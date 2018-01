Hoy por Hoy (09/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días hoy comparece Rodrigo Rato ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera en España lo vamos a escuchar el comienzo al menos en directo aquí en Hoy por hoy a partir de las nueve y media el Rodrigo Rato fue ministro de Economía en vicepresidente del Gobierno de España desde el noventa y seis al dos mil cuatro durante los años en los que crecieron como la espuma dos burbujas la inmobiliaria y la del crédito que se llevaron por delante el dieciséis por ciento de nuestra riqueza del Teide y Rodrigo Rato era presidente de Bankia cuando decidieron sacar a Bolsa una entidad queda ya un zombi la que más dinero Nos costó en el rescate financiero y conviene recordar las cifras para saber de qué estamos hablando en septiembre hace cuatro meses el Banco de España reconocía que el Estado no recuperará cuarenta mil millones de euros las pérdidas se calculan en sesenta mil millones según el Tribunal de Cuentas y son cifras no cerradas todavía sesenta mil millones de euros son por ejemplo doble que el presupuesto anual de Andalucía una comunidad con ocho millones de habitantes ni fuimos el único país ni el que más invirtió en su banca pero sí el único en el que ha tenido que pasar casi una década desde el comienzo de la crisis para que los españoles escuchemos a los responsables políticos en el Parlamento dando explicaciones sobre qué pasó con nuestro dinero hubo un tiempo no hace tanto en realidad en el que de nuestro rescate bancario se hablaba en el Bundestag en el Parlamento alemán pero no en la Carrera de San Jerónimo han tenido que pasar muchas cosas mucho sufrimiento mucha ruina mucha gente esperando todavía su indemnización una fragmentación política necesitan esta democracia y una debilidad parlamentaria inédita también del partido en el Gobierno para que por fin hoy escuchemos a Rato y a lo largo de esta semana a los miembros económicos del último Gobierno Zapatero todos ellos deberían tomarse muy en serio su comparecencia incluido rato a pesar de estar condenado en las tarjetas black de tener pendiente otro juicio por la salida a Bolsa de Bankia deberían tomárselo muy en serio pensar en el respeto debido a la gente a su sufrimiento a su ruina porque este es quizá el asunto más sangrante sobre el que los españoles nos merecemos una explicación llevamos mucho tiempo esperando

Voz 0027 02:40 Pepa Bueno

Voz 1 02:47 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 02:55 es martes nueve de enero tercer día tras el largo colapso en autovías y autopistas y el Gobierno no parece dispuesto a que nadie de su equipo asuma la responsabilidad de no haber estado al mando directo mientras cuatro mil familias pasaban la noche en la nieve ni el director general de Tráfico que estaba en su casa en Sevilla ni el ministro del Interior que estaban el fútbol y el de Fomento que habla de las concesiones la administrativas del Estado como si fueran reinos de taifas donde cada empresa hace lo que quiere sin que nadie lo supervisó ni siquiera en caso de emergencia Aimar Bretos

Voz 0027 03:26 sólo un ministro de Justicia Rafael Catalá ha pedido un genérico perdón

Voz 2 03:30 seguramente algún error se cometió eh hay que debía terminal por parte de quienes ya digo que las disculpas con los que sufrieron esas circunstancias

Voz 0027 03:39 el PSOE y Podemos exigen la dimisión del director de la DGT ciudadanos todavía no pero se suma a la petición de que tanto el ministro de interior como el de Fomento comparezcan en el Congreso

Voz 1727 03:48 CCOO y UGT van a pedirle a la patronal una subida media de los salarios del tres por ciento

Voz 0027 03:54 sueldos mínimos garantizados en los convenios colectivos de al menos mil euros Pepe Álvarez de UGT

Voz 3 03:58 los salarios de setecientos treinta y siete euros cuestionan la viabilidad de muchas familias en nuestro país no se puede vivir

Voz 1727 04:08 no se puede vivir y la última salvajada machista ocurrido en Sant Andreu de Llavaneres en Barcelona un hombre desfiguró a golpes a su víctima una mujer de cuarenta y dos años que iba a trabajar a las siete de la mañana la violó y la tiró a unas rocas creyendo la muerta pero pero en este caso el agresor no fue el único salvaje

Voz 0027 04:28 porque los Mossos d'Esquadra buscan a por lo menos tres personas que pasaron por allí escucharon los gritos de la víctima pidiendo ayuda hice fueron sin socorrerla según publica La Vanguardia ella la víctima esta herida y además está en shock no responde a las preguntas de los investigadores

Voz 1727 04:40 la Fiscalía ignora la transexualidad de Casandra la joven condenada por los chistes de Carrero Blanco

Voz 0027 04:46 se lo vamos a contar en la Cadena Ser en lugar de reconocer que Casandra es el nuevo nombre de la joven a pesar de que realmente no lo haya cambiado en el registro la Fiscalía dice que Casandra

Voz 0116 04:55 es un seudónimo de la condenada que utilizó para esconderse

Voz 0027 04:58 público en esos chistes porque sabía que estaba haciendo algo

Voz 1727 05:01 ilegal la Fiscalía ya insistió durante el juicio en llamarle Ramón lugar de la Guardia Civil refuerza su presencia en perder a una localidad de Sevilla en la que en los últimos días varios vecinos han volcado y quemado coches de ciudadanos rumanos

Voz 0027 05:14 todo a raíz de una discusión de tráfico y una pelea haya terminado en protestas violentas contra familias rumanas el Ayuntamiento criticar

Voz 1727 05:22 las dos Coreas han roto esta madrugada a dos años de incomunicación

Voz 4 05:26 claro esto es un mundo

Voz 5 05:28 sí se han unido los dos gobiernos para imprevistos de los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 0027 05:32 Seúl de hecho han pactado que Corea del Norte envió una de las

Voz 1727 05:35 en Italia acaba de anunciar que ha detenido a doscientos miembros de la mafia calabresa

Voz 0027 05:39 dentro de la trama según los carabinieri hay además varios altos funcionarios investigados por corrupción aunque aún no han especificado quiénes son los implicados además durante la operación la policía se ha incautado de cincuenta millones

