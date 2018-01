Hoy por Hoy (05/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:17 muy buenos días la Cadena Ser avanza esta mañana nuevos testimonios del sumario del caso Lezo qué aporta más datos del saqueo de la empresa nunca de Aguas de Madrid bajo gobierno del PP el Canal de Isabel Segunda y como una de sus operaciones en latinoamérica estuvo regada de comisiones ilegales el hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González Pablo González LEAR ha revelado al juez de la Audiencia Nacional García Castellón las conversaciones que él hablo González tuvo en la cárcel con el hombre que había sido mano derecha de su hermano Edmundo Rodríguez Sobrino Rodríguez Sobrino era el máximo responsable de las operaciones del canal en América Latina y el miércoles les contamos aquí en la SER como él mismo había confesado que guardó en su poder más de un millón de euros que en realidad para Ignacio González bueno postal González le ha contado al juez que en la cárcel habló con el supuesto testaferro de los hermanos Rodríguez Sobrino y que éste le contó que los doscientos sesenta mil euros que los investigadores habían encontrado en su apartamento de Colombia eran comisiones que tenía que repartir con otro hombre clave dentro de la trama el ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta Vicente Moro con él con otras personas tenía que repetir repartirlo según el hermano de Ignacio González lo que le dijo Edmundo Rodríguez Sobrino fue esto es literal ese dinero no es solo mío es mío una parte lo que pasa es que luego se va a comprobar que hay transferencias desde la cuenta del brasileño en ese momento esto en la cárcel en ese momento Pablo González se pregunta si ese dinero de donde procede haciendo Rodríguez Sobrino contesta pues procede de las comisiones de lo de Brasil hasta aquí literal de lo que Pablo González le ha revelado al juez García Castellón que es lo de Brasil así es la compra que hizo la empresa pública de aguas de Madrid de una compañía brasileña en Bissau separan treinta millones de euros públicos cuando en realidad es empresa brasileña estaba valorada en apenas cinco por el camino quedó una ristra de supuestas comisiones ilegales que según los testimonios de los arrepentidos sumaron más de cinco millones de euros les vamos a contar esta mañana como el PP se resiste además a pedirle a su senadora Pilar Barreiro que dimita a pesar de su imputación en el caso Púnica por cinco delitos que a pesar de que Ciudadanos advierte de que no apoyará los presupuestos si Barreiro no entrega el acta Ésta es la respuesta del Partido Popular Rafael Herranz

Voz 3 02:33 bueno estoy me parece una frivolidad de los intereses de los españoles y me parece preocupante que haya formaciones que para ocultar otras cosas actúen de está forma yo les pediría Ciudadanos que si quiere hablar de corrupción pues nos explique por favor las cuentas del año dieciséis que el Tribunal de Cuentas la echado para atrás porque se han cometido ilegalidades por parte de esa formación política nos gustaría que nos informaran ciudadanos también por favor de quién está pagando algunas de las facturas

Voz 0027 03:02 el presupuesto del Partido Popular sobre facturas versa también parte de la negociación que están llevando a cabo a los exconsellers catalanes en Bruselas con su partidos políticos para entregar el acta según el diario El País uno de los puntos que se están negociando para que los cuatro renuncien a su escaño en el Parlament y corra la lista es el apoyo con el que van a contar durante su estancia en Bruselas y en concreto cuestiones económicas sobre la financiación de la estancia de todos ellos en la capital belga eso el lugar que ocupan o que ocuparían en sus partidos y en un futuro gobierno independentista y aumenta la tensión entre Junts per Catalunya y Esquerra o con parte de Esquerra sobre quién debe presidir ese Gobierno

Voz 4 03:38 el plana era el presidente legítimo de de Cataluña el señor Carlas Gamón el plan B sólo Junquera final cargas programón no puede volver por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente parece que es puro sentido

Voz 0027 03:54 por primera vez Esquerra Gabriel Rufián pone sobre la mesa ya a las claras la candidatura de Junqueras a pesar de que sigue en prisión pendiente de que los jueces escucharon ayer decidan sobre su petición de libertad previsiblemente hoy Rufián planteaba así lo que él llamaba el plan B una candidatura de Junqueras pero justo después de estas palabras Junts per Cataluña decía en un comunicado interno al que hemos tenido acceso en la SER reiteramos que sólo existe un plan restituir a Puigdemont Ibiza en cualquier otro plan es dar por bueno el golpe de Estado de Rajoy esto es literal y el diario Ara asegura que la cúpula de Cataluña el núcleo más cercano a Puigdemont está dispuesto a forzar una repetición electoral antes que apoyar la investidura de otro candidato la justicia archiva la investigación del suicidio del inmigrante en la cárcel de Archidona sin escuchar a los testigos que proponía la defensa Carolina Bang

Voz 0393 04:46 los abogados protestan porque el juez da carpetazo al caso sin practicar las actuaciones que le propusieron y sin pedir siquiera un informe a la Policía de porque se aisló a Mohamed en una celda de ese CIA improvisado

Voz 0027 04:57 el maltratador que secuestró a sus hijos en Sevilla intentó fingir la muerte de los niños para dañar a la madre

Voz 0393 05:02 fiscalía ha defendido ante el juez el testimonio de la madre según el cual el hombre condenado por violencia de género intento hacerles fotos a los niños tumbados en el suelo manchados de sangre simulando que estaban

Voz 0027 05:12 en Girona condenado a trece años y medio de cárcel por intentar quemar viva a su mujer embarazada

Voz 2 05:17 que ya empezó a tirarme roja salió cogió un colchón y lo puso encima ICO que encendió la por Theissen fue así

Voz 0027 05:30 el relataba la víctima durante el juicio la Fiscalía pedía treinta y cuatro años para el agresor por un intento de asesinato y de aborto en grado de tentativa pero el tribunal sólo le condena por incendio ideología habitual le absuelve de los delitos de asesinato y aborto en grado de tentativa absuelve a pesar de que el propio tribunal da por probado que prendió fuego este hombre a conciencia a la habitación con la mujer dentro pero dice el tribunal que no se puede probar que la mujer quedara atrapada e indefensas sin poder escapar en los últimos cincuenta años ha multiplicado por cuatro la cantidad de agua que hay en el océano sin ninguna cantidad de oxígeno

