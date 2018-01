Hoy por Hoy (05/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena eh

Voz 0202 00:11 son las diez en las nueve en Canarias la líder de Ciudadanos en Cataluña ganadora de las pasadas elecciones Inés Arrimadas culpa a Partido Popular y PSOE de la subida del independentismo y de que la situación ahora mismo en Catalunya hostil leyes literal entre guatemala guatepeor Inés Arrimadas en la SER

Voz 3 00:25 bueno la corta que que haya un crecimiento del independentismo aunque hay una ley electoral que les sean los partidos y pena artistas más escaños que votos desde lo que se podía haber evitado fácilmente por parte del partido el Partido Socialista es que yo creo que hay que usado un poco porque estábamos aquí ya vive partidos que han gobernado en España que han podido cambiar la ley electoral en toda España porque en Cataluña no hay ley electoral que pactar tripartitos con Esquerra en Valencia en ocasión una comunicación comienza Partido Socialista hay creo que sí creo que hay que echar un poquito a la vista atrás y ahora lo que toca es trabajar para revertirla dicho esto arrima

Voz 0202 01:03 además considere igual de malo que gobierne pues de Mon hoy Junquera así vuelven a la Generalitat vaticina volverán a hacerlo mismo nunca ha renunciado a la independencia otra cosa es la estrategia de defensa

Voz 4 01:14 a lo que digan ante el juez en referencia diré

Voz 0202 01:17 acta a Junkera seguimos Argelia el país de origen del inmigrante fallecido en la cárcel Archidona convertida en CIE va a investigar esa muerte noticia que ha conocido a través de la SER la abogada del hermano del fallecido que ha pasado por los micrófonos de Hoy por hoy que critica la opacidad de la causa la imposibilidad de conocer los hechos su nombre es Amanda Romero

Voz 3 01:37 te lo llamativo es que se ha procedido a acordar el archivo de las actuaciones el mismo día que se notaba la posibilidad a las distintas acusaciones de asevera la actuación y además de manera parcial nosotros lo hemos tenido todavía inexplicablemente acceso a lo que son los DVD que contiene el las imágenes de las cámaras de seguridad lo que se contiene las actuaciones a día de hoy un informe completo de la autopsia sino únicamente un informe preliminar que que únicamente expresaba que la causa de la muerte ha podido ser el el suicidio por ahorcamiento pero sin más detalles

Voz 0202 02:12 esta abogada ha anunciado que va a recurrir el archivo de la causa en España más asuntos la Ser les está contando hoy nuevos testimonios del sumario que investiga el saqueo del Canal de Isabel II el llamado caso Lezo el hermano del ex presidente madrileño Ignacio González ha contado al juez que durante su estancia en la cárcel el que había sido la mano derecha de su hermano Edmundo Rodríguez Sobrino le dijo que los cientos de miles de euros que los investigadores habían encontrado en su apartamento de Colombia eran comisiones que tenía que repartir con otro hombre clave en la trama el ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta Luis Vicente Moro además de otras personas por lo demás muy buen principio de año los mercados las bolsas quieren terminar la semana como la iniciaron recreándose en el verde las compras gobierna en todos los mercados europeos el selectivo español suma cuatro décimas camino de los diez mil cuatrocientos puntos son las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1275 03:04 Madrid en Madrid quince familias de Las Rozas han recibido ya la de más

Voz 5 03:08 la de desahucio por parte de Fidel que los va a echar de los

Voz 1275 03:11 pisos de protección municipal que el Ayuntamiento del PP vendió a este fondo buitre estas cuatrocientas viviendas protegidas situadas en la zona del monte Cillo pasaron a ser de renta libre el pasado mes de mayo veintitrés vecinos denunciaron al alcalde por prevaricación y ahora serán desahuciados porque se niegan a asumir la subida del precio del alquiler que les pide Fidel Luis es uno de los afectados

Voz 6 03:30 Nos hemos negado pues hace mal el contrato que consideramos que tiene una subida del cuarenta por ciento de la venta visual y que están claramente hechos o confeccionados para echarnos de las K

Voz 1275 03:40 el PSOE pide al Gobierno de Cifuentes que cumpla con el acuerdo laboral que la Comunidad de Madrid firmó hace año y medio con los trabajadores del uno uno dos con el servicio de Emergencias de la región el incumplimiento de ese compromiso va a llevar a la plantilla hacer una huelga indefinida a partir del próximo miércoles el próximo diez

Voz 7 03:54 lo Diego Cruz ex diputado socialista

Voz 8 03:57 tras doce años de incumplimientos demandamos a la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes que atienda las reivindicaciones de los trabajadores de Madrid uno uno dos que vienen ejerciendo una labor encomiable y necesaria para la seguridad y la atención a las demandas ciudad urgencias de los madrileños y madrileñas ante la incomprensión y el desprecio del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1275 04:25 los trabajadores del uno uno dos denuncian que el incumplimiento del acuerdo está provocando el colapso en algunos turnos algo que ocurrió dicen en Nochevieja Metro y Cercanías refuerzan hoy el servicio con motivo de la cabalgata de Reyes de la capital que va a salir a las seis y media de la tarde el recorrido de veintisiete autobuses de la EMT se va a haber alterado desde las doce del mediodía por los preparativos de esa cabalgata habrá cortes de tráfico y desviaciones por la tarde hasta las diez y media de la noche aproximadamente en las calles aledañas al Paseo de la caseta

