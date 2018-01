Hoy por Hoy (05/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

buenos días hoy vamos a conocer previsiblemente la decisión de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la petición de libertad de Yunquera

Voz 2 00:24 pero mira incógnita

Voz 0027 00:27 sobre el futuro penitenciario del ex vicepresidente catalán aumenta por momentos la tensión entre los republicanos Jones Cataluña Gabriel Rufián portavoz parlamentario de Esquerra advierte de que si Puigdemont sigue en Bruselas el candidato del independentismo debe ser de Junqueras

Voz 3 00:41 el plan a era el presidente legítimo de de Cataluña el plana era restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente los parece que es puro sentido común

Voz 0027 00:58 a Cataluña le contestó anoche que sólo existe un plan restituir a Puigdemont que cualquier otra cosa sería aceptar el ciento cincuenta y cinco eso es lo que dice la candidatura de Puigdemont según publica hoy el diario Ara él pues Yamón estaría dispuesta a forzar una repetición electoral en Cataluña antes que investiga Junquera El juez archiva el caso del inmigrante argelino que se suicidó en la cárcel de Archidona reconvertida en el magistrado asegura que en la celda en la que apareció el cadáver no no entró nadie ni hubo movimiento desde el ingreso del joven hasta su muerte acusación va a recurrir este archivo denuncian que el juez no ha escuchado a ninguno de los testigos que que habían propuesto España archiva la investigación Ilha abre Argelia el país de origen de Mohamed esta noche el ministro de Justicia argelino ha anunciado que la Fiscalía de su país va a investigar la muerte y que además pretenden hacerle su propia autopsia al cadáver cuando los repatrien hoy a las ocho y media estará en en este programa Amanda Romero la abogada que representa a nada lo hemos Sales el mantra el maltratador que se negaba a devolver a sus hijos a la madre planeaba simular que los había matado para hacer sufrir a la mujer Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 02:09 buenos días es la afirmación que ha hecho la Fiscalía basándose en el testimonio de la madre quién asegura que intentó hacerles fotografías tumbados en el suelo manchados de sangre la juez ha dictado prisión incondicional para el acusado le prohíbe volver a acercarse a sus hijos retirando la patria potestad

Voz 0027 02:24 en Madrid hoy conocemos una brutal agresión machista que ha tenido lugar esta semana ella está herida grave después de que su pareja intentara matarla dando volantazo en el coche en el que viajaban y ella conducía el intento estrellar el coche Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 02:37 buenos días sí lo cuentan varios medios esta mañana venían decenas de casa de unos amigos en Parla unos veinte kilómetros de Madrid de la capital que fueron terroríficos ella conducía y él que estaba borracho no paró de insultar ley de golpearla mientras que la víctima iba al volante desde el asiento del copiloto dio varios volantazo si giros bruscos con el objetivo de estrellar el coche no lo consiguió a pesar de que estaba siendo agredida pudo llegar con el coche a casa pero a la par Gary bajarse del vehículo el agresor rompió la luna delantera la tiró al suelo y siguió golpeándola en plena calle dándole patadas y amenazándola de muerte fueron los vecinos los que avisaron a la Policía al escuchar los gritos de socorro de la mujer el agresor

Voz 4 03:11 cuyo pero fue detenido poco después por la policía

Voz 1275 03:13 municipal ella ingresó en el hospital con pronóstico resina

Voz 0027 03:17 la policía se ha mantenido desplegada toda la noche en Coín provincia de Málaga para evitar nuevas peleas después de que ayer en una reyerta multitudinaria dos personas murieran a navajazos hay además varios heridos Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 5 03:28 hola buenos días los fallecidos dos hermanos de etnia gitana han sido apuñalados en una trifulca entre familias rivales un ajuste de cuentas por tráfico de drogas los agresores que quieren o huyeron no han sido todavía detenidos usaron navajas y palos atrincheraron en un barrio muy conflictivo de Coín llegaron a cortar el paso de las ambulancias una batalla campal que se ha prolongado durante toda la noche ha dejado otros cinco heridos uno de ellos en estado crítico

Voz 0027 03:56 Alemania da un nuevo paso para erradicar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres

Voz 0393 04:00 este sábado entra en vigor una ley por la que las mujeres tendrán el derecho de conocer el sueldo de los hombres que ocupen un puesto similar de poder exigir cobrar lo mismo la diferencia salarial es de un Being

Voz 0273 04:10 si uno con seis por ciento en Alemania la tercera brecha

Voz 0393 04:13 más grande de toda Europa sólo por detrás de Estonia Austria

Voz 0027 04:16 en España el Rey emérito Don Juan Carlos cumple hoy ochenta años

Voz 6 04:20 pido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como REM ser establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley manifestación de la soberanía del pueblo

Voz 0393 04:34 Don Juan Carlos negra hoy su ochenta cumpleaños aunque no tiene previsto ningún acto público mañana recibirá un homenaje durante la Pascua Militar que preside Felipe VI en el Palacio Real el monarca cedió el trono a su hijo en dos mil catorce tras cuarenta años de reinado tras

Voz 0027 04:50 la información deportiva tiene también algo hoy de de política según el mundo Messi ha impuesto en su contrato con el Barça una cláusula por la que abandonaría el club en caso de independencia de Cataluña

Voz 4 05:00 José Antonio Duro buenos días qué tal buenos días y el último contrato de Messi contempla la posibilidad de nuevas condiciones en caso la independencia

Voz 7 05:06 que Cataluña dicen los compañeros El Mundo que sólo sí

Voz 4 05:09 esa separación incluyera el Barça en una Liga de primer nivel europeo Messi seguiría en caso en Radio el jugador quedaría automáticamente libre su contrato con el Fútbol Club Barcelona en lo puramente deportivo ayer sin Messi los de Valverde empataron a uno en Vigo Copa del Rey partidos de ida de los octavos de final el Real Madrid solventó con cero a tres su visita Soria el Levante venció uno dos al Espanyol y el Leganés uno a cero al Villarreal

