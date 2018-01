Hoy por Hoy (08/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1727 00:17 muy buenos días y el dos mil diecisiete Se cerró como el año de las mujeres dos mil dieciocho comienza con las mujeres de Hollywood reivindicando sede

Voz 2 00:25 es muy pesado bailó

Voz 3 00:29 sí estoy especialmente orgullosa inspirada por todas las mujeres que se han sentido lo suficientemente fuertes con el poder suficiente para hablar y compartir sus historias personales cada una de nosotras en esta sala está aquí por las historias que hemos contado Yeste años nosotras nos hemos convertido en la historia no pero no es sólo una historia que afecta a la industria del entretenimiento es una historia que trasciende cualquier cultura raza religión política o lugar de trabajo así que quiero expresar mi gratitud esta noche a todas las mujeres que durante años han sufrido abusos en silencio porque ellas como mi madre tenían hijos que alimentar facturas que pagar sueños que estoy pues

Voz 4 01:19 es Oprah Winfrey la periodista productor actriz empresaria estadounidense

en España el primer día laborable del dos mil dieciocho comienza hablando de descoordinación e imprevisión aunque en la versión del Gobierno a la descoordinación y la imprevisión se le llame ahora inclemencia meteorológica o imprudencia del conductor pero para las miles de familias que lo sufrieron se tradujo en hasta veinte horas de frío cansancio hambre y falta de información atrapadas en la autovía A seis y en la autopista AP seis nada menos que la de comunica Madrid con todo el noroeste peninsular nada menos que en la operación retorno de Navidad y nada menos que el día de la gran nevada de este año la autopista ratonera ya está abierta al tráfico pero mucho cuidado porque la nieve que ha caído este fin de semana sea helado durante la madrugada así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula en toda España está ahora María Forner buenos días

Voz 5 02:42 buenos días pues ahora mismo en la red principal no van a encontrar carreteras cortadas pero si continúa habiendo nieve en la calzada en los siguientes puntos en Madrid en la AP seis en Collado Villalba en Segovia en la AP sesenta y uno en El Espinar y en la A seiscientos uno en Cuéllar en Ávila precaución en la A cincuenta la AP cincuenta y uno y también en la AP seis en Cuenca en la cuarenta y tres San Clemente irá AP treinta y seis en el mismo punto continúan ciento veintinueve carreteras afectadas en toda España veintiséis están intransitables en la red secundaria siete puertos de montaña son necesarias las cadenas todavía en treinta y tres carreteras de la red nacional eso sí de las vías secundarias

Voz 1727 03:23 cuarenta y ocho horas después de que empezara el caos esta tarde a partir de las cinco se reúne el Comité Estatal de Coordinación que ha convocado ahora si el Ministerio el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido para analizar el dispositivo de respuesta al colapso de la AP seis ministro que ayer no habló sí lo hizo veinticuatro horas después del colapso Íñigo de la Serna responsable de Fomento para cargar la responsabilidad sobre la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP seis

Voz 6 03:52 eso la concesión a la que tiene que tomar esas decisiones y de tener los me dios correspondiente y por tanto hemos abierto un expediente informativo para la concesión

Voz 1727 04:04 área dice que organizó el dispositivo con el ministro de Fomento y la DGT culpa a los conductores Gregorio Serrano es el director

Voz 7 04:12 tráfico pues había advertido de manera reiterada de que no se circule por desafía Sevilla señalizado en todos los paneles de información a pesar de ello muchos vehículo iban sin cadena ha habido accidentes relacionados con el hielo y con la nieve ya accidentes se colapsan las autopistas las quitanieves no pueden acceder por los dos se complica todo mucho

Voz 0978 04:31 luego entramos en detalle pero ahora Jordi Carbó que no

Voz 1910 04:33 era este lunes de vuelta al trabajo y al cole buenos días

Voz 1727 04:36 las

Voz 0978 04:37 buenos días de entrada que la nieve ya no sea problema en el centro de la Península no porque tenga que caer más pero sí en el sur en Andalucía especialmente en el interior de provincias como Cádiz Granada y Málaga a partir de seiscientos metros la nevada puede ser intensas tormentas en puntos costeros de estas provincias también en la zona del Estrecho tiene cojones del país reiteramos la advertencia de mucha precaución en carretera porque mucha de la nieve que ayer se deshizo de más con nieblas todo esto con una temperaturas negativas puede hacer que os encontráis con placas de hielo en el asfalto de manera que mucha tensión en un día que al final será soleado en la mayor parte del país pero con ambiente plenamente invernal

Voz 1727 05:11 el curso político se reanuda con Cataluña envuelta en incógnitas ciudadanos empieza a negociar esta mañana una casi imposible presidencia del Parlament

Voz 0027 05:19 Parlament que se constituye el próximo día diecisiete y para presidirlo ciudadanos necesita entre otras cosas el apoyo de todos los partidos independentistas perros comunes y advierten de que no pactarán con un partido de derechas

Voz 1727 05:29 semana clave está en la comisión que investiga el rescate bancario en el Congreso

Voz 0027 05:32 mañana comparece al ex vicepresidente Rato imputado en el caso Bankia y que pueda acogerse a su derecho a no contestar a preguntas los exministros socialistas Pedro Solbes Elena Salgado también pasarán esta semana por la Comisión para aclarar su gestión en la crisis financiera

