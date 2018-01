Hoy por Hoy (09/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:03 pero y horas doce

Voz 1995 00:05 pues Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:08 sobre gorra Torretta los diputados a llevar a los tribunales y le quieren acusar de la Comisión de algún delito el ex vicepresidente económico del Gobierno Aznar ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia comparece desde primera hora en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera yo no soy un político delincuentes en está insultando Hinault lo puedo consentir ha llegado a apuntar después de sugerir que el Gobierno de Rajoy intentó en dos mil doce el rescate a la economía española

Voz 2 00:33 en su conjunto aunque sólo logró

Voz 1018 00:35 la del sector financiero Rato admite que los accionistas que invirtieron en Bankia perdieron más de cien mil millones de euros aunque ha negado que pueda hablarse de saqueo es ha dicho cosa del mercado La Vega

Voz 0605 00:46 altivo y condescendiente Rodrigo Rato se defiende en todo momento ante las críticas de los diputados sobre todo por su gestión al frente de Caja Madrid de Bankia por el despilfarro con la

Voz 0273 00:56 qué tablao él no reconoce errores

Voz 0605 00:59 alguno ha dicho en la financiación del mercado inmobiliario llama la atención su crítica abierta a Luis de Guindos al ministro de Economía dice que le pidió su dimisión al llegar al Ministerio consiguió el rescate bancario porque Bruselas no le ofreció otra cosa e incluso que se apoyó en los bancos competidores en la calidad de Bankia y que han sido los grandes beneficiados

Voz 3 01:19 conversaciones con el ministro Guindos registro De Guindos sobre Bankia durante marzo abril y mayo de dos mil doce Este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encargar realizar cuáles serán las necesarias provisiones para bancos a estos mismos competidores fueron sin duda los grandes receptores de los depósitos que salieron de Bankia después de su nacionalización en el verano del dos mil doce

Voz 0605 01:43 para el consumidor como apuntaba José Antonio lo más flagrantes que Rato ha dicho que la pérdida de los accionistas son cosas del mercado Hinault un saqueo escuchamos a Rato ya Toni Roldán de Ciudadanos

Voz 3 01:54 pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española han cien mil millones de euros en valoración de esos sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos un saqueo no eso es el mercado a menudo evidentemente que FON saqueo

Voz 2 02:11 sesenta mil millones de parece que las ejemplos de las corruptelas dentro del consejo de administración son su oficina

Voz 1 02:17 ente argumento para convencer a todo el mundo de que aquí había un cartel organizado

Voz 0605 02:22 de momento han intervenido el diputado de Ciudadanos y la portavoz de Esquerra en ambos interrogatorios ha destacado el rifi rafe entre ellos el tono más agresivo de Rodrigo Rato habla ahora el portavoz de Unidos Podemos Alberto Garzón

Voz 1018 02:35 quería decías llegó a casi a la misma hora en que comenzaba la comparecencia de Rato en el Congreso el presidente del Gobierno Mariano Rajoy subrayó en la inauguración del Foro Spies en versos del la buena salud de la economía española pensando sobre todo en los meses inmediatos

Voz 1487 02:49 peor hace tiempo que quedó atrás tras superar las dudas de muchos sobre si seríamos capaces de salir de aquella crisis hacerlo dentro del euro evitando un rescate hoy España crece de forma fuerte equilibrada y sostenible lo hace sobre fundamentos sólidos crea empleo de forma intensiva ha recuperado su competitividad y sus perspectivas de futuro son muy prometedor

Voz 1018 03:16 Pedro Sánchez el líder del PSOE propone la creación de dos nuevos impuestos para financiar las pensiones ante el agotamiento de la hucha de la Seguridad Social

Voz 3 03:22 les anuncio que vamos a proponer la creación de dos nuevos impuestos el primero el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones así los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones la propuesta de Sánchez no va en contra del apoyo

Voz 1018 03:48 el PP al menos de su portavoz parlamentario Rafael Hernando declaraciones a Televisión Española

Voz 4 03:52 esto no se arregla con dos impuestos a los a los blancos es el primer es mentira segundos demagogia eso se soluciona creando más empleo mejorando los salarios por lo tanto aumentando las cotizaciones pero también procediendo a un sistema ya una reformas que haga razonable insostenible el sistema

Voz 1018 04:18 de Economía datos oficiales europeos de Eurostat la tasa de paro descendió una décima a la Unión Europea aunque España sigue siendo el segundo país a la cabeza solamente por detrás de Grecia he Griselda Pastor

Voz 5 04:29 sin con dieciséis con siete doblando la cifra de la media un ocho con siete para la eurozona siete con tres para toda la Unión Europea un dato el español que es ya muy separado del griego pero todavía muy alejado por ejemplo del tres con seis de Alemania que con República Checa Malta encabezan la Liga

Voz 0273 04:47 esta prácticamente del pleno empleo

Voz 1018 04:49 Pérez es Griselda Valencia frente a la sede del Palau Se desarrolla una concentración silenciosa de condena por la muerte de una mujer asesinada hace diecisiete días tras estrellarse

Voz 6 04:58 es un pareja el coche en que viajaban

Voz 1018 05:00 a su Linera en Benicàssim después de confirmarse ya oficialmente que fue un acto mortal de violencia de género Juanma Graner silencio silencio para condenar la última víctima de la vía

Voz 7 05:09 herencia machista de dos mil diecisiete la número ocho aquí en la Comunitat Valenciana la número cincuenta y siete de toda España Andre a veintidós años como dices asesinada por su ex pareja quien la obligó a subir a un coche que luego estrechó contra una gasolinera de Benicàssim hace ya diecisiete días ha sido el tiempo que han precisado los investigadores para confirmar lo que ya señalaban todos los indicios de nuevo hemos vuelto a escuchar como tantas otras veces en dos mil diecisiete la necesidad de que las víctimas denuncian y que también lo hagan sobre todo su entorno

Voz 1018 05:37 digamos también en directo Irún porque desde hoy la Diputación de Guipúzcoa pone en marcha un peaje para los camiones que circulen a través la Nacional I son miles de vehículos pesados procedentes de varios lugares de nuestro país camino de la frontera francesa ese peaje está nuestro compañero Iker Ibáñez

Voz 8 05:52 normalidad en este peaje de Irún desde que a media noche entrar en funcionamiento de la nueva tasa y hasta las ocho y media de esta mañana entre los tres pórticos que componen el recorrido completo han pasado ya cinco mil quinientos camiones a esta hora el número podría ser ligeramente superior camiones te han pagado por cruzar Guipúzcoa por primera vez el dato lo daba la propia Diputación Foral no hay señales ni acciones de protesta como seguimos los caminos que cruzan pagan el peaje así nos lo confirma también los trabajadores de las cabinas aunque las opiniones de ellos de los fortísimas rechazan de lleno a todos aquellos con los que hemos hablado en un afán recaudatorio y lo definen como un prejuicio para sus bolsillos recordamos que es el único peaje de este tipo en todo el Estado que hoy recaudar ya por el paso de los camiones dinero que se invertirá en mantener la infraestructura como decimos imagen de normalidad hasta el momento los camiones circulan como cada día

Voz 1018 06:39 todavía a vueltas con el caos de la nevada del pasado fin de semana después de que el director de Tráfico haya respondido vía Twitter a las críticas de sugestión diciendo que estaba en Sevilla una ciudad maravillosa unos términos que han vuelto a caldear los ánimos entre algunos de los conductores

Voz 9 06:51 ha ido si Gregorio Serrano está provocando con su tuit un nuevo reguero de indignación desde la Asociación Gallega de consumidores y usuarios piden su cese o su dimisión por su incompetencia por algo más Xosé Antón Pérez

Voz 8 07:05 bueno me parece que más que pedir disculpas lo que parece es que insulta la inteligencia de todos los ciudadanos el director general de Tráfico realmente lo que ha hecho después además de de haber haberle echado la culpa a los usuarios no bueno pues ahora entendemos que lo que lo que hace es ratificar una vez es su incompetencia y además su total insensibilidad hacia a los usuarios

Voz 1995 07:28 pocos Estonia esto es algo de lo que tenemos porque pues muchísimas gracias José dos seis siete una hora menos en Canarias seguimos

Voz 10 07:42 la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 1 07:46 Toni Garrido

Voz 1995 07:47 en España hemos sabido hoy que la noticia que el epicentro informativo se sitúa en esa comparecencia de Rodrigo Rato en el Congreso hoy hemos sabido de algunos hábitos en otros lugares y vamos a contrastar lo que tenemos en nuestro

Voz 2 08:02 me verán

Voz 1995 08:03 hemos sabido insisto que algunos políticos en el Congreso en estos últimos meses que utilizan su escaño para cortarse las uñas hacer yoga les hemos visto entrar en webs e de tiendas de ropa les hemos visto estudié francés en el hemiciclo cómo olvidar aquella famosa papilla Celia Villalobos jugando al candidaturas aunque realmente era de de Frozen ha

Voz 2 08:24 cómo vivió en embriones de Frozen una Cantigas Power seguro

Voz 1995 08:27 el recuerdan bueno nos hemos aquí somos más listos que en el Parlamento español el converso español no existen los controles que sí parecía haber en Inglaterra sí tenemos constancia es que en los últimos meses en tan sólo cuatro meses en los últimos cuatro meses desde el Parlamento británico ha habido veinticuatro mil intentos de acceso a páginas porno

Voz 2 08:53 esto es lo que cuenta hoy la prensa británica la política está en estos días además una política británica está sometida a los vaivenes de la remodelación

Voz 1995 09:04 de Gobierno de Theresa May que hoy ayer está cambiando su Gobierno pero nos vamos a enterar entre extra porque este particular somos hasta Londres Begoña Arce muy buenos días bueno parece que muchos políticos británicos coinciden en el gusto por determinados vídeo según esta información

Voz 0273 09:20 eh vida veinticuatro mil cuatrocientos setenta y tres tentativas exactamente de acceso a páginas porno entre junio y octubre del año pasado esto significa una media de ciento sesenta intentos al día hay un dato interesante un repunte importante en septiembre con nueve mil cuatrocientos sesenta y siete intentos la vuelta al cole que fue

Voz 11 09:42 muy dura pagar esto que barbaridad estamos decir sí

Voz 1995 09:49 pero lo cierto Begoña es que parece que al menos sí que hemos tenido en nuestro país constancia de de de algunos usos indebidos por lo menos llamativos porque no sé si es indebido o no distraerse mientras uno está en el en la Cámara en el representando la la voluntad de muchos pero parece que allí en el Parlamento británico en los controles sobre el uso que se da a Internet son más rigurosos en los que los que tenemos aquí

Voz 11 10:15 sí porque como llueve sobre mojado verdad pues se lo que se ha puesto es un sistema

Voz 0273 10:20 más de red informática en el Parlamento que bloquea las webs pornográficas la gran mayoría de estos hay intentos para acceder a páginas porno no son según un portavoz parlamentario de liberados y lo que ocurre también es que hay ocho mil quinientos ordenadores en esta red del Parlamento que lo utilizan los diputados los Lores el personal de ambas Cámaras incluso visitantes e invitados que están allí que se conectan con wifi a través de

Voz 5 10:48 de la red parlamentaria lo cual excluye

Voz 0273 10:50 tocó el que en fin estén en la Cámara de los Comunes pues con los ordenadores son los despachos pero también es verdad

Voz 12 10:57 no es que esta información tiene justo después de que el número dos sabe sabe tuviera que dimitir por eso mismo

Voz 0273 11:03 a eso y vamos porque en el dos mil ocho le pillaron in fraganti eh sus ordenadores en el despacho de trabajo tenían pornografía abundante pornografía pornografía dura según la policía que está buscando otra cosa y se encontró con aquello si la policía hizo la investigación guardó los datos a través de todos los escándalos sexuales que ha habido en Hollywood y también aquí en los últimos meses pues la información volvió a salir en diciembre como decía después Daimiel Green que era el número dos del Gobierno pues tuvo que dimitir y de ahí la remodelación de ahora imágenes

Voz 1995 11:37 hasta dónde llega el porno en la esto no hay no sabemos si es sería interesante no aplicar unos contrarios en el en el Parlamento en el Congreso español otros los distintos parlamentos regionales pero más allá de lo que les estamos contando son cifras buenas porque remite si consideran más federal amoral si consideran que la normalidad es intentar acceder a una página porno es el Parlamento británico la buena noticia es que haces readmitido porque a pesar de ser veinticuatro mil en tan sólo cuatro meses son inferiores a los datos del dos mil quince

Voz 0273 12:08 sí dos mil dieciséis en el dos mil dieciséis se bloquearon ciento trece mil doscientos ocho intentos de entrar en páginas porno eran cien mil menos

Voz 12 12:17 que el año anterior está haciendo esto agentes ciego usted has venido no ha venido aquí a hacer legislar me digo

Voz 13 12:26 bueno yo estoy pensando imagínese si éste viene de un señor se tiene una persona siendo veinticuatro mil intentos a entrar páginas

Voz 11 12:33 nada nada un refugio como vemos por aquí los niños y tres bebés piel tersa lugar lamento y entre esto y el dato que el Barça

Voz 13 12:41 de Parlamento pero la violencia entre los gente que van a al Parlamento pues menuda

Voz 1995 12:47 pero nosotros quién España en su día ya decimos notar que creemos que afortunadamente tenemos muchos escándalos pero no se incluyen los de carácter sexual la y la población cuál es la sensación en las en la calle porque no se conocer este tipo de saber que hay una remodelación de Gobierno entre otras cosas producto de recordemos que no fue por pornografía sino que vicepresidente tuvo que mentir tuvo que dimitir por mentir no por el uso de la pornografía cuál es la sensación en la calle

Voz 0273 13:14 bueno sí bueno hay desde hace ya bastantes años desgraciadamente adhesión por edades con todo el asunto de los gastos de los parlamentarios y todo aquello que que invertían dinero público en cosas privadas y que se ha registrado todo un control de gastos y hubo un descrédito muy grande de la clase política aquello fue un realmente un gran escándalo quiso de que hizo mucho daño a la institución parlamentaria incluso a la democracia este asunto y todos estos asuntos pues abundan al igual que las peleas en los bares que no son frecuentes por cierto pero sí que ha abierto una ha habido una permisividad de beber quizás en exceso porque muchos de los incidentes han ocurrido bajo efectos del alcohol todo esto desprestigia a la a la clase política y es por eso que ahora mismo hay controles sobre todo con asuntos relacionados con escándalos sexuales con cualquier tipo de acoso porque eh la gravedad de todo eso ha aumentado como dijo uno de los dimitidos a lo que se podía permitir hace unos años ahora no es posible lo dijo el ex ministro de Defensa aunque también se la habían ido a las manos con la algunas secretaria ha habido un parlamentario que mando a subsecretaria también a comprar juguetes sexuales en fin todas estas cosas han salido hizo mal vistas hizo un descrédito sin ninguna

Voz 1995 14:38 a ver si no nos ayuda demasiado Begoña Arce corresponsal de la cadena SER el Londres muchísimas gracias como siempre

Voz 1 14:51 hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales a Roma hoy por hoy en Facebook por Hoy por hoy la inestabilidad habían traído la guitarra ahí recuerdo allá sobre música muy divertida en este que Luis comenzó uno de sus clásicos discursos

Voz 2 15:11 la sociedad tiene un problema de escasez hay gente sin casa sin empleo desconcertados hasta los más especialista desconcertante borró para siempre la sonrisa en el rostro pero Carlas para una última opinión

Voz 14 15:27 mientras útero duros que emplea dos cero euros resume

Voz 8 15:31 dado el partido menos treinta y tres millones

Voz 1 15:34 situación era insostenible Irene consiguió levantarnos el ánimo aquella tarde maneras de amarse a uno mismo vivir para uno mismo para el exterior pero al final el líder nos reunió en torno a la maison nos tranquilizó

Voz 11 15:48 todos están pasando cosas les estamos contando pero podemos aguantar

Voz 1 15:54 promo relatos La Ventana de Carles Francino

Voz 15 16:03 los habrás todo de tu equipo de fútbol favoritos los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los obras todo de tus deportistas favoritos

Voz 1 16:13 tienes que sintonizar SER Deportivos

Voz 15 16:15 nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 1 16:21 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 6 16:29 las imágenes desagradables sólo se publicarán en la web de la Cadena SER cuando añadan información

Voz 16 16:34 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 17 16:43 el escape y Nasser con corremos

Voz 1995 16:45 pues tiempo vamos a escucharnos

Voz 18 16:50 sí

Voz 19 16:54 te acuerdas de cuando regresase a casa de tus padres citó habitación se había convertido en un gimnasio pues en y que nos pasa igual que otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades hasta el veinticinco de enero vena disfrutarlas más información en Ikea punto es

Voz 6 17:16 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 17:39 descubren los precios imbatibles de Leroy Merlin una gran selección de productos a un precio que no podrás ni creer sólo hasta el diecinueve de febrero era tu quién de hoy entre el Leroy Merlin punto es yo de de los precios imbatibles Leroy Merlin Davids silencio por favor

Voz 1 17:55 todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 16 18:00 es falso alguna cosa

Voz 1487 18:04 la cerámica de Talavera

Voz 1 18:06 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo humor lo mejor en el tramo de dieciocho mil a no sé qué tramo pero Major se va a lo mejor subir a lo mejor se queda igual de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga Icon la Cadena SER

Voz 1995 18:31 y antes de terminar llegan las cinco preguntas que nos deja el día treinta número uno Si el director de la DGT dice que en Sevilla tenía los medios suficientes para coordinar perfectamente la crisis de la AP seis es tanto de reconociendo que el caos provocó únicamente por su incapacidad pregunta número dos quienes debería probó quiero preocupar más de cara a un nuevo colapso en las carreteras españolas que el tiempo de Oren o que este mes el Sevilla vaya a jugar dos veces más en el Sánchez Pizjuán el número tres que sirvió tiene que los presos de ETA ofrezcan reconocer el caso el daño causado pero sólo si es a cambio de excarcelaciones preguntas número cuatro que dice de nuestro periodismo que casi todos los medios se hagan eco del cierre de Interviú con un recopilatorio de las mujeres que han salido en sus portadas

Voz 2 19:25 y por último

Voz 1995 19:27 qué tipo de persona ve en la página de Gwyneth Paltrow en I más D café expreso a ciento treinta y cinco dólares y dice