Voz 8 05:36 ya vienen los Reyes Magos que has pedido Atwood Luismi Pérez buenos días buenos días Aimar sobretodo estar con muchas sobretodo eso oye cuéntanos con qué tiempo vienen los Reyes van a poder trabajar allí

Voz 0027 05:48 esto no

Voz 9 05:49 Barà puede trabajar a medio gas la verdad porque van a tener que acarrear el paraguas el impermeable las botas de agua en muchos casos sobretodo no lo al este del país la lluvia ahora mismo es incesante ya en Galicia y Asturias y esa lluvia asevera de entrando a medio día en muchas zonas del Cantábrico Castilla y León y Extremadura a la hora de la Casa de las cabalgatas muchas zonas de Aragón de La Rioja Navarra Madrid Andalucía tendrán esa lluvia en el Mediterráneo no un tiempo más tranquilo y otra vez muy suave Aimar al igual que en Canarias atención al fin de semana nos llega David que es una borrasca que va a ser bastante fría va a traer bastante nieve en zonas de Castilla y León Castilla La Mancha Madrid y Aragón y la lluvia que tanto esperamos también llegarán mediterráneo sobre todo mañana por la noche

Voz 10 06:34 herido un poco todo que hable que tuvo héroe

Voz 8 07:05 además de la tensión entre Esquerra en Cataluña que les contábamos en portada también se ha desatado un cruce de reproches y acusaciones entre el Partido Popular Ciudadanos la formación naranja sigue exigiendo la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro imputada por supuesta corrupción política el PP le responde pidiendo claridad en sus cuentas sin sus facturas Danny De la Fuente buenos días Aimar esto me parece una frivolidad es el Partido Popular

Voz 0027 07:30 esta mañana a partir de las ocho de las siete en Canarias entrevistamos a Inés Arrimadas la líder de Ciudadanos en Cataluña que no descarta presentarse a la investidura si no hay acuerdo entre las fuerzas independentistas

Voz 4 07:40 Arrimadas en la SER que ha vuelto a ganar

Voz 8 07:43 la presentadora Junqueras unas elecciones y el problema que tienen independentismo es que Ciudadanos ha ganado las elecciones

Voz 4 07:49 mucha suerte y una hora más tarde mesa de análisis con Mariola Urrea José María Calleja y Carmen Remírez de Ganuza a partir de las diez de las nueve en Canarias repasamos la actualidad de esta semana a partir de los audios y mes que el equipo de Pablo González Batista recogido en el whatsapp por cierto

Voz 0027 08:08 el whatsapp me llegaba este miércoles un mensaje dejó

Voz 4 08:10 día de Logroño en el que lamentaba que la adaptación teatral de la ópera Bastian IVAs Tiana de Mozart a ONDE Se

Voz 0027 08:16 con ella que la visto en los estereotipos machistas

Voz 4 08:19 que hoy vamos a hablar con Marina Bollaín de Bastian IVAs Tiana esta adaptación que ella dirige en los Teatros del Canal en Madrid a ver qué piensa de esos estereotipos alas once las diez en Canarias recibimos al gran Carlos Saura que a sus ochenta y seis años la semana que viene va a recibir la medalla de oro en los Premios Forqué

Voz 8 08:39 este un referente absoluto no

Voz 11 08:41 gente con cría cuervos que que fue un referente para verano nada me viene como merece todos de que hay que reconocerle todo porque lo que ha aportado al fin España

Voz 8 08:52 maestro generosidad las veces que he tenido ocasión de estar con él

Voz 12 08:56 no solamente escuchar hablar a Carlos Saura ya es historia el cine los

Voz 8 09:00 vitalista que mira siempre hacia el sí

Voz 12 09:02 puro estar centrado en el presente mirando hacia el futuro

Voz 4 09:05 estos son los nominados a estos galardones alabando al cineasta aragonés que en el capítulo de ayer criticaba la censura que las televisiones pues imponen hoy en el cine

Voz 6 09:13 no se atreve sola ha conseguido en la función está en la televisión claves Asencio sucedió todo hay una especie de Solaria ya no y antes que ellos eligen lo que ocurrió Clara una vez esto es algo factores eso con quien sea o muy simpáticos amigos no sé estoy esto me parece que es tremendo porque porque está libido mucho al dos

Voz 8 09:37 así que promete ser una charla muy interesante como es viernes abrimos la barra libre política para que reflexionen opinen ponga sobre la mesa el asunto de la semana que más les ha llamado la atención incluso para que nos cuenten qué le han pedido a los reyes

Voz 4 09:53 la libre de café como en este canción de Sofía Maki con la que te declaro mi amor Aimar quien que nos has tratado esta semana barra libre de café hoy que por fin Carolina han arreglado la máquina de café de redacción que tanto hemos echado en falso en falta pueden comentar noticia que quieran de esta semana pueden contarnos que Le han pedido a los reyes magos pueden contarnos los planes para el fin de semanas iban a ir alguna de las cabalgatas hoy o mañana y les invitamos también a repartir oro incienso inmigrada entre nuestros políticos a quién le entregarían que porque todo esto en el nueve uno cinco

Voz 12 10:24 esto es dieciséis sesenta y un whatsapp audios al seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 10 10:34 punto

Voz 0027 10:38 Carolina Gómez con Elena Sánchez y Carlos

Voz 0393 10:40 Ródenas en la técnica Jordi Fábrega en la producción hoy por hoy el Festival dos mil dieciocho

Voz 0393 12:12 Oriol Junqueras se declara un hombre de paz que apuesta por el diálogo pero se niega a acatar la Constitución expresamente la Fiscalía le responde que aspirar a ser presidente de la Generalitat no sirve de salvoconducto para eludir responsabilidades penales los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tendrán que comunicar en las próximas horas si lo dejan en libertad o suscriben la decisión del juez Pablo Llarena del juez que instruye el caso Alberto Pozas