Voz 1727 05:44 en Israel el primer ministro Benjamin Netanyahu pretende que desaparezca la agencia de la ONU para los refugiados palestinos dice Netanyahu que la un rap dementes

Voz 0027 05:56 a irse del mundo porque es una institución antiisraelí que sólo perpetúa lo que Netanyahu llamó

Voz 4 06:02 la ficción de los refugiados palestinos

Voz 1727 06:06 y en deportes el Barça Villarreal presentan esta mañana sus refuerzos invernales sin cadenas Sampe no

Voz 1161 06:11 encadenan exceso es verdad los de Valverde al deseado Coutinho desde las dos menos cuarto en el Camp Nou el brasileño vuelve a Barcelona seis años después tras haber jugado cedido en All in the por el Inter en el Espanyol y a cambio de ciento veinte millones de euros más variables es el fichaje más caro de la historia del Barça Se espera que mañana llegue el segundo el central colombiano Jerry mina suplirá Mascherano a cambio de unos doce millones de euros y también colombianos el delantero del Villarreal el nuevo Roser Martínez el que presentarán desde las doce y media que sustituya el franco congoleño vaca

Voz 1727 06:37 a las siete y siete las seis y siete en Canarias

Voz 6 08:00 malita informarle nada está matrimonios informan a través de Twitter de la radio este atasco nacido una pera va auténtica porque cada vez más en intensa cada apuntó que no podíamos avanzar en H

Voz 1727 08:17 una noche horrorosa de la que el Gobierno dice también que la nevada fue descomunal mucho más intensa por ejemplo que la que en el año dos mil nueve provocó el cierre del aeropuerto de Barajas en Madrid entonces Mariano Rajoy pidió la dimisión de la ministra de Fomento la socialista Magdalena Álvarez ahora el Ejecutivo dice que el atasco de la AP seis era prácticamente inevitable ante la magnitud de la nevar así que lo hemos pedido a Jordi Carbó que trate Jordi hola hola de nuevo Creta como estamos que trate de cuantificar nos la importancia de esta nevada se puede decir de qué dimensión ha sido

Voz 0978 08:50 a verdad sin duda es una nevada que no todos los años sucede pero tampoco es extraño que se presente en el interior de la península vosotros mismos diferenciaba esos mil nueve que tan lejos en el dos mil quince también una nevada mucho más intensa colapsó muchas zonas próximas al Cantábrico es decir no es un fenómeno extraño es sabido estas nevadas pues cuando se presentan pueden incluso a veces mesura un poco es decir que estaba anunciada la nevada intensa teníamos avisos nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología pero a la hora de la verdad cuando está cayendo la nevada pues en muchos sitios podíamos decir que la naturaleza hace lo que les viene en gana sin duda una nevada intensa justificada unos problemas porque en cotas superiores a mil metros se acumularon cantidades de veinte a treinta centímetros asistimos también a diferencia de dos mil nueve ahora mismo los pronósticos nos permitían cuantificar con bastante exactitud la nevada sobre todo el erario que se acabó cumpliendo bastante bien pero no tanto trabajar con él

Voz 1727 09:46 visión que es lo que se pide en estos casos Jordi gracias un abrazo hasta luego hasta luego pues vamos con la rendición de cuentas políticas de los responsables de que esas vías públicas estuvieran transitables

Voz 1910 10:00 sobre ese detalle fija la mirada esta mañana Soledad Gallego Díaz lo más incomprensible de lo ocurrido en la tarde noche del sábado al domingo en la autopista de peaje AP seis fue la información proporcionada a los automovilistas fue como si la Dirección General de Tráfico y los concesionarios de la autopista ignoraran que existe internet sigue muchísimos conductores y pasajeros consultan por este medio la información vial antes y durante sus traslados según los testimonios de muchos afectados la página web de tráfico seguía calificando de amarillo el riesgo la y a las diecinueve treinta de la tarde del sábado cuando ya había miles de vehículos atrapados a lo largo de cien kilómetros amarillo significa exactamente que la calzada comienza a cubrirse se prohibe circular a los camiones obstruir murió de no deben superar los setenta kilómetros por hora punto nada respecto a poder cadenas au al riesgo de que el tráfico se paralice por completo lo que queda reservado para el color rojo los mismos testimonios aseguran que los paneles luminosos de autopista dieron la misma mala información si esos testimonios son exactos habrá responsables directos e inoperancia informativa del caos que provocó un caos que ya no insistió el domingo porque se procedió mucho antes a cortar los accesos dado que la nieve no hay sólo ni con especial intensidad sobre una única vía y que según el ministro de Fomento no se registraron incidentes tan grave dieciocho horas atrapados en ninguna otra carretera ese suponer que la investigación que lleva a cabo será pública rapidamente digamos por ejemplo en cuarenta y ocho horas no vaya a ocurrir como en otras ocasiones en que el expediente se prolongó durante meses email y meses de la juntos nunca más se supo

