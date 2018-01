Hoy por Hoy (10/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 3 00:12 son las diez las nueve en Canarias Esquerra Republicana matiza que estudiará la viabilidad de que Carles Puigdemont sea investido por vía telemática después de conocerse que ambos han alcanzado un acuerdo para esa investidura hay para que la Mesa del Parlament tenga una mayoría independentista Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 00:28 los para Cataluña habla textualmente de acuerdo acuerdo que alcanzaron anoche en Bruselas Carles Puigdemont y la número dos de Esquerra Marta Rovira para dicen empezar la legislatura tener mayoría independentista en la Mesa del Parlament e investir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat se descarta por tanto el bloqueo de la cámara catalana una opción de la que se habló en caso de no haber pacto se plantea a la investidura a distancia de Puigdemont ya sea telemáticamente ya sea por delegación de su discurso en otro diputado o diputada desde Esquerra apuntan que tienen

Voz 4 00:56 qué estudiar con sus servicios jurídicos la viabilidad

Voz 3 00:59 y la ganadora de las elecciones en Cataluña no cree que el acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra vaya a ninguna parte Antonio Martín buenos días

Voz 5 01:07 buenos días Pepa Inés Arrimadas considera que no es viable un pacto de este tipo si Put de Mon permanece huido en Bélgica reacción hace unos minutos en Telecinco

Voz 1628 01:14 ya veremos porque ellos el acuerdo que hoy están vendiendo a bombo y platillo se basa en una falsedad es que se puede ser presidente huido de la justicia desde Bruselas por tanto el acuerdo los a Lol que ellos han llegado incluye incumplir el el reglamento y el sentido común más básico que es que no puede ser gobernante en Cataluña la persona que no están Cataluña que está huida de la justicia por tanto esperemos a ver lo que hacen

Voz 6 01:39 por lo demás hace media hora se han reanudado las

Voz 5 01:41 parecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis financiera después de Rodrigo Rato hoy es turno para Pedro Solbes que fue vicepresidente económico en los gobiernos de Zapatero Solbes ha explicado que hace diez años no se podía prever la recesión y que las evaluaciones que se hacían en ese momento hoy se han demostrado insuficientes vamos al Congreso informa Eva Vega

Voz 0605 02:00 Pedro Solbes ha reconocido que en dos mil ocho no se podía prever una doble recesión y el impacto que tuvo en el euro lo que entonces se creía muy positivo luego se ha demostrado insuficiente

Voz 6 02:10 es cierto sin embargo que lo que en aquel momento se va

Voz 2 02:13 dorada como muy positivo hoy con mayor perspectiva y conociendo la evolución de los acontecimientos posteriores debe considerarse como insuficiente

Voz 0605 02:24 ministro de Economía entre dos mil cuatro y dos mil nueve ha asegurado que el Ecofin los ministros de Economía de europeos tenían en dos mil ocho una actitud más reflexiva que de actuación sobre la burbuja inmobiliaria acaba de decir que se construyeron más viviendas de las necesarias y que sus advertencias cayeron en saco roto como el error de conceder hipotecas a cuarenta años

Voz 5 02:44 sí distintos países del Caribe están en alerta por un posible tsunami después del terremoto de siete coma seis grados en la escala de Richter que ser registrado en unas islas situadas entre Honduras y Cuba la alerta se centra hasta ahora en Puerto Rico en las Islas Vírgenes llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:04 en Madrid se mantiene el riesgo de aludes en Peñalara en el pico de las dos hermanas debido a las fuertes nevadas que han caído en las últimas horas en la sierra la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles más nieve con una acumulación de hasta ocho centímetros Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:18 hola buenos días el riesgo de aludes de nieve se centran en las laderas del circo glaciar de Peñalara dos mil cuatrocientos cincuenta metros de altitud también en el área cercana de las dos hermanas hay serio riesgo de avalanchas porque la gran cantidad de nieve caída en los últimos días aún no se ha fijado al suelo y puede desplazarse por el país

Voz 4 03:37 por ejemplo de esquiadores o de Alpine

Voz 0089 03:39 mixtas la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de montaña señalan que las travesías por estos dos puntos de la sierra

Voz 7 03:45 pueden causar el desprendimiento de las placas de

Voz 0089 03:48 nieve y arrastrar con ello a los deportistas se solicita por tanto evitar estas áreas a la espera de que una nueva bajada de las temperaturas logre fijar la nieve al suelo

Voz 1275 03:59 durante esta noche los camiones quitanieve de la Comunidad han retirado placas de hielo en convenio viejo y Guadalix de la Sierra Isaí intensificado el dispositivo con más reparto de sal y salmuera en las carreteras serranas primeras horas de huelga

Voz 0689 04:09 de los trabajadores del uno uno dos del servicio de Emergencias

Voz 1275 04:12 la Comunidad los paros han comenzado esta pasada medianoche con servicios mínimos de hasta el ochenta por ciento en el caso de los operadores que atienden las llamadas de emergencias la plantilla protesta porque la Comunidad no ha puesto en marcha las mejoras laborales que les prometió hace ya año y medio Pedro Ruiz es el presidente del comité de empresa

Voz 4 04:27 a una una burla no va a faltar

Voz 8 04:30 el respeto hacia los trabajadores de la Comunidad de Madrid porque son una serie de acuerdos que arrastramos desde hace años que se están incumpliendo desde hace más de diez años que han ido firmando con distintos consejeros bueno pues ya el hartazgo de los trabajadores ha llegado un límite en el que nos vemos en la necesidad empujados a convocar una nueva huelga da pena invadido que hemos convocado una hay que se desconvocó finalmente porque se llegar a un acuerdo

Voz 4 04:54 cuatro grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1995 05:24 no me digan que la imagen de ayer de Rato en el Congreso no se parece a la del granjero cuando en el libro de Orwell aparecía repique toreando con un palo en el comedero de los cerdos Se trataba de poner orden de llamar la atención a Rato le faltó escribir en la pared del Congreso el primero de los mandamientos de la rebelión en la granja todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo no creen que entre lo de Rato y el director de la DGT en lugar de analistas de la actualidad aquí en la radio lo que necesitamos son psicólogos sería bueno que por ejemplo para ser el responsable del máximo órgano regulador del tráfico en este país hubiera que hacer un examen tipo test con tres preguntas por ejemplo en caso de situación de emergencia las carreteras que lo correcto a ponerse al frente del dispositivo de encender el móvil o C criticarme a mí es criticar a Sevilla probablemente en su trabajo y su entorno en su huida usted ha tenido que modificar hábitos y pautas su trabajo seguro que no está al margen de la evolución social da igual si es maestro fontanero o ingeniero da igual si está buscando trabajo que también ha cambiado en todos los órdenes sociales la ambición evolutiva es notable porque la política no porque sigue haciendo política de la misma manera porque nada ha cambiado parece que el mensaje de nosotros somos los mismos haciendo lo de siempre fuera útil en lo político cada vez que aparece la noticia de fulano abandona un partido después de veinticinco años habría que plantearse por qué nunca es al revés porque nunca la noticia es que fulano después de veinticinco años trabajando en una compañía privada creando valor conociendo las particularidades del sistema decide incorporarse a la política para aportar todo su conocimiento no es llamativo que la experiencia que puede llegar a tener un político sea sólo experiencia política en fin que sabremos los otros eso simples ciudadanos capaces de hundir el coche la nieve con tal de molestar a un señor que estaba pasando tranquilamente el día

Voz 1995 07:32 control de los que veo buenos días y necesitamos dictadas tras asomado a la venta nadó si no está el las los edificios de grandes cerca no están sumidas ha desaparecidos están llevando el diámetro créeme que no los querían porque de dimos esa que están mientras barato tratamos de entender qué es lo que ha pasado seguramente culpa nuestra por lo que no está en esos edificios podía darnos cinco motivos para seguir viviendo motivo nombra cinco

Voz 13 07:57 porque hoy nos acompañará un maestro ni sean simples hacía valer

Voz 0689 08:04 no

Voz 4 08:05 no pequeño diablo hablo de otro maestro de un maestro

Voz 14 08:21 el pelo

Voz 15 08:27 vale para todos los públicos que bueno emotivo número cuatro por qué hoy hablaremos de dos enemigos íntimos que os quiero que se peleen que discutan

Voz 0460 08:38 lo veremos señora hoy hablaremos de la relación entre jueces periodistas con Baltasar María Garzón motivo en número tres Por qué preguntas que viven hacinadas en el territorio de las respuestas Fail entre dos articulaciones del cuerpo humano se sitúan los músculos comúnmente llamados gemelos los huevos ahí para todas ellas aún queda una esperanza una sola caer en Terry más arriba Macy un poquito caer en el territorio Marcos de Quinto Si que uno de los clubes más prestigiosos este país desde la respuesta que necesitan motivo número dos por qué hoy sabremos cómo actuar si uno se queda atrapado en la autopista por culpa de las nieve aquí no señora está usted atrapada y casi mejor que no escucha los consejos porque enero extraerán pantomima full motivo número uno por qué para bajar los kilos de más tienes dos opciones

Voz 16 09:26 ahora acaba pronto Málaga Yeti Carlos bizcocho lo Mingora le obvia

Voz 0460 09:32 en ponerte manos de dietas milagrosas de stocks y un largo Blabla habla habla una de estas dos opciones era destrozada por nuestro escépticos José Miguel Mulet Luis Alfonso Gámez y hasta aquí los motivos para seguir viviendo

Voz 1995 10:00 eso es culpa de los conductores seguro Buena en resumen de noticias le recuerdan además que pueden suscribirse al Tones Letter la forma en la que Tom conoce el mundo repasando toda la prensa internacional la tienen a su disposición a partir de las en la mañana todos los días Tomb les va a mandar un mail indicándoles cuáles son los puntos de atención de todo el planeta o incluir una noticia que ya hemos contado en la Cadena Ser que tiene que ver con un astronauta que vuelve a la tierra se mide hizo mo debía nueve centímetros he crecido en montón logra falso luego solamente d