Voz 0393 06:05 un estudio que publica la revista Science lo vincula directamente al incremento de las temperaturas se Quad triplica el agua sin oxígeno en doce ganó abierto pero en las zonas de costa se multiplica allá por diez y los científicos calculan que el número de zonas muertas en el mar seguirá aumentando si la temperatura global continúa su día

Voz 0027 06:21 Donald Trump permitirá perforaciones petrolíferas en el noventa por ciento de las aguas de Estados Unidos

Voz 0393 06:25 así consta en el plan que ha presentado su Gobierno y que termina con la protección medioambiental que impulsó Obama para buena parte de la Costa del país las únicas zonas que dejada bajo protección son unas islas de las

Voz 0027 06:36 en Perú a Fujimori Le han dado ya el alta sólo doce días después de que el presidente Kuczynski le concediera el enormemente polémico indulto bajo el pretexto de que su estado de salud era crítico esta noche a Fujimori anda hoy a la alta ha salido de la clínica Corea del Norte y Corea del Sur tienen ya fecha para su

Voz 0393 06:51 será el martes que viene nueve de enero primera reunión en tres años entre los dos países que técnicamente se mantienen en guerra

Voz 0027 06:57 hay una cosa más los fans de Juego de Tronos tendrán que esperar

Voz 0393 07:01 esta HBO anunció anoche que esa gran guerra la última temporada no llegará hasta dos mil diecinueve aunque no concretan si a principios de año o cuando hice confirma lo ya anunciado de que tendrá sólo seis capítulos

Voz 6 07:16 en los deportes el Barça empata en Vigo y deja abierta la eliminatoria de Copa ante el Celta José Antonio Duro buenos días hola qué tal buenos días acabaron los partidos de ida de octavos de final el Barça que empató a uno ante el Celta en Balaídos con José Arnaiz como protagonista y con la vuelta de de melé más solvente el resultado el Real Madrid victoria cero tres ante el Numancia además Espanyol uno adelante dos y Leganés uno Villarreal cero mañana comienza la jornada dieciocho de Liga primera del año y hoy Messi que ayer se ausentó por descanso del partido en Vigo es protagonista según información del mundo el último contrato el argentino con el Barça contempla la

Voz 1275 07:47 civilidad de que el futbolista quede libre eso sí siempre y cuando el club no juegue en una de las grandes ligas europeas

Voz 1 08:00 entonces hoy los Reyes Magos con botas de agua verdad Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 7 08:04 si es con botas de agua en Galicia el Cantábrico las dos Castillas Madrid Extremadura y las provincias del oeste de Andalucía en el Mediterráneo y en Canarias lo podremos seguir podemos ir de cabalgata con mangas de camisa porque el ambiente va a ser otra vez muy suave pero con menos viento que en los últimos días esa lluvia haya décimos esta tarde e importante en el

Voz 0027 08:25 este peninsular mañana las cotas de nieve bajan

Voz 7 08:27 a los novecientos metros señora Nevada cerca del Sistema Ibérico del Sistema Central también mañana por la tarde la lluvia va a alcanzar el Mediterráneo en Canarias en cambio tiempo tranquilo y el domingo seguirán bajando las temperaturas en el centro del país Aimar nevadas por encima de los cuatrocientos de los quinientos metros

Voz 0027 08:45 gracias Luismi ocho y ocho de la mañana siete y ocho en Canarias

Voz 2 08:54 hoy por hoy en Cadena Ser punto com en las redes sociales spain arroba hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 8 09:04 eh Carlitos me llames Carlitos tío Antoni Mir

Voz 0027 09:09 te quería haber Luis Hadad eh que acabo

Voz 9 09:11 el veinte ven campeón que llaman dos hermanos pasaría Carlitos no me llame estarle no levantas la voz a tu hermano que os ponéis todos vuelva que inmediatamente ayer veinticuatro de diciembre un niño de dos años desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho Alonso y apenas habla

Voz 2 09:28 a este fin cobré pero a partir de las cinco y media de la tarde en la Ventana vuelve a la gran familia

Voz 8 09:47 la buena noticia

Voz 10 09:48 la sorprende me me su es el sueldo en dos mil diez y Oteiza pese a que el sábado te dejo dormir una fábrica más La Script empieza a las ocho y media el día de Reyes pues vaya regalo que me haces somos el mejor regalo que pueden

Voz 2 10:02 yo no son dos pilotos pues busca tu trabajo

Voz 0027 10:10 el cine en la SER escrito

Voz 11 10:13 vale

Voz 13 10:19 cuando el cielo váter Polo

Voz 9 10:22 este

Voz 14 10:22 no es un programa de música para cuando canta

Voz 15 10:26 con los gestar saboreaba Boreal dolor

Voz 0027 10:29 ya Noelia

Voz 2 10:33 los esto muy mal aunque lo presentan dos cantamañanas tranquilita eh este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada programa en el que puede pasar de todo como mediadoras un momento para cómo se llamaba nadie sabe nada

Voz 1 10:52 cadena SER

Voz 2 10:56 sueñan con jugar en el Real Madrid o el Barcelona con ser los futuros Héroes del fútbol con factor a sus familias de la pobreza y la marginación

Voz 14 11:07 entrenando duro sin descanso dos pueden ser Messi hace pocas semanas cumplió once años y cree que el fútbol puede sacarlo de la pobreza

Voz 2 11:21 este domingo a partir de la una de la tarde niños futbolistas en Into Robbie Michael Robinson síguenos nos también en acento Robinson punto Cadena SER

Voz 16 11:40 cadena SER borren nuevos tiempos vamos

Voz 0027 12:01 ya han empezado a aflorar las tensiones internas en el independentismo entre Junts per Catalunya y Esquerra han empezado a aflorar del todo el portavoz de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián habla ya abiertamente de intentar investir a Junqueras como president Puigdemont no vuelve de Bruselas y Jones per Cataluña contesta que a sus treinta y cuatro diputados sólo van a investir a Pokemon y empiezan a especular con la opción de forzar una repetición electoral Frederic Vincent bon día

Voz 0706 12:24 hoy día en los últimos días los portavoces de Esquerra estaban diciendo que no hay alternativa que el president tiene que ser Carles Puigdemont pero Gabriel Rufián se salía un poco del guión decía que investir a Puigdemont es el plana pero que nadie escapa que hay otro

Voz 1275 12:37 el plan B sólo yunquera final

Voz 4 12:39 cargas problemón no puede volver por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente los parece que es puro sentido común

Voz 0706 12:48 tenían hablaba de plana aire plan B como escuchábamos en Cataluña enviada anoche un argumentario sus miembros en el que no una sino dos veces rock recoge explícitamente que sólo hay un plan lo dice textualmente por ejemplo hay uno de los puntos de este documento interno que dice reiteramos que sólo existe un plan que restituir al president Puigdemont o otro punto os pedimos que no hagáis caso a especulaciones que aparecen insistimos que Cataluña sólo tiene un plan y aquí añade cualquier otro cualquier otro plan es aceptar el ciento cincuenta y cinco sin embargo el texto evita el enfrentamiento con Esquerra de hecho asegura que no caerán en la trampa que dicen fomenta de Estado español de enfrentar al presidente con el vicio

Voz 0027 13:24 ocho y trece de la mañana siete y trece en Canarias Inés Arrimadas buenos días

Voz 17 13:28 hola buenos días qué tal Ciudadanos en Cataluña

Voz 0027 13:31 cómo está asistiendo usted señora Arrimadas a este pulso entre los independentistas porque es el único candidato si Junquera debe ser investido si no vuelve de Bruselas

Voz 17 13:41 ves que con rabia que si llegamos Electra el justos al Partido Popular y el Partido Socialista hubieran cambiado la ley electoral hace unos años pues evidentemente este debate no existiría historia vamos ya pensando en cómo vernos de acuerdo cara gobernados otros porque realmente otros hemos ganado las elecciones los partidos que costó la separación que bueno hay que seguir luchando por las circunstancias que sean y ahora mismo lo que estamos es en las conversaciones para la constitución del Parlament que tiene que ser necesariamente previo a cualquier a cualquier investidura hablaron sí que pues nada trabajando como siempre siendo conscientes de que si otros hubieran hecho los deberes no estaríamos asistiendo a estos debates a tres por si Esquerra sino que estaríamos pensando ya en nuestro propio Berna

Voz 0027 14:26 usted cree que Puigdemont oídos con él y los encarcelados tienen que renunciar a sus actas

Voz 17 14:33 bueno os a ellos que lo que creo que era un partido no puedo creer que os ricas a gente el caudal de la justicia ve con graves cargos de sus espaldas que todo lo que están haciendo los partidos independentistas acusado al sentido genera mucha inestabilidad desde luego ya sabe que tiene una aceptación grave la economía catalana así que ellas pie la verdad es que todo lo que están haciendo esas porque no se ha hecho de todas formas nosotros cómo podemos tomar esa decisión como nosotros no somos los que decimos si esos señores para renuncia o no lo que tenemos que tener los diferentes áreas previstos y por eso estamos también pues pendientes de todas las negociaciones porque realmente estos señores no renunciarán a sus actas de la justicia evidentemente seguimos luchando las dinámicas parlamentarias

Voz 0027 15:22 ustedes contemplan el escenario de que estas personas no renuncien a sus actas por lo tanto el independentismo quede en minoría y usted puede intentar una investidura

Voz 17 15:30 hombre yo creo que no hay que descartar nada lo que pasa quiere dice viviente que es muy difícil porque supongo que yo estoy una una presión fuerte al interno para para volver a hacer un gobierno separatista para volver a hacer lo mismo que todas formas ya le digo que nosotros tenemos que tener contemplados todos los temarios y desde luego un inventar luchar sin para devolver el sentido a la tranquilidad Cataluña el puesto cada el sector industrial Empresarial me tienes a autónomos la verdad es que están sufriendo en sus propias carnes estas consecuencias de las crisis es decir institucional nosotros tengo la obligación de seguir luchándolo lo pasa que no es fácil pues ahora esta ley electoral ICO en un movimiento que ha tenido deportivo del Partido Socialista en Catalunya que no un resultado que nos permite sumar para gobernar con desde luego no será fácil pero hay que todo

Voz 0027 16:25 pues cree que el PSOE y el PP no han hecho los deberes me he dicho antes otros se hubiesen hecho los deberes no estaríamos en esta situación cree que PP y PSOE

Voz 17 16:33 bueno la culpa que que haya un crecimiento del independentismo y que hay una ley electoral que les de a los partidos independentistas más escaños que votos desde lo que se podía haber evitado fácilmente por parte del partido el Partido Socialista es que yo creo que hay que saber un poco porque estábamos aquí ha vive partidos que han gobernado en España que han podido cambiar al electoral en toda España porque en Cataluña no hay ley electoral pactar tripartitos con Esquerra dan dolencias ocasión y me lo comunicación comienza Partido Socialista hay creo que sí creo que hay que echar un poquito a la vista atrás simplemente para saber porque en un país próspero de la Unión Europea un gran país como en España te levantas bon día una comunidad autónoma Julio Gobierno otra declarado creo que claro que se han hecho cosas mal ahora lo que toca es bueno trabajar para revertir las pero lo que no se puede perder de dejó en cinco días lo que no se ha hecho donde hay cinco años

Voz 0027 17:29 usted cuando dice que van a dar la batalla para presidir la Mesa del Parlament que lo dice porque cree de verdad que tienen alguna opción o por acallar a los demás partidos independentistas que están acusando de parálisis porque es difícil que ustedes presidían la mesa del Parlament

Voz 17 17:45 los fáciles que no es fácil de lo que hemos hecho en Catalunya no es fácil que Ciudadanos vacías once aces con tres diputados ya han llegado las acciones pues no es fácil como decía pues hay diputados que tienen acta de diputados que tienen que votar en una sesión de investidura de manera presencial pues que están huidos de la justicia incluso los propios partidos independentistas Ivana que volver sin querer renunciar a sus actas es por tanto uno es fácil porque la ley electoral que chicos si fuera otra ley electoral entiendo que no habría problemas pero desde luego nosotros tenemos la obligación moral de tener previstos todos los escenarios y de intentar luchar hasta el final si tuviéramos a la presidencia del Parlament sí al a al cumplimiento de su propio ha llevado hasta aquí tampoco por tanto

Voz 0027 18:37 Rimantas ustedes sólo conseguirían presidir la Mesa del Parlament Si cinco de los ocho encarcelados huidos no votan al mismo tiempo los comunes si les dan su apoyo entonces empataría sesenta y cinco harían falta cuatro votaciones de empate a sesenta y cinco y entonces en la cuarta sí que les darían a ustedes en la presidencia de la mesa como partido más votado estos realista

Voz 17 18:57 bueno realista es saber que es muy difícil pero objetivamente realista es estar preparado para que eso pueda ayudar a pasar tenemos la obligación moral de intentarlo hasta el final es que si tenemos un presidente del Parlament una presidenta ideal al al sentido común y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la Constitución las barbaridades de la última legislatura conseguiría por tanto es así no ni mucho menos nunca hemos dicho que sea fácil es que no lo que estamos haciendo es fácil pero tenemos la obligación de intentarlo al menos es que claro que nuestros votantes votan para dejarnos la piel hasta el final sabiendo que hay una pequeña posibilidad de conseguirlo todo vamos a luchar crisis no se puede seguiremos luchando yo ese mensaje también lo quiero dejar claro así las personas que viven en Cataluña que están angustiadas que hemos eso hemos conseguido un resultado electoral histórico el independentismo tienen menos otros mundos escalones buenos porcentajes de votos y menos escaños y menos apoyos internacionales hemos dado un mensaje muy claro de que la mayoría en Cataluña no venas dice que la primera fuerza política en Cataluña quiere la Union dentro de España ha dicho de tiene algún europea y por tanto vamos encima luchando

Voz 18 20:10 pues venga lo que venga para nosotros ahora tenemos así lo haremos

Voz 0027 20:14 el sus objetivos señora Arrimadas necesitan del apoyo de los Comunes hablado ya con Xavi Domènech

Voz 17 20:20 con mucho miedo me ha hablado todavía

Voz 0027 20:24 no

Voz 17 20:26 el resultado electoral después de las elecciones tuvimos hablado todavía pero sí que ha habido ya primeras conversaciones informales entre entre los diferentes grupos parlamentarios las como bien decía esto de las las vacaciones para no son Brassens muy complicadas hay que votar a una persona a cada uno lo vimos de la era por tanto yo yo creo que él bueno necesitaremos hablas mucho con ellos ahora es fácil que que los comunes quieran dejar que el inconveniente digo deja de gobernar en Catalunya más fácil repetido por activa y por pasiva que dio su nos quieren apoyar hijo cuando están del el de los independentistas

Voz 0027 21:10 a pesar de necesitar el apoyo de los Comunes dos semanas después de las elecciones no haya habido una interlocución directa entre el interés

Voz 17 21:17 bueno ya le digo que yo hable con Xavier Domenech por mensaje me solicitó cuando pasaron unas elecciones nuestros equipos pues a diferentes niveles a esta esta un abrazo pero que no se preocupe está claro que el ocho días en orígenes consabido el ello de todos insisto el problema no es que yo le con muchas nubes que a uno quedaré completamente sino que que los comunes El por Podemos tiene que tener claro que quiere hacer en Catalunya si quieren seguir permitiendo que gobiernen independentismo que se marchen empresas que afecte más a lo primero Cataluña que afectaban sus inversiones y que sigamos en esta situación de ruptura social quiere de una vez por todas contribuir a que haya un cambio de verdad en Cataluña un cambio porque el independentismo no nos ha traído a Agüero insisto yo lo puedo hablar como el vehículo obligarles a nada lo que sí que tengo la obligación es intentarlo intentará dar con ellos rociar el pensar que en Cataluña vuelo el sentido como es que no estábamos hablando con unas circunstancias hacer un Gobierno de un corroborado un gobierno veo otro es que estamos en una situación absolutamente anormal con empresas se marchan con inversiones que se han venido los datos del paro que empiezan a mostrar tendencias pues hemos negativas en Catalunya respecto a otras comunidades autónomas y por tanto esto que es que hay que acabarlo ya sí cortando los los señores de Podemos tendrá que explicar si de nuevo ayudan a que el independentismo pueda seguir gobernando pueda seguir andando la Mesa uno de una vez por todas se quiere poner arrendador el sentido común y de su proyecto para todos los catalanes

Voz 0027 22:49 usted cree que caso de que los independentistas consigan ponerse de acuerdo y quieren a formar gobierno van a volver a la vía unilateral que van a recuperar el proceso independentista en el punto y en las formas en las que lo dejaron

Voz 17 23:01 yo yo simplemente escucho lo que estos señores son difíciles en los medios de comunicación en Cataluña en ningún momento ha renunciado a la independencia por la única vía que la pueden plantear porque joyería social para que les queda es saltarse la resolución judicial en sí sí las medias si no tengo ninguna duda de que si esto asumen el vuelo dado duerma para intentar volver a ser lo mismo está más veces

Voz 0027 23:27 no siempre hay alguno que eras cuando ayer les dijo a los jueces que que apuesta por el diálogo

Voz 17 23:32 bueno es que es que eso el diálogo lo decían también la legislatura pasada ya habíamos tres arqueólogo que han hecho estos señores tienen una estrategia de sanción ante los jueces eso una estrategia pues por o para salir de prisión en el caso de los que ya han sabido o para no ingresar en prisión y los que llegaron a un acuerdo con con la libertad bajo fianza yo les escucho los embutidos y en los medios de comunicación y asegura que están renunciando a nada de lo que han hecho hasta ahora se sienten orgullosos de lo que han hecho hasta ahora portando por favor que no hubiesen Manu escuchar nuestros hijos delante de los jueces porque no es lo que dicen los mítines yo no tengo ninguna duda de que esto no va a traer por sentido común

Voz 0027 24:15 a escuchar ahora a Esquerra Republicana postulando la candidatura de Junqueras de aquella manera todavía insisten en sólo si Nobel en caso de que el Parlament invistieron presidenta Juncker en prisión reconocería su legitimidad como presidente

Voz 17 24:31 bueno no fue uno sino yo nunca sale de la cárcel lo vamos a unos si llegaron a acuerdos ya ya lo hemos dicho muchas veces durante la campaña cuando veíamos bueno para Cataluña el presentar a candidatos a presidir la Academia que dieran con graves cargos algo la justicia todo mejor huidos de la justicia y por tanto nosotros no parece de todo esto los parece nefasto para Murcia y dio la verdad si tuviéramos actuales yo electoral esto es lo que que no estaríamos hablando de esto estaríamos lo cojo presentar nuestro proyecto y cómo me volver sentía como de todas formas ya

Voz 19 25:10 digo que creo que para los objetivos no

Voz 17 25:12 estamos hablando para recuperarse cojo para recuperar el proyecto de la economía catalana cátaros del parece igual de de de de poco razonable para la economía catalana no que gobierna el señor Junquera eso con más bastante insistir que

Voz 0027 25:30 ahora mismo la situación que hay es usted ganadora de las elecciones ese complicadísimo que llega a gobernar quién más probabilidades tendría de gobernar por las sumas parlamentarias está Bruselas huido de la justicia por lo tanto no podría venir a España a una investidura porque sería detenido quién se postula está ahora mismo en la cárcel publica hoy el diario Ara que se plantea forzar una repetición electoral antes de investir a cualquier otro candidato esto no parece verosímil

Voz 17 25:57 pues en Catalunya puede pasar cualquier cosa me decía antes que no podemos descartar nada hemos visto cosas que eran absolutamente impensables por tanto nosotros tenemos la obligación de tener previstos todos los escenarios ahora también les digo como Hamada ojalá que cogiera sus con un gobierno alternativo en Cataluña y no tener que someter de nuevo a los catalanes a eso así que yo voy paso a paso repetidamente

Voz 0027 26:21 o sería el peor de los escenarios

Voz 17 26:25 bueno es que peor no sé pues peor

Voz 0027 26:28 por tengo detesta

Voz 17 26:30 bueno es que ya le digo es que estamos entre guatemala guatepeor vamos a ver qué pasa yo no quiero adelantar escenarios queda todavía la negociación de la Mesa del Parlamento queda todavía después el que va a ser estos señores pero desde luego el el nerviosismo que tiene mucha gente en Cataluña la intranquilidad e inseguridad es lamentable a mí me parece absolutamente irresponsable que estos que existen en luego donde estén jugando al Monopoly practicamente porque se cree yo creo que a veces se cree que sí a gobernar a es una economía que ahora mi hacía tenía medio de personas en cómo jugaron como Juanjo Eurocopa o que no se puede ser presidente oro Grama no presume de una enorme irresponsabilidad ya les digo todo lo que esté me no todo aunque sea difícil para que vuelva al sentido común a Catalunya nosotros vamos a luchar hasta el final para conseguir Dagos conseguido cosas muy difíciles íbamos a seguir dando la cara liderando la alternativa sensata en Cataluña liderando el Constitucional digo Cataluña y sobre todo pensando en todos los catalanes que llegaban a ver pues las consecuencias del buen gobierno separatista en esa sociedad

Voz 0027 27:37 señora Arrimadas usted solo sola presentar a una investidura si tiene garantías de ganarla

Voz 17 27:44 vamos a ver qué pasa en los próximos meses ha sido muy difícil que podamos ganar una ganas me investidura por la ley electoral que hay pero yo les digo tenemos que ver qué es lo que pasa que tenemos que ver si se han fugado el cuelgo o renunciar a sus actas honor tuvimos que miércoles el cliente siento que hacen los partidos independentistas yo no tengo tan claro y todos informe ante el millo que Dios bueno ya a conocer acuerdo porque parecía lo mismo que tienen posturas bastante encontradas no auto tranquilidad responsabilidad que produjo tenga claro que nosotros vamos a luchar hasta el sigan aquí saben muy bien el que que va a pasar y que está pasando en Cataluña hay que estamos aquí

Voz 18 28:24 sí vamos a luchar hasta el final con una estrategia que creo

Voz 17 28:26 lo que ha sido la única ganadora porque Ciudadanos y el único partido capaz de ganar en las urnas al Alinghi a renacer mínimo en escaños y en votos eso es muy importante para para el relato para la comunicación para que pieza que Cataluña habló es independentista y que antes los independentistas hablaba de Cataluña quiere independizarse ya ahora este resultado electoral de sobreviva a decir que bueno que hay una parte de Cataluña que quiere independizarse o que el independentismo en Cataluña va a seguir es todo esto se ha gestado durante treinta hicimos fue acusado de inacción construcción nacionalista nosotros pues estamos convencidos de que estamos a tiempo de revertir la situación pero el quema veces

Voz 18 29:06 se que va a ser fácil Arrimadas ha sido sin que nadie nadie tenga uno o que vamos a escuchar una falsa

Voz 0027 29:13 terminamos señora Arrimadas va a seguir siendo portavoz nacional de ciudadanos

Voz 17 29:17 comer sigue desde luego ya no no tiene no hay previsto ningún cambio composición en la ejecutiva

Voz 0027 29:23 haber ganado haber ganado las elecciones en Cataluña la convierte a usted en el mejor activo político que tiene ahora mismo no ciudadanos

Voz 17 29:30 danos tiene muchos sus buenos activos políticos hecho creo que todas las encuestas lo que dice si estamos Oviedo en toda España no sólo hemos ganado las elecciones empataron muchísimo todo lo que estamos haciendo en toda España y eso es uno de que lo que decían los viejos partidos el PP y el PSOE Villanueva que es imposible son empataron hizo hubieren resto de España y Psicosis todas las comunidades autónomas porque ha sido te comento decían políticamente pues era mentira yo creo que los españoles quieren un país

Voz 13 30:00 entonces uno Cristo

Voz 17 30:02 sensato Un proyecto sin complejos y en Cataluña exactamente lo mismo

Voz 18 30:06 así que vamos a seguir como hasta ahora pero trabajando con quince escaños como esfuerzo y con más apoyos que Inés Arrimadas gracias por estar en la SER

Voz 0027 30:13 buenos días

Voz 13 30:17 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:22 las comunidades autónomas mantienen vacantes más de noventa mil plazas de empleo público en toda la sanidad española a pesar de que ya se han autorizado el están presupuestadas lo denuncia el sindicato mayoritario del sector sanitario CSIF Laura Marcos buenos días qué tal buenos días

Voz 0137 30:35 has en pleno colapso de las urgencias por falta de personal miles de profesionales sanitarios unos treinta mil según CSIF están esperando a que les digan si les han adjudicado una plaza de las oposiciones

