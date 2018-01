Hoy por Hoy (05/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cabe se servicios informativos

Carlos Saura muy buenos días buenos días

Voz 9 05:20 es viernes cinco de enero reconozcamos todo el día de hoy tiene un único objetivo que pase lo más rápido posible todo lo que separa el momento actual de la noche de Reyes es absolutamente solo

Voz 1 05:31 sí

Voz 9 05:31 afortunadamente para nosotros la ciencia parece estar de acuerdo en que la percepción del tiempo es subjetiva y que depende de cada individuo y de la tarea que este real

Voz 5 05:38 se lo confirman de hecho varios estudios de universidades con nombres que tienen consonantes repetidas y consecutivas como Minneapolis o Massachusetts así que en el fondo el truco está en planificar correctamente el día

Voz 9 05:51 desde este programa con una profunda vocación de servicio público Nos gustaría ofrecerles algunas alternativas para hacer que el tiempo pase lo más rápido posible

Voz 5 06:02 a lo más simple sería no mirar el reloj pero hoy en día no mira el reloj supone también no mirar el móvil y los milagros amigos son una capacidad exclusiva de los Reyes Magos asista a una cabalgata y a ser posible llegue un poco tarde con toda probabilidad encuentre en ella más de un motivo para discutir el señor Cabezón de delante la señora hacia la que por alguna razón se dirigen todos los cara

Voz 9 06:23 menos el soberanismo catalán o la diversidad en el fragor de la batalla el tiempo se le va a pasar rapidísimo proponga se aprender chino mandarín antes de terminar el día de hoy si es posible apueste algo de valor a que consigue de clamar correctamente pasajes enteros enteros de Sun Tzu antes de la medianoche creame todo el tiempo le parecerá poco póngase una película de Bergman o de Eric Rohmer esas dos horas no van a ser las más corta hace subida pero cuando termine por contraste le parecerá que la vida transcurre a cámara rápida busque algo en Youtube lo que sea al azar en menos de diez minutos estará usted viendo los mejores videoclips en veinte los mejores vídeos de gatitos en treinta las mejores caídas en tres días su familia habrá puesto tu foto en los bricks de leche luego podría jugar hacer carreras con un rider de alguna empresa de reparto llamas pides una pizza una dirección

Voz 9 07:13 veinte minutos para llegar antes que el repartidor al destino el tiempo jamás pasa más rápido que cuando tienes mucha prisa este digamos que no es el sistema más barato pero permite recibir a los Reyes bien cenado asegurase de que eh un amigo sube a una nave viaja a velocidades cercanas a la de la luz según la teoría de la relatividad el tiempo pasará más lento para ese amigo usted no va notar ningún cambio pero según la teoría de nuestra mala leche que a otro le vaya peor le producirá usted un reconfortante placer culpable propone hacer una limpieza de amigos en Facebook gente que no ve suelo que ni siquiera con los desde nada con lo termines con Facebook empieza con Linkedin para cuando ella exterminado

Voz 5 07:47 estará a punto de arrancar la cabalgata la de dos mil diecinueve

Voz 9 07:50 dormir dormir es el sistema más simple y seguramente también el más eficaz le parecerá que los Reyes Magos han llegado en un solo parpadeo para consigue dormir existen muchísimos métodos desde aquí les recomendamos uno que consideramos infalible busque en Google análisis de la situación catalana si está usted alrededor de los cuarenta años intente hacer algo que acostumbraba a hacer cuando se tenía sólo diez

Voz 5 08:10 seis jugar al fútbol bailar sacerdote

Voz 9 08:13 Night ver Mazinger Z da igual no tardará en darse cuenta de los rapidísimo que pasa el tiempo y nada de lo anterior ha funcionado mude su Nueva Zelanda en las antípodas son exactamente las once y ocho de la noche de este cinco de enero y los reyes están a punto de llegar por el mismo precio después de hacer una mudanza cualquier regalo material le parecerá un exceso y a poder ser sea muy felices es un día bonito y nunca más Basabe

Voz 11 08:51 sí

Voz 12 09:12 y hasta

Voz 5 09:23 muchos ya habrán roto sus propósitos de año nuevo otros se los hacen cada día y crean que poco a poco los cumple llega a ser capaces con Cristina que significa cara

Voz 1 09:36 me es útil

Voz 13 09:38 ser capaces es un espacio de compromisos solitario once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces F seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0542 09:51 luchar contra los estereotipos es uno de los deseos de María Zabala para este dos mil dieciocho lleva quince años en silla de ruedas pero su fuerza y sus objetivos siguen intactos trabó

Voz 4 10:02 Har para romper barreras en el terreno de la disco

Voz 0542 10:04 la ciudad y hacerlo extensivo a todos los ámbitos sociales

Voz 14 10:08 hemos ciudad yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarnos un poco las barreras que tenemos por barreras mentales que tenemos todos lo primero que hay que dejar de ver esa la discapacidad como algo que que genera pena no mucho a la gente que que mira con pena cómo están de las o mira tiene una discapacidad visual yo creo que no hay que mirar a la gente con pena sino pensar cada uno en nuestro ámbito qué podemos hacer para facilitar la vida a esa persona con discapacidad que pueda continuar haciendo su vida normal

Voz 0542 10:43 es por ello que le acaban de conceder el premio Mujer a la implicación social por sus iniciativas orientadas a mejorar la inclusión de personas con discapacidad un galardón que ha recibido con alegría pero también con sorpresa

Voz 14 10:55 muy agradecida muy muy ilusionada es ido ese premio porque porque no me lo esperaba ahí con mucha ilusión porque me reafirma que lo que estoy haciendo va por buen camino y que mira ánimos para seguir adelante y para seguir luchando y realizando iniciativas

Voz 0542 11:16 el día a día de Mara pasa porque subida sea normal lucha es que el resto del mundo sea capaz de ver que las limitaciones a veces están en el entorno Hinault en uno mismo

Voz 14 11:26 yo voy a una clase de danza contemporánea e donde todo el mundo está pie y entonces desde no intentamos relleno intentó adaptar como puedo oído a clases de zumba donde tono no está de pie y la profesora pues intenta adaptarlo ciertos movimientos tranquilos puedo hacer todo el mundo nos podemos pensar en nuestro día a día podemos hacer cosas para facilitar que personas con discapacidad que usted a nuestro alrededor

Voz 15 11:46 tengan una vía completamente normalizada

Voz 7 11:48 es uno de los judíos ir millonario yo voy a ser millonario yo voy a ser millonario

Voz 16 11:57 no millonario es yo yo yo yo yo a ver a ver el pero de momento ni Johny Johnny nada tú vas a ser millonarios y tú porque este viernes hay voten el Eurochamp Món de la ONCE y tú y tú puedes ser millonario

Voz 18 14:26 sí

Voz 7 14:31 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero vicio de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto Es estas fiestas las familias

Voz 24 14:58 el puedes bajar la tele por favor de biblioteca en las nueve de la noche anormal laicos por favor

Voz 5 15:05 pero

Voz 4 15:06 al hablando la economía y el baño como les dé más vuelo tú no he felices fiestas

Voz 6 15:14 eh

Voz 1 15:20 hoy Pablo González Batista Cadena SER

Voz 25 15:26 Carlos Saura muy buenos días buenos días

Voz 5 15:29 buenos días feliz cumpleaños no cumple un año

Voz 25 15:31 ayer hoy ante un día más los vimos entonces me permite que le felicité hoy transmito lo que tú quieres que si un día más eh cuidado un día un año y un día más si me permite que el le compraron

Voz 5 15:43 el galo que estaba encima de la mesa ya lo que he visto que miraba de reojo puedo tratar de tú verdad sí pero en pues bueno no no sí si es para oírlo y además es para que lo utilice durante la entrevista si te apetece

Voz 25 15:54 ya tengo entonces no está el nivel de la puedes el papel están bien envuelto con mucho cuidado pero con los regalos demasiado bien por supuesto hombre es que merecía la ocasión lo merecía pero usted ochenta y seis años y un día

Voz 5 16:12 bueno no está al nivel de la medalla de oro de EGEDA que es la entidad de gestión de los Productores Audiovisuales que Carlos Saura

Voz 25 16:17 va a recoger a espada dibuja eso estupendo muy evidente gusta sí sí

Voz 1 16:21 ver hay un rotulador hay unas esferas pasteles que que que dibuja hubo estaba un rato largo

Voz 5 16:27 pensando en siete compraba un blog con el fondo de tierra o con el fondo gris y finalmente me he decantado porque tenía la chica en la portada

Voz 25 16:33 nueve está bien si quieres que dibuje algo que sí claro

Voz 5 16:35 ante la entrevista para que éste como además he traído estas fotos por si te inspira

Voz 25 16:38 no no no prefiere sin fotos no yo pinto de siempre señoritas

Voz 5 16:41 sí pero también he visto que haces fotos audios si quiere decir

Voz 25 16:45 a fotos es más complicado hay que tiene color

Voz 5 16:47 pero este esto volverá a mí me tomo Pinto tú bueno haber tienen que pinchar y hay que quitarle la etapa Carlos estos son de color el verde mira la foto se traído a Lorca

Voz 26 17:01 Buñuel al Che Guevara

Voz 25 17:04 tras Aguirre siempre está todos desde dejó claro que es un regalo Carlos y de la ley

Voz 5 17:08 ha usado complicadísimas sea lo es esa judíos

Voz 25 17:10 que voy es todo con una facilidad para que pueda inmediatamente aromas de radio bueno tocando pero pero es que la primera que Peter en vale ahora no voy a saber yo quitarla Tamara ahí está tú como hombre yo soy Pablo encantado Carlos a ver a ver

Voz 5 17:28 pero si me vas a pintar a mí lo que me llamen Pablo al señor tan bueno mientras mientras tanto si quieres hablamos vale normalmente en una entrevista con real con alguien con una trayectoria como la de Carlos Saura pues solemos hacer un repaso de la vida y obra del pasado pero en realidad yo tengo la sensación de que Carlos Saura sigue teniendo tan fija la mirada en la carretera tan fija la mirada en el camino que tiene por recorrer que no pasa demasiado tiempo mirando el retrovisor Carlos no me has hecho a mi casa a ver como de hecho dibujo y de otro

Voz 25 17:53 de hecho bueno me puedo quedar claro mira esto tiene aquí un toque él para no pero bueno esto es fantástica Éste es el

Voz 5 18:00 bueno luego ponemos una foto con criterio es una señorita un logotipo a el logotipo de calor es una señorita les debo decir que no va vestida a la señorita

Voz 25 18:07 luego algo que no su logotipo

Voz 5 18:10 su logotipo en buenas bueno decía Carlos que que en estas entrevistas solemos hacer como un repaso así a la vida a una una mirada hacia atrás pero Atila del retrovisor no te gusta demasiadas digamos que por hablar con un por usar el lenguaje que utilice un melómano como tú no eres muy de acuerdo el hombre hombre de Argentina si eres pero de recordar las dulces horas del ayer iguales diciendo digo eso sí sin duda

Voz 25 18:37 qué queda eso

Voz 27 18:39 todos los fantasmas del pasado dirigir alguna película ya

Voz 5 18:43 simplemente mira mira adelante Orlando correctos no

Voz 25 18:45 es una película es que te quitas fantasmas y pienso en el presente y el futuro ya el pasado lunes

Voz 5 18:51 es nuestra cuando aún no ha hecho cuarenta películas más de cuarenta películas pero bueno cuatro expone la cifra redonda cuantas cosas ha dejado atrás después de más de cuarenta películas

Voz 25 19:02 no porque eso cuarenta películas pero podía haber dicho cincuenta sesenta proyectos que se han quedado atrás como han hecho nunca Montoro desde que provistos dicho Krens han hecho Binter

Voz 5 19:12 mira voy abre ahora hablaremos de lo que tienes por delante pero teniendo en cuenta que estamos en el día de Reyes y que muchos proyectos o en la noche de Reyes y hay muchos proyectos que no salir adelante Si pudieras escribir una carta a los Reyes Magos para que mañana empezará a rodar Un proyecto de esos que han quedado en la recámara cuál sería

Voz 25 19:27 yo creo que deparará mañana lo que tengo que hacer es robar musical que estoy preparando para hacer ahora en México decirlo mañana mismo vamos yo ya estuve me vas a empezar mañana me gustaría pero todavía los productores no están preparados para eso pero bueno espero que en un beso en precio bajaría bueno a ver

Voz 5 19:45 pedimos desde aquí los productores por favor que se que se pongan las pilas Cannes por lo que he podido saber o ese proyecto el proyecto mexicano es un musical eso musical para el que por cierto podríamos utilizar otra canción sería esta tú

Voz 28 19:58 qué te quedes

Voz 29 20:02 El Rey de todo todo

Voz 25 20:06 todo

Voz 6 20:08 el Rey de todo el mundo una película en México otra cosa

Voz 1 20:14 quieres escuchar los los

Voz 25 20:17 lo que te demasiado despacito pero vamos muy bonito

Voz 5 20:20 con estas Chavela Vargas obviamente hay muchas versiones

Voz 25 20:22 escucha hubiera sido contra la más mayor se dejaba llevar por el ritmo y me parece un poco excesivo gesto tiene un ritmo mucho más

Voz 5 20:30 ha discurrido esto de que Chavela Vargas es excesivo lo ha dicho Carlos Saura lleno y eso musicales son musical además que que tiene argumento es más bien del tipo Tango

Voz 25 20:41 eso eso sí seguir en el que sino

Voz 5 20:43 poco cuentas una vez más con Vittorio Storari

Voz 25 20:46 no es posible si es posible vamos a veces es verdad porque todo está muy ocupado todavía estaba ya dispuesto para hacer la otra película mía si es que lo hacemos que es la de Picasso Unica se ahí sí que está ya verdad piensa palabra sí pero ésta tiene otras cosas vamos a ver si puede del sitio vendrá otra persona que el vamos a hacer

Voz 5 21:03 yo había oído que le había dicho a Woody Allen que lo sentía mucho pero que él tiene que rodar con Saura buenos tiempos

Voz 25 21:10 me dice mira Carles una maravilla Victorio y yo dejo todo por trabajado contigo yo lo digo siempre lo dejó todo pues al Ajax

Voz 5 21:17 me gusta mucho porque cuando hablas de de cómo de las cosas que te dice Vittorio es el gesto como describir los escribís las Amanda Iscar

Voz 25 21:24 estas manuscritas bueno estamos en comunicación pero aún no no no estoy todo el día escribiendo la victoria pero me informa ahora así como de entrada igual bueno pero cuando hacemos una cosa juntos

Voz 5 21:35 ahora estoy con el peso de Woody Allen pero sólo haciendo tiempo

Voz 25 21:38 la ya está encantado como todos dos hizo para hacer otras en la película ahora no sé como Woody Allen hace películas como se pueden a ahí sino detrás de otro

Voz 5 21:45 hablábamos el otro ya con con María Guerra que luego vendrá que se iba a acabar el año estamos todos preocupados porque novio astronauta había película Woody Allen no se puede terminar dos mil diecisiete preocuparse ya que haya estrenado finalmente dice que no es el el otro proyecto del que del que hemos hablado ya lo ha dejado caer es esa historia de Picasso y el Guernica con Antonio Banderas cuánto tiempo lleváis acariciando ese proyecto

Voz 25 22:08 pero no sería del ya te lo digo como no quiero hablar de pasado pero Pin pues seis años cinco años no sé cuántos no pero es un proyecto precioso y a ver si ha de un hiperactivo unas palabrotas no lo digo porque estuvo en la radio para decir que hay que ser muy pudoroso pues eh a ver si era hace como yo una vez

Voz 5 22:24 haberse suerte de no sé si es bueno con banderas ya está apalabrado también como con Storari o no

Voz 25 22:29 si no como maderos malagueños claro no además es que lo que pasa es que ahora con va a hacer esta serie para la para la dación Graphic de Picasso es su a mí me fastidia un poco pero en fin historias esto va da vida nueve claro bueno él dice que no que todo tiene que ver una cosa con la otra pero a mí me cuenta que le trae yo veía referido al ver la he dicho antes que la serie que han ahora

Voz 5 22:49 les podemos intentar Que parezca un accidente hacer algo con Nacional Geographic y que retrase un poquito el el esté estos son esto es una más

Voz 25 22:57 millonaria Antonio Banderas no les importa no sexy

Voz 5 22:59 le habéis dado Carlos un adelanto pero Zack puse cara a Antonio Banderas en Google ha comprado un jet privado

Voz 25 23:06 bueno tú sabes todo esto pues tienen mucho dinero no saben qué hacer con el que según Jeffrey compran Ferrari Lamborghini yo que sé que ya no saben qué hacer con el dinero pero lo que pasa es que Antonio diferencia porque como tiene una casi en solitario viven aquí pues le vendrá muy bien tener una final entre lo entre

Voz 5 23:24 Estados Unidos Londres ya los atascos son malísimos mucho mejor el la

Voz 25 23:28 mucho mejor dos proyectos para ir cierre de voy yo me vino te vendría mal a la sierra donde tú por ejemplo

Voz 5 23:34 con con tu dinero es mucho o poco invierte ingresen cosas como por ejemplo comparte máquinas de fotos

Voz 25 23:40 fue yo yo nunca he tenido mucho y un mundo piensa que yo soy millonario no siempre he vivido muy justo no protestó Vigo Vigo o vuestro tengo

Voz 5 23:50 yo estos regalos para los no existe

Voz 25 23:53 de todo esto está muy bien estas cosas son buenísimas esos pasteles si son estupendas de no sé qué me he preguntado a Saura

Voz 5 24:02 no te preguntaba si no te preguntaba

Voz 25 24:05 dos Si bueno es una afición que empecé a tener desde hace muchos años a una Argentina Miquel su cuento de Borges de repente encontré que había unas cámaras valentísimo ascenso momento en Argentina entonces empecé a comprar cámaras de fotografías me aficionado de setecientas personas

Voz 5 24:24 tiene por castigo o casi estoy

Voz 25 24:26 le acompañan que son son objetos maravillosos

Voz 5 24:29 cuántos ojos hay en tu casa en las estanterías olvidando te cuando entras

Voz 25 24:32 en algunas compras tiene solamente el objetivo hay algunas de dos como de Francia etcétera pues hay que hay ochocientos ojo mirándome de vigílame controla ni

Voz 5 24:42 algunas esas cosas que ocurren dentro de casa de Carlos Saura se pueden ver en un documental que ha estrenado recientemente el documento el de Félix Viscarret titulado Saura entre paréntesis esa última ese en el que se realiza una aproximación a tu figura desde la mirada de tus hijos un retrato de una hora y media que no sé cómo dialogará con tu natural humildad aragonesa pero que es absolutamente fantástico como espectador ya os digo que es una una gozada ya hay un par de frases que pronuncia documental que yo me apunté mientras lo veía que me encantaría comentar contigo aún la primera es pues ahora resulta que la casa es mi mejor película me encanta porque hablan poco de cuál es la relación del autor con su con su propia obra dice los músicos que las canciones un momento que no son de ellos me imagino que con las películas pasa un poco lo mismo no

Voz 25 25:23 nosotros lo que pasa es que es que trató de olvidar Biz películas algo que no podía vivir ahí directora de cine que les gusta mucho continuamente no yo recuerdo que Chaplin por ejemplo cuando yo estaba en su casa y en Vevey todas las todas las tardes supliendo una película de él estaba presente tiro basada muy bien bien de sus películas ha dado mucha felicidad que es divertido

Voz 5 25:42 qué te voy a decir pero vivía vivió

Voz 25 25:45 poco después de ver debido su su obra día no revisar yo soy todo lo contrario nada a mi me parece yo cuando tengo que hacer una película de las que he dicho primero trato de verla cuando la vio pues pienso que otras personas y haciendo ya no

Voz 5 25:57 Esteve y te gusta dice bueno este tío no rueda

Voz 25 26:00 ay ay ay ay no hace mucho en él en Sofía hay búlgaro allá basaron pasaron el dorado que yo no había visto hace años una copia malísima con una calidad pésima no me pareció nada una magnífica película me gustó muchísimo pero quizá porque el Estado de pésima no ya ya ya ya miras en ese más queda así podemos escuchar a Bach por ejemplo te parecería había nada maravilla bajo hombre años mi músico favorito a esta tertulia

Voz 1 26:26 es que no podíamos callar entrevista quiere

Voz 5 26:29 con este alguna pregunta más Selectividad también hay otra cosa que viene el documental que me llamó mucho la atención hay un plano de Sun como creo que es una una acción planeo en la cámara se mueve Cebé una ventana

Voz 25 26:39 de tu casa que está sujeta por lo que parecen ser dos Osos de mejor Federer donde tengo tres uno de oro y dos de plata sí pero los que están sujetando las ventanas son Osos de Oro de Berlín uno a vale vale para compensar no pero yo estoy muy orgulloso de de alguna manera porque

Voz 5 26:58 porque si no las ventanas darían golpe sobre todo gracias a Dios

Voz 25 27:01 he podido continuar haciendo cine claro si hubiera sido por España no hubiera hecho una película sí pero finiquite gracias a la cándida haber línea Venecia no pero en este caso además es que de esos sosos que son muy bonitos pues son muy pesados sirven para o para no solamente claro claro claro

Voz 5 27:16 según su función que adorna una función

Voz 25 27:19 la elección y el tercero

Voz 5 27:21 lo de plata sujetando la puerta del baño está dado otra ventana nada vale vale de acuerdo es una pena que mira tuviste oportunidad de ganar dos Oscars ha estado dos veces en Estados si hubieras ganado los cara igual para poner el rollo de papel de cocina

Voz 25 27:35 varias veces siempre es un proceso de Mamá cumple cien años empiece Carmen a correcto Tango Argentina sí sí sí cierto cierto es cierto

Voz 5 27:46 bueno pues no ha podido ser el Oscar pero bueno ya lo tendremos

Voz 25 27:48 no cambio nada de los Oscar no lo creo yo estoy más de ceremonias verdes son muy aburridas además son largas a bordo si esto se esto lo vemos desde fuera y además cuando una película de darle el Oscar pero luego hay otras películas maravilloso es que no lo sé que no lo los premios al siempre aleatorios no

Voz 5 28:06 si tiene un componente de la autoridad importante y te mandan las películas la Academia

Voz 25 28:09 Alejo Lior favor tengo cuarenta pelito ese par de ahora de la Academia Española academia la Academia Europea que las películas ir a Hollywood yo no tengo manda eso nunca voto

Voz 5 28:23 ah bueno eso es eso es honesto seguro que hay gente que vota que no he visto nunca

Voz 25 28:26 que sí porque por la amistad Lehman no es por cierto un abrazo ahí

Voz 5 28:29 con Blake que ayer sufrió un ictus y no desconozco en qué estado está en este momento de salud pero en cualquier caso no

Voz 25 28:36 muy muy simpático sin duda y Carlos

Voz 5 28:39 esas cuarenta ha visto alguna por porque han recomendado hecho este año la de verano de mil novecientos veintitrés que está Chiquita promete has visto alguna

Voz 25 28:46 lo veo que todavía no estoy esa película de verano que conozco la directora de todo el mundo me dicen que se parece mucho vuestro puesto de yo no lo he visto en mi casa lo han puesto y el anti reñida yo no voy a ver algún día con tranquilidad porque tengo la copia una un televisor gigantesco

Voz 5 29:04 desde todo el tiempo a lo mejor

Voz 25 29:07 poco antiguo para estas cosas porque iba a dedicar a ver películas pues no no podía escribir y pintar fotografías escuchar música películas y eso no es tampoco

Voz 5 29:18 hay que repartir el tiempo es curioso porque todo el mundo pasa por una etapa en su vida en la que tiene cierta desorientación en el mejor de los sentidos y no sabe muy bien porqué decantarse al a la gente normalmente la dura una década digamos que a los treinta una y además Tita duró toda la vida sigue haciendo cine sigues pintando sigue sacando fotos y escribiendo

Voz 25 29:37 pero soy soy un bailaor flamenco frustrado

Voz 5 29:42 piloto de motos también

Voz 25 29:44 esas tobillo porque rompe la cabeza que te digo yo por ejemplo soy músico frustrado me hubiera gustado pese esta suite de Bach maravilloso que estamos escuchando con condiciona me gustaría todo lo que toca o como este como coma uno de esto es una maravilla o no cada bueno igual va estiraron un poco alto pero tenemos la cumbia que que ha pedido a Carlos antes dejemos está en Colombia hace poco no ha entonces preciosa que de un festival queda precioso porque se proyectaban películas hay que igual no pero tocará a lo mejor la maracas se dan un barco siguientes que iba poniendo en Barcelona donde Scott Bratton abre llevaba no siempre debía jugaría por otro lado Wozzeck que se veían las películas un fondo de cumbia

Voz 5 30:27 pues mira es una buena solución podría exponer de las películas en casa mientras escuchan música muy al final obtendría salvo que define mucho tu cine que es una es la fotografía es centrarte en la imagen hacer una imagen que es verdaderamente preciosista no

Voz 25 30:39 es lo que estoy más es que creo que se pueden antes hablabas tú con con como ya yendo de de dije para hacer una especie de ópera Odyssey

Voz 5 30:48 estación de una obra de Mozart ya había puesto un

Voz 25 30:51 se trata pero no creo que no me gustó mucho me gustó mucho lo he dicho que yo amo Sarkozy mucho mejor luego viene Javier Limón es productor musical sabemos a proponer a ver qué cara pone cara

Voz 5 31:03 así como de circunstancias son

Voz 25 31:05 tus una como como una respetuoso

Voz 5 31:08 Carlos tú tienes cuarenta películas más de cuarenta tus espaldas imagino que uno ha pasado por todos los estadios ya ha sido director promesa ha sido director maldito ha sido director consagrado ha sido director de culto referente y maestro aunque esto no te guste en qué etapa Si tuvieras que poder de decidir en qué etapa me encuentro yo ahora en cuál

Voz 25 31:26 ya en cuál se siente más como estoy y no estoy uno tapa de de búsqueda activa curioso no tengo muchas cosas que es la cabeza de estoy escribiendo un nuevo guión acabo de publicar una novela que se llama ausencias donde se vamos a presentar a los da bien ahora en enero bueno me acuerdo de este premio Forqué que que te urgido a Zaragoza

Voz 5 31:49 ahora no está mal teniendo cuenta que ha sido a la India buscar premios que en Zaragoza casi un regalo no

Voz 25 31:52 no bueno yo soy también doctor viscoso de de donde también se desplazase y no quiero presumir pero soy siete veces siete veces y siete veces Madrid

Voz 4 32:03 y esa responsabilidad tiene siete birrete es en casa de esas que sí

Voz 25 32:07 y además Otto más importante todavía que es que hay una especie de hábito de irrepetibles eso en Oporto porque me he comprometido a defender el dio Oporto por el mundo entero

Voz 5 32:17 ha extraído vino de Oporto yo te regalo fuera sin hay vino de Oporto bueno vamos a publicidad dibujamos algo juntos

Voz 25 32:22 tiempo seguimos supuesta seguimos hablando después de la policia

Voz 5 32:25 genial

sigue a Hoy por hoy

Voz 20 32:37 por hoy piel facebook Hoy por hoy

Voz 5 36:12 bueno en este rato que sepan que en este rato de que hemos estado luchando

Voz 1 36:14 publicidad Carlos Saura ha dibujado

Voz 5 36:17 he hecho tres dibujos más yo he dejado a medias el primero han entrado que esto creo que ya lo han escuchado María Guerra y Pepa Blanes todas para darle más nueva estaban preparadas para su selección Blanes de guerra que por ahora vamos a convertir a convertir en una conversación con Carlos Saura

Voz 3 36:31 estamos encantadas de que Carlos Saura nos quite la sección yo me caigo

Voz 5 36:38 va a ser fácil Carlos es maravilloso ver el estudio lleno de dibujos pero queremos que producción tanta gente sí pero bueno lo que yo he tardado en intermedio Él ha hecho tres claramente mejor

Voz 25 36:48 podía haber hecho físico y en lo que he dicho

Voz 5 36:51 películas en mi vida son muy rápido muy rápido eres también director ciertamente prolífico además ha inventado un género estropeemos durante todos ha cimentado ese género musical que está a medio camino entre el documental entre la hay algunas películas que tienen argumento obviamente pero muchas son simplemente sucesiones de números musicales increíblemente bien rodadas por supuesto yo no sé si es consciente que con esto en la época de los videoclubs provocaste un problema grave porque no había dónde a ver esas películas no se sabía si ponerlas en la estantería de los musicales me imagino que la Nagy en estaciones de tren más o menos el mismo problema cómo definirías tú estás géneros tú yo defino

Voz 25 37:27 igual dice Carmen me parece recuerdo que que estaba nominada para los Oscar Robert Wise que ya sabes al director de que hubo esa historia muy simpático dijo Saura está tú has hecho en cine música revolucionario tiene que continuar esa línea o obedecido Clézio caso se creía como catorce quince musicales y si además es es curioso porque hiciste

Voz 5 37:50 de flamenco el flamenco fue nombrado Patrimonio de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad insiste fados fados Patrimonio Inmaterial de lo humaniza

Voz 1 37:59 J J también no pero la independencia de Huesca no no

Voz 25 38:04 qué Huesca al centro universo ah vale vale

Voz 1 38:07 pero pero se convoca independiente tú

Voz 4 38:11 sí ese es ahora el muy duro porque siempre que le pillamos por los festivales y hay cosas políticas lo intentamos ahí sacar el titular Hizbolá dice Aragón y solamente dice esto

Voz 5 38:20 bueno pues ahora dicho Aragón centro de universo que es ir un pasito más pasito más allá queréis charlar un momento con Carlos ahora mientras yo termino el dibujo

Voz 4 38:26 pues sí porque estábamos en el control he hablando con con su hija Anna Il estábamos haciendo Ana una entrevista paralela

Voz 3 38:33 sobre yo le he dicho donde enviará a ver de Carlos Saura

Voz 5 38:37 he dicho antes que parezca que era como de mi familia es que visto el documental hace muy poco y cuando he visto a nadie como mi hermana casi bueno ese documental documentales maravilloso porque

Voz 4 38:45 Carlos Saura no quiere hablar nada de su vida privada está dando cortes continuamente al director

Voz 5 38:50 hace sudar tinta china se puso de Jesús

Voz 25 38:53 es somos en eso me da vida privada muy muy muy especiales eh sí sí

Voz 3 38:57 eso es todo menos habló de cada cual exactamente mi vida está en mis películas y entonces

Voz 4 39:03 le preguntábamos a Ana qué qué películas se veía la neta de los simios

Voz 25 39:09 pero yo veo película de catástrofes porque me encantan ha procedido tonto Juventus estúpidos pero son hermosas no de de repente los Ángeles desaparece nueva yo una ola gigantesca si el planeta yo que se cae un delito un tuit no maravilla una música espantosa de verdad

Voz 1 39:28 hay que recordar que Sevilla

Voz 3 39:32 sí Dunkerque que nos ha dicho que es muy bien muy bien

Voz 25 39:35 no pero muy interesante está muy bien visible ha quedado mal verdad

Voz 3 39:37 esto del pero hemos de oro que nosotras tenemos programa esta semana cuál es has visto alguna no has visto ninguna de las eh

Voz 25 39:45 las tuvo todas por ahí pero no lo veo no porque no no os puedo apuntó voto por eso por lo que no nos pudo haber estoy como cuarenta películas de Hollywood para ver de otro tiempo me pasaba en español y me pasé el cine europeo no es que no tengo tiempo tuvo tiempo para otras cosas pero no para vivir cuarenta películas extendió cuarenta días para el hombre no puede ser

Voz 4 40:05 pero lo de ir al cine a ver lo de las catástrofes tiene tiene su punto no porque me imagino que

Voz 0202 40:11 eh que la gente te reconoce

Voz 25 40:13 no no porque está muy oscuro todo lo que va

Voz 4 40:17 veníamos Banderas tiene un jet porque no quieren que les reconozca

Voz 25 40:20 pero pero él es otra cosa no vive muy majo lo quiero mucho yo pero es otra cosa no no en mi caso no porque además claro de la película de los como ya empieza de nociones estos gigantes que maravillosos da cumplió que haces que te te queda sobre todo la factura oído dio muy delicado yo lo pasó muy mal porque pueden hemos ido demasiado fuertes podemos no fuerte no

Voz 5 40:40 ayer y le preguntaba a Lucas Vidal que es compositor de bandas sonoras y él es capaz de ver una película sin estar constantemente pendiente de la música que suena en ella cuando uno es director de cine tiene una trayectoria como la tuya tú puedes ver una película con cierta tranquilidad sin estar pendiente de donde entra el corte de si se va a colar el micro la pértiga por encima

Voz 25 40:56 a mí eso no me preocupan pero la música sí estoy muy preocupado porque utilizada normalmente a música en las películas no tranquiliza a veces simplemente para subrayar cosa que es una tontería escena de amor violines que entonces sí que amor de violín no tiene nada que es todo lo contrario no

Voz 4 41:14 qué les pondrías cola esta jota la cosa muy bueno es que Saura ha sido un muy muy buen seleccionador de canciones osea la sus películas tiene unas canciones super potente

Voz 3 41:23 qué deprisa deprisa en unas canciones que volquete más que te vas a Francia Premios del Cine Europeo hiciera bossa cantaron con un español de aquella manera el por qué te vas por todas partes y es una cosa mucho menos

Voz 4 41:39 bueno yo solamente quería un poco yo me acuerdo y he visto dispara no que fue una de las películas que Race con con banderas cómo ha ido esa relación cómo define esa va a Banderas eh como leves como Picasso esa película que estamos todos deseando ver que besen banderas de picas

Voz 25 41:55 cómo estás deseando ver la película yo sí estoy deseando hacerlas

Voz 1 41:58 a ver si me dejan unos eh

Voz 25 42:01 no pero cuál es el problema podemos llamar a que algún producto lo una de las cosas que yo creo que es un error tremendo estatuas de contar una película una novela juegue un actor diga yo es que soy o Juanito Yago un papel precioso porque Vila moro de detengan y absurdo contar nada nada nada

Voz 5 42:17 salía de Pepa a Pepa Blanes de María Guerra no deberían tener raptos

Voz 25 42:20 hacer un poco así una información general verdad pero no dar demasiados datos porque como ahora en las televisiones y los programas de Movistar te explican en argumento de las peleas

Voz 3 42:29 bueno ahí va María Guerra yo me yo tenía ocho puntos dicho bueno no lo digo porque en fin sé lo he visto Carles en La Script te prometo que no hacemos es

Voz 4 42:41 ese duro de pelar porque además claro uno está delante de Saura y lo que quiere es que le diga que cómo ve el mundo ahora cómo ve el cine desde el dos mil dieciocho como BS esto cómo ves el mundo ahora cómo lo ves

Voz 25 42:54 yo lo veo bien con una guerra pro una pero lo veo

Voz 5 42:59 pues nada nadie salsa y tranquila eso es que has visto demasiadas películas de catástrofes

Voz 25 43:02 en esta pero destacan claro es verdad es que es una ocasión televidente desgraciadamente no sé qué no el hombre si sigue cometió de lo vimos es siempre no sé qué al que están preparando para otra vez para el dominio para que más dominan el mundo quién es más fuerte que el más listo está en estudio botón rojo más gran favor es que es que estamos me parece mentira estamos en el medievo ya todo debido no sólo a las las patios en la frontera no lugares es toda Europa era un invento genial Si hubieran rozo de los Dallas no ahí vía ha subido todo de verdad

Voz 3 43:33 menos que de una moneda única non vale

Voz 25 43:36 tiene pasaporte pero vamos pero eso no ha conseguido

Voz 5 43:39 cuál sería la moneda La Moneda aragonesa si ahora te comienza la el la jota esto cuesta veinticinco J fue mira esta está muy bien Carlos crees que la guerra esperará a que

Voz 4 43:50 la campaña de acoso y derribo que ha iniciado tuit

Voz 5 43:52 para que escribas por fin tu autobiografía

Voz 0882 43:55 llegue antes

Voz 25 43:56 de la guerra pueden suceder dos cosas que se publica antes de mi muerte después de mi muerte se venderá mucho

Voz 5 44:03 ajá pero se venderá dos

Voz 3 44:06 si se alguna antes de que te mueras y luego ya no era eso es es el rover

Voz 4 44:12 primero Carlos Saura el el pudoroso Carlos Saura una autobiografía

Voz 25 44:16 precisamente para que no la cuenten otro eso sí para compensar para compensar esa ese pudor como tengo tantas cosas escritas verdad toda mi vida no pues he ido ido un poco juntándolos en el fondo es yo soy contradictorio porque con todas las fotografías que hecho de momento todo de mi vida no hay islas las amplio gran cosa que fíjate a pesar de todo quizá precisamente para no volver al pasado demasiado fino en el presente prepararme para el futuro

Voz 5 44:44 tienen poco que ver con lo que decías de las películas no las fotos están ahí es el pasado archivado digamos el pasado pasado ahora continuar hacia adelante sacando nuevas fotografías me ha sorprendido por cierto contrajera es la la Cámara hoy que suele

Voz 3 44:54 que llevará atlántico con las vimos y a pero bueno sacamos una foto

Voz 25 44:57 como siempre el móvil y hace fotos con móvil ahora empezado porque ya móviles son que le mejor no para lo que tiene veintiún megapíxeles que ya

Voz 3 45:06 aquí a ver si ese en el metro y el tren

Voz 25 45:08 no no no no tengo una cámara siempre pero tienen llevo móvil pero uno de comprado solamente por la Cámara porque yo quiere fuera de esto sí sí generosas para hablar bueno esto hay mucha gente que lo hace ya lo menos posible

Voz 5 45:19 se ha convertido en reclamo publicitario de una cámara de veinticinco megapixel luego llama también creo que creo que ya Manolo hemos comprobado me pone enfermo cuando yo muy mucho no

Voz 25 45:26 metro ir porque porque muy bien dentro desde mi pueblecito a Madrid Madrid cogerme tú bien digo que estoy metro ahí hay cuarenta personas XXXV con el móvil con los móviles a mi me parece que hemos perdido algo no se ha algo ahorrado pues yo podía hacer otras cosas no pensar y bueno pues ahí están jugando o estar escuchando están hablando están escribiendo yo al

Voz 5 45:50 tan curiosamente viendo películas subiendo series ahora las películas pensadas antes para un formato de una pantalla gigantesca las vemos en disco nueve pulgadas

Voz 25 46:00 yo viví cada cual de la y pero a mí me me preocupo mucho eso porque me parece que se ha perdido algo que se la legitimidad personal poder el para hacer otras cosas no no digo de leer que me parecería estupendo no no no sí siempre metido en su tiempo para para para distraer te para te la cabeza libre para hacer otras cosas no sé para qué voy a hacer mañana o pasado mañana o no sé en fin

Voz 5 46:22 estaba pensando que si lo de la autobiografía no se da bien siempre puedes publicar un álbum de fotos rosa una biografía a través de imágenes

Voz 25 46:29 no pero yo antiguo Isaí imposible porque tengo que tuvo como decía el proceso de archivar de archivarse voy a voy haciendo exposición de fotografías bastante seleccionados ya o de fotos audios que son son son son dibujadas no

Voz 5 46:40 finalmente lo has hecho ni un solo fotos audio si no uno