Voz 0055 12:39 buenos días Oriol Junqueras tomó la palabra durante un par de minutos y lo hizo para asegurar que él es un hombre de paz que apuesta por el civismo y el diálogo poniendo encima de la mesa una vez más sus convicciones religiosas demandado poder hacer política Andreu Van den a Eden es su abogado

Voz 17 12:53 Ali política que debe seguirse esa línea del diálogo pacto poner ejercer su función como diputado poder esto

Voz 4 12:59 Marcus su familia reclama del Tribunal

Voz 0055 13:01 el viaje en libertad unas explicaciones que una vez más no han convencido a la Fiscalía que ayer pidió a la Sala de Apelaciones que le mantuviese entre rejas recordándole entre otras cosas que los resultados del veintiuno de diciembre no son un salvo conducto a la absolución y negando que haya demostrado el más mínimo compromiso con las vías legales para defender sus opciones políticas los jueces de liberaron durante aproximadamente una hora pendientes todavía de dictar la resolución

Voz 0393 13:24 mientras los jueces de liberan sobre la liberación de Yunquera Se Esquerra sigue planteando la posibilidad de hacer presidente a Junqueras y Carles Puigdemont no vuelve de Bruselas esa especulación molesta en Cataluña que anoche dice el día una comunicación interna recordando que el único plan sobre la mesa es restituir al Gobierno legítimo Radio Barcelona Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 13:46 cuando ya los portavoces de Esquerra llevan días diciendo que no hay alternativa que el presidente tiene que ser Puig El món pero Gabriel Rufián se salía del guión ayer decía que investir a Puigdemont es el plana pero que hay otro plan

Voz 3 13:57 el plan B suelo yunquera pues al final cargas no puede volver con lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente nos parece que es puro sentido común

Voz 0706 14:08 Rufián hablaba de plan a plan B hizo para Cataluña enviaba un argumentario sus miembros en el que no una sino dos veces dice explícitamente que sólo hay un plan reiteramos que sólo existe un plan apunta textualmente uno de los puntos de este argumentario al que ha tenido acceso la SER este plan dice su para Cataluña restituir al president Puigdemont en otro punto de este mismo argumentario se puede leer os pedimos que no hagáis caso las especulaciones que aparecen Jones para Cataluña sólo tiene un plan y cualquier otro es aceptar el ciento cincuenta

Voz 0055 14:36 cinco Sin embargo este texto evita el enfrentamiento

Voz 0706 14:39 con la Esquerra de hecho asegura que no caerán en la trampa que según dicen fomenta el Estado español de enfrentar a presidente Ibiza

Voz 2 14:45 la varias comunicó

Voz 0393 14:48 además han mostrado su indignación en las últimas horas ante los nuevos cálculos del Ministerio de Hacienda que ha decidido congelar la mejora de la financiación autonómica prometida para este año hasta que no consigue aprobar los presupuestos generales de dos mil dieciocho Cristóbal Montoro entiende que los presupuestos regionales están elaborados con pronósticos más optimistas que los actuales Ike adelantar la recaudación prometida es inviable Juan José Sota el responsable de Economía Hacienda y Empleo de Cantabria

Voz 18 15:17 Elías incomprensible que una vez que ha finalizado el año dos mil diecisiete la mayoría de comunidades hemos aprobado los presupuestos con formas yo ahora nos llegan que son los vale digamos la diferencia puede ser aproximadamente unos ochenta millones menos en todo el año no es que nos den algo que no son nuestros

Voz 0393 15:37 el Partido Popular no aclara si expulsará a su senadora Pilar Barreiro que comparece el día quince ante el Tribunal Supremo por delitos relacionados con la corrupción la púnica ha revelado que pagó con dinero público a una empresa de la trama para mejorar su imagen cuando era alcaldesa de Cartagena dice el portavoz del PP que ese caso no es tan importante y eso que Ciudadanos vincula su expulsión al apoyo a los pies

Voz 0980 16:00 impuestos generales Jordi Fábrega pide Rafael Hernando el portavoz del PP en el Congreso que antes de exigir medidas al su partido contra Barreiro será deje declarar ante el Supremo acusa además a ciudadanos de intentar tapar con la exigencia de la dimisión de la actual senadora las irregularidades que han detectado el Tribunal de Cuentas en sus números

Voz 19 16:20 Mayor te diría ciudadanos que si quiere hablar de corrupción pues nos explique por favor las cuentas del año dieciséis que el Tribunal de Cuentas la echado para atrás porque se han cometido ilegalidades por parte de esa formación política en la aportación de las cuentas que han presentado al Tribunal de Cuentas

Voz 0980 16:36 además Hernando ha recordado algunas de los gobiernos locales y regionales apoyados por ciudadanos que tienen a alcaldes au altos cargos salpicados por casos de corrupción

Voz 0393 16:45 gracias Jordi la acusación popular va a recurrir la decisión del juez de archivar el caso del suicidio de un joven inmigrante en la prisión de Archidona Málaga convertida como saben en un CIE ante el colapso del resto centros dice el magistrado que nadie entró en la habitación en la que se encontró el cadáver desde que el chico ingresó en ese cuarto de aislamiento Nicolás Castellano

