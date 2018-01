Hoy por Hoy (04/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 0027 00:17 buenos días en algo más de tres horas a las diez y media Uriel Junquera se sienta delante de la Sala de Apelaciones el Tribunal Supremo para pedir su libertad el juez ya Arenas que así la denegó hace un mes Riesgo de que volviera a cometer los mismos delitos que se le imputan sedición rebelión y malversación es por esto por lo que tanto Llarena como la Fiscalía quiere mantener en prisión al líder de Esquerra pero su abogado Andreu Van den Ende insistía anoche en Hora Veinticinco en que no hay posibilidad de reiteración delictiva

Voz 3 00:43 es obstrucción violenta reacción Sun que las podría generar soltarán libertad no es improbable es que es imposible dado los mecanismos que tiene el derecho para controlar a los ciudadanos pero

Voz 0027 00:53 la Fiscalía considera que no es suficiente con que yunquera prometa que no volverá a la vía unilateral según el Ministerio Público harían falta garantías de que no a su cese la violencia en las calles unas garantías que de momento según la Fiscalía no serán es jueves cuatro de enero hizo ciudadanos amenaza al Partido Popular con no apoyar los presupuestos de este año sino aparta a su senadora Pilar Barreiro senadora del PP que tendrá que declarar en el Supremo el próximo día quince imputada en la trama Púnica la Fiscalía le atribuye entre otros delitos de prevaricación malversación y cohecho por haber contratado supuestamente con dinero público a las empresas de la trama para que mejorarán su imagen personal en Internet desde Ciudadanos recuerdan que la dimisión de imputados por corrupción formaba parte del pacto de investidura que firmaron ambos partidos Toni Cantó anoche en Hora veinticinco

Voz 3 01:39 arrastran los pies en el tema de la corrupción y es complicado obligarles pero bueno la manera de hacerlo es que necesiten votos para aprobar unos presupuestos nosotros en nuestros somos muy claros si no hay compromiso real en regeneración política desde luego nadie va a poder contar con el apoyo y con la colaboración de Ciudadanos

Voz 0027 01:58 Enrique autor confeso del crimen de Diana Quer declara hoy ante el juez que ha reabierto la causa Carolyn

Voz 0393 02:04 López declarará a partir de las once en el Juzgado de Instrucción número uno de Ribeiro que también ha citado como imputada su mujer según el juez no se puede descartar que la pareja del chicle que lo dejó sin coartada ante la Guardia Civil también participaran en el crimen de Diana Quer

Voz 0027 02:17 dos de los cuatro menores que supuestamente abusaron de una adolescente en Barakaldo han ingresado ya en un centro de menores

Voz 0393 02:22 el bosque han entregado en la Fiscalía después de que la Ertzaintza anunciara que había identificado a los cuatro jóvenes acusados de agredir sexualmente a esta chica que también es menor en una lonja de Barakaldo la Ertzaintza sigue buscando a los otros dos imputados

Voz 0027 02:34 Hora de España guerra abierta entre Trump su ex jefe de campaña Stipe Banon que ha acusado de traidor al hijo mayor del presidente por un encuentro que éste mantuvo con representantes rusos antes de las elecciones Trump no ha tardado en responder y ha dicho que cuando él despidió a Banon observaron no sólo perdió el trabajo sino que perdió también la cabeza

Voz 0393 02:53 Pedro Pablo Kuczynski está en la cuerda floja tras la dimisión de otro de esos ministros Hilla son tres la cadena de dimisiones llega tras el indulto al ex presidente Alberto Fujimori en indultó que Kuczynski concedió a cambio de que varios diputados fujimoristas votaran en contra de su destitución en el Congreso

Voz 0027 03:13 la Legión se pone a dieta

Voz 0393 03:15 en un documento interno al que ha tenido acceso el diario El País la Brigada reconoce que el conjunto de los Legionarios tiene un problema de sobrepeso que achacan a la alta media de edad la falta de instalaciones deportivas y la sensación general de conformismo con el sobrepeso esto es literal por eso va a obligar a los legionarios que lo necesiten a seguir una estricta dieta además de hacer más ejercicio físico

Voz 0027 03:41 en los deportes el fútbol ha comenzado ya su particular cuesta de enero la inició ayer y hoy debutan en competición tanto Barça como Real Madrid José Antonio Duro buenos días

Voz 1620 03:48 qué tal buenos días si hay otros cuatro partidos de los octavos de final de la Copa durante el día de hoy a las siete visita el Barça al Celta en Balaídos con la vuelta de la lista azulgrana Messi Suárez Iniesta se quedan en Barcelona también hay ausencias en el Real Madrid

Voz 0887 04:01 que desde las nueve visita al Numancia en Soria además

Voz 1620 04:03 juegan en el primer turno de Leganés Villareal en el segundo el Espanyol Levante idea ayer rescatamos el inicio con gol Icon susto de la nueva etapa del Atlético de Madrid cero a cuatro ganaron los de Simeone en Lleida

