Hoy por Hoy (10/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1727 00:16 yo todavía no han salido de casa información muy útil para empezar el día porque tenemos encima una nueva borrasca de lluvia y de nieve no será tan intensa como la del fin de semana Jordi Carbó buenos días

Voz 0027 00:28 buenos días básicamente también porque la cota de nieve irá variando pero

Voz 0978 00:33 casi siempre estará por encima de los mil metros de altura firmase las nevadas no serán tan persistentes e ir con una situación que no aguantará tantas horas de momento la lluvia intensa el esperemos durante la mañana en Galicia cota de nieve irá bajando Otura entrañen hasta los novecientos metros de altura mucha precaución en el interior de Galicia después sobre todo a partir de mediodía Castilla

Voz 1727 00:54 en Extremadura la Comunidad de Madrid también

Voz 0978 00:56 Castilla La Mancha recibirán estas lluvias y nevadas insistimos sobre todo a partir de mil metros y a medida que se acerca el Mediterráneo este nuevo frente se irá desgastando sólo las

Voz 2 01:05 próxima madrugada en Cataluña tendrá una reactivar

Voz 0978 01:08 sin atención al viento que sopla con fuerza acentuando la sensación

Voz 1727 01:11 hace frío y en Cataluña precisamente el temporal independentista vuelve a arrastrar Artur Mas en enero de hace justo dos años entregó su cabeza la CUP propuso entonces a Puigdemont como president y ahora abandona la presidencia del de Cat acorralado las causas judiciales unas por su deriva separatista y otras por los casos de corrupción que acosan a su partido más no dijo ayer que pensaba de la pretensión de Puigdemont sobre una investidura telemática pero sí envió este recado

Voz 3 01:40 los principios que Manhattan actos y jurídica son primero país

Voz 1727 01:44 Despres ve primero al país luego el partido y por último la persona por cierto que Puigdemont ni se refirió a la marcha además en su alocución de ayer también en Esquerra Republicana notan una baja la de Carles mundo número cinco de la lista por Barcelona que llegó a sonar para presidir el Parlament Iker renuncia al acta de diputado para volver a la actividad privada es miércoles diez de enero y a cuatro días de que empiece el juicio sobre la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia el cabecilla de la Gürtel Francisco Correa confiesa por primera vez que el PP le pagó en negro parte de los actos de campaña de los años dos mil siete y dos mil ocho Aimar

Voz 0027 02:22 sí incluidos varios actos en los que participó Rajoy en un escrito al que ha tenido acceso la SER Correa confiesa además que otra parte del dinero para actos de campaña salió de empresas a las que se les facturaban trabajos que

Voz 1727 02:32 en realidad iban para el Partido Popular fiel Gobierno desmiente las acusaciones que Rodrigo Rato lanzó durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera

Voz 0027 02:41 ahora todo descargó la responsabilidad por la quiebra de Bankia sobre el ministro de Economía Luis de heridos y acusó al Gobierno de organizar un complot para encarcelar en dos mil quince

Voz 1 02:49 tres personas un director de medios de comunicación un articulista Hyun ex alto dirigente del Partido Popular me avisan de que el Gobierno quiere meter en la en febrero principios de febrero del año dos mil quince la ministra de Trabajo sí a mi secretaria que se vaya separando dimitido ya tienes problemas forme claras buenos días

Voz 0027 03:10 el Gobierno lo niega todo aunque el único que ha hablado en público ha sido el ministro De Guindos para decir que lo importante es a su juicio que en Bankia es hoy dice el banco más solvente de España

Voz 1727 03:20 en Marruecos y declara la activista española Helena Maleno investigada por favorecer dicen allí el tráfico de personas

Voz 0027 03:26 a Leno tendrá que exponer tendrá que responder por unas llamadas a Salvamento Marítimo para el auxilio de migrantes en el Estrecho su defensa insistirá ante el juez en que la activista sólo buscaba que esas personas fueron rescatadas

Voz 1727 03:36 no es ilegal que una empresa grave a un trabajador sin su permiso ojo aunque en el caso más extremo lo grave para detectar si roba

Voz 0027 03:44 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de cinco empleadas de un supermercado español que fueron despedidas por robar en la empresa a la dirección les pillo al instalar cámaras sin avisar a los trabajadores y Estrasburgo considera que eso supone una violación de su derecho a la intimidad

Voz 1727 04:00 y en los deportes Valencia y Atlético están ya en cuartos de final de Copa esta noche Sampe otros tres partidos

Voz 1161 04:06 los de Simeone tras vencer año cuando metropolitana trastero al Lleida con gol de Vitolo en su debut como titular y cuatro cero del Valencia la Unión Deportiva con tres goles de Vietto recién llegado del Atlético Madrid hoy desde las siete y media dos partidos Villarreal Leganés en el estadio la cerámica uno cero en la ida para los madrileños que a la misma hora Alavés Formentera en Mendizorroza Vitoria vitoriana en la ida uno tres el otro desde las nueve y media en el Bernabéu Real Madrid Numancia cero tres en la ida para los de Zidane mañana el resto Sevilla Cádiz Levante Espanyol Barça Celta

Radio Madrid invita a ver el instante más oscuro con Gary Oldman como Winston Churchill

