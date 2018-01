Hoy por Hoy (09/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Media hora a las nueve y media comienza en el Congreso de los Diputados la comparecencia de Rodrigo Rato en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera Aimar Bretos

Voz 0027 00:22 Fuentes del entorno de Rato aseguran en la Cadena Ser que no tiene intención de responder sobre los casos que están bajo investigación judicial el problema es que precisamente la salida a Bolsa de Bankia es uno de los asuntos más delicados esta Comisión está precisamente bajo investigación judicial Rato está procesado en ese caso en el Congreso esta Eva Vega buenos días

Voz 0605 00:40 buenos días en media hora se espera la llegada de Rodrigo Rato a la comisión que investiga el rescate bancario Rato dividirá su discurso en sus trece etapas como director gerente del FMI como ministro de Economía y como presidente de Bankia según fuentes próximas al propio Rato con ánimo de responder centrada en las cuestiones su Judy se diputados esperan que no conteste con evasivas

Voz 0027 01:05 el director de la Dirección General de Tráfico Gregorio Serrano cuya dimisión pide practicamente toda la oposición por el escándalo de las más de cuatro mil personas que se quedaron atrapadas en la nieve acaba de escribir en sus redes sociales un tuit irónico dice esto es literal pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nada sobre la AP seis yo estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes Sevilla una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e internet Rajoy inaugura hasta ahora el Spain inmersos Day un foro financiero que va a reunir entre hoy y mañana dirigentes políticos empresarios e inversores internacionales un evento que patrocina entre otros el Grupo PRISA pertenece la SER ahí está María Jesús Güemes varias es buenas ideas

Voz 1461 01:49 hola buenos días Rajoy va a hablar de recuperación económica de España de la importancia de que haya estabilidad para seguir creciendo y generando empleo con una única preocupación el horizonte la incertidumbre que genera la situación de Cataluña así el presidente dará por inaugurado este foro al que también acuden los ministros de Economía y Exteriores Guindos ida Astiz y también retomará su agenda hoy con este acto el miércoles viaja a Roma para participar en la cumbre de países del Mediterráneo y el próximo lunes día quince ha convocado a la junta directiva nacional de su partido para activar la maquinaria y recuperar así la iniciativa política oferta Ciudadanos

Voz 0027 02:20 una macro operación antimafia deja doscientos detenidos en Italia y Alemania pertenecen supuestamente a los clanes de Greta calabresa en total los agentes les han intervenido bienes por valor de cincuenta millones de euros corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 2 02:33 el clan de los faraón Marín cola de la mafia calabresa había obligado a pizzerías y restaurantes de Italia y Alemania en los últimos años a adquirir exclusivamente sus productos harina pasta Kim vino de la región de protones unidades del Cuerpo de Operaciones Especiales de los carabineros han detenido esta pasada madrugada a casi doscientos capos y asociados del plan entre ellos tres alcaldes otros tres vicealcalde es el presidente de la región y en colaboración con la Policía alemana a trece afiliados en tres estados federales según la fiscalía italiana el plan controlaba además con métodos mafiosos la recogida de basuras obras públicas y pompas fúnebres en varias provincias del sur de Italia

Voz 0027 03:14 de trabajo ha multado a las dos empresas que obligaron a las azafatas del torneo Conde de Godó de tenis a vestir minifalda Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 03:22 son las empresas Schweppes y digna aunque es una empresa de eventos el uniforme de las azafatas consistía en una minifalda y una camiseta de mangas muy cortas esto fue una

Voz 1727 06:26 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy

Voz 13 08:12 He querido suya

Voz 1 09:40 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 0605 09:42 ser editado por Taurus ya

Voz 1 09:44 hasta

Voz 3 09:49 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 18 10:13 el capítulo de ayer lo a ayer

Voz 19 10:25 Rato de oro ha sido formidable por las tarjetas black cuatro años y medio de cárcel dice el presidente del Gobierno por los directivos de Caja Madrid y Bankia se gastaron casi tres millones de euros el acceso de sobra pues encontraron algo muy importante el progreso después la salida a Bolsa de Bankia el fiscal pide cinco años de cárcel por qué

Voz 18 10:42 el escrito tales responsables de Safar acerca de doscientos mil inversores que confiaron en la viabilidad de la entidad

Voz 2 11:13 el estuvo al pie del cañón en todo momento tanto desde

Voz 1727 11:17 Fomento como de este interior

Voz 20 11:20 entre en despacho de mi casa de de patio de mi casa

Voz 1727 11:22 con todo y con todo el equipamiento tecnológico

Voz 21 11:25 ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón lo hizo desde Sevilla lo sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de Inter

Voz 18 11:39 lo que lo que tuvo que hacer un ejercicio de autocrítica de responsabilidad con Pepa Bueno tengo mi cargo a disposición del ministro de interior del Gobierno son las nueve y doce las h doce en Canarias mañana de

