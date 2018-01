Hoy por Hoy (04/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 venga

Voz 2 00:04 apenas eh

Voz 3 00:12 son las diez las nueve en Canarias Oriol Junqueras ya

Voz 0202 00:15 ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional procedente de la cárcel de Estremera de un momento a otro el ex número dos de la Generalitat será trasladado al Supremo donde va a intentar convencer al juez de que el proceso independentista unilateral ha muerto de cara a conseguir su libertad mientras los alrededores del alto tribunal recogen el apoyo ya habitual línea con el Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:34 los días qué tal buenos días estamos viendo ya por ejemplo el apoyo de diputados de Esquerra Republicana has visto a Ester Capella estamos sino también a senador de EH Bildu John Iñárritu no ha llegado todavía al Tribunal Supremo Oriol Junqueras llegaba hace un rato en coche a la Audiencia Nacional a los calabozos trasladado desde la cárcel de Estremera pero mientras tanto quién si acaba de llegar hace apenas unos minutos es su abogado Andreu Van de Leiden que no quiere hacer declaraciones pero está a punto de entrar al Tribunal Supremo donde dentro de media hora está previsto que comience la convergencia para solicitar la libertad ante la Sala de recursos

Voz 0202 01:05 danos en Cataluña Inés Arrimadas intentará formar gobierno si se dan las circunstancias admite que no es fácil pero afirma que no es imposible declaraciones aquí

Voz 4 01:14 vamos a estar preparados para quién

Voz 5 01:15 pues en todas circunstancias vamos a luchar hasta el final yo no descarto nada vamos a intentar tener la presidencia del Parlament desde luego si después se puede incluso plantear una una investidura de forma algo hermoso desde luego con lo vamos a hacer

Voz 0202 01:29 a partir de esta hora ahí en los juzgados de Aranda de Duero está citada para una nueva declaración la niña de quince años víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por tres jugadores de la Arandina también deben comparecer sus padres y una psicóloga frente a esos juzgados se encuentra Elena lastra adelante va a ser

Voz 6 01:47 una mañana alarga en los juzgados porque aunque en un principio sólo estaban citados los testigos del entorno de la menor la jueza decidió en los últimos días llamar también a la denunciante para clarificar algunos datos aparecidos como novedad tras las últimas declaraciones entre ellas la la autenticidad de unos audios de whatsapp presentados por otras menores por cierto que la jueza también tendrá que decidir si acepta la petición de declarar de manera voluntaria del cuarto joven que según un vídeo musical grabado por la denunciante también estuvo presente el día de autos en la vivienda donde presuntamente

Voz 0202 02:19 sucedieron los hechos en las costas de Almería Salvamento Marítimo despliega un dispositivo de rescate tras localizar una embarcación neumática con treinta personas a bordo la voz de alarma la dado esta mañana una patrullera de la Agencia Europea para la gestión de fronteras y el precio del petróleo Brent el de referencia en Europa ha marcado este jueves máximos desconocidos desde mayo de dos mil quince

Voz 4 02:39 la razón está en los disturbios registrados en los

Voz 0202 02:42 últimos días en Irán entre tanto la sesión en los mercados europeos comienza otra vez en verde el selectivo español suma seis décimas camino ya de los diez mil doscientos puntos y a la espera de la borrasca que dejará lluvias en prácticamente todo el país la víspera de Reyes coincidiendo con las cabalgatas hoy de nuevo los termómetros subirán hasta los veinticinco grados diez tres minutos

Voz 7 03:06 carriles es Madrid Madrid hoy entra en vigor la ley del buen gobierno de la sanidad madrileña

Voz 1275 03:11 aprobada el mes pasado en la Asamblea una ley que entre otras cosas va a regular el nombramiento de los gerentes de los hospitales públicos de la región el portavoz de Sanidad del PSOE el partido que impulsó esta nueva normativa explica en la SER qué pasará con los máximos responsables de los hospitales elegidos hasta ahora por designación directa del Gobierno de turno José Manuel Freire

Voz 4 03:28 en la actualidad los

Voz 8 03:30 los gerentes de los hospitales son nombramientos políticos que dan cuenta al que le ha nombrado afortunadamente hay un consenso entre todos los partidos políticos para que esto cambia hay una ley según una Junta de Gobierno esa junta de Gobierno es la máxima autoridad del hospital ante la cual rinde cuenta el gerente

Voz 1275 03:51 estas Juntas de Gobierno que se van a constituir en los hospitales donde la mayoría la tendrán los representantes de la Administración tendrán un año de plazo para evaluar el trabajo de los gerentes y tomar una decisión sobre su cese o permanencia espectacular accidente de tráfico anoche en el barrio de Retiro en la capital un coche que bajaba a gran velocidad por la calle de Reyes Magos saltó por encima del puente del túnel de la avenida del Mediterráneo una distancia de diez metros cayó al otro lado de la vía y chocó contra otros dos vehículos los tres coches han quedado literalmente destrozados aunque el conductor que provocó el siniestro un hombre de cuarenta y cinco años

Voz 4 04:22 adherido le escuchemos Un portavoz de los Bomberos de la

Voz 1275 04:24 venga Contreras

Voz 9 04:31 donde no había personas atrapadas en el interior de los mismos pero que ha afectado de manera notable tanto al tráfico como al mobiliario urbano

secuencia de El Salto del impacto restos de muros y de barandilla han dañado las lunas de varios locales la gripe A sigue avanzando en Madrid la incidencia ahora mismo es media alcanza los ciento noventa casos por cada cien mil habitantes aunque está previsto que sigue incrementándose las próximas semanas queda niebla en las seis a la altura de Las Rozas nueve grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 2 06:17 Gil pues que a veces no nos acordamos de lo que ha pasado en los últimos años

Voz 4 06:21 basta echar un vistazo hacia atrás a esos últimos años

Voz 11 06:24 para comprobar que el conflicto catalán es apenas el más reciente de los frentes durante los últimos tiempos la incertidumbre nos ha perseguido como una sombra amenazadora de la que resulta imposible librarse y que tiene o ha tenido para el presidente los más variados orígenes por ejemplo cuando el presidente ocupaba aún los escaños de la oposición la incertidumbre tenía una procedencia muy bien definida las decisiones del Gobierno Zapatero

Voz 2 06:49 estos anuncios que ustedes hacen lo único

Voz 14 06:52 contribuyan a esa generar incertidumbre

Voz 11 06:55 desconfianza era de hecho una época en la que la incertidumbre merecía incluso será generar esta sensación de de de incertidumbre pavorosa incertidumbre pavorosa que con la llegada del Partido Popular al Gobierno continuaba teniendo una vinculación directa con la realidad política pero eso sí sus responsables dejaron de estar también definidos si acaso veo

Voz 2 07:13 o pueden ver algunos algunas incertidumbres

Voz 11 07:17 en lo político en esos años los más duros de la crisis la incertidumbre era un riesgo evitable derivado de la no aplicación de las reformas propuestas por el Gobierno

Voz 2 07:25 necesitamos certidumbre y confianza no incertidumbre desconfianza en cambio todo

Voz 11 07:32 año dos mil dieciséis fue para el presidente de un año de gran incertidumbre en España un año de gran incertidumbre en España debido entre otras razones a la incapacidad manifiesta de nuestros gobernantes para alcanzar acuerdos que permitieran formar un gobierno estable pero en los últimos tiempos la culpa de la incertidumbre ha sido también del Brexit mínimo

Voz 2 07:48 instar la incertidumbre creada por la decisión del Reino Unido para nuestros ciudadanos y empresas y estados miembros o del terrorismo el mismo dolor y la misma incertidumbre

Voz 11 08:00 que hoy sufren los barceloneses como ven la incertidumbre tiene para Rajoy muchas caras y sobre todo muchos orígenes pero sorprende comprobar cómo la corrupción jamás aparece en la lista de motivos como como la estabilidad parece ser ajena a una realidad a una de las primeras causas de desconfianza en la clase política ayer mientras el presidente atribuida a Catalunya toda la responsabilidad de la incertidumbre el Consejo de Europa emitía un informe en el que suspende en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción por no haber cumplido con ninguna de las once medidas que propusieron en dos mil trece para terminar con esta realidad todo el mismo día que conocíamos la última cuenta en el ya interminable rosario de personalidades políticas investigadas por corrupción la de la senadora popular por por Murcia Pilar Barreiro que como saben ha sido citada por el Tribunal Supremo por su posible relación con la trama

Voz 15 08:46 la única que esa incertidumbre preguntas mientras clava mito pupila azul la incertidumbre esto

Voz 16 08:53 no no no es mucho en Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 3 09:40 ha agregado que aceptaba dado acertaba

Voz 4 09:49 Mauro Picatoste muy buenos días necesitamos cinco motivos para mantener la fe en la humanidad vamos con el motivo número cinco por favor

Voz 2 09:56 de hoy nos colamos en el ensayo de un compositor que elevó

Voz 4 09:59 tanta pasiones es totalmente en equipo

Voz 3 10:01 yo compacto un excelente color textura de pelos seda carita de muñeco

Voz 2 10:09 dicta de muñeco puede ser lo del pelo de seda no lo podemos asegurar pero sí que aseguramos que estaremos con Lucas Vidal que este sábado dirige un concierto en el Teatro Real lo maneje homenajeando al gran John Williams Nos conocemos además en el ensayo de una en una orquesta al completo vamos con motivo número cuatro porque hoy conoceremos a Bruno el marinero monologuista al que además le gusta darle a la sin hueso con los animales

Voz 3 10:35 habla con los pues el animal dice también culinario las arcas están sobrevaloradas que donde esté un buen experto desatiende ese tanto verte carne sin agarra Peter agarra podamos es

Voz 2 10:51 son los la trae como cada semana Jones y Arenas en otro capítulo de extranjeros por el mundo

Voz 11 10:56 siempre el acento gallego Gallego

Voz 2 10:58 motivo número tres por qué en este programa nos encanta el turrón de toda la vida Isabel Azagra pues señora les habrá fue Grace porque no habrá hecho lo que han hecho la mayoría de los españoles es decir comprar turrón de los de toda la vida hablamos con Toni Segarra Gonzalo mal Liz de tradición y marcas blancas motivo dos porque ya sabemos en qué se van a gastar el dinero los Judi este dos mil dieciocho quinientos diecinueve mil doscientos cincuenta mil ochocientos ochenta y tres millones de pesetas bueno no sé si tanto la verdad porque no me salen ahora las cuentas y cuánto sexo en euros pero conoceremos algo más de la llegada de un nuevo manjar a la cocina occidental hablaremos con Andrea tumbarlo de un tema viscoso pero sabroso bueno o no es decir

Voz 11 11:39 jóvenes Héctor motivo número uno

Voz 2 11:41 de Oriol Junqueras comparece ante el Tribunal Supremo para que queden de una vez por todas las cosas clara a lo largo de la mañana sabremos algo más sobre el futuro que le depara a Oriol Junqueras su comparecencia por ahora

Voz 4 11:54 no hay nada claro al respecto y hasta aquí los motes

Voz 2 11:56 los para seguir viviendo muchísimas gracias Mauro

Voz 4 12:02 es el momento de saludar a Rosa Márquez muy buenos días

Voz 17 12:05 hola qué tal va la mañana yo sé que esta es una de las noticias más esperadas del año porque que es lo mejor de estos días los regalos claro pero lo más ricos son los roscones de Reyes de El Corte Inglés por qué pues porque son los mejores por su elaboración artesanal con masa madre se exquisita fruta la NASA Fura is it con ese toque de oro que ahora le ponen en su interior que tú no lo sabías amigos hasta el cinco de enero los roscones rellenos de Supercor Hipercor y El Corte Inglés pueden llevar un lío

Voz 2 12:42 el gol de oro puro del gusto

Voz 17 12:44 ya en su interior los Said de una onza valorado en más de mil euros o de un gramos y hay más de mil lingotes busca el tuit ya en el interior de esos roscones rellenos de nata trufa crema o en los de fresas con nata o en los de frutos secos elige el cuello y Felipe Reyes en todo madera como siempre espero ser felices

Voz 18 13:17 hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales

Voz 19 13:21 el deja arroba Hoy por hoy piel facebook Hoy por hoy

Voz 15 13:26 a estas fiestas las familias

Voz 20 13:31 el puedes bajar la tele por favor Uteca en las nueve de la noche

Voz 2 13:34 sea anormal because por favor

Voz 20 13:37 ah perdón

Voz 2 13:39 ah bueno bueno significa el baño como les más con todos los vuelo tu nombre felices fiestas

Voz 15 13:49 para tener siempre es mejor dar justo en el centro

Voz 21 13:56 en la Viena del día muy pronto demasiado tarde la actualidad de cada mañana resumida ampliada y preparada para que hacer tres durante el resto del día afinando la puntería destacando lo importante y con los mejores profesionales de lunes a viernes a las dos de la tarde una en Canarias Hora catorce

Voz 18 14:23 de lunes a jueves Hinault My Lol

Voz 22 14:25 en la Cadena SER un programa maravilloso látigos

Voz 2 14:30 el ataque que está David Broncano

Voz 22 14:32 hablo sobre bandas terroristas en proceso de disolución dicen estas cosas escuche

Voz 23 14:37 pues más más bandas terroristas disolviendo para meterlo fuera el PSOE es más Kuerten privilegio en Al rojo vivo ha utilizado como carnaza flota mundial no comentó señor juez

Voz 24 14:54 la vida moderna con David Broncano la vida moderna

Voz 25 14:57 es verte todos los vídeos de un abuela youtuber y que a la tuya ni llamarla

Voz 24 15:06 después de El Larguero síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 4 15:10 el sector una vida moderna My Lol de Atenas Serra

Voz 26 15:14 sí

Voz 4 15:20 Pablo González Batista bueno ya se por culpa de la nostalgia o por el peso de la tradición o porque hay hábitos que no estamos dispuestos a modificar lo cierto es que en cuestión de turrones parece que los españoles preferimos lo de toda la vida

Voz 10 15:33 sí

Voz 11 15:40 en un contexto de auge de las marcas blancas los españoles preferimos los turrones de marca o al menos eso reflejan las cifras de venta de estas navidades que relegan

Voz 4 15:48 los fabricantes de productos genéricos aún cuarto puesto del ránking después por supuesto de todas esas marcas que a todos nosotros Nos vienen a la cabeza parece que en tiempos de tradiciones preferimos evitar riesgos así que para confirmar o desmentir estas y otras dudas dudas de marca blanca tenemos como cada semana a las personas adecuadas a mi lado en Radio Madrid Testa Gonzalo idem es decir a Gonzalo Madrid bueno de origen como los turrones de Alicante y en Barcelona como siempre Toni Segarra muy buenos días o lo bueno que da la fiestas intensas yo tengo tres niños el mayor tiene tres años sólo puedo declarar estas fiestas como intensas lo que te rondaré morena eso no lo quieres añadir porqué en las fiestas no han terminado correcto de hecho para ellos no han empezar refleja qué tal tú Toni como las pasado qué tal las partido el año y sobre todo has consumido turrones de los de toda la vida o tú te has decantado por la marca blanca

Voz 0621 16:39 yo tengo hijas madres así que el pasado tranquilo e turrones el pocos la verdad porque llevamos Enrique II sale parcial vida sea alta

Voz 4 16:47 a subidas de los turrones los olvida los turrones

Voz 0621 16:50 has llegado con tanta comida el buche que al final los turrones ahora no

Voz 4 16:54 bueno es verdad los turrones ya el torrente duro por ejemplo está fabricado para que dure varios años para que pueda permanecer pueda quedar después de la de la cena y comercio en la cena del del año que viene os sorprende estos datos que que en materia de de turrones polvorones etcétera en fiestas que son tradicionales los españoles sigamos aferrados también a la tradición a los productos originales a los productos de marca eh

Voz 25 17:13 a mí no me sorprende y me reconcilia y me regocija

Voz 27 17:16 o como me agrada

Voz 25 17:18 lo que es el la clara victoria del corazón y la emoción sobre la

Voz 0621 17:23 Azzam es la es la victoria en realidad la marca eh claro esto sería la demostración de que en algunas categorías todavía las marcas que es que en el fondo no deja de ser esa lo que dice Gonzalo esa corriente de afecto que tenemos hacia algo así algo que se venden son las tiendas pues todavía se conservan en sí yo creo que en en en los territorios donde la emoción de más importante no hay la Navidad es claramente uno de ellos

Voz 4 17:47 efectivamente ocurre con productos muy asociados a la a la tradición al arraigo etcétera pero creéis que pasa también esta fidelidad a la marca esta fidelidad al producto conocido digamos ocurre también con otros productos que no sean

Voz 25 17:59 pues eso turrones horas propios asociados a la Navidad yo creo que ocurre en todos aquellos productos que hemos trabajado con lo emocional al final hablamos mucho de marca blanca lo primero lo primero es que a mí alguien me debería explicar qué es una marca hablarse yo que me lo harás tú la verdad marca blanca va asociado a que no hacía inversión publicitaria no hacendado amarga de Mercadona se supone Ignacio inversión publicitaria mentira no hará publicidad como la conocemos hace comunicación sino tanto el sigue siendo una marca marca blanca va asociado a que no innova no copia además palabra lo cual no llevaría una reflexión Jesse Zara es una marca blanca parece que tampoco estamos todos cómodos en que zar hacia una marca blanca yo creo que lo único que tienen en común lo que hemos denominado como marcas blancas que para mí son un pedazo de marca vale porque para mí hacendado es una gran marca es que es verdad que están en ese territorio a razón que han optado por un discurso que es igual de calidad menospreció unos atributos muy racionales la marca lo que ahora

Voz 0621 18:55 la surge de una cosa que a mí me tiene cómodamente fascinado que es yo creo que surge la televisión surge del poder de la de la televisión y de la policía en televisión ya por por resumirlo mucho es como si yo dijera macarrones McCartney Segarra no even diera los macarras las tiendas que de Gonzalo Gonzalo nueve de pronto gozó la un de viene y me dice que si no me no me importa vender los macarras que yo hago me los va a poner en una bolsa que va a poner macabras Gonzalo en vez de Segarra los mismos mañana lunes lo va a vender a mitad de precio en sus tiendas yo digo que sí ya porque yo creo que la televisión va a hacer lo que tiene que hacer iba a vender más que los magros Gonzalo en el momento en que la tele ha perdido su eficacia descomunal e ese absurdo porque es un absurdo sea revelado pues eso que como lo que es

Voz 25 19:43 sonaron nada por esa respondió a tu pregunta palo tú me dices todos los productos son susceptibles de generar vínculos emocionales yo lo que creo lo que dice Ayoreo vídeos que el marcadas mangas viven de la distribución por eso sea marcan de distribución que la distribución la presencia al punto de venta es una de las patas de la comunicación etc yo creo que todo producto sea yo creo que todos los productos que son capaces de establecer vínculos emocionales con los consumidores sobrevivirán es decir la pregunta es si cumple la misma función la calidad igual de bueno porque estoy dispuesto a pagar te más bueno yo creo que las marcas sufrieron el día que dejaron de hacernos caso a los publicitarios el día que Accenture entró en sus vidas y los consultores centrados el vidas les dijeron Andrea marca de distribución que trabaja en la razón tú tienes que dar atributos racionales por lo cual esto es mejor eso mentira son diferenciados en vez de construir vínculos emocionales construir un vínculo racionales y perdieron el almendro vende porque nos toca el corazón desde hace cuarenta años no porque diga que mejor o peor sino porque entendió que la batalla está nuestro corazón no

Voz 4 20:41 no nuestro cerebro el almendro es ese abrazo de una madre al al abrirte la puerta el al regreso de tus navidades mucho más que el sabor duró endeble indudablemente es la precisamente vuestro trabajo el generar esos vínculos emocionales es el trabajo Toni como tú decías de la televisión también en estos momentos de la de la publicidad digital que claro con las marcas blancas no necesita en este trabajo las marcas blancas se benefician de los atributos de las investigaciones de los avances creados por los frutos de toda la vida pero en cambio no necesitan esa publicidad para venderse porque aquí sí entra el fútbol atributo puramente racional que es es lo mismo y me cuesta menos no como nos deja vosotros que como afecta a vuestro trabajo el auge de las marcas blancas

Voz 0621 21:19 buenos trabajos se complica es decir de un de un trabajo consistía fundamentalmente en crear esos vínculos emocionales a través de un medio ideal para hacer eso es la televisión porque tiene todos los componentes ideales para hacerlo eh ahora lo que tenemos que hacer es pensar en todo y sobre todo pensar o darnos cuenta de que algo que habíamos abandonado antes esas habló de Zara no Bernard algo que había abandonado por por por irrelevante que era el lugar donde las cosas se venden de pronto aquel toda la importancia del mundo no el el tener el control sobre ese lugar eso ese espacio y ese tiempo la gente se revela ahora como la parte más e importante el proceso ya alrededor de eso también el como envolvemos los productos no el de hoy en el supermercado seguramente la el bloqueados casi teoría sin el envoltorio adquiere una relevancia que nunca había tenido no porque de fondo

Voz 4 22:10 producto cada vez más se tiene que defender sólo hay sede

Voz 0621 22:13 en ese espacio de guerra no ya ahí antes en cambio se de defendía con el famoso anunció en televisión no

Voz 25 22:19 claro yo es que creo que hablamos cuando hablamos de que la

Voz 0621 22:21 las marcas como Zara o como cualquier otra no hace publicidad o Mercadona nacionalizada no es verdad que no hacerles publicidad televisión hemos confundido la publicidad gratuita en televisiones una recta

Voz 25 22:31 de hecho nuestro trabajo respondiendo a esa pregunta igual que el futuro de la radio es halagüeño eh sólido nuestro trabajo es más necesario que nunca porque la lógica dice Si cada vez va a haber más oferta en lo lógico la lo lo normal es que los productos cada vez sea más diferenciados a productos indiferenciado sólo hay una manera de conseguir que con su más uno nuevo otro es a través del vínculo emocional por eso dado que vamos a un futuro donde va a ser cada vez más difícil la diferenciación desde el producto los profesionales de la generación de vínculos emocionales seremos más indispensable que nunca clara

Voz 0621 23:06 sí pero pero esa diferencia en el producto que se podía construir de una manera pantalla digamos a través de la de televisión hoy tiene que volver a estar en el producto por lo menos en la apariencia es decir hoy en el diseño de pronto o en el packaging

Voz 25 23:19 si la experiencia o buenas noches

Voz 0621 23:22 a dónde venta como la digitalización tiene que haber una diferenciación visible

Voz 25 23:27 de hecho la Larra si uno piensa dice que que qué paradoja no vivimos en épocas de marcas blancas in the auge de lujo dice joe es posible que un bolso de Louis Vuitton con todo cariño al Bouton cumple la misma función con bolso de lo que el mercadillo Mi pueblo cuál es la razón por la que pagó tres mil euros en uno himno ahí diez euros en otro no es verdad que sea el trabajo hecho a mano de hecho los anuncios y los anuncios lujo no te explican que está hecho a mano hablan de la calidad no

Voz 4 23:54 lo importante es la marca es lo lo alta

Voz 25 23:57 claro porque consumir es nuestro principal acto político siempre dice que tiene más incidencia el mundo que vivimos como consumimos que lo que votamos sí es verdad yo tengo más capacidad de definir mi mundo con donde me gasto minero que con quién votó de hecho votaba cuadro patriota diferente El mundo sigue igual y en función de cómo vamos consumiendo de manera diferente del mundo si va cambiando entonces sí consumir es lo que me la pregunta es que define que yo muestro un bolso de Vuitton bueno pues una serie de cosas es mi forma

Voz 4 24:23 hablar de lo que necesitamos es Darra

Voz 25 24:27 sones para que la gente pueda definirse alguna otra manera el auge de las cremas de hacendado no fue sólo que fuera más baratas sino no no penetró el consumo en la gente con pocos recursos económicos penetró en toda sociedad porque depende la gente empezó a decirlo maravilloso que eran las cremas tal tenemos que dar un vínculo emocional una razón que nos definan el consumo para poder hablar porque sino no

Voz 0621 24:49 hacendado hizo algo extraordinario que que que es extraordinario pero que en realidad no debía ser ese sentido común que es hacer marca blanca mejor que la barca

Voz 4 24:57 a original claro la marca de la gente

Voz 0621 25:00 percibiendo eso ya acabado dándose cuenta de que de que había una compra cómodo dice lanzaba inteligente que no deja de ser un vínculo emocional

Voz 25 25:06 lo de hecho ahora bueno ahora que ha pasado la crisis ya hacen primero los analistas ya empieza a cuenta que hablar de marcas blancas es un error hay marcas punto que hacendado es una marca punto y ahora ya dicen que después de la crisis hacendado ha establecido unos vínculos emocionales con nosotros muy poderosos porque nos ayuda a pasar es un momento muy complicado a través de una calidad de bruto muy buena con los precios muy asequibles fijaos ese vínculo emocional que definía

Voz 4 25:32 en de el yo compro inteligente hay marcas marcas muy reconocidas que han hecho de su eslogan precisamente el porque yo no soy tonto claro yo soy inteligente porque compró lo mismo a un precio más bajo y también hay una un foco que me interesaría tocar y es el el de lujo no hace falta irse a Louis Vuitton para encontrar ese vínculo emocional con lo inaccesible con lo muy caro con con con lo lujoso en el mundo de los turrones ayudaron seguramente os habrán preguntado mucho por este eslogan que se anuncia como el turrón más caro del mundo en algo a un producto que es aparentemente barato y asequible alguien se diferencia genera ese vínculo precisamente por ser más caro no por ser apariencia de tener apariencia de lujo

Voz 25 26:11 no Macua todos Segarra Dario Gonzalo Bueno uno de mis propósito del dos mil dieciocho dejar de hablar

Voz 2 26:18 vamos a conseguirlo

Voz 25 26:20 ver el precio es un precio una manera diferenciación yo me acuerdo cuando hablábamos aquí en el programa del arte de cómo las gracias que tu sea el más caro el mundo no lo más caro eso no es un discurso el más caro lo asociamos a Florentino por qué tiene que hacer el fichaje más caro porque eso es marketing no vale si el más caros son ciento ochenta Un fichaje de ciento setenta y nueve no te pone ningún lado si el marketing es una forma si el consumo es una forma hablar Si cuando Florentino se gasta dos mil millones lo que está diciendo al mundo es soy el club más poderoso del mundo cuando yo pongo el turrón más caro del mundo en mi mesa a mi cuñado le digo algo

Voz 0621 26:52 la cara es el precio es comunicación clarísimo IS

Voz 4 26:56 seguramente el factor más importante de comunicación

Voz 0621 26:59 de un producto de la barca cuando hablamos de lujo por ejemplo estamos hablando de precios sobre todo lo que estamos el lujo al que al que saludamos desde aquí tiene tiene que ver tiene que ver con con es la publicidad de la gente es decir el lujo y la moda los coches sobre todo son la policía la son aquello que nosotros mostramos al mundo para explicar quién somos claro cuando explicamos que compramos cáscaras estamos peor que AENA para DACA que tenemos dinero el valor en la sociedad asociada con sumo tiene que ver con con lo que ingresa con gasta

Voz 25 27:29 por eso es muy gracioso cuando dicen y volvemos a saludar a los donde de aquí que es que no hacen publicidad hice hambre cada vez que los jugadores del Real Madrid bajan del autobús con la cosa de que llevan debajo del brazo que no se sabe muy bien qué es no se esa cosa que no sé que es que no es un bolso y no es donde no sé que llevan entre Mursi les Reiner Dagoll si riñonera pero que nadie riñonera