Voz 1620 17:07 tanto la acusación particular en representación del hermano de Mohamed como la popular de las ONG denuncian que el juez ha tomado su decisión sin haber practicado ni las actuaciones que habían propuesto en el momento de la personación ni las que tenían pensado pedir ayer cuando se les permitió al fin acceder al procedimiento lo que esperaban era que juez como mínimo les permitir acceso a la totalidad de la documentación antes de tomar su decisión se quejan de que el magistrado no ha permitido en las testificales de los posibles testigos oculares ya ha facilitado imágenes del comedor en el momento de la actuación de los antidisturbios ni pedir la paralización de los posibles testigos hoy un informe de la policía de porqués aisló a Mohamed todo esto solicitado en el momento de la personación dice que aun en el caso de que una investigación penal se concluyera que la muerte se produjo por suicidio eso los óbice para aclarar si hubo alguna responsabilidad penal al haber sucedido un centro público tutelado o sin descartada de dicen una porción posible homicidio por omisión quieren ahora que se les tome declaración a los agentes policiales que lo vieron por última vez con vida o aquellos que lo encontraron muerto escuchar al personal médico que encontró su cuerpo más detalle del informe me forense o declaración de otros internos que también habían sido recluidos en sus habitaciones sin la práctica de este mínima de pruebas entienden injustificado

Voz 4 18:16 el archivo de la causa el caso se cierra aquí en España

Voz 0393 18:18 a irse abren Argelia la justicia de ese país ha anunciado que abrirá una investigación ayer comparecieron ante el juez de Ribeiro en A Coruña el asesino confeso de Diana Quer y su mujer el detenido se negó a declarar por segunda vez mientras que la mujer respondió a todas las preguntas de las partes el magistrado ha ha decidido dejarla en libertad provisional sin medidas cautelares Radio Galicia Jaime López dos días

Voz 0846 18:42 dos días el juez ha ratificado la prisión incomunicada y sin fianza para José Enrique por la desaparición muerte de Diana Acker se acusa además del supuesto intento de secuestro a otra joven en Boiro el pasado veinticinco de diciembre chicles sabe

Voz 1620 18:56 vuelto a acoger a su derecho a no declarar esas será

Voz 0846 18:58 su estrategia hasta que se conozcan los resultados de la autopsia de la joven es la segunda vez que el chicle se niega a declarar ante el juez por la muerte de Diana Quer sólo ha declarado ante la Guardia Civil su versión entonces fue que todo se debió a un atropello occidental algo que los investigadores ven imposible el abogado de los padres de la chica piden respeto para la familia Ricardo Pérez Lama

Voz 7 19:19 en estos momentos los padres no están para estos sinceramente os lo digo yo creo que tenemos que respetar tu criterio bueno no puedo adelantar nada más además hemos sido como no podía ser de otra manera advertidos de que las diligencias no son unos un juicio vale entonces lo lógico es que mantengamos en cuestión de las investigaciones obviamente reservada esta cuestión que es lo que la ley ordena

Voz 0846 19:45 la que sí ha respondido al magistrado es la mujer de Rosario Rodríguez que ha abandonado el juzgado sin medidas cautelares se mantiene su situación procesal como investigada

Voz 0393 19:55 en un juzgado de Aranda de Duero prestaba ayer declaración la joven de quince años que acusa a tres ex jugadores del club de fútbol la Arandina de haber abusado sexualmente de ella la chica ha explicado que ocultó la presencia de un cuarto joven en el piso porque éste no hizo nada Radio Valladolid Eva Marín buenos días

Voz 0603 20:13 buenos días la jornada de declaraciones que se vivía ayer en el juzgado que instruye el caso pone de manifiesto las posiciones contrapuestas de acusación y defensa la acusación popular considera que si ha ratificado totalmente la versión de la menor mientras la defensa aprecian numerosas contradicciones entre las declaraciones y los documentos que figuran en la investigación hilo relatado por la denunciante Luis Antonio Calvo acusación popular José Ángel Álvarez defensa

Voz 20 20:39 el ratificado totalmente la versión de la menor los hechos son como ya contado aparecido una cuarta persona ya dar explicación no había hecho nada y por tanto no no lo había mencionado porcentaje digamos

Voz 21 20:54 aquí somos es donde donde hay cosas que no falso

Voz 0603 20:57 la defensa insiste en que los acusados desconocían tanto la edad de la menor convoque en su relación estuvieran cometiendo algún

Voz 0393 21:02 Tito mañana sale a la venta en Estados Unidos un libro incendiario desde el principio se titula furia y fuego lo escrito el polémico periodista Michael

Voz 0603 21:13 el que llegó a la Casa Blanca de la mano del que

Voz 0393 21:15 fuera jefe de campaña de Donald Trump Stephen Banon los extractos que han aparecido en la prensa recogen todo tipo de intimidades sobre el presidente al que se retrata como un niño grande que nunca creyó que llegaría a ganar las elecciones sus abogados tratan de impedir a toda costa que ese libro salga a la luz Isabel Villar

Voz 22 21:33 a pesar de la presión de los abogados parece que el libro se va a publicar cuatro días antes de la fecha prevista inicialmente el nueve de enero el autor de Yuri fuego que ha sido acusado otras veces de exagerar afirma que tiene horas de grabaciones para corroborar lo que aparece en su libro por ejemplo que Trump se quedó perplejo cuando le dijeron que había ganado las elecciones porque él sólo buscaba potenciar su marca personal o que muchos de sus trabajadores lo consideran un semi analfabeto es sólo dice su su jefa de gabinete porque toman las decisiones de forma impulsiva Issing leer un solo informe la portavoz de la Casa Blanca

Voz 0027 22:06 Ana Sancho y ha dicho que libro una comida

Voz 22 22:11 la fantasía lleno de errores impropios de una revista de cotilleos y en un tuit que ha publicado hace unos minutos Donald Trump asegura que él nunca ha hablado con el autor y que nunca permitió su acceso a la Casa Blanca

Voz 0393 22:20 en Turquía la oposición organizado protestas en varias provincias del país después de que el Ministerio de religión haya firmado que las niñas de nueve años están en edad de quedarse embarazadas y los niños de doce en edad de ser padres Pascual Donate