Voz 1727 11:47 hoy veremos qué tiene que decir Rajoy sobre la ratonera AP seis Si es que dice algo antes de presidir la reunión de la cúpula del Partido Popular también el PSOE reúne hoy a su dirección en el primer encuentro de la ejecutiva después de las elecciones catalanas Pedro Sánchez pretende recuperar perfil de izquierdas algo tocado después del apoyo que los socialistas brindaron al Gobierno para la aplicación del ciento cincuenta y cinco Inma Carretero buenos días

Voz 0806 12:11 buenos días por primera vez se reúne la ejecutiva del PSOE tras las elecciones del veintiuno de diciembre precisamente lo hace con el objetivo de sacar al partido del bucle catalán quiere la dirección del PSOE retomar la agenda social reforzar su perfil de izquierdas después de meses en los que según

Voz 1727 12:28 con el análisis de algunos miembros de la ejecutiva

Voz 0806 12:30 ha demostrado que sólo ciudadanos rentabiliza electoralmente la crisis de Cataluña así que Ferraz tiene el P

Voz 1727 12:38 propósito de no dejarse atrapar en este año

Voz 0806 12:41 asunto hoy hoy va a lanzar una propuesta sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones que Pedro Sánchez después va a discutir en asambleas ciudadanas previsiblemente va a arrancar este formato esta misma semana en Andalucía en Granada a las pensiones tiene previsto el PSOE dedicar el mes de enero en febrero van a lanzar sus presupuestos alternativos a los del Gobierno de Mariano Rajoy también con el objetivo de marcar distancias tras la alianza para aplicar el arte

Voz 1727 13:08 el culo ciento cincuenta y cinco en Cataluña y mientras la izquierda con la excepción de Portugal sigue dando el espectáculo de su división por tierra Mariaire la derecha encuentras siempre el camino para optimizar su fuerza en Italia por ejemplo se presentará unida a las elecciones generales que se van a celebrar el cuatro de marzo Forza Italia de Silvio Berlusconi la xenófoba Liga Norte el ultraconservador Fratello y d'Italia han llegado a un acuerdo y se volverán a reunir mañana para seguir ultimando los detalles de su coalición hoy también Javier Alonso

Voz 1910 13:37 eso buenos días buenos días hoy en Bruselas

Voz 0858 13:40 según el negociador europeo para del Brexit con el antiguo líder del partido eurofans Yuki con hay Alfarache que dice que llega a Bruselas para representar a los que votaron por el Brexit en total más de diecisiete millones de británicos a pesar de que en las elecciones de junio el UKIP apenas consiguió medio millón de votos y se quedó sin escaños en Westminster fuera es aprovechó su programa de radio dominical para arremeter contra un Gobierno que en su opinión no está trasladando a Bruselas el mandato de los británicos

las catorce es la A6 y catorce en Canarias

Voz 1727 15:03 el caso Lezo de ex o Mercasa son las causas que se acumulan en la Audiencia Nacional y que investigan el pago de comisiones a través de empresas públicas españolas a cambio de contratos en el extranjero la última en sumarse a esta lista el Canal de Isabel Segunda que los imputados en la trama Lezo utilizaron presuntamente para embolsarse mordidas millonarias Pedro Jiménez

Voz 1161 15:25 el Canal de Isabel Segunda no tuvo en cuenta a la hora de adquirir Emmys Auken el ADN de esta compañía figura el pago de comisiones para la consecución de contratos en Brasil así se desprende del informe forense Nick encargado por el Gobierno de Cifuentes incluido en el sumario del caso Lezo el documento advierte de que si se compra una empresa que paga comisiones para la consecución de contratos se entiende que los ingresos futuros de esa empresa están sujetos a esa práctica ya que en el momento en el que se dejan de pagar comisiones se pierden los contratos a ello hay que sumar concluye el informe los riesgos legales y reputacional es de la sociedad compradora el canal se suma así a otras empresas públicas investigadas por el pago de sobornos a funcionarios para conseguir contratos en el exterior como Mercasa tal y como explicó al hacer su ex directivo Armando Andrade

Voz 16 16:08 se entregaba dinero a los autos funcionaron dos cargos ya que a la vez que cerraba los ojos si efectuada muchas crema

Voz 17 16:15 a que

Voz 0978 16:19 o la empresa pública de armas

Voz 1161 16:21 de Fecsa investigada también por contratos acompañados de eso

Voz 0978 16:24 Bornos en Angola y hoy comienza en la Audiencia provino

Voz 1727 16:26 ya al de Álava el macro juicio por corrupción que salpica el PNV es el caso de Miguel que sienta en el banquillo a tres ex dirigentes de este partido en Álava acusados de utilizar sus puestos dentro de la formación para cobrar comisiones ilegales ser Vitoria Iker Armentia egun on

Voz 18 16:42 en un juicio que llega a casi ocho años después de que la Ertzaintza detuviera en Vitoria a parte de la cúpula del PNV alavés veintiséis acusados a raíz de la denuncia de una abogada cuya empresa había sido beneficiaria a dedo de la ampliación de un parque tecnológico cuando se le obligó a pasar por caja estas opuso y ante las presiones denunció los hechos era la punta del iceberg el fiscal sostiene que el número dos del PNV alavés Alfredo De Miguel lideró un entramado societario para el enriquecimiento personal y de terceras personas de forma ilícita pide para ella el resto de acusados un total de cuatrocientos cincuenta años de cárcel por delante diez meses de juicio