Voz 0027 30:46 las que se presentaron hace uno dos tres

Voz 0137 30:49 o incluso hace cuatro años unas cifras que se solapan con las de la oferta extraordinaria de al menos otras sesenta mil plazas ocupadas por interinos y eventuales para intentar reducir la temporalidad del sector que está por encima del tren da por ciento hablamos de contratos presupuestados y autorizados pero que no terminan de realizarse y que están llevando a que médicos celadores

Voz 0027 31:10 enfermeros Se estén presentando nuevas oposición

Voz 0137 31:12 es sin saber si ya tienen una plaza Javier Martínez es portavoz de Sanidad del sindicato

Voz 20 31:18 es una persona que sea examinado hace dos años que todavía no sepa si está Rossi que por falta de licencia de la Administración física haciendo trampa porque si no estoy pendiente de resultados como enfermera de una plaza que han instado convocada en extra en de estabilización

Voz 0137 31:36 Andalucía la Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades más afectadas CSIF denuncia que el Ministerio no les ha sabido decir cuántas plazas de estabilización van a convocarse en este dos mil dieciocho porque no tienen los datos de todas las autonomías

Voz 2 31:53 en Carrefour por eso tiene son tres por doce más de cinco mil productos como el aceite de un litro y también en que además disfruta ya de nuestra reposas con está un cincuenta por ciento de descuento Un Christine ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 32:35 son las ocho y XXXII las siete y XXXII en Canarias Caixa patrocina este espacio

Voz 0027 32:47 de ese dinero procede de las comisiones de Brasil esta frase literal es lo que según el hermano de Ignacio González le confesó en la cárcel Edmundo Rodríguez Sobrino el hombre que lideraba las operaciones del Canal Isabel II en América Latina hombre fuerte del ex presidente de la Comunidad de Madrid que ha tenido acceso al literal de ese testimonio Pablo González le dice al juez que ese hombre tan cercana a su hermano le confesó en la cárcel que el dinero que se localizó en un piso de Colombia provenía de una operación que es la compra de la empresa en misa o con treinta millones de euros públicos una compra de la que derivaron millonarias comisiones ilegales Pedro Jiménez

Voz 1712 33:22 es otro de los testimonios que maneja el juez Manuel García Castellón y que acredita que la compra de Sao por parte del canal estuvo regada de Comisiones Pablo González hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid reveló las conversaciones que mantuvo en prisión con Edmundo Rodríguez Sobrino el hombre de la empresa de aguas en Latinoamérica según su versión le contó que los doscientos sesenta y dos mil euros hallados en su apartamento de Colombia eran las comisiones que tenía que repartir con el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro y otros ciudadanos colombianos a los que no identifica con seguridad Pablo González asegura que Rodríguez Sobrino explicó que ese dinero no es solo mío es mía una parte lo que pasa es que luego se va a comprobar que hay transferencias desde la cuenta del brasileño IS dinero de donde procede pregunto González pues procede de las comisiones de lo de Brasil respondió Edmundo Rodríguez según la versión del hermano de Ignacio González

Voz 2 34:16 comprometidos con el País Vasco con Asturias Castilla La Mancha quien llevamos años comprometidos con con con cada lugar de España en el que haya un compromiso con queja otras dos o tres en La Caixa en La Caixa

Voz 0027 34:40 el juez de Archidona archiva la investigación por la muerte de Mohamed Bud Albalá el hombre que según Interior se suicidó el veintinueve de diciembre en una celda de esa cárcel reconvertida en si el juez sostiene que como las cámaras demuestran que Mohamed entró el veintiocho por la tarde en la celda y la puerta no se volvió a abrir

Voz 1 34:57 en quince horas hasta el día siguiente no hay nada que impida a pensar que no fue un suicidio y archiva el caso sin haber llamado a declarar a ningún

Voz 0027 35:05 testigo de los que proponía la defensa del hermano de Mohamed las ONGs que se habían personado España archiva la investigación Ilha abre la justicia de Argelia el país de origen de Mohamed esta noche el ministro de Justicia Angelino ha anunciado que la Fiscalía del país va a investigar la muerte y que pretenden hacer su propio autopsia al cadáver cuando sea repatriado Amanda Romero buenos días hola buenos días es la abogada que representa al hermano de Mohamed conocía esta apertura de una investigación desde Argelia

Voz 19 35:31 no va acabo de tener conocimiento y oyendo oyendo que no teníamos sabíamos que de alguna manera sí había una atención especial por parte de las autoridades argelinas sobre el curso de las investigaciones aquí en España pero no no sobre la decisión final

Voz 0027 35:47 el juez archiva la causa o sin practicar las actuaciones que ustedes le habían pedido cuáles serán

Voz 19 35:55 habíamos solicitado en un primer momento junto con el escrito de personación todavía cuando no habíamos tenido acceso a las actuaciones he al menos dos testificales testigo ocular oculares sobre los hechos que se habían desarrollado previamente en las horas previas al hallazgo de el cuerpo de Mohamed si habíamos solicitado también con carácter urgente en la suspensión de las devoluciones y de las personas que se hallaban en el mismo módulo que Mohamed el módulo tres del centro penitenciario en funciones decir con objeto de poder identificar a más testigos oculares que pudieran aportar datos esclarecedores sobre los

Voz 0027 36:32 por lo tanto hay testigos que usó a ustedes les conste que pueden aportar información sustancial sobre lo que pasó

Voz 19 36:38 sí sí sin duda osea hemos aportado por ser minucioso G en este sentido el nombre de dos personas en concreto bueno en concreto los otros han podemos aportar unas eficaz una de las acusaciones populares otra Il costaba obviamente que haría más personas que podían aportar datos para esclarecer

Voz 21 36:56 y luego lo que ha sucedido dos personas esos dos

Voz 0027 37:00 les testigos y siguen en el CIE o forma parte de ese grupo de argelinos que han sido deportados

Voz 19 37:06 lo Costa día de hoy que sigue en el centro penitenciario en funciones de sigue más lo cosas que de un listado previo queremos que contrastar obviamente esa información habían sido ya devuelto durante esta semana varios de ellos pero en concreto los dos nombres con los que contamos continúan a día de hoy en el centro penitenciario

Voz 0027 37:25 ustedes han tenido acceso a la autopsia

Voz 19 37:28 no es que claro el lo llamativo es que se ha procedido a acordar el archivo de las actuaciones el mismo día que se notaba la posibilidad a las distintas acusaciones de asevera las actuaciones además de manera parcial nosotros lo hemos tenido todavía inexplicablemente acceso a lo que son los DVD que contiene el las imágenes de las cámaras de seguridad lo que se contiene las actuaciones a día de hoy un informe completo de autopsias sino únicamente un informe preliminar que que únicamente expresaba que la causa de la muerte ha podido ser el AVE el suicidio obtenido sin más detalles

Voz 0027 38:05 dice que no hay dice que no hay ningún indicio de fuerza física eso sí lo dice el informe preliminar de la autopsia

Voz 19 38:12 no no no eso es otra decirle pero el informe preliminar de la autopsia lo único que se limita a decir la posible causa de la muerte sin mazas pues absolutamente ninguno

Voz 0027 38:24 dice en la página dos del auto en el segundo párrafo dice el juez que no hay signos físicos de violencia ni de defensa

Voz 19 38:30 claro pero eso lo dice el auto al cual nosotros todavía no hemos tenido acceso porque lo hemos sido notificadas yo lo que sí le puedo decir en la documental a la que yo sí he tenido acceso que es propiamente el informe preliminar de la autopsia el informe preliminar de la autopsia no dicen nada en ese sentido

Voz 0027 38:44 el auto del auto del juez en la segunda página en base a a al informe que él atribuye estas frases a la autopsia el juez

Voz 19 38:52 pero yo solo le puedo decir que si hemos tenido acceso a lo que es el informe preliminar el informe preliminar es folio en el que únicamente se contiene cuál es la conclusión preliminar insisto que alcanza el médico y el médico forense que practica el autor

Voz 0027 39:08 sí pero no dije nada más

Voz 19 39:11 públicamente esa conclusión ustedes

Voz 0027 39:13 señora Romero dudan de que Mohamed se suicidara o lo que quieren que se esclarezca porque se suicida

Voz 19 39:21 a ver nosotros en principio cuando los persona hemos como acusación particular en la familia partes de cero premisa una eh que conoce bien a Mohamed tanto ellos como su entorno y lo describen como una persona sumamente alegre vital y que incluso no se explican cómo ha podido poner en riesgo su vida cruzando al Mediterráneo para buscar mejores condiciones de vida en Europa para finalmente poner fin a su vida eso puede ser comprensible en cualquier familiar que se pueda poner en su situación no pero hay otra cuestión que tiene que ver con que Mohamed fue internado en el centro penitenciario de Archidona el funciones de CIE que ha sido objeto por el número SAR denuncia por parte de muchos organismos Ny asociaciones desde su puesta en funcionamiento en el que se han llegado a denunciar irregularidades muy graves en su funcionamiento también tenemos constancia testimonios oculares y así también podemos concluir a la vista de la diligencia que se han practicado que es necesario llevar a cabo una serie de diligencias que entendemos mínima imprescindible para poder esclarecer los hechos obviamente se trata la de llegar a la verdad y una investigación exhaustiva que no yo que no que precipite a la hora de llegar conclusiones de cómo puede hacer el sobreseimiento si no se practican todas las pruebas que se han propuesto que puedan ser propuesta

Voz 0027 40:42 van a recurrir el archivo de la causa

Voz 19 40:45 sí sí sí no no tenemos ninguna duda es obviamente con la prudencia de que como no tenemos acceso a todas las diligencia tendremos que estudiar las mismas pero ya no parece que la diligencias de prueba que habíamos solicitado las que yo se lo proponen los propone podríamos proponer una vez hemos estudiado las diligencias son imprescindibles para esclarecer los hechos con lo cual no está justificado en modo alguno no sólo el dictado el sobreseimiento sino sobre todo la celeridad

Voz 0027 41:13 citación a la hora de sin haber dado

Voz 19 41:16 ni siquiera la oportunidad las distintas acusaciones de poder formular propuestas de prueba poder estudiar a fondo las diligencias y poder hacer por lo menos al total de ella

Voz 0027 41:27 una última pregunta a usted que es conocedora de la vida dentro de los cierres es normal que una persona esté dieciocho horas en una celda sin que nadie entre sarda le llame incluso para cenar porque Mohamed entra a las tres de la tarde en la celda en la puerta no se abre hasta las nueve de la mañana que es cuando encuentran en cadáver

Voz 19 41:42 no no es absoluto ni es normal es algo lo que requiere de una explicación por parte del centro penitenciario es una de las pruebas que se habían solicitado también han sido denegadas por el juez en la propia ley de Extranjería prevé que cuando una persona se le aparta en una habitación individualizadas primero nunca puede tener en cubrir un castigo y en segundo lugar es algo de lo que se tiene que informar inmediatamente al

Voz 0027 42:08 ustedes creo que él estaba aislado castigado

Voz 19 42:11 no no yo lo que digo es lo que dice la ley usted acaba de decir que del propio autor se deduce que Mohamed estuvo solo en una celda sin la tensión de ningún tipo durante quince horas

Voz 0027 42:22 el juez describe que Mohamed entra a las tres y media de la tarde en una habitación que hay una cámara grabando ese pasillo se ve que nadie entra por esa puerta hasta las nueve de la mañana que es cuando encuentra el cadáver

Voz 19 42:34 pues lo que les lo que se deduce evidentemente de esa circunstancia es que tiene que haber una explicación por parte del centro penitenciario infusiones decir porque la propia ley de Extranjería prevé la posibilidad de poder separaron interno en una habitación individualizada exige obviamente el loco que no he encumbra un castigo no entendemos como no recibe ningún tipo de atención durante tantas horas consecutivas y sobre todo que es una de las pruebas que sí ha pedido con carácter previo al archivo y lo entendemos como no se ha podido considerar imprescindible por parte del juez instructor que tienen que dar inmediata cuenta a en este caso al juez de control que es el mismo juez que está llevando a cabo la instrucción de la causa sobre dicha circunstancia con objeto de que el juez decida si ha de continuar esa medida

Voz 22 43:23 si tenemos que dejarlo aquí le agradezco muchísimo que que haya estado esta mañana con nosotros en la Cadena SER Amanda Romero es la hermana de Mohamed Afalah gracias de verdad nada bueno

Voz 23 43:39 buenos días en el sorteo de juguetes de la OCDE ayer el número premiado ha sido doscientos setenta y nueve

Voz 24 43:48 y es que de participar en los Juegos de Lance colaboran con su labor social pídele el triple de vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del euro ya de la

Voz 2 44:03 de la ONCE sean que tenga son Gran Vía

Voz 25 44:07 el y

Voz 2 44:14 días de regalos bien Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés te hacemos un regalo del diez por ciento de todas tus compras de alimentación

Voz 0027 44:21 droguería y perfumería

Voz 2 44:23 cuenta de regalos de toda la empresa para utilizar en una próxima compra sólo hoy en Hipercor y en un supermercado de El Corte Inglés ocho más que buenas

Voz 0027 44:38 mañana entra en vigor en Alemania una ley contra la brecha salarial entre hombres y mujeres que permitirá a los trabajadores de las grandes empresas conocer cuánto cobra de media los hombres que hacen su mismo trabajo en esa empresa así con información y con datos es como pretenden en Alemania terminar con la discriminación en las nóminas reducía Taboada buenos días

Voz 0137 44:55 buenos días y a partir de mañana en las mujeres trabajadoras podrán conocer el suelo de sus compañeros varones que realizan el mismo trabajo para poder reclamar así que se iguale las empresas con más de quinientos empleados además deberán examinar regularmente su estructura salarial salario por ley

Voz 1275 45:10 sketchs únete a él

Voz 9 45:13 la ley quiere romper con un dado el tabú de que no se habla de dinero explicó en rueda de prensa la mía

Voz 0137 45:17 esta de Mujeres y Juventud Manuela es chic según datos oficiales en Alemania los hombres cobran de media un veintiuno por ciento más que las mujeres incluso en el caso de perfiles idénticos la diferencia salarial sigue siendo de un seis por ciento la brecha alemana es la tercera mayor de Europa por detrás de Estonia de Austria

Voz 0027 45:37 en España esa brecha salarial está en el veinticinco por ciento Paula Losada

Voz 26 45:44 piensa que hace un siglo las mujeres que se manifestaban porque al cobraban la mitad que los hombres no ellos cobraban por planchar una camisa dos dolares ellas un dólar pues ahora no es la mitad pero es un veinticinco por ciento es decir que no hemos avanzado tanto

Voz 0137 45:59 es Sara Berbel doctora en Psicología Social

Voz 26 46:01 porque en el caso por ejemplo del Estado español ya hay una diferencia salarial se puede denunciar pero el problema es que de motu propio las las inspecciones que se realizan son escasas y muchas veces no tiene en este punto como uno de los fundamentales siendo como digo una de las grandes desigualdades de todo nuestro mercado laboral

Voz 0137 46:22 explica en los tres factores que inciden en la brecha salarial

Voz 26 46:25 por ejemplo en todas las profesiones feminización del como sea la Educación la Sanidad e los servicios el sueldo medio es mucho menor que en las profesiones más cool iniciadas como puede ser pues la la tecnología como puede ser los ámbitos científicos etcétera por ejemplo cuántas mujeres hay en puestos de decisión o el ochenta por ciento prácticamente de todos los trabajos a tiempo parcial que hay lo realizan las mujeres entonces aquellos lugares donde están las mujeres están menos valorados menos prestigiado si por tanto peor pagados

Voz 13 47:00 sí apunta otra razón más para atajar el problema está absolutamente demostrado

Voz 26 47:06 que las mujeres tienen niveles de insatisfacción mayores que los hombres en el ámbito laboral laboral remunerado fuera del hogar y que eh esto cuando esto mejora naturalmente su implicación en el trabajo mejora mucho pero no sólo la suya sino también la de sus compañeros

Voz 0137 47:23 todo ello defiende la necesidad de legislar en exceso

Voz 13 47:26 ha sido porque dice la fórmula de que con el tiempo voluntariedad la igualdad llegará no funciona

Voz 14 47:35 en un coche deportivo descapotable si un coche de época un biturbo con miles de caballos Chile sumergible Chile vete preparando para tener todos los coches que quieras porque este viernes ahí voten el euro Chuck ponderado

Voz 2 47:50 sí tú puedes ser millones

Voz 27 47:54 Eurostat tutela once en botes de cuarenta y tres millones de euros Stills Ernesto situ puede ser millonario Eurojust pote la ONCE

Voz 0027 48:06 estos hoy cumple ochenta años Don Juan Carlos el Rey emérito tres años después de abdicar en su hijo celebra hoy sus ochenta cumpleaños aunque realmente será mañana cuando lo festeje en públicos a rendir homenaje en la Pascua Militar a la que va a acudir con los Reyes es un acto al que no asistía desde dos mil catorce cuando abandonó la jefatura del Estado Carolina Gómez

Voz 0393 48:25 el Rey Felipe ha querido que Don Juan Carlos acuda a la Pascua Militar para que las máximas autoridades del Estado le puedan rendir homenaje en su ochenta cumpleaños algo que se entiende como un intento de restañar su sonada ausencia en los actos del cuarenta aniversario de las primeras Cortes democráticas Don Juan Carlos nació en el exilio en cinco de enero de mil novecientos treinta y ocho en plena Guerra Civil española en el sesenta y tres se trasladó a España junto con Doña Sofía llene el sesenta y nueve Franco lo designó como sucesor

Voz 2 48:52 él

Voz 28 48:54 en octubre del Estado el rencor

Voz 0393 48:59 con la muerte del dictador el Rey se convierte en uno de los motores del cambio en su primer discurso ante las Cortes dejó clara cuáles serían sus intenciones acceder a la democracia a través de la ley

Voz 3 49:09 cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como Rey el establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley manifestación de la soberanía del pueblo

Voz 0393 49:24 el tiempo de Don Juan Carlos coincide con la andadura de la democracia cuarenta años de prosperidad económica y social en el país que estuvieron en peligro el veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y uno

Voz 3 49:43 he estado mayor que tomen todas las medidas necesarias

Voz 0393 49:47 el catedrático Francisco Fuentes cuenta hoy en el país que un miembro de las Fuerzas Armadas le dijo señor yo haré lo que ordene pero que ocasión estamos perdiendo frenar a los militares fue un éxito que le valió el respaldo de los españoles un apoyo que se mantuvo prácticamente intacto hasta la llegada de la crisis económica y de confianza en las instituciones el caso Noos