Hoy por Hoy (08/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

qué tal qué tal está muy buenos días feliz año nuevo o ya estamos de vuelta este primer día laborable tras la Navidad va a ser un día de sol y de frío en casi toda España aunque ojo porque todavía se anuncian posibles nevadas en el interior de Andalucía el frío helador que tenemos aquí tiene muy poco que ver con los dieciocho grados que han tenido esta madrugada en Beverly Hills en California en la gala de los Globos de Oro que ha terminado hace sólo una hora y que son la rampa de salida hacia los Oscar gala que se anunciaba que ha sido efectivamente reivindicativa feminista en pleno tsunami por el acoso sexual en Hollywood actores y actrices vestido de negro para recordarlo pero no sé si el palmarés ha sido muy igualitario María Guerra buenos días

Voz 1457 01:04 en los directores siguen siendo ellos ha ganado

Voz 1491 01:07 todo cuatro premios la película tres Hanún

Voz 1457 01:10 adiós a las afueras con la veterana Frances Mc Dormand en el papel de una madre coraje es una comedia retorcida sobre la lucha de una madre contra un sheriff que no quiere investigar el asesinato de su hija no arrasado el premio a mejor director sea se lo ha llevado el mexicano Guillermo del Toro por su fábula la forma del agua que queda bien situada para los Oscar Isi en televisión las mujeres mandan son protagonistas creadoras productoras la miniserie Big Little Lies con Nicole Kidman a la cabeza ha conseguido cuatro premios es una historia de mujeres de clase alta maltratadas en drama el cuento de la criada y en comedia la maravillosa

Voz 1727 01:46 es el discurso de la noche María ha sido el de

Voz 1457 01:48 para Winfrey bueno impresionante impresionante y ha puesto en pie a la platea esta mujer Oprah Winfrey Premio de Honor la primera mujer negra que lo recibe ya declarado un nuevo día para las mujeres

Voz 3 02:01 se lleno de Huaxi

Voz 2 02:04 Elena ochentero

Voz 3 02:06 ya

Voz 1457 02:09 les digo a todas las niñas que nos están viendo que hay un nuevo día en el horizonte decía obra que ha pedido el final del silencio y el maltrato todos como decías vestidos de negro por este movimiento y piden que no se quede en una anécdota

Voz 1727 02:22 de este año sino que cambie definitivamente las relaciones de poder y el sometimiento en la sociedad amén María

Gallo lunes ocho de enero día de vuelta a la rutina para muchos regreso que bien envuelto en tormenta política por el caos el colapso de autovías y autopistas en el interior de la península ya están reabiertas todas las autopistas pero como saben cerca de cuatro mil familias pasaron hasta veinte horas atrapadas en la AP seis la autopista de peaje que comunica Madrid con el noroeste a través de la provincia de Segovia hay que se convirtió en una auténtica ratonera

Voz 5 03:00 nos encontramos a cinco kilómetros del peaje es de

Voz 6 03:04 de El Espinar pues llevamos desde la desde las siete de la tarde

Voz 5 03:08 el parados y los sigue con problemas psíquicos y con un hijo de cinco años y una niña de dos años y medio que le está costando dormirse en el coche

Voz 7 03:15 ha sido Rosa una auténtica porque coches parados atravesados volver

Voz 5 03:24 es que ya está restablecido el tráfico aquí cuando hemos vuelto a la AP seis hemos visto Kenny restablecido Mi máquinas quitanieve

Voz 1727 03:30 escenas de descoordinación que los oyentes de la SER llevan relatando desde el sábado durante veinticuatro horas nadie del Gobierno dio la cara y cuando lo hizo fue para tirar balones fuera El ministro de Fomento señala a la concesionaria de la autopista Iberpistas del grupo Abertis

Voz 8 03:47 la mente la aconfesionalidad la que tiene que tomar esas decisiones y dijo tener los medios según el contrato correspondiente y por lo tanto hemos abierto un expediente informativo para poder disponer de toda la información y poder hacer una valoración así en su caso sí pero que le llevar a cabo en determinadas correspondiente procedimiento de infracción nacida concesionaria dice

Voz 1727 04:10 que se coordinó con el ministro de Fomento y la DGT tira por la calle de medio y culpa a los conductores descarga cualquier responsabilidad en Iberpistas la empresa privada que gestiona sabía de pago Gregorio Serrano director general de Tráfico

Voz 9 04:23 ha habido conductores que luego nos han entregado o han tomado decisiones que Welteke que no han sido la

la propia piel la memoria las palabras de Rajoy en el año dos mil nueve que ahora le vuelven como un boomerang otra nevada colapsó entonces Madrid y el entonces líder de la oposición pidió nada menos que la dimisión de la ministra de Fomento de la socialista Magdalena Álvarez hoy de momento Rajoy sigue guardando silencio Íñigo de la Serna anuncia que comparecerá en el Congo eso a las ocho vamos a hablar aquí en Hoy por hoy con el director de la DGT y a las nueve nos espera también la directora general de la empresa privada que gestiona esa autopista Ana Bonet y en Cataluña continúa la parálisis quedan nueve días para la constitución del nuevo Parlament nadie sabe con exactitud qué va a pasar ese día Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 05:20 buenos días aún no hay ni siquiera una mayoría que garantice el independentismo el control de la mesa Inés Arrimadas insistió hoy en el diario El País en que ellos no han renunciado a nada vuelve a pedir para ciudadanas la presidencia del Parlament desde Esquerra presionan a la CUP para que formen parte de un hipotético independentista

Voz 1727 05:35 Alemania Merkel y sus han retomado ya las conversaciones para intentar reeditar la gran coalición después de casi cuatro meses sin gobierno

Voz 0027 05:42 la líder democristiana y su homólogo socialdemócrata tuvieron ayer una primera toma de contacto cualquier acuerdo de gobierno tendrá que ser aprobado por los militantes del espere

