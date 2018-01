Hoy por Hoy (08/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 Gavín SL

Voz 1762 00:10 son las diez las nueve en Canarias el director general de Tráfico culpa en la SER a la empresa concesionaria de la AP seis de la mala gestión de la nevada de este fin de semana que dejó a centenares de conductores atrapados durante

Voz 1275 00:21 ahora secretario Serrano que no estaba en Madrid en esas

Voz 1762 00:23 tras de crisis en la carretera ha descartado dimitir ya que considera que sólo la concesionaria debe dar explicaciones y la portavoz de esa misma concesionaria de Iberpistas Anna Bonet ha respondido también en Hoy por hoy asegurando que pusieron en marcha todos los medios de respuesta que tenían disponibles

Voz 2 00:38 yo no tengo especialmente porque entiendo que no tengo ninguna causa de Rajoy Amical está a disposición del ministro de interior las veinticuatro horas del día la decisión de quién de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico indica haber explicar cómo gestionó el interior desautoriza en esa tarde aplicamos

Voz 3 00:59 todos los medios disponibles tanto humanos como materiales quién solicita el corte de la autopista somos nosotros que informamos a la DGT solicitamos el corte

Voz 1762 01:12 veintitrés provincias Se mantienen a esta hora en distintos niveles de alerta por el frío y la situación en la red principal de carreteras ha ido ya mejorando las últimas horas veremos como hasta ahora DGT Antonio Ayuso

Voz 4 01:21 muy buenos días pues efectivamente parece que la situación mejora pero aún así extremen la precaución son ciento diez las carreteras afectadas ninguna de la red principal dieciocho vías están intransitables de ellas son siete los puertos de montaña especialmente en Ávila Salamanca además XXV cafeteras necesitan el uso de cadenas lo peor lo encontramos en La Rioja donde hay cinco vías cortadas Asturias Cantabria Castilla y León

Voz 1762 01:45 el ministro del Interior ha convocado esta tarde al Comité Estatal de Coordinación para analizar la gestión del colapso derivado de la nevada de este fin de semana por lo demás el diputado electo de Esquerra en el Parlament Artur Rehn ha evitado esta mañana en la SER respaldar la tesis de Gabriel Rufián quién defendía la pasada semana que Oriol Junquera será el plan B para presidir la Generalitat sí Carles Puigdemont no vuelve de Bélgica Tour de insiste en que la única opción de su partido para la presidencia es Put de Mon asegura sin dar más detalles que los exconsejeros subidos en Bruselas están dispuestos a ayudar a que la situación mejore

Voz 5 02:15 no se estos tendrán que preguntarle a Gabriel en cualquier caso yo insisto hoy el candidato a la presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont dispuestos a ayudar va a sus respectivos partidos obviamente pero sobre todo están dispuestos a ayudar a una mayoría parlamentaria a la mayoría social del país votó masivamente el veintiuno de diciembre en un con un objetivo político muy

Voz 1762 02:37 ya en los mercados el Ibex cotiza por encima de los diez mil cuatrocientos puntos en el inicio de sesión de esta semana aunque apenas registra movimiento hasta ahora se mantiene prácticamente plano el resto de los principales parqués europeos inicia ascensión en verde excepto Londres que registra ligeras pérdidas desde Primo

Voz 1275 02:58 ese es un Madrid Madrid mañana de nieve en la sierra el uno uno dos recomienda extremar la precaución en esta zona de la región tras las heladas de esta noche y evitar en la

Voz 1315 03:06 medida de lo posible utilizar el coche en estos municipio Dios que esta mañana amanecen cubiertas de blanco Raquel Fernández buenos días hola buenos días con un manto blanco han amanecido cubiertos los municipios situados a mayor altitud en donde no se han registrado incidencias importantes más allá de lo que ahora llega con la formación de las placas de hielo en puntos como Cercedilla o la temperatura no ha descendido más de tres grados negativos y en San Lorenzo de El Escorial en la ladera del monte Abantos los vecinos han aprovechado para jugar con la nieve

Voz 6 03:35 pero o dar con él

Voz 7 03:38 a mí el patio esta mañana

Voz 0978 03:41 así que había tanto hielo por la nevada que cayó anoche que era difícil sacar

Voz 8 03:44 anoche en el puerto de Navacerrada la estación de esquí ha abierto sus puertas todas las carreteras

Voz 1275 03:49 las dependientes de la Comunidad están limpias y abiertas al tráfico hasta ahora y en ningún era necesario el uso de cadenas aunque todavía queda nieve en la AP seis desde Collado Villalba y también en la nacional VI en Guadarrama según el uno uno dos tantos ha sido tranquila en los han recibido avisos aunque se mantienen los trabajos para evitar los riesgos que supone la presencia de placas de hielo se mantiene el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales la Aemet la Agencia Estatal de Meteorología mantiene además la alerta amarilla por frío en toda la comunidad especialmente en la sierra donde las máximas lo van a pasar de los cero grados este mediodía a pesar de que va a lucir el sol va a seguir haciendo frío mañana se anuncian más precipitaciones y la huelga de los conductores de los autobuses que prestan servicio en el noroeste de la comunidad está cerca de su fin la plantilla ratificó anoche el plan de la empresa aunque sólo pondrá fin a los paros si las mejoras se aplican de forma inmediata a Vicente Del Pozo es presidente del comité de empresa

Voz 1995 04:38 si se acepta eh

Voz 9 04:41 de acuerdo siempre y cuando se empiece

Toni Garrido lo hemos escuchado en Hoy por hoy y es paradójico que las explicaciones de la concesionaria de la DGT sobre por qué miles de personas que quedaron atrapadas en ninguna parte estén repletas de tantos lugares comunes

Voz 12 05:26 vamos a ir un poco movimiento que les da siempre un poco de

Voz 13 05:29 pedido ya pidieran es que yo vi nevar Fuenmayor la profesora interrumpió la clase para que no semana vamos a La Ventana caían copos el rueda decía está nevando libre eran otros tiempos pero desde entonces han pasado ya tres sistemas educativos que es como realmente hay que medir el paso del tiempo en este país eran tiempos tan distintos que la alfombra roja cuando llegaba la temporada de grandes premios a las mujeres se les preguntaba por esto

Voz 7 05:53 pues yo también

Voz 19 08:29 hola buenos días tú te pilló el atasco el sábado

Voz 13 08:33 luego

Voz 19 08:34 en particular que Spanair las vacaciones salir de San Sebastián y bueno me miro lo habitual evidentemente es la es la uno pero en condiciones así un poquito especiales siempre consulto el teléfono cero once y si además porque en Somosierra a veces problemas

Voz 20 08:58 tiro llegando a Burgos he

Voz 19 09:01 llamadas guardaba en el sentir de incidencias en Somosierra

Voz 20 09:06 hice civil que

Voz 19 09:08 cambiar la ruta en dirección a Valladolid pasando por Palencia encargó los yo salía de Guipúzcoa con bastante nieve en Burgos todavía elevaba al Valladolid estaba muy despejado todos volví a llamar

Voz 20 09:23 el teléfono es puro

Voz 19 09:25 por más que la AP seis se encontraba abierta al tráfico pero con circulación pues es lenta impedían precaución en Valladolid que era una opción Sin perdón

Voz 13 09:38 Honda llamada Nacho

Voz 19 09:40 ahora que la llamadas que me hizo tomar fue sobre las siete de la tarde a sirve de la tarde informaban de que está abierto al tráfico sin problemas y por eso no me quedé a dormir en Valladolid porque tengo amigos pues podía haber quedado perfectamente porque era una buena solución decidí tirar Poor bajo la autovía de Laso inscritos uno Valladolid Segovia que por cierto también estaba la música ahora lo que van inició la circulación algunas que cuenta pero va de de quitanieves y demás pero vamos hablando de la tesis sobre las veintiuno ahora que a un punto en el que ya hemos queremos

Voz 13 10:20 desatascar cuanto tiempo estilista atascado

Voz 19 10:24 pues esto es de las de las veintiuno horas del sábado hasta las si viene de la mañana del domingo

Voz 13 10:31 me gustaría que tu relato leña hubiéramos una una voz que es un testimonio en este caso es el testimonio del director

Voz 21 10:38 de la DGT que dice esto había advertido de manera reiterada de que no se circule por desafía Sevilla señalizado en todos los paneles de información a pesar de ello mucho vehículo iban sin cadena ha habido accidentes relacionados con el hielo y con la nieve ya accidentes se colapsan las autopistas las quitanieve no pueden acceder por lo tanto se complica todo mucho

Voz 13 10:58 coincide el testimonio de la DGT

Voz 19 11:01 escuchaba en el Gregorio Serrano esta mañana

Voz 13 11:05 coincide con Thurman coincide con lo que tú has vivido

Voz 19 11:08 esa es totalmente mentira ya que es que yo soy una un usuario habitual del cero once

Voz 20 11:14 te llamo siempre porque

Voz 19 11:18 con mucha experiencia carreteras españolas me las conozco

Voz 20 11:22 intenta evitar siempre sobre el problema que planificó muy bien los viajes siempre

Voz 19 11:28 entonces yo he escuchado este señor la mañana esas declaraciones realmente es que eso tuviera vergüenza todo eso planificación y protocolos son totalmente deficientes en este caso

