Hoy por Hoy (09/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias Rodrigo Rato comparecen desde hace media hora en la comisión de investigación del Congreso que estudia la gestión que se hizo de la crisis financiera en España el ex ministro ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia está desgranando de modo cronológico su tarea en esos cargos Rato alaba la gestión económica de los gobiernos de Aznar en los que fue ministro volvemos al Congreso Eva adelante

Voz 0605 00:37 en un repaso cronológico sí de su etapa como político y banquero Rodrigo Rato ha hablado ya de su fase como ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar las reformas emprendidas en la época favorecieron la creación de empleo y la mejora económica de España pero todas esas reformas abandonaron después en los años siguientes según Rodrigo Rato

Voz 1832 00:57 cuanto a finales del año dos mil tres era necesario para continuar el ciclo avanzar en reformas estructurales como el Plan Hidrológico la reforma educativa reformas del sector financiero sobre todo las cajas quiero decir como todos ustedes saben que lamentablemente todas estas reformas fueron abandonadas no se llevaron a cabo

Voz 0605 01:17 de momento sobre la burbuja inmobiliaria ha dicho que la relación crédito PIB pasó del ciento veinte al doscientos por cien habla ahora Rato de su etapa como presidente de Caja Madrid lo escuchamos

sativa pero tanto las dos alternativas que quedaban era el mercado de capitales o la nacionalización

del congreso del pasado Rodrigo Rato hablar Rajoy en Madrid en un foro económico

Voz 2 01:42 días buenos días del presente ha sido sorpresa

Voz 5 01:45 entre del Gobierno ha intervenido en el Spain Investors Day que reúne en la capital a políticos empresarios e inversores ha asegurado que espera que pronto se forma un Gobierno en Cataluña que acate la ley con la ayuda técnica de José María Sendra informa María Jesús Güemes

Voz 6 01:56 si Rajoy ha dicho que las perspectivas económicas son prometedoras aunque la situación de Cataluña genera incertidumbre para el todo está pendiente de Ramón de la formación del Goddard

tras las elecciones catalanas del veintiuno de diciembre esperamos que se pueda formar pronto un gobierno que acate el orden constitucional y el Estado

Voz 7 02:14 de derecho la situación política oro

analicen si como espero esto sucede así el crecimiento podría ser muy superior a las previsiones actuales probablemente similar a las cifras de los últimos años

Voz 0605 02:27 el presidente ha comentado además que el secesionismo es una

Voz 6 02:30 forma de populismo que hay que combatir ya ha defendido que el ciento cincuenta y cinco fue una respuesta legal democrática políticamente

Voz 5 02:36 sable y Pedro Sánchez también ha intervenido en un acto en Madrid el líder del PSOE ha propuesto dos impuestos uno a la banca y otro a las transacciones financieras para financiar de ese modo las pensiones

el primero el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones

Voz 1275 03:09 es el Madrid en Madrid el Gobierno de Cifuentes va a dar luz verde a esta mañana el Acuerdo Sectorial de Educación alcanzado el pasado mes de junio con los sindicatos que representan a los docentes madrileños con siete meses de retraso al Ejecutivo regional Lole quedara otra que finalmente rubricar este acuerdo después de que UGT y Comisiones Obreras no aceptaran como condición previa firmar otro pacto el acuerdo educativo que sigue encallado Teresa ajustados portavoz de UGT

Voz 9 03:32 sí queremos dejar claro es que la firma de este acuerdo sectorial eh que desde UGT sabemos que suponen una mejora la escuela pública y una recuperación de derechos de de los docentes lo que sí queremos dejar claro es que la supone un cheque en blanco para el acuerdo educativo que quiere llevar a cabo la Comunidad de Madrid estamos dispuestos a sentarnos a negociar como no puede ser de otra manera pero no supone un cheque en blanco para el acuerdo

Voz 1275 04:05 nacida el lunes de la semana que viene en la Mesa de la Asamblea debe decidir si Esperanza Aguirre Ignacio González y Manuel Moix antiguo fiscal jefe de Madrid serán llamados a declarar en la comisión de corrupción de la Asamblea que va a seguir

Voz 10 04:15 sus trabajos a pesar de la espantada del PP la presidenta

Voz 1275 04:17 la Comisión Dolores González Pastor de Ciudadanos ha dicho en la Ser en La Ventana de Madrid que el partido de Cifuentes sólo busca excusas

Voz 11 04:24 es que los ataques a la Comisión empezaron antes incluso que la conclusión adelantara si ansias de todo tipo han sido europeos en unos inicios administrativos jurídicos y al final ha acabado siendo un boicot efectivamente somos nosotros tarea que siguieran participando pero si no lo quiere hacer sus motivos tendrá pero restar credibilidad en absoluto

Voz 1275 04:47 a partir de las dos de la tarde se espera nieve a partir de mil metros lluvia en el resto de la región hasta ahora están abiertas todas las carreteras de la Comunidad dos grados en Gran Vía

cuerda en lo que decía Kipling sobre la impone

dura del éxito y el fracaso

Voz 14 05:26 dura del éxito y el fracaso recuerdan pues no tienen nada que ver con Rodrigo Rato

a este a mí Rodrigo Rato no es que me parezca bien es que me entusiasma me parece una persona extraordinaria desde el punto de vista político como economista es amigo personal y creo que podría presidir de una manera imposible mejor la caja además

Voz 10 05:54 Ello nuestras sedes de sal al control Saúde obligamos a la gente que está abusando ha dicho

que la salida al mercado de Bankia era un punto de referencia de la economía española y el sector bancario español y permítame que no sé si con modestia o sin ella les diga que yo coincido que

Voz 19 07:39 a él para cree que tienen toda toda la gaditana

Voz 14 07:48 Raúl Del Bosque muy buenos días muy buenos días estoy aquí con el tuit de director de la DGT que dice que ya estaba ahí Sevilla es una ciudad preciosa

Voz 3 07:57 es verdad que claro hombre hilo eh pero yo estaba trabajando porque el Sevilla tiene un color especial hace vamos con cinco motivos para seguir viviendo motivo no

Voz 14 08:08 los jóvenes españoles cada vez están mal decía

Voz 3 08:11 debido emborracha

Voz 10 08:16 Oña

Voz 20 08:17 Valle salido a nuestro es porque es en España el precio del alcohol es de los más baratos de Europa hablaremos de ello con nuestros cronistas de la realidad Nacho Carretero y Sergio del Molino

Voz 3 10:38 nueve de enero sobre el mundo moderno en el que vivimos

Voz 14 10:43 están tantas amenazas se de las que no somos conscientes que yo que no sé si es bueno que contemos esto pero vamos a hacer ayer los abogados británicos celebraban lo que ellos califican como él

Voz 3 10:54 tipos de huevos de Slater en Gore no lo celebraban precisamente emprendían qué día es el día del descendido cuando viene la mayoría de la gente una masa de gente invade sus despachos pidiendo de su pareja no sé si es día nueve y usted nuestras para enhorabuena Bravo cansamos de buen camino hacia el divorcio mucha gente después de la idea dos motivos no unos la presión familiar será la tensión económica si treinte siete por cien de y que dicen que quería mente de malestar que produce ganas de devolución viene de la economía otro dato que parece mucho más abajo este hablamos del lo que veintisiete por ciento confiesa que para sido infieles a su pareja la Navidad en yo creo que en el año entero veintisiete veintisiete que a mí me parece mucho no bueno tiene por contra in setenta y dos por ciento de la gente y Delia donde podría ser abanderada de dialogar yo a ver el el el vaso

Voz 14 11:58 buenos días supera usted ocho ha llegado el día nueve sin separarse enhorabuena ya las posibilidades la estadística dice que las cada día el desaparecen en fin diez y doce una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 36 16:54 yo creo que ellas ha despertado se semana pasada hubo alguien problemilla pero ya está aquí está bien hecho creo que existe que Nacho Carretero buenos días qué tal buenos días Sergio

Voz 14 17:05 el Molino muy buenos días muy buenos días felices y cómo estamos Sergio

Voz 7 17:09 yo estoy yo estoy muy mal estoy casi tan mal como estaba Nacho Carretero las

Voz 14 17:14 pero a diferencia de otro

Voz 7 17:16 los hacerlo señaló he venido a la emisora me he arrastrado

Voz 14 17:19 está la emisora porque creo mucho en este proyecto en este programa son dos de los mejores cronistas del país pero no podemos hablar también de su

Voz 36 17:26 la talla moral

Voz 14 17:30 si esta media España enferma y además este año el virus es muy duros a la gente lleva semanas y semanas yo conozco gente lleva meses con el que no se deshace

Voz 3 17:41 yo yo lo arrastra El Larguero presté a quién jefes hay que ver todo esto de Europa Pablo sufre los ingleses también

Voz 37 17:50 según escuche no sé cuánto tendrá de pero que hubo una mutación del virus de la gripe en el último momento la vacuna para gente mayor etcétera no está siendo nada efectivo y a la gente está afectando montó no sólo yo hay de verdad o leyenda

Voz 7 18:04 pero es que está todo el mundo KO si las urgencias colapsadas y todo esperas de ocho horas a los hospitales una oralidad lo que ha pasado estas Navidades

Voz 14 18:10 esa es cosa que ya sólo me informo por Twitter presentado como uno está ahí la cosa yo no no pero es que estaba leyendo un rato el tuiteó el director de la DGT hablando de de Sevilla David una nevada pero estábamos en Sevilla que es una ciudad preciosa alguien tiene razones quedarse

Voz 37 18:33 era el derbi hombre era el Sevilla Betis

Voz 14 18:35 la perdió el equipo de Star

Voz 7 18:39 de Sevilla por responsabilidad claro lo tenían Cuixart

Voz 14 18:41 en día por ciento vosotros qué tenéis esa esa mirada de ese abanico multicolor en los ojos que os permite leer y radiografiar la realidad como científicos aunque generada vosotros habéis sido últimamente al banco

Voz 7 18:56 pues procuro evitarlo todo lo que puedo la verdad intento de eso cada vez que tengo que hacer algún trámite que me piden porque como se autónomo de vez en cuando tengo que ir a sellar algún papel o algo intento escaquearme todo lo que puedo de ir al banco porque es una de las cosas que más me desagrada nacer en general los trámites no pero ir al banco y además lo intentó evitarlo mucho

Voz 14 19:15 pues sí el problema sino vas nada no no te verás afectado problemas que yo creo que el banco ahora trata de evitar si no

Voz 37 19:22 de hecho yo la última vez que fui al banco me dijeron que

Voz 3 19:25 que hasta siempre porque aquí

Voz 37 19:29 cecina se va a convertir en digital no hay Babe oficinas y bueno me de unos abrazos con la gente que viene a esta acción

Voz 14 19:35 es que los últimos datos nos dicen que la banca española afronta dos mil dieciocho con ochenta y cinco mil empleados menos y dieciocho mil oficinas cerradas y eso nos hace preguntarnos por por por cómo puede afectar medidas que van sucediéndose aquí no prestamos demasiada atención más allá de los datos terribles mucha gente que ha perdido su empleo o esa capacidad económica que pierden algunos tonos cuando es aparecer la entidad bancaria de de su localidad es preguntábamos por cómo afecta la vida pareciera digo parecieran seguida vamos a hablar con un especialista con un experto que el mundo se prepara para un cambio en la economía que tiene que ver con el Bloc Chain que tiene que ver con grandes entidades como Amazon como Well convertidas en grandes bancos que nos van a financiar las compras sobre estas estas plataformas más para las que Amazon decida prestarnos dinero para que compremos en Amazon y que vemos sus películas sigue con su sus cosas parece que el mundo se dirige hacia eso pero eso no ha llegado todavía mientras que los bancos ya están en esa trinchera

Voz 3 20:37 eh o retirada en esa retirando estamos

Voz 14 20:40 como en un impasse entre porque ir al bancos está admitiendo un verdadero suplicio dinero

Voz 37 20:44 son resopla eh

Voz 3 20:45 sí sí yo a decir una cosa yo yo tengo cajero fobia entonces yo voy cada ves al al banco nervio piense que va a gastar nunca entre muy chulo porque me cuentas siempre está mal estado pero miras no hubieras asalto desea conocer el saldo no jamás jamás evitarlo y besarse besarse el saldo las otras cosas pero yo creo que lo que hay que hacer en el banco es que la gente que sigue trabajando es personada como nosotros entonces tener un buen trazo con ellos porque es también está atrapado en una situación ellos no son culpables de la grado

Voz 37 21:27 a hay que elegir bien el sucursal y que hay que es como tú pero yo creo que estás báculo tendencia que los bancos pinten menos o ya no sean intermediarios en España no va a ser mal recibida por lo que ha pasado los últimos años y por la percepción que tiene la gente de los bancos todo lo que sea quítame el Banco de enmedio no creo que a la gente les disguste la noticia

Voz 14 21:48 recuerdan que ahora mismo estamos esperando el final de su comparecencia cronológica sobre lo que ocurrió a su juicio en estos momentos en el Congreso hasta compareciendo Rodrigo Rato precisamente con lo cual hemos creído oportuno hoy precisamente hablar de cómo ha cambiado nuestra relación con el banco porque no creemos que haya ido a mejor y no sabemos cuál va a ser el futuro esa relación y por eso hemos llamado José Ramón Sanchís que es doctor en Economía catedrático de la Universidad de Valencia José Ramón me buenos días

