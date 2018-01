Hoy por Hoy (08/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días ya estamos todos de vuelta pero a unos pocos miles de españoles volver les ha costado un poco más que al resto que este fin de semana terminaban las vacaciones de Navidad probablemente las fechas de mayor movimiento interno del año y además la lluvia llegó por fin bienvenida y al bajar las temperaturas se convirtió en nieve una gran nevada así pero no la madre de todas las nevadas y hay quien pretende que la culpa del colapso vivido este fin de semana en autovías y en una autopista de pago la AP seis era de los que se empeñaban en volver a casa para trabajar hoy para llevar los niños al colegio esta mañana o simplemente para terminar sus vacaciones

Voz 1727 00:53 es cierto que como Nieva poco aquí no todo el mundo tienen España hábito de llevar cadenas de saber ponerlas jode instalar ruedas de invierno en los coches pero nada de esto explica que miles de personas hayan estado hasta veinte horas atrapadas en una ratonera sin más ayuda que la que le prestaban espontáneos hasta que intervino el Ejército ayer dimos abundantes imágenes en todas las teles de ministros reunidos con sus equipos ayer domingo pero quién estaba al mando el sábado quién estaba al mando cuando por la tarde empezó a nevar copiosamente hice inició el caos aseguran los viajeros que nunca en ningún momento se aconsejó no viajar y ojo que hablamos de autovías y autopistas no de caminos comarcales quién estaba al mando cuando se cortó la autopista sin previo aviso quién decide que si va a nevar iba va a nevar copiosamente las quitanieves vayan por delante de la nieve no por detrás y un poco de sal quizás quién controla la eficiencia de las concesionarias de las autopistas en fin el relato de los protagonistas describe descoordinación e incompetencia por decirlo suavemente y porque ya han salido los políticos conmemore los oyentes de la SER a recordar los calificativos que Rajoy y su equipo entonces en la oposición vertieron contra Zapatero y su Gobierno en una situación similar pidiendo dimisiones lo ocurrido este fin de semana es una buena metáfora de un Gobierno ensimismado instalado en el mismo Rajoy llano Ike actúa siempre por reacción cuando las cosas se desbordan pero vamos los que en la España del dos mil dieciocho una nevada no puede tener como solución reñir a los españoles porque se les ocurrió viajar en Navidad el día de la operación retorno por autovías y autopistas

Voz 0027 02:38 Pepa Bueno

Voz 1727 02:53 es lunes ocho de enero y el primer día lectivo del nuevo año enlaza perfectamente con el año anterior porque la revolución de las mujeres no separa y esta noche lo ha recordado Oprah Winfrey con emoción en la entrega de los Globos de Oro en California

Voz 2 03:07 muy muy Méndez nada pensado o vendí

Voz 1727 03:10 durante mucho tiempo las mujeres no han sido escuchadas han creído cuando se atrevían a contar su verdad al poder de los hombres el tiempo

Voz 2 03:20 se les ha acabado séptimo a Huaxi lo que quiero que todas las niñas que nos extendiendo ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte y cuando ese día finalmente amanezca será por muchas y magníficas mujeres muchas de ellas aquí presente y algunos hombres fenómenos luchando duro para asegurarnos de que se conviertan en los líderes que nos lleven al momento en el que nadie nunca más tenga que la días

Voz 1727 04:02 este yo también de las mujeres ha sido sin duda alguna el grito más reivindicativo de una noche defiende que perfila cuáles serán las películas favoritas de cara a los Oscar Aimar

Voz 0027 04:12 drama trece anuncian las afueras que se estrena este fin de semana en España va encabeza porque se ha hecho con el Globo de Oro a mejor drama

Voz 2 04:18 pecó de todo su equipo

Voz 0027 04:23 muy bien todos los ha convertido en el tercer mexicano con el galardón a mejor director y la miniserie feminista Big Little Lies ha arrasado en la categoría de Televisa

Voz 1727 04:30 en este dos mil dieciocho que empieza Se cumplen diez años del inicio de la gran crisis la que tiñó de gris oscuro de la precariedad y el sufrimiento la vida de millones de familias españolas y esta mañana presentamos en Hoy por hoy la serie de reportajes que nos van a ayudar a analizar las cicatrices de la crisis pero también a poner en en orden las lecciones aprendidas hoy con

Voz 0027 04:52 Emilio Ontiveros con José Carlos Díez y con Moisés Martín vamos a analizar cuánto tiene de hormigón cuanto de pladur esta recuperación económica y los tres

Voz 3 05:00 piden en que diez años después no ha habido un cambio de modelo

Voz 4 05:04 en realidad el único que hemos hecho ha sido aparcar la construcción durante unos años pero ahora que se han recuperado las condiciones financieras en las constructoras vuelven a sus negocios y es ahí donde vuelven a casa por lo tanto el problema que nos encontramos es que este crecimiento económico se está realizando sin haber transformado las bases de nuestra estructura productiva San No somos más productivo queramos al el año dos mil ocho no tenemos una inversión mayor en innovación todo el tramo

Voz 1727 05:30 el mes de enero que habitualmente es inhábil en el Congreso va a tener esta semana una actividad poco frecuente empiezan a desfilar pesos pesados de la política de las finanzas por las comisiones que están en marcha

Voz 0027 05:40 Carles empezando con la comparecencia del ex vicepresidente del Gobierno ex presidente de Bankia condenado por las Black e imputado en otras causas Rodrigo Rato está obligado a acudir mañana obligado por ley pero

Voz 1727 05:51 acogerse a su derecho a no contestar pacto de toda la derecha en Italia toda incluida la extrema

Voz 0027 05:56 derecha ha anunciado que concurrirá unida a las elecciones generales de marzo desde el centro derecha de Berlusconi hasta los xenófobos de la Liga Norte

Voz 1727 06:02 en Alemania democristianos y socialdemócratas continúan negociando hoy una posible reducción de la gran coalición y la vuelta a la actividad política de Europa va a dejar hoy una imagen de alto voltaje político porque se reúnen el negociador europeo para el Brexit Michel Barnier el euro fueron Angel Farràs antiguo líder Yukio británico

Voz 0027 06:20 fue el hombre que promovió en Reino Unido un estado de opinión antieuropeo basándose en mentiras y medias verdades Se destaparon sólo días después del referéndum del Brexit

Voz 1727 06:34 en Asturias un preso al que habían dado por muerto dio señales de vida justo cuando iban a practicarle la autopsia

Voz 0027 06:39 el hombre llegó dentro de una bolsa de plástico al Instituto de Medicina Legal donde estaban a punto de empezar la autopsia el sudario empezó a moverse y Roncal hasta tres médicos habían certificado el fallecimiento de este preso que fue trasladado al hospital

Voz 1727 06:55 la semana comienza con frío mucho frío frío intenso en casi toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:01 buenos días tanto frío que cuando escuché las temperaturas sino lo tenéis os vais a hablar ahora mismo en gran parte en muchas poblaciones de montaña te Ávila Segovia Guadalajara también en Soria temperaturas alrededor de los quince grados bajo cero sea una combinación que es superficie nevada con cielo raso eso acentúa un fenómeno que se conoce como la Albero es decir que se escape el poco calor que hay por eso está estas temperaturas insistimos en zonas donde hay nieve nieve que se deshecho de manera que mucha atención en todas las vías de comunicación del interior de la península porque las placas de hielo son frecuentes y todavía tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología parte de estas temperaturas bajas por el riesgo de nieve especialmente en Andalucía provincias como Cádiz Málaga también en Granada a partir de los seiscientos metros la nevada puede ser intensa en estas unas provincias pero la y cubre el Estrecho

Voz 0221 07:50 comentas que pueden descargar con intensidad el conjunto

Voz 0978 07:52 vais a hacer sol se irán levantando las nieblas pero poco calentará máximas que apenas pasaran de los diez grados en la península de los quince en Canarias

Voz 1727 08:02 es sobre las casi nulas opciones del Real Madrid en la Liga Manu Carreño buenos días buenos días Pepa el Real Madrid ha presentado formalmente su dimisión al título de Liga todavía no ha terminado la primera vuelta y está a dieciséis puntos del Real Madrid algo que desde en la peor época de Mourinho nadie recuerda en el club blanco Il lo peor siendo muy malo no son los puntos sino la imagen que el equipo dio sobretodo en los segundos cuarenta y cinco minutos jugados ayer en Balaídos frase ese empate a dos un penalti fallado por Yago Aspas por un tiro al palo que también mandó el delantero del equipo vigués

Voz 1375 08:40 lo peor es la imagen es la sensación de que el equipo ha bajado los brazos de que no le motiva la liga de que esto le aburre que solo juegan todo a una carta a la de la Champions pero el foco está puesto por supuesto los jugadores en un irreconocible Marcelo Toni Kroos ni siquiera Ramos haciendo una buena temporada ni Cristiano Ronaldo ni Benzema pero sobre todo el foco se vuelve a Zidane del que tantos dijeron el año pasado y dijimos que había sido el mejor gestor teniendo a la unidad ve a la misma altura que el equipo A y sin embargo este año el equipo ha desaparecido y el equipo B no se sabe dónde está Si el mérito entonces fue decidan ahora el demérito será también de Zidane hasta luego Pepa

Voz 1727 09:24 adiós Manu en la

Voz 0221 10:27 Javier Bardem muy buenos días buenos días vamos a hablar de de de tu trabajo pero yo antes de comenzar tengo que decirte algo porque lo pienso muy sinceramente que que hubiera sido un extraordinario Papa sea yo te veo porque Bardem tú sales bien en el cine pero al óleo

Voz 10 10:44 no sé si lo entiendo lo del óleo más que nada por el lienzo en la cabeza que tengo que para del resto era un sitio hace falta Papa Plácido Papa Plácido bueno bien plazas extra más ya sido como como de no como sentado en mi trono cayendo por los dos lados hondamente

Voz 2 13:19 Brown quiere entrar donde no puede robar

Voz 15 13:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:49 a las ocho y catorce las siete y catorce en Canarias primer día de cole tras las Navidades carreteras y calles recuperan

Voz 1389 13:55 de golpe su ritmo pero pero al tiempo no

Voz 1727 13:58 en de de calendarios humanos y la bajada de las temperaturas de las últimas horas puede convertir en hielo y la nieve que cayó durante el fin de semana así que la primera conexión esta mañana es obligada Dirección General de Tráfico María Forner cómo está la circulación buenos días

Voz 16 14:13 dos días ahora mismo en la red principal no hay carreteras cortadas pero si encontramos ciento dieciocho carreteras afectadas por el temporal en toda la red viaria nacional veintiséis están intransitables siete de ellas son puertos de montaña ya hay treinta y dos carreteras en las que son necesarias las cadenas gracias María la intensa

Voz 1727 14:32 la nevada que volvió a caer anoche sobre Ávila hay sobre Segovia parecía presagiar nuevos cortes en la autopista AP seis después de un fin de semana de caos al que sucedió la correspondiente exigencia política de responsabilidades Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 14:47 buenos días la oposición pide que se asuman responsabilidades por falta de previsión coordinación e información pero de momento ni la concesionaria ni la DGT ni el Gobierno asumen culpa alguna por el caos generado el ministro de la Serna anunciaba ante estos micrófonos su comparecencia en el Congreso pero señalando directamente a la concesionaria

Voz 17 15:04 realmente es la confesionario a la que tiene que tomar esas decisiones Si tener los medios

Voz 18 15:10 contrato correspondiente que hemos abierto una

Voz 17 15:13 expediente informativo para en su caso si procede llevar a cabo el determinar el correspondiente procedimiento de infracción

Voz 0393 15:21 Iberpistas asegura que activó el plan previsto de forma coordinada con el Ministerio y la DGT tráfico dice que hubo conductores que no nos informara

Voz 1727 15:29 bien Mariola al herido buenos días buenos días Pepa a Mariola ya la conocen es la jefa de Sociedad de la Cadena SER ya ha vivido este fin de semana en primera persona el infierno helado de la AP seis no de casi la AP seis le tocó conocida la Danai se puso enseguida trabajar como reportera Mariola el Gobierno insiste en que los conductores ya estaban avisados de lo que se podían encontrar en esa autopista que a pesar de ello muchos se echaron a la carretera sin tomar precauciones así que vamos con los datos que decían el viernes y el sábado esos avisos que según Tráfico los conductores ignoraron que decían que os y efectivamente

Voz 0259 16:05 mira Pepa Geoffrey de lo más irresponsable como miles y miles de conductores y familias te explico con motivo del mal tiempo y la posibilidad de nevadas la DGT recomendaba el viernes planificar el viaje y consultar el estado de circulación de las carreteras no decía no viajar como sí hizo ayer sino que aconsejaba más lo de noche prestar atención a los paneles informativos ya las indicaciones de la Guardia Civil pues justamente fue lo que hice planificamos el viaje ni comimos con la familia el día de Reyes ya adelantamos la salida desde Galicia para viajar de día y evitar problemas llenamos el depósito en marcha estuvimos pendientes durante todo el trayecto de la información que daba a la DGT a través de la Cadena SER de otros medios no hubo ni un solo de aviso explícito de nieve en la AP seis sólo se alertaba a media tarde de que se restringía la circulación de camiones nada se advertía de la complicaciones de la gravedad en esa autopista hicimos bien todo el viaje hasta que de repente sobre las siete de la tarde a la altura de Adanero a ciento diez kilómetros de Madrid nos topamos con Apple seis cortada por la nieve Nos desviaron por la nacional sexta una carretera sobre la que nevaba igual que se convirtió en otras ratonera para los coches entrada la noche Icon el infierno en la autopista no compareció nadie del Gobierno para informar sobre la situación se inmovilizó tarde a la UME no se pusieron todos los medios que sí actuaron el domingo ayer domingo para limpiar y liberar la autopista la AP seis y la antigua carretera nacional VI a nosotros afortunados no rescataron como a muchas familias los vecinos del solidario pueblo de la bajos en Segovia

Voz 1727 17:36 vamos que en la tarde del sábado cuando el caos se estaba formando ya sólo se advertía de que si va a evitar la circulación de camiones esto defensivamente Mariola un abrazo un abrazo que pasa es el ya calentita es Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días tú no estabas en la AP seis Pepa Gea venir con alguien podrían venir de alguien desde los privilegiados que puede decidir no incorporarse este lunes ocho trabajar efectivamente yo tarde tarde Juve tardar un día o dos incluso ha regresado los lo digo porque mucha gente he criticaba durante el fin de semana que viajaban el domingo hombre viajaban este fin de semana es lo quiénes habían ido porque tenían que trabajar hoy llevar los niños al cole mucho los hacer compra ayer llenar el frigorífico estas cosas no

Voz 1389 18:22 si es que se le ha dicho a la gente si no sabía que iba a pasar esto no la gente pudiese llamar a su trabajo decir hasta que haga bueno yo no voy no es decir están las cosas como Dani por lo tanto no puedo regresar me parece también una influencia tratará la crecerá al ciudadano de esa forma como si realmente fuese obligado coges obligado el coche un domingo para para para empezar la gran aventura esta noticia de todos modos tiene varios aspectos interesantes Si irá alguna manera también antiguos el primero está relacionado con la meteorología efectivamente la nieve no se gobierna cómo se nos está sugiriendo desde el Gobierno pero ni tampoco se legisla sobre ella pero te puedes culpa acción política generalizado ocurre mucho cuando hay una desgracia natural porque se nos dice que son cosas de la naturaleza como no si realmente no pudiese no hubiese nada que hacer un Gobierno no puede actuar sobre el temporal pero sí ha sido elegido para actuar sobre sus consecuencias ya que efectivamente estaba prevista una una gran nevada también estaba prevista un una operación retorno yo entiendo que en muchas ocasiones uno sale de casa hay parece que espera que hasta el Estado lo cubran el azar eh pero pero después está avisó generalizado de tormenta de tráfico desde luego se podían haber hecho se tienen que haber hecho las cosas de diferente forma hay otro aviso de mucho más calado hay servicios públicos fundamentales como en este caso las comunicaciones que están en manos privadas eso transfiere la gestión pero no transfiere la responsabilidad que en cualquier caso esa responsabilidad sagrada

Voz 1 19:45 Jabois

Voz 1727 19:47 aunque dice ven entre lo tengo comprado para volver a brazo esperamos hablar enseguida con el director general de Tráfico habíamos quedado para está ahora estará atendiendo alguna obligación vamos a hacer una pausa volvemos enseguida

