Hoy por Hoy (05/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:17 buenos días Oriol Junqueras vuelve a despertar hoy en la cárcel de Estremera pendiente de que los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Supremo comuniquen también previsiblemente hoy si los dejan o no en libertad Junqueras compareció ayer y les dijo a los jueces que es un hombre de paz y un hombre de diálogo además insistió en que sus convicciones religiosas le impiden alentar la violencia que es lo que le atribuyen tanto el juez Llarena como la Fiscalía Fiscalía que mantiene que Junqueras tiene que seguir entre rejas porque no manifestó dicen en ningún momento su compromiso expreso con la legalidad y mientras Heras espera esa decisión del Supremo su partido Esquerra empieza a verbalizar que el propio interés tendría que ser el candidato del independentismo a la presidencia si Puigdemont se quedara en Bruselas

Voz 3 00:56 el plana era el presidente legítimo de de Cataluña señor carreras con el plan B subo Junquera esta final Carles Puigdemont no puede volver por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente de los parece que es puro sentido

Voz 0027 01:12 por esto decía Rufián Gabriel Rufián y anoche Jones per Cataluña le contestaba que su único planes investir aposté apostemos en un documento interno la candidatura del ex president advierte de que cualquier otro plan supondría dar por bueno lo que ellos llaman el golpe de Estado de Rajoy no responde no respetar el resultado de las elecciones lo que ese documento ese argumentario interno es cómo piensa Junts per Catalunya investir a un president que sigue huido un expresident que sigue huido en Bruselas a menos de dos semanas a que se constituya el no el Parlamento es viernes cinco de enero el Partido Popular acusa Ciudadanos de frivolizar con los presupuestos después de que los de Albert Rivera ya han amenazado con no apoyar las cuentas si el PP mantiene como senadora a Pilar Barreiro imputada en la trama Púnica Carolina Gómez

Voz 0393 01:55 dice el portavoz popular Fernando que es ciudadanos quién tiene que dar explicaciones sobre

Voz 4 02:00 corrupción esto me parece una frivolidad nació de los intereses de los españoles que lo pediría ciudadanos que si quiere hablar de corrupción pues nos explique por favor las cuentas del año dieciséis que el Tribunal de Cuentas le ha echado para atrás porque se han cometido ilegalidades nos gustaría que nos informara ciudadanos también por favor de quién está pagando algunas de las facturas

Voz 0393 02:29 las dos víctimas murieron apuñaladas durante esa reyerta multitudinaria en la que también hubo cinco heridos los agresores huyeron y aún no han sido detenidos Fernando Fernández ex alcalde de Coín

Voz 5 02:39 soy lado familia de etnia gitana los logró fallecido han sido por arma blanca arresto se ha producido con un arma blanca ahí algún palo

Voz 0027 02:49 la autoridad religiosa de Turquía que tiene rango de ministerio establece que las niñas de nueve años ya pueden casarse

Voz 0393 02:55 porque a esa edad según la Dirección de Asuntos Religiosos las niñas pueden ser madres la oposición ha denunciado que esta institución vinculada al Gobierno defiende algo que prohíbe la ley y asociaciones feministas han pedido su cierre al entender que avala la explotación sexual

Voz 0027 03:09 los estadounidenses podrán comprar a partir de hoy el libro que Donald Trump intentó impedir en los tribunales que se publicara un libro sobre él se titula Fuego y furia

Voz 0393 03:19 sí contiene extractos incendiarios por ejemplo que Trump se quedó perplejo cuando se enteró que había ganado las elecciones lo que muchos en la Casa Blanca le consideraban un semi analfabeto según la jefa del gabinete de Trump que el presidente se niega a leer ningún informe antes de tomar sus decisiones

Voz 0027 03:38 los Reyes Magos están a punto de llegar a España apenas faltan unas horas para la visita de Sus Majestades y las familias se preparan ya con la tradicional compra de roscones

Voz 0393 03:46 según la Asociación Española de panadería estas navidades se consumirán unos veintinueve millones de roscones casi un cinco por ciento más que el año anterior

Voz 0027 03:59 hemos estado en una planta en la que se preparan roscones sin parar estos días se lo contamos a las nueve menos cuarto en los deportes Barça Celta dejan abierta su eliminatoria de Copa del Rey para el partido de vuelta José Antonio Duro buenos días

Voz 1620 04:12 hola qué tal buenos días acabaron los partidos de octavos de final

Voz 6 04:14 de ida el Barça que empató a uno ante el Celta en Balaídos más solvente el resultado el Real Madrid victoria cero a tres en Soria ante el conjunto del Numancia además Espanyol uno Levante dos y Leganés uno Villarreal cero o mañana comienza la jornada

Voz 1620 04:26 de ocho de Liga primera año hizo hoy Messi que ayer se ausentó del partido amigo es protagonista según información del mundo el último contrato del argentino en el Fútbol Club Barcelona contempla la posibilidad de que el futbolista que de automáticamente libre en caso de independencia en Cataluña para este fin de semana paraguas resistente Luismi Pérez buenos días buenos días Aimar así es porque sus majestad

Voz 7 04:50 de los Reyes de Oriente van a sacudir la atmósfera han hacer que llueva en muchas zonas del país de hecho esta tarde cabalgatas mojadas en todo el oeste peninsular en el Mediterráneo en Canarias de hecho va a seguir el ambiente muy suave pero muchas nubes y ambiente desapacible ya decimos en el oeste del país mañana cotas de nieve que bajan hasta los novecientos metros lluvia que llegará también hasta el mediterráneo por la tarde en la lluvia más incesante en zonas del centro peninsular ya decimos con cotas de nieve de novecientos metros y el domingo la cota de nieve bajará hasta los cuatrocientos o quinientos por tanto muchas zonas del interior peninsular para mantener una señora Nevada por ejemplo en Madrid el domingo por la mañana despertaremos posiblemente nevando

