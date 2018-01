Hoy por Hoy (05/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 0228 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo esta mañana tenemos la vista puesta de nuevo en el Tribunal Supremo a la espera de la decisión final de los tres magistrados sobre la puesta en libertad de Oriol Junqueras que se va a conocer previsiblemente hoy esta mañana en Hoy por hoy hemos hablado con Inés Arrimadas La ganadora de las elecciones en Cataluña asegurado que ella no termina de creerse la defensa que Junqueras hizo ayer de sí mismo como un hombre de paz de dialogo reconoce además que es consciente de que tiene la obligación moral de intentar ser investida presidenta de Catalunya pero añade que ve difícil que lo pueda conseguir

Voz 1 00:42 ya sé que están renunciando a nada de lo que han hecho hasta ahora se sienten orgullosos de lo que han hecho hasta ahora por tanto por favor que no hubiesen Manu escuchar nuestros hijos delante de los jueces porque no es lo que dicen que yo no tengo ninguna duda de que si se el a más para intentar volver a hacer lo mismo uno es fácil pero desde luego nosotros tenemos la obligación moral de tener previstos todos los escenarios y de intentar luchar hasta el final

Voz 0228 01:09 Esquerra Republicana vuelve a matizar hoy las palabras de ayer de Gabriel Rufián en las que el portavoz de esta formación en el Congreso avisaba de que tienen en mente que Oriol Junqueras pueda ser el president de la Generalitat sí Carles Puigdemont no vuelve de Bélgica hoy Sergi Sabrià ha explicado que la apuesta de su partido sigue siendo que putts de Montse al presidente Barcelona Paul fue

Voz 2 01:27 a Esquerra sigue con las idas y venidas a cuenta de la investidura el portavoz del partido Sergi Sabrià aclara que aunque Junqueras consiguiera salir de prisión su único candidato a president sería Carles pudo más lo ha dicho en Radio Euskadi

Voz 3 01:39 caso sólo haya un plan el plan es disputa entre los independentistas son los ganadores sí que esté bien esto trabajamos

Voz 2 01:47 el candidato de Ramón porque según Esquerra sacó un mejor resultado pero sabría también ha aprovechado para recordar que el compromiso electoral de Cataluña era que Puigdemont si repetía o quería repetir como presiden volvería

Voz 0228 01:59 acató sobre esas negociaciones para ver quién va a presidir Catalunya Arrimadas ha reconocido también en la SER que no ha hablado aún directamente con los comunes pero sí que ha explicado que se han producido ya en las primeras conversaciones informales con la vista puesta en llegar a acuerdos sobre la composición de la Mesa del Parlamento

Voz 1 02:15 lo hemos hablado todavía vive que llegó con Xavier pero sí que ha habido ya que aquí primeras conversaciones informales en que entre los diferentes grupos parlamentarios ahora es fácil que que los como ustedes quieran dejar que el independentismo no deja de gobernar en Cataluña más fácil logos quieren apoyar hijo cuando búfalos los independentistas

Voz 0228 02:42 les contamos novedades a esta hora sobre el juicio de la Gürtel sobre los detalles de la composición del tribunal que lleva ese caso las acusaciones populares recurren ante el Poder Judicial los cambios que se hicieron y que provocaron que dos de los magistrados que estaban llevando el caso se vayan a quedar fuera del juicio las próximas piezas consideran que Concepción Espejel magistrada ha recusado en el caso por su cercanía al Partido Popular no debía intervenir para lograr esos cambios información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:08 el Partido Socialista ha presentado dos recursos de alzada al Consejo del Poder Judicial contra los cambios en el tribunal que tendrá que juzgar el caso de la caja b del PP y el resto de piezas de la Gürtel que han forzado la salida del juez que obligó a declarar a Rajoy como testigo los recursos se basan en dos aspectos fundamentales que la magistrada concepciones gel propuso los cambios voto a favor de ellos cuando había sido recusara por su afinidad al PP en la inclusión en el futuro Tribunal del juez Juan Pablo González el partido socialista entiende que González no puede formar parte de la terna de magistrados que juzgarán estos casos porque han expirado sus prórrogas de comisión de servicios debe regresar a su destino lo que le impide ser miembro de la sala a enjuiciar ahora

Voz 0228 03:52 es noticia que también les adelanta la SER a esta hora el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio después de que un menor fuera hallado muerto en la cama en un centro de acogida de Melilla también investiga el fallecimiento de un interno en la cárcel de Archidona utilizada como centro de internamiento de extranjeros en un caso archivado por la justicia ya en España aunque sí va a investigarse en Argelia de donde procedía este hombre informa Nicolás Castellano

Voz 1620 04:13 Francisco Fernández Marugán ha dado orden a sus técnicos para abrir una investigación de oficio sobre la muerte del menor Sufian ayer en el centro de protección La Gota de Leche de Melilla el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma para pedir una explicación de lo sucedido con este chico que hace dos meses había sufrido la amputación de un pie al atropellar el camión con el que pretendía colarse en un ferry para la península llevaba nueve días en el centro y ayer apareció muerto según ha podido saber la Cadena SER la institución también abierto una investigación sobre el fallecimiento del otro menor registrado hace quince días después de varios ataques al corazón echó a las averiguaciones comenzaron antes de su muerte cuando ya estaba en la UCI coincidiendo con una visita de los técnicos a la ciudad es la tercera investigación de oficio sobre la muerte de inmigrantes que abre la oficina que dirige Fernández Marugán en menos de dos semanas FARC porque también está investigando por su cuenta a muerte del argelino Mohamed en la cárcel Archidona

Voz 0228 05:08 doce y cinco el pasado año se duplicaron las muertes por gripe en nuestro país cuarenta y ocho personas murieron por este motivo en dos mil diecisiete y un año antes no habían llegado a la veintena la cepa de este mismo año está provocando saturación es en hospitales de varios puntos de España en Galicia por ejemplo se ha registrado un incremento de la gripe de hasta el setenta y cinco por ciento Santiago Ricardo Rodríguez

Voz 1817 05:27 son ya diez las personas fallecidas por la gripe en Galicia en la última semana han muerto cinco personas según los datos que acaba de facilitar la Xunta todos los fallecidos tenían indicada la vacuna antigripal bien por edad o bien por otros factores de riesgo pero tan sólo tres estaban vacunados pero

Voz 0228 05:41 amanece ingresados en los hospitales gallegos doscientos veinte

Voz 1817 05:44 cuatro pacientes con gripe confirmada mientras continúa las denuncias por colapsos en los servicios de urgencias en el caso de A Coruña la comisión de centro ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia contra la Gerencia del Hospital los sindicatos aseguran que hay pacientes que pasan hasta dos días en una camilla los pasillos a la espera de una cama

Voz 0228 06:00 en Cataluña hay doscientos cincuenta casos por cada cien mil habitantes han triplicado los casos sólo en la última semana volvemos a Barcelona Sergi López no tenemos a Sergi pero son los datos en Cataluña que también más o menos se repiten en otras comunidades del norte de España con la especial virulencia de la gripe este año es viernes el cinco de enero y más en titulares con Saras el by Carlos Cala

Voz 4 06:21 sobre el caso Lezo otro de los testimonios que ha servido al juez para reconstruir el pillaje del canal el sumario revela la confesión textual de Munro Rodríguez al hermano Ignacio González en la que reconoce que el dinero que le incautaron procedía de las comisiones por la compra de Nissan

Voz 5 06:35 en Francia tres personas han muerto por el temporal Eleanor que afecta a varios países de Europa hay además más de veinte heridos y tres personas desaparecidas se esperan inundaciones y nevadas en pleno fin de semana de esquí el riesgo de aludes se mantiene eleva

Voz 4 06:46 hoy a la venta en Estados Unidos el libro sobre Donald Trump en el que se describe por ejemplo común seny analfabeto el dice que son todo mentiras esos abogados han amenazado la editorial con acciones legales por difamación pero esta adelantado cuatro días la venta del libro

Voz 0228 06:58 hemos llegado así a las diecisiete de momento es todo Pablo

Voz 6 07:01 muchísimas gracias Antonio Martín hasta luego muy buen día continúan escuchando Hoy por hoy

Voz 7 07:13 hoy Pedro Pablo González Batista

Voz 6 07:19 bueno pues parece que se acaban las fiestas hombre lo ideal sería que pudiéramos terminarlas con buen sabor de boca pero me temo que no va a ser posibles porque tenemos con nosotros una semana más Álvaro Carmona hito más fuertes

Voz 0509 07:30 no ha habido que son muy buenos días chicos y honor compartir Radio por fin con Toni Garrido sí teníamos muchas ganas de conocerte Anthony siempre coincidimos con Iñaki mira eh hoy

Voz 6 07:41 con sabéis que no soy Toni Garrido negro tan tan

Voz 8 07:44 tranquilo Tony con nosotros no tiene porque ser modesto si es un ídolo para nosotros te explicamos nosotros normal porque él Mera

Voz 0509 07:51 el cargo de esto pero tampoco me ha contado mucho deja el cargo y aquí lo explicamos nosotros hacemos un resumen de la semana y entonces lo que fuera operado para Tomás momento Toni Garrido es un semi dios de la Radio J que el expliques nada bueno a mí no me viene mal le también os lo digo Modesto sea tú tuya en la sección por el contexto con nosotros tú vales

Voz 8 08:13 Toni va serios nosotros con la sección la semana

Voz 0509 08:17 en un ratito yo presentes vosotros y todo no me voy a sentar así para trabajar lata calentito hacerlo quería Toni voy a poner los pies sobre la mesa vale perfecto bueno han pasado muchas cosas esta semana pero nos queremos centrar en el acontecimiento que todos estamos esperando los reyes trabajando

Voz 8 08:36 exacto se llegaba al día ha llegado el día el día del año que los reyes trabaja los Reyes Magos caro por cierto no hagáis como hice yo el año pasado que dejé la puerta de casa abierta para bueno pues para facilitarles el trabajo y en lugar de traerme regalos se llevaron cosas me salieron las Navidades a devolver esta tarde muchos niños irán a la cabalgata verde cerca los reyes de hecho algunos ya están haciendo cola para pillar buen sitio si tenemos

Voz 0509 09:00 a un compañero con la unidad móvil adelante compañero sí

Voz 9 09:04 gracias compañero nos encontramos aquí en la plaza del Ayuntamiento ir mira a que hay un niño en Hola cómo te llamas no queda ese escrito ya a la carta a los Reyes

Voz 7 09:14 ya se verá la ONCE ya

Voz 9 09:19 mira aquí otra niña Hola cómo te llamas y que has pedido a los reyes tú me sí pido

Voz 7 09:29 el lo repelente de faltas eh

Voz 9 09:33 la mira vamos a saber quién lo encontramos por aquí aquí tenemos a a un señor un padre señor dónde está eso sí

Voz 10 09:40 no yo no tengo hijos ya ven compró los caramelos le ya me dirás Carmelo gratis y los únicos rivales que tienes aquí son niños habría que ser tanto para no venir otro sitio bueno para coger Carmelo en los bancos

Voz 9 09:51 ya saben se cuenco que dejan que es que sí que sí que ya no da mucha gracia se mira que estoy viendo aquí a a Vicente Ramiro el concejal de Cultura que organizar la cabalgata de este año señor Ramiro cuáles solo no

Voz 11 10:02 la de año anda delgados son que este año los Reyes Magos honraron ayer en moqueta los camellos para que del animal no Nostrum a pie al lugar de caramelos tira el gas O'Shea un fracaso no por supuesto llevado a ver al lado

Voz 9 10:15 dicen que está movían bueno pues así será la noche más mágica del año de compañero despedimos la conexión que tenga muchas cosas los Reyes Gómez

Voz 7 10:23 de compañero bueno algún agobiado igual deberíamos aprender no en nuestro nombre

Voz 0509 10:26 si el frío eh tonito sabemos lo tenemos marcado siquiera llamamos compañero Toni bueno compañera me gusta Camara compañero por lo menos no hay ninguna incorrección me consta

Voz 8 10:36 ya que algunos niños aún no han enviado su carta a los Reyes supongo que es esperan a dársela hoy en mano puedes para ahorrarse el sello yo Podesta

Voz 0509 10:43 no lo sé eso sí o quizá para que para que las carta nos Astra bien no haya un cruce y de repente no sé un adolescente le llegue algún regalo educativo no claro imagínate por Dios Álvaro eso ni en broma es que el drama con un con un de esto es de ciencia no no por Dios no no por cierto tú que has pedido a los reyes Álvaro tú yo he pedido un hermanito lo que bonito si cuidar de una un hermanito para los propios Reyes así son cuatro el año que viene me tramas regalos ya oído lógica lo llevo todo el año pensado tú que has pedido mira yo pido calcetines sí pues estoy harto de que cada año pido calcetines y meter en una play station estoy harto Goyanes psicología inversa no exacto exacto una Carta inversa Toni tú que has podido pese que no me lo voy a preguntar nunca pues yo he pedido unos colaboradores a la altura de este programa a su hermano y si se pueden saber mi nombre ya eso sería digamos rizar el rizo pero tampoco veo exigen oye no sólo son magos los reyes se hacen milagros bueno bueno a pesar de que esta noche cabalgata Hay tal todavía puede que haya algún niño que todavía no haya hecho la carta porque no sabe qué pedir así que nuestro patrocinador Estrella os proponen una idea

Voz 8 11:52 si se trata del mítico centro comercial galerías Marisol hombre conocéis todo eso porque como erais allí no si se van vamos a escuchar

Voz 0509 12:00 viajes también sí exacto

Voz 8 12:02 sexta planta y tienen la agencia de Argel Marisol se vamos a escuchar el anuncio que está sonando en todas las radios de España

Voz 12 12:10 Ein galerías Marisol encontrarás la mayor variedad de juguetes del mercado la obscena hemos

Voz 13 12:16 todos querían alegrías Marisol

Voz 12 12:22 los micro mal cromados tan pequeños que son imperceptibles al ojo humano a en lo creo yo hijo por la caja que quiere juega con la muñeca de moda Dora la decoradora ACA paredes explicada en Lula estira From al siglo XXI estimula tu creatividad con el juego de construcción Lego Calatrava

Voz 7 12:47 Juan mamá siempre es cabe es así cariño

Voz 12 12:50 emula a ídolos con el juego de mesa de Operación Triunfo

Voz 9 12:54 más allá de la casilla del olvido como José Vicente de OT seis

Voz 12 12:58 Didier CT en grande con la Oficina de Administración Pública de Playmobil pero a la Comisión hay sillas y mesas y no hay nadie saber te ha pedido a la cafetería al lado del Ayuntamiento de Playmobil hombre calle tan todos ven galerías Marisol recuerda

Voz 13 13:13 a día en una galería Gila al Bari son

Voz 0509 13:19 no me voy a bajar este de un MP3 en lugar de carta a los Reyes Magos voy a mandar esto porque básicamente habéis dicho casi todo lo que quiero decir bueno decir si miras debajo de promesa ya hay varios Michael Schumacher Machena haber imaginado el juego de Operación Triunfo imaginado como me ha venido a la cabeza la imagen del juego operación entonces he pensado que era un juego de operar a corazón abierto a estrellas fallidas de OT en plan quitarle un fémur a Javi han estás hablarlo está sí sí vamos a hablar no a lo mejor es que me voy a pedir Messi o o quítale el

Voz 8 13:48 el último nivel sería quitarle el talento a Ramón de OT tres que

Voz 0509 13:53 hay que encontrar si es macro mayor talento también no hay negocio vamos a hablar los chicos muchísimas gracias a vosotros todo lo que queráis avales a esta luego Toni

Voz 7 16:05 corren nuevos tiempos

Voz 12 16:07 estar Navas

Voz 18 16:19 Pablo González Batista que aténgase

Voz 6 16:25 y antes de terminar no sabemos la pregunta las preguntas que nos deja la llegada de los Reyes Magos pregunta número uno viendo el pronóstico lluvioso para esta noche al final la drag queen de la carroza de Vallecas Weill completamente tapada por una gabardina pregunta número dos se puede ser más impaciente más impaciente que Antonio Banderas que se ha comprado un avión de cuatro millones de dólares justo el día antes de que vengan los Reyes Magos pregunta número tres pedirán los culés a los Reyes una bandera española ahora que se ha publicado que Messi dejará el Barça en caso de independencia pregunta número cuatro tendrá algún tipo de ilusión Puigdemont en esta noche si lleva todo el año pidiendo cosas a los reyes y nunca le han hecho ni caso pregunta número cinco viendo la moda Peggy que asola a los hipster hoy los modernos se pelearán por el haba del roscón pregunta número seis cuánto carbón merecen los tuiteros que han suplantado identidades y amenazado de muerte a compañeros como Eva Hache el dar a Ciscar y Juanma Castaño la pregunta número siete habrán actualizado Sus Majestades los GPS para saber dónde entregar los regalos que les han pedido de seta barniz pregunta número ocho cuantos Not cuántas notas dejarán sus Majestades esta noche con el mensaje lo siento no podemos hacer nada para que la nueva temporada de Juego de tronos se estrene antes de dos mil diecinueve pregunta número nueve traerán los reyes salvo al Real Madrid esta noche o con el penalti de ayer en Soria ya han tenido suficiente regalo pregunta número diez y sobretodo aprovechando su visita por favor podría Baltasar explicarnos qué demonios es la mirra nosotros nos vamos

