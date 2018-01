Hoy por Hoy (04/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canadá

Voz 0027 00:17 en cuestión de minutos va a salir desde la prisión de Estremera el furgón policial que trasladará Junquera a la sede del Tribunal Supremo donde hoy tres magistrados van a decidir si lo mantienen en prisión preventiva aussie atienden el recurso del líder de Esquerra y lo dejan en libertad provisional en caso de hacerlo sería contra el criterio del juez instructor Pablo Llarena contra el criterio también de la Fiscalía lo que lo hace muy improbable el propio abogado y Junqueras anoche en la SER de los siguientes pasos de cómo pretende pedir que por lo menos hacer en el es una cárcel catalana parque pueda ir y venir del Parlamento

Voz 3 00:48 cuando se conforme al Parlamento Bader una nueva situación de Bono se tendrá que empezar a votar vamos a tener que que explorar de que Junqueras pueda estar cerca y obtener los permisos que tiene derecho para participar como diputado

Voz 0027 01:04 sí por eso decía el abogado Van den Ende anoche en Hora Veinticinco por eso precisamente Junquera no tiene porque plantearse renunciar al acta parque lineal en el mismo mantenga su mayoría absoluta eso sí según el abogado para los huidos en Bruselas el escenario es otro

Voz 3 01:18 no es alguien que tendría que estar pensando en renunciar a ser derecho que tiene no sé si es precisamente Oriol Junqueras que puede alterar esa dinámica política no es otra cosa son pues demente Bosch ganó otros diputados que ya sabemos todos de quienes hablamos que parece ser que tienen más problemas realmente para ver cómo van a desarrollar sus funciones

Voz 0027 01:39 habla de pulmón y de sus cuatro exconsellers en Bélgica fuentes de las negociaciones aseguran que sí se está barajando la opción de que Puig Antich Comín S red renuncien al acta para que corra la lista la suman el escaño los siguientes nombres de las candidaturas ellos per Catalunya y Esquerra pero insisten en que a esta hora todavía no hay ninguna decisión tomada después de Mon el P de Cat plantea ahora que para que vuelve a España haría falta un pacto previo con el Gobierno que garantizara su no detención anoche de expresidenta ex president Montilla le dijo Puigdemont que piense en los siete millones y medio de catalanes Iker renuncie de una vez por todas a intentar gobernar Catalunya desde Bruselas por Skype datos que avanza la Cadena SER a esta hora de que llegó Rajoy a la Moncloa el número de policías nacionales se ha reducido en un diez por ciento ahora mismo hay ocho mil setecientos cincuenta policías nacionales menos que hace siete años también ha caído en un siete por ciento el número de guardias civiles son datos oficiales del propio Gobierno los ha reconocido en una respuesta parlamentaria del grupo socialista la SER se ha puesto en contacto con el Ministerio de Interior en busca expiración pero no nos la han dado si hemos escuchado a los sindicatos policiales que advierten de que esta reducción tan grande en número de policías y de guardias civiles tiene consecuencias Ramón Cosío Sindicato Unificado de la Policía

Voz 0027 03:08 de que Rajoy está en el Gobierno el número de controles de alcoholemia en carretera ha caído a la mitad en dos mil doce Se practicaron seis millones y medio que el año pasado apenas tres millones y las pruebas de droga también han caído un treinta por ciento es el vamos a ampliar esta mañana escucharemos también los argumentos que da José Antonio Pérez Tapias para abandonar el Partido Socialista el hombre que en su día compitió con Pedro Sánchez por la secretaría general pero que en estas últimas primarias sin embargo fue su aliado ahora medio año después será de bajar

Voz 1023 03:38 yo creo que todo lo que puede en este sentido me opinión política en que convivía ensanchar Na ese margen de acción que lo que se ha pegado mucho diciéndolo con lo que realmente el Partido Popular tanto en todo lo que ha supuesto el abordaje que ha hecho de conflicto de Cataluña como en otras cuestiones

Voz 0027 03:58 de la Casa Real ni Marruecos explican porqué el viaje que los reyes tenían previsto al país vecino sea cancelado en menos a menos de una semana de que iniciara a Carolina Gómez

Voz 0393 04:06 ha sido Marruecos quién ha decidido aplazar esa visita de los Reyes de España Rabat Casablanca y Tánger visita que era inminente iba a tener lugar entre el nueve y el once de este mes pero ahora se aplaza como pronto a Marc

Voz 0027 04:16 el juez del caso Diana Care llama a declarar como imputada a la mujer del supuesto asesino y no descarta que ella participara también en alguno de los delitos que se le atribuyen a Enrique

Voz 0393 04:26 delitos que cita en el auto el de homicidio asesinato detención ilegal la posibilidad de otro adicional de atentado contra la libertad sexual

Voz 0027 04:33 en Sevilla el juez decide hoy si envía a prisión provisional al maltratador que raptó a sus hijos e hirió con un cuchillo a tres policías con intentaban liberarlos anoche en Hora veinticinco hablamos con la madre de los niños se más Sonia Varea

Voz 5 04:45 pero que te manda a prisión no dejen en libertad de que si él sale no se donde novia me he quedado

Voz 0027 04:53 dicen en muchos momentos se ha sentido desprotegida pero insiste en la importancia de denunciar aquí entre maltrata

Voz 5 04:59 yo cuando me puede salir es alguien yo deseaba morirme sin mezclaron está lleno no veía o no veía novia no luego puede que déjame a mí me ha trasladado a nuestra ciudad donde no conocía a nadie no tenía nada bien y es muy duro pero que se consigue es también es verdad

Voz 0027 05:21 en Francia a Macron anuncia una ley para controlar las noticias falsas en periodo electoral

Voz 0393 05:25 su intención es que en campaña se pueda denunciar de urgencia ante el juez la propagación de noticias falsas para que el orden suspender las incluso bloquear la web que las difunde