Voz 1727 05:50 y para reunión insólita la de hoy en Bruselas Seven el ex líder del eurofans hoy UKIP Nigel Farage el negociador europeo para el Brexit

Voz 0027 05:58 se enmarca en una ronda de contactos de Michel Barnier con los líderes políticos británicos mientras tanto la primera ministra Theresa May prepara una crisis de Gobierno probablemente hoy forzada por la dimisión de su número dos en diciembre

estoy aquí en España hoy se va a conocer el segundo informe preliminar de la autopsia debían Acker que puede ser clave para el futuro penal de su asesino confeso conocido como el chicle si se demuestra que hubo agresión sexual se podría enfrentar incluso a la prisión permanente revisible en los deportes con el empate de anoche en Vigo el Real Madrid se queda casi casi a los mismos puntos del Barça que del descenso Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 06:36 días Pepa dieciséis del Barça ya diecisiete del Alavés que marca los puestos fatídicos empate a dos con el Celta en Balaídos partidazo de Iago Aspas que se quedó sin el gol ayer por primera vez un penalti en Liga parado por Keylor Navas que junto a los dos goles de Bale fueron lo único válido de los de Zidane una jornada del final de la primera vuelta el Barça ventaja además al Atlético en nueve puntos al Valencia que junto al Real Madrid ocupan plazas Champions Sevilla y Villarreal están en Europa League el descenso es para Alavés Málaga y Las Palmas

muy importante hoy la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:05 las mucha atención ahora hay las próximas horas ante la posibilidad de que os encontréis hielo en muchos tramos de carreteras del interior donde además también hay bancos de niebla persiste mucha nieve todavía parte de la que ayer se deshizo se ha congelado durante la noche con temperaturas que son negativas en prácticamente todo el interior menos en el tramo final del Ebro también en el los ríos Guadiana Guadalquivir Kirk próximos en el resto del interior heladas ahora mismo nevadas esperamos a lo largo del día de hoy en Andalucía de hecho mucha atención en las provincias de Cádiz Málaga y Granada y en el resto del Estrecho por tormentas que pueden descargar con intensidad y nieve a partir de unos seiscientos a ochocientos metros de altura también algunos chubascos en el Cantábrico en la mitad este de Cataluña en el resto más sol que nubes sobre todo durante la tarde algunos chubascos al norte de las islas Canarias más montañosas

Voz 11 07:58 mi personaje representa algo que está en el centro de la conversación ahora mismo el abuso creo que podemos provocar cambios a través de las Esteve de cómo las contamos mantengamos Hands Say sin agua

mantengamos viva esta conversación sobre el abuso contra las mujeres pedía Nicole Kidman al recoger hace una hora su Globo de Oro a mejor actriz de miniserie en nosotros recogemos el guante Marina Fernández buenos días

Voz 1491 08:27 buenos días Pepa así porque precisamente hoy a partir de las diez en un tramo especial ya con Toni Garrido vamos a hablar de violencia machista de ese tema que aborda la gran ganadora de estos Globos de Oro Big Little Lies por el que ir más he llevado ese galardón el dos mil diecisiete fue el año de la revolución de las mujeres

Voz 1457 08:42 mi Tube que tan presente ha estado en los Globos de Oro pero está claro que queda mucha revolución pendiente para este dos mil dieciocho

Voz 1491 08:55 y esta mañana queremos intentará aclarar qué fue lo que pasó para que miles de personas se quedaran atrapadas en la nieve en toda una autopista la AP seis durante horas en las que lo decíamos hace un minuto nadie dio la cara así que a eso de las ocho y diez lo recordamos vamos a entrevistar a Gregorio Serrano director general de Tráfico de una hora más tarde a partir de las nueve hablamos con Anna Bonet directora general de autopistas compañía de Abertis al que pertenece la concesionaria de la autopista lo que nos cuenten lo comentamos en tertulia con Lola García Pablo Simón hijos Emmanuel

Voz 12 09:25 Double

muy bien queremos saber qué experiencia han tenido ustedes con la nieve buena mala o regular durante el fin de semana y qué les parece a los opinadores que una nevada se convierta en noticia política por lo que venimos contando

Voz 1491 09:42 qué opinan los oyentes de las escenas de caos de este fin de semana en las carreteras de cómo la concesionaria al Gobierno la DGT echan balones fuera incluso señalan a los conductores como posibles culpables del colapso más allá de eso por supuesto que nos cuenten si también han quedado atrapados por la

en este año dos mil dieciocho Se cumplen diez diez años una década de inicio de la gran crisis y hoy a partir de las ocho y media estrenamos una serie de reportajes de María Angela pone sobre cómo nos ha cambiado la vida desde aquel momento

Voz 1491 10:10 reportajes que vamos y de escuchando semanas semana y eso queremos preguntar esta mañana también a nuestros oyentes que han tenido que en sus vidas desde que estalló la crisis en dos mil ocho Si es que han cambiado algo pues en sus hábitos en su día a día en sus gastos como siempre estamos en en nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y esperando mensajes de voz audios en seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 2 12:30 hoy por hoy

Voz 0027 12:32 y no ayuda demasiado a recuperar la normalidad en las carreteras la caída de las temperaturas que se ha registrado esta noche en el interior de España aunque no se han repetido las imágenes de caos y de bloqueo que se dieron el sábado del sábado al domingo en la AP seis ahora mismo DGT María Forner cuáles son los puntos con mayores problemas para circular

Voz 4 12:50 hola muy buenos días pues a esta hora les podemos decir que en Madrid en la AP seis Se puede circular con relativa normalidad eso sí van a encontrar nieve en la calzada al paso por Collado Villalba desde las once de la pasada noche Se está dejando ya pasar a los camiones y se ha reanudado la circulación tanto en la AP cincuenta

Voz 1727 13:08 yo no como en la AP sesenta y uno Yen la nación

Voz 4 13:11 al seis eso sí está restringido el paso a vehículos pesados en la N seiscientos uno en Navacerrada en total hay ciento veintinueve carreteras con problemas por nieve en toda España de ellas en la red

Voz 1727 13:24 principal en Segovia tienen que tener precaución

Voz 4 13:26 AP sesenta y uno el paso por el Espinar en las seiscientos uno en Cuéllar en Ávila tengan precaución en la A50 la AP cincuenta y uno y la AP seis en Cuenca en la A cuarenta y tres en San Clemente y la AP treinta y seis en el mismo punto veintiséis carreteras de la red secundaria están intransitables especialmente en las provincias de Ávila y Salamanca treinta y cuatro carreteras necesitan todavía el uso de cadenas treinta de ellas en las comunidades

Voz 1257 13:55 Principado de Asturias Cantabria y Castilla León esta es la situación en estos momentos va mejorando eso sí poco a poco el Papa portando velas

Voz 0027 14:02 pero ahora mismo nada que ver con las escenas que se vivieron desde la tarde del sábado hasta la del domingo cuando la AP seis una autopista de peaje se convirtió en una trampa para las más de cuatro mil familias quedaran allí atrapadas algunas hasta veinte horas con niños con ancianos sin comida sin agua las tuvo que rescatar la Unidad Militar de Emergencias el Ejército mientras los responsables de la gestión empezaban a pasarle la patata caliente al Gobierno culpa a la empresa privada que gestiona la carretera esta la concesionaria insiste en que quién estaba al frente de la coordinación era el Gobierno y que ellos le habían entregado al Gobierno con tiempo el plan de contingencia que habían preparado Carolina Gómez

Voz 1727 14:36 buenos días buenos días más de cuatro mil personas

Voz 0393 14:39 quedaron atrapadas pero de momento ni el Gobierno ni la DGT ni la concesionaria asumen responsabilidad alguna de la Serna asegura que se habían tomado las medidas habituales para atender las carreteras y que el bloqueo que ocasionaron algunos coches accidentados fue lo que impidió a las quitanieves limpiar la calzada para restablecer la circulación el ministro pide comparecer en el Congreso exculpa al Ejecutivo del caos generado y subraya el hecho de que el único problema de relieve en toda la red de carreteras haya producido en la AP seis gestionada por una concesionaria

Voz 8 15:07 realmente es la concesión a la que tiene que tomar esas decisiones y de tener los medios contrato correspondiente y por tanto hemos abierto un expediente informativo a ya que ella ha arremetido para poder disponer de toda la información y poder hacer una valoración para en su caso si procede llevar a cabo el determina el correspondiente procedimiento

Voz 1727 15:31 pero infracción las declaraciones de De la Serna sí

Voz 0393 15:33 producían a las dos de la tarde del domingo diecisiete horas después de que la carretera quedara bloqueada Iberpistas emitía poco después un comunicado asegurando que ellos pusieron en marcha el plan operativo invernal bajo la coordinación directa de Fomento y de la DGT y señalaba que muchos vehículos habían accedido la autopista sin contar con el equipamiento necesario para hacer frente a un episodio semejante el director de la DGT Gregorio Serrano también ha culpado a los conductores no informarse correctamente

Voz 20 15:59 había previsto que desde hace años

Voz 0393 16:16 el director de la DGT fue informado personalmente de los acontecimientos a través de la red social Twitter donde algunos usuarios le recriminaron estar dando una información poco precisa o errónea poco antes de que la carretera quedará bloqueada Serrano aseguraba que el tráfico se había restablecido en ambos sentidos durante buena parte de la tarde en la página web de la DGT sólo se decía que estaba prohibido el acceso a los cambios

Voz 0027 16:36 esas explicaciones que ha prometido el ministro de la Serna son insuficientes para los grupos de la oposición que piden ya que alguien asuma responsabilidades políticas por por la descoordinación y el caos en un temporal previsto en una operación el retorno de Navidad también prevista Isabel Villar buenos días

Voz 1257 16:51 buenos días y el Secretario de Transportes el PSOE Pedro Casares acusa al Gobierno de mala gestión en las carreteras

Voz 21 16:56 han fallado medios se han tardado horas en actuar los medios faltado yo creo ya fallado mucha información y posteriormente yo creo que también ha fallado la coordinación

Voz 1257 17:10 Félix Alonso de Unidos Podemos reconoce que la responsabilidad principal en la gestión de la AP seis es de la empresa concesionaria pero no sé

Voz 21 17:16 sólo pero lógicamente tiene una responsabilidad subsidiaria en este caso es el Ministerio de Fomento y también lógicamente el Ministerio de Interior a la hora de gestionar la Dirección General de Tráfico

Voz 1257 17:26 y en Ciudadanos Miguel Gutiérrez critica el caos desatado en la carretera

Voz 21 17:29 creemos que ha sido algo caótico una vez más les había con tiempo que es lo que va a pasar y los recursos se tienen que poner a disposición de los ciudadanos que para eso se adquieren para esos invierte hasta no

Voz 1257 17:40 los tres partidos piden al Gobierno que dé explicaciones ya en el Congreso por la ratonera en que se convirtió la AP seis con miles de familias volviendo a casa por Navidad

Voz 0027 17:49 Cataluña En esta semana que empieza hoy independentistas y no independentistas tienen que tomar decisiones importantes antes de que el Parlament se constituya el miércoles que viene Junts per Cataluña debe concretar porque sus socios se lo piden debe concretar qué planes tiene Puigdemont Si vuelve de Bélgica si renuncia al acta aussie intenta desde allí una investidura a distancia que los expertos consideran imposible dentro de la ley y entre los no independentistas ciudadanos va a dar un paso más en su intento por por escenificar que no renuncia a la iniciativa que se les supone al ganador de las elecciones anuncia el partido Arrimadas que se va a reunir esta semana con todas las formaciones también las independentistas para explicarles porque a su entender ciudadanos tiene que presidir el Parlament como partido más votado algo que desde el propio partido naranja reconocen que que es casi quimérico Frederic Vincent bon día

