Hoy por Hoy (10/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

qué tal muy buenos días hoy vamos a ver muy poco el sol el mapa del tiempo trae nubes en casi toda España iba a llover fuerte en Galicia y en el sur de Andalucía y puede nevar a partir de los ochocientos metros el cabecilla de la Gürtel Francisco Correa está dispuesto a tirar de la manta al menos en lo que concierne a la presunta financiación irregular del PP de Valencia que se empieza a juzgar a partir de la semana que viene en el escrito que Correa enviado a ese tribunal y al que ha tenido acceso esta redacción la Cadena SER reconoce que la versión de la Fiscalía es cierta que el PP en aquella comunidad le pagó en negro por organizar actos electorales otras veces quiénes le pagaban eran directamente empresarios que contrataban con el Gobierno regional dice que el presunto cerebro de todo aquello era el ex presidente valenciano Francisco Camps actos incluso a los que asistió Mariano Rajoy

Voz 2 01:14 aquí pase en otras muchas regiones de España y se puede hacer yo puedo presentarme ir estas son mis credenciales la gestión del Ayuntamiento de Valencia y la Comunidad

iba administraciones todas estas que cita a Rajoy que se han visto luego salpicadas por diferentes causas judiciales todas con un punto en común la supuesta caja b del Partido Popular es la primera vez que Francisco Correa admite abiertamente la doble vía de financiación de su empresa de eventos el dinero B del Partido Popular y los contratistas públicos que le pagaban facturas ficticias por trabajos que en realidad hacían no para esas empresas sino para el Partido Popular horas antes de conocerse esta noticia Rodrigo Rato había convertido su comparecencia en la comisión que investiga el rescate bancario en una declaración de guerra contra el Gobierno del PP al que acusa de urdir una conspiración para acabar con él

Voz 1 02:21 tres personas muy avisando de que el Gobierno quiere meter

Voz 1727 02:24 entre ellas dijo un antiguo dirigente del propio Partido Popular el que llegó a ser el favorito de Aznar para sucederle repartió culpas entre el Banco de España Varios ministros de Rajoy pero el principal objetivo de sus dardos fue uno muy concreto el que fue su amigo y su número dos en Economía Luis de Guindos titular ahora de la cartera

Voz 1832 02:45 el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba sesenta mil millones de euros adicionales las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer el seis de mayo el ministro de Economía me exigió la dimisión que se hizo efectiva el nueve la acción de Bankia se desplome

Voz 1727 03:05 eh respondía el propio De Guindos minutos después

Voz 3 03:07 hoy Bankia está bien gestionada no tienen ningún tipo de interferencia política

la gestión de Rato en Bankia se cerró con un rescate público de veintidós mil millones de euros cuando se lo reprocharon la respuesta de Rato fue elocuente y sirve para resumir casi casi toda la comparecencia parecía casi sacada de un guión de Oliver Stone eso es el mercado amigo las crisis son caras y Rato siguió en su pedestal a la espera de que la justicia decida si se tiene que bajar es miércoles diez de enero primer día del P de Cat sin Artur Mas como presidente del partido hace justo dos años renunció a presidir la Generalitat acosado por la CUP ahora renuncia a dirigir el partido acusado por los tribunales

más dice que no se baja del barco independentista inmigrar que el este señalando a pues que dónde está la puerta se limitó a decir una otra paso justa queda otro paso para para dejar paso a otros no es el único adiós en el blog

qué soberanista también renunció ayer al acta de diputado el exconseller de Carlas mundo

el ex responsable de Justicia esta investigación lo deja dice por motivos personales ayer tanto como Junqueras presentaron a distancia sus credenciales en el Parlament como diputados

Voz 1727 04:21 el Gobierno rectifica forzado por las críticas quería obligar a los teleoperadores del cero dieciséis el teléfono que atiende a las víctimas de la violencia machista a dar información también y a la par a hombre sobre separación

Voz 0027 04:35 aquí la Guardia Civil ha detenido esta noche a otra persona por los disturbios en Pedrera provincia de Sevilla contra la comunidad rumana esos disturbios todo empezó como un accidente de tráfico leve el fin de semana pero desde entonces hay ya siete detenidos

Voz 1727 05:00 con las protestas en puertas del séptimo aniversario del derrocamiento del dictador Ben Alí durante la primavera árabe

Voz 0027 05:06 única democracia que salir de aquella ola de protestas se enfrenta ahora a disturbios por la política de austeridad del Gobierno a un manifestante ha muerto ya en esas manifestaciones

Voz 1727 05:14 en Estados Unidos la Justicia acaba de obligar a Donald Trump a reactivar parcialmente el conocido como DACA

Voz 0027 05:19 es el paraguas legal que evitaba la expulsión de los inmigrantes que llegaron al país cuando eran menores

Voz 1727 05:24 Trump vuelve a utilizar la frase que lo hizo famoso en la tele

Voz 0027 05:34 ocho del afectado esta vez es su ex asesor Steve Bannon que ya no trabajaba para él pero el presidente ha conseguido que lo despidan también del medio ultraconservador en el que Bannon seguía escribiendo después de criticar a los hijos

Voz 1727 05:47 y en los deportes anoche pudimos escuchar de nuevo al piloto español Nani Roma tras su accidente de hace dos días en el Dakar Juan Antonio Sampedro Sampe buenos días

Voz 1161 05:55 has Pepa cuando estaba a punto de finalizar la segunda etapa y a falta de apenas quinientos metros para meta el coche pasó por un desnivel no señalado en el mapa de la organización y terminaron dando varias vueltas de campana el propio Nani Roma lo contaba en El Larguero

Voz 2 06:05 Claude es dirigirá vamos a ir hacia trescientos o quinientos lo que vamos La Meca próximo ya había un acuerdo que estaba gritando

en general en la general Carlos Sainz ya es tercero en coches Farrés marcha noveno motos

Voz 0978 06:25 buenos días empezamos destacando que hace frío pero nada que ver con el de las últimas mañanas durante la noche hemos tenido muchas nubes y eso siempre frena el descenso nocturno de temperaturas nubes que serán abundantes de la mayor parte del país más ratos de sol en puntos costeros sobretodo el Mediterráneo y en Canarias pero en el interior entre nubes bajas y nieve las las nubes serán abundantes pocos verá el sol de manera que durante todo el día el ambiente será igualmente frío lluvias durante la mañana en Galicia nieve en puntos de montaña sobre todo a partir de mil metros durante la tarde esta lluvia y nevadas en cotas parecidas se extenderá a gran parte de Castilla y León Castilla La Mancha también Extremadura o Madrid a medida que se acerque al Mediterráneo esta lluvia irá desapareciendo sólo las

Voz 0027 07:07 próxima madrugada en Cataluña si va a reactivar un poco

Marina Fernández buenos días vamos a intentar que el día sea algo mejor de lo que canta Sidonie pero está claro que para el Partido Popular el de ayer de ayer fue martes digamos que mejorable

Voz 1491 07:44 con Rodrigo Rato desatado disparando a matar en la comisión de investigación sobre el rescate bancario con Correa dispuesto a decirle al juez que el PP de Valencia se financiaba ilegalmente en fin un día de mierda para han darnos con eufemismos y sintiendo lo mucho vamos a prolongar esta mañana repasando la comparecencia de Rato y también ese escrito de Correa al que ha tenido acceso las buenos tampoco fue un gran día para los partidos independentistas catalanes de las dimisiones de Artur Mas como presidente del P de Katy de Carlas mundo como diputado de Esquerra hablaremos con nuestro analista Juanjo Burniol Luis Alegre Carmen Remírez de Ganuza de Mariola Urrea se sentaran desde las nueve en nuestra mesa de tertulia

allí a esta hora preguntábamos que expiraban ustedes de la comparecencia de Rato y en general esperaban muy poquito bueno pues el ex vicepresidente ha dejado a nadie indiferente tras su paso por esa comisión sobre el rescate bancario

Voz 1491 08:44 comparecencia sorprendente tanto en el fondo como en las formas un rato arrogante agresivo con el Partido Popular con el Gobierno que les ha parecido la actuación de Rodrigo

a partir de las ocho y media vamos a entrevistar al responsable con

Nico del PSOE A Manuel Escudero para qué

los detalles de esa propuesta de crear dos nuevos impuestos uno a las transacciones financieras y otro en los bancos para ayudar a financiar las pensiones nos hemos preguntado hasta qué punto les preocupa este tema todos ustedes a los más

Mayores por ejemplo tienen miedo de que llegue

el día en que dejen de cobrar las pensiones tienen dudas y a los más jóvenes creen que van a llegar a cobrar las pensiones algún día

Voz 7 09:29 venga

Voz 8 09:43 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1552 10:25 confesión de Correa que suponen un salto cualitativo por primera vez reconoce que el PP valenciano le pagó en negro parte de las campañas electorales de dos mil siete y dos mil ocho un total de dos coma dos millones de euros en B también admite lo que ya han confesado los empresarios que se van a sentar con él en el banquillo que otra parte fue abonada por contratistas de la Generalitat Valenciana mediante facturación ficticia Correa dice en su escrito que fue el entonces presidente del PP de la Generalitat Francisco Camps quien le propuso hacer los eventos para el Partido Popular de esa comunidad que fueron abonados de forma irregular

Voz 0027 10:59 veremos qué contesta hoy el PP a esta confesión de Correa que reduce enormemente el margen del partido para seguir defendiendo que no se financiarán de forma en Valencia y en las próximas horas espera también sigamos escuchando la reacción de los distintos miembros del Gobierno a las cargas de profundidad que contra ellos lanzó ayer Rodrigo Rato en la comisión del Congreso que estudia la crisis bancaria acusó a De Guindos a dos en concreto de haber precipitado el hundimiento de Bankia en general a todo el gobierno a Rajoy a sus ministros les acusó Rato de haber puesto en marcha una conspiración para meterle en la cárcel llegó atribuirles incluso en algunas prácticas a determinados ministros que de confirmarse implicarían delitos delitos de revelación de secretos Rafa Muñiz

Voz 1772 11:41 buenos días cuatro han sido los ministros del actual Gobierno señalados por Rato el primero Luis de Guindos al que acusa de agravar la crisis de Bankia por frases como esta

Voz 1832 11:50 el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba sesenta mil millones de euros adicionales las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer

Voz 1772 12:01 Quintos le ha respondido que la entidad se gestiona ahora de forma profesional

Voz 3 12:04 lo único importante es que hoy Bankia es seguramente el banco más solvente de España y por lo tanto es uno de los principales competidores del sistema financiero español

Voz 1772 12:13 la autocensura que los tres grandes competidores de Bankia participasen en las decisiones de rescate y el ministro de Economía le contesta que la entidad está libre de interferencias

Voz 1832 12:21 estos mismos competidores fueron sin duda los grandes receptores de los depósitos que salieron de Bankia después de su nacionalización

Voz 3 12:28 si hoy Bankia está bien gestionada no tiene ningún tipo de interferencia política comparen ustedes

Voz 1772 12:33 al rato denuncia un supuesto complot del gobierno de Rajoy para acabar con él

Voz 1832 12:37 tres personas me avisan de que el Gobierno me quieren meter en la cárcel

Voz 1772 12:41 críticas a Catal y Montoro por revelar información confidencial asegura días antes de su detención en dos mil quince

Voz 1832 12:47 el ministro de Justicia cuenta mis datos fiscales a Los desayunos de Televisión Española como de sábado el ministro de Justicia cambios datos fiscales el catorce de abril el ministro de Hacienda con más habilidad habla del tema en destacar ni catalán y Montoro han respondido

Voz 1772 13:02 estas acusaciones y lo ha hecho Fátima Báñez de la que Rato decía esto

Voz 1832 13:05 la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de Mike voy a tener problemas con mis declaraciones

Voz 1772 13:13 es totalmente falso aseguran desde el Ministerio

Voz 1 13:17 Artur Mas deja la presidencia

Voz 0027 13:18 de Cat a cinco días de que se conozca la sentencia del caso Palau el supuesto cobro por parte del partido de seis millones de euros por lo menos seis millones de Ferrovial a cambio de obra pública en marcha más cuando es empezaban a hacer especialmente visibles sus discrepancias con Puigdemont por la estrategia del ex presidente huido en Bélgica de hecho ayer en su adiós en esa rueda de prensa más dejó este mensaje a quién lo quiera escuchar quizá desde Bruselas decía en Mi vida política siempre me ha guiado un principio primero el país luego el partido y fina durante la persona Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0978 13:52 de Artur Mas desvincula su decisión de estas dos cosas dice que no tiene nada que ver con la sentencia del caso Palau ni con las posibles discrepancias en la estrategia para investir a Puigdemont dice el ex que su marcha se debe a dos factores

Voz 9 14:02 esta nueva etapa

Voz 0027 14:05 el primero mantiene que son necesarios

Voz 0978 14:07 nuevos liderazgos nuevos liderazgos dice para pilotar el que califica de buen resultado de sus para Cataluña en las últimas elecciones esto por un lado y por otro

Voz 1772 14:15 aunque a esta nueva etapa Bacharach Ndong

Voz 0978 14:19 según el calendario judicial que dice que tiene que afrontar como las causas del 9N

Voz 0027 14:23 eh olé del uno de octubre el ex presidente aseguró que ayer mismo

Voz 0978 14:26 no recibió la notificación de su imputación asegura que ambas cosas le restaban margen de maniobra para dedicarse al partido no es una dimisión para asumir las posibles responsabilidades del caso Palau añadió Artur Mas e insistió que respetará lo que decida Carles Puigdemont que lo comparta no es otra cosa pero lo voy a respetar dijo nos monte sustituye Artur Mas por ahora como presidenta del PDK

Voz 0027 14:46 en Ciudadanos ha cuantificado en las últimas horas los votos que consiguió captar de cada uno de los demás partidos una independentistas en las elecciones de diciembre la formación de Arrimadas estima que por ejemplo al PP le arrebató ciento setenta mil votos Guillermo Lerma

Voz 0743 14:59 en su análisis la dirección de Ciudadanos asegura que casi una cuarta parte de sus votantes el veintiuno de diciembre provienen de otros partidos en concreto cifra en ciento setenta mil un quince por ciento los votos captados a los conservadores en veinticinco mil casi un nueve a los socialistas el informe elaborado por el propio Comité de campañas señala como importante el apoyo que obtuvo Arrimadas de personas que no votaron en dos mil quince en total ciento cincuenta mil abstencionistas diecisiete mil nuevos votantes jóvenes además la formación señala como clave la alta fidelidad de voto un ochenta y siete por ciento o el haber ganado en las provincias de Barcelona Tarragona y en doce de las quince ciudades más pobladas de Cataluña como aspectos a mejorar para crecer ciudadanos apunta a tener una mayor presencia en zonas rurales o potenciar el debate sobre políticas sociales

Voz 0027 15:56 el Gobierno ha despreciado la propuesta que planteó ayer Pedro Sánchez para financiar parte del sistema de pensiones con dos nuevos impuestos finalistas uno a las transacciones financieras y el segundo a la banca según sus beneficios

Voz 1832 16:08 si los españoles hemos desembolsado setenta y siete mil millones de euros para rescatar a la banca creo que es justo pedirle al sector financiero que contribuya con una recaudación de mil millones de euros al año al sostenimiento el sistema público de son

Voz 0027 16:21 lo podemos ver con buenos ojos esta propuesta aunque insiste en que no es suficiente y además reprocha a los socialistas que se parezca mucho a una a una suya a una proposición no de ley que ellos registraron en noviembre dicen Sonia Sánchez

Voz 1916 16:33 sí buenos días recibimiento desigual para la propuesta del PSOE PP y Ciudadanos consideran que no es el camino Rafa Hernando en Televisión Española

Voz 10 16:40 esto no se arregla con dos impuestos a los blancos primero es mentira segundos demagogia eso se soluciona creando más empleo pero también procediendo a unas reformas que haga razonable insostenible el sistema

Voz 1916 16:52 en la misma línea la critica de ciudadanos cree José Manuel Villegas que para garantizar las pensiones no hay que poner más impuestos sino hacer que la economía crezca

Voz 11 17:00 otro problema que se plantea el Partido Socialista lo soluciona creando un nuevo impuesto nosotros creemos que hay que forzar un poco más y que lo que hay que hacer es poner encima de la mesa medidas y reformas para permitir que nuestra economía crezca

Voz 1916 17:13 en cambio desde Podemos ven con muy buenos ojos la idea del PSOE recuerdan que ellos ya habían propuesto un impuesto a la banca Nacho Álvarez explica a la SER que además de ese impuesto habría que tomar otras medidas para salvar el sistema de pensiones por ejemplo está

Voz 12 17:26 no hay más remedio que atender una subida de los salarios no sólo por justicia y por decencia sino porque era más salarios basura conllevan cotizaciones basura en financiación de la Seguridad Social

Voz 1916 17:36 por tanto Pepa la propuesta del PSOE sólo cuenta con el respaldo de Podemos aunque incluso la formación morada cree que es insuficiente

Voz 0027 17:48 enorme malestar en el Partido Popular por la gestión política que ha hecho el director de la DGT Gregorio Serrano de la crisis de la nevada del fin de semana Si sigue había escocido entre los populares ver como este alto cargo de Florido fue incapaz de pedir perdón en un primer momento más de cuatro mil familias que se quedaron atrapadas en sus coches ayer ya el enfado era tremendo dentro del PP cuando leyeron el tuit que escribió Serrano un tuit sarcástico en el que decía que lo siente mucho por haber estado durante la crisis en Sevilla cuando el Sevilla es una maravillosa ciudad en la que si llega Internet el teléfono bueno fuentes del PP consultadas por la Cadena SER confirman que a Serrano le han ordenado que se calle que no sea avivando la polémica y qué opinan de él Isabel Villar buenos días dentro

Voz 0393 18:32 lo del Gobierno los hay que consideran a Gregorio Serrano

Voz 1276 18:34 cantamañanas por colgar ese tuit lleno de sarcasmo dicen unas palabras que definen además como impresentables también hay diputados que las califican de desafortunadas porque empeora la situación complican que los conservadores puedan defender la labor de Serrano al frente de la DGT aunque nadie habla de dimisiones aseguran en el partido que eso es cosa de Mariano Rajoy y que cesada Serrano el Icaria admitir cierta culpa por el colapso de la autopista si hay altos cargos del PP también varones regionales que están muy molestos con la actitud de Serrano cargos que han elevado sus quejas a la dirección del partido para que el ordene silencio absoluto estos días estas fuentes censuran también el tono chulesco del director de Tráfico no comprenden su falta de tacto con esas cuatro mil familias que se quedaron atrapadas durante casi veinte horas en la ratonera de la AP seis

Voz 0027 19:18 el político jefe perdón el político que ejerció de consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Cospedal cuando ella fue presidenta de Castilla La Mancha acaba dentro tras trabajo en el Ministerio que ocupa ahora la propia Cospedal la acaban de nombrar adjunto civil al director de un departamento de ese ministerio no es el primer político que trabajó para Cospedal en Castilla La Mancha y que ahora ha encontrado acomodo en el Ministerio de Cospedal en el Ministerio de Defensa el hombre que fue su consejero de Hacienda en Castilla La Mancha ahora es su subsecretario de Defensa en el Ministerio Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 19:52 buenos días buena parte del Ejecutivo de Cospedal lo ocupa hoy puestos reseñables en la administración central el último nombramiento es el de Leandro Esteban el que fuera consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno en Castilla La Mancha acaba de ser nombrado como dices adjunto civil al director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional que es el principal centro docente militar de España Esteban es abogado

Voz 1916 20:13 profesión Hinault es el primer hombre de confianza de

Voz 0393 20:15 Cospedal que llega al Ministerio el actual secretario de Estado de Defensa Agustín Conde que fue presidente del PP manchego el número dos de este es el ex consejero de Hacienda Arturo Romaní pero hay otras instituciones públicas que también han servido de acomodo para el Gobierno de Cospedal el exconsejero de Educación Marcial Marín es en la actualidad Secretario de Estado la educación la que fuera consejera de Agricultura Marisa Luis María Luisa Soriano ex presidenta del Liceo Cervantes de Roma la ex consejera de Economía Carmen Casero es directora general en el Ministerio de Trabajo la que fuera consejera de Fomento Marta García de la Calzada obtuvo destino en la abogacía del Estado del Tribunal Supremo y el exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales José Ignacio Echániz es diputado por Madrid Secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular

Voz 0027 21:04 en Andalucía el PP pide al juez que cite a Susana Díaz como testigo en el juicio de los ERE Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 1916 21:11 no esa es la petición que realizaba ayer el abogado del Partido Popular Luis García quien solicitaba que la presidenta de la Junta declare como testigo porque consideran que tiene un amplio conocimiento de los hechos

Voz 13 21:23 señora debía por su amplio conocimiento de los hechos como cuando el manifiesto numerosas comparecencia pública tanto en el Parlamento andaluz como ante de comunicación que además durante su mandato se tramitó y aprobó el decreto ley cuatro barra dos mil doce de Octubre de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección social laboral

Voz 1916 21:45 desde el Gobierno andaluz consideran que con esta petición los populares hacen el ridículo Juan Carlos Blanco portavoz

Voz 14 21:52 pedir esa comparecencia ya puesto que pida también las comparecencias de los primero presidente autonómico o de Poncio Pilato por el juicio de Jesucristo cuando se quiere hacer el ridículo hay sitios para hacerlo en algo que afecta a algo tan importante como es ese juicio el Partido Popular debería dejar de hacerlo

Voz 1916 22:10 a las diez de esta mañana continuará la vista con las cuestiones previas del resto

Voz 0027 22:13 de defensa Elena gracias buenos días y Aimar Beraza seis Sidi veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias la cooperante española Helena Maleno declara hoy ante la Justicia marroquí la acusada de tráfico de personas acusada de dedicarse con la ONG Caminando Fronteras a avisar a Salvamento Marítimo cuando alguna patera naufraga a la deriva en el Estrecho Nicolás Castellano ha hablado con Helena Maleno antes de su comparecencia de hoy

Voz 1620 22:37 la situación en poco más de un mes Helena Maleno tendrá que responder hoy al interrogatorio del juez de Tánger tras dos aplazamientos en los que su abogada pidió más tiempo para analizar el expediente judicial la defensora de derechos humanos explicará cómo su llamadas a Salvamento Marítimo para el auxilio de inmigrantes en dificultades nada tiene que ver con el tráfico de personas y que nunca se ha lucrado de ello en la documentación policial que consta en el juzgado se hace referencia a un posible delito de tráfico de inmigrantes según el artículo cincuenta y dos de la Ley marroquí sobre la inmigración irregular en caso de ser condenada podría enfrentarse a una pena de entre seis meses y tres años de cárcel y en el caso más grave hasta cadena perpetua Maleno asegura en declaraciones a la Cadena Ser que está tranquila porque demostrara su inocencia

Voz 0978 23:17 no entiendo por qué tengo

Voz 15 23:19 que pasar por esto ni sobre todo pensando en el sufrimiento de mi familia y de la gente que me quiere pero sigo confiando en la Justicia marroquí porque sé que no he cometido ni

Voz 0978 23:30 delito una delegación del Consejo de la Abogacía

Voz 0027 23:33 cola la coordinadora de nuestro país

Voz 1620 23:35 entra eclesial migrantes derechos está en Tánger para apoyar había Maleno tras reunirse en las últimas horas

Voz 0027 23:41 con las autoridades consulares españolas en la ciudad y el consejero de Bienestar Social de Melilla no va a recibir a los padres de los dos marroquíes menores de edad que estas navidades murieron en centros de acogida de la ciudad Daniel Ventura del Partido Popular dice que no sabe si esas personas son los verdaderos padres de los menores y que si lo fueran y esto es literal que si realmente fueran los padres de los menores marroquíes muertos ya podrían haber venido antes a Melilla por sus hijos

Voz 1772 24:06 los Pascual Donato buenos días buenos días el consejero no sólo ha atacado a los familiares sala un eje que los ha localizado a la oposición que críticas Gestión también ha arremetido contra los propios menores muertos de uno de ellos de diecisiete años ha dicho que no podía vender la idea de que había llegado a España a trabajar cuando era un drogadicto a la espera de conocerse los resultados de las autopsias la ONG Prodein ha pedido a las autoridades de Melilla que recibiera los padres pero Daniel Ventura duda de que lo sean realmente y por eso no lo recibirá para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes ha dicho tajante el consejero duda también de las intenciones de la ONG ella especialmente de las de su presidente el activista José Palazón al que acusa de facilitar la cifra de niños no acompañados a Melilla de vivir de la desgracia de los fangos en defensa de su gestión Ventura ha lanzado también dardos contra la oposición dice que se reparten los cadáveres sólo con la intención de hacer daño y sacar beneficio político

Voz 0027 25:06 esta mañana en Hoy por hoy recibimos a uno de los grandes nombres de la música contemporánea Toni Garrido entrevista las once al director de orquesta hispano israelí Daniel Barenboim que estrena disco y mañana actúa en Barcelona un homenaje al compositor francés Debussy cuando se cumplen cien años de su muerte Javier Torres

Voz 16 25:21 listado de compositores que han cambiado la historia de la música según Daniel Barenboim

Voz 17 25:25 cuestión de calidad de Morín va naturalmente Beethoven mucha no en muchos sentidos el éxito de todos los tiempos históricamente no para tal Wagner Si servir esquís

Voz 0027 25:41 Barenboim amable con una retranca inteligentes

Voz 16 25:44 Linde ahora homenaje a uno de los grandes de esos a Davis en el centenario de su muerte ejecutantes en uno de sus dos pianos que se ha mandado construir según sus propias necesidades concierto mañana en Barcelona disco editado por Deutsche Grammophon

Voz 18 25:58 eh

Voz 1727 26:02 apasionado de la educación la

Voz 16 26:04 sirve como única fórmula para salvar la música también porque así se sabe cómo obtener una información necesaria para saber pensar

Voz 17 26:12 el mayor problema del espíritu del tiempo de hoy es que no hay pensamiento no hay educación por eso no es el terrorismo el terrorismo sería otro si hubiese educación y los que no lo son SAP sabrían cómo tratar los problema de terrorismo tuvieran la educación

Voz 0027 26:59 ya con los deportes Valencia y Atlético de Madrid son los primeros en pasar a los cuartos de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 27:05 días Aimar después de sus victorias anoche cuatro cero del Valencia la Unión Deportiva de Paco Jémez que sigue sin mejorar con el que ya es su tercer entrenador esa temporada el propio técnico reconoce que tienen que cambiar cosas

Voz 0846 27:14 queremos cambiarlo todo porque con lo que tenemos hasta ahora lo único que podemos aspirar es a hay una segunda división eso es lo que dice la clasificación los que estamos aquí que somos los que tenemos que sacar esto adelante ahora tenemos que dar mucho más de lo que hemos dado hasta ahora no ni creo que en ese aspecto nadie puede estar contento en la plantilla de de su rendimiento absolutamente Navia

Voz 1161 27:31 tres goles de Vietto que parece que vuelve a ser el jugador que deslumbró en el Villarreal al que pudimos ver en los últimos tiempos en Atlético y Sevilla con incide que en esta nueva versión con su reencuentro con Marcelino o con el que también estuvo en el equipo amarillo y el propio técnico se sorprende de la metamorfosis del argentino en situaciones críticas

Voz 20 27:45 en pocas qué canción au que no sabes el porqué para un futbolista es capaz de no encontrar el gol ahí de repente pues lo hace con con tres estamos tremendamente satisfechos por él lleva de mucha confianza lo tú

Voz 1161 27:59 precisamente fácil Atlético tres cero al Lleida en el Wanda Metropolitano estreno en la titularidad y como goleador de Vitolo contento desde su llega

Voz 21 28:05 cada con el equipo y que meta de verdad Ball siempre importante alguno sigue ilusionado sigue con ganas de de competir como lo hace el como lo ha hecho el equipo el último años que tengo que agradecer a

Voz 1161 28:18 Atlético y Valencia estarán en el bombo del viernes esta noche conoceremos otros tres más fácil lo tiene el Real Madrid se imponía domicilio ya en la ida al Numancia cero tres y esta noche lo recibe en el Bernabéu desde las nueve y media Se espera un once con jugadores menos habituales

Voz 1727 28:29 como Teo Llorente Ceballos a Mayoral y en la previa

Voz 1161 28:31 vuelta con los fichajes del mercado de invierno a Zidane que no se baja del caballo

Voz 22 28:35 yo no no existe a nadie a nadie ya está

Voz 1727 28:37 el que sea o muy claro

Voz 22 28:40 no no quiero a nadie a nada ya está

Voz 1161 28:43 sigue por tanto en el aire la llegada o no de Kepa arbitrar en el Bernabéu el colegiado andaluz Munuera Montero será en el el cierre el que cierren los partidos del miércoles que empiezan a las siete y media con los dos de otros dos de hoy en extraído de la cerámica Villarreal Leganés Victoria de los madrileños en la ida uno cero Calleja limitarán anotaciones aunque sigue con muchas bajas en los de Garitano las bajas eh para buscar la premio por primera vez en su historia los cuartos serán sin manos quiebras a Mc arbitrará el colegiado catalán Álvarez Izquierdo y el otro en Mendizorroza tramite para el Alavés que se imponía ya uno en Formentera en la ida dos apuntes el regreso de la Guardia después de siete meses de lesión debut del recién fichado Guidetti arbitrará el colegiado gallego Iglesias Villanueva además en el Larguero pudimos escuchar Nani Roma tras el aparatoso accidente que sufren en la etapa del lunes en el Dakar y que le obligó a abandonar la carrera el piloto decía no recordar mucho del momento concreto

Voz 2 29:27 lo que me acuerdo es ex que me dice que teníamos que hubiera buscar un hueco Benito dirigirá vamos a la derecha aquí a trescientos o quinientos nuestros teníamos la Meca que lo próximo día me acuerdo que al ex va gritando tirándome para despertar pues con todo coche roto sin saber qué cara que había pasado no

Voz 1161 29:45 en lo deportivo Carlos Sainz sube a la tercera plaza en la general de coches a trece minutos de Peter en las motos el mejor españoles Farrés noveno también a trece minutos deban beberé

Voz 1727 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 8 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 Donald Trump Small enemigos empeñado en acabar con su antiguo jefe de campaña con Steve Bannon esta noche se ha sabido que abandona el portal de la ultraderecha en el que se había refugiado tras su salida de la Casa Blanca la prensa atribuye su cese a presiones del entorno del presidente

Voz 0027 30:27 Banon ha sido expulsado de la dirección de privar News que es la revista que les sirvió de Atalaya para apoyar a Trump candidato el New York Times asegura que la decisión de la empresa se debe a las presiones que sean ejercido desde el Despacho Oval sobre los accionistas la mala relación entre el presidente y el que fuera su asesor en la Casa Blanca llegó al extremo la semana pasada cuando se publicaron unas declaraciones Steve Bannon en las que acusaba de traidor al hijo del presidente por haberse reunido con una abogada usa para perjudicar a Clinton Trump aseguró entonces al conocer esa revelación que Bannon había perdido pero la cabeza y que sería abandonado como un perro por todos en España la oposición pretende tumbar la prisión permanente revisable que ha vuelto a la primera plana por el caso Diana que el PSOE y Unidos Podemos así como ciudadanos van a respaldar una iniciativa del PNV para derogar la reforma introducida en el Código Penal por el Gobierno de Rajoy cuando tenía mayoría absoluta el PP pretende obligar al partido de Rivera a retratarse en todos los ayuntamientos España Carolina Gómez

Voz 0393 31:26 Javier Arenas ha dado la orden de que todos los grupos municipales del PP lleven a los Ayuntamientos una moción de apoyo a la prisión permanente revisable una figura penal que introdujo el PP con su mayoría absoluta de este modo obligarán a ciudadanos a retratarse sobre este asunto Corporación a Corporación el asesinato de la joven madrileña ha reabierto el debate y el partido de Rivera ha ratificado que en los próximos trámites parlamentarios que iban a tener lugar previsiblemente en febrero mantendrán su abstención para tumbar esa reforma una iniciativa que impulsó el PNV que apoyan el PSOE y Podemos pese al rechazo de toda la oposición el Partido Popular mantiene que sigue siendo oportuno mantener esa prisión permanente revisable ciudadanos considera que su postura conecta con el populismo punitivo

Voz 0027 32:05 las asociaciones de consumidores piden a la justicia española que sigue el ejemplo de Francia y que tome medidas contra Apple por ralentizar de forma intencionada el funcionamiento de los iPhone más antiguos María Manjavacas tres la investigación

Voz 0393 32:17 en Francia en España las asociaciones de consumidores preparan medidas con sus servicios jurídicos desde Facua Rubén Sánchez denuncia la inoperancia del Gobierno que ni siquiera se han molestado en abrir diligencias para investigar lo que ha ocurrido

Voz 24 32:30 pues estudiando medidas vamos a buscar en breve que vía vamos a utilizar pero en cualquier caso debe quedar constancia de la ineptitud de las administraciones de la falta de actuación queremos siete organismo de consumo que podrían haber abierto expediente a Apple igual que el Ministerio de Sanidad las competencias profesión al consumidor algo podrían derecho ha dicho

Voz 0393 32:51 Apple pide disculpas por su parte a los afectados que para recuperar la confianza de los clientes durante todo este año van a reducir el precio de sustitución de la batería fuera de garantía en sesenta euros esto es costará veintinueve euros antes eran ochenta y nueve para todos los modelos de iPhone seis o posteriores los detalles se van a publicar en breve en apple punto com

Voz 0027 33:12 hoy vuelve a entrar en la península un temporal de nieve y fuertes lluvias lo peor se espera en Castilla y León Extremadura Galicia y Madrid ahora mismo cómo están las carreteras María Forner buenos días

Voz 1275 33:21 los días pues precaución por la densa niebla que cubre Madrid ahora mismo y complica todavía más la circulación en los accesos a la capital ya encontramos tráfico bastante denso en la dos en Torrejón de Ardoz en la A tres en la zona de Santa Eugenia en la A4 en la confluencia con la M30 ya al paso por Pinto la cinco en la zona de campamento Alcorcón y Móstoles circulación saturada en la A42 al paso por Parla y también en la M cuarenta vemos congestión entre Vallecas y Coslada hacia la carretera de Barcelona precisamente en Barcelona Illa retenciones en la Ronda B diez hacia el nudo Llobregat en Aragón en Zaragoza un accidente en la AP dos en Villafranca de Ebro mantiene esta vía cortada hacia Barcelona en Castilla La Mancha en Guadalajara un camión averiado en La dos a la altura de Tara cena dificulta la circulación en este punto y mantiene el arcén cerrado en Haro

Voz 1727 34:09 otro vehículo con problemas mecánicos en la

Voz 1275 34:12 ocho en Ribadesella cierra el carril derecho y en Cáceres un vehículo articulado averiado en la A66 obstaculiza el tráfico hacia Sevilla por el temporal quedan noventa y dos vías afectadas en toda España dieciséis de ellas cerradas cuatro corresponden a puertos de montaña dos en La Rioja uno en Cantabria y otro en Cáceres las cadenas además son necesarias en otras diecisiete vías de la red secundaria la situación más complicada ahora mismo en Huesca con cinco carreteras afectadas y en Salamanca con cuatro

Voz 29 36:28 está

Voz 1727 36:34 solo seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos hoy contándoles que la mujer que deseó a Inés Arrimadas que la violara en en grupo a través de un mensaje de Facebook ha sido condenada a cuatro meses de cárcel puede evitar la pena si hace a cambio un curso sobre derechos humanos e igualdad Catalunya Frederic Vincent bon día

Voz 0978 36:54 van diga la condena por un delito contra la integridad moral y ha llegado después de un pacto entre la Fiscalía y la defensa es a cuatro meses de cárcel pero el juez ha acordado dejar en suspenso el ingreso en prisión durante dos años con dos condiciones que en este tiempo la acusada no vuelva a delinquir que participe como comentabas en un curso de Derechos Humanos un curso precisa el juez que transmita que es necesario no discriminar a nadie por sus ideas

Voz 1727 37:18 Nos vamos a Galicia Xaime López Bos Días

Voz 0846 37:20 dos días el chicle al presunto autor de la muerte de Diana

Voz 1727 37:23 Acker va a ser trasladado hoy de cárcel por su seguridad lo cambian porque en la prisión de Teixeiro donde está ahora mismo hay presos de su antiguo clan de narcos que van a por él porque creen que los delató en cuanto al caso en sí mismos Jaime el jueza de es imputado a la mujer de chicle

Voz 0846 37:40 el juez sobresee provisionalmente la causa abierta contra Rosario Rodríguez el magistrado asegura en su auto que la actitud de la mujer puede resultar moralmente reprobable pero hay evidencias de su participación en el crimen de los datos de su teléfono móvil indican que permaneció en todo momento en la vivienda familiar la noche en la que desapareció Diana Quer y de la autopsia no se desprende la existencia de indicios mide muestras genéticas que indiquen la implicación en los hechos de varias personas por tanto concluye el magistrado la mujer del chicle no ha sido ni autora y cómplice mientras los forenses ultiman el informe de la autopsia se descarta un atropello no hay signos de lesiones violentas como las que provocaría el impacto de un vehículo sobre el cuerpo de la joven pero si hay indicios claros de criminal

Voz 28 38:22 edad y volvemos

Voz 1727 38:27 ahora a Cataluña Nissan dejará de producir dos modelos en su fábrica de Barcelona asegura la compañía que no afectará a los empleos que se van a mantener porque hará falta plantilla para aumentar la fabricación de la furgoneta eléctrica de la firma japonesa Freddy

Voz 0978 38:43 Nissan ha anunciado que reorganiza la producción y que esto implica a partir del segundo semestre de este año no fabricar más ni el turismo pulsar ni la versión para pasajeros de una de sus furgonetas dice que deja de producirlos porque ha cambiado la demanda aquí porque prefieren centrar su puesta en los coches eléctricos temas que estos dos modelos que deja de fabricar Nissan se producen todavía en la planta de Barcelona en la Zona Franca en un comunicado dice la empresa que el cambio no tendrá un impacto inmediato textualmente un impacto inmediato en los puestos de trabajo pero el sindicato mayoritario en la fábrica ya ha reclamado un plan industrial reprochan a Nissan por ejemplo que deje de fabricar un modelo como el pulsar que tiene sólo tres años

Voz 1727 39:19 llega Andalucía las empresas con más de cincuenta trabajadores van a estar obligadas a tener un aparcamiento para bicis para bicicletas es una de las medidas de la Ley contra la obesidad que ha aprobado la Junta y que es la primera de este tipo que se hace en España una ley que además va a obligar a que los colegios estén un mínimo de cinco horas de educación física la semana ya que los bares sirvan agua gratis Elena Carazo buenos días

Voz 0393 39:44 buenos días pierde así la norma aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta que ahora tiene que remitirse al Parlamento contempla prohibir los alimentos con azúcares en los colegios y como decías ampliar a cinco horas semanales la actividad física obliga también a las empresas con más de cincuenta trabajadores a tener aparcamiento de bicicletas regular la publicidad de alimentos hiper calórico y obliga también a los bares a ofrecer agua gratis a sus clientes Marina Álvarez consejera de Salud

Voz 30 40:09 la empresa de restauración tendrán que ofrecer siempre a sus clientes como parte complementaria a la oferta del propio establecimiento la posibilidad de recipientes con agua gratuita vasos para su paran su consumo existe evidencia científica de que realmente

Voz 31 40:23 eh promover y promocionar

Voz 30 40:25 el consumo de agua frente a otra bebida híper calórica realmente es una medida muy importante y muy efectiva en la lucha contra contra la obesidad

Voz 0393 40:33 y es que aunque en el último año desde que se comenzó a elaborar esta ley la tasa de obesidad se ha reducido la población andaluza sigue afectando a casi uno de cada cuatro niños y es el principal problema de salud pública

Voz 1727 40:45 lo XXI en Canarias la justicia ha avalado el despido de una empleada de El Corte Inglés de Tenerife por desvelar una niña El secreto de Papá Noel Agustín Padrón buenos días

Voz 32 40:56 hola buenos días el incidente en las Navidades de dos mil quince fue sólo la última de las faltas graves que acumulaba la trabajadora que incluso había sido sancionada ya con dieciséis días de suspensión de empleo y sueldo por su actitud negativa poco profesional en la sección de perfumería según relata la sentencia que considera que esa actitud no era aislada han buscado un despido retribuido el Tribunal Superior de Canarias ratifica ahora una sentencia en primera instancia sobre su despido que incluye como la gota que colmaba la paciencia de la empresa la referencia a Papa Noel

Voz 1727 41:27 y en el centro de Alicante se ha desplomado el andamio de un edificio de diez plantas que estaba en obras y por fortuna a pesar de lo aparatoso que fue no ha habido heridos Valencia Talens bon día bon día Pepa vamos a escuchar esto

Voz 33 41:39 la Vuelta entra luego hubo joven Nit de mi tierra queda en niña la barandilla del cuarto del cuarto en el cuarto se lo lleva todo

Voz 1275 41:49 es la voz de Teresa una vecina del inmueble tras el tremendo susto que se llevaban ayer por la tarde los vecinos el andamio de treinta metros de altura y seis toneladas de peso que cubría la fachada de una finca de la calle Ruperto Chapí frente al Teatro Principal de Alicante

Voz 1727 42:01 en se desplomada afortunadamente no ha habido víctimas entre otras cosas porque los trabajadores estaban en su hora de descanso se ha abierto una investigación para averiguar las causas del derrumbe pues menos mal un abrazo otra para ti Pepa aquí nuestra última historia se titula contra el sexo en la autopista el alcalde de Vilaboa en Pontevedra ha pedido a Fomento que frene el uso de las áreas de descanso de la AP nueve como punto de encuentro para practicar sexo entre desconocidos Jaime

Voz 0846 42:32 el alcalde de Vilaboa el socialista José Luis Pozo Hiru asegura que en los últimos años se han incrementado las quejas de vecinos del municipio porque esos encuentros sexuales se producen en las dos zonas de descanso muy cerca de entornos habitados tanto de noche como durante el día

Voz 35 42:47 pero no si único que en un momento determinado único cliente diríamos si los organismos competentes que tomarán las medidas oportunas para que bueno que que que esos espectáculos que que que Obiang Dante que tiñó ido Lula podéis abre este es contempla con más sombras no

Voz 0846 43:08 es la petición que hace el alcalde al ministro de Fomento después de lo del caos por la nieve en la AP seis el envío de la UME la Unidad Militar de Emergencias puede ser la solución para acabar con este punto caliente de la autopista gallega Buendía Xaime buen día heredadas

Voz 36 43:30 me pues un uno en mucho

Voz 1727 43:42 la Mesa del Mundo se abren Túnez porque allí las protestas contra las políticas de austeridad del Gobierno suben de intensidad hay un manifestante muerto y la oposición asegura que no va a dejar la calle hasta que se retiren los presupuestos del Estado que perjudican en su opinión a los más pobres Sara selva

Voz 0393 44:00 protestan contra el desempleo la subida de los precios y contra la implantación de nuevos impuestos que afectan por ejemplo a las llamadas de teléfono o al uso de Internet cambios que entran en vigor con la ley de presupuestos de dos mil dieciocho

Voz 1 44:16 las protestas comenzaron el lunes en más de una decena

Voz 0393 44:19 ciudades organizadas en parte por una campaña que surgió el tres de enero con el nombre a qué estamos esperando este grupo denuncia que decenas los activistas han sido detenidos en los últimos días y además un manifestante ha muerto según el Ministerio de Interior porque tenía problemas de respiración debió Viena largas imagino la oposición ha pedido continuar con las protestas hasta que los presupuestos sean revisados dicen que esta política de austeridad discrimina a los más pobres y la clase media hay que el pueblo de protestar por su derecho a una vida digna desde el Gobierno que se enfrenta a una enorme crisis económica dicen que la gente tiene que entender que la situación es extraordinaria que sabe que el país pasa por dificultades pero que el dos mil dieciocho será el último año difícil para los tunecinos

Voz 1727 45:04 en Francia un centenar de mujeres la mayoría artistas e intelectuales han firmado una tribuna un artículo en Le Monde en el que dicen que el caso Weinstein el movimiento Michu promueve una vuelta al puritanismo París Carmen Vela la violación es un crimen

Voz 0390 45:19 pero el flirteo insistente no delito ni las galante días una agresión machista así comienza el texto firmado por un centenar de artistas como la actriz Katherine tener el caso Weinstein ha hecho tomar conciencia sobre la violencia sexual contra las mujeres en el contexto profesional pero ahora se ha convertido en uno

Voz 1772 45:36 puritanismo para las mujeres en un estatuto

Voz 0390 45:39 lo eterno de víctimas de pobres pequeñas cosas bajo el poder de los piratas demonios las firmantes en Le Monde no se sienten representadas por ese feminismo que más allá de la denuncia de los abusos adquiere el resto de uno de los hombres y su sexualidad