Voz 0027 05:34 en Estados Unidos guerra abierta entre Donald Trump y su ex jefe de campaña Street Banon que abusado de traidor al hijo mayor del presidente por un encuentro que mantuvo con representantes rusos antes de las elecciones Trump no ha tardado en responder y asegura que cuando él despidió a Banon esté no sólo perdió su puesto de trabajo sino que también perdió la cabeza

Voz 0393 05:52 el presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski está en la cuerda floja tras la dimisión de otro de sus ministros y ya van tres la cadena de dimisiones llega tras el indulto al ex presidente Alberto Fujimori indulto que Kuczynski concedió a cambio de que varios diputados fujimoristas votaran en contra de su destitución en el Congreso tras

Voz 0027 06:10 y en deportes Diego Costa confirma las expectativas de su llegada al Atlético de Madrid José Antonio Duro buenos días

Voz 6 06:16 hola qué era el buenos días sí porque el delantero tardó en marcar apenas cinco minutos en la victoria de su equipo cero cuatro en Lleida además dio el susto en forma de lesión y tuvo encontronazos con los contrarios por lo que Diego Costa ha vuelto ya al Atlético de Madrid hoy los octavos de final de la Copa del Rey nos van a dejar la vuelta en Belén el Celta Barça a las siete también se juega el Leganés Villareal en el turno de las nueve los partidos son el Espanyol Levante y el Numancia Real Madrid con ausencias en los de Zidane en Euroliga dos partidos este jueves Unicaja Valencia Basket y Barça CSKA y uno aplazado de la primera jornada ACB Move

Voz 0027 06:46 estar estudiantes divina la previsión del tiempo para hoy Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 06:53 los días Aimar tranquilidad en el Mediterráneo y Canarias más bien dominio del sol it de muchísima suavidad esta tarde rozando los veinticinco grados otra vez en la costa murciana a la valenciana y en el sur de Cataluña también suavidad en el resto del país pero con más nubes nubes muy bajas con nieblas cuidado la conducción en Extremadura al interior de Andalucía Madrid las dos Castillas Galicia algunas zonas del Cantábrico en Galicia algunos chubascos que esta noche van a más y es que mañana Aimar llega otra borrasca llega David que en este caso el fin de semana nos va a hacer bajar mucho la temperatura iba a hacer que nieve en muchas zonas del país

Voz 0027 07:28 gracias Luismi ocho y siete de la mañana siete y siete en Canarias

Voz 2 07:31 en la Cadena

Voz 11 09:42 hemos un resultado mejor pero no debemos olvidar que la CDU CSU es el grupo más

Voz 0047 09:47 Jordi Nico acabará de salud del barrio nombre corrió hacia él y le dijo

Voz 11 09:51 pues por mi familia por el Islam y luego Leclerc

Voz 0047 09:54 es un cuchillo

Voz 12 10:03 Guaita

Voz 0027 10:50 en el Tribunal Supremo está ya Alberto Pozas Alberto buenos días

Voz 0055 10:54 tres magistrados deciden hoy allí

Voz 0027 10:56 duro de Yunquera líder de Esquerra ha recurrido la prisión provisional en la que lleva dos meses si los jueces deciden hoy si lo liberan en mandando el criterio del juez instructor y también de la Fiscalía lo mantienen en la cárcel

Voz 0055 11:07 sí es vicepresidente de la Generalitat Arsenal no ha tenido suerte tampoco aquí en el Tribunal Supremo al juez instructor y hoy llega el turno de libertad ante la Sala de recursos ante tres magistrados de lo Penal Junqueras acaba de cumplir dos meses en prisión en la cárcel de Estremera su libertad pasa por convencer a los jueces de que el proceso independentista unilateral ha muerto de que ya no hay ningún riesgo entre otras cosas de que se produzcan altercados violentos en las calles que sí forma parte de guber en catalán todavía por formar tras el veintiuno de diciembre no volverá a promulgar leyes que tenga la vista puesta la desconexión de Cataluña la decisión no está ni mucho menos tomada pero desde supremos y nos dicen que mucho tendría que cambiar yunquera su declaración con respecto a ocasiones anteriores para convencer a los jueces el abanico de posibilidades bates de mantenerle en prisión sin fianza imponer una fianza para poder salir de la cárcel impuso dejarle en libertad con medidas cautelares

Voz 0027 11:50 es sólo va a poder dirigirse a los jueces el abogado y un quieras o el va a poder pedir que les dejen defender sus argumentos

Voz 0055 11:56 en principio estas vistas están pensadas para que sean los representantes de las partes Fiscalía hay abogados quiénes expongan sus argumentos y después ya decida a los jueces pero sí es cierto que Oriol Junqueras puede tomar la palabra a instancias de su defensa para reforzar estos argumentos unos argumentos que no son ningún misterio ayer mismo su abogado Andreu Van

Voz 0027 12:11 veinte explicaba en Hora Veinticinco que a su juicio

Voz 0055 12:14 ese riesgo de reiteración de explosiones violentas callejeras no existe el escuchamos

Voz 16 12:18 esa explosión violenta reacción Un que podría generar si esa soltarán libertad no es improbable es que es imposible dados los mecanismos que tiene el derecho para controlar a los ciudadanos

Voz 0055 12:28 también planteará que además con el nuevo escenario político encima de la mesa tras el veintiuno de diciembre ya se ha cruzado una meta flotante que cambia por completo las circunstancias

Voz 0027 12:35 en cualquier caso Alberto la Fiscalía ya ha dicho que se va a oponer a la excarcelación de Junqueras