Voz 1727 12:07 Martes en Hoy por hoy con Joaquín Estefanía buenos días buenos días Lucía Méndez cómo estás hola buenos días Henry Giuliana buenos días muy buenos días mañana de espera para escuchar a partir de las nueve y media Rodrigo Rato en el Congreso su versión de la crisis financiera mientras España real no el curso político con todos los partidos mirándose de reojo una especie de parálisis que impide avanzar ese tiempo basura del que hablaba Iñaki Gabilondo

Voz 4 12:31 las once de la mañana y con el Gobierno acorralado ahora

Voz 1727 12:34 en plena crisis muy concreta muy delimitada la pésima gestión de el primer temporal serio de nieve que coincidió con la operación retorno de Navidad con Cataluña el fondo claro con los independentistas pretendiendo reanudar el bucle de nuevo pero en un escenario para ellos y para todos bien distinto de lo concreto a lo general puede sobrevivir Lucía a esta crisis el director general de Tráfico el ministro del Interior que acumula ya como recuerda hoy El País varios errores alguno muy grave muy serio como la gestión del uno de octubre en Cataluña

Voz 4 13:05 pues veremos a ver no yo creo que yo creo que el director general de Tráfico está empeorando su propia situación por minutos no de esta mañana el último que dice pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la

Voz 1727 13:25 AP seis estaba con mi familia en Sevilla pasa

Voz 4 13:28 en el día de Reyes una maravillosos maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e internet

Voz 1727 13:34 mañana celebramos comité de Seguridad vial en la DGT

Voz 4 13:38 bueno pues yo creo que hoy he hasta ahora el director general de Tráfico está en una posición más difícil todavía de la que estaba ayer que ya era una posición difícil yo creo que esta crisis Pepa ha venido a ha venido a traer otra vez a la a la playa de la actualidad es decir la la yo diría la falta de empatía política de este Gobierno la falta de

Voz 1321 14:05 capacidad para gestionar crisis que suponen bueno

Voz 4 14:13 definitiva ha supuesto el sufrimiento de cientos de personas que pasaron quince quince horas metidos en un coche en medio de la nieve ya sólo por eso fíjate ya vamos a dejar vamos a obviar la imprevisión vamos a obviar la responsabilidad de de Iberpistas vamos dar y que el Gobierno tardara en reaccionar decir esto son detalles técnicos solamente el hecho de que cientos de españoles pasarán quince horas en un coche metidos en medio de la nieve con niños pequeños con personas mayores que por fortuna no pasó nada por fortuna no pasó nada es decir tendría que llevar a este Gobierno ayer mismo por la mañana puesto que las carreteras ya se despejaron propio Domingo ayer no era tan difícil iniciar la semana iniciar el día primero pidiendo disculpas a toda esa gente y segundo exigiendo las responsabilidades correspondientes a ver pistas abriendo una investigación reuniendo el comité de crisis o lo que fuera decir esto esto es lo lo primero es decir sin esto sin esto no se puede decir que haya una sensibilidad política por parte del Gobierno lejos lejos de eso lejos de eso ayer el director general de Tráfico por la mañana por supuesto aquí mismo tiene bueno en fin vamos a pasar ya por alto que ya es mucho pasar que responsabilizó en parte a los conductores que esto me parece de vergüenza es que no tuvo ni un detalle con esa gente que ha pasado la noche en la carretera lo dejó pasar todo el día de ayer algunas personas pidieron disculpas el ministro de Justicia señor Fraile Maíllo otras personas la Andrea Levy la vicesecretaria bueno él ni siquiera encima esta mañana pues lo que hace es perpetrar ya el recochineo final hombre no sé decir aunque mira aunque sólo sea fíjate aunque aunque no no se derivarán las responsabilidades de su la falta de previsión es decir yo creo que el director general de Tráfico ha demostrado ser un perfecto torpe desde el punto de vista político que claro bueno sabes lo que pasa que el señor Rajoy no no dirige un equipo en el que las responsabilidades sea suman nunca sean asumido por tanto me temo que esta vez igual pasa lo mismo

Voz 0958 16:31 bueno yo creo que sí está sentenciado que está esperando el momento para para

Voz 22 16:35 destituirlo estaba pensando Si este recochineo final como le llama Lucía no tiene que ver con que efectivamente su cabeza ya que entre otras

Voz 0958 16:43 porque les guste ni porque crean que lo ha hecho mal sino porque quiere porque van a tener en van a intentar cortar las responsabilidades políticas en el director general sin subir sin sin hablar del ministro de Interior idea ministro de fin de mes esto de Fomento no porque yo creo que lo que ha sucedido estos días rompe de nuevo como rompió con el Prestige y con tantas cosas el mito el mito de que la derecha administra mejor que la izquierda como sería un hito decir que la izquierda administra mejor que la que la derecha no hay equipos que administran bien ya hay equipos que administra mal no este es un equipo técnicamente muy malo durante mucho tiempo en estas tertulias hablamos de sectarismo hablamos de ideología hablamos de otro tipo de cosas cuando a la digamos al partido de poder au al partido de la oposición pero es que este equipo es un equipo técnicamente muy malo y además les ha ocurrido la desgracia no que es que existe la hemeroteca es decir o podrían haber mirado hacia otro lado haber hecho cualquier cualquier maniobra de distracción sino fuese porque todos hemos visto y hemos oído las palabras de Rajoy en ya no me acuerdo en qué año

