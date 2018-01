Hoy por Hoy (10/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:13 Artur Mas pide al nuevo guber catalán que actúe dentro de la legalidad España

Voz 3 00:19 el Aimar lo acaba de decir en una entrevista en Catalunya Ràdio con que allí no que CIU Ipod seguí trabajan o la si Marx la estatua

Voz 0027 00:30 en el nuevo Gobierno no puede renunciar al objetivo de la independencia puede seguir trabajando por ella pero lo tendrá que hacer dentro de los marcos legales establecidos por el Estado español palabras de Artur Mas hace sólo unos minutos un aviso que llega justo en el día en que Cataluña Esquerra Republicana Varane firmar en Bruselas un acuerdo para investir de nuevo pulmón president sobre cómo lo harán todavía todos son imprecisiones pero si hay un aspecto concreto del acuerdo que ya está cerrado y que no le van a ceder ningún puesto de la Mesa de la Mesa del Parlament a Catalunya han como el partido de Xavi Domènech Frederic Vincent según

Voz 0706 01:04 dado a Catalunya Ràdio el acuerdo tiene varios puntos el primeros descartar el bloqueo del Parlament por tanto permite que se constituya el segundo es que la Mesa del Parlament tendrá mayoría hay presidencia independentista por tanto sin lugar para los comunes y el tercero es que la investidura será de Carles Puigdemont a distancia pero hechos por Cataluña y Esquerra han pactado que se investigara a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat los detalles de la investidura se prevé que durante el día

Voz 0027 01:29 acabamos de conocer que los Mossos d'Esquadra han detenido a un monitor de artes marciales de un gimnasio de Salt en Girona por supuestos abusos a varios menores Raúl MUSAC

Voz 4 01:39 lo avanza el tiene Gironella ha confirmado a la Cadena Ser los Mossos d'Esquadra la policía recibió la primera denuncia antes de las vacaciones de Navidad pero ya haría meses que presuntamente estaba realizando tocamientos algunas de las menores a las que impartía estas clases de artes marciales la libre asaltó cuando una de las menores se negó ante sus padres a seguir viendo al centro al nombre de menores que habrían sido víctimas de este monitor de este gimnasio de sal a la de Girona todavía no está Pontificado dicen los Mossos porque la investigación sigue abierta lo detuvieron el lunes y desde ayer está en prisión preventiva

Voz 0027 02:08 en Estados Unidos el actor de cine James Franco la última estrella de Hollywood que se enfrenta acusaciones de supuesto acoso sexual no niega los hechos aunque dice que las denuncias no son precisas y anuncia que si ha hecho algo mal esto es lo que dice lo arreglará Isabel Villar

Voz 5 02:23 dice James Franco que las acusaciones vertidas contra el en Twitter son imprecisas aunque en una entrevista ha dicho también

Voz 2 02:29 hay campo hipocampo hipocresía en pie

Voz 5 02:32 de modo que sean voy a totalmente que la gente que ha estado años silenciada tenga una voz índice que si ha hecho algo malo lo arreglará es la primera respuesta pública del actor y director después de que hasta tres mujeres denunciaran mientras se celebraba la gala de los Globos de Oro que en el pasado abrían habían sufrido acoso sexual por parte de Franco es el caso de una actriz Peggy que escribió un tuit dirigido a Franco te acuerdas de cuando me baja esté la cabeza hacia TUP en un coche según la artista franco se disculpó con ella hace unas semanas a raíz de estas acusaciones el New York Times ha cancelado un acto con el actor que consiguió el Globo de Oro a mejor actor de comedia en la gala marcada por las protestas contra el acoso sexual en Hollywood

Voz 0027 03:11 riesgo humanitario en Siria a decenas de miles de civiles de la provincia rebelde de Idlib se retiran hacia zonas más próximas a la frontera con Turquía ante la dura ofensiva del Ejército de Bachar al Asad las lluvias y las bajas temperaturas están agravando la preocupación de la ONU por las personas desplazadas mientras en el este de Guta siguen los ataques aéreos amplía desde Trípoli para la SER Oriol Andrés

Voz 6 03:31 las colas de vehículos cargados con colchones mantas y utensilios domésticos en las carreteras de Idlib hasta setenta mil personas habrían huido según la ONU ante los devastadores bombardeos rusos y el avance terrestre del Ejército sirio en sólo dos semanas los de Bashar al Assad se han hecho con más de sesenta poblaciones de esta provincia la mayor área de todo el país bajo control rebelde Naciones Unidas advierte del riesgo de un desastre humanitario el doctor chat Salem es miembro de la Unión de organizaciones médicas que gestiona decenas de hospitales en Siria

Voz 7 04:00 mesa momento hay más de doscientos cuarenta y dos centros de acogida de refugiados lluvia va siempre roturas seguidas con dos saques no fue acampar

Voz 6 04:12 sí a Irán y Turquía el pasado año numerosos grupos opositores tienen su base allí aunque predomina una facción liderada por la antigua filial

Voz 8 04:18 al de Al Qaeda Frente Al Nusra el otro principio

Voz 6 04:21 al foco de violencia en el país es el este debuta bajo asedio del régimen en quince días ciento treinta personas han muerto a causa de los bombardeos

Voz 2 04:31 la Bolsa Javier Alonso llevamos cuatro mil

Voz 0858 04:33 entonces sesión en Europa hay de momento predomina el rojo también aquí en el IBEX35 que hasta ahora un cero coma uno por ciento aunque mantiene por la mínima el nivel de los diez mil cuatrocientos puntos después de conseguir avanzar ayer un cero coma dos por ciento En cuanto a las referencias internacionales el Nikkei japonés ha cerrado hace unos minutos allí con descensos del cero coma dos por ciento y la prima de riesgo sigue relajarse están muy cerca ya del nivel de los cien puntos está ahora mismo en ciento tres puntos base

hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y cinco las ocho y cinco en Canarias

Voz 11 05:15 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos como un volcán a punto de entrar en erupción el universo femenino está empezando a decir basta con voz cada vez más alta un par de ejemplos llamativos en enero del año pasado un día después de la investidura de Donald Trump la llamada Marcha de las mujeres concentró a medio millón de personas en el National Mall de Washington ya muchos miles más en los más de seiscientas veces

Voz 2 05:40 les convocadas en todo el mundo

Voz 11 05:41 el pensamiento del nuevo presidente era contestado de forma fulminante por las mujeres y no sólo en defensa de sus derechos sino de todos los colectivos amenazados refugiados emigrantes un año después hace un par de días la ceremonia de entrega de los Globos de Oro Los Ángeles se convirtió en un manifiesto en defensa de la dignidad de la mujer en esta ocasión era un sector social privilegiado el de las estrellas de cine el que no sólo se solidarizaba con los colectivos femeninos más vulnerables sino que aportaba su propio testimonio de historias de legación Key de abusos entreverado con el racismo que todo lo acompaña

Voz 12 06:14 Villagrá siguieron discursos muy emocional

Voz 11 06:17 antes y uno de ellos el de Oprah Winter memorable son sólo dos ejemplos de entre los muchos que este año han mostrado la creciente irá de las mujeres no me acabar mañana en y los abusos ni el trato desigual ni las agresiones ni los asesinatos pero en estos últimos doce meses las mujeres que lleva mucho tiempo luchando sin descanso parecen haber puesto en marcha los motores de una especie de revuelta con aspecto de acelerador histórico Iker los hombres tenemos la obligación de acompañar yacer nuestra como hicieron los blancos que acomete

Voz 9 06:47 fueron a Rosa Park cuando mil novecientos

Rosa Márquez buenos días hola muy buenas días

eh

Voz 16 09:29 hoy por hoy en Cadena Ser punto com diez las redes sociales Main arroba Hoy por hoy bien

Voz 17 09:35 en facebook Hoy por hoy

Voz 2 09:40 los números en economía esconden mensaje el mensaje señores ciudadanos y las ciudadanas españoles hay un problema con las pensiones hay un problema con la cobertura prueba pero recaudación

Voz 18 09:53 que estamos todos vigilados sea esto Carlas de verdad no les estoy diciendo en plan negativo eso su ignoró derecho enervar

Voz 2 10:03 el posee los miércoles en La Ventana el economista Santiago Niño Becerra convierte las cifras detrás con Carles Francino Cadena SER

Voz 18 10:21 cita a tres

Voz 14 10:22 carente sin intimidad migre cuarto puesto

Voz 19 10:25 otras que serán sitio pues hasta así

Voz 14 10:29 la guerra ha provocado un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no todos

Voz 19 10:39 Ibex

Voz 14 10:40 en un futuro protegido en una ciudad transparente donde todo este dominio público extrañamente alegre pero dentro de una ciudad

Voz 19 10:51 la rendición ficción sonora basada en la orilla vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa amplió

Voz 20 11:00 aquí Manolo Solo rendición ya disponible un podcast que les renunciar a cualquier demonio que nos diga

Voz 1071 11:09 que lo que es posible

Voz 3 11:13 las imágenes desagradables sólo se publiquen en la web de la Cadena SER cuando Hayedo de la información

Voz 21 11:18 en antena Libro de estilo de la Cadena SER edita

Voz 9 11:21 doctor Taurus ya a la venta

Voz 18 11:35 en el capítulo de ayer

Voz 23 11:37 tú

Voz 24 11:40 no tiene usted sabe cuánto han perdido los accidentes

Voz 19 11:42 las privados de la banca española amplió cien mil millones de euros en valoración de sus sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos USA que cuestan mucho dinero mientas más que en él año dos mil tres y una burbuja inmobiliaria en Bankia no dio un desfase queda dicho has encontrado no ha habido ni una sola persona que haya podido decir que le forzamos a comprar a los ladrones tres personas me avisaron de que el Gobierno ahora es meter en la cárcel la ministra de Trabajo le dice que se vaya separando en la de fiscales que el ministro de Hacienda con más Liu pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaban sesenta mil millones de euros adicionales las acciones de todos los bancos españoles empezaron el ministro de Economía me exigió la dimisión del avión de Bankia en se desplomó usted cree que esto que le digo es por soberbia Gillian tendré derecho a contar las cosas que se

Voz 0268 13:03 si Rato nos parece lamentable

Voz 8 13:05 lo que usted haya venido esta mañana para ajustar cuentas con determinadas personas de su partido político que me pregunto yo le contestó esto no le gusta lo que le contexto

Voz 19 13:15 a mí me da mucha pena porque esto treinta años en el Partido Popular

catorce minutos de la mañana ocho y catorce en Canarias mañana de miércoles en Hoy por hoy con Luis Alegre muy buenos días bueno yo con Carmen Remírez de Ganuza buenos días buenos días ICO Mariola Urrea cómo estás buenos días muy bien Pepa buenos días y no toca pero feliz año que no habíamos hablado dejarlo daña también año de ni

Voz 9 14:14 debes además a ver si es verdad a la espera décadas no y media hable Pedro Solbes en la comisión que investiga la crisis financiera o mucho ha cambiado Pedro Solbes no tendremos hoy nada parecido a la intervención de ayer de de Rodrigo Rato porque Solbes os recuerdo era el hombre que hablaba bajito para no dar titulares tiene ningún problema en proyectar la voz Rato ni para exculparse él ni para cargar contra su antiguo partido contra el Gobierno Rajoy ni contra su ex amigo que lo fueron y mucho el compañero de de de Ministerio Luis de Guindos intervención Carmen si intervención eh

Voz 27 14:48 bueno la verdad es que la comparación con Solbes no sé si es decir todo posible porque es que el contexto no tiene nada que ver Solbes aparte que tiene un carácter y un tono digámoslo claramente aburriría a relato en cambio ha sido yo diría que incluso es porque ayer lo demostró que es un parlamentario brillante es que el contesta esto es distinto porque porque resulta que que Solbes no tiene ninguna presión judicial ir a todo lo que fue ayer al Congreso fue a defenderse después de ya una sentencia no firme pero una sentencia que que podría ser en breve es el contexto fundamental pero yo antes de hablar de raza querría decir que que esto es una comisión de investigación no sobre Rato no sobre eh un partido en concreto sino sobre las causas de la crisis financiera a mí lo que dijo Rato me pareció útil quiero decir que yo no estoy de acuerdo ahí voy a empezar por la forma en la manera en que le abordó la oposición me pareció de muy poco correcto desde el punto de vista parlamentario me pareció de una dureza inusitada no me parece vivo que el que el PSOE llame delincuente compulsivo o que Izquierda Unida el señor Garzón le dijera que quería deseaba expresamente que fuera condenado por todas las causas no me parece de recibo por mucho que estén protegidos y en eso le doy la razón a Rato dicho esto eh Rato obviamente e hizo una película conspirativa sobre el asunto de la crisis financiera en lo que a él le afecta lo que la le afecte a Bankia pero más allá de sus ataques personales a Guindos ya ya Añez etcétera etcétera que yo creo que eso es lo menos importante lo que hizo fue lanzar todas cardos pero muy muy pesados que son los que tendrán que analizar los diputados yo entiendo que que si esto fuera cierto ardía Troya no yo no me lo creo pero me parece que es digno de consideración en una comisión de investigación que diga el el expresident de de Bankia que que las cuentas y de de la nueva Bankia son falsas y que temas dijo dijo que que el Banco de España eso es muy importante no había estado presente en la en las reuniones de Guindos con el resto de la banca entonces es verdad que al principio en la crisis van en la crisis bancaria había hubo un problema muy serio Illes que Guindos dijo que hacía falta más provisiones y es verdad que eso alertó a los inversores y eso agravó es verdad quiero decir Rato dijo algunas cosas que son ciertas seguramente toda la película no lo es porque es conspirativa y lo único que que persigue es defenderse pero no se puede denostar todo lo que dijo porque habrá cosas que puedan ser aprovechables es lo que quiero

Voz 12 17:39 es decir yo no sé en realidad que hay que hay que objetar a que a que se llame delincuente a un delincuente rato ya está ya está condenado por por uno de los asuntos que ni siquiera es el más grave puede puede ser el más el más vistoso pero pero no es ni mucho menos el el más grave no lo que ayer supuso una especie de de espectáculo de espectáculo bochornoso es esta trifulca con con el propio Partido Popular que es que en realidad cada vez cobra más el aspecto de de una pelea entre bandas de una organización mafiosa os aquí la el aspecto que que habrá realmente realmente lamentable creo que en realidad lo fundamental es que que estos estas trifulcas no no

Voz 28 18:20 despiste de de lo que es el elemento fundamental es el el

Voz 12 18:26 enorme coste que nos ha supuesto a todos los apaños que han realizado entre entre ellos que es importante que tengamos todo el rato presente

Voz 9 18:34 quiénes son ellos eh

Voz 12 18:36 bueno pues entre dos mil Rato es decir todos los que los que ahora están como como baja

Voz 28 18:43 doctor

Voz 27 18:46 certeza lo que dijo Rato tú reparte culpas entre Rato y guindo

Voz 12 18:49 bueno yo creo que que si coges todo el todo el Gobierno de Aznar cabe localizar efectivamente responsabilidades el responsabilidades en la en la burbuja responsables a la quiebra de Bankia responsabilidades entre el noventa es decir no no ya en el Gobierno ya en el Gobierno de Aznar que decir cuando todo estos ese fraude termina la cosa con un rescate de cincuenta y cuatro mil millones que a de un euro ahora en septiembre ya dijo el Banco de España que como máximo catorce mil millones son recuperables cabe Cabello esperanza de que se recuperen catorce el millón es decir hemos perdido como mínimo cuarenta mil millones esto para que nos hagamos una idea daría como para copará tres planes de rentas básicas como los que propone como los que propone Podemos es decir estamos hablando una cosa verdaderamente gravísima ir creo que es fundamental que no desplace hemos el foco de de esta cuestión de esta de esta quiebra que decir de cómo Rodrigo Rato que Gala la joya de la corona de los buenos gestores porque en definitiva recordemos que

Voz 9 19:48 a esto de Rodrigo Rato a la huelga el milagro

Voz 12 19:51 el autor del milagro económico la joya de la corona los buenos gestores bien ha quebrado todo lo que ha tocado todo lo que tocaba lo quebraba según lo Seúl e incluyendo la responsabilidad de no prever la crisis mundial como responsable del Fondo Monetario Internacional lo cual es una cosa notable verdaderamente el asunto

Voz 28 20:11 no podemos revisar el foco

Voz 12 20:13 te digo de lo que nos ha costado a todos cuarenta mil millones Carmen

Voz 27 20:16 no digo que sobre la falta de previsión aquí hay que reparte muchas culpas porque lleve precisamente dices que va a hablar Solbes y supongo que la oposición de la misma manera o buenos pero que en otro tono pero de la misma manera que la izquierda atacó a Rato y supongo hoy vamos derecho me consta la la derecha hoy lo que hará será preguntar a Solbes por la imprevisión en la en ver la crisis también nos ha costado mucho dinero pero en cualquier caso vamos lo que te decía era que que Rato tú dices

Voz 9 20:53 delincuente del encuentro esto sobre su líder insurgente está condenado en primera si Mariola yo si me permite distancia pero condenado

Voz 1505 21:03 si me permites e intentaría una primera reflexión en términos más generales más eh menos pegados quizás la anécdota para plantear las dificultades que en este que tiene nuestro sistema político para depurar responsabilidades en tiempo y forma Tir estamos asistiendo a una comisión de investigación sobre todo una situación relativa a hubo la gestión de un banco que creo honestamente que llega al menos en el marco temporal con bastante tiempo de retraso por tanto las consecuencias que puedan extraerse de las comparecencias de esta comisión y el informe que pueda evaluar lo ocurrido en términos parlamentarios en términos políticos creo que se convierte al final en un pequeño ejercicio de melancolía entre otras cosas porque algunos de los protagonistas que están interviniendo en este en esta eh en este asunto en esta comisión de investigación resulta que ya han sido condenados por responsabilidades penales en el ámbito los tribunales cómo estáis señalados primera cuestión y segunda muy breve yo creo que lo de ayer es un ejercicio también eh anecdótico que refleja muy bien la personal la edad de Rodrigo Rato desde luego utilizando la fábula del escorpión y la rana es que al final es una cuestión de carácter cuando a él se le ha dado la oportunidad para tener todos los focos de atención en un formato que les resultaba fácil y cómodo ha demostrado su soberbia ha demostrado que no está dispuesto en ningún caso hacer ningún ejercicio de auto responsabilidad de nada de lo que ha ocurrido ha sido capaz de devolver los golpes que él humanamente ha podido sentir del Partido de los representantes del partido en los que él ha militado en definitiva la manera de defenderse en lo personal de Rodrigo Rato prueba que es una persona que quién tuvo la posibilidad de elegirlo no lo eligió francamente lo hizo bien rojo

Voz 9 23:11 que no lo eligió como sucesor efectiva pero lo tuvo de ministro de Economía de vicepresidente del Gobierno todo poderoso durante dos legislaturas es sin duda

Voz 1505 23:19 allí eso me imagino que le dio pruebas de cómo de cómo actuaba lo digo más Mariola

Voz 9 23:24 a Rajoy peleó a cara de perro con Esperanza Aguirre Aguirre para colocarlo al frente de Bankia yo creo yo creo que habría que ha sido el elegido sucesivamente durante mucho tiempo para puestos de enorme responsabilidad

Voz 1505 23:37 a puestos en los que además de eso sí está claro para de puestos cuya mala gestión ha sido pagada directamente por los ciudadanos incluso en términos económicos por así decirlo mi reflexión tenía que ver obviamente con la disputa a candidato a presidente

Voz 9 23:58 y digo más idiomas el Gobierno socialista apoyó su candidatura para el Fondo Monetario Internacional quiero decir ha tenido todas las oportunidades de colocarse al frente del poder económico en España y en el mundo pocos pueden decir eso y una segunda oportunidad de vuelta del Fondo Monetario en una salida no explicada nunca para ponerse al frente de una entidad como Bankia que era muy importante para el sistema financiero español es decir es alguien que ha estado en los lugares donde se tomaban las decisiones económicas que más han repercutido en la vida española esa esta cuestión a la que a la que yo me refería por la mañana el de falta de de de de una mínima autocrítica no de una mínima asunción de la responsabilidad de estuve allí quizá nos equivocamos no de la burbuja tiene la culpa a Zapatero de la ruina de Bankia tiene la culpa Guindos en la más pura escuela PP estaba allí y lo hizo todo bien hombre

Voz 27 24:55 yo creo que hay dos pases en la vida profesional de de Rodrigo Rato el rato político que formó parte de un Gobierno y fue muy importante el rato y hombre de negocios que que fue el que sea pero es que es cierto es que es cierto vamos a ver

Voz 12 25:13 a Madrid no se llega a la presidencia de Caja Madrid no se llega a propósito

Voz 28 25:16 no no no no

Voz 27 25:18 es es una designación política o por supuesto no me refería a eso me refería al hecho de que cuando sale de la política se dedica a hacer dinero es es a él

Voz 28 25:27 eso es a lo que no lo cuando sale de la no sale de la política

Voz 12 25:31 cuando se llevaban ya eso es salir de la Polinesia no no no cuando

Voz 27 25:33 pues sí cuando va cuando Bankia es designado obviamente por Rajoy eso es evidente pero la política pero sí que sale de la política argumentó

Voz 28 25:42 así que sale el argumento más chubasquero

Voz 27 25:44 que por qué te parece chusco es decir pero sí

Voz 28 25:47 a caras usando negó

Voz 27 25:51 hacia fuera que antes no había hecho porque le porque entra en una vorágine de querer ganar dinero y ahí es donde acaba donde monta sus

Voz 28 26:00 yo creo que hay en el permanecían muy labor de la policía a ver que yo eso

Voz 27 26:05 no te lo niego lo que estoy hablando no de responsabilidades de si de si el PP tiene alguna responsabilidad en la deriva de Rato yo no estoy hablando de eso estoy hablando de que Rato es no es la misma persona no es el mismo personaje público el que ocupó la cartera de Economía el ex vicepresidente del Gobierno la presidencia del Gobierno que el qué

Voz 28 26:24 que todas las leyes que han fomentado la corrupción

Voz 12 26:27 después

Voz 28 26:29 genérica eso me parece demasiado genérico creo que hubo el desarrollo económico en España en aquellos años

Voz 27 26:34 que con ellos y hubo realmente

Voz 28 26:36 su milagro económico que se le pudo achacar eso eso sí eso no esta comisión invertirán no para

Voz 12 26:44 qué puede pasar de ser el milagro económico

Voz 28 26:46 cómo está para esa conexión con comisiones para para saber las causas sobre en España con una crisis financiera no sólo achacable a Rato los dos esto es achacable a gato pero no sólo a ratos

Voz 12 26:58 eso en esto estoy completamente de acuerdo con con

Voz 28 27:01 es algo de la comisión de investigación

Voz 12 27:03 lo que tiene es una función básica que los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se puede pasar de ser el milagro económico a la quiebra y esto es una cosa que pasa por saber cómo se controla esos presuntos mercados que por cierto son creaciones de los estados desde así como el control del oro Lassana come

Voz 28 27:19 veinte años bueno no lo que se está analizando es

Voz 12 27:22 qué tipo de controles hay sobre eso el mercado si efectivamente los mercados de regulados esa esto todo lo que nos conducen si efectivamente fuera a lo que nos conducen cuáles son los mecanismos de regulación que hace falta implementar esa es la cuestión déjame hablar

Voz 1505 27:36 a mí que me tengo que ir a la publicidad en una cuestión de las palabras de ayer de Rato que yo creo que reflejan una praxis en un tipo de personas que han ocupado puestos de responsabilidad política que yo creo que convendría expulsar de lo que es los procesos de selección para cargos públicos porque el concepto interés general el concepto servicio público el concepto Patrimoni de ese servicio público en beneficio propio yo creo que es incompatible con lo que no debe ser un responsable político y creo que Rato refleja muy bien esa mezcolanza la discusión que ahora teníais Carmen y Lluís yo creo que refleja muy bien esa esa esa esa cuestión no

Voz 9 28:22 no son las nueve y veintinueve ocho y veintinueve en Canarias volvemos enseguida

Voz 1727 32:07 son las nueve y treinta y dos minutos de la mañana las ocho y treinta y dos en Canarias a lo largo del día de ayer el independentismo catalán sufrió dos bajas muy relevantes la primera Artur Mas dejaba anunciaba que deja la presidencia del P de Cat y Carlas mundo que renuncia al acta de diputado que había obtenido en las elecciones del veintiuno de diciembre en el número cinco de la lista de Esquerra Republicana de Cataluña por Barcelona

Voz 2 32:33 esas dos noticias hablaban de todo lo que se está moviendo en ese mundo aunque a penas emerja muy poco a la superficie noticia

Voz 1727 32:43 que precedía a esa declaración de Artur Mas esta mañana en Catalunya Ràdio en la que le pide al nuevo guber catalán que actúe dentro de la legalidad española

Voz 9 32:54 Notebank caído allí hipoxia aquí trabajan cuadradas yo bebo Gobierno no podrá renunciar a ese objetivo la independencia dije más puede seguir trabajando por ella pero lo tendrá que hacer Denis lo de los marcos legales establecidos por el Estado español nada más y nada menos lo acaba de decir el hombre que llevó al catalanismo moderado hasta el independentismo está la declaración unilateral de independencia del mes de octubre noticia que también sabíamos esta mañana ya hay acuerdo entre Esquerra Republicana hay Puigdemont para la constitución de la Mesa del Parlament y también para la investidura de Ramón Frederic Vincent

Voz 0706 33:33 hola Pepa buenos días cómo lo van hacer esos sabemos este acuerdo

Voz 9 33:36 hay algún detalle de lo que se por bloques se plantea

Voz 0706 33:38 ese acuerdo que en principio van a concretar a lo largo del día de hoy el primer punto es descartar el bloqueo del Parlament esto era una de las opciones que se había planteado si no se podía investir a Puigdemont que todos los Independent todos diputados independentistas salieran con lo cual no se podía constituir el Parlament porque tiene que haber como mínimo sesenta y ocho diputados esto se descarta por tanto el diecisiete de enero se va a constituir el Parlament segundo la mesa va a tener mayoría independentista con lo cual también en principio se descarta que haya presencia de los Comunes el presidente

Voz 9 34:06 de haberle cedido un puesto no sí porque ahora

Voz 0706 34:08 por proporcionalmente Ciudadanos tendría dos plazas John Cataluña dos Esquerra dos uno entonces habría que ver si se cedía alguno de los puestos a los comunes pero en principio por lo que parece no además el presidente o presidenta del Parlament sería alguien d'Esquerra pero esto también se tiene que concretar después hasta la investidura en principio el acuerdo lo que contempla es investir a Puigdemont a distancia ya sea telemáticamente ya sea porque alguien algún otro diputado diputada leyera el discurso de Puigdemont lo que dicen desde hace pocos minutos desde Esquerra es que el partido Esquerra Republicana estudiará con sus servicios jurídicos la viabilidad de la propuesta textualmente así que está por ver también el alcance de todos estas medidas de este acuerdo

Voz 18 34:48 que hemos sabido gracias Freddie hasta luego hasta luego Esquerra hace nada

Voz 9 34:53 se cuestionaba esta posibilidad cuestionaba la posibilidad de un voto telemático de una investidura telemática le han preguntado en Telecinco el programa de Ana Rosa a Inés Arrimadas por esto por este acuerdo y esta investidura pactada entre Puigdemont Esquerra Republicana Marta Rovira que es la persona que lidera el partido mientras tú quieres está en la cárcel ya dicho esto

Voz 38 35:12 por Whatsapp o por holograma no desde luego que no yo creo que es evidente que para todo el mundo para gobernar en Cataluña hay que estar en Cataluña eso no se puede hacerlo por Whatsapp Skype ni por un holograma por tanto yo creo que ellos están vendiendo ahora que han llegado al acuerdo para que para saltarse el Reglamento para incumplir la ley de nuevo es decir hay cosas sobre las que no se puede acordar no puedes acordar ser un presidente holograma para Cataluña eso no funciona así

Voz 9 35:36 Inés Arrimadas hace sólo unos minutos en Telefónica en Telecinco enseguida abro abro esta mesa para que opine pero me voy al Congreso porque ya está Solbes Eva Vega en la comisión sobre la crisis financiera

Voz 2 35:47 problemas todas las economías de mi responsabilidad como vicepresidente cubre el periodo que va desde abril del año dos mil cuatro hasta dos mil nueve me intervención se centrará básicamente en ese período yo lo especial las causas de la crisis su detección origen y causas de la crisis se suele situar el inicio de la crisis en el verano de dos mil siete cuando se produce en Estados Unidos el afloramientos las hipotecas sub prime que muestra la debilidad de una parte del sistema financiero pero son los acontecimientos de dos mil ocho que afecta a la banca y dos

Voz 9 36:32 sí aquí estoy ahí estás de aquí acaba de empezar

Voz 0268 36:37 entre el Xavier desgravará acaba de empezar vemos que te tengo la regla está abierta no lo puedo grabar a la limpieza

Voz 28 36:42 con una exposición como escuchábamos ayer a Rato no es

Voz 0268 36:45 este empieza con una exposición hasta diciendo que va a arrancar desde el origen de la crisis hasta sus familiares en él como ministro de Economía tiene responsabilidades entre abril de dos mil cuatro y a abril de dos mil nueve ir dice que viene con el deseo de trasladar su experiencia como ministro de Economía por otros cargos que ha tenido de relevancia en el en el Gobierno ha dicho de momento que ha habido una crisis de modelo de crecimiento por unas carencias derivada de una falta de una unión monetaria europea para hacer frente a una crisis de gran magnitud fue una crisis que se origina en Estados Unidos pero como todos sabemos ha contagiado de manera muy fuerte a al resto de Europa y del mundo

Voz 9 37:24 en plena fiscal bueno tal y como anticipábamos gracias uno uno vamos a encontrar muchos titulares es la primera hora de la mañana en esa intervención de Pedro Solbes que interesante que importantes para nuestro futuro es conocer la opinión de quiénes estaban al mando de este país cuando todo ocurrió entre otras cosas para saber si hemos encontrado el camino para que no vuelva a ocurrir pero a este asunto de fondo que tanto sufrimiento tanta ruina atraído y que por lo tanto tanto va a determinar la vida de nuestros hijos a este asunto perdemos dedique un tiempo noble podemos dedicar más estamos atravesados por una actualidad que pasa por Cataluña yo y con noticias relevantes Mariola porque es muy relevante tanto la salida de Artur Mas del PDK de la presidencia como la de Carlas DOT es muy relevante lo que ha dicho Mas esta mañana dentro de la legalidad española es muy relevante que el independentismo se asegure la mayoría absoluta de la Mesa del Parlament porque es la que ordena los debates decide que se vote que no se vota en esa Cámara autonómica F

Voz 1505 38:24 igualmente y todo parece apuntar a que de independentismo por muchas diferencias internas que tiene ahí eso es indiscutible que las tiene no son lo suficientemente fuerte fuertes como para romper la el el movimiento táctico sobre el que trabajan en este en esta primera instancia que es la idea de la restitución la idea de colocar al gobierno de Cataluña en el momento previo a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 9 38:55 esa era la idea de F

Voz 1505 38:57 pero es la que se ha acabado imponiendo mi sobre esa una vez eh entiendo yo iban desde un análisis político que una vez eso esté resuelto comenzaría una segunda parte donde está claro también con mayor o menor precisión por parte de las voces protagonistas ahora en Cataluña del campo independentista que la vía unilateral es una vía cegada y es una vía aceptada como cegada pero eh la vida unen la vi la vía llamada independentista unilateral que no la pelea política por una mejora sustantiva de la relación de Cataluña con el Estado con esa vocación the de independencia a futuro pero antes de entrar en esa agenda política mucho más racional mucho más sensata mucho más en términos de lucha política de sentarse a la mesa con una posición fuerte frente al Estado antes de eso para Puigdemont ese bloque independentista que ha acabado imponiéndose está claro que el punto es La el restitución y y yo creo que que no hay fractura en el independentismo que pueda imponerse sobre esta agenda a corto plazo diseñada por Puigdemont además que los resultados electorales pues claro le dejan un pequeño margen para acá

Voz 27 40:25 a barrio poniéndolas no a mí en cambio me parece que que lo que ha pasado lo que ayer pasó fue que se han ido los perdedores de una batalla que han ganado los radicales así de claro y si no hay una

Voz 1505 40:40 Mela cuestiones defina radical Si por radical

Voz 27 40:42 el radical significa unilateral lo que yo quiero decir lo que quiero decir es unilateral

Voz 1505 40:48 yo creo que incluso perdona perdona la interrupción no que incluso los que apostaron por esa vía unilateral hoy en términos políticos la la han aparcado

Voz 27 40:58 lo que no te te cuento el me me mi sensación porque porque Artur Mas y y se va ahora de repente ayer podía haberse sacudido perfectamente el caso del caso Palau diciendo que él no estaba imputado etcétera etcétera que no tenía nada que ver por qué porque ayer le llegó una comunicación del Supremo diciéndole que estaba investigando que iba a ser investigado ya aprobado en sus propias carnes lo que significa ser pro cesado y además responder su propio patrimonio ante el Tribunal de Cuentas se enfrenta al peor de los procesos que es el más grave el más contundente sabe a lo que se enfrenta entonces él no podía asumir esta deriva unilateral de la misma manera que mundo tampoco podía asumir la la la la vía unilateral porque está muy afectado por el proceso porque sabe que va a la cárcel por qué Forcadell no va a dimitir

Voz 9 41:52 particularmente este los miembros de Esquerra más reacio más reticente a la vía unilateral antes de la lo era de ideas

Voz 27 42:00 pues lo vamos a ver lo que lo que pretende decir es que más allá de sus posiciones políticas que no duda

Voz 28 42:05 lo de que unos sean más moderados que otros y Artur

Voz 27 42:08 más a lo mejor es un poco más moderado que Bush de Mon y es es verdad que que al parecer apostó por la vía de las elecciones en en la crisis de octubre pero eso no es lo que ha importado porque el momento en que sea en que se va es exactamente el momento en que sabe que tiene que responder ante el Tribunal Supremo y las propias declaraciones de hoy obedecen a eso porque el él le está diciendo públicamente está diciendo a todo el mundo que quiera escuchar para poder presentar ese argumento ante el Supremo es una estrategia procesal que él no cree en la unilateralidad en este momento se está defendiendo asimismo lo mismo que mundo lo mismo que Forcadell lo mismo que todos los independentistas que no han querido seguir a Puigdemont en la misma deriva porque esto es un nuevo proceso a menos que nos vengan con alguna sorpresa esto es nuevo proceso eso es lo que tenemos

Voz 1505 43:00 sí

Voz 12 43:01 pero a mi me gustaría señalar alguna diferencia no creo que el caso de mundo y el de y el lema sean exactamente el mismo caso es obvio que hay entre el semejante

Voz 28 43:08 eso está completamente

Voz 27 43:11 los áreas políticas pues no sólo eso os decía

Voz 12 43:13 es más en definitiva es un es un tipo que él la semana que viene sale la sentencia del caso Palau

Voz 39 43:20 por cierto que acaba de decir perdona Luis Artur Mas acaba de decir que él seguirá defendiendo la honestidad del que fue su tesorero en Convergència Daniel Osàcar si es condenado por el caso Palau porque el lunes como tú apuntabas a va a conocer la sentencia y Osàcar según la Fiscalía jugó un papel clave en el cobro de los seis millones de euros que Ferrovial

Voz 9 43:38 pagó supuestamente al partido a cambio de obra pública convertir esas son partido tan corrupto como el Partido Popular

Voz 12 43:43 dar están más o menos a a ese a ese nivel y ahora mismo Convergencia supone un lastre para cualquier no la marca PDK de Yunus Kato lo que o lo que quieran no lo que quieran sacar el caso mundo creo que es que es completamente distinto creo que es un tipo con con con sus ideas es un nombre es un hombre honrado que no quiere asumir el coste coste personal King en todo este proceso de cárcel en fin la situación en la que la que nos encontramos creo que en todo caso es muy buena noticia que haya voces en el en el independentismo que reclamen una cosa que a mí me parece de sentido común que es abandonar la la vía la vía unilateral pero claro es verdad que para que para que gane fuerza la opción de de abandonar la vía unilateral hay que abrir otras vías que decir que no es la unilateral esa debe ser abandonada pero cuál es cuál es la vía alternativa es decir ese va a abrir el Gobierno había bilateral va a abrir una vía multilateral con todo el territorio abrir un proceso de reforma constitucional lo abrir un proceso B

Voz 28 44:36 hablar con por las comunidades al Gobierno por algo que tienen que decidir ellos no lo pueden amigo

Voz 18 44:41 es decir si si tú tratas de evitar

Voz 12 44:45 el una corriente vaya por un determinado canal lo que tienes que hacer es abrir otro canal posible para que la corriente vaya por él

Voz 28 44:52 pero quién Gobierno usar la culpa de lo que está pasando

Voz 12 44:58 el ejemplo de decir habrán hablado abramos un proceso de diálogo entre todas las comunidades autónomas para establecer mecanismos estables

Voz 28 45:06 París Luis no hay un problema de posiciones políticas ningún problema en que no es un problema tiene este problema personal de que no puede

Voz 27 45:17 volver a España porque cuando cruce la frontera externa

Voz 28 45:19 al al a la cárcel no existe problema

Voz 12 45:22 la idea es una cuestión puramente técnica del reglamento el que Merkel le costará al candidato esa en Bruselas

Voz 9 45:28 estoy hablando de dos cosas diferentes en juicio porque una cosa es la suerte de los líderes independentistas hayan actuado movido por lo que hayan actuado cada líder independentista en esta jugada en la que están ahora y otra cosa es la evidencia de que hay dos millones de votos en en Cataluña que quieren otra relación

Voz 1505 45:47 la otra relación otra relación

Voz 9 45:49 con el conjunto de España y eso se puede atender desatender pero ese Arsenal heredaría era literalmente

Voz 28 45:55 a medio plazo pero estamos hablando eso no

Voz 9 45:58 un debate a medio plazo se están mezclando estos dos debates que se objetiva hable no es objetiva hable sí

Voz 1505 46:05 yo Pepa insistirá en la idea de que yo creo que la que la discrepancia en el sector independentista no está tanto en el abandono no de la agenda unilateral creo de verdad que ese eso ya está resuelto el lentísimo hoy tiene dificultades para aceptar en un sector que haya que subordinar toda la estrategia política la idea de la restitución en la persona de pus de Mon ir en el debate y la lucha al parecer acaba a ganando la pus Damon todo el proyecto se está todo el caudal político que han conseguido el mundo independentista en el veintiuno de diciembre se está subordinado a la idea de la recia

Voz 9 46:53 la peripecia personal de cara a la espalda

Voz 1505 46:55 ni hería jurídico política de la constitución de una sesión de investidura altamente

Voz 9 47:00 probable bueno vamos a hacer una pausa íbamos a hablar ahora a continuación de esto que se quedaba en el aire qué hacer con la reforma de la Constitución

Voz 29 47:08 sí

Voz 3 47:25 son las dos de la tarde la una en Canarias hay cosas que no pueden esperar

Voz 0027 47:29 la prueba nuclear norcoreana ha deslucido el inicio de la cumbre doce vagos ETA Oz actualizar de ellas que dan los deportes en fútbol ayer en tenis en Fórmula uno este Hora catorce les vamos a contar algunas cosas más han sido más de siete mil los inmigrantes que se han jugado la vida en el mar para que no se pierda nunca en el olvido lo que ellos significa

Voz 4 47:53 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 3 47:57 doce con José Antonio Marcos síguenos también en Hora catorce punto es Cadena SER

Voz 3 49:20 quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1727 50:27 hemos comenzado la mesa del análisis hoy hablando de esas comparecencias en el Congreso en la comisión que investiga la crisis financiera el rescate bancario pero hoy también dentro de diez minutos a partir de las diez de la mañana comienzan las comparecencias en la comisión sobre el modelo autonómico lo hará

Voz 9 50:44 con la presencia de tres padres de la Constitución Miquel Roca José Pedro Pérez Llorca

Voz 1727 50:49 Miguel Herrero de Miñón los tres defendieron la Constitución en su día y le hemos pedido a José Luis Sastre que bucear en sus palabras para para saber que argumentaban en mil no

Voz 9 51:00 ciento setenta y ocho hace cuarenta años al presentarla en la Cámara

Voz 1071 51:04 bueno pues lo que viene ahora Pepa tiene un riesgo notable porque aquí vamos a oír lo que decían hace cuarenta años aquellos a los que escucharemos esta mañana los tres padres de la Constitución que siguen vivos de manera que aquí en lo que dijeron están las expectativas que se pusieron entonces sobre cómo sería el futuro

Voz 18 51:20 osea hoy no sólo por unas décadas sino que desearíamos por varios siglos

Voz 1071 51:25 con éxito es que el edificio de la Constitución se mantenga durante siglos llegó a decir Miguel Herrero de Miñón que será el primero que intervenga hoy al atril

Voz 18 51:33 mira al pueblo español en su conjunto la soberanía nacional excluye toda posibilidad de separatismo legal Rosellón que ya en el setenta y ocho