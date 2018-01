Hoy por Hoy (09/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1762 00:10 son las once de las diez en Canarias continúa la comparecencia de Rodrigo Rato en la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso el ex presidente de Bankia ha criticado la causa judicial sobre la gestión en esa entidad ha responsabilizado de la crisis al Gobierno de Zapatero ha insinuado que aunque sea ayudó únicamente a la banca el Gobierno pidió el rescate de la economía española en su conjunto Rato contesta ya diputados de la oposición así que vamos al Congreso informa Eva

Voz 0605 00:33 el endurece hasta ahora el tono en la comisión en la que comparece Rodrigo Rato ha dicho sentirse insultado por la diputada de Esquerra Ester Capella los escuchamos

Voz 2 00:42 estoy me acusa de algún delito cometió año dos mil cuatro coja usted la puerta ir vaya usted a los tribunales pero esto le acusara a la gente a insultarla cuando viene por el Parlamento a la verdad es que es una pena desde el punto de vista del set quiero decir

Voz 3 00:54 no puedo calificarlo de un político delincuente que se ha servido de poder político para sus intereses propios de sus amigos

Voz 0605 01:02 no hasta ahora Rodrigo Rato ha dicho que España acogió el rescate bancario porque fue lo único que le ofreció en la Unión Europea que Luis de Guindos pidió su dimisión al llegar al Ministerio de Economía que los peritos judiciales se contradicen Ike la instrucción judicial arrojado más luces que sombras en la causa de la salida a Bolsa de Bankia además que tanto la CNMV como el Banco de España dieron su visto bueno a la salida a Bolsa de la entidad y que todavía hoy lo mantienen escuchamos ahora a Toni Roldán el portavoz de Ciudadanos era el negocio

Voz 1995 01:33 efecto

Voz 4 01:34 una vez algo parecido a una

Voz 0622 01:36 hacia instalado en los sonido en directo desde el Congreso el Parla

Voz 1762 01:39 o de Cataluña registrado ante el Constitucional el recurso por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco sobre Cataluña hablado esta mañana por ejemplo Mariano Rajoy el presidente del Gobierno ha vinculada al independentismo con el populismo de distintos partidos ante euro

Voz 5 01:52 nos hemos asistido a la puesta en duda de estos principios básicos de nuestra democracia por parte del secesionismo una forma más de populismo entre las muchas que están apareciendo en Europa debemos por tanto combatirlos desde la legalidad idea de la razón

Voz 1762 02:09 si Pedro Sánchez ha asegurado que los socialistas catalanes siguen a la espera de que Inés Arrimadas contacte con ellos de cara al plantear un posible gobierno constitucionalista en Catalunya

Voz 6 02:18 ayer hablé con Miquel Iceta le preguntes si Inés Arrimadas ha puesto en contacto con él sabe cuál fue la respuesta que no es curioso no yo lo que le diría Ciudadanos y en particular a la señora Arrimadas es que la campaña electoral terminó el pasado veintiuno de diciembre y que hay que poner encima de la mesa propuestas que ganar significa liderar

Voz 1762 02:36 y hace poco más de media hora ha retomado el juicio a la pieza política de los ERE de Andalucía en la que se juzga XXII exaltos cargos del Gobierno andaluz Sevilla

Voz 7 02:43 Mercedes ya ha comenzado con la que solicitando a la Sala que expulse a Manos Limpias como acción popular por falta de legitimación porque carece de órgano de representación dicen porque la no ha renovado a los cargos del sindicato en la cárcel la Fiscalía se ha opuesto a ello en estos momentos Anticorrupción Anticorrupción ya está planteando sus cuestiones previas está proponiendo nuevos testigos

Voz 10 05:56 sí yo creo que la provincia de Cádiz ahora mismo estar como una olla apreció una pronto debe darse único no puede ayudar Dios queman de agua pero vamos el daño caídas que para eso está eso ya

Voz 1995 06:07 pues no sabemos si llegó esa ayuda divina la lluvia estos días ha llegado pero podemos bajar la guardia sirve de algo toda la lluvia que está cayendo Gonzalo de la cámaras economista director académico del Foro de la economía del agua Gonzalo muy buenos días menos preocupamos dejemos de preocuparnos por los pantanos qué hacemos

Voz 11 06:26 yo creo que es muy importante mandar dos mensajes clave uno la sequía no es nada más que la manifestación aguda de un problema crónico uno no se preocuparía necesariamente por la fiebre de su hijo sino que intentaría entender porque su hijo tiene de manera recurrente episodios de fiebre cuando ponemos la mirada sólo sobre la sequía estamos distorsionando la realidad porque el problema incluso cuando llueva incluso cuando llueva mucho más que estos días seguirá existiendo porque tenemos un problema de escasez estructural en buena parte del territorio nacional el segundo aspecto es que si ponemos la mirada sobre una dimensión concreta de esta sequía que tiene que ver con el hecho de que hay pocas precipitaciones o el hecho de que hay poca agua embalsada estamos ignorando o trasladando la responsabilidad precisamente a los dioses estaríamos esperando a que la diosa yoruba o ya no

