Hoy por Hoy (10/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:16 muy buenos días Francisco Correa ha decidido cantar e intentar mejorar su camino penalti el cabecilla de la Gürtel tira de la manta Nos en lo que se refiere a la presunta financiar tengo regular del PP de Valencia que se empieza a juzgar la semana que viene en el escrito que Correa ha enviado al tribunal y que ha podido leer la redacción de la Ser reconoce como cierta la versión de la Fiscalía y que dice la Fiscalía dice que su red de empresas la día Correa se financió por dos vías pagos en negro del PP por actos electorales yp pagos de contratistas públicos a través de facturas ficticias por trabajos que en realidad no realizaban para esos contratistas para esas empresas privadas sino para el Partido Popular varios empresarios han confirmado ya ante el juez la existencia de este mecanismo y ahora lo hace el cabecilla de la trama es la primera vez que Correa admite claramente de dónde y cómo le llegaba el dinero a sus empresas y nadie sabe ahora mismo si es una decisión acotada al sumario de Valencia aussie recuperará la memoria también en los otros casos de presunta financiación irregular del PP en los que está encausado la noticia de la confesión de Correa coronaba Un día en el que la comparecencia de Rodrigo Rato en el Congreso evidenció que la altivez y cierta chulería no es patrimonio del director general de Tráfico también la practica todo un ex director del Fondo Monetario Internacional y ex vicepresidente del Gobierno de España investigado por la Justicia condenado ya en primera instancia para la historia queda ya la opinión del presidente el último presidente de Bankia

Voz 2 01:49 sobre su derrumbe y eso lo consideramos un saqueo no eso es el mercado

Voz 1727 01:54 las crisis cuestan mucho dinero además de homenajear involuntariamente claro Carlos Marx define claramente su respeto por el dinero de los demás explica la alegría con la que lo han manejado y cuando se trata de buscar culpables del rescate empieza el ajuste de cuentas Rato señala directamente a su antiguo amigo y ex número dos con él en Economía Luis de Guindos titular desde el año dos mil doce de la cartera

Voz 2 02:19 el seis de mayo el ministro de Economía me exigió la dimisión que se hizo efectiva el nueve la acción de Bankia se desplomó iré ahí

Voz 1727 02:26 la teoría de la conspiración de su propio partido contra él

Voz 2 02:30 tres personas un director de un medio de comunicación un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular

Voz 1727 02:38 que el Gobierno quiere meter en la cárcel y sobre la responsabilidad en el desastre de fondo por parte de quien tuvo todo el poder económico de este país durante mucho tiempo pues nada ninguna según Rato de la caída de Bankia el responsables Guindos en la burbuja inmobiliaria el responsable es Zapatero aunque ahora esté muy enfadado con su partido hay que reconocer que Rato es pura escuela Pepe

Voz 1727 03:15 es miércoles diez de enero hoy el sálvese quién pueda parece haberse decretado también en las filas independentistas en realidad Carles Puigdemont lo viene practicando desde su huida a Bruselas en las últimas horas el principio de realidad ha vuelto a alcanzar Artur Mas

Voz 1375 03:30 falló una otro paso justa

Voz 1727 03:33 deja la presidencia de The Cat el hombre que llevó al catalanismo moderado hasta el separatismo para surfear las consecuencias de sus políticas de austeridad la investigación de corrupción en su partido dio trabaja muy significativa también está en Esquerra Republicana Carlas mundo exconsejero de Justicia el hombre sensato a quién más costó seguir la senda unilateral por la que finalmente está imputado en el Tribunal Supremo renuncia al acta de diputado vuelve a la actividad privada propósito noticia de última hora hay acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra para la investidura Frederic Vincent adelanté

Voz 0706 04:12 sí eso es asegura que ya hay acuerdo entre los dos principales partidos independentistas para la composición de la Mesa del Parlament que tendría mayoría soberanista también acuerdo para investir caras llamándome a Carla escucha Mondeo Bento no hay detalles sobre cómo sería este investidura si se precisa que el acuerdo lo cerraron este mismo martes en Bruselas Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Marta

Voz 1275 04:35 gobierno y PP ordenan al director de la DGT al director detrás

Voz 1727 04:39 cinco que esté callado Aimar le han pedido que

Voz 0027 04:41 no ha vive la polémica después de su tuit sarcástico contra quienes le criticaron por estar en Sevilla durante la nevada cargos del PP consultados por la SER tachan a Gregorio Serrano de cantamañanas y lamentan que este poniendo difícil esgrimida

Voz 1727 04:52 momentos para el Gobierno de Melilla se niega a recibir a los padres de los dos menores marroquíes que han muerto en centros Tuttle

Voz 0027 04:59 el consejero de Bienestar Social del PP dice que no tiene garantías de que esas personas sean los padres de verdad sí lo son dice

Voz 1375 05:06 eh para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes por sus hijos la activista española Helena Maleno declara hoy ante la Justicia marroquí acusada de tráfico de personas seguía insiste en que lo único que ha hecho ha sido ayudar a salvar vidas fueron que entiendo porque tengo que pasar por estos sobretodo

Voz 4 05:22 el sufrimiento de mi familia de la gente que me quiere pero sigo confiando en la Justicia marroquí que sé que no he cometido ningún delito y que se que colaboraré con ella lo que sea necesario

Voz 1727 05:32 que acabamos de conocer un naufragio frente a las costas libias en el que han desaparecido que se sepa cerca de cien personas