Voz 7 04:51 Ana se anuncian lluvias hoy en Madrid nueve grados

Voz 9 04:54 pues ahora mismo en la Gran Vía

Queridos Reyes Marcos no me voy a andar con rodeos no sé qué os habrán contado los otros mayores en sus cartas pero este año no hemos sido muy buenos ya sé que esto nos va a sonar a nuevo que sois magos que tendréis tele por satélite conexión a Internet y que además venís de Oriente donde la cosa tampoco está mucho mejor pero no se sentía la necesidad de contaros algunas cosas para que no sorprenda Caixa llegar cosas como que este año hemos dedicado demasiado tiempo a pelearnos con nuestros vecinos que no hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para entendernos que hemos utilizado era democracia muy por encima de nuestras posibilidades y casi siempre para definir los límites de nuestros propios intereses y que además con todo el lío no hemos dejado descansar ni un minuto Antonio Ferreras por favor no hagáis mucho ruido al entrar en su casa por regla general tampoco puede decirse que hayamos sido demasiado generosos continentales necesitaban y no porque no hayan llamado a nuestra puerta sino más bien porque no hemos sabido o no hemos querido escucharles porque no hemos sabido o porque no hemos querido ponernos de acuerdo en cómo repartir nuestros excesos para compensar sus carencias nos confiáis lo de hoy no es habitual no recibimos con la misma hospitalidad a otros señores barbudos y muchísimo menos si bien desde Oriente llegan a casa de ni han oído hablar de la alarma cero visión además las mujeres han vuelto a tener que luchar y sufrir mucho más de lo necesario para defender sus espacios de igualdad el respeto hemos quemado nuestros montes y seguimos consumiendo el planeta como si tuviéramos otro al que mudarnos mañana puede que de esto no se hayan enterado porque imagino que el viaje en camello desde Oriente ya en plena operación salida debe llevarnos días pero por aquí unos y otros han querido utilizarlas de nuevo ustedes fíjese los únicos reyes los que confiaría un republicano como altavoz político o ideológico de las causas más variadas de lo de convertirle en soporte publicitario y comercian no hablamos porque eso ya estarán acostumbrados por cierto Neymar al final se fue Froilán senos hecho DJ todavía no hemos podido quitarnos de la cabeza el dichoso despacito y en Eurovisión

Voz 11 07:16 la verdad regular tirando a mal pero bueno este año con suerte otro gallo cantaría

pero no me gustaría que pensarán que todo ha sido malo no sería verdad un año más hemos visto muchos ejemplos de lucha diaria contra la injusticia contra la que se sufre en carne propia y contra la que padecen quienes lo tienen más difícil para defenderse ha habido muestras de solidaridad de entrega afán de entendimiento y comportamiento pacífico y sobretodo un año más hemos sabido reírnos juntos ya nos conocen somos capaces de sacarle punta a todo pregunten ustedes alijo de la Tomás así se encuentran por el camino bueno vamos por resumir un poquito así el sentimiento general en dos palabras hemos sido engañado quizá ustedes no lo pillen pero lo pueden preguntar herida confesarle es también que cuando no vienen ustedes le somos infieles con Amazon pero no se preocupen es sólo consumismo sin amor no nos molestamos en dejar pastillitas ni a Nissan los repartidores ya me despido con la seguridad de que sabrán ustedes repartir correctamente los regalos esta noche a los malos tasas de wonderful a mí sino les viene mal el barco pirata de Playmobil que llevo incluyendo en mi carta desde el año mil novecientos ochenta y siete es para un amigo a IU una última cosa cuidadito al cruzar la frontera según por donde elijan entrar cortan a cinco de enero en Hoy por Hoy de la Cadena SER

Voz 10 09:25 bienvenidos a Hoy por hoy

Voz 14 09:29 para él y que estaba toda la batería venga Tigre

Voz 7 09:37 Mauro Picatoste muy buenos días necesitamos cinco motivos para sobrevivir al día de hoy vamos siete parece con el motivo número cinco

Voz 15 09:44 porque hoy aprovechamos que termina la semana pasada para hacer limpieza de todos los mes vídeos y audios que nos abarrotan el móvil físico que no se preocupe que nosotros le vamos a ayudar aplicando el mejor filtro del que disponemos el Whatsapp which de Sergio Castro motivo número cuatro porque vamos a hablar de amor de institutos de ópera precioso sí señor igual que la adaptación de la ópera de Mozart Bastian y Pastrana que ha llevado a cabo Marina Bollaín

Voz 7 10:13 lo que se representa hoy en los Teatros del Canal de Madrid

Voz 15 10:16 motivo número tres porque hoy nos vamos a poner en pie ante una auténtica referencia del cine español fulmina el trabajo

Voz 16 10:22 a ni salí dí cota que Nickon proferir ropa unos cinco años

Voz 15 10:28 director de cine escritor fotógrafo hoy recibimos en nuestro estudio con todos los honores que se merece a Carlos Saura con suerte no habrá escuchado este motivo números porque no todos nacimos para el mundo de la música eh

Voz 17 10:45 huy

Voz 15 10:48 lo va pierda tus zapatos Jorge Lorenzo hablaremos con Javier Limón de su último proyecto musical original Cuarte

Voz 18 10:57 eh

Voz 13 11:00 adiós al finalmente danos un último motivo porque hoy es un día de ilusión en el que sólo podemos pensar en qué regalos los van a llegar desde el lejano Oriente

Voz 19 11:10 ve con plato de los chinos

Voz 10 11:14 bueno yo me refería a los que los tres

Voz 15 11:16 tan Melchor Gaspar y Baltasar mañana hoy es la noche de Reyes y ese sí que es un auténtico motivo para seguir viviendo

Voz 21 11:26 muchas muchísimas gracias Mauro Picatoste

Voz 22 11:32 pero no gracias por lo de hoy gracias por lo de siempre hoy es el último día de Mauro en este programa

Voz 13 11:37 las les aseguro que le vamos a echar mucho muchísimo de menos suelo les desea ustedes que nos escuchan que alguna vez tengan la suerte de trabajar con un verdadero amigo hasta luego Mau

Voz 23 11:48 no bastante gracias

Voz 13 11:53 Rosa Márquez un minuto que voy abrazarla artesanía

Voz 23 12:05 bueno no

Voz 24 13:21 sí

Voz 13 14:35 en Sucedió una noche hablamos de todo tipo de pelo

Voz 9 14:38 a punto límite pero la indecente Mérida

Voz 29 14:41 lo sesenta segundos y la verdad no esa mierda con Angelina Jolie

Voz 31 15:26 sí

Voz 32 15:30 el hecho de que AENA Free iré pero momento comentó a Belén desde aquí

Voz 9 16:09 con el nuevo año pase lo que pase con la llegada de los Reyes esta noche van a volver las últimas el regreso al cole el fin de las vacaciones navideñas por supuesto la entrada masiva en sus grupos de whatsapp de nuevos audios vídeos email audios vídeos Yémenes que en realidad nunca han dejado de entrar

Voz 7 16:25 por eso para que todo esté en orden no tenemos más remedio que activar nuestro limpiador llega whatsapp Week

Voz 34 16:37 Sergio Castro muy buenos días no quiero ni pensar el trabajo que habrás tenido en estas fechas bueno es complicado porque tú sabes

Voz 9 16:42 que se lo dices bien nunca deja de llegar estamos en las fechas en las que estamos en la gente está en teoría tiene tiempo libre hay más margen para las ocurrencias a las ocurrencias hay que darle salida porque de lo contrario te ocultan ir naturalmente ha habido trabajo paradójicamente cuanto más tiempo libre tiene la gente en menos tiempo libre

Voz 34 17:01 Sergio Castro platea eso es es paradójico eso es curioso está esta esta actuación tan terrible fíjate a mí me pasa igual en todos los festivos en ATIME tienes el todo caso estamos en las fechas en las que estamos sitio

Voz 9 17:11 somos un poco de todo audios o vídeos que tienen que ver con las fechas con lo festivo y otras que no tenemos un poco de tomo bueno tú estuviste es en el sorteo de la Lotería de Navidad por su puesto que sería tú lo contamos aquí en un momento Contador hoy no nuestro clonada pero estuvimos allí supimos de gente a la que sí le había sí por supuesto ya un grupo e incluso antes de que ellos lo supieran antes de que ellos lo supieran extraño pero es verdad que un grupo de Whatsapp mío mellor esta experiencia de oro su nombre templado por naturaleza es tranquilo el premio parece que no les va FAC no le va a afectar no le va a cambiar en lo sustancial la vida aunque al enterarse lo dejó todo París sea el bar del pueblo que es donde nuestro amigo lo comentan los medios

Voz 16 17:54 comunicación alegría estos días

Voz 35 17:57 otros mil euros

Voz 36 18:00 os he quedado y que estaba en el va calando

Voz 7 18:03 dime dime al cubo madre mía madre mía mal

Voz 35 18:05 temía que los sacaba de Europa por Dios aunque nunca sabe dónde le puede tocar la lotería