Voz 0027 04:20 qué tiempo va a hacer hoy Luismi Pérez buenos días

Voz 4 04:22 buenos días Aimar viento de poniente por tanto otra vez en el Mediterráneo viento tozudo a ratos por encima de los ochenta kilómetros por hora pero ambiente primaveral con muy pocas nubes y en cambio es el viento de poniente que también va a soplar fuerte en zonas elevadas de la meseta o en el Cantábrico sí que va a acumular muchas nubes en gran parte del oeste peninsular nubes muy tozudas la verdad les va a costar mucho disiparse en el caso de Extremadura el sur de Madrid Castilla La Mancha Castilla y León o en el interior andaluz nubes por otra parte que no van a dejar lluvias algún chubasco en Galicia que atención mañana vuelve a ir a más mañana vuelven las lluvias a gran parte del oeste peninsular en el caso de Canarias Aimar tiempo como en el Mediterráneo soleado bastante primavera

siete y cinco de la mañana seis y cinco en Canarias

Voz 0027 05:55 en la hace justo un mes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena vinculaba específicamente a Oriol Junqueras con una supuesta explosión violenta que se habría cometido durante el proceso y que de reiterarse decía el juez no dejaría margen de correción a quiénes cedieran alcanzados

Voz 8 06:16 ella

ella

Voz 9 06:50 buenos días una posibilidad en la que existe haya arena sí pero que niega el abogado de Yunquera se Andreu Van den Ende aseguraba anoche en Hora Veinticinco que para ver reiteración delictiva primero tiene que haber un delito el de rebelión que a su juicio nunca se ha producido aunque en caso de que la Sala de Apelaciones no les de la razón el abogado pedirá a los magistrados que al menos trasladen a Junqueras a una cárcel catalana para que puede ir a votar al Parlamento

Voz 10 07:11 cuando se conforme lo el Parlamento va a haber una nueva situación Bono se tendrá que empezar a votar vamos a tener que que explorar la posibilidad de que es Junqueras pueda estar cerca y obtener los permisos que tienen derecho para participar como diputado

Voz 9 07:28 porque Junqueras no se plantea dejar su acta de diputado para no comprometer la mayoría absoluta del independentismo porque si podrá votar dice su abogado otra cosa son los que están en Bruselas

Voz 13 09:08 los dos gobiernos trabajaban contrarreloj desde hace menos de un mes en esta visita de Estado aunque no había una confirmación oficial el viaje estaba previsto del nueve al once de enero en Rabat Casablanca y Tánger Felipe VI iba a presidir el Foro inaugural del Consejo Económico Marruecos España que también esa plaza al mes de marzo Marruecos destacan los lazos sólidos entre los dos soberanos a pesar de que la fecha se pospone por iniciativa marroquí aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores español precisó en un comunicado que el aplazamiento se decidió tras conversaciones entre autoridades de ambos países el monarca españoles muy esperado en Marruecos tras varias fechas pospuestas debido a la falta de formación de gobierno en ambos países a la situación del rifi Cataluña

Voz 0027 09:46 en Portugal empieza la carrera para liderar el principal partido de la derecha que está ahora mismo en la oposición al Gobierno socialista los conservadores arrastran varias derrotas electorales y el ganador de estas primarias que son el viernes que viene tendrá dos años para preparar al partido para las próximas elecciones las legislativas de dos mil diecinueve informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 1895 10:06 tres sufrir dos derrotas electorales el ex primer ministro Pedro Passos Coelho deja la presidencia del partido los dos candidatos a sucederle son el ex alcalde de Oporto Ruiz Río Pedro Santana Lopes primer ministro de Portugal entre dos mil cuatro y dos mil cinco el ganador de estas primarias que tendrán lugar el próximo día trece será la nueva cara de la derecha lusa que ha visto disminuir su peso entre el electorado durante los dos años de gobierno del socialista Antonio Costa aunque muchos temieron que la economía lusa se vería afectada por las políticas de Costa que prometió pasar página a la austeridad desde que tomó el poder a finales de dos mil quince el déficit ha caído en pico hoy el país no deja de crecer con elecciones legislativas previstas para dos mil diecinueve el próximo líder de los conservadores lusos tendrá dos años para convencer a los portugueses que la derecha tiene una alternativa más prometedora que la que les ofrece la izquierda

Voz 0027 10:57 eso en Portugal y en Francia

Voz 14 11:00 en el dispositivo

Voz 0027 11:03 decía el presidente Macron ha anunciado una ley contra las noticias falsas una ley ese para proteger a la democracia pretende que quienes consideren estar siendo víctimas de una campaña de intoxicación en periodo electoral puedan denunciarlo por la vía de urgencia un juez Iker este también de forma rápida pueda ya no sólo a suprimir esa noticia sino bloquear la web que la esté difundiendo la mirada de Soledad Gallego Díaz el presidente

Voz 1910 11:29 el francés Emmanuel Macron ha anunciado que se dispone a enviar al Parlamento un proyecto de ley para controlar judicialmente la difusión de noticias falsas durante los periodos electorales todo el mundo puede estar de acuerdo en que Internet se ha convertido en el escenario de campañas organizadas de noticias falsas mentiras destinadas a desacreditar a determinadas personas e influir en la opinión pública y en ese sentido la iniciativa además con tendrá seguramente buena acogida pero se trata de una idea arriesgada que fije un análisis muy cuidadoso como explicó hace años un director del Financial Times casi todas las leyes que se elaboraron en tu día para controlar las mentiras de la prensa amarilla acabaron siendo usada es mucho más para atacar a la prensa seria que a sus colegas sensacionalistas es cierto que Internet tiene una capacidad de albergar campañas de manipulación mucho mayor que la prensa amarilla de entonces pero aún así la iniciativa de Makoun tiene aspectos peligrosos lo que ayudaría realmente controlar esas campañas de noticias Falces sería la exigencia de hacer público el nombre de sus patrocinadores la transparencia suele ser mucho más eficaz que cualquier otro control

