene para el día cinco no se descarta llevar a cabo cambios en los horarios de salidas acortar recorridos

Voz 0027 40:34 el previsto recintos alternativos allí donde salen

Voz 32 40:36 cuenta también se prevé algunas cubierto con Sus Majestades de Oriente en la misma noche

Voz 1 40:40 majestad es que por muy majas que sean no siempre aciertan según una encuesta de satisfacción a uno de cada cuatro cántabros no les gusta sus regalos pero pone cara de casi miren Azkue buenos días qué tal buenos

Voz 1275 40:52 es es lo dice un estudio el veintiséis por ciento de los cántabros ha recibido algún regalo no deseado ponen buena cara pero luego o se los quedan para abandonarlos al fondo del armario o los cambian en con clásicas excusas de necesidad una talla más au sin ningún pudor los venden en Internet para obtener un dinero extra lo dice una conocida consultora que la opción de revender esos regalos que no sanciones cada vez más común el estudio dice que de media los cántabros que ponen esos artículos a la venta obtienen cien euros extra aunque todavía Aimar los más tradicionales tiene la creencia de que su gesto de

Voz 0027 41:25 considerado un abrazo

Voz 28 41:29 yo no me mucho

Voz 0027 41:41 el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ha vetado la ley de financiación de partidos políticos que se aprobó en el Parlamento antes de Navidad la vetado porque se hizo sin transparencia con un debate parlamentario que duró apenas un cuarto de hora esa ley se tramitó con reuniones a puerta cerrada durante meses pero sin que nadie todavía sepa el nombre de los diputados claro tarros Jordi Fábrega buenas ideas unos días se aprobó el veintiuno de diciembre justo antes de Navidad con un apoyo bastante amplio casi todos los partidos votaron a favor y es que contempla aspectos muy beneficiosos para ellos como por ejemplo no tener que pagar el IVA o acabar con los límites al patrimonio que tenían hasta ahora el problema es que como dices la ley se ha cocinado casi en secreto durante meses Se registró en el Parlamento pocos minutos antes de ser votada que entrara en vigor algo que ha generado mucha polémica en el país tanta que el presidente ha decidido vetarla ahora el Parlamento tiene que volver a decidir si acepta cambiar la ley o si persiste en su articulado en este segundo caso la última palabra la tendrá los tribunales el robo de guante blanco que Manuel de película unos ladrones se han llevado las joyas de un jeque qatarí que se exhibían en el Palacio Ducal de Venecia se mezclaron entre los visitantes de la exposición y así evitaron que les pillara

Voz 1 43:01 de hecho todavía no les han cogido Pascual donante buenos días buenos días los ladrones se han llevado a hombros y dos arietes que formaban parte de la valiosa colección de Al Thani jeque que durante años ha coleccionado cientos de joyas de todas las épocas las piezas robadas no eran las más valiosas de la exposición dedicada a Ricardo avería India pero su valor podría alcanzar varios

Voz 1552 43:19 millones de euros eran dos ladrones según

Voz 1 43:22 esperaban las cámaras de vigilancia recordaron el sistema de alarma de la vitrina en la que se mostraban las joyas y luego sin romper el cristal la forzaron y se llevaron las piezas mezclándose con el resto de visitantes marco de vicio comisario de la Policía de Venecia asegura que hasta los sistemas más sofisticados de seguridad son vulnerables la policía cree que podría tratarse de un robo por encargo

Voz 0027 43:47 Charlie Hebdo anuncia que cada año gasta más de un millón de euros en seguridad este que hace tres años su reacción en París sufrió un ataque terrorista que dejó doce muertos su última portada de esta revista satírica francesa refleja el altísimo coste económico y personal de la libertad de expresión a Isabel Villar buenos días buenos días

Voz 35 44:05 tres años en una caja de conservas Ése es el titular que ha elegido la revista para denunciar todo el dinero que les cuesta la libertad de prensa es decir las ingentes medidas de seguridad que tienen que pagar de sus propios bolsillos para proteger la sede del semanario porque el Estado aseguran sólo se hace cargo de los guardaespaldas que tienen algunos de los redactores en un editorial el director de la canción satírica asegura que tienen que vender quince mil ejemplares a la semana para costear estas medidas de seguridad es decir la revista dedica un ejemplar de cada dos a financiar la seguridad de sus locales que otro medio en Francia se pregunta el director debe invertir tanto dinero para sostener la libertad de expresión el director advierte también ha de que si el Estado no se hace cargo de su seguridad al final sólo podrán sobrevivir los medios con más recursos y otro de los dibujantes en un reportaje alude directamente al presidente francés para preguntarle qué habría pasado durante estos tres años si Charlie Hebdo no hubiera podido pagarse sus policías