Voz 9 18:12 lo importante es que la suerte te te pille preparado mira es templado pero tenía sus Gerencia por supuesto el hombre bueno liberalizó este este sonido del amigo adoro que triunfo estas navidades bueno hoy es día de cabalgata día en el que despedimos las navidades de alguna manera ya muchos grupos de whatsapp pues ha tenido que llegar esta particular versión de la llegada de los Reyes Magos a Belén a ti también Pablo porque sin que sirva de precedente que ya es raro me llegó a través de ella lo que yo no mantengo prácticamente al margen de todo a mí no me llegan prácticamente nunca estos mensajes han sigue seguimos porque bueno es un villancico alternativo la verdad es que está especialmente divertido ir nosotros hemos acogido la parte que tiene que ver con el inevitable y es cuando los personajes del pesebre tratan de animar a San José porque muchos siglos después a coser sigue teniendo un problema siguen enfatizando no con empatizar con el asunto porque el niño Jesús no es suyo hiel no bueno de alguna manera no le quiere dar importancia pero sufre

Voz 7 19:10 nosotros nos empeñamos en recordárselo año a año

Voz 9 19:12 que lo pase mal

Voz 2 19:13 así sopor escucha

Voz 37 19:17 los algunos Verdasco se tuvo uno tiene mucha cara de contento

Voz 27 19:21 mira yo no estoy bien vale

Voz 0202 19:23 pero yo estoy bien vale estoy totalmente de acuerdo con esta cosa de revela acaso mira estoy perfectamente a querer como si fuera mío vale así que

Voz 27 19:32 ya te vale un Palomo dice no Palomo el Espíritu Santo vale no tienes ni puta idea

Voz 17 19:39 a mi arma que tiene Puzo Marley

Voz 2 19:44 bueno estoy yo creo que merece un indulto no

Voz 9 19:47 por lo menos hasta el año que viene la verdad es que podíamos dejarlo porque está está curioso pero pero te han llegado tras que probablemente no no merezcan ser mira a estos días de excesos la gente va un poco alocada Hay lo que no piensas que los agentes de Tráfico velan por no

Voz 1275 20:00 la seguridad que hay controles sostiene

Voz 9 20:02 evitable menos mal que en este vídeo que me llegó el miércoles al grupo de guasa de seguimos locos el que es parado por la Guardia Civil es un ejemplo un hombre responsable que va al tiempo que se hacen la prueba con total naturalidad va explicando por qué debemos ser conscientes de la responsabilidad que todos tenemos al volante

Voz 38 20:18 cuando bebo no lo dijo nunca nunca el coche yo creo que las drogas afectan mucho más el sentido de que la gente se confía más pegado ojo y cosas con el cannabis consume a diario y hizo piensan que pueden hacer todo tipo de cosas Si sí es verdad que llegar a dominar el coche y cosas así miras otra ya más gente más altas pues ella a la gente bueno más y consciente a mí me cuesta las ladronas vinieran la gente eso no lo ven como sabe luego se quejan de otro

Voz 2 20:46 mira pues da positivo en cocaína

Voz 9 20:48 fíjate que el discurso hasta sin Si cortamos en la parte final podría comprarlo la DGT era el de drogas perfectamente hacer una necesidad un giro de guión que no con el que no contábamos vayan bueno este luego Ramos no logramos iba a ese acuerdo que en esta sección un experimento vamos a poner el audio de un vídeo sin ningún tipo de explicación ha añadido o muy poca después escucharemos de nuevo explicando detenidamente cómo son esas imágenes te preguntas las porque ha puesto bueno porque has esto bueno pues que tengo la necesidad a saber qué se siente cuando se escucha algo sin saber cuándo todo queda un poco al albur de la imaginación y luego lo escuchamos con todos los detalles en poco digamos en la radio no es un poco la imaginación y tú vas a ser un poco mi conejillo de ingreso eh vamos a escuchar una discusión entre un niño y su madre y algo que pulula por ahí

Voz 10 21:33 sí

Voz 9 21:39 bueno que que que te sugiere que crees que ha pasado qué has sentido brete la audiencia al niño le ha salido

Voz 13 21:44 hámster del ombligo no

Voz 9 21:47 no es todavía un poco más esa árabe el niño no es un poquito árabe ahora volveremos a escuchar ese sonido que tiene que ver con la bronca a gritos de una madre a su hijo al ver como un pájaro a esos llegados en el niño no es un pájaro se ha posado en el brazo del niño avanza sobre él hasta que el pájaro sufre lo peor que le puede ocurrir es que el niño se lo come el niño se come al pájaro la única imagen que nosotros vamos a seguir viviendo es plumas que van volando eh pero ya no se ve el pájaro ya nunca sabremos pájaro murió que ahora con esta información es una idea de de de todo esto

Voz 17 22:22 tras

Voz 9 22:26 pero bueno P P Si piensas es de hámster también cuadra eh pero es muy sorprendente el niño no se lo piensa no tiene dijo no no no no es que directamente llegaron a un bocado ya hay mundo y las patitas la madre a empieza a golpear la cabeza del sitio y el niño da gracias y mientras una pata citar como diciendo alguien tiene que salvarme porque voy a morir es como la versión en acción de Real de algún capítulo de Silvestre de Piolín o totalmente eso me deja al tocino pero claro más global Pilar a lo más Piolín volvía a vivir eso no es que este pájaro de tenga vida la verdad que bueno bueno si me ha gustado este bueno hay experimentos íbamos a tener fuera pues por favor para quitarme de la cabeza en vamos ahora con un audio muy español y muy simpático en realidad en unos pocos segundos este sonido contiene todo el universo de la picaresca en la gracia patria me llegó ayer jueves a mi grupo de aguas daba la vuelta al cole estas fechas siguen siendo muy de quedar para tomar algo y es verdad que de vez en cuando siempre hay alguien que tiene algo que celebrar hace una invitación a los amigos aunque sea para tomar un pisco claves