Voz 0055 12:39 sí lo dejo a la hora de informar sobre su recurso la Fiscalía cree que Junqueras debe seguir entre rejas porque no ha cambiado nada en los últimos meses el riesgo de por ejemplo de estallidos violentos sigue vivo decía en su escrito y además en el caso de Junqueras no es suficiente con afirmar formalmente que abandona la estrategia unilateral del pluses independentista o acata el ciento cincuenta y cinco como sí ha sido suficiente en el caso de otros ex conselleiro de miembros de la Mesa del Parlament mucho tendrá que cambiar el también su versión Junqueras hay mal para que la Fiscalía cambiase de opinión y abriese la puerta sin libertad

Voz 0027 13:06 por lo tanto la vista Alberto empieza en dos horas pero la decisión no tiene por qué hacerse pública

Voz 0055 13:11 no si es cierto que la providencia que convocaba las para este jueves dice textualmente que la convocatoria incluye deliberación ir resolución pero ayer mismo desde ese tribunal no decían que no tienen por qué hacer pública su decisión hoy los magistrados sucede allá por ejemplo con los seis ex concejales liberados el pasado cuatro de diciembre les tomo el juez y la declaración viernes y firmó su decisión el lunes siguiente sólo sería obligatoria hacer pública hoy la decisión si todas las partes se hayan ajenas a petición de libertad algo que salvo sorpresa de última hora parece improbable en la puerta diputados y senadores de Esquerra Republicana de su partido estarán esperando una mañana más para conocer el futuro de Junqueras

Voz 0027 13:44 cosas gracias hasta luego hasta luego una la hipotética puesta en libertad de Junqueras supondría un terremoto en las negociaciones entre los independentistas para formar gobierno en Cataluña porque el de Junqueras sí que pasaría a estar en disposición de someterse a una investidura en contraste con Puigdemont este sigue huido en Bélgica dice el PDK que sólo volvería si hubiera un pacto político que les garantizara que no lo van a detener allí en Bruselas han tenido ya lugar algunas negociaciones para la composición de la Mesa del Parlament y la formación de gobierno en Cataluña negociaciones en Bruselas pero la clave sigue estando en qué van a hacer los diputados electos bien fugados con su acta Si la recogen si renuncian a ella para garantizar que el independentismo mantiene su mayoría parlamentaria que van a hacer bien los que están en Bélgica

Voz 0393 14:29 en los que están en prisión sí parecen decididos a remojo

Voz 0027 14:32 haberla Frederic Vinçent bon día mundial los encarcelados Jordi Sanchez Joaquim Forn se han acreditado ya para ocupar su escaño

Voz 0055 14:38 en Cataluña ha empezado los trámites para que recojan estas actas de diputado en presentado la documentación necesaria en el Parlament en cambio desde los mismos partidos independentistas admiten que los cuatro exconsellers que siguen en Bruselas éstos podrían renunciar a sus escaños es una opción nos dicen el tema es casi el diecisiete de enero cuando se constituya el Parlament no están no pueden estar en la Cámara los independentistas sería la mayoría que tienen Grammys y renuncian los sustituiría en los siguientes nombres en las listas de Esquerra de para Cataluña que obviamente esto sí que podrían estar en la constitución del Parlament y asegurarían la mayoría la mayoría necesaria para decidir de entrada la Mesa de la Cámara y más adelante la investidura fuentes conocedoras de las negociaciones lo que aseguran es que de momento no hay nada decidido

Voz 0027 15:19 insisten que todavía quedan quince días y la dirigente de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas ha ha intentado combatir en las últimas horas las críticas que el están lanzando los demás partidos no independentistas por su supuesto inmovilismo Frederic sí

Voz 0055 15:32 dadas insiste que no renuncian a nada no renuncian a ser investida presidenta la misma Inés Arrimadas pero muy especialmente no renuncian a presidir el Parlament como fuerza más votada con más escaños si los independentistas no consiguen un acuerdo empezarán a moverse lo decían Honda

Voz 0027 15:48 la luz

Voz 17 15:50 la del Parlament la presidencia de la mesa una mayor representación posible ciudadanos a seguir al pie del cañón si no se ponen un acuerdo si muchos de los que están huidos como vuelve no renuncian a sus escaños para que corra la lista desde luego con nosotros estaremos ahí para intentar por por supuesto tener la presidencia

Voz 0055 16:07 sin embargo todos los cálculos todas las posibilidades pasan por tener los votos de los comunes que insisten que no se los van a dar para que ciudadanos presida el Parla

Voz 0027 16:15 si ayer explicaba vamos como el Ejecutivo de Rajoy se basa en la falta de gobierno en Cataluña para retrasar aún más la negociación sobre la financiación autonómica hoy les contamos el enorme enfado que hay en los gobiernos autonómicos porque el Ministerio de Hacienda les acaban de mandar una carta en la que les anuncia una congelación del dinero que cada año tiene que adelantarles precisamente por financiación autonómica son las llamadas entregas a cuenta miles de millones de euros que el Gobierno central adelanta las comunidades no por bondad sino porque el sistema así le obliga la ley pero ahora Hacienda les dice a las autonomías que a muchas de ellas no les va a adelantar todo el dinero que les anunció un dinero con el que ya contaban y en base al que habían diseñado sus gastos para este año porque Hacienda no va a ingresar les tanto como les dijo pues el Ministerio lo vincula a que todavía no hay Presupuestos Generales para este año la oposición en muchos gobiernos autonómicos consideran que esto es puro chantaje que Montoro está apretando a los partidos a través de las comunidades autónomas para forzar a esos partidos aquel determinen aprobando los Presupuestos en el Congreso eres muy soso