Voz 1727 21:55 Gregorio Serrano director general de Tráfico muy buenos días

Voz 22 21:58 muy buenos días qué tal usted sigue considerando hoy

Voz 1727 22:01 el problema que ocurrió este fin de semana es que los conductores españoles se echaron a la carretera sin tomar precauciones y adoptando decisiones equivocadas como dijo ayer

Voz 22 22:09 yo lo que consideró que lo que dijo ayer exactamente que dentro de las múltiples causa que ocurrieron en el sábado no solamente fue la copiosa nevada que cayó esa noche no solamente fue la coincidencia con uno de los de una operación retorno no mí este fue el que no se tomaran por parte quizá de la concesionaria las decisiones adecuadas sino que también dentro de las causas de las múltiples causa que suele pasar de esta situación es puede hecha la decisión Eva esa poco acertada de algunos conductores que bueno fue sabiendo obteniendo información o debiendo tenía información de las características de la nevada que iba a caer en esa zona huevos adentrarán a viajar con una situación de no llevar cadenas no lleva neumáticos de invierno idea hacerlo bueno pues y a una hora donde la noche iba echa encima ahí podía traer problema

Voz 18 23:02 no dice por supuesto

Voz 22 23:04 si Iker aprovecha para matizar para desmentir si me permite esa afirmación de que fue la única causa fue una más de las muchas causas que concluyeron en el bueno poner el incidente ese vivió la AP seis

Voz 1727 23:16 sé que estaba teniendo otras obligaciones hace unos minutos en ha podido escuchar a nuestra compañera Mariola que es la jefa de Sociedad de la Cadena SER a la que como ciudadana sorprendió el el caos y el atasco en en el acceso a la AP seis Ike ella sí incluso por defecto profesional consultó el viernes consultó el sábado por la mañana consultó el viernes por la tarde la información de la DGT para saber qué hacía adelantó el viaje de vuelta de Galicia para hacerlo de día traía cadenas no les recomendaron más que tuviera cuidado y que quizá si la cosa seguía si esta es la información de la tarde se prohibiría circular camiones en ningún caso le dijeron que no viajara y que no se metiera en el atolladero en la ratonera que fue finalmente la Upper la AP sesenta y seis cuando ya lo fue a usted le consta está fue la la información que quedaban

Voz 22 24:07 bueno mire nosotros desde desde el desde el jueves día cuatro ya en pusimos empezamos a informar sobre la la importante nevada que iba a caer el sábado durante todos los días y el domingo hacíamos las recomendaciones más de cuatro mil mensaje se habían puesto los paneles para planificar el viaje para no circular o determinada vía donde iba a caer una copiosa nevada se hiciera más de

Voz 23 24:29 quinientos goles una radio y bueno y en principio parece que los conductores se decía que no se circula por la AP seis

Voz 22 24:38 me lo lo primero lo primero que le gustaría clara de que la Dirección General de Tráfico tiene la competencia de controlar miles y miles de carretera donde estoy con toda la parte de la Dirección General de Tráfico el centro de la carretera pues no hubo incidencia grave de tengo que decir que la pese ahí en una autopista de peaje que tiene su propio centro decepción que cuide de su propia máquina

Voz 18 25:00 y que tiene su propia forma de gestionar

Voz 22 25:02 esa vida en ese sentido el ministro de Fomento ha abierto un expediente informativo para que la empresa concesionaria responsable digamos de la gestión de esa de esa autovía pues de explique cómo pudo ocurrir lo que pasó

Voz 1727 25:15 un área segura ya lo sabe usted no la concesionaria asegura que puso en marcha el Plan Operativo de viabilidad invernal a las nueve de la noche con el caos ya ya en marcha bajo la supervisión directa del Ministerio de Fomento de la Dirección General de Tráfico que usted dirige a usted le pareció bien ese dispositivo que le comunicaron

Voz 22 25:32 bueno mire lo estos centros excepción en toda España que se encargaron de que en ese mismo día donde hubo también muchísima nevada en muchísimos sitios puesto no discurrirá lo logrado con lo más razonablemente posible dentro de la circunstancia a nosotros lo que no es que la empresa concesionaria tenía su equipo de quitanieve perfectamente preparado de los fundentes que tienen que echar perfectamente preparado por lo tanto la gestión de esa interior de esa autopista en principio le corresponde a ello ellos si tienen alguna circunstancia que haga que necesita nuestra ayuda o nuestra actuación lo tienen que comunica a nosotros como la estoy diciendo estamos pendientes de la responsabilidad que tenemos otra carretera sólo quiere decir que no hubiéramos tenido problema en otras carreteras como pudimos tener la A1 el lado o en Navarra o en Logroño pero efectivamente no hubo ni

Voz 18 26:16 el problema grave en esas carreteras

Voz 22 26:19 sucedió en la AP seis será bueno pues resultado de lo que el expediente informativo no noticia que indique la explicación explicaciones que la empresa concesionaria ciega quedar de por qué se produjo ese bueno pues esa ratonera a la le tengo que decir también eh bueno fue que cuando se produce una nevada excepcional en la provincia de Segovia no se recuerda una nevada como la que ocurrió el sábado por la tarde coincidente con una operación retorno fue desgraciadamente pasan estas cosas pero lo importante es que aquí todo el mundo tengamos que aprender donde tuvo el error de cada uno intentar subsanar para el futuro y yo creo que desde enero otra otra disquisiciones pues yo creo que ahora mismo no conduce

Voz 1727 26:54 el director únicamente que me confirme que el Gobierno sabía el Plan Operativo de viabilidad de la concesionaria que es lo que dice la concesionaria en un comunicado ustedes lo sabían aprobar

Voz 22 27:04 otro nosotros lo conocemos perfectamente en el sentido siguiente el plan de y el Plan Invernal de esa autovía consiste en que no garanticen que tiene las quitanieves adecuadas y las quitanieve adecuada efectivamente porque las conocemos lo sabemos que tienen al Centro de Gestión preparado y que tiene la sal y los fundentes bueno preparados para echarlo cuando corresponde previamente a la nevada no lo de lo que es la gestión de ante una avalancha de vehículo en una por una la nevada excepcional cuando deben de cortar cuando tienen que ya es gestionar el interior de autopista es una cuestión que corresponde al operativo diez diario y inmediato de ellos

Voz 1727 27:42 ya no encontrando eso

Voz 22 27:44 minuto lo que van a ganar una

Voz 1727 27:47 pues la operación retorno y hay una gran nevada Tráfico desvía a esa autovía colapsada a la gente que con nuestra compañera venía por las seis estaba al mando el director general de la operación retorno con la gran nevada del año quién estaba al mando en la DGT

Voz 23 28:02 estaba yo efectivamente el sábado por la tarde lo de operaciones el sábado por la tarde yo

Voz 22 28:07 sube todo el día desde el sábado a las siete de la mañana del Levante y no me acosté hasta ayer a las doce de la noche

Voz 1727 28:12 yo no le pregunto es le pregunto quién estaba al mando efectivo en Madrid

Voz 22 28:16 yo no yo todo en Sevilla

Voz 1727 28:18 tuvo al mando digo porque aunque sea una concesión lo de la AP seis es una concesión administrativa luego la responsabilidad última es del Gobierno quién toma las decisiones sobre si están operativas no la carretera por la que circulan los españoles me imagino que lo coordina el Gobierno no

Voz 22 28:32 la decisión de quién de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico que eso podrá gusta Ma o gustar menos pero no corresponde a la Dirección General de Tráfico la gestión interna de una autopista de peaje que está en concesión vosotros no corresponde gestionar los ciento de miles de carretera que hay en el resto España y afortunadamente no hubo ningún problema porque estuvieron ocho centros decepción miles de funcionarios de la DGT miles de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil trabajando todo el día y toda la noche para que eso no ocurriera la gestión de lo que ocurre en la AP en la verdad la APS no corresponde a la Dirección General de Tráfico y por lo tanto no le puedo responder a esas preguntas esas preguntas de que responde el expediente informativo que el Ministerio de Fomento abierto Abertis indica vertido explican cómo gestionó el interior desautoriza en esa tarde

Voz 1727 29:23 director ha pensado dimitir

Voz 22 29:25 yo no tengo Seminci porque entiendo que no tengo ni una causa de cojo a mi cargo está a disposición del ministro de interior las veinticuatro horas del día

Voz 23 29:35 Gregorio Serrano le agradezco que haya estado en la SER muy buenos días pues nada pues muchas gracias muchas gracias

Voz 28 31:15 a ver en la eh

Voz 1727 31:18 por tanto

Voz 28 31:20 error pudo mamó a John

Voz 1727 31:31 Harvey Weinstein será

Voz 29 31:32 ha abucheado cuando Hollywood le recuerde el año de su muerte la sentencia con la que ha comenzado esta madrugada la gala de los Globos de Oro mensaje contra el productor acosador convertido ya en símbolo de cuando Hollywood dejó de callar ante los abusos sexuales a varias actrices han invitado esta noche

Voz 1727 31:51 a la alfombra roja que se ha transformado en Negra esta edición activistas del movimiento feminista Michu que denuncian los abusos y el acoso contra las mujeres María Guerra no se ha perdido detalle de la gala más reivindicativa previa a ojos

Voz 1457 32:06 el palmarés de cine ha sido toda una sorpresa ha ganado cuatro premios tres anuncios a las afueras un drama del inglés Martin Mc Donald una historia retorcidas sobre una madre que se enfrenta a un sheriff machista por no investigar el asesinato de su hija la veterana Frances Mc Dormand ha recogido su premio de mejor actriz con una advertencia de UM en es Chennai Panahi a las mujeres no estamos aquí

Voz 2 32:29 sí por la comida estamos We Are One

Voz 1457 32:33 mejor comedia lo ha conseguido la directora debutante Greta with por Lady ver in Mejor Director ha sido para el mexicano Guillermo del Toro pero sin duda lo más significativo es la presencia de mujeres en las series ganadoras no sólo como protagonista sino como creadoras productoras como Nicole Kidman cabeza visible de Big Little Lies miniserie que se llevado cuatro globos por una historia de maltrato en la clase alta

Voz 1727 32:57 hecho del personaje que interpretó está en el centro de la conversación que es el abuso de abuso y dignidad ha dicho la última palabra Oprah Winfrey primera mujer negra en recibir el Globo de honor que ha anunciado un nuevo amanecer

Voz 2 33:13 durante demasiado tiempo las mujeres no

Voz 1727 33:15 ha sido ni escuchadas ni la han creído si se han atrevido a decirme la verdad

Voz 1457 33:19 al poder masculino pero este tiempo ha terminado parte en resumen una gala sería en la que los premios y la moda han pasado a un segundo plano Hollywood busca ahora redimir su culpa aquí cambiar discute

Voz 1727 33:33 esos buenistas por igualdad real el reto es que esta noche no se quede en los titulares y con el tiempo todo sigue igual

Voz 30 33:42 que que eh

Voz 1727 34:30 comprometidos con con Cataluña con Madrid con Navarra llevamos años comprometidos con Keita comulga con cata ciega con cada lugar de España en el que un compromiso con Kiko otra vez otra sesión La Caixa de La Caixa Ciudadanos busca desde hoy los apoyos necesarios para conseguir polaca sin posible presidencia del Parlament de Cataluña esa presidencia es muy importante como se vio en la pasada legislatura cuando la tuvo Carme Forcadell en la presidencia de la Cámara autonómica se tiene la última palabra sobre las iniciativas y resoluciones que se debaten y que se votan en el Parlament que fue una de las claves de la vía unilateral como saben Frederic Vincent hola de nuevo buenos días así que Ciudadanos aspira a esa presidencia como partido lo más votado en las elecciones del veintiuno de diciembre pero también un poco para desactivar las críticas de PP y PSC que le habían reprochado cierto inmovilismo pero nos engañan en el partido de Arrimadas saben que las opciones de conseguir los apoyos para presidir la Cámara Freddy son remotas

Voz 0706 35:45 es en el apoyo al menos de los Comunes y han dicho que no se lo van a proporcionar unos y otros insisten que lo primero es lo primero es la composición de la Mesa del Parlament incluyendo su presidencia claro pero también se va pensando en cuál será el próximo guber por ejemplo el portavoz de Esquerra Sergi Sabrià

Voz 1781 36:00 vería bien que la CUP entrara en el uso de este y frita la CUP con todas las dificultad jurídica

Voz 0706 36:07 habría asegura que están satisfechos del trabajo con la CUP y se declaraba dispuesto a negociar para que se impliquen más sin embargo los anticapitalistas ya han avisado que sólo llegarán a acuerdos si hay un compromiso firme de activar la República que la CUP considera pro clavada

Voz 1727 36:20 Roger torrentes diputado electo Ferran en el Parlament de Catalunya bon día

Voz 18 36:25 buenos días y donde ustedes van a proponer

Voz 1727 36:28 a Carmen Forcadell para presidir de nuevo el Parlament

Voz 18 36:31 bueno nosotros lo que estamos trabajando en un acuerdo mayoritario para la composición de la Mesa no sólo para la presidencia el Parlament las destitución del país sino

Voz 1727 36:42 conjunto de donde soy nosotros estamos true

Voz 18 36:44 cuando estamos trabajando en un acuerdo que es un acuerdo político a que tiene mucho que ver con lo que haremos en la próxima legislatura himno tanto en los nombres que van a ocupar los cargos en cualquier caso primero el acuerdo Kiko de luego hablar hablaremos de nombres

Voz 1727 37:00 pregunto por Forcadell porque desde Junts per Catalunya parecen muy interesados en que repita ella quizá para apuntalar su tesis de que todo vuelve al mes de septiembre Forcadell en el Parlament puso como en la Generalitat

Voz 18 37:13 bueno en cualquier caso porque Bale es la presidenta legítima del Parlament de Cataluña está es una situación a día de hoy día de hoy Carme Forcadell presidenta legítima en cualquier caso hoy estamos trabajando ya en un nuevo acuerdo también insistió en esto y lo importante es el acuerdo político el fondo lo que vamos a hacer y luego hablaremos de nombres

Voz 1727 37:33 usted le recomendaría que repitiera la señora Forcadell estando en libertad provisional en la causa por supuesta rebelión e imputada además por haber ignorado las advertencias del Tribunal Constitucional

Voz 18 37:45 desde un punto de vista político a Carme Forcadell hizo una actualmente a adolescentes trabajo como presidente del Parlamento que en la pasada legislatura desde un punto de vista personal como compañero evidentemente yo respetaré la decisión personal que Carme Forcadell en relación lo que haga una buena ejecución

Voz 1727 38:03 los diputados electo que están en Bélgica están dispuestos a renunciar a sus actas para que corra la lista y el independentismo mantenga la la mayoría absoluta los de Esquerra están dispuestos Toni Comín Meritxell Serrat

Voz 18 38:17 los cónsules y consejeros que están en el exilio están dispuestos ayuda dar a para que el país avance para que haya grandes acuerdos políticos en el Parlament de Catalunya para que éste pueda constituir el Parlament para que hay un Gobierno que efectivamente pues desarrolle la República que es lo que hemos planteado en esta campaña y es lo que vamos a hacer el próximo mandato están dispuestos a ayudar va a sus respectivos partidos obviamente pero sobretodo están dispuestos a ayudar a una mayoría parlamentaria a la mayoría social del país que votó masivamente el veintiuno de diciembre en un con un objetivo político muy

Voz 1727 38:52 ayudar significa renunciar a sus actas

Voz 18 38:55 ayudar significa ayudar ayudar quiere decir que se tomarán las decisiones eso sobre las recepciones convencieron pensando no solo en su situación personal sino sobre todo de la situación colectiva

Voz 1727 39:06 incluye renunciar ayudar incluye a renunciar al acta

Voz 18 39:11 insisto en cualquier caso la pregunta no sería tanto a los diputados que están en el exilio sino al Gobierno del Estado español respetará la posibilidad de ejercer democráticamente a las los trabajos que son inherentes en la situación de de diputados como es el caso de de Toni Comín o de emérito Internet para hablar de los Esquerra Republicana es decir preguntar a los buenos resultados y respetará la voluntad de los ciudadanos de Cataluña que es lo que quieren es que tanto Comín en diputados electos y puedan ejercer efectivamente como tales

Voz 1727 39:44 señor Torrent en las negociaciones para que renuncien a sus actas se ha hablado de que el partido asuma aunque sea parte de los gastos de su estancia en Bruselas huidos de la justicia

Voz 18 39:55 oiga nosotros lo que está de lo que estamos hablando sin un acuerdo político global que incluye la meta

Voz 1727 40:00 el Parlament incluido

Voz 18 40:02 lo es sobre todo el programa político programa de gobierno de la próxima legislatura el resto pues no está sobre la mesa hoy por hoy estamos hablando de un acuerdo político que insisto va más allá de la situación personas personal no sólo de los diputados que están en el exilio sino de todos los diputados electos nuestro propio en esta mayoría parlamentaria siempre a disposición de lo que plantea la mayoría de lo que plantea el pueblo de Cataluña hay un objetivo político muy claro evidentemente nosotros trabajamos en todos los sentidos para cumplirlo y haremos lo que haga falta para

Voz 1727 40:38 tienen alguna noticia sobre los planes de esa ha dicho que pretende hacer

Voz 18 40:43 nosotros hablamos constantemente con Jones para Cataluña porque esto es números lo que los pidieron los ciudadanos de Catalunya por resultados electorales suele muy claros nosotros hablamos constantemente con Cataluña herida implemente hablando el Cataluña pues estamos valorando todas las posibilidades pero las especiales y sobre todo todas las a voluntades nadas posible ahora es de un gran acuerdo político

Voz 1727 41:05 confían en que esta semana aclare ya se vuelve de Bélgica no se queda ahí

Voz 18 41:11 yo lo que estoy convencido es que la próxima semana el día diecisiete se constituirán en el Parlament y habrá a Mesa del Parlament y a partir de aquí hablaremos de la investidura

Voz 1727 41:20 usted cree que éste puede presidir Cataluña antes de Bélgica desde fuera de Cataluña

Voz 18 41:25 yo lo que creo es que quién presida la será quien tenga la mayoría de los votos en el Parlament de Cataluña como así lo decidieron los ciudadanos evitables

Voz 1727 41:35 le parecería procedente que Puigdemont e intentar una investidura como se está especulando por internet

Voz 18 41:41 insisto igual las preguntas tendríamos que reglas al Gobierno del Estado porque es él quién impide que los diputados electos los te está en el exilio los que lamentablemente siguen en prisión puedan ejercer en cualquier caso a todas las posibilidades están supeditadas al hecho de que el Estado español permita estos diputados ejercer que es la voluntad de los ciudadanos de Catalunya

Voz 1727 42:05 Josep Cataluña les ha sondeado sobre la posibilidad de hacer presiden algún otro miembro de su candidatura que tema les ha mencionado por ejemplo el nombre de sarta allí

Voz 18 42:15 hoy el candidato el único candidato posible la presión sobre esas descargas personal

Voz 1727 42:20 aunque tuviera que hacer la investidura por vía telemática

Voz 18 42:24 en lo que que lo he dicho el único candidato

Voz 1727 42:26 vamos que no les parece mal no es que sea Telémaco le pregunto para ante la evidencia de la situación

Voz 18 42:32 Nos parece mal lo que nos parece mal es que Puigdemont Junquera y los otros diputados electos no puedan ejercer normalmente esto es lo que nos parece mal que lo lo que no nos parece razonable en una democracia madura

Voz 1727 42:42 niña ustedes son partidarios de que la CUP entre un hipotético nuevo Gobierno catalán

Voz 18 42:48 tenía nosotros nosotros queremos un gobierno fuerte un gobierno preparado con un proyecto muy claro a evidentemente a la CUP puede formar parte de un gobierno fuerte un gobierno que tenga las cosas claras hemos trabajado con ellos de la legislatura y lo hemos hecho bien hemos trabajado bien lo cual han nada hace pensar que esta próxima legislatura no podamos compartir proyecto político si es estando en el Govern mejor que mejor

Voz 1727 43:14 Junts per Cataluña ha difundido en los últimos días que preferirían una repetición electoral a investir President a alguien que no fuera Puigdemont ustedes en Esquerra también prefieren la repetición electoral

Voz 18 43:26 no yo lo yo devuelvo decir estoy convencido de que la semana que viene a constituir el Parlament de Cataluña a partir de aquí hablaremos de investidura que también habrá investidura que habrá Guber y que esta legislatura echar andar y empezaremos a trabajar

Voz 1727 43:40 pero ustedes preferirían una repetición electoral a que no fuera presidente pues de lo que es lo que dicen en Cataluña lo dicen casi muy claramente

Voz 18 43:50 nosotros lo que preferimos es que la mayoría parlamentaria y social a favor de de la República en Cataluña pueda trabajar y pueda trabajar normalmente y pueda trabajar con todos los instrumentos democráticos a su alcance es decir que todos los diputados populares puedan ejercer puedan ejercer su mayoría parlamentaria se constituya un Gobierno acorde con nuestra mayoría ya pues nos hemos comprometido con los ciudadanos de de Cataluña

Voz 1727 44:19 señor Torrent me ha dicho varias veces en la entrevista que la opción que contemplan expuso de Mon president cuando Gabriel Rufián planteó la semana pasada que había un plan B y quiera que Junqueras lo fuera hablaba a título personal lo representaba el partido

Voz 18 44:32 no se esto tendrán que preguntarle a Gabriel en cualquier caso yo insisto hoy el candidato a la presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont

Voz 1727 44:40 le preocupa la parálisis política en Cataluña la incertidumbre en la que parece que iniciamos el año no se sabe muy bien cómo se va a constituir el Parlament no se sabe muy bien quién puede presidirlo hasta cuánto le preocupa Esquerra Republicana la traducción práctica de esta parálisis de esta incertidumbre

Voz 18 45:00 lo que le preocupa es el ciento cincuenta y cinco a mí lo que me preocupa el que la Generalitat de Cataluña esté paralizada por culpa de la siempre cincuenta y cinco por culpa de los que han aplicado este este artículo y lo han explicado además de forma salvaje a estoy convencido de que les haremos frente al ciento cincuenta y cinco y esto sólo lo podemos hacer con un gobierno fuerte con un look at para los suerte en esto estamos trabajando estoy convencido de que los próximos días tenemos la constatación de este gran acuerdo político que pondrá fin al siempre cincuenta y cinco por tanto pondrá sino a la parálisis

Voz 1727 45:35 Esquerra Republicana da por enterrada la vía unilateral ante el no reconocimiento internacional la división en dos de Cataluña que reflejaron en las urnas el día veintiuno Lahm dos millones que quieren irse de España y dos millones que no quieren da por enterrada la vía unilateral Esquerra

Voz 18 45:51 Esquerra Republicana lo dijo en campaña el lo reafirmamos nosotros siempre hemos planteado día algo a el pacto la negociación de hecho nunca nos hemos levantado de la mesa de negociación en cualquier caso en todo caso quién no ha comparecido en el entonces Gobierno del Estado nosotros seguiremos con esta vocación de diálogo y de negociación permanente a también es verdad que nosotros no lo hemos dicho que nos retiramos la queremos desarrollar a los derechos fundamentales y los derechos sociales pueblos que es el sin se sustentará esta república que queremos de esa realidad y lo haremos sin pedir permiso porque es lo que nos han manda mandado los ciudadanos de este país con lo cual nosotros dispuestos al diálogo siempre siempre la negociación siempre con la voluntad de hablar con con todo el mundo con conmovedor

Voz 1727 46:44 el español pero también

Voz 18 46:47 los internacionales con quién haga falta pero en cualquier caso siendo fieles al mandato democrático los ciudadanos de este país

Voz 1727 46:53 Roger Torrente es diputado electo de Esquerra gracias por atender a la SER Buenos días y buena suerte

Voz 18 46:58 muy buenos días gracias

Voz 0221 47:00 eh

Voz 27 47:06 dejamos la atención

Voz 1727 47:07 ahora en cuatro de los puntos clave de la agenda del año que comienza lo hacemos en el tiempo del director de la Ser de Antonio Hernández Rodicio Antonio buenos días

Voz 0221 47:15 la Abogacía de la primera para inevitablemente Antoni

Voz 1727 47:17 lo es en el mismo asunto con el que cerró vamos el año que acabamos de hablar con Cataluña

Voz 0221 47:22 pues sí porque ocurra lo que ocurra el próximo diecisiete en el Parlament lo cierto es que Catalunya continúa instalada en la inestabilidad quién ganó las elecciones ciudadanos difícilmente podrá gobernar y quién suman mayoría absoluta los independentistas no encuentran una salida legal un líder huido de la justicia otro en prisión Puigdemont que sigue fuera de España hay de la realidad aprieta para hacer president a cualquier precio Rs tiene dificultades para moverse y sin el concurso de los electro fugados encarcelados no suma necesaria sigue el entorno del ex presidente empieza a acariciar la idea del bloqueo o de la repetición de elecciones Catalunya de nuevo el buque

Voz 1727 47:58 en dos mil dieciocho debería ser el año del nuevo modelo de financiación autonómica pero no sólo parece alejado de las intenciones del Gobierno sino que además desde el Ejecutivo se presión Antonio hice amenaza a las comunidades con no entregar los recursos que ya están comprometidos

Voz 0221 48:13 sí porque Montoro utiliza al Ministerio de Hacienda como si fuera un órgano autoritario fulmina la lealtad entre instituciones ya habría cierra el grifo del dinero a capricho ha informado a las comunidades que congela los cuatro mil doscientos millones de aportación extra hasta que haya presupuesto es un intento burdo de chantajear al PSOE para que apoye los presupuestos pero además manipula a la opinión pública porque esos fondos no dependen de los presupuestos sino que son una entrega a cuenta por la liquidación de la recaudación de dos mil dieciocho que se prevé que se incremente gracias a la mejora económica es inaceptable utilizar un Ministerio de esta manera igual Montor olvida que detrás de las cuentas embalajes

Voz 1727 48:51 dos mil diecisiete terminó con una nueva exclusión del feminismo lo venimos contando dos mil dieciocho empieza en el mismo sentido en un impulso al movimiento para acabar con las desigualdades y discriminaciones que hoy persisten en la sociedad

Voz 0221 49:05 sí un movimiento global feminista que recorre el mundo expoliadas por el caso Weinstein se han echado a la calle dos mil dieciocho es el año en el que se va a colocar definitivamente la agenda política el fin del acoso sexual la igualdad de sueldos oportunidades y el acceso real al poder las políticas públicas a favor de estas demandas tendrán que ser contundentes y respaldadas por el presupuesto adecuar

Voz 1727 49:25 y un apunte de la agenda exterior tras el Brexit en Latinoamérica

Voz 0221 49:29 bueno primero Donald Trump que trabaja con ahínco en finiquitar buena parte de los logro de Estados Unidos de forma especial está contribuyendo a encender Palestina Pakistán e Irán en los últimos días han combatir el libro que parece demostrar lo peor que nos podíamos temer que Trump es como parece en España estaremos muy atentos al Brexit el otro ojo en Latinoamérica en primavera se consumará el relevo en la presidencia de Cuba y hay elecciones en México Brasil Colombia posiblemente bienes

Voz 1727 49:55 no queremos Antonio dice el refrán que año de nieves año de bienes diría como hemos

Voz 0221 49:59 a las doce y con miles de personas atrapadas en las carreteras lo que cuando gobernaba el PSOE se llamaba ineptitud a llaman inclemencia meteorológica

Voz 1727 50:06 el gracias Antonio vendía son las nueve menos diez a las ocho menos diez en Canarias

Voz 1727 50:27 hoy