Voz 4 27:47 empezamos la correcta a ver ese es un spot maravilloso de esa riñonera del indudable sin duda mejor que aquel que hizo lo debe os acordáis que salían jóvenes poniendo bolsos en la que tampoco sé muy bien qué categoría de bolso eran en la cabeza en lugares aquella sí fue emite

Voz 25 28:01 todo porque todos nos ritmo mucho pero es verdad que rejuvenecido la marca lo cual da para

Voz 4 28:05 sí sí y creéis que hay marcas que como Louis Vuitton pero marcas que aspiran a generar un vínculo que les permita prescindir por completo de hacer publicidad como ocurre ya como Mercadona y con Zara cosa que pueda que vosotros vuestro trabajo pueda dejar de ser necesario

Voz 25 28:20 de hecho hay una cosa muy dramática que Segarra no se va a atrever a decir pero digo yo y es que la marcas más poderosas de los últimos diez años en el mundo lo han hecho publicidad es si tu producto hablábamos antes de productos diferenciados si tu producto es diferente para que hace publicidad no lo ha hecho Amazon no ha hecho Facebook no lo ha hecho Google

Voz 0621 28:36 hay una frase que éramos Darder acabado siempre han el la policías el impuesto que hay que pagar por no tener un producto memorable en el momento que efectivamente sea alguien lanza ahora mismo el coche que vuela y alguien lo en un momento determinado eh no necesita demasiado hacia la ciudad

Voz 25 28:50 hasta antes del que vuela el eléctrico Tesla no ha hecho publicidad nosotros

Voz 0621 28:55 igual que Nacho Nacho una hecho publicidad tradicional se producían televisión no ha hecho anuncios pero sí ha hecho muchas veces

Voz 25 29:01 bueno eso no llevaba obra Jofre ha sido procesado con dos

Voz 0621 29:03 calidad presentar sus productos bueno sus productos tan concebidos como elementos de comunicación recibe el se inventaba productos que en sí mismo explicaban algo explicaba una barca espigado nombre vínculos emocionales y el diseño de Apple no es casual

Voz 4 29:16 te iba a hablar de Apple porque quizás da da la sensación de que Apple expresamente una de las marcas que tiene tan tan definida su propia

Voz 11 29:22 identidad identidad emocional que podría

Voz 4 29:25 acostarse a descansar y dejar que su producto se venderá sólo sin embargo una importante inversión en publicidad vemos vallas publicitarias vemos anuncios en televisión esto porque crees que al final acaba sumando también

Voz 0621 29:35 curiosamente Apple hace más publicidad cuanto menos producto tiene desactivó hacía mucha menos publicidad cuando Jobs ha anunciada productos que eran inverosímiles au no cómodamente revolucionarios no ahora que no tiene esos productos lo que tiene son digamos mejoras renovaciones de productos que ya tenía en cartera aplica pues el manual

Voz 25 29:55 la sigo que os vamos a hacerlo fruto de la estrecha debería hacernos sospechar claro claro claro bueno no es una sueco

Voz 0621 30:01 demostración de que el producto vende menos por sí mismo ya hay que anunciarlo más Hala Madrid Toni Segarra

Voz 4 30:06 no necesitan publicidad en cambio vienen una vez a la semana a este programa por si acaso ellos son colabora nos valga producto poco no parece que hacer es algo mañana

Voz 25 30:17 tenemos algo que hacer mañana Segarra mismo

Voz 4 30:19 el video Baltasar bueno pues habla con mi secreto decía Toni Gonzalo muchísimas gracias que tengáis unos Félix hicimos y abundante Reyes Magos os esperamos aquí la próxima semana vale gracias hay un placer hasta luego

Voz 11 34:03 a veces resulta impresionante comprobar el el poder de la radio es poner esta música hay que se vaya haciendo poquito a poco de noche no se han equivocado de hora siguen siendo las diez y treinta y cuatro de la mañana pero si nos hemos permitido el lujo de convertirnos durante unos minutos en uno de los programas más longevos y emblemáticos de la Cadena SER permitidme que Hacienda flexible ahora hablar por hablar aunque eso sí por problemas de copyright le cambia

Voz 7 34:26 quedó ligeramente el nombre hablar de Hablar por hablar hablar de Pablo González Batista faltaba yo espera

Voz 11 34:33 si son ustedes oyentes de la Cadena SER ya conocerán la dinámica así que ya saben nuestras líneas telefónicas están abiertas por si quieren llamar y contarnos compartir con nosotros sus historias hablarporhablar llevan Antena más de veintisiete años ofreciendo historias alegres historias tristes historias apasionantes pero siempre siempre historias reales historias como las que nos va a contar nuestra primera oyente de la mañana que ya nos llama creo que se llama Macarena Macarena muy buenos días

Voz 33 34:59 qué tal buenos días no son horas

Voz 4 35:01 de llamar a Hablar por hablar esto es hablar de Hablar por hablar que no es querías contar tu sobre el programa

Voz 33 35:08 pues nada yo la verdad es que ya no porque tengo que cumplir uno de mis sueños que es el de llamar Hablar por hablar y por cuestiones ubicuidad pues pues no puedo

Voz 4 35:17 no te viene bien por horario digo

Voz 33 35:19 cuestiones de de ubicación lo puede estar haciendo una cosa y otra a la vez entonces nos parece una oportunidad muy buena la de llamaros mañana porque tengo tengo una noticia bonita quedar es que hay un programa de radio lleva veintisiete años en antena que como dice Juan Echanove en podría ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Voz 4 35:44 que es tan generoso