Voz 6 10:31 pero pero el hombre se han vendido obviamente no ha hecho más lento

Voz 2 11:21 hola qué tal mañana pues de aquí seguimos pensando en

Voz 18 11:23 cuál puede ser el mejor plan para esta tarde si no tenéis nada en mente os propongo uno para ir con la familia que nos vamos de rebajas sólo tenéis quedaron Un paseo hasta el corteinglés primera parada para echar un vistazo a los zapatos y botas de Infantil que tiene un buen descuento luego paseamos por deportes que tienen buenos descuentos muy interesantes hay hasta un cincuenta por ciento en textil de Nike Adidas The North Face in muchas más marcas ya que estamos con este frío podemos mirar los juegos de cama y fundas nórdicas por si hay un estampado que nos resulta irresistible ya para terminar un exquisito plan gastronómico eligiendo la cena qué más os apetezca para llevarlos a casa buen plan verdad es que las rebajas de El Corte Ingles son todo esto y mucho más nos vamos de rebajas toro y nada más madera como siempre cosas pero de nuevo para quien ser

Voz 22 12:34 hechos de extrema gravedad vendieron y en realizaron con un modo ordinarios de contratación los acusados atentaron contra el Estado de Derecho

Voz 14 12:43 su actuación resultara

Voz 22 12:48 qué ha quedado plenamente acreditada la caja B de voy a pedir la señores que diste en una sentencia ejemplar

Voz 4 12:55 Hora Veinticinco a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sigue

Voz 14 14:26 hola amigos y os voy a explicar muy claro lo de

Voz 28 14:28 bote del euro Jack por de la avance para que no haya dudas dale

Voz 29 14:32 vamos a ver este viernes ahí voten con un montón de millones Itu sí si tú puede ser millonario cuando digo tú me refiero a que te podría tocar Hadid que te toca bueno que este viernes hay voten el euro actual de la ONCE y tú sí y tú puedes ser millonario vaya ya están Eurojust pote la ONCE bote de cincuenta y cuatro millones de euros este viernes tú si tú puede ser millonario Eurojust de la ONCE

Voz 30 14:58 eh tú cambia son las dos de la tarde la una en Canarias que espero que el Partido Popular cumplan en convocará el referéndum del guber convocará el referéndum a cada instante a Donald Trump cada vez que intenta tapar la inundación la aparecen goteras por otra parte

Voz 4 15:12 el autobús que desde ayer recorre las calles de Madrid con este mensaje me parece completamente impresentable y no queremos que te pierdas nada

Voz 2 15:20 en la de marineros hundido Victoria al Partido Sociedad decir aguantar a seguir en la carrera electoral

Voz 20 15:26 ha explotado un coche bomba esperaban en el control militar para poder volver a su ciudad queremos hechos y queremos que es un auténtico acto de Iván el viernes a partir de las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 15:40 hora catorce con José Antonio

Voz 20 15:42 Marcos síguenos también en Hora catorce

Voz 2 15:45 este punto es Cadena Ser

Voz 14 15:50 en Hoy por hoy Toni Garrido

Voz 12 15:53 pues vamos a hablar de relaciones porque relaciones inevitables

Voz 1995 15:57 Arias deseadas interesadas imposibles esquivas eternas rotas quizá haya un poco de todos esos calificativos dentro de la pareja de la que hoy nos proponemos hablar esta mañana abrimos el ángulo para analizar a una pareja desde la óptica de un trío no se asuste ni nosotros queremos saber cómo son las relaciones entre jueces y periodistas como su vez ambos son vistos por una tercera persona bien informada salvamos tomar partido y equidistancia a la vez que que es bastante difícil unas dique Baltasar Garzón bienvenido Javier Álvarez jefe de la sección de ser bienvenido buenos días gracias que está con nosotros María María Garzón bienvenida

Voz 31 16:35 buenos días que seguro va a poner un poco de distancia todo esto

Voz 1995 16:38 yo conociendo el trabajo de ambas partes eh no es fácil no es un el terreno de las relaciones ayer hablábamos con Pilar Urbano gran periodista por cierto sobre las relaciones entre el y pero el último libro que ha hecho sobre el juez también era una gran persona muy inteligente además es una es una mujer parece frágil no que es medita esa asombrosamente esa extraordinaria a todos los niveles pero lo que hoy acaba de julio son juez ya hizo

Voz 7 17:05 el otro libro sobre otro juez

Voz 1995 17:07 Garzón eh cómo es la relación entre un juez Si los periodistas a Baltasar

Voz 7 17:13 bueno yo creo que tiene altibajos no tienen por qué ser nivelen y malas sino profesional siempre he dicho que cuando se refiere a temas que interesan a todas la sociedad eh la prensa tiene que informar tiene que investigar tiene que contrastar en definitiva es hacer el trabajo que los buenos códigos profesionales establecen que debe de hacer la prensa y los jueces tienen sobre todo en el ámbito penal tienen una responsabilidad que es e investigar los delitos y conseguir que esa investigación sea eficaz por tanto hay una zona de conflicto que es la que juega con el secreto de las investigaciones son la reserva de las mismas y la necesidad de información se pueden compaginar yo creo que se pueden compaginar si ambas partes llegan a ese punto de entendimiento y de buena colaboración que se aleja de que eh esa es el malvado y los jueces son los que aciertan y viceversa no son punto de equilibrio necesario sobre todo en un mundo como el de hoy día que es el mundo de la información la universalización de la misma demás entre otras cosas estas te tienes que acomodar a la realidad sino te quedas obsoleto pero hay un un elemento fundamental que son los derechos de los afectados hasta entonces es el eterno problema garantes de ahora y será

Voz 1995 18:46 bueno quizá hablamos de gremios que en sí mismo ya tienen lo suyo cada uno tiene lo suyo perderemos también a hablar de individualidades decir depende de periodista dependerá de de dependerá del juez pero a grosso modo G del cómo son las relaciones llevas cuántos años lleva en los tribunales pues desde el año ochenta y nueve ya digamos Ponseti que los experiencia buena sea ya podemos decir que tienes largo menos daños al menos en los años cómo era la relación con los jueces

Voz 7 19:10 tres años después que ellos la Audiencia Nacional

Voz 1995 19:13 bueno todavía el todavía sigue no verdad

Voz 0689 19:17 a ver yo creo fundamentalmente son dos carreras distintas eh nuestras prisas las periodística no sólo las prisas judiciales

Voz 1995 19:24 nosotros vamos a otro ritmo exigimos al ritmo de los jueces que los jueces no nos pueden dar

Voz 0689 19:29 por eso muchas veces las relaciones son tensas porque nosotros pretendemos que la noticia sea ya que nos cuenten el procesamiento ya que nos digan si van a prisión ya hizo eh los tiempos judiciales pues somos dos tiempos que tienen pues una muchas de las cosas que nosotros vulnerados los medios de comunicación que es una presunción de que hay que escuchar a las partes que hay que pedir lo pidió a un montón de gente nosotros vemos a una persona que acaba de ser detenida como presunto culpable aquí tiramos millas y por eso son tan ridículos si tan vergüenza

Voz 6 20:00 antes muchos de los titulares que vemos en mucho

Voz 0689 20:02 los medios de comunicación según han relaciones necesarias e inevitables el juez necesita dar a conocer a la opinión pública a través del fiscal hay mecanismos es lo es es largo de hablar pero el juez necesita dará a conocer a la opinión pública sus resoluciones para el bien social cuando un juez dicta una resolución y dicta un auto de prisión motivado en en temas tan trascendentes como ha llevado Baltasar la opinión pública necesite esa información veraz necesita saber que se ha hecho con la tal cosa o tal otro y ahí entra el papel del periodista que quiere contarlo el primero pero que sobretodo o por lo menos desde esta casa siempre hemos defendido que hay que contarlo bien y dentro de esa amalgama de situación que ese profe con muchas tensiones en en en ocasiones au casi siempre hay un distingo que hacer también pero en esto

Voz 1995 20:51 en este caso María también debe llamar la atención las interpretaciones que se hace por parte de la prensa por parte de los medios porque la misma resolución judicial tú vas a poder leer diecisiete interpretaciones distintas sobre lo Kaká el sí

Voz 31 21:05 era una cuestión ahora que aseguró que Javier la conoce bien que es la la necesidad como le decía de la de la rapidez de la información y cómo incluso algunos medios a a sus periodistas para que salga cuanto antes no ir ese trabajo de realmente estudié leer y a analizar las sentencias no siempre tienen la posibilidad no ahora mismo la la informaciones veinticuatro los ciudadanos recayó en veinticuatro siete eh requerimos información casi al minuto son los de alguna manera se ejerce una presión por parte de los propietarios de los medios a sus propios periodistas para que efectivamente salga lo que colisiona efectivamente con los tiempos judiciales continuamente esa digamos que hay objetivos totalmente distintos que pasa por parte de los ciudadanos que nosotros tenemos estamos mucho más cercanos a los medios con lo cual tal muchas veces la idea no es llega como eh que la justicia se nos genera esa idea de que la justicia lenta de que la justicia es opaca etcétera no eh es muy interesante que incluso en una guía que acaba de publicar ahora en diciembre la Unesco sobre las relaciones que debe de haber entre periodistas y jueces es decir es un un tema que que realmente es importante eh habla de la necesidad de acercar la justicia a la ciudadanía no algo que Baltasar siempre ha dicho