Voz 20 11:39 así por supuesto que nadie tiene

Voz 19 11:42 llevar las cadenas en el coche para circular por una carretera de peaje como la Te6 sino ir yo recomiendo de polen con sus compañeros de Aragón o de Navarra donde sigue nieva habitualmente alias hace uso de cadenas porque sus protocolos y planificación son impecables así que el señor no tienen una vergüenza señora directora de de Iberpistas hay pistas que también estarían declaraciones esta mañana

Voz 20 12:13 eh Ceberio de seguridad resume

Voz 19 12:16 a unidades porque o consultar coge tengo la experiencia de porque lo que sabiendo apenas semana lo que iba a pasar incluso en el mismo viernes y el sábado en previsión de que venía muy mal tiempo guiaron encima abriendo ve preparado pues el problema que tuve no no no no me quejo mucho porque porque yo iba con una amiga y no teníamos ningún problema Barcina puesta teníamos algo de comer algo de agua y bueno pues pues aguantas pero claro se hoy al por ahí con niños con poca poco a poco gasoil y con problemas que se tuvieron que estuvieran abandonar los coches irse a localidades cercanas

Voz 13 12:56 y como lo hicieron cómo cómo llegaron esas localidades cercanas

Voz 19 13:00 pues andando se veía gente andando por las autovías la autovía autopista la gente siga moviendo iba pidiendo ayuda a un despropósito total íbamos por la por la tesis cuando yo entre en a perseguir insisto tengo bastantes años yo soy prácticamente cuando ha pasado quitanieves el rastro que deja el quitanieves con con toda la nieve apartara si pasa una vez osea es porque se va acumulando la nieve hizo una especie como de Canal ahí no había pasado nada en ocho alerta de alerta serias para que la gente tomará precaución pero salir o de o de cambiar su plan de ruta pues estar escuchándole

Voz 1995 13:45 evidencia de Nacho ha querido compartir con nosotros esta mañana después de esas obras atascado después de vivir lo que dio hace unas horas que no coincide demasiado con lo que hemos escuchado tanto por parte de la DGT como por parte de la concesionaria Nacho gracias por atender nuestra llamada un abrazo son las diez y catorce minutos una hora menos en Canarias tiempo de saludar a Rosa Márquez buenos días

Voz 22 15:13 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y las redes sociales beige arroba hoy

Voz 13 18:03 ocho minutos una hora menos en Canarias a persona del momento ahora mismo no puede ser otra que Jordi Carbó el hombre de la meteorología en la Cadena SER Jordi buenos días de nuevo muy buenos días hemos escuchado a lo largo de toda la mañana qué tiempo nos espera va a seguir nevando

Voz 0978 18:17 Bashir nevando donde no lo hace tan habitualmente y donde además se vuelven a cumplir porque creo que hay que felicitar a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología mucha precaución a lo largo de todo lo que queda de jornada en provincias como Cádiz Málaga también Granada ya que ahora está nevando en algunos momentos por debajo de los ochocientos metros irá subiendo pero vaya son muchos los pueblos muchas carreteras que pasan por toda esa zona que pueden verse afectadas por estas nevadas en la nieve se convertirá hoy convierten tormentas fuertes en el litoral de estas provincias también en el estrecho pero como mínimo en el resto del país podemos descansar unas cuantas horas de la nieve pero no se va del todo porque a partir de hoy llena volverá a nevar primero en cotas un poco bajas después irá subiendo pero vaya que de nuevo veremos nevadas intensas en la mitad norte de Madrid también en muchos puntos de Castilla La Mancha Castilla y León de nuevo provincias como gancho para Jara pueden recibir mañana una buena nevada yo creo que aparte de esto ahora mismo sigue destacando el frío ahora estabais hablando de temperaturas muy bajas no está más curtido y menos curtido no he escuchado a algunos valores que hemos dado antes con Pepa Bueno de de valores actuales de temperatura

Voz 7 19:27 claro porque

Voz 0978 19:29 nos vamos a la provincia de Soria hemos alcanzado temperaturas mínimas de hasta quince grados bajo cero pero esto ha pasado también en Ávila en Guadalajara temperaturas que imaginaros ha estado nevando se ha deshecho un poco la nieve de repente estos valores son auténticas pistas de hielo ya no sólo la carretera donde por muy habituados que estén ahí pues el sentido común seguro que les hace circular con más precaución sino imaginados en todos estos pueblos que que no se puede como pasa en las ciudades no que cuando pasa una cosa de éstas pues rápidamente se pueden limpiar las calles lo digo para la gente qué tiene que andar por estos sitios muchísima precaución porque ahora el hielo ahora hay durante todo el día va ser el principal problema por ejemplo para los transeúntes sin hola

Voz 13 20:09 de la nevada del sábado como la gran nevada de del invierno donde nevó de manera por lo menos tan intensa el sábado en qué otros lugares también nevó donde no hubo problemas con la nieve

Voz 0978 20:21 a ver dónde nuestros hubo pues evidentemente donde sí que están muy habituados no en los Pirineos a lo largo de fin de semana la nevada también ha sido intensa pero claro ahí aparte de que el conductor ya tiene otra cultura de de de la conducción también otros equipamientos no porque se habla mucho de cadenas pero estamos hablando ya de cosas mucho más modernas que que son más fácil es instalar o también las ruedas de contacto que son obligatorias por ejemplo en un país que está muy cercana a nosotros Andorra ahí hay unos meses que no entiende que la gente no lleve las las ruedas propias para este tipo de conducción pero claro también hay que se junta muchas cosas no más allá de de los posibles errores que es que se puede haber producido en la preventa John está claro que una nevada como ésta tampoco es habitual en muchos entornos que ha caído además lo hizo con bastante intensidad Se habla mucho de que no es suficiente sal hay veces que cuando la nieve cae la sal tampoco ayuda demasiado porque cae con tal intensidad que rápidamente queda cubierto de manera que yo repartiría un poquito de culpas por todas partes la meteorología sí puede ser culpable la única buena noticia que nos ha dado es que ha sido muy bien pronosticada insistimos en esos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología que ya no se anunciaba con nivel rojo que la situación no iba a ser complicada pero bueno tampoco somos inmunes a sufrimiento podríamos decir derivado de las fuerzas de la naturaleza

Voz 13 21:36 gracias Jordi abriguen se que va a hacer frío en cualquier caso Rodríguez se que va a hacer bastante fiel gracias Jordi estaremos pendientes de cualquier información sobre la meteorología tan sólo señalar que el gran atasco el gran foco de todo lo que estamos pasando de una autopista de peaje en la misma concesión la concesionaria garantiza siempre el la el uso de la vía con lo cual los entiende demasiado que todo esto como nos cuenta Jordi que ya sabíamos que iba a ocurrir ocurre en el año dos mil diecisiete a pocos kilómetros de la capital de Madrid son las diez y veintidós minuto

Voz 1995 22:09 dos una hora menos en Canarias comenzamos el año comenzamos año con algunos datos preocupantes el año apenas cumple una semana ya hemos tenido que contarles dos casos de violencia doméstica un padre que intentó secuestrar a sus hijos en Granada y un hombre que retuvo a su pareja armado con un rifle en Requena el contador de mujeres muertas y hacer pero no hay nadie en España que no tema que esta cifra empieza a contabilizar víctimas ya durante dos mil diecisiete recuerden la cifra terrible dato cincuenta y cuatro mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas ocho niños fueron asesinados por sus padres o por las parejas esos padres sigue vamos hablar con Francisca Verdejo que es titular del juzgado número dos de Barcelona contra la violencia de género

Voz 13 22:49 Francisca muy buenos días o sea por el momento el año bien no comienza en lo que su cometido se refiere

Voz 0416 22:59 sí toquemos madera parece que este año ha empezado un poco mejor pero no nos podemos confiar no nos podemos relajar

Voz 1995 23:06 Francia usted que trabaje la primera línea contra el terrorismo machista usted siente que algo ha cambiado porque en los últimos semanas del año dos mil diecisiete hablamos de de de cierto cambio en la posición en la perspectiva sobre la mujer sobre el empleo cierta cierto interés en solucionar esa brecha salarial pero pase lo mismo con la violencia

Voz 0416 23:26 yo creo que que sí que algo ha cambiado sino hubiera cambiado posiblemente esté hoy no estaría hablando conmigo y empieza a cambiar en el año dos mil cuatro debido a la promulgación de la ley integrar pero hemos de cambiar muchas cosas cierto que la Ley integral un hito legislativo desde mi punto de vista un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico pero no ha sido suficiente no ha sido suficiente porque no hemos logrado en producir ese cambio social que inspira la ley integral tanto hasta que no lo logremos estaremos bueno en la situación que que venimos estando en los últimos años con una cantidad enorme de mujeres asesinada a mi me gustaría hacerle una apreciación cuando ha dado el dato del año pasado una de las cosa las que ponemos muchísimo interés en en el lenguaje que a veces puede parecer una tontería pero cuando ha dicho cincuenta y cuatro mujeres muertas a manos de su pareja de nosotros a nosotras los miembros del poder judicial no no gusta utilizar esa expresión no gusta utilizar mujer asesinada por sus parejas porque cuando hay un asesinato que no se produce en el ámbito de la familia X asesinato estos son asesinato de género y por tanto yo creo que un matiz importante y debemos también empezar a cambiar el lenguaje

