Hoy por Hoy (09/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 qué tal están muy buenos días sigue haciendo mucho frío pero hoy la noticia es que vuelve a llover empezará en Galicia se extenderá a la mitad oeste de todos península frío y agua que pueden convertirse en nieve aunque no con la intensidad del fin de semana eso sí la nieve si cae pillada esta vez a todo el Gobierno en el despacho porque es martes martes nueve de enero y el Congreso recibe hoy a Rodrigo Rato el ex vicepresidente de Aznar ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia comparece ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera en España y que según el Tribunal de Cuentas ha supuesto ya un coste para todos los ciudadanos de más de sesenta mil millones de euros uno de cada cinco fue a parar precisamente a la entidad que presidía Rato

Voz 3 01:07 hemos conseguido además estar en el mercado en medio de una auténtica tormenta financiera que ha impuesto las condiciones financieras más duras de la última década la tormenta perfecta

Voz 1727 01:18 la tormenta perfecta decía Rato durante la salida a Bolsa de Bankia agravada por una gestión bajo la lupa ahora de los tribunales de hecho rato ya tiene una condena de cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida a raíz de las tarjetas black de momento espera en libertad a que la Justicia resuelva su recurso pues la única causa que tiene pendiente en los tribunales que está a la espera de que la Audiencia Nacional le juzgue por fraude a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia y por el que la Fiscalía pide que se le impongan otros cinco años de cárcel y aún tiene una tercera investigación abierta por el origen presuntamente ilícito de todo su patrimonio causas que pueden condicionar las respuestas que hoy de Rato por sin lo que diga puede afectar a su situación judicial así que a Rajoy se le aparece el pasado mientras se le complica el presente el caos en la AP seis en plena operación retorno de Navidad la ausencia de responsables políticos directos en el momento del colapso las evasivas posteriores acorralan al Gobierno el director general de Tráfico hace responsables a todos incluidos los conductores pero no asume ningún error en la gestión porque dice que pudo seguir perfectamente la crisis y la operación retorno desde su casa en Sevilla el PSOE pide su cese inmediato Óscar Puente

Voz 4 02:47 ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón pero hizo desde Sevilla no sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de Interior único responsable que este señor sea director general de Tráfico compuesto que jamás debió ocupar

Voz 1727 03:02 al final la bola de nieve se ha hecho tan grande que alguien ha tenido que salir a pedir disculpas ha sido el ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 5 03:10 pedir disculpas a las personas que han sufrido esos problemas en sus propias personas en las familias y en todo caso aprender aprender de la experiencia para hacer mejor las cosas seguramente algún error que he cometido

Voz 1727 03:23 algún error se cometió dice el ministro Catalá error que siguen negando los responsables directos Juan Ignacio Zoido ministro del Interior sigue sin comparecer públicamente tres días después de que la autopista se convirtiera en una ratonera su director de Tráfico ya lo hemos dicho habla de cóctel de culpables sin fluidos los conductores el ministro de Fomento Íñigo de la Serna insiste en que la responsable es la empresa concesionaria es martes nueve de enero y en Cataluña los Mossos buscan al hombre que violó desfiguró y dejó gravemente herida una mujer de cuarenta y dos años cuando la víctima se dirigía a su trabajo a las siete de la mañana también se busca a los al menos tres transeúntes que no prestaron auxilio esa víctima Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 04:09 Nos días ocurrió el pasado veintiocho de diciembre la Andreu de Llavaneres en Barcelona el agresor sorprendió a la víctima de cuarenta y dos años la golpeó hasta dejarla

Voz 3 04:16 cada después Saviola Illa lanzó unas rocas al menos tres personas escucharon sus gritos pidiendo ayuda según cuenta esta mañana La Vanguardia pero nadie

Voz 0027 04:24 Auxilio a esta mujer ella se recupera de sus heridas pero están estables

Voz 1727 04:28 dos años después dirigentes de las dos coreas se vuelven a reunir

Voz 0027 04:31 el encuentro comenzó a las dos de la mañana hora española en un momento de máxima tensión en la península sólo un mes de que comiencen en el sur los JJOO

Voz 1727 04:39 la Fiscalía francesa investiga a Apple por ralentizar de forma deliberada los iPhone más antiguo

Voz 0027 04:45 a ver esta investigación a raíz de la denuncia por fraude de una asociación de usuarios la acompaña ya reconoció esto en diciembre pidió perdón pero dijo que lo hacía para prolongar la duración de las baterías

Voz 1727 05:01 es la Alaska una de las miles de chicas Interviú que durante cuarenta y dos años han ocupado la portada de esta revista del Grupo Zeta anuncia que deja de publicar tanto Interviú como tiempo y que despide a todos los

Voz 0027 05:13 trabajadores Interviú llevó el destape de los setenta a los kioscos y a partir de dos mil incorporó también a sus portadas desnudos masculinos aunque muy poco frecuentes pero más allá de los reclamos de la portada Interviú llegó a publicar grandes exclusivas como las de los bebés robados en España o la fortuna de la familia

Voz 1727 05:30 y en deportes la jornada dieciocho en primera se cerró anoche

Voz 1161 05:33 con una nueva derrota del Málaga derrota que lo hunden

Voz 1727 05:36 la tabla Sampe buenos días buenos días Pepa cero uno con el

Voz 1161 05:38 año lo además con gol del ex malaguista Darder que deja al equipo más bajo de la clasificación empatado con la Unión Deportiva Las Palmas a once puntos y a cinco ya de la salvación gritos de la afición contra el jeque y contra Michel que dudas y fue un acierto seguir tras el verano

Voz 7 05:50 a lo mejor es que el que lo tenía que haber seguido desde principio de temporada después de salvar el equipo tenían haber sido yo y esta noche

Voz 1161 05:57 por el Rey vuelta de octavos desde las siete y media de Madrid Lleida desde las nueve y media Valencia Las Palmas empate a uno en la ida

Voz 1491 06:04 y nos queda el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 06:07 mucho frío ahora mismo en todo el país incluso con temperaturas más bajas que ella de muchos casos de nuevo donde la nieve todavía persiste tanto en el Sistema Central como la ibérica temperaturas actual este diez bajo cero a quince grados bajo cero y hacer con cambio que ya se nota en Galicia donde llueve y lo seguirá haciendo durante toda la mañana de manera más esporádica esta tarde cota de nieve subiendo de los seiscientos a los mil metros de altura las precipitaciones ganarán protagonismo en toda Castilla León también en Extremadura la Comunidad de Madrid o Castilla La Mancha y Andalucía sobre todo a medida que avance la tarde cota de nieve subiendo de novecientos a mil doscientos metros de altura de momento el Mediterráneo quedará más al margen con tantas nubes las temperaturas durante la tarde no subirán demasiado solo en el Mediterráneo y Canarias máximas alrededor de los quince grados

Voz 1727 07:21 la historia es conocida los bancos no cayeron no ser rescataron para intentar aclarar cómo llegamos a ese punto y a qué coste hoy empieza la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados hoy empiezan a desfilar los pesos pesados por esta comisión de investigación Marina Fernández buenos días

Voz 1491 07:39 buenos días Pepa y el primero en comparecer va a ser Rodrigo Rato al que vamos a escuchar en directo desde las nueve y media con Joaquín Estefanía Lucía Méndez Enric Julian Anaya en la mesa tertulia una comparecencia en contra de lo habitual sin careos sin que los diputados interrogue en directamente a Rato a las ocho vamos a preguntarle entre otras cosas a la presidenta de esa comida

Voz 1275 07:58 Don a Ana Oramas porque han optado por es

Voz 1491 08:00 sistema claramente más cómodo para el ex vicepresidente del Govern

Voz 1161 08:08 de bancos van a charlar con Toni Garrido Nacho Carretero y Sergio del Molino

Voz 1491 08:12 de cómo ha cambiado el trato a los clientes Pilar Urbano viene a presentar la pieza XXV su libro sobre el caso Urdangarin íbamos a despedirla mañana con fuego y furia no por lo que diga Rato en el Congreso aunque puede que no lo que esa reacción si no porque así se llama el libro de moda en Estados Unidos que repasa el primer año de presidencia de Don altas

Voz 8 08:41 esta mañana vamos a seguir a partir de las nueve y media en directo esa comparecencia de Rato en el Congreso y nos preguntamos

Voz 1727 08:47 qué les gustaría saber a usted desde cómo se gestionó la crisis financiera de como se dirigió

Voz 1491 08:52 el rescate bancario que esperan de esta comisión de investigación por la que también van a pasar esta semana los ex ministros socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado que preguntas les harían los oyentes a los responsables políticos en su día de gestionar el estallido de la crisis la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate bancario y cuarenta y ocho

Voz 1727 09:09 las después de que los últimos conductores fueron rescatados de la nieve en la AP seis el Gobierno ha tenido ya que pedir perdón por el caos pero sin una palabra de autocrítica

Voz 1491 09:17 casi todos culpa de la empresa privada que gestiona la autopista insisten mientras la oposición pide que rueden cabezas que piensan los oyentes esto se va a quedar así o finalmente el Gobierno tendrá que asumir alguna responsabilidad por lo sucedido los nos lo cuentan como siempre en en nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta o con sus notas de voz en EE

Voz 1727 09:36 esto es ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 10 09:44 son las seis y diez cinco y diez en Canarias hay más empieza hoy el con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción

Voz 3 09:56 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar

Voz 6 09:59 pero es que lo que más importa con la nueva alarma cero vicio

Voz 3 10:02 de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 10:20 Un cierra los ojos que diga que hacer rabos visualice una emisora de radio maravillosa ya solicitado bienestar ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya aceptó la Cadena SER la emisora que aparece sueños no a mí no me apareció la Cadena Ser

Voz 1 10:45 cómo que no como más visto que imagine una emisora de radio maravillosa pues desde

Voz 0027 10:51 hombre broma

Voz 1491 10:53 sino a es chufla pues claro que me apareció la Cadena Ser susto de verdad oyente

Voz 2 11:00 en la Cadena SER la emisora que parece entonces

Voz 8 11:05 sueños

Voz 11 11:12 bueno vale ya está ya está ya está

Voz 12 11:18 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 11:22 los Mossos d'Esquadra buscan a las por lo menos tres personas que pasaron al lado de una mujer violada brutalmente desfigurada que pedía a gritos ayuda desde las rocas a las que le había lanzado su violador pero que nos separaron a ayudarle esas tres personas según publica hoy La Vanguardia se fueron de la zona sin socorrer a la mujer y ahora los Mossos buscan para llevarlas ante un juez por denegación de auxilio Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 11:45 bon día según La Vanguardia la agresión fue a primera hora de la mañana cuando la víctima iba de su casa en Mataró a Sant Andreu de Llavaneres donde trabaja fueron camino que va en paralelo a las vías del tren justo al lado del mar los investigadores sospechan que la mujer conoce la identidad de su agresor pero que por el trauma ahora mismo no puede declarar el diario cuenta que ella se arrastró desde donde la arrojó su agresor hasta la estación de tren donde la atendieron Historia avisaron a los servicios de emergencia como decías los Mossos investigan estos tres testigos que habrían escuchado los gritos de la mujer pero que no separaron

Voz 0027 12:16 darla en Valencia ya está en la cárcel un hombre que en un mismo día golpeó a una prostituta del municipio de Catarroja por intentar para intentar robarle después atropelló a otra otra prostituta en Farah de forma intencionada no una vez sino que cuando la Royo y la tiró al suelo retrocedió con el coche para volver a pasar por encima de ella esta última esta hora misma ingresada con heridas graves al día

Voz 1 12:38 bon dia el juez les acusa de los delitos de tentativa de homicidio por atropellar de forma intencionada

Voz 0141 12:43 a la mujer de fallara por el robo con violencia de Catarroja por un delito de violencia contra la mujer por la agresión a su compañera sentimental en Valencia este individuo de XXV Años tras agredir a su pareja cogió el coche y contacto con la primera de las chicas a la que le propinó una paliza robándole después fue ella la que facilitó el número de la matrícula que ha permitido detenerle más tarde atropelló a la segunda mujer está grave en la UCI la arrolló dos veces

Voz 0027 13:14 después de un fin de semana de caos en las carreteras nevadas por el que se empezó culpando al mal tiempo a la empresa concesionaria e incluso los conductores después también el gabinete de crisis que se reunió ayer veinticuatro horas después de que estuviera ya completamente resuelta la crisis después de todo eso el PP ha pedido perdón a las miles aquellas que quedaron atrapadas en la AP seis

Voz 0706 13:34 pero el carreteras el PP que no el Gobierno

Voz 0027 13:36 bueno por lo menos en su totalidad porque el único ministro que ha pedido disculpas es el ministro de Justicia Rafael Catalá ninguno de los afectados directamente Carolina Gómez buenas

Voz 1 13:45 buenos días la tormenta política desatada por

Voz 0393 13:48 el caos de la AP seis ha obligado al Gobierno a pedir disculpas primero lo hizo el secretario de Estado de Infraestructuras y después el ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 5 13:56 pedir disculpas a las personas que han sufrido esos problemas pues el sector de las personas en las familias y en todo caso aprender aprender de la experiencia para hacer mejor las cosas seguramente algún error se cometió

Voz 0393 14:09 el director general de la DGT Gregorio Serrano también ha acabado pidiendo perdón tras empeñarse en señalar como responsables a los conductores ya la concesionaria

Voz 0174 14:17 yo creo que entre todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica de responsabilidad pedir disculpa por todos los fallos que se pudieran cometer intentar que no vuelva a suceder

Voz 0393 14:26 ayer por la tarde se reunió el Comité Estatal presidido por los ministros de Fomento e Interior en el comunicado oficial difundido por el Departamento de Zoido no hay ninguna autocrítica se vuelve a descargar la responsabilidad de los ciudadanos a quienes recomienda informarse bien antes de salir de viaje como solución se propone flexibilizar la actuación de la UME para movilizar a la gente

Voz 1 14:46 Eto'o con más agilidad en este tipo de situaciones

Voz 0027 14:49 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto Canarias Rodrigo Rato vuelve hoy al Congreso a las nueve y media el ex vicepresidente económico está condenado por las Black está imputado por la supuesta corrupción y blanqueo en su patria en lo personal y además está procesado por la salida a Bolsa de Bankia hoy va a tener que contestar a las preguntas de los diputados en la comisión que investiga la crisis financiera la quiebra de las cajas y el rescate bancario es una comparecencia fundamental la de Rato pedida por todos los partidos porque fue él quién votó Bankia hasta un día antes de que tuviera que ser nacionalizada Eva Vega

Voz 0605 15:20 Rodrigo Rato acude a la comisión que investiga el rescate bancario a responder a las preguntas de los diputados pero será prudente en los asuntos que están en los tribunales según fuentes próximas al ex vicepresidente del Gobierno la exposición de Rato será cronológica se dividirá en la defensa de su etapa como ministro de Economía como director gerente del FMI como presidente de Bankia de la entidad nacionalizada hablará desde su creación sobre los peritos y sus contradicciones acerca de algunas cuestiones ilustrativas que el propio Rato averiguado lo hará en una comisión en la que cree que se han escuchado cuestiones muy importantes y que tendrán efecto ante los tribunales la comparecencia de Rato ha sido solicitada por todos los grupos y es la más importante hasta el momento de la comisión los diputados eran que Rato responda lo que le pregunten Hinault con evasivas

Voz 0027 16:15 los tentáculos de la trama Púnica llegaron hasta el Ayuntamiento de Dénia en Alicante según el sumario del caso la ex alcaldesa Ana Kringe que es el Partido Popular utilizó XXXVIII mil euros públicos para mejorar su imagen personal para literalmente dar hostias a la oposición en Internet Julia Molina buenos días

Voz 13 16:32 buenos días la exalcaldesa contrató los servicios del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro para mejorar su imagen en la red y atacar a la oposición según el informe de la UCO de Pedro elabora un diario online ahora Denia para publicar noticias favorables a la regidora del PP en la investigación apuntan a que la alcaldesa es encargo incluso de contratar a una periodista de su confianza a trabajar en el medio digital un medio cuya línea editorial decía la propia Inge en unos mensajes con De Pedro sería la de dar hostias a la oposición el trabajo el conseguidor se pagó presuntamente con dinero público ese justificó las facturas como pagos por inserción de publicidad en el medio de comunicación trabajos de posicionamiento la estrategia de comunicación para las concejalías la UCO sin embargo ven esta estrategia indicios de malversación y apunta que las campañas de publicidad que aparecían en las facturas no existieron nunca sino que el dinero público es invirtió en una campaña para mejorar la imagen personal de las

Voz 0027 17:26 aquí en Madrid el Partido Popular de Cristina Cifuentes abandona la comisión de la Asamblea Regional en la que se está investigando la supuesta corrupción del propio PP de Madrid se van porque dicen que la oposición ha convertido en esa comisión en un en un circo en un tribunal inquisitorial hice van justo cuando se iban a reanudar las sesiones esa comisión con las posibles con presencias de Esperanza Aguirre de Ignacio González Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 17:50 sólo el vaso comenzó con el interrogatorio a Cristina Cifuentes que ha culminado con la declaración antes de Navidad del recientemente imputado núcleo duro de Gallardón en la región por esta comisión han desfilado en los dos años y medio que lleva en marcha en los cuatro presidentes que el PP ha tenido en Madrid un auténtico circo para el partido de Cifuentes que creen no ha servido para nada se sienten acosados vilipendiados por Podemos Alfonso Serrano es el portavoz del PP en esta comisión Gerard Huerta la portavoz de Podemos en las

Voz 1161 18:15 Lea de insultos concretos sino de actitudes de acoso ante los comparecientes y evidentemente hasta el Grupo Parlamentario Popular que yo represento en esa

Voz 1 18:25 en esa comisión la realidad es que el Partido Popular abandona esta comisión de investigación de la corrupción porque se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso Canal de Isabel II

Voz 1275 18:36 lo cierto es que el PP abandona la comisión de corrupción casualmente cuando está previsto que se reanude con las posibles comparecencias de Esperanza Aguirre Ignacio González por el campo de golf ilegal del Canal de Isabel Segunda las sesiones se reanudarán con el PP o sin él en febrero

Voz 0027 18:49 no gracias Laura esto en Madrid Euskadi acaba de empezar el mayor juicio por corrupción jamás instruido en el País Vasco y que salpica a destacados antiguos miembros del PNV de Álava hay más de veinte personas procesadas entre ellas el antiguo número dos del Partido Nacionalista Vasco en esa provincia y Alfredo de Miguel al que se le acusa de liderar una red de cobro de supuestas comisiones ilegales del cuatro por ciento a cambio de obra pública una red supuestamente domiciliada en una sociedad gastronómica vasca pero las defensas de los acusados quieren anular toda la causa porque una grabación en la que supuestamente se les escucha a las claras pidiendo esa comisión pudo quedar fuera de la cadena de custodia durante unos días Isabel León

Voz 0821 19:28 qué tal Eu non el principal imputado a quién se piden más de cincuenta años

Voz 1 19:31 el cederá el hombre fuerte del Araba Buru Batzar hasta qué haces

Voz 0821 19:34 siete años fue detenido entre otras personas acusado de formar parte de un entramado constituido presuntamente para la consecución de contratos de manera irregular por administraciones controladas por el PNV y por la supuesta solicitud de mordidas en base a negocios jurídicos a contratos simulados ayer los veintiséis imputados en total entre otros las mujeres de sus dos manos en este supuesto negocio se sentaron en el banquillo en esta vista que tiene diez meses por delante la novedad la estrategia de la defensa

Voz 14 20:02 solicitamos en este acto la nulidad total de las actuaciones al haberse vulnerado durante la instrucción desde su inicio en su desarrollo y en diversas fases diversos derechos fundamentales

Voz 8 20:13 hablamos de un auténtico despropósito de una prueba claramente contaminadas por no hablar dijo el aboga

Voz 0821 20:18 no de de Miguel de la extralimitación de la Ertzaintza que dice llegó a no apuntar el número de serie de las grabadoras en las que se registraron en esas conversaciones por lo que pudieron ser varias dice irse manipularon el tribunal debe ahora posicionarse sobre este asunto lo hará en las próximas jornadas

Voz 0027 20:35 la Comisión Nacional del Mercado de Valores desoye al Gobierno e insiste en autorizar la oferta de opa de la italiana Atlantia sobre la empresa española de autopistas Abertis la CNMV considera que por mucho que diga el Gobierno Atlantia no necesita el permiso del Ejecutivo de Rajoy para intentar quedarse con AVE estéis Abertis Jordi Fábrega

Voz 0980 20:52 hola buenos días la opa presentada por Atlantia sobre Abertis sigue pues adelante la Comisión Nacional del Mercado de Valores rechaza la petición de los ministerios de Industria y de Fomento que entienden que el Gobierno tiene que dar su visto bueno previamente esa compra una autorización que no sea ha dado aún porque Atlantia presentó la petición hace unas semanas una vez la CNMV ya había autorizado la opa Atlantia tiene pues el visto bueno de la CNMV pero no el del Gobierno mientras que la oferta con la que compite presentada por Hochtief una filial de ACS está justo en la situación contraria porque tiene el ok del Gobierno pero no el de la CNMV que aún no se ha pronunciado

Voz 0027 21:27 los sindicatos han a pedirle a la patronal una subida media de los salarios del tres por ciento sueldos mínimos garantizados en los convenios colectivos de al menos mil euros Javier Alonso en buenos días

Voz 0858 21:37 ya hay Marcy mil euros brutos en catorce pagas fijados como decías en convenios casi un treinta y seis por ciento más del mínimo que se puede pagar por ley a ese salario mínimo interprofesional que tras el acuerdo de diciembre está en dos mil dieciocho en setecientos treinta y seis euros también en catorce pagas la propuesta la adelantó ayer el secretario general de UGT Pepe Álvarez que cree que es perfectamente viable

Voz 15 21:59 es decir cuestiona la viabilidad alguna empresa nuestro país pues sinceramente que lo vamos a hacer los salarios de setecientos treinta y siete euros y cuestionan la viabilidad de muchas familias en nuestro país porque con un salario de trescientos de setecientos treinta y siete euros lo se puede vivir

Voz 0858 22:18 los sindicatos entierran la fórmula de la horquilla que utilizarán en su oferta la patronal en dos mil diecisiete y que estableció un incremento mínimo y uno máximo al final no se pudo aplicar porque empresarios y trabajadores no llegaron a un acuerdo para fijar ese suelo y ese techo de la subida salarial

Voz 0027 22:39 Corea del Norte y Corea del Sur han roto esta madrugada su incomunicación de este diciembre de dos mil quince cualquier cooperación estaba rota pero hace sólo unas horas los dos gobiernos se han reunido ministros de ambos lados que oficialmente llevan sesenta y cinco años en guerra se han reunido en una aldea de la frontera militarizada en León pero que de extensa notablemente la tensión intercoreana de hecho han pactado que Corea del Norte vaya a participar con su propia delegación en los Juegos Olímpicos de invierno de Seúl Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 23:05 los días es un acuerdo muy importante porque se pone fin a dos años de enfrentamientos y silencio diplomático entre ambas naciones lo que sabemos hasta ahora según el ministro de Unificación surcoreano

Voz 16 23:15 que lo anduvo en un ocho con mucho

Voz 1772 23:18 que Corea del Norte enviará una delegación a los Juegos Olímpicos de invierno con exhibiciones en artes escénicas y taekwondo además todo indica que ambos países desfilarán juntos en la ceremonia de apertura Éste es el principal punto de acuerdo al que han llegado los negociadores que han estado reunidos tres horas ante un expectación mediática mundial ya que cualquier acercamiento ayuda a rebajar la tensión militar que se vive en la zona también sabemos Aimar que Corea del Sur ha propuesto reanudar las negociaciones militares con su vecino

Voz 0174 23:45 de falló una cosa más primero fue Haití

Voz 0027 23:48 después Nicaragua y ahora el salvador del Gobierno de Donald Trump ha anunciado que cancela el estatus de protección temporal que permitía más de doscientos mil salvadoreños vivir legalmente en Estados Unidos el grupo más numeroso de inmigrantes beneficiados por este tipo de de permiso ahora esas doscientas mil personas tienen un año y medio para intentar legalizar su situación o para marcharse de EEUU Rafa Panadero

Voz 1775 24:10 el estatus de protección temporal que es el nombre del programa estaba en vigor para los salvadoreños desde el año dos mil uno cuando dos terremotos devastaron su país en todos estos años se ha ido renovando siempre hasta un total de once veces por acuerdo entre republicanos y demócratas la Administración Trump ya no considera que se den las condiciones para seguir con el programa así queda dieciocho meses de plazo a los doscientos sesenta mil salvadoreños afectados para que legalicen su situación al poco de hacerse público el anuncio se reunían frente a la Casa Blanca grupos de manifestantes como Jos Escobar que explicaba su descontento

Voz 0174 24:42 claro Univisión ambiente queremos que sepa el presidente que aquí estamos estamos presente la Comunidad tiene una voz que conjuntamente si podemos no nada más pelear esta esta decisión pero encontrar una solución permanente y por eso estamos aquí para eso concluida

Voz 1775 24:58 va a ser fundamental que haya un cambio en el Senado y en el Congreso

Voz 0027 25:01 tras las elecciones del próximo mes de noviembre

Voz 1775 25:03 el año pasado tan ya sacó de este programa a sesenta mil haitianos ya dos mil quinientos nicaragüenses

Voz 17 25:11 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 18 25:25 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros

Voz 6 25:28 sólo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en punto es y solo

Voz 0027 25:33 hasta final de mes fuerte concesionarios

Voz 6 25:36 Sete de su así

Voz 19 25:38 Vista Sanitas como en los AVE sino tengo seguro pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales de aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que es anotar claro se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas como allí título

Voz 20 25:51 las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis

Voz 0946 25:54 sí empieza cuidando sonrisa

Voz 0027 26:00 seis y veintiséis cinco y veintiséis en Canarias si esta noche Amber regresa la Copa del Rey con los partidos de vuelta de los octavos

Voz 1161 26:06 si es que de enero nos va a dejar prácticamente a los dos finalistas que se disputarán en abril hoy dos partidos de esta ronda de vuelta de octavos desde las siete y media de la tarde bético Mary Lleida el Wanda Metropolitano partido trámites por la rotunda victoria de los de Simeone en la ida cero cuatro y partido para que vayan acumulando minutos los dos fichajes invernales Vitolo y Diego Costa sobre todo este último que si los recursos no prosperan no va a poder jugar la próxima jornada de Liga por su expulsión del pasado fin de semana

Voz 1 26:29 las llegadas de Vitolo y canarios sonado a la afición

Voz 1161 26:31 Simeone espera que sea un factor a su favor para el resto de temporada

Voz 21 26:35 extremo nunca me gustaron es verdad que el contagio de jugadores importante con jerarquía como han entrado en el mercado de ahora invierno potencian al equipo y lo futbolista de lo perciban eso se traslada hacia fuera la gente lo percibe también cuando va al estadio cuando voy al equipo jugar ahí bueno hay que mantenerlos

Voz 1161 26:53 tanto movido lo convocó a ser titulares con jugadores no habituales como Moyá en la portería Augusto Juanfran el canterano Sergio Fernando Torres cava dar descanso a Griezmann que como Black Godino que se han quedado fuera de la convocatoria allí en el Lleida partido para disfrutar en general y para sufrir en particular para el central Eneko Satrústegui que como en la ida va a tener que defender a Diego Costa

Voz 0027 27:10 es complicado la verdad creo que lo decía el propio solo

Voz 22 27:13 al final es un jugador que me contagiaron el entusiasmo a final lleva meses sin jugar y yo creo que a cualquier jugador le hace todavía tener más ganas ir un poco más al límite en cada jugada a intentar prestar más atención si cabe a sus movimientos a abstracciones vivir puerta porque sabemos que el discuta cada balón como si no

Voz 1161 27:30 arbitrará en el Wanda del colegiado castellano manchego Alberola Rojas el otro de la jornada del martes tendrá más aliciente en Mestalla desde las nueve de la noche Valencia Las Palmas empate a uno en la ida quebradero de cabeza para Marcelino ante el calendario que se avecina

Voz 21 27:42 los próximos cuatro partidos en Liga jugaremos tres fuera con lo que estamos en una situación de dificultad no podemos en ninguno de los casos contemplar la posibilidad de darle más importancia a la Copa de la Liga

Voz 1161 27:57 no estarán Soler y murió en los locales que como adelantaba Radio Valencia el club está negociando con el Arsenal la compra del francés con Belén tampoco estarán Macedo hípicas y el recién el Senado Sampere en los isleños Paco Jémez ve la Copa como una ayuda

Voz 0027 28:09 por qué

Voz 23 28:11 algunos jugadores que tan falto de minutos competitiva es una buena opción para poder darles son vino toda esa gente y que luego en diga pues puedan puedan cumplir mejor no de verdad que no es un engorro este partido no para nosotros es un placer poder competir contra Valencia estará aquí y sobre todo seguir mejorando

Voz 1161 28:26 entran en Mestalla el colegiado madrileño Del Cerro Grande y dejamos atrás la jornada dieciocho en Liga que Se cerraba anoche con el Málaga cero Espanyol uno nueva derrota malaguista encima a manos de de un ex Darder una derrota que deja los de Michel hundidos en la tabla farolillo rojo compartido con la Unión Deportiva Las Palmas once puntos a cinco de la salvación y con la afición ya harta del jeque del entrenador Míchel no tira la toalla pero echando la vista atrás igual no habría tomado la misma decisión

Voz 7 29:00 yo hago lo que puedo sinceramente hago lo que puedo yo hay cosas que no puedo hacer igual que no puedo hacer mis jugadores porque insisto dan todo lo mejor es que el que no tenía que haber seguido desde el principio de temporada después de salvar el equipo tenía que haber sido yo

Voz 1161 29:13 y en fútbol una más el Nottingham Forest confirmaba ayer Aitor Karanka como su nuevo técnico para lo que resta de temporada y dos más en el Dakar Nani Roma sigue en observación tras su accidente terminando la etapa de ayer en la que Carlos Sainz acabó tercero y es sexto en la general de coches en motos perdió Barreda casi media hora el mejor españoles Farrés décimo segundo a más de trece minutos del líder y en baloncesto Estudiantes recibe desde las ocho y media al Estrasburgo en la décima jornada de la Champions FIBA y en la NBA victorias de Toronto

Voz 1275 29:37 Brooklyn ciento trece ciento catorce dobles números de Ibaka once

Voz 1161 29:39 puntos doce rebotes y de San Antonio Sacramento cien ciento siete dos puntos nueve rebotes de Pau Gasol ha perdido Cleveland en Minnesota y también Chicago en Houston sigan juego el guarros Denver victoria en Indiana Orleans en juego también el Clippers a planta

Voz 3 30:06 en la Cadena SER Hoy

Voz 0027 30:10 por primera vez ciudadano se reúne hoy con Cataluña en como para intentar recabar para pedirles su apoyo para presidir la Mesa del Parlament catalán y todos los partidos no independentistas Le advierten de que si su plan es intentar una investidura a distancia para volver a España Isère retenidos siendo ya President que esto que está difundiendo su candidatura Cataluña te advierten los no independentistas de que van a intentar impedir esa opción como sea incluso acudiendo al Tribunal Constitucional llamativo es como Esquerra ha empezado a marcar distancias con esa opción que defiende Jones per Catalunya de una investidura a distancia Frederic Vincent bon día

Voz 0706 30:44 impondría años Cataluña aseguran que no hay nada cerrado que lo que se está estudiando ahora mismo eso sí es como hacer la investidura a distancia pero en cualquier caso no tomarán ninguna decisión hasta que se constituya la mesa del Parlament Esquerra apuntaba ayer sin embargo como comentabas que no forzarán el reglamento de la Cámara Rose Torrent decía que lo dejan en manos de los servicios jurídicos

Voz 3 31:03 concurra a mí no me corresponden Giannini a Esquerra valorarlo sino los letrados del Parlament que tienen que definir cómo se interpreta el reglamento de la Cámara en esos temas sujetos a varias interpretaciones

Voz 0706 31:17 además Puche Mono ha convocado los diputados electos de Cataluña para una reunión este viernes en Bruselas ni ciudadanos ni PSC ni PP ven viable una investidura distancia el PP avisa que lo llevarán los tribunal

Voz 0027 31:30 Italia ha comenzado el año con una carrera electoral que culminará el cuatro de marzo con las elecciones legislativas Ayers escucharon ya los primeros insultos entre el ex primer ministro Berlusconi que pretende ser el candidato de la coalición de derechas piel fundador del Movimiento Cinco Estrellas Beppe Grillo corresponsal en Roma Joan Solés algunos comentó

Voz 0946 31:48 estas italianos aplaudió de Monopoly electoral entre dirigentes políticos a dos meses de las elecciones generales sazonado de insultos ayer Silvio Berlusconi de Forza Italia calificó de idiotas inútiles a los cinco estrellas para Luigi de mayo candidato de los cinco estrellas Berlusconi es el hazmerreír y un impresentable ha dicho en el doble sentido de la palabra por su inhabilitación por las condenas penales que ha acumulado según Renzi del Partido Democrático Berlusconi es un extraordinario peligro para la economía italiana y seguramente Berlusconi ir responderá en las próximas horas mientras en el Monopoly según definición de comentaristas italianos ya hay todo tipo de ofertas

Voz 24 32:31 electorales apoya boletas universitarios

Voz 0946 32:34 abolición de las tasas universitarias según Piero Grasso candidato de Libres e Iguales reñido ICIT Medina una renta de ciudadanía para erradicar la pobreza según Di Maggio de las cinco estrellas al menos mil euros al menos mil euros de pensión mínima mensual a la promesa de Berlusconi salario mínimo plegar vale Salario Mínimo que en Italia no existe anunciado Renzi Partido Democrático ha dicho defiende el trabajo y la creación de empleo mientras ellos con y Salvini que mayo craso dicen subsidios para todos asiste el nacionalismo para

Voz 10 33:13 todos sus si virtud Ci asistencial mismo Pertur

Voz 0027 33:18 cómo está Tráfico María Forner buenos días

Voz 0143 33:21 en los días pues hasta ahora hay noventa y tres vías afectadas todavía por el temporal ninguna de ellas perteneciente a la red principal en Madrid hay tráfico intenso en todos los principales accesos en Barcelona En Barcelona la nieve corta la BV cuarenta veinticuatro en Guardiola de Berguedà y el accidente de un camión en la AP siete en Sant Sadurní d'Anoia mantiene esta vía cortada hacia Tarragona en Zaragoza está interrumpido el acceso al parque de Moncayo en Cantabria no se puede circular por los puertos de Palombera Estacas de Trueba y Lunada en Ávila en Ávila encontrarán cerradas las vías AV quinientos y AV quinientos uno en Aldea Vieja además de la AV novecientos treinta y dos en Santiago de lo hallado las cadenas deben usarlas en la AV cien en El Barco de Ávila la V ciento veinte mañana la V quinientos uno en Navalmoral de pinares y la AV novecientos treinta y dos en Guijuelo en León son obligatorias las cadenas en el puerto Fonte da Cova en la LE ciento cuarenta y dos en Salamanca no están todavía abiertas la SA doscientos tres en La Alberca la de ese a ciento ochenta en la oye la SA ciento noventa hay ayuno en Candelaria también son necesarias las cadenas en varias vías secundarias en Segovia deben usar las cadenas en la ese GP XXXII once en GM Nuño en Navarra está cerrada la NA ciento XXXVIII Guayre y la NA doscientos veinte once IN A veinte doce en Ochaga vía en Valencia precaución por la presencia de hielo en la calzada en la A tres en Villar gordo del Cabriel

Voz 0027 34:47 bueno como escuchan hace mucho frío en toda España a esta hora sobre todo en el interior en las próximas horas si la borrasca va a ir remitiendo y mejorarán las temperaturas la cota

Voz 3 34:55 ANV subirá Se espera hasta los mil metros

Voz 25 35:01 llegan las rebajas saco informa más de diez mil artículos con descuentos de hasta el setenta por ciento del dos al veinticinco de enero en conforma y conforma punto es

Voz 0027 35:11 a ver un vehículo un vehículo de suscita

Voz 6 35:13 acción de sus titulación gratis Gratis gratis un vehículo de sustitución gratis un vehículo de sustitución gratis

Voz 26 35:23 todo era nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio pero ya está ahora en FON por cualquier operación de mantenimiento te dejamos su Kuga de sustitución para que nada te pare for Service cuidamos de tu coche cuida abastecía a la vuelta de los octavos de copas de juega

Voz 3 35:41 es el Deportivo

Voz 2 35:43 desde las cinco de la tarde hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel y Cadena SER Cadena Ser punto com y la onda media Atlético de Madrid Lleida Valencia Las Palmas diálogos aguantar

Voz 6 36:10 ligará corren nuevos tiempos vamos a escucharlos Cadena Ser

Voz 27 36:20 en Hoy por hoy la Mesa de España que

Voz 28 36:30 mira mira

Voz 1 36:39 son las seis y treinta y siete cinco y treinta y siete en Canarias comenzamos en Castilla y León que hoy también despierta en alerta por nieve y heladas en todas las provincias unos catorce mil chavales faltaron ayer a clase y hoy no está claro que todos puedan reanudar el curso tras las vacaciones de Navidad

Voz 1727 36:56 Eva Marín buenos días buenas a recomienda

Voz 1 36:58 en ese mantiene en porque las inclemencias meteorológicas continúan con la declaración de alerta en toda la Comunidad autónoma nuevo frente frío que lo hará la nieve todavía acumulada en ciudades como Segovia y Ávila las más afectadas hasta ahora esa llamada a no sacar el coche y evitar llevar a los niños al colegio que siguen retrasando su vuelta a las aulas con el consiguiente caos en las familias como denuncia Marina Álvarez presidenta de las Ampas de Castilla y León

Voz 29 37:24 M el temporal pues en algunas localidades desempleo que quedar en sus casas todo ha sido un poco de caos también para las familias Melilla digo ni si ha sido un K2 reorganizando la familia

Voz 1 37:37 las máquinas quitanieves no dan abasto y muchos pequeños municipios siguen todavía aislados por la nieve el lado más amargo de este temporal la muerte de un hombre de sesenta años en Ávila que se precipitaba de un cuarto piso al limpiar los a manos de hielo de su ventana para evitar que cayeran en la calle Liga Andalucía la Guardia Civil ha reforzado su presencia en la localidad sevillana de Pedrera que tiene unos cinco mil habitantes y lo ha hecho después de que un grupo de vecinos los haya volcado y quemado coches de personas de origen rumano que viven en el pueblo y todo comenzó por una pelea a propósito de un accidente de tráfico Elena Carazo buenos días buenos días Pepa una discusión de tráfico en el día de Reyes que derivó en una pelea como decías en la que la Guardia Civil acabada deteniendo a seis personas tres de ellas son de nacionalidad rumana por un delito leve de lesiones y los otros tres vecino de Pedrera por su presunta relación con los actos vandálicos que se han desarrollado durante el fin de semana la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y trata de localizar a los promotores de las protestas violentas contra familias de rumanos que residen en la localidad los vecinos hablan de un caldo de cultivo que se remonta a hace tiempo con denuncia por robo de aceitunas por hacinamiento en las viviendas amenazas o conducción temeraria

Voz 30 38:50 que también la gente del pueblo que el humana arrobas y tuvo una el hasta San viven veinte treinta rumano Illes cobran cien euros por cabeza que son una vergüenza llegó gente de pueblo pero

Voz 1161 39:01 lo que tampoco de parece diez de la manera que que se está reaccionando con el tema de porque no todo el mundo es igual ni a ellos ni nosotros gente mala gente

Voz 1 39:10 desde el Ayuntamiento han hecho un llamamiento a la calma a todos los vecinos y en Euskadi Isabel León es uno de honor de la Ertzaintza ha identificado a dos menores por la muerte del ex jugador del Amorebieta Ivonne Ringo eche a murió presuntamente por un golpe que le dieron en la calle y uno de los menores tiene sólo trece años y por lo tanto Isabel no lo pueden imputar

Voz 0821 39:30 esa retiraba a casa a eso de las cuatro de la madrugada tras la comida de empresa dos menores le pararon en la calle en principio para atracar el caso es que tras cierto forcejeo uno de ellos le propinó una patada en la cabeza patada mortal y cayó al suelo falleció en el acto eso ocurrió el XXIII edición de la Ertzaintza con la ayuda de testigos lleva investigando el caso desde entonces y finalmente ayer supimos que dos personas se han entregado ya ambos menores de trece de dieciséis años el más joven no es imputable lo dices el mayor de catorce se le puede buscar por tanto un reproche penal por su son con el caso de todas horas deberá ser ahora la Fiscalía de Menores quién decida o quién solicite las medidas oportunas Fiscalía ha que ha recibido ya las diligencias de la Ertzaintza y que va a realizar

Voz 1 40:10 a partir de aquí las suyas propias

Voz 27 40:16 el Tribunal Supremo le ha dado la razón

Voz 1 40:18 Canarias en su litigio con el

Voz 27 40:20 verlo central por los recortes que sufre

Voz 1 40:23 pero durante la crisis el tribunal reconoce que el Estado debe a las islas ciento treinta y ocho millones de euros que tenían que haberse destinado a mejorar las carreteras Agustín Padrón buenos días

Voz 31 40:34 hola buenos días la sentencia se refiere al recorte de inversión estatal sólo en dos mil doce pero el Gobierno

Voz 0027 40:40 no canario calcula que el total de la deuda rondaría los

Voz 31 40:42 doscientos millones Se trata del convenio de carreteras entre Canarias y el Estado firmado en dos mil seis con datos plurianuales en todas las islas sin embargo a partir de los recortes ser retrasaron los plazos y carreteras que tenían previsto terminarse en cinco años han tardado diez o incluso alguna no se han podido iniciar el Gobierno canario también ha recurrido los presupuestos estatales después de ese año dos mil dos

Voz 1 41:04 Nos vamos a Cataluña Frederic Vincent bon día a día la inspección de trabajo va a multar a las dos empresas del torneo de tenis Godó de Barcelona que en la última edición obligó a sus azafatas a vestir con minifalda pese al frío Se trata dice la inspección de un claro caso de discriminación de género

Voz 0706 41:22 a las azafatas las contrataron las empresas Schweppes Tehrik Now que es una empresa de eventos el uniforme consistió en una minifalda y una camiseta de mangas especialmente cortas esto fue en abril pero aquellos días hizo mucho frío en Barcelona y las azafatas pidieron poder abrigarse más según declararon ellas las empresas les dijeron que no que no podían la UGT denunció este caso y ahora según adelanta hoy la Cadena SER la Inspección de Trabajo ha multado a estas dos empresas no se sabe la cuantía exacta pero este tipo de sanciones según las fuentes consultadas suelen estar en los cincuenta mil euros además Inspección de Trabajo le ha pedido explícitamente a los organizadores del torneo que se aseguren que algo así no vuelva a pasar

Voz 1 41:58 el se presenta el primer tren del mundo que funciona con gas mucho más ecológico y eficaz que el diésel ya ha empezado a circular a modo de pruebas en Asturias iba a dar servicio a la red de Cercanías como han ido las pruebas Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 42:13 buenos días pues bastante bien impulsado por gas natural licuado se pone en marcha en una línea de Cercanías de Renfe ancho métrico la antigua FEVE el primer tren del mundo de estas características hizo ayer su primer viaje en el trayecto entre las localidades de baile y Collanzo espera entrar en servicio en mayo y tuvo ayer un pasajero de excepción el ministro de Fomento Íñigo de la Serna

Voz 32 42:32 permítame decirlo que mientras no se demuestre lo contrario esto es la primera experiencia en el mundo en el mundo de propulsión dio un tren de viajeros con gas natural licuado en lo estamos haciendo precisamente aquí en nuestro país en una tierra San maravillosa como es Asturias

Voz 0174 42:47 el camino es largo porque debe realizar unos quince mil kilómetros hasta mayo cuando entre en servicio durante dos años circulará con doble motor diesel y gas licuado y empezará a funcionar solo con este último combustible en dos mil veinte es un carburante mucho más ecológico y el tren será sólo el principio según los planes del Gobierno que pretende a largo plazo e implantarlo en todo tipo de vehículos

Voz 1 43:07 autor eh íbamos a cerrar la Mesa de España con el susto enorme que se llevaron un padre y su hijo cuando pescaban tranquilamente en una finca de Aranjuez en la Comunidad de Madrid Laura Gutiérrez buenos tiró buenos días los embistió un toro que andaba suelto se subieron a un árbol para evitar la cornada y allí estuvieron colgados hasta que fueron a rescatarlos

Voz 1275 43:25 de todos sólo uno de los dos resultó herido y fue trasladado al hospital con pronóstico reservado ocurrió la víspera de Reyes el pasado día cinco de enero ambos padre e hijo estaban pescando en la finca de Las Infantas de Aranjuez en las orillas del Tajo cuando por allí apareció un toro que andaba suelto el animal no se quedó quieto les atacó les quiso embestir así que no les quedó otra que refugiarse en la copa de un árbol allí estuvieron no se sabe cuánto tiempo hasta que la policía los pudo rescatar como decimos sólo uno de los dos

Voz 1727 43:52 presentaba heridas y los servicios de emergencia lo llevaron al hospital pobres que regalo de Reyes hasta luego son las seis y cuarenta y cuatro cinco y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 30 44:04 o esa no me como mucho la onda de podría Oprah

Voz 1727 44:18 sufrí será la próxima presidenta de los Estados Unidos o por lo menos aspirar a serlo en aquel país en Estados Unidos hay mucha gente que aventura que su discurso de ayer en los Globos de Oro fue el inicio de su carrera política Victoria García

Voz 1161 44:34 una frase del discurso de Ofra Wilfred que ya es un mantra en las redes sociales

Voz 24 44:38 la lucha

Voz 1161 44:43 tras escuchar las actrices como Meryl Streep dijeron que Ofra había lanzado un misil y que francamente querían verla presentarse a las elecciones presidenciales del dos mil veinte años ahí

Voz 30 44:56 o dados se oponen Juanes no estoy bromeando

Voz 33 45:00 a por totalmente de Ofra veinte veinte

Voz 0143 45:04 no

Voz 1161 45:04 por favor presidenta te decían ofrece sesenta y tres años es una figura de las más influyentes de la televisión en Estados Unidos tuvo un programa en horario estelar de la tarde durante más de veinte años su fortuna supera los tres mil millones de dólares quince una contribuyente pública la campaña de los demócratas de Obama el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos la periodista tiene que decidirse en breve porque la campaña de las primarias para elegir candidato presidencial en Price a este año en el mes de noviembre después de las legislativas de mitad de mandato

Voz 1727 45:41 la justicia brasileña ha paralizado el juramento de un ministro de la nueva ministra de Trabajo porque considera que está inhabilitada para ejercer el cargo fue condenada por tener empleados sin contrato Pascual Donate

Voz 0706 45:54 todo estaba preparado para que hoy mismo Cristián Brasil tomará posesión de la cartera de Trabajo pero la prensa desveló el escándalo la futura ministra abogada de cuarenta y cuatro años diputada del Partido Laborista fue condenada a indemnizar con dieciocho mil euros a dos conductores que durante meses trabajaron para ella sin contrato una asociación de abogados que considera inmoral que una persona condenada por incumplir las

Voz 1727 46:15 leyes laborales pueda ser ministra llevó la de

Voz 0706 46:18 hacia a los tribunales y a un juez ha ordenado suspender la ceremonia a la espera de que se aclare el caso el magistrado recuerda al Gobierno que tendrá que pagar una multa de ciento cincuenta mil euros sin cumplir su resolución Christian Brasil es hija del ex diputado Roberto Jefferson uno de los condenados por el escándalo de corrupción que hizo temblar en dos mil cinco al Gobierno del entonces presidente Lula da Silva

Voz 1727 46:39 a mí la firma de ropa htm ha tenido que retirar de su página web una foto denunciada por racista en esa foto se ve a un niño negro con una sudadera en la que pone en inglés el mono más chulo de la

Voz 0978 46:52 habla la sudadera sigue a la venta porque sí

Voz 1727 46:54 con la compañía sueca tiene un mensaje infantil inofensivo Julia Molina