Voz 0027 12:46 el Partido Socialista acusa al Gobierno al Gobierno de España de incumplir el pacto de Estado contra la violencia de género al no aprobar una partida presupuestaria de urgencia que lo ponga en marcha insisten los socialistas en que el las vidas de muchas mujeres pueden depender de que se invierta ya ese dinero Nicolás Castellano

Voz 1620 13:03 selecta consideran una temeridad que el Gobierno no haya incluido como medida urgente presupuestaria la dotación de doscientos millones de euros que permitiría echará a andar el pacto de Estado contra la violencia de género la decisión de no aprobar esta partida en el pasado Consejo de Ministros pone en riesgo muchos proyectos según denuncia la portavoz de Igualdad del PSOE Ángeles Álvarez

Voz 15 13:21 pondría en términos prácticos que los Credit el crédito extraordinario los fondos estarían disponibles en torno al verano por tanto muchas comunidades autónomas no podrían desarrollar los programas a los que se han comprometido por tanto lo que le pedimos al Gobierno es diligencia y responsabilidad y que tomen conciencia de que congelar el Pacto es una auténtica temeridad que pone en riesgo la vida de muchas mujeres

Voz 1620 13:47 la mayor incertidumbre según Álvarez es que no se conoce la posible fecha de aprobación del decreto

hoy por hoy con Aimar Bretos si tiene

Voz 0027 15:06 cerca un ordenador en el que vean una pegatina azul en la que pone Intel puede que esto les interese el zen pero nacional de ciberseguridad de Reino Unido ha encontrado un fallo de seguridad

Voz 1620 15:14 cien millones de chips fabricados por Intel en la última

Voz 0027 15:16 década y que están instalados en ordenadores de todo el mundo un agujero en la seguridad que afecta directamente al corazón del sistema operativo Javier Gregori

Voz 0882 15:24 este error afecta a la parte de la memoria que contiene la contraseña de los ordenadores y por lo tanto permitiría a los piratas informáticos acceder hasta Avital información Intel no ha querido confirmar este fallo pero el centro de seguridad cibernética del Reino Unido asegura que están trabajando ya en una actualización para que los equipos puedan corregir este error el problema es que este parche podría reducir hasta un treinta por ciento el rendimiento de estos chips que ahora usan la mayoría de los ordenadores con menos de diez años este fallo de seguridad también podría afectar a grandes plataformas como Amazon

Voz 0027 15:57 la Dirección General de Tráfico propone introducir cambios en el modelo actual de examen para sacarse el carné de conducir ahora es un tipo test el teórico con tres opciones de respuesta clásico ABC pero tráfico apuesta por introducir nuevo material como por ejemplo vídeos o recursos electrónicos es una de las medidas que va a impulsar la DGT y lo planteó ayer subdirector cuando compareció para explicar el aumento de las muertes en carretera en dos mil diecisiete un año que deja mil doscientas víctimas mortales que es la cifra más alta de los últimos cinco años Laura Marcos

Voz 1275 16:26 la receta de la DGT para reducir la siniestralidad pasa por más radares en vías convencionales también de tramo por la implantación de drones ahora sabremos lo que recaudan explica Gregorio Serrano director general de Tráfico

Voz 17 16:38 vamos a publicar en la página web de tráfico trimestralmente el importe de la recaudación

Voz 0027 16:43 de lo que se recauda a través de los radares

Voz 17 16:46 fijos y móviles habrá un nuevo examen

Voz 1275 16:48 de conducir que incluirá por ejemplo pruebas con navegador prohibirá que nadie se examine sin haber pasado antes por la autoescuela como pasa ahora las infracciones del carné por puntos también se van a revisar Se retirará el permiso a los conductores que en un mismo año sean multados más de una vez por consumir alcohol o drogas todo esto junto a un plan para rejuvenecer nuestro parque móvil figurará en la nueva ley de tráfico que quieren tener implementada en dos mil diecinueve por eso el próximo mes van a remitir ya el borrador al Ministerio del Interior

Voz 1910 17:24 ellos

Voz 0027 17:25 los oyentes Danny De la Fuente

Voz 1620 17:28 por la DGT por ese anuncio de más radares

Voz 0456 17:31 los controles en las carreteras les hemos preguntado para Joaquín del Puerto de Santa María no es más que un afán dice Reca

Voz 0027 17:37 de hecho el tráfico seguir en sus trece

Voz 0456 17:39 en el tema de rodar

Voz 19 17:42 vamos yo creo que que el problema no está ahí porque tenemos los mismos límites que teníamos en mil novecientos setenta yo creo que la carretera mejorado vale cuyo coste también sabe que no creo que el problema entre tanto en la velocidad y en sancionar la como en otros muchos tema por ejemplo cualquier conductor novel puede coger un coche con doscientos caballo otras ciento caballo ahí esta gente no tiene experiencia por ejemplo para llevar cosas de ir como hizo puede muchas cosas más de lo quita miedo que hace que matando motoristas cosa que no se arregla

Voz 0456 18:09 gracias Joaquín también les hemos preguntado por el examen de conducir el teórico el práctico Fernando Cádiz

Voz 20 18:16 es un examen que está anquilosado no se puede pedir tantísima legislación para una persona que simplemente va a conducir parece una bien para entrar a la Guardia Civil y la Policía Municipal habría que cambiarlo mucho más practica esta de acuerdo también Jorge