Voz 0027 06:19 esta Navidad sorprende a los que

Voz 11 06:29 en la Cadena SER hoy

Voz 0027 06:34 el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ya dijo hace unos días que no se puede tener un presidente por Skype pero ayer fue un paso más allá y confirmó que su partido baraja la opción de presentar a Junqueras como candidato a la investidura si Puigdemont sigue huido en Bruselas y en España continúa vigente la orden de detención contra él un plan B en palabras el Rufián un plan B que no contemplan en Junts per Catalunya han ido corriendo a advertir de que ellos el único plan que contemplan es el de investir a Radio Barcelona Frederic en día bon día Gabriel Rufián matizaba la línea general de su partido en estos últimos días

Voz 12 07:06 las que se basaba en insistir que el presidente tiene que ser Puigdemont plana

Voz 3 07:10 era el presidente legítimo de Cataluña señor Carlas Remón el el plana era restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras

Voz 0706 07:22 después de esto la Ser tenía acceso un argumentario interno de Cataluña en el que en dos ocasiones dice explícitamente que sólo hay un plan que es investir a Puigdemont usa esta expresión sólo hay un plan cuando Rufián hablaba como escuchábamos de plana de plan B en este documento interno en Cataluña precisa que cualquiera otra idea cualquier otro plan supone aceptar el ciento cincuenta y cinco por cierto en este mismo argumentario Se adelanta que pronto habrá reuniones con los comunes para abordar al legislador

Voz 0027 07:46 la seguimos conociendo datos que cuantifican los efectos económicos de la crisis catalana según los datos de afiliación a la Seguridad Social de diciembre en plena campaña navideña apenas se crearon ciento cuarenta y ocho puestos de trabajo nuevos en toda Cataluña ciento cuarenta y ocho en toda Cataluña practicamente los mismos que se crearon sólo en la provincia de Cuenca también de la economía los sindicatos advierten de que se están complicando las negociaciones abiertas con Bankia para el ERE a raíz de la fusión con la entidad BMN la propuesta de la empresa de momento pasa por cerrar casi el veinte por ciento de las oficinas despedir a dos mil quinientos trabajadores Isabel Villar buenos días

Voz 0137 08:21 buenos días bankia cerrará ciento cuarenta y cinco oficinas la mayoría en la Comunidad Valenciana donde desaparecerán el treinta y tres por ciento de las sedes que ambos bancos tienen hasta ahora dentro del ajuste que está diseñando la entidad que ha también contempla el despido de unos mil cien trabajadores de su red comercial y otros ochocientos empleados de sus servicios comerciales además de otros despidos con motivo de la digitalización de las oficinas los sindicatos confían en que al final el número de despidos sea algo más bajo pero temen que aumenten las oficinas que se van a cerrar tras la fusión hasta el veinte por ciento en el medio plazo sindicatos y dirección volverán a la mesa de negociaciones el once de

Voz 0027 08:55 pero sobre condiciones laborales a partir de mañana las mujeres alemanas que trabajen en empresas grandes Podrán exigirle a la compañía que les diga cuánto cobran de media sus compañeros hombres que hacen el mismo trabajo el sábado mañana entra en vigor esta ley que pretende acabar con la brecha salarial de género por la vía de la transparencia la mirada de Soledad Gallego Díaz seis

Voz 1910 09:18 sí era una encuesta es muy probable que la inmensa mayoría de los políticos españoles se declaran

Voz 0137 09:24 ahora en contra violencia discriminación salarial

Voz 1910 09:26 por motivos de género es decir en contra de que un hombre cobre más que una mujer por el mismo trabajo pero una cosa es hablar y otra hacer algo para evitarlo por ejemplo algo tan elemental como conseguir que una mujer pueda saber que cobran sus barones en la misma empresa ya en el mismo tipo de trabajo y eso es exactamente lo que que pondrá en marcha esta semana en Alemania la ley para el fomento de la transparencia en las estructuras salariales que así se llama la nueva norma permite que los trabajadores piden actriz facilite el sueldo medio bruto que perciben al menos cinco colegas del sexo opuesto en el mismo tipo de trabajo se conserva así la confidencialidad de los contra dos individuos concretos pero se consigue que las empresas revelen el importe por género de la nómina de cada tarea específica en teoría la información la pueden pedir tanto hombres como mujeres pero está claro cuál es el objetivo de la ley y quiénes llevar a beneficiar de ella alguno puede pensar que no es gran cosa pero se trata de una medida muy interesante en España donde la brecha salarial sitúa en términos generales casi el veinticuatro por ciento ministra de Trabajo Fátima Báñez se va a limitar a promover una ley según la cual las empresas con un determinado número de trabajadores tendrán que hacer un informe general del género una idea de menos hiperactiva que la de tu colega alemana una ministra socialdemócrata Báñez aún está a tiempo de corregir su borrador de ley

Voz 0027 10:59 las comunidades autónomas tienen más de noventa mil plazas de Sanidad sin cubrir a pesar de que los contratos para esas vacantes están ya presupuestados y autorizados denuncia el sindicato CSIF que es el mayoritario en la sanidad española Laura Marcos buenos días

Voz 0137 11:12 qué tal buenos días en pleno colapso de las urgencias por falta de personal miles de profesionales sanitarios unos treinta mil según CSIF están esperando a que les digan si les han adjudicado una plaza de las oposiciones a las que se presentaron hace uno dos tres o incluso hace cuatro años unas cifras que se solapan con las de la oferta extraordinaria de al menos otras sesenta mil plazas ocupadas por interinos y eventuales para intentar reducir la temporalidad del sector que está por encima del treinta por ciento hablamos de contratos presupuestados y autorizados pero que no terminan de realizarse y que están llevando a que médicos celadores enfermeros Se estén presentando nuevas oposiciones sin saber si ya tienen una plaza Javier Martínez es portavoz de Sanidad del sindicato

Voz 13 11:56 es una persona que sea examinado hace dos años

Voz 14 11:59 que todavía no pasta arroz

Voz 13 12:01 que por falta de licencia de la administración

Voz 0137 12:04 Andalucía la Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades más afectadas CSIF denuncia que el Ministerio no les ha sabido decir cuántas plazas de estabilización van a convocarse en este dos mil dieciocho porque no tienen los datos de todas las autonomías

Voz 0027 12:18 la Fiscalía de Argelia ha anunciado esta noche que investigará el suicidio de un joven de ese país en la cárcel de Archidona aquí en España en Málaga una cárcel que funciona como improvisado Argelia abre una investigación y lo conocemos el mismo día en que se archivaba aquí la justicia en la investigación que estaba llevando a cabo la justicia española al juez de Archidona archiva ese caso porque da por acreditado que fue un suicidio y por tanto no ve indicios de delito Nicolás Castellano

Voz 1620 12:44 tanto la acusación particular en representación del hermano de Mohamed como la popular de las ONG denuncian que el juez ha tomado su decisión sin haber practicado ni las actuaciones que habían propuesto en el momento de la personación las que tenían pensado pedir ayer cuando se les permitió al fin acceder al procedimiento lo que esperaban era que el juez como mínimo les permitir acceso a la totalidad de la documentación antes de tomar su decisión se quejan de que el magistrado no ha permitido en las testificales de los posibles testigos oculares ya facilitado imágenes del comedor en el momento de la actuación de los antidisturbios ni pedir la paralización de los posibles testigos hoy un informe de la policía de porqués aisló a Mohamed todo esto solicitado en el momento de la personación dice que aun en el caso de que una investigación penal se concluyera que la muerte se produjo por suicidio eso los óbice para aclarar si hubo alguna responsabilidad penal al haber sucedido un centro público tutelado o descartada dicen una posición posible homicidio por omisión quieren ahora que se les tome declaración a los agentes policiales que lo vieron por última vez con vida o aquellos que lo encontraron muerto escuchar al personal médico que encontró su cuerpo más detalle del informe forense

Voz 0027 13:45 declaración de otros internos que también había sido recluidos

Voz 1620 13:48 sus habitaciones sin la práctica de este mínima de pruebas entienden injustificado el archivo de la

Voz 0027 13:52 Causa en Melilla a la Consejería de Bienestar Social ha abierto una investigación por la muerte de un adolescente marroquí en el centro de acogida de la ciudad son menor de diecisiete años que estaba todavía convaleciente de la amputación de un pie por una servidas que se hizo cuando intentaba entrar a España Nicolás

Voz 1620 14:07 hacía dos se que su intento de cruzar a la península desde el puerto melillense fue atropellado por el camión en el que se escondía hay como consecuencia sufrió la amputación de un pie tras recibir el alta había sido internado como menor extranjero no acompañado desde el pasado veintiséis de diciembre en el centro conocido como La Gota de Leche hasta que ha aparecido muerto en su habitación la Consejería de Bienestar Social quien tenía la tutela del menor y es la propietaria del centro abierto una investigación y ha dado parte a la Fiscalía la ONG en defensa de la infancia Melilla Prodein muestra su sorpresa pide explicaciones José Palazón es de indignación

Voz 15 14:39 por qué no

Voz 11 14:42 se entiende fácilmente en eso puedo entender de qué va antes de que gente cree niños creen que estar en un sistema de protección es decir como un niño como como chavales de dieciséis diecisiete dieciocho años pueden morir de forma pues casi natural lo consecuencia de nada no es un tema preocupante

Voz 0570 15:03 en la segunda muerte dos menores extranjeros no acompañados

Voz 1620 15:06 sólo quince días en Melilla la primera Videla

Voz 0027 15:08 año en Viena fue una niña musulmana que nació a la una menos diez desde el uno de enero y cuya foto público toda la prensa austríaca pero esa imagen de la niña en lugar de de felicitaciones ha generado en el país una auténtica campaña de odio xenófobo los foros públicos señalado de comentarios como cuando tenga dieciocho va a cerrar terrorista de portazo esta basura el secretario general de Cáritas en ese país considera que con esta campaña se ha cruzado una línea roja a Pasqual Donate buenas

Voz 1684 15:33 tras unos días unos padres sonrientes posaron ante la cámara la madre con un pañuelo rosa en la cabeza tienen sus brazos a la pequeña ese pañuelo y los nombres musulmanes de la familia a pie de foto es lo que desató una ola de mensajes xenófobos aunque los periódicos desactivaron la publicación de comentarios a la noticia la campaña siguió en las redes sociales una campaña que ya ha empezado a combatirse también a través de Internet miles de austriacos están enviando mensajes de solidaridad a la familia un movimiento impulsado por Cáritas al que se han sumado representantes políticos la Iglesia medios de comunicación y personalidades públicas también se plantea llevar a los tribunales a los autores de los comentarios

Voz 0027 16:09 lo dio delito que conlleva penas de hasta

Voz 1684 16:11 dos años de cárcel en Austria gobierna el democristiano Sebastian Kurz con el apoyo de la ultraderecha cuyo mensaje contra los inmigrantes y refugiados caló en buena parte del electorado