Voz 1727 05:52 aquí en Estados Unidos

Voz 1 05:54 existe te hacer

Voz 1727 05:57 asegura que Oprah Winfrey está analizando activa mente presentar su candidatura a la presidencia del país

Voz 0027 06:03 pues del éxito y la difusión de su discurso feminista ayer en los colegios Teodoro la presentadora empresaria se plantea presentarse en las primarias demócratas que empiezan este año de noviembre

Voz 1727 06:12 país Estados Unidos que se dispone a deportar a doscientos mil salvadoreños acogidos desde los terremotos del año dos mil por decisión del Gobierno trampa y todavía hace mucho frío a esta hora en todo el interior de España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:29 buenos días yp para destacar el frío vamos a hablar de una población la estación no es oficial pero se aproxima bastante al frío que está haciendo ahora mismo sean han alcanzado esta noche prácticamente en la provincia de Guadalajara al norte en encanta lejos los veintiún grados bajo cero Press que ahí donde persiste la nieve en la provincia de Segovia Soria Guadaira Aragua Ávila datos de la Agencia Estatal de Meteorología sitúan la temperatura por debajo de los quince grados bajo cero en muchísimas poblaciones heladas generalizadas en todo el interior todavía con nieve insistimos en precaución mucha precaución en carretera ante la posibilidad de placas de hielo además con mucha niebla por ejemplo en el Valle del Ebro y que además un cambio en breve la lluvias extenderá por toda Galicia nieve en las zonas montañosas del interior cada vez en cotas más altas durante la tarde la lluvia ya alcanzará prácticamente toda la mitad oeste de la península también Andalucía la cota de nieve poco a poco irá subiendo el Mediterráneo quedará al margen de este cambio de tiempo

Voz 1727 07:23 Manu Carreño nos habla hoy de los planes del Barça para seguir potenciando su plantilla la próxima temporada Manu buenos días

Voz 1375 07:31 buenos días Pepa Coutinho ya es del Barça pero aquí no terminan los fichar desde el Fútbol Club Barcelona el siguiente objetivo se llama Antoine Griezmann Si alguien piensa que por haber llegado por haber fichado al brasileño no van a intentarlo de Griezmann están equivocados yo creo que es un acierto es más en el Barça suspiran por tener Antoine Griezmann conciencia tienen avanzado bastante avanzado como anoche contener Larguero una negociación por la cual ofrecería cinco temporadas y un nivel salarial a la altura de Luis Suárez sólo superado por Leo Messi es es el siguiente objetivo del Fútbol Club Barcelona de una directiva que lo apostó todo absolutamente todo hasta el último euro en manos de un proyecto deportivo que entienden es lo único que les puede salvar de tantos y tantos que les apuntan y les miran con lupa pero el Atlético de Madrid que nadie piense que se va a quedar de brazos cruzados Accord seis

Voz 1727 08:19 yo traer a costa de la premio al igual que hay

Voz 1375 08:21 ocho el Barça con Coutinho también del Liverpool y del fútbol inglés pero no sólo va a poner fácil al Barça Griezmann encaja perfectamente con Messi y con Suárez en el ataque de Valverde que nadie piense que el Atlético de Madrid se va a quedar cruzado de brazos el objetivo de Gil Marín del Cholo Simeone es retener a Griezmann al precio que sea entre otras cosas porque saben que con los cien kilos de la cláusula a quién encontrarían de ese nivel en Europa a nadie pero a igualdad de condiciones le ofrecieron lo mismo el Barça y el Atlético que elegiría al francés hasta luego Pepa

Voz 1727 08:53 adiós Manu

Voz 1 08:57 con Pepa Bueno plan de amigos te proponemos uno de rebajas la puerta de El Corte Inglés primero un vistazo rápido a los últimos videojuegos después paseó por deportes para probar skate y lo último en Running y terminamos con foto para subir al grupo de Whatsapp todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés

Voz 6 09:18 rastrillee Tour siempre nos ayuda a tomar las mejores decisiones por eso comparamos más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor precio rastreador punto com comparador de la historia

Voz 7 09:28 sí

Voz 1 09:34 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales veinte arroba Hoy por hoy y facebook Hoy por hoy

Voz 9 09:44 muy lejos de la hipocresía hemos admirado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos sobre rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres cerca de empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajadoras Un novio o novia te quiero Ocho Ríos hay una diferencia entre entre las dos eh percepción

Voz 1 10:10 Luz Sánchez Mellado se toma el café todos los martes con Carles Francino en La Ventana

Voz 10 10:22 cita Trans

Voz 11 10:23 ante sin intimidad Amy recuerda

Voz 1 10:26 sí

Voz 11 10:28 otras cifras en la guerra ha provocado un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no todos

Voz 12 10:36 ciudad transparentes sólo irán los que estén libres de eso

Voz 11 10:40 en un futuro protegido en una ciudad transparente donde todo este dominio público extrañamente alegre pero en tocado Inazio

Voz 1 10:48 veinte trenes le cabe dentro puesto tres verbenas de Ray Loriga vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa amplió

Voz 13 11:01 con Manolo Solo rendición ya disponible Podium podcast que les renunciar a cualquier demonio que nos diga que no quería

Voz 0978 11:13 o algo

Voz 1 11:15 los obras todo de tu equipo de fútbol favoritos los obras todo de tu equipo de Pas que favorito obras todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos quien mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde

Voz 14 11:35 a una hora menos en Canarias

Voz 7 11:41 no es trajo un superan los ocho millones de usuarios del un millón ciento veinte mil nos siguen en poeta a más de quinientas treinta y seis mil personas en tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido en más de dos millones de personas han descargado no esta aplicación tratarse Center ante las noticias de la SER aunque no es tienes tanto en ese momento la SER estamos muy satisfechos cero Jerez

Voz 0978 12:08 en la Cadena Ser

Voz 1 12:17 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 15 12:37 los profesores nos enfrentamos todos los días al reto de motivar a vuestros alumnos y os merecéis

Voz 16 12:42 el título de Stop profe llega la nueva edición del programa de prensa escuela promovido por el país y Endesa si eres profesor de ESO bachillerato o FP de grado medio registra te en El País de los Estudiantes antes del quince de