Voz 0706 18:36 bon día unos y otros insiste en que lo primero es la composición de la Mesa del Parlament por tanto quién preside la Cámara lo dicen los independentistas hilo dice ciudadanos que insiste en pedir esta presidencia como fuerza más votada aunque necesitaría los votos de los comunes que hayan dicho y repetido que no solo

Voz 0027 18:50 a dar este es el primer paso primero obesas

Voz 0706 18:52 pues guber es lo que insisten sobretodo los independentistas aunque a la práctica Esquerra por ejemplo ya va pensando en el futuro gobierno su portavoz Sergi Sabrià vería bien que la CUP formara parte de él

Voz 1727 19:04 hasta dentro de la CUP con todas las dificultad

Voz 0706 19:08 no habría asegura que están contentos del trabajo con la CUP y se declaraba dispuesto a negociar para que los anticapitalistas se impliquen más sin embargo la Cubilla avisado que sólo alcanzarán acuerdos se existe el compromiso de activar la República porque la consideran proclamada

Voz 0027 19:26 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias la ultraderecha ha vuelto a aparecer este domingo en Valencia un grupo de ultras intento sin éxito boicotear la cabalgata de mangas de enero es una recreación de una cabalgata que se celebrará en el XXXVII cuando Valencia fue capital de la región

Voz 2 19:40 Radio Valencia natal enjundia on día centenares

Voz 0141 19:43 de personas aplaudieron a las malas en su recorrido mientras un reducido grupo de miembros de la extrema derecha les gritaban y pitaban entre ellos se encontraba José Luis Roberto líder del partido España dos mil que fue el que acudió a casa de la vicepresidenta para Oltra a cantarle el Viva España a la hora de la cena ayer no se produjeron incidentes aunque la policía realizó varias identificaciones la cabalgata Se celebraba ayer por tercer año consecutivo organizada por la Sociedad Coral El Ballet el objetivo de recuperar el espíritu de la fiesta de la infancia que se celebró en Valencia cuando fue capital de la República en el XXXVII

Voz 0027 20:14 en Italia toda la derecha también la extrema ha anunciado que concurrirá unida a las elecciones del cuatro de marzo elecciones generales desde el centro derecha de Berlusconi hasta los xenófobos de la Liga Norte corresponsal en Roma Joan Solés del encuentro

Voz 0554 20:27 hay una fotografía ante un espectacular árbol

Voz 0027 20:30 el de Navidad en San Martino el palacete ver

Voz 0554 20:32 buscó ni de Forza Italia con Salvini de la Liga Norte y Melo ni de Fratello y de Italia los tres Reyes Magos ya les llaman en Italia tras el acuerdo de formar una coalición derechista en las elecciones del próximo cuatro de marzo Berlusconi que se presenta como presidente a un inhabilitado por las condenas que ha acumulado ha iniciado la campaña de ofertas electo

Voz 2 20:53 además Vero mil euros al menos mil euros de pensión mínima cometido en las últimas encuestas de intención de voto otorgan a su coalición el cuarenta por ciento al Portes

Voz 22 21:05 la mayoría absoluta Berlusconi Berlusconi disculpable lo has dicho jugándose los últimos veinticinco años ya ha explicado Barroso ex magistrado presidente del Senado que tras haber protagonizado una una escisión en el partido democrático una izquierda cada vez más dividida se ha situado al frente de la nueva formación libres e iguales

Voz 2 21:26 Albini añadido por un puñado de votos quiere seguir negando la nacionalidad italiana a ochocientos cincuenta mil niños de extranjeros nacidos

Voz 22 21:35 en Italia unos tres la derecha italiana sólo ha empezado la campaña electoral

Voz 0027 21:41 en Alemania democristianos y socialdemócratas se vuelven hoy a sentar a negociar una más que posible reedición de la gran coalición de aseveran ayer Merkel en una primera toma de contacto tras el parón navideño a Alemania lleva ya tres meses y medio sin gobierno y ahora mismo la única salida que intuye para evitar la repetición electoral es reeditar esa fórmula la de la gran coalición a pesar de la negativa inicial de los socialdemócratas Ángel Villaescusa

Voz 1882 22:05 a partir de las nueve de la mañana se reúnen de nuevo los socialdemócratas con la CDU y la CSU bávara la primera toma de contacto este domingo ha sido positiva según un portavoz de esa formación antes de empezar la Reunión la canciller Merkel ya mostraba su esperan

Voz 2 22:20 latín decía llegar

Voz 1882 22:22 este primer encuentro de la ronda preliminar con optimismo su antiguo contrincante Martín Schulz y probablemente en un futuro próximo ministro de su Gobierno decía que los socialdemócratas no ponen Lira

Voz 9 22:33 la ropa bastaba sin Cano Gulf Minyons son han sino que van a defender desde el Gobierno políticas Rojas el punto de frío

Voz 1882 22:41 dónde de esta ronda que acaba el lunes las políticas de refugiados o la reforma de la eurozona su les pide a Merkel una integración más profunda siguiendo la línea de Emmanuel Macron el día veintiuno de enero en un congreso extraordinario los socialdemócratas votarán si siguen negociando o no con la cede

Voz 0027 22:57 y la vuelta a la actividad política en Europa va a dejar hoy una imagen de altísimo voltaje político se sientan a la misma mesa el negociador europeo para el Brexit que es Michel Barnier el euro fuego al antiguo líder del UKIP británico el hombre que promovió un estado de opinión en Reino Unido completamente antieuropeo basando se en mentiras en medias verdades que se destaparon sólo días después del referéndum del Brexit y mientras tanto en Londres inminente crisis de gobierno en el gabinete de Theresa May corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 23:25 no hay confirmación oficial pero todo apunta a que la primera ministra Theresa May realizará hoy una remodelación de Gobierno May se ve obligado a hacer un reajuste ministerial después de que en diciembre hubiera de dimitir su número dos de Mian Green por mentir sobre la pornografía que había en su ordenador de trabajo ayer May confirmó a la BBC que el reajuste es inminente