Voz 0027 16:21 coger un vaso ponerse los zapatos o notar cómo es una objetos es duro o blando son algunas de las muchas cosas que va a poder hacer a partir de ahora una mujer italiana a la que acaban implantar la primera mano biónica que tiene sentido del tacto Javier Gregori

Voz 0882 16:37 científicos italianos han implantado en una mujer la primera mano biónica con sentido del tacto y que al ser portátil se puede usar fuera del laboratorio la receptora perdió su mano izquierda en un accidente hace más de veinte años esta primera mano biónica de la historia no es sólo es capaz de detectar y agarra los objetos de forma automática además dispone de unos sensores que envían al cerebro información sobre es el objeto es blando o duro esta mano biónica permite ya su portadora coger un vaso vestirse oponerse los zapatos esto supone un nuevo avance la interfaz que permite comunicar una máquina con el cuerpo humano

Voz 0027 17:17 con los Reyes Magos ya a punto de pisar España Alcoy se prepara para recibir los esta tarde con la cabalgata más antigua de nuestro país en esta ciudad de la provincia de Alicante los pajes están ya preparando las escaleras con las que se van a subir a las ventanas de los edificios para entregarles los regalos a los más pequeños Radio Alicante María Cáceres buenos días

Voz 0137 17:35 buenos días la primera referencia de una cabalgata de Reyes en la ciudad se remonta a mil ochocientos sesenta y seis la llegada de los Monarcas de Oriente Alcoy conserva un aroma tradición gracias una estética basada en la Judea del siglo I trajes típicos del siglo XVIII en esta cabalgata que presume de ser la más antigua de España el orden de los Magos altera la tradición y Baltasar desfila segundo lugar es decir Melchor Baltasar y Gaspar lo más característico de la cabalgata son los cien los de pajes negros que acompaña a los magos en el desfile encargados de entregar en mano los regalos tras acceder por los balcones a las casas a través de largas escaleras de madera el otro momento clave es la duración que se realiza en la plaza de España dentro del recorrido de la cabalgata que arranca en la zona del Camí a las seis y media de la tarde

Voz 0027 18:23 oyentes Danny De la Fuente

Voz 1620 18:25 una de las preguntas era que les pediría no esté desalojos

Voz 0027 18:27 es mago es Madrid Virginia

Voz 17 18:30 los Reyes Magos a los políticos les pediría cordura y entendimiento cordura para entender que se puede llegar a acuerdos y entendimientos que permitan que nos puedan más nos podemos gestionarlo mudó correcto

Voz 0027 18:44 Virginia les deja en suerte nuestra barra libre

Voz 1620 18:46 ética de los viernes repasamos la semana buenas

Voz 18 18:49 días da ni Isabel de Madrid yo me quedo o de esta semana con la declaración de Oriol Junqueras de que es buena gente avenida a decir soy buena gente señoría eh en la calle no voy a hacer daño a nadie ya que la moderación de la ley eso no es hacer daño a todo un pueblo a todos

Voz 12 19:08 hacia las cárceles estarían vacías si el juez hubiera tenido en cuenta esa declaración en Madrid seguimos con Antonio que se queda con

Voz 19 19:15 los partidos hermanos es decir CIR es el PP peleándose por decir quién es más corrupto que si uno le dice que la senadora el lo triste de las cuentas vaya tela que país temen Doctor Marcia Gijón

Voz 20 19:29 España va bien en este dos mil dieciocho la precariedad laboral totalmente instalada la desigualdad y el machismo campando a sus anchas una clase política corrupta que decir

Voz 1620 19:40 el

Voz 20 19:42 y coordina a los jueces para no acabar en la cárcel el pasotismo y el individualismo de la sociedad que sólo piensa en sí mismo sino mirar atrás para ver lo que necesitan los demás esto es lo que

Voz 1620 19:54 esperan dos mil dieciocho muchas gracias a todos feliz fin de semana

Voz 0027 19:57 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1 20:02 en Hoy por hoy

Voz 1275 20:18 hoy Noche de Reyes pasada por agua en Madrid se esperan lluvias también mañana del domingo la previsión anuncia nieve qué tal buenos días el vacío legal que existe sobre la educación inclusiva en Madrid ha llevado el caso de Adriana a los tribunales es un niño de seis años con autismo al que la Consejería de Educación ha obligado a matricularse en un centro de educación especial en contra de la voluntad de su familia María su madre

Voz 5 20:40 pues se pone una educación inclusiva vale porque lo que estamos luchando los padres con niños con autismo perdería sus bocinas perdería amenaza compañeros debería ser uno más a en un colegio especial en la sede aquí

Voz 1275 20:57 según la Consejería de Educación los recursos que este menor precisa sólo se encuentran en los centros de educación especial y seguir en un centro ordinario como hasta ahora en un colegio público de Leganés supondría un claro perjuicio para sí desarrolló la familia solicitó en los tribunales medidas cautelares para paralizar la decisión pero se las denegaron ahora la madre ha vuelto a presentar un recurso en el que alega que no se han agotado todas las posibilidades de inclusión educativa la Comunidad de Madrid está trabajando en el primer decreto que va a regular este tipo de enseñanza la educación inclusiva de momento es sólo un borrador bastante descafeinado con argumentos generales pero que no plantea poner más recursos sobre la mesa

Voz 1 21:33 no

Voz 1915 21:33 se trata de un decreto que el Gobierno regional ha trabajado con CERMI con el que la Comunidad pretende vertebrar toda la normativa que existe en materia de atención a la diversidad y que incluye sólo líneas generales sobre cómo dar respuesta a estas necesidades educativas el borrador no establece un plan general sino que asegura que cada centro cada colegio cada instituto deberá realizar un plan de educación inclusiva copió personalizado tampoco poner recursos sobre la mesa como sí hace la proposición de ley que entró hace unos meses en la Asamblea de la mano de treinta y nueve ayuntamientos de la región de todos los colores políticos una iniciativa legislativa que fija el número de docentes y de profesionales que serían necesarios en los centros en función de los alumnos que presenten necesidades especiales apoyos que piden las familias Lucía Martínez es

Voz 15 22:14 portavoz de la plataforma Tea incluido un niño si tú legales los apoyos que necesita si se trabaja de la manera que se necesita el resto de los niños no van a estar perjudicado es al contrario van a aprender otros valores iban a aprender otros conocimientos que no sólo los puramente academia

Voz 1275 22:31 el Gobierno de Cifuentes quiere tener listo el nuevo decreto para el próximo curso es viernes cinco de enero brutal agresión machista en Madrid titulares con Diego Serradilla

Voz 0570 22:43 pero esta semana la víctima está herida después de que su pareja intentara matarla dando volantazo en el coche en el que viajaban mientras ella conducía no había denuncias previas

Voz 1275 22:51 la justicia cita como investigado el ex alcalde de Griñón POT del PP por contaminan un arroyo de la localidad con aguas fecales durante dieciséis años la Guardia Civil le acusa de un delito contra el medio ambiente por no construir un colector para desviar los residuos

Voz 0570 23:03 tiene a la huelga de maquinistas del metro los trabajadores han suspendido los paros convocados para la semana que viene tras llegar a un acuerdo con la empresa para realizar un estudio que mide los riesgos higiénicos de seguridad de sus puestos de trabajo

Voz 1275 23:14 en los deportes Real Madrid Leganés encarrilar sus victorias con victorias sus eliminatorias de octavos de la Copa del Rey los blancos ganaron cero tres al Numancia los pepineros uno cero al Villarreal los vamos a través de las carreteras DGT María Ferrer como sigue la circulación a esta hora buenos días buenos días pues es un viernes bastante tranquilo en las carreteras madrileñas observamos niveles de tráfico eso sí medios en las entradas a Madrid por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro a la altura de Pinto y en la cinco en la zona de campamento y Alcorcón la vía con más densidad circulatoria es la carretera de Toledo al paso por la M cuarenta hay tráfico intenso entre Vallecas y Coslada hacia la carretera de Barcelona y también en Villaverde hacia la de Andalucía en la capital como despierta hoy el tráfico pantallas Margarita Pérez buenos días hola buenos días y ninguna complicación de momento una situación totalmente tranquila en los accesos más céntricos normalidad en la M30 de sin ninguna incidencia que destacara el tiempo que más sabemos de la previsión Luismi Pérez qué tal buenos días buenos días muchas nubes

Voz 7 24:20 lluvias que esta tarde van a aparecer en gran parte de la comunidad por tanto cabalgatas mojadas en casi todo Madrid con unas temperaturas hoy un poquito más bajas que ayer mañana bajará más un ambiente frío con algunas precipitaciones sobre todo por la tarde cotas de nieve de novecientos metros la nieve el domingo hará acto de presencia en cualquier punto de la región incluso en la ciudad de Madrid el domingo va a ser un día bastante frío

Voz 1275 26:07 siete veintiséis la nueva gerente del uno uno dos de los servicios de emergencias de la Comunidad fines Berrio se enfrenta a su primera huelga indefinida a los trabajadores se sienten estafados por el Gobierno de Cifuentes porque la comunidad dice no cumplido íntegramente el acuerdo laboral que firmaron con la plantilla

Voz 0861 26:22 hace ya año y medio entre otras cosas para reducir

Voz 1275 26:24 las horas de trabajo han convocado un paro indefinido a partir del miércoles de la semana que

Voz 0861 26:28 Javier Bañuelos trabajan veinticuatro horas al día y los trescientos sesenta y cinco días al año por eso la plantilla de servicio del uno uno dos pactó una reducción de su jornada laboral con la Consejería de Presidencia eso fue en junio de dos mil dieciséis pero ese compromiso a día de hoy no se ha hecho realidad Pedro Ruiz presidente del comité de empresa soy de una manera

Voz 26 26:51 pues parece que son una una burla no hace una falta de respeto hacia los trabajadores de la Comunidad de Madrid porque son una serie de acuerdos que arrastramos desde hace años eh que se están en

Voz 0861 27:01 tampoco se han cubierto las veinte nuevas plazas que se prometieron para compensar los recortes que ha sufrido el servicio de atención del uno uno dos esa merma de personas según el comité de empresa está provocando colapso en algunos turnos ocurrió por ejemplo durante la pasada Nochevieja

Voz 26 27:18 si se producen colapsos y Xicola de minutos de duración en la que entre esas demandas puede haber una persona que requiere la atención urgente de una ambulancia por un paro cardiaco por ejemplo que puede estar esperando minutos a ser atendido

Voz 0861 27:31 era la Consejería de Presidencia esta huelga no está justificada entre otras cosas porque el borrador del nuevo convenio colectivo de todo el personal laboral de la Comunidad que se está negociando ahora mismo recoge una subida del nivel de categoría del uno uno dos prevé también un plus de actividad Iturbi ciudad is se comprometen a recuperar la plantilla a los niveles de dos mil once es decir cubrirán las veinte nuevas plazas que prometieron hace

Voz 1275 27:58 en la que ha terminado de momento es la huelga de los maquinistas de Metro que finalmente han llegado a un acuerdo para que se evalúe los riesgos de higiene de seguridad de su puesto de trabajo lo que podría permitir elevar su categoría profesional que es lo que vienen reivindicando durante todo este tiempo en plena guerra entre taxis IV TC vehículos de transporte con conductor ha llegado a Madrid una aplicación desarrollada por taxistas que nació en Barcelona

Voz 0861 28:18 incorpora ideas para hacer frente a Uber

Voz 1275 28:21 hay como la posibilidad de compartir trayectos con otros usuarios tiene más datos la tele Otero

Voz 1322 28:25 renovarse o morir los creadores en taxi apuestan por la digitalización y mejorar la experiencia incorporando servicios no disponibles en taxis que separan a pie de calle Ana Fernández ex vocal del taxi en Madrid

Voz 27 28:36 es uno puede contrataban con toda la antelación que tú quieras puedes pedir diciendo que llevemos sillas de niños los coches van con wifi también puede estéril una serie de requisitos que quizás en la calle directamente no no no lo encuentra

Voz 1322 28:51 entre las novedades destacan la posibilidad de llevar mascotas en colaboración con Mascó taxi con fines de seguridad y la de compartir trayecto con otros viajeros en ruta similares la misma aplicación encuentre usuarios con los que viajar

Voz 27 29:03 sí iría recogiendo cliente por cliente y luego pues iría finalizando los servicios la misma Pepe mediante un algoritmo matemático que tienes pues lo desconoce a cada usuario lo que le corresponde pagar

Voz 1322 29:16 en Madrid ya hay más de ciento cincuenta taxistas adscritos a la aplicación

Voz 1275 29:23 los precios del alquiler subieron más de un once por ciento en la Comunidad de Madrid el año pasado casi un ocho por ciento en Madrid capital según datos del estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista el precio medio de los igual ves que se rindan en la región están los catorce euros en quince en la capital Madrid es junto a Cataluña donde se registraron los precios de alquiler más caros de toda España tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital sigue hoy por hoy aquí en la SER

Voz 0027 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 29 30:08 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:16 Manuel Le Bron el maltratador condenado en firme que se resistió hace unos días por la fuerza a devolverle sus hijos a la madre planeaba hacer sufrir a su exmujer fingiendo la muerte de los niños de nueve y diez años estos sostiene la Fiscalía que dan por bueno el testimonio de la madre según el cual el hombre intentó hacerles fotografías a los pequeños tomando los en el suelo con manchas de sangre Radio Sevilla entre carne Ador

Voz 0570 30:38 Manuel Le Bron ya está en la cárcel cumpliendo la condena firme por maltrato que tenía ahí esperando ser juzgado por haber secuestrado sus hijos por no haberlos entregado en el punto de encuentro

Voz 0027 30:46 a su madre y después por haber herido con un

Voz 0570 30:49 tío de grandes dimensiones a los policías que fueron a por los menores a la casa que compartía el individuo con una nueva parezca una jueza de Dos Hermanas le ha prohibido comunicarse con sus hijos o acercarse a menos de trescientos metros también la retirado la patria potestad según la Fiscalía el individuo les prohibía a los niños acercarse a La Ventana e incluso contestar si alguien llamaba a la puerta o intentar hacerles fotografías tumbados en el suelo manchados de sangre simulando que estaban muertos Lebron es un expolicía local de Alcalá de Guadaíra en Sevilla y conoció en el mes de diciembre la condena en firme por malos tratos del Tribunal Supremo

Voz 0027 31:21 en Girona un hombre que intentó quemar viva a su mujer embarazada prendiendo fuego al piso que compartían ha quedado absuelto de los delitos de tentativa de así innato y aborto la Audiencia sostiene que a pesar de quedar probado que el hombre prendió fuego a la habitación no se puede demostrar que la mujer se quedara atrapada dentro el hombre sí ha sido condenado a trece años de cárcel por un delito de incendio y otro de violencia habitual Radio Girona Raúl MUSAC

Voz 30 31:48 pues a pesar de que la Fiscalía pedía treinta y cuatro años y once meses el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Girona le condena a trece años de prisión y le prohíbe acercarse a la víctima durante seis años por un delito de incendio otro de violencia doméstica habitual y dos delitos de lesiones leves pero no considera que hubiera intento de homicidio ni de aborto con agravante de parentesco porque a pesar de que quedó probado que prendió fuego a consciencia la habitación en la que la mujer se refugió tras sufrir una agresión no pudo quedar demostrado que quedara atrapada bajo un mueble por lo tanto que estuviera en situación de indefensión y no pudiera escapar tampoco que sufriera quemadas importantes ni que la tuviera que rescatar una tercera persona el abogado del condenado ya ha anunciado que va

Voz 0027 32:27 a recurrir la policía detenido en Oslo al hombre acusado de haberse puesto a disparar con un subfusil en un prostíbulo de Marbella en septiembre hirió a cuatro personas al detenido se le imputan cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 31 32:41 el arrestado un holandés de treinta años había llegado a quemar las yemas de los dedos para dificultar su identificación en caso de ser localizado estaba siendo buscado desde hace cinco meses desde que tras recibir una paliza en un club de alterne de Marbella volvió al local para tirotear a ráfaga a sus agresores uno de ellos le contestó disparándole con una pistola tras dejar malherida hasta cuatro personas cuyo y ahora ha sido arrestado

Voz 0027 33:04 en Valencia la extrema derecha amenaza públicamente con reventar la cabalgata de las mangas de enero una recreación histórica que se celebra el siete de enero este domingo el líder de España dos mil el ultra que está imputado por acosar a Mónica Oltra en su casa este hombre y otros es su ideología están convocando es en público sin cortarse han convocando a repetir lo que sucedió ya el Nou d'Octubre ellos mismos hacen esa referencia a la Comunitat entonces trescientos Ultras reventaron una manifestación con su violencia en muchos casos brutales palizas Radio Valencia Juan Jiménez

Voz 1248 33:34 la cabalgata de las mangas de enero es una recreación de la cabalgata de la infancia que se celebró en mil novecientos treinta y siete cuando Valencia era capital de la República española su celebración se recuperó en dos mil dieciséis con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento que apoya este acto organizado por una entidad cultural de la ciudad de hecho las bragas se asoman al balcón del consistorio desde donde hacen un parlamento está Cala Alba gatas se celebra el domingo pero ha despertado los recelos de muchos y grupos ultras como dices están movilizando para acompañarla con pitos y con banderas y hacer

Voz 0027 34:03 una estruendosa pitada cuando se produzcan esos parlamentos más de seiscientos kilos de hachís ocultos entre lechugas así intentaba llevar la droga hasta Francia un transportista de Lorca que ha sido detenido a la altura de Albacete la policía les seguía la pista desde hace meses Radio Murcia Javier Ruiz buenos días

Voz 1620 34:19 qué tal buenos días les seguían desde hace meses como dices porque sospechaban que su actividad sus continuos viajes era habitual pero también ilegal al final le han detenido en Albacete es lorquino tiene cuarenta años se dedica al transporte internacional de mercancías cuando abordaron el camión llevaba seiscientos cuarenta kilos de hachís en grandes fardos estaban ocultos entre la carga legal de verduras murcianas con dirección a Europa llevaban una marca que la policía está investigando en la que se le ese Q7 estaban numerados hoy se ha conocido el dato de que la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron el año pasado en la región diez toneladas en total de droga

Voz 0027 35:01 el primer decreto sobre educación inclusiva que está elaborando la Comunidad de Madrid no termina de resolver algunos casos de niños con necesidades especiales por ejemplo en caso que ha conocido la ser el caso de Adrian un niño de seis años con autismo al que la Consejería de Educación le obliga a abandonar su colegio de siempre para irse a estudiar a un centro de educación especial la familia ha llevado esta decisión a los tribunales Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:23 buenos días al motivo que alega la Consejería de Educación es que el menor necesita más apoyos de los que ha tenido hasta ahora en su cole un colegio público de Leganés donde un aula de atención preferente para menores con autismo los recursos que necesita dice la Comunidad sólo se encuentran en los centros de educación especial la madre cree que es una discriminación el menor no va a clase desde mediados de noviembre y la Familia un

Voz 0027 35:41 los ante los tribunales por Esther de uno

Voz 5 35:44 educación inclusiva vale porque lo que estamos luchando los padres con niños con autismo a perdería su rutina perdería verdad compañeros perdería ser uno más sea un colegio especial eh no no va a ser así

Voz 1275 35:59 la Comunidad de Madrid tiene ya listo el borrador del que será el primer decreto de educación inclusiva en la región que por ahora no fija más recursos para atender la diversidad del alumnado

Voz 0027 36:10 terminamos este repaso como lo empezábamos hablando de violencia machista de un proyecto cultural que trata de concienciar sobre esta lacra y sobre la educación en la igualdad un disco libro auspiciado por la Fundación Cultural de paz Federico Mayor Zaragoza capitaneado por el cantautor Paco Damas

Voz 15 36:25 no

Voz 1 36:30 sí

Voz 2 36:41 es que

Voz 21 36:45 es un disco libro que incluye esta canción cero

Voz 0027 36:48 dieciséis quién eres tú Ana canción que dice entre otras cosas no romperá con tu sólidas caricias

Voz 8 36:52 han intervenido diverso silencio de la prisa

Voz 21 36:55 Manuel Francisco Reina muy buenos días buenos días Aimar como nace esta iniciativa bueno pues en realidad esta iniciativa en la que colaboran muchas instituciones desde la propia Fundación Cultura de Paz Federico Mayor Zaragoza que tú has citado a Unicaja o a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía nace como es una iniciativa para poner en valor la las escritoras de la Generación del veintisiete en el nonagésimo aniversario de su fundación componiendo canciones sobre sus textos se ponen en la voz de las cantantes de hoy como Rosa le no Carmen París Argentina o Marina Heredia aclara Montes rock con Carmen Linares los textos de autoras de la Generación del veintisiete como María Zambrano Josefina de la Torre o Carmen de entre otras muchas que acompañan este disco textos de autores como Rosa Regás Isabel del Río Ángeles Mora Fanny Rubio Cristina Almeida Raquel lanceros Juana Castro Espido Freire o Elvira Lindo entre muchas y muchos por ciento un disco en el que todas y todos arriman el hombro para que la cultura sea un

Voz 1620 38:01 valor también pedagógico contra la violencia

Voz 21 38:04 día de género como digo este disco forma parte de un proyecto educativo igualdad a través de la cultura con escolares y la canción que cierra el disco libro que estamos oyendo el título cero dieciséis quién eres tú cantada por el autor del proyecto Paco Damas y todas las demás intérpretes de los dueto se ha convertido con el cambio del año y la terrorífica actualidad de la que venimos hablando hoy tú también esta mañana en un himno contra la violencia de género se trata curiosamente de una canción coral la única que no pertenece a estas autoras del veintisiete ya que se compuso ex profeso para él

Voz 0027 38:39 Erika efectivamente y para raro

Voz 21 38:41 poco este disco no en el que era emblemático poner voz a estas mujeres pero también vincularlas con con el tema de la violencia de género

Voz 0027 38:51 porque son también las autoras del veintisiete y sus argumentos contra la violencia de género

Voz 21 38:55 pues en realidad Aimar entre otras cosas porque como sabemos las autoras del veintisiete sufrieron la discriminación por razón de género la historia durante décadas lo cual en cierta medida es también violencia de género pero alguna incluso como en el caso de María Teresa León cómo deja caer de una forma muy sutil en sus memorias en la famosa Memoria de la melancolía sufrió violencia de género sufrió violencia física en su primer matrimonio antes de conocer a Rafael Alberti de hecho al dejar a su primer esposo le obligaron según la legislación de la época incluso a renunciar a sus hijos no es reflejo de algunos casos muy reciente recordamos el de Juana Rivas o esta última noticia quedaba hizo el señor Le Bron que tenía intención también de utilizar a los hijos pues como arma contra contra la mujer no dar la verdad es que mandarle fotos a la mujer fotos en los que simulaba que los niños está muertes en fin terrible claro las palabras esta autoras en realidad de de hace casi un siglo son argumentos también hoy contra el olvido no contra la incomprensión y contra el feminicidio si se nos permite el neologismo que sucede ante nosotros no en uno de los textos musicado uno de Concha Méndez dice ella literalmente ni entiendo ni me entienden ni me sirve Altman y sangre lo que veo con mis ojos no lo quiero para nadie yo creo Aimar que nuestro deseo de hoy día de Reyes es que la memoria que la poesía y la música no sigan sirviendo como barricada contra la violencia como instrumento de comprensión y empatía de todas las mujeres también de esas niñas y niños en un día como hoy que ahora mismo no deberían Berni vivir lo que está

Voz 0027 40:26 Manuel Francisco Reina un abrazo enorme

Voz 21 40:28 habrá

Voz 32 40:52 eh

Voz 0027 41:53 y en los deportes precisamente un vídeo ha hecho protagonista en las últimas horas en el las jugadoras de la selección femenina de rugby denuncian los comportamientos machistas que sufren

Voz 15 42:03 este deporte en para

Voz 21 42:06 no tengo

Voz 15 42:06 oiga que soy poco femenina Claudia la macho es lesbiana no que sigue me compensa hacer esto vaya Pernas de señorita me han dicho que soy un ejemplo a seguir para el que están orgullosos de mí han llamado campeón nunca me han visto tan feliz

Voz 1 42:24 hacerlo

Voz 0027 42:26 es titulas seas como seas tiene sus sitios sólo hay que ser valiente José Antonio Duro buenos días

Voz 1620 42:34 hola qué tal buenos días por cierto los próximos compromisos de esta selección son un amistoso el noventa y uno en Escocia el Campeonato de Europa que empieza a finales de febrero en Bélgica por si creen estar en fin de semana escuchado vean el vídeo que es mejor ayer tuvimos Copa del Rey pero hay un nombre propio volviendo al fútbol en la mañana de este viernes es el de Leo Messi el jugador del Barça que hoy es protagonista de la portada de El Mundo titulan los compañeros que Messi impone una cláusula al Barça en caso de independencia sería bueno una cláusula incluida en el último contrato el delantero del Barça únicamente permitiría al Barça Messi seguir juntos si en caso de independencia el club azulgrana jugarse una de las primeras ligas europeas es decir Alemania Francia Inglaterra o España

Voz 0027 43:13 aunque en este último caso es algo que no permita la

Voz 1620 43:15 la Ley del Deporte en los titulares de esta información son que la cláusula del jugador no serviría en caso de una Cataluña independiente y que en ese caso el argentino quedaría automáticamente libre de momento no hay ninguna reacción por parte del Fútbol Club Barcelona ha dicho esto ayer Messi no estuvo en Vigo

Voz 0027 43:31 descansa eso sí en el empate a uno de su equipo

Voz 1620 43:34 entre el Celta octavos de final no estuvo Messi pero sí estuvieron tanto José Arnaiz como DVD que jugó veinte minutos Rosarno Arnaiz marcó las diferencias guión existo hizo el empate a la media hora en el choque Valverde sobre los protagonistas de ayer

Voz 21 43:47 es un delantero que en el B está jugando en el

Voz 33 43:49 posado pero es un jugador que se desenvuelve bien el ahí hay adelante no voy a lo que el Valladolid pesaba aquellos podía ayudar porque el lobo tiene desparpajo tiene gol vaya tres goles en esta competición

Voz 34 44:01 que a los de Pelé

Voz 35 44:04 el paro es el primer día para un jugador que juega después de cuatro meses prefería que estuviera en un sitio del que fuera encontrando poco en el juego de primera para disparar va a ser es decir

Voz 1620 44:16 además también juega el Real Madrid y el Barça el nombre del día es Messi está claro que en el caso del Real Madrid el nombre de este mercado de invierno es el de Kepa cuya llega el conjunto blanco está más que cercana anoche el Real Madrid solventó cero a tres la eliminatoria ante el Numancia en Los Pajaritos Bale e Isco de penalti uno más de Mayoral el mejor fue Lucas Vázquez el gallego anoche en El Larguero

Voz 1313 44:36 en este dos mil dieciocho que queremos levantarnos sacar lo mejor de nosotros si íbamos con todas las ganas del mundo se está hablando mucho de Kepa merece la pena fichar para el Real Madrid en este mercado invernal yo bastantes Devon con lo mío no la dirección deportiva sagradas muy bien con los los que tenemos ya a las decisiones que se toman

Voz 1620 44:57 quién para que perfectamente puede ser regalo de Reyes de este Real Madrid

Voz 36 45:00 en Soria y sin ser el mejor de El Pardo

Voz 1620 45:03 pido los de Zidane está encantado con Gareth Bale que volvió a ser titular y más de Copa del Rey ganó el Levante remontando en Barcelona al Espanyol uno dos Gerard Moreno adelantó a los locales también marcaron Morales el Levante además el Leganés ganó al Villarreal un Villarreal que se queda en este mercado de invierno Simba Bakambu

Voz 41 48:12 el rey Melchor en la cabalgata que recorre