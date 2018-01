Hoy por Hoy (04/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 0202 00:12 son las once las diez en Canarias hasta ahora está citado ante los juzgados de Ribeira el asesino confeso de Diana Quer comparecencia que se produce tras la reapertura oficial del caso después de que hace sólo tres días se negará declarará ante el juez los padres de Diana comparten un mismo letrado tras personarse en la causa como acusación particular frente a esos juzgados encuentra Ricardo Rodríguez

Voz 1817 00:34 desde hace veinte minutos Enrique a Boeing se encuentra en estos juzgados de Ribeira ha llegado entre fuertes medidas de seguridad cubriendo la cabeza con una capucha y entre gritos de asesino por parte de algunos vecinos que se han acercado hasta aquí comparece ante el juez imputado por los delitos de detención ilegal de homicidio o asesinato el magistrado Félix Isaac Alonso ve indicios además de un delito sexual veremos si hoy el chicle responde a las preguntas del juez Jose acoge de nuevo a su derecho a no declarar también se encuentra los juzgados su mujer Rosario Rodríguez imputada porque no se puede descartar a día de hoy su participación en los hechos la esposa del chicle ha llegado aquí poco antes de las nueve de la mañana de momento no ha trascendido si ha prestado ya declaración ante

Voz 0202 01:11 pues en el Tribunal Supremo acaba de comenzar la vista que debe decidir si deja o no en libertad al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras Nos vamos al alto tribunal Alberto Pozas

Voz 3 01:22 quería centraba las diez y cuarto en este Tribunal Supremo en furgón

Voz 0055 01:24 pues de la puerta de carruajes y la vista empezaba puntual un cuarto de hora más tarde en estos momentos comparece su abogado solicitando su liberación después lo harán otros abogados la acusación popular y después la Fiscalía que salvo cambio de última hora tiene intención de ponerse a que se permita salir de Estremera eso dentro del Supremo fuera miembro de su partido de Esquerra Republicana verían su libertad escuchamos a los diputados Gabriel Rufián

Voz 4 01:43 ella todo parece indicar que seguirá en la cárcel la única justificación es que ha vuelto a ganar lo que representa Oriol Junqueras propios yunquera unas elecciones porque es derecho penados las intenciones del derecho penal del enemigo

Voz 0055 01:57 sí lo solicita el precisión quieras podría cerrar la vista antes de que los jueces se marchan a deliberar

Voz 0202 02:01 la denuncia de un fallo de seguridad en los procesadores de Intel que incluyen buena parte de los ordenadores de los últimos diez años en el mundo

Voz 1031 02:09 la multinacional acaba de emitir un comunicó

Voz 0202 02:11 todo en el que reconoce el problema y advierte Javier Gregory que afecta también a otras compañías

Voz 0882 02:17 a otros procesadores y sistemas operativos de numerosas si diferentes empresas asegura Intel en este comunicado que acaba de emitir además también aunque reconoce la existencia de este problema de seguridad niega que sea fruto de un fallo en este sentido Intel asegura que ya está colaborando de forma activa con muchas otras compañías tecnológicas para poder desarrollar un mecanismo para resolver este problema en todo el sector de forma inmediata ayer el centro de seguridad cibernética del Reino Unido confirmó la existencia de un problema de seguridad en los procesadores de Intel fabricados en la última década que podría permitir a los piratas informáticos acceder

Voz 5 02:51 a la contraseña de millones de usuarios

Voz 0202 02:53 todo el mundo llegamos así a las once tres minutos diez y tres en Canarias

en Madrid otra cabalgata con polémica el PP arremete ahora contra el desfile de Valdemoro porque el Rey Baltasar será este año una mujer una concejala de Izquierda Unida a SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1031 03:27 polémica inexistentes según el alcalde sociales

Voz 8 03:34 sí se refieren a la politización de la cabalgata es que este año las cabalgatas de Reyes vaya sin Mort mordida como bien saben todos los ciudadanos que el Partido Popular utilizaban las cabalgatas de Reyes presuntamente para pillar mordidas para cuatro cuatro sinvergüenzas pues sí

Voz 7 03:49 el regidor recuerda que hasta los curas de Valdemoro han apoyado el reparto de papeles en la Cabalgata siempre que se respete la carácter

canción tradicional en la capital ya están más del carrusel de cabalgatas de Reyes dieciocho en total van a salir por los distritos y el centro de la ciudad la primera ayer fue la cabalgata de Chamartín hoy hay cabalgatas esta tarde en Ciudad Lineal Fuencarral El Pardo Moratalaz San Blas Tetuán Usera mañana para la principal la de Centro la Comunidad va a reforzar el metro nun cincuenta y dos por ciento desde las cuatro de la tarde hasta que terminen desfile para limpiar después la basura y los residuos que queden el Ayuntamiento de Madrid ha organizado un dispositivo formado por un total de ciento treinta y seis personas del servicio de limpieza con el apoyo de XXXVI medios mecánicos y esta mañana quieres lleven un kilo de vidrio para reciclar al barrio de las Letras se pueden llevar a cambio un roscón de Reyes es una iniciativa de Ecovidrio para fomentar el reciclaje José Luis madre responsable de esta entidad

