Hoy por Hoy (08/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1762 00:11 son las once de las diez en Canarias el ministro de Fomento Íñigo de la Serna insiste en que el expediente que ha abierto para analizar los errores en la gestión de la nevada de este fin de semana esa nevada que afectó miles de conductores en la AP seis se centra en la posible responsabilidad de la empresa concesionaria Illa portavoz de esta misma empresa ha defendido en Hoy por hoy que es pronto para sacar conclusiones que centren la culpa en ellos palabras de Íñigo de la Serna en Asturias hace unos minutos de la portavoz de Iberpistas Anna Bonet en la SER

Voz 2 00:36 que la apertura del estoy informativo se lleva a cabo porque la responsabilidad recae sobre el concesionario que pretende dilucidar si ha existido algún tipo de negligencia o de acción contraria a lo que tiene que ser el desarrollo de los protocolos en estos casos no

Voz 3 00:54 momento abierto un este dime un expediente como pasa en estos casos es precipitado e sacar conclusiones por tanto estamos recopilando ahora toda la información y analizando todos los procedimientos hechos para analizar y valorar respectivamente lo sucedido

Voz 1762 01:10 los principales partidos de la oposición coinciden en considerar que el Gobierno debe dar explicaciones y no echar la culpa a otros de hecho ciudadanos acaba de registrar en el Congreso la petición para que comparezcan tanto los ministros de Interior como también el de Fomento escuchamos a José Luis Ábalos del PSOE Johnny b Larra de Podemos y José Manuel Villegas de ciudadanos que han estado en Televisión Española

Voz 4 01:30 sí que es verdad que las palabras del director general de Tráfico lo que confirman la absoluta irresponsabilidad de este Gobierno es decir la final la culpa son siempre de los otros y especialmente de los ciudadanos

Voz 5 01:40 Nos parece vergonzoso que el ministro de Fomento

Voz 6 01:43 el señor De la Serna se dedique a echarle la culpa a una concesionaria cuando son ellos los principales responsables de haber privatizado las autopistas

Voz 7 01:51 creemos que los ministros que tienen que ver con las

Voz 5 01:55 junto pues tienen que venir al Parlamento

Voz 7 01:57 a dar explicaciones mientras tanto las alertas

Voz 1762 02:00 con el frío se concentran a esta hora en Castilla y León y en Andalucía en el primer caso se recomendado los niños no acudir algunos colegios en las provincias de Ávila y Segovia también en alguna fábrica de esas mismas provincias los empleados no han podido acudir a trabajar Valladolid Eva Marín

Voz 0603 02:13 colegios cerrados incluso la Escuela de la Policía Nacional de Ávila que retrasa su apertura al día diez es la fotografía a estas horas en las capitales de Segovia y Ávila donde los planes de emergencia municipales están en marcha por las últimas nevadas y por las heladas se aconseja no sacar el coche para circular recomienda el transporte público los autobuses municipales que han salido aunque con algunas dificultad por el hielo y la nieve acumulada en las calles por ejemplo en la capital abulense a falta de conocer los datos oficiales de niños que hoy no han acudido a clase la recomendación de la Consejería de Educación era evitar oír a los colegios el reparto de Sala ha sido especialmente en los accesos a los polígonos pero en Ávila por ejemplo empresas como Nissan han decidido hoy cerrar

Voz 1762 02:55 llegamos así a las once tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad el Madrid en Madrid la Comunidad va a mantener el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales para las próximas horas por el frío y por las nevadas que de nuevo se esperan mañana hasta ahora lo ha confirmado el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias en una comparecencia ante los medios no hay ninguna incidencia en la red de carreteras regional Raquel Fernández buenos días

Voz 8 03:19 hola buenos días situación de normalidad en la Comunidad de Madrid en cuyo teléfono de emergencias el uno uno dos Se han recibido esta noche ochenta y tres comunicaciones alertando de incidencias a causa de la formación de placas de hielo aunque ninguna situación de gravedad Se mantiene el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales ante las previsiones meteorológicas y en cuanto a la polémica de quién tuvo la culpa del atasco de este fin de semana se descarta que sea de los conductores así lo explica el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Carlos Novillo

Voz 0056 03:48 no para nada hombre nosotros lo que sí

Voz 9 03:50 de hacemos el esfuerzo de de concienciar pero no sólo en este tipo de riesgo sino a la sociedad en general de todos los riesgos que tienen que ver con con la Protección Civil pues para que esa cadena de respuesta pues comience en el propio ciudadano tomando unas medidas de autoprotección de esa manera pues una sociedad mejor preparada no pero pero para nada yo creo que debemos culpar a a los conductores

Voz 1995 05:12 hemos ahora viajar en el tiempo nos vamos a una Sevilla oscura llena de corrupción irá de personajes siniestros

Voz 5 05:20 ah bueno

Voz 1 05:24 arriba

Voz 1995 05:26 hombre vamos a ir club un poquito más atrás en el tiempo con personajes