Voz 1995 07:12 nos viniese con tempestades cuando en realidad

Voz 11 07:15 lo que tenemos que hacer es asumir de una vez por todas la responsabilidad que tenemos como sociedad la presión que nosotros ponemos sobre los recursos porque en la práctica lo que nos afecta directamente es el hecho de que la disponibilidad de agua no sea suficiente para atender todas nuestras necesidades y este problema no tiene tanto que ver con el hecho de que llueva poco en España nunca ha llovido mucho sino con el hecho de que nosotros cada vez fianza acentúa vamos las presiones sobre el resto

Voz 1995 07:39 en muchos lugares de conoce España como de Brown country porque y es verdad que cuando tú coges un avión vas a cualquier sitio de Madrid a cualquier sitio de Valencia y España es marrón uno viaja otro sitio si paisajes verde España es marrón fruto de esa de esa falta de agua con el nuestro no no no es un país rico en en este tipo de de recursos cuando las de un déficit estructural si no es de ahora hacer nos volverá a pasar si cuando pase este este momento esta sequía vuelve al agua y vuelve a llover como tú nos cuentas dentro de no sé cuánto tiempo volverá a pasar exactamente lo mismo parece que no aprendemos y escuchábamos un testimonio de un agricultor en los años noventa estamos otra vez han pasado veinte años pero ese testimonio podríamos repetirlo hoy podríamos acudir a cualquier lugar de este país y seguro que hay alguien que nos cuenta exactamente lo mismo no evoluciona Moss

Voz 11 08:30 digamos que en algunos sentidos sí hemos evolucionado es decir creo que hay algunas experiencias positivas a nuestra manera de reaccionar respecto a la escasez de agua pero sí que es algo así que hay algo importante que hay que señalar es lo siguiente cuando pensamos en términos

Voz 1742 08:43 eh de estos fenómenos recurrentes

Voz 11 08:45 sequía tenemos que añadir un elemento que hasta ahora no existía y que es novedoso que tiene que ver con el escenario de cambio climático en un escenario de cambio climático la intensidad la frecuencia el carácter plurianual de esta sequías se va a acentuar es decir cuando salgamos de este ciclo de sequía que son ciclo de sequía que aunque la gente haya comenzado a proco Darse ahora ya estamos en el quinto año de sequía en buena parte de las cuencas del país es cuando salgamos de ese ciclo todavía estaremos más cerca del siguiente ciclo de sequía es decir tenemos que acostumbrarnos a vivir con una realidad es que estos fenómenos cada vez van a ser más recurrentes pero insisto esto no es nada más que la fiebre de nuestra enfermedad

Voz 1995 09:22 ya hemos demasiada atención sobre la fiebre muy poco

Voz 11 09:25 la sobre el problema estructural

Voz 1995 09:27 IS problema estructural cómo lo solucionamos

Voz 11 09:29 el problema estructural tenemos que resolverlo entre otras cosas pensando sobre nuestro modelo productivo si nuestro modelo productivo es un modelo en el que el ochenta por cien de agua por ejemplo se consume la agricultura pero la agricultura que durante un tiempo fue una actividad económica muy importante para el país en este momento ya no lo es tanto es decir aporta poco al producto interior bruto del país poco al empleo aunque en términos locales o regionales pueda hacer una aportación mucho mayor lo mismo podemos decir del turismo en el año dos mil trece España recibía sesenta millones de visitantes internacionales este año con los datos que se acaban de cerrar en noviembre ya hemos batido el récord del año pasado íbamos a terminar el año con ochenta millones de turistas osea sólo del año dos mil trece hasta hoy hemos añadido veinte millones de turistas internacionales más nuestro modelo de tu de de producción es un modelo que permanentemente acentúa esas presiones sobre los recursos hídricos tenemos que reflexiona y ser capaces de entrar en una discusión que muchas veces se plantean un terreno a digamos un voluntarista diciendo que hay que modificar el modelo productivo del país pero que en la práctica no terminamos el modifica claro

Voz 1995 10:32 claro pues eso vamos a cambiar el día uno es el uno de enero mucha gente ha puesto a dieta hacer mucha más allá de deseos más allá de de voluntades intento

Voz 11 10:41 se puede hacer en términos concretos recibe los dice no ahorra

Voz 1995 10:44 agua buen Si yo llevo toda la vida es es una cultura que es decía los colegios los niños sí pero otomanos realmente cartas en el asunto más allá de la voluntad no parece que estemos haciendo absolutamente nada toma de conciencia

Voz 11 10:57 no no este está claro tenemos tenemos que ser capaces mucho de avanzar en la eficiencia en el uso de agua pero no sólo en los hogares el consumo de los hogares una parte muy pequeña está siempre sistemáticamente por debajo del quince por cien del agua que se consume en todo el país estoy hablando de todos los usos urbanos que no son sólo el consumo doméstico en grifo si pensamos en otro tipo de consumos tenemos que hacer un avance muy importante en la eficiencia en el uso de agua en la agricultura tenemos que avanzar en la reutilización de agua tenemos que ser capaces de recuperar aguas residuales que es un problema tremendo aplicar tratamientos avanzados volverlo a incorporar a nuestras actividades productivas déjame que ponga un ejemplo que creo que va a ser bastante visual para los para los oyentes porque Suecia el país del que procede de Tom porque Suecia no tiene tantos problemas en relación al agua porque es un país que tiene si no me equivoco algo más de nueve millones de habitantes