Voz 0027 45:05 una última Historia en esta mesa del mundo la chimpancé la chimpancé o Unda que es famosa por su abrazo de agradecimiento a la doctora Jane Goodall cuando está la devolvió a la selva acaba de tener una cría se quedó embarazada pese a que lleva un implante anticonceptivo Lucía Taboada buenos días

Voz 0393 45:23 buenos días la chimpancé Wanda Nos emocionó a todos en el año dos mil trece al salir de la jaula que la un espacio natural protegido del Congo entonces en Sevilla las reja y abrazó durante segundos a la famosa primatóloga Jane Goodall

Voz 36 45:35 esto es lo Bono un Einstein

Voz 0393 45:42 fue un momento muy emotivo uno de los momentos más increíbles de mi vida describía cuatro años más tarde Wanda demostrada haber superado el largo periodo de cautiverio que vivió el instituto ha confirmado que la chimpancé ha tenido una cría incluso a pesar de llevar un implante anticonceptiva Mondas significa al borde de la muerte porque estuvo muy cerca de morir cuando llegó al Instituto Jane Goodall unos cazadores furtivos acababan de matar a su madre apenas pesaba veintinueve kilos o exigencias

Voz 4 46:13 no

Voz 0393 46:16 ahora la chimpancé ha creado vida tanta que a la cría la han llamado Hope esperanza en inglés

Voz 0027 47:35 la DGT plantea que te falta cambios en el modelo de examen de conducir Dani

Voz 0456 47:40 así que les hemos preguntado en primer lugar si ustedes hoy aprobarían el teórico Pedro Madrid

Voz 40 47:45 buenos días como profesional de transporte que son ellos puedo garantizar que la mayor parte de los conductores no pasaría hoy en día las pruebas examen de la DGT simplemente porque raro es el año en que la DGT no promulga las leyes nuevas normas nuevas señalizaciones y todo esto lo que terminas por confundir al ciudadano yo creo que la simpleza de las leyes de dónde está el éxito hace cumplimiento de las mismas

Voz 0456 48:06 está de acuerdo Fernández de Cádiz hay quién si cree que aprobaría

Voz 41 48:10 soy padre de castellano imagino que sigue aprobará el examen de conducir ahora básicamente porque no hace mucho que no me lo saqué sí que creo que habría que renovar sobre todo la parte teórica porque gran parte del examen es más un análisis de texto que un análisis de conocimientos de conducción la parte práctica está estaba bastante

Voz 0456 48:29 eso no está tan de acuerdo con esto último Pepe de Vélez Málaga lo que lo que debería

Voz 42 48:33 ese sería la formación de los examinadores del practicó son gente que debería de darse cuenta en algunos momentos quién está capacitado para coger un vehículo y quién no psicológicamente hablando claro hay gente que se bloquea conduciendo y es tan peligrosa o más que aquellos que van borra archivos o rápido

Voz 0456 48:51 damos los buenos días a Maricarmen de Alcalá de Henares

Voz 43 48:54 estoy malita Duende Alcalá de Henares individuo lo primero que pienso es que deberían de poner una edad de jubilación para los conductores no es justo que personas con cerca de noventa años es que conociendo con el peligro que esto conlleva

Voz 0456 49:11 el modelo de examen está obsoleto dice también Alberto de Madrid

Voz 44 49:17 el noventa y seis y sobre la ominosa sacado reside en el carné de conducir y te puedo asegurar que suspendería pero vamos puede hacia unas preguntas que yo decía pero bueno y a San Siro y esas preguntas os hacen ahora y una cosa que debieran de hacer quizás hoy las autoescuelas y demás sería por ejemplo conducción nocturna mucho considero que hay muchas veces lo que se ha conocido nocturnas más peligrosa a hacer las pruebas hago una especie de circuito con piso mojado para saber cómo el coche ante una situación de de

Voz 0456 49:47 sobre la imputación de Pilar Barreiro senadora del PP todos coinciden con Esther de A Coruña

Voz 45 49:52 buenos días a todos los de Pilar Barreiro yo creo que sí debería de dimitir pero no sólo ella todos los políticos que estén imputados sería bueno que lo hiciera

Voz 0027 50:08 son las siete menos diez de la mañana a las seis menos diez en Canarias hoy por hoy