Voz 39 23:33 añora eh ahora las medias que quiera movían Vita una cervecita con gambas adivino vigilada vi para todo el grupo el que quiera que sepa hacer el SARS Prado cura que los vales

Voz 13 23:50 otra decía habrá adquiera cobertura mala medidas menores todo

Voz 9 23:55 que mala suerte ajustó eh que te están grabando un túnel no era tanto una pequeña justamente en el en cuando dice la dirección en la que han quedado para tomar el Bikila sí es vigila encendía buena pinta era completo ahora buje en este hombre haber donde está para que les invitó bueno más este lo vamos a al si te ahorras de jeta no merece estar aquí en mi ahijada Luciano enamorada de los audios de niños me envió el martes este sonido que podríamos definir como de locura Infante podrá contar qué grupo lo andado ese no es mi ahijada yo es que creo que es de esta sección de los nombres que os fuiste tú vas a cada uno tendrá su explicación Un día podemos hacer una selección con sí sí corte Luis Oliver es muy tremenda y esto es una cosa de locura infantil está compuesto por un tercio de perseverancia es verdad lo vamos a reconocer y tres cuartos de ineficacia absoluta y es que la bendita niña quiere ser cantante

Voz 31 24:44 hola

Voz 40 24:51 hola

Voz 11 25:11 hay que decir en descargó esta niña que no es buena empezar por Whitney Houston igual lo de Perales hubiera sido más apropiado para

Voz 9 25:17 su tono ahora el grito es peor que lo del pajarillo en realidad podría imaginar que esta niña está cantando por Whitney Houston y comiendo pájaros checo Castro con esta sección te ha caído realmente una losa eh cómo cómo es tu móvil cada cuánto tiempo está recibiendo P mira totalmente visible de lo que te vayas dice no lo que esto

Voz 42 25:40 es un eh eh eh

Voz 9 26:15 da

Voz 42 26:15 de quién eh eh

Voz 10 26:37 hoy por hoy Pablo González

Voz 21 31:15 cadena SER un instituto estudiantes de bachillerato una historia de amor efectivamente han acertado vamos a hablar de Mozart

Voz 53 31:22 sí

Voz 7 31:27 con esta música comienza la ópera Bastian IVAs Tiana que Wolfram Amadeus Mozart escribió con doce años y además era la segunda que componía que he visto la película vamos a hacer ahora una pausa dramática para pensar que hacíamos nosotros a los doce años y luego seguimos ya está a las doce del mediodía de hoy tienen la última oportunidad de ver en los Teatros del Canal de Madrid la adaptación de esta ópera para público infantil y juvenil que ha llevado a cabo Marina Bollaín Marina es cantante actriz directora teatral profesora de canto su último el último punto de su currículo es que ha sido también la encargada de traer al compositor de esa

Voz 13 32:04 Burgo hasta el siglo XXI muy buenos días Marina Bollaín bienvenida en este día de Reyes no son nunca Si el seis a Siria de Reyes no estés el día previo el día que llega por la noche eso dejan

Voz 7 32:17 a los quitas pedido para los reyes entradas una buenas entradas para lo que está para lo de las doce

Voz 4 32:22 directora dentro siempre de no tengo enchufe

Voz 7 32:24 no pero todavía quedan algunas entradas los Reyes todavía pueden comprar algunas para ser el previo luego en segundo ahora vamos a empezar diciendo cómo intentar que este día pase rápido ir a ver algo que supone un disfrute como probablemente sea esta opera seguramente sea una una muy buena idea tú has traído hasta la actualidad hasta nuestro mundo una ópera que es del género pastoral del año mil setecientos sesenta y ocho islas ubicado en un instituto tratándose de jóvenes de jóvenes actuales pensaste en algún momento en otras ubicaciones como un centro comercial o un grupo de whatsapp

Voz 4 32:56 sí podría bueno el whatsapp sale porque los jóvenes ahora sin whatsapp no se pueden concebir

Voz 45 33:02 ya ya pero en realidad no Chan

Voz 4 33:07 cuando que otras alguna operan ha trasladado a cualquier sitio a ver dónde queda más más gracioso lo traslado dependiendo de lo que un poco de lo que va a la ópera y la ópera es muy sencilla son dos pastores que están enamorados son muy sencillo hitos pero parece una chica de ciudad sofisticada chic que el empieza a hacer muchos regalos a Bastian entonces Bastian se queda encandilado entonces me parece muy universal los chavales también se quedan encandilado por ejemplo ahora con las youtubers entradas bloguera más que de repente gana en un montón de dinero algo fuera de de sus posibilidades pues esta bloguera youtuber le hace mucho regalos a un chaval esté se olvida Sebastián ha pues que probablemente eran novillos desde primaria pero Basiana se queda inocente y un poco atrás