Voz 1910 17:19 no

Voz 1727 17:23 iba a ser la noche de las mujeres y lo ha sido no sólo la alfombra roja que en esta edición de los Globos de Oro ha sido una alfombra negra contra el acoso sexual también en el palmarés porque la película tres anuncios a las afueras sobre la lucha de una madre para investigar la muerte de su hija se ha hecho con cuatro premios aunque el mejor director bolas Selu nombre Guillermo del Toro en televisión también son ellas las protagonistas con las series Big Little Lies el cuento de la criada como grandes triunfadoras de una gala que se ha escrito en femenino Lucía Taboada

Voz 1910 17:56 este año no hubo preguntas en la alfombra roja sobre vestidos hubo pregón

Voz 1322 17:59 contar sobre la brecha salarial sobre el acoso sexual que ha asumido Hollywood

Voz 1910 18:05 hubo un color indiscutible el negro de la ropa y unas protagonistas indiscutibles ellas el discurso inicial del presentador Seth Meyers fue toda una declaración de intenciones

Voz 4 18:17 una en

Voz 1322 18:18 buenas noches damas y caballeros restantes dijo en esta atmósfera reivindicativa con discursos memorables ovación para Kirk Douglas que saltó al escenario con ciento un años

Voz 1910 18:30 aunque para sentida y alargada ovación la recibida por Oprah Winfrey premio Cecil

Voz 2 18:35 muy Méndez no o muy duras

Voz 1322 18:39 lo tiempo las mujeres no han sido escuchadas NYSE las ha creído cuando se atrevían a contar su verdad al poder de los hombres pero el tiempo se les ha acabado

Voz 1910 18:48 y añadió que nadie nunca más tenga que decir yo también ha sufrido acoso sí

Voz 20 18:59 muy tremendo que haya pasado lo que ha pasado con la nieve que pueda quedar la gente atrapada de estar forman me parece un humano ya quería pedir por favor la dimisión del Nobel Elena Álvarez ahí no perdón que ya me está ella bueno pues en ese caso de Íñigo de la Serna

Voz 0603 19:18 como a Rosa de Madrid Antonio deja en las explicaciones sobre el caos en la AP seis Le han hecho recordar tiempos pasados

Voz 21 19:24 la palabra del Señor director de la Dirección General de Tráfico me recuerdan unas más lejanas en esto de Álvarez Cascos cuando dijo que lo grande exactas que se producían en las salidas de vacaciones eran culpa del nivel de vida de los españoles que se podían permitir salir todos juntos

Voz 1910 19:42 para José de Barcelona lo que han hecho los diferentes

Voz 0603 19:45 sables tiene un nombre

Voz 22 19:46 lo que pasa aquí de lo que pasa muchas veces que está encantados el deber éxito y lo que es la vergüenza es tenerlo

Voz 1910 19:53 tanto balones gracias

Voz 0603 19:56 a todos

Voz 23 20:00 hoy por hoy

Voz 1910 20:09 sí

Voz 25 20:10 puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:15 con dos grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días se mantiene la alerta por frío en Madrid por bajas temperaturas mantiene el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales de la comunidad aunque la situación en las carreteras ha mejorado bastante sigue habiendo nieve en algunos puntos hay que circular con precaución pero se puede circular tenemos relativa normalidad a esta hora en la AP seis aunque hay nieve desde Collado Villalba desde las once de la noche los camiones pueden circular ya por esta vía de peaje se reanudado también la circulación en la Nacional VI aunque se recomienda precaución también por la nieve en Guadarrama Se mantiene restringido

Voz 1727 20:49 el paso a vehículos pesados eso sí en la M seiscientos uno en Navacerrada es la situación a esta hora después del caos

Voz 26 20:57 Nos encontramos a cinco kilómetros del peaje en hombre

Voz 6 21:01 en El Espinar bueno llevamos desde las siete de la tarde y parados tienen con problema Asimo y con un hijo de cinco

Voz 26 21:09 años y una niña de dos años y medio que está pasando en el coche es así

Voz 6 21:12 yo os a una trampa

Voz 27 21:15 en picado porque coches parados atravesados volver con y cuando hemos vuelto a seis hemos visto que Mi restablecido mi máquinas quitanieves

Voz 1275 21:27 sí moños de las decenas de familias que se vieron atrapadas en la AP seis el sábado por la tarde noche cuando intentaban llegar a Madrid el tráfico ferroviario también ha restablecido esta mañana entre los municipios de Castilla y León y Madrid especialmente entre Segovia y la capital y poco a poco todo vuelve a la normalidad la Comunidad ha puesto a disposición de Fomento de la Junta de Castilla y León parte de su dispositivo para paliar los problemas en las carreteras se ha facilitado también ambulancias a petición de la UME Unidad Militar de Emergencias para rescatar a todas esas personas se quedaron atrapadas el director de la Agencia de Seguridad de emergencias de la región Carlos Novillo no ha querido mojarse en declaraciones a la SER