Voz 0527 17:17 el Ministerio de Hacienda ha comunicado a Cataluña que va a recibir setecientos millones de euros menos que lo previsto en julio la Comunidad Valenciana trescientos cincuenta y tres millones menos ciento veintisiete Murcia sesenta y siete Baleares Cataluña además va a recibir el próximo año ciento veinte millones menos que en dos mil diecisiete Hacienda explica que la prórroga de los Presupuestos hace que se apliquen inicialmente las mismas previsiones que para dos mil diecisiete y sobre ellas se aplican a su vez los baremos de reparto habituales en la financiación autonómica como hay variaciones en cada territorio respecto al año pasado unas comunidades recibirán más que en dos mil diecisiete y otras menos como veíamos en el caso catalán Hacienda dice que las cosas cambiarán cuando se aprueben los presupuestos del Estado para dos mil dieciocho desde el PSOE el secretario de Política Económica se considera un chantaje que se

Voz 0027 18:10 inculcando la financiación autonómica con la aprobación

Voz 0527 18:12 de esos presupuestos para dos mil dieciocho unos

Voz 0027 18:15 presupuestos que al Partido Popular se han puesto todavía un poco más cuesta arriba en las últimas horas ciudadanos amenaza ahora con no apoyar los si el PP no hecha antes a su senadora Pilar Barreiro está imputada llamado a declarar la semana que viene por cinco supuestos delitos fraude malversación de caudales públicos cohecho prevaricación y revelación de información reservada Carolina Gómez bueno

Voz 0393 18:35 buenos días ciudadanos vincula el apoyo a los Presupuestos y futuros acuerdos con el Partido Popular a la expulsión de Barreiro el acuerdo de investidura entre ambos partidos obliga a exigir la dimisión de los cargos imputados por corrupción José Manuel Villegas asegura que Rajoy arrastra los pies a la hora de cumplir con los acuerdos y le pide cedida

Voz 18 18:52 le pedimos que no nos haga sufrir otro espectáculo como los que nos tienen acostumbrados que no retrase la decisión pues tienen que solicitar que esta senadora mantienen que expulsarla del partido

Voz 0393 19:06 Barreiro está citada a declarar el próximo día quince ante el Supremo

Voz 0027 19:09 por lo que se investiga a estas senadora del PP por Murcia imputada Pilar Barreiro es por haber utilizado dinero público cuando era alcaldesa de Cartagena para que la trama Púnica le mejorará a ella la imagen en su reputación en Internet

Voz 0393 19:22 según Eloy Velasco el entonces juez instructor de la Púnica Pilar Barreiro pagó casi cinco mil euros de dinero público al empresario Alejandro de Pedro uno de los principales imputados en la trama para que mejorara su reputación en las redes sociales de Internet ocurrió en dos mil catorce acababa de ser imputada por prevaricación en otro caso en el caso nuevo Cartago el dinero se desvió presuntamente desde el Ayuntamiento de Cartagena desde la Consejería del Gobierno regional los hechos son muy similares a los que han llevado al banquillo el ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez con una salvedad que éste no llegó a realizar esos pagos

Voz 0027 19:59 Carolina gracias que en el Partido Socialista anoche se confirmó una baja sensible José Antonio Pérez Tapias deja de militar en el partido que aspiró a dirigir en las primarias de dos mil catorce Se va Hinault oculta sus diferencias cada vez mayores con el mismo Pedro Sánchez al que apoyó hasta el final en las últimas primarias las que Sánchez le ganó a Susana Díaz Inma Carretero

Voz 0806 20:19 se había enfrentado a Pedro Sánchez en las primarias de dos mil catorce pero se convirtió en uno de sus más activos apoyos y en las de mayo del año pasado el no es no a Mariano Rajoy le acercó al secretario general del que ahora reconoce su distancia anoche en Hora Veinticinco José Antonio Pérez Tapias explicaba las razones por las que deja el PSOE

Voz 1023 20:39 yo creo que lo haciendo lo que puedo en este sentido me opinión política es que posibilidad ensanchar más ese margen de acción creo que se ha pegado mucho diciéndolo con lo que realmente el Partido Popular tanto en todo lo que ha supuesto el abordaje que ha hecho del conflicto de Cataluña como en otras cuestiones

Voz 0806 20:58 Pérez Tapias ha apoyado en estos meses un referéndum pactado para Cataluña anoche admitió que no encuentra espacio en el PSOE para defender sus posiciones y aunque no descartó implicarse en otras fuerzas políticas eludió hacer una referencia expresa a Podemos la dirección del PSOE les reconoció tras comunicar su baja como militante la lealtad y compromiso de estos años coordinarse

Voz 0027 21:26 son datos que avanza hoy la Cadena Ser en España ahora mismo hay ocho mil setecientos policías nacionales menos que cuando Rajoy llegó al Gobierno es un diez por ciento de los y el número de guardias civiles ha caído en un siete por ciento Javier Álvarez el número de efectivos de Policía Nacional ha disminuido en casi nueve mil agentes desde que gobierna Mariano Rajoy

Voz 0689 21:42 antes había cerca de setenta y tres mil policías

Voz 0027 21:45 la sesenta y tres mil la respuesta parlamentar

Voz 0689 21:48 desde el Gobierno a los datos solicitados por el grupo socialista a los que ha tenido acceso la Cadena SER reflejan una disminución de más de un diez por ciento de los efectivos de la Policía Nacional desde el año dos mil once hasta agosto de dos mil diecisiete La comunidad que más policías pierde es Madrid donde desaparecen mil quinientos cincuenta y tres policías los sindicatos consideran un fracaso la política de reposición de plazas y denuncian que el descenso de agentes repercute directamente en el ciudadano lo explica Ramón Cosío del Sindicato Unificado de Policía

Voz 4 22:15 hay menos es está allí es hay posibilidades no estrictos hay muchos menos policías destinados a labores de investigación de Vigo Casino en mil policías menos que el año dos mil once pues como no podía de otra manera pues tiene la incidencia más allá de que sepa aquí en muchos casos cuál es su hija los estadísticos pero es la consecuencia negativa totalmente