Voz 1995 24:53 el completamente uno esté ya decía el filósofo que elegir una palabras elegir mundo hoy corregimos entonces estamos en cualquier caso para este gran cambio que necesita la sociedad española casi habría que respete la mentalidad de de de gran parte de de quiénes vivos en este entorno casi necesitamos restaurar no adaptarnos de evolucionar sino respete a la cabeza de mucha gente

Voz 0416 25:15 completamente de acuerdo con usted pero además por eso le comentaba que la ley integral es un instrumento magnífico para intentar erradicar la violencia de género siempre digo cuando hablo de la Ley integral que es una tontería lo que les voy a decir ahora evidente que delante del artículo treinta y tres es donde empieza a la tutela judicial donde a partir desde el que se crean los juzgados de Violencia sobre la Mujer hay treinta ido magnífico artículo que intentan incidir desarrollando los objetivos de la ley en el plano social en el plano sanitario en el plano laboral en la educación en la familia junto con eso treinta y dos primeros artículos que también inciden de forma directa en los medios de comunicación hay algunos artículos que que afectan a los medios de comunicación están las disposiciones de la ley que sea han paralizado yo tengo bastante confianza en el pacto de Estado contra la violencia de género y lo que espero es que no se quede en una declaración de intenciones y lo que espero y deseo es que ese pacto social empiece a atacar la violencia de género por donde hay que atacarla por el origen implicando a la escuela la familia implicando en definitiva la sociedad que entienda que un problema absolutamente de todos porque hubiera cuando una mujer llega al juzgado claro que en muchas ocasiones se va frustrada o por qué no se ha dado la orden de protección no porque la respuesta penal no en la que se esperaba desgraciadamente Toni el juzgado ha actuado cuando la bofetada se le ha dado esa mujer cuando el empujón contra el maltrato se ha dado por tanto hemos de trabajar antes en un momento anterior

Voz 1995 26:52 creo que cuando cuando velos nombres no temen muchos casos que estos nuevos casos de cuando se produce un asesinato no teme que este caso haya pasado por su juzgado y no hayan sido capaces de de de de poder evitar eso que tremendamente ocurre desgraciadamente ocurre nuestro país demasiadas veces

Voz 0416 27:08 bueno posiblemente al principio en el año dos mil cinco e incluso antes cuando estaba en el Juzgado de Gerona si la reacción automática era pensar o decir a llamar inmediatamente decir ha pasado ha habido una denuncia en el juzgado ahora no fíjese yo en el los desde el año dos mil cinco que estoy en esta jugada pronto ahora trece años los cinco se asesinato que investigado solamente dos de ellos habían denunciado no tengo ya esa reacción Toni porque los jueces la jueza así que aunque parezca de fuera que no lo hacemos y que nos preocupamos por la mujer que viene denunciando intentamos poner todos los medios poco escasos desde la crisis y a mí me han amortizado otro funcionario qué podemos lo que sí siento de mucha rabia hay mucha impotencia frustración por no haberlo hecho bien no porque estoy convencida de que cualquier compañero compañera cuando amo no implica Moi y hacemos lo mejor que podemos las cosas desde luego sí sí nosotros podemos tener en la mano sin el más mínimo presentimiento de que puede pasar algo que es muy difícil casi imposible pedirle a una jueza un juez que que que lo pueda prever no tenga la menor duda

Voz 1995 28:27 pero vamos Cervero y Francisca que que hablamos tanto de la climatología de la nevada que se que que que estaba en la previsión de todos los meteorólogos hay que no de Diccionari de la manos a la cabeza por lo que ha nevado ya sabíamos que iba a ocurrir a veces asumimos las cifras las cincuenta y cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas el año pasado parece como si fuese climatología como si fuese un dato una estadística irremediable que va a ocurrir que es la previsión yp tristemente nos empeñamos mucho y ponemos todos de nuestra parte no solamente de las instancias de las órdenes organismos del del Poder Judicial sino sino los explica Nos todos lo vamos a competir en un dato muy parecido a la climatología sigo que va a ocurrir ya sabemos que va a ocurrir

Voz 0416 29:06 sí pero desgraciadamente a diferencia otro tipo de terrorismo como usted conoce bien lo conocen también en el que podía haber una investigación previa en el que se podían prever cierto ataques terroristas aquí es muy muy muy complicado usted recordará como yo y la mayoría de los oyentes la reciente encuesta de hace un par de años tres años que se hizo a nivel europeo y las la cifra eran espeluznantes se ponía el vello de punta cuando de muchísima mujeres en un porcentaje Lehman eleva elevadísimo perdón habían sido víctima de violencia de género sabe lo que ocurre que no hemos logrado esa implicación de la sociedad que no hemos logrado la implicación de la familia hay que no podemos predecir que el asesino que el presunto asesino vaya vaya a matar si lo pudiéramos prever desde luego que no estaríamos con esas cuatro cifras del año pasado Youtube