Voz 0027 05:39 los guardacostas libios han conseguido rescatar a doscientos setenta y nueve inmigrantes peros cerca de un centenar sigue desaparecido viajaban en una embarcación muy precarias

Voz 1375 05:48 las protestas en Túnez van a más crucifican los padrinos

Voz 0027 05:54 contra la política de austeridad del Gobierno en la única democracia que salió de la primavera árabe un manifestante ha muerto ya

Voz 1375 06:01 esas protestas en Estados Unidos la justicia obligado esta madrugada a Donald Trump a reactivar parcialmente el conocido como DACA que es el paraguas legal que editaba la expulsión de los Dreamers a los inmigrantes

Voz 0027 06:11 que llevaban en el país este que eran menores el juez obliga a Trump a seguir recibiendo solicitudes hasta que se resuelvan todas las causas y todos los recursos están desperdigados por diferentes tribunales

Voz 1727 06:21 aquí en España las organizaciones de consumidores piden que también investiga el fraude de las baterías de Apple

Voz 0027 06:27 que se abran diligencias comen Francia para saber si la compañía ha ralentizado los iPhone los antiguos para empujar la compra de los nuevos Rubén Sánchez Facua reflexionar

Voz 5 06:35 ante la ineptitud de las administraciones de la falta de actuación tenemos que exigir organismos de Consumo se podrían haber abierto expediente a Apple igual que el Ministerio de Sanidad que tiene las competencias por protección al consumidor algo podría haber hecho y dicho que

Voz 1727 06:52 hoy entra una nueva borrasca en la península y con ella frío frío intenso Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:58 buenos días frío pero también muchos elementos a tener presentes por ejemplo ahora mismo gran parte de la mañana las nubes bajas y las nieblas en prácticamente todo el interior peninsular cuidado porque en carretera veces a ratos tendremos posibilidades inferiores a cien metros en muchos casos con temperaturas negativas de manera que un día más atención a la posibilidad de hielo en el asfalto la lluvia debe aparecerán durante la mañana en Galicia nieve que irá situándose alrededor de los novecientos metros de altura en las montañas gallegas será intensa nevada durante la tarde estas precipitaciones se extenderán a Castilla y León Extremadura la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha también con una cota de nieve alrededor de los mil metros mucha atención la próxima madrugada en Guadalajara también Cuenca o Teruel porque aquí la nevada puede ser copiosa llegarán también algunos chubascos de nieve a partir de ochocientos metros en Cataluña pero una nevada poco significativa en este sector

Voz 1727 07:50 y sobre los galones de Zidane al frente de la plantilla del Real Madrid Manu Carreño buenos días

Voz 1375 07:55 buenos días Pepa ayer Zinedine Zidane dejó claro quién manda en la parcela deportiva en el Real Madrid y además se ha encargado de hacerlo público lo dicho ya por vigésimo quinta vez no quiere a nadie ni a nada y eso es lo que va a hacer el Real Madrid hacer caso a su entrenador un Zidane que ha sido coherente con sus ideas y con esta plantilla morirá si es que tiene que morir a final de temporada eran los mejores cuando empezó la campaña con los que ganó la Supercopa de España y la de Europa ya ganado el mundial de clubes sigue pensando que son los mejores y cuando no quiere a nadie incluye a Kepa que no va a venir y tampoco ningún delantero a ningún central Zidane que pienso que no le echa ningún pulso al club del que creo que tiene una excelente relación con Florentino Pérez y viceversa sí ha querido dejar claro que en lo deportivo sólo va a opinar Él y si no lo hicieran caso sí que sería motivo por el que haría las maletas y se marcharía del Real Madrid tenía ganas de ver a Zidane con el viento en contra y ahora es sin duda el peor momento desde que llegó al banquillo del Real Madrid aunque está vivo en las tres competiciones pero estando a dieciséis puntos del Barça que es lo que más le escuece al madridismo pero me gustó mostró personalidad y coherencia con sus ideas eso sí tengo la sensación de que Zidane ha ganado

Voz 6 09:02 la batalla la ha ganado al club la ganado en la planta

Voz 1375 09:04 Dj la ganado ante la prensa pero no sé si les servirá para ganar la guerra a final de temporada hasta luego Pepa adiós Manu en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 6 11:05 queríamos un resultado mejor pero no debemos olvidar que la de usted Seúl es el grupo más guardé Nieto acaba de salir del bar y un hombre corría hacia él y le dijo esto es por mi familia por el Islam luego le clavó un cuchillo

Voz 3 11:22 no sabe si a Uruguay

Voz 13 11:34 escucha

Voz 14 11:42 no me gusta que no vamos a escucharnos

Voz 0027 11:49 Cate

Voz 16 11:52 tan tan nuestra juegan superen los días

Voz 1375 12:49 corren nuevos tiempos vamos

Voz 3 12:51 la cadenas

Voz 1375 14:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno ocho y catorce siete y catorce en Canarias

Voz 1727 14:08 estoy de popular se acaba de complicar enormemente el juicio por su supuesta financiación ilegal en la Comunidad Valenciana el juicio que empieza la semana que viene en la Audiencia Nacional el líder de la Gürtel Francisco Correa acaba de reconocer lo que nunca había admitido que el PP le pagaba en dinero negro parte de los actos de campaña y que por otra parte se pagaban directamente empresarios a través de facturas ficticias empresarios que según se ha demostrado en la investigación recibían contratos públicos de la Generalitat Valenciana Miguel Ángel Campos buenos días muy buenos días Pepa ese escrito al que ha tenido acceso la Cadena Ser en el que la defensa de Correa reconoce la corrupción en el PP es muy explícito

Voz 1552 14:48 admite Correa que todos los hechos relatados por la Fiscalía en su escrito de acusación son ciertos iba más allá reconoce las tres fórmulas de retribución de los servicios que prestaba el Partido Popular mediante facturas correctas a través de empresarios adjudicatarios con la Administración valenciana que le pagaban con facturación ficticia por servicios inexistentes literal y lo más relevante que el Partido Popular le pagaba directamente en ve parte de esos actos esta confesión Pepa supone un salto cualitativo porque en el juicio sobre la financiación ilegal del PP en Valencia a cuenta de la Gürtel nunca este lunes hay nueve empresarios que han admitido los pagos a la trama que debió efectuar el PP mediante facturación falsa a cambio de obra pública pero ellos naturalmente nada sabían de que el Partido Popular también pagaba la otra parte en negro ahora Correa lo reconoce sin tapujos y esto acorrala Vicente Rambla Ricardo Costa y al resto de la ex cúpula del P ese valenciano que también se sentará en el banquillo de cuánto dinero estamos hablando pues los empresarios pagaron a la Gürtel uno coma dos millones de euros del PP valenciano un total de dos coma dos millones en negro en total tres coma cuatro millones de euros con los que fueron sufragados actos de la campaña autonómica de dos mil siete de las generales de dos mil ocho incluidos varios mítines de Mariano Rajoy en valenciano

Voz 1727 16:05 además Miguel Ángel Correa implica directamente a Francisco Camps al ex presidente valenciano

Voz 1552 16:11 de nuevo literal es Francisco Camps quien propuso Álvaro Pérez el Bigotes la mano derecha de Correa hacer eventos para el PP de Valencia actos que como han confesado tanto los empresarios como el propio líder de la Gürtel fueron abonados de forma fraudulenta en negro

Voz 1727 16:24 Correa dice que la invitación de Camps

Voz 1552 16:27 se produce porque dejan de trabajar para el PP nacional es entonces cuando Camps quien conocía a El Bigotes porque se lo había presentado un contacto dice Correa le hace la propuesta de organizar las campañas en Valencia corre añade que quién se ocupaba de la fiscalidad y la fiscalidad y la contabilidad de estos cobros fraudulentos en Valencia era su gestor José Ramón Blanco Balín

Voz 1727 16:46 Correa no confiese a todo esto porque haya tenido una súbita recuperación de la memoria claros sino porque pretende llegar a un acuerdo con la Fiscalía para que les rebaje la petición de condena Miguel Ángel

Voz 1552 16:54 E intenta alcanzar un acuerdo de conformidad el líder de la Gürtel con de la Fiscalía Anticorrupción para que sean tenidos en cuenta los atenuantes que esto conlleva una disminución de la pena que necesita después de haber sido condenado por la pieza de Fitur en la Gürtel Illa más que probable condena por la pieza principal de la trama en la que le piden ciento veinticinco años

Voz 1727 17:11 el Karzai probablemente estén todos ustedes tan perdidos como nosotros en la maraña de casos que rodean al Partido Popular pero cuál es la importancia de esta noticia que les estamos contando mucha porque es la primera vez que correr reconoce tan a las claras este mecanismo de pagos en negro de facturas ficticias hasta ahora se había escapado con evasivas llegó a decir que la Gürtel era un montaje del PSOE

Voz 1552 17:35 hasta hace muy poco Correa siempre ha defendido que si era contratado por el PP o las administraciones fue porque ofrecía el mejor producto a menor precio porque era el mejor en el sector sin admitir ninguna de las principales acusaciones o tratos de favor muy recientemente Pepa ahí en la misma línea que como recordarás defendió el propio Rajoy Correa llegó a

Voz 1375 17:54 afirmar que esto no era una trama del PP sino contra

Voz 1552 17:57 el Partido Popular un mero montaje

Voz 21 17:59 lo que sí a un partido político con otros ojos

Voz 1375 18:06 sido goles

Voz 1552 18:12 pero a medida que han ido avanzando los procedimientos judiciales sí han comprobado la gravedad de su situación ha ido modulando su discurso en el juicio de la Gürtel ya llegó a reconocer la trama del tres por ciento de la que se beneficiaba el Partido Popular que él mediaba entre grandes empresas y los ministerios de Fomento Medio Ambiente iniciaría

Voz 0706 18:30 su dicción lograba un porcentaje

Voz 0679 18:33 ese la adjudicación el empresario entregaban porcentaje del dos el tres por ciento y luego se lo ha llevado a Argel

Voz 1552 18:41 el dinero que después llevaba a Bárcenas ya al PP a su sede nacional de qué forma la común en estos casos

Voz 1727 18:48 no se hacían pues quedaba con ellos

Voz 0679 18:51 les daba el sobre

Voz 1552 18:53 pero para Correa esto no era corrupción esto era hacer lobby Pepa y en este sentido tampoco veía mal lo que hizo en Valencia sólo una vez también en el juicio de la Gürtel concedió que posiblemente algo hicieron con la financiación del PP en Valencia

Voz 0679 19:07 pues a este señor a lo mejor les regalamos una corbata en Nochebuena de ahí a que nuestras empresas clientes que trabajo trabajaban para para hacer cosas irregulares posiblemente en en en Valencia hicimos cosas irregulares con la financiación del partido hiyab un trabajo el Partido Popular exige una campaña aunque no sea destaca de esta pieza separada o como la llamen ustedes no importa decirlo aquí

Voz 1552 19:36 nada nada como la contundencia actual admite ahora Pepa todos los hechos los pagos por tres coma cuatro millones de euros fraudulentos dos coma dos de ellos directamente negro desde el Partido Popular

Voz 1727 19:46 de los regalitos a dos millones y pico de euros Miguel Ángel gracias

Voz 0706 19:50 aquí buenos días anoche esta noticia de la concesión de

Voz 1727 19:52 Correa terminó de reventar le el día el PP que había dedicado el martes entero a desactivar hoy intentar desactivar los ataques de Rato al Gobierno críticas y advertencias que Rato lanzó en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis financiera acusó a De Guindos de haber actuado temerariamente denunció una supuesta conspiración del Gobierno de Rajoy contra él para meterlo en la cárcel

Voz 2 20:14 me da mucha pena porque estado treinta años en el Partido Popular y me da mucha pena que vencerán Rato llegó a deslizar algunas cosas

Voz 1727 20:21 que después de demostrarse implicarían que varios ministros pudieron cometer delitos de acusación falsa o de revelación de secretos

Voz 2 20:29 ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de que voy a tener problemas con mis declaraciones que hace el Gobierno

Voz 1727 20:38 lo niega todo pero sin buscar el cuerpo a cuerpo con rato intentando que la tormenta pase cuanto antes Rafa Muñiz

Voz 1772 20:44 tras las acusaciones el Ministerio de Empleo aseguró que las palabras de Rato insinuando un supuesto complot del Gobierno contra él son totalmente falsas

Voz 2 20:52 es personas me avisan de que el Gobierno me quieren meter en la cárcel

Voz 1772 20:56 Rato ha cargado contra cuatro ministros del actual Ejecutivo de Rajoy Fátima Báñez por contactar con su secretaria Montoro por filtrar investigaciones o Catalá por revelar según su versión información confidencial

Voz 2 21:08 ministro de Justicia cuenta mis datos fiscales a Los desayunos de Televisión Española como ministro de Justicia cambios de dos fiscales el catorce de abril el ministro de Hacienda con más habilidad habla del tema en esta Cámara Atalay Montor han guardado silencio

Voz 1772 21:23 pero no así Luis de Guindos que ha recibido las críticas más contundentes del ex vicepresidente del Gobierno Rato le culpa a él directamente de precipitar la quiebra de Bankia con declaraciones como ésta

Voz 2 21:33 el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba sesenta mil millones de euros adicionales las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer le respondía De Guindos trasbordar

Voz 22 21:46 este es pueblos rendirles que hoy Bankia

Voz 1375 21:49 pite está bien gestionada no tienen ningún tipo

Voz 22 21:52 deferencia política

Voz 1375 21:53 comparen ustedes que añadía que la entidad ya solvente una

Voz 1727 21:56 comparecencia la de Rato que serviría al mismo tiempo para definir la soberbia y la caída en desgracia Sastre buenos días

Voz 1071 22:04 si no hubiera dicho Pepa buenos días que sólo habría dos diputados del PP para recibirle a él que fue vicepresidente director del FMI presidente de Bankia el que tantos elogios recibió según recordó de sí mismo el propio Rodrigo Rato

Voz 2 22:15 a usted le da pena me da mucha pena me da mucha pena porque esto treinta años en el Partido Popular

Voz 1071 22:20 quién le hubiera imaginado así sin embargo inalterable como si compareciera desde un despacho o en coche oficial o desde una de esas películas de inversores donde se dicen frases que resumen biografías enteras es el mercado amigos el Gobierno me en la cárcel frases que Rato dejaba sin que la interrumpieran porque no podían los diputados el a veces sonreía se reía

Voz 1375 22:40 no lo entiendo también estaban las instituciones bien pues nada

Voz 2 22:45 eh qué más le puedo contestar a lo que usted me con

Voz 1071 22:50 Rodrigo Rato no se alteró ni un momento mientras combatía contra los últimos diez años y las evidencias que se desparrama en el sumario si titulares a pesar de que la culpa sea de los peritos del Banco de España de Zapatero hoy de Guindos como de

Voz 1727 23:01 algunos según insistió y así hasta quedar

Voz 1071 23:03 superviviente

Voz 2 23:07 trama de supervivencia no de soberbia usted equivocadamente

Voz 1071 23:11 a veces le daba hasta pereza tener que acabar el desplante a quienes le preguntaban porque los que le preguntaban parecían no entender nada Rodrigo Rato se fue como había llegado con él

Voz 20 23:19 mismo a paso tranquilo sin apenas nadie que la acompaña

Voz 1071 23:22 con la cabeza alta como si aún notará aquella mano que lo metió en un coche policial tuviera la necesidad de quitársela de encima

Voz 1375 23:31 bueno en hacer

Voz 1727 23:35 exactamente dos años después de aquel nueve de enero del dieciséis en el que Artur Mas renunció a ser candidato a la presidencia catalana empujado por la CUP que se empeñaba la CUP mandarlo a la papelera de la historia decían entonces dos años después ayer nueve de enero también más volvió a renunciar esta vez a la presidencia del PP Cate dimite de la convergencia renombrada cuando más públicas son sus diferencias con Puigdemont por la estrategia del ex presidente fugado y cuando está a punto de hacerse pública la sentencia del caso Palau un supuesto desvío de más de seis millones de euros de Ferrovial a Convergència a cambio de obra pública cuando más dirigía tanto la Generalitat como el partido Radio Barcelona Frederic piensen hola de nuevo

Voz 0706 24:16 hola Pepa buenos días aunque más dice que esto último no tiene nada

Voz 1727 24:19 nada que ver es lo que aseguró Artur Mas lo de

Voz 0706 24:21 vinculo completamente de su decisión dice que la sentencia del caso Palau va a llegar el lunes pero más defiende que Convergència ya pagó el precio más alto posible por las sospechas de corrupción que fue desaparecer como partido según el ex presidente su dimisión del presidente de CAT se debe básicamente a dos factores el primero que a esta nueva etapa

Voz 17 24:42 dans H

Voz 0706 24:45 allí primero mantiene que son necesarios nuevos liderazgos para pilotar el buen resultado de Cataluña unas elecciones lo que considera un buen resultado y segundo el calendario judicial que más asegura que tiene que afrontar Jackie cita las causas del 9N o del uno de octubre de hecho dijo que ayer recibió la notificación de su imputación asegura que ambas cosas le resta margen de maniobra para dedicarse al partido pero insistió no es una dimisión para asumir las posibles responsabilidades del caso Palau insistió que respetará lo que decida Carles Puigdemont en su investidura Neus Munté por cierto les sustituye por ahora como presidenta de la formación

Voz 1727 25:18 Juanjo López Burniol bon día buenos días hola buenos Se marcha el hombre que encaramó a la antigua Convergència la ola independentista hasta provocar la aplicación del ciento cincuenta y cinco porque justo ahora en que Clavet debemos interpretar este adiós

Voz 20 25:31 diga lo que diga más a mi juicio de lo que se trata es que en estos momentos en el ámbito independentista existe un enfrentamiento por una banda están los que después de la aplicación del ciento cincuenta y cinco se dan cuenta que la vía unilateral es imposible hablan en el fondo de un

Voz 1071 25:46 sigue para que para reagrupar fuerzas

Voz 20 25:48 sentaran ampliar el ámbito de los independentistas y en su día sin plazos insisten mucho sin plazos acometer la tarea que se proponen que no es otra que la independencia de Catalunya pero de momento esperar y en cambio están los que podríamos denominar los numantinos que son Puigdemont su grupo que no es propiamente el PDK que no es propia

Voz 1727 26:07 el mercado aunque el PDK de esté de alguna manera

Voz 20 26:10 subsistiendo a su lado que lo que intentan es sencillamente recomponer la situación que el artículo ciento cincuenta y cinco la aplicación de ciento cincuenta y cinco deshizo lo cual posiblemente sea un deseo absolutamente imposible pero que este es el dato que yo creo que ninguno podemos predecir pero que está respaldado por novecientos mil catalanes

Voz 1727 26:30 es decir hay una cosa que verdaderamente

Voz 20 26:33 valorase mucho que es que esta posición digamos

Voz 23 26:36 cerrada de retorno a al lado

Voz 20 26:40 al a lo que había antes el ciento cincuenta y cinco fue lo que propició una victoria de Puigdemont después obviamente de ciudadanos pero que no estaba prevista en las encuestas que le daban la tercera o la cuarta posición novecientos mil catalanes están digamos compulsión

Voz 1727 26:55 bueno ni como LP The Cat con Artur Mas Esquerra Republicana también sufrió ayer su propio seísmo interno con la renuncia de este hombre de Carles mundo

Voz 24 27:05 a mí la el concepto de una unilateralidad y no no me gusta ni me lo encuentro deseable

Voz 1727 27:12 deja la política el miembro de Esquerra que con mayor contundencia nos dijo aquí en Hoy por hoy que descartaba la vía unilateral tras el veintiuno de diciembre el exconseller de Justícia que parecía llamado a ocupar un papel interno relevante en ausencia de Junqueras con el que compartió celda durante un mes Mundo se va antes siquiera de tomar posesión del acta de diputado que consiguió en las elecciones hasta qué punto Juanjo la salida de mundo recrudece la crisis de liderazgo en Esquerra mientras yunquera siga en prisión

Voz 20 27:40 en la línea de lo que tu decías fueron mundo lo conocí en el Consejo Social de la Universidad de Barcelona is un hombre prudente es un hombre templado es muy buena gente tiene sus ideas es un independentista convencido pero efectivamente yo creo que la idea de la unilateralidad no lo asumía se ha ido por la misma razón por la que se ha ido más porque en el fondo se dan cuenta que es un un Mou algo absolutamente que conduce a mal fina sirven la unilateralidad ahora me dices esto cómo influyen Esquerra obviamente querrán digamos las cosas por su nombre su líder máximo está en la cárcel quién estaba destinada a sucederle que eran Marta Rovira en el momento de la verdad parece que no que no que no cumplió las expectativas de alguna manera se buscó con a toda prisa un sustituto que era Carlos mundo se hablaba de Carlos mundo como el futuro presidente del Parlamento de Cataluña su retirada que yo respeto profundísima mente verdaderamente deja un vacío un vacío importante

Voz 1727 28:38 Borneo en un abrazo buenos días y adiós buenos días

Voz 1727 30:42 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio la cooperante española Helena Maleno declara hoy ante la Justicia marroquí acusada de tráfico de personas

Voz 0027 31:00 intentará explicarle al juez de Tánger que sus llamadas a Salvamento Marítimo avisando veo dónde están las pateras en El Estrecho no tienen nada que ver con el tráfico de seres humanos menos enfrenta

Voz 10 31:08 una pera en principios de hasta tres años de cárcel pero también

Voz 0027 31:11 existe la opción de que el caso sea grave hasta una petición de cadena perpetua están en hemos hablado en Hoy por hoy con Francesc Mateu presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Voz 29 31:21 todo el propia informen de la poesía española lo único que relata son llamadas a Salvamento Marítimo que no hay nada más que eso por lo tanto uno espera que el sentido común se imponga

Voz 0027 31:33 que esto acabe de una vez el consejero de Bienestar Social de Melilla no va a recibir a los padres de los dos menores tutelados que estas navidades murieron en centros de acogida de la ciudad Daniel Ventura del Partido Popular dice que no sabe si son sus verdaderos padres

Voz 1375 31:46 que si lo fueran éstos literal ya podría

Voz 0027 31:49 en haber venido antes a por sus hijos de uno de los chavales muertos de diecisiete años este consejero de Bienestar Social ha llegado a decir que no podía vender la idea de que el menor había llegado a España a trabajar cuando era una persona que se droga va cada día y enorme malestar en el PP por la gestión política que ha hecho el director de la DGT Gregorio Serrano de la crisis de la nevada en la AP seis Si ya había escocido entre los populares ver como este alto cargo decidido fue incapaz de pedir perdón en un primer momento ayer el enfado ya era tremendo cuando leyeron el tuit que escribió ese tuit sarcástico diciendo que lo siente mucho para prestados durante la crisis en Sevilla cuando Sevilla es una maravillosa ciudad a la que si llega a Internet y el teléfono fuentes del PP consultadas por la SER confirman que Serrano le han dado la orden de estar en silencio para no seguir avivando la polémica María Jesús Güemes

Voz 1461 32:35 en el Gobierno hay que nos dice que el director general de Tráfico es un cantamañanas no entienden que después de dar la cara por él agrave la situación con ese tipo de comentarios considera al quedarse modos muy difícil dar con argumentos para defender su gestión tanto es así que altos cargos del PP barones territoriales no dudan en increparle en privado creen casos palabras son impresentables muy desafortunadas y les perjudica sobretodo en estos momentos en los que todos deberían estar volcados en recuperar la iniciativa política y no han vuelto San polémicas el malestar es grande por eso mismo los cargos conservadores han trasladado sus quejas a las alturas con lo que al menos ha logrado que a Gregorio Serrano leche de una orden le han pedido que se calle pero bueno en cuanto se les habla de CSS remiten a Rajoy mientras recuerdan que que esperar a las comparecencias parlamentar

Voz 1727 33:19 días a que vayan a dar sus explicaciones

Voz 1461 33:22 además los explican casi Rodas su cabeza ser reconoce cierta culpa y con ello la oposición iría de los ministros

Voz 0027 33:28 el político que ejerció de consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Cospedal Leandro Esteban cuando ella era presidenta de Castilla La Mancha acaba de encontrar trabajo en el minuto

Voz 20 33:37 serio que ocupa ahora la propia Cospedal acaban de nombre

Voz 1727 34:14 las ocho y treinta y cuatro horas siete y treinta y cuatro en Canarias el Gobierno ha desdeñado la propuesta del PSOE que les contamos en directo ayer aquí en Hoy por hoy para financiar parte del sistema de pensiones a través de dos nuevos impuestos finalistas uno a las transacciones financieras y el segundo a la banca según sus beneficios sólo Unidos Podemos ve con buenos ojos esa propuesta más que nada porque la reivindica como propia Sonia Sánchez sí buenos días recibí viento desigual para la propuesta del PSOE PP y Ciudadanos consideran que no es el camino Rafa Hernando en Televisión Española

Voz 30 34:46 esto no se arregla con dos impuestos a los blancos primero es mentira segundos demagogia eso se soluciona creando más empleo pero también procediendo a una reformas que haga razonable insostenible el sistema

Voz 1727 34:58 en la misma línea la critica de ciudadanos cree José Manuel Villegas que para garantizar las pensiones no hay que poner más impuestos sino hacer que la economía crezca

Voz 31 35:06 otro problema que se plantea el Partido Socialista lo soluciona creando un nuevo impuesto nosotros creemos que hay que esforzarse un poco más que lo que hay que hacer es poner encima de la mesa medidas y reformas para permitir que nuestra economía crezca

Voz 1727 35:19 en cambio desde Podemos ven con muy buenos ojos la idea del PSOE recuerdan que ellos ya habían propuesto un impuesto a la banca Nacho Álvarez explica a la SER que además de ese impuesto habría que tomar otras medidas para salvar el sistema de pensiones por ejemplo está

Voz 32 35:32 no hay más remedio que atender una subida de los salarios no sólo por equidad justicia importancia sino porque además salarios basura conllevan cotización al basura en financiación de la Seguridad Social

Voz 1727 35:43 por tanto Pepa la propuesta del PSOE sólo cuenta con el respaldo de Podemos aunque incluso la formación morada cree que es insuficiente también el PSOE dice que este doble impuesto no solucionaría todo que debería acompañarse de más medidas si se quiere revertir el déficit en el que la Seguridad Social lleva casi una década con la hucha de las pensiones tirita ahora mismo en el Congreso en qué punto están las negociaciones para buscar fórmulas nuevas para las pensiones Rafa Bernardo

Voz 0706 36:08 la Comisión del Pacto de Toledo que retoma esta semana sus trabajos tras la pausa navideña no parece que vaya a dar resultados pronto según fuentes parlamentarias en las últimas sesiones de diálogo se han evidenciado diferencias sobre temas fundamentales como la revalorización de las pensiones entre dos grandes bloques uno constituido por P

Voz 1772 36:24 hay ciudadanos y otro por todos los demás

Voz 0706 36:27 pos así no se vislumbra todavía el consenso al que aspira el pacto que tenía que haber emitido sus recomendaciones según el plan original

Voz 1727 36:33 el verano pasado como tarde mientras las

Voz 0706 36:35 caridad social entra en el que será su octavo año consecutivo de déficit con la hucha de las pensiones en un nivel muy bajo ocho mil millones lo que ha llevado al Gobierno a retomar la práctica de dar préstamos desde el Estado al sistema de pensiones práctica que no se daba desde los años noventa y que se retomó el hayan pasado ese continúa este sin reformas todavía no se vislumbra el horizonte en el que las cotizaciones sociales que van al alza con la recuperación del empleo alcanzarán al total de gasto en pensiones que también va al alza porque hay más jubilados que tienen en buena medida mejores pensiones que en el pasado por haber hecho la mayor parte de su carrera antes

Voz 1727 37:08 la crisis pues vamos a tratar de profundizar ahora en esa propuesta que tenemos sobre la mesa la propuesta del PSOE Manuel Escudero el secretario de Política Económica del partido muy buenos días

Voz 20 37:17 muy buenos días antes de nada han tenido algún

Voz 1727 37:20 en el feed back de los blancos desde ayer cuando plantearon la idea

Voz 0740 37:24 no la verdad es que por el momento no hemos tenido hemos visto algunas reacciones en en prensa pero no no nos costaba en este momento ninguna relación directa

Voz 1727 37:33 cómo se articulará ese impuesto exactamente qué beneficios de los bancos se agravaría a partir de cuánto con qué porcentaje bueno

Voz 0740 37:41 no yo lo primero que quisiera decir en ese sentido es que esto es una parte de la solución no lo estamos genuinamente preocupados porque el déficit de la Seguridad Social se ha convertido en estructural esto significa sean en este momento pues un susto constante también una pérdida de de de capacidad no por parte de las pensiones sí uso constate para los coleccionistas pero es que el problema se puede agravar en el futuro porque nosotros no queremos realmente asustar a la gente pero si queremos decir que aquí hay un problema serio y que el Gobierno no lo está afrontando como de nuestra propuesta en consecuencia es sencillamente tiene varias partes una es racionalizar el gasto de la Seguridad Social y esto significa básicamente pues cuatro mil seiscientos millones más o menos no que en este momento paga la Seguridad Social que pasen los presupuestos generales del Estado porque somos gastos no que la Seguridad Social no debería abordar en segundo lugar pero con este nuevo basta nosotros pensamos que se necesitan ingresos adicionales estamos hablando lo de que hay que resolver en España probablemente en los próximos años un déficit vivo no el digamos el núcleo del déficit de la Seguridad Social de siete mil millones de de euros cada año queremos ver que ese déficit vaya descendiendo entonces en este sentido y nosotros pensamos que el recurso de ingresos en este momento y hasta que resuelva sobre los problemas de déficit de la Seguridad Social que están ocasionados no sólo por el desempleo sino también por unos salarios mucho más bajos que incrementan unas cotizaciones mucho más bajas necesitamos un récord recurrir a impuestos

Voz 1727 39:14 ya pues ahora bien puestos vienen vamos a él por un lado mejorar el gasto es decir es sacando esos cuatro mil millones de los que habla usted por otro lado inyectar vía impuestos mientras se arregla el problema de fondo porque problema de fondo son las cotizaciones no

Voz 0740 39:27 exactamente el problema de fondo no es sólo el desempleo que lo es no porque la medida que siempre hay menos cotizantes el problema es que al igual número de cotizantes en este momento los ingresos de la Seguridad Social son menores y esto porque es porque las bases de cotización porque la cotización es menor porque los salarios son menores por lo tanto hay un tema que arreglar hay pensamos que este tema se debería arreglar en el horizonte de dos mil dos mil veinte dos mil veintiuno pero ojo porque a partir de entonces vamos a tener en España la entrada de los baby boomers osea de la generación del baby boom a partir del veintitrés que va a añadir tensiones porque van a ser muchos los que a jubilar en ese momento por lo tanto estamos pensando no solo en la sostenibilidad actual del sistema que es muy importante para los jubilados actuales sino para que la persona de cuarenta años en este momento

Voz 1552 40:16 se tenga o sea una cierta luz de esperanza

Voz 0740 40:20 de que en el momento que le llegue va a poder cobra una pensión

Voz 1727 40:23 ya por lo tanto los proclaman

Voz 0740 40:26 a dos mil cincuenta ya entre el dígame cómo Sergio

Voz 1727 40:28 lo haría ese impuesto que es el más novedoso el impuesto de la banca a qué beneficios seguirá varían a partir de cuánto con qué porcentaje

Voz 0740 40:36 sí pues bueno lo que nosotros estimamos y en esto pues nos hemos inspirado debo reconocer bastante

Voz 33 40:43 en la en la en la propuesta de de la

Voz 0740 40:48 tasa de sobrecargo no que se aprobó en dos mil dieciséis el Gobierno Cameron en el Reino Unido pues estamos pensando de qué que se trataría de un impuesto a complementario al impuesto de sociedades no sobre la misma base tributaria del Impuesto de Sociedades y con un tipo del ocho por ciento esto en términos de la base y imputables a tributa hable del dos mil quince de la banca que es la última que conocemos pues tiene un potencial recaudador de ochocientos sesenta millones en de euros es decir estamos hablando realmente de un recargo del Impuesto de Sociedades del ocho por ciento

Voz 1727 41:27 cuando Sánchez lo presenta ayer este este nuevo impuesto que es la principal novedad que que presentaba en el plan que que ustedes sugieren para para afrontar este problema que tenemos en el medio y largo plazo cuando Sánchez lo presenta en el día en que están todos los focos puestos en la comisión parlamentaria sobre la crisis financiera dice ya habla del sudor de la frente de los españoles y que ahora hay que pedirle a la banca que devuelve algo de ese sufrimiento e hay un ánimo de venganza social en ese minuto

Voz 0740 41:55 no no en absoluto lo que hay es un planteamiento muy estricto desde el punto de vista de resolver el problema de los pensionistas actuales sí futuros si es necesario recurrir en puestos nosotros que quede muy claro no vamos a aumentar los impuestos de las clases trabajadoras de las clases medias porque bastante impuesto tiene en este momento por lo tanto hay que encontrar nuevas fuentes y con respecto a este tema en concreto no nos parece que es de justicia social lo que si la banca recibió un rescate de setenta y siete mil millones de de euros bueno pues se le pida en este momento contribuir no cuando tenemos una situación no voy a decir de emergencia pero bastante próxima a la emergencia de la Seguridad Social que es el bien común de todos los españoles por lo tanto rescate por rescate eso no es digamos un afán de venganza era absoluto esto es algo que pensamos además se contribuye clarísimamente a la estabilidad financiera y de eso sea cuando en el Reino Unido en el dos mil dieciséis Se aprueba un impuesto similar a este el razonamiento que se hace y que nosotros compartimos es que la estabilidad financiera requiere que la banca asuma menos riesgos porque esos riesgos se convierta en el sistémicos nosotros creemos que la banca es fundamental en la economía por supuesto pero que lo que no puede es sobre exponerse a riesgos de modo que las consecuencias pagué todas la sociedad tales como es una especie de seguro en una de ellas

Voz 1727 43:25 no y cómo lo van a presentar van a impulsar un proyecto de ley lo llevarán al Congreso lo incorporarán a la comisión del Pacto de Toledo como parte de la negociación

Voz 0740 43:36 bueno yo creo que en principio en principio hay dos vías no en el mes de que tiene presente presentaremos nuestros presupuestos alternativos y esos presupuestos alternativos ya se notará no la presencia digamos de en concreto de estos dos impuestos por lo tanto eso significa bueno pues sé que tendremos que añadir no unos ingresos extras no y por otra parte unos gastos extras a los presupuestos alternativos por lo tanto en sede parlamentaria esto días se notará en la enmienda a la totalidad a los Presupuestos en segundo lugar si lo queremos llevar al Pacto de Toledo a nosotros queremos plantear en el Pacto de Toledo nuevo principio que sería el principio de reequilibrio presupuestario que no podemos continuar así en España en este momento ya futuro hasta el año dos mil cincuenta hay que encontrar una estabilidad absolutamente necesaria para los pensionistas como digo de ahora

Voz 1727 44:30 Manuel Escudero el secretario de Política Económica del PSOE gracias por estar en las buenos días

Voz 0740 44:34 muchos muy buenos días

Voz 1375 46:41 Pepa Bueno

Voz 1727 46:45 oye en Galicia e Instituciones Penitenciarias va a cambiar de cárcel al presunto asesino de Diana que lo trasladan para alejarlo de los presos de su antiguo clan de traficantes de droga que al parecer consideran que el chicle los ha traicionado los adelantado en el pasado pero al margen del destino de Abuín Manuel Jabois buenos días

Voz 20 47:03 tal Pepa buenos días hoy de quién quiere saber tú

Voz 1727 47:06 su familia y su familia a la familia de

Voz 20 47:08 el principal sospechoso porque está sufriendo espero que haya acabado ya pero estuvo sufriendo durante estos días un acoso bastante importante en el pueblo a través también de las pintadas a través de algunos comentarios que se deslizan sobre ellos también en las redes sociales Llor hablamos de una niña de doce años no hablamos de un sobrino con el que no se hablaba porque tenía una relación malísima

Voz 1727 47:29 hablamos de cualquiera que tuvo relación con el vivamente es decir sí

Voz 20 47:32 producido fíjate una hiper sensibilización con este caso en los medios también nos hemos volcado en desde el momento en que desapareció mucha gente has sentido esta pérdida pues no es decir como propia porque no se siente esa prenda como propia pero sí como algo familiar demasiado familia ha habido tú lo sabes que se ha conmovido con la noticia de la aparición del cuerpo y luego en gente que ha reaccionado con una ira absolutamente después

Voz 1727 47:55 por los mismos errores que se cometieron con la familia de Diana en su día se acometen ahora con la familia de su presunta a la luz

Voz 20 48:02 de este de este personaje que tiene que Familia cualquier un delito cualquier actitud cualquier cosa que tenga esta familia de repente parece como más tóxica debido a como lo las consecuencias de los actos de de este personaje porque además las hermanas han cansado de repudiar Luis han casado decir que ojalá fuese él el que instruir su muerte uno de la ida