Voz 22 17:49 el año nueve cuando leí cuando lo mismo

Voz 0958 17:52 como le ocurrió al partido al Partido Socialista cuando uno en cuando uno tiene ese precedente no puede mirar es OP nada de eso so pena de escándalo como es el caso de los que estaban los entre los que estaban allí el el otro día aire todo el mundo no

Voz 4 18:08 Enric

Voz 0568 18:10 yo creo que en lo que está ocurriendo es que el después de unos meses obsesivos no que el foco ha estado absolutamente centrado en un en un punto guía sobre todos cuál es la cuestión de Cataluña bueno pues el foco se vuelve a abrir vuelven a aparecer los problemas no

Voz 5 18:29 la vida lo de fondo y los programas sobrevenida

Voz 0568 18:31 todos como es el de el de la D nevada hay los problemas derivados pues desde de la buena gestión de la mala gestión en este caso de la mala gestión yo creo que en el año en este sentido pues estaba en misma mañana pues Rato comparece en el Congreso para dar cuentas o no ya veremos sobre su gestión económica es decir se está recuperando una agenda de más compleja con con otros temas sí eso probablemente no sea malo eh es decir las obsesiones siempre son perjudiciales para las personas en individual hay más parados las sociedades no y lo de la nevada bueno aquí se pone a prueba aquí yo creo en el comportamiento del servidor público un servidor público como propio nombre indica pues se debe al público se debe a la sociedad Se debe a los ciudadanos a el lenguaje es que no son admisibles es decir cualquier equipo de gestión puede cometer un error eso eso es pleno servidor público ese esa idea que en algunos países está fuertemente enraizada en España todavía tiene dificultades si no tuviese dificultades determinados lenguajes no no no los emplea

Voz 1727 19:46 ah y además la suele puede cuestión profunda

Voz 4 19:48 Tura y la asunción de responsabilidades no

Voz 1727 19:51 sería tan dramática es decir comete un error cómodo como tú decías Enric forma parte forma parte de la actuación humana pero a continuación si tiene una responsabilidad pública

Voz 5 20:03 es que está cuando emerge

Voz 0568 20:06 en estas situaciones insisto lo que emerge en el fondo es hay un problema de cultura política exactamente cuál es la cultura de unos de los de los altos directivos del Estado cuál es a quién sirven al público en su partido Asimismo se esta es la cuestión

Voz 0958 20:25 hay una reflexión que deberíamos hacer a mí yo estoy siguiendo muy de cerca porque me interesa mucho lo que ocurre en un país como Gran Bretaña en estos momentos no incremente un país donde no hay paro practicamente en estos momentos las condiciones macroeconómicas de ese país funcionan más o menos bien no ir de alguna manera hacía reflexionaba sobre la comparación con con España no en donde el las las cifras macroeconómicas van mejorando van mejorando pero los ciudadanos tienen la tenemos la sensación de que las cosas no funciona de que las cosas han dejó de funcionar en fue por ejemplo yo seguido durante todas las navidades lo que está sucede viendo en la sanidad pública al Madrid en muchos en muchos hospitales que están malos de infraestructura Hort de infraestructuras bajo el de personal las urgencias no funciona no sé qué decir y tienes la sensación de que cuando cuando llegan momentos de cierta tensión como ha pasado con la con la con la nevada como pan esa cuando hay una epidemia de gripe como la que tenemos ahora y otras como las cosas no funcionan las cosas no funcionan es porque técnicamente los que nos gobiernan son muy mal

Voz 1727 21:41 es muy importante poner el acento en eso es gestión Gestoso de equipos y gestión de recursos

Voz 0958 21:47 es muy malos que a veces con los mismos recursos

Voz 1727 21:49 los resultados de diferentes y a veces es cuestión de dinero pero no siempre es cuestión de dinero a veces es cuestión de pura pura gestión por la que hay que responde dices Joaquín que

Voz 4 22:03 son técnicamente muy malos

Voz 1321 22:07 bueno

Voz 4 22:08 yo creo que el el conflicto el problema es que ellos asimismo se consideran muy bueno

Voz 0027 22:13 a vivir

Voz 4 22:15 hay una una cierta idea en en este Gobierno como lo había en el anterior en general en los gobiernos de Rajoy de que sumó su condición de altos funcionarios del Estado les capacita y les convierte en personas más cualificadas y más capacitadas para casi todo esa es la razón fundamental por la que no se admiten los errores esa es la razón por la que el señor Rajoy le hemos oído estos días inmediatamente que la nevada puso en jaque a la ministra Magdalena Álvarez la descalifico por completo porque no la consideraba digna de ocupar un ministerio

Voz 0958 22:56 era alta funcionaria es si se hace una década

Voz 4 22:59 en el fondo si tú escuchas las cosas que se decían en el Partido Popular de la ministra cosas que no se han dicho en esta crisis por cierto el ministro de Fomento por parte de la oposición lo que lo que venía a decir es que Magdalena Álvarez no merecía ser ministra porque no estaba capacitada para ser ministra la idea

Voz 1321 23:17 qué tienen ahí yo creo que ahí en en en el equipo de Mariano Rajoy eh

Voz 4 23:26 el equipo es su número dos la vicepresidenta la idea que tienen es nosotros somos personas cualificadas que mediante una oposición hemos llegado a donde hemos llegado y por tanto merecemos estar aquí porque somos los mejores en lo nuestro es verdad

Voz 1321 23:41 que durante que ha vivido muchas crisis se porque

Voz 4 23:47 si repasamos la incapacidad de este Gobierno para hacer frente a las sucesivas crisis que han venido podía podríamos buscar muchos temas y

Voz 1321 23:57 el ébola

Voz 4 23:58 hasta la crisis de Bankia acordaros de que estuvo durante una semana que el cadáver encima de la mesa gravemente que es tardaron meses en asumir que seguramente tenían que pedir el rescate y muchas otras cosas no

Voz 1727 24:12 que no es la primera vez que estoy

Voz 0958 24:15 dije empezando por el presidente

Voz 1727 24:17 yo soy de todas maneras una perversión en el debate a propósito del gobierno al PP a propósito también de lo que está pasando en Cataluña como si la elección la investidura fuera un fin en sí mismo uno es elegido para mejorar la vida de las personas de tu comunidad Éste es el objeto el objetivo de cualquier gobierno y es por eso por lo que se debe juzgar el trabajo de quiénes están ahí ese es el objetivo y eso es la democracia es un instrumento no es un objetivo en sí mismos fueron los llevaría muy lejos el adagio por ese es el debate

Voz 4 24:49 en este momento y en España no sólo hay que preguntarse para qué

Voz 1727 24:52 quiere gobernar el Gobierno sino para que quiere ser la oposición por ejemplo por ejemplo es decir estar en la vida pública es un instrumento para mejorar la vida de las personas eso es una lección eso es que los gobiernos siguen Parés y la y la oposición sirve para fiscalizar y ofrecer una alternativa no sé yo si sin este comienzo de de del año dos mil ocho estamos viendo claro todo esto que describimos en teoría chulas no hay veinticinco ocho veinticinco en Canarias vamos al Congreso de los Diputados Eva Vega han llegado ya a sus señorías

Voz 0605 25:22 qué tal Pepa así aquí ahora mismo vemos a Rodrigo Rato sentado ya en la mesa junto a la presidenta de la Comisión Ana Oramas él ha llegado con un gesto tranquilo vestido con un traje oscuro y corbata granate y como decimos de momento hablando con Ana Oramas ha llegado con un escolta y con más presencia inicial de la que estamos acostumbrados en los alrededores del Congreso y ahora mismo lo que se ve es una nube de fotógrafos y cámaras enfocando a Rodrigo Rato que como decimos tranquilo gesto serio hablando con la con

Voz 1727 25:51 presidenta con Ana Oramas Pepa Bueno pues volvemos gracias se va a esa comisión parlamentaria a las nueve y media en punto que es cuando está previsto que comience la comparecencia de Rato

Voz 23 26:18 con sólo un clic y dos de la tarde la una en Canarias puede recorrer el mundo es incluso hasta llegar a el lugar exacto supervivientes en el momento justo el momento

Voz 3 26:31 en un después de muchas acceder a la información en directo Campos el juez Eloy Velasco tiene indica Gil e inmediata hagan a la calle aquí en Washington para decir no ahora El modo es donde está astur

Voz 24 26:44 de lunes a viernes a las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 1727 27:57 te acuerdas de de tus padres

Voz 26 27:59 acción se había convertido en un gimnasio pues que nos pasa igual que a otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades hasta el veinticinco de enero vena dice

Voz 24 28:14 frotar las más información en Ikea punto es set dos el su ha sido al dentista Sanitas come lo sabe sintiéndose bueno pues por eso

Voz 27 28:22 qué puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga sí

Voz 5 28:25 me has te financien sin intereses mira

Voz 27 28:27 así que han claro claros Se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas como allí

Voz 7 28:31 Tito equipan las únicas dentales de Sanitas fue la primera consultas gratis y empieza el año cuidando tu sonrisa

Voz 28 28:37 hola soy tu motor espero que conozcas la oferta dinero de Ford con la que me puedes cambiar el aceite y el filtro motor creativo por sólo setenta y nueve euros porque a medida que mis piezas lo ubicando me voy notando con más fuerza quizá no te descuenta pero cuando el aceite está limpio me mantengo más joven y saludable con el cambio de año cambia el aceite

Voz 2 28:54 sólo este mes en Fort el cambio de aceite y filtro motos gracias

Voz 4 28:57 sale por setenta y nueve euros

Voz 24 28:59 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa

Voz 1727 29:05 un minuto falta Joaquín para que escuchemos al autor del milagro económico español os acordáis que le llamaban así durante tantos años aunque es más desenfadado y dijo el milagroso pidió unidad sí sí sí nos acordamos de todo el problema que tenemos buena memoria y que además todo es muy reciente parece que hubiera pasado mucho tiempo pero todos muy reciente un minuto de decía que falta para que le escuchemos hablar en el Congreso en la comisión parlamentaria en la que debe explicar su versión de la crisis financiera claro que Rato está metido en tantos procesos judiciales que tienen que ver justo con sugestión que no sé que va a contar hoy

Voz 0958 29:40 tampoco y no tengo ni idea no porque me lo lo que estáis diciendo es que va a hacer una una especie de intervención cronológica que dice remitirá es si es así primero a su presencia en el ministerio luego al Fondo Monetario al final en la en la en las cajas de ahorro no lo sé lo que sería interesante es no solamente en relación con lo que sucede hoy sino con lo que está sucediendo en una comisión de investigación por cierto hasta el momento casi clandestina decir hoy reculó y recuperamos la frescura porque están Rato y se anuncia que van a estar de no seguir qué día

Voz 5 30:15 parece que si Salgado Salgado pero lo que es

Voz 0958 30:18 lo que sería signifique muy significativo como ocurrió en la comisión de investigación que se hizo en Estados Unidos para hablar de la crisis financiera y de lo que ha ocurrido es que de aquí salgan esa que saquemos una cartografía un mapa de cuánto ha costado

Voz 4 30:31 no

Voz 0958 30:31 porque no sé si os dais cuenta que no siempre está aún manejando datos heterogéneos primero lo que costó en califica en capitalización lo que es lo que nos llegó de Europa y tal pero nada no incorporan los avales que el Estado ha estado dando durante todo este tiempo y las garantías a bancos y cajas

Voz 5 30:50 desfondó garantías sabemos no sabemos

Voz 0958 30:53 en qué ha consistido toda esa liquidez ni liquidez ilimitada casi a precio cero en del Banco Central Europeo a la banca española cuanto compraron el cuanto compró el banco malo es decir de de de propiedades inmobiliarias de los bancos para sanear sus balances de todo eso tendremos que sacar una cifra esa cifra nos dirá se ha gastado en esta crisis financiera tanto por no sé qué porcentaje del Producto Interior Bruto cuanto damos por perdido es bueno esa es la segunda

Voz 1727 31:27 habríamos buscando estos datos que no escribimos

Voz 0958 31:29 mira es que es imposible encontrarlo no es decir y además yo he intentado hablar con distintos expertos que lo han hecho no son capaces de dar la horquilla de de porcentaje de Pipi que del producto interior bruto que puede haber costado es enorme no no no es científica no

Voz 0568 31:49 bueno yo creo que en la sesión de esta mañana pues se verá algo que estos días y este mes de enero pienso que es particularmente interesante de observar

Voz 0958 31:57 que es la T

Voz 0568 31:57 Tura de la oposición es decir cuál es la textura de la oposición antes hemos estado haciendo una descripción de unos problemas a los que se enfrenta el Gobierno y los problemas de gestión del Gobierno y un cierto decíamos está dificultad para el servicio público hay que ver

Voz 4 32:17 mire la textura oposición cuál eso sí porque hablemos mucho de de que tenemos un Gobierno ensimismado pero ojo con la oposición Lucía ojo con la oposición yo creo que la oposición está igual de ensimismada pero claro la responsabilidad yo creo en este caso pues es mucho mayor yo recuerdo Pepa aquello que decía el Partido Socialista y Ciudadanos Podemos de podemos legislar desde el Congreso estoy esperando que estos partidos aprueben algo en el Congreso

Voz 1321 32:48 le doy un proyecto de ley o en fin

Voz 4 32:51 sobre cualquier cosa me da igual el tema no es decir que hagan algo productivo en el Congreso quiere decir además de poner tweets y de ahí de hablar y de charlar y de ser muy ocurrentes a la hora de de de la sesión de control decir éste es el tema el tema es que ni el Gobierno gobierna ni hace política ni la oposición utiliza un instrumento que le dieron los españoles que fue una mayoría alternativa a la del Partido Popular no lo olvidemos que la tienen sino la quieren usar será su responsabilidad

Voz 0568 33:23 la oposición siempre hip pivota alrededor de un último punto que es la amenaza de la moción de censura no no no hay política de oposición sin ese factor lo cual no quiere decir que se tenga que realizar pero el hecho de que se pueda llevar a cabo ese es el el el factor de intimidación parlamentario que el Gobierno ha de tener en cuenta sin las si se me acumula muchos problemas si la si la oposición cogen fuerza al final me presentará la moción de censura la pregunta ahora pertinente habido una moción de censura recordemos presentó de los partidos que la podía presentar que fue Podemos en la en la pasada primavera antes del verano la cuestión es si en el horizonte de Pedro Sánchez que lleva una semana muy callado figura en estos momentos la moción de censura es la pregunta en el fondo si después de los acontecimientos de octubre la moción de censura forma parte del horizonte estratégico del Partido Socialista Obrero Español

Voz 4 34:21 bueno yo es que como no no sabemos exactamente dónde está el PSOE lo que hace cuando no sepamos y nos lo digan parece que hoy Pedro Sánchez para estar en el desayuno a reaparecer hoy la después de no sé cuánto tiempo desaparecido a ver a ver qué es exactamente lo que dice lo que nos ofrece que nos diga exactamente qué es lo que va a hacer el PSOE que es lo que está haciendo el PSOE o cuáles son los objetivos del Partido Socialista

Voz 1727 34:47 un Gobierno como éste que está muy noqueado en muchos aspectos que ha perdido algunas batallas muy importantes lo que no se adivina es siendo el momento histórico en fin muy propicio para eso la alternativa no es decir existe una alta

Voz 0958 35:03 proyecto de país de nadie

Voz 5 35:05 de de nadie está hablando hablando o empieza a hablar Rodrigo Rato

Voz 1832 35:10 buenos días a todos quiero agradecer a esta comisión de investigación sobre la crisis financiera la invitación a comparecer ante ella durante los dieciocho años es objeto desde el año dos mil he tenido distintas posiciones relacionadas con la situación económica nacional pero también internacional tanto en el sector público español como internacional y asimismo en el sector privado pretendo informarles a ustedes dividiendo cronológicamente mi intervención en tres partes primero del año dos mil al año dos mil cuatro segundo del año dos mil cuatro el año dos mil siete y en tercer lugar del dos mil diez a mayo de dos mil doce dos mil comenzó precisamente la segunda legislatura del Partido Popular en la que mantuve las responsabilidades de vicepresidente económico y ministro de Economía esos años coincidieron también con los primeros el Banco Central Europeo pero también con los primeros del Ecofin desde mil novecientos noventa y cinco la economía española empezaba a salir de una costosa crisis que había comenzado en mil novecientos noventa y dos con el fracaso del llamado Sistema Monetario Europeo durante los años noventa y seis a dos mil la economía española había disminuido notablemente sus distancias económicas y sociales con los países centrales de la Unión Europea al crecer consistentemente por encima de ellos reduciendo de manera sustantiva su tasa de paro su tasa de inflación su nivel de déficit público y todo ello le permitió entrar a España en el euro en su fundación como todos ustedes a la legislatura de los mil era pues una gran oportunidad como así fue de asentar a España en un crecimiento sostenible duradero e intenso en empleo la pertenencia al euro no sabría nuevas oportunidades mientras seguíamos siendo reciben diarios de abundantes fondos europeos esenciales para nuestra modernización después de los acuerdos que logramos en la cumbre de Berlín de mil novecientos noventa y nueve

Voz 1727 37:21 no sé si os llama la atención el el arranque este formato señores voy a hablar de esto no se de de lo que van a preguntar ustedes pero que sepan de antemano que el hijo los periodos de los que voy a hablar está obviando la primera legislatura de de Aznar la que

Voz 5 37:38 tuvo responsabilidades económicas también no sé si os llama la atención pero bueno esta mañana has hablado con con Ana Oramas la presidenta emoción y te ha justificado el formato elegido yo tengo otra versión yo creo que el formato elegido

Voz 4 37:51 pero para la comparecencia de Rato igual que formal

Voz 5 37:54 elegido para la comparecencia de Elena Salgado y los ministros que van a comparecer del Partido Socialista su formato que favorece al compareciente el plan estamos hablando no de un político quiero recordar Rodrigo Rato no ha hablado como si fuera un político y no es un político es decir Rodrigo Rato es una persona encausada en diversas causas

Voz 4 38:13 judicial bueno llegar a tiene una condena añadió creo que detrás de esto que está pasando ID una cosa que ha dicho Joaquín antes que es la semi clandestinidad esta comisión parlamentaria de investigación sobre el escándalo

Voz 5 38:25 el rescate bancario creo que lo que existe es una

Voz 4 38:27 el pacto implícito Partido Socialista Partido Popular para hacer lo más fácil posible estos malos tragos que tienen que pasar en la comisión sus personas claro hay una diferencia que es que este señor que está compareciendo ahora es una persona primero que ya está condenada por la Audiencia a varios años de cárcel que está pendiente de que el Supremo un diga así que ratificó la sentencia y por tanto si entra o no en prisión próximamente y además tiene varias causas pendientes no solo la de la salida a Bolsa de Bankia sus propios negocios de sus patrimonio propio patrimonio venga es decir que permitir en mi opinión que permitir el Congreso que este señor comparezca como si fuera un ministro del Gobierno haciendo una un ex curso político un discurso político al que luego responden los portavoces de la oposición a mí no me parece que sea adecuado

Voz 0568 39:20 es que hay hay un factor escenográfico guías se ha visto en otras comisiones ese tipo que es que es profundamente equívoco es decir la tiene el Parlamento español se hacen comisiones de investigación seguramente pensando en esas comisiones de investigación Norteamérica

Voz 5 39:37 no vamos a entrar a fondo muy bien

Voz 0568 39:40 pero en fin pensemos como son las comisiones de investigación en el Parlamento norteamericana en el Congreso la exclusión de quiere

Voz 1727 39:48 comparecientes es sienta abajo

Voz 5 39:51 bueno hay una mesa ustedes que es la la

Voz 0568 39:54 la comisión que le convoca que preside el compareciente comparecientes están sentados en una mesa enfrente en una situado en un era un punto jerárquico inferior ustedes han sido convocados aquí a hablar aquí es al revés el compareciente preside de los que están abajo son los que teóricamente le han pedido

Voz 1727 40:15 incluso el formato interrogatorio incluso en el formato interrogatorio por cierto que mencionabas Lucía Méndez a Pedro Sánchez acaba de anunciar su plan para crear dos impuestos y gobernada aclaro dos impuestos específicos lo que sostener el sistema de pensiones y uno de esos impuestos es a la banca

Voz 29 40:35 les anuncio que vamos a proponer una financiar la creación de dos nuevos impuestos el primero el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de las

Voz 5 40:55 nunca nuestro país es justo que ahora la banca allí

Voz 29 40:57 desde a sostener el sistema público de pensiones limpiar esto

Voz 1727 41:01 los articula Joaquín

Voz 0958 41:04 es muy difícil porque el impuesto de transacciones financieras está atascado

Voz 22 41:09 el Parlamento Europeo llevamos hablando de él no sé cuánto tiempo desde el ocho todos los años es decir muy alto la tasa Tobin a andar pero desde luego no estafas y además tengo la tengo cierta información sobre ello porque hay

Voz 0958 41:23 algún eurodiputado eurodiputada española que está muy interesada en eso y le pregunta de vez en cuando al comisario Moscovici que es lo que va qué es lo que va a ocurrir no y luego tiene que hay que especificar una cosa Pedro Sánchez el Elder el déficit de la Seguridad Social con el que hay que pagar las pensiones no es el mismo cada año no es el mismo en hay años en que es más alto y años en que el mar bajo entonces vamos a ver cómo ha de Cuba esos dos impuestos finalistas a la situación de cada año habrá que cambiar es impuesto en los presupuestos

Voz 22 41:56 de cada año claro ajustarlo a la realidad económica ajustado a la realidad económica ahora lo hay lo ha hecho en un momento

Voz 0958 42:03 me en verdaderamente importante la noticia que mostrado ayer

Voz 22 42:07 todos de que el el la Seguridad social

Voz 0958 42:10 ahí va a pedir quince mil son quince mil

Voz 22 42:13 yo me si de crédito a lo alto

Voz 0958 42:16 al Tesoro significa que ese crédito lo van a pagar nuestros hijos fíjate qué paradoja más enorme para

Voz 22 42:24 dar las pensiones de hoy nuestros hijos van a tener que pagar los créditos que dos hijos quiere es decir los que no encuentra

Voz 5 42:30 el empleo de ninguna manera se encuentran es precario

Voz 0958 42:33 las siguientes generaciones es decir que además de la situación de que están ahora se el Reino de España se endeuda con una con unas cantidades que van a tener que pagar en el futuro iban a tener que pagar esas generaciones

Voz 1727 42:45 plan para crear dos impuestos específicos con los que sostener el sistema de pensiones uno de esos impuestos a la banca es lo que está proponiendo ahora mismo Pedro Sánchez es el titular que tenemos no sabemos

Voz 4 42:56 te lo has en su programa electoral lo va a proponer en el Congreso es decir exactamente qué es lo que te aparte de decirlo y que está bien pero como eso cómo se va a articular

Voz 0958 43:07 tras la lamentaron que Berger tiene que dar muchísimo más detalles que que eso que tenemos en estos momentos

Voz 4 43:13 la sabes lo que sabes lo que pasará la sensación esas una sensación que está muy generalizada también en los partidos políticos que los partidos políticos están permanentemente en en periodo electoral

Voz 5 43:26 desde el año quince y desde las elecciones de él

Voz 4 43:29 desde el veinte de diciembre del año quince esto

Voz 5 43:31 vamos en el daño dieciocho personas parar

Voz 4 43:34 al que llegamos desde las

Voz 1727 43:37 europeas que nos pusieron ya os

Voz 4 43:40 a cuatro años permanentes sin parar una campaña electoral permanente y además creo que además sumamente mediatizados exiliados exclusivamente por las encuestas que se han convertido directamente

Voz 5 43:52 en un fin en sí mismo me parece que son muy

Voz 4 43:54 de tal manera que todas las semanas hay alguna encuesta los partidos reaccionan en su actividad a esa encuesta

Voz 0958 44:01 de cuenta corriente como todos ustedes saben

Voz 22 44:03 llegó a superar el nueve por ciento del Producto Interior Bruto sí es compareciendo Rodrigo Braña hablando del liderando el primero del déficit

Voz 1727 44:15 sin que todavía podamos cuantificar con alguien al comienzo de esta mesa del análisis hoy sin saber exactamente cuánta parte del déficit es imputable a lo que hemos vivido y cuánto PIB exactamente ha llevado por delante la crisis que empezó con esas dos burbujas la del crédito y la inmobiliaria que crecieron como la espuma bajo su mandato precisamente por cierto sobre los periodos de tiempo a los que se va a referir que ha dejado fuera de fuera de su intención de hablar ha dejado fuera el periodo Fondo Monetario Internacional

Voz 0958 44:47 que sí que son daño me parece que ha dicho que no ha hecho un salto y no ha dicho nada del año dos mil dos mil cuatro dos mil siete o eso me ha parecido

Voz 22 44:57 es decir que se va a centrar en su labor aquí dentro debe apuntar algo

Voz 1727 45:02 lo más en desde ese desayuno informativo en el que está Pedro Sánchez anunciándose doble impuesto finalista para las pensiones intención debatirlo estos meses con la sociedad impulsarlo en el Congreso a partir del mes de junio vamos a hacer una pausa volvemos enseguida

Voz 1727 49:26 bueno diez minutos para las diez de la mañana para las nueve en Canarias Eva Vega que está diciendo Rodri

Voz 5 49:33 los ratones Pepa pues de momento se puede

Voz 0605 49:35 en su discurso como un discurso bastante denso para que la gente lo entienda demasiado en lo económico podemos decir que está lavando la tapa e del gobierno del Partido Popular con José María Aznar cuando él era ministro ir dice luego concluye que todas las reformas abandonaron después con el Gobierno del PSOE como hemos metido contando

Voz 1727 49:56 a divide dos partes

Voz 0605 49:58 dentro estamos en la parte en la que él era ministro de Economía en el año noventa y seis Si dos mil cuatro habla de la legislatura del año dos mil que fue una gran oportunidad para la creación de empleo en España por la entrada en el euro pero había que controlar el déficit público inflación entre otras entre otros ámbitos cita reforma de la época como la laboral la reforma energética el Plan Hidrológico Nacional y la reforma educativa reformas que que alaba destaca también que el sistema financiero de la época se robustecer con la independencia del Banco de España con acuerdos políticos que evitaban la politización del Banco de España pero que todo esto Pepa se abandono

Voz 5 50:36 después no pretende es Rodrigo Rato presentarse a las elecciones acaso ha ido el Congreso de los Diputados a decir que su Gobierno Areal Congreso porque el Congreso sea birlo promotor Ramos

Voz 0958 50:47 la compañera ansiedad hecho alguna mención a la política de privatizaciones en ese año que pasó con Telefónica con Repsol Tabacalera Endesa etcétera etcétera y a quién y cómo se cambió el sector público por un sector privado gubernamental no ha dicho

Voz 5 51:02 habrá de momento no se ha referido eso pero seguimos a la burbuja inmobiliaria hemos ligado a la burbuja inmobiliaria tampoco estoy muy importante estamos de momento el Ventana

Voz 1727 51:12 el lo que hicimos bien entrecomilla lo que hicimos Eva no tiene límite de tiempo sí

Voz 0605 51:17 no no tiene límite de tiempo puede salvar todo lo que quiere el comparece

Voz 1727 51:20 qué puede pasar minuto a minuto las pieles

Voz 5 51:23 los lo que se había formatos quiero decíamos antes que ser hombres es el escándalo reciente preside y acabará exigiendo responsabilidades porque tiene tiene es decir

Voz 4 51:33 el señor Rato está compareciendo con las mismas normas con las que comparece el presidente del Gobierno y los ministros del Gobierno en las comisiones del Congreso hoy en el pleno del Congreso es decir esto es lo que no se entiende bajo ningún concepto que el Congreso haya permitido eso por cierto creo que Ciudadanos votó en contra de este formato de comparecencia pero fue el único es decir el resto estaban de acuerdo pero es que a mí me parece una vergüenza no

Voz 5 51:57 pues tenemos una noticia reúne el viernes al grupo

Voz 1727 52:01 notario de Junts per Cataluña

Voz 5 52:04 en Bruselas se realizó eh que es donde está claro donde los varones que es donde estaban

Voz 0958 52:11 Girona como usted es decir eh

Voz 1727 52:13 la reunión me imagino que para hablar de la constitución del Parlament que está prevista para el día diecisiete como como sabéis es algo muy serio es el lugar donde están los elegidos por los catalanes de dónde debe salir en teoría investido un presidente que gestione

Voz 1321 52:31 el día a día la vida de

Voz 1727 52:33 de las personas que es el el objetivo de un Gobierno es verdad que se presta casi casi casi a chiste la situación porque porque en fin convive en la crónica de sucesos con la crónica política con las gracietas en en en las redes sociales no increíblemente convive todo eso en una comunidad que vive en la incertidumbre desde hace mucho tiempo y que ayer cuando estuvimos hablando con el portavoz de de Esquerra Republicana daba la impresión de que pretenden volver a la casilla de salida volver como si no hubiera pasado el tiempo que ha pasado como si desde el mes de septiembre está hoy nada hubiera ocurrido en este país en este país incluyo Cataluña Enric