Voz 9 04:37 los claro ante Madrid reciclaron cuarenta y cinco mil quinientos sesenta toneladas de residuos de envases de vidrio lo cual significa que teníamos alrededor de cada uno de nosotros una media de catorce kilos en previo

el obrador efímero se ubica en la en el Jardín del Ángel junto a la plaza de Santa Ana nueve grados tenemos a esta hora en la Gran Vía

Voz 2 05:07 en Hoy por hoy hablo González Batista

Voz 1031 05:23 no se desanimen tenemos motivos para afrontar este año que comienza con cierto optimismo por ejemplo casi hemos superado los trescientos sesenta y cinco primeros días de mandato de Donald Trump y además podemos celebrar que el presidente de los Estados Unidos ha cumplido uno de sus objetivos de campaña uno aparentemente inofensivo salvar las navidades como saben este ha sido el año en el que el presidente de Estados Unidos ha logrado o eso piensa él que un Estado quédense pueda felicitar las Navidades sin miedo a ser señalado por ello claro él ha aprovechado para no guardarse una sola felicitación durante estos días

Voz 10 05:53 pero bueno hay miles y me Audi Q3 pues me voy me voy Cruz Ansa enmedio esto

Voz 2 06:05 Aguasch Make tres

Voz 1031 06:08 a Christmas All the Time casi ha dejado Mary Christmas para los demás Trump salvo las navidades en dos mil diecisiete para reforzar esa idea ha enviado a los congresistas una felicitación navideña que es de tamaño póster enorme busca la imagen atrás le gustan las cosas grandes grandes edificios grandes fortunas grandes cantidades de laca una enorme ego y ahora gracias a su cuenta de Twitter y a su enfrentamiento dialéctico al menos por ahora con el líder norcoreano Kim Jong Un sabemos que también le gustan los grandes botones rojos como saben Trump ha respondido al último órdago nuclear de Kim Jon un asegurando que su botón rojo es mucho más grande y poderoso que el del coreano discúlpeme pero en el mundo de los fotones nucleares el tamaño importa sobre todo de verdades buena idea tener un enorme botón capaz de desatar una catástrofe de proporciones desconocidas sobre el escritorio justo al lado del porta Minas el teclado del ordenador es decir un veinte porción de las palabras que componen este texto que les estoy leyendo están incorrectamente escritas porque tengo tendencia a pulsar todas las teclas contiguas antes de pulsar la letra correcta no creen que existe un riesgo real de que un tipo con los dedos de Kim Jong un se un poquito la mano en un despiste no me negarán que sería un final inesperado para la humanidad la extinción de los dinosaurios se produjo un meteorito la de la raza humana tal y como la conocemos podría haberla provocado un estornudo o un descuido del servicio de limpieza afortunadamente para todos al parecer el último órdago de Donald Trump es solamente un alarde sin base real el único botón rojo de su escritorio es el que pulsa una media de diez veces al día para pedir una Coca Cola light mientras llega el fin del mundo habrá que preguntarse si en el caso de Trump será más peligroso su botón nuclear o el botón enviar de su cuenta de Twitter escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 11 07:47 todo debido a una ofensiva e un plan existentes eh hoyo hace ocho eh hablemos se le quedan a mí hola Sergio Sauca

Voz 12 08:22 no

Voz 11 08:30 no claro

Voz 14 08:40 sí a mí

Voz 11 09:12 que es de cien horas eh eso su trío eh eh pues a oler serie lema banca eh el eh

Voz 3 09:45 Pablo González Batista Cadena SER

Voz 17 12:28 en ese corren nuevos tiempos

Voz 25 12:33 escucharlo

Voz 20 13:06 una alegría sello

Voz 3 13:09 a España han hecho películas sobre el fútbol pero que mezclen el fútbol con Frailes novicios

Voz 1031 13:18 baje Dios y lo vea

Voz 2 13:21 Villa padre abre la puerta a Ítaca que tenemos lo que tenemos hasta que baje Dios y lo vea o que nos lo cuente su protagonista aquí Karra Elejalde

Voz 26 13:31 con mucho cariño yo a pesar de que me tocara este este pasaje están en cascarrabias le he puesto corazoncito

Voz 2 13:39 pero no lo hará este jueves en La Ventana con Roberto Sánchez hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1031 14:01 probablemente recuerde el nombre de Lucas Vidal de programas como Hoy por hoy con Toni Garrido hace apenas un par de semanas Lucas estuvo aquí entre otras cosas para poner música a su propia vida

Voz 23 14:10 te Lucas Vidal no Lucas Vidal nació y si se crió en Madrid pasó sus primeros años en el colegio Santa Joaquina de Vedruna

Voz 2 14:19 y más tarde fue el colegio Nuestra Señora del Recuerdo

Voz 1031 14:23 el que toca el vino de fondo es Lucas tiene sentido porque en gran medida subida es música y más concretamente ponerle música a las imágenes notan habitualmente a los perfiles de Wikipedia habitualmente Lucas trabaja entre Hollywood y Madrid componiendo bandas sonoras para películas como trufas tu furioso Palmeras en la nieve o su otra gran habilidades ganar premios como un Emmy o dos goyas en apenas cinco mil estos pero hoy Lucas está en la capital porque en apenas un par de días va ser el director de la disco Play Symphony Orchestra en un concierto homenaje al compositor John Williams que va a tener lugar el sábado en el Teatro Real de Madrid y si me equivoco en este momento Lucas debería estar ensayando con la orquesta al completo en el Auditorio de Getafe y nuestra intención y creo que ya