Voz 1684 22:34 la oposición denuncia que un organismo público como el Ministerio de religión encargado de orientar la fe de los ciudadanos no puede defender posturas contrarias a la ley ya que el Código Penal turco define como abuso sexual toda relación con menores de dieciocho años en Turquía sobre todo en las zonas rurales son frecuentes los matrimonios no registrados de chicas adolescentes de quince años incluso menores el Ministerio de John explicaba en su página web que las niñas entraran en la edad no a los nueve años el texto ya ha sido borrado y sus dirigentes matizan ahora que no querían defender el matrimonio infantil que en UVI para ello sólo es una definición biológica porque las niñas a esa edad ya pueden quedarse embarazadas de hecho este viernes día de rezo en las mezquitas difundirán un mensaje para que ninguna chica se case hasta alcanzar la madurez

Voz 0393 23:16 gracias Pasqual es viernes noche de Reyes de estrenos de cine María Guerra

Voz 1457 23:22 la primera recomendación es Molins Game debuta en la dirección de Aaron Sorkin el ácido guionista de La red social y el ala oeste de la Casa Blanca que cuenta el caso real de una joven ejecutiva organizadora de timbas ilegales con estrella

Voz 0393 23:37 días de Hollywood y millonarios que se negó

Voz 1457 23:39 delatar los no estoy protegiendo sus nombre

Voz 8 23:42 es Carly Simon Smith fantástico pero no tenemos el lujo de ser íntegros tienes que aceptar la oferta

Voz 1457 23:47 Jessica esas Stein interpreta esta mujer que encarna las muchas contradicciones de las élites americanas maestros de la doble moral y los discursos grandilocuentes en cambio para aquellos que no les interesa el cinismo de Hollywood recomendamos el Museo de las maravillas última película de Todd Haynes director de Carol es una fábula infantil sobre dos niños sordos en décadas diferentes

Voz 13 24:13 este es una historia sobre lo que no obstante diferentes

Voz 1457 24:16 está basada en la novela gráfica del autor de La invención de Hugo y también es un homenaje al cine clásico y la imaginación

Voz 24 24:24 eh

Voz 0393 24:27 seis y veinticuatro minutos de la mañana Messi protagonista del día según el diario El Mundo incluyó en su último contrato una cláusula por una posible secesión de Cataluña José Antonio Duro buenos días

Voz 4 24:46 hola qué tal buenos días y es una cláusula que está incluida en el último contrato del delantero el Barça y que únicamente permitiría al club y al al jugador a Messi seguir juntos si en caso de independencia el club azulgrana fueran una de las primeras ligas europeas es hacer Alemania Francia Inglaterra también a España aunque en este último caso salvo que no permitiría la Ley del Deporte los titulares de esta información aunque la cláusula del jugador no serviría en caso de una Cataluña independiente ya que en ese caso el argentino quedaría automáticamente libre esta información se conoció anoche a última hora del día fue mucho después del final de los partidos de Copa del Rey por el momento no hay ningún tipo de reacción por parte del Fútbol Club Barcelona dicho lo cual Fútbol Copa del Rey octavos de final ayer fu el Barça lo hizo en Vigo empató a uno ante el Celta

Voz 0706 25:29 igual no estuvo Messi pero así estuvieron tanto José

Voz 4 25:32 Arnaiz el canterano como de Emelec que volvió a jugar más de cien días después Arnáiz marcó las diferencias Sixto hizo el empate a la media hora Valverde entrenador sobre los protagonistas ayer

Voz 25 25:42 que es un delantero que en el Besa jugando en el costado pero es un jugador que se desenvuelve vienen ahí hay adelante no voy a lo que el Valladolid pensaba que hay nos podía ayudar porque el lobo tiene desparpajo tiene gol vaya tres goles en esa competición

Voz 8 25:57 que a los de desvele

Voz 7 26:00 para ser el primer día para un jugador que juega después de cuatro meses prefería que estuviera en un sitio del que fuera encontrando poco en el juego altamente quedó bosque de primera para es para un partido entero iba a ser

Voz 1620 26:11 además también juega el Real Madrid en el caso del Barça

Voz 4 26:13 el nombre el día es Messi está claro que en el caso del Real Madrid el nombre de este mercado es Kepa cuya llegada al conjunto blanco está más que cercana anoche el Real Madrid solventó cero a tres la eliminatoria ante el Numancia en Los Pajaritos Bale e Isco de penalti hicieron los tantos blancos Mayoral hizo el tercero del Real Madrid

Voz 0393 26:29 Isabel fue el galés titular de nuevo

Voz 4 26:31 Irán

Voz 1994 26:32 la importante que el inicio de su partido hoy para para ver qué tal su sensación y al final jugó una hora y muy contento sin sin problema y además físicamente bien bueno contento entonces bueno la idea es que seguir así claro es tener un poco de de de continuado con continuidad con él

Voz 4 26:51 aunque el gran protagonista del partido de ayer fue Lucas Vázquez pasó por El Larguero jugador gallego el Real Madrid que volvió a destacar ante un Numancia que quizá no mereció tan mal resultado mira Vásquez al futuro a este dos mil dieciocho y habla del nombre que antes mencionábamos deba

Voz 8 27:04 en este dos mil dieciocho eh queremos levantarnos sacar lo mejor de nosotros si íbamos con todas las ganas del mundo recto se está hablando mucho de Kepa merece la pena fichar para el Real Madrid en este mercado invernal bastantes Devon con lo mío no la dirección deportiva ahora bien con los los que tenemos y a las decisiones que se toman

Voz 4 27:25 además la Copa nos dejó el Espanyol uno dos y el Leganés uno Villarreal cero

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:16 centenares de personas se concentraron anoche frente al Ayuntamiento de San Vicenç Delors entre el Sors en Barcelona para reclamar la libertad el que fuera su alcalde Oriol Junqueras hoy vamos a conocer previsiblemente

Voz 8 30:26 la prisión de los tres magistrados de la

Voz 0027 30:29 la de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la petición de libertad Carolina López

