Hoy por Hoy (05/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias Inés Arrimadas en la Cadena SER la líder de Ciudadanos en Cataluña insiste en que intentará que su partido presida la Mesa del Parlament a pesar de que reconoce que las posibilidades

Voz 2 00:20 mínimas o chador que es muy difícil pero objetivamente realista de ese estar preparado para que eso pueda llegar a pasar es que tenemos la obligación moral de intentarlo hasta el final es que si queremos un presidente del Parlament presidenta al al al sentido común y al Estatuto de Autonomía de la Constitución las barbaridades de náutico a las islas Nuria Ruiz

Voz 0027 00:44 Arrimadas necesita el apoyo de los Comunes el ha vuelto a pedir esta mañana aquí en la Ser pero admite que no le ha llamado directamente a Xavi Domènech aunque ya se han producido dice las primeras conversaciones informales entre los diferentes grupos parlamentarios la líder de Ciudadanos en Cataluña acusa con insistencia a PP y PSOE de ser los responsables de la situación actual de bloqueo en Cataluña por no haber reformado a tiempo la ley electoral y preguntada sobre qué escenario sería peor un gobierno independentista o una repetición electoral dice que sería como elegir entre guatemala guatepeor más noticias Carolina Gómez Madrid

Voz 0393 01:17 es una brutal agresión machista que ha tenido lugar esta semana ella está herida grave después de que su pareja intentará matar la dando volantazo en el coche en el que viajaban Illa conducía intento estrellar lo Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1093 01:29 buenos días fue Nochevieja cuando ocurrió la pareja venía de

Voz 1275 01:32 cenar de casa de unos amigos en Parla a unos veinte kilómetros de Madrid en la capital que fueron terroríficos ella sobrevivió a su agresor que iba borracho no paro de insultarla durante todo el camino la golpeó mientras conducía desde el asiento del copiloto dio varios volantazo para intentar estrellar el coche no lo consiguió la mujer logró llegar a la puerta de casa aparcó el coche pero fue a peor el agresor rompió la luna delantera la tiró al suelo siguió agrediendo la dándole patadas y amenazándola de muerte los vecinos salieron a la calle alertados por los gritos de socorro el agresor huyó y fue detenido poco después por la Policía Municipal no había denuncias previas por malos tratos ella está ingresada con pronóstico reservado

Voz 0393 02:08 un niño grande un semi analfabetos y un hombre impulsivo que nunca pensó llegar a la Casa Blanca así describe a Donald Trump el libro Fuego y furia que saldrá hoy a la venta en EEUU a pesar de que Trump y sus abogados no han intentado han intentado pararlo en los tribunales esa

Voz 3 02:23 el billar buenas de así el equipo legal del presidente enviado cartas al autor y a la editorial en las que exigen que el libro no se publique bajo amenaza de demanda que se disculpen por el demoledor retrato que se hace en fuego furia de Donald Trump el libro del periodista Michael Wolff verá la luz hoy en ese libro se dice el presidente que nunca creyó que fuese a ganar las elecciones y que cuando lo hizo se quedó perplejo como un fantasma además Trump se comportaba como un niño grande literalmente al que se le asustaba la Casa Blanca que reñir servicio Si por ejemplo tocaban su cepillo de dientes Trump lo niega todo afirma que él nunca ha hablado con Wolf que el libro está lleno de mentiras lo repite su portavoz

Voz 0295 02:58 tenían así o a aceptar

Voz 3 03:01 la sangría afirma que el libro es una fantasía propia de revistas de cotilleos el autor ha sido acusado otras veces de exagerar la información pero asegura que tiene horas de grabaciones que prueban el contenido de su libro libro que afirma que Iván la hija del presidente tiene un plan para sucederle en la Casa Blanca libro donde la que fuera segunda del gabinete de Trump reconoce que muchos funcionarios lo toman directamente por semi analfabeto porque jamás le ni un solo informe antes de tomar una decisión trascendente

Voz 0393 03:27 en Turquía la oposición laicas echó a la calle ayer en protesta en varias provincias después de que la ardilla Net que es el equivalente al Ministerio de religión haya dejado por escrito que las niñas de nueve años pueden casarse esta institución oficial ha defendido en su página de Internet que las niñas puede encontrar mate Simone a los nueve años porque dice en ese momento ya pueden quedarse embarazadas Pascual Donate la oposición denuncia que un organismo

Voz 1803 03:50 Nico como la di Jeanette encargado de orientar

Voz 1684 03:53 P de los ciudadanos no puede defender posturas contrarias a la ley ya que el Código Penal turco define como abuso sexual toda relación con menores de dieciocho años en Turquía sobre todo en las zonas rurales son frecuentes los matrimonios no registrados de chicas de quince años o menos la de Jeanette explicaba en su página web que las niñas entran en la ley móvil a los nueve años tras las protestas por todo el país el texto ha sido borrado y sus dirigentes matizan dicen ahora que no querían defender el matrimonio infantil que no Bill para ellos sólo es una definición biológica porque las niñas a esa edad ya pueden quedarse embarazadas hecho destacan que hoy mismo día de rezo en las mezquitas difundirán un mensaje para que ninguna hasta alcanzar la madurez desde el Parlamento Europeo se ha criticado en repetidas ocasiones los matrimonios de niñas como una vulneración de los derechos humanos en un tuit la eurodiputada socialista Iratxe García ha escrito que la deriva de Turquía en esta materia es cada vez más preocupante

Voz 0027 04:46 y como cada noche de Reyes Radio Barcelona celebra hoy su Cap nen sense a un programa de radio con magia con emociones una subasta de objetos de famosos para que ningún niño se quede sin juguete este año se puede pujar

Voz 1803 04:59 por unas botas de Messi o por una constante

Voz 0027 05:01 acción venezolana firmada por Maduro Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 05:05 impondría sordina Évole quién ha decidio quién ha cedido esta Constitución venezolana la maratón radiofónica empieza a las siete de la tarde con esta subasta de objetos donde tenemos auténticos clásicos