Voz 27 15:03 podemos escuchar de fondo ese sonido es colarnos en ensayo como se escuchan entre lo que ocurre en lo que escuchen es una orquesta

Voz 1031 15:15 al completo una orquesta de sesenta y cinco músicos afinando entiendo permitidme que intente hablar con Lucas al que creo que vamos a interrumpir no sé si es muy buena idea interrumpir a sesenta y cinco músicos mientras están trabajando pero vamos a intentar Lucas muy buenos días qué tal Pablo comanda soy Pablo el de la radio te acuerdas que te dice hembra semanas digo mira sabes que será buenísima idea llamarte el día que estés ensayando interrumpir tu trabajo te acuerdas no

Voz 3 15:40 bueno yo encantado me he tenido que salir

Voz 28 15:42 que no llegaba hasta dentro la señal pero aún así fuera hay y nada están yendo los ensayos de maravilla del del concierto el seis de enero en el Real y eso que escuchamos de de fondo que es Lucas bueno esto están ensayando ahora hay ahora en en un segundito y cuando entró toco Parque Jurásico me gustaría enseñarte Parque Jurásico y además os puedo poner primero toda la orquesta sí luego por secciones primero irá a la sección de cuerdas luego la de viento madera y luego viento metal y luego percusión para que para que hoy gays en directo como es un ataque como es la música de John Williams y la que todos conocemos que desde que es de Parque Jurásico vale eh que

Voz 1031 16:24 cómo son cómo son los ensayos para un espectáculo antes de que entre si no se demuestra es como son el orquesta quería preguntarte un par de cosas como por ejemplo cuál como es la disciplina ensayos antes de un concierto tan importante como el del sábado que por cierto son dos No uno

Voz 28 16:35 pues se activaron las exacto una las seis a las nueve a las a las nueve a las seis y las nueve nada normalmente pues sólo ver las piezas

Voz 20 16:42 que qué qué voy a hacer

Voz 28 16:46 una lectura de todo y luego ya voy ajustando con con la orquesta este año contamos con una orquesta la disco Symphony Orchestra nada íbamos a tocar pues mañana Jones La guerra de las galaxias Tiburón pero no sólo la orquesta también Bader imágenes y sobre todo va a ser más un espectáculo un espectáculo orientada pues hola a todo tipo de público pues el que quiera ir e hice lo pida a los Reyes el que quiera ir con su pareja el que quiera ir con sus padres es tendremos a a Diddy Rodin que es un artista que que que hace unas unas cosas con arena alucinante unas figuras muy muy bonitas luego Leticia Moreno que es nuestra violinista Number Marwán Jorge Blass El mago haciendo en Harry Potter Un

Voz 1031 17:33 súper truco hoy nada ahí en el en el

Voz 28 17:36 Teatro Real más fíjate Pablo en una fecha pues de de de Reyes no claro claro

Voz 1031 17:41 o sea que tú propones que en lugar de los calcetines mejor una entrada para el concierto homenaje a John Williams en el Real no hombre desde

Voz 28 17:46 luego es una experiencia que se va a recordar toda la vida ya que todavía quedan entradas muy poquitas sí pero todavía quedan para el de las seis y el de las nueve como dicha más se pueden comprar pues en la web sabe uno pone Teatro Real Madrid y ahí va aparece homenaje a John Williams que es al compositor al que al que estamos homenajeando

Voz 1031 18:06 ya lo que es lo normal en estos primeros días del año es que la gente de la bienvenida a los próximos trescientos sesenta y cinco días aplaudiendo como loco en el salón de su casa escuchando la Marcha Radetzky si no me equivoco lo que tunos estas proponiendo es que hagamos algo parecido pero con otra marcha la Marcha imperial está también admite palmas eres más pero es más de la Marcha Imperial no que de la Marcha Radetzky de Strauss en este caso

Voz 3 18:37 y aunque hoy dotaba vividas tras los pero sí sí

Voz 1031 18:40 oye y antes de que te vayas a a dirigió la orquesta estoy es una duda personal no tiene nada que ver con la música has visto ya la la última Star Wars el último llevó Snow macho

Voz 28 18:48 todavía no me ha dado tiempo esquiando aquí en en en mil follones así como estoy a caballo entre Los Ángeles y Madrid pues ya nómada tiempo pero sí sí sí

Voz 1031 18:57 ya han cine que no tiene esta causa en realidad quieres ir Lucas cuando tú vas a ver una película ha tenido en cuenta a lo que te dedicas tú eres capaz de entrar Iber verdaderamente la película o no puedes dejar de pensar constantemente en cómo ha entrado esa nota en como es la música en cómo suena finalmente la banda

Voz 28 19:14 con él es es es bastante complicado porque me fijo siempre en la música aunque luego sí es una peli buena al final me llevando no pero esto nos pasa a todo el mundo el cine es muy divertido ir a ver una peli pues con el diré de foto con

Voz 1031 19:28 ahora hace los vestuarios porque cada uno

Voz 28 19:30 pues se fijan poco en su en su trabajo y luego luego se se comenta no pero sí si me sólo fija