Voz 0706 06:58 hola buenos días analizan las palabras muy especialmente de Artur Mas que asegura que su decisión está pensada desde hace meses incluso dice que desde antes del uno de octubre el dice que el principal motivo por el que se va es que no quiere ser lastre para el crecimiento de su partido después de lo que él considera muy buen resultado electoral considero que el hecho de ocupar yo en este momento la presidencia de este partido limita la capacidad de maniobra para extender para expandir ese proyecto político en un momento de gran éxito electoral más deja la presidencia del PDK no el partido dice que quiere centrarse en los procesos judiciales del 9N o del uno de octubre no tienen nada que ver dice él con el caso Palau el lunes recordemos que se conocerá la sentencia que puede condenar a Convergència por cobrar sobornos a través del Palau de la Música pero el ex presidente catalán asegura que no tiene nada que ver Convergència va paga otro mes Sauca pues paga Lago que es para ella más recuerda que a raíz de una investigación por corrupción por presunta corrupción Convergencia pagó el precio más alto posible su desaparición mientras Carlos mundo no será diputado de Esquerra por razones personales dice ayer se supo también que los diputados independentistas que están en prisión en Bruselas han presentado credenciales para ocupar su escaño excepto dos dispuso aclara Ponseti en Cataluña asegura que esto no presupone que renuncien pero dicen que lo podrían hacer si ven peligrar la mayor

Voz 1727 08:11 independiente y salvo sorpresa el Tribunal Constitucional va ha admitido hoy a trámite el recurso de En Comú Podem contra la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco Cataluña el recurso argumenta que el Gobierno se excedió al utilizar el ciento cincuenta y cinco para disolver el guber el Parlamento y convocar elecciones Javier Álvarez

Voz 0689 08:29 el Tribunal de Garantías va admitir a trámite el estudio sobre la constitucionalidad del ciento cincuenta y cinco pero suspenderá su debate hasta que haya nuevo gobierno en Cataluña antes de decidir tienen que escuchar lo que quieran decir las partes afectadas entre ellas lo que quiere informar al Govern que ahora mismo está intervenido y dirigido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene sentido por tanto recabar lo que opine en los actuales gestores de Cataluña es decir el Gobierno de Rajoy sobre lo que ellos mismos han decidido aplicar porque la respuesta iba a ser evidente según varios catedráticos de Derecho Constitucional Se abre una oportunidad histórica para perfilar el alcance y efectos del ciento cincuenta y cinco Victoria Rosell considera necesario que los magistrados estudien tanto el procedimiento seguido como el contenido adopta

Voz 7 09:10 yo sería muy bueno para el futuro tanto con una Constitución hiciera una interpretación vinculante del procedimiento de requerimiento de en qué términos etcétera como del contenido sobretodo si puede llegar al CSD el Gobierno a la sustitución de la policía ya ya la disolución Parlamento por su parte Fernando

Voz 0689 09:31 Álvarez Ossorio establece algunas prioridades

Voz 7 09:33 diciendo que es un establo excepcional es decir es una situación excepcional en la que tú sacrifica el orden jurídico ordinario rompe en este caso la tranquilidad de la comunidad autónoma con una finalidad última eh que restaurar el orden constitucional el orden autonómico nuestro orden federal rompes para restaurar

Voz 0689 09:54 los expertos creen que los jueces deben entrar a fondo tanto en la forma como en el contenido para que el polémico artículo se refugia en el futuro en una doctrina constitucional hasta ahora inexistente

Voz 1727 10:06 parece evidente que el Gobierno no quiere entrar claro en la guerra que le declaró ayer Rodrigo Rato durante su intervención en el Congreso Rato se dedicó a culpar al Ejecutivo Rajoy de tramar un complot nada menos que para meterlo en la cárcel según Rato también fue culpa del Gobierno concretamente del ministro de Economía de Guindos que acabara quebrando Bankia la entidad que Rato había presidido

Voz 8 10:26 nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba sesenta mil millones de euros adicionales las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer el seis de mayo el ministro de Economía me exigió la dimisión que se hizo efectiva el nueve y la acción de Bankia se desplomó

Voz 1727 10:46 comparen ustedes cómo estaban que ahora esta fue la escueta respuesta de De Guindos

Voz 9 10:50 hoy Bankia está bien gestionada no tiene ningún

Voz 1910 10:53 tipo de interferencia política comparen ustedes

Voz 1727 10:58 y lo que les a ustedes Soledad Gallego Díaz esta mañana es que comparen los escenarios que abrió Rato en el Congreso la comparecencias de Rodrigo

Voz 1910 11:06 dato ayer ante la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido durante la crisis financiera planteó tres posibles escenarios primero Rodrigo Rato vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar alto cargo del Partido Popular durante décadas y expresidente de Bankia fue responsable del desmedido incremento en España de la burbuja inmobiliaria ayudó a que las entidades financieras actuaran de manera descontrolada hijo invirtió Bankia en un agujero sin fondo que tendremos que pagar todos los españoles segundo escenario el señor Rato no es responsable de nada es todo esto sino que resultó víctima de una conspiración de tu propio partido del Gobierno de Mariano Rajoy tesis a la que te aferra el interesado y tercer escenario sea cierto o no el primero o el segundo o las dos cosas al mismo tiempo queda también bastante claro que el sistema financiero en sí mismo era un sistema regulado por amiguetes fallido o podrido de corrupción algo que ocurrió coge mantuvo durante todo el tiempo ocho años en que el señor Rato fue máximo responsable de la economía de este país es decir sea cual sea el escenario final pase lo que pase con el señor Rato que ya está condenado en primera instancia a más de cuatro años por la llamada tarjetas black pero que tiene pendientes más juicios pase lo que pase timos el Partido Popular en su conjunto hace frente a graves responsabilidades políticas porque o mantuvo durante ocho años como responsable de Economía a un ministro de o conspiró contra él para ocultar otras culpa a todo esto la crisis financiera empezó en dormir ocho el rescate bancario se produjo en junio de dos mil doce el Parlamento alemán debatió sobre el sistema financiero español un mes después julio de dos mil doce estamos en enero de dos mil dieciocho el Parlamento español acaba de iniciar la comparecencia para intentar aclarar qué

Voz 3 13:05 qué ocurrió

Voz 1910 13:06 no olviden ese pequeño detalle

Voz 1727 13:12 en Estados Unidos un juez ha ordenado atrás que reactive parte del programa DACA que es el programa que sirve para proteger de la expulsión a los llamados Dreamers los jóvenes que llegaron al país siendo niños según este juez la decisión del presidente de cancelar ese plan migratorio fue arbitraria y caprichosa Javier Alonso buenos días

Voz 0858 13:30 buenos días Pepa la orden la dado esta madrugada un juez federal de California tiene efectos en todo el país deja Trump sin el as que guardaba en la manga en la negociación de la reforma migratoria de hecho sólo horas antes el presidente se había reunido con congresistas demócratas según la portavoz de la Casa Blanca

Voz 1910 13:45 ante

Voz 0027 13:47 por otra todavía ha vuelto a poner sobre la mesa la construcción del muro como contrapartida para dar unas

Voz 0858 13:52 solución a los ochocientos mil Dreamers ahora ellos vuelven a estar protegidos de la expulsión aunque sólo de forma temporal bajo el paraguas de laca

Voz 1727 14:00 son las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 10 14:05 que son auténticos delfines porque respira mejor puede satélite tu respiración con Esther y elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor de suave popularización así

Voz 3 14:14 da gusto respirar buscan tu farmacia los delfines este primer Illa respirar exterior

Voz 4 14:19 qué Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios los profesores sus enfrenta is todos los días al reto de motivar a vuestros alumnos

Voz 11 14:29 el título de Stop profe llega la nueva edición del programa de prensa escuela promovido por el país quién besa si eres profesor de ESO bachillerato o FP de grado medio registra en El País de los Estudiantes antes del quince de enero

Voz 4 14:41 a acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado el Corte Inglés es fácil especialmente con ofertas como estas

Voz 12 14:47 en tres partidos en pañales DOT Activity extra Olsen siete

Voz 1727 14:51 recién nacido comprando tres la unidad

Voz 12 14:53 a catorce con noventa y nueve euros y tienes una gran

Voz 4 14:55 lección de productos con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad ITER Cary supermercado

Voz 1 15:01 de inglés alimenta tu vida

Voz 1727 15:09 el cero dieciséis seguirá siendo como hasta ahora un teléfono para atender denuncias de maltrato El Ministerio de Sanidad ha tenido que retirar del contrato de esta línea una cláusula que ampliaba el servicio para que se atendieran también cuestiones como la conciliación o el divorcio Mario el aludido el Ministerio que dirige Montserrat rectifica la metedura de pata una más el cero dieciséis no va a asesorar a los hombres en temas de igualdad violencia divorcios y custodias de hijos seguirá siendo un teléfono de emergencia para atender exclusivamente a las víctimas y los casos de violencia machista denunciados por la propia mujer maltratada o por los hombres de su entorno por familiares la decisión la toma tras las duras criticas recibidas por parte de la oposición y de organizaciones feministas al conocerse que el nuevo contrato del servicio incluía una cláusula que ampliaba las funciones la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género aclara que se va a suprimir esa cláusula cuya redacción dice género este equívoco y añade que el nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que ha tenido siempre el cero dieciséis contra la violencia hacia la mujer dice la Agencia Estatal de Meteorología que el año pasado fue el octavo seco desde mil novecientos ochenta y uno así que toca ver la cara positiva del temporal que durante el fin de semana atrapó a tanta gente en las autopistas y las autovías ese temporal ha servido para que aumente casi un uno por ciento un y medio por ciento la cantidad de agua que hay en los embalses españoles Javier Gregori

Voz 0882 16:33 es la quinta subida consecutiva pero esta es la más grande del último año en los embalses españoles esta semana han entrado ochocientos hectómetros cúbicos de agua y esto ha impulsado al cuarenta coma cuatro por ciento el nivel con respecto a su capacidad total como es habitual la peor situación está en la cuenca del Segura que no llega al quince por ciento seguida por el Júcar al veinticinco por ciento y el Guadalquivir al treinta y dos por ciento también siguen bajo mínimos dos ríos tan importantes como el duro el Tajo que no superan el treinta y ocho por ciento en cambio el Ebro sube hasta el cincuenta y cuatro por ciento y el Cantábrico y el País Vasco es donde más agua embalsada hay superan el setenta y cinco por ciento

Voz 1727 17:11 un error de altura este podrá es el titular de la historia que vamos a contarles ahora es la historia de un astronauta japonés que después de seis meses en el espacio aseguró que había crecido nueve centímetros de la noticia corrió ha corrido como la pólvora pero el astronauta ha tenido que disculparse porque se midió mal realmente sólo ha crecido dos dos centímetros durante su tiempo en el espacio es un error de altura con aquella cosa del tamaño Isabel Villar buenos días buenos días Pepa hoy tengo que contar

Voz 13 17:41 lo importante mi estatura ha crecido nueve centímetros es es

Voz 1727 17:44 el tuit que publicó el astronauta en sigue Canal

Voz 13 17:47 hoy tras pasar seis meses en la Estación Espacial Internacional es habitual que los astronautas crezcan algo en el espacio porque al no haber gravedad las vertebras espacial lo que no es normal es que crezcan tanto por eso el anuncio llamó la atención de medio mundo por muchísimos medios de comunicación han aparecido numerosos expertos hablando de este estirón pero el comandante de ahí no terminaba de creérselo y ante su escepticismo el astronauta volvió a medirse entonces descubrió que de nueve centímetros nada si era un poco más alto pero solamente dos centímetros más lo que entra dentro de lo previsible a ella se ha disculpado también en Twitter ha dicho que siente mucho haber difundido esta noticia falsa

Voz 14 18:21 estupendo

Voz 15 18:27 y los sueldos de miseria que hay cinco hay unas presiones públicas en conducciones privadas va a ser imposible porque no da dinero para hablar con estos sueldos que tenemos

Voz 1491 18:37 la preocupación declara de Palencia de la mayoría de oyentes Isabel de Madrid

Voz 16 18:41 como en casa de donde no entra cómo va a salir así es que bueno para que se firmaron los Pactos de Toledo para garantizar unos que iba a haber pensiones pero que tensiones si vamos hacia la miseria colectiva

Voz 1491 18:52 Narciso de Huelva reconoce que siente angustia

Voz 17 18:55 bueno hay algún tienen mucho temor para nuestros sí que me pregunto qué qué incongruencia verdad que crezca la economía señala desperté

Voz 3 19:05 la hucha de las pensiones

Voz 1491 19:07 hijos jóvenes como Virginia de Madrid

Voz 18 19:10 años que digo que que muy probablemente nosotros no hemos jubilemos porque sigan aumentando la edad de jubilación mi padre cuando yo llegué no te puedes ni siquiera jubilada o simplemente es que no va a haber pensiones íbamos a tener que seguir trabajando

Voz 1491 19:24 las pensiones dice Lele de Málaga pueden quedar en una anécdota

Voz 3 19:28 me preocupa de algunos partidos con las suyas da crédito en verano

Voz 1491 19:32 bueno pues Rosa de Madrid la única optimista de la mañana cree que precisamente dos partidos no les interesa

Voz 19 19:38 guió sobre el tema de las torciendo

Voz 20 19:40 no tengo ninguna duda que no se va a venir abajo porque es un granero de votos que tienen todos los partidos buscarán el dinero debajo de las piedras pero las pagarán moderno pero no equivocarme que llega me voy acercando a ella

Voz 21 20:08 hoy

Voz 1 20:09 pero hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez qué tal buenos días con frío con bastante

Voz 1275 20:16 despertamos esta mañana en Madrid tenemos tres grados en la Gran Vía hay previsión de lluvias débiles que se esperan sobre todo esta tarde la cota de nieve se mantienen los mil metros Se mantiene también el dispositivo de la Comunidad en las carreteras de la región un dispositivo que se ha reforzado precisamente esta noche en las zonas altas desde la pasada medianoche los trabajadores del uno uno dos del servicio de enero agencias de la región están en huelga han comenzado un paro indefinido en protesta porque lleva más de un año esperando a que el Gobierno de Cifuentes cumpla con el acuerdo laboral que firmaron en junio de dos mil dieciséis que básicamente buscaba reducir su jornada laboral Pedro Ruiz es el presidente del comité de empresa

Voz 1006 20:52 estoy de alguna manera pues parece que es una una burla hacia una falta de respeto hacia los trabajadores de la Comunidad de Madrid porque son una serie de acuerdos que arrastramos desde hace años que se están incumpliendo desde hace más de diez años que se ha venido afirmando con distintos consejeros bueno pues ya el hartazgo de los trabajadores alegando un límite en el que nos han nos vemos en la necesidad de empujados a convocar una nueva huelga cuando apenas hace año y medio que hemos convocado una hay que se convocó finalmente porque sabía llegar a una cosa

Voz 1275 21:21 el Gobierno regional considera que la huelga está injustificada porque el borrador del nuevo convenio colectivo de la plantilla ya incluye algunas de las mejoras que demandan los trabajadores del uno uno dos hay servicios mínimos en el caso de los operadores que atienden las llamadas emergencias superan el ochenta por ciento abusivo según los sindicatos la Comunidad de Madrid mantiene bloqueadas las subvenciones a las entidades y asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad de la región según Cermi la administración no les ha hecho llegar todavía las ayudas de dos mil diecisiete que le corresponden lo que pone en peligro a los colectivos a los que atienden más de cuatrocientas mil personas en toda la Comunidad Natalia Otero

Voz 22 22:07 la Administración ha faltado a su compromiso de comunicar la resolución de las subvenciones antes de final de año y abonar las a principios de dos mil dieciocho las entidades denuncia una situación insostenible porque no han recibido las ayudas resultantes del cero coma siete por ciento del IRPF cuya gestión ha pasadas autonomías tampoco las propias de la Comunidad y además aún no han percibido las de dos mil diecisiete Javier Font Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid

Voz 23 22:31 es un lo importante es una astucia al sector inconcebible porque estamos en mantener líneas de créditos pero el banco que ya se han agotado porque estamos en un colapso absoluto

Voz 22 22:42 esta situación afecta a los servicios que se prestan a cuatrocientas mil personas en la Comunidad

Voz 23 22:46 está faltando a la posibilidad de que se les de esos inicios debieron y mi sino servicios de respiro familiar hay programas de empleo que están paralizados estamos dejando de atender estas necesidades

Voz 22 22:56 las entidades han trasladado sus reclamaciones a Cristina Cifuentes y a día de hoy no han recibido ninguna respuesta

Voz 1275 23:04 es martes es diez de enero el exconsejero madrileño Pedro Calvo declara hoy como imputado por el caso Lezo declara hoy miércoles titulares con Israel Aranguez aquí

Voz 2 23:11 de como investigado por la presunta compra fraudulenta de unas a la filial del canal en América Latina en el año dos mil uno ayer fue el turno del ex consejero del canal Juan del Álamo que dice haber olvidado los detalles de aquella operación

Voz 1275 23:22 agresión machista en Madrid la Policía Municipal ha detenido a un hombre de cincuenta y dos años en Carabanchel por insultar y amenazar de muerte a su pareja una mujer de sesenta y uno según fuentes policiales no constan daños físicos a la víctima pero está muy afectada psicológicamente momento se reunirá finalmente con los

Voz 2 23:35 alcaldes de Miraflores de la Sierra Manzanares y Soto del Real para tratar los retrasos en la ampliación de la red de Cercanías a estos municipios del norte de Madrid los alcaldes han desconvocado el encierro previsto para este Sabah

Voz 1275 23:45 en deportes desde las nueve y media de esta noche el Real Madrid busca colarse en cuartos de la Copa del Rey con su encuentro frente al Numancia además desde el City Media el Leganés buscan su plaza frente al Villa

Voz 1727 23:54 es real

Voz 0978 24:39 buenos días una jornada más las nubes serán abundantes hoy más bien nubes bajas y nieblas más rotas al mediodía con algunos claros para volver a comportarse avanzada la tarde y prácticamente a la misma hora que ayer volverán a dejar lluvias en acumular grandes cantidades cota de nieve que en algunos momentos se situará alrededor de los novecientos a mil metros de altura temperaturas más altas pero igualmente frío baja de los cinco grados ahora en toda la Comunidad máximas que apenas alcanzarán los ocho además con viento fuerte que era el frío

Voz 13 25:05 la situación en las

Voz 32 27:49 cortamos la retransmisión porque hemos llegado a una exclusiva ofrezca fresca desde supermercados ahorra más externos cuentan que hoy puedes llevarte nada más y nada menos que la judía verde por sólo uno con noventa y nueve euros el kilo como lo oyen uno con noventa y nueve euros el kilo de judía verde devolvemos a la conexión recordando atinar la edad

Voz 1275 28:10 duras críticas por parte de los hoteleros madrileños al decreto del Gobierno de Cifuentes que pretende regular los apartamentos turísticos la Asociación Empresarial Hotelera alerta sobre el enorme problema que afrontará Madrid dicen Si no hay una regulación Real Felipe Serrano

Voz 0622 28:24 los hoteleros denuncian que el texto del Gobierno regional está concebido para favorecer ciertos intereses empresariales pese a los enormes problemas que implica esta actividad y se quejan además de que el nuevo decreto considere a las viviendas de uso turístico como una actividad económica para la que no se requiere una licencia específica el presidente de la Asociación Gabriel García Alonso critica la cerrazón de la comunidad y su falta de diálogo

Voz 4 28:51 hay un trato discriminatorio

Voz 33 28:53 modelo que iba hacia un turismo sostenible seguro idea nivel resulta que ahora ya vemos que incluso los ciudadanos no están conformes con este modelo yo lo que no puedo entender es que no se tenga en cuenta la opinión pública en general

Voz 0622 29:09 la asociación considera en cambio que el equipo de Manuela Carmena está teniendo una mayor sensibilidad con el problema tan inmenso que existe en Madrid donde el Ayuntamiento al menos escucha a los ciudad

Voz 1275 29:19 danos el monolito en las Brigadas Internacionales instalado en Vicálvaro en la capital que fue inaugurado el pasado mes de noviembre en el jardín de este barrio que lleva el mismo nombre ha sido atacado con una esvástica en una pintada en la que se puede leer rojos asesinos el Ayuntamiento de Madrid está estudiando el ataque por si pudiera considerarse un delito de odio no es la primera homenaje no es la primera vez que estos homenajes a las Brigadas Internacionales sufren este tipo de ataques en Madrid pasa también con el monumento levantado en la la Complutense donde aparecieron pintadas con insultos a Carmena y también teñido de rojo tenemos tres grados ahora mismo la gran mía

Voz 1727 30:00 son las

Voz 1275 30:01 siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1910 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:13 no comienza el miércoles diez de enero con la vista puesta en Tánger allí declara hoy ante la justicia la activista española de derechos humanos Helena Maleno a través de la ONG Caminando Fronteras Maleno avisa a Salvamento Marítimo cuando alguna patera naufraga José queda a la deriva en el Estrecho y eso según la justicia marroquí puede alentar el tráfico

Voz 35 30:34 personas afrontó el día de mañana con angustia porque no entiendo porque tengo que pasar por esto sobre todo pensando en el sufrimiento de mi familia y de la gente que me quiere pero sigo confiando en la Justicia marroquí porque sé que no he cometido ningún delito y que se que colaborar y con ella lo que sea necesario

Voz 1727 30:53 en abril la Fiscalía de la Audiencia Nacional aquí descartó investigar la a petición de la policía española al no apreciar delito el informe policial fue remitido entonces a la Justicia marroquí si se abre un juicio penal contra ella la ley contempla penas desde seis meses de cárcel hasta la cadena perpetua Francesc Mateu es vicepresidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo buenos días

Voz 2 31:17 hola muy buenos consejos como se encuentra Malena hasta ahora ha podido hablar con ella

Voz 36 31:22 ajá sí estuvimos con ella todo día y la verdad

Voz 7 31:26 es que ese encuentro pues preocupada pero sobre todo

Voz 36 31:29 pues muy satisfecha por todo el apoyo que está recibiendo de de multitud de sectores no ahí estábamos aquí la coordinadora al presentar en todas las ONGs menos de la Iglesia católica representada toda la iglesia de Consejo de la Abogacía representando un poco todo todo el Estado de Derecho no

Voz 1727 31:45 pues va a puerta se reunieron con el cónsul de España en Tánger con Pablo Zaldívar que les dijo

Voz 36 31:52 pues la verdad es que somos muy contentos de esa de esa entrevista el cónsul de España como como le corresponde porque basada tiene la obligación de defender a cualquier español sea lo que sea mucho más si es España es inocente y muchísimo más si acusando de cosas que a cualquier persona la honra como es el de todo de salvar vidas o de defender a los que a los que más tienen los que más difícil tienen que alguien defiende no importan por no están los sensación de que la embajada española en estos momentos está trabajando para que este asunto acabe lo más pronto posible porque no tiene ningún sentido que que el páramo

Voz 1727 32:33 esa será claro la línea de defensa insistir ante el juez que Helena Maleno sólo busca salvar vidas no no traficar con personas que posibilidades hay de que este argumento tan evidente encuentre eco en la Justicia marroquí

Voz 36 32:47 yo creo que hay bastantes yo creo que hay bastantes porque todo el propio informe de la policía española lo único que son llamadas a Salvamento Marítimo y no hay nada más que eso por lo tanto uno espera que aunque el sentido común se imponga y que esto acabe de una vez

Voz 1727 33:07 pues ojalá patera con cincuenta y cuatro personas llama pidiendo auxilio la embarcación se les Sun de este tuit de Helena Maleno es de hace sólo veintitrés horas cuantas llamadas de auxilio han recibido sólo en estos diez días que llevamos de año las tienen cuantificadas

Voz 36 33:24 pues la verdad es que no no lo sé pero que se que se han incrementado de una manera de notable anoche estábamos en la catedral de aquí de de Tánger que había un acto de de toda la gente que que está en los montes viviendo esperando esa ocasión para para cruzar el Mediterráneo eran todos chicos jóvenes que chicas de de que los que vean de instituto o como máximo determinaciones de la universidad no lleva impresionante ver a toda esta gente de alguna manera con esa cara de desesperanza es lanzarse al sabiendo que puede ser tu solo su último acto como hay alguien que esté a su lado y que sea eso su recurso cuando todo va mal y que ese alguien este ahora ha perseguido por por eso es tan cruel es tan cruel que que uno espera que esto acabe de una vez

Voz 1727 34:17 que haya un faro humano verdad que ilumina la noche para no perder la vida yo que pasé desde hoy con Helena Maleno puede determinar sentar un precedente para otros compañeros que trabajan en la frontera sur

Voz 36 34:29 en la frontera seguridad en todas partes Si el trabajo de salvar vidas somos el primer caso sabemos hemos encontrado todos estos que nuestro trabajo empieza a ser cuestionado por eso hecho de es que esas vidas daba sensación de que molesta a alguien porque allí de primer heridas de segunda de esto no puede ser un buen momento pero obviamente sin el trasfondo de esta esto esto es muy preocupante porque como humanidad como sociedad estaríamos haciendo un paso atrás brota

Voz 1727 34:57 Francesc Mateu gracias y ojalá que se imponga como decía el sentido común un abrazo

Voz 36 35:03 esperemos que sí que la cosa es que hablemos sea para celebrarlo

Voz 1727 35:06 Ángela este miércoles diez de enero comienza también pendiente de los tribunales españoles porque hoy declara ante el juez Pedro Calvo el ex presidente del Canal de Isabel Segunda y exconsejero de Alberto Ruiz Gallardón lo hace como imputado en el caso Lezo por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de la filial colombiana Inalsa Radio Madrid

Voz 1275 35:28 Laura Gutiérrez era el hombre de confianza de Gallardón en Soria en el canal y esta tarde tendrá que responder a las preguntas del juez como investigado junto al resto de la cúpula que estaba al frente de la empresa madrileña cuando en dos mil uno Se compró minas a que supuso el desembarco del canal en América Latina el magistrado investiga si fue una compra fraudulenta Calvo ya dijo en la Asamblea

Voz 3 35:43 precio de la Comisión de corrupción que la compra se hizo sin maletines Issing bolsas en clara referencia al viaje que Naza Ignacio González hizo a Colombia investigada también en el caso Lezo aunque su caso por la compra de otra filial de misa o Calvo está citado a partir de las tres de esta tarde ayer fue el turno entre otros de Juan del Álamo exconsejero el único que respondido al juez al que le dijo que no recuerda los detalles de esa

Voz 1275 36:04 creación a preguntas de la Fiscalía sobre Gallardón

Voz 3 36:07 el conocimiento de esa compra del Álamo ha dicho desconocer si el entonces presidente madrileño estaba al corriente el PP vale

Voz 1727 36:13 Luciano con Francisco Camps y con Alberto Fabra en la presidencia devolvió treinta y tres millones de euros de los cuarenta y cinco que le dio Europa para políticas educativas treinta y tres millones de euros que iban destinados por ejemplo a construir colegios o a becas de comedor la no ejecución de esos fondos europeos ha provocado además una multa de ocho millones de euros por los intereses generados Radio valenciana Talens según ha sabido la SER tres consellers

Voz 37 36:42 Jandro Font de Mora José Císcar en María José Catalá dejaron de ejecutar varios programas para los que había pedido la subvención europea sólo se ejecutaron nueve millones entre los años dos mil cuatro y dos mil once por eso la Unión penalizó a España en dos mil quince con el pago de ocho millones que el Gobierno del PP ha descontado ahora al Gobierno valenciano en manos de socialistas y de Compromís el PP responde que esos programas debían ejecutar ejecutarlos también los ayuntamientos pero la crisis y la bajada de natalidad impidió que lo hiciera

Voz 1727 37:08 el Sevilla la Guardia Civil ha detenido a otra persona por los disturbios en Pedrera contra la comunidad rumana de esta localidad todo comenzó por una discusión de tráfico y hasta el momento hay siete detenidos Radio Sevilla Javier Márquez

Voz 3 37:21 se va recobrando la normalidad aunque en medio de una calma tensa con mayor presencia de la Guardia Civil en las calles para evitar nuevos altercados ante esta situación niños de nacionalidad rumana no acuden a los colegios por miedo a represalias como explica esta familia que lleva quince años viviendo en Pedrera que ahora se plantean marcharse Osorio que trabaja la aceituna y ahora perdí lo su empleo y su coche

Voz 1910 37:42 para hoy hemos perdido trabajo los ya están

Voz 3 37:44 buscando otra razón Guinjoan se puede vivir de quince años pero mal lo que ha venido a quién el pueblo tenemos trabajo tengo una ni tenían no si aquí son siete ya los detenidos todos han quedado en libertad tras prestar declaración hay otras siete personas identificadas el viernes se celebra junta local de eso

Voz 1727 38:04 murió les ofrecieron trabajo como ayudantes de cocina en un hotel y terminaron detrás de la barra de un prostíbulo en Toledo la Guardia Civil ha liberado a dos chicas de dieciséis años estudiantes de hostelería que fueron captadas mediante engaño y en la operación han detenido a dos hombres por un delito de trata ser Toledo Cristina López Huerta

Voz 1491 38:23 los agentes recibieron una llamada alertando de

Voz 1727 38:25 la presencia de dos menores en el local una vez allí

Voz 1491 38:28 has explicaron que estaban en contra de su voluntad y bajo amenazas en las captaron en noviembre junto al instituto donde estudiaba en hostelería y les ofrecieron ser ayudantes de cocina en el hotel de un pueblo Alicia Velasco portavoz de la Guardia Civil

Voz 14 38:39 como Farrar son Lazie volví a Madrid

Voz 38 38:42 en ellas ha tenía encima inventado una excusa más o menos creíble familias ausentarse durante X horas en las llevaba al club y luego pasadas estas horas plaza volvía a tu mundo

Voz 1727 38:55 finalmente han sido liberadas es ya se encuentran con sus familias los trabajadores del teléfono de Emergencias uno uno dos en Madrid han iniciado esta noche una huelga indefinida lo hacen en protesta por su sobrecarga de trabajo aseguran que el Gobierno de Cifuentes no ha cumplido aún con las mejoras laborales a las que se comprometió hace más de un año Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 3 39:15 los trabajadores del servicio de atención de emergencia se sienten estafados por el Gobierno de Cifuentes porque no ha cumplido el acuerdo que firmaron con ellos en junio de dos mil dieciséis acuerdo que básicamente buscaba reducir las jornadas laborales de los doscientos trabajadores ante ese incumplimiento la plantilla del uno uno dos ha iniciado un paro indefinido que comenzó esta pasada medianoche una huelga injustificada para el consejero de Presidencia

Voz 0027 39:40 siete incumpliendo ni uno solo de los punto yo opinión respeto por supuesto derecho a la huelga pero en mi opinión esta huelga no tiene ninguna justificación

Voz 3 39:47 comité de empresa está en contra de los servicios mínimos que les han impuesto servicios que en el caso de los operadores que atienden las llamadas de emergencia supera el ochenta por ciento

Voz 1727 39:57 ojo a esta historia en Baleares la justicia ha concedido la incapacidad permanente absoluta a una mujer que murió hace cuatro años en el dos mil catorce pero es que llevaba viviendo desde el año dos mil cuatro que se revisara su grado de incapacidad ahora tendrán que abonarle a su hija la pensión legalmente establecida Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 40:17 la Sala estima así el recurso presentado inicialmente por la mujer y continuado por su hija tras el fallecimiento de la madre declaran que su situación era de incapacidad permanente absoluta para toda profesión y condena a la Seguridad Social abonarle la pensión legalmente establecida que proceda en dos mil tres fue declarada en situación de incapacidad total para su profesión únicamente pidió la revisión durante los nueve años siguientes pero no hubo cambios en primera instancia no le dieron la razón pero ahora el Tribunal Superior modifica esa sentencia y el Estado deberá indemnizar a la hija

Voz 1161 41:59 además escandalosamente y veremos cómo les recibe la afición blanca atas en los dos últimos resultados decepcionantes han Liga esa derrota ante el Barça y el empate en Balaídos el de esta noche mero trámite servirá para que Zidane vuelve a dar minutos a los menos habituales Javier Herráez buenos días hola qué tal

Voz 40 42:11 es muy buenos días a las nueve y media en una eliminatoria ya sentenciada el Madrid recibe al Numancia de Soria que dará todo lo que tenga en el terreno de juego y jugará en el Bernabéu con tres a cero en contra y un Real Madrid que jugará con los Mayoral Llorente y compañía los menos habituales en el terreno de juego todo viene marcado por la reunión que ayer mantuvo Zidane con sus futbolistas cuarenta y cinco minutos que los que Zidane les pidió algo que no les había pedido hasta la fecha más entrega más ganas más ilusión pero que confía en ellos que no va a cambiar nada y que los llamados intocables seguirán jugando algo que molesta a los que evidentemente entrenan se esfuerzan no juegan los menos habituales en fin el Madrid que camina hacia la Copa del Rey el próximo mes donde se van a jugar la temporada

Voz 1161 42:51 arbitrará en el Bernabéu el colegiado andaluz Munuera Montero será el que cierre los partidos de el miércoles que tienen otros dos en el primer horario en el estadio de la cerámica el único que no está decidido novedades Isidro buenos días

Voz 0300 43:00 qué tal buenos días el Villarreal tratará de remontar en la cerámica el uno cero de la ida para evitar que el Leganés haga historia y se meta por primera vez en los cuartos de final para ello Javier Calleja reducirá el número de rotaciones pese a jugar el sábado en el Bernabeu y no se descarta que haga debutar al colombiano Roger Martínez quién ayer mismo recibía el transfer internacional no podrá contar con Andrés Fernández uno Roberto Soriano es Sansone por lesión al tiempo que da descanso a Jaume

Voz 1727 43:23 todo por su parte el Leganés apelará a su seguridad

Voz 0300 43:26 defensiva para lograr el pase si encima nos que cuidar compras será duda hasta última hora Amrabat del encuentro las siete y media un arbitraje del catalán Álvarez

Voz 1275 43:33 Izquierdo y a la misma hora en Mendizorroza también un trámite

Voz 1161 43:36 para el alavés Javier Lekuona buenos días buenos días Sampe

Voz 0889 43:38 el Deportivo Alavés reciba al Formentera a las siete y media en Mendizorroza volverá a la Guardia después de siete meses en el dique seco por una rotura del cruzado debutará Guidetti lesionados Garay Héctor y Burgui en el Formentera dos tocados fobia y Omar y uno fuera del equipo Liñán a siete y media Mendizorroza Alavés Formentera en la ida uno a tres

Voz 40 43:56 árbitro el colegiado gallego Iglesias Villanueva todos buscarán

Voz 1161 43:58 la ronda de cuartos en la que ya está en el Valencia tras vencer cuatro cero la Unión Deportiva con hattrick de Millet hoy al Atlético de Madrid que vencía tres cero al Lleida con estreno en la titularidad como goleador de Vitolo además en El Larguero pudimos escuchar a Nani Roma tras el aparatoso accidente que sufrió la etapa del lunes que le obligó a abandonar la carrera el piloto decía no recordar mucho en el momento concreto

Voz 36 44:16 que lo último que me acuerdo es que no hay que teníamos que subir a buscar un guapo y que dirigirá la derecha aquí accidente en otros quinientos metros teníamos la Meca lo próximo día me acuerdo que Alex estaba la gritando y tirándome para despertar pues con todo coche roto sin saber qué cara que había pasado no

Voz 1161 44:34 en lo deportivo Carlos Sainz sube la tercera plaza en la general de coches a trece minutos de las motos el mejores Farrés noveno también la trece minutos deban veremos

Voz 3 44:42 estas en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca ubicarse acaba tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso nueve pero tuvo ya tienes ese poder el poder de poder decir yo voy tirando que es poder sólo te lo da

Voz 2 46:14 eh