Voz 21 18:31 yo creo que cuando tenemos carné de conducir loca obtenemos es un permiso legal y creo que no estamos suficiente preparado para circular por esa calle sabía Yesa cartera más formación más preparación y Pepe Madrid

Voz 22 18:45 hay que demostrar un poquito más de civismo cuando cogemos un coche no podemos ir con un ojo en la carretera

Voz 1620 18:51 una mano en el volante y otro joven

Voz 22 18:54 Bill y la otra mano en el móvil así no así vienen tantos accidentes

Voz 0456 18:58 añade PP de Madrid y está de acuerdo con el José de Barcelona que el problema también está en la agresividad que tienen muchos conductores y conductoras al volante

Voz 23 19:09 pues que todos los que ser infectadas los Juegos pues que dimita pero también que no debo decir que cuando ellos tienen el poder que también sólo apliquen para ellos e es Montse de Tarrasa todos ustedes están de acuerdo con Ciudadanos

Voz 0456 19:21 los que pide la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro imputada por varios delitos de corrupción en la trama Púnica

Voz 24 19:28 hola buenas de Terrassa creo en considero que tendrían que aparte de meterle una multa pero considerable porque es están apropiándose de bienes públicos devolver dinero y si es menester embargar la cuenta vivienda y lo que sea porque sólo embarquen como aval

Voz 25 19:44 todo hijo de vecino muchas gracias a tablas

Voz 1910 20:11 qué tal buenos días otra mañana de niebla Madrid comienzan a bajar las temperaturas y a partir de mañana viernes anuncian lluvias un preludio de lo que será la semana que viene con heladas generalizadas en toda la región ocho grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía El PP con Cifuentes a la cabeza se agarra la tradicional voy a la mula para arremeter contra la cabalgata de Reyes de Vallecas en la que desfilará una carroza de la diversidad a la que se subirán tres artistas unas da Queen una cantante de hip hop y una bailarina disfrazadas de animales Cristina

Voz 0434 20:41 en yo siempre apoyado la reivindicación las reivindicaciones del colectivo la gente veía a lo largo de toda mi vida pero mira las navidades son navidades y las cabalgatas son cabalgatas y el portal de Belén es la Virgen San José el Niño si acaso eh la el buey

Voz 1275 21:00 la mula la presidenta de la comunidad dice que

Voz 1910 21:03 eh son chorradas cree que una carroza de este tipo en un desfile donde participan otras quince carrozas más puede causar confusión entre los más pequeños

Voz 0434 21:11 querer utilizar a aprovechar las Navidades para otro tipo de de de cuestión reivindicativa es no solamente que confundir a los niños sino confundirse de escenario y confundir las fechas y confundir el objetivo y creo que además los niños y las niñas madrileñas pues tienen derecho a poder vivir

Voz 1620 21:31 unas navidades como tienen que

Voz 1910 21:34 ese la opinión de Cifuentes desde Ciudadanos abogan porque la cabalgata se simplemente dicen lo que los niños esperan en cambio para el PSOE su presencia no es reivindicativa sino simplemente ilustrativa de la variedad y diversidad de identidades que hay en nuestra sociedad la polémica está servida el último paso lo ha dado la Liga Española pro Derechos Humanos que ha pedido en el juzgado medidas cautelares para impedir la participación en la cabalgata de la drag queen

Voz 27 21:59 lo consideran una ofensa a las creencias religiosas

Voz 1910 22:04 jueves cuatro de enero el asesino confeso de la joven madrileña Diana Quer declara hoy ante el juez titulares con Diego Serradilla

Voz 1709 22:10 el juez ve indicios de delito sexual en el crimen de Diana que el magistrado tomará también declaración a la pareja del presunto asesino como imputada y a otras dos personas más como testigo

Voz 1910 22:19 el Tribunal Supremo decidirá qué juzgados se queda con la investigación del presunto chivatazo Ignacio González por el caso Lezo Un juzgado de Plaza de Castilla se encarga ahora mismo de esa investigación que la Audiencia Nacional reclama para sí

Voz 1709 22:30 gripe siga avanzando otras de las alcanzar los ciento noventa y dos casos por cien mil habitantes en la semana del veinticinco al treinta y uno de diciembre se atendió a más de setenta y nueve mil pacientes ya se han vacunado de gripe novecientos cincuenta mil cincuenta y cuatro mil madrileños

Voz 1910 22:43 en deportes victoria anoche del Atlético de Madrid por cero cuatro frente al Lleida con estreno goleador de Diego Costa para el Real Madrid también en Copa del Rey visita Soria para el Leganés recibe al Villarreal en Butarque es una fuga siete y veintitrés minutos de la mañana vamos a acercarnos de nuevo hasta la DGT cómo se circula hasta ahora María Forner buenos días

Voz 28 23:07 hola buenos días pues persisten esos bancos de niebla que reducen la visibilidad en buena parte de las principales vías de la Comunidad así que les pedimos que aumenten dentro de lo posible la distancia de seguridad entre vehículos por otra parte los niveles de tráfico empiezan a ser medios en los principales accesos a Madrid por la A uno en Alcobendas en la A2 en Torrejón de Ardoz en la tres especialmente en la zona de Santa Eugenia en la IV al paso por Pinto y en la A5 tanto en la zona de campamento como a la altura de Alcorcón y Móstoles la A42 va bastante cargada a la altura de Parla también encontramos intensidad circulatoria en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido a la A2 van

Voz 1910 23:45 no saber cómo despierta el tráfico a esta hora de la mañana en las calles de la capital pantallas Margarita Pérez buenos