Voz 7 22:25 eso quería incidir precisamente en eso es decir los jueces fiscales tienen que cambiar es decir no se puede hacer justicia de espaldas a los ciudadanos cuando se está utilizando también a los ciudadanos que esa comunicación es decir tenemos que encontrar el punto de equilibrio pero el juez tiene que informar eso de que los jueces hablan sólo por sus sentencias y por sus autos es Cerdà pero hoy hay una realidad que la información está fluyendo y produce efectos híper juicios muy graves por tanto también hay responsabilidad por parte de los jueces en informar en forma responsable a partir de ese de esa al normativa para los jueces que

Voz 1995 23:15 debería abrir si la justicia tiene

Voz 7 23:18 de de de de puertas abiertas hay unos límites en los que la responsabilidad del medio o la responsabilidad de los jueces tiene que operar eh yo creo que hice a demostrar en muchas ocasiones eh a lo largo del tiempo en que yo estaba ofreciendo que esa información responsable se ha dado Rodrigo digo con con claridad He Zhi esta comunicación ha existido hice han respetado absolutamente todos los derechos también pero las necesidades no no necesariamente término hay que dar la noticia la lo más exagerada hay que educar también en la información os vais trabajo

Voz 1995 23:58 con vosotros hemos hablado muchas veces la Baltasar

Voz 0689 24:01 eh fuera del despacho dentro en un café idea te hemos comentado te hemos preguntado cosas sobre ETA Lotto al materia Itu no has podido contar nada de lo que era de dentro de pero si nos da una idea de por dónde nos equivocamos interpretamos cosas eso es fundamental el periodista es periodista y el juez es el que sabe de la materia entonces orientar terribles termina o asunto decirte no hubiera es que no estamos en este supuesto porque te falta esto esto esto dices que todo lo que hemos dicho no pues no

Voz 1995 24:32 déjame implemente interrogando mal la déjame simple introduce un nuevo elemento es que las necesidades como tú decías antes de la información miente impone su forma se ajustan a las necesidades de un proceso judicial lo vemos todos los días cuando el asunto es relevante esta bien pero tuvimos toros ya cuando ocurre un asunto que está rodeado de drama muerte en estos casos como mundial ya que el Marta de la justicia y medio o sea Baltasar Garzón es la persona que vende más portadas del país tenga sesenta de cuentas era

Voz 12 25:04 Brown muchas muchas bandas pero bastante

Voz 1995 25:07 el es la persona a la que más hemos visto entrando en sitios cada vez que aparecía la noticia relacionada con cualquier tipo de actuación se veía al juez Baltasar Garzón entrando en la Audiencia Nacional cada día da igual de que da igual la noticia veíamos porque las necesidades del periodismo son unas muy concretas de rellenar espacio informa periodística no con la justicia y la saciedad necesita la información

Voz 31 25:28 los periodistas la necesitan porque de alguna manera se el está demandando lo que tenemos que cuidar mucho esa relación que sea profesional porque lo que puede darse casos como estas en justo ahora con el tema de la sentencia de de Casandra eh pues he leído en un medio en público que parece ser que Casandra se entera por los medios que no le había dado tiempo a notificarle ni el abogado ni nada entonces hay que cuidar un poco

Voz 0689 25:51 Guardia pero esto no es culpa de los jueces esto

Voz 12 25:54 eso es lo cómo le llamamos nosotros los operadores judiciales son muchos y muy variados

Voz 0689 26:01 el momento en el que el juez sirvan resolución tú te puedes enterar por cincuenta millones de sitios de donde ha ido o no la resolución hasta que el procurador le lleva al abogó el abogado le dice al cliente que hay tal cosa en esos cuatro cinco pasos intermedios el periodista está en la puerta del juzgado prácticamente cuando está saliendo el procurador de allí de esta diciendo oye sea notificado esto que ya sabes que de tal cosa llamas quedan

Voz 31 26:25 es una manera Melilla que que es que trabajar

Voz 7 26:28 disfunciones que placer que el periodista buscada la noticia busca adelantarse casi a la noticia no es su obligación pero las cosas están cambiando yo yo creo que es un error no informar no hacerlo adecuadamente por parte de de jueces y fiscales yo creo que el ciudadano necesite esa información ICO decía educar también en la en la información es que si tú estás dando una información veraz si estás dando todo lo que se puede dar lo que sea más allá que responda quien tenga a la capacidad de comunicar más decir lo que no existe es una información adecuada sobre los casos como se tiene que hacer para que la gente tenga por lo menos un punto de referencia oficial también antes mucho tiempo no existían los portavoz los portavoces de las de de de los tribunales superiores de los juzgados de la Fiscalía eso se fue corrigiendo pero todavía falta una agilidad hay que educar también en la eh es la comunicación eso en el nivel judiciales fundamental lo que no se puede hacer es no informar y filtrar

Voz 31 27:42 si te Usama más una las recomendaciones es que las propios tribunales de la UNESCO es que marquen ellos la agenda es decir no tienen únicamente que el medio

Voz 7 27:51 marcar la agenda judicial sino de de

Voz 31 27:53 comunicación judicial no sino que los propios tribunales Lavalle

Voz 7 27:57 pues es que es otra cosa que no como se informa es decir tú tienes por ejemplo ahora todo el caso que estamos teniendo de Diana Care con el presunto autor que el chicle sí que se extienden en determinados medios de comunicación una especie de demolición de la familia de de esta persona ahí ahí es un tremendo error que yo creo que va mucho más allá de la inconsciencia e es ganar audiencia o ganar les

Voz 32 28:25 Torres o oye oyentes eh no

Voz 0689 28:28 puede justificar currar en ese en ese sentido las relaciones entre jueces y periodistas yo creo que siempre tiene una primera vez y en esa primera vez yo he observado con la experiencia que los jueces a exigir fundamentalmente dos cosas una por y la segunda la lealtad es generar confianza eso genera confianza ir las relaciones van a más porque cuando tú tienes rigor en una información el juez que lo lea al día siguiente está informado o le cuenta a su familia porque hay algunos que dice no yo no leo O'Shea ven que esa información sin los detalles que que leerá la riqueza controlaba de procedimiento tiene eh es rigurosa está bien escrita es aún no tiene todos los parámetros pero está bien y segundo que ese sea leal al juez decir si el juez el fiscal cualquiera de los operadores jurídicos te cuentan algo de récord pues eso tiene que respetar los derechos yo creo que por lo menos eso sí cierra así sido Carlos de récord

Voz 7 29:26 sé que muchas veces cuando digo que tiene que ser un entendimiento al eh significa que hay veces que el periodista te llega cuando estás en medio de una operación te dice va a ocurrir esto iría te queda la cara de cuadro de diciendo que bueno yo esté como se ha enterado no entonces ahí entra una responsabilidad La

Voz 33 29:46 kilo puedes hablar pero tampoco puede dejar de decir al periodista como puede cosas algo por lo que te pido responsabilidad en ese caso porque está en juego a lo mejor una operación recordáis anunciara la su concreción tres el trabajo de la prensa

Voz 0689 30:02 en operaciones antiterroristas sucedió muchas veces porque como te decía antes el juez controla todo pero son mogollón de partes las que están ahí policías agentes judiciales hasta el mismo tío que tiene Gabi las dependencia de un juzgado porque va a haber una operación en el País Vasco y tiene entonces todos esos operadores le pueden contar al periodista o al periodista intuir por el movimiento de Poli por la cantidad de papeles cabido el día anterior que algo va a pasar

Voz 7 30:27 y queremos darle los los juzgados quién quién entra que si le volumen hemos llamado nadie preguntaba hoy hemos dicho oye

Voz 0689 30:35 eh eh esto está pasando se está sucediendo esto nos han dicho no te puedo contar nada pero puedes por lo menos confirmar que estas allí eso sí bueno si el juez está en el sitio donde nos fuentes nos han dicho que se está produciendo en operación contra el terrorismo pues puedes armar una información con perfecto rigor sin entrar en detalles que puedan luego hay estudios

Voz 7 30:55 es en los que efectivamente se perjudica

Voz 0689 30:58 Naciones cuando por ejemplo se publica la foto de un testigo protegido

Voz 7 31:02 no ya solamente la investigación sino la seguridad firman su hijo todo aviso son un tipo de responsabilidades que para mí lo me cuesta decirlo es decir yo respeto absolutamente lo que es la libertad de información acceso a misma distribución pero cuando entra en conflicto con otros valor pues sí con otros derechos pues también hay

Voz 1995 31:22 que tiene responsabilidad y medio que lo hace pues que asuma su responsabilidad vamos a hacer una pequeña pausa eh Javier tengo no sé cuándo pero te vamos a necesitar te necesitamos recurrentemente creo que esas relaciones con los costes sean muy buenas y muy fructíferas de manera que pueda seguir informándoles de la manera en la que estás haciendo desde mil novecientos ochenta ahí deseo para el dos mil dieciocho ese es mi deseo para este año he pero vosotros no os vayáis medio Baltasar que tengo una una última hora

Voz 1995 35:55 diez y treinta y cinco una hora menos en Canarias lo hemos contado alguna ocasión ya a ustedes que Baltasar y María trabajan en las labores de representación de Julian Assange un señor que sigue en un pequeño cubículo en una embajada de de Ecuador a Londres desde dos mil doce y hemos tenido noticia hay os hemos pedido que es que diésemos tenía noticia de que su situación puede verse más comprometido aún de lo que ya está en las próximas semanas que va a pasar con Julian Assange

Voz 7 36:23 bueno Julien Assange tiene protección de de acuerdo con la convención de asilo político de refugio es un refugiado político al cogido por Ecuador desde agosto de dos mil doce hasta el día de hoy lo que pretendemos es que esa situación se eh resuelva esperemos que lo sea aproximadamente con una salida de la embajada con la protección adecuada ahora para que se cumpla el fin de la si lo que se confirió y es que ante una persecución por razones políticas y de ejercicio de la libertad de expresión a través de Wikileaks EEUU no consume esa perpetración a través de una causa judicial que insisto es absolutamente instrumental ir de cierta forma eh en venganza por las publicaciones que Wikileaks hizo en dos mil diez Ia seguido haciendo a través de sus medios de difusión en donde queda claro que cumplen la labor que le corresponde a la prensa y en defensa de los derechos humanos ir de nuncio días de la corrupción o de mecanismos de intromisión ilegítima por parte de estructuras e del Estado en este caso en Estados EEUU en la vida de las personas y eso es lo que ha hecho Wikileaks y eso es lo que están sonido le persigue entonces lo que estamos tratando es de argumentar todos estos elementos ya tenemos resoluciones favorables de Naciones Unidas de que su detención fue arbitraria de que tiene derecho a salir de la embajada aquí esperemos que eh el estado de acogida que es Ecuador pues encuentre la la fórmula para sacar Dodge

Voz 1995 38:18 pero las últimas noticias son que Ecuador podría estar pensando retirar ese así lo hacen las condiciones creo

Voz 7 38:23 eso no es así sería impensable en este momento que Ecuador retire el asilo político es más no lo va lo lo va a hacer o al menos eso es lo que aconseja la legalidad nacional e internacional de ese país y sobre todo lo que ocurre es que está habiendo mucha información y también desinformación que señalan a Julian Assange como autor de hechos que no han sido así por ejemplo las acusaciones permanentes de interferencia en el proceso catalán incluso muchas noticias donde se dice

Voz 32 39:01 eh que a través de las redes sociales intervino incidió

Voz 7 39:07 poco incluso en conexión con otros países bueno yo creo que estamos en disposición de demostrar que eso no fue así y lo vamos a hacer

Voz 1995 39:17 simplemente la forma en la que se hicieron esas acusaciones recuerdo la frase textual de remitiendo tweets desde la embajada de Ecuador en Londres remeros

Voz 7 39:24 bueno eso eso no es así de Jupp eso no es así no pero la forma en la que pero quiere decir que puedo decir eh como defensor de Julian Assange que es falso entonces son noticias claramente interesadas y lo que digo es que vamos a estar en disposición de demostrar que eso ha sido así con unos intereses espurios para perjudicar la posición jurídica IU humanitaria de una persona que insisto yo lo único que ha hecho ha sido informar a la comunidad internacional de hechos muy graves en necesarias que den

Voz 31 39:59 nuevo tratamos el tema a debate público y que la ciudadanía comprenda el gran eh la la gran violación de los derechos humanos y lo que supondría que efectivamente de nuevo en un poderes como es Estados Unidos pueda controlar lo que se dice no se dice sobre él es que es realmente es es muy grave y creo que no estamos entendiendo que todo este tiempo se ha desvirtuado mucho la causa de porque Julian está ahí se ha ido cayendo absolutamente todas las acusaciones falsas que había contra él y ahora es cuando estamos realmente frente a lo que hay no es realmente desalentador

Voz 1995 40:37 pues que tiene este país desmentir estas últimas noticias que hablaban de que podía

Voz 7 40:43 y lo he visto hoy publicado en el diario El País en otros medios es que está a la búsqueda de un el mediador internacional eso es cierto porque ayer mismo la canciller lo expresó así pero eso no significa más que que sí que Ecuador haciendo lo que le corresponde es decir tratar de buscar una salida a una situación que ya se prorroga por más de cinco años y medio eh se cumplirán seis años en el mes de agosto de dos mil dieciocho por tanto es una situación humanitaria que clama al cielo Ecuador está acudiendo a todos los medios legales siempre lo ha hecho apoyándose resoluciones internacionales para dar solución quiénes están cerrando cualquier Sally queda es Gran Bretaña y Estados Unidos y ahora la confrontación es directa ya no hay un tercer país de excusa como en este caso era decía porque ha archivado todas las toda la la imputación ahora es EEUU versus Julian Assange versus libertad de expresión versus defensa de los derechos frente a la intromisión

Voz 0689 41:49 bárbara e ilegítima del Estado pues eh

Voz 1995 41:51 de momento para defender la libertad de expresión y los derechos en Estados Unidos desde luego no parece sencillo en estos momentos no parece sencillo María como siempre muchísimas gracias un verdadero placer entre diez y cuarenta y dos una hora menos en Canarias volviendo a la actualidad estos días es en estos momentos cuando muchos muchos y hoy les vamos a necesitar muchos nos miramos al espejo

Voz 2 42:12 no estamos contentos con lo que vemos gordo

Voz 43 42:17 es muy sé que pudo dos veces algo raro

Voz 2 42:24 dado no parecen de distintas ya verán usted

Voz 1995 42:27 pues en todos los medios de comunicación digitales de papel revistas aparecen las famosas dietas milagro el titular más adicional lo publicaba el diario ABC el pasado lunes llenas las consultas de los endocrinos por los excesos navideños la mitad de España está a dieta la gran mayoría nosotros no perderemos ni un gramo probablemente lo ganemos sigue necesitamos experiencia después hablaremos con dos conocedores del asunto nueve cero dos catorce sesenta sesenta y mientras Eva Cruz muy buenos días

Voz 4 42:53 muy buenos días Toni nos consuela pensar que no estamos solos en esto quedando esa gente odiosa que tiene un metabolismo rápido hoy nacieran sin apetito o esta gente admirable que por pura fuerza de voluntad

Voz 0689 43:04 come bien y hace ejercicio al resto de los mortales

Voz 4 43:06 Nos sobran unos kilos nos gustaría saber si han hecho dieta sí ha funcionado sí ha fracasado en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1995 43:14 el nueve cero dos catorce sesenta sesenta tendremos de Rato al bioquímico José Miguel Mulet San solidez a quienes incluso que ustedes van a poder preguntar lo que quieran nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 4 43:25 esperamos que nos cuenten su caso porque consuela mucho escuchar las historias de la lucha contra el peso de los demás de hecho Oprah Winfrey que está muy de actualidad ultimamente porque puede que se presente a la Casa Blanca en dos mil veinte ha tenido toda la vida problemas con suceso hilos ha contado este corte por ejemplo es de mil novecientos ochenta y cinco cuando la entrevistó en su show la cómica Joan Rivers hecho a mí me dicen quieres ganadora de un concurso de belleza si hace como mil años ganaste bueno pues él de los bomberos fue la monda porque es que el de los bomberos y entonces como ganaste todo ese peso comimos mucho se sintió tan humillada por este corte que luego habló de ella habló de ello en su propio programa cuando ya era una gran figura mediática como fuere a y cuando creo que la entrevista ha terminado prácticamente Joan Rivers me hace una pregunta sobre EMI cabecera por qué es tan gorda creo que dijo Carlos cuerda con la que se está sin cerrando Oprah en ese momento es un personaje emblemático de la falsa ciencia de de las promesas milagrosas un íntimo colaborador suyo que se llama el doctor Oz

Voz 0460 44:29 o descubrieron que la Junta seis García Cambó Jiang porque puede que sea la solución más simple casi estamos buscando para acabar con Douglas gran coro

Voz 0689 44:36 para al para siempre tengo el señor

Voz 4 44:39 aparece con Oprah casi todos los días es uno de los grandes vendedores de dietas milagro que las seis de lo más insólitas la pálido dieta por ejemplo que defiende que los alimentamos como lo hacían nuestros lejanos antecesores antes del Neolítico es decir antes de que se inventara la agricultura y la ganadería o sea

Voz 2 44:54 no

Voz 4 44:55 que si la brutal se del árbol y tú no comillas

Voz 1995 44:59 bueno sí desde siempre

Voz 23 45:01 eso es que algo a cualquiera ahí

Voz 34 45:04 mil maneras todas eh

Voz 1995 45:06 te aseguro que pasan por el sentido común pero es verdad que estos días no solamente la forma lo que como sino también el egipcio quedó obstaculizar porque vemos que la forma en la que hay que hacer ejercicio va variando según los años y seguro que aparecerán nuevas técnicas

Voz 44 45:18 según las modas el año pasado otros Fit este año ya veremos pero también puedes apuntarse a la dieta de tops que está muy de moda la dieta de stocks básicamente son alimentos purificadas existen los alimentos purificar antes

Voz 1995 45:29 bueno lo vamos a preguntar dentro del al cero dos catorce sesenta sesenta años estos dos expertos escozor compartan con nosotros su experiencia seguimos en hoy

Voz 12 50:24 un gran tipo Marcos muy buenos días muy buenos días y encantado de saludarte todavía en las novedades bien perfectamente encantado de estar aquí de vuelta contigo un placer bueno una semana más nosotras consiste en poner las dudas el de Marcos en pues el de darnos las certezas

Voz 1995 50:46 vamos a primera pregunta la primera rueda de prensa del nuevo fichaje del Barcelona David Bernabéu compañero Deportes Cuatro le pregunta por la particular situación del Barcelona en Liga

Voz 0689 50:56 yo comprendo el sueño de cualquier barcelonista que es fichar por el Barça por el primer equipo del Barça teniendo al Madrid a dieciséis puntos eh que te parece que el Madrid está a dieciséis tú crees que ya se le puede sacar de la circulación de la Liga está deporte

Voz 6 51:16 Marcos pues pues no sé no sé qué decir de Miami a mí me parece tan atractivo eso de sumarme a un proyecto donde todo ya aparece ganado yo creo que el verdadero reto sería al contrario sea fichar por el Madrid con el objetivo de dar la vuelta a esos dieciséis puntos de diferencia

Voz 1995 51:36 no parece no es mala idea no excesivos escribir fusilaron

Voz 6 51:39 estás más interesante siguiente pregunta

Voz 1995 51:42 el veterano crítico de cine mexicano Silvestre López Portillo entrevista a su amigo el director Guillermo del Toro

Voz 27 51:48 con motivo del estreno de su última película la forma del agua

Voz 47 51:53 tu currículo dices es tu película más personal tienes tu crudo de personajes es una moda una negra una feria y un que te pregunta cómo estás porqué qué pasó