Voz 33 35:46 yo como que da voz a los que normalmente no la tienen a través del número de teléfono gratuito hay es un lugar común se puede hablar por hablar de lo que uno quiera ahora después de dar su salto a televisión pues va a dar saltó a las tablas al teatro entonces bueno pues toda la gente que de alguna manera vamos ese formato en de hablar por hablar pues estamos muy contentas

Voz 4 36:12 el gran porque tú además de ese formato por lo que estoy intuyendo tienes algún tipo de vinculación un poco más directa con él Juana un poco sino un poco sí sí

Voz 33 36:23 poco tienen ese programa es el oyente el el protagonista el que tiene toda la tensión

Voz 4 36:32 como amante de ese formato y amante de ese de ese programa único en la en la radio de este país que emoción te suscita el hecho de que vayas a poder asistir a un teatro Iber como esas llamadas esas eh de esas historias que cada noche cuentan los oyentes de hablarporhablar por se trasladó se transformen en una obra de teatro

Voz 33 36:56 cobren pone os lo primero lo primero me asomo con muchísima curiosidad claro porque a mí me apetece muchísimo ver como el de la dramaturgia interpreta algo que están fresco y tan rápido como en esos la radio tan directo como pueden trasladar a a la escritura la interpretación después los los actores y las actrices algo que están sumamente impertinente como la vida es que irrumpe el lo bonito lo divertido con los inconsolable en cuestión de segundos entonces se suele prócer muchísima curiosidad ver como los GAL se que lo han hecho con mucho amor con mucho cariño porque he sido testigo del trabajo que están haciendo bueno me llena de ilusión y sobre todo de curiosidad

Voz 4 37:47 Macarena cuántas veces escuchando haciendo hablarporhablar has pensado que la realidad supera a la ficción

Voz 33 37:55 bueno es que como son programas real pues ni siquiera lo que lo he pensado la vida como es con sus luces y sus sombras no además lo que sí que he pensado muchas veces fue diferente que cada uno mira la vida hay gente que la mira de frente a lo inconsolable a lo alegre y hay gente que buena prefiere ponerse de perfil

Voz 4 38:18 sin ir por hablar como otra cualquiera pero

Voz 33 38:20 es verdad lo diferentes que somos sin duda

Voz 4 38:23 drama es un fantástico abanico Infantas digo compendio de esas múltiples miradas que hay sobre la vida mirar a la radio es algo que habitualmente es complicado de hacer salvo que mires directamente a tu aparato en este caso a través del teatro vamos a poder mirar a Hablar por hablar y ver cómo muchas de esas historias cobran vida Macarena muchísimas gracias por tu llamada

Voz 33 38:43 un placer un abrazo muy fuerte o un abrazo muy fuerte gracias hasta luego

Voz 11 38:52 buenos nos cuenta Macarena que no sé ustedes pero a mí la voz me sonaba un poquito Macarena que hablarporhablar se va a trasladar al al teatro y creo que tenemos una una segunda llamada que precisamente va a profundizar sobre este asunto es Fernando nos llama desde Madrid Fernando muy buenos días buenos días qué tal

Voz 4 39:09 Fernando que querías contarnos por qué llamas a hablar de Hablar por hablar

Voz 34 39:13 bueno yo llamo porque porque bueno tengo tenía siempre un sueño que era que era llevar la la radio golpear pero bueno lo ha intentado en varias ocasiones en este momento creo que lo vamos a cumplir

Voz 4 39:28 tú has escuchado a la a Macarena nuestra anterior oyente si soy dado ahora entiendo quieres oyente habitual

Voz 34 39:36 sí sí sí yo lo escucho este programa desde hace desde hace bastante tiempo y de hecho bueno pues hemos estado allí también visitarnos les alguna noche para bueno pues para llegar a esa atmósfera que se crea dentro de los estudios así que hemos hecho un trabajo de documentación bastante Pastor de concreto

Voz 4 39:58 Fernández no ha sido muy explícito pero creo entender por lo que vas contando que tú tienes algún tipo de responsabilidad sobre ese espectáculo sobre esa obra de teatro que que pronto podremos ver en el teatro como digo sobre hablarporhablar

Voz 34 40:11 sí efectivamente es el director de la propuesta de la propuesta que produce Cornejo fins aquí y bueno pues yo llevo a las tablas esta esta propuesta con textos de dramaturgos como Alfredo Sansó Juan Cavestany Juan Carlos Rubio Yolanda García Serrano o una cosa igual encargado también de adaptar esta dramaturgia de de unido todas estas historias emocionantes en una función que que verá la luz en el teatro Bellas Artes de Madrid

Voz 4 40:42 en qué momento de todas esas noches qué habrá pasado tumbados como hacemos todos escuchando Hablar por hablar pensaste oye esto esto tendría tendría buena salida en el teatro

Voz 34 40:54 bueno pues realmente yo llevo mucho tiempo trabajando con historias reales que muy poco dirigir el espectáculo historias de Usera que tiene de bueno que una propuesta de teatro que tuve que en el barrio de Usera con historias de vecinos que nos contaban historias y son la hicimos una una obra de teatro incluso una aplicación móvil que sea más por igual que contando estas historias digamos que mira me vienen en él me que interesarme por por las historias cotidianas las historias reales que son enormemente emocionantes ir en las que bueno para para generar con pues estas producciones

Voz 4 41:35 y a lo largo de veintisiete años de historia hablarporhablar hemos escuchado historias de todo tipo como decíamos historias y mirada sobre la vida muy diferentes como ha sido el el proceso de seleccionar las historias que finalmente llegarán a las tablas

Voz 34 41:48 bueno pues ya había algunas que estaban seleccionadas por los propios dramaturgo sobre el base historias y de de la etapa de de Mara Torres como es la de Macarena hizo lo que lo que se hizo después es seleccionar algunas que ya están en sí bueno los libros de Macarena vive de Mara de estas transcripciones de las historias que llevarlas a un viaje durante la noche escuchando la radio sea que cuando el público vaya a ver el espectáculo realmente lo que ahora es sentar como si estuviera escuchando la radio una noche más en Hablar por hablar ir dejarse dejarse llevar por ese viaje emocionante de bueno que te risas también de pena desilusiones pero de historias humanas

Voz 7 42:35 hoy Fernando dando contigo ese me ha surgido una duda todavía semanal una vez a la radio para contar tu historia

Voz 34 42:42 bueno es la primera vez que es la primera vez que ya

Voz 35 42:44 Moss para encontrar para contar esto lo vi bueno pues la verdad es que para mí es todo un orgullo poder poder llamar y contar contar que vamos a llevar a Hablar por hablar ante otro pues Fernando ya era hora

Voz 4 42:59 ya que tú también contribuye a igual en un próximo en una próxima representación teatral Hablar por hablar metemos metemos la tuya tengo que espera que te porque creo que tengo una una llamada más me dicen que está muchísimas gracias Fernando me dicen que esta Samuel al teléfono Samuel muy buenos días

Voz 36 43:13 hola muy buenos días qué tal estás escuchando el el

Voz 4 43:15 drama no sé si quieres contarnos una historia nueva o es algo que tiene que ver con lo que han contado Fernando y Macarena

Voz 36 43:21 bueno es que escucharlo escuchándole las cosas que cuentan pues que me he animado porque Vigo fíjate yo también a mismo estoy trabajando en un proyecto de teatro

Voz 4 43:33 casualidad cerca de multas

Voz 36 43:36 si es casualidad o o sea eso cerca de de historias que que la gente llama para contar a altas horas de la madrugada como se llama el programa el programa llamado Hablar por hablar

Voz 37 43:50 es decir cuál es tu participación como participasen ese proyecto

Voz 36 43:55 bueno yo soy actor hizo cuando en directo me llamó y me preguntó si quería participar pues y cómo voy a decir que no a un proyecto así

Voz 4 44:06 ya tú eres actor los actores por la noche ya se sabe que no pasan mucho tiempo en casa tuvo ya se sabía

Voz 37 44:13 más allá de que te hablaba sí sí

Voz 36 44:15 yo sí sabía de lo que se habló lo llevo veintisiete años escuchando el programa pero pero sí sí es un programa que me gusta mucho ahora con un bueno ya ya lo ha dicho Fernando antes cuando hemos estado tiene un poquito de trabajo de investigación y les hemos invadido un poco su su casa hemos sido a al estudio a ver cómo trabajan cómo cómo se implican aquí y la verdad es que esto ha sido un descubrimiento enorme porque más allá de escucharlo en casa eh claro verla es las entrañas del programa te hace entender por qué la gente llama porque la gente escucha la sensibilidad que que ponen desde dentro del programa es impresionante

Voz 4 44:59 cuando quieres pasar por aquí si quieres participar en uno en un Hoy por hoy o en un hablar de Hablar por hablar en en teatro como

Voz 36 45:06 me encantado como se llenan las llamadas a A

Voz 4 45:09 al hará representación a escena que cuántos papeles representa un poco cuál va a ser tu tu función en la obra de teatro

Voz 36 45:16 bueno los otros no yo no me he encontrado una dramaturgia ya hecha es verdad que Fernando nos ha dejado participar activamente y hemos cambiado pequeñas cosas de los textos que para para bueno intentar adaptarlas al montaje

Voz 4 45:31 sí

Voz 36 45:33 pero eso no nos hemos encontrado con un texto de hecho de Prehistoria ya son algunas son transcripciones otras tienen un poco más de manos a la obra de teatro realizarlas se han juntado alguna es también muy bueno pues claro cara cada historiales mundo yo interpreto seguimos

Voz 4 45:53 no no que le hacía esta esta pregunta Macarena y me interesa tu visión porque tú eres un actor por lo tanto estás acostumbrado probablemente a trabajar con la ficción en estos casos en este caso tú material es puramente real yo le preguntaba Macarena ha sentido alguna vez que la realidad superaba a la ficción

Voz 36 46:11 a mí me parece impresionante el en el y nivel de bueno las historias no sea hay veces que que cuando te encuentras grande emociona muchísimo a las historias de gente mayor que que se ha vuelto a superar que cuando ya que bueno pues tenía la sensación de haber pasado por la vida ha llegado un punto en el que han vuelto a Ana a través de una experiencia pues si ya sea un viaje terminar unos estudios que tenía pendiente a mí esa es la la realidad es que me parece que que supera a la ficción

Voz 4 46:46 bueno hay historias de todas las edades que podemos encontrar cada noche aquí en la en la Cadena SER quiero agradecerte Samuel que hayas levantado el teléfono para llamar a este programa quiero agradecer también a nuestros otros oyentes que que que especiales que nos anima durante esta mañana Macarena Berlín Fernando Sánchez tú mismo Samuel Viyuela para hablarnos de Hablar por hablar pero esta vez no de labrar por hablar de la radio sino de la obra de teatro dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo que se va a interpretar en el teatro Bellas Artes de Madrid a partir de este once de enero una obra inspirada en las historias de los oyentes de las madrugadas de esta cadena de la Cadena SER muchísimas gracias Samuel

Voz 36 47:24 muchísimas gracias a vosotros cogen el teléfono ondas ahora estoy seguro de que los compañeros llamarán

Voz 29 47:30 a mi compañero te va a tomar los datos vale no sé muy bien para el altar

Voz 2 47:41 propio Pablo González Batista Cadena SER ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