Voz 23 23:45 entonces Office ley incluye IMS

Voz 0273 23:48 la salida de TMB en Turín antes de Navidad implica que hay que hacer algunos cambios los voy a ser será un reajuste parcial porque la primera ministra debe por un lado mantener el equilibrio dentro del Gabinete entre partidarios del Brexit duro y los que apuestan por una salida más flexible de la Unión Europea por otra parte May sin mayoría en los Müller rehén de sus propios diputados tiene las manos atadas en esta remodelación está obligada a mantener a varios de los cargos más importantes no debería cambiar el titular de Asuntos Exteriores Boris Johnson el de Economía Philipp jamón el responsable del Brexit David Davis y la ministra del interior Amber Rudd es posible que asciende al ministro de Sanidad Jeremy Hunt que ocuparía el puesto dejado por Green como viceprimer ministro los rumores también apuntan a la salida de la titular de Educación de la líder de la Cámara de los Comunes este año político que ahora arranca será decisivo para que el Reino Unido negocie la vía que finalmente desea adoptar en su futura relación con Europa las negociaciones entre en una fase decisiva email busca la estabilidad en casa aunque sea precaria

Voz 0027 24:55 el primer Nuestro de Israel pide el cierre de la un Raquel es la agencia de la ONU para los Refugiados palestinas a pesar de que un informe del propio Gobierno de Netanyahu difundida en las últimas horas advierte de que cortarle los fondos a esta agencia podría empeorar la situación humanitaria especialmente en Gaza y que eso desembocaría en una situación catastrófica dice el informe Netanyahu pide que la honra desaparezca del planeta son sus palabras llega a decir que lo de que existen refugiados palestinos es una ficción corresponsal en Jerusalén b a3 Lecompte ir

Voz 24 25:25 la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos la obra es una institución antiisraelí que ya no tiene razón de ser y sólo perpetúa el problema de los refugiados palestinos así lo dijo Benjamin Netanyahu el domingo cuando pidió de nuevo que esta institución desaparezca y se integre dentro del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU el ACNUR con el primer ministro israelí esta agencia de la ONU creada hace setenta años para tratar el problema de los refugiados palestinos de Gaza Cisjordania Líbano Jordania se ocupa ahora de los nietos de aquellos desplazados palestinos que según Netanyahu ya no son propiamente refugiados el jefe de Gobierno israelí sigue así los pasos de Donald Trump quiere ha criticado duramente a esta agencia ya amenazado con dejar de financiar la anualmente Washington dedica unos quinientos millones de euros a la ayuda humanitaria a los palestinos y portavoces de la honra han respondido a Netanyahu que lo que perpetúa la crisis de los refugiados es sobre todo la incapacidad de las partes para sentarse a negociar ya han recordado que mientras no se logre una resolución del conflicto esta agencia tendrá que seguir trabajando

Voz 0027 26:36 la Justicia condena a tres años de cárcel a un hombre que se hizo pasar por yihadista para extorsionar a una víctima y conseguir que le entregara novecientos euros le dijo por ejemplo que quería el dinero para comprar armas y le dio a entender que si se negaba le mataría Alberto Pozas

Voz 0055 26:49 es la primera llamada que recibió fue clara soy terrorista yihadista necesitamos dos teléfonos de gama alta para atentar en este país de mierda los mensajes y las amenazas también eran directos por Alan que voy a el acusado le exigía novecientos euros para comprar armas que la víctima atemorizada llegó a ingresar en su cuenta pero los investigadores descubrieron que al otro lado del teléfono no había un lobo solitario siguiendo las directrices de ETA es era un extorsionador con antecedentes penales por dieciséis delitos idénticos la Audiencia Provincial de Guadalajara le ha condenado a tres años y un día de prisión además de devolver los novecientos euros que pagó la víctima

Voz 2 27:27 el

Voz 0027 27:28 el Real Madrid se despide la liga a una jornada para que termine la primera vuelta

Voz 1161 27:32 es más de la mitad de la temporada por delante ya ni a Josep en sus propias declaraciones tras la debacle del clásico cuando hablaban todavía de contemplar la remontada con el empate no a dos en Balaídos ante el Celta ya son dieciséis puntos los que hay entre ellos y el Barça aunque con un partido menos eso sí y casi tienen la misma distancia con el Alavés al que aventajan en diecisiete y que marca el descenso solo Keylor Navas que paró un penalti a Iago Aspas el primero que falla en Liga en su carrera y que no tuvo opciones en los goles célticos y el galés Gareth Bale que puso sus dos tantos fue el mejor de los blancos se salvan de la quema de los decidan la plantilla empieza a asumir la situación Marcelo

Voz 9 28:02 estamos jodidos estamos hundidos para mí es muy mala uno de los peores que ha vivido no estar hace con muchos puntos detrás del líder lo que tenemos que hacer es trabajar luchar ya a jugar el próximo partido para ganar hacemos de todo queremos marca los Gorg queremos no encaja los goles pero es de que fuimos no hay más remedio tenemos que correr luchar

Voz 1161 28:20 o sea que la plantilla no funciona bien Zidane sigue pensando que no necesita retoques

Voz 25 28:23 de momento no quiero a nadie y luego veremos hasta el día treinta alguno lo veremos pero de momento no porque porque estoy contento con mi prontitud

Voz 1161 28:32 y qué opina la directiva Butragueño en el palco en los micrófonos de Movistar

Voz 1727 28:35 tiene razón ciudadana al decir que el Real Madrid no necesita un portero en este momento

Voz 26 28:40 vamos a ver con respecto a nuestro entrenador nosotros sabes que que pensamos que es un entrenador extraordinario estamos encantados con él poco más tenemos que decir eso