Voz 1995 30:02 tiene razón Paquita vivimos en la en la emergencia por ejemplo en el Congo unos un testimonio hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con usted pero unas las últimas mujeres asesinadas a finales del año pasado fue Andrea en Benicàssim Andrea tenía veinte años su hermana decía esto en la televisión clamaba porque se mejorará la protección

Voz 14 30:20 todo el mundo sabíamos que era capaz de hacer esto

Voz 28 30:22 hola estaba amenazando durante todo este tiempo tenía una orden de alejamiento que diría encabezada por él él no tendría que haber estado suelto el dejó en libertad si hubiese estado encerrado esto no hubiera pasado Nadal

Voz 0416 30:37 tiene razón la hermana bien desde el punto de vista familiar moral social estoy completamente de acuerdo con ella pero ver a Tony primero los jueces los miembros del Poder Judicial los fiscales estamos sujeto al imperio de la ley esto que suena muy rimbombante así L el quebrantamiento de condena el quebrantamiento de una medida cautelar que haya podido poner un a ver haberse puesto en un procedimiento penal tiene una pena que no permite la entrada en prisión de del sujeto que presuntamente resulta responsable o ha sido con de nuevo previamente por un delito de violencia de género Si cualquier juez en un quebrantamiento único hablamos de ese delito acordara la prisión claro previa petición de la acusación particular o del ministerio fiscal porque no podemos acordar la de forma unilateral estaríamos prevaricado es decir estoy completamente de acuerdo con la hermana de Andrea porque lo vi sentí el dolor bueno que podía sentir esta chica eh pero es que no es posible fin de Tony el otro día daban las cifras los miembro del Cuerpo Nacional de Policía que había un policía para controlar setenta medidas cautelares esto e imposible

Voz 1995 31:56 posible hablar pasé enseguida vamos a hacer una pausa enseguida seguimos dando sobre esa ley que seguidas iban dando con Francisca Verdejo que es titular del juzgado número dos de Barcelona contra la violencia de género dos minutos una hora menos en Canarias

Voz 1995 36:08 ninguna mujer asesinada por su pareja su ex pareja y muchas muchas aristas de este asunto Francisca recuerdo que que hablamos con Francisca Verdejo titular

Voz 13 36:15 juzgado número dos de Barcelona contra en género hay muchas aristas que tienen que ver con la ley con el pacto de Estado con con los niños recordemos que Andrea la víctima de la que hablábamos hace unos minutos tenía tan sólo veinte años su novio poco más no lo estamos haciendo bien no lo estamos haciendo bien y como sociedad ni cómo ni con individuos indigente preguntarle Francisca por los medios de comunicación lo estamos haciendo bien los medios de comunicación

Voz 0416 36:41 bueno yo creo que los medios de comunicación y todos los que estamos implicado en la erradicación de la violencia de género debemos de hacer una autocrítica le voy a poner un ejemplo Toni pero permítanme otro otra matización

Voz 1995 36:56 los que se califica lo jugase

Voz 0416 36:58 juzgados de Violencia sobre la Mujer en castellano sí que tiene importancia o la utilización de la preposiciones y no contra la mujer aquí suena como a mí el nombre sobre la mujer en la violencia que se produce sobre la mujer yo le voy a poner un ejemplo Toni hace un año en el año dos mil seis y aproximadamente me invitaron a dar la conferencia inaugural de una jornada para celebrar bueno el día para el erradicación de la violencia de género en un ayuntamiento de aquí de una ciudad de Barcelona Hospital en la segunda ciudad más grande de la Comunidad en aquella ocasión tuve la oportunidad de empezar a hacer la hacer notar las primeras deficiencias de la ley que desde el CGPJ siempre sean valorado y siempre se han hecho propuestas de esta modificación eh la periodista con la imagen bueno voy a omitir el nombre pero ahora es bastante amiga mía que criticó el contenido de mi conferencia porque decía que los jueces la jueza éramos escéptica respecto al contenido de la Ley integral posteriormente minutos después participó en una mesa de debate en la misma en la misma sesión Hey tuve el lado por Trinidad de oir de su boca estoy en una cadena de televisión en un medio público en el que me separan de mis compañeros de deporte un biombo y constantemente tengo que oir comentario machista esto que llamamos los micro máximos que se producen en las casas que son igualmente reprobables en ese momento bueno pues fue entrecomilla mi venganza y le hablé de los artículos dos y trece en la ley en los que se imponía a los medios de comunicación a todos los medios de comunicación el establecimiento de un mecanismo de control precisamente para evitar toda esta actuaciones para que las noticias relacionadas con la violencia de género se dieran de la mejor manera posible yo no sé de la que la mejor manera posible lo que sí sé es que la mejor manera no enseñar reiteradamente el coche en el que el presunto asesino de Andrea se estrelló contra una gasolinera posiblemente esa no sea morbosa pero no sea la mejor manera

Voz 7 39:17 dirigirse Toni perdón termino

Voz 0416 39:20 que desde el año dos mil cuatro que se aprueba la ley integral no se ha desarrollado por ningún medio de comunicación público privada es privado perdón este sistema de control y claro que tenemos que hacer una autocrítica tanto ustedes como nosotros

Voz 1995 39:33 no yo insisto en la necesidad de matizar cada una de las palabras y vuelvo a insistir en la idea de que elegir una palabras elegir lo cual demos elegir muy bien las palabras pero cuando le pregunto por los medios de comunicación que me parece que hacen una labor que

Voz 13 39:46 ya no se nos lo preguntamos

Voz 1995 39:48 a mí la redacción todos los días el asunto debían yo ahora veo las televisiones de lo que están hablando en este país viven siempre vivimos en unos medios de comunicación en la expectativa de lo que va a pasar o el análisis de lo que ya ocurrido no hablamos ahora de la autopsia sobre el asunto de Diana que era un caso con imágenes es donde vamos a conocer vida obra y milagros el autor vimos entre en una emergencia constante donde no sé si en el fondo el amarillo que Kaká va tomando estos estos casos gracias producto de los medios de comunicación acaba desvirtuando el asunto en sí mismo ciertas final parece que estamos simplemente utilizando casos de violencia de género para llenar horas de programación para utilizar la emoción que es muy fácil además apelar a a nosotros nos negamos a hacerlo Francisca pero apelará esa emoción a ese espíritu atávico es muy sencillo parece que al final se desvirtúa el verdadero problema que estamos teniendo en esta sociedad no parece que lo importante seguramente que ha ocurrido sino la explicación de cómo ocurrió y casi llegando perdón embistiendo más a un asunto morboso completamente distinto a la realidad de lo que ocurrió

Voz 0416 40:49 yo estoy absolutamente de acuerdo con usted si no no podría haber dicho mejor porque hay un derecho fundamental en la Constitución que el derecho de información pero hasta qué punto ese contenido amarillo que no lo habría calificado yo mejor necesario llena hora yo era de programa yo creo que con la simple excusa de tener audiencia favorece

Voz 1995 41:12 el acuerdo ofrecería yo estoy viendo una televisión que titula pendientes el testimonio de los padres autopsia Diana Quer yo no sé si es importante escuchar ahora la voz de los padres todos conocemos además la situación realmente importante eso

Voz 0416 41:26 mi punto de vista no y además le puedo decir más creo que en determinados supuesto este puede ser uno eh no favorece para nada la investigación del delito yo anoche escuchaba eh que iba a haber un programa en una cadena de la cara digamos en el que se iba a hacer referencia toda la investigación del caso de Diana Quer y en el que iban a participar determinado investigadores de la Guardia Civil que han participado mire yo le voy a decir una cosa Antoni Si yo fuera la encargada de la investigación del delito del asesinato de Diana Quer prohibiría ese programa la emisión de ese programa porque no se no en el caso de las niñas de Alcácer usted lo recordará como yo prohibiría esa esa es ese programa Hoy por hoy prohibiría determinada comunicación que no favorece y que desde luego no se puede justificar en el artículo veinte de la Constitución en ese derecho fundamental de la información

Voz 1995 42:22 vale entonces ahora asumimos pedimos la exigencia también al espectro si los vea si realmente lo que estamos viendo es un espectáculo una y otra vez será un hecho terrorífico no los vean no participen en eso digamos que nos ha cuando dejemos de ver oponente obligamos a quién toma esas decisiones a empezar a programar de forma distinta analizar los asuntos de una forma Hacienda porque no es nada útil la manera en que los medios de comunicación nos aproximamos a asuntos tan tremendas tan terribles como el que mencionábamos ahora de Diana que él le voy a poner un último ejemplo de algo que ocurrió hace muy pocas horas hemos empezado así el programa hace hace poco en las alfombras rojas de de los le vamos a poner un poco de glamour a la conversación frente al hasta hace poco las alfombras rojas en los los Oscar sendos Goyas y les preguntaba a las mujeres por el vestido por el diseñador por por bueno pues muy poco todo lo que ocurría en la Perifé día del arte cinematográfico borro la música me de Wert en los Globos de Oro se acaban de entregar hace muy pocas horas os vamos a repasar enseguida con María Guerra María muy buenos días

Voz 7 43:20 hola qué tal muy buenos días y hemos visto Francisca

Voz 1995 43:23 en los Globos anoche no se preguntaba a las mujeres pues el tipo de manicura que llevaba en las manos sopor el diseñador de las joyas de los pendientes sino parecían preguntas relacionadas con la brecha salarial empezaban a a preguntar por otro tipo de asuntos muy muy lejanos a la banalización sobre la mujer que veíamos durante mucho tiempo eso es un paso adelante importante

Voz 0416 43:45 desde mi punto de vista si además fíjese estado unido con todos los matices que podamos queramos ponerle una pantalla de proyección al mundo tremenda el que hayan empezado a salir por actrices de una popularidad incuestionable estos presunto acoso que han sufrido por productores y por otro personaje por llamarlo de alguna manera el cine para mí es Geni Ali el lo enlazaría con lo que ha dicho usted antes sustituye como esa información que se está dando ahora en las cadenas públicas por educación por civismo por decir cómo podemos todo luchar contra la violencia de género iniciativas como la de los Globos de Oro oí otro escaparate internacional de yo creo que pueden hacer muchísimo más decena hace algo que no hace esa información que usted estaba viendo ahora por televisión

Voz 1995 44:39 es lo la primera vez que de unos premios Mariano hablamos de los premios que todavía más a menos se quién ha ganado pero lo importante de ayer no es quién algo pues se hayan efectos

Voz 8 44:50 con setenta y cinco ediciones aquí no ha habido bueno evidentemente de los premios son importantes pero en todo el mundo la alfombra roja Se suprime ese tipo de de preguntas sobre sobre los trajes que de hecho las actrices hacía doce ediciones que habían pedido

Voz 1995 45:07 por les preguntaran más sea pregunta

Voz 8 45:10 me por algo más que por el por el vestido o sea que eso era un run run que que venía sucediendo ID hecho en la gala estuvo ha sido una gala muy rara porque claro esto es una gala para vender para venir

Voz 0416 45:23 de de moda para vender

Voz 8 45:26 películas y ha sido una una gala pues con pocas y con pocas bromas no bueno empezó al principio con el presentador Seth Meyers que tal ellos se juegan mucho y la realidad es que hay empezaron a dar cortes toda la gala ella

Voz 1995 45:42 eso ha sido pues muy interesante vamos a repasar los Globos de Oro eh ocurría hace pocas horas de hecho Francisca María está sin dormir con lo cual tenemos que darle pasó ya antes de que solo

Voz 7 45:53 al despedirme decirles que mucha gracia

Voz 0416 45:55 con resumiría todo mi viene muy bien para esta ganar rompamos el silencio

Voz 1995 46:01 lo ampliamos el silencio con ese titular nos quedamos Francisca Bermejo titular del juzgado número dos de Barcelona sobre la violencia contra la mujer sobre la mujer lo haré mejor la próxima de Francisca no se preocupe gratuidad diez y cuarenta y seis minutos una hora menos en Canarias enseguida repasamos los Globos

Voz 13 50:24 en otorgado los Globos de Oro Hinault vamos a hablar casi de cine vamos a hablar de todo lo que ocurrió ayer

Voz 1995 50:30 mira María

Voz 13 50:32 Nos nuevamente titular de un periódico de este país

Voz 1995 50:36 el dicen

Voz 13 50:38 titulares arriesgaron y acertar los mejor vestidos lleva fumé roja de los Globos dio buena

Voz 1995 50:45 es que realmente pondrá Galaxia justamente esto Tom

Voz 13 50:51 es de lo que no va a ser los Globo de Oro recuerden son los fines que concede la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood ellos dicen que son la antesala de los Oscar

Voz 1995 51:02 Oscar no hay antesala de los Goya por ejemplo si hombre también el que llevan siempre hay una antesala que son una réplica de los Globos de Oro Iker

Voz 7 51:13 qué hacían queda de periodistas que da a cine ya televisión

Voz 1995 51:17 se celebran el veintidós de enero eh aquí abierto Mario lleva aquí como catorce horas no ha dormido y no se lo se nota pero no ves como se empezó a ver si aprendemos un poco a veces aprendes

Voz 7 51:31 vamos a ver si da aire citó esto por qué

Voz 1995 51:36 sí bueno venga vamos a fenomenal vamos a sacar dinero

Voz 13 51:44 el trabajo del presentador de ser Mayer que es el restaurador informativo un programa muy famoso programa de Saturno en la ya no están Satur tiene ya su propia una hijo cosas como por ejemplo esto sobre

Voz 1995 51:56 Jarvis

Voz 46 51:59 bueno creo que es hora de referirnos al elefante que no está en la sala hardware Weinstein no está aquí esta noche porque bueno he oído rumores de que está loco y es difícil trabajar con él pero no se preocupe no volverá dentro de veinte años cuando se convierte en la primera persona cuyo nombre abucheen en las memorias

Voz 12 52:19 es muy fuerte está