Voz 7 33:50 es muy bonito que hables de la de la universalidad mirad hoy y esta tarde se va a retransmitir en el programa La Venta en el cuento de Navidad de la Cadena Ser que se emitió el día veinticinco y que es una adaptación de la gran familia la peli producida por Pedro Masó y de dirigida por Fernando Palacios que tiene cincuenta y cinco años cumple cincuenta y cinco años tú has te has propuesto actualizar una cosa que tiene doce una obra que tiene doscientos cincuenta cuál es el mayor reto a la hora de traer eso a la actualidad cuando tú te pones delante del texto dice bueno esto tengo que hacer que a los niños y a los jóvenes de más de diez años que para la que está recomendable el espectáculo les suene cercano

Voz 4 34:22 pues primero siempre respetando como te digo el origen aparte la la ópera que el encargaron a Mozart era ya una burla digamos Gene era una parodia del género pastoril entonces como que te permite decir voy a coger en clave de humor eh actualizar es la parte más divertida del trabajo aparte luego trabajar con los chavales que ha sido estupendo es súper divertido porque te empiezas a fijar qué es lo que pasa ahora no como reproduzca pollo y entonces pues nada todos los que sean usado de este año pues el Spinners el todas las cosas que este año han causado furor que el año que viene serán otras

Voz 7 34:55 R actualizar las si la quieres repetir al año exacto

Voz 4 34:57 hay un mago que le dice a Abbás Tiana que lo que tiene que ser es más simpática que tiene que entonces eso y que tiene que ser más alegre más divertida arreglarse más y todo eso pues se convierte en una sugerencia vete al cambian de la otra para muchísima dice como me voy era el cambio amén ni de broma o por ejemplo le dice para darle celos rearme te te Tinder otra traen Tinder pero tú estás loco simplemente es decir eso que sería hoy pero básicamente lo que le dice el mago a Bastia nada en en hace dos siglos es lo mismo predice ahora pero con esos muy divertido

Voz 7 35:28 como has hecho ese trabajo como te has documentado a quién le preguntas has sido verdaderamente institutos tienes hijos sobrinos como lo has hecho

Voz 4 35:35 bueno es mi hija mayor no llega todavía al Instituto está como tiene once algunas cosas del texto son de ella por ejemplo momento de colas le preguntabas Tiana estás un poco triste ahí apartada pues estas poco margen que eso es un poco margen luego hay una cosa cuando me he sacado nueve no sé que me hace el gesto de Ronaldo Ronaldo eso de Ronaldo sí sí

Voz 7 35:57 me han quedado completamente desfasado en Hesse

Voz 4 35:59 lo yo quería meter una youtuber pues me he puesto a de youtubers nuestra mirada dulce ida Paula ONU a todas estas me he quedado nada de ese mundo todas las frases que dice por ejemplo la la youtuber son de son de ellas social ha seguido pescando Alex Ijalba todos estos viarios conocía de nada y entonces pues pues es muy divertido también he tenido que ver Hombres mujeres y viceversa porque sé que hay chavalas de instituto que hacen ellas

Voz 0202 36:22 por verlo

Voz 4 36:23 hemos quedado de piedra pero bueno toda toda esa parte es muy es es muy interesante

Voz 7 36:29 fíjate interesante bueno yo lo que les recomiendo es que fijaos el esfuerzo que ha tenido que hacer el sacrificio que tenga que ser Marina para relatar este texto compensa podemos compensar leyendo haberlo esta esta tarde a la asociaba este mediodía a las doce Además Marina como como he dicho al principio montón Ting debes tener una tarjeta de visita que tiene que venir ya en formato de marca páginas de libro porque además de todo lo que he dicho es filóloga alemana eres directora de escena eres licenciada encanto y y probablemente por tu conocimiento de la has podido trabajar Aubry con el texto original a partir de que originan el diario claro la tradición

Voz 4 37:03 los a partir del texto original bueno yo vivido mucho tiempo en Berlín donde me he formado parte de la Escuela de Canto de Madrid y claro el alemán lo domino sino no te puedes meter a esto y luego está todo traducido al español también las canciones porque es para público familiar normalmente se hace los diálogos en español hice canta en alemán pero yo creo que pierde la frescura de lo que es esto que son se exprese es un teatro popular aunque tenga música clásica de Mozart entonces lo es muy difícil adaptar las canciones al osea no meter más notas no quitar notas acentuar bien decir Arbolé árboles no sea sino realmente dónde van los acentos musicales meter el español yo creo que se pueda hacer siempre que te tomes libertades y que y que respete es es una mezcla pero vamos para mí es un trabajo apasionante detras de todo lo que has dicho no soy profesora de canto soy dado toda la vida sigo haciendo infantiles en los que yo también canto pero nunca me he metido a dar clases de canto ese lo dejo con muchísimo respeto a los pies

Voz 7 38:03 pues yo a partir de las seis de la tarde tengo libre no te atreves bueno que como decíamos la obra Se ya se ha representado hoy es la última de las funciones ayer y antes de ayer tuvieron pues el público tuvo la oportunidad de verla qué tal qué tal las sensaciones en estos dos primeros días me contabas fuera de micro que lo decir selecta su comentario

Voz 4 38:23 ver está apretado está Peta está lleno quedan muy poquitas entradas hoy han quedado muy poquitas entradas cada día y la gente se divierte hemos conseguido que vengan también ha por supuesto cuando la gente Being sus padres ven infantil traen a niños aunque está avisado que es a partir de diez años por todas estas cosas la tal los niños no se enteran de nada de sí dice entienden o no quieren escenario hay chavales entre nueve años ir veinte o veintidós eh hay una parejita por ejemplo de ocho años con los que se identifican los niños que están siempre hay les van echando de todos lados quita quita los patios del colegio de buscar otro rincón eh bueno pues esa como te digo adaptado a su idioma asumir su lenguaje ya su mundo sin cargar las tintas sin dar poco empezar a decir tacos que también se estila mucho eso lo he obviado porque en el teatro todo como el que se agranda mucho aquí los chavales adolescentes les está encantando les está encantando usar en con patinetes osa

Voz 7 39:22 vamos a hacer un repaso de esas modas millennials baby todavía hacer unas cuantas preguntas si tú me dices vamos poniendo tics a ver si están vale en la en la hora por si la documentación es correcta por ejemplo tus personajes se hacen selfies fotografían las cosas que comen todo el rato todo el rato dic tienen Spinners has dicho que si juegan con el Spinners vale en Lol cuando algo les hace mucha y no las metió pero los espectadores el argumento de la obra pueden decidir Lol realmente me decías que es una parodia así que hay risa es una obra rían muchos cosa que hay Lola lo voy a poner que bueno que luego hay Trapp en la en la obra escuchan Trapp

Voz 13 39:56 que este este Gerard musical urbano no porque yo me porque ellos te hacen una ópera de Mozart yo no puedo ni me lo permita te has permite licencias pero esto ya es pasarse claro Barricada Jaume azar no le toca una coma cero

Voz 7 40:08 dentro de Trapp de luego hacen por ejemplo retos de estos retos que hay en Youtube el cubo de agua fría

Voz 13 40:15 al o es de de lanzar la botella ya sí claro que lo alzan la botella y cuando se queda de pie hacen el gesto el Ronaldo ha y es eso lo aprendes de tu hija también he aprendido de mi hija está también hacen botellón balance pero con otra vote es que te has con aguas del botellón está

Voz 7 40:30 el ya ex vales eh es reglamentario que opina que no tenga una botella porque me encantaría que lo intentara

Voz 13 40:36 en sí sí bueno ya te digo que me he documentado titulas conseguido en la documentación aprobado London mil depende de la cantidad de agua que tenga es muy técnica en esto

Voz 4 40:45 bueno hombre yo todo lo que ellos hacen lo hago hay una columpio alto yo me subo a ver

Voz 7 40:49 sí les estoy pidiendo demasiado tienen que es

Voz 4 40:52 altar yo salto días eh

Voz 7 40:54 adivinado cuál es el encanto secreto de la Spinners porque yo todavía no lo he encontrado

Voz 4 40:59 está a punto de pasase derecho porque es absurdo

Voz 13 41:02 el año que viene volverá la peonza hoy o Las Palmas buenas tardes

Voz 7 41:05 ahí tenemos por supuesto ya lo decía es una personaje femenino que es una influencer

Voz 4 41:08 sí vamos te parece que hagamos un pequeño

Voz 7 41:11 sí ya sé que el casting del que debe ser perfecto pero no sólo estamos a broncas tenga alternativo por si acaso el año el año que viene no por ejemplo tenemos así vocación de servicio público y te vamos a ayudar a construir tu hora para para el año que viene por ejemplo para la bloguera que es una chica que gana dinero gracias a sus de en Internet algo que no es al alcance de sus compañeros de obra que solamente reciben la paga de sus padres pues nos la hemos imaginado con cierta altitud altiva chulesca podría ser interpretada por la joven cantante esta vez sí detrás que se llama Bud Yigal hice presentaría con esta canción

Voz 10 41:47 estos extras

Voz 7 41:50 pero mejor mucho mejor Mozart no vamos a parar bueno para Bastian que se queda encandilado de esta chica moderna popular y altiva nos hemos decantado por los Gemelli a que además nos daría igual cualquiera de los dos porque son idénticos y además pues puedes alternar los de manera que puede prolongar la obra no se cansa harían ellos presentarían con esta canción

Voz 22 42:08 ver les su particular declaración de amor no

Voz 7 42:16 iftar vas Triana que es la personaje el personaje que tiene que recuperar la atención de Bastian poniéndoles celoso hemos pensado Mbeki Yi que es así poquita cosa parece una una chica abocada pero se tiene que soltar para reconquistar a Bastian para darle celos cantaría esto en la siguiente estrofa no quieren siquiera que la escuchemos Marina Bollaín directora la encargada de adaptar la obra la de Bastian IVAs Tiana que hoy como decíamos a las doce se representa por última vez en los Teatros del Canal de Madrid que agradecerte mucho que hayas hecho el esfuerzo de estar con nosotros porque en apenas pues nada un par de horas a una hora y veinte minutos tienes que estar en el teatro

Voz 4 42:59 eso es así que muchísimas gracias que vaya

Voz 7 43:02 de hoy también sí sí puedas hacer este gesto

Voz 9 43:05 el de Ronaldo un abrazo enorme

Voz 13 48:40 en marrón desde Londres muy buenos días muy buenos días Marcela Sarmiento desde Miami muy buenos días también para piqueta al Pablo buenos sigue muy bien qué alegría que bueno pero

Voz 7 48:50 sé que saque una Emma está en el norte

Voz 13 48:53 Europa y la otra en la según el mito soleada Florida por ahora solamente según no sé cuál de las dos está teniendo unas Navidades más blancas

Voz 61 49:02 desde luego yo creo que Marcela un año muy inusuales Navidades blancas para Florida pues estoy bailando del frío verdad

Voz 16 49:11 Nos estamos pelando de frío además negó en Talavera así que es la capital de La Florida hace apenas dos días algo que no sucedía hacía décadas

Voz 7 49:21 sí treinta y cinco

Voz 16 49:24 treinta años y lo preocupante del asunto además Pablo Emma es que de todos modos esta tormenta que llega hoy el ciclón bomba llamado Keystone que llega de las Carolinas hacia arriba hacia el noreste de los EEUU cuando vivo Carolinas me refiero a Carolina del Norte Carolina del Sur y hacia arriba hasta Main la verdad tienen estabas la alerta a diferentes estados de la nación sobre todo porque es una tormenta de invierno con unas ráfagas de viento muy fuertes hay muchísima preocupación en el estado de Nueva York en el estado dibujo luto estos lugares donde de todos modos están acostumbrados a la nieve pero no a tanta nieve y con tanta

Voz 13 50:05 sí estamos viendo en redes sociales y en prensa

Voz 7 50:08 de estadounidense imágenes que son verdaderamente impresionantes recuerdo una de un bombero que se ha hecho viral con el casco completamente congelado que era o imágenes de las cataratas del Niágara también parcialmente congeladas el las noticias también que estamos recibiendo desde allí los medios de comunicación son realmente llamativas

Voz 22 50:25 esperamos de ocho a doce pulgadas de nieve y viento racheado es de cincuenta sesenta millas por hora

Voz 13 50:32 después de que este autobús escolar volcarse a esta semana el estado de emergencia se declaró el miércoles en múltiples estados del sudeste incluyendo Florida hemos oído hablar de vuelo

Voz 7 50:41 los cancelados como suele ocurrir por estas fechas pero muchos más de lo normal y en lugares donde hasta ahora no ocurría camiones tumbados campos de fútbol americano totalmente cubiertos de nieve desafortunadamente también víctimas mortales y tú cómo lo estás viviendo en en primera persona Marcela

Voz 16 50:55 en primera persona les cuento que en el estado de la Florida las cosas no están tan graves como lo están al noreste del país

Voz 9 51:02 sin embargo hay muchísimo frío desde el día

Voz 16 51:04 Interior nos habían avisado bajas temperaturas son exactamente cuarenta y ocho horas de bajas temperaturas realmente a esta hora de la madrugada porque bueno ustedes saben que iba a casa son las cuatro minutos de la mañana está haciendo muchísimo frío aquí no va a nevar no ha nevado eso igual al norte de la Florida sin embargo se siente muchísimo el frío hay muchísima atención Ema Pablo porque el aeropuerto internacional de de de Miami que además es un aeropuerto muy congestionado porque tiene recibe muchísimos turistas durante el año ha sido víctima de cancelaciones múltiples hay más de ciento cincuenta vuelos cancelados desde el día anterior y eso por supuesto no hacia abajo ni hacia Europa ni hacia Suramérica Centroamérica pero hacia el norte es practicamente imposible viajar ni ayer ni el día de hoy esperemos que pase el fin de semana

Voz 7 51:58 no yo en solidaridad con la población de La Florida aunque aquí en Madrid hoy a este también un poco de frío llevo camisa hawaiana

Voz 16 52:04 Emma Marta

Voz 61 52:06 Florida que venden abrigos se todos van vestidos sin sin abrigos van a tener que comprar muchos

Voz 7 52:12 claro están haciendo el agosto vendedores de Abreu pero el Londres semana como está haciendo el invierno

Voz 61 52:18 el invierno está haciendo hábito hábito como una rachas de vientos horrorosas y también ha habido una ola de frío pero ahora ya volvemos a lo de siempre a los días gris Hinault no muy