Voz 14 12:54 pero cada año más de tres mil personas se queda ciegas de la ONCE les enseñan a vivir con su ceguera no puedes enseñarles tú

Voz 1 13:09 el cupón diario de Now tres mil euros al mes durante veinticinco años y premios de treinta y cinco mil euros en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:24 las ocho y trece las siete y tres en Canarias han Rodrigo Rato el hombre que capitaneó la ruinosa salida de Bankia Bolsa el hombre que poco antes había saltado del Fondo Monetario Internacional cuando la crisis estaba en plena ebullición y cuando la Guardia Civil acababa de interesarse por sus empresas en el extranjero ese hombre Rato va a tener que responder esta mañana a las preguntas de los diputados en la comisión de investigación sobre la crisis financiera sobre la quiebra de las cajas y sobre el rescate bancario Eva Vega buenos días

Voz 0605 13:55 qué tal buenos días Pepa pero no base deba humildad

Voz 1727 13:57 eh rogatoria como hemos visto en alguna ocasión en comisiones de investigación en esta ocasión se ha optado por otra fórmula más discursiva

Voz 0605 14:05 si la Comisión empezará con la bienvenida de presentación breve de Rodrigo Rato por la presidenta Ana Oramas enseguida Rato comenzará con su discurso con su exposición luego los diputados Lara preguntas uno detrás de otro ir Rato le responderá después en conjunto los diputados han rechazado interrogarlo con el formato pregunta respuesta en la que tendría que contestar de manera individual a cada uno de ellos porque en otras ocasiones con esa misma en esa misma comisión esa fórmula se ha alargado hasta más de cinco horas además fuentes Parla venta Arias reconocen que si el compareciente no quiere responder como en el caso de Rato tiene procesos judiciales abiertos no contestara utiliza la misma respuesta tipo con cada diputado

Voz 1727 14:48 Fuentes próximas a él te cuentan Eva que por mucho que le pregunten no se va a meter en aquellos asuntos por los que le está investigando la justicia y que su intención es hacer casi un relato cronológico que podría titularse la crisis según Rato

Voz 0605 15:02 si Rato acude a la comisión con ánimo de responder en principio pero se guarda en la manga la opción de no contestar temas que estén en los tribunales fuentes próximas a él aseguran que su exposición defender a su etapa como ministro de Economía como director gerente del FMI y como presidente de Bankia pondrá de manifiesto las contradicciones entre peritos de la entidad y las cuestiones que él considera ilustrativas los diputados esperan que responda a lo que le pregunten consideraban su comparecencia la más importante en el seno de esta comisión escuchemos y te parece Pepa a Pedro Saura portavoz del PSOE en la Comisión y a Toni Roldán portavoz de Ciudadanos

Voz 17 15:41 es el protagonista clave de esta comisión de investigación está en el origen del modelo especulativo que el Partido Popular con elige comienza la crisis financiera donde en Cuba los problemas está al final del periodo del periodo en Bankia yo creo que él participó activamente

Voz 18 15:58 de la construcción de una gran eh

Voz 17 16:01 la burbuja de posponer la solución a un problema porque beneficiaba como dio al establishment montado en España

Voz 0605 16:08 la comparecencia de Rato ha sido solicitada por todos los grupos Pepa

Voz 1727 16:11 es excepcional que en esta comisión políticamente tan sensible todos como decías todos los partidos se hayan puesto de acuerdo en pedir una comparecencia en el caso de Rato ha sido así se acordó efectivamente por unanimidad no sólo porque llevaba el timón de Bankia hasta un día antes de que tuviera que ser nacionalizada también porque bajo su política qué económica en el Gobierno se empezaron a hinchar peligrosamente dos burbujas la inmobiliaria y la del crédito

Voz 0605 16:38 sea el escenario de la economía española subiese un solo actor que representa es su ascenso y su caída ese sería Rodrigo Rato al mando de la economía en España desde mil novecientos noventa y seis el Gobierno de José María Aznar ratos protagonista en los años en los que se infla la burbuja inmobiliaria y en su posterior estallido veinte años más tarde justo antes de que explote esa burbuja entre dos mil cuatro y dos mil ocho ratos nada menos que director gerente del FMI cargo que deja para presidir de vuelta en España Cajamadrid una responsabilidad con la que se hace en medio de la guerra abierta por el control de la caja entre la entonces presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre el alcalde de la capital Alberto Ruiz Gallardón y el propio líder del PP Mariano Rajoy que apostaban por Rato sucede Rato Miguel Blesa que presidió doce años la entidad Illa une a otras siete cajas dificultades de las que nace Bankia la historia es conocida Pepa Rato propicia la salida de Bankia a bolsa en el verano de dos mil once

Voz 1727 17:41 en una operación Pepa que Rato califica de éxito este acto en sí

Voz 1 17:45 mismo yo creo que todos mis compañeros de Bankia coinciden conmigo es ya en sí mismo un gran éxito

Voz 0605 17:55 Justo un año más tarde en julio de dos mil doce con Bankia ya rescatada Se veía defendiendo también en el Congreso ante la Comisión de Economía su gestión al frente de la entidad

Voz 1375 18:05 actuamos correctamente en colaboración

Voz 19 18:07 sintonía bajo el control de los organismos públicos correspondientes y apoyados en la supervisión y el consejo de las firmas auditoras y asesoras

Voz 0605 18:16 seis años después de ese sonido Pepa Rodrigo Rato vuelve a comparecer ante los diputados del Congreso

Voz 1727 18:21 muy atentos contiguo a partir de las nueve y media hasta luego Eva

Voz 0605 18:24 hasta luego Pepa ya al margen del PP que serán

Voz 1727 18:27 interesante comprobar qué posición adopta hoy ante el que denominaron durante tantos años autor del milagro económico español al margen del PP todos los grupos van a hacer referencia en esta comisión al negro horizonte judicial de Rato porque a la comparecencia de hoy

Voz 20 18:42 si llega imputado o pro

Voz 1727 18:44 cesado o condenado en tres causas distintas Pilar Velasco buenos días