Voz 29 23:50 las hola buenos días pues despierta con niebla en algunas zonas del interior de la ciudad y por lo tanto recomendamos mucha precaución pero de momento sin ninguna novedad sin ningún incidente con muy poquito tráfico y con normalidad en el interior en las zonas de acceso más céntricas y también en la M treinta

Voz 1910 24:05 en la línea C2 de Cercanías están producido hasta ahora leves demoras dirección Madrid por la supresión de un tren que tenían problemas técnicos vamos a ver qué nos anuncia la previsión del tiempo Luismi Pérez buenos

Voz 4 24:16 las buenos días seguimos inmersos en esta situación de nubes bajas de tiempo cargado con nieblas incluso ahora mismo en muchas zonas bajas de la comunidad especialmente estas nubes que les va a costar mucho disiparse hasta bien entrada la tarde no empezaremos a tener los primeros claros pero ni muchísimo menos va a ser un día azul eso sí un ambiente agradable otra vez máximas rozando los catorce o los quince grados y ahora mismo muchas localidades alrededor de los diez grados mañana otra vez muchas nubes y atención mañana por la tarde lluvias

Voz 1275 26:33 siete y veintiséis minutos de la mañana espectacular accidente de tráfico anoche en el barrio de Retiro en la capital en la avenida del Mediterráneo en un coche que bajaba a gran velocidad por la calle Reyes Magos saltó por encima del puente del túnel de esta calle unos diez metros tras romper los muros de ambos laterales de ese puente cayó al otro lado de la vía y chocó contra otros dos vehículos los tres coches han quedado literalmente destrozados aunque sólo el conductor que provocó el siniestro un hombre de cuarenta y cinco años ha resultado herido leve escuchamos a un portavoz de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid

Voz 36 27:09 donde no había personas atrapadas en el interior de los mismos pero que ha afectado de manera notable tanto al tráfico como al mobiliario urbano nuestro trabajo ha consistido en atender a los posibles heridos en este caso al sido leves en colaboración con Samur ha sido normalizar la situación y reconducirlo vehículos afectados a un sitio donde no molestas en el normal desarrollo de las

Voz 1275 27:34 secuencia del impacto sobre el túnel han saltado restos de murió barandilla Candem al que han dañado las lunas de varios locales próximos campaña contra la violencia machista contra los malos tratos que pone en marcha el Gobierno de Carmena el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a enviar a los vecinos de la capital colgado es para las puertas como quedan en los hoteles para no molestar o para indicar que no se limpie la habitación con el mensaje mi puerta está abierta por los Buenos Tratos quieren concienciar de la importancia de hacer frente común ante las agresiones machistas Borja quien

para

Voz 1275 28:03 el objetivo es acabar con el silencio del entorno de las vías

Voz 37 28:05 más de violencia de género que según el consistorio llega

Voz 1275 28:08 cómplice de los casos de violencia machista que les rodean

Voz 37 28:11 el ayuntamiento también ha enviado unas cartas en las que aparecen algunos de los servicios municipales de ayuda como el teléfono cero diez que desde el mes de diciembre atiende deriva llamadas relacionadas con violencia machista

Voz 1275 28:21 Celia Mayer delegada del Área de Políticas de

Voz 37 28:24 pero diversidad del consistorio en muchas ocasiones

Voz 38 28:26 es el entorno es totalmente consciente de que se está produciendo una situación de maltrato o bien porque se la violencia se sigue considerando un problema del ámbito privado un problema doméstico o bien porque no se tienen las herramientas suficientes como para hacer frente a este tipo de problemas el entorno no denuncia no colabora o

Voz 37 28:42 simplemente lo hace nada el Ayuntamiento invita a subir fotos de los pómulos con el Col Gador a las redes sociales con el hashtag barrios por los buenos tratos

Voz 1275 28:51 si todavía no tienen razón para estos días que pueden hacerse con uno en el barrio de Las Letras sólo tienen que llevar un kilo de vidrio para reciclar canjearlo por uno de los dos mil quinientos roscones que se van a repartir esta mañana iniciativa de Ecovidrio que están

Voz 37 29:03 era un obrador en el jardín de la angel Virginia Sarmiento

Voz 0821 29:06 para que nos hagamos una idea tres botellas equivalen a un kilo por esa cantidad se llevarán a casa un roscón de Reyes y la satisfacción de haber contribuido a la reducción de emisiones José Luis Magro responsable de Ecovidrio la entidad que promueve la iniciativa por segundo año consecutivo

Voz 10 29:20 los ciudadanos de Madrid reciclaron cuarenta y cinco

Voz 39 29:22 hay quinientos sesenta toneladas de residuos de envases de vidrio lo cual significa que teníamos alrededor de cada uno de nosotros una media de catorce kilos en previo

Voz 0821 29:30 el obrador efímero se ubica en el Jardín del Ángel en la calle San Sebastián número uno junto a la plaza Santa Ana en España hace van a reciclar ciento treinta y un mil toneladas de vidrio durante estas fiestas lo que equivale a eliminar veintiun mil coches ochenta y ocho mil toneladas menos de CO2 en la atmósfera

Voz 3 30:41 no arrastran los pies en el tema de la corrupción y es complicado obligarles pero bueno la manera de hacerlo es que necesiten tus votos para aprobar unos Presupuestos nosotros en nuestro somos muy claros Si no hay un compromiso real en regeneración política desde luego nadie va a poder contar con el apoyo con la colaborar

Voz 0027 31:00 elegido para aprobar los Presupuestos ciudadanos exige el cumplimiento del pacto de investidura el Nacional pero también el de Murcia Radio Murcia Javier Ruiz

Voz 0456 31:06 algunos días así es Ciudadanos lo vincula directamente a la dimisión de Pilar Barreiro la exposición razonada al juez Eloy Velasco cuando trasladó el caso de la jornada ha barrido al Supremo fue demoledora en el texto se señalaba que Barreiro ante las noticias negativas que se publicaban sobre ella en redes sociales sobre corrupción urbanística se puso en contacto con Madrid Ebay el conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro que su empresa realizará trabajos de reputación en esas redes sociales todo ello se pagó dice el juez con cargo al erario público aunque eran trabajos personales para la alcaldesa el Supremo recogió el Casón octubre pocos meses después llama declara la actual senadora y ex alcaldesa de Cartagena se le imputan delitos de falsedad malversación y prevaricación entre otros son hechos muy similares a los que han llevado al banquillo al ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez que tuvo que dimitir investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Voz 0027 31:55 pues así comienza este jueves cuatro de enero en el que el foco informativo vuelve a Ribeira hoy está citado a declarar ante el juez el autor confeso del crimen de Diana Quer Enrique y también su mujer imputada ya en el caso el juez no descarta que ella participar también en alguno de los delitos que le atribuyen a una radio Alicia López

Voz 0846 32:12 el magistrado Félix Alonso ha reabierto el caso al existir elementos fácticos que corrobora que corroboran los indicios de los delitos que se imputan a Enrique a buen detención ilegal un delito de homicidio asesinato hay indicios dice también en ese auto de la posible comisión de delitos contra la libertad sexual no se descarta la participación de la mujer del Cicle de Rosario Rodríguez en los hechos por lo que pasa a estar investigada en la causó hoy por la mañana el chicle comparecerá ante el juez en los juzgados de Ribeira el magistrado tomará declaración a su pareja como imputada y a otras dos personas más en este caso como testigo

Voz 0027 32:46 quién Aranda ha sido identificado ya el cuarto joven que aparece en el vídeo grabado en el piso en el que supuestamente tuvo lugar el abuso sexual múltiple a una menor de edad se trata de un cuarto jugador de la Arandina el futbolista tiene intención de comparecer voluntariamente en el juzgado dice para con dar que no fue partícipe ni testigo de ningún episodio sexual según su versión Radio Castilla de Burgos Francho Pedrosa

Voz 40 33:09 lo quiere hacer para confirmar que es él quién aparece en el vídeo grabado por la menor denunciante el veinticuatro

Voz 0027 33:14 noviembre en el piso que compartían sus tres

Voz 40 33:16 Eros de equipo por el contrario su presencia luego fue mencionada por la menor en el relato de los hechos que efectuó en su denuncia ante la policía en el que se refiere que subió al piso con uno de los jugadores y posteriormente llegaron otros dos compañeros no se hace alusión a ninguna otra persona hasta aquí una de las menores testigos de Indy indica la existencia del vídeo en el que se aprecia un cuarto joven la denunciante está llamada hoy a declarar de nuevo ante el juzgado para en esta nueva comparecencia confirmar que ya grabó y envió los audios de Whatsapp presentados por otros menores y cuál es el sentido de su contó

Voz 23 33:49 ha ido ya que la defensa considera que debilita la denuncia

Voz 0027 33:54 dos personas un hombre de sesenta y siete años y una mujer de sesenta y cinco han muerto en Mutriku Guipúzcoa al ser arrastradas por una ola cuando paseaban por lunes

Voz 0887 34:02 Igor a una tercera persona se tiró al agua para intentar ayudarles pero no lo consiguió Radio San Sebastián y caribeños según han egun on según algunos testigos que presenciaron los hechos las víctimas habían dejado el coche estacionado cerca del punto donde cayeron al mar para hacer unas fotografías intentaron rescatar las incluso un acuerda además del hombre que es arrojó al agua pero como dices fue imposible sacarlas con vida el cuerpo del hombre fue arrastrado hasta la playa por el propio oleaje mientras que el de la mujer fue rescatado minutos más tarde por los bomberos el alcalde de la localidad guipuzcoana achacó el accidente a una temeridad hemos intentado saber si la zona estaba restringida como otros paseos en San Sebastián no en Guecho por la alerta naranja que sigue todavía activa hasta las ocho de la mañana pero no hemos obtenido respuesta serán

Voz 0027 34:40 investigación la que determine las circunstancias de este trágico suceso Rattle Iker a partir de ahora para visitar la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona habrá que pasar un arco detector de metales ya están en marcha las nuevas medidas antiterroristas que han costado dos millones de euros y que según sus impulsores están inspiradas en las protecciones del Vaticano

Voz 1620 34:58 Marcelo análisis una cruel el instalados

Voz 41 35:00 seis Sarkozy escaneres para quién vaya a nivel intuyo individual y cuatro más para las entradas de los grupos situados en la calle Marina por lo tanto ahora los visitantes deberán dejar fuera objetos cortantes sprays y otros materiales que puedan ser utilizados como armas los responsables de seguridad de la basílica calculan cada habrá podrán dejar entrar entre mil quinientos y tres mil visitantes para hacer la nueva instalación que entre en funcionamiento el uno de enero han tenido contratar doce agentes de seguridad más en total ahora hay cuarenta personas que vigila el templo las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año

Voz 0027 35:30 que escuchen este sonido grabado desde dentro de un avión en el aeropuerto de Málaga

Voz 42 35:36 en Kut

Voz 1 35:39 en este asunto

Voz 0027 35:42 atónito que se va que se va lo dice un pasajero en referencia a otro otro pasajero que salía del avión por la puerta de emergencia e intentaba bajarse por el ala de equipaje mano porque dice que ese agobio mucho porque lo vuelos estaba retrasando el viajero de San ciudadano polaco se enfrenta a una multa de hasta cuarenta y cinco mil euros ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 43 36:03 hola buenos días los pasajeros de este vuelo que llegaba a Málaga desde Londres con una hora de retraso llevaban ya más de treinta minutos en el pasillo con los equipajes preparados esperando para desembarcar uno de ellos decidio que no aguantaba más mochila al hombro activo la palanca de la puerta de emergencia y se fue andando por el ala del avión no tocar pista ante la sorpresa del resto de compañeros de viaje ahora se enfrenta a una fuerte sanción tras ser denunciado por actuar contra la ley de éste

para ello

Voz 0027 36:32 Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente vendrán en las próximas horas a España acompañados de muy mal tiempo tantas lluvias espera que las previsiones han obligado a adelantar esta noche las cabalgatas en más de cuarenta municipios de Badajoz Huelva Córdoba Sevilla en la capital andaluza sin embargo arriesgan Melchor Gaspar y Baltasar mantienen su recorrido real para mañana Enrique carnés de buenos días o labor

Voz 0456 36:55 os días decenas de localidades de Sevilla Córdoba Cádiz Jaén y Huelva han decidido cambiar al día de hoy sus cabalgatas de Reyes Magos por la previsión de lluvia viento para mañana día cinco hay otros tantos que han decidido aplazar las al mismo día de Reyes al día seis o incluso hasta el domingo día siete hasta el momento ninguna de las ocho capitales andaluzas han modificado su cabalgatas el caso de Sevilla capital donde lo tienen claro a pesar de la previsión

Voz 0027 37:16 pero dicen es uno de los responsables la hora

Voz 44 37:18 salí de entrada estaríamos dispuesto adelantan lo un poco cuatro un poco dependiendo de las inclemencias meteorológicas pero que sería mínimo sea aceleraría un poco el tiempo de paso pero nunca cambiar el itinerario ni cambiar de día ni cambia de oros

Voz 0456 37:33 otras localidades van a apurar hasta mañana a primera hora para tomar una

Voz 0027 37:36 decisión bueno en cualquier caso los tres Reyes Magos están ya de camino en Canarias la patronal del plátano ha lanzado una campaña en la que piden a los más pequeños que incluían tres plátanos en el menú real de mañana por la noche a excavar los camellos alguna Jaime Tabarés largo viaje tres plátanos para reponer fuerzas Radio Club Tenerife Héctor palmero buenos días

Voz 0760 37:55 buenos días Aimar Se trata de una campaña para despertar mayor interés en un momento en el que el consumo de fruta en general desciende con fuerza al ser sustituida pronto

Voz 0027 38:03 productos más tradicionales en esta fecha si quieren

Voz 0760 38:06 concienciar a los más pequeños de la casa hay también a sus padres para que Melchor Gaspar y Baltasar una vez dejen los regalos puedan recuperar fuerzas rusas comiéndose un plátano canario la iniciativa la han canalizado en forma de cuento de Navidad con la que pretenden destacar la importancia de disfrutar de cada momento en familia en este caso con más sabor lo harán en medios de televisión en cines y en más de tres mil puntos de venta

Voz 0027 38:25 Luis si hablamos de comida en Navidad tenemos que hablar del postre tradicional de estas fechas que es el roscón de Reyes una repostería de Alicante acaba de aliarse con una tienda online para servir el roscón el dulce relleno pero con juguetes sexuales en lugar de a Basso figuritas pues hay pequeños los Radio Alicante Carlos virtual

Voz 0456 38:44 estos roscones eróticos es confeccionan con la misma

Voz 0887 38:47 más que el tradicional aunque en lugar de ser redondos tendrán forma de corazón más acorde con el contenido de los regalos del interior la producción estimada es de unos cuantos centenares de roscones ya que se trata de una serie limitada una variación dentro de las quince mil unidades de tradicionales dulces que se pondrán a la venta a estos días una iniciativa para un día de reyes diferente y divertido con un producto decirle a los mayores de edad y es que los juguetes eróticos abren hueco así como regalo en Navidad ya que en diciembre de dos mil diecisiete y los primeros días que llevamos de dos mil dieciocho se han realizado un cincuenta por ciento más de envíos que el año pasado en el mismo periodo además el incremento de la cifra media de negocio en esta época supone un aumento del veinte por ciento debido al tirón de las ventas para regalos Nochebuena y Reyes

Voz 27 40:32 con todo el aspecto no es un jugador armado

Voz 1910 40:35 yo pienso en mis jugadores

Voz 27 40:38 mis porteros hoy en día no va a haber fichaje te digo que hoy en día luego puede pasar de todo al treinta y uno puede pasar de todo

Voz 0027 40:50 el nombre es el del portero Kepa se suelen faltar en las ruedas de prensa José Antonio Duro

Voz 1620 40:55 hola de nuevo buenos días y porque aunque la competición ya este aquí aunque los octavos de final de la Copa del Rey ya hayan comenzado está claro viajes difícil a Zidane bueno pues ayer en la sala de prensa digamos que de alguna forma se molestó porque la llegada de Kepa el portero del Athletic de Bilbao está cada vez más cerca y dicho esto hoy el Real Madrid juega a las nueve en Soria ante el Numancia Javier Herráez hola buenos días

Voz 25 41:16 hola qué tal duro muy buenos días Camino Soria sin Cristiano y sin Luka Modric pero con hombres como Borja Mayoral el delantero con la baja también de Karim Benzema que se lesionó en sus vacaciones con Lucas Vázquez o Marco Asensio de reojo mirando el mercado invernal el objetivo se llama Kepa el portero del Atlético de Bilbao veinte millones de euros para que se haya futbolista del Real Madrid en verano tocará el turno para el delantal

Voz 1620 41:41 ese partido será a las nueve gracias Herráez también el Espanyol Levante para del primer turno queda en Leganés Villarreal también a las siete el Celta de Vigo en Balaídos con muchas ausencias también en el conjunto de Ernesto Valverde la noticia en el Barça es la vuelta a la convocatoria de DVD hizo lo mismo de antes Copa sin Messi sin Suárez sin Iniesta un nombre en forma de fichaje en el horizonte ayer en la previa Valverde puede llegar Coutinho este mercado siga o no

Voz 16 42:07 no lo sé yo me entero aquí de muchas cosas que ocurren que no lo sabía si es que desconcierta son los eh pero bueno niño es un jugador de otro equipo es un jugador desde luego y no sabemos lo que pasará en el futuro pero desde luego me gustó mucho más los que tengo ahora mismo en el en el mío que son los que más me preocupa ni lo que venga pues vendrá es que viene Illes ya ha llegado es Diego

Voz 1620 42:26 hasta llegó ayer de hecho y confirmó la expectación creada días atrás en su vuelta al Atlético de Madrid cero a cuatro ganó el Atlético de Madrid en Lleida eliminatoria sentenciada ante un Segunda B y Diego Costa que firmó su gol a los cinco minutos de salir bregó tuvo algún encontronazo con algún rival e incluso de un susto en forma de lesión qué le hace ser duda para el Atlético Getafe del sábado a la una ya en jornada de Liga Simeone encantado con sus delanteros ayer

Voz 0501 42:51 porque lo que necesitamos del velocidad contundencia fortaleza física pero también el primer llevo Fernando Kevin respondieron muy bien a un mal inicio de partido porque le da lo hizo muy bien y eso nos entusiasma yo cuando veo el equipo responde el colectivamente un partido duro como pues sobre todo el prime de los primeros veinte minutos eso es lo que me entusiasmo claro

Voz 1620 43:12 en la Copa el miércoles nos dejó además de seis Lleida cero Atlético de Madrid cuatro el Formentera uno Deportivo Alavés tres con un episodio un poco desagradable quedamos anoche en La Ser en el Larguero una discusión entre Sergio Fernández el director deportivo del Alavés y Bojan Krkic del jugador que quieren que salga de la entidad y que ayer por orden del club Abelardo no pudo alinear en Las Palmas uno Valencia uno Paco Jémez contento con su primer partido al frente de Las Palmas el Cádiz cero Sevilla II con un gran debut de Montella al frente del conjunto hispalense Sergio Rico además el portero para un penalti dejando un lado de la Copa lo que decíamos mercado de fichajes porque hay mucha historia estos días Vietto el jugador del Atlético de Madrid llegó ayer a Valencia aunque parece que todavía hay que pulir

Voz 0887 43:51 mira algún detalle de su contrato parece que hoy sí

Voz 1620 43:54 a confirmar su tú llegada a Valencia y esto es lo que dice Javier Calleja el entrenado sobre la marcha de Bakambu de Villarreal Calleja daba ayer por hecho que se marcha a China

Voz 47 44:03 sí parece que se está cerrando el fichaje Bakambu estamos bueno a la espera un poco cómo va a contar que todo lo que estás último estás últimas hora para me imagino que que determine de de cerrar son cosas que que sucede ahora en el mercado invierno nosotros pues tenemos que asumirlo e intentar buscar alternativas

Voz 1620 44:29 eso en lo que al fútbol se refiere con los dos partidos de las siete de la tarde de la Copa los dos partidos de las nueve fuera del fútbol tenemos por un lado NBA jornada de madrugada destaca el choque entre Boston y Cleveland ciento dos ochenta y ocho con victoria para los Celtics participación de Calderón en la derrota de los Caps y aunque han jugado varios españoles a destacar las estadísticas de Mirotic de Ibaka en el Chicago ciento catorce Toronto ciento veinticuatro con dieciséis puntos siete rebotes una asistencia para Ibaka veinte puntos cinco rebotes dos asistencias del jugador de Chicago de Mirotic los Jazz de Ricky perdieron contra Nueva Orleans once puntos siete asistencias dos rebotes y por otro también estaremos pendientes este martes de este jueves de un partido aplazado de la primera jornada de ACB es el Movistar Estudiantes Divina Seguros Joventut a las ocho ayer ganaba el Real Madrid en Vitoria al Baskonia seis nueve ocho uno y hoy tenemos jornada de Euroliga dos partidos por segunda vez esta semana vuelven a enfrentar a las nueve menos cuarto Unicaja y Valencia Basket a partir de las nueve juega el Barcelona que recibe al CSKA de Moscú

Voz 1910 45:45 buenos días muchas personas recurren a los tirar