Voz 3 22:12 hola buenos días Ramón no José Ramón Joan Ramon perdón mil disculpas no pasa nada

Voz 14 22:18 estamos en lo cierto ha cambiado nuestra relación con el banco y no necesariamente a mejor

Voz 38 22:24 si te aunque es verdad también que hizo históricamente la banca española no se ha caracterizado por dar un buen trato a sus clientes tengamos en cuenta que si hablamos de reputación por ejemplo la banca española es la segunda de peor repunte que peor reputación tiene en Europa solamente superada por los barcos por los bancos irlandeses pero sí que es verdad que durante estos últimos años especialmente a raíz del comienzo de la crisis financiera en el dos mil ocho sí que ha habido una personalización no decir ha habido una mayor autonomía automatización del del sector bancario una mayor de espera personalización hablabais de de la reducción de importante del número de empleados de oficinas bancarias y eso evidentemente afecta a las relaciones personales entre el cliente y el y el y la persona que está el empleado de banca no

Voz 14 23:17 yo por poner ejemplos Joan por poner ejemplos concretos porque me muchos bancos muchas entidades sólo se puede sacar dinero hasta las once de la mañana

Voz 38 23:27 es un banco

Voz 14 23:27 es como si yo voy a la fruta la cuenta es como si hubiera frutería cenó aquí melones ahora hasta las ocho y cuarto de pues ya no ser vivo melones

Voz 38 23:36 sí sí sí sí no eres cliente y sin embargo te ves obligado a acudir a una oficina de un banco determinado por una gestión que has hecho con alguna administración pública te encuentras con que note van a Tendero que es mucho más difícil que te puedan atender eso es cierto sí que es verdad que el del trato no no es el más adecuado y luego ya si habláramos de temas de abusos a los clientes bancarios de las cláusulas suelo de las participaciones preferentes del abuso las comisiones de las hipotecas Muti divisa del tema de los desahucios que hay una gran cantidad de elementos que que sí que nos llevan a una conclusión muy clara no

Voz 14 24:13 sí pero más allá de los grandes escándalos que muchos ellos está en sede judicial y serán los jueces los jueces lo que determinen los que están determinando quién cometió el error no fueron los bancos hoy hablamos John algo mucho más sencillo de una percepción que supone para mucha gente una redacción que ha tenido una auténtica relación con el director de su banco con el director de la Oficina con el cajero al un dato muy personal muy cercano basado puramente la confianza parece como si ya no necesitamos de la confianza para relacionarnos con la gente que guarda con nuestro dinero

Voz 38 24:47 bueno yo yo creo que sí que hay una cantidad de gente todavía yo creo que este es un tema de cultura no de de de la población que que sigue confiando en el director o la directora de su sucursal eso creo que aún sigue existiendo a pesar de todos los procesos de de Internación del Inter de de aplicación de la de Internet de la redes sociales etcétera pero por todos lados sí que es verdad que que todo este este cambio en el comportamiento de los bancos está está afectando pensemos que hay una frase que me gusta decir que es que el cliente que acude a la oficina bancaria ya no es rentable para el banco si los bancos prefieren realizar grandes operaciones bancarias en los mercados financieros a nivel internacional que son los que realmente les generan dinero no en su cuenta de resultados el cliente ya no es la mayor parte del de ese cliente tradicional de la banca ya no es demasiado rentable para el banco por eso cierran tantas oficinas

Voz 14 25:44 y eso se traduce también

Voz 38 25:47 el trato hacia el cliente no y cada vez nos ponen más dificultades para acudir a la oficina realizar cualquier tipo de operación

Voz 14 25:54 que se la vida utilice el cajero auto

Voz 38 25:57 o a Tiko o venga a unas horas determinadas porque el resto del tiempo me voy a tener que dedicar a otro tipo de actividades que sí que realmente son rentables

Voz 14 26:04 el timón hay una gran parte de ellos son conscientes hay una gran grandísima parte ese país que o bien no está preparada para tener una relación digital con su banco es el teléfono móvil da por conocimientos o porque no le da la gana y por eso tienen banco precisamente y hay una gran parte que no tiene acceso decir que no tienen internet en casa o no tiene un teléfono inteligente y parece que esta gente estar fuera de la sociedad porque el banco no va a permitir que la gente tenga acceso a su propia cuenta

Voz 38 26:29 sí eso es lo que estaba diciendo antes que la cultura financiera todavía está muy arraigada en ese trato directo es verdad que el lo que llamamos la exclusión financiera no el hecho de que hay gente que se queda fuera de de los de los circuitos bancarios del funcionamiento de la banca se ha incrementado sobre todo durante estos últimos años yo creo a creo que hay un elemento muy importante que deberíamos tener en cuenta es que la la transformación del sector bancario y las medidas que sean tomado a raíz de la crisis financiera especialmente de concentración del sector a través de fusiones y lo que ha hecho ha sido la desaparición de una parte importante de lo que llamábamos la banca de proximidad para que no para que lo entiendan bien las cajas de ahorros las cajas de ahorros han desaparecido solamente quedan dos cajas de ahorros en todo el Estado español en la Comunidad Valenciana Caixa Ontinyent y Caixa Pollença en las Islas Baleares el resto de cajas de ahorros las que tenían problemas financieros

Voz 3 27:25 pero también las que las que no tenían problemas

Voz 38 27:27 deciros en diciembre del dos mil trece Se aprobó una ley de Cajas de ahorros fundaciones bancarias

Voz 3 27:32 pagas

Voz 38 27:33 que obligó ha obligado a que las cajas de ahorros se transformen en bancos privados las cajas de ahorros realizaban una función muy importante de banca de proximidad sí que ahí se veía ese trato muy directo con con el con el cliente la persona que acudía a la Caja de Ahorros estaba muy muy agusto conocía personalmente al al al director o la directora entonces es la desaparición de las cajas de ahorros creo que es un elemento muy importante que explica en gran medida este este yo que estamos analizando

Voz 3 28:03 no ganamos Sanchís doctor en Economía

Voz 14 28:05 con el versión Ence muchísimas gracias gracias a usted da noticia el día una de las noticias del día está en el Congreso desde las nueve y media comparece ahí Rodrigo Rato así que hasta ahí nos vamos iba Vega buenos días

Voz 0605 28:15 hola qué tal buenos días también está haciendo uno es simple

Voz 14 28:18 venga pero ya está respondiendo algunas de las preguntas Rodrigo

Voz 0605 28:21 el sí sí comienza ahora mismo el turno de preguntas con la diputada de ERC y podemos resumir de momento lo lo que a lo que ha contado Rato está echando muchos balones fuera incluso ha culpado al ministro Luis de Guindos Él dice que la instrucción

Voz 10 28:37 ha aportado incluso más luces que sombras lo escuchamos

Voz 1832 28:40 desde convocada ante el Congreso en julio del dos mil doce para hablar del tema BFA Bankia se han producido nuevos hechos que en mi opinión introducen más sombras que luces sobre lo sucedido me refiero desde luego la instrucción penal llevada a cabo en el juzgado de la Audiencia Nacional robado cuatro de la Audiencia

Voz 0605 28:59 incluso Tony el rato está diciendo que España cogió el rescate que ofrecieron el rescate bancario insinuando de este modo que España hubiera pedido el rescate completo

Voz 1832 29:09 en junio del dos mil doce España solicitó el único rescate que le ofrecieron un rescate bancario de cien mil millones de euros a cambio de un programa autorizado por la Comisión el BCE y el Fondo Monetario Internacional

Voz 0605 29:23 sobre la burbuja inmobiliario se ha referido a sólo a que la relación crédito PIB pasó del ciento veinte por cien al doscientos por cien Toni

Voz 14 29:34 pareciera muchísimas gracias navega redactora de Economía pendiente de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso y todo lo que ocurra lo trascendente de los Orán lo conocerán a la Cadena Ser parece no lo sé Sergio Nacho expuesta impresión pero que Rodrigo Leao al on en el ventilador

Voz 7 29:50 la empezando esparcir caca por todas partes y además va a aparecer que va a quedar a la gracias al final de la intervención y que es una cosa alucinante yo creo que nos falta también es pues una buena noticia eh

Voz 14 30:04 eh realmente no perdona es una extraordinaria noticia vamos a ese va a reducir el escarnio público esto que sea perdidos el escarnio es una cosa buenísima del SR voz en ellos en su propia de un beso entre ellos claro que sí

Voz 37 30:22 de todas formas él Se lo estará llevando a su terreno que es el terreno económico porque indudablemente este hombre sabe muchísimo de economía porque se está viendo a la gente diciendo este tipo ahora nos va a dar lecciones de economía bueno no puede darlas porque sabe muchísimo y precisamente ese conocimiento es el que le permitió presuntamente saquear lo que saqueo pero estos como negar el arte de unos atracadores de bancos de esta mal lo que hacen pero son buenísimos haciéndolo pues no me parece que se lo está llevando a ese terreno

Voz 14 30:50 sí hoy la comparecencia fuese sobre Morán pues a mismo haya dudas sobre la eficacia de las palabras de Rodrigo Rato pero evidentemente evidentemente en economía bueno vamos a estar pendientes esa comparecencia comienza el turno de preguntas recuerden que además sea alterado lo habitual en esta en esta comisión no va a haber careo simplemente alguien hace una pregunta al señor Rato va a contestar siguiente pregunta al señor no haber capacidad de poder qué hacer una una red pregunta dice treinta minutos una hora menos en Canarias escuchan hoy por ahí

Voz 14 34:57 artes en el plató de televisión de la Venta con Carlas tenía un amigo Tom que decía yo llego siempre tarde al trabajo pero lo compensó sabiendo pronto sabes yo creo que podemos aplicar la misma es la misma regla de tres tener el alcohol más caro San más barato y la luz más cara de Europa más ameno sería lo mismo que para el mensajes a pagarlas

Voz 3 35:31 los goles que es una sociedad preocupar

Voz 14 35:34 bueno vamos a conocer unos datos que son por lo menos inquietantes no es decir preocupadas desde preocuparnos vamos a darnos por ellos según el último informe de Eurostat España es uno de los países eran europeas que comprar bebidas alcohólicas y es más barato Laura Marcos redactora de la sección de Sociedad de esta casan habrá muy buenos días

Voz 34 35:52 qué tal buenos días

Voz 14 35:55 Cole nuestro país y los datos avalan la cultura

Voz 34 35:57 miles de bares de nuestro país somos el país más barato para comprar alcohol en la eurozona el quinto más económico de toda la Unión Europea lo verán nuestros oyentes llevan al supermercado por menos de un euro pueden comprar bastantes marcas de cerveza desde los cinco seis Se pueden hacer con una botella de ron y son viajeros ya habrán comprobado que esos precio

Voz 14 36:15 no se parece en nada a los de otros país

Voz 34 36:18 misses como Francia o como Reino Unido en cuanto al gasto con los últimos datos de Eurostat en la mano Tony en dos mil dieciséis las familias españolas destinaron el cero coma

Voz 7 36:28 a ocho por ciento de toda su presupuesto

Voz 34 36:31 Paul frente al uno coma seis por ciento de media en Europa un gasto que es bastante inferior a otros países de nuestro entorno donde también es muy barato comprar alcohol como Grecia

Voz 14 36:39 de ahí los datos más cosas que son son confusas porque parece que coman que consumimos menos no lo que pasa es que comparativamente a ser mucho más barato nuestro gasto porcentual es bastante menor que en otros lugares lo que no quiero decir que con sumamos en cualquier caso ese precio facilitaría por ejemplo que los jóvenes se inicien mucho antes en alcohol porque es muy accesible porqué muy barato

Voz 34 37:02 sí de hecho según el propio Ministerio de Sanidad los trece años es la edad a la que los preadolescentes se inician en el consumo de alcohol seis de cada diez menores sean emborrachado alguna vez y uno de cada tres lo ha hecho en el último mes el precio está muy relacionado como decías porque comprar una botella es bastante bastante más barato que ir al cine o que o que ir a cena algo que deriva en un segundo problema que es el problema de la normalización porque la mitad ojo la mitad de los adolescentes españoles no cree que consumir cuatro o cinco copas los fines de semana vaya a ocasionar les ningún problema de salud sobra decir que quienes se inician a edades muy tempranas cuando aún no han completado su desarrollo tienen más probabilidad de ser dependientes de adultos pero bueno por verle el lado positivo a esta tendencia sí que es verdad que los últimos datos de la Organización Mundial de la sal

Voz 7 37:50 Cruz hablan de que desde los años sesenta

Voz 34 37:53 sí ha bajado en general el consumo de bebidas alcohólicas en España aunque hay un repunte bastante notable en el consumo de cerveza que representa la mitad de todo el alcohol que beber

Voz 14 38:02 Nos nuestra estoy pensando no por nada es Sergio cuánto cuesta tu libro la mirada de los peces

Voz 7 38:08 cuesta diecisiete euros

Voz 14 38:10 cuál es con esto pues comprar dos botellas de whisky

Voz 7 38:13 sí fácilmente fácilmente sí sí sin ningún problema ya de copas en los bares en según qué bares ya otra otra vez es otra historia pero sí sí es es bastante barato el alcohol en en España y sobre todo además la la cerveza y el vino porque no están eh tienen un una un régimen impositivo distinto porque este cocinar alimentos no se consideran eh licores entonces no tienen el impuesto sobre el alcohol que tienen las bebidas de más de más graduación que aun así es un impuesto mucho más bajo que el que el que suele ser habitual en otros países de la Unión Europea pero también es cierto que eso yo habría que estudiarlo más con más a fondo es verdad igual la edad de iniciación al alcohol es eh anterior en España pero yo no creo que en países donde el alcohol es muy caro hayan menos problemas de alcoholismo de los que hay en España es yo creo que que esa barrera de precio no está demostrado que sea realmente relevante a la hora de prevenir el alcoholismo no hay paz dices donde el alcohol es carísimo y donde hay gravísimos problemas de alcohol interna por ejemplo o en los países nórdicos no ponerla ahí muy claro tomaron

Voz 14 39:16 no es la guinda al pastel Laura con el tabaco crueles

Voz 7 39:19 ah sí

Voz 34 39:19 si sucede básicamente lo mismo de hecho según Eurostat nos ahorramos más comprando tabaco en España que comprando alcohol somos el quinto país de la Unión donde es más barato hacerse con una cajetilla aquí es un veintiséis por ciento más económico que en el resto del bloque comunitario principalmente porque como decíamos los impuestos al tabaco son bastante más bajos mientras en Reino Unido o en Irlanda que también son los países más caros para el consumo de alcohol se duplica el precio de comprar una cajetilla de tabaco el precio medio de la Unión Europea y todo esto repercute en el consumo claro está somos el décimo país del continente que más consume el veintidós por ciento de los españoles fuman esos son cuatro puntos por encima de la media europea aunque este cálculo este calor lo hace Eurostat y es bastante más conservador por no decir muchísimo más conservador que el mismo cálculo que hace el Ministerio de Sanidad según el departamento que dirige Montserrat cuatro de cada diez españoles fuma la verdad es que el veintidós por ciento no parecía poco me llaman mucho la atención al ver el dato en Eurostat es verdad que baja a esa tendencia a fumar en España pero cuál

Voz 14 40:20 el cuatro de cara a la fotografía más si se parecería que vemos en nuestro entorno cuatro de cada diez personas se se parecería más de ahora Marcos muchísimas gracias

Voz 34 40:28 venga a vosotros simple macho

Voz 14 40:31 ambas sea de los gastos derivados del consumo sanitario sería interesante que como país nos propusimos revertir las estadísticas decir tener una delicia más barata hay un alcohol más caro es decir deberíamos empezar a revertir algunos datos que no hablan muy bien de nosotros por más que nos guste de la cultura de España y lo que supone no habla viéndonos

Voz 37 40:51 los retos que la ecuación esa de de que el alcohol aquí es más barato y sin embargo los problemas de alcoholismo no son mayores que que en otros países de Europa o incluso menores si habla del porqué hay habla de qué es España y yo creo que tiene mucho con la cultura del ocio la cultura de la noche

Voz 14 41:10 cómo está

Voz 37 41:12 claro que eso no es ni algo positivo y es algo además que afecta a los menores para mí el dato más impactante que Laura acaba de dar es que uno de cada tres menores emborrachado en el último mes eso es una bestialidad de hecho si te fijas tampoco es que haya muchas campañas para prevenir el consumo de alcohol ni muchas preocupaciones familiares por emitió porque beban los menores no sé el alcohol tiene una

Voz 3 41:38 antes se decía que en España los jóvenes no bebían esta forma bestial quien les ha cambiado

Voz 36 41:45 no yo creo que el volumen goles

Voz 3 41:47 ha ido más en aumento y más de estrenado muy parecida de un perfil de esos países

Voz 7 41:54 donde yo creo que además ha tenido que ver fíjate un efecto rebote de de ciertas medidas puritana es que se han ido imponiendo en las últimas décadas e sea expulsado yo creo que tenemos edad todos los que estamos para saber qué eh había en podíamos entrar en los bares en los adolescencia yo podía entrar en la la la la la fecha de la entrada era de los dieciséis años pero del yo desde los catorce entraba en los bares y ningún problema historias todos los fines de semana eh se puso se impuso una política de tolerancia para entrar en los bares en puso la la la norma de que no podían entrar mayor eh menores de edad de dice ocho años luego se prohibió incluso la entrada a los conciertos que eso fue muy polémico porque los chavales menores de dieciocho años no podían ir a casi ningún concierto porque se vendía alcohol en ellos luego eso cambió hace relativamente poco pero creo que eso lo que hizo tuvo un efecto contraproducente en lugar de disminuir el consumo de alcohol dentro de los menores de edad lo que hizo fue Charles a la calle llevarles que comprar en el supermercado

Voz 14 42:54 hiló otra era un consumo social y lúdico

Voz 7 42:56 poco se convirtió en un consumo realmente eh bestial no y salvaje que es el si viéndolas

Voz 14 43:01 que cuando ocurre eso Sergio lo que hacemos es implementar medidas para que no se pueda vender alcohol en las calles en las tiendas de los chinos pero

Voz 7 43:10 en esas medidas no se cumple cualquier chaval eludiera cualquier tienda a cualquier hora y compraron a otra ya con lo cual

Voz 14 43:17 no pues seguimos en la misma decir lejos de mejorar el problema

Voz 7 43:20 lo hacemos lo más profundo porque yo creo que el puritanismo en estas cuestiones nunca es la solución creo que hay que abordarlo desde otro punto de vista es decir si empezamos a va a prohibir que los chavales vayan a los bares que no vayan que que no se diviertan que les pone les ponemos coto a su ocio y les vamos expulsando cada vez más fuera de nuestra vista que al final es lo que lo que lo que hacemos los de llevarlos pues primero al parque luego en el parque molestan bolas a las afueras de la ciudad a un sitio donde hagan lo que hagan que a nosotros no nos escandalice Hinault no lo podamos ver pues lo que hacemos es agudizar problemas mucho más no quizá lo no lo vemos pie de calle no nos molesta no está en nuestro portal ni en los bares de nuestra de de nuestra calle pero se ha agudizado está mucho más presente

Voz 14 44:03 pues eh sí desde luego que eso no tenemos ninguna duda sobre la presencia la normalización señalábamos antes la normalización sobre el consumo bueno vamos a ir a un último tema porque eh sea de las vicisitudes que es una palabra Kike que utilizar más de Nacho en Twitter con algún que otro personaje a cuenta que las redes sociales han modificado y me temo que no para bien algo tan antiguo como la discusión y la confrontación de ideas en un sector por ejemplo el de los actuales que siempre históricamente supo discrepar es gente habituada a llevarse la contraria a discutir por ello generalmente lo hacían con buenos modos e insidias

Voz 22 44:44 bueno ha cambiado y esta vez ha ido a peor

Voz 14 44:49 como casi todo una que dijo vamos a que sin embargo quedaron sin embargo que se insulta Valdes me acabo de poner una cantidad de fallos de encima Joseph Kennedy del insultos en unos segundos hablamos de los insultos en las

Voz 33 45:21 los profesores nos enfrentamos todos los días al reto de motivar a vuestros alumnos míos merecéis

Voz 46 45:26 el título de Stop profe llega la nueva edición del programa de prensa escuela promovido por el país cien besa si eres profesor de ESO Bachillerato o ese Telégrafo medio registra en El País de los Estudiantes antes del quince de enero

Voz 14 50:30 con Toni Garrido si uno echa un vistazo en Twitter en cualquier red social es fácil encontrarse con enfrentamientos protagonizados por el insulto por la insidia y eso que los intelectuales deberían estar siempre dominados por la razón y las buenas formas claro que también lo mismo deberíamos empezar a redefinir

Voz 3 50:49 intelectual si esto pensándolo gracias pues decir lo mismo estaría más que los que estábamos interés escarbó

Voz 36 51:04 hola muy buenos días vale no sé si es intelectual

Voz 14 51:13 aludes larvas

Voz 36 51:15 no sé si Julian Assange es un intelectual para vosotros no sé si lo presida si Pérez Reverte lo cierto es que todos recordaréis cuando utilizando una icónica fotografía del hombre los tanques de Tiananmen dijo escribió en Twitter en España esto no funcionará en Cataluña el pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación los arrestos sólo les unirán Illes fortalecerán esto era del mes en el mes de septiembre y Pérez Reverte contestó la foto de los tanques muestra que además de ser ignorante sobre España es un perfecto idiota

Voz 37 51:44 este fue el principio de una gran enemistad no

Voz 36 51:47 que concluyó como todos los que me gusta mucho

Voz 14 51:49 Yutera eres un perfecto idiota señor Assange