Voz 0689 22:36 una situación similar se vive la Guardia Civil donde la disminución en los recursos humanos se sitúa en un siete por ciento menos desde que gobierna Mariano Rajoy en el Instituto Armado faltan por cubrir más de cinco mil vacantes en España en total hay quince mil agentes de policía Guardia Civiles menos que hace seis años

Voz 0027 22:52 hemos preguntado al Ministerio del Interior por las razones de semejante reducción en el número de policías y guardias civiles las razones y las consecuencias también pero no hemos obtenido respuesta y otro dato también muy llamativo desde que empezó a gobernar el PP se ha reducido drásticamente el número de controles de alcoholemia en carretera Javier

Voz 0689 23:09 el número de pruebas de alcoholemia hay drogas realizadas por la Dirección General de Tráfico ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos

Voz 0027 23:14 cinco años hasta llegar a la mitad de control

Voz 0689 23:17 desde que accedió al Gobierno Mariano Rajoy si el año pasado se practicaron más de seis millones y medio de pruebas en dos mil diecisiete apenas se realizaron tres millones la respuesta de gobierno solicitada por el Grupo Socialista en el Congreso dibuja un panorama desalentador sobre la persecución de este tipo de delitos contra la seguridad vial en el que disminuyen tanto las pruebas de control de alcoholemia con las pruebas realizadas para la detección de sustancias tóxicas los datos ofrecidos por el Gobierno describen el descenso en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias dándose el caso paradójico en ciudades como Madrid donde no sólo desciende a la mitad el número de controles sino que hay además una notable diferencia en los controles de la zona norte o de la zona sur de la capital en dos mil dieciséis Se practicaron en total más de cinco millones de pruebas mientras que en dos mil diecisiete Se realizaron tres millones el número de controles sobre sustancias psicotrópicas o drogas Se estimaba en dos mil dieciséis en sesenta y cinco mil controles mientas que en dos mil diecisiete extiende hasta los cuarenta mil

Voz 0027 24:13 controles ocho y veinticuatro de la mañana siete y veinticuatro en Canarias Miguel Ángel Heredia es el diputado del PSOE que planteó las preguntas en las que el Gobierno ha revelado estos datos señor Heredia buenos días

Voz 19 24:22 hola qué tal buenos días gracias por estar esta mañana

Voz 0027 24:25 la SER empecemos si le parece por la reducción del número de policías y guardias civiles el Gobierno ha insistido en en el pasado en que la tasa de reposición que es esa limitación que se impuso durante la crisis para renovar las plazas que se iban quedando vacantes las jubilaciones entre ellas que esa tasa de reposición estaba estrechando las plantillas de los cuerpos de seguridad esto lo había dicho el Gobierno pero es hasta qué punto les sorprende este dato casi nueve mil policías menos que cuando Rajoy llegue al Gobierno

Voz 19 24:50 bueno ha habido un recorte brutal desde que Rajoy llegó al Gobierno en los cuerpos y fuerzas de asegurar el estrado tanto Policía Nacional como en Guardia Civil no solamente se trata de un recorte en recursos humanos sino también el recorte en en medios materiales hay que hablar es una reducción significativa en el número de vehículos en lo que se destina a todo lo que es el equipamiento y también una inversión que brilla por su ausencia en muchos casos en lo que se refiere a mejora de comisaría de Policía aire cuarteles de la Guardia Civil

Voz 0027 25:19 la la respuesta que el Gobierno es una compilación de datos sólo o incluye alguna declaración de intenciones de vamos a revertir esto

Voz 19 25:28 bueno en principio no hay ninguna in el ción de cambiar esa política de hecho el recorte ha sido un recorte brutal recorte brutal desde que Rajoy llegó al Gobierno se están quitando agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil de la calle de nuestro país y eso sin duda alguna está repercutiendo en materia de seguridad ciudadana parece que el Partido Popular apuesta por aquello que dijo a que el delegado de Gobierno en Madrid que en Pekín la seguridad que se la pague el porque siempre tiene como alternativa a la seguridad privada que donde se ha seguimos sin

Voz 0027 25:57 pero se puede establecer un vínculo entre la reducción de agentes consecuencias que hayan ustedes he notado en seguridad ciudadana eso eso sea anotador existe

Voz 19 26:06 no vamos a ver si hay mucho menos efectivo y estamos hablando de miles de efectivos de Policía Nacional de Guardia Civil estamos hablando de una reducción o una deficiencia en materia de seguridad ciudadana sin ningún género de dudas de hecho estamos hablando de que hay más carga de trabajo para Policía Nacional Guardia Civil que algo de lo que se han quejado tanto los sindicatos de policía como la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Voz 0027 26:31 sobre los otros datos que hemos contado esta marejada qué explicación le encuentra usted a la reducción a la mitad el número de controles de alcohol Mier organillo no estamos hablando de de tasas de reposición ese ese argumento así que no funciona ha caído en un treinta por ciento el control de drogas más de un cincuenta por ciento el número de controles de alcoholemia que se practican en las carreteras esto qué explicación le encuentra el Partido Socialista

Voz 19 26:53 bueno por primera vez dos décadas en nuestro país hay un incremento de dos años consecutivos el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico a qué se debe eso pues se debe fundamentalmente a que el número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico en los últimos dos años se ha reducido en doscientos treinta efectivos en que se han perdido sí me siento practicamente seiscientos vehículos de la Guardia Civil me estoy refiriendo a motos ya vehículos coches de la Guardia Civil de Tráfico también ha habido un recorte brutal como bien dice los controles un doce por ciento menos de controles de alcoholemia y un dieciséis por ciento menos de controles de sustancias psicotrópicas en los años dos mil dieciséis dos mil diecisiete que casualmente coinciden con el incremento de víctimas mortales de tráfico a pesar de ello el número de positivos se ha incrementado algo lo que se refiere a los positivos en alcohol uno coma tres por ciento pero lo que se refiere a sustancias Xicola los está fundamentalmente anfetamina estamos hablando de una incremento del treinta por ciento luego vi un recorte brutal en medios materiales llena de recursos humanos por parte de la Guardia Civil de Tráfico