Voz 1031 19:36 he hablado con el director o una vez que cuando van a ver películas no no están constantemente con la tensión de que en cualquier momento aparezcan plano la pértiga del micrófono en las conversaciones y que no pueden no son capaces de disfrutar de los diálogos porque están permanentemente temiendo que pueda ocurrir un fallo que como todos saben la banda sonora del de esa película de la última Star Wars es una vez más obra de de John Williams que es el compositor al que Lucas va o Mena crear junto a esos sesenta y cinco músicos este sábado Lucas John Williams ya hace digamos un par de décadas que ha superado la edad de la jubilación tú estás haciendo ya méritos evidentes si un día imagínate que suena el teléfono resulta que es el señor Disney IT dice Lucas que te parecería porque de Star Wars creo que vamos a morir y aún seguirán saliendo películas estar vivos probablemente alguien tendría que llega que suceder después pero si te amaré te dijeran oye Lucas qué tal si te haces la nueva de de Star lo bueno se les les diría que San confunde de teléfono porque

Voz 28 20:33 dos no soy tan bueno lo siente Tura no

Voz 1031 20:38 te diría o lo vamos a debatir

Voz 28 20:40 el otro Lucas por ahí que no tengo que no tengo localiza Jos Lucas a lo mejor

Voz 1031 20:44 no igualitarias imparable por la L Illes salió el Lucas equivocado pensando que igual si te cambia el nombre es George delante del tuyo George Lucas Vidal también funcionaria eh exacto o luz sí exacto o Lucas es que cualquier Lucas cuál de ellas verdad hasta digamos que de abriría las puertas en otro mundo que no sé si es el que el que bueno decimos que John Williams es es compositor de bandas sonoras si uno piensa en una banda sonora lo más probable es que la primera que sirven a la cabeza es una John Wilson se suma así este Superman Indiana Jones Tiburón son precisamente esas composiciones las que van a sonar en el Teatro Real Lucas quieres ir entrando porque creo que la orquesta debe estar cansada de vino

Voz 28 21:29 ya os voy a como no te digo Pablo vale parece voy a tocar una parte cita muy pequeña que justo ahora estaba ensayando vale con orquesta y luego voy a pasar a la cuerda si al viento madera Perelló

Voz 1031 21:40 me lo recuerda viento madera

Voz 28 21:42 da de lo porque vas a ser tú el que estés comentando no como como el concierto en habida en Bienal el Málaga CF Clesa eh

Voz 1031 21:48 para ya tardó treinta segundos que

Voz 27 21:51 el viento metal cuerda viento madera viento metal y percusión creo que esto va a ser el orden y creo que lo que nos va a tocar que no lo ha dicho es un fragmento de Hook la banda sonora de la de la adaptación del del mito de de Peter Pan el cuenta de Peter Pan como decía Indra Jones Tiburón todas estas músicas también por supuesto la de Hook van a sonar el

Voz 1031 22:08 sábado en el Teatro Real a cargo de la delante

Voz 27 22:11 esta sin disco Play Symphony Orchestra que

Voz 28 22:14 dossier lo está preguntando si bueno bien ahí tengo la orquesta haber es Lucas viene vamos a vamos a seguir aquí e como te he dicho los ensayos y ahora estamos una parte de Parque Jurásico a era Parque Jurásico va a tocarla toda la orquesta

Voz 20 22:32 cogemos por favor desde

Voz 28 22:35 Lucas tiene el papel fácil porque sólo tiene que coger la batuta cuarenta y siete con base cuarenta y siete en dos aquí todos miran todos esperando

Voz 1031 22:43 la de este de donde viene de la radio venga a ver

Voz 28 23:25 muy bien vale ahora vamos a hacer sólo sólo Lacuerda desde el mismo sitio avales sólo toca la cuerda venga vamos en el compás cuarenta y siete refieres yo lo explica en todo dos tres vale muy bien chicos hará vamos a hacer el viento madera que son flautas o pues clarinetes yp fagot desde el mismo sitio

Voz 20 24:10 uno dos tres

Voz 2 24:37 esa era árabe Anthony ya por último Bento

Voz 30 24:44 tiene la misma ahora añadimos también ver cómo se hoy

Voz 27 25:17 qué tal luego creo que ese es Lucas vamos llamarle ya George Lucas Vidal ha sido absolutamente impresionante asomarse en directo al ensayo de de todo un orquesta la disco Play Symphony Orchestra que como se contado dirigirá al Lucas Vidal el próximo día seis de enero este sábado un homenaje a John Williams que ya habéis escuchado como suena y que tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid en dos únicas sesiones una a las seis de la tarde y otra a las nueve agradezco muchísimo a Lucas que no haya dejado asomarnos a esta absolutamente mágica manera de ver cómo se construye la música pieza a pieza muchísimas gracias Lucas muchísimas gracias Display Symphony Orchestra aprovecho para deciros que en apenas unos minutos vamos a hablar con Andrea atún Barceló de bichos si ha comido esté dichos insectos o alguna otra rarezas si le ha gustado Si la primera va a ser la última de que lo haga llámennos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 20 26:57 eh

Voz 27 31:30 hoy Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1031 31:34 desde el pasado uno de enero hay muchas más probabilidades de que sienten ustedes mariposas en el estómago

Voz 2 31:42 no hablamos exactamente a ese de ese revolotea

Voz 1031 31:46 tripas que dicen sentimos cuando nos enamoramos estoy hablando de en tomó Faja es decir de comer insectos que algo bastante menos romántico que lo con el nuevo año ha entrado en vigor el reglamento europeo que permite la comercialización en toda la Unión de insectos destinados al consumo humano así que el timón y Bumba que decían aquello de viscoso pero sabroso podrán disfrutar de esos manjares eh cuán con libertad lo que no tenemos tan claro es si Andrea tumbar lo va a servir los en su restaurante ahora que puede por lo menos acceder a comprarlos Andrea tumbarlo muy buenos feliz año nuevo por cierto

Voz 3 32:20 buenos días freestyle como todos

Voz 1031 32:23 así como primer titular tú los escarabajos los gusanos las cucarachas los saltamontes qué tal

Voz 3 32:29 yo prefiero jamón percebes

Voz 1031 32:35 me encanta que has empezado con las gambas incluido los percebes porque en realidad bien mirado si imagínate que te levantas por la mañana metes el pie en la zapatilla ahí dentro hay una gamba da gamba fuera de contexto han también sería difícil de comernos si lo miramos así si fuera de contexto

Voz 3 32:50 bueno vamos a mí lo que me parece fuera de contexto son los grillos en la comida migas de hormigas cuando tenemos huevo de gallina yo creo soy más

Voz 28 33:01 pero una buena salsa cocktail y que el cóctel en lugar de gambas lleve langostas pero la angosta

Voz 3 33:06 de las de las plagas bíblicas es yo creo que bueno por lo que se notará las una película de horror

Voz 1031 33:14 es que en tu restaurante no vayamos a buscar bichos durante este año dos mil un

Voz 3 33:21 según una empresa de fabricación de oro que queremos vender venderlo

Voz 1031 33:28 a igual las empresas de fumigación pueden tener abrirá una línea de negocio con lo que retiran de unos restaurantes de dar muy poco algas desde nosotros bueno pues nos alegra saberlo aunque nos puede resultar extraño incluso para algunos puede ser desagradable los insectos son un elemento más de la dieta habitual de algunos habitantes de África de Asia de América Latina que consumen al menos esta dieta dos mil millones de personas en en todo el mundo mientras imaginan qué cara pondrían si les ofrecen un escarabajo como te entendía imaginados que va esa etapa les ponen un escarabajo pues vamos a ponerles que participen con nosotros en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y que unos cuenten si alguna vez han probado los insectos muy bueno o algún otro otro bicho raro digamos no a Andrea no es muy exótico pero les gusta la trufa eso sí ha venido con en realidad André pensándolo bien la trufa un elemento extraño que crece bajo tierra Terra también es raro también es difícil de comer la trufa tú sabes quién fue el primero que comió una trufa y como la descubrió

Voz 3 34:28 bueno yo creo que es el va cuando están en la pole une fue el primer descubridor no

Voz 1031 34:35 pues ahí está de acuerdo con Sasha en tiene la culpa de todo también fans puedes contarnos el mensaje de tocar meseta hoy Salva la Tierra es el único planeta con trufa no

Voz 3 34:45 es que la trufa blanca todavía hombre no puedo intervenir por eso me encanta ya crece sólo donde hay dirigir ya no es que no se puede manipular

Voz 1031 34:57 bueno pero como las olas a las hormigas les ocurre algo parecido hace Clemente se puede mal manipule de cultivar pero también crece en donde quieren en cambio tú prefieres la la trufa las hormigas por alguna razón

Voz 3 35:06 por algo diferente texturas diferente

Voz 1031 35:10 pero bueno tú has viajado mucho más estado seguramente en mercados de abastos de ciudades y de países de gran parte del mundo alguna vez abstenido por lo menos la oportunidad de comprar o de

Voz 3 35:21 consumir insectos los has visto de la crisis y lo he visto delante pero Lombán ninguna atracción conoces a alguien que sí que lo haya hecho que los haya aprobado y claro muchísimo muchísimo compañeros a uno se le encanta pero tenemos filosofía de de vida diferente yo creo que vale e será comenta debo calidad único en un mero su factor de sobran y cuando uno tiene que sobrevivir a lo que es a lo que hayan de los uno puede elegir ya lo mejor

Voz 1031 35:50 con una vez más la trufa la trufa no como como yo tampoco probados los insectos tengo que hablar por boca de otro hay un señor que se llama Peter Menzel que ha escrito un libro que se titula hombre comiendo insectos digamos que el libro cumple lo que lo que prometió ir en el libro Menzel explica con todo lujo de detalles cada uno de los bichos que va aprobando yo es seleccionado al azar una página y quiero escuchar lo que dice sobre las tarántulas vale

Voz 27 36:14 las tarántulas sombra sientas pero buenas las patas son

Voz 39 36:18 crujientes y cada uno de esos grandes y peludos cuerpos son un bocado si los pollos de un día no tuvieran huesos tuvieran se

Voz 2 36:26 lugar de plumas fueran del tamaño de un gorrión recién nacido

Voz 27 36:30 podrían saber cómo las tarántulas

Voz 1031 36:33 a ver Andrea tu lo está poniendo cara de que ahora mismo se pediría una ración solamente para El sitio de una década lo mejor no te resultado apetecible la descripción

Voz 40 36:45 no absolutamente no Bravo Momo Montmeló resulta apetecible con quien comerciar pendientes que el come come huevos de hormiga bueno que dice que están buenísimos eres Camul la última experiencia comer Amico Bricio Domínguez lo llama el caviar lo cobrar como el caviar y son

Voz 1031 37:05 los hormigas mole exclamó

Voz 3 37:08 sí son una dice la cocina azteca no tenéis gallina juez de hormigas

Voz 1031 37:17 dice consumen igual a cucharadas a consumen como como el caviar o entradas en plan sí sí

Voz 3 37:21 no lo hacen tacos como la hecho con pimiento relleno de huevos de hormiga quería que eleva ya va trufa pero yo he preferido rayano en Cueva de gallina Norman eh es aparentemente sido curioso será cómo cómo van a recolectar lo que se creía todo en el las raíces de una Gabriela depositaba porque yo pensaba que la llamaba una una labor mica para quitarle el viceprimer no se concentran

Voz 40 37:48 que cuando lo ves en la sartén te da la sensación de la aclara

Voz 3 37:51 ahora bien sí sí sí son huevas bastante como un grano de arroz

Voz 1031 37:56 en grandes masivamente vamos

Voz 3 37:59 dónde estará normalmente se cubre también lo hormigas no ya de los domingos dice bueno

Voz 1031 38:04 seguro que hay un componente cultural muy importante lo decíamos antes no el marisco y probablemente hay lugares del mundo donde no se atreverían a a chupar la cabeza de una gamba algo que allí consideramos un manjar en la gastronomía italiana la que tú mejor conoces además de la de la española crees que hay algo que que en otras culturas algo de lo que tú sirves en duros durante que quizá un una persona

Voz 41 38:22 la avenida de de la India o de o una de cultura musulmana o alguien que

Voz 3 38:27 en algo que no probaría de ninguna manera bueno informalmente Couture también amenizó son ocho meses a propuesta de alcohol por supuesta el cerdo la acepto la vasca Pandillo siempre en cosas que no comen eh

Voz 40 38:42 con todo respeto es bueno que opera pero bueno que no comenzó estos Poyet ya bueno pase

Voz 1031 38:52 es más para mí no es nación mesetas tengo más tarde

Voz 40 38:55 no no es el problema ir a un restaurante que me sirven insectos

Voz 3 39:00 a mí me lo van a cobrar bastante claro prefiero un producto diferente que conozco

Voz 1031 39:06 bueno nuestros compañeros de programa Play Gastro salieron a la calle un par de años para preguntar a la gente si se comería un insecto más concretamente si se cometían una hormiga Colonna que eh que es muy típico de una zona de Colombia que se llama el departamento de Santander estas en las reacciones de la gente

Voz 2 39:20 sí de Abraham porque memorias comió aeropuerto porque no porque ya estoy acostumbrada a la dieta mediterránea eso para mí es muy estático no lo va interesando pues no se le gusta la gente los insecto

Voz 42 39:32 pues pues fenomenal vengo a mí vamos que no creo que vaya a probarlos no lo he probado nunca pero seguro que si vienen aquí con lo no venir

Voz 3 39:38 vamos a poner de moda

Voz 1031 39:39 a lo novelero que somos hay mucha gente que opina que la que podrían los insectos podrían ser una gran alternativa hay una posible solución al hambre en el mundo parece ser que contienen una importante cantidad de proteínas y que además de acceso relativamente asequible son son baratos vamos a preguntarle Esther la encuesta que hacen en Play Gastro vamos a ser nosotros una una nuestra particular encuesta a través del teléfono saludando por ejemplo a Jaime de Madrid que no tengo ni idea de si aprobado en los insectos Isidro es el han gustado gusto Jaime muy buenos días a Joan es Joan de Valencia Jaime nuestra Joan muy buenos días

Voz 0779 40:12 Andrea hola qué tal

Voz 1031 40:14 Jaime tú digo yo perdón tú has comido insectos alguna vez sí sí has comido insectos varias veces es decir si has repetido significa que la primera me gustaron hombre

Voz 0779 40:27 exactamente diga la primera en Méjico sobre Méjico sal como el PP demuestra que allí se venden en ver cómo se vendían Huelva aquí esto pimiento rojo también empujó a gambita pequeñitas añitos también envía ni ha comido pero no

Voz 1031 40:48 sigo sanitos también

Voz 0779 40:51 en Guatemala que no son diferencia nada nada nada nada de la anguilas en Valencia es exactamente lo mismo yo en un restaurante de ver cómo iban las serpientes ponen allí por lo que salga de puede dar un poco de asco en el contexto ya ya bien

Voz 1031 41:10 o sea que es curioso depende un poco del del contexto en el que estés es más fácil seguramente

Voz 0779 41:14 en un acto no cuando Claudia una cucaracha ya dan unas cómodo claro estoy en insecto porque tiene que ver

Voz 40 41:20 Nuestra con nuestra educación Nicolás esas en qué hacemos con el lúdico insecto que sobrevive a la bomba atómica si parece ser que una cucaracha si le quitas la cabeza muere de hambre morir de hambre sí sí claramente no sucederán cuando desaparezca nosotros no nos no sucederán dominarán el planeta realmente acaben combinaciones allá de ellas a nosotros