Voz 1995 11:46 son poco a él un territorio de menos de medio mi

Voz 11 11:49 Joan de kilómetros cuadrado es decir el mismo territorio que tiene España aproximadamente bien es fácil relativamente fácil mantener Ríos en un estado original y no y un tocado en el norte del país por ejemplo porque apenas hay población apenas hay actividad

Voz 1995 12:04 bueno algunas déjame es impedir que algunas regiones del norte de Suecia tienen la misma decía apelación que tiene Cuenca Funke tiene Teruel es decir hay zonas de nuestra España también muy despoblada está clarísimo nos concentramos todos en la costa de eso por cierto hay un libro maravilloso llamado España vacía de Sergio del Molino que está con nosotros desde hace unos minutos es decir que es verdad que esa concentración ciento poco nos ayuda no solamente ser muchos en un país como nuestro sino están muy concentrados en zonas muy concretas y determinadas

Voz 11 12:31 claro ese es el tema fíjate un ejemplo contrario Mongolia Mongolia tiene tres veces el territorio de España y sin embargo tiene apenas tres millones de habitantes es decir una densidad de población la mayor parte del territorio próxima a cero la mayor parte del territorio está completamente vacío de cierto sin embargo es un país que tiene graves problemas de escasez estructural de agua porque porque no llueve en Asia Central estas una parte de la explicación la otra parte de la explicación es una intensidad brutal en la utilización de agua para usos energéticos y mineros es decir lo que hace que Suecia no tenga tantas presiones sobre el medio no es sólo el hecho de que no tenga suficiente población sino el hecho de que en una conciencia avanzada en proteger un recurso que es esencial esta mañana decía Iñaki Gabilondo que estamos incurriendo progresivamente en un espíritu Lily Putin si efectivamente es así es decir el agua para un país como España en lo que tú llamabas el país marrón estamos hablando de un país que tiene dos terceras partes del territorio en riesgo de desertificación dos terceras partes del territorio sin embargo el agua parece de manera marginal en la discusión en el debate público como un tema ambiental como un tema social

Voz 12 13:41 sí lo más central yo lo incesantes

Voz 13 13:43 lo que tú estás aquí es hablamos de la importancia vital de las sombras hecho de aguas es ser humano no sea qué qué porcentaje este hecho de agua entonces yo creo que va a tener un valor para el futuro de aquí en otro país tanto como el petróleo más absoluta necesidad absolutamente términos económicos ya es

Voz 1995 14:00 igual de caro comprar un litro de agua que un litro de gasolina Fire Baselga repostar y probablemente la botella de agua que vas a comprar que te va a acompañar el viaje tiene el mismo coste superior al litro de gasolina y esto yo recuerdo pequeños lo ponían como ejemplo llegará el día en que el agua sea tan cara como bueno ya es más cara y nadie se alarma por ello

Voz 11 14:21 pero fíjate este dato que estos mencionando es impresionante es decir nosotros pagamos por el agua que recibimos en el grifo en promedio a nivel nacional pagamos un euro por metro cúbico

Voz 1995 14:30 sin embargo por ese mismo equivalen

Voz 11 14:32 ante en agua embotellada en el lineal del supermercado pagaríamos trescientas veces más easy compramos ese agua en un restaurante estaríamos Pando

Voz 1995 14:41 mil dos mil en Estados Unidos Díaz

Voz 11 14:43 mil veces más de lo que pagamos por el agua de grifo

Voz 1995 14:46 bueno es como país eh de esa que bueno como país como como género como especie tenemos algunas deficiencias evidentes en cualquier caso una conversación muy interesante durante ese eh volveremos a necesitar de Di así que bienvenido en esta primera intervención de Gonzalo de la Cámara economista director académico el Foro de la economía del agua sea que la cosa vamos a en lo circunstancial el momentáneo hay que seguir preocupándose interesándose por el estado de Aragón este país Gonzalo muchísimas gracias once y quince minutos una hora menos en Canarias

Voz 1995 17:53 si hace unos días la Cadena Ser informó a través de unas imágenes que pusimos además en exclusiva en la página web informados que Iñaki Urdangarin y su esposa Cristina Hebrón pasaban las vacaciones en oída junto a sus hijos en Roma siempre es bonito ver a una familia feliz paseando por la ciudad eterna la ciudad de Roma que es una ciudad maravillosa pues creemos que estaba condenado a seis años y tres meses de cárcel y así de años de inhabilitación especial estamos pendientes todavía de que el Tribunal Supremo en relación al caso unos que es una cosa ya juzgada que Tribunal Supremo resuelva el recurso contra la sentencia lo nacional pero llama la atención por lo menos llama la atención esta mañana que parece que estamos poniendo un pie en el pasado viendo a Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados pido hablar con Pilar Urbano sobre su nuevo libro que lleva por título La pieza veinticinco operación salvar a la Infanta pirámide unos días siempre es bonito ver a una familia feliz de vacaciones

Voz 1742 18:55 Liz de vacaciones siempre bonito que la Justicia funcione a mí vamos a ver parte de una serie estás escuchando quizá tenga algo de esquizofrenia en este momento desde hace meses esquizofrenia yo Forqué de una pared tengo la razón Mi razón me dice que que Urdangarin no tendría que estar libre y tan feliz no quizá la Infanta tampoco tuvo otra parte corazón me dice que esos niños esos hijos de Urdangarin que no sonríen medita un padrino Madrid claro la verdad deseas lo que es bonito lo lo que es lo deseable y lo justo este es el tema

Voz 1995 19:34 pero yo creo incidieron buen padre y una buena madre si realmente alguien está condenado por esos motivos no demostró no hable haría demasiado bien sobre su faceta yo por ejemplo creo con buen padre debe ser ejemplar yo tengo dos niños no Pilar templar tan claro trato de ser opción de momento no estoy condenado hoy previendo cuando yo me voy de vacaciones con mis hijos nadie puede hacer una protección hoy este señor que está condenado en espera de que un Tribunal Supremo resuelva un recurso este señor está de vacaciones por ahí en cualquier caso íbamos a centrar todo esto negro que es algo que hemos venido

Voz 1742 20:03 sigo siendo un poco a la sociedad el que las vacaciones como pocas la sociedad esa libertad de de pasaporte de entrada de tránsito por por todo el territorio zanjan informaban que era porque una entrega el pasaporte no será perdidos es una medida cautelar como muy muy elemental eh tú vas pero por si en el por ejemplo este proceso en perdón mi tradición pero cuando el juez Castro le dice al fiscal Horrach basa pedir que es el que tiene que pedir las medidas cautelares para Urdangarin después de veinte horas de interrogatorio en el que está echando balones fuera sino vales contra contra otros once basar pedía medidas cautelares debería ejecutar el son de de entrada en prisión como que el propio Urdangarin pensaba que iba a salir esposados información está muy nervioso y les ha subrayado más a pedir medidas cautelares entrada en prisión prisión bajo fianza retenía el pasaporte responde no me dan permiso el fiscal hay que permiso Los Angeles Carla obedezcan es una hay un orden jerárquico socorro tanto su vamos hacia arriba hasta el fiscal general del

Voz 1995 21:08 en el caso Nóos del que todos hemos oído hablar es un formidable lío sus laberintos una macro causa derivada en otra macro Causa con muchísimos acusados abogados testigos chivatos culpables sino entones inocentes en la inopia personajes peculiares es un cuadrilátero judicial es un ex algo o no un optó uno judicial porque no es decir si Rincón empatando púgil en ese licenció tantas deportistas listas tontas buenos malos arribistas políticos ladrones ladrones que ni tan siquiera tienen que ser políticos para robar que es algo que también nos enseñó la cara la casa el caso Nóos decidió que tampoco hay que ser político Barbara bastante

Voz 0605 21:49 la Casa Real a la casa a casa ha dicho casada Al-Kassar casa

Voz 1995 21:52 si la Casa Real la Casa Real e fines

Voz 1742 21:56 que es la de la Velits vamos pero vamos vamos

Voz 1995 21:59 empezar con este personaje John pasado

Voz 12 22:03 treinta y tantos años sin imputar a esta señora

Voz 1995 22:06 sí sólo unos últimos

Voz 12 22:09 veo que del dos mil diez que parece

Voz 1995 22:11 es la voz del juez Castro alguien a quien usted conoce muy bien su último quién es el juez Castro quienes este señor que hace

Voz 1742 22:19 eh mira El un municipio yo no sé se queda con un vendedor de verduras se tenga pinta si campechana de hombre muy muy campero y muy de pueblo no bueno esto para empezar gana oposición de juez a la primera en apnea conoce la ley mejor que sus arterias y que sus venas eh tiene un nombre de conciencia insobornable esas que no no no asiste a un sarao mía que a cualquier jeque ley invita el saque son estos los barcos de ahí tremendo saber si bien no voy porque igual me regalar un Rolex bueno Cell

Voz 1995 22:56 la yo soy de Palma hay déjeme decir que esto no es no no es lo habitual

Voz 10 22:59 no no es bueno a él sí que

Voz 1742 23:03 hicieron el intentado entenderle trampa así de todo bueno yo creo que es un hombre sencillo de un de origen familiar sencillo porque su padre tuvo una buena fortuna pero se arruinó detuvo no tuvo dinero para ir a la universidad y que tuvo que estudiar en en la finca donde estaban los hay tornero de de de es de negocios familia y hecho mismo portando un hombre que se hace la compra perrillo pequeñito no y que no tiene miedo a votar no se plancha las camisas aunque importa es

Voz 1995 23:34 eso ya es un buen hombre

Voz 1742 23:37 sonido un ajuste el hombre es hombre de conciencia hizo un hombre que no tiene miedo decía Si yo tuviera miedo ya estaría prevaricado tendría que colgar la toga

Voz 1995 23:46 no hay ninguna percepciones miedo obligaría otras hartones decisiones no lo justifica sino en función de ese miedo claro el juez Castro forma ya parte del paisaje en en ese país de que habitamos todos los españoles aparece la figura del juez Castro aparece la figura del juez Castro y aparece alarga figura que es la de Urdangarin