Voz 0027 27:58 cuando usted plantea esto al Gobierno que les dicen esto es lo que hay está

Voz 19 28:02 bueno el Gobierno es la voz lo que planteó son en qué situación nos encontramos porque claro el hecho de que haya un incremento en el número de accidentes de tráfico sobre todo de víctimas mortales tiene que haber una razone esa razón el cual eso pues fundamentalmente dos uno como Le digo los recortes lo que se refiere a Guardia Civil de Tráfico y otros lo que se refiere a los recortes en materia de carreteras decirles de que Rajoy llegue al Gobierno practicamente no inversión en mejora de asfaltado no se ha hecho nada por suprimir puntos negros de tráfico y hay un dato muy objetivo

Voz 0027 28:33 desde que Rajoy llega al Gobierno en dos mil dos

Voz 19 28:35 que hay veinte provincias españolas donde no se ha construido un solo metro de carretera nacional nueva esto es sencillamente una barbaridad lo único que hace el Gobierno es incrementar la recaudación en radares de tráfico hay que decir que la recaudación de radares de tráfico en nuestro país cada día se recaudan doscientos dieciocho mil euros o radares de tráfico ha habido un incremento del once por ciento en el número de radares hay más radares hice recauda más por un hecho también significativo y que los radares de Tráfico no es tan instalado en aquellos puntos negros de tráfico es decir en aquellos puntos donde se producen

Voz 0027 29:11 el señor Heredia los radares en sí no son malos

Voz 19 29:15 los radares no son malos si se plantean con el objetivo de tenía en un principio cuando separar el objetivo en el que se instaló los radares con gobierno socialista fue ubicarlo en aquellas zonas donde habían más accidentes para prevenirlos pero hemos pedido al Gobierno en Pekín dos preguntas parlamentarias la primera saber cuál eran los cincuenta radares donde se encontraban los cincuenta radares de tráfico temas multado por otra parte cuál eran los puntos negros de tráfico más importante donde había más víctimas en nuestro país y sabes que no coincide porque él no coinciden porque no es tan instalado en aquellos puntos donde verdaderamente se necesitan esos radares en las zonas donde hay más accidentes

Voz 0027 29:53 Miguel Ángel Heredia diputado socialista gracias por estar en la SER buenos días

Voz 19 29:57 el placer como siempre gracias

Voz 0027 29:59 de la mañana las siete y media en Canarias Izquierda Unida se persona como acusación popular en el caso de la cárcel de Archidona utilizada como fiel la muerte del inmigrante que según Interior se suicidó la semana pasada la SER ha tenido acceso al escrito que la coalición de izquierdas ha registrado en el Juzgado de Archidona en el que pide ejercer la acusación popular en la posible causa penal por la muerte del interno y la reclusión de quinientas personas en esa cárcel una cárcel reconvertidas recordarán en centro de internamiento de Di de inmigrantes Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 30:28 buenos días Izquierda Unida da este paso apelando a la honda repercusión social de unos hechos que afectan a los derechos humanos del colectivo de los inmigrantes en su escrito ante el Juzgado de Archidona considera que hay elementos que sugieren una concatenación de conductas irregulares en el ámbito de la administración pública y las fuerzas de seguridad relacionadas con la muerte del ciudadano argelino hallado ahorcado en su celda el pasado

Voz 0027 30:49 jueves horas antes estos hechos el coordinador

Voz 1441 30:52 era el de Izquierda Unida Alberto Garzón había visitado precisamente esa cárcel para denunciar las condiciones insostenibles del medio millar de inmigrantes recluidos allí sin condena penal en unas instalaciones que han sido habilitadas sobre la marcha como centro de internamiento para extranjeros el caso ha llegado también al Congreso Unidos Podemos pedía el viernes la reprobación del ministro de Interior por estos hechos el PSOE solicitaba ayer mismo la comparecencia de Zoido en sede Parlamento

Voz 0027 31:16 Alberto Garzón coordinador general de Izquierda Unida buenos días

Voz 20 31:19 qué tal muy buenos días ustedes han presentado señor Garzón

Voz 0027 31:22 este escrito en el que dicen literalmente que piden personarse porque existen elementos que hacen pensar en una concatenación de conductas irregularidades de conductas irregulares perdón en el ámbito de la administración pública de las fuerzas de seguridad del Estado estas conductas están relacionadas con su escrito con el fallecimiento de Mohamed Boulder bala cuáles son esos indicios cuáles son esos elementos que apuntan a conductas irregulares irregulares de las fuerzas de seguridad

