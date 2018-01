Hoy por Hoy (08/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día en las once en Canarias

Voz 2 00:03 hoy por hoy horas doce

Voz 1995 00:06 José Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:09 caos que soportaron miles de conductores en la AP seis llegará al Congreso de los Diputados partidos de oposición como PSOE Podemos y Ciudadanos anuncian distintas iniciativas para exigir responsabilidades la estrategia del Ministerio de Fomento de la Dirección de Tráfico de la empresa concesionaria de esa autopista de peaje Abertis sigue centrada en pasar la patata caliente de unos a otros sin asumir las consecuencias de una inacción que se prolongó durante más de veinte horas baste recordar lo que han dicho en las últimas horas el ministro de Fomento Íñigo de la Serna el director de Tráfico Gregorio Serrano que estuvo primer aquí en La Ser en Hoy por hoy al igual que Anna Bonet que es la portavoz

Voz 3 00:41 martes en el protocolo establecido para este tipo de aquí

Voz 4 00:47 quienes en los que se establece que esas restricciones de tráfico precisando una decisión que debe tomarse por los responsables de carreteras que en este caso es la concesionaria que es quién tiene además las obligaciones de disponer de los medios necesarios

Voz 5 01:02 yo no tengo especialmente porque entiendo que no tengo ninguna causa

Voz 6 01:06 la decisión de quién de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico a ver cómo gestionó el interior de visita en esa tarde aplicamos todos los medios imponibles tanto humanos como

Voz 7 01:21 materiales sí efectivamente cuando cuando ya se vio que la situación que teníamos estábamos quedando insuficiente fue cuando ya solicitó los cortes de carril

Voz 1018 01:32 el Ministerio del Interior ha convocado para las cinco de la tarde una reunión de Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones de este fin de semana lo cierto es que service de información de radio de la DGT dejó de ofrecer información a las dos de la madrugada del sábado Hinault volvió a hacerlo hasta las nueve de la mañana de ayer domingo la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia la imprevisión de sus mandos para actuar de forma preventiva según este sindicato se avisó a los agentes cuando el colapso ya se había producido Javier Álvarez

Voz 8 01:57 el Sindicato Unificado de la Guardia Civiles muy crítico y cree que es hora de pedir dimisiones por una falta de gestión muy grave porque las medidas para paliar los efectos del temporal se improvisaron dicen una vez colapsada la autopista lo explica el portavoz Juan Fernández

Voz 9 02:11 la mayor pues autopistas cuando se empieza a improvisar y se empieza a demandar una operación que no estaba estructural estaba organizada el sábado a primera hora ya empiezan a producirse la nevada en Formosa no pudo a lo largo el sábado cuando se va al salgan excelente miembro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para que comiencen intervenir faltaba maquinaria faltaban quitanieve faltaba sal para derretir la nieve faltaban por supuesto muchos miembros la Agrupación de Tráfico

Voz 1018 02:42 a esta hora según informó la DGT no hay ningún problema para circular en la red principal de carreteras como les o la polémica política por este episodio se traslada al Congreso con distintas iniciativas de la oposición Mar Ruiz

Voz 1441 02:53 si la oposición en bloque apunta a los ministros de la SER naïf oído como máximos responsables PSOE Ciudadanos han registrado ya lo han hecho hace unos minutos su petición para que ambos comparezcan en sendas sesiones extraordinarias de las comisiones de Fomento e Interior en su escrito los socialistas remarcan la grave imprevisión y descoordinación que dejó a miles de conductores atrapados a pesar de que los servicios meteorológicos habían anunciado el temporal con suficiente antelación el grupo confederal de Unidos Podemos ha registrado también una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno exigen conocer el coste que para el erario público ha tenido esa falta de previsión y dotación de medios si el Ejecutivo va a reclamar ese importe a la concesionaria Iberpistas iba a exigirle también que compense a los afectados devolviéndole el importe del peaje que pagaron en la AP seis

Voz 1018 03:43 hora doce y tres minutos el ex alcalde socialista de la localidad jienense de Buesa Francisco Javier Gómez Sevilla ingresará en prisión en las próximas horas para cumplió una condena de tres años y dos meses de cárcel

Voz 8 03:52 P por un delito de falsedad documental por haber

Voz 1018 03:54 nada unos cuarenta y ocho mil euros de dinero público dedicado a la remodelación de una plaza para llevar a cabo otro proyecto que permitió a varios trabajadores sumar peonadas con las que cobrar el subsidio agrario Radio Jaén José María Gómez

Voz 8 04:07 alrededor de las cuatro de la tarde entrara en prisión se prevé que entre familiares amigos vecinos y también algunos representantes políticos que quieren acompañar a Francisco Javier Gómez Sevilla en su entrada a la cárcel de Jaén Cela acusó recordamos de que utilizara dinero público destinado a la remodelación de una plaza para llevar a cabo otro proyecto de permitió a los trabajadores sumar peonadas pertinentes para subsidio agrario tiene de comenzar a cumplir la condena de tres años y dos meses de cárcel dictada desde el Tribunal Supremo por un delito de falsedad la fecha se fijó una vez que el tribunal de la Audiencia rechazó la moratoria solicitada desde la defensa que había pedido retrasar el ingreso en prisión del ex alcalde hasta el próximo treinta y uno de enero

Voz 1018 04:47 según informa el diario El Correo la policía vasca la Ertzaintza interrogado adolescente de trece años como uno de los supuestos autores de la muerte del ex jugador del Amorebieta Ibon Gogeaskoetxea que falleció el veintitrés de diciembre al sufrir un robo con violencia en Bilbao los hechos ocurrieron de madrugada en el casco viejo de la capital vizcaína han hecho Wadi

Voz 10 05:04 la Ertzaintza sabe quiénes son pero con uno de ellos poco puede hacer porque no alcanza los catorce años edad mínima por la que puede responder penalmente de sus acciones ha sido ya interrogado el otro presunto autor del homicidio según explican fuentes del departamento de Seguridad a la SER tiene entre catorce y dieciocho años está identificado y en las próximas horas está previsto que se le tome declaración son los dos presuntos autores de un asalto ocurrido en pleno centro de Bilbao el día veintitrés de diciembre cuando la víctima volvía a casa después de la tradicional comida de Navidad fue asaltado para robarle y en el forcejeo cayó al suelo golpeándose la cabeza un golpe que resultó mortal según ha revelado la autopsia

Voz 1018 05:43 también hay cinco todavía una conexión con Roma el Papa Francisco llamamiento para encontrar una solución que facilite la existencia de dos Estados independientes de Palestina e Israel dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente lo ha hecho ante los embajadores acreditados en la Santa Sede Joan Solés

Voz 0946 05:59 ante el cuerpo diplomático acreditado ante el Estado del Vaticano Francisco ha pedido apoyo al diálogo entre las dos Coreas mayor empeño para que se imponga la hacen Siria Irak en el Yemen ha reiterado que debe respetarse el statu quo de Jerusalén y que es urgente una solución política basada en dos estados dentro de las fronteras actuales entre reconocidas además el Pontífice ha agradecido el esfuerzo de algunos Estados europeos en la asistencia a los inmigrantes en este sentido es revelador los países que no ha citado entre ellos España porque sólo ha elogiado a Grecia Italia y además

Voz 1018 06:36 y en unos segundos algunas opciones más con Carlos Cala en Prada

Voz 8 06:38 Angela Merkel invertir sus vuelven a reunirse hoy para tratar de reactivar la gran coalición después de más de cien días sin gobierno en Alemania la CDU y los socialdemócratas aseguran haber empezado los contactos con optimismo y actitud constructiva Theresa May inicia hoy un reajuste de su Gobierno aunque no se esperan cambios de ministros clave como el de Exteriores Boris Johnson el del Brexit David Davis o el de Economía Philip Hammond la primera ministra británica pretende sustituir también al presidente del Partido Conservador Globos de Oro reivindicativos son actrices y actores vestidos de negro contra el acoso sexual en Hollywood las mujeres de Big Little Lies han sido las más premiadas en televisión tres anuncios a las afueras ganó el drama Lady Bird en comedia Oprah Winfrey obtuvo el Cécile por ser ejemplo para mujeres y jóvenes Guillermo del Toro el premio al mejor director

Voz 1018 07:18 esto en esto es algo de lo que tenemos por borrar las este sector

Voz 8 07:21 los doce siete minutos una hora menos en Canarias hoy por hoy

Voz 1995 07:29 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido hoy es ocho de enero es un día en el que tradicionalmente el telediario empieza con imágenes de hordas de compradores entrando a primera hora en los grandes almacenes a la caza de la ganga pero mucho que esas imágenes hoy podrían grabarse cualquier otro día del año

Voz 11 07:50 lo peor que tú sesgado empezar las rebajas

Voz 1995 07:56 no ya tampoco porque no sé cuándo son trabas

Voz 12 08:01 la hora señalada ahora es como una balanza acaba

Voz 1995 08:04 bueno hay como mucho y luego está por Internet es baja todo el doce vivo en una duda que son las rebajas de hecho deberíamos redefinir el término rebajas porque mismo ya no significa lo que significaba la antes por eso hemos pedido Eva Cruz que nos ilumine como siempre Eva muy buenos días muy buenos días a los dos

Voz 13 08:23 vivimos en la época de las promociones continuas a una silla veréis como los telediarios seguirán mostrando las imágenes de las multitudes centrando a Bolsa en las tiendas porque en los telediarios les gustan las tradiciones y a las multitudes también pero a las rebajas ya no tienen sentido no tienen sentido lo suyo no hay las hay todo el año el factor principal de este cambio es el comercio electrónico que ya consume según el estudio consumo navideño de la consultora Deloitte una cuarta parte del total del presupuesto navideño elevó nota Ortuño lo consumimos en Europa no en España en Europa ese porcentaje es del treinta por ciento y en Estados Unidos es la mitad el presupuesto navideño se compra por internet cada español ya que a lo largo del año más allá del periodo navideño cada español ha gastado mil novecientos cincuenta y cuatro euros en compras por Internet en dos mil diecisiete en casi dos mil euros

Voz 1995 09:12 en mil novecientos cincuenta y cuatro euros

Voz 13 09:15 esto es lo que me diga sí claro habrá gente que compre muchísimo más de lo compre me entiendes

Voz 1995 09:20 durante todo el año Internet ni casi dos mil euros no está nada mal si se compra por internet te lo traen a casa y eso para mucha gente es una ventaja

Voz 13 09:28 hombre siempre que no me parece la ventaja fundamental siempre que no te gusta ir de tiendas pero es que a una sorprendente mayoría de jóvenes españoles entre los quince y los veinticuatro años les gusta el shopping osea ir físicamente a las tiendas con la música atronadora el gentío esto es una actividad de ocio preferida para el setenta y uno por ciento de ellos

Voz 1995 09:46 mucha como consume

Voz 3 09:48 y si no lo admitimos así de claro es que

Voz 13 09:51 muy Hipólito son consumistas a toda esa gente que disfruta en las tiendas podemos decirles que sí que vayan que hay rebajas en todas las tiendas pero en algunas tiendas puede que quede poco

Voz 1995 10:00 cosa cero cuánto tiempo llevan de rebajas las tiendas más importantes

Voz 13 10:05 pues básicamente Toni desde el Black Friday fue nombrado en noviembre fue el viernes después de Acción de Gracias que es el tercer jueves de noviembre en España casi un tercio de todas las compras navideñas se hicieron ese día según el informe de Deloitte mira que Black Friday era una fiesta comercial que hasta hace como cinco años prácticamente ni se conoce a los lo país la hemos incorporado con alegría nuestras raíces no solemos comprar el Black Friday ha comprado también el Cyber Monday que es el lunes siguiente cuando se ofrecen descuentos en electrónica

Voz 1995 10:33 es que está dando extraescolares una agenda

Voz 13 10:35 claro desde ese día lo raro es entrar en una tienda en la que no haya ofertas descuentos promociones artículos con un punto rojo indicando su condición de Dhanga los psicólogos hablan de un estado de estimulación pero

Voz 1995 10:45 a Villa y puede ser no digo ya para despejar dudas puede ser que las rebajas en algún lugar del planeta comiencen el lunes después de Reyes

Voz 13 10:54 en Inditex han esperaba hasta el seis de enero el Corte Inglés dice que espera también hasta después de Reyes que su gran periodo de rebajas pero lo cierto es que desde la semana pasada ya se ofrecían descuentos de hasta el cuarenta por ciento esfera que pertenece al Corte Inglés lleva de rebajas desde el día uno de enero igual que Mango Cortefiel O H viene

Voz 1995 11:09 y os acordáis cuando el día el día uno por ejemplo non no estaba nada abierto en Sevilla y el pan

Voz 13 11:14 el comercio on line ha acabado con toda limitación comercial y en algunos sectores es muy mayoritario el comercio electrónico en los viajes por ejemplo se contratan online hasta un setenta y dos por ciento y el ocio desde entradas para espectáculos libros en un sesenta y dos por ciento desde el primero de enero Amazon la gran tienda online por supuesto también está de rebajas islas tendrá hasta el veintiocho de febrero es un periodo bastante bastante las

Voz 1995 11:36 el veintiocho de rebajas mal insisto no sé cómo pero tiene que ser malo para alguien seguro pues sí

Voz 13 11:42 es malo para las pequeñas y medianas empresas sobre todo de ropa que no tienen capacidad de hacer rebajas permanentes y cuyos márgenes se estrechan y se estrechan hasta casi hacer peligrar su supervivencia así se lamentaba Pedro Campo vicepresidente de la patronal española del comercio en la Cadena Ser

Voz 14 11:56 internacionalmente pues ahora estamos viendo que de alguna forma no como están puesto el la palabra rebajas hace unos días con lo cual a partir el siete de enero del uno de enero son cuando empiecen en cada comunidad con no sentir nos nos tenemos pues clonación las rebajas muy cortas en el tiempo y muy flojos estamos confunda consumido resta están prácticamente estamos viviendo un periodo de que todo el año en algún momento y luego más

Voz 13 12:18 Confederación Española del Comercio pide establecer un periodo de rebajas definido con su principio igual para todos y su final en fin suerte con eso con federados del comercio y por supuesto a los compradores ojo que aparezcan los dos precios recuerdan que está prohibido que las tiendas saquen artículos sólo para rebajas vayan con una lista de las cosas que necesitan que sino nos volvemos locos acabamos comprando cosas absurdas no conseguimos ni revenderlas en guapo

Voz 1995 12:39 es que nunca nadie ha hecho caso a cualquier recomendación sobre eso

Voz 13 12:43 los sé los seis que somos como somos y nos gustan las rebajas y los compra voto Teri

Voz 1995 12:48 eh puedes gracias de vaqueros muchas gracias doce trece minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 15 12:54 está Toni Garrido Cadena SER

Voz 16 12:58 no descubren los precios imbatibles de Leroy Merlin una gran selección de productos a un precio que no podrás querer sólo hasta el diecinueve de febrero era tu tienda o entre Leroy Merlin punto es se aprovecha de de los precios

Voz 13 13:10 Blaise Leroy Merlin sus ideas

Voz 2 13:18 siria hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy si quieres estar el día en el deporte escucha Deportivo uno

Voz 17 13:36 Canio en donde resumimos todo el deporte del día en SER Deportivos Engracia ponernos como más opone por la radio por vuestro móvil a través de la

Voz 2 13:42 canción de la hacer la TNT decir la tele no

Voz 17 13:45 estos enlaces en las redes a la web tres W

Voz 2 13:47 el fundó con toda la información actualizada al instante los mejores protagonistas opinión Ana

Voz 18 13:52 mrs la NBA con Daimiel deporte femenino Tim

Voz 1995 13:56 muchas cosas más los días de tres

Voz 18 13:58 cuatro de la tarde

Voz 15 14:00 SER Deportivos Francisco José Delgado

Voz 12 14:06 historias para escuchar que suenan muy bien Huesca no grite a favor pero qué demonios hace video el Vitorio viajes en el tiempo

Voz 19 14:18 adelante

Voz 20 14:18 así adiós israelíes está esperando junto al Cronovisor

Voz 12 14:24 teoría con Nacho Ares todas las historias que puedas imaginar madrugada del sábado a la una y media una hora menos en Canarias y también en Ser Historia

Voz 13 14:37 la SER

Voz 2 14:41 de lunes a jueves el nuevo My Lol sea

Voz 1 14:43 lo de una manera trivial incómodo incluso despectiva faltó una de Eliseo Parra seguir metiendo

Voz 13 14:51 hombre como nunca me lo voy a encontrar en la vida Eliseo Parra hola qué tal

Voz 2 14:58 la vida moderna con David Broncano

Voz 22 15:00 es listo te reto a Carlos Vela para saberlo

Voz 13 15:03 quién estás hablando

Voz 2 15:09 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct jazz tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es son las dos de la tarde la una en Canarias hay cosas que no pueden esperar a prueba nuclear norcoreana ha deslucido el inicio de la cumbre doce barcos sumar ETA OTC actualizar de que dan los deportes en fútbol ayer en tenis en Fórmula uno este Hora catorce les vamos a contar algunas cosas más han sido más de siete mil los inmigrantes que se han jugado la vida en el mar para que no se pierda nunca en el olvido lo que ellos significa

Voz 8 16:15 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias Hora catorce

Voz 12 16:20 con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es

Voz 1441 16:25 en la SER

Voz 1995 16:29 y antes de terminar no sabemos las preguntas que nos deja el día de hoy hubiera pregunta según el director de la DGT la única manera de evitar el bloqueo de coches en la carretera es que no haya coches en la carretera pregunta uno dos porque cada vez que ocurre una catástrofe como la de este fin de semana las dos palabras que más leemos en la prensa son rechaza dimitir pregunten en héroes quise solucionar antes el bloqueo blanco que vimos ayer en la AP seis o el bloqueo blanco que vimos ayer en Balaídos el al final tienen preguntas número cuatro cuantas veces le recordarán a Rajoy que en dos mil nueve pedía la dimisión de la ministra de Fomento por no saber gestionar el caos tras una nevada porque Steve Bannon el ex asesor de Donald Trump ha reculado de manera tan drástica sus declaraciones Bretón al Trump y su hijo por cierto ya nos hemos leído el libro de Steve Bannon mañana vamos a hacer un gran resumen sobre ese libro que ha desatado la polémica en Estados Unidos pregunta número seis por qué aplaudimos a Hollywood cuando afín una gala reivindicativa y cuando pasa algo parecido los Goya decimos que es una cosa de esos rojo pregunta número siete es un poco provocación que la gala en la que más se criticó Harvey Weinstein del Toro Guillermo del Toro agradeció a su Globo de Oro diciendo que los monstruos son bellos lo clava pregunta por qué el tuitero que se grabó gritando el Cara al sol a una cabalgata de reinas mangas en Valencia se queja en el mismo vídeo poco después porque le llaman fascista

Voz 20 18:00 no fascistas pregunta número nueve

Voz 1995 18:03 querrá Pablo Iglesias cambiarle el nombre a Podemos por algo quizá más adecuado como queremos pero no podemos Nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana con más Hoy por hoy sigan ustedes escuchando la Cadena Ser el día viene intenso así que aquí estaremos corrió siempre con ustedes hasta mañana

Voz 2 19:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido