Hoy por Hoy (09/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 01:45 la Audiencia al que ha tenido acceso la Cadena Ser en la declaración de la menor no hay contradicciones ni ningún indicio de que la denuncia sea falsa Price además el tribunal que hay que ser especialmente cuidadoso con la edad de la menor para evitar su doble victimización

Voz 1727 01:59 es martes nueve de enero y finalmente Corea del Norte si va a enviar una delegación de representantes a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán dentro de un mes en la vecina Corea del Sur

Voz 0027 02:13 según ha anunciado el ministro surcoreano de Unificación el régimen aquello en un va a enviar a las Olimpiadas un equipo de animadores y otro de taekwondo las dos Coreas han llegado a este acuerdo durante su primer encuentro oficial en los últimos años

Voz 1727 02:25 en España el PP y el Gobierno piden ahora perdón a los miles de conductores atrapados en la AP seis durante casi veinte horas

Voz 0027 02:32 en perdón genérico sin autocrítica porque el PP sigue culpando de todo a la empresa concesionaria de la AP seis Fernando Martínez Maillo

los tenemos que poner de su lado tenemos además que pedirles sin duda disculpas y a partir de ahí abriese expediente hicimos que inicialmente la responsabilidad le corresponde precisamente al que tiene la adjudicación que por cierto es el que factura a los ciudadanos cada vez que pasaban

Voz 0027 03:19 Ciudadanos no exige todavía dimisiones pero sí se ha sumado a las peticiones para que comparezcan en el Congreso los ministros de Interior de Fomento además el director de

Voz 1727 03:27 los presos de ETA están dispuestos a reconocer el daño causado

Voz 0027 03:30 así se lo ha dicho el ex jefe de ETA Juan Antonio Olarra al coordinador del Foro Social para impulsar el proceso de paz en Euskadi según se ha sabido ahora los dos se reunieron hace tres días en la prisión granadina de Albolote

Voz 1727 03:43 y una cosa más qué pasa con el ibuprofeno Aimar

Voz 0027 03:45 con un estudio realizado por un equipo internacional de científicos los hombres que abusan del ibuprofeno pueden tener problemas de impotencia sexual al ver reducidos sus niveles de testosterona los que abusan el estudio lo firma que Universidad de Copenhague investigadores de la Universidad de Copenhague y del Instituto Nacional de la sanidad médica de pares

Voz 1727 04:07 y en deportes desde hoy empiezan a resolverse las primeras eliminatorias de octavos en la Copa del Rey sabes

Voz 1161 04:13 dos partidos prácticamente resuelto lo tiene el Atlético de Madrid que recibió desde las siete y media de la tarde en el Wanda Metropolitano el Lleida en un mero trámite por la clara victoria cero cuatro en la ida y desde las nueve y media al otro Valencia Las Palmas nada decidido por el empate a uno en la ida en la isla además anoche se completaba la jornada dieciocho

Voz 1275 04:28 primera derrota del Málaga en casa ante el Español cero uno

Voz 1161 04:30 que deja a los de Michel hundidos en la tabla sólo once

Voz 6 04:33 dos últimos junto a la Unión Deportiva Las Palmas a cinco ya de la salvación y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 0978 04:42 días se acerca un nuevo cambio de tiempo provocará nevadas esta tarde nada que ver con las del fin de semana y ahora mismo destacamos el frío hace más que ayer en provincias donde la nieve cubre prácticamente todo el terreno Soria Ávila Guadalajara Segovia valores ahora mismo por debajo de los quince grados bajo cero mucha precaución evidentemente puedes encontrarlos con mucho hielo en el asfalto es que en el resto del interior también hace mucho frío con nieblas en el Ebro acabarán desapareciendo durante la tarde es cuando tendremos estas precipitaciones en la mitad oeste de la península insistimos que la cota de nieve más alta que el fin de semana

bueno las siete y siete seis y siete en Canarias en unas horas a las nueve y media está previsto que comience la comparecencia de Rodrigo Rato en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera una comparecencia que van a poder seguir en directo al menos

Voz 6 06:50 comienzo aquí en Hoy por hoy el ex vicepresidente del Gobierno es director

entre del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia llega la comisión con una condena ya por apropiación indebida en la causa de las tarjetas black y esperando que la Audiencia Nacional le abra juicio oral por el fraude de la salida a Bolsa de Bankia Carolina Gómez buenos días buenos días Rato

Voz 0393 07:11 acude a la comisión para responder a las preguntas de los diputados pero será prudente los asuntos que están en los

Voz 0806 07:16 tribunales según fuentes próximas a las vicepresidente

Voz 1727 07:55 no gracias Carolina y a pesar de la oposición del Gobierno la Comisión Nacional del Mercado de Valores mantiene el visto bueno a la oferta del grupo italiano Atlantia para hacerse con el control de Abertis el gigante español de las autopistas los Ministerio de Fomento y energía querían que la CNMV paralizara la operación pero el organismo regulador considera que la oferta de Atlantia reúne todos los requisitos que pide la ley Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 08:20 buenos días el Gobierno entendía que el Ejecutivo tenía que dar su visto bueno Previamente a esta o de Atlantia sobre Abertis una autorización que no sea dado aún no porque la compañía italiana presentó la petición hace unas semanas una vez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya había autorizado la opa ahora la CNMV rechazan a petición del Gobierno mantiene por lo tanto la autorización a la oferta de compra de la A italiana sobre la española por lo tanto Atlantia tiene el visto bueno de la CNMV pero no el del Gobierno mientras que la oferta con la que compite una oferta presentada por una filial de ACS Hochtief está justo en la situación contraria tiene el ok del Gobierno

Voz 6 08:59 pero no el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Voz 1727 09:02 aún no se ha pronunciado y a ras de suelo los sindicatos UGT y Comisiones Obreras quieren que los nuevos convenios colectivos el sueldo más bajo sea de mil euros al mes un treinta y seis por ciento por encima del Salario Mínimo Interprofesional Javier Alonso buenos días

Voz 13 09:15 buenos días Pepa y esta es la principal propuesta Javier que los sindicatos

Voz 1727 09:18 se van a llevar a la patronal en la reunión que tienen prevista para

Voz 0858 09:21 jueves seis mil euros brutos en catorce pagas y que el resto de salarios suba en torno al tres por ciento Pepe Álvarez de UGT niega que pueda poner en peligro la viabilidad de alguna empresa los que están en peligro ahora dice son otros

Voz 14 09:35 escuchamos a Pepe Albert Larios de setecientos treinta y siete euros y cuestiona la viabilidad de muchas familias en nuestro país lo se puede vivir

Voz 0806 10:12 buenos días aunque el aumento no es muy grande sirve para invertir la tendencia a la baja que el empleo público había seguido en España desde el dos mil once una tendencia que empezó a cambiar ya en el año dos mil quince cuando el número de funcionarios creció ligeramente respecto al año anterior pero dos mil diecisiete parece ser el año que va a consolidar la recuperación del empleo público con más de dos coma cinco millones de funcionarios en España según datos del Ministerio de Hacienda son las CCAA quiénes más empleados tienen en nómina en julio de dos mil diecisiete más de un millón trescientos mil una cifra superior a la de los últimos cuatro años ir relacionado con el empleo calidad del empleo salarios y cotizaciones con con la hucha de las pensiones bajo mínimos el Gobierno vuelve a tirar de endeudamiento si el año pasado el Tesoro ya tuvo que prestar a la Seguridad Social diez mil millones de euros para asegurar

Voz 1727 10:57 las pensiones este año el crédito es todavía más alto quince mil millones que necesita el Gobierno para no dejar a cero el Fondo de Reserva y hoy hoy precisamente el PSOE va a presentar su propuesta para garantizar la sostenibilidad del modelo de pensiones Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:14 sí buenos días hoy reaparece Pedro Sánchez para presentar la hoja de ruta del partido para dos mil dieciocho que va a comenzar echándose a la carretera tiene prevista una gira por toda España en la que cerró pretende que se produzca esa foto que esperan muchos en el PSOE la del secretario general con quien fuera su rival en las primarias Susana Díaz entre ambos hasta ahora según coinciden distintas fuentes socialistas no se ha producido un acercamiento real más allá de las llamadas telefónicas y de la participación en un comité federal desde que llegó a Ferraz Pedro Sánchez sí que ha recompuesto su relación con el resto de los presidentes autonómicos ha estado prácticamente en todos los territorios a excepción de Andalucía donde Susana Díaz mantiene su fortaleza la ruta del líder socialista arranca el jueves en Granada pero la intención de la dirección federal es que Sánchez Díaz estén juntos a finales de enero en Sevilla el tema central va a ser el rescate de las pensiones y sobre el que hoy Pedro Sánchez tiene intención de avanzar novedades en ese desayuno informativo en el que como decimos va a reaparecer tras el día después de las elecciones de Cataluña

Voz 1727 12:20 ay qué pasa con los presupuestos generales de este año el año que ya comenzado pues pasa que Ciudadanos de momento no levanta el dedo de la llega de la corrupción abierta en el PP insisten los de Albert Rivera en que no van a apoyar las cuentas públicas el dieciocho mientras el PP mantengan su escaño a la senadora Pilar Barreiro que está imputada en la trama Púnica Guillermo Lerma

Voz 0743 12:41 el de Pilar Barreiro es el enésimo choque entre los socios de investidura por los incumplimientos del PP en materia Anticorrupción Rivera advierte de que si Rajoy no pide la dimisión de la senadora imputada en la Púnica su partido no apoyará los Presupuestos de dos mil dieciocho no se puede poner por delante

Voz 15 12:59 el eh la púnica el PP tapando su corrupción por delante de los policías y guardias civiles que quieren que les igualen su salario quién no entendería o quién entendería mejor dicho que una senadora condición hace

Voz 0743 13:11 los presupuestos de una nación el PP por su parte vuelve reinterpretar la literalidad de ese acuerdo decía Fernando Martínez Maíllo que Pilar Barreiro dimitirá cuando se le impute un delito formalmente

Voz 16 13:24 que lo interprete como quiera pero está sobre actuando de manera aclara prevalente para tapar para atrapar las grado de frustración que está generando en Cataluña la falta de iniciativa de su falta de iniciativa para ciudadanos

Voz 0743 13:37 este incumplimiento condiciona no sólo los presupuestos sino todos los acuerdos pendientes con el paro

son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 17 13:47 que son auténticos delfines porque respira mejor puede satélite tu respiración con Esther imán elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor de suave puntualización

Voz 2 15:08 en la Cadena Ser

Voz 8 15:10 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 15:12 el accidente de un petrolero iraní en aguas del mar de China amenaza con con provocar una auténtica catástrofe ambiental en el país y en el mundo entero el barco iba cargado con ciento treinta y seis mil toneladas de petróleo refinado las autoridades chinas temen que el carguero explote y que todo el crudo se vierta sin control al mar Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 15:33 buenos días por tercer día consecutivo el buque cisterna sigue ardiendo mientras decenas de patrullas continúan a esta hora intentando sofocar el fuego una tarea muy complicada por los fuertes vientos la lluvia y el estado del mar según las autoridades chinas el vertido es muy peligroso al contacto con el agua este derivado del petróleo se evapora y crea una nube de humo tóxica altamente inflamable los activistas temen que es el barco explota ose hunde provoque un mayor accidente el mayor accidente medioambiental en China en décadas además Pepa continúan la búsqueda de los treinta tripulantes del buque a los que se da prácticamente por mí

Voz 1727 16:08 lograse a Rafa y Donald Trump lo ha vuelto a hacer va a dejar sin protección a cerca de doscientos mil salvadoreños que viven en Estados Unidos el Gobierno quiere acabar ahora con el estatus de protección temporal que les entregó en el año dos mil uno cuando varios terremotos devastaron el Salvador han pasado diecisiete años todos los ciudadanos que llegaron entonces a Estados Unidos pueden tener que abandonarlo antes de septiembre del dos mil diecinueve por decisión del Gobierno de trampa una decisión inhumana dice esta mañana Soledad Gallego Díaz

Voz 1910 16:46 hay decisiones políticas imperdonables porque provocan un dolor enorme sin justificación ni electricidad alguna decisiones que se toman como si los seres humanos fueran bestias animales que se llevan

Voz 1727 16:59 transportan arrendados a empujones

Voz 1910 17:02 desprovistos de derechos una de esas divisiones injustificadas y crueles es la que ha tomado el presidente Trump que puede suponer la deportación de doscientos mil salvadoreños que viven trabajan en Estados Unidos no se puede comprender bien la inhumanidad de la medida sin saber que hay Salvador es un país pequeño con unos seis millones de habitantes algo así como la Comunidad de Madrid en el que fueron asesinadas el año pasado cuatro mil personas que la Comunidad de Madrid por seguir con el ejemplo hubo ese mismo año XXXIX homicidio es decir el Salvador es un país extremadamente violento uno de los más violentos del mundo que padeció una terrible guerra en los años ochenta y noventa del que han quedado profundas secuelas tanta violencia hizo con muchas personas pacíficas y laboriosas consiguieran huir hombres mujeres que pasaron mil penalidades para llegar a Estados Unidos han mantenido allí trabajando muy duramente muchos de los que el Gobierno

Voz 1727 18:00 norteamericano se plantea ahora deportar

Voz 1910 18:03 llegaron al país de niños en brazos de sus padres que no conocen practicamente el Salvador son doscientas mil personas que trabajan y viven en un país Estados Unidos que tiene trescientos veinticuatro millones de habitantes el Depor darles es una edificación cruel e inhumana indigna que no se puede bajar más que en un sentimiento xenófobo siempre hubo corrientes xenófobas en Estados Unidos contra las minorías pues Landeira italiana o alemana según las épocas pero nunca fueron mayoría ojalá esta vez tampoco sea así

Voz 13 18:44 el Gobierno ha tenido que pedir perdón pero no asume ninguna culpa por el colapso de más de veinte horas en la AP seis al menos de momento

Voz 22 18:50 buenos días yo creo que sí que respecto al tema de la nieve alguien va a tener que asumir responsabilidades cesar no les va a quedar más remedio

Voz 23 19:02 esta aves sí alguien tendrá que alguien tendrá que cesar Rosa de Madrid es la única que piensa así

Voz 1727 19:09 la idea de Palencia buenos días nadie

Voz 24 19:12 dimitir nadie es como mover de su sitio

Voz 25 19:14 siempre es la misma cachondeo pero dimitir parecen un hombre ruso sonar aquí no dimite nadie estoy Inglaterra han dimitido por un escándalo pornografía en Alemania que Paul copiados de examen aquí en España dimitir asumir responsabilidades

Voz 13 19:30 hombre de Pozo vuelco movie de Alicante José de Barcelona cree que esto sólo pasa en España días el país demócrata llovía en dimitido gente por lo que pasa y Manuel de A Coruña se pregunta dónde está ahora el Rajoy que tanto protestó en dos mil nueve por otra nevada

Voz 26 19:46 la catástrofe que ha pasado este fin de semana se inmuta señor presidente del Gobierno después de decir estas palabras Si usted si sin cesar a sus responsables es guste carece de divinidad

Voz 1 20:01 tiene de vacaciones a lo mejor trato

Voz 13 20:03 a a todos

hoy

Voz 27 20:17 puro y las noticias de Madrid Con

Voz 0027 20:20 Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:22 qué tal buenos días mañana muy fría en Madrid con temperaturas que a esta hora caen hasta los ocho bajo cero en buena parte de los municipios de la Sierra frío también en la capital los grados tenemos en la Gran Vía menos dos Se esperan están en Aranjuez menos dos en Getafe el uno uno dos pide precaución por las placas de hielo quienes vamos en contra esta mañana en las carreteras y precaución también por la nieve que se espera en las zonas altas a partir de las dos de la tarde nieve por encima de los mil metros en todo caso no se espera que la situación del fin de semana se repita a Carlos novillos el director de la Agencia de Emergencias y Seguridad Madrid

Voz 28 20:52 uno dos en principio la previsiones tener nivel amarillo para mañana que nuestra de mes es decir bajas temperaturas y por tanto mantendremos el plan activado en las próximas horas Si todos los recursos a los treinta y seis equipos quitanieves trabajando en las carreteras de la región haciendo preventivo con con toneladas de sal que ellas han distribuido más de ochocientas tú

Voz 1275 21:13 a hay cuatro mil eh

Voz 28 21:15 toros de salmón a las carreteras para evitar que eso es placas de hielo pues se contiene

Voz 1275 21:19 la Comunidad alerta del riesgo de aludes especialmente en las laderas del circo de Peñalara por lo que ha pedido prudencia a montañeros y excursionistas

Voz 5 21:29 Hinault

Voz 1275 21:33 lo avanza La Ser casi un cuarenta por ciento cayó en la intensidad del tráfico en la Gran Vía durante los días que ha estado bajo las restricciones de circulación el tráfico han caído tanto en las jornadas con limitaciones a los no residentes como en las que no hubo esas dificultades de acceso según el balance del Gobierno de Carmena el dispositivo de Navidad se ha desarrollado sin incidencias significa vivas Felipe Serrano la reducción de la intensidad circulatoria se ha dejado notar especialmente en todo el eje de la Gran Vía también en las vías aledañas como la cuesta de San Vicente o La calle Princesa y en menor medida en el eje Prado Recoletos el tráfico además Se mantuvo de forma similar en las rondas los bulevares el Ayuntamiento también destaca el hecho de que no se han registrado cortes en la M30 porque

Voz 13 22:15 gestión en centro como ocurrió

Voz 1275 22:17 otros periodos navideños el gobierno municipal admite que es al registrado algunas saturación es aunque han sido menores que otros años ya han sido

Voz 1727 22:26 resueltas rápidamente gracias

Voz 1275 22:28 el dispositivo de Policía Municipal y agentes de movilidad la idea que maneja el Gobierno de Carmena es que las obras de la nueva Gran Via puedan adjudicarse en los próximos días que arranquen en febrero o marzo con el fin de que estén acabadas antes de la próxima campaña de Navia la desde ayer lunes se han levantado las restricciones al tráfico en la Gran Vía pero se mantienen las señalizaciones y las realizaciones

Voz 8 22:51 hasta que comiencen esas obras

Voz 1275 22:56 debe abandona la comisión de corrupción de la Asamblea justo cuando Aguirre González van a ser llamados a declarar por el campo de golf del canal titulares con Israel Aranguez dos años y medio después de su

Voz 29 23:06 formación los populares decide salirse alegando que la comisión se ha convertido en un circo con el único objetivo de linchar al partido del Gobierno la propia presidenta de la Comisión González Pastor de ciudadanos niega que haya permitido insultos en las sesiones

Voz 1275 23:17 oye apoyo del caso Lezo comience interrogar hoy a la cúpula de Gallardón en el Canal de Isabel Segunda por la compra de Guineas a esta tarde están citados hasta cuatro exconsejeros del canal Ignacio López García Cho Juan María Del Álamo Fernando Autrán y Francisco de la Torre en los próximos días el juez llamará al resto de imputados

Voz 29 23:32 el temporal de frío complica la situación de los colegios madrileños hasta dieciséis centros han confirmado que este lunes tuvieron problemas con la calefacción en algunas clases llegaron a alcanzarse solo once grados de mayo

Voz 1275 23:42 más susto de Reyes en una finca de Aranjuez la policía rescató el pasado cinco de enero a un padre y a su hijo tras el ataque de un toro que andaba suelto en un recinto en el que estaban pescando los dos refugiaron en la copa de un árbol a la espera de ser salvados por los agentes

Voz 0027 23:56 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta iré ofrece la información del tráfico

Voz 34 26:29 el otoño ha sido cálido y apenas ha llovido el consumo de agua el último año ha aumentado más de un cinco por ciento mientras tanto nuestras reservas de agua siguen bajando por eso ahora más que nunca es tiempo de ahorrar la lluvia es muy suya el ahorro que es muy nuestro Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 35 26:49 el Ibex a Ana Irizar le ha ido bien ha tenido suerte es consultora pero si miras detrás de él

Voz 1727 26:55 suerte dieras todo el esfuerzo que dedico a LOC

Voz 13 26:58 verlo yo lo sé bien soy Yolanda Verdasco fui su profesora y trabajé duro a su lado

Voz 36 27:03 en la última cumplimos dice nuestro bajando el dato de los

Voz 0027 27:05 ese canso suerte Putin la universal

Voz 1275 27:54 dice hoy desde el hospital de La Paz donde los últimos días

Voz 13 27:57 hemos hablado de saturación la Consejería de Sanidad ha puesto

Voz 1275 27:59 o sea una nueva unidad dentro de las urgencias con diez camas y tres millones ISE ha reabierto la planta de trauma que estaba cerrada desde verano así que la paz gana espacio para los pacientes Israel Aranguez

Voz 29 28:08 el consejero celebra que con estas nuevas instalaciones la paz tendrá capacidad para atender a ciento catorce personas en el servicio de urgencias frente a las once ciento un actuales con la reapertura de la quinta planta de Traumatología en la que se inundó el pasado mes de julio estarán disponibles además otras treinta y tres camas para ingresos Enrique Ruiz Escudero dice que los cambios dan oxígeno al hospital

Voz 39 28:27 también esas cuarenta y cinco camas pues va a permitir un poco digamos a oxigenar esta urgencia pues que es una de las urgencias es más más visitadas más demandadas por los madrileños

Voz 29 28:38 el sindicato Mats lamenta la satisfacción del consejero y teme que la apertura de nuevas camas sin un refuerzo en la plantilla colapse aún más las urgencias cambios que llegan cuando la campaña la gripe alcanza ya a ciento noventa y dos personas por cada cien

Voz 1275 28:49 mil habitantes y la Comunidad ha prorrogado finalmente el servicio de teleasistencia para personas dependientes y no dependientes de la región con un presupuesto de casi dos millones de euros atenderá a todos los municipios madrileños a excepción de la capital SER Madrid Sur Víctor Rodríguez la prórroga firmada con la Federación Española de Municipios y Provincias durará seis meses y servirá para firmar nuevos convenios con las localidades de cara al futuro el director general de dependencia hay mayor de la Comunidad de Madrid Carlos González Pereira ha indicado que además se han contratado a ochenta valorado eres de dependencia que ya no tendrán que financiar los ayuntamientos

Voz 40 29:20 la Comunidad de Madrid ha contratado ochenta nuevo al oradores que antes hacían inglesa valoración los propios ayuntamientos

Voz 1275 29:28 recientemente ayuntamientos como los de Fuenlabrada o Getafe criticaban que la Comunidad abandonará para dos mil dieciocho la financiación de la teleasistencia para personas no dependientes o pendientes de valoración y aprobaban sus propias partidas económicas para asumirla dos grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:02 sí

Voz 8 30:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:13 bueno con mucho frío comienza este martes nueve de enero con más frío pero menos nieve hoy ya en cotas más altas Icon la lluvia entrando de nuevo por Galicia y con la corrupción que vuelva a la agenda en el inicio del año el PP de Cristina Cifuentes abandonado en la comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid dicen que se ha convertido en un hincha político pero lo cierto es que el retrato que sale de la comisión es demoledor el plante llega semanas antes de la posible comparecencia de Esperanza Aguirre Ignacio González recordemos los dos ex presidentes por el campo de golf del Canal de Isabel Segunda por la comisión de corrupción han circulado olla en dos años y medio el caso espías el caso Lezo el caso Púnica el caso del Campus de la Justicia en qué se traduce por tanto la ausencia del PP de la comisión Radio Madrid Israel Aranguez

Voz 29 31:02 los trabajos van a seguir adelante con los sin el PP al menos de momento los populares madrileños dicen sentirse acosados hinchados dentro de esa comisión de la corrupción finalmente por los miembros de Podemos en este tiempo hemos asistido a imágenes tan llamativas como la comparecencia de la actual presidenta Cristina Cifuentes y más recientemente del núcleo de Gallardón en la Comunidad de Madrid la presidenta de la Comisión Dolores González de Ciudadanos dijo aquí en la SER que jamás ha permitido un solo insulto

Voz 43 31:25 en pacientes conoce sus derechos es lo primero que les o cuando sientan Isabel mecanismo siempre ha sido atendido cuando se ha sido intervenido muchas veces que no ordena unos a otros y jamás quiero dejar muy claro jamás he terminado un insulto directo contra la de eso no ha sido capaz el portavoz del Partido Popular de mirar siquiera uno

Voz 29 31:47 PP abandona esta comisión dos años y medio después y a la espera de que el próximo lunes la Mesa de la Asamblea decida si acepta las comparecencias de los ex presidentes madrileños Aguirre González

Voz 1727 31:56 hoy en Vitoria ha comenzado ya el juicio por el mayor caso de corrupción jamás instruido en el País Vasco que salpica a antiguos altos cargos del PNV en Álava hay más de veinte personas procesadas entre ellas el antiguo número dos del PNV alavés Alfredo De él al que se acusa de liderar una red de cobro de comisiones ilegales del cuatro por ciento a cambio de contratos públicos y el juicio ha arrancado con la petición de la defensa de que se anule toda la causa porque argumenta la cinta en la que se les escucha pidiendo mordidas pudo quedar fuera de la cadena de custodia ser Vitoria Iker Armentia

Voz 44 32:31 la defensa de los principales acusados optó en la primera jornada del juicio por un ataque a la investigación llevada a cabo por parte de la Ertzaintza porque dicen los acusados la policía investigó de forma indiscriminada tomando ordenadores ilegalmente sin custodiar la grabación que originó esta causa de comisiones ilegales llevada a cabo por políticos del PNV la extralimitación determina

Voz 1727 32:52 los agentes de la Ertzaintza

Voz 0027 32:54 en la investigación que realizaron a juicio esta parte de espaldas al al proceso piden la nulidad de toda la causa aunque ya con antes

Voz 44 33:01 seguridad el tribunal rechazó esta misma petición

Voz 1727 33:06 en Valencia ya está en la cárcel un hombre que en un mismo día golpeó a una prostituta para intentar robarle horas después atropelló a otra de forma intencionada la atropelló una vez cuando ya estaba en el suelo volvió a pasar marcha atrás por encima de ella la víctima está en la UCI en estado grave a este detenidos el imputa además un delito de maltrato contra su pareja radio valencianas

Voz 0141 33:28 Lens y es que antes de agredir a las otras dos mujeres le había agredido a ella en el transcurso de una discusión el juez ha ordenado el ingreso en prisión de este individuo de veinticinco años le acusa de los delitos de tentativa de homicidio por atropellar de forma intencionada la mujer de fabada con el robo con violencia de Catarroja y por un delito de violencia contra la mujer GER por la agresión a su compañera sentimental en Palencia el hombre tras agredir a su pareja cogió el coche contactó con la primera de las chicas le propinó una paliza Illes robo después fue ella la que facilitó el número de la matrícula que ha permitido detenerle más tarde este individuo como digo atropelló esta segunda mujer que está grave en la UCI

Voz 1727 34:04 diez de Cantabria nos llega otro caso Yeste con un menor involucrado Un padre de nacionalidad portuguesa ha sido detenido por sacar del país a su hijo al que tenía que entregar a la madre el tres de enero los dos padre e hijo fueron encontrados en un bosque Radio Santander Fermín Mier

Voz 6 34:21 qué tal Pepa buenos días el hombre ya está de nuevo en menor ya está de nuevo en Portugal con su madre viajó hasta un centro de acogida de Santander para recogerlo después de que el padre fuese detenido acusado de un presunto delito de sustracción de menores el hombre de cuarenta y ocho años de edad residente en Holanda tenía que entregar a su hijo de cuatro años el pasado miércoles pero no lo hizo inició en cambio una fuga por qué mira hacia Francia a su paso por Cantabria se metió en una pista forestal el vehículo quedó atrapado en el barro y no tuvo más remedio que llamara al ciento doce para pedir auxilio en el momento en el que llegó la Guardia Civil ante las explicaciones contradictorias del hombre los agentes comprobaron que la madre había presentado denuncia que el menor no podía salir de Portugal a partir de ese momento detuvieron al progenitor iniciaron todos los trámites necesarios para que la madre recupera su hijo

Voz 1727 35:06 gracias Fermín el Hospital General de Castellón denuncia el robo de varios aparatos de la unidad endoscópica valorados en unos trescientos mil euros el robo ocurrió el día de Reyes aprovechando que ese día no había pruebas Radio Castellón Nieves Atsuara

Voz 13 35:22 los hechos ocurrieron el sábado pero el equipo médico del Hospital General no se percató del material sustraído hasta ayer por la mañana cuando fueron hacer las pruebas y se encontraron los armarios abiertos los ladrones se han llevado unos trece aparatos especializados en endoscopia Si colonoscopias valorados en unos trescientos mil euros todo el material de la marca Olympus y fáciles de transportar fuentes sanitarias han afirmado que él mismo día hubo otro intento de robo en el Hospital Provincial de Castellón la Policía Nacional ya tomado muestras ya ha iniciado la investigación aunque podría tratarse de una banda organizada que ya ha cometido robos similares

Voz 1727 35:54 en otros hospitales como el de Salamanca y ayer les contábamos la muerte de cuatro jirafas en el Parque de Cabárceno al incendiarse la caseta donde pasaban la noche hoy les contamos el gesto del Zoo de Sevilla que les ha ofrecido cuatro de sus jirafas la Unión Europea tendrá que dar el visto bueno a este intercambio Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 13 36:14 desde de Sevilla ofrecido cuatro jirafa macho al Parque de la Naturaleza de Cabárceno una buena noticia como reconocía ayer el consejero de Turismo de Cantabria Francisco Martín la oferta ahora está pendiente como decía del visto bueno del organismo de la Unión Europea que se encarga de supervisar los intercambios entre especies en peligro para lo que ha de garantizarse un trazado de los animales con rápida adaptación ambiental o que las instalaciones que los acojan reúnan las condiciones adecuadas por eso se trabaja ya en rehabilitar construir un nuevo espacio que albergará a los nuevos ejemplares mientras continúa la investigación del origen del fuego por parte de la Guardia Civil

Voz 1727 36:48 y ahora les invitamos a todos a sentarse en las butacas del Gran Teatro Falla de Cádiz ojalá pueda ser una invitación literal que envidia hoy arranca allí el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval y este año con un nuevo sistema de puntuación que está dando bastante que hablar Radio Cádiz Pedro Espinosa

Voz 8 37:19 será la chirigota de Sevilla que el año

Voz 45 37:21 no pasado sonaba así la primera cabeza de serie de preliminares una primera sesión en la que pasarán también

Voz 1275 37:26 pasiones de Chiclana Málaga Conil Ichi pie

Voz 45 37:29 nada el veintisiete de enero se conocerá qué agrupaciones pasa a cuartos retransmisión de Radio Cádiz que podrán seguir desde toda Andalucía por Internet y por los dispositivos móviles a través de la aplicación de la láser un concurso en el que aseguró caerán letras a Cataluña los ataques contra las mujeres a la política nacional local y también al propio concurso que este año por primera vez en esta fase no va a puntuar con números sino con una catalogación de apto no apto en la que ya es la primera polémica del año

Voz 17 38:04 lores que son auténticos delfines porque respira mejor puede satélite tu respiración con este animar elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor de suave puntualización así

Voz 18 38:13 Justo respira buscan tu farmacia los delfines derivar Illa respirar exterior

Voz 1727 38:18 el Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiró

Voz 19 38:21 días cumple con la normativa sobre productos sanitarios

con Pepa Bueno son las siete y treinta y nueve las seis y treinta y nueve en Canarias la afición atlética vuelva a disfrutar de Diego Costa pero no tanto claro las defensas rivales

Voz 48 38:57 es complicado la verdad es intentar prestar más atención si cabe a sus movimientos a sus acciones y fuerte porque sabemos que el discuta cada balón como se ve en el culo

Voz 8 39:06 Volkswagen llena deporte que hoy por hoy paguen o para las personas

Voz 1727 39:15 era la voz de Eneko Satrústegui el central de Lleida que tuvo que defender a Costa en su regreso a España y que esta noche Sampe volverá tenerlo enfrente

Voz 1161 39:23 va a en el partido de vuelta de la Copa del Rey que se disputa desde las siete y media en el Wanda Metropolitano mero trámite para los del Cholo Simeone después de su victoria cero cuatro en Lleida en el partido de ida a un encuentro que sirve para que vayan acumulando minutos esos dos fichajes invernales Vitolo y el propio Diego Costa sobre todo este último que si los recursos son prosperan no va a poder jugar la próxima jornada de Liga corsos

Voz 0743 39:40 pulsión del pasado fin de semana en la llegada del Canario y

Voz 1161 39:43 el hispano brasileño han aumentado la ilusión de la afición atlética algo que Simeón espera que sea un punto de apoyo para el resto de la

Voz 49 39:49 para los extremos nunca me gustaron es verdad que el contagio de jugadores importante con jerarquía como han entrado en el mercado de ahora invierno

Voz 6 39:58 potencian al equipo lo perciban eso se traslada hacia fuera la gente lo percibe también cuando va al estadio cuando ve al equipo jugar iban hay que mantenerlo los recién llegados

Voz 1161 40:08 van a ser titulares junto a los menos habituales como Moyá en la portería Augusto Juanfran no el canterano Segi o Fernando Torres que dará descanso a Griezmann que como Oblak Godín o que se han quedado fuera de la convocatoria vitrales Wanda en el Wanda del colegiado castellano manchego Alberola Rojas y sobre Griezmann como les adelantaba anoche Manu Carreño en El Larguero el Atlético tendrá que pelear mucho este próximo verano para retener al francés al que pretende fichar el Barça abonando su cláusula de cien millones de euros y colocarle en el segundo escalón salarial del club junto

Voz 6 40:33 Luis Suárez y sólo por debajo de Leo Messi

Voz 1161 40:36 segundo desde el partido desde las nueve de la noche Palencia Las Palmas en Mestalla con empate a uno en la ida a Marcelino le incomodaba

Voz 6 40:42 Copa pero los próximos cuatro partidos en Liga jugaremos tres fuera con lo que estamos en una situación de dificultad no podemos en ninguno de los casos contemplar la posibilidad de darle más importancia a la Copa cada uno

Voz 1161 40:57 para su colega Paco Jémez es todo lo contrario una ayuda

Voz 50 40:59 me viene bien porque algunos jugadores que tan falto de minutos competitivos es una buena opción para poder dar esos minuto a esa gente y que luego fueran fueran cumplir mejor no de verdad que no es un engorro este partido no para nosotros es un placer poder competir contra Valencia de estar aquí y sobre todo seguir mejorando

Voz 1161 41:17 son baja para Jémez Macedo vigas y el recién lesionado Samper no estarán Soler Murillo en los locales que como adelantaba Radio Valencia el club está negociando con el Arsenal la compra de Francisco que Lin y además saber ayer hablaba nuestros compañeros con Ramiro el canterano que terminaba contrato en junio y que quiso el Real Madrid y que ha terminado finalmente en el Wolverhampton

Voz 48 41:34 el Real Madrid pasó tres ofertas en verano y ellos rechazaron las tres de hecho ahora para irme también en Navidad también muchos problemas si yo me hubiera quedado podía haber ido pero es que eran seis meses que no quería que fuera madre si lo ha conseguido sí

Voz 1161 41:49 arbitrar en Mestalla el colegiado madrileño Del Cerro Grande y podrán seguir la jornada de Copa desde las siete y veinte en Carrusel por Ronda media aplicaciones móviles de Carrusel y Cadena Ser punto com Además Lancho se completaba la jornada dieciocho en Primera con el Málaga cero Espanyol uno derrota que deja a los de Michel hundidos en la tabla farolillo rojo compartido con la Unión Deportiva Las Palmas con once puntos a cinco de la salvación y una más el Nottingham Forest confirmaba ayer Aitor Karanka como nuevo técnico para lo que resta temporada y dos más en el Dakar Nani Roma sigue en observación tras su accidente determinando la etapa de ayer Jordi Arilla delataba de ella detallaba en el Larguero enlace

Voz 1727 42:19 durante

Voz 51 42:21 con el impacto de estos autos Marie se ha quedado sin conocimiento con gas a fondo obras a quinientos metros se va llegadas estaban a punto de llegar y el impacto la cervical sin conocimiento y provocado que iba con el coche les ha tocado las afrontó el copiloto ha tirado del freno de mano para poder judicial el coche te hecho que diera la campanada coches

Voz 1161 42:41 el tercer puesto de Carlos Sainz sexto en la general de coches en motos perdía Barreda casi media hora el mejor español ahora es Farrés décimo segundo a más de trece minutos del líder en baloncesto Estudiantes recibe desde las ocho y media al Estrasburgo a la décima jornada de la Champions Ibai en la NBA victorias de Toronto

Voz 45 42:55 Brooklyn ciento trece ciento catorce dobles números de Ibaka

Voz 1161 42:57 once puntos doce rebotes de San Antonio Sacramento cien ciento siete dos puntos nueve rebotes de Pau Gasol ha perdido Cleveland en Minesota Chicago con Houston y Denver con los Warriors no han jugado en estos dos últimos ni Mirotic mejor

Voz 6 43:08 mi Juancho Hernangómez victorias también de los Clippers

Voz 1161 43:11 de Indiana New Orleans se les

Voz 1727 45:28 pisa fuerte José Mari esta mañana hay dice urgen elecciones generales

Voz 0027 45:33 buenos días Pepa a los convenios plazos prefijados elogió que sigue viene protagonismo

Voz 1100 45:39 el miércoles diecisiete ahí al lado tendrán que constituirse al Parlament catalán todavía andamos con él

Voz 1 45:44 estos pelos cárceles y Bruselas será el primer eso

Voz 1100 45:48 código que salvar para enfrentar debe dada la situación en Cataluña enquistada en un mundo surrealistas disolución practica alguna en hábitat idóneo para la supervivencia de especies en peligro de extinción como esa extraña variedad a la que pertenece a Mariano Rajoy deben solucionar sus cuitas internas y jurídica los independentistas pero seguramente antes de que acabe el mes habrá que mirar la Moncloa ibérica tiene pensado el presidente del Gobierno para salir del atolladero en vía muerta una vez demostrado su absoluta ineficacia andamiaje judicial de la vicepresidenta tan alambicado como falto de visión política deberíamos saber qué piensa hacer el Gobierno para reconvertir en pacífica la convivencia en Cataluña dañada no sólo en la macroeconomía ha sido una sale del ámbito familiar Brun proceso enloquecido que avanzado hasta donde ahora estamos ante la falta de nervio y soluciones por parte del Gobierno de Rajoy hacía Musa hace semanas que nada podemos esperar de los Puigdemont de variados pero tampoco podemos esperar nada pero Rajoy sobrepasados por un estallido que supera con creces la parálisis de un Gobierno en permanente hibernación

Voz 1 46:59 cambios urgen elecciones generales

Voz 53 47:04 el ojo izquierdo