Voz 1161 28:49 balones fuera abordado el Barça sigue a lo suyo trastero el Levante goles de Messi Luis Suárez y Paulinho será más potente todavía desde esta semana con la vuelta de Denver y las llegadas del brasileño Coutinho y el colombiano mina que suplirá la marcha además serán unos días el ex del Liverpool ya hablaba anoche en los medios

Voz 2 29:03 lo como nuevo jugador azulgrana es muy contento

Voz 9 29:05 todo muy feliz la verdad es que no soy yo estoy diciendo entonces gana activistas los ganas con

Voz 1161 29:12 desde las dos menos cuarto se vestirá de corto por primera vez en el Camp Nou rueda de prensa a las dos y media hizo espera que mina llegue durante el inicio de la semana

Voz 1275 29:18 cambio debe unos diez millones de euros además el dos

Voz 1161 29:20 tengo nos dejaba en Leganés uno Real Sociedad cero al Athletic dos cero y el empate a uno Villa por con esto en el Barça sigue nueve puntos sobre el Atlético once sobre el Valencia dieciséis sobre el Real Madrid que cierra los puestos de Champions un partido menos eso sí sólo tres puntos sobre Sevilla que junto al Villarreal ocupan los de Europa Ligue el descenso es para Alavés Málaga y Las Palmas una jornada dieciocho que se completa esta noche con el Málaga Espanyol desde las nueve vitrales valenciano Mateu Lahoz y en segunda con la primera vuelta ya completa Huesca Cádiz ocupan las plazas de ascenso directo de romance y Rayo granaderos de propagación descenso para Barça B Coró Córdoba Lorca Sevilla Atlético

Voz 1 30:01 son las seis

cambio no vamos a Cantabria Fermín Mier hola buenos días qué tal Pepa buenos días han muerto las tres únicas jirafas que había en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en la madrugada del sábado al domingo vaya madrugada en España por unas cosas y por otras pues se produjo un incendio en la cabaña en la que ser desbordaban

Voz 0027 30:24 siempre que más de treinta provincias están ahora mismo en alerta por bajas temperaturas en toda España y la nieve sigue dificultando en este momento la circulación en muchas carreteras María Forner déjate buenos días

Voz 4 30:34 hola muy buenos días pues ahora mismo en la Comunidad de Madrid se puede circular con relativa normalidad ya en la AP seis aunque tengan precaución porque van a encontrar nieve en la calzada a partir de Collado Villalba desde las once de la noche se está dejando pasar

Voz 1727 30:47 los camiones por esta vía también

Voz 4 30:49 dado la circulación en la AP cincuenta y uno la AP sesenta y uno ir a nacional seis aunque deben de tener precaución en esta vía al paso por Guadarrama en estos momentos está restringido el paso de camiones y vehículos pesados en la M seiscientos uno en Navacerrada continúan ciento veintinueve carreteras de toda la red viaria nacional compro

Voz 1727 31:10 lemas por la nieve en toda España en cuanto

Voz 4 31:12 a la red principal en Segovia hay que tener precaución en la AP sesenta y uno en El Espinar la A seiscientos uno en Cuéllar en Ávila en Ávila tengan precaución en la A50 la AP cincuenta y uno y también la AP seis en Cuenca encontrarán en nieve en el asfalto en la cuarenta y tres en San Clemente también en este mismo punto en la A P XXXVI hay veintiséis carreteras todas ellas afortunadamente de la red

Voz 1727 31:38 secundaria que están en transitables ella

Voz 4 31:41 de puertos de montaña especialmente en Ávila y Salamanca en treinta y cuatro carreteras necesitarán el uso de cadenas treinta de ellas en Asturias Cantabria y Castilla y León

Voz 0027 31:50 en Ávila Segovia las autoridades recomiendan que los niños no vayan hoy al colegio por las nevadas que afectan a estas dos provincias por no abrir no va a abrir ni la Escuela de Policía Nacional de Ávila que ha pospuesto el inicio de las clases hasta el diez de enero Eva Marín buenos días

Voz 0603 32:04 buenos días y es que tras la nieve llegan las heladas los metros de nieve acumulada la capital abulense hacen que el Ayuntamiento tenga en marcha todo el dispositivo de emergencias porque la vuelta al cole Se va a tener que retrasar ante las dificultades para transitar por las calles dificultades también es Segovia con el mismo llamamiento de la Consejería de Educación muy pendientes de los coles en toda la comunidad autónoma porque el transporte escolar seguro que no tiene fácil llegar a esos municipios para llevar a los niños al cole precisamente también por el hielo se reitera los mensajes de precaución que se evite salir en carretera aunque ellas han abierto al tráfico todas las autovías las placas de hielo serán una realidad en multitud de carreteras aconsejable llevar las cadenas

Voz 0027 32:44 hoy vamos a conocer el segundo informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver de Diana Quer puede ser determinante para saber si la joven además asesinada fue agredida sexualmente el responsable de la Guardia Civil de A Coruña asegura en una entrevista a La Ser que sino detuvieron antes a José Enrique a Boeing fue porque no tenían la certeza de poder conseguir una sentencia condenatoria con las pruebas que tenían por entonces Radio Galicia se lo todos los días

Voz 0846 33:07 a dos días el coronel Jambrina considera que es hicieron las cosas correctamente pero reconoce que corrieron un riesgo al no detener al chicle a pesar de la certeza de que era el autor de la desaparición de Diana Quer Jambrina Lo justifica cree que el riesgo era mayor por si una detención precipitada no conseguían una condena al coronel de la Guardia Civil admite que si no se llega a frustrar el secuestro de la joven de Boiro podríamos estar ante otro caso como el de Diana Quer

Voz 5 33:34 quiero haber producido pero yo les explicó las circunstancias decir doctor detenerlo precipitadamente también se pudiera haber producido cuando ya ha pasado por el juez y el juez ha dicho que no hay motivos para procesarlo no podemos estar detrás

Voz 0846 33:48 con el Jambrina considera que la motivación de este crimen sexual de confirmar la autopsia el abogado de chicle abandona su defendido y el caso sería juzgado por un jurado popular

Voz 1673 34:00 soy tu motor espero que conozcas la oferta viene lo de Ford con la que me puedes cambiar el aceite y el filtro motor cuatro por sólo setenta y nueve euros porque a medida que mis piezas se van ubicando me voy notando con más fuerza quizá no te des cuenta pero cuando el aceite está limpio me mantengo más joven y saludable con el cambio de año cambia el aceite

feliz año Pepa Bueno Díaz la audiencia de

Voz 1257 34:52 feliz año Pepa Bueno Díaz la audiencia de

Voz 1727 34:55 a hacer pública hoy la sentencia del caso Alhambra los cuarenta y ocho imputados se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por cometer un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento

Voz 1257 35:11 hoy está previsto que hoy conozcamos el fallo de este caso que quedó visto para sentencia hace más de un año una tardanza que ha provocado la queja de acusados y abogados y que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Lorenzo del Río ha reconocido que cede el plazos razonable para dictar una sentencia entre los cuarenta y ocho acusados encuentran trabajadores del Patronato guías turísticos irresponsable de agencias de viajes que se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida estafa falsedad en documento mercantil cohecho daños al patrimonio cuatro de ellos ya ratificaron un acuerdo que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de prisión el fiscal del caso con

Voz 1727 35:49 se ha acreditado que se realizaron accesos irregulares

Voz 1257 35:52 es a la Alhambra con turistas que entraban sin entrada o que estaba entrecortadas o incluso gente que entraba más del número que había fijado en los tics

Voz 1727 36:00 en el municipio gaditano de Medina Sidonia despierta hoy de luto oficial por la muerte de un joven de veinticinco años en una pelea en una discoteca y además Elena otra persona con heridas de arma blanca si el de veinticinco años como

Voz 1257 36:13 me decían natural de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda fallecía en el hospital el otro joven ha sido intervenido por la gravedad de las heridas el autor de las agresiones entregaba el mismo domingo la Guardia Civil y se encuentra detenido los incidentes ocurrieron de madrugada varios particulares avisaron a los servicios de emergencia que se estaba produciendo una pelea en una discoteca situada en el Prado de la Feria de Medina Sidonia tras lo ocurrido tras el fallecimiento de este joven el Ayuntamiento de Medina Sidonia ha decretado tres días de luto oficial

Voz 1727 36:43 feliz vuelta al cole Carazo igual

Voz 1257 36:46 él le pagan hasta junio

Voz 1727 36:48 los Mossos han detenido en Cadaqués en la provincia de Girona

aún fotógrafo que supuestamente grabó a una mujer con cámara oculta

Voz 1727 36:57 mientras ella se cambiaba de ropa para hacer la sesión de fotos los investigadores sospechan que no ha sido el único caso y que pueda haber más víctimas Frederic Vincent bon día

Voz 0706 37:06 bon día tal y como adelantó la SER este hombre fue denunciado por la propia mujer que sospechaba que tenía estas cámaras ocultas los Mossos luego comprobaron que efectivamente estaba estas cámaras lo detuvieron además de la Policía como decías sospechan que hay más víctimas para ello se ha creado un grupo en las redes sociales para coordinarse y compartir cualquier información que pueda servir de prueba la policía también he estado todo el material informático a este fotógrafo que suele hacer Books de jóvenes la mayoría

llevo un día también en la Comunidad Valenciana para Ana talent o día Pepa la familia de una joven ha denunciado su desaparición al sur de Perú se llama Nathalie Salazar tiene veintinueve años y estaba allí de vacaciones llevan sin contactar con ella desde hace casi una semana

Voz 0141 37:50 su hermana han pedido colaboración para poder encontrar las el avión por última vez el martes dos de enero fue alrededor de las siete de la mañana hora local cuando salió de su costa tal en los de marihuana en la calle Mesón de la estrella vestía una cazadora Rosa grande pantalones negros y zapatos de montaña a su familia pide que quién tenga alguna información para poder encontrarla que se ponga en contacto con las autoridades

Voz 27 38:13 cambio

Voz 28 38:14 no vamos a Cantabria Fermín Mier hola

Voz 1727 38:17 buenos días qué tal Pepa buenos días han muerto las tres únicas jirafas que había en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en la madrugada del sábado al domingo vaya madrugada en España por unas cosas y por otras pues se produjo un incendio en la cabaña en la que ser desbordaban

Voz 0628 38:32 pues sí el incendio acabó con la vida de las tres jirafas macho que tenía el Parque de Cabárceno que se queda sin uno de los ejemplares más espectaculares del recinto todo apunta a que un cortocircuito en el sistema de calefacción instalado en el recinto donde duermen los animales pueda haber sido la causa del incendio aunque los directivos del parque prefieren todavía ser cautos la investigación que desarrolle un equipo especializado que llega hoy desde Logroño será crucial para esclarecer el origen del fuego Javier Carrión es el director de la empresa pública que gestiona los recursos turísticos de canto

Voz 29 39:04 no sabemos exactamente porque bueno estamos apostando por la familia de Cabárceno no sabemos cuando cae muy tarde uniforme correspondiente a las causas

Voz 0027 39:16 bueno pues mientras los agentes de la Guardia Civil trabaja

Voz 0628 39:19 en la investigación la dirección de Cabárceno inicia hoy mismo las gestiones para incorporar ejemplares de jirafa al parque con el objetivo de que puedan llegar antes del próximo verano buenos

Voz 30 39:44 hola buenos días en el Puerto de La Luz en la forma

Voz 31 39:47 en Canarias el acuario Poema del mar que rinde homenaje con el nombre al pintor modernista Néstor Martín va a ser un recorrido por ecosistemas de agua dulce hasta los mares profundos incluyendo un gran cilindro con peces tropicales y la mayor venta en la curva de exposición creado por los mismos propietario de Loro Parque esperan convertirse en un nuevo atractivo para la ciudad y también un centro de investigación de la riqueza del mar en las Islas

Voz 1727 40:10 gracias Agustín gracias a todos son las siete menos veinte ya las seis menos veinte en Canarias

Voz 32 40:47 hasta ahora los iraníes empezaban a estudiar la lengua de Shakespeare con entre doce y catorce años algunos colegios privados ofrecían empezará antes con este idioma y los estudiantes que podían permitírselo acudían academias de pago el ayatolá Jamenei líder supremo del país que ahora que la difusión del inglés desde Infantil sólo sirve para promocionar una cultura extranjera entre niños y mayores según la charla quedado los profesores del país la expansión de este idioma una estrategia colonial para inculcar un pensamiento occidental en los jóvenes de su país por ello Jamenei ha asegurado que el inglés dejará de formar parte del currículum educativo aunque no ha precisado si podrá seguir endeudándose a título privado

Voz 2 41:27 a la edad de treinta años murió en Turín en

Voz 1727 41:31 Italia el escritor Primo Levi uno de los pocos supervivientes del Holocausto que ha publicado libros con su testimonio

Voz 33 41:38 las características del la distancia día no

Voz 0027 41:41 hablar al Homo

Voz 1727 41:43 la linterna el de tocar esta entrevista contaba Primo Levi lo que vivió en Auschwitz a su muerte en Francia se creó un centro con su nombre que ayuda a las víctimas de torturas de todo el mundo a superar los recuerdos Carmen Vela ha podido hablar con los responsables del CNI

Voz 0390 41:59 otro vivir después de la tortura es el lema del Centro Primo Levi en París esta institución independiente financiada por las organizaciones no gubernamentales donaciones con subvenciones públicas se ocupa de la difícil reconstrucción de la vida de las víctimas del terrorismo de Estado de las detenciones arbitrarias de las torturas la portavoz de Primo Levi Josephine voy ya ha mostrado a la Cadena Ser este centro donde hay psiquiatras psicólogos fisioterapeutas

Voz 34 42:26 aquí tenemos cuarenta nacionalidades diferentes principalmente todavía muchas personas de África subsahariana menores tenemos es setenta principalmente acompañado acompañados

Voz 0390 42:42 el centro trata en la actualidad a unas cuatrocientas personas son enviadas por a otras ONG o incluso por las autoridades cuando ven que el servicio público no las puede tratar por falta de especialistas e intérpretes ABC ser reciben tratamiento durante tres años los especialistas coinciden en que las secuelas de la tortura no se curan pero se puede aprender a vivir controlando los efectos del trauma

Voz 34 43:04 te llega al al centro todos Hidden que quieran olvidar todo lo que han vivido porque ya ya no quieren pensar el saber de todo eso lo que pasa es que ir para Vidales hay que hay que agradece produce proceso de rememoración ir a obtener al cielo a en que ha explicado todo el qué ha pasado para los niños más es más fácil los adultos tienen mucho más dificultades leer les cuesta mucho más salir de este Estatuto porque no tienen muchos contactos no tiene muchas muchos lugares como estos para expresar sus sufrimiento para avanzar no iban los niños se quedan seis meses un año como máximo muy

Voz 0390 43:58 no no se explica que ayudarles a expresarse a relacionarse con los demás es uno de los objetivos del tratamiento

Voz 34 44:05 son comportamientos no son enfermedades la mayor parte de la gente no tiene insultarme edades psiquiátricas son comportamientos agresivos tienen mucha vergüenza es uno de los una de las secuelas psicológicas más frecuentes

Voz 0390 44:26 no hay estadísticas oficiales pero los especialistas saben que uno de cada dos países del mundo tortura todavía entre los inmigrantes que han llegado a Francia en los últimos años estima que hay ciento cuarenta mil personas que han sufrido violencia en sus países de origen o durante el trayecto a Europa los profesionales y voluntarios de Primo Levi ayudan a curar el alma también cuando los demás tienen vacaciones

Voz 1727 46:08 esta mañana vamos a hablar con el máximo responsable de la DGT y también con la representante de la empresa privada que gestiona la autopista de pago para intentar aclarar cómo fue posible que miles de personas quedaran atrapadas durante casi veinticuatro horas veinte horas en algún caso en esa autopista de peaje pues algo tan normal en un mes de enero como la nieve aunque sea una gran nevada y por esto preguntamos hoy también a todos ustedes Marina Fernández que nos cuentan los opinadores pues tienen opiniones

entradas aunque la mayoría apunta en la misma dirección Raúl de Madrid

Voz 9 46:40 pienso que hay una responsabilidad compartida ahora bien es obvio y evidente que quién se lleva la peor parte es el usuario de la vía que se encuentra totalmente atascado con sus familias dentro

Voz 36 46:53 lo hizo en circunstancias lamentables durante demasiadas horas luego hay una responsabilidad muy muy muy grande por parte de la DGT el Gobierno de falta total de previsión de algo que se conocía desde hacía muchos días

Voz 1491 47:10 sí por eso también desde Madrid Antonio pide que el Govern

Voz 26 47:13 no asuma su responsabilidad juntos rojizo late la atención de la ministra de Fomento de la época

Voz 37 47:22 en en dos mil dieciocho pito o el de la misión de todo el desgobierno de este país por su tecla era incompetencia para manejar cualquier mínima situación

Voz 1491 47:34 para Carmelo de Valencia algo de culpa han tenido también los conductores

Voz 38 47:37 la verdad que no entiendo siempre pasa Edwards siempre hay que buscar culpables por la inconsciencia de la gente que está nevada estaba avisada desde hace bastantes días los puede salir a lo loco similar el tiempo yo no les voy en moto en apego pero siempre veo oscuridad

Voz 1727 47:53 como Carmelo no es lo único que piensa así