Voz 4 05:14 ahí está el bar Mortadelo usted desea a Kimi

Voz 5 05:16 no que yo me subiré al toldo una portadores

Voz 0706 05:19 final de Ibáñez el padre de Mortadelo y Filemón que colabora desde hace muchos muchos años con el su Viena pero también del mundo de la literatura

Voz 1803 05:25 más

Voz 6 05:28 el o el sentido lo Paul Auster así

Voz 0706 05:30 ha sido la pluma con la que escribió invisible o Sunset Park litografías de mariscal de Guinovart y objetos de la tele claro que la portuguesa que lleva pan

Voz 1803 05:38 un poco de queso tomate jamón un cuchillo de cocina Chicote gripales inventó una cosa para que me diera el Colacao día mejor hijo lo tengo grabado se está celebrando un campeonato de España

Voz 0706 05:50 una litografía de Andreu Buenafuente también del cine

Voz 7 05:54 nuestra mente puede usted cree que las siete pareja que se procesado tienen discernimiento ganas a veces no chico tu pareja no verlo Clavijo se equivoca

Voz 0706 06:02 debe de de Ricardo Darín dedicados por supuesto o el perfume que Marisa Paredes usó en Tacones lejanos también del mundo del deporte

Voz 8 06:09 es un poco raras dice que no es bueno como el portero argentino hoteles de los guantes de Ter Stegen no como decías las botas de Messi la camiseta de Gerard Piqué y evidentemente música también

Voz 0706 06:23 de unas camisetas del grupo Manel o unas botellas de vino que elabora el comisionado

Voz 0027 06:39 veintinueve millones y medio de roscones semana consumir en España estas Navidades especialmente esta noche mañana Día de Reyes con los datos que tiene hasta ahora de lo que se han vendido de lo que se ha reservado la asociación que engloba a los panaderos y pasteleros en nuestro país calcula que este año las ventas se van a disparar entre un cuatro y un cinco por ciento en una de las grandes plantas que estas fechas triplican su ritmo de producción ha estado Nieves Goicoechea

Voz 1468 07:02 hasta al mejor maestro pastelero si le ha quemado alguna vez el roscón

Voz 9 07:06 la que va más cuando ya existe hace ya ha salido así al paso

Voz 1468 07:13 Ángel más de cuarenta años de profesión vigila cada fase de elaboración de este tradicional bollo un oficio puramente artesanal que no entiende de

Voz 10 07:21 el menú acción corta pierde sabor fermentado

Voz 0027 07:23 es un largo salvo la máquina

Voz 1468 07:26 por ahí moldeado ahora toda la fabricación es manual empezando por las sorpresas el I El Rey Mago que tiene sitio concreto así que calculen bien dónde cortar

Voz 9 07:35 Navas lo bueno en el medio y luego la figura

Voz 1468 07:39 el aparte como más grueso hornos con capacidad para cocer mil quinientos roscones a la vez y cuya decoración ya saben frutas escarpadas también se coloca

Voz 9 07:48 además el de toda la vida

Voz 0393 07:50 que llevan harán dímelo

Voz 9 07:53 a sí

Voz 1468 07:54 esta es una de las grandes plantas de producción de pastelería que tiene el Corte Inglés en Madrid de allí saldrán más de seiscientos mil roscones los más demandados los de nata aunque en el departamento de I más D María acomoda sabores a los nuevos gusto

Voz 0393 08:07 está muy repartida en diferentes sabores

Voz 11 08:10 esas con nata crema pastelera trufa chocolate Pedro

Voz 5 08:13 Jiménez roscones frescos aunque en otros casos

Voz 1468 08:16 tenemos que conformar con los congelados por la intensa demanda dicen en la Asociación Española de panadería bollería y las capacidades que tenga de respuesta cada pastelería

Voz 0027 08:24 gracias Nieves nueve y ocho de la mañana ocho y ocho en Canarias la columna de Almudena Grandes a los dieciocho años

Voz 12 08:31 pues aprendí que no existía peor enemigo para mi auto estima que la ley electoral a Izquierda Unida y hacerlo en Madrid implicaba asumir la condición de ciudadana de una casta inferior no exagero ni voto valía casi una décima parte de los emitidos a favor de los partidos mayoritarios hice los nacionalistas como promedio los escáneres de Izquierda Unida costaba medio millón de votos los del PP y el PSOE los de CIU y PNV unos sesenta

Voz 5 08:57 y así una vez y otra y otra

Voz 12 08:59 las sin que a nadie avergonzada por ello ni antes al apelar al voto útil ni después al afrontar la aritmética del resultado no es casualidad que Cataluña no tenga una ley electoral propia al nacionalismo siempre he leído bien con la Ley Electoral General la misma que ahora otorga mayoría absoluta las independentistas aunque sus rivales hayan cosechado hasta un cinco por ciento más de votos en las urnas que es una situación objetivamente injusta pero los indignados aspavientos de quienes la denuncian como si fuera un problema nuevo y acuciante una emergencia imprevista me provocan una melancolía húmeda destemplada si y sólo si el voto de la derecha se fragmenta es posible que Ciudadanos consigue imponer una reforma de la ley electoral pero cuando llegue será tarde para todo sobre todo para quienes dilapidado en nuestra juventud en el

Voz 0027 09:48 excepto espejismo de ilusiones

Voz 12 09:50 democracia que se asentaba sobre las reglas profundamente injusta

Voz 0393 09:55 Rosa Márquez hola muy buenos días saludos de El Corte Inglés en este los previsores o lo dejas todo para última hora

Voz 13 10:02 lo digo porque oyes cinco de enero no sé si te dice algo esta fecha es seguro que a tus hijos si ellos ya han escrito su carta a los Reyes a tiempo esperan que sus deseos e ilusiones se cumplan y para que se cumplan de verdad que Sus Majestades no tengan que ir como lo diría con la mirra al cuello a toda pastilla buscar los regalos en El Corte Inglés Hipercor lo tiene todo pensado bien pensado porque los juguetes agotados los más difíciles de encontrar están aquí en El Corte Inglés en Hipercor por ejemplo si les falta el Nenuco Coto online o Apis cool el circuito choca atrás de Cars Lol pez o Zac Storm los pueden conseguir es que todos tenemos ilusiones y los Reyes Magos de muy bien dónde ir a buscarlas El Corte Inglés Hipercor feliz noche de Reyes a todos os espero luego adiós eh

Voz 14 11:02 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 15 11:06 Iker arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 16 11:14 señoras y señores oyentes son escucha caramba el gran Isaías con todos ustedes promo más descriptiva de la Unidad de Vigilancia la zona ha sido un está quemando la más preciso

Voz 0393 11:28 que ha perdido ya setenta y cinco mil millones de empleo

Voz 1803 11:31 son aquí en España la más adelantada a su tiempo feliz dos mil dieciocho

Voz 0295 11:35 igual a más cercana admiten la P de Pedro con mire la calle por miedo con vez de Mariano Rajoy la más bilingüe sí misma cincuenta y dos millones de personas que hablan el castellano

Voz 17 11:49 el español los viernes la Unidad de Vigilancia que dirige el gran Isaías Lafuente donde y con quién con La Ventana de Carles Francino Cadena SER vos sabes

Voz 1803 11:58 no

Voz 0295 12:02 exacto en SER Deportivos subía

Voz 18 12:06 a un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva de esta casa

Voz 0295 12:09 estábamos en todos los sitios os contamos todas las noticias

Voz 18 12:13 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Paco Forjas desde Villafranca Quillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets qué tal

Voz 19 12:25 Pacojó muy buenas su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego González muy buenos la noticia tiene nombre propio es Yeray que vuelta a entrenar con el grupo no menores de este partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal recoge mejor deporte toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres con Francisco José Delgado

Voz 13 12:49 cadena SER corren nuevos tiempos vamos

Voz 20 12:59 no

Voz 0295 13:09 en el capítulo de ayer

Voz 21 13:12 por primera vez los residentes en Barcelona consideran que el encaje de Cataluña en España su principal problema personal por delante del paro o de las condiciones laborales

Voz 1803 13:21 que salgan los líderes independentistas de la prisión lo quiere el ochenta por ciento de los ciudadanos

Voz 0027 13:33 este momento respetar el mandato habrá gente mandato o bien

Voz 1093 13:36 desde hembra es nítido en el que la mayoría independentista y republicano

Voz 22 13:40 pero el freno para que la Mesa del Parlamento no siga siendo la mesa

Voz 1093 13:43 a la señora Forcadell señor Puigdemont se llama ciudadanos

Voz 5 13:45 no

Voz 23 13:48 vamos ya bueno voy

Voz 1803 13:52 ocultado son claro del partido más votado en Cataluña se llama ciudadanos se ha vuelto a ganar lo que representa ahora hace propios Junquera es una selección y el problema que tienen independentismo es que Ciudadanos sagrado la selección no van a tirar la actual yo me han hecho

Voz 6 14:16 pero no podemos tener un Partido Popular que no tiene palabra agria mire usted que no cumple con lo reafirmado me estoy refiriendo a Ciudadanos el ficción estas cosas tan absurdas era apartar a los imputados por corrupción política

Voz 1803 14:33 dice que los presupuestos están condicionados a que dimite una senadora del Partido pero bueno estoy me parece una frivolidad y de los intereses de los es

Voz 6 14:41 de siempre baliza y que pone en peligro las mejoras para los españoles es el Partido Popular mezclar Hernando que el Escarrá

Voz 0027 14:48 Unió es continuado

Voz 24 14:51 ya absoluto eh

Voz 25 14:54 por

Voz 26 14:57 yo le pediría ciudadanos que si quiere hablar de corrupción aunque nos explique por

Voz 1803 15:01 la voz las cuentas del año dieciséis aunque el Tribunal de Cuentas la echado para atrás porque se han cometido ilegalidad es el género a toda Cataluña hasta las co pasando por Esquerra Republicana en las plataformas civil Finance pondremos de acuerdo como siempre ha sido el freno era el presidente legítimo de cata

Voz 12 15:23 al unha señor Carlas pulcra

Voz 5 15:25 porque hay alguna posibilidad de conformar un gobierno

Voz 0393 15:28 es esta mayoría independentista lo candidato ex president Puigdemont así

Voz 1803 15:32 es que han tomado los catalanes en las urnas es que le han dicho que sí señor Arrimadas a Inés Arrimadas han dicho que no al señor Puigdemont El plan B su Junqueras al final cargas podamos no puede volver a lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo ese día al vicepresidente de los parece que es puro sentido común Junqueras a reacción

Voz 27 15:52 Amado que su apuesta es una apuesta por el diálogo con la solución negociada por la bilateralidad

Voz 1803 15:57 en convencimiento personal y moral

Voz 28 15:59 hombre de paz y creyente estaría bien que dijeran que va leyes

Voz 1803 16:02 el acatamiento de las vías pacíficas Oriol ha cometido graves delitos él está bien en estas circunstancias

Voz 0295 16:08 pues hoy por hoy toca una libertad con Pepa Bueno tan Beto con Aimar Bretos aquí

Voz 23 16:19 el dos cero

Voz 8 16:26 con Carmen Remírez de Ganuza buenos días

Voz 0393 16:28 qué tal muy buenos días Mariola Urrea cómo estás muy bien

Voz 8 16:31 buenos días José María Calleja muy buenos días

Voz 1093 16:33 buenos días un abrazo otro para ti los tres forman

Voz 0027 16:36 pesa del análisis en esta mañana de viernes en la que ya son más públicas que nunca las fricciones dentro el independentismo por la estrategia de cara a la investidura Rufián plantea ya abiertamente la opción de que el candidato el independentismo sea Junqueras si Podemos se queda en Bruselas dice que aún sigue siendo su plana pero reconoce que sí existan Plame es algo que Esquerra ahora no había verbalizado Jones Cataluña la lista Juncker quererse contesta con un argumentario interno al que tuvimos acceso anoche un argumentario de dos páginas con el logo de Cataluña oficial dice son existe un plan restituir a Puigdemont cualquier otro plan en referencia al hoy ha dicho de plan a plan B dice Cataluña cualquier otro plan estar pues bueno el golpe de Estado de Rajoy y no respetar el resultado de las elecciones bueno así están las cosas ahora mismo empieza a moverse Esquerra Calleja

Voz 1093 17:28 sí digamos que los partidarios de Push the money Los Verdes Junqueras parece que viven un momento maoísta no de lucha de clases en el seno del partido en la campaña electoral se nos dijo que todo lo que no fuera votara Puigdemont era apoyar a ciento cincuenta y cinco con lo cual hay que suponer que los que votaron a Esquerra apoyan las ciento cincuenta cinco ahora se nos viene a decir por parte de Rufián que por cierto se ha hecho en Rajoy porque ha dicho es de sentido común que si no gobierna Puigdemont tiene que gobernar Oriol Junqueras esto del lenguaje avanza a pasos agigantados están diciendo que hay un plan B es decir que abrió el Junqueras puede ser el presidente de la comunidad catalana bien esto está reflejando que al margen de otros muchos conflictos enrevesados y entre cruzados hay una fundamental por saber quién manda dentro del nacionalismo radical yo creo que Esquerra Republicana está sufriendo un síndrome de pensar que iban a ganar ya han perdido están viendo que huir de la justicia da más votos que quedarse en casa iba a ser ingresado en la cárcel eso yo creo que ha creado un nivel de frustración importante dentro de Oriol Junqueras que ha hecho una autocrítica un poco delirante a mi juicio esto que como soy creyente no puedo cometer delitos bueno en fin la historia reciente de la remota demuestra que es así pero bueno es lo que está hoy en el tapete es el enfrentamiento ya abierto descarnado irá cruel si se me permite entre las desde la gente de Junqueras hasta ahora podía haber estado más o menos un matizado pero hoy ya es claramente explícito y claro es que estas acusaciones de este de esta munición tan grave no decir todo lo que no sea apoyara pulso es estar diciendo que están apoyando el ciento cincuenta y cinco y el golpe de Estado hay una especie como de caudillismo a favor de Puigdemont pero estamos muy atentos porque este enfrentamiento entre Esquerra IU Puigdemont va a ser muy significativo en los próximos días

Voz 0027 19:13 Carmen que no descartó que lleguen a un entendido

Voz 29 19:16 siento porque es que es es la fuerza de las cosas salvo bueno vamos a ver hay un tope claro ni Push the money Junquera se van a a renunciar a su puesto pero pero cuando se encuentren en la víspera de que acabe el plazo se ven en la tesitura de que pactan o mueren porque yo no acabo de verlo de la repetición de elecciones ya sé que esto es una cosa que que se viene diciendo incluso desde el Gobierno antes de las elecciones como una perspectiva pero yo no

Voz 0027 19:45 lo acabo de ver déjame que por un plan que pongan datos sobre la mesa Carme hoy el diario ahora publica que la cúpula años Per Cataluña el núcleo más cercano de Puigdemont está dispuesto ahora mismo a forzar una repetición electoral antes que apoyar la investidura de otro candidato y otro candidato Junquera que parece un escenario tener en cuenta o no

Voz 29 20:05 a ver es evidente que se puede tener en cuenta en la medida en que Puigdemont ha llegado lejos ya llegado a usted que lo ha conseguido ya escapa sí ha sido capaz de ganar una opción de gobierno habiéndose fugado es una cosa tan delirante que que podría ocurrir algo todavía más delirantes es decir que no se puede descartar nada pero porque digo que que que yo no ha puesto esa esa carta

Voz 0393 20:30 pudiendo equivocarme claramente pues porque

Voz 29 20:32 es simplemente por una cuestión aritmética porque es que pueden gobernar pueden gobernar incluso sin que Puigdemont iba a Junqueras vayan al Parlamento que por supuesto no van a ir al Parlamento se pongan como se pongan ni desde la cárcel ni desde Bruselas van a poder hacer eso pero incluso si ellos dos no están simplemente cuando lleguen al el momento la víspera de la formación de gobierno van a tener que que que correr la lista van a tener que renunciar pactar con esta gente que está presa o con que está en en en procesos lo que están o que están jugadas que son creo que son cinco

Voz 1803 21:08 son cinco los fugados tenernos encarcelados

Voz 29 21:10 pues de los de los ocho seis tendrían que renunciar para que pasarán la ley para que corriera la lista en la medida en que hay aritmética pueden gobernar es muy difícil de justificar para el electorado que ha renunciado a gobernar es una cosa impracticable entonces se puede inventar que Bourdais Mon tutela desde Bruselas a al hombre de paja que vayan a colocar eso sí que se puede eso sí que es muy posible aunque luego por supuesto conforme copas el tiempo no va a ocurrir porque siempre los hombres de paja se revelan pero pero lo que es evidente es que tú no puedes ir a unas elecciones diciendo quiero más votos cuando resulta que a todos los andado entonces no no no tiene ningún sentido no sé yo esto es lo que a mí me parece pero vamos me puedo equivocar

Voz 0027 21:52 Mariola yo diría que desde la noche del veintiuno

Voz 30 21:55 de diciembre la noche electoral ya intuía

Voz 5 21:58 vamos que las diferencias entre el independentismo no se harían esperar por

Voz 1803 22:03 por definir cuál sería

Voz 5 22:05 dato que concurriera a la sesión de investidura de hecho la

Voz 1093 22:11 proclama gen está de un plan hay un plan B

Voz 5 22:13 pretendido plan B refleja también muchas cosas refleja cierta vanidad refiere LEB refleja tensiones personales que no se cerraron bien desde el momento en que Carles Puigdemont huyó y después de haber sido atacado por los suyos y amenazado bajo el grito de de traidor e ese momento que dudó entre convocar elecciones au seguir adelante hace apretar el acelerador como hizo finalmente no pero más allá de ese conteste ese escenario yo no tengo ninguna duda de que esas tensiones no se van a imponer sobre el objetivo o los objetivos principales que son dos a mi juicio uno es la restitución

Voz 0027 22:59 pero es el mantenimiento de la agenda

Voz 5 23:01 crítica no tanto en términos de una independencia unilateral sino en términos de una negociación dura con el Gobierno para eh resolver la cuestión catalana en unos términos que el independentismo ya sabe ya aprobado en sus propias carnes que por la vía que lo intentaron no pudo ser va a poder ser nunca pero que los ha colocado en una posición fuerte en la mesa de negociación y eso pasa eh necesariamente por que la candidatura de Puigdemont se imponga porque ya también es un duelo casi personal en términos políticos con el presidente Rajoy y todo eso va a poder vencer frente a las pequeñas o grandes diferencias que en estos momentos estamos visualizando pero que yo estoy convencida que no van a pasar de ahí

Voz 29 23:51 estamos de acuerdo yo creo que yo creo que seguirá ejerciendo desde Bruselas porque no hay opción la que venga esa no me creo en absoluto que que tenga la gallardía devolver iré pasar por por lo que está pasando Junqueras por mucho tiempo por cierto creo y no creo que tenga esa gallardía pero pero es evidente que que lo seguirá intentando tutelar el proceso desde desde fuera y tiene que haber por encima o por debajo perdón de todas estas negociaciones de ni Tuni yo ni tú ni yo al final va a ser una tercera persona a la que que ostente esa ese cargo el impacto de última hora con alguna persona que sea sorpresa como lo fue el propio Puigdemont acordaros que Puigdemont fue una baza que sacó Convergencia bueno

Voz 1093 24:38 yo sí o sí

Voz 29 24:41 el ruego como

Voz 5 24:44 yo yo

Voz 29 24:44 yo más bien haría esa tesis a lo mejor porque soy pesimista porque lo ideal es que hubiera unas elecciones efectivamente yo pese al las pese al delirio creo que que que que bueno que aunque volví a ver una brecha que por cierto se ha aumentado con estas elecciones porque hay una brecha urbana y rural que que antes no existía con todo esto de la broma de ya que es más que una broma pero efectivamente se ha producido esa nueva brecha entre lo urbano y lo rural en Cataluña entonces la sociedad catalana está todavía más dividida que antes pero creo que podría crearse una Un pequeño cambio a favor del raciocinio

Voz 0393 25:25 equipo no no opino jarrón lo digo bien ya no creo que vaya a ocurrir

Voz 1093 25:31 destacan las hecho aymara a Arrimadas que me ha dado la sensación de que estaba no sé si harta pero vamos desde luego esa esa imagen ha transmitido un poco no decir bueno con otra ley electoral esto hubiera sido distinto claro eso es evidente pero esa ley electoral lleva vigente desde las primeras elecciones democráticas en en Cataluña pero claro la posibilidad de que el partido más votado queda ciudadanos que ha ganado las elecciones porque tiene más votos y más escaños ni siquiera se haya planteado la posibilidad de poder decir bueno voy abro una ronda de conversaciones con los otros partidos y tratamos de llegar a un acuerdo para que haya un gobierno ni se ha planteado ahora parece que sí está dispuesta a abrir esa ronda de conversaciones te has dicho que tratará de hablar con Domenech para ver si ella por lo menos au su partido puede tener la presidencia del del de la mesa

Voz 0027 26:18 es curioso cómo funciona la política lleva Ciudadanos la semana entera dando ruedas de prensa y entrevistas pidiendo el voto de los Comunes su candidata a lado no bueno nuestra confluir nos nos nos confiesa que no le llama

Voz 1093 26:31 dado que las hoy el lateral la tercera vez que la Liga es cuando ha dicho bueno pues sí hablaré con él pero en esta situación de bloqueo el esperpento ya se ha convertido en cotidiano como dicen en México y entonces nos podemos encontrar con que los que quieren formar el Gobierno o el que reivindica el derecho a formar gobierno eso sí señor que está huido de la justicia los que ahora dicen que es de sentido común que Jonquera sea presidente resulta que está en la cárcel y los que han ganado las elecciones en votos y escaños los ciudadanos no son capaces de abrir una ronda de conversaciones para para tratar de formar gobierno ahí está el fantasma de la repetición electoral que ellos según lo digo me entran ya unos agujetas que no puedo con ellos pero espero que no se repitan las selecciones Bono no se tripita no sería esto como lo lo de los hermanos Marx vamos a lavarnos las manos otra vez no pero yo creo que esa es la baza con la que a lo mejor la lista de Puigdemont puede presionar más a los demás partidos para tratar de que al final sean investidos como sea investido como presidente pero el asunto es cómo haces eso técnicamente porque no es presidente ni ni legal ni ilegítimo Il luego técnicamente digamos es muy complicado que pueda llegar a acceder

Voz 29 27:42 las posibilidades que se hagan con la Mesa del Parlament que conculca la Constitución y que el el el el la cosa el desafío este anticonstitucional se repita empieza otra vez es es es imposible es absolutamente imposible que sea pueden hacerse con la escaño pero no pueden ser elegidos ni un fugado ni un preso es que es una cosa que es en democracia hay en derecho están sumamente claro que por más presión que hagan incluso aunque tuvieran todas las todos los votos de las elecciones no conseguirían hacer eso es es imposible es que esto es un Estado de Derecho con separación de poderes

Voz 1803 28:16 el preso sí podría ser elegido el juez le autoriza a asistir a su defensa

Voz 0393 28:24 la investidura de podría autorizar de una tú sabes no

Voz 0027 28:28 lo que hay precedentes en Euskadi efectivamente un candidato Chavez fue autorizado a degradar a los llegar a los setenta a finales de los setenta ha dicho va a salir de la cárcel era defender su su candidatura todo depende del juez diez todo eso

Voz 29 28:41 saber que es que esos absolutamente surrealista yo viendo además cómo está teniendo lugar este proceso es que no veo esa posibilidad en absoluto puedo ver la boca

Voz 0393 28:51 mira que de que de que vayan a la investidura puedo contemplar alguna otra algún otro debate

Voz 29 28:58 no se puede gobernar desde la cárcel es es absolutamente imposible nos pongamos como nos pongamos a menos que queramos asumir el surrealismo de un gobierno democrático en el siglo XXI con con un espacio de si el hueso

Voz 6 29:12 nos vamos a casa

Voz 0027 29:14 es una pausa vamos a hacer ahora volvemos en dos minutos

Voz 26 29:21 te acuerdas cuando regresase a casa de tus padres citó habitación se había convertido en un gimnasio

Voz 0295 29:26 su tío

Voz 26 29:28 pues el Nikkei nos pasa igual que a otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades del cinco al veinticinco de enero ven a disfrutarlas consulta que tiendas abren el domingo siete en Ikea punto es

Voz 6 29:42 sí

Voz 14 29:46 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales

Voz 15 29:51 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 31 30:00 querido

Voz 1803 30:01 los oyentes de la Cadena SER

Voz 31 30:03 estáis ahí cuanto Solís estáis todos a una y qué opina de la situación política

Voz 12 30:15 sí

Voz 31 30:19 esto es lo que nos gusta de vosotros

Voz 12 30:21 todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 13 30:37 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 6 30:53 hola amigos soy Flo y os voy a hacer

Voz 1093 30:55 Iker muy claro lo del bote del euro

Voz 6 30:57 para que no haya dudas dale vamos a ver esto

Voz 33 31:00 de viernes ahí vote con un montón de millones hindú sí Doom puede ser millonario cuando digo tú me refiero a que te podría tocar Hadid te toca diez y bueno que este viernes hay voten el euro Chuck Todd de la ONCE y tú sí y tú puedes ser millonario vaya ya están Eurojust pote la ONCE bote de cuarenta

Voz 0295 31:20 tres millones de euros este viernes tú si tú puede ser millonario Eurojust pote la ONCE en la Cadena Ser

Voz 0027 31:35 son las nueve y XXXI de la mañana las ocho XXXI en Canarias ante las voces de Junts per Cataluña que están insistiendo en que su único candidato la única persona a la que van a embestir con treinta y cuatro votos con sus treinta y cuatro votos más los Esquerda más los de la CUP ese después de Mona ante esas voces que contemplan la posibilidad de una investidura telemática a distancia de una persona huida de la justicia a una persona que está en Bruselas donde está el P de Cat no hay parte del que dice que frivolidad es esta de intentar someter una institución la presidencia de la Generalitat a la circunstancia judicial de una persona intentar una investidura a través de de Internet intentar un gobierno por Face Time dónde están esas esas voces Calleja

Voz 1093 32:24 es que a al que hemos asistido a la liquidación del P de Cat el PDK que antes un partido que huye de su propio nombre que es que se quitó el nombre de converge anuncia fundado por por el señor Pujol que se puso el PDK y ahora en la campaña electoral lo que hemos podido comprobar es que es Puigdemont que sea full migrado directamente a la gente de su propio partido ya ha montado una lista digamos de él del consigo mismo entonces claro la gente digamos que podía es decir esto es un disparate esto es una locura ha quedado ya orillado en el camino hace tiempo la gente que pensaba que era una locura ir de la mano de la CUP ha quedado también marginada la gente que puede en este punto del partido oye esto de que tú viernes desde Bélgica es un disparate sin precedentes esto ya es un un una especie cosa grotesca yo creo que es que están directamente laminados por que en este momento es vamos en el momento caudillista del señor Puigdemont que ha hecho a la lista a su gusto con la gente que la ha querido Ikea es decidió la estrategia llevar yo creo es que este es uno de los problemas que está viviendo entre otros muchos la situación en Cataluña que hay un señor que se ha erigido en Rey del mambo nunca mejor dicho y que piensa que todo tiene que pasar por él y eso es lo que dificulta la la relación con su partido que insisto desde el punto de vista político está prácticamente extinto desde luego con Esquerra Republicana que dicen oye tú estás en Bélgica a este está en la cárcel a Pla Pla preguntas a la gente de Esquerra saliera de la cárcel Oriol Junqueras claro eso facilitaría extraordinariamente las cosas le pondría

Voz 0393 33:51 más difícil aún con lo cual mejora Poulsen Manolo

Voz 1093 33:53 interesa nada que salga de la cárcel Oriol Junqueras no

Voz 0393 33:56 ya se vio ayer que no fue nadie de sus filas a arropar a a los a los compañeros de Junqueras en la puerta el Tribunal Supremo

Voz 0027 34:04 ni un solo miembro del P D siempre han estado siempre que los como de los presos ha tenido que comparecer siempre habían acudido pero ayer ninguno

Voz 5 34:11 pero fijaros e hemos asistido a algo más que lo que es la degradación hola desaparición de PDK tenemos en los últimos años hemos asistido por distintas razones por la trayectoria de los Pujol también por la gestión que hace más a la desaparición de un partido que es Convergencia y Unión que ha eh en ocasiones ha sido bisagra para la gobernabilidad de España luego hemos asistido al experimento de Cat hay Junts pel Sí y ahora a Junts pel CAT es decir se han ido improvisando fórmulas sólo y exclusivamente electorales para ganar posición en lo que es el mapa de preferencias de la ciudadanía de Cataluña ahora no estamos hablando de estructuras de partido estamos hablando de fórmulas electorales que te permitan obtener una posición política relevante en las instituciones catalanas con el fin de implementar una agenda política en la que el objetivo principal es quebrar el brazo del Gobierno de la Nación para sentarlo a la mesa de negociación tener un una eh agenda de reformas que coloque a Cataluña en una posición eh que es la que aspiran los movimientos independentistas y creo que ya no podemos hablar de de de partidos hablamos de herramientas electorales para lograr objetivos yo diría también otra cosa muy breve Aimar y yo entiendo la lógica política que estamos expresando

Voz 0393 35:45 lo hablando de gobierno en el exilio como una fórmula ridícula como una fórmula irracional como algo inaceptable en términos de lógica

Voz 5 35:55 política ir entiendo el argumento porque lo comparto desde desde mi planteamiento político pero ojo porque desde una lógica política del enfrentamiento de la trayectoria de los últimos años la propuesta que hacen tiene todo el sentido político que no digo que esté de acuerdo en y que lo legitima ni muchísimo menos tiene todo el sentido político aquí hay una batalla por qué se impone si la tesis del ciento cincuenta y cinco o la tesis de que la independencia es un camino posible que sólo ha sido imposible materializarlo por la cerrazón del Gobierno de la Nación esa es una lógica frente a esa lógica tiene todo el sentido político el mantenimiento de la opción que plantea Carles Puigdemont no es sólo un pequeño eh el líder político ridículo y tal que puede que también lo sea no lo niego pero es que en todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos no diga es que creo que que no les queda otra

Voz 0027 37:01 de momento llegados a este punto lo que se imponen son los datos si lo comentábamos esta mañana un dato que que cuantifica económicamente las consecuencias de todo este proceso sobre el que estamos debatiendo en los datos sobre la afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido esta ser Ana que se ve que en Cataluña en el mes de diciembre es un mes bueno para el empleo con nuevas contrataciones siempre por la campaña de Navidad en Cataluña se han creado nuevos ciento cuarenta y ocho puestos de trabajo que son los mismos que en la provincia de Teruel en toda Catalunya es una consecuencia de de es esto

Voz 17 37:41 es indie fíjate le sirvió

Voz 1093 37:44 en el discurso de Puigdemont no se habla ni una línea de esto

Voz 5 37:48 claro que no se dice ni una palabra o no

Voz 1093 37:50 atentado más grave que ha habido después del de Hipercor en Cataluña no se dice ni una palabra de las empresas que se van no se dice una palabra de cómo se está perdiendo la hegemonía económica que históricamente ha tenido Cataluña no se dice nada de las empresas que se van

Voz 1803 38:05 es yo yo yo yo yo conmigo mismo es este señor todos los que no le han votado a él le parece le importan cero coma osea está hablando sólo de él no está hablando un discurso podía haber dicho bueno como he ganado las elecciones vamos hay más cosas que nos unen que las que nos separan estas cosas no voy a gobernar para todos vamos a tratar de abrir nuevos consensos que todos los sintamos cómodos en Cataluña ni una palabra es yo yo yo porque lo está planteando como un pulso claro en este minuto del partido podríamos preguntarnos

Voz 1093 38:36 haga en la sanidad catalana qué pasa en la educación catalana qué pasa en las afiliaciones a la Seguridad Social en Cataluña qué pasa en los autónomos que pasa esto parece que son elementos irrelevantes cuando son los sustantivos era una política el señor puso dice yo quiero hacer aquí un enfrentamiento no se da cuenta de que es han podido podré decir que ganar selecciones gracias a que le han aplicado el ciento cincuenta y cinco porque él cobardemente no quiso convocar elecciones cuando tuvo ocasión de hacerlo ya en cuanto el señor Rufián le dijo lo de las ciento cincuenta y cinco monedas como si fueras Judas un traidor el cogió You yo proclamó la independencia y huyó que también es una cosa de la Deborah Boreal entonces el problema está en que señor Puigdemont está planteando es esto como una cosa de él mismo contra el resto de la humanidad IPV desde luego contra el Gobierno central oiga hice los problemas del noventa y nueve coma nueve por ciento los catalanes no tiene usted nada que decir es realmente asombroso no

Voz 0027 39:30 déjame déjame que vaya publicidad volvemos en tres minutos

Voz 13 39:36 mira a ven en este discográfica te queremos mucho los se ha sido queremos platino cuánta gente vez veinte por lo menos sí pero Ares a ver cómo decirlo como una tapia como así que esta Navidad Si quieres se sacamos un recopilatorio pero olvídate de otras

Voz 1803 39:53 pero qué me estás contando si ya tiene nombre la novena

Voz 26 39:56 a ser un pelotazo si algo merece la pena insiste seis tableros Ortego del niño setecientos millones en premios el premio es para los que insisten Lotería Nacional

Voz 6 40:07 sí

Voz 14 40:12 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales

Voz 15 40:16 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 26 40:25 Ferrer tener siempre es mejor hacer

Voz 0027 40:27 Justo en el

Voz 35 40:31 en la Viena del día muy pronto ni demasiado tarde la actualidad de cada mañana resumida amplia y preparada para que acierten durante el resto del día afinando la puntería destacando lo importante Icon los mejores profesionales de lunes a viernes a las dos de la tarde una en Canarias Hora catorce

Voz 0027 40:56 bueno ya sabéis que todas las mañanas de los sábados

Voz 28 40:58 de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias Ser aventureros verdad Chema

Voz 36 41:03 yo tengo sección nueva es una mezcla de Sexy Planet con ser corruptos todas las semanas entonces no esta semana José Luis qué hacemos yo el fin de semana no madrugó así como el podcast directamente y me apodo el fin de semana pero si tú estás en directo con nosotros

Voz 8 41:16 mira tú que yo estoy muy preocupado no duermo porque estoy pensando nuestro hombre en Corea que será de

Voz 37 41:22 mira ahí les podemos ojo es relajar colea pues no sé qué están haciendo en Corea nosotros hacemos todos los años

Voz 17 41:32 añada seis siete hora menos en Canarias el aventurero Ser aventureros los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias José Antonio Ponseti síguenos también en Ser aventureros punto es

Voz 0295 41:44 si como dice José Luis sino en el podcast ahí estamos en iTunes va Evo trae

Voz 38 41:50 va a ser distintos estilos de entrevista son posibles en la Cadena Ser en cualquier caso las interrupciones al entrevistado deben ser breves irrespetuosas

Voz 17 42:02 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 0295 42:18 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es en la Cadena Ser

Voz 0027 42:47 sí se está tramitando en el Congreso una proposición de ley impulsada por el PNV para derogar la prisión permanente revisable que es el cambio que introdujo el PP con su mayoría absoluta en el Código Penal que básicamente consiste en que los casos de delitos muy graves se pueden condenar una pena de prisión permanente que se revisa a los veinticinco a los treinta y cinco años y en esos años pues en la persona ha cumplido los requisitos que considera al juez para su puesta en libertad lo pueden mantener en la cárcel incluso de por vida la oposición insiste en que esto es una cadena perpetua enmascarada y ahora van a sumar votos lo tiene la intención de sumar votos en el Congreso para intentar derogar esta prisión permanente revisable el PP esta semana ha llegado a utilizar el caso de Diana Quer la intentar blindar au

Voz 6 43:35 yo o mantener viva su prisión permanente

Voz 0027 43:37 portavoz de Justicia del PP en el Congreso ha pedido a los demás grupos que recapacite ante casos como Enrique que es el supuesto autor del crimen sugiere este debate que qué vida le veis esta proposición de ley impulsada por el PNV para derogar la prisión permanente revisable también que sugiere la utilización que hace el PP del caso de Diana Quer para defender sus posiciones políticas Mariola

Voz 5 44:01 pues yo diría que me parece una utilización e iba a decir la cinta decente quizá suene duro pero quiero quiero expresar esa dureza porque cada vez que se plantean reformas en el Código Penal y tenemos que intentar hacerlo desde la serenidad que aporta eh el debate el debate político y el debate e frío sobre situaciones que afectan muy directamente por una parte a la persona que acaba en en prisión bajo ese régimen y por otra parte a las víctimas que sienten eh probablemente quién les causó el daño no tiene todo el castigo que humanamente pues uno puede desear que insisto es entendible desde la parte

Voz 1093 44:48 humana pero creímos en sociedades Gil

Voz 5 44:51 licitadas en sociedades que aspiran a hacer factible un mandato constitucional que es que la prisión tiene un componente de sanción pero tiene un componente también de reinserción social y que hay figuras que que contrastan y figuras que chocan con ese con ese ideal y mezclarlo todo en días tan dolorosos como pueden ser los que hemos vivido con el caso de Diana Quer pues realmente contaminan el debate y lo hacen muy poco racional y por lo tanto lo lo estropean la calidad de ese debate no

Voz 0393 45:27 Carmen bueno pero a ver yo no sé no tengo

Voz 29 45:29 mi idea es ir Pepe lo di lo utilizó pero entiendo que esto este debate procede de que el PNV introdujo esta iniciativa legislativa en el Congreso y que ahora en breve pues se va a debatir entonces es que es que es lógico no solamente el PP que está en contra de la reforma sino en las propias víctimas hay hay una víctima una La la la ex mujer de entre un un señor que se cargo directamente a sus dos hijas

Voz 1093 45:56 David Howell es que en agosto de dos mil quince asesino

Voz 29 45:59 que las hijas de entre

Voz 1093 46:01 Carla de que tenía que entregarlo a su mujer a Rocío Vieites

Voz 29 46:05 una cosa terrorífica bueno el caso es que que ella como víctima también está promoviendo esta iniciativa o sea el debate está desde hace meses en sobre la mesa ahora se va a poner

Voz 0393 46:16 eh todo todo la actualidad es lógico que que ponga

Voz 29 46:19 que que refuerce ese debate pero bueno yo y yo tengo que decir que que primero que la que este tipo que esta reforma a mí nunca me me convenció del todo pero no por una cuestión política sino jurídica y es que hay un poco de indefinición hay un poco de de de seguridad jurídica en el sentido de que nunca sabes exactamente dónde acaba la condena y eso no me parece justo en derecho y la la prueba de que no hay claridad y no hay eh mucha afición por esta figura que está todavía muy verde es que solamente ha habido una condena desde dos mil quince con lo cual yo creo que los jueces también la están mirando con con con un poco de prudencia no no he visto debate jurídico no me interesa tanto la opinión de los partidos sinceramente como la opinión de los jueces y fiscales sobre esta figura que no se está aplicando nada que yo sospecho que no se está aplicando por qué hay dudas acerca de esta de la indefinición de esta figura in no la estoy condenando tampoco porque esto existe en Europa

Voz 5 47:20 Francia en Alemania en Gran Bretaña hay P I

Voz 29 47:23 misión permanente e incluso algunos revisables a los treinta años otro revisables a los quince es lo mismo permanente revisable perpetua viene a ser lo mismo el lenguaje su vierte yo no no estoy radicalmente en contra en tanto que existe en otros países estaría en contra de lo que existe en Gran Bretaña que es con cadena perpetua incluso para los menores

Voz 6 47:43 sí gracias a Dios creo que nosotros tenemos somos más

Voz 0027 47:46 lanzarse gallego pero nosotros somos carne

Voz 29 47:48 es discutible vamos a plantear una primera pues

Voz 0027 47:51 tiene cada uno calle lo que pasa es que este

Voz 1093 47:53 este caso qué casualidad que las casos más terribles están siendo de violencia machista en este caso de David Bell Moraña es un caso de violencia Vicario no asesinar a las dos hijas de la pareja de la que su mujer era que estaba separada para hacer el mayor daño posible a la mujer esto es un elemento a tener en cuenta que yo creo que deberíamos plantearnos esa prisión revisable no como decir bueno usted cumple veinticinco años después son los revisamos sino hay hay presos en concreto los acusados de violencia machista que entran en la cárcel en muchos casos diciendo yo he asesino a mi mujer pero no soy un delincuente es decir no tiene asumido para nada que haya cometido un delito piensa que ha hecho lo que tenía que hacer no es decir yo creo que la revisión de la condena tendría que ser no o esperando a los veinticinco años de cumplimiento sino en el día a día a mí me duele decir esto porque defendido durante toda mi vida lo contrario pero creo que hay algún tipo de delincuente que tiene no voy a decir imposible pero dificilísima solución es verdad que la cárcel está para penar los propios presos emplean un lenguaje carcelario que dicen yo estoy aquí pagando por esto está también para reinsertar y malo sería que no fuera que la gente salía de la cárcel el mejor de lo que entra pero a estas alturas de la vida es después de haber visto todo tipo de delitos digamos hay un tipo de delincuente particularmente el que puede a abusar au asesinar a menores particularmente violadores particularmente violencia de género que un tanto importante en por ciento no tiene

Voz 5 49:22 la solución pero María

Voz 1093 49:25 a mí eso es lo siguiente al cabo eso es lo que a mi juicio habría que revisar porque hay presos que llegan están dispuestos a reconocer que lo que han hecho está mal y a partir de ahí hay una reinserción que es más fácil ya hay otros que no el problema es que lo de la cadena perpetua revisable que a mí por cierto me suena como una contradicción in Termini debería plantearse no decir bueno usted cumplido veinticinco las revisamos no hoteles revisamos la pena en función del comportamiento activo que tenga todos los días dentro de la cárcel

Voz 0027 49:49 Mariola