Hoy por Hoy (08/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 el director general de Tráfico Gregorio Serrano no ve motivos para dimitir tras el caos en la AP seis que dejó atrapados a miles de conductores durante casi veinticuatro horas por una nevada Aimar Bretos

Voz 0027 00:23 ha reconocido aquí Gregorio Serrano en Hoy por hoy que no se encontraba en Madrid en plena operación retorno una operación retorno pese esperaba complicadísima la venta prevista dice Serrano que era si se convirtió en una ratonera por múltiples causas pero no ha reconocido ningún error en la gestión del Gobierno por el contrario ha repartido culpas entre los conductores los caprichos de la meteorología a concesionaria la empresa concesionaria de la autopista A pesar de que reconoció Gregorio Serrano que sí conocía el plan de contingencias que le envió esta empresa y que se demostró insuficiente

Voz 3 00:52 nosotros lo conocía o perfectamente en el sentido siguiente el Plan de y el Plan Invernal de esa esa concesiones consiste en que no garanticen que tienes las quitanieves adecuadas cuando deben de cortar cuando tienen que de gestionar el interior de autopista es una cuestión que corresponde al operativo diez diario y inmediato de ellos

Voz 0027 01:13 el Congreso de los Diputados va a tener esta semana una actividad poco habitual en enero que son mes en el que no hay plenos a partir de mañana ser retoma el trabajo de las comisiones y lo hace con una comparecencia de peso del ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato acude con una condena hay dos imputaciones hablo espalda citado por la comisión que investiga la crisis financiera Mar Ruiz

Voz 1441 01:32 si el ex ministro Rodrigo Rato imputado en el caso Bankia inaugura mañana una semana clave en la comisión que investiga el rescate financiero obligado legalmente a acudir al Congreso veremos si se acogen o no a su derecho a no contestar por su condición de investigado por la Justicia además de Rato también desfilarán por la comisión esta semana los exministros socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado el miércoles ese activará también la comisión territorial que el PSOE quiere impulsar como antesala para una reforma constitucional lo hará con los tres padres vivos de la Carta Magna Miguel Roca José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón pese a que los socialistas confiaban en arrancar esta fase con más grupos la incertidumbre postelectoral en Cataluña con ciento cincuenta y cinco aún vigente mantel habrá todavía las ausencias anunciadas de P de PNV y Unidos Podemos creen que no serán las circunstancias para sumarse a un foro en el que de momento sólo participan PP PSOE Ciudadanos y el Grupo Mixto también este mes de enero vuelve la comisión de investigación de la caja B del PP con los periodistas Pedro J Ramírez y Óscar López Fonseca plato fuerte será la declaración del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa al que el Congreso ha llamado el seis de

Voz 0027 02:35 Mariano Rajoy reúne a la cúpula del Partido Popular esta mañana a las once y el PSOE también vuelve hoy a la actividad Pedro Sánchez reúne a su ejecutiva con el objetivo de abrir espacio en el debate público para la agenda social después de meses centrados en la crisis catalana y macarra

Voz 1509 02:49 buenos días por primera vez se reúne la ejecutiva del PSOE tras las elecciones del veintiuno de diciembre y precisamente lo hace con el objetivo de esa cara al partido del bucle catalán quiere la dirección del PSOE retomar la agenda social reforzar su perfil de izquierdas después de mes desde los que según el análisis de algunos miembros de la ejecutiva Se ha demostrado que sólo ciudadanos rentabiliza electoralmente la qué

Voz 2 03:13 mrs de Cataluña así que Ferraz tiene

Voz 1509 03:15 el propósito de no dejarse atrapar en este asunto hoy hoy va a lanzar una propuesta sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones que Pedro Sánchez después va a discutir en asambleas ciudadanas previsiblemente va a arrancar este formato esta misma semana en Andalucía en Granada a las pensiones tiene previsto el PSOE dedicar el mes de enero en febrero van a lanzar sus presupuestos alternativos a los del Gobierno de Mariano Rajoy también con el objetivo de marcar distancias tras la alianza para aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de Catalunya

Voz 0027 03:49 en Bélgica el partido flamenco que está apoyando a Puigdemont en su huida amenaza ahora el primer ministro del país con una crisis de gobierno esta vez las diferencias no las ha provocado el ex presidente catalán como hace unos meses sino el secretario de Estado de Inmigración de ese partido flamenco está acusado de devolver a Sudán a varios refugiados que después han sufrido torturas en ese país corresponsal en Bruselas buenos días

Voz 0738 04:09 buenos días dice el primer ministro belga que no se siente intimidado por el chantaje pero si piden la cabeza de turco Frankie en el secretario de Estado de Inmigración segoviano

Voz 5 04:16 no se quedará en absoluto al minoría porque la N

Voz 0738 04:19 de ahí amenaza con marcharse al completo una pelea complicada para quién ha mantenido contra viento y marea tener equipo estable y que vuelve de vacaciones con un problema grave el retorno forzado a Sudán de refugiados que han sido torturados objeto de una investigación por exigencia de la oposición belga amenaza el futuro inmediato de su estabilidad aunque él asegure que no pasará nada

Voz 6 04:43 y la Bolsa Javier Alonso abre con una ligera ligeramente al alza en en Europa está ahora en el Ibex treinta cinco hemos una subida discreta del cero coma dos por ciento por encima del nivel de los diez mil cuatrocientos puntos poco que ver con el cierre del pasado viernes cuando se cuando sumó un cero coma nueve por

Voz 7 04:58 siento en cuanto la prima de riesgo se está relajando a esta hora abre la mañana en ciento siete puntos básicos en la cara

Voz 2 05:06 hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 0789 05:17 la opinión de Íñigo

Voz 2 05:18 que Gabilondo buenos días Pepa buenos

Voz 0789 05:21 sí asalto otros hace muy pocos años algún enero político llegó rebosante de ilusión el viejo bipartidismo con sus achaques componendas y corruptelas se batía en retirada y sonaban los claros clarines de los partidos nuevos con sus denuncias y mensajes llenos de luz hasta los viejos parecíamos jóvenes hoy hasta los jóvenes parecen viejos sólo ciudadanos al Rey más sobre la ola pero su fuerza es insuficiente para iluminar un paisaje descorrido la España política es hoy como una residencia de la tercera edad con todos los partidos arrastrando los pies el PP arrastrando además las cadenas de su amenazador calvario judicial su incapacidad crónica para mirar más allá a punta de su zapato el PSOE que busca desconcertado un espacio que no encuentra que empieza a dudar de si existe Podemos que se ha convertido en lo último que hubiera querido en uno más sino el más perdido de todos y que ha pasado del Agné a las arrugas en tiempo récord y todo esto con Cataluña en inestabilidad creciente sin que el ganador de las elecciones puedo hacer gran cosa con su victoria un comienzo de año pues tristón en blanco y negro sin el más mínimo aliento renovador en un país que necesita cometer tantas reformas de forma apremiante y en el que nunca reconoce nadie el menor error de gestión o de previsión los ciudadanos abandonados a su suerte las carreteras bloqueadas por la nieve son el último ejemplo responsabilidades es la gran nevada de dos mil nueve lo estamos recordando todos con los socialistas en el poder Rajoy acusó a Fomento nada menos que de organizar el caos hoy los culpables son todos menos el Gobierno naturalmente feliz año nada nuevo

Voz 2 07:01 Rosa Márquez buenos días hola muy buenas ideas salud hasta El Corte Inglés oye hoy es un día perfecto para un plan de amiga

Voz 1509 07:08 pese que si así no expresa donada para esta tarde te propongo uno Nos vamos de rebajas imprescindible quedar con tus íntimas donde pues en la puerta del Corte Inglés por supuesto yo me apunto ballet sino importa primero podemos pasar por lencería que tiene un cincuenta por ciento de descuento además nos hacen un mitin gratuito para saber cuál es nuestra talla perfecta himnos regalan una cinta métrica después directamente a probar los los abrigos que tienen un precio fantástico luego como no le daremos un vistazo despacito a zapatos y bolsos y para terminar la tarde comentando las compras y otras cosas del Dios propongo hacerlo frente a unas tostaditas en la cafetería buen plan verdad bueno pues apuntaron porque las rebajas de El Corte Inglés son todo esto y mucho más nos vamos de rebajas en un ratito os espero con más propuestas interesantes hasta luego adiós

Voz 8 08:06 este fui la reciente hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de fuerza la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 9 08:20 por Kuga con motor Eco Boost ahora por dieciocho mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de seis mil cien euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma concesionario

Voz 10 08:31 los

Voz 11 08:32 sí

Voz 12 08:39 hoy por hoy en Cadena Ser punto com en las redes sociales veinticinco arroba hoy

Voz 13 08:45 estoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 0789 08:53 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís cómo estáis todos a una sí qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta a nosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 1 09:28 el viven la emoción del fútbol americano en las traen yardas tu podcast de fútbol americano

Voz 15 09:33 hay que me siento bien dos fútbol esos tres Peira vivo aquí igual que nosotros y con nosotros todo lo que pasa en la NFL a cambiar dos veces al día con cuarenta grados el Inter el P el todas las novedades culta dunas nueva entrega cada miércoles desde las cinco en Canarias nos lleve por delante todo lo que se mueva incluso los Xavi pronto en la aplicación de la Cadena Ser en iTunes llenar Ivonne y adopta un taxi

Voz 9 10:07 a nuestro estilo nos define

Voz 16 10:11 la radio es el medio más reflexivo más cálido más cercano es todavía más desde que se ha desarrollado la portabilidad absoluta son fenómeno que hace que este medio sea todavía mucho más cercano de lo que de lo que era la Cadena SER presenta

Voz 1 10:26 tras su libro de estilo destinado a convertirse en referente para las nuevas generaciones de periodistas radiofónicos publicado por Taurus ya disponible en librerías de toda España Cadena SER

Voz 1727 10:46 y qué tal para

Voz 18 10:49 hoy pues esto plenamente mira aquí cuidando mi coche como a un hijo en forrado las columnas del párking y me toca renovar y me suben el recibo del coche pero vamos y nunca he dado en parte pero porque a mí cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio su seguro y cada día que hace la gente venirse a la mutua si a ti también te han subido el seguro de tu coche veinte a la mutua sea cual sea te lo baja nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones el minuto a punto es vamos veinte a la mutua

Voz 1 11:26 en el capítulo de ayer ya había advertido de Varela Rey

Voz 20 11:36 de que los se circule por esas vías debía señalizado en todos los paneles de información a pesar de ello mucho vehículo iban sin cadena habido

Voz 1 11:45 un ávido conductores lo sabía o han tomado decisiones que no ha sido la la propia honda hoy por hoy medio

Voz 20 12:02 imponible han sido más que suficiente no ha escatimado medios ni el recurso y en hora de nada situaciones excepcionales de nieve

Voz 1 12:16 ciento veinte es la confesión

Voz 1185 12:20 la liga la que tiene que tomar esas decisiones Si tener los medios contrato correspondiente

Voz 1 12:27 al campo ofrecer un expediente informativo la incompetencia de la señora ministra de Fomento es supina y la zafiedad de sus argumentos insuperable y sus explicaciones sino fuera por lo lo que supone de perjuicio para los españoles ni a cómicas nada tiene que haber una nueva ahora con absoluta de la banca el gobierno exija responsabilidades a una de sus concesionaria lógicamente aquellos propulsor Pegasus diaria por lo Fomento y también a la hora de gestionar la ley

Voz 19 13:21 Evo

Voz 20 13:21 ha sido sumamente conservadores a la hora de cortar la vía antes de que a los vehículos de colapsen pero a pesar de ello muchos vehículo sin cadena habido accidentes relacionados con el hielo y con la nieve Yago de accidentes se colapsan las autopistas la viven no pueden hacer probados se complica todo mucho ha aprendido que hay que seguir haciendo lo que se ha hecho

Voz 2 14:07 son las nueve y catorce a las ocho y catorce en Canarias Pablo Simón buenos días la buenos ciudadanos estabas el sábado la pese a ver al caso ni en ninguna otra autopista

Voz 1671 14:16 afortunadamente no es verdad que los riojanos sí que tenemos el pequeño problema de haber estado en alerta roja y tener muchísimas dificultades para llegar desde allí a Madrid porque tenemos que ir con unas carreteras totalmente infernales

Voz 2 14:27 sí Mariola Urrea me recuerda que no me olvide de la AP68 que ella estuvo doce horas atrapada en la AP68 otra autopista de peaje Lola García directora junta La Vanguardia

Voz 1727 14:39 buenos días tampoco estabas en ninguna utopía atrapada no

Voz 10 14:43 es al no no en absoluto ningún estabais ahí

Voz 1727 14:45 sí esperamos poder hablar en cualquier momento con José Manuel Calvo director adjunto del país no está allí pero casi todos recordamos las palabras de Mariano Rajoy en el dos mil nueve cuando otra gran nevada tuvo graves consecuencias

Voz 21 14:58 yo he venido esta mañana ya no nevaba pero todavía no le había dado tiempo a retirar la nieve hora y media de retraso se le dijo a los señores pasajeros entre los cuales me encontraba Joy alguno de los presentes que no habían podido meter las maletas en el avión bueno yo como no tenía maleta pues hay que luego se nos dijo que faltaban veinte pasajeros esto de verdad eh ha sido esta mañana no fueron localizados esto pasó esta mañana en un avión en el que yo vine aquí con hora y media de retraso sinceramente Se trata a los ciudadanos apagadas y la gente merece respeto por ser persona por ser contribuyente por sufragar los servicios públicos es inaceptable que España tenga al frente de la responsabilidad en materia de fomento aún

Voz 10 15:55 es una ministra como la que hay simple

Voz 21 15:58 de inaceptable inspira

Voz 2 16:00 hora y media de retraso más de veinte horas estuvieron unas cuatro mil

Voz 1727 16:04 familias cuatro mil conductores aproximadamente atrapados en una autopista I en una autovía ojo porque Mariola al herido en los contados aventura esta mañana ella estaba en la A6 una autovía una autopista en una autovía el ministro el interior el directamente afectado por este asunto que la DGT depende de él estaba en el palco del Sevilla viendo el partido contra el Betis el director general de Tráfico según nos ha contado se puso al mando de la operación muy temprano y está muy tarde desde sus vacaciones también en Sevilla el ministro de Fomento tardó veinticuatro horas en comparecer en los medios esta entonces sólo estaban los técnicos no somos nada partidarios aquí del Pío V poco gobierno es decir el Gobierno no tiene la culpa de de todo de todo lo que ocurre y hay una corresponsabilidad de los ciudadanos con uno se pone la carretera pero en fin que en el dos mil dieciocho una nevada en plena operación retorno de Navidad deje tirados en una autopista una autopista de peaje durante veinte horas unos cuatro mil conductores precisa de una explicación Pablo no

Voz 1671 17:05 sí totalmente de hecho Mariano Rajoy tiene razón en una cosa ahí es que a los ciudadanos nos tratan a patadas y los ciudadanos merecemos respeto esa frase me quiero quedar con ella porque resulta llamativo que la cuarta economía de la eurozona tenga una nevada se quede paralizada gente en medio de una autovía de peaje durante dieciocho horas Se supone que somos un país que tiene los meses y los recursos para poder actuar en consecuencia dicho esto hay que empezar a preguntarse dónde están las responsabilidades y qué es lo que se podía haber hecho mejor antes durante la gestión de la crisis antes en términos de saberse había los recursos necesarios y los planes de contingencia para algo que sabíamos que iba a pasar que es que iba a haber una nevada iba a darse en plena operación retorno saber la gestión de la información yo creo que esto es uno de los grandes puntos negros que tiene el Gobierno irresponsabilidad la propia DGT que es que era lo que pasaba para que durante dos horas antes del cierre de la AP de la autopista de peaje si estuviera notificando que se podía circular ahí con alerta amarilla es decir tenía que ir con cautela sesenta kilómetros y se tiene que circula sesenta kilómetros pero en un principio se podía transitar esa vía que es lo que ocurrió en términos de la gestión de la información estaba fue el propio Gobierno en que se equivocó en estas circunstancias yo creo que todas estas cuestiones merecerían aclaraciones sobre todo porque si no vamos a seguir teniéndolo

Voz 1727 18:20 Deimos I y llevaron no van a remitir sino a la defensiva palabras que debe servir un caos como este es para verse aprendemos de una vez en fin a cómo gestionar una circunstancia como esta Lola

Voz 10 18:32 bueno es que no es la primera vez que ocurre no a ver yo creo que lo que no se puede hacer es echar la culpa a los conductores es cierto que en este país no estamos no estamos acostumbrados a este a este tipo de cosas Si bueno y es cierto también que hay mucha gente que que se echa a la carretera sin mirar las previsiones son que no lleva cadenas pero

Voz 1727 18:52 elevan cuando en lo que va a poner las cadenas deben

Voz 2 18:55 la mano que sepa pues no es verdad

Voz 10 18:57 es que no que que no está acostumbrado a este tipo de circunstancias pero cuando te encuentras cuatro mil personas atrapadas cuatro mil vehículos muchas más personas y eso ya no es culpa de los conductores ahí ha habido un fallo de información fallo de prevención después un fallo de reacción porque si están veinte horas es porque también ha habido un fallo a la hora de de subsanar es ese problema a quién se mezclan dos cosas cuando escuchaba la entrevista el director del de la DGT a mí me sorprende la la facilidad con la que se desentiende de lo que ocurre en las carreteras de peaje que son concesiones claro extractivas

Voz 1727 19:37 efectivamente eh

Voz 10 19:39 aquí en Cataluña tenemos una amplia experiencia en carreteras de peaje y tengo que decir que en fin que no he encontrado intentado buscar las sanciones que se les hayan puesto a las concesionarias por sucesos similares que han ocurrido muchos porque por ejemplo han ocurrido situaciones de de accidentes odie incidencias en las carreteras por las cuales se aprobó sea se ha producido colas inmensas de setenta ochenta kilómetros y hasta hace muy poco no se les obligó a las concesionarias a levantar las barreras es decir se continuaba teniendo los conductores ante incidencias de ese tipo y colas kilométricas pagando el peaje eso hasta hace muy poco no se consiguió ha intentado buscar qué sanciones se les han impuesto no encontrado ninguna seguro que se les han puesto eh pero pero deben ser de una cuantía que en fin que los medios

Voz 2 20:30 con las con comer considera mala noticia

Voz 10 20:33 a mí sí que es verdad que que la la nueva ley de carreteras impuso una mayor cuantía desde hace un año y pico a estas sanciones pero que bueno llegan como mucho a los quince mil euros tampoco me parece que para una concesionaria de de estas características en este caso es Abertis eso sí tenía un gran descalabro como para tener la previsión de muchos medios y mucha cursos y una gestión

Voz 1727 21:01 no mira vamos a hablar con Ana Bonet que es portavoz de Iberpistas que es la empresa concesionaria justamente de esta autovía autopista del caos y el colapso del fin de semana de la AP seis Anna Bonet buenos días

Voz 22 21:14 hola buenos días llamó la atención algo que no sé

Voz 1727 21:16 ha dicho el director general de Tráfico a las ocho y es que ellos no toman ninguna decisión sobre lo que ustedes hacen en su autopista hay cámaras dentro de la autopista de la AP seis hay cámaras que se pueda ver desde la DGT

Voz 22 21:31 efectivamente hay muy hay cámaras a lo largo de todo el trazado de de la autopista de la peseta cincuenta y uno de persistente

Voz 1727 21:39 hay o no esas cámaras están disponibles para la Dirección General de Tráfico pueden ver lo que está pasando

Voz 22 21:45 son cámaras que se visualizan desde la concesionaria desde la DGT

Voz 1727 21:49 quién toma la decisión de cortar la AP seis la tarde del sábado

Voz 22 21:56 quién solicita el corte de la autopista somos nosotros que informamos a la DGT

Voz 1322 22:02 quitamos el corte aquí ahora se produce son

Voz 22 22:05 pues se solicitó la restricción de pesados en primera instancia a las dos del mediodía aquí posteriormente sobre las cinco de la tarde se solicitarán los primeros cortes preventivos para poder limpiar la calzada

Voz 1727 22:20 dígame cortes de cuantos kilómetros estamos hablando a esa hora cinco de la tarde

Voz 22 22:24 a las cinco de la tarde en torno

Voz 23 22:28 hola el todo el tramo de la autopista sí

Voz 22 22:30 estábamos ya cortando desde el kilómetro cuarenta y siete e hasta el kilómetro Ch

Voz 1727 22:37 está lo digo porque nuestra compañera amarillo era el herido a la que sorprendió como ciudadana el el el colapso en la A6 en la autovía Illa desviaron hacia la autopista I no pudo entrar siquiera nos contaba que desde la Dirección General de Tráfico lo que se estaba advirtiendo a esa hora por la tarde del sábado era que se cortaba el tránsito de camiones pero en ningún caso se advirtió de la circunstancia del cierre de la autopista ustedes lo comunicaron a la DGT

Voz 22 23:05 ah como le decía sobre las cinco de la tarde ella se solicitaron los primeros cortes de preventivos ir a través de los paneles de mensajería variable se informaba de la situación de la de la infraestructura

Voz 1727 23:23 dígame señora Bonet cuando hay una previsión de nevada como la que haría porque había previsión de que podía no va nevar intensamente ustedes ponen por delante las quitanieves para que actúen antes de que se metan los coches

Voz 22 23:36 efectivamente nosotros ya desde el viernes por la tarde empezamos a eh a desplazar todas las máquinas quitanieves en materia preventiva a lo largo de todo el tramo de la

Voz 1322 23:50 pista porque fueron Tanguy suficientes

Voz 22 23:54 la haber nosotros la final lo que hicimos fue aplicar el protocolo que tenemos establecido de máximo nivel de actuación en casos de Nevada

Voz 1322 24:06 o sea que lo que aplicaron este sábado es el máximo nivel de actuación sí

Voz 22 24:11 así es hay que tener hay que tener previsto que la nevada que tuvimos este sábado fue una de las nevadas más importantes que hemos tenido en la concesión en los últimos veinte años a estamos hablando de una nevada claramente excepcional

Voz 1727 24:29 ya pero sacan alguna en fin alguna lección de lo ocurrido porque si ese es el máximo nivel de actuación y han estado veintitantas horas atrapados muchos conductores evidentemente era un plan a la baja no demostración

Voz 22 24:44 lo que sí que estamos haciendo es analizando internamente pues todos los procedimientos que se han establecido es precipitado el sacar conclusiones piense que estamos todavía con el dispositivo a activo está previsto que mañana vuelvan a ver nevadas por tanto estamos recopilando obra toda la información y analizando todos los procedimientos hechos para analizar y valorar efectivamente lo sucedido

Voz 1727 25:09 aplicando el protocolo establecido aunque esté claramente comprobado lo estén comprobando cómo ocurrió la tarde noche del sábado hay suficiente o es que no tenían más medios

Voz 22 25:20 aplicamos todos los medios eh disponibles tanto humanos como materiales ir efectivamente cuando cuando ya se vio que el digámoslo con los la situación que teníamos se estaban quedando insuficiente fumando ya solicitó los cortes de carril

Voz 1727 25:40 a qué hora era eso a las cinco me dice

Voz 22 25:42 a las cinco de la tarde sobre las cinco se solicitaron los primeros cortes preventivos ir posteriormente a las sobre las nueve de la noche ya se cortó decir

Voz 1322 25:55 vivamente les ofreció la ayuda del ejercito el Gobierno

Voz 22 25:59 buenos excesos les citó con la Subdelegación del Gobierno de Castilla y León la situación es de emergencia y efectivamente la Subdelegación del Gobierno e activó el plan de emergencia con la unidad especial

Voz 1727 26:13 aquello era era eso

Voz 22 26:16 esto fue entorno a las diez y media a diez diez y media de la noche

Voz 1727 26:23 se solicita la ayuda del Ejército cinco horas después de que ustedes había habían solicitado el primer corte

Voz 1322 26:28 el primer corte preventivo de toda la autovía de toda la autopista perdón el primer corte prever

Voz 22 26:33 vivo era para de alguna manera poder limpiar la calzada derivado del elevado volumen de tráfico

Voz 1727 26:40 con el pago del peaje es un acto contra actual los usuarios pagan la concesionaria osea ustedes garantizan el uso de la vía como parece claro que esto no ocurrió este sábado están preparados para el aluvión de reclamaciones que se les viene encima

Voz 22 26:56 estamos como ya ha pasado a lo largo de este fin de semana trabajando intensamente y con todos los esfuerzos e hay Refree y dispositivos pues para solucionar la problemática de durante el acontecimiento y a posteriori

Voz 1727 27:13 y qué le parece que Fomento les haya abierto un expediente

Voz 22 27:17 a Fomento ha abierto dime un expediente como pasa en estos casos e habitualmente de alguna manera pues para para analizar para recopilar toda la información y hacerle una les especialmente

Voz 1727 27:29 ahora estamos en proceso de

Voz 22 27:33 de análisis de elaboración del mismo y por tanto lo lo los

Voz 24 27:38 pues lo analizaremos y lo veremos lo presentaremos

Voz 1727 27:41 Anna Bonet es portavoz de Iberpistas que es la empresa concesionaria de la AP seis la autopista que se convirtió en una ratonera este fin de semana gracias por estar en la SER buenos días son las nueve y veintiocho ocho y veintiocho en Canarias

Voz 9 27:57 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año y ahora en el montaje y equilibrado de neumáticos turismo ahorra hasta veinte euros reserva line y paga entienda hasta veinte euros en el montaje auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 25 28:17 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco

Voz 1 28:35 llama ahora al novecientos ciento trece ciento triste o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 12 28:46 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales spain arroba hoy

Voz 13 28:52 estoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 21 28:57 son las dos de la tarde la una en Canarias nos ponemos en marcha agentes de la Guardia Civil han acudido a primera hora con una orden judicial

Voz 1 29:06 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce con José Antonio Marcos la decisión no es firme pero a medida que ha ido avanzando la mañana ha ido tomando cuerpo síguenos también en Hora catorce punto por desgracia algunos siempre puede estar escuchando la radio

Voz 26 29:23 aquí estamos en la Cadena Ser que estamos

Voz 0789 29:26 leyendo en la cama durmiendo o interpreta junto a rachas con la cama con fiebre interpretando a Bach y a Rachmaninov Alavedra o leyendo a Dostoievski confía descarga tela de la Cadena SER llenos cuando te dé la gana

Voz 27 29:50 qué ganas de escapar

Voz 28 29:54 llegan las rebajas de Norwegian Wood

Voz 1509 29:57 los baratos a las Islas Canarias está

Voz 28 30:00 sonidos Argentina hay sudeste asiático date prisa sólo tienes hasta el veintidós de enero reserva ahora orgullo Tian punto com

Voz 30 30:13 te acuerdas de cuando regresase a casa de tus padres citó habitación se había convertido en un gimnasio pues y que nos pasa igual que otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades hasta el veinticinco de enero vena disfrutarlas más información en Ikea punto es

Voz 9 30:34 hola soy motor espero que conozcas la oferta dinero de Ford con la que me puedes cambiar el aceite y el filtro motocross por sólo setenta y nueve euros porque a medida que mis piezas se lo ubicando me voy notando con más fuerza quizá no te des cuenta pero cuando el aceite está limpio me mantengo más joven y saludable con el cambio de año cambia el aceite

Voz 1 30:50 sólo este mes en por el cambio de aceite filtro Kraft te sale por setenta y nueve euros

Voz 19 31:03 texto estridentes mandáis bandas impuestos que somos que es jugando Merkel Open principales

Voz 21 31:12 van buenos días se conoce ya como el cura Can inmobiliario la última víctima este grupo de inversiones Lehman Brothers está al borde de la bancarrota

Voz 1 31:21 en noventa y cinco por ciento los en bolsa porque estaba excesivamente individual en el mercado inmobiliario que saber Innova su trono de duró en el sur Mozilla Josu Jon mundial usted no usted elegir lo que en este momento crucial para la economía hay para el futuro de España

Voz 31 32:02 tanto

Voz 1 32:03 voy a tomar las decisiones y que España necesite aunque esos dos funciones sean difícil

Voz 2 32:08 cueste lo que cueste impuesto

Voz 1 32:10 este

Voz 32 32:13 que los españoles hemos llegado un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificio hacemos lo que no nos queda más remedio que hacerlo tanto si nos gusta como sinónimos

Voz 2 32:28 en este año dos mil dieciocho Se cumplen diez diez años del comienzo de la Gran Recesión la gran crisis que arranca en el dos mil ocho una crisis larga y profunda que azotó al mundo y castigó mucho a nuestro país a España casi en cuestión de meses pasamos de ser el milagro económico de Europa a formar parte de los farolillos rojos del farolillo de cola de la Unión Europea en Hoy por hoy acompañamos el sufrimiento que esa crisis provocó a los españoles contando noticias pero también abriendo un diario el diario de la crisis para que sus protagonistas pudieran contarla en primera persona

Voz 1322 33:06 en estos años de diaria ha habido muchas historias de apretar los dientes de rabia por ejemplo de policías irrumpiendo en el rellano sana ahí fue desahuciada en el año dos mil catorce

Voz 33 33:15 pues bien el mando de Mi vida el día veintidós o Bon desahucio si que no tengo donde estaba yo con mi cuatro hijos

Voz 1322 33:23 historias de padres como Teresa mucho muchísimo que incluso para grosería sería perfecto y peor clima historias de hijos sin poder independizarse como Virginia universitaria

Voz 33 33:34 no puedo irme a casa de mi padre yo tengo pareja es una frustraciones yo nunca imaginé que pasaría hasta los treinta años así que ver con treinta años con las ganas de tomar la madurez para tomar una decisión que no puedes

Voz 1322 33:48 hoy historias de hijos independiza dos que han tenido que volver a casa de sus padres como la hija de Francisco

Voz 33 33:54 que los abuelos estado manteniendo prácticamente a la familia

Voz 1322 33:57 la historias de jóvenes que han tenido que rebajar su currículum como Ana Belén

Voz 34 34:02 decidí solicitar empleo en una multinacional de fabricación de coches que hay aquí en Valladolid soy licenciada para tener alguna posibilidad de que me llamaran puse que sólo tengo bachillerato y poco más

Voz 35 34:14 Amaia mi situación es la de muchos investigadores que nos estamos quedando en el camino tome una decisión drástica desesperada pero meditada decidí que tarde el currículum mi título de doctor

Voz 1322 34:26 historias de los que vuelven como David Se encuentran un país distinto al que dejaron

Voz 33 34:30 el primer día gente rebuscando en los contenedores de basura

Voz 1322 34:35 historias muchas de los que se fueron Iván como la pareja día One ingeniero

Voz 33 34:39 tiene cincuenta y dos años en estos momentos se ha visto obligado a irse a Inglaterra

Voz 1322 34:44 historias barridas por la precariedad laboral como la de Ana que tuvo que cerrar su negocio

Voz 1185 34:47 bueno ahora tengo trabajo los es esporádico limpiando casas

Voz 1322 34:51 hola de José

Voz 1185 34:54 lo contrario que estoy ahora mismo pues como becario de mi edad

Voz 1322 34:58 eh historias muchas de parados de larga duración todos nosotros Cruz

Voz 1185 35:05 estoy desempleado he ido

Voz 1322 35:08 que ahí sigue nos decía José

Voz 1727 35:10 cuidado si lo ha tenido difícil Lucía Taboada para seleccionar tantas y tantas páginas del diario que hablaban de un mundo que se derrumbaba un mundo que como escribió Muñoz Molina creímos sólido y no lo era

Voz 37 35:32 ha pasado una década ahora llevamos ya cuatro años seguidos de crecimiento y los datos macroeconómicos han vuelto a colocar en nuestro país entre las economías más

Voz 38 35:42 pujantes de Europa Press el momento de hacer balance cuántas de las cicatrices que ha dejado la crisis se han cerrado quiénes son los perdedores quiénes los ganadores que los hay que hemos recuperado de lo que la crisis se llevó en este comienzo de año

Voz 2 35:57 Nos proponemos intentar responder a estas preguntas comenzamos comenzamos hoy una serie de reportajes que semana a semana nos llevará a los escenarios y sobre todo a los protagonistas de este cambio profundo en nuestras vidas y lo haremos de la mano de María Angela buenos días buenos días y por empezar por lo último María Angela lo que llamamos recuperación tiene evidentemente luces y sombras y luz

Voz 5 36:21 decidí sombras que empezamos a desgranar hoy con la ayuda de tres economistas José Carlos Díez Emilio Ontiveros Moisés Martín a los que hemos preguntado si en la recuperación es todo oro lo que reluce

Voz 39 36:33 no es todo lo que reluce es lo que reluce es un comportamiento macroeconómico bastante bueno que prolonga la fase de expansión

Voz 5 36:42 un buen comportamiento que se percibe en el crecimiento del PIB de las exportaciones del empleo

Voz 1185 36:48 pero cuando entramos juntos

Voz 39 36:50 poco en detalle y sobre todo pedimos la distribución pero los resultados de ese buen comportamiento macroeconómico lo primero que se observa es que la calidad en el crecimiento del empleo dista mucho de ser optimista porque la creo que se está creando esos empleo de baja calidad según los indicadores de la OCDE y en definitiva es un empleo que no contribuye a fortalecer suficientemente la confianza de las familias para que éstas aumenten sus decisiones de gasto en particular sus decisiones de gasto en consumo duradero

Voz 5 37:25 el resultado de todo esto es la desigual distribución de la renta en España donde los beneficios empresariales crecen más que los salarios

Voz 39 37:32 el censo de desigualdad incuba eh tensiones sociales pensiones políticas y no permite en definitiva esa confianza económica que es la base del buen comportamiento a medio plazo de cualquier economía

Voz 2 37:48 en datos España es el país de la Unión Europea en el que más han crecido las desigualdades y en el dos mil dieciséis en plena recuperación batió récord por población en riesgo de pobreza relativa primas

Voz 5 38:01 los hogares que según la última EPA tienen hoy a todos sus miembros activos en paro son casi uno coma dos millones el doble de lo que era al comienzo de la crisis y ahí están los perdedores de esta crisis como explica Moisés Martín

Voz 1185 38:14 me lo perdedor de la crisis han sido los que ya eran pocos días antes de la crisis a las familias de digamos con un adulto hay niños con trabajos precarios que estos han sido los grandes perdedores de la crisis please no los hemos recuperado están peor que estaban antes del inicio de la crisis y la recuperación no ha servido para resarcir los daños que vivieron durante ese tiempo estamos hablando digamos del treinta por ciento de la población ya porque estos son los de ganadores de la crisis sin lugar a duda he sido digamos el cinco por ciento más rico de la población

Voz 5 38:43 una de las heridas que no se está cerrando la recuperación es la dificultad de reintegrar en el mercado laboral a los trabajadores menos cualificados cuyos empleos fueron los que más y más rápidamente se perdieron durante la crisis José Carlos Diez

Voz 1185 38:58 el problema es que esa cicatriz que ha dejado la crisis Yoko que se va a mantener o incluso se podrá grabar del gran debate internacional ahora es cómo integrar a esos trabajadores que están con un nivel de cualificación bajo y que pues van a ver más afectados pues por ejemplo por toda la base de la robótica y todo esto que estamos viendo y las nuevas tecnologías que les afecta principalmente a ello es un debate global no sólo pasa que el tema es cómo España tiene eran para atacar este problema está ni se le espera

Voz 5 39:28 de ahí está uno de los más duros legados de la crisis

Voz 39 39:31 la principal sombra es el mantenimiento de un el desempleo elevado elevado en términos absolutos diez elevado en términos relativos dentro de ese desempleo la presunción razonable de que una parte muy significativa de los desempleados para tener muy muy serias dificultades para volver a encontrado

Voz 1185 39:52 los trabajos los perdedores Clarín

Voz 1727 39:55 salimos de esta crisis los jóvenes el paro juvenil sigue siendo muy abultado en España insoportable hasta el treinta y seis por ciento

Voz 2 40:02 en el mileurismo del que tanto se habló al comienzo de la crisis como algo terrible bueno pues hoy hoy parece casi un lujo

Voz 1185 40:10 el mercado de trabajo acecha de hoy está empleando el tono con quince catorce por ciento menos de salario tenía antes de la crisis y todo esto es consecuencia de la reforma laboral

Voz 5 40:20 uno de los reflejos de esta devaluación salarial sufrida por los que se incorporan al mercado laboral es la dificultad de emanciparse por ejemplo de acceder a una vivienda no ya en compras sino también en alquiler según José Carlos

Voz 2 40:34 en dos mil siete

Voz 1185 40:36 jóvenes eran mileuristas hicieron problema no ahora son seiscientos juristas constató un salario de entrada les ha caído un cuarenta por ciento no XXXV Un cuarenta por cien en media bueno ahora en grandes ciudades estamos viendo bien donde demanda crecimientos del precio de la vivienda en compras pero sobre todo en alquiler está volviendo crecimientos por encima no es y los salarios de los jóvenes no suben y espeso de día cuando ya tenían problemas de accesibilidad en dos mil siete que yo creo que eso solo agravan

Voz 2 41:04 parece increíble verdad pero el acceso a la vivienda vuelve a ser un tema en un momento de recuperación económica y en un momento en el que sector inmobiliario y de la construcción se recupera se reactiva los economistas dicen que no está alumbrando otra burbuja como la que ha decimos sí es explotó pero que no hay que bajar la guardia sobre todo porque diez años después el cambio de modelo productivo que tanto hablábamos se acuerdan durante tantos meses bueno pues no se ha producido

Voz 1185 41:31 en realidad lo único que hemos hecho ha sido aparcar la reconstrucción durante unos años y ahora que se han recuperado las condiciones financieras las constructoras vuelve a su negocio y es ahí donde vuelven a casa por lo tanto el problema que nos encontramos es que este crecimiento económico que realizan los sino a ver transformado las bases de nuestra estructura productiva San No somos más productivo éramos en el año dos mil ocho no tenemos una inversión mayor en innovación todo lo contrario la trama menor

Voz 5 41:56 recuperar la inversión en I más D es una de las tareas pendientes porque sigue estando entre lo que

Voz 1727 42:01 crisis se llevó la recuperación no no

Voz 5 42:04 vuelto durante los años del dos mil ocho

Voz 1185 42:06 dos mil dieciséis quince pues había una presión por parte de la es un objetivo los economista no la opinión pública de que había que hacer determinadas reformas para garantizar diéramos un nuevo patrón de crecimiento no modelo de crecimiento mapa sobre la innovación la recualificación de los trabajadores que íbamos en la lucha contra las desigualdades esto estaba en la agenda es el crecimiento económico que estamos viviendo está cerrando salen ganó oportunidad cada vez se habla menos de las reformas que España necesita La Ventana oportunidad política y esto es un grave peligro

Voz 2 42:36 bueno pues este es el marco general el marco general de la serie que empezará en realidad la próxima semana a partir de entonces a partir de la próxima semana los protagonistas serán ustedes gracias María Angela gracias a vosotros hasta la próxima semana escuchando este reportaje que nos proponía Marianne ya la Pavone Pablo Simón afirmaba con la cabeza yo decía recuerdo cada uno

Voz 1727 43:06 los cortes que decimos nosotros de las declaraciones de entonces de ese Sarkozy anunciando la refundación del capitalismo cuando creíamos que esto sólo era una crisis económica una crisis financiera primero financiera luego vino devino en económica luego política institucional y aquí estamos no diez años después

Voz 1671 43:26 así es de hecho comenzó como financiera y luego torno de deuda acordados los ataques especulativos que hubo a la deuda soberana cuando realmente por ejemplo España había hecho los deberes en ese sentido nosotros teníamos nuestras cuentas públicas saneadas más allá del problema que había de de deuda privada yo creo que está muy bien que arranquemos precisamente porque el año pasado ya recuperamos el nivel de PIB que teníamos antes de la crisis y sin embargo lo hemos hecho con dos coma tres millones de empleos menos que entonces cobrando en promedio un quince por ciento menos de salario del que teníamos entonces y además con un una señal de alarma que yo creo que nos da una perspectiva comparada interesante que es que nosotros tenemos a los quintos pobres más pobres de todos los países de la OCDE yo creo que esto hay que repetirlo mucho porque lo decimos poco pero los sectores más damnificados por la crisis económica han sido especialmente los pobres en España nuestros pobres son muy pobres estamos construyendo una sociedad de dos tercios hay un tercio de la sociedad que estamos dejando atrás hay todo unas políticas pendientes de las que se ha comentado antes en el reportaje de recualificación de muchas de esas personas que se han quedado sin suficiente formación como para volver a engancharse al mercado de trabajo recordemos que seguimos siendo récord escolar diecinueve por ciento de nuestros estudiantes que no terminan por lo tanto esta gente que quedó tras la burbuja inmobiliaria al albur de lo que venga y luego una cosa una trampa estadística creemos en los datos nos creemos que el empleo es algo finito que tú sales vuelves a entrar cuando se genera empleo pero es que entra gente distinta cuando se consigue es decir hay generaciones enteras que se están quedando atrás dos en concreto que yo creo que es donde hay que poner el foco

Voz 9 45:00 estos jóvenes que San que ahorre sin cualificar

Voz 1671 45:03 luego los parados de más de cuarenta y cinco años especialmente si son mujeres es decir hay hay unos problemas enormes que requerirían políticas públicas muy intensas de las que no hablamos porque no son un sector visible nos quedamos en las cifras macro nos olvidamos que esto es como una copa con una torre de copas de champán que empieza a llenarse por arriba pero abajo no

Voz 1727 45:21 y lo más desalentador Lola eso que decía el economista Moisés Martín Carretero en el el hecho de que se abrió una ventana de oportunidad al estallar la burbuja al ponerse todo patas arriba al asumir que estábamos construyendo un edificio sobre cimientos poco sólidos se abrió una ventana de oportunidad para cambiar el famoso modelo productivo para plantearnos qué queremos ser en el mundo global Isabel tan está a punto de cerrarse sin que nada de eso haya ocurrido no

Voz 10 45:47 es más si volvemos otra vez al mismo al mismo sistema la la los mismos sectores en auge no sin haber corregido prácticamente nada y además con el agravante de que hablamos de recuperación no cada día hablamos de recuperación y miramos esas cifras que efectivamente macroeconómicas que nos dicen que todo va mejor pero a mí hay un aspecto que que me preocupa mucho que esto de esa precariedad esos trabajos a tiempo parcial que han aumentado en los últimos años y que no son voluntarios y no obligatorios y que suelen afectar a jóvenes y mujeres eso es una lacra social importantísima y es una forma de precariedad no cuando vemos esas cifras inventado el empleo bueno sigue aumentado el empleo pero hay miles y miles de empleos que no que no dan para vivir

Voz 1727 46:34 bueno vamos a ver si la agenda de este curso político que que empieza ahora empieza a incluir también otros asuntos muy importante para la vida de los españoles a la vuelta de esta pausa hablamos del problema político que tenemos encima de la mesa hablamos de Cataluña

Voz 9 46:51 ahora mismo un gran número de conductores que nunca han dado un parte se preguntan por qué a mí

Voz 40 46:57 Sitti han subido el precio del seguro de tu coche moto dente a la mutua y sea cual sea que lo bajamos llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 9 47:08 no dente a la mutua condiciones de Mutua punto es

Voz 12 47:18 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com free en las redes sociales veis arroba hoy

Voz 13 47:24 estoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 1 47:29 silencio por favor todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 7 47:35 todo es falso salvo alguna cosa que alguna cosa no es alza la cerámica de Talavera

Voz 1 47:42 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo lo mejor en el tramo de dieciocho mil a no sé qué tramo pero mejor se va a lo mejor sí a lo mejor sí pero igual de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga Icon en la Cadena Ser

Voz 41 48:06 comenzar usarla

Voz 1 48:07 Nos trajo el progreso

Voz 26 48:09 aquí en la escritura y la lectura y ahora estaremos en tu mano aún más que nunca tu móvil para estará iba contarnos tus cosas y escucharnos cuando y donde quieras para unos casi tocar

Voz 1 48:24 no más visual más tuvo más móvil más Radío cuando y donde tú quieras sigues Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil Cadena SER

Voz 10 48:38 si quieres estar el día en el deporte

Voz 1 48:40 P escuche SER Deportivos

Voz 42 48:42 hemos arrancamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte rebeldía

Voz 1 48:46 en SER Deportivos Engracia por no más sopor

Voz 42 48:49 dio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER

Voz 1 48:51 la TDT es decir la tele nuestros enlaces en las redes hola web tres W Cadena Ser punto con toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión

Voz 43 49:00 análisis de la NBA con Daimiel deporte femenino tiene muchas cosas más todos los días

Voz 9 49:06 tres a cuatro de la tarde

Voz 1 49:07 en Ser Deportivos Francisco José Delgado

Voz 44 49:13 corren nuevos tiempos nos vamos a escuchar

Voz 1 49:15 Carlos en general tenemos un plan para cada ligada a mí que me gusta tener unas gafas para cada ocasión el virus ahora en general eficaz quien estufa esas gafas titulares las marcas al treinta por ciento si quieres dos tienes la segunda es al cincuenta por ciento aproveche el gran tuvo Itu como únicas General Óptica Toulouse

Voz 25 49:42 esto ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visita

Voz 1 50:00 calidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es te proponemos el primer gran plan del año vamos del rebajas quedas familia o amigos tú eliges miras toques pruebas todo porque los descuentos son geniales cosméticas deportes moda hay mucho que ver terminamos eligiendo la cena todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés hoy comiencen a vos

Voz 0789 50:30 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 2 50:36 cuál era la García y con Pablo Simón en el curso político en Cataluña todavía en el limbo Lola la quedan nueve días para que se constituya la mesa del Parlament y nadie aventura ahora mismo quién puede presidirlo no en el limbo tú lo has dicho bueno

Voz 10 50:51 ah y no hay no hay indicios de por dónde pueden ir las cosas lo único que sabemos es que la candidatura de Puigdemont está está intentando llegar a un acuerdo con Esquerra que consiste en Esquerra elige al presidente del Parlament la candidatura de pulmón elige al presidente de la Generalitat eso significa

Voz 45 51:15 la e impedir el paso

Voz 10 51:17 a ese plan B que desvelaba el otro día Gabriel Rufián diciendo que que Junqueras podía ser el candidato a presidente si Puigdemont no podía regresar a Cataluña no es ese es el reparto que estamos viviendo un reparto una lucha por un reparto de poder de momento no no va más allá porque hay un bloqueo impuesto por Puigdemont yo creo que hay un yo creo que va un poco de farol ahora lo voy a decir así un poco tienes la candidatura de Puigdemont está intentando

Voz 46 51:53 que que que bueno que sí

Voz 10 51:55 frase doblega a sus condiciones

Voz 46 51:59 con el

Voz 10 52:00 bueno con el tema de si sino convocamos elecciones no sea obligamos a hacer unas unas nuevas elecciones y creo que eso a pesar de que para Esquerra sería nefasto para fuiste un tampoco es una una buena lección no no

Voz 1727 52:15 que la amenaza es el farol yo creo que sí

Voz 10 52:17 pero bueno ellos de momento insisten en que en que Si si no se viste apuesten van por la vía que sea telemática o por la que sea habrá nuevas elecciones y en esas estamos en un bloqueo absoluto

Voz 1671 52:35 sí bueno de de hecho hay algo sobre lo que igual no hemos hablado subir siente que es el que aunque es ganar el bloque independentista en las pasadas elecciones también gano de la forma más complicada posible para ellos es decir si hubiera habido un resultado en las elecciones en las cuales Esquerra Republicana hubiera quedado muy lejos del PDK probablemente la formación de gobierno en la constitución de la mesa sería más sencillo pero al tener al PDK bueno perdón a ellos per Catalunya

Voz 2 52:57 con ser precisos por encima porque

Voz 1671 52:59 es su candidatura con un control de la lista importa

Voz 2 53:02 en su círculo estancias que determina mucho