Voz 5 05:32 no sé si tan oscuros quieren proponer un brindis

Voz 1 05:39 en las calles y las plazas de los caminos y en las puertas de las ciudades los compararlas los claustros los temores de los curas a tiempo

Voz 1995 06:02 se han preguntado alguna vez cómo sería pasearse por las calles de su ciudad hace cinco siglos si este director de cine quizá que usted haya hecho esa pregunta la haya formulado ayer respuestas ha dicho sí voy a imaginar cómo es Alberto Rodríguez lo ha hecho en la peste es su última series estén esta semana sumergiéndose de lleno en la Sevilla del siglo XVI

Voz 12 06:23 no sé si en esa Sevilla había carruajes atascados por la nieve porque es bueno que bueno unamos la actualidad con la ficción es es bueno o al menos que lo que lo intentemos no si con éxito Alberto

Voz 0056 06:34 de bienvenido complicado porque la serie se desarrollan verán hoy allí me

Voz 1995 06:38 poco pero hay algún disgusto acatar lo de alguna manera hay que traerlo a la realidad porque es es así sobre todo porque la la ficción está demostrando ser mucho más útil que la realidad para explicar quiénes somos como sociedad como individuos que vamos como con daños es mucho más fácil ponerse una serie y entender qué es lo que está pasando en el mundo que coger un periódico de hacer lo mismo Alberto y para mí

Voz 0056 07:07 yo creo que es una herramienta estupenda en la ficción y el thriller cuando se aleja de la realidad precisamente a hablar de la misma chat nosotros lo hemos intentado siempre la hacemos como

Voz 13 07:17 como un traje y el

Voz 0056 07:20 digamos que el que el la costura son el thriller y lo que va por dentro es lo que queremos contar realmente que hay paralelismo entre entre las Sevilla el dieciséis y la actualidad en cierto modo si este país yo creo que sí que en cierto modo sí

Voz 1995 07:32 hemos puesto ahí acoja a Curro no no no

Voz 0056 07:35 el rock escucho ruidos

Voz 1995 07:37 no está Curro entonces derivará en este acuerdo nada aunque hay barcos hundidos seguro la es bueno segura

Voz 0056 07:43 el ejercicio era hablar de eso precisamente de otra época pero con problemas que que sin embargo se mantienen que creo que bueno que hace cinco siglos ya estaban ahí

Voz 1995 07:53 vamos a saludar a Pablo Molinero que serie

Voz 0056 07:55 muy buenos días

Voz 1995 07:58 los turistas al de ellas conocéis de interrelación tú le podía es decir a Alberto que más allá de Sevilla ya Andalucía se puede rodar en otras para que el mundo es un lugar amplio abierto Cirque que hay más mundo tú puedes ahora con el esto puede decidir pero pero es verdad que que las

Voz 14 08:17 un ejercicio de de un universalización eh hablando de Sevilla habla

Voz 15 08:23 de de de de de del mundo

Voz 14 08:25 se habla de del hombre de de de cosas generales el además es el idóneo para para hablar de sería sino quién va a hablar de sí que me parece bien yo yo la primera película en Londres no

Voz 16 08:39 en Sevilla después esas para casa rápidamente

Voz 1995 08:45 al Imaz y dije inicie el sueco muy muy habitualmente que en algunas ciudades uno se da cuenta que va caminando no por el asfalto sino que lo que está pasando Espiel donde precisamente es una ciudad donde es muy fácil darse cuenta la unos entornos donde tú vas paseando su lo hemos comentado en este pero la una es lo que estás pisando Espiel capas y capas de piel sobre piel la peste afortunadamente la tecnologías amplia todavía el cine o la serias no se pueden oler hubo un intento en los años noventa pero afortunadamente tu serie no se puede oler pero tu Sevilla está cimentada sobre capas y capas de piel

Voz 0056 09:17 pues sí vamos a por todo lo que habíamos leído hoy por lo que fue una cosa es decir bueno vamos a plantearnos cómo sería la cuando realmente ya te mete en materia que te das cuenta de lo que realmente suponía la ciudad pues

Voz 13 09:30 había como un por ejemplo un

Voz 0056 09:33 de una montaña de basura de irme unos doce quince metros de altura no nos ponemos de acuerdo con esto donde la gente iba tirando lo que les sobraban entonces hay que imaginaba la basura entonces no hay plástico Noé cuando hay nada es prácticamente huesos si mi siquiera a madera porque el consumismo claro claro pero pero era una auténtica montaña de basura justo al lado de la bandera de la salida de la ciudad que se pinta de los cual los trabajos de la época está refleja Se realmente no había sistema de alcantarillado que todo iba a cualquier sitio y en cualquier momento con lo cual el verano estaba bastante sucio y al mismo tiempo probablemente la ciudad más rica de Occidente

Voz 1995 10:16 tremenda tres horas aquello de o del condado de estaban Eurodisney a entonces cuando hablas de esas cosas Iniesta dio no hago más que ver Eurodisney Dios el ser humano en su máxima expresión de cruel la mitad con basura acumulada beso está lleno luego hablamos de una tienen un sabor especial de diciendo pero sabes que pensaba vamos a hacer una pausa me gusta esa canción pero yo pensaba que la máxima expresión marxista de de todos somos iguales y nos enfrentamos a nuestro destino de una forma muy homogénea es un parque temático pues no hay clases la clase dirigente tiene el fast pass que un poquito menos pero no mucho menos a la cola en vez de una hora y cuarenta minutos pero vas a esperar Iregua el si eres que el cajero

Voz 13 11:05 el videoclub del esquí libre

Voz 0056 11:10 pero videoclubs por eso digo que da igual

Voz 1995 11:15 bueno hacemos una valses y hablando de la peste una muestra de que en este país hay otros que están dando explicaciones sobre lo que ocurrió el fin de semana este fin de semana pero hay otros que sí tienen mucho talento es el caso de nuestros invitados

Voz 13 11:30 cadenas

Voz 1995 15:15 seguimos hablando con Alberto Rodríguez y con Pablo Molinero director y protagonista de la peste es la última serie de Movistar que se estrena este viernes en su plataforma de vídeo de banda mucha demanda tener ese medio a tope de demanda puesto esto lo va a haber dormido este es una muestra de que gente con con mucho talento y cuando el talento se junta con la ganas de comer se producen obras maestras en tu casa de una trayectoria impecable buena a pesar de esa tenía película Londres pasé nada no le tengo mucho cariño a esa película pero confirme la idea que que no es una cuestión de medios con no solamente medio sino que también hay que

Voz 13 15:51 buscar la manera de elevar el el

Voz 1995 15:54 cine el arte de la televisión que se puede hacer cosas prohíba que la batalla está polar

Voz 0056 15:59 yo creo que sí pero también es verdad que en este caso siendo honestos nosotros hemos contado con un presupuesto que era el que necesitábamos placet hace casi diez millones de euros placer soy capítulo saques mucho dinero en el fondo aunque comparado con lo que puede ser el presupuesto de una serie internacional de primer orden es casi risible pero dentro de lo que son las series de este país es una apuesta por hacer algo de calidad distinto y que no deja con mucha libertad ellos pero que todo esto haya salido bien y luego cuando el público lo vea lo lo disfruto yo creo que está muy bien la sería pero no indiscutiblemente el talento y en el en el caso de la audiovisual siempre tiene que estar respaldado el dinero lamentablemente no podemos hacer las cosas de otra

Voz 1995 16:41 y cómo se ha entendido usted diez millones de euros y que pensaba yo en Sevilla Siglo XVI como con veces alguien de esos

Voz 0056 16:50 bueno ha sido a lealmente a cuando cuando cuando lleva Pablo ya está el dinero sí sí sí se tragedia dinero pero es el Diego claro que estaba pues fue muy curioso porque eh Movistar se puso en contacto con nosotros para a ver si si teníamos alguna idea con el producto con José Antonio Fele ahí con Rafael Cobos y conmigo de la única idea que tenemos que hacer un thriller en la Sevilla que imaginamos nosotros dejamos de

Voz 0341 17:16 de trabas

Voz 0056 17:17 y aquí muchas veces tomando la caña después del trabajo decíamos cómo sería esta ciudad en el siglo XVI cuando esto era la que se en la ciudad más importante económicamente de de Europa Occidente que era como Nueva York en ese momento cómo sería esta ciudad y empezamos a pensar eso sí y poco a poco a ellos les pareció atractiva la idea empezamos a desarrollar la desarrollarla y hubo un momento en el que sí tuvimos que decidir porque es que hace falta mucho dinero y a ellos les pareció veo fuimos adelante

Voz 1995 17:47 estoy bien que que sencillo parece todo concepto

Voz 29 17:50 sí pero tiene que ser complicado rodaje como director en las calles de la ciudad Hitchcock famosa no crea nunca hace una película lamente los cae esta ciudad el prefiere supla todo todo organizado no tuvo entre o parece ser la otra escuela chiste estas estas como de la calle pues mantener tu control de tu dirección archivó ahí

Voz 0056 18:10 estoy muy feliz la calle el problema es que cuando empezamos a preparar en serio esta sería la calle no estaban la Sevilla El día dieciséis se parece poco a la Sevilla actual algún trazado urbanístico y demás pero era imposible ruedan en las calle incluso la la Catedral en algún plano hemos tenido que

Voz 1995 18:27 eh que adelante era digital trece hace porque no podíamos rodarla literalmente de la Catedral el cese si un par de unos quites que está rodada en Cuenca

Voz 0056 18:39 no no no no está rodado en Sevilla pero la catedral que se ve en un plano concreto no es de la catedral la catedral de Sevilla pero pero generará trece porque no podíamos

Voz 1995 18:50 la cosas que derepente nos enteramos que las series que ambientados las películas ambientadas en Nueva York realmente se hacen en un pueblo de Escocia estos yo no quiero que me maten la ilusión

Voz 0056 19:00 pues yo creo en alusión la va a tener el espetaba mantiene la ilusión de que está en la servía el dieciséis y un thriller tacha cuando tú

Voz 1995 19:07 es el guión

Voz 0056 19:09 a un thriller vamos a escuchar a ciento de de herido un once

Voz 1995 19:12 líder en esa Sevilla con con ese olor tan especial de cincuenta años

Voz 30 19:29 muchas de esas con son muy Santis base

Voz 24 19:31 aún

Voz 1995 19:33 antes que el resto serial CSI del siglo XVI sin el líquido azul que no había sí sí sí lo que pasa es que cada mi especial

Voz 14 19:41 esta no es la de la de ningún investigador vamos personaje no policía en El Saler en que se encuentra ahí por casualidad vamos o Bono o forzado un poco para salvar la vida

Voz 1995 19:56 ya parece que entonces comienzan una serie de en el fondo cara vista intentado con ojos del siglo XXI adaptarlos a los comportamientos de hace cinco siglos de una sociedad de una sociedad que reaccionaba por ejemplo ante el crimen

Voz 0056 20:12 pues imagino que la reacción no sería la misma que ahora hacer un señor muerto en la calle imagino que no sería tan extraño se basará bola gran señor

Voz 1995 20:20 todo bastante como si sino fuera porque en este

Voz 0056 20:22 PSOE nombre un comerciante muy importante entonces siga podía haber algún tipo de reacción pero si hubiera sido de lo pueblo probablemente no es decir después del grupo siete que muestra la Sevilla de la Expo noventa y dos La isla es la mínima perdón el hombre de las mil caras Citigroup tu las tapas a mirar al futuro en vez de para atrás el beso digo yo yo de verdad con eso tengo un problema porque además lo he dicho muchas veces la siguiente película lo que quiero es e iba a decir está en dos mil diecisiete no ya en dos mil dieciocho pero no no no lo consigo no sé qué me pasa estoy como Atrapado en el tiempo en un bucle que que va hacia atrás por parte de esa sensación muchas veces pero sería

Voz 1995 21:05 fantástico una película futurista Sevilla siglo XXIII seria de de hecho el don guau

Voz 0056 21:11 algo he pensado no no sé no sé si será una

Voz 1995 21:14 pero yo no sé si es bueno que asestó es ficción a la andaluza es que ayer me reía yo ayer pero porque está viendo una cosa tele yo pensaba en lo digo comida e sino lo ves no pasa de Alberto agonizaba en una experta en artes marciales iba por los tablaos repartiendo justicia me gusta mucho el hombre de la Niña de los Peines La niña nació la ninja de fuegos a como serie imagínate

Voz 0056 21:44 pero bueno la segunda tendría que hace vermú no Carlos digo

Voz 1995 21:47 puede ser sí también miran podemos hacer a mira mejor se lo contamos a que tiene experiencia con el tema Alberto Rodríguez presenta una una serie hizo de que yo la pueda consumir bajo demanda CIR cambia la forma en la que se consume tu obra la fórmula que dura plantea es decir hasta ahora cuando vas al cine tú sabes que vas a un señor que va Pablo hay un película Hotel La isla mínima es muy evidente tu intención de mostrar un paisaje porque saben que eso va a estar en una pantalla de veinte metros de un señor se va sin talante vivaz va a alucinar con lo que tú estás cuando trabajas para otras pantallas como es mi móvil picar mucha gente que va a ver la peste en el móvil te va a saber mucho líquido va a salir la mínima va a ser la tuya cambie la forma en la que te acercas a al cine al tu arte

Voz 0056 22:33 es muy complejo el día que te dice no es que iba a haber en un tanto por ciento de gente que va a haber esto en en el autobús o en el metro

Voz 31 22:42 en el móvil que bueno espera

Voz 1995 22:45 de eh

Voz 0056 22:46 eso sí que era algo que claro que hago lo que hago porque yo en realidad en tengo un concepto creo que las cosas se tienen que ver con la máxima calidad tanto de imagen como de sonido oí indultar las están hechas para el disfrute de la imagen y el sonido las series tacha sigue yo no digo que no se podía consumiendo un móvil pero recomiendo si me dejan que que se en casa un buen monitor y si puede ser con la luz bajita yo te digo yo que eso ha

Voz 1995 23:13 Carme tal de Tablet va a seguir así de verde digo Tree mira mucha gente lo siento eh que va a verla de lado ustedes así en la que has puesto con la Table en este ave este niño dice la tal y la beber de Lao sin ni siquiera de sentado Alberto las ciento Jonan no tienda consumir

Voz 31 23:33 la así pero Manuela que mi pareja así

Voz 0056 23:36 que por la noche se pone en el ordenador el así

Voz 1995 23:39 como las cosas y ahí hoy si si te gusta si todo esto cuando ya dónde te va a gustar dieciocho semanas de de rodaje siendo actor Pablo pretende puedo hablar de casi un trabajo fijo para usarlas en actores temporal de Seat un preo más larga sí sí fue una maratón antes de empezar de la que más habla

Voz 14 24:01 la orden tenemos claro un poco con los tonos de los personajes de las escenas por dónde iba todo pero sobre todo decíamos bueno hay que aguantar tenemos que esto es largo no no puedes Ny caer enfermo vamos que son eh

Voz 1995 24:16 dieciséis semanas en cuatro meses cuatro meses

Voz 0056 24:20 sí aparte te dicen no va a ser buena maratón e ir otro día me dijo me dijo alguien del equipo sí pero está muy bien definido como una maratón porque tú has probado corre como corren los tiempos que corren la maratón por qué grandes ha sido una maratón

Voz 1995 24:32 sí eso es lo que es sido son tipos que corren kilómetro en dos treinta Enders XXXV la mayoría ninguno de los de Barça yo que corríamos un minuto el tiempo que ganó el maratón in perdón por la pregunta me lo que me interesa mucho la fiscalidad del gremio pero claro tú este año así Chunta navajazo y hasta baja dieciocho vas a ganar mucho dinero basa tributario Montoro vacíos y si Teba Piris y el año que viene no tienes un gran trabajo que pasa a palo seco porque tu profesión vive de que este año ido bien has tenido a gran series un protagonista ahí no nunca pensamos que los que dentro de de glamour y las grandes luces toda la realidad el año que viene Montoro sino que el año pasado te cobre un montón de bueno la mitad de lo del año pasado

Voz 14 25:19 ocurre si de alguna manera somos temporeros no lo los actores yo también tengo una realidad diferente porque también tengo una compañía de teatro tengo por esto mismo cuando empecé en el en el negocio dijo que hay algo aquí que yo esperar a que me llamen me gusta general mi propia actividad no y no depender de alguien pero bueno esto es vocacional los los los actores y los artistas en general no estamos aquí por el dinero estas

Voz 13 25:48 por la Abogacía Dani te siempre Abelló ya que

Voz 0056 25:50 pues acaba en Francia por ejemplo sí que tiene ninguna ley de intermitencia que significa que cuando estás en activo y tienen un trabajo como el nuestro que es completamente intemporal como estremecido por obra etc etc pues ver estados de alguna manera te ayuda y su pleno pues si tú estás ahora tres años escribió en Twitter

Voz 1995 26:08 esas tres años con una mano hablando de lo que hayas ganado esta que ya tiene vean ustedes la serie lo digo porque Alberto tiene una familia es una mujer que ve las películas de no pero es verdad que durante los tres años tú vas a estar diciendo de la dupla pues lo que lo que tengas que contara que yo entiendo que está dentro de la profesión lo lo otro queda

Voz 0056 26:28 lo que es la importancia que le da un Estado a su cultura

Voz 1995 26:32 el distinto in ya que estamos dando de un thriller de un asesinato de un importante Mercader en subida al siglo XVI dando desfile de momentos tensos vaya al Betis para un que sí

Voz 0056 26:48 claro porque llevamos ya cuanto día desde que perdimos en Sevilla es habitual en fin meterse con la otra parte pero esto cuando caduca hasta cuando tú siendo del Betis vas a poder reírte de la gente de yo no soy especialmente en fin no me gusta hacer sangre pero creo que hasta el otro derbi

Voz 1995 27:05 eh la verdad que no le gusta hacer sangre y que no quieren muy buena persona y seis meses para Alberto todas las del mundo al veces un tipo que tiene mucho talento y que hecho que vivamos momentos

Voz 0056 27:20 no

Voz 1995 27:21 realmente bueno sí que mucha gente haya pasa un rato una hora y media o dos sin pensar en lo suyo por ejemplo con La isla mínima por el número de las mil caras Isabel todo hecho que durante un rato en los olvidemos de quiénes somos y eso es muy de agradecer todo

Voz 5 27:34 no y además a ambos a poder viajar al Sevilla del Siglo de Oro a menos que la actual al acería moderna ha salido bien un poco la compra es sí

Voz 1995 27:47 pero depende depende pero también tiene un AVE que todavía están los primero sabes funcionando y no no tarda menos Alberto Gallo muchísimas gracias un verdadero placer la peste se estrena este viernes bajo demanda que va a ser muy muy muy alta la demanda de una serie como la Bestia muchísimos Arias gracia o por último escuchen este niño

Voz 5 28:08 la resistencia velocidad que coincide con este mismo otro fieles hace ya tiempo que teníamos que hacer la CIM bueno vais a veinticinco años después para llegar a un punto en el que un jugador habla de esta manera pues necesita mucho talento

Voz 1995 28:21 tiempo y un buen representante vamos las

Voz 5 28:24 de los representantes del fútbol que es un agente

Voz 1995 28:26 muy buenas muy simpática

Voz 1 28:30 pero de nuestros eh

Voz 33 28:47 tú nunca Rita

Voz 1995 31:51 ciento sesenta billones este mismo fin de semana el Fútbol Club Barcelona acaba de hacerse con los servicios de Coutinho por ciento sesenta millones de euros el fichaje más caro jamás realizado en nuestro país

Voz 1 32:11 eso sí que estuvo varios

Voz 1995 32:12 según fuentes es buen conocedor de este asunto y presentador del fin de semana deportes en Telemadrid Ramón muy buenos días creado de salvar a éste con nosotros o al año ciento sesenta millones que eso son golazo en toda regla más en el mercado invernal el fichaje más caro en la historia

Voz 0341 32:29 más caro bueno el de este este país el segundo más caro en la historia del fútbol mundial porque sólo está presidido por el de Neymar del pasado el Paris san Germain que pagó doscientos veinte millones al Barcelona pero como tú bien dices no es habitual que en el mercado de invierno se produzca fichaje de tal calibre lo cual bueno el el Barcelona tenía mucho dinero en caja precisamente por esa operación Neymar se ha lanzado a la contratación de Coutinho pero eso nada a mi me parece una salvajada

Voz 1995 32:55 sale las cuentas

Voz 0341 32:57 pues eso tendrá que decirlo el Fútbol Club Barcelona

Voz 1995 33:00 pero doscientos veinte por Neymar si le quitamos envíele Le quitamos Coutinho y le quitamos los no

Voz 0341 33:06 si las cuentas hombre es verdad que el Club Barcelona y más la semana pasada lo hizo público la Liga de Fútbol Profesional es el equipo que más dinero ingresado en derechos de televisión incluso por encima del Real Madrid en los últimos en formas yo la ley ganó cerca de ciento cuarenta millones de euros si no me equivoco bueno al final siempre se que cuando un club sobretodo con el control financiero que impone tanto la UEFA como la propia Liga de Fútbol Profesional cuando se mete en esas operaciones no olvidemos que ese tipo de el montante de los jugadores de la plantilla nunca pudo superar el setenta por ciento del presupuesto total concluye Si el Barzan ahora lo ha hecho es porque tiene forma de justificarlo Federer y sobre todo lo vuelvo a repetir cuando tienes encaja bien es verdad que son ciento veinte fijos hiló cuarenta son variables que es una forma de decir que tengo que pagar pero pagando de manera demorada en los próximos años porque no te voy a pagar los ciento

Voz 0056 33:54 da de una manera directa no

Voz 0341 33:57 cuando el Barcelona lo ha hecho es porque tiene dinero para poder acometerlo

Voz 1995 34:00 para ver quién es el representante de de Coutinho pues es

Voz 0341 34:05 sequía llora habían que es un ex presidente una sociedad de estas de inversión deportiva que se hizo cargo de enlace pues los año y medio que representa otros jugadores como Tévez que ha representado a Mascherano al jugador su fútbol Barcelona Hay que fíjate

Voz 1995 34:21 con una inversión de un año y medio ha resultado que ha tenido pero nombres como Le juro que es el representante de Coutinho o el de Jorge Mendes que conocimos un poco más Jürgen fruto de los problemas fiscales de algunos de sus representados incluso de alguien más desconocido que es Mino Raiola serían algunos de los representantes más importantes del mundo no forman parte de la conversación cuando hablamos de deportes cuando hablamos de fútbol hagamos en Madrid hablamos en los presidentes vamos pasó pues todas las jugadores pero nunca hablamos de los representantes y por fin Ramón tienen un peso específico mucho más importante de equipo al parecer no solamente del el mercado sino la incidencia de los clubes los resultados decir representantes individuos poderosos en este mundo pero la

Voz 0341 35:06 han sido siempre es decir yo creo que la figura el representante lo que pasa es que claro ahora toma tal Cari las cantidades económicas están barajando las operaciones pero el representante siempre una figura muy importante y además es verdad que ha habido una variación y es que de un tiempo a esta parte antiguamente tu para ser representante por ejemplo el España o José representante FIFA tienes que hacer un curso FIFA tenías que además avalando una cierta cantidad que quedaba depositada para poder hacerlo desde hace a parte que no llega al año se modificó se modificó la normativa FIFA y cualquier persona puede ser representante FIFA tú vas eh va a la federación

Voz 1995 35:44 hay un examen tipo test como lo hablado al filo el sábado

Voz 0341 35:46 que antiguamente existía Llera el para el paso previo con ese garante económico que tú dabas tenías que hacer un curso de formación un examen con lo cual si no lo pasaba no podía ser representante FIFA eso ha dejado de ser tu ahora mismo cualquier persona puede ser representante de un futbolista de hecho tenemos casos es decir René Ramos es el mal es el representante Sergio Ramos es el representante de Marcelo ser representados jugó Dolores de la plantilla del Real Madrid el padre de Fernando Llorente que ahora está la Liga inglesa es el es el el perdonarle el hermano de de Fernando Llorente su representante el padre de Juan Mata es el representante de Juan Mata actualmente el United que por cierto tiene que decidieran su futuro a final de esta temporada

Voz 1995 36:28 estas olvidando de más conocidos que es el padre de Neymar vamos a escucharle

Voz 14 36:34 cree que algún día jugará en tengo el rival histórico del Barcelona

Voz 0341 36:38 eso

Voz 38 36:40 esa es la prueba todo es posible

Voz 1995 36:45 como representante pensando que su padre además no sé si eso es declaraciones como éstas son son beneficiosas para para el futuro de su hijo

Voz 0341 36:55 bueno yo es que en torno a Neymar yo no lo descarto y de hecho es verdad que no hay un no categórico por parte de el entorno del jugador tampoco ha habido un no categórico por parte del Real Madrid porque no hay que olvidar que el Real Madrid tenía ya un reconocimiento médico hecho con Neymar previamente que se metiera la operación el Fútbol Club Barcelona lo que enturbió hoy por lo que provocó la salida Madrid era precisamente por lo que luego ha traído toda la operación de Neymar todas esas comisiones dineros que que estaban en la operaciones por lo que el no quiso acometer esa operación pero yo no les cuarto que Neymar a corto medio plazo pudiera desembarcar en el Real Madrid porque es verdad que está en el París Saint Germain que es un gran club pero la liga francesa es una es una liga que tiene un papel absolutamente secundario

Voz 1995 37:38 y cuánto se lleva un representante por término medio

Voz 0341 37:41 a ver eso depende un poco de lo que tú tengas pactado con con el jugador con el futbolista no pero de acuerdo a lo que establece FIFA suele estar entre el diez y el bien dio el veinte por ciento bruto de cada operación que la ópera no que la venta de la operación tú te llevas el porque claro tú estás representando a todo jugador vistas tramitando la operación luego evidentemente participas yo ya no sé si luego te llevas un pequeño porcentaje de la ficha que tú también acabe qué logrando con el futbolista pero lo importante es que tú el diez veinte por ciento esa operación bruto trallazos fíjate yo estoy mirando aquí datos de de de Raiola que este Upy cero antiguamente no creo que se metió al mundo la representación el pasado verano no este no el del diecisiete sino el dieciséis colocó a a Nikita torean que es el jugador que está ahora en el United que estaba antes en el Dortmund lo colocó por cuarenta y dos millones de euros el se llevó ocho en la operación luego Ibrahimovic que lo hizo libre en su momento pero ahí metió el pelotazo con va que os acordáis fue el verano donde sólo equipo va poder al Real Madrid y fue traspasado la Juve al United por ciento veinte millones de euros que Rayuela se llevó en a los veinte millones

Voz 1995 38:50 pero que claro viendo una vez más cómo va las cosas han aquí lo interesante esa desde representante Tom la carga el futbolista se puede ir bien pero bueno tiene unos años e interesante si representante le le

Voz 29 39:03 trabajo de campo tiene que ser que tienen que ver tantos partidos conocer tanta gente estar en todos los sitios de la información

Voz 1995 39:12 digamos los representantes intervienen porque son jugadores son casos muy pequeño pero claramente básicamente Messi Cristiano pero son muy notables quizá un jugador por termino medio no renueve su contrato a lo largo de su carrera veinte veces no sé cuántas veces lo ha renovado Messi no

Voz 0341 39:27 Messi son ocho después con la última hora no

Voz 1995 39:30 yo creo que no es habitual para renovar ocho veces su mismo contrato con la misma compañía pero cada vez que renueva el contrato pasa por caja de representante

Voz 0341 39:41 seguro porque el representante esta metió de la operación tiene esa renovación al que ha renovado y el que ha luchado por una mejora de las condiciones en este caso no olvidemos que es el padre de Messi representante Leo Messi quién ha negociado con el Fútbol Club Barcelona las mejoras de contrato dentro del cual iba a esa cree esa cláusula in de independencia en caso de independencia sólo negocia el padre de Leo Messi como representante formal del jugador entonces en esa mejora hombre al que es verdad que es la figura el padre que es un poco más y no es habitual no que pero pero aseguró que como representante se ha llevado un porcentaje de eso pero acción de la renovación del contrato no paran las dudas como sala llevaría Jorge Mendes en cualquier operación de futuro de renovación de contrato de de Cristiano Ronaldo

Voz 1995 40:23 los representantes tienen incidencia en las decisiones del del jugador pienso por ejemplo ambos con con buena con Pablo con Alberto qué que es director de cine el representante asumiría también la tarea no solamente de negociar económicamente cada una de las renovaciones y se produce no cada uno de los de los fichajes sino también las hizo él pues yo creo que ahora en el vamos por aquí demos este paso íbamos esta cosa si el representante tiene la tarea como de de de de asesorar Iriarte en la vía si esto fuera así nos hemos dado cuenta que hay muchos muchos jugadores últimamente hablamos ellos también por sus problemas con Hacienda de forma que si el representante por fin tiene la decisión de la capacidad de influir en el entorno del jugador para que tome buenas decisiones lo que tiene que ver con la fiscalidad pues no han hecho muy bien porque podríamos hacer una una selección internacional pues por ejemplo no

Voz 32 41:14 podríamos poner la portería jugadores lo solamente jugadores que han tenido problemas con Hacienda en la portería podemos poner a Iker Casillas en la defensa de tres Nos hemos Davor un clásico tres cuatro tres al meta es bien hay que metemos a Marcela Mascherano y Adriano estamos conservadores en el centro del campo vemos a Xabi Alonso Di María Ciri Luka Modric en la delantera pues como no Neymar Cristiano León ves tú decías además tienen el más alto Nieda equipo todos ellos juegan en el Madrid con el Barça con lo cual avanzando de jugadores que no tienen capacidades y alguno de ellos que los enfadé nadie pero alguno de ellos sede judicial ha llegado a decir cosas como ésta

Voz 39 41:54 en España porque lo imputa a todos los mil catorce porque lo sus asesores no exactamente del ex formación quimera fértil sí si es que yo

Voz 24 42:05 no entiendo mucho yo tengo exceptuadas culpa de edad yo conseguir bien jugar fútbol

Voz 1995 42:12 Cristiano Ronaldo dice yo lo único que hace viene geografía tiene toda la razón del mundo uno de los mejores de Planeta pero parece que su fama su dimensión no está a la altura de la gente que le asesora yo creo que el tema de la Fiscalía

Voz 0341 42:25 la y igual daría pie a otro día tener que venir y además con un economista porque eso viene motivado que en el caso sobre todo la Hacienda española ha cambiado radicalmente su punto de vista y es verdad que empezó fundamentalmente con Iker Casillas y como sabían lo que fueron los primeros investigados todo viene porque tú un una parte de tu contrato tienes un margen donde puede supuestamente atribuirlo a derechos de imagen al ser hechos imagen tu tributación por esas derechos de imagen no son el cincuenta y dos por ciento que es lo que habitualmente tributan los futbolistas por la cantidad que que pueda

Voz 0056 42:56 no que no estaba leerla no sea de lo que cobra

Voz 0341 42:58 claro el problema es que hasta hasta el año dos mil catorce esa ese porcentaje que tú podías tributar como derechos de imagen todos los jugadores lo hacían el problema es que desde ese año Hacienda Pública ha puesto el punto de vista a los futbolistas para a intentar ver vale tú me estás diciendo que estás creando una empresa porque estás esa parte derechos de imagen que tú tienes las tasas llevando a esa empresa para cotizar a tener que pagar menos a Hacienda pero resulta que esa empresa no tiene ninguna actividad es decir lejos de eso no hay ninguna actividad y ahí donde ha la mayoría de investigaciones a los futbolistas pero ha sido por un por un cambio radical en localidad de la Hacienda Tributaria es por lo que claro en este caso Cristiano dice a mí lo que me dijeron o sobre todo en el caso de ya te digo de Iker Casillas Xabi Alonso que fue en los primeros investigados David Villa también fue investigado momento que ha habido un cambio de criterio de la Hacienda Pública y eso es lo que ha propiciado lo que hayan de de repente salió tantos casos sobre todo de futbolistas españoles que juegan en que juegan en España hay que tributar en esa parte de derechos

Voz 1995 43:56 en la y el representante debería asumir algún tipo de responsabilidad hombre evidentemente sí porque Jorge Mendes por ejemplo Sevilla dijo y yo no tengo una

Voz 0341 44:04 vende porque es verdad es verdad que que ayer representantes que también tuvieron tú apartado legal pero hay otros futbolistas que tienen su representante tienen su departamento legal fiscal era que hay una empresa muy importante en este país que está dirigida por Julio Seven que fue ex directivo del Real Madrid que por ejemplo lleva toda la parte fiscal de un futbolista como Sergio Ramos Ángel Ramos tiene a su hermano René como representante pero en este caso el despacho Ferrero es el que le lleva toda la parte tributaria es el que responde de cada una de las acciones de Sergio curiosamente por ejemplo Sergio no ha tenido ningún problema con la Hacienda Pública porque ahí ha estado muy bien asesorado por este despacho

Voz 1995 44:44 jabón verdadero placer hay mucho que ver en ese en ese entorno y es muy interesante porque no selecta nunca meten goles no sacan de banda notó erectus uno de los representantes muy presentes acaban siendo por fin personajes importantes

Voz 0341 44:57 ahora están en el momento en este ver en este mes de enero jugando están trabajando a tope como en verano porque su temporada alta

Voz 1995 45:03 empecé y además ha empezado este mercado de fichajes de invierno empezado fuerte citó ciento sesenta millones por cotilla Thabo fuentes muchísimas gracias

Voz 0341 45:11 a un placer a vosotros renuncie cuarenta y cinco minutos nos lo menos

Voz 1995 45:14 día seguimos

