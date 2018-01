Hoy por Hoy (11/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco

Voz 1727 00:02 días

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 qué tal está muy buenos días hoy vamos a ver un poco más el sol pero tendremos más sensación de frío por culpa del viento todavía puede seguir nevando

Voz 0738 00:26 aunque débilmente por encima

Voz 1727 00:28 de los setecientos metros el sur de Europa pide a Bruselas más dinero para hacer frente a la inmigración ese es el mensaje que ha lanzado los líderes de Francia Italia España Grecia Portugal y Malta creen que lo que se está haciendo hasta ahora es claramente insuficiente Rajoy desde la cumbre en Roma

Voz 1487 00:51 la Unión Europea debe ayudar más al control de las fronteras porque estamos en un territorio donde no se puede dejar a los Estados nacionales en solitario porque son temas

Voz 0027 01:05 muy complejos y de enorme dificultad para

Voz 1727 01:07 las del presidente del Gobierno justo después de que su Gobierno anunciada vaciado ya de inmigrantes la cárcel de Archidona en la provincia de Málaga el centro penitenciario sin estrenar que habilitó como una especie de CIE temporal y que llegó a acoger a quinientos setenta y dos personas que no habían cometido ningún delito incluidos menores de edad uno de los internos se suicidó

Voz 2 01:30 las

Voz 1727 01:30 la oposición celebra el cierre el vaciado pero exige que se depuren responsabilidades ante hechos que considera muy graves Alberto Garzón Izquierda Unida

Voz 3 01:39 qué ha sucedido hasta este momento es muy grave ha habido un suicidio árido deportaciones de menores ávido por lo tanto a nuestro juicio actos delictivos ejecutados por el Gobierno de España

Voz 1727 01:51 el cierre llega justo antes de que Rajoy viajará a Roma justo en la víspera de la visita que había programado hoy podemos encabezada por su líder en Andalucía por Teresa Rodríguez habían conseguido autorización de Interior para conocer de primera mano las condiciones de internamiento de esas personas ahora no van a poder ver más que un centro vacío y a propósito de Andalucía ya a propósito de Izquierda Unida el PSOE de esa comunidad pide la dimisión del alcalde de Pedrera en la provincia de Sevilla alcalde que es de Izquierda Unida por sus declaraciones durante una asamblea vecinal el municipio está asumido la tensión desde el fin de semana pasado cuando un accidente leve de tráfico desembocó en enfrentamientos con la comunidad rumana del municipio incidentes que dejan ya siete detenidos bueno pues en esa reunión con vecinos el alcalde expresó cómo van a escuchar

Voz 4 02:46 sí les ha dado el alta en el libro pues vale pues es simple yo creo que voy a lo mío he es mucho

Voz 1727 03:08 el alcalde dice que hablaba en todo momento en tono irónico pero los socialistas andaluces exigen su renuncia inmediata porque dicen que son unas palabras irresponsables e incendiarias

Voz 2 03:24 los ministros del Interior y de Fomento zoido hoy

Voz 1727 03:27 de la Serna han registrado ya su petición de comparecencia urgente para dar explicaciones en el Congreso por el caos en la AP seis durante la operación retorno de Navidad y todo esto mientras la DGT insiste en echar la culpa a los conductores y a las concesionarias aunque ella no lo dice expresamente ahora lo hace por la vía de los hechos ha anunciado la DGT que estudia cambios en el código para obligar a los conductores a ir equipados para la nieve como ocurre por ejemplo con el chaleco reflectante que es obligatorio cambios también en el protocolo de la comunicación de las concesionarias al Estado el director el director de la DGT que estaba en su casa de Sevilla en plena operación retorno y con una gran nevada sigue en el puesto eso sí ayer por primera vez el Comunitat el comunicado de la DGT admite que pudieron cometer errores pero no precisa cuáles es jueves ya es once de enero y hoy vuelven a pasar ante el juez Llarena del Supremo los Jordi si el exconseller catalán de Interior Joaquim Forn

Voz 0027 04:30 Aimar Bretos buenos días buenos días los tres habían tenido volver a declarar como hizo hace unas semanas Junqueras tanto Jordi Sánchez como arte Joaquim Forn van a pedir su libertad hoy en su traslado a una cárcel catalana

Voz 1727 04:40 sí es noticia por poco frecuente los dos mea culpa que ayer se escucharon en el Congreso en un tono radicalmente distinto al de Rato el día anterior Pedro Solbes fue el primer dirigente de los que están desfilando por la comisión de investigación que reconoce que cometió errores durante la crisis

Voz 0027 04:57 el ex vicepresidente económico socialista admite fuertes discrepancias con Zapatero durante aquellos años describió así su propia respuesta

Voz 5 05:04 habilidad en yo asumo la Copa Villa que tengo porque fui responsable de haber cogido un tren que se iba acelerando que me han generó un poco más que empezamos a celebrarlo un poquito al final del periodo pero a tiempo

Voz 0027 05:21 hoy comparece la sucesora de Solbes la también socialista Elena Salgado

Voz 1727 05:25 la otra asunción de errores la hizo uno de los padres de la Constitución el nacionalista catalán Miquel Roca que dijo que se equivocaron al diseñar las funciones del ser

Voz 0027 05:36 en en el Senado no teníamos experiencia de Senado y teníamos una cierta prisa por terminar no estuvimos muy brillante a pesar de esos errores ni él ni los al rostro en la carta Carta Magna que siguen vivos calle de Miñón se mostraron muy entusiastas con la reforma de la Constitución creen que se pueden hacer cambios sin tocar el texto constitucional

Voz 2 06:05 las motos vuelven a rugir a sonar hasta el domingo en Valladolid hoy comienza Pingüinos dos mil dieciocho

Voz 1727 06:11 hechos espera que unos treinta mil moteros asistan a la edición número XXXV Sampe de esta concentración invernal

Voz 1161 06:17 bueno es una buena una buena noticia para los moteros desde

Voz 1727 06:20 algo

Voz 1161 06:21 pero cuenta también que el Real Madrid pasó anoche del empate ante un Segunda División en su regreso al Bernabéu empate a dos con el Numancia que les vale para alcanzar los cuartos de Copa por el cero tres de la ida anoche sólo a destacar los dos goles de Lucas Vázquez que fueron contestados por los dos de Guillermo también en cuartos por primera vez en su historial Leganés pese a perder dos uno con el Villarreal clasificado el Alavés que se impuso uno cero al Formentera esta noche los tres últimos desde las siete y media Sevilla Cádiz cero dos en la ida al mismo al Levante Espanyol a en Cornellà desde las nueve y media Barça Celta empate a uno en Balaídos por cierto Jerry mina confirmado ya como nuevo jugador del Barça

Voz 2 06:55 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:57 buenos días hoy el viento va a tener protagonismo en la mayor parte de la Península y Baleares acentuando la sensación de frío provocando como ya pasa ahora mismo un marcado oleaje en todo el Cantábrico donde además la lluvia y la nieve irán cayendo en distintos momentos de la jornada nieve a partir de unos setecientos metros de altura especialmente en el interior del País Vasco La Rioja también Navarra esperemos también algunas nevadas más débiles en el sur de Zaragoza Teruel al este de Castilla La Mancha chubascos con alguna tormenta incluso en Baleares pero en el conjunto del país va a ser más sol que las últimas jornadas pero con el viento incluso con mayor sensación de frío han bajado las mínimas respecto ayer para subir un poco las máximas pero insistimos que el ambiente será frío por el viento

Voz 6 07:40 con un viaje con nosotros a mí todo al pasa estas historias que es vamos con contar

Voz 1727 07:59 pues sí tenemos muchas historias que contar esta mañana ahí para viajar con nosotros no hace falta de momento ningún equipamiento especial sólo tienen que dejar las radios móviles o el dispositivo que sea encendido marinas

Voz 1491 08:12 Hernández buenos días buenos días Pepa ni cadenas ni pala ni interna ni barrita energética para nuestro viaje de hoy mira a estas son las paradas que tenemos previstas a las ocho hablamos con las directora general de Tráfico María Seguí para saber qué piensa de la gestión de sus sucesor de Gregorio Serrano en el colapso de la AP seis y le vamos a preguntar lo mismo que piensa de que nadie en el Gobierno haya asumido responsabilidades por lo ocurrido a Miguel Gutiérrez portavoz parlamentario de Ciudadanos

Voz 6 08:37 de grandes

Voz 1491 08:41 Nos iremos también al Supremo adonde viajan hoy desde la cárcel de Estremera el ex conseller de Interior Joaquim Forn hilos Jordi es los antiguos líderes de opinión y la ANC allí no serán de anfitriones nuestros compañeros Alberto Pozas y Aitor Álvarez que van a seguir esas comparecencias a las nueve tendremos que apretarnos un poco para hacerle sitio a nuestros tertulianos de jueves Esther Palomera Ernesto Kaiser y Javier González Ferrari ya las diez como siempre cambiamos de conductor y con Toni Garrido al volante no sabe entraremos por ejemplo en el fenómeno Oprah y en el último libro de Andy está Altman que se une también a nuestro viaje para hablar de Internet unos está cambiando como seres humanos

Voz 1727 09:26 Marina que van a opinar Esther Palomera Ernesto y Javier González Ferrari que hayas dicho que tenemos que apretarnos para hacerles hueco

Voz 1491 09:34 es aquí somos más loca de mosto no no no hay las Navidades de se sabe que nos pasará factura vale vale vale vale vale

Voz 1727 09:41 de momento vamos con las consecuencias del caos vivido durante el fin de semana la AP seis porque la DGT plantea que para que se evite una situación así de nuevo llevemos un kit Antich nevada en el coche que les parece a los oyentes

Voz 1491 09:56 pues creen que esto podría evitar crisis como la que tuvo atrapadas a miles de personas durante horas en

Voz 1727 10:01 nueve y hoy les contamos también la alerta de los médicos ante el repunte en el consumo de analgésicos potencialmente adictivos aquí en España

Voz 1491 10:10 de medicamentos para el dolor conocidos como opioides que sólo se pueden comprar con receta queremos saber si es el caso de nuestros oyentes toman algo para el dolor notan que haya aumentado el uso de este tipo de pastillas creen que los médicos abusan recetan demasiados analgésicos nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 10:36 las seis y de cinco y diez en Canarias Aymán Roberto Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 8 10:47 ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 9 11:10 en Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil empieza en ello y aprovecha solo este mes el veinte por ciento de descuento en la antología ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud empieza en tu boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 2 11:32 dígame querida no oyen

Voz 10 11:33 de qué programa de la cadena SER Le gusta usted más

Voz 11 11:37 no no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señora mira fijamente al estoy hablando del canal que me levanto en la cama de Pepa Bueno ha puesto en la cama de Macarena Berlín pero como que se acuesta

Voz 0027 11:49 más

Voz 11 11:52 con una copia de la llaves que tengo señor me meto en sus sábanas procuro no moverme que Kinca

Voz 0027 12:00 pelea se te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 11 12:04 que me tengo yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme guarderías pero me rompo yo nunca

Voz 12 12:14 quería hacerlo en la calma de Iñaki Gabilondo

Voz 5 12:18 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 12:22 esta mañana los Jordi si el ex conseller Joaquim Forn declaran ante el juez que los mantiene en la cárcel por supuesta rebelión comparecen a petición propia para pedir su puesta en libertad ese buen hacer a las nueve y media de la mañana en el Tribunal Supremo y el propio juez Pablo Llarena va a tener que responder también próximamente a la petición Jessica Junqueras que atrae un escrito le ha reclamado que le permita asistir en persona a las sesiones del Parlament y el contenido desde aquí escrito tiene tiene cada lado político porque ahora habrá que el independentismo está en un debate real sobre si debe o no aspirar a una investidura a distancia Junqueras dice por escrito ante el juez que él quiere ir al Parlament porque los diputados son insustituibles y tienen la obligación de asistir a los debates y votaciones en el Pleno palabra de Yunquera esquemas dice Alberto Pozas

Voz 0706 13:07 clama poder acudir a los plenos votar sobre todo en el próximo día diecisiete de enero en el caso formará a la Cámara catalana para poder hacerlo solicita ser trasladado desde la cárcel de Estremera en las afueras de Madrid un centro penitenciario catalán mostrando su preferencia por brillan uno a unos cuarenta kilómetros de Barcelona irá más cercana a su domicilio eso le permitiría ejercer como político dice y también estar cerca de su familia fuentes de la Fiscalía confirman que no se opondrán a las dos peticiones ni a ser trasladado a una cárcel catalana ni a que pueda acudir al pleno del próximo día diecisiete sin grilletes

Voz 0027 13:36 a Cataluña no explica todavía porque filtró ayer un supuesto acuerdo con Esquerra para investir apoyo Mon que fue desmentido por la otra parte Esquerra dice que no habían pactado eso que lo único que han acordado sobre la investidura es que se estudiará si es viable volver a colocar a pulmón en la presidencia estudiarlo no hacerlo pero dos ser Cataluña difundió ayer lo contrario convenientemente por la mañana haciendo que la dimisión de Ardoz más quedara eclipsada en los informativos Frederic Vincent bon día

Voz 0706 14:02 porque Cataluña ya Esquerra han pactado arrancar la legislatura aunque queda en el aire la parte más importantes la investidura los republicanos estudiarán las opciones que Puigdemont ha puesto encima de la mesa para ser investido a distancia hacer el discurso telemáticamente obvian que Lea esta intervención otro diputado o diputada en su nombre Esquerra se ha comprometido a consultar con sus servicios jurídicos esto además de los letrados del Parlament que también lo van a estudiar la opción de la investidura distancia no convence en Esquerra dicen fuentes de la formación aunque las negociaciones aseguran van a continuar antes de que conocer también los detalles de la Mesa del Parlament esto sí que las dos partes dicen que está pactado falta confirmar los nombres por ejemplo Carme Forcadell tendría que comunicar esta misma semana si quiere seguir de presidenta de la Cámara

Voz 0027 14:43 tres semanas después de las elecciones catalanas hoy se cumplen tres semanas podemos sigue sin identificar motivos claros para la autocrítica tras los discretos resultados que obtuvo la candidatura de Cataluña en cómo podemos lo atribuye en gran parte a los medios de comunicación que no trasladará sus propuestas eso dijo ayer Pablo Echenique porque Iglesias Pablo Iglesias sigue desaparecido en público desde las catalanas el único líder nacional queda ha comparecido en estas tres semanas Mariela Rubio

Voz 1450 15:07 así es la formación morada no se había reunido hasta ayer para analizar el resultado de las elecciones catalanas el secretario de Organización Pablo Echenique aseguraba que es demasiado pronto para concretar las causas no

Voz 1441 15:18 añado tanto decía puede ocurrir lo mismo que las

Voz 1450 15:20 anteriores elecciones catalanas que los resultados sean malos pero que