Voz 20 31:50 pues sí la verdad es que todo este caso en el caso se Silvio es prácticamente un punto más dentro de una concatenación de sucesos verdaderamente inhumanos provocados fundamentalmente por la política responsable del Gobierno nosotros hemos tratado con esta acusación popular de dar apoyo a toda la luz o sea que desde el minuto uno están llevando a cabo los abogados de las familias de las personas migrantes allí de los movimientos sociales como My Málaga Acoge o la Plataforma que desde el primer minuto están denunciando está cúmulo de irregularidades que van desde en primer lugar las obstáculos a que cada emigrante tuviera puesto un letrado tuve la oportunidad de defenderse de unas garantías jurídicas necesarias un cumplimiento estricto de los derechos humanos en segundo lugar una reconversión absolutamente irregular de una cárcel no habilitada es decir estamos hablando de una cárcel que no tiene un plan de evacuación que no tienen un sistema antiincendios que no tiene funcionarios de hecho los funcionarios que procedían de Almería prevista para llegar a enero han también interpuesto determinadas acciones judiciales porque se ha retrasado esa pues posición tienes cubren ese puesto son los antidisturbios nada más y nada menos como nunca su perfil que desde luego no parece el más razona hable para esta situación están metidos estas personas retenidas en esta en este centro penitenciario lo cual va en contra de la ley de Extranjería es un incumplimiento de la Ley de la propia ley de extranjería que dice que las personas sin papeles tienen que estar bueno bien encerradas perdón un espacio donde la movilidad sea posible que son los pretendidos en este caso no es así en este caso hablamos de una cárcel con sus verjas y que les vive de los antidisturbios ya han circulado vídeos por Internet obtenidos por directamente a estas personas con un con migrantes en los que se debe pues verdaderas palizas por parte de los antidisturbios en determinadas circunstancias no sabemos de qué vías son grabados esos vídeos porque la falta de transparencia es absoluta ni siquiera sabemos mis amigos abogados cuántas personas que en ese caso es suicidio es un casos sin esclarecer el suicidio es además algo ante lo que la familia no se lo cree legítimamente pero lo más importante es que incluso para esclarecer esos hechos está haciendo por parte del Gobierno dificultad de poder obtener información dado que sea deportado buenos días posteriores al suicidio a más de ochenta personas que podrían haber sido testigos claves en un

Voz 0027 34:17 usted cree que esto se está haciendo para obstaculizar la investigación usted cree que las estaciones están específicamente y ejecutadas para obstaculizar esa investigación

Voz 20 34:27 aquí el Gobierno desde el primer momento está tratando de que no se conozca nada de lo que sucede dentro porque no sería extraño que esto tuviera una relación directa insisto en que la dificultad de los letrados muchos de Izquierda Unida muchos de otras todas las formaciones y movimientos sociales para acceder a sus defendidos es brutal tienen que tener delante siempre el antidisturbios gente en algunos casos los letrados se cuentan con que sus defendidos que son de nacionalidad argelina están defendidos traducidos por personas marroquíes que

Voz 0027 35:00 con las que no tienen buena relación cuestiones

Voz 20 35:02 geopolíticas es decir aquí hay un cúmulo de cuestiones que una una pueden parecer menores pero en el que el conjunto es una vulneración brutal de los derechos humanos sumado por ejemplo a lo que ya está constatado es decir el Gobierno negó que hubiera menores de edad porque la ley establece que los menores no pueden ser recluidos en el mismo espacio que los mayores de la niña en un centro penitenciario ni siquiera tampoco en un centro de internamiento el Gobierno negó que hubieran menores de edad pero se vio obligado a hacer las pruebas óseo métricas que son una medición de de la me agradecía una muñeca para saber si eran menores uno instó vieron que liberar a instancias de una petición directa de la ONU al menos a siete menores lo que ocurre es que estas pruebas no son métricas tienen un margen de error de unos dieciocho meses es decir hay gente que tiene documentación que dice que es menor de edad con diecisiete años pero las pruebas a someterle dieron que podría ser mayor de edad en ese caso la ley establece que hay que hacer pruebas complementarias porque la documentación es la que prevalece sin embargo gobernar interpretan que las pruebas hechas en este caso por la Junta de Andalucía son suficientes todas estas irregularidades insisto parecen menores pero dentro de este pack este conjunto son verdaderamente graves porque están surgieron una provincia la ponencia como es Málaga que está al lado nuestra en un espacio muy lejano a Málaga tuvimos siempre un FIA que eso conseguimos cerrar que estaba en el centro de la ciudad pero esto está ya a unos ochenta kilómetros de la ciudad ciudades en una explanada donde por cierto la arbitrariedad es brutal hubo un caso posible de TVC de tuberculosis de un argelino la propia policía se puso nervioso lo llevó al hospital y lo liberó en el acto allí para no tener problemas es decir la arbitrariedad con la que está manejando este caso arbitrariedad con la que se está trabajando es verdad

Voz 0027 36:49 impropias de un país como España Alberto Garzón gracias por estar en la SER buenos días

Voz 5 36:54 sí gracias como siempre

Caixabank patrocina este espacio

Voz 0027 39:05 el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa habitado por falta de transparencia la nueva ley de financiación de partidos políticos que se acababa de aprobar en el Parlamento habían apoyado todos los partidos que forman el Gobierno e izquierdas también el principal partido de la oposición conservadora el lo negociaron durante meses en secreto el debate público y parlamentario duro Un triste cuarto de hora ante la indignación que eso había generado el presidente del país invita ahora la ley una ley que iba a permitir a los partidos recaudar todos los fondos que quisieran sin límite que además se les iba a devolver a los partidos todo lo que pagaran Neiva informa para la SER desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 24 39:39 la ley fue tramitada durante la última sesión del Parlamento antes de las Navidades iPS a la seriedad de los cambios que se proponían su texto fue debatido durante poco más de quince minutos antes de ser votado en una muestra de consenso realmente extraordinario para el Parlamento luso la le contó con los votos a favor de todas las formaciones con la excepción del derechista el Centro Democrático Social del único diputado del partido de las personas los animales y la naturaleza expertos cívicos han denunciado el secretismo con el que se tramitó el decreto que fue preparado entre el Gobierno y la oposición en reuniones a puerta cerrada sin actas que recogieran lo dicho en ellas el jefe del Estado ha coincidido con los críticos y ha utilizado su poder de veto para devolver el decreto al Parlamento exigiendo que se vuelva a tramitar con mayor escrutinio público

Voz 0027 40:29 en Francia el presidente Macron ha anunciado que promoverá una nueva ley para impedir las noticias falsas durante las campañas electorales pretende que quienes consideren estar siendo víctimas de una campaña de intoxicación que puedan denunciarlo por la vía de urgencia a un juez y que éste pueda ya no sólo suprimir esa noticia sino bloquear la web que el esté difundiendo Isabel Villar buenas ideas

Voz 11 40:48 buenos días Macron también quiere reforzar a las autoridades audiovisuales para que eviten que televisiones controladas por Estados extranjeros desestabilice en una campaña electoral y sobre las plataformas digitales y sobre las plataformas digitales Macron pretende que sean más transparentes sobre los contenidos patrocinados que difunden por Internet e incluso obligarles a que hagan públicas la identidad de sus anunciantes dice el presidente que todas las voces no valen lo mismo y que él sólo quiere proteger la democracia liberal de noticias falsas noticias que no son más que patrañas inventadas para ensuciar a figuras públicas asegura Macron que en mayo denunció intentos de desestabilizar su campaña por parte de medios estatales

Voz 0047 41:27 esos como Rusia Today que empieza ahora a operar

Voz 11 41:30 la televisión en Francia la propuesta de Macron ha sido muy criticada por Marine Le Pen que acusa al presidente de querer

Voz 0047 41:35 amordazar a los ciudadanos al controlarlo

Voz 11 41:38 se dice en Internet por su parte Reporteros Sin Fronteras quiere esperar a conocer el texto completo de la ley pero avanza que se mantendrá vigilante sobre el respeto de las libertades periodísticas en el marco de la reforma que plantea Macron

Voz 0027 42:18 horas el portal de noticias político ha publicado esta madrugada que una docena de legisladores del Congreso de Estados Unidos se reunió en diciembre con un reputado psiquiatra con el propósito de dilucidar si el presidente Donald Trump está capacitado para ejercer su cargo encuentros que tuvieron lugar los días cinco y seis de diciembre y entre los legisladores que esa reunión con ese psiquiatra hay un senador republicano bueno todavía no hay respuesta de la Casa Blanca lo que sí ha hecho esta madrugada la portavoz de la Administración Trump ha sido intentar quitarle hierro al conjunto de tuits que lanzó ayer el presidente contra el régimen de Corea del Norte el último recordándole que él tiene un botón nuclear mucho más grande y más poderoso que el millón Manuel Jabois te sorprende el botón grande de Trans buenos días

Voz 1389 43:04 buenos días Aimar no es ninguna sorpresa me parece que no lo es todo en Trump es grande su ropa es grande para disimular su pesos el botón nuclear desde luego tiene que ser grande aunque sea sólo por defecto y me parece que su América además de ser ya grande de por sí el pretende hacerla más grande a uno con ese lema se presentó a las elecciones es decir que estamos hablando de un gobernante desproporcionado en el sentido más cinematográfico de la palabra estamos hablando no de una presidencia y de un Gobierno sino directamente de una superproducción de de catástrofes pero no no creo yo que tener el botón tan grande es algo de lo que se pueda presumir es decir también es una manera de decir que estas mayor o que o que ya no ves bien yo recuerdo estar viviendo ya un par de años un partido de fútbol a una distancia bastante considerable de de Luis María Anson todo el estadio Santiago Bernabéu podía leer lo que estaba escribiendo como se desactiva la prepotencia y la soberbia de un gobernante que hace esas declaraciones públicas con armas nucleares pues imagino que desde dentro de lo que está haciendo ahora mismo por ejemplo Steve a su antiguo defensor pero sin salir de la Casa Blanca la gente a la que le gusta todo grande no puede medir sus afectos ni sus odios todos los días son el último de sus vidas son hombres excesivos y no te digo nada si tienen el botón nuclear cerca será el último de sus vidas y probablemente también de las muestras trampear la partida de cartas y les subes la puesta todo el rato es de los que ponen su cabeza en la mesa hice la jugada y el problema pasa entonces a no ser nuestro ya sino hacer sólo de quién gane esa mano hice que con su cabeza un beso hay marcha

Voz 0027 44:48 hasta mañana Jabois nos vamos ahora a Italia a Venecia donde ayer dos ladrones protagonizaron un robo de película se llevaran de un palacio valiosísimas joyas del jeque qatarí Al Thani justo el día antes de terminar la exposición en la que estaban esas joyas vista del público forzaron la vitrina y ahora mismo policía todavía les está buscando pero les hablamos de Venecia hoy porque un grupo de arqueólogos acaba de descubrir que la ciudad de los canales es casi dos siglos más antigua de lo que se creía hasta ahora

Voz 25 45:17 Italia Joan Solés

Voz 26 45:19 el mío

Voz 0946 45:25 los bandoleros seguirán cantando a Venecia es siempre igual como escuchamos el agote Dioni en su góndola con turistas por los canales a cambio de una buena propina que escapa al fisco italiano él eso cierto Venecia sigue igual pero vieja lo es mucho más de lo que se creía los restos arqueológicos hallados a siete metros bajo los mosaicos de la basílica de San Marco demuestra que la ciudad de los canales empezó a construirse a partir del año seiscientos cincuenta casi dos siglos antes de lo que indican los tratados de historia según el investigador que ha dirigido el estudio Albert Abel Román de la Universidad del Estado de Nueva York el descubrimiento prueba que en el siglo VII ya ser rellenó Nava La Laguna hice generaban piezas de tierra firme para la construcción de edificios trece siglos después Venecia sigue fascinando al mundo para bien y para mal aún con noventa centímetros de Acua alta sobre el niño del del mar con la plaza de San Marcos y alrededores completamente inundados Venecia acogió la pasada Nochevieja nada menos a cien mil visitantes incluidos los ladrones que ayer en el Palacio Ducal desvalijaron la exposición de joyas de los marajás queda de un jeque de Qatar golpe perfecto en escenarios cinematográfico al mejor estilo de las películas