Voz 1743 18:50 sí son tres los frentes judiciales de Rato abiertos la primera sentencia condenatoria por las tarjetas black cuatro años y medio de cárcel recurrida ante el Supremo por el delito de apropiación indebida los directivos de Caja Madrid y Bankia se gastaron casi tres millones de euros según los jueces no es sostenible aversión de Rato y más habiendo ostentado cargos públicos relevantes en materia económica

Voz 0978 19:09 otro frente en la Audiencia pendiente de señalar la vista

Voz 1743 19:11 por por la salida a Bolsa de Bankia el juez quiere sentar en el banquillo por falsedad contable el fiscal pide cinco años de cárcel por ser uno de los principales responsables de estafar a cerca de doscientos mil inversores que confiaron en la viabilidad de la entidad

Voz 1727 19:24 luego el llamado caso Rato la investigación a su patria

Voz 1743 19:26 Unió personal y negocios que se instruye en el Juzgado XXXI de Plaza Castilla la denuncia original fue de Hacienda hace ya dos años y medio derivó en la imagen icónica de Rato detenido introducido en el coche policial por un agente agarrando en la nuca una causa compleja dividida en piezas separadas y donde se le acusa de defraudar seis coma ocho millones de euros hacerse de oro con contratos publicitarios colocar a personas de confianza e ingresar hasta ochenta y tres millones de euros gracias a empresas que privatizó desde el Gobierno negocios hechos en paraísos fiscales que hablarían presuntamente el blanqueo de capital

Voz 1727 19:57 Ana Oramas muy buenos días buenos días a todos los oyentes gracias por estar aquí porque dentro de un ratito tiene faena es diputada de Coalición Canaria hay presidenta de esta comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate bancario antes de nada porque se ha optado por esta fórmula la comparecencia de Rato no va a tener lo venimos contando el formato habitual al menos en algunas ocasiones de interrogatorio empezará a él con una exposición amplia hay después intervendrán los grupos pero

Voz 21 20:26 en ese cabreo pero ignoro si no es así

Voz 1727 20:28 es como va a ser más a las comparecencias normal

Voz 17 20:31 en el Congreso hay un comparecían de interés han entrado las contestan escuchar en esta comisión tenemos cinco de fórmulas de comparecencia iberos debate de cada portavoz de de cada partido con el propio comparecía a Rato comparece para explicar por otro lado su papel como presidente de Gobierno lo que se llama el inicio de la crisis o la posible burbuja inmobiliaria esquivaron al frente del Fondo Monetario Internacional y después su Alfredo Alvar que entonces el sistema de él viene primero después todos los grupos en el pasado por ejemplo el Partido Socialista tiene entre siete y diez minutos para preguntarle contesta a ese portal volviese portavoz le replica vuelve a contestar nosotros hemos tenido solamente hay una persona que el señor Aresti que estuvo la fórmula parecía más de careo

Voz 1727 21:21 si quiere preguntarle pregunta pregunta respuesta pronto

Voz 17 21:24 de respuesta es serían los propios portavoces por una niña la dimos cuenta que aparte de que duró seis horas y hoy seguramente durará seis horas es que esa fórmula en esta comisión quién hoy sí o no entiende

Voz 1727 21:37 ya sino que requiere una explicación

Voz 17 21:40 es menos práctica a efecto incluso de las portavoces parlamentarios porque esto no nosotros no somos un tribunal de justicia gracias a Dios tanto lo del Banco Popular como uno de Bankia está en vía judicial y nosotros sabía muchísimo mayor que saber el origen de la crisis que pasó no sólo los cincuenta mil millones que va a pagar los españoles sino los miles de puestos de trabajo que se vieron en el sector financiero las de personas que perdieron su casa en los desahucios que después se demostró que hubo abuso por parte de las entidades financieras y sobretodo el tener la garantía yo ciudadano hoy diez años después del sí tenemos los órganos que controla hay supervisores las leyes para que no vuelva a suceder porque cuando

Voz 22 22:28 vamos si seguirán a Ana Oramas vamos enseguida al fondo del asunto quedó que entra entra de cabeza pero aclarar lo del formato dejarlo zanjado es un formato que incluye como posibilidad la propia comisión y que por lo tanto una vez que haya hecho su intervención inicial señor Rato cada diputado de cada grupo va a tener ocasión de preguntar

Voz 21 22:46 esto no sólo es de replicarle

Voz 17 22:49 y además no de forma conjunta donde está fórmulas ha gustado ya me parece que son siete veces en las últimas comisiones

Voz 1727 22:56 es está queríamos aclarar el formato porque no había llamado la atención el elegido vamos efectivamente con el fondo del asunto el dicho de que esté en los tribunales una parte de lo que hoy se va a hablar inevitablemente en esa comisión puede perjudicar al fondo de la que el que los comparecientes en este caso el señor Rato que es el que tiene procesos judiciales dé explicaciones sobre todo ese sufrimiento que usted describían

Voz 17 23:21 mire vamos a ver señor largo tiene la obligación de comparecer era tiene derecho a permanecer en contestar en aquello que considere convenientes como como sucede también en determinadas cuestiones judiciales pero hay que tener en cuenta que tiene un papel muy importante en esta frase que estamos cerrando que es el origen

Voz 21 23:40 la crisis como vicepresidente económico

Voz 17 23:43 como Fondo Monetario Internacional por una parte lo importante de blanqueo de ella Él ha hecho declaración envía judicial nosotros lo vamos a estamos investigando es responsabilidades políticas los una respondo ya que va más allá con todos los ciudadanos españoles es saber qué pasó quién no actuó por omisión que por acción qué leyes tan cambiado que controles que garantías tienen en escroto los consumidores de los bancos y tercero que él ella hay que cambiar o qué papel hay que cambiar yo creo que el señor Rato no va a tener inconveniente comparece nuestros trabajos llegar al hasta junto si tuviera que volverse porque ahora nosotros acabamos la primera fase que Odyssey causó la y el dramón y media también en el tema de Bankia y salida a Bolsa tiene que volver se les volverá a convocar pero lo que quiero decir es que yo creo que el señor Rato no va a tener inconveniente seguramente la mayoría de que va a ser muchas horas estaremos seis hora por lo menos en su comparecencia en contestar a la pregunta de la portavoz yo estaba hablando con él como todo el compareciente comparecer tiene claro además que van a salir allí donde ningún momento puesto alimentación

Voz 1727 24:59 Ana Oramas de agradecemos que haya estado esta mañana en la SER muy buenos días

Voz 17 25:03 pero bueno de eh

Voz 1727 25:10 hoy a Rajoy no le queda más remedio que mirar al futuro porque el pasado se le va a aparecer en forma de Rodrigo Rato el hombre porque que él peleó a cara de perro con Esperanza Aguirre para ponerlo al frente de Bankia el presente el presentes un lío que diría el presidente hasta el Defensor del Pueblo va a investigar el colapso de autovías autopistas el sábado por la noche ha pedido ya información a los ministerios del Interior y de Fomento los titulares de los dos ministerios Zoido De la Serna presidieron ayer un gabinete de crisis cuarenta y ocho horas después de la crisis el resumen es autocrítica cero Ana Terradillos buenos días

Voz 1743 25:46 qué tal buenos días interior sigue atrincherado no hay ninguna autocrítica en los asume ninguna responsabilidad sobre la actuación de los departamentos de Fomento Interior ayer el Comité Estatal se reunió durante dos horas y media y al final en el comunicado que emitieron sólo lamentaban los inconvenientes sufridos por los ciudadanos en las carreteras durante este fin de semana insiste

Voz 0605 26:06 viendo otra vez en que la prevención más eficaz

Voz 1743 26:08 les están informado es decir se vuelve a descargar la respondió habilidad en los ciudadanos el origen del problema no se trata como solución Pepa lo que se propone es flexibilizar la actuación de la UME de la Unidad Militar de Emergencias para situaciones como las vividas este fin de semana en la practica lo que se propone es que en caso de bloqueos de carreteras además de las comunidades autónomas y las delegaciones de Gobierno la unidad de valoración de riesgos que está integrada por DGT Protección Civil y también por la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1727 26:37 pueda activar directamente a esta

Voz 1743 26:39 unidad de emergencia interior anuncia además lo ha hecho también en esa nota oficial que ayer emitían a última hora de la tarde que el próximo miércoles se va a reunir el comité de seguridad vial para analizar lo ocurrido en la AP seis la idea es hacer un estudio que se elevará a Fomento que es el departamento que ha abierto un expediente informativo a la empresa concesionaria de Estatuto

Voz 1727 26:59 está de momento el único ministro que habla de algún error es el ministro de Justicia Rafael Catalá Icon él algunos dirigentes del PP que han debido de pensar que la estrategia de culpar a los conductores al mal tiempo y a la concesionaria no iba a tener demasiado recorrido Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 27:15 buenos días no asumen responsabilidad de forma directa pero piden disculpas por lo ocurrido porque supuestamente algún error se ha tenido que cometer decía el ministro de Justicia Rafael Catalá el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo también

Voz 23 27:28 Nos tenemos que poner de su lado tenemos además que pedirles sin duda disculpas y a partir de ahí abrir ese expediente decimos que inicialmente la responsabilidad le corresponde precisamente al que tiene la adjudicación que por cierto es el que factura a los ciudadanos cada vez que pasan por la

Voz 0393 27:45 ese cortafuegos que utiliza el Gobierno con la concesionaria no convence a la oposición el PSOE pide la dimisión del director general de la DGT Óscar Puente

Voz 24 27:52 ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón lo hizo desde Sevilla no sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de Interior único responsable que este señor sea director general de Tráfico puesto que jamás debió ocupar

Voz 0393 28:08 Ciudadanos de momento prefiere escuchar las explicaciones de los ministros de Interior y Fomento del director de la DGT en el Congreso antes de pedir dimisiones Albert Rivera

Voz 25 28:15 no hay que ser un lince para ver tampoco que ha habido errores lo que sí me sorprende en este caso es que algunos apresuradamente como el director de la DGT culpen a todo el mundo menos hay un nuevo virus habrá que ver cuando son cómo son esas responsabilidades por eso queremos que vengan cuanto antes

Voz 1743 28:30 Unidos Podemos también pide la comparecencia de los ministros

Voz 0393 28:33 exige a Fomento que reclame a la concesionaria que pague lo que ha costado a los contribuyentes el rescate de los vehículos atrapados públicamente ayer no habló nadie de la dirección del pan

Voz 1727 28:41 pero gracias Carolina ocho y veintinueve siete y veintinueve en Canarias

Voz 1 28:48 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido dos mil trescientos noventa y siete Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado

Voz 1727 29:02 con tres mil euros al mes durante veinticinco años

Voz 1 29:05 ha sido cuarenta y dos hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día el almuerzo con los sorteos de la ONCE la ilusión ningún ladrón quiere entrar donde no puede rogar protegen

Voz 27 29:25 lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1375 29:46 un motero aparca en la puerta allá donde vaya un pero hace lo mismo pero por menos

Voz 1727 29:51 dinero trae tu moto la mutua

Voz 28 29:53 vamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco sueros bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 6 30:05 la moda para mover un carro necesita ruidosas rastrea siempre ayudado los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 29 30:26 este fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 0978 30:40 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros

Voz 15 30:42 dos sólo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros

Voz 7 30:46 financiando con FC Bach condiciones en Ford punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma concesionarios

Voz 15 30:52 por qué sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y no el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y ahora un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad de muchos productos de primeras

Voz 30 31:02 otras como la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Carbonell

Voz 1727 31:06 todos la segunda unidad sale a uno con noventa

Voz 30 31:09 e Hipercor y supermercado de El Corte Inglés

Voz 1 31:11 alimenta tu vida en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 31:19 los Mossos d'Esquadra buscan a tres personas que supuestamente se negaron ayudar a la última víctima conocida de la violencia de género una mujer de cuarenta y dos años que está herida después de que el agresor la violar a paliar a en Sant Andreu de Llavaneres en la provincia de Barcelona le desfiguró la cara a golpes y la tiró unas rocas su creyendo la muerta desde allí ella pidió ayuda a gritos pero por lo menos esas tres personas que buscan los Mossos pasaron de largo sin socorrerla lo cuenta La Vanguardia Frederic Vincent bon día

Voz 0978 31:49 bon día La Vanguardia asegura que la agresión fue el veintiocho de diciembre a primera hora de la mañana cuando la mujer iba a trabajar de Mataró haya habaneras iba por un camino que van paralelo la vía del tren al lado del mar y fue allí donde este hombre la asaltó la golpeó hasta desfigurar la la violó y la dejó en un espigón dejando la por muerta ella consiguió llegar como pudo hasta la estación de tren desde donde llamaron a los servicios de emergencia pero antes al menos tres personas que pasaban por la zona escucharon los gritos Hinault la ayudaron posiblemente dice La Vanguardia alarmados por el estado de la mujer los Mossos d'Esquadra como decías les están buscando les podrían acusar de denegación de

Voz 1727 32:23 pero a quién se sigue buscando sobre todo es al agresor en un primer momento ella pudo dar algunos datos sobre él pero ahora está en trance traumático no no han conseguido que vuelva a hablar

Voz 0978 32:32 cuando encontró a salvo cuando se encontró a salvo esta mujer dio algún detalle a los primeros testigos de su agresor hasta el punto que los investigadores creen que podría ser conocido

Voz 1727 32:41 que podría ser alguien de su entorno los psicólogos traba

Voz 0978 32:43 zampar obtener más información pero ella no puede decir gran cosa por el trauma de la de la agresión sexual el juez ha impuesto secreto de sumario en la última reunión de coordinación de los policías los mandos avisaron explícitamente que el tema se tratara con especial sensibilidad dada la brutalidad de la agresión

Voz 1727 32:58 hasta luego Frederic hasta luego en Valencia ya está en la cárcel el hombre que atropelló varias veces a una prostituta después de arrollar la con el coche retrocedió pasó de nuevo por encima de ella radios

Voz 0141 33:08 mención a tales bon día a día está grave ingresada en la UCI era su tercera víctima antes le había dado una paliza a otra mujer en otra localidad en Catarroja a la que también robo previamente había agredido a su pareja sentimental en Valencia al parecer atacado los dos últimas mujeres para vengarse de la primera con la que había discutido el juez le atribuye los delitos de tentativa de homicidio robo con violencia y de violencia contra la mujer

Voz 1727 33:31 en el caso de la supuesta violación a una menor por tres ex jugadores de la Arandina la SER ha tenido acceso al auto del juez en el que ordena que sigan en la cárcel los tres acusados en ese auto se dice que no hay ningún indicio de que la denuncia esa falsa Radio Aranda Vicente Herrero

Voz 31 33:47 el auto asegura que concurren los elementos objetivos para mantener esta medida según el tribunal burgalés las manifestaciones incriminatorias de la menor son persistentes a lo largo de las actuaciones sin que se aprecie dudas o contradicciones en sus elementos esenciales y sin que esté acreditado ningún motivo que haga pensar en una denuncia falsa aconseja explícitamente mantener a los jóvenes en prisión para impedir cualquier contaminación de las diligencias día de lo posible su contacto con el cuarto futbolista que aparece en el vídeo musical que grabó la menor incorporado recientemente a la instrucción hasta que este joven no haya declarado la Audiencia Provincial apela también a la edad de la menor para aconsejar a extremar las medidas de protección tratando de impedir que sufra una mayor victimización considerando además la alarma y la división social que dice que los hechos han provocado en la población de Aranda y la proximidad de los domicilios de la denunciante y los denunciados

Voz 1727 34:30 son las nueve menos veinticinco en las ocho menos veinticinco en Canarias Caixa Bank patrocina este nació el CIS pública hoy su primer barómetro desde las elecciones catalanas

Voz 0027 34:48 aunque no tiene estimación de voto si pregunta a los ciudadanos por la situación política económica y por su percepción sobre los problemas que afectan al país sobre corrupción en Andalucía hoy se reanuda el juicio de la pieza política de caso de los seres con Chaves y Griñán en el banquillo Diego Suárez

Voz 0502 35:03 buenos días la Audiencia de Sevilla retoma esa llamada pieza política que juzga a veintidós exaltos cargos del Gobierno andaluz entre ellos a Chaves y Griñán por el sistema de ayudas socio laborales que la Junta concedió durante una década la justicia debe decidir si ese sistema es legal o ilegal en principio van a ser dos días para las cuestiones previas que presentarán las partes no hay fecha aún para la declaración de dos presidentes para los que la Fiscalía pide seis años de cárcel por malversación en el caso de Griñán y la inhabilitación por prevaricación para Chaves en el plano político para el PP estamos ante un escándalo de corrupción sin precedentes la presidenta andaluza Susana Díaz defiende la honestidad de los ex presidentes al quedar acreditado judicialmente que no se llevaron un euro y que no hubo financiación ilegal del PSOE

Voz 0027 35:44 en Euskadi ha comenzado ya el mayor juicio por corrupción jamás instruido en esa comunidad y que salpica a destacados antiguos miembros del PNV en Álava y más de veinte personas procesadas entre ellas el antiguo número enumerados el Partido Nacionalista Vasco en Álava Alfredo de Miguel al que se le acusa de liderar una red de cobro de supuestas comisiones ilegales del cuatro por ciento a cambio de obra pública una red supuestamente domiciliada en una sociedad gastronómica vasca pero las defensas de los acusados quieren anular toda la causa porque una grabación en la que supuestamente se les escucha pidiendo esa comisión ilegal pudo quedar fuera de la cadena de custodia durante días ser Vitoria Iker Armentia

Voz 32 36:19 si la defensa de los ex políticos del PNUD ha decidido lanzarse contra la línea de flotación de la causa denuncian que la Ertzaintza tomó ordenadores sin mandato

Voz 0027 36:27 judicial ya han pedido la anulación de la prueba

Voz 32 36:30 Caso la grabación de la denunciante en la que se confirman las comisiones ilegales Gonzalo Sáez

Voz 33 36:35 esta abogado del líder de la trama Alfredo de Miguel solicitamos en este acto la nulidad total de las actuaciones al haberse vulnerado durante la instrucción desde su inicio y en su desarrollo y en diversas fases diversos derechos fundamentales tanto de mis defendidos como de otros acusados

Voz 0027 36:51 tenemos Forqué el tribunal ya rechazó esta misma petición hace unos meses y la mujer que estrelló su coche contra el quad de Ángel Nieto en Ibiza pide a la jueza que no reabra el caso insiste en que Nieto murió porque no llevaba bien abrochado el casco Pedro Jiménez

Voz 1712 37:06 la defensa de la ciudadana alemana que colisionó contra el quad de Ángel Nieto ha reclamado a la juez del caso que rechaza el recurso de la familia del piloto confirma el archivo de la investigación abierta por su muerte el escrito que firma el abogado Jaime comparte el dolor de los familiares pero subraya que la víctima portaba el casco desabrochada hoy por ello impactó contra el suelo siendo esta eh la causa determinante de su muerte atribuible exclusivamente al senyor nieto añade que pensar que es más razonable que el casco se desprendiera sólo es una falacia que yace en el mayor vacío desértico indiciario la juez acordó el pasado mes de diciembre archivar la investigación al considerar que la muerte del campeón del mundo de motociclismo se produjo por este motivo

Voz 27 37:50 comprometidos con Galicia con la Comunitat Valenciana con Andalucía

Voz 34 37:54 la ingle a tu en la que llevamos años las comprometidos con claros Comunida con cada lugar de España en el que alguien no se necesite un compromiso el conflicto a todos Obra Social La Caixa el alma de La Caixa

Voz 1 38:11 en la Cadena SER Hoy por hoy con fetos

Voz 4 38:16 Sara estas que Dunn uno de Bouton según John Un Funcas y la mujer crueldad de Thatcher y Deutsche

Voz 1727 38:25 Corea del Norte y Corea del Sur han roto esta madrugada su incomunicación desde hace más de dos años los dos países no había mantenido ningún contacto pero hace sólo unas horas ministros de ambos lados nido en una aldea de la frontera militarizada ya han pactado que Corea del Norte vaya a participar con su propia delegación en los JJOO de Invierno en Seúl Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 38:48 buenos días lo ha confirmado el ministro surcoreano al frente de las negociaciones después de una reunión de tres

Voz 1375 38:53 es horas comenzaba con un apretón de manos entre ambas delegaciones una gran expectación mediática Ike ha terminado con un primer acuerdo presencia de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 1772 39:06 así que se celebran en el país vecino allí los atletas norcoreanos realizarán exhibiciones de artes escénicas y taekwondo aunque de momento sin llegar a competir Seúl propone además que ambos países desfilen juntos en la ceremonia de apertura Éste es el principal punto de acuerdo al que han llegado los negociadores que deja otros frentes abiertos como la propuesta de Corea del Sur para reanudar las negociaciones militares o realizar una reunión de familias coreanas separadas desde los años cincuenta propuestas que todavía no tienen respuesta por parte del régimen de Kim Jong

Voz 1727 39:38 puede parecer menor pero este encuentro entre dos países que oficialmente llevan más de medio siglo en guerra rebaja notablemente la tensión en la península coreana Álvaro Zamarreño

Voz 0116 39:48 desde diciembre de dos mil quince representantes de alto nivel de los dos países no habían tenido ningún encuentro habrían entonces un periodo de dos años en que no sólo los contactos sino prácticamente cualquier forma de cooperación quedó rota

Voz 1375 40:02 en agosto de ese año que oyen la propaganda emitida por altavoces surcoreanos hacia el norte generó una tensa

Voz 0116 40:08 John que acabó con intercambio de disparos de artillería el portavoz militar desde Seúl advertía de que estaban listos para responder a un ataque del Norte varios días intensos de negociaciones de alto nivel desarmaron el riesgo militar pero poco más las zonas

Voz 0027 40:24 cuando has conjuntas uno de los pocos alivios

Voz 0116 40:27 económicos para el régimen comunista están cerradas y cortada la precaria comunicación ante una especie de teléfono rojo entre los mandos militares de ambos bandos una reliquia de los setenta renovada hace nueve años y que desde enero de dos mil dieciséis nadie en el lado norte había acogido para comunicarse hasta la semana pasada en ocasiones son las pruebas nucleares de quién

Voz 0978 40:48 el lodo convenientemente en zanjadas por la tele

Voz 0116 40:52 visión oficial en otras son incidentes fronterizos

Voz 0978 40:56 o las pruebas de misiles

Voz 35 41:00 estas alarmas sonaban el verano pasado en Jaén

Voz 0116 41:02 on cuando les sobrevolaba uno de esos misiles

Voz 0978 41:05 antes de caer en el mar Corea del Norte Advent

Voz 0116 41:08 tía de que tenían territorio estadounidense a su alcance las amenazas y el incumplimiento de acuerdos han dejado a ese país aislado diplomática y económicamente con una larga lista de sanciones en la ONU pero la destitución por un escándalo interno de la presidenta surcoreana películas y llevó a la victoria electoral de el político liberal que defendió en campaña la política de acercamiento al vecino del norte que desde entonces ha mantenido

Voz 1727 41:32 en Estados Unidos el Gobierno de Donald Trump está a punto de forzar la expulsión de doscientos sesenta mil salvadoreños que hasta ahora vivían en el país les va a quitar el estatus de protección temporal como ha hecho ya con nicaragüenses y haitianos en año y medio no consigue los papeles tendrán que volverse al país extremadamente violento del que habían conseguido huir muchos de ellos muchas de estas personas han nacido en Estados Unidos no conocen más país que se Rafa Panadero

Voz 1775 42:03 el estatus de protección temporal que es el nombre del programa estaba en vigor para los salvadoreños desde el año dos mil uno cuando dos terremotos devastaron su país en todos estos años se ha ido renovando siempre hasta un total de once veces por acuerdo entre republicanos y demócratas la Administración Trump ya no considera que se den las condiciones para seguir con el programa así queda dieciocho meses de plazo a los doscientos sesenta mil salvadoreños afectados para que legalicen su situación al poco de hacerse público el anuncio se reunían frente a la Casa Blanca a grupos de manifestantes como Jos Escobar que explicaba su descontento