Voz 0393 30:33 el ex vicepresidente catalán pidió ayer ante el Tribunal Supremo salir de la cárcel para representar a sus votantes alegó en una intervención que duró dos minutos que es un hombre de paz que apuesta por el civismo y el diálogo el fiscal se opone a su puesta en libertad dice que el hecho de que quiera ser presidente de la Generalitat no debe ser moneda de cambio para la justicia a las puertas del Supremo el diputado de Esquerra Gabriel Rufián ya dejaba claro de Yunquera será el candidato de los independentistas y Puigdemont no puede volver de Bélgica

Voz 3 30:59 el plana era el presidente legítimo de Cataluña el señor Carlas Ramón el plan B sólo Junqueras racional cargas programón no puede volver por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente Nos parece que es puro sentido común

Voz 0393 31:15 desde las filas del PP su portavoz en el Congreso Rafael Hernando ha pedido Junqueras que dimita porque es un político Press

Voz 8 31:21 al señor Oriol ha cometido graves delitos no es un preso político es un político preso por qué ha cometido delitos gravísimos

Voz 0540 31:33 Tráfico María Forner buenos días hola muy buenos días llegamos al último día de esta primera semana de enero con normalidad hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid observamos eso sí niveles de tráfico medios en las entradas a la capital por lados en Torrejón de Ardoz y por la A cuatro a la altura de Pinto la vía con más densidad circulatoria ahora mismo es la cuarenta dos al paso por Parla en la M cuarenta y tráfico intenso en Villaverde hacia la carretera de Andalucía en Guipúzcoa en la p ocho Un camión averiado en Astigarraga obstaculiza la circulación hacia Irún también en Guipúzcoa pero en la nacional seiscientos treinta y cuatro los restos de una colisión entorpecen el tráfico al paso por Éibar hacia Donostia en Guadalajara es la niebla en la A dos la que dificulta la conducción entre las localidades de Gahan hijos Garbajosa ya

Voz 0393 32:19 entrado en frente frío por el oeste que recorrerá toda la Península hoy dejará lluvias y nieve salvo en el Levante caen las temperaturas en toda España

Voz 0027 34:36 dos hermanos han muerto apuñalados en una pelea multitudinaria entre dos familias rivales en la localidad malagueña de Coín en la barriada de La Fuensanta hay cinco heridos uno de ellos está ahora mismo crítico durante toda la madrugada la Guardia Civil ha mantenido activo un dispositivo para evitar nuevos altercados entre estas dos familias gitanas ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 5 34:54 hola buenos días batalla campal que se están con esos dos fallecidos y cinco heridos uno de ellos en estado crítico con un pulmón perforado los agresores se atrincheraron en esa barriada de Coín quemaron un coche no dejaban pasar las ambulancias el centro de salud del municipio tuvo que blindarse para que los médicos pudiesen hacer su trabajo sin Riesco Fernando Fernández alcalde familia

Voz 36 35:15 Mi gitana luego fallecido han sido por arma blanca en la reyerta se ha producido con un arma blanca hay algún palo

Voz 5 35:22 todo indica a un ajuste de cuentas por narcotráfico de momento no hay detenidos

Voz 0027 35:26 la fiscalía denuncia que la Generalitat Valenciana restauró gratis libros privados en la familia del ex gobernador del Banco de España Jaime Caruana la restauración seguido con el PP en el Gobierno costó supuestamente cien mil euros públicos Radio Valencia Julián Jiménez Buendía

Voz 1620 35:41 pondría la denuncia se presentó en verano de dos mil diecisiete según cuenta el mundo a raíz de un escrito que entregó en Anticorrupción el sindicato CGT trastero sin tener conocimiento de un presunto fraude en la restauración de una serie de libros en el IVA en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración en concreto Fiscalía denuncia la restauración de doce libros de un valor económico que puede superar varias decenas de miles de euros propiedad del economista y auditor Luis Caruana de la familia Caruana los libros procedían de su colección particular y fueron restaurados en el mismo taller de Acor dependiente de la Conselleria de Cultura entonces gestionada por el Partido Popular

Voz 0027 36:17 tres personas han sido detenidas en Lucena del Puerto Huelva por empadronar ilegalmente a inmigrantes a cambio de dinero empadronar On en sus casas al menos a noventa personas Enrique corneado buenos días

Voz 1620 36:28 buenos días los detenidos enfrentan a un delito contra los derechos de los extranjeros después de empadronar al menos a noventa inmigrantes de forma ilegal en sus domicilios a cambio de dinero facilitaban a estos empadronamientos en el municipio de Lucena del Puerto Huelva a inmigrantes de diferentes nacionalidades que buscaban así regularizar su situación en España cobran les entre ciento cincuenta y trescientos euros por cada empadronamiento llegando los detenidos a tener empadronados en sus domicilios a una treintena de personas

Voz 0027 36:54 seis y treinta y siete de la mañana cinco y treinta y siete en Canarias a esta hora los bomberos intentan controlar el enorme incendio en una planta de desguace este Gijón no hay daños personales pero el humo que se ve desde varios puntos de la ciudad ha obligado a activar el protocolo de alerta por contaminación a Asturias Ángel Fabian buenos días

Voz 0174 37:09 buenos días la nube negra que cubrió Gijón obligó al Gobierno asturiano activar el Plan Territorial de Protección Civil en fase de alerta Si bien las autoridades han explicado que no hay riesgo para la población el incendio se originó hacia las cinco de la tarde de ayer al explotar un coche

Voz 0027 37:21 que que estaban triturado en desguaces Riestra junto

Voz 0174 37:24 la autopista A8 y la fábrica de ArcelorMittal en Gijón el fuego arrasó unos tres mil metros cuadrados ha calcinado toneladas de ruedas vehículos desguazado sí residuos afilados la extinción se ha visto complicada por un fallo en los suministros de hidrantes en el recinto de la empresa que ya sufrió otro incendio hace un año y un retén de bomberos ha quedado durante la noche en el recinto a primera hora de la mañana tendremos una nueva evaluación de la situación en Cataluña

Voz 0027 37:48 Federic Vincent hola de nuevo el matrimonio Freddy que convivió con más que con el cadáver de su hijo durante más de un mes con el cadáver dentro de la casa de Girona en la que vivían Se matrimonio ha sido condenado a pagar una multa de novecientos noventa euros

Voz 0706 38:02 si la Fiscalía pedía bastante más pedía tres años de cárcel por una imprudencia grave pero el juez considera que esto no se puede demostrar es decir la sentencia si ve probado que el menor tuvo un ataque de asma y que no recibió el tratamiento adecuado pero que no hay ninguna prueba de lo que a cargo de lo que argumentaban las acusaciones es decir que los padres sabían el riesgo de no llevar el niño al hospital y aún así no lo hicieron dice la sentencia que esto no se puede demostrar porque la familia vivían una situación de aislamiento es por eso que condena a los padres sí pero por una imprudencia con

Voz 0027 38:29 sí de nada menos en Granada la policía está investigando a un indigente que llevaba encima una bolsa de plástico con casi diecinueve mil euros casi todo en billetes de quinientos Enrique

Voz 1620 38:39 así es el indigentes un hombre de treinta y dos años natural de Sevilla que ha sido identificado en Granada dormía en plena calle junto a una bolsa de plástico en la que llevaba los dieciocho mil seiscientos cincuenta euros en metálico principalmente en billetes de quinientos euros ahora la Policía Nacional investiga la procedencia del dinero a la espera de ser ingresado dicho dinero en la cuenta de consignaciones judiciales habilitadas para estos casos

Voz 0027 39:00 Nos vamos ahora a Alcoy provincia de Alicante porque un cartero ha sido condenado a dos años de cárcel por ocultar tres mil cartas durante una década las estuvo escondiendo Julián en el trastero de su casa

Voz 1620 39:12 sí en concreto tres mil doscientas setenta y dos cartas no sé si alguna dirigida a los Reyes Magos las dejó de repartir en las dos localidades en las que estuvo destinado IBI y Ontinyent debía tener un saque en su casa un trastero muy grande porque allí las almacén no durante diez años toda la correspondencia por cierto ha sido recuperada el cartel ha sido condenada a dos años de cárcel y al pago de una multa de mil ochocientos euros la sentencia que es firme deja sin embargo en suspenso la ejecución de la pena de prisión porque el cartero confesó los hechos por lo que no va a entrar en la cárcel siempre que no vuelva a delinquir eso sí durante cuatro años por cierto no podrá ejercer cargo o empleo público

Voz 0027 39:46 Julián gracias un abrazo a vosotros

Voz 2 39:48 bueno me

Voz 0027 40:00 la sanidad pública británica está saturada por la falta de medios sólo esta semana se han suspendido cincuenta mil operaciones en todo el país cincuenta mil operaciones y citas médicas la primera ministra Theresa May ha tenido que salir a pedir perdón

Voz 8 40:11 eh a los pacientes afectados por semejante desastre Londres Oña Arce

Voz 0273 40:15 la sanidad pública británica no tiene los recursos suficientes para afrontar el invierno la saturación en los hospitales a principios de este mes ha obligado a suspender todas las citas y operaciones quirúrgicas no urgentes Se calcula que serán unas cincuenta mil las cancelaciones las bajas temperaturas la llegada de la gripe y el aumento de las enfermedades respiratorias han copado los hospitales en Inglaterra la primera ministra Theresa May insiste en que el Gobierno había preparado mejor que nunca la difícil temporada invernal pero ayer pidió perdón por las carencias del servicio público número reconozco que es difícil para quienes sufren retrasos para quienes ven retrasado su ingreso en el hospital ose aplaza su operación vamos a asegurarnos de que las operaciones se pueden realizar lo antes posible se que es difícil obstante pido perdón

Voz 37 41:08 quince tiros conducción

Voz 0273 41:09 el personal sanitario está utilizando Twitter para describir a lo que se enfrenta cada día un médico de Londres afirma que las condiciones en las que trabaja son tan deficientes que tiene la impresión de estar practicando la medicina en un campo de batalla otro médico pedía perdón por las condiciones tercermundistas decía de su hospital abarrotado de enfermos otros hablan de practicar la medicina en un ambiente de caos organizado con problemas crónicos cada vez más graves en la sanidad pública faltan recursos personal y una estrategia de futuro la sanidad es el talón de Aquiles de los conservadores y uno de los asuntos más importantes para los votantes

Voz 0027 41:52 cuarenta y ocho mil rejillas nacerán en los campos de Bangladesh donde se han refugiado huyendo de la persecución en su país Myanmar según Save the Children si nada cambia estos cuarenta y ocho mil bebés van a nacer en condiciones insalubres que pondrán en riesgo su vida Sarah selva

Voz 0393 42:05 Hall Britannia sida Fátima son solo algunos nombres de las cientos de mujeres embarazadas que se vieron forzadas a dejar sus casas en Myanmar para llegar a Bangladesh

Voz 29 42:14 Monleón aquí a una cuentan historias

Voz 0393 42:17 parecidas andaron durante horas días semanas

Voz 29 42:19 Naja de nada lleva de Fasnia

Voz 0393 42:22 Dani por ejemplo cuenta que durante los siete días que duró el viaje no comieron nada que sólo sobrevivieron a base de beber agua sucia Yuma dio a luz en mitad del mar en un barco varado ya debilitada Valle al azar el área dice que está muy asustada que su hijo nació bajo la lluvia rodeado de gente ahogándose en el mar de la violencia siguen huyendo personas pero ahora también preocupan las que ya han llegado a Bangladesh ciento treinta niños nacerán allí cada día de dos mil dieciocho según datos de Save the Children nacerán sin nada cambia en su mayoría en esas tiendas improvisadas en las que viven tiendas construidas con plásticos y palos de bambú desde la ONG dicen que están haciendo todo lo posible pero que no tienen los recursos ni la financiación suficiente para hacer frente a todas las necesidades desde el pasado agosto más de sí distintos mil rojilla se han unido de Myanmar

Voz 0027 43:09 la tensión en la frontera entre el Sáhara Occidental Mauritania vuelve a brotar por la carrera de África una competición de coches la primera etapa comenzó a principios de año en Nador y terminará en Dakar corresponsal en Marruecos Sonia Moreno

Voz 0273 43:21 la carrera cruzará Marruecos el Sahara Occidental y Mauritania sin embargo en los mapas y la publicidad de las etapas el Sahara aparece como territorio marroquí lo que ha contrariado al Frente Polisario como explica Mohamed Haddad responsable de vínculos exteriores del Polisario

Voz 36 43:36 mi haciendo tanta publicidad que van atravesar Marruecos montañas niños sobre el Sahara Occidental y eso es algo que la Xunta Bazán Ester al Sahara Occidental

Voz 0273 43:49 entre los días ocho nueve de enero los coches pasarán por este territorio liberado bajo el control de la Minurso frontera con Mauritania habrá despliegue de civiles saharauis la policía pero sin militares ni armas detalló Jara

Voz 0027 44:00 claro

Voz 36 44:02 así que no se habla que que no se prohibe la presencia civil nosotros también estamos vamos a a hacer presente en esa zona se concibe

Voz 0273 44:13 la raza ha utilizado la vía diplomática enviando una carta Naciones Unidas para pedirles a los organizadores que eviten una nueva crisis en el principal puesto fronterizo del Sahara según confirmaron a La Ser no hay ninguna respuesta por el momento de la ONU además también han puesto en contacto directamente con los organizadores

Voz 36 44:30 sí está diciendo que por favor no hay que a echar leña al fuego no hay que crear una tensión que nosotros no vamos a permitir es visible esas cosas que por favor hay que hay que hay que hay que parar esa esa carrera

Voz 0273 44:49 el párrafo tres de la resolución de la ONU hacia mención a una comisión técnica para solucionar la situación de la zona pero de momento no ha habido ningún informe al respecto porque Marruecos ha rechazado todas las demandas

Voz 0027 45:10 además en esta mesa del mundo dos pilotos de una aerolínea indias se pelearon en pleno vuelo y abandonaron los dos la cabina dejaron puesto el piloto automático durante unos minutos sin que nadie controlará un avión lleno de pasajeros a los dos les ha suspendido ya la licencia Lucía Taboada buenos días buenos días parece una escena de ficción de Aterriza como puedas todos en este avión estamos en una crítica situación ocurría el uno de enero un vuelo de la compañía Jet Airways que ha explicado en un comunicado que ambos pilotos han sido suspendidos la compañía investiga las denuncias que apuntan a una fuerte discusión entre ambos que habría terminado incluso con una bofetada del comandante a su compañera The Times of India asegura que ambos habrían abandonada de forma temporal la cabina de forma que el avión estuvo durante unos minutos sin nadie a los mandos el incidente ha llegado al Parlamento indio donde el ministro de Aviación Civil anunciada en investigación oficial de los hechos no obstante el vuelo que transportaba trescientos veinticuatro pasajeros aterrizó el uno de enero en Bombay a la hora prevista

Voz 38 46:10 es Dani Aimar todo el equipo de la Cadena SER y todos los oyentes de la Cadena SER Hoy me has hecho duda ni una de las preguntas más difíciles que se han escuchado en este programa que políticos que les recordaría o lo mirra incienso si después de este largo rato pensándolo me he dado cuenta que a todos les regalaría otra cosa carbón ese gran desconocido y tan merecedor entre la clase política hasta que los políticos no se bajen a las necesidades de los ciudadanos y no sean consciente de la realidad en la que viven luego negó que se merecen es carbón gracias a todos y Félix Villar no

Voz 2 46:45 a ello

Voz 8 46:57 gracias Diego La Coruña feliz viernes fin de semana parten también es una de las preguntas esta mañana con Diego Un Vico coinciden unas cuantas Aimar unas cuantas como Montse de Tarrasa cargados pero mucho carbón para todos los políticos de España para que no lo sé la mirra pues para el resto de los mortales que nos gobiernan estos políticos que que no lo merecemos pieles carbón para ellos mano que pase son un buen fin de semana hay que los reyes os traiga muchos muchos juguetes bueno jugar que rige hay muchas joyas puede ser un coche que es un juez tendrá también

Voz 0027 47:44 gracias y nos gustan mucho los juguetes o los malos político es pensar que todos son como ellos no fijarnos en los que se dedican sur su buen hacer es verdad vamos a cambiar vamos a dejar a los políticos les hemos preguntado también que les pedirían ustedes a los Reyes Magos

Voz 39 48:01 la donante días el panel de no sé qué opinarán sobre los Reyes Magos que hiciera de puedes más tranquilidad sosiego a los políticos hay que ya de hablarse de una casa independiente las la situación un diálogo permanente está lo para caro

Voz 4 48:25 salud para todos virgencita que me quede como estoy apuntada Mari Cruz de Vitoria que coincide con Álvaro de Barcelona

Voz 37 48:30 ven un madre al parece que que vamos a volar bueno yo no quiero hablar de política me niego yo a los reyes au de que despido para todos es luz que ojos que no estemos peor que no los quiten nada

Voz 12 48:48 que nos dejen como estamos tierras a Madrid

Voz 40 48:50 ya os pediría a los Reyes Magos que se acabaran las desigualdades bueno acabarse con que empezaron a menguar en vez de aquí acrecentar sentarse como venimos viendo todos los años de la crisis me conformaría ir les llevaría Carbon al Gobierno españolidad al Gobierno catalán por habernos dado la admito que no son dado con el bendito proceso a ver sin por favor este año también los reyes nos traen ya un poco de paz y tranquilidad con Cataluña

Voz 8 49:21 pues en nuestra barra libre ahí también desigualdad