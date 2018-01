Hoy por Hoy (04/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:14 íbamos al Tribunal Supremo donde la defensa de Oriol Junqueras va a pedir esta mañana a los jueces que le dejen en libertad a Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:21 tras la algo que parece poco probable al menos si mantiene su línea de declaración de sus últimas comparecencias para los jueces no es suficiente con que el artículo ciento cincuenta y cinco no es suficiente con que prometa que no volverá a la vía unilateral del proceso independentista magistrados y Fiscalía quieren garantías de que por ejemplo no habrá más altercados violentos como los de Barcelona el veinte de septiembre y eso hasta el momento nos dicen no ha llegado a la espera de lo que diga hoy su defensa ante la Sala de recursos en la próxima hora Oriol Junqueras será trasladado desde la cárcel de Estremera hasta la Audiencia Nacional desde allí hasta el Tribunal Supremo a través de la puerta de carruajes gracias

Voz 0027 00:50 Alberto más noticias este jueves cuatro de enero Carolina Gómez

Voz 0393 00:53 se lo estamos contando esta mañana en la SER desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno hay un diez por ciento menos de policías y un siete por ciento menos de guardias civiles también se han reducido a la mitad el número de controles de alcoholemia en la carretera son datos oficiales del propio Ejecutivo los ha reconocido en una respuesta parlamentaria al Partido Socialista el diputado Miguel Ángel Heredia acaba de pasar por los micrófonos de las

Voz 2 01:14 en principio no hay ninguna e intención de cambiar esa política de hecho el recorte ha sido un recorte brutal recorte brutal desde que Rajoy llegó al Gobierno se están quitando agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil de la que ayer de nuestro país y eso sin duda alguna está repercutiendo en materia de seguridad ciudadana parece que el Partido Popular apuesta por aquello que dijo a que el delegado del Gobierno en Madrid que el quiera seguridad

Voz 0393 01:38 Izquierda Unida se presenta como acusación popular por el fallecimiento del inmigrante argelino en la cárcel de Archidona convertido en incide improvisado en su escrito sostiene que existen elementos que hacen pensar en una concatenación de conductas irregulares por parte de la Administración Alberto Garzón sostenía hace unos minutos en estos micrófonos que el Gobierno está impidiendo que se esclarezca el caso desde el primer momento

Voz 2 01:59 más importante es que incluso para esclarecer esos hechos está haciendo por parte del Gobierno dificulta de poder obtener información dado que sea en los días posteriores al suicidio a más de ochenta personas que podrían haber sido testigos clave

Voz 3 02:16 el Ayuntamiento de A Coruña ha decidido por unanimidad otorgar el título de Hijo Predilecto a Ángel Gómez elevada el director de Radio Coruña

Voz 0393 02:25 la SER que falleció el pasado veinte de noviembre en los cincuenta y nueve años Radio Coruña Consuelo Bautista dos días

Voz 4 02:31 pues si esa comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento

Voz 0393 02:34 Mediapro de A Coruña ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos el nombramiento del director de Radio Coruña Ángel Gómez Bada como hijo predilecto destacando la

Voz 4 02:44 durabilidad y la libre opinión que

Voz 0393 02:46 inventaba para conseguir el progreso social y su firme apoyo a la radio como medio de comunicación en un contexto de cambios radicales a nivel periodístico además su capacidad de

Voz 5 02:56 trabajar en círculos empresariales de alto nivel

Voz 0393 02:59 defendiendo a la vez a los más débiles definiendo como un ciudadano próximo digno y generoso con respeto y respaldo total a la labor de los periódicos

Voz 0027 03:08 gracias consuelo himnos queda la bolsa Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 03:11 buenos días la Bolsa sigue subiendo lleva tres jornadas haciéndolo ahora mismo gana el IBEX35 un cero con seis por ciento y con esta ganancia se acerca a los diez mil doscientos puntos también suben el resto de bolsas europeas subidas de casi el uno por ciento en sus principales índices que vienen después de una noche de de ganancias muy importantes en las bolsas asiáticas el Nikkei el principal indicador ahí en Japón e abierto esta madrugada por primera vez en el año y lo ha hecho con ganancias superiores al tres por ciento también subidas de casi el cinco por ciento en algunas bolsas chinas en cuanto a los últimos datos de los mercados en Estados Unidos también nos han dejado subidas importantes sus principales índices han empezado el año con ganancias de casi el dos por ciento

Voz 0027 04:03 hoy por hoy Rosa Márquez buenos días

Voz 6 04:06 muy buenos días saludos de El Corte Inglés si has empezado el año con ganas de deslumbrar y emocionar El Corte Inglés te ha preparado miles de ideas para de ese arte pum muy feliz dos mil dieciocho con precios y descuentos que son un auténtico regalo los hay para todos los gustos y a los muy caseros estas propuestas les vendrán de maravilla para equipar ir a renovar su hogar porque los juegos de payasos copas de agua vino o de champán de la marca bohemia tienen un treinta por ciento de descuento ideal para reponer toda la cristalería y toda la ropa de casa atiende hasta el cuarenta por ciento en textil de Campbell y cocina además puedes darte el capricho de estrenar la maravillosa olla a presión W MEC Perfect Plus con el treinta por ciento de descuento una oportunidad increíble que no puedes dejar pasar de muchísimas ofertas más aprovecha las hasta el cinco de enero feliz dos mil dieciocho en El Corte Inglés nada más Estado ratito como siempre os espero

Voz 5 05:05 bueno una noticia muy muy dulce áreas

Voz 8 05:18 hoy por hoy en cadenaser punto com pedí en las redes sociales spain arroba on

Voz 9 05:23 por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 5 05:30 sólo dos de la tarde la una en Canarias recorrer el mundo se gasta llegará el lugar exacto

Voz 2 05:38 no son ocho los supervivientes entre el el momento

Voz 5 05:40 Justo en el momento en el que después de muchos acceder a la información en directo

Voz 0027 05:47 Campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil

Voz 5 05:49 e inmediata a ganar la calle aquí en Washington para no ahora él motro estás donde estás tú

Voz 0027 05:55 el lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 5 05:59 hora catorce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 10 06:07 si quieres estar el día en el deporte escuche a SER Deportivos cuenta que es la más arrancamos una orden

Voz 11 06:13 Canio en donde resumimos todo el deporte del día en SER Deportivos gracias por habernos como más opone por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la TDT es decir la tele nuestros enlaces en la Red

Voz 10 06:23 a la web tres W punto cuando toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión análisis la NBA con Daimiel deporte femenino tiene muchas cosas más todos los días de tres a cuatro de la tarde

Voz 12 06:37 bueno va a seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 1 06:42 cierra los ojos y piensen por un instante en estas tres ideas Valencia discotecas y música electrónica

Voz 5 06:49 concentren se en estos tres conceptos Podium podcast presenta Valencia destrozo

Voz 0393 06:56 sí

Voz 13 06:56 esta es la historia de un lugar y un momento de quiénes lo imaginaron de quiénes lo hicieron posible de quiénes lo disfrutar esta es la historia de un país que rompió con él

Voz 5 07:07 una serie documental musical sin precedentes que revise el mayor movimiento clubes del mundo Valencià nuestra exclusiva de Podium podcast punto com

Voz 14 07:23 en IMS

Voz 5 07:24 capítulo de ayer el dato del paro registrado cae en doscientas noventa mil personas respecto a dos mil dieciséis en el global de dos mil diecisiete

Voz 15 07:35 acabamos de conocer los datos de paro en todo España Quisiera felicitar Occidente Gobierno muchas gracias señor presidente permítame felicitarlo muchas gracias permítame solicitarlo porque a pesar estas dificultades a pesar estas incertidumbres las vacas flacas galegos sabe

Voz 13 07:50 torna en momentos de dificultad muchas gracias

Voz 5 07:54 hoy por hoy que es el peor dato de los últimos años es el mejor año desde hace más de diez

Voz 14 08:08 vuelve a intentar mucho más tarde

Voz 16 08:11 que el mercado ha pinchado sea caído que en el año dos mil diecinueve al final finales haya veinte millones trabajando TNS

Voz 5 08:23 al que creo que podemos llegar a todo el mundo ponen de su parte de lo que tiene que poner

Voz 14 08:28 es un coloso

Voz 16 08:31 lo que se está precarizar aún más el mercado que tenemos

Voz 14 08:35 no sería normal me retiro estoy debiendo

Voz 5 08:45 es como saben la gran prioridad en la contratación que se ha producido la contratación aún más en precario las políticas que estamos aplicando funcionan si se muy pronto Smith los datos que nos reconfortan los estimulantes todos los anima a estimular nos a todos de sería difícil a topar un estímulo me Jordi en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común España

Voz 14 09:23 pedreas sí

Voz 5 09:25 ah el Consejo de Europa denuncia que España no está haciendo mucho caso por no decir ninguno a las recomendaciones para mejorar la transparencia prevenir la corrupción

Voz 17 09:36 es dice a este Gobierno lo que Ciudadanos lleva tiempo diciendo de no adopte una acción decidida contra la corrupción

Voz 18 09:48 no retrase la decisión que tiene una sed

Voz 0027 09:51 adora imputada por cinco delitos

Voz 14 09:53 no te entiendo

Voz 5 09:57 el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento que es puramente político

Voz 14 10:02 hoy pendiente de hordas

Voz 19 10:06 el portal de Belén es la Virgen San José el Niño si acaso el buey y la mula no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas

Voz 5 10:26 con Aimar Bretos el el miedito

Voz 20 10:46 eh cabeceras de las una de esas entonces editoriales con sonido pueden escuchar todo sentido y te todos los días anteriores en nuestra página web Rey Porriño punto es

Voz 0027 10:58 estrenáis arriban a derechas agradeceré de las nueve y ahí están todos firmados por Danny De la Fuente Javier González Ferrari buenos días Lola García como estas guarderías

Voz 16 11:08 hola buenos días Ernesto precarizar muy buenos días muy bueno

Voz 5 11:10 el día que vamos a jarras orgasmos es eh

Voz 0027 11:14 en cuestión de minutos que que llegue al Tribunal Supremo el furgón en el que están trasladando la yunquera va a asistir en principio asistir solo como oyente a la vista por el recurso que presentó su defensa pidiendo que lo dejen en libertad tú eres cerca de un buen conocedor del Supremo que opciones reales de que los tres magistrados que tienen que tomar la decisión pasen por encima del criterio del juez que salgan a la fiscalía y optan por dejar en libertad provisional a Juncker

Voz 0587 11:43 bueno opciones teóricas todas hay más opciones teórica

Voz 5 11:47 esto es reales efectivas a eso ya es otra

Voz 0587 11:50 no yo creo que la sala que preside el magistrado Miguel Colmenero hay que por cierto fue candidato fijar generan pidiendo con Julián Sánchez Melgar que finalmente ganó la batalla a la preside Miguel pero además es el de está acompañado en esa sala por Alberto Jorge Barreiro Francisco Verne no van a modificar la posición del juez Llarena magistrado Llarena instructor del cuatro de diciembre sube confirmó la adición de Carmen Lamela en la Audiencia Nacional yo creo que es un mal momento para esta vista lo digo de verdad no digo

Voz 21 12:27 o qué

Voz 0587 12:30 digamos el el el tema no se pueda modificar ahora pero no se va a modificar ahora porque entre otras cosas el magistrado Llarena ha colocado toda la perspectiva de Suu de la instrucción sumarial desde el auto del cuatro de diciembre donde mantiene la prisión de Juncker ha y otros ex concejales la ha colocado en la reiteración delictiva a partir de que Juncker as por Joaquín fue conseller Jordi Sánchez el presidente de la Asamblea Nacional de Catalunya son candidatos a las listas en el veintiuno de diciembre eso ya lo tienen cuenta en ahí dice que sus aspiraciones a tener responsabilidades públicas plantean ir realzan la reiteración delictiva esto convierte como vs Supremo hay Jean del Parlament caída del Govern

Voz 0027 13:20 hay personas que iban en esas listas que tienen

Voz 16 13:22 trae diputados que aspiran a

Voz 0027 13:25 por parte del próximo Gobierno de Cataluña como del anterior que si quedaran en libertad

Voz 0587 13:30 jugaron en libertad con una valoración una valoración del papel de cada uno en el y en el en la convocatoria del primero de octubre es decir otorga al famoso documento la es no es la estola humeante encontradas en casa de IV el número dos de Juncker hacia el veinte de septiembre al documento enfocada hacia el comité estratégico un papel relevante hicimos yo creo que esto no va no refleja esto qué va a pasar lo que quiere el Gobierno como se lo que quiero

Voz 0027 14:04 es que al Gobierno le interesa que Junqueras quedó hoy en libertad

Voz 0587 14:07 yo yo no sé si le interesa honor yo sé lo que quiere el Gobierno hice lo que en el Supremo interpretan que quiere el Gobierno lo tengo por los dos lados y por eso lo digo sino no lo diría

Voz 0027 14:15 hemos por partes que quiere el Gobierno

Voz 0587 14:18 sí a realmente realmente aliviados y Yunquera sale de prisión le permitiría al Gobierno jugar desarbolaron desacreditan cree el Gobierno a Ramón a decirle o Si estuvieras aquí como Oriol Junqueras subirá la cara ahora estarías en libertad como Oriol Junqueras eso querría al Gobierno

Voz 0027 14:38 que interpretan en el Supremo que quiere el Gobierno

Voz 0587 14:42 bueno interpretan que se sentiría realmente enviado pero el Supremo está en otra el Supremo de facto fíjate Aimar el ciento cincuenta y cinco se extingue desaparece cuando se forma el Govern pero lo que tendremos es falso supremos sustituyendo al distinto es a la realidad porque porque como hay diputados electos que tienen problemas con la justicia la actividad parlamentaria en este país no normal es incompatible con una prisión preventiva lo hemos visto en los años ochenta y noventa en el País Vasco salvo alguna que puedas ir a tomar posesión con el caso de un candidato a lehendakari que fue una vez pero eso es todo

Voz 0027 15:21 la parlamentaria las comisiones juntas dos guardias

Voz 0587 15:23 ex preso los políticos que están en prisión y preventiva acompañado por dos guardia civiles al Parlament a cada sesión a cada votación

Voz 0027 15:33 García directora adjunta de la vanguardia como lo estuvo

Voz 16 15:36 pues que Siguero Se lo que opinan supremo pero efectivamente el Gobierno

Voz 4 15:41 eh preferiría que Junqueras estuviera en libertad que pudiera a intentar ser presidente no solamente por lo que decía Ernesto efectivamente de de contraponer lo a lo que está haciendo Puigdemont sino porque además para el Gobierno aunque cualquiera de las dos opciones no son buenas pero lo considera que Junqueras es más previsible que Puigdemont en este momento si efectivamente en los últimos meses se ha demostrado que que contiene un componente de imprevisibilidad lo que para el Gobierno de Rajoy es de de de seguir Lola

Voz 0027 16:20 que ahora mismo dentro de los escenarios factibles el menos malo para el Gobierno es que Junquera sea investido

Voz 4 16:26 efectivamente igual las posibilidades de que se investidos pasan porque porque saliera de prisión en cuanto antes y lo que pasa es que como bien decía Ernesto es bastante difícil que ocurra hoy yo creo que hay una colisión y muy interesante entre el derecho a ejercer el cargo para el que ha sido elegido no que que que es un derecho muy protegido por la Constitución no en el tema de la reiteración delictiva que curiosamente sino si no se hubiera presentado pues no concurría tanto

Voz 16 17:01 con como

Voz 4 17:03 como bien señala el magistrado y arena no es una coalición interesantísima porque en fin yo creo que dependerá entonces de la declaración que pueda efectuar hoy Jungeras de las garantías sobre el grado de compromiso que pueda hacer Yunquera ante los magistrados de que no reincidir a en la en la desobediencia en caso de

Voz 5 17:24 copar un cargo público me imagino Javier bueno eso ya lo hizo

Voz 16 17:28 Caride Forcadell se libro de la de ir a prisión nada más librarse de la presión pues siguió por el mismo camino de siempre yo a mí y yo no estoy muy de acuerdo en que en que sean más previsible fíjate Junquera es que que lo que pasa que yo creo que Puigdemont que ha llegado a un punto de sobreactuación de un calibre sobrenatural absolutamente pero pero con con de Junqueras que ella con quién presumiblemente la vicepresidenta del Gobierno se iba a entender iba al final acabó final acabó como acabó la historia dos de las opciones que hablan no son malas tú lo has dicho las dos las dos opciones son malas

Voz 4 18:11 dentro de esas dos opciones la personalidad de pulmones mucho más inestable en ese sentido y es una persona que ha demostrado en fin buscar siempre soluciones imaginativas

Voz 16 18:22 a siete magia hoy amanecerá así demasiado imaginativas hombre yo estoy con con Ernesto yo creo que hoy hoy no no va a salir de prisión

Voz 0587 18:33 no voy seguro que no porque además no cuando el aún no claro

Voz 16 18:37 la mañana me refiero a eso pero quedan trece días para la constitución del Parlament trece días entre cedidas pueden pasar muchas cosas todavía

Voz 0587 18:48 bueno yo creo que realmente esta situación como decía es un mal momento para un recurso de apelación si yo fuera el digamos el letrado defensor si fuera Andreu de Jo momento especialmente digo porque no se puede digamos como no hay no se sabe cuál va a ser el rumbo lo fundamental insisto supremos guardianes de facto de del futuro Govern entonces yo creo que va a

Voz 15 19:17 la digamos a confirmar el auto del cuatro de

Voz 0587 19:20 de diciembre de magistrados de arena el problema de la prisión de de Yunquera así de los demás miembros los que están en prisión pues se revisará después es decir después de forme gobierno de porque CBA

Voz 4 19:35 el rumbo

Voz 0587 19:38 en relación al concepto de reiteración delictiva yo no comparto muchos este concepto y yo soy periodista y por lo tanto es decir trato de reflejar la realidad yo no comparte el criterio hay un elemento si queréis superficial pero lo Piolín

Voz 4 19:55 bueno violines están de vuelta

Voz 0587 19:58 aquí de sentido amén de Almería buenas

Voz 5 20:00 es importante Asquerino es por si alguien está alucinando los no lo he hecho para que se ha marchado Estiarte ha disminuido por Happy de dos temas de violencia

Voz 0587 20:16 ciudad de desorden alteración del orden público y todo eso pero estamos hablando aquí de una construcción jurídica distinta estamos hablando de una construcción jurídica distinta y además tengamos un encuentro una cosa eran va a una instrucción acelera ahora se ha recuperado de una bronquitis espantosa partirán de no pudo utilizar el tiempo que piensa utilizar decía estafar a ponerse al día con con los materiales de la Guardia Civil que le han enviado el bar una instrucción acelerada y cuenta con ello con el instrumento del procedimiento ordinario sin que ese procedimiento ordinario procedimiento ordinario la diferencia al procedimiento abreviado exige el auto de procesamiento fraccionamiento hace la clave la clave de un procedimiento ordinario sí desde la reforma del año mil novecientos ochenta y ocho un auto de procesamiento declara firme con ingresó en prisión para los casos de bandas armadas terroristas ir de que esa es la clave que es el delito que se les atribuye estamos hablando impone automáticamente inhabilitación para cargos

Voz 0027 21:21 quedaría inhabilitado en el momento del procesador

Voz 0587 21:23 en el momento en que pensamientos recurso al auto de procesamiento ese cruzado diez declarado firme eso ya pasó con dirigentes de Herri Batasuna en los años noventa en el que usted esta reforma min ochenta y ocho muy relevante

Voz 0027 21:37 más allá tres auténticos más allá del territorio estrictamente judicial Lola García ahora mismo Esquerra está preparando la candidatura de Junqueras

Voz 4 21:47 bueno es que de cara fuera lo que está haciendo es si que John Bon vamos a engañarnos a esperar a ver qué hace que Esquerra está muy dolida con la campaña que hizo Puigdemont y símbolo Thais volveré votada al presidente la presidenta iba no efectivamente entonces considera que esa campaña a ellos les perjudicó mucho porque di un voto digamos sentimental a a Puigdemont que después no quiere que se que se visualice bien que que no está cumpliendo su promesa entonces a partir de ahí claro sí yunquera siguen en prisión tienen menos bazas para para conseguir que sea que sea eras continuo en prisión son conscientes de que el candidato ha de ser de de la candidatura de de Puigdemont y lo que ocurre es que no van a aceptar entonces a cualquiera tendrá que ser fruto

Voz 16 22:44 el acuerdo bastante complejo que es un acuerdo efectivamente Lola muy complejo tú ves un gobierno soberanista con cierta facilidad en los plazos acordados o nos podemos encontrar con que esto no sale al final tenemos que ir a unas nuevas elecciones bueno es que yo no

Voz 4 23:07 descartaría unas nuevas elecciones provocadas por Puigdemont claro no

Voz 22 23:13 a ver este él

Voz 4 23:15 es verdad que fue una persona de su equipo quién le convencido de que dijera que si le votaban si ganaba las elecciones volvería él no estaba muy convencida de hacerlo pero al final lo hizo y ahora también tiene ese bueno pues ese punto de de decir tenía tendría que cumplir mi promesa no sea tampoco descartamos que que en un momento dado regresase

Voz 23 23:40 el pero yo creo que

Voz 4 23:43 que la mayor parte de las posibilidades es que es que se quede ahí muy que sin

Voz 0027 23:51 de parlamentario creo que acta

Voz 4 23:54 que pueden renunciar todos los demás menos Junquera Si Bon y aún así el bloque independentista seguiría teniendo mayoría mayoría absoluta

Voz 0587 24:03 no

Voz 4 24:05 bueno justita pero la seguirían teniendo entonces sí porque todos los que ya sería una retirada demasiado

Voz 5 24:12 todos nos escucha están ahora mismo en bruto

Voz 0027 24:14 que las están dispuestos a renunciar

Voz 5 24:17 el actor no por ejemplo Comín

Voz 4 24:19 no de los que está poniendo más problemas pero es que no les va a quedar más remedio yo creo que eso sí que es un proceso vamos inexorable lento pero inexorable entonces creo que que bueno que pues demuestra que puede provocar unas elecciones una repetición de elecciones porque tiene ahí la la llave para para bloquear que eso pueda pueda puede hacer un

Voz 5 24:43 no

Voz 4 24:44 aquí independentista luego la la verdad es que la legislatura va a ser muy complicada porque como antes decía Ernesto el el el el el Supremo va a acelerar es posible que el juicio sea pues para después del verano para otoño de este año sí efectivamente ya al procesamiento como bien explicaba ya implica inhabilitación pues si tú pones a personas que están encausadas las pones en el Gobierno ya estás provocando una crisis importante en el gobierno por otra parte si son procesados por malversación se reformó el reglamento del Parlament en la última legislatura ir esa reforma implicaba que tendrían que dejar el escaño la oposición puede utilizar esa llave para provocar que dejen el escaño en fin que esto va a ser va a ser en una inestabilidad política importantísima ya no digamos teniendo en cuenta que de aquí a un año y medio en unas elecciones municipales en las que Esquerra Republicana y el PDK en fin la competencia que van a tener base

Voz 5 25:50 eso es si mantiene

Voz 0027 25:53 de la mano alzada de crear dos minutos dos minutos y volvemos

Voz 24 26:01 motero no se come ni un atasco un mutuo pero

Voz 0027 26:04 hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 25 26:06 trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 8 26:27 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales veis arroba hoy

Voz 9 26:33 estoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 5 26:41 vamos a comenzar mirando atrás para partir de una base desde la que entender el presente y prever los movimientos la única de la crisis anunciada

Voz 14 26:49 los resultados electorales de Alemania generalista de mil y una manera a la Casa Blanca niega haber declarado la guerra a Corea del Norte

Voz 10 26:55 el objetivo sigue siendo buscar un acuerdo pacífico para la desnuclearización de Corea del Norte

Voz 13 27:01 terminan con más de cuarenta muertos y terminar también con el arresto de Leopoldo López acusado entre otras cosas de terrorismo dio e ilógica ocurrían Anupong baños de la aviación rusa Ari Siria Cambra poblaciones controladas por facciones islamistas allí está el enviado especial de la SER María Jesús Boehner

Voz 5 27:19 venga ser Cadena Ser punto com servicios informativos

Voz 10 27:32 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 5 27:57 existe un fenómeno de la naturaleza que sólo sucede en el nacimiento de lomo multimillonarios yo si hay en viernes de luna llena

Voz 16 28:07 como en business de Eclipse total

Voz 27 28:10 es un acontecimiento que no pasa de ser operado

Voz 5 28:13 no

Voz 13 28:14 cada viernes Putin hacer un millonario con el cuponazo de un premio de nueve millones de euros o quince con el cuponazo XXL con el Cuponazo de la ONCE tienes toda la aportarán

Voz 26 28:26 cadena

Voz 5 28:28 hacer hoy

Voz 0027 28:32 nueve y veintiocho de la mañana ocho y veintiocho en Canarias acaba de llegar Oriol Junqueras a la sede del Tribunal Supremo realmente a la Audiencia Nacional porque va a esperar en los calabozos de la Audiencia Nacional inside después

Voz 0055 28:43 era trasladado al Tribunal Supremo que está sólo unos metros

Voz 0027 28:46 Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 28:48 tres y cuatro minutos ha llegado un coche a los calabozos de la Audiencia Nacional escoltado por otros dos vehículos de la Guardia Civil directo desde la cárcel de Estremera dentro iba el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras que como decías va a tener que esperar aproximadamente unos cuarenta cincuenta minutos en los calabozos de la Audiencia Nacional después cuando llegue su turno en torno a las diez y media de la mañana será trasladado en el mismo coche desde los calabozos dando la vuelta por la calle Génova de Madrid por la plaza de Colón y otra vez por Marqués de la Ensenada para entrar al Tribunal Supremo por la puerta de carruajes Alberto no

Voz 0027 29:14 decías esta mañana que en principio está previsto que sea el abogado de Junqueras quien exponga sus argumentos de defensa pero que no se descarta ni mucho menos que el propio abogado diga mi cliente quiere hablar quiere defender sus argumentos y que los tres magistrados que autoricen a ello

Voz 0055 29:29 exacto este es un trámite es una vista en la que la voz cantante la llevan la representación legal de las partes a este caso estamos hablando del abogado de Junqueras también del representante o los representantes no sabemos cuántos van a venir de ministerio fiscal de la Fiscalía pero en cualquier caso a defensa de Junqueras tiene el derecho a solicitar que sea el propio Junquera es en este caso al propio preso el que tome la palabra para defender esa petición de libertad no sabemos si lo va si lo va a hacer desde luego sí parece que están cargados de argumentos para solicitarlo hoy ante el Tribunal Supremo en cualquier caso gracias Alberto en cualquier caso

Voz 0027 29:57 fiscalía haya dicho que se va a oponer a esa deliberación ese es habitual Ernesto que la Fiscalía de hecho ya cuál es su posición antes incluso de escuchar los argumentos

Voz 5 30:08 hay que defender la la la defensa

Voz 0587 30:11 me viene preparado el fiscal de Sala Javier Zaragoza es el encargado por la Fiscalía del Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado para hacer la exposición ir acompañado por la ex fiscal general del Estado la señora Consuelo Madrigal no olvidemos que no solamente habla la Fiscalía el la defensa el abogado Andreu que por cierto hizo una entrevista muy interesante sino también la acusación popular porque hay un acusación popular que es el partido Vox por lo tanto lo que tendremos es que es posiciones y luego al final incluso si necesidad que la defensa lo proponga el presidente del Tribunal edición con enero puede dirigirse a Benger así es decir si él quiere decir unas palabras y que si no cabe la menor duda que decidio que ha pedido estar presente que es un trámite que no es usual pues el presidente del tribunal autorizar

Voz 16 31:07 yo creo que el quiere utilizar por lo menos cosas que a mi gente de más o menos cercana me han podido contar que él quiere utilizar esta última palabra

Voz 0027 31:17 para decir que

Voz 16 31:19 hombre pues para decir que él es un señor que ha sido elegido democráticamente que él acata el ciento cincuenta y cinco por qué se ha presentado a las elecciones ha salido ha salido como diputado en Cataluña y que él lo que quiere es estar en la política activa y no metido en una celda no creo que diga mucho más no sé si eso es suficiente hay una cosa es decir que el si la Fiscalía la Fiscalía dice que está diciendo constantemente que no que no que no que no pero la Fiscalía no dependía del Gobierno no entiendo nada encima

Voz 0027 31:53 los que siempre han dicho que es independiente pero bueno ya pero pero siempre estamos hablando obviar siempre estamos poniendo en duda que sea independiente y que normalmente hace lo que

Voz 16 32:03 le dice el Gobierno pues si esta vez el Gobierno le ha dicho hombre un poquito de no

Voz 0587 32:08 no lo va a hacer bueno

Voz 4 32:11 yo creo que es que una vez que el caso está en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo aunque a ver la la la ya no es el Gobierno es fin la justicia aunque aunque haga vamos este discurso aunque escuchemos este discurso constante de que la justicia está en manos de pero las no

Voz 16 32:31 Cali a concretamente lo que pasa fiscal

Voz 4 32:33 día sigue manteniendo esta posición desde el primer momento sea la posición de la Fiscalía ha sido siempre pues la de máximos no delito de rebelión eh que es el máximo que se lo puedo pedir en estas circunstancias en fin el relato que ha hecho es el de es el de prácticamente una banda organizada no que que que a través de actos violentos que buscaba la independencia en fin todo ese relato sí sí ahora la Fiscalía admite pues que no hay una intencionalidad de tumultuaria pues se se le caería la argumentación no yo creo que es normal que la Fiscalía tenga tenga esa altitud

Voz 16 33:18 no no no me sorprende vamos

Voz 0587 33:20 qué deberíamos dedicar un poquito de atención al tema de que para mí en la negociación de promueva formar Gobierno y el tiempo político para la formación nuevo Govern si es que lo hay salía día once porque el día aún se declaran Jordi Cuixart presidente de Omnium el Jordi Sánchez presidente de la Asamblea Nacional de diputado electo Joaquim Forn exconseller de interior y diputado electo también es una declaración a petición propia pero después de la declaración ante ella Arena pues habrá la vistilla quinientos cinco de la criminal la Fiscalía pedirá mantenimiento de prisión para ellos la acusación popular lo mismo y el juez decidirá pero ya tendrá el auto

Voz 22 34:03 de esta vista

Voz 0587 34:05 de hoy Junquera con lo cual ya tendrá más o menos el terreno allanado en ese sentido entonces aquí empiezan las negociaciones para la formación del gol

Voz 4 34:14 tú crees Ernesto que puede salir Jordi Sanchez

Voz 0587 34:17 no sé no no no

Voz 4 34:20 dentro de dentro del mundo de Puigdemont de Artur Mas sí sí que consideran que hay posibilidades de que de que Jordi Sanchez pudiera salir que pudiera ser el el

Voz 0587 34:33 es el candidato no no yo creo que no porque como dice Llarena de todos aquellos que tienen aspiraciones públicas Jordi Sanchez ese es el número dos de la lista

Voz 4 34:41 claro que cruzaron las manos

Voz 0587 34:44 pero las negociaciones para digamos la idea que tengamos hice forma no Gober empieza el día once

Voz 0027 34:50 hay por cierto una negociación previa que es la de la Mesa del Parlamento Cataluña insiste en que su candidata es la ex presidenta de el cargo de Forcadell y Forcadell que sepamos Lola Gobierno al momento

Voz 4 35:03 no no ha dicho si si da el paso no

Voz 0027 35:06 hay que reconocer que es es es una persona que está imputada ahora mismo por haber desobedecido constantemente las órdenes de de la justicia respecto a los asuntos que sometía a votación o no hizo tu suposiciones delicada

Voz 4 35:19 bueno es que hay personas cercanas aunque están intentando convencerla de que de que diga que sí por qué porque el relato es que es curioso que a Khadija es una persona de de Esquerra Republicana en cambio después de buen quién tiene más interés en restituirlo la como presidenta del Parlament porque el relato de pulmones vamos a restituir a todos los que fueron ha desbancado de sus puestos por el ciento cincuenta y cinco entonces último

Voz 0587 35:51 la Liga certeza su margen

Voz 4 35:54 yo creo que ya está más cerca del no que del sí bastante más cerca yo creo que sí es consciente de que cualquier paso que pudiera dar en la Mesa del Parlament incluso casi te diría involuntariamente osea cualquier cuestión que pudiera que pudieras es susceptible de ser considerada desobediencia Un tribunal podría llevar a la prisión de nuevo

Voz 0027 36:17 que está en libertad provisional bajo fianza creo que ustedes

Voz 4 36:20 puesta a correr ese riesgo no relaciones

Voz 0587 36:22 el tema de la negociación si yo siempre Partido de la base de creció a esa es una las elecciones convocadas bajo el ciento cincuenta y cinco selecciones convocada por Mariano Rajoy basa renunciar a formar gobierno si gana por mayoría absoluta como ganaron con una pequeña minusvalía de dos escaños quedó en setenta incluso pueden darse el lujo de quedarse en sesenta y ocho hubiese el límite de la mayoría absoluta

Voz 0027 36:49 a qué hora

Voz 0587 36:51 yo siempre Partido de la base de que es mejor que para independentismo tener el poder que no tenía Carlo que incluso ante una ofensiva penal como lo que va a ver mejor tener poder tener el poder en Cataluña no es cualquier cosa es en fin es una comunidad autónoma es la comunidad autónoma que todos conocemos van a renunciar a eso es posible que en una circunstancia determinada se perdió hoy Puigdemont opte por decir que bueno que se repitan las selecciones lo que no veo cuál es el sentido de esa repetición de las elecciones porque me parece más interesante para los dos partidos para obtener un gobierno porque él era era para otro Gobierno defenderse en todo caso tiene una molestia

Voz 5 37:36 sí soy justificar criticarlo

Voz 0587 37:39 esto de que el simple MI5 queda sin efecto

Voz 4 37:42 es razón pero el único argumento digamos es que ellos creen que unas segundas elecciones la la movilización del voto no independentista caería caería bastante es decir que que no se repetiría esa movilización de ese voto del ochenta y dos por ciento que que habría en fin todas en todo el entorno Independent

Voz 5 38:00 está envolverla pero suponemos que allá él

Voz 0027 38:03 millones ante estas votar pero hay más

Voz 0587 38:08 esas segundas elecciones supongamos que trabajamos sobre la política ficción se producirían dentro unos meses sin esos meses cada uno de los que están querellados los principales el núcleo duro podría estar con su auto procesado del adiós procesamiento no es el último acto de la instrucción del auto de procesamiento confirmado

Voz 5 38:30 ya estamos hablando del juicio oral se abre después del verano

Voz 4 38:35 que con qué con qué mensaje te presentas te has presentado con el mensaje de si votas al presidente el presidente

Voz 5 38:42 vuelve vuelve y entonces volvemos a votar qué qué mensajes

Voz 0027 38:47 abre sobremesas

Voz 5 38:50 hablando sobre mensajes

Voz 0027 38:52 eh esto es como ha escuchado de Ciudadanos en las últimas horas especificando que que si aspiran a presidir el Parlamento y que Ike

Voz 5 39:01 no no renuncian también a una investidura

Voz 0027 39:05 y que para ello piden el apoyo de los Comunes esto es una maniobra para evitar las críticas por inmovilismo que el están lanzando los demás partidos independentistas realmente hay alguna aspiración una esperanza del independentismo no se ponen de acuerdo edificar algo por el lado no independentista

Voz 4 39:20 yo creo que lo que hay es un intento de quitarse la presión un poco del PP no que él está en que ésta la pidiéndole a ciudadanos que haga algo pero creo que sinceramente son conscientes de que no tienen ninguna posibilidad de los comunidades no les van a dar absolutamente ningún apoyo por activa ni por pasiva es más negociado con con Esquerra Republicana en con los independentistas bueno mejor dicho los independentistas están intentando negociar con los comunes que un acuerdo para la Mesa del Parlament e incluso se ha llegado a comentar si podía ser presidente del Parlament si era un acuerdo sea que que no creo que estemos en esa situación

Voz 16 39:58 esa palabra tan de moda que es transversal pida los comunes son transversales pero sólo hacía una dirección son transversales hacia la otra dirección por lo tanto es soñar pensar que que la gente

Voz 28 40:12 Ada Colau podemos Cataluña en común eh

Voz 16 40:17 tiene tantos nombres como tantos nombres que que vaya a echar una mano a quién ha ganado las elecciones absoluto porque ellos están mucho más cerca muchísimo más cerca a pesar de que intenten jugar a la equidistancia y ahí está la hemeroteca ahí están las fotos ahí están las imágenes de donde ha estado siempre Colau donde ha estado siempre Domenech

Voz 0027 40:41 esa sigue Kaiser hola

Voz 0587 40:44 no yo creo que creo que evidentemente Xavi Domènech Ada Colau jamás van a apoyar una digamos una alternativa que no sea el que tenga para ellos un carácter progresista no y ellos creen que algunos afecto el independentismo son progresistas coinciden en alguna en algunas demandas sociales yo creo que lo que pasa con Inés Arrimadas y con Albert Rivera es que han visto se han visto tocados por estas argumentaciones de Martínez Maíllo que decía que ellos en realidad nuevo si no se lo toman en serio que deberían intentar yo creo que eso les ha llegado entonces frente a ello pues hacen aspavientos que es un poco lo que el contenido de la política hacen aspavientos y hacen el toman el digamos el planteamiento que la crítica del es decir antes de Dale han trasladado de alguna manera el Parlament ahora no ocurrirá eso y por tanto es todo un entretenimiento

Voz 4 41:37 pues no yo creo que a ver es que el conglomerado de Cataluña encumbró pues es muy complejo yo creo que la mayor parte de su electorado sesenta y pico por ciento no es independentista entre sus cuadros hay de todo diría que están pueden estar precisamente pues impulso hacia la mitad de mitad de vida que es un poco lo que le pasa a esta sociedad osea que tampoco es tan extraño yo creo que lo que ocurre es que efectivamente el independentismo en Catalunya tienen una cierta imagen de de algo moderno y progresista Hay más izquierdas a pesar de que haya sido Convergencia quién quién haya validado

Voz 5 42:14 emergencias sí pero vamos para arriba el Palau que lo explico un poco la imagen no que lo que tiene

Voz 4 42:22 en cambio el otro bloque en el otro bloque tienes al PP tienes a ciudadanos que aquí se identifica más con la derecha y tienes al al PSC que se identifica con el estables humano entonces es lógico que en el en el esquema izquierda derecha que que es importante para para Cataluña en como pues se intente mantener una cierta equidistancia pero claro está

Voz 16 42:44 de izquierda a derecha nacionalismo no nacionalismo decir o mejor dicho soberanismo

Voz 4 42:51 como la un momento eso sí que es verdad en ningún momento se sean hechos efectivamente muchas fotos y gestos han ido al a lo que se llamó el Pacto Nacional por el referéndum iba a estar a favor del referéndum pero en ningún momento han apoyado ninguna de las resoluciones que implicaran desobediencia ruptura claro eso sí que han mantenido

Voz 16 43:13 una composición ha empeorado para evitar a la Justicia

Voz 5 43:18 que no se lo pidiera el cuerpo bueno no sé lo que les pide el cuerpo pero en todo caso es lo que tienen que hacer los políticos no ceñirse a digamos al

Voz 4 43:27 Arco de juego que que está vigente mencionaba

Voz 0027 43:29 Kaiser caso Palau la sentencia se va a conocer el quince de enero justo dos días antes de que se constituya el Parlament puede influir esto en las negociaciones puede afectar si se confirma que Convergència recibió seis millones y medio de euros de Ferrovial a cambio de obra pública o Puigdemont ya es percibido como ajeno a la herencia de corrupción del PD cat ya no le pasa factura esa losa del partido

Voz 4 43:54 yo creo que a él ya no le pasó factura ahí yo creo que él ha hecho una apuesta clarísima es más si tiene que elegir a alguien para que les sustituya como candidato a presidente no será del partido yo creo que intentará por todos los medios que no sea del partido el quién

Voz 23 44:07 a despegarse de de de

Voz 4 44:10 lastre de el del partido

Voz 5 44:12 va a hacer está en qué punto quedan todas pues entonces fíjate que no tan molesta

Voz 23 44:17 él es ahora mismo la la dirección del PP cada antes una dirección muy joven débil que intenta lo que intenta el PDK Gates y pues a sentarse en el territorio a través de de

Voz 4 44:30 los alcaldes intentar hacer una vez las listas municipales en fin va pensando más a medio plazo pero lo que sí que afecta es Artur Mas como sabéis sigue sigue presidiendo el partido que en los últimos meses yo con las veces que he hablado con él no acaba de aclarar

Voz 23 44:47 Si irse hoy

Voz 0587 44:50 pero ahora yo creo que la sentencia del Palau es muy relevante fíjate el dieciséis de junio de dos mil diecisiete te lo hemos visto para sentencia el juicio estamos esa época Catalunya no es diferente del resto ya ha llevado su tiempo tiempo la arduo largo la sentencia debería estar en octubre Mier habla tendremos el quince de enero por fin vamos a ver qué es lo que pasó con Convergència Democràtica de Catalunya ahí qué pasó con los fondos y las fundaciones pero es evidente que Artur Mas tendrá que tomar una decisión tendrá que tomar una decisión porque es el presidente del partido y hay un sector del partido un sector joven que cree que hay que abrir una nueva etapa ahí en ese sentido para Puigdemont eso también es importante porque revela que su táctica de crear un movimiento a favor del preside del movimiento que se eleva por encima incluso no sólo de sino de los propios partidos independentistas es una táctica creador resultado y su viaje a Bélgica desde este punto de vista de los resultados la red la retirada la euroorden la anulación de la orden de arresto internacional es decir todo esto ha realzado oye ha sido líder de la victoria independentista del veintiuno de diciembre no olvidemos quiero decir que cuando se habla de Puigdemont hice no suele errático todos lo errático que quiera pero

Voz 4 46:11 verdad que habían todo todo es un poco falso no porque cuando cuando se hizo la operación de refundar Convergencia y convertirlo en el PDK pues bueno al final acaba siendo un cambio de dirección un cambio de nombre no pero prácticamente el resto continúa igual ahora Cataluña no deja de ser gente que perdió el congreso en el que se fue surgió el PDK que intenta recolocarse por la vía de atrás es decir ahí tenemos a personas que estaban estaban en Convergència no se desde Francesc Homs a Jordi comunal en fin gente que está ya en Convergència y ahora lo lo no esté en la lista del presiden Cataluña ya en fin lo Cruz entonces no son operaciones que que efectivamente como es viernes esto tienen mucho éxito pero

Voz 16 47:01 si realmente Ferrari hay una cosa que vamos a ver hay un electorado que cuando el soufflé baje está huérfano que es el es el electorado del PDK de antes Convergencia que ha votado como tú has dicho Lola de forma emocional a Junts per Catalunya pero es que cuando esto se normalice si es que se formalice alguna vez

Voz 0027 47:22 hay un electorado huérfano nueve y cuarenta y siete de la mañana ocho y cuarenta y siete en Canarias

Voz 7 47:26 sí

Voz 8 47:31 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales veis arroba hoy

Voz 9 47:37 por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 5 47:42 qué pasa que esto es muy desagradable y necesitan bueno necesitamos reducir los puestos en ventanilla

Voz 29 47:50 más más en tu nombre está en la lista que lo siento mucho

Voz 30 47:58 la gran familia es una historia que funcionaba en su día funcionara en el futuro sin duda porque en el fondo más allá de no de que uno se queda sin trabajo se vayan de vacaciones eso o pierda al niño en en Navidad pierdan ascensos de lo que trata en definitiva es de de la familia como cuando todo falla en quedará familia no en el fondo de eso va la gran familia de Soba también nuestras

Voz 5 48:21 a partir de las cinco y media de la tarde

Voz 13 48:23 en La Ventana La gran familia Cuento de Navidad de la

Voz 5 48:27 carriles descubre más en Cadena Ser punto com cuando escucha usted la Cadena de toda

Voz 31 48:37 el piloto era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario de ocho allí como no había hecho una comunión Gabilondo

Voz 4 48:49 ya ya ya decir aquello de

Voz 14 48:51 perdido tiro

Voz 13 48:54 en Hoy por hoy Jackie hondo vamos acuerdo como si fuera a mimo de todo aquello de ser gracias por escucharnos este siempre Gabilondo era pequeñito y Rubio para perdimos

Voz 10 49:11 las emisoras de la Cadena SER no pagan a cambio de obtener información o determinados testimonios

Voz 12 49:16 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 5 49:25 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 32 49:36 inquieto tuvimos nunca pues para contar tenemos un copiloto de rallys beneficiamos grande

Voz 28 49:44 ahora los teléfonos Samsung Navarro en dotaciones de estilos

Voz 5 49:47 House

Voz 32 49:50 no tenéis a partir de ciento sesenta euros sólo de enero tiene ofrecida por Cofidis consulta condiciones House y causó punto es

Voz 5 49:57 en Carrefour todo cuenta profesor tiene su transportar más de cinco mil productos

Voz 12 50:02 en estos dos Production puso también Carrefour pronto además disfruta

Voz 5 50:08 con las con cincuenta

Voz 12 50:12 en la Cadena Ser

Voz 0027 50:18 a esta mañana a las ocho les hemos adelantado unos datos muy llamativos desde que llegó Rajoy a la Moncloa el número de policías nacionales se ha reducido en un diez por ciento ahora mismo hay ocho mil setecientos cincuenta policías nacionales menos que hace siete años también ha caído un siete por ciento el número de guardias civiles son datos oficiales de Gobierno reconocidos en una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista hay que pueden consultar íntegros ya en Cadena Ser punto com y en otra respuesta el Gobierno admite que desde que Rajoy llegó al Gobierno

Voz 5 50:49 el número de controles de alcoholemia ha caído a la mitad

Voz 0027 50:53 en dos mil doce Se practicaron en las carreteras españolas seis millones y medio de de controles de alcoholemia el año pasado apenas tres millones las pruebas de droga también han caído un treinta por ciento el número de controles de sustancias psicotrópicas o drogas han pasado de sesenta y cinco mil hace dos años a cuarenta mil en dos mil diecisiete en año que acaba de terminar Francisco Canes buenas

Voz 2 51:16 hola buenos días presidente de la Asociación de Víctimas sí

Voz 0027 51:18 antes les sorprenden estos datos semejante caída en el número de de controles de alcohol y drogas

Voz 2 51:23 bueno no me sorprende de la asociación no le sorprenden porque desde luego a poco que uno viaje por carreteras se da cuenta que la Dirección General de Tráfico único que está haciendo es marketing anunciara una multa altillo campañas que luego no sé qué hacer en la vida de las carreteras lo atribuyen atribuyo evidentemente en primer lugar a una traducción presupuestaria muy importante que me llama mucho la atención porque por otra parte el importe de las recomendaciones de multas de tráfico que David destinado íntegramente a la seguridad vial no deja de aumentar o por lo menos de mantenerse por lo tanto lo que estamos haciendo es destinando dinero que debiera seguridad vial a otros menesteres evidentemente

Voz 0027 52:03 son efectivos los controles de alcohol y drogas

Voz 2 52:08 hombre los los controles de alcohol y drogas son efectivos evidentemente porque deben servir deben servir sarda teoría para sacar de las carreteras a quienes están poniendo en peligro a los demás hay que tener en cuenta que es realmente ponen en peligro a los demás son los reincidentes la gran mayoría de los accidentes los provocan reincidentes por temas de alcohol y drogas por lo tanto lo que hay que hacer es hacer esos controles mantenerlos en el tiempo una dedicarlo sólo hacer alguna campaña en Navidad Semana Santa y luego lo que hay que hacer es tomar medidas efectivas para sacar de la carretera a estas personas que son quienes causan los accidentes y matar a la gente

Voz 0027 52:42 pero se podrían sustituir por ejemplo en los controles de alcohol y drogas o por lo menos su eficacia a la hora de sacar de la carretera a esa gente por otros métodos y por ejemplo los drones que controlan la velocidad y multan que es lo que plantea la DGT

Voz 2 52:58 bueno estos son elementos que están entrando tecnológicamente están avalados deben servir pero lo que no se puede sustituir nunca a la hora de vigilar por ejemplo la utilización del móvil en el en el automóvil no se puede sustituir para ver si los niños así no se puede sustituir por los controles que estamos hablando solidarias por la presencia policial en la línea de lo que usted decía Lariz la plantilla de de Tráfico de la Guardia Civil ha disminuido un diez por ciento también claro si tenemos menos guardias tenemos menos coches tenemos menos motos tiene que disminuir necesariamente los controles porque no se puede llegar a todo es un contrasentido que estemos hablando ahora llorando desde la DGT de de de hablando de cosas que no tienen ningún sentido como es la antigüedad del parque móvil de muchos desplazamientos cuando realmente el problema lo están generando ellos

Voz 0027 53:48 en la antigüedad del parque móvil si es un factor que aumenta el riesgo en carretera o no