Voz 0978 42:36 la inocencia veinte queremos que sepa el presidente que aquí estamos damos presente la Comunidad tiene una voz que conjuntamente si podemos no nada más pelear esta esta decisión pero encontrar una solución permanente y por eso estamos ahí

Voz 26 42:50 el para eso concluida va a ser fundamental que haya un cambio en el Senado y en el Congreso tras las elecciones del próximo mes de noviembre el año pasado Trump ya sacó de este programa

Voz 1775 42:59 sesenta mil haitianos ya dos mil quinientos

Voz 26 43:01 buenas noches

Voz 1727 43:05 la segunda es llegan las rebajas de han vuelos baratos a las Islas Canarias Estado

Voz 1 43:12 Sunitas Argentina y sudeste asiático

Voz 1727 43:15 date prisa sólo tienes hasta el veintidós de enero reserva ahora en Norwich Tian punto com

Voz 36 43:21 eh

Voz 37 43:25 te acuerdas de cuando regresa esta clase de tus padres citó habitación se había convertido en un gimnasio pues y que nos pasa igual que otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades hasta el veinticinco de enero vena disfrutarlas más información en Ikea punto es

Voz 38 43:46 te has ido al dentista Sanitas comen lo sabes sin extenderse Bono pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro más te financia han sido intereses mira es así Casa Natal claro se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como no las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza cuidando sonrisa

Voz 39 44:13 hola hay tener seguro que tú también pensabas que la Unión hacia la fuerza hasta que te estuvieron seguro del coche pensaste era mi si tengo todos los seguros en la misma compañía cada día miles de personas se preguntan también porque les han subido el precio del seguro y cada día más gente se viene a la mutó asiático miente han subido el precio el seguro pericial mutua y seguro que te lo baja en nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco es el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones el Mutua punto es vamos veinte a la mutua Pepa

Voz 1 44:41 bueno son las

Voz 1727 44:45 nueve menos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que confirme la pena de un año de cárcel a Casandra Vera la joven transexual de Murcia que tuiteó chistes sobre Carrero Blanco y la Fiscalía pone precisamente el nombre de Casandra como supuesta prueba de que ella sabía que estaba cometiendo un delito Casandra es su nombre su nuevo nombre como mujer pero la Fiscalía lo considera un seudónimo para delinquir Alberto Pozas

Voz 0055 45:13 la Fiscalía ha remitido su escrito apenas un mes después de conocer el recurso contra su condena pide al Tribunal Supremo que confirme el año de cárcel que la Audiencia Nacional impuso esta joven murciana por reírse del asesinato de Carrero Blanco en Twitter y hace asegurando entre otras cosas que sus tuits buscaban humillar a una víctima de ETA y a sus familiares en su recurso la joven alegaba que firmó esos mensajes porque que no sabía que podían ser constitutivos de delito y la Fiscalía contesta con el razonamiento opuesto porque si era legal lo que hacía se escondía bajo el seudónimo de Casandra se pregunta textualmente el Ministerio Público en su escrito sobre esta joven transexual que trizas el nuevo nombre aunque todavía no haya realizado el cambio legal en el Registro Civil durante el juicio precisamente Casandra Vera criticó que la Fiscalía se dirigiese a ella como un nombre así como también en la posterior sentencia ahora su caso está en manos del Tribunal Supremo

Voz 1727 46:00 Casandra no ha registrado todavía su nuevo nombre oficialmente pero Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días a mí me sugiere un título esto que acabamos de contar Casandra o cuando la realidad no consigue penetrar en las togas y en las puñetas tú recuerdas cuando supimos

Voz 1389 46:23 hacia nacional iba a ocupar de unos tuits de Casandra Vera

Voz 1727 46:26 en el momento ya se pensaba que estábamos en otro tiempo

Voz 0978 46:28 con el tiempo en que los tribunales de justicia se ocupando

Voz 1727 46:31 el mal gusto para empezar pero es que este es que

Voz 1389 46:33 toda la fiscalía cuando se lee en la forma que tiene de dirigirse la Fiscalía Casandra ya no citó exactamente en mil novecientos cuarenta y cinco es decir esa distancia que pone con ella al tratar su nombre como sudor y al utilizar su sexualidad como una prueba de cargo de forma involuntaria pero es así esa misma distancia que tiene un ciudadano común con un tribunal clave en su momento para juzgar delitos de terrorismo pero cada vez más pendiente de juzgar delitos de opinión en la justicia no puede decirle a una víctima cuando tiene que sentirse ofendida o no y esto ha ocurrido con la familia de Carrero Blanco que ya dijo que no lo estaba lo escribió en el país no sé si lo recuerdas que este proceso no siguiese adelante es decir los mensajes estúpidos conoce condenan judicialmente las miserias particulares de cada uno sin ningún efecto en la sociedad no puede inhabilitar

Voz 0027 47:21 profesionalmente a una persona durante siete años

Voz 1389 47:23 es lo que se le está pidiendo a esta a esta chica lo dijimos y lo escribimos hace un año y luego volvemos a repetir esto no se entiende sin un contexto institucional de una gravedad casi incontroladas decirse está presidieron si está denunciando las está condenando discriminando hice está definiendo el odio a capricho Nos está eligiendo el objetivo de forma aleatoria lo que se está procediendo es aplastar disidencias yendo las a buscar a extremos irresponsables como el humor por ejemplo

Voz 1727 47:50 para me parece a mí limpiar un área de opinión es un área muy muy delicada el área de la opinión pública de la identidad sexual que es lo que había elegido Casandra ese es su nombre no su pseudónimo como dice la Fiscalía hemos perdido la conexión si el el contacto con Manuel Jabois escuchen esta historia Victorino Alonso el mayor empresario del carbón en España va a tener que pagar una multa de veinticinco millones de euros por haber dado la orden de destruir un yacimiento neolítico que había en su finca de caza muesca para instalar allí comederos y abrevaderos de cabras lo publica hoy Aimar el país