Voz 1031 41:39 es que tiene que ver con algo de porque probablemente tú en estos viajes haya sido acompañado y me atrevería decir que alguna de la gente que ha viajado contigo no se ha atrevido aprobar lo que tú has probado hay algún algo en tu personalidad algún tipo de arrojo especial que te invita a probar todo lo que pillas

Voz 0779 41:55 no no a veces podríamos decir a veces es que no es un viajero hacer lo que puede que haya un cierto mito una cierta realidad en ello pero más que nada la curiosidad si el sitio está según una feria cerca de Mérida y todo el mundo ese cómprame subidas de chatines

Voz 1031 42:15 el juego

Voz 3 42:19 pero tú algo que comería nunca

Voz 0779 42:23 yo lo que no comería Luca pues les Sovereign choque para agradecer nunca sólo que no creo que sea el insecto al cual hombres mujeres casi todo el mundo estamos de acuerdo engrosó las por sea salvo tremendo de Jaime lo sí es que me muriera de hambre no y muy jóvenes pero no desde luego por curiosidad por él mismo

Voz 1031 42:44 bueno e Joan muchísimas gracias sabemos que tus límites están están en las cucarachas hemos recuperado la llamada de Jaime así que vamos a ver si Jaime si se comería o no una cucaracha Jaime muy buenos días hola buenos días Jaime Atila cucarachas que te parecen bien preparadas se pongamos que están telas prepara tumbarlo supo hacer Genova Sergio pues alguien del nivel de tumbar el unas cucarachas bien puestas bien presentadas ahí en el plato

Voz 43 43:07 pues yo creo que sí que aprobaría Melendi aprobar no sé

Voz 1031 43:11 citó donde pone un límite entonces donde situadas

Voz 3 43:13 por dónde no estarías dispuesto a pasar

Voz 43 43:16 pues la verdad es que no lo sé porque alguna vez te planteo alguna cosa de éstas o comer alguna cosa de estas si me viera la necesidad creo que sí que me lo comería

Voz 1031 43:26 qué has comido teniendo en cuenta que probablemente no te has visto en una tesitura donde la necesidad de obliga a hacer lo que que es lo que has comido que es que has probado insectos y cosa rara

Voz 43 43:35 así lo lo lo más desagradable e ha sido una grúa en en Namibia estando en un viaje en el dos mil dieciséis pero bueno pues una oruga hecha en o no no sé si a la brasa estaban un poco en hubo de estos Si bueno pues la verdad es que le pegó un bocado con cierto recelo pero no quería yo me el el tener la oportunidad de hacerlo me daba un poco de reparo porque digo si lo parto esto esto está cremoso que debe ser desagradable pero no para mi sorpresa estaba estaba por dentro de hecho estaba seco

Voz 0779 44:10 bueno pues si son no se usa BOR

Voz 44 44:13 a Rama árbol a sea muy

Voz 43 44:15 mira hoja a hoja de árbol

Voz 1031 44:18 les hablamos de de pensé bueno de alimentos exóticos casi siempre saben apoyo el parecido el siempre es el paro asimismo del del pollo y sabemos Jaime que le diste un primer bocado a la oruga la pregunta es le diste el segundo bocado

Voz 43 44:32 sí sí me la tengo otras cosas me estaba mirando y no

Voz 1031 44:37 claro esa es otra cosa que influyen probablemente siete la sirve alguien debe te ves un poco la obligación por Educación de comerte la claro Andrea tú tú para nada es que me encantaría que tienen las caras que viene a sumar local a ver que dicen ustedes algo de lo que han comido ya

Voz 40 44:54 yo sería incapaz sería incapaz y a lo mejor la reacción probando las sería peor de la entonces esto es esto

Voz 1031 45:01 insectos que traído aquí para que pruebe se los dejamos a Sasha para las

Voz 40 45:03 semana que bien para Toni cuando herejes es lo ocupan ellos siquiera el bueno

Voz 1031 45:10 no no tengo nada mejor no hombre quieres decir contra Javi contra Jaime no tienes nada vamos a ver Jaime muchísimas gracias vamos a saludar a Sandro de Madrid a ver si tiene algo contra Sandro Sandro muy buenos días

Voz 0779 45:21 bueno no teníamos tiene cómo estás cuéntanos bien

Voz 1031 45:24 por favor muy brevemente qué es lo que has probado que ha comido vamos a ver qué cara se le pone Andrea

Voz 9 45:28 mira yo haya probado Santander en Colombia la mía Colonna pero hace unos cuarenta años eran bastante cara la ponían como aperitivo para tomar hecha hecha bien realmente almendra Francia

Voz 1031 45:45 de entrada buena no hay por dónde cogerlo es decir te vas a tomar una cerveza a Santander Colombia y en lugar de las tapas que pondrían en Santander España igual de sirve en lugar de kikos pues una sal unas hormigas culebras pero cómo se te ocurre color tapas buena pero es Colom y entonces entre los algo habrá que coincide no bueno Sandro muchísimas gracias tenemos que despedirnos Andrea muchísimo gracias

Voz 9 46:08 era bastante bueno lo hagan otros que probaron era bastante bueno pero sé también que es más que otra cosa aún picante de hecho bache dormía que no

Voz 1031 46:17 ya riquísimo me estás tenía hambre ha quitado de Sandro muchísimas gracias Andrea muchísimas gracias a vosotros por favor a seguir cocinando con trufa olvídate de las hormigas culebras exactamente somos la la sábana llamarle otras cosas

Voz 1031 51:13 lo que separa el guateque del Trapp son al menos dos generaciones del filtro al millennials hay un hueco temporal que se rellena con la aparición de Internet en nuestras vidas es evidente que cada generación tiene su propio vocabulario y la periodista en Abad lo cuenta también en su libro de estraperlo al postureo que hemos decidido convertirlo en concurso

Voz 39 51:35 hoy vamos a jugar con las palabras os vamos a dar un número de teléfonos el nueve cero dos catorce sesenta sesenta él mismo para que que dimos para hablar de lo dicho por cierto y queremos que jueguen ustedes con nosotros y además necesitamos oyentes que pertenezcan a dos generaciones distintas permítame que salude a Maravall Maravall muy buenos días yo siempre he querido llamar seducción Maravall mismos me gustan los juegos de palabras y creo que la cada vez que vengas lo vamos a llamar los malabarismos te parece bien bueno Mar cuéntanos un poco en qué en qué consistirá en qué consistirá al concurso por favor pues la masacre

Voz 5 52:07 las preguntas muy difíciles y muy complicada hasta un oyente millennials que son los jóvenes de la décadas dos mil y los actuales creo que John Reid por los pelitos del ochenta y tres res justo pero Arsene Wenger sí entre X es milenios

Voz 3 52:23 se espera contar contar al como la princesa guerrera menos

Voz 5 52:27 luego necesitamos también a un baby boom que son los jóvenes de los años sesenta en sepelios

Voz 1031 52:31 bueno pues EM comentan que tenemos estos dos concursantes representando a la generación del baby boom la generación del guateque la generación que conoció el el pleno empleo tenemos a Jeremías Jeremiah muy buenos días

Voz 51 52:44 hola muy buenos días y me ha tocado a representar a los más mayores que le vamos a hacer

Voz 1031 52:48 bueno tú has conocido las hipotecas carísimas has conocido el sexo prohibido el pleno empleo en este país

Voz 51 52:55 pero yo he conocido absolutamente todo eso nos ha sido volver a conocerlo pero pero sí ha sido un placer la verdad cabeza de cumplir años vale para algo

Voz 1031 53:02 bueno es un gran representante entonces de los baby boomers y tenemos a un representante de la generación millennials aquellos que pues Consentidos que tenga un armario lleno de ropa barata de todos los estudios posibles que tiene móvil desde los diez años y que no tienen esperanzas de emancipación ni de empleo estable saludamos a Paloma Paloma muy buenos días te vamos a saludar con un gruñido generacional millennials este gruñido de Britney Spears te suena no lo los indies como propio

Voz 43 53:31 sí también pueden saludar un poco con él

Voz 1031 53:34 hecho era Ronaldo también o con esta ver qué te pasa

Voz 48 53:37 el gol de David

Voz 1031 53:40 bueno eres eres eres millennials de libro no nunca mejor dicho en este caso bueno bueno pues vais a enfrentarnos pum Millenium baby boomers con preguntas que seguramente para vuestro oponente serán muy fáciles pero quizás para vosotros por generación resulten difíciles vamos a empezar con una pregunta para el baby boom que os va a leer la vea Maravall Stendhal que es

Voz 5 54:01 el SEO tres opciones a lo mismo que el pelear es decir mojar en salsas ve Cotillard de famosos se las redes como el baile agarrado pero en plan latino

Voz 1031 54:13 ceremonias que es el salsero

Voz 51 54:15 hombre pues yo que siempre he sido muy muy el hongo yo diría tienes Nobel baile

Voz 5 54:23 oh

Voz 1031 54:24 bueno Jeremías tunos al seas mucho no vamos a escuchar con un documento sonoro que es verdaderamente el salsero

Voz 2 54:36 pero Towers que todos querrían saber los hemos comprometido a que los vamos a mojar mató

Voz 1031 54:44 si sale CEAR es cotillear no efectivamente cotillear sigue nada por ahora cero puntos para Jeremías tiene que cursar la siguiente pregunta es para Paloma

Voz 5 54:54 muy bien vamos con la chica millennials quién se iba de fiesta buscada Chiri Fu a Mari Trini a falta de la estrella que se le había caído en el jardín ve los Chiri flauta P El Fary

Voz 39 55:08 a quién buscaba su Xirgu cuando estalla

Voz 5 55:11 se van imprimen otro hombre no

Voz 1031 55:17 vaya hombre cuál era la respuesta correcta era él

Voz 5 55:20 lo que es su canción La Manga de tía me voy para discoteca avisó a buscarme a mirar si me pongo bien que creo que estoy Kung Fu

Voz 52 55:33 mira a cine pongo bien creo que soy

Voz 39 55:40 vaya pues tenemos cero puntos demostrando que efectivamente las preguntas pueden resultar fáciles en función de la generación de la generación que seas bueno vamos con una ronda rápida que rápida que no tiene en este caso documentos sonoros esta preguntas para nuestro baby boom para Jeremías

Voz 5 55:54 Jeremías que significa Lol a es un programa de la SER con barbudos que echan por la noche de la femme Loud que significa en inglés hay que Metro hinchó abreviatura de Lola hilo

Voz 1031 56:09 significa Lol L O L

Voz 51 56:12 hombre están me seis Céspedes gracias a mi hija es la lados es la dos la de la había