Voz 20 24:04 en ningún momento se trataba de ningún peaje de ninguna comisión iré ningún tipo de nada absolutamente no nunca he sido un comisionista de la absolutamente no no no me encargaba yo nunca ni me encargados

Voz 1995 24:18 la de la justicia dice lo contrario y aparece la mujer que da el sobre título libro parece

Voz 21 24:25 la Infanta si los dos los ocupamos de de nuestros hijos y cada uno teníamos nuestro trabajo profesional igual y él se encargaba de las gestiones

Voz 1995 24:38 económicas de la de la Familia yo yo podría ustedes si cargada de lo mío en un momento además más allá de las consideraciones legales más ciudad de el juez Castro Güito que como volviendo a hacer referencia a esa ejemplaridad el momento en que la mujer se está apoderando en el año dos mil diecisiete un año extraordinario para las mujeres ha cambiado algo lo veíamos ayer en los Globos de Oro así hay una mujer negra que se postule a la Casa Blanca ha sido ya está bien el momento en que la la figura de la mujer empieza a tener mucho bueno empieza a tener el sitio que debía tener desde hace mucho tiempo y empezar a reclamar lo que por derecho declaraciones como ésta es suenan sacadas de de Andre de una puesta en escena muy ensayada el equipo de abogados

Voz 1742 25:26 muy mal mal porque claro la Infanta lo que sí que demuestra queriendo demostrar que demuestra que es listillos más muchísimo más lista que su marido

Voz 1995 25:33 yo yo adscrito la vida no me sale no

Voz 1742 25:36 ella no deja ni una sola huella en el campo Urdangarin escribe ciento seiscientos seiscientos de emails con copia a ella o directamente a ella Mick no y enviándole besos son obesos contando cosas de los negocios ella no responde a ninguno o árboles hundido el CNI a través de Bevilacqua un hacker que ese contra todos los retiro pero no hay ninguna prueba no hay ni una huella por eso no hay ninguna huella sin embargo ella es la cooperadora no no es cómplice es todo eso dice partícipe a título lucrativo que es lo que ha salido el hacerte es cooperadora no solamente necesaria según el juez si lo imprescindible sin la agenda de la Infanta sin la prestación el ser quién era la infanta el estar donde estaba la Infanta son muy importante voy hasta donde entra el dinero negro el dinero el dinero donado el dinero ilícito el Instituto Nóos está dónde sale el dinero reciclado Aizoon sin estar donde estaba sentada que ocupan unos puestos e al cincuenta por cien de edad sin ser quién era ese aura suya representativa de de de regia de serlo la hija del Rey que es lo que abría las puertas Urdangarin no hubiese tenido acceso a ninguna de esas puertas a ninguna de esas bolsas de dinero fácil no hubiese podido delinquir con lo cual es cooperadora imprescindible es el arma

Voz 1995 26:52 dius después escribir este libro la XXV operación salvara la Infanta conocíamos otra de sus grandes obras que tenía que ver con la madre la Infanta con con la reina de América me llamó la atención no todavía escuche la voz de de la Reina me di cuenta que que no conocía la voz de la arena dedicarnos a las radios hace muchos años

Voz 1742 27:13 eh

Voz 1995 27:13 me llamó la atención no con nada

Voz 1742 27:16 la Infanta tiene la reina vamos tienen un encuentro con ella en los lavabos hizo donde los juicios llevar nuestro expira no sabía si era hacer argelina o de ella nuevos en cada así de contralto como si hablase desde dentro de una guitarra dentro de un trabajo

Voz 1995 27:37 te dijo en el lavabo me dijo

Voz 1742 27:40 no me lo ha pedido el acoso de un abrazo y cómo es muy alta yo soy bajita me sentí envuelta no ella pensó que yo había ido apoyar apoyarla apoyarla como me se me las gracias por estar ahí yo había ido a observar el escenario porque estaba en la idea de escribir este libro y entonces me dijo es que es muy duro dije yo señora es muy duro de encontrarnos aquí

Voz 1995 28:00 en el baño en el año puede lata de género

Voz 1742 28:03 cuando entonces dijo ya pero pero hay que aguantar hay que ser fuerte que aguantar lo siento mucho por los chavalines es que no me salía decida otra cosa porque tampoco no podía mentir lo siento por los chavalines decirle suerte ella me dio un par de besos muy fuertes suerte suerte la justicia es decir convencida

Voz 1995 28:25 Infanta sin la Infanta

Voz 1742 28:27 convencido de que es inocente convencida de que todo eso estaba ocurriendo era una infamia para hay una injusticia

Voz 1995 28:34 después de pues de escribir este libro Pilar te has sido muy monárquica no sé si sigue siéndolo después escribir estando ahí eso es eso una cosa sobre la Rainer mira hazaña si es que Felipe González cuando era monárquica yo sé constitucionales constitucionalista pero así totalmente qué qué imagen tiene ahora de la monarquía después de escribir estéril la que ponte a nuestros ciudadanos jugarán confianza

Voz 1742 28:59 Don Felipe VI me importa mucho lo que en cuanto que me representa eh lo que el tiempo tanto le exijo una habilidad es hijo un prestigio no habilidad no soy exigente con una monarquía porque no la he elegido impuesta representan a mí ir exijo además que no metan las manos en los poderes del Estado aquí en esta que se llama Operación Salvar a la Infanta en este libro globalmente es un complot de Estado para salvar a la Infanta entonces ahí Lootz no se ha ocurrido abajo e sórdido arriba muy arriba lo más arriba pero este nuevo Rey Felipe VI ya le dijo al Ciudad asesor general de Estado esto no se van a favor de la monarquía cuál mejor a la Infanta que se le trate como a cualquier justiciable como cualquier ciudadano señor no podemos han esto hacerle caso porque porque ya nos hemos metido con el Rey bueno pues ahí soy yo

Voz 1995 29:54 bueno nuestra vida y la gente no está oyendo ahora mismo y seguirá construido en los preocupaciones no hay más remedio pero vuelve lidió de que debemos a Rodrigo Rato explicando no hoy en el Congreso eh lo de la crisis y hablando de que él ya sabía por ejemplo que las cajas no era viable ya avisándonos eh yo avisé y usted vine hoy a contarnos que después de escribir investigar y conocer bien la figura del juez Castro que es un tipo ser protagonista a todo esto bueno semanario lamente que relataba su relato en el que hay un complot para salvar a aire y no pasa nada hay dos otros lo podría haber hecho esto es lo más terrible

Voz 1742 30:31 entonces nada yo esperaba que hubiese bueno esperaba que todavía les Pedro porque como has dicho al principio e ahora sólo abrir el juicio en donde el recurso en el Supremo fue pues la justicia no puede ni la justicia ni la sociedad española puede que haya un compló para salvar a nadie ni aunque incluso Neuquén ki ni a una princesa Infanta ningún

Voz 1995 30:51 pero cuando usted dice cuando usted dice que es constitucionalista y me parece bien la mayoría todos los ojos difícil no no decir hago un traje de España pero pero creo que esta Constitución nos protege a que yo puedo decir que tal políticos un corrupto sin que pase nada al político tampoco desmerece que debemos empezará cierta eficacia al sistema para para evitar la vergüenza de soportar algo como lo que usted describe ese libro buena operación que estaba para sabrán

Voz 1742 31:21 tendríamos sentencia transparencia yo antes que transparencia idioma

Voz 1995 31:25 a Iguala por ejemplo fuera fueran los

Voz 1742 31:27 fueros nada de fueros esta señora infanta se ha salvado porque tiene un DNI que empieza por cero cero cero cero cero seis cero catorce Z que no ha pasado registros de de angustia

Voz 1995 31:40 eh tiene usted irse porque tiene además ciertos compromisos pero créame que es interesantísimo lo que publica en la pieza veinticinco operación salvará la infanta Pilar Urbano verdadero placer muchísimas gracias

Voz 30 36:44 Eva Cruz es así he leído esto es muy de agradecer si ha leído el libro Por Nosotros usted sigue espíritu sacrificio buenísimo el libro no está pagado

Voz 31 36:56 hola buenos días tonito libro buenismo soy muy fan del libro hay muy fan de Michael Wolff que lleva el pobre una semana defendiéndose en televisión tenemos un corte suyo

Voz 12 37:08 este

Voz 31 37:08 Donald Trump ataque ataque ataque ya ya ha ido a por él empezamos por el primer mensaje del libro Trump no esperaba ganar las elecciones es más confiaba en perder alcanzar el punto de máxima fama que es el parámetro que verdaderamente le interesa la fama mucho más que el poder ir montar su propia cadena de televisión lo explicaba la otra noche el cómico Stephen Colbert

Voz 12 37:28 pues Trump planeaba fracasar y marcharse con la fama y el dinero o como dice el artículo es una versión real de Los productores de Mel Brooks en cierto sentido todavía lo es mira todos los nazis felices

Voz 10 37:43 un nuevo muy creíble el libro es muy creíble

Voz 31 37:47 la cuando ganó contra pronóstico su mujer se echó a llorar y él se quedó un buen rato como si hubiera visto un fantasma según su hijo pero enseguida se produjo una extraordinaria transformación magníficamente descrita en menos de una hora un Trump perplejo se transforma en un Trump incrédulo después en un Trump francamente espantado pero aún por llegar estaba la transformación final de repente Donald Trump se convirtió en un hombre que creía merecer ser estar completamente capacitado para hacer el presidente de Estados Unidos

Voz 1995 38:13 me gusta según este libro Vivir en la Casa Blanca

Voz 31 38:16 claro que no Donald Trump tiene setenta años está acostumbrada a su rutina si Trump Tower es mucho más lujosa que la Casa Blanca donde hay ratones y hasta cucarachas tener que mudarse allí le puso de muy mal humor si os fijáis en el tono del discurso de investidura en aquel discurso había sitio para mayor alegría

Voz 12 38:32 quién te esta carnicería americanas se acaba aquí mismo hice acaba ahora mismo

Voz 1995 38:39 ese fue el discurso que el ex presidente Bush definió de forma inevitable como qué mierda amargar el ex presidente Bush dijo sobre ese discurso que más Pedro la obligación de de este libro de el gran debate es no está capacitado para ser presidente qué imagen de la salud mental del presidente en duda puesto en duda por muchos nos da el libro Eva

Voz 31 39:06 bueno entre sus virtudes cabe decir que tiene entusiasmo espontaneidad y muchas veces un sentido incisivo de la debilidad de su oponente pero en el otro lado de la balanza el presidente de Estados Unidos no sabe nada no escucha a nadie apenas sabe leer de intentaron explicar la Constitución a la Cuarta Enmienda ya estaba haciendo los ojos en blanco se fía sólo de su instinto y su instinto es racista machista y está lleno de prejuicios contra la gente bajita la gente fea a los mal vestidos los pobres los hombres con bigote Trump es imprudente no sabe lo que dice no sabe por qué es lo que dice ofende según los pocos que le tienen afecto sólo quiere que le quieran pero especialmente quiere que requieran los ricos de Nueva York que son precisamente los que más le desprecia

Voz 1995 39:43 porque claro aparte de donante y más ricos en Nueva York

Voz 31 39:46 claro es que él ni siquiera es de Manhattan es The Queen y entonces y es poco sofisticado es famoso pero no es querido y respetado porque su fama es como de broma ese ese trámite el de los concursos de belleza al de los muebles dorados el que se quedó en los ochenta el libro cuenta que hasta su hija Ivanka se ríe de su peinado en las fiestas de copete entretiene a sus amistades describiendo cómo su padre se construye el tupé y comentando que se lo tiñe el mismo con sus propias manos con Yuso

Voz 1742 40:11 no sé si esto lo cuenta Iván

Voz 31 40:13 cada imagínate que humillación se autonómica

Voz 1995 40:15 tiñe el pelo con Foment

Voz 31 40:18 lo tiene poca paciencia Se lo deja poco rato y de ahí ese color atómico que tiene su melena según placas

Voz 1742 40:25 la Blanca de Trump no es un gobierno con una cadena

Voz 31 40:27 cuando hay una serie de funcionarios generalizados de hecho Trump no entiende la existencia de los funcionarios por qué hacen esto se pregunta cuánto es lo máximo que pueden ganar doscientos mil dólares no entiende que alguien quiera ser funcionario la Casa Blanca de Trump es lo más parecido a una corte medieval con un Rey Loco y caprichoso en el centro un lugar donde las distintas facciones se odian o se desprecian y luchan entre ellas por la oreja del Rey

Voz 1995 40:49 realmente nadie tiene influencia son Breton nadie puede decirle nada nadie es capaz de de influir en ese comportamiento extraño del presidente atrás

Voz 31 40:59 vamos a ver desde las seis de la tarde Trump se mete en la cama una chiís Burger se pone sus tres televisores se cuelga el teléfono se pone se pone a filtrar por teléfono información sensible porque nada le gusta más que quejarse de sus íntimos a sus notan íntimos un hombre tiene influencia sobre el uno solo la persona a la que más admira Trump en el mundo

Voz 12 41:19 este señor me encanta el negocio de las noticias y me encanta comunicarme con la gente

Voz 31 41:25 les Rupert Murdoch Rupert Murdoch Cruz

Voz 10 41:28 cada vez que Murdoch le llama por teléfono trans

Voz 31 41:30 muy muy contento y probablemente sea la es la influencia más sensata de todas las que recibe

Voz 10 41:37 sí el libro verdad

Voz 31 41:39 el libro de Michael Wolff describe a la perfección la lucha por entre los tres bandos principales de asesores que rodearon al presidente en sus primeros cien días y tres mandos con uno es el de Raines previos que representa el Partido Republicano tradicional y que intenta vender un presidente que no es real

Voz 32 41:54 el en es importante de verdad que todos los americanos entienden que es un presidente para todos dos arribó a quiere que todos estén orgullosos independientemente de la raza condición o género en veinte años queremos que cualquier americano no importa quién sea que mira hacia atrás y que diga que este presidente y Trobajo increíble dejó a nuestro país con uno de identidad eso es lo que quiere el presidente Trump y queremos que todos lo sepan que nos está dando el segundo

Voz 31 42:20 el segundo es el de banca Jared Kushner Ivanka Trump también ellos intentan vender a un presidente que no es real estáis es Ivanka

Voz 12 42:27 ha sido un gran defensor de las familias de permitirles crecer en esta nueva realidad nadie te cree

Voz 31 42:33 Ivanka Banca representa al mundo demócrata rico de Nueva York son la famosa élites liberal a la que odia la derecha buscan que el presidente sea mainstream que apele a todo el mundo que parezca presidencial pero es que ya tiene la ambición de convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos y él ya piensa atención que va a traer la paz a Oriente Próximo

Voz 10 42:56 la gasista ruso Rapa representan la reacción de Steve Bannon

Voz 31 43:00 a las ambiciones ya arranca pareja de la que se burla contra la que conspira sin parar

Voz 1995 43:04 claro que ese nombre es el que estos días apareció a la palestra Steve Bannon la derecha alternativa el creador de Dios que era el tercer bando en ese grupo de asesores

Voz 31 43:14 eso es esto Ondara no hacen en Euskadi

Voz 12 43:16 ahora quiero para campañas Se suponía que era según los medios la más caótica la más desorganizada a la menos profesional no tenían idea de lo que hacían y luego los vimos a todos llorando

Voz 4 43:26 el de la noche del ocho

Voz 1995 43:29 es la razón

Voz 12 43:32 por la que funcionó fue el presidente

Voz 31 43:35 tras es un populista para quién Donald Trump es su hombre rico el que necesita para medrar los Ivanka Trump apela al instinto necesitado de cariño de su padre Steve Bannon apelaba a los más bajos instintos de Donald trampa Swansea por destruir el establishment que no entiende que le desprecia a su impaciencia con los procedimientos democráticos a su incapacidad para la cortesía al racismo a la antipatía por el nuevo orden liberal de lo políticamente correcto y esta lucha se vio claramente la reacción de Donald Trump a lo que pasó en charlas Bill este verano os acordáis

Voz 1995 44:01 sí de seguro que ustedes lo regodea una marcha supremacía hasta que allí se saldó acabó con tres muertos cuando Donald Trump compareció ante la prensa para condenar los hechos condenó la violencia de muchos lados

Voz 12 44:15 condenamos en los términos más duros estas espantosas muestras de violencia que salieron muchos lados muchos lados

Voz 31 44:22 es una ilustración perfecta de cómo funcionaba la Casa Blanca de Trump le escriben lo que tiene que decir en los tonos moderados de banca pero luego levanta la mirada de lo que tiene delante sale su instinto que es mucho más cercano a Steve Bannon a la derecha alternativa radical la violencia vino de muchos lados se montó un gran escándalo era imperativo que Trump condenase en supremacía humo blanco así que le volvieron a escribir un discurso en el que condenara explícitamente el racismo pues claro

Voz 1995 44:46 plan es racista

Voz 12 44:48 es más vado quienes causan violencia en su nombre son criminales y Bestia estuvo libio dentro el Kus Klan los neonazis los supremacía estas blancos y otros grupos de odio querer todo lo que ha más cercanos su hijo Díez

Voz 10 45:02 es tener adiós adiós

Voz 31 45:06 tenemos que decir esto le puso de un humor de perros no paraba de repetir mientras se subía al Air Force One pero si nadie sabe ya lo que representa Cúcuta Clan a mi padre lo acusaron de tener vínculos con el Cúcuta ni no era verdad si era verdad ese malhumor por fin encontró su válvula de escape en la siguiente rueda de prensa que iba sobre otro tema completamente distinto pero en la que él volvió a salirse del guión

Voz 12 45:26 y qué pasa con la izquierda alternativa que vino atacando lo que tú llamas la derecha alternativa acaso y ellos no tienen parte de culpa

Voz 1995 45:35 bueno Steve Bannon está fuera de la Casa Blanca ha dicho eh creo que aguantó dos meses si no me equivoco poco más de dos meses como como uno de los principales fue el principal asesor del presidente Trump pero sus declaraciones al autor de femme Fiore le han convertido desde hace dos días en el enemigo mortal del presidente Trump

Voz 31 45:53 eso es ahora Trump se distancia completamente de Bannon dice que nunca tuve enfrente en la Casa Blanca en fin pero balones el corazón del libro de Wolff y muchos atribuyen a Bannon el haber ganado las elecciones para atrás porque fue él quién identificó que el camino a la victoria era enviar un mensaje económico y cultural a la clase blanca trabajadora de Florida Ohio Michigan y Pensilvania y allí fue donde Trump venció a Hillary el libro deja claras también las ambiciones de Bannon quiere destruir el establishment refundar el país desde el nacionalismo si la autarquía presentarse él también a las elecciones

Voz 1995 46:25 también pero aquí se presentará Oprah Winfrey estudiará el índice el día veintiséis El el otro el de rock también decide pero también es la presidenta bueno en fin el libro Fan Factory que da para mucho para diecisiete páginas más que tiene de resumen Eva club a tardar más esté resume la lectura del propio libro con lo cual no tenía mucho sentido cuando se quitaran

Voz 10 46:50 en España tenemos idea pues tan lo que tarde en traducirlo seguro que hay alguien trabajando o esté sobre nuestras mesas

Voz 31 46:59 meses me imagino bueno pues si tienen interés no

Voz 1995 47:02 más sustancial de libros lo acaba de resumir las cruces interesante conocer tipo un tipo de literatura que en España no sea tanto si tenemos hoy hablamos con Pilar Urbano algún tipo de género que se acerca a las tripas de verdad de del sistema pero es un género en sí mismo en Estados Unidos desde luego va a ser una pieza fundamental para entender qué es lo que eso está pasando en la Casa Blanca solamente añadir que ayer vimos una foto sorprendente lanzada por el servicio oficial de noticias de Corea del Norte divos azote de Kim Jon Un con la mandíbula desencajada riéndose con este libro con FAES

Voz 10 47:40 el dictador extremo Norte lee inglés osea que realmente Soraya para

Voz 1995 47:43 ya muy marciano verás dictado pasárselo bien con el libro que critican en fin muchas gracias a ellos