Voz 1727 22:03 sobre quién es el responsable de esta situación

Voz 28 22:05 yo creo que hay que esperar para analizar todas las circunstancias que sí que se hizo información se ha hecho entendemos que desde el Estado que es el competente en esta en esta carretera ya esa concesionaria también eh pues se habrán hecho las medidas oportunas de prevención y de previsión bien hay que analizar qué es lo que ha producido ese embotellamientos durante esas horas y en la historia pues entiendo que buscará un análisis el el departamento correspondiente de del Estado para para ver qué qué es lo que ha sucedido en este punto de la carretera

Voz 1275 22:35 la Comunidad de Madrid ha pedido a los ayuntamientos de la región que tome medidas que sean previsores esta mañana para garantizar la movilidad en el interior de los municipios de este primer día laborable tras las fiestas navideñas ha podido sobre todo que se eche sal y se mantengan limpios los accesos a centros de salud a colegios o el transporte público enseguida vamos a ampliar la información de servicio antes más noticias de este lunes en titulares con Israel Aranguez

Voz 0978 23:02 les han levantado las restricciones al tráfico privado en la Gran Vía tras el periodo navideño Se mantiene el espacio ganado por los peatones delimitado por una valla provisional y los coches siguen con dos carriles por cada sentido la configuración va a ser la misma mientras duren las obras de remodelación

Voz 1275 23:15 el juez de la Púnica citado hoy a declarar como investigados a tres empresarios que presuntamente ayudaron a ocultar el patrimonio ilícito del ex consejero madrileño Francisco Granados entre estos bienes figuran el chalet de lujo de Valdemoro localidad en la que también fue alcalde

Voz 0978 23:28 José María Alonso toma posesión esta mañana como nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid la ceremonia va a tener lugar a las once en el patio de la biblioteca de la institución y asisten entre otros el ministro de Justicia Rafael Catalá y la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes

Voz 1275 23:40 es el Real Madrid empató anoche dos dos al Celta de Vigo los de Zidane siguen en puestos de Champions pero están ya a dieciséis puntos del Barça en Liga y en baloncesto el Fuenlabrada secuela en la Copa del Rey tras vencer al UCAM Murcia

Voz 4 23:53 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta hirió ofrece la información del tráfico estamos

Voz 1275 24:02 ampliarles hasta ahora la situación del tráfico en las carreteras madrileñas DGT María Forner buenos días

Voz 5 24:08 hola buenos días pues ahora mismo se circula ya con normalidad en la AP seis en la p cincuenta y uno y en la AP sesenta y uno también en la nacional VI aunque deben tener precaución al paso por Guadarrama donde sí está restringido el paso de camiones en la M seiscientos uno en Navacerrada además la hora punta nos deja retenciones en todos los principales accesos a la capital yo estamos pendientes de un accidente la M40 en los recintos feriales hacia la carretera de Burgos y otra colisión en el entorno de Vallecas que está generando retenciones hacia la carretera de Andalucía

Voz 1275 24:39 sea como despierta el tráfico en las calles de la capital pantalla Margarita Pérez buenos días

Voz 29 24:44 hola buenos días pues con incidentes en túneles y mucha atención porque ésta ha cortado el túnel de la plaza de la República Argentina sentido Francisco Silvela se realizan trabajos de mantenimiento por filtraciones repetimos nuevamente cortado el túnel de la plaza de la República Argentina

Voz 1910 25:00 nada sentido Francisco Silvela

Voz 29 25:02 también está cortado en este caso el túnel de Pío XII en el sentido desde M30 sentido Monforte de Lemos Sinesio Delgado en ese sentido desde M30 cortado el túnel de Pío XII también por el mismo motivo

Voz 1275 28:11 vicios sanitario un grupo de psicólogos que va a acudirán los sucesos que puedan provocar en los pacientes son sus familiares estrés postraumático que es un trastorno que puede generar ansiedad extrema pesadillas o incluso alucinaciones normalmente lo asociamos a situaciones de conflictos bélicos de desastres naturales pero también puede aparecer después de un accidente de tráfico la muerte violenta de un familiar o una simple agresión

Voz 0978 28:32 la detención in situ temprana

Voz 1275 28:35 es fundamental para evitarlo información de Teresa Rubio

Voz 1727 28:38 el servicio va a funcionar las veinticuatro horas del día

Voz 1933 28:40 ya los trescientos sesenta y cinco días al año en principio va a estar compuesto por doce profesionales psicólogos clínicos seis técnicos iba a contar con una dotación económica de algo más de medio millón de euros

Voz 1727 28:51 hay ideas que suma uno uno dos pueda ofrecer ate

Voz 1933 28:53 tensión psicológica ante sucesos traumáticos producidos en situaciones de Urgencias Emergencias y Catástrofes este trastorno también se puede producir como respuesta al dolor o crisis emocional ante la comunicación de la pérdida de un ser que

Voz 1727 29:07 herido o el proceso de donación de órganos de Un

Voz 1933 29:09 Emiliano casos clínicos ante los que el equipo de atención psicológica también se desplazará al lugar requerido como por ejemplo las urgencias de los hospitales en caso de catástrofe los psicólogos del Summa uno uno dos no sólo para atender a las víctimas directas también a los profesionales que intervengan ya sean sanitarios o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que también están sometidos al estrés de situaciones extremas

Voz 1275 29:34 idea aunque desde hace seis años los comercios pueden comenzar sus rebajas cuando quieran el día siete de enero es para muchos la fecha oficial como cayó en domingo este lunes muchas tiendas comenzarán con los descuentos unas rebajas que pueden ser positivas para el bolsillo pero también para de empleo hasta quince mil contratos está previsto que se firmen en Madrid este mes de enero

Voz 1 30:01 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1910 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy comienza el lunes ocho de enero y aunque en la AP seis en la autopista del caos durante el fin de semana se circula ahora ojo porque ha helado esta noche y la situación sigue complicada en muchas carreteras en toda España sobre todo en la red secundaria tanto que la Junta de Castilla y León aconseja a los niños de Ávila y Segovia que no vayan alcohol este lunes Radio Valladolid Eva Marín buenos días buenos días llamamiento en especial

Voz 0603 30:38 por esas dos provincias pero el hielo también gana

Voz 1910 30:41 protagonismo las carreteras por lo que el transporte escolar en otros puntos de Castilla y León puede verse afectado seguro que son muchos los niños que no pueden ir a clase en este primer día de cole tras las vacaciones navideñas

Voz 0603 30:52 las autopistas están abiertas pero las carreteras en especial la red secundaria sensible los mensajes de precaución llevar a mano las cadenas mientras tanto también en Castilla y León se piden explicaciones a la Junta por el caos vivido sobre todo en la AP seis con miles de vehículos atrapados la nieve los partidos de oposición también hablan de descoordinación en Castilla y León y la UME la Unidad de Emergencias del Ejército que participó las tareas para despejar las carreteras afectadas por la nieve hoy volverá a León y en Girona

Voz 4 31:21 hola Gerar tornado

Voz 1910 31:28 el paso de lo que parece un tornado ha dejado importantes destrozos materiales en la región del alto Empordà Radio Girona Raúl Musac bon día

Voz 0017 31:38 arrancó sobre las ocho y cuarto de la mañana hay efectos sobre todas las localidades de sistema hay Terradas que están situadas a unos diez kilómetros de Figueras arrancando su paso árboles tejados el mobiliario urbano moviendo coches también acabó prácticamente con una granja entera esta vecina explica que les despertó el impacto de piedras como puños y que cuando se acercó a la venta

Voz 6 31:58 no imputado Mena comunidad igualaba su algo o no en qué

Voz 0017 32:04 volaba todo lo que estaba suelto afortunadamente no hay que lamentar heridos pero sí hubo unos doscientos cincuenta abonados que se quedaron sin suministro de luz unas cuantas horas

Voz 1910 32:15 y hoy vamos a conocer el segundo informe preliminar de la autopsia debían Acker que podría desvelar si fue agredida sexualmente antes de ser asesinada el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil ha explicado en la SER que no detuvieron antes a José Enrique Avui por falta de pruebas contundentes Radio Galicia Xaime López buenos días

Voz 0846 32:34 dos días el coronel Jambrina considera que se hicieron las cosas correctamente pero reconoce que corrieron un riesgo al no detener al chicle a pesar de la certeza de que era el autor de la desaparición de Diana Quer Jambrina Lo justifica cree que el riesgo era mayor si por una detención precipitada no conseguían una condena el coronel de la Guardia Civil admite que si no se llega frustrada el secuestro de la joven de Boiro podríamos estar ante otro caso como el de Diana Quer

Voz 40 32:59 claro que se pudiera haber producido pero ya le explicó las circunstancias decir tras detenerlo precipitadamente también se pudiera haber producido cuando ya ha pasado por el juez y el juez ha dicho que no hay motivos desde para procesarlo no podemos estar detrás del como si que estábamos esporádicamente para hacerle sentir que ese que estaba siendo siendo objeto de vigilancia que seguía en el punto de mira

Voz 0846 33:21 el coronel Jambrina considera que la motivación de este crimen es sexual de confirmarlo la autopsia el abogado del chicle abandona su defendido y el caso sería juzgado por un jurado popular yo

Voz 1727 33:31 en Asturias un preso que había sido dado por muerto ha resucitado cuando iban a hacerle la autopsia llegó dentro de una bolsa de plástico al Instituto de Medicina Legal pero en el sudario empezó a moverse arrancar para sorpresa de todos tres médicos habían certificado previamente su fallecimiento Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 33:52 buenos días parece un guión de una serie B pero no es realidad cuando iban a hacerle la autopsia en la morgue roncada lo que puso de manifiesto el error

Voz 0978 34:00 tres tres médicos habían certificado su defunción

Voz 0174 34:03 con falo Montoya Jiménez había sido encontrado en su celda sin constantes vitales los facultativos certificaron el fallecimiento en la cárcel pidieron una bolsa y ordenaron trasladar el supuesto cadáver al Instituto Anatómico Forense allí cuando los forenses se disponían a realizar la autopsia escucharon cómo roncada lo que impuso un cambio de planes fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias donde al parecer se recupera satisfactoria

Voz 1910 34:25 será interesante saber el resultado de la investigación de este caso gracias Ángel

Voz 41 34:35 leyendo ahora

Voz 1727 34:40 nada extrema derecha ha vuelto a hacer acto de presencia en Valencia ayer trataron de

Voz 1910 34:45 boicotear como escuchan las mangas de enero una cabalgata alternativa que rememora la República la policía evitó males mayores Radio Valencia la talent bon día bon día no se produjeron incidentes más allá del intercambio de gritos insultos pitidos centenares de Perú

Voz 0141 35:00 más aplaudieron a la reina Espadas en su recorrido pese a los intentos de boicot de un reducido grupo de miembros de la ultraderecha entre ellos estaba José Luis Roberto líder del partido España dos mil que también participó en el acoso a la vicepresidenta Mónica Oltra el pasado mes de octubre en su casa la cabalgata desde hace tres años rememora la fiesta de la infancia que se celebró en el treinta y siete cuando Valencia fue capital de la Segunda República

Voz 1727 35:23 la justicia ha impuesto tres años de cárcel a un hombre acusado de hacerse pasar por yihadista como método de extorsión le decía a su víctima cosas como que quería comprar armas para perpetrar un atentado en España y le amenazaba con tomar represalias por la sino

Voz 0055 35:37 Ava Alberto Pozas la primera llamada que recibió fue clara soy terrorista yihadista necesitamos dos teléfonos de gama alta para atentar en este país de mierda los mensajes y las amenazas también eran directos por Alá que voy a Portillo el acusado le exigía novecientos euros para comprar armas que la víctima atemorizada llegó a ingresar en su cuenta pero los investigadores descubrieron que al otro lado del teléfono no había un lobo solitario siguiendo las directrices de ETA es que era un extorsionador con antecedentes penales por dieciséis delitos idénticos la Audiencia Provincial de Guadalajara le ha condenado a tres años y un día de prisión además de devolver los novecientos euros que pagó la víctima

Voz 2 38:34 no soy yo ganar todos los jugadores que tienen mucha historia León Luis Iniesta Piqué Busquets espero puede aprende juntos

Voz 0603 38:54 Dow tiñó que refuerza Un Barça Sampe que se sigue en cualquier caso mostrando intratable en la Liga

Voz 1161 38:59 que a una jornada de que se cumpla la primera mitad del campeonato su dominio es incontestable en nueve puntos al Atlético once al Valencia dieciséis al Real Madrid tras el empate de anoche a dos en Balaídos y meterá más miedo tras las Navidades con el regreso de DVD tras su lesión y sus nuevas incorporaciones en el mercado invernal hoy la primera Adriá Albets buenos días

Voz 0017 39:16 buenos días el Barça presenta hoy a su flamante fichaje el más caro de la historia del club que llegó el sábado por la noche a Barcelona y que ayer tras la victoria frente al Levante posó ya para las cámaras y para los fotógrafos con la chaqueta ETA de su nuevo equipo Coutinho firmará hoy a las doce y media en el Camp Nou su contrato con el Barça para lo que queda de temporada y cinco más a las dos menos cuarto se vestirá de corto para saltar al césped del estadio azulgrana y a las dos y media dará su primera rueda de prensa como jugador del Barça ciento veinte millones de euros fijos más unos cuarenta en variables le pagará el Barça Liverpool Coutinho tendrá una cláusula de cuatrocientos millones de euros el próximo en llegar será Thierry minan el centro al colombiano pero el Barça está perfilando el acuerdo con el Palmeiras que recibirá algo más de diez millones de euros por el que será el sustituto de Mascherano no

Voz 1161 40:03 será la única presentación del día ya que el Villarreal también vestirá de gordo por primera vez al delantero colombiano Roger Martínez será desde las doce y media viene a sustituir al franco congoleño Bakambu que se marcha a China para continuar en los puestos de Europa League que ahora ocupan tras el Sevilla el descensos para Alavés Málaga con un partido menos y Las Palmas una jornada dieciocho que se completa esta noche precisamente con Málaga Espanyol desde las nueve que arbitrará el Valencia Mateu Lahoz y callarnos dejaba el Leganés uno Real Sociedad cero Athletic dos Alavés cero el empate a uno entre Villarreal y Depor y el dos dos entre Celta y Real Madrid no mejoran con el nuevo año los de Zidane y la plantilla ya no habla de remontadas Marcelo

Voz 1100 40:34 o estamos jodidos estamos hundidos para mí es muy mala uno de los peores que ha vivido no estar así con muchos puntos detrás del líder lo que tenemos que hacer es trabajar luchar ya a jugar el próximo partido para ganar hacemos de todo queremos marca los Gorg queremos no encajar los goles pero es que el fútbol no hay más remedio tenemos que correr luchar y pese a que no se levanta

Voz 1161 40:52 cabezas Zidane no cree que la solución esté en que lleguen refuerzos en el mercado invernal

Voz 43 40:56 eh rememoró entre lo que lo nada y luego veremos gastaría treinta y uno veremos pero de momento no porque porque estoy contento con mi frente

Voz 1161 41:04 casi sobre el mismo tema Butragueño en los micrófonos de Movistar

Voz 0603 41:06 tiene razón ciudadana al decir que el Real Madrid no necesita un portero en este momento

Voz 4 41:12 vamos a ver con respecto a nuestro entrenador nosotros sabes que que pensamos que es un trabajo extraordinario estamos encantados con él poco más tenemos que decías

Voz 0603 41:21 este órgano te preguntaba por el entrenador sino por la frase del entrenador no

Voz 4 41:28 para nosotros es un hombre que nos ha dado mucho en estos dos años

Voz 1161 41:33 en segunda con la primera vuelta ya completa o Sky Cádiz ocupan las plazas directo Oviedo Numancia Rayo y Granada los de promoción el descensos para Barça B Córdoba Lorca de Sevilla Atlético en la ACB dos jornadas de que se complete la primera vuelta Real Madrid Barça Fuenlabrada Valencia ya están clasificados para la Copa y le falta una victoria Baskonia para meterse entre los ocho también está Gran Canaria como anfitrión cinco equipos Unicaja Tenerife Andorra Murcia y Obradoiro Se jugarán casi con seguridad dos platas en las últimas dos jornadas en la NBA Major madrugada para los españoles derrota de San Antón en Portland ciento once ciento diez dieciséis puntos nueve rebotes de Pau Gasol all derrotas de Jutta en Miami ciento tres ciento dos y de Oklahoma en Phoenix ciento catorce cien sólo han logrado la victoria en Nueva York en Dallas noventa y seis creen además Lakers ciento XXXII Atlanta ciento trece en el Dakar Victoria de Joan Barreda en motos en la segunda jornada el liderato también para el español en coches el mejores Carlos Sainz octavo algo más de trece minutos del francés

Voz 44 42:22 estás en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso nueve pero tú ya tienes ese poder el poder de poder decir yo voy tirando que quedara ese poder sólo te lo da

Voz 1727 45:36 esta mañana hay que escuchar con especial atención a José Mari que viene poético y titula todas estas cosas había una vez

Voz 1100 45:44 buenos días Pepa cada año nuevo vidas Luisma Mariano Rajoy ha comparecido en Televisión Española para pedir perdón a los miles de ciudadanos atrapados por la nevado en la AP seis al tiempo que comunicaba el cese fulminante de los ministros de Fomento e Interior es Roma Nos qué puedo hacer después de pedir la dimisión en dos mil nueve de Magdalena Álvarez dijo una vez tomado impulso anunciado de todos los españoles que está decidido a acabar con la escandalosa corrupción de su partido y con quiénes han dado cobertura borroka puso su cargo a disposición de una

Voz 11 46:16 ahora

Voz 1100 46:17 conmovido ante este valiente acto Albert Rivera ha decidido dejar de ser complicidad de ese dinero negro sucio y pringao son ya retirado el apoyo parlamentario de Ciudadanos al PP Pedro Sánchez ha reaccionado con energía ha salido de lo oscuro despacho ya ha convocado a todo el partido logró proyecto ilusionante a tomar la calle para defender una izquierda fuerte y solidaria este dos mil dieciocho estaremos en la Moncloa profundizado Pablo Iglesias abandonará aguas y nos han dicho suba al tío postureo de infantilismo revolución finalmente era un nacionalista renunciarán el sueño de su ínsula Barataria hice vendrán al diálogo constitucional

Voz 11 46:59 vemos además un príncipe malo una bruja hermosa Llum pirata honrado todo es todavía una vez cuánto gran José Agustín Goytisolo veía el mundo al revés el ojo izquierdo

Voz 24 47:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno qué es

Voz 1910 47:43 a diariodehoyporhoy del ocho de enero del año dos mil dieciocho escribe Pastor Cañas lo acaban de contratar pero su contrato no lo hace ni siquiera mil euros

Voz 40 47:53 a quién hambre hasta caña en la actualidad hoy abogaron en despachos de de Barcelona tiene me acaban de contratar después de un periodo de prácticas tan tras terminar segundo Master así me he alcanzado con esto pues es lo que era mi ilusión no alcanzar un sueldo digno de clase media que bueno estroncio una una vez ilusión después de haber estudiado durante siete años a la par que era militar profesional y creo que es bueno que el sueldo que se me queda que rasca las novecientas averías al mes no es signo de de la profesión seguro me veo después de tanto esfuerzo pues en una situación de tener que compartir que piso y vivir como un estudiante pienso que independizar me totalmente vivir es sólo sería una locura aquí en Barcelona porque tendría que invertir al menos el sesenta por ciento de lo que ingresa IS demasiado si tienes que pagarte es el resto de gasto Si y financiar eh

Voz 6 49:00 todo solo no no no puedo no ser capaz con con lo que gano la la posibilidad en contar un trabajo fijo para todas las

Voz 40 49:08 ideas que me permita cierta estabilidad es una cosa que duele es pensar que no lo voy a conceder jamás iguana pelearse lo va a hacer la la forma de vivir de aquí a al futuro

Voz 1910 49:23 gracias Pastor por describir también una de las cicatrices que deja la gran

Voz 1727 49:28 en crisis ese año dos mil dieciocho Se cumple

Voz 1910 49:31 diez una década del comienzo de esa crisis Rafa Muñiz buenos días buenos días Pepa seguimos sumando historias

Voz 0622 49:37 y si quiere hacernos llegar las suyas muy fácil sólo tienen que escribirnos a diariodehoyporhoy arroba Cadena Ser punto com con su número de teléfono o dejarnos un mensaje a nuestro Whatsapp es el seis XXXVIII treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0603 49:56 las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 4 50:10 hoy por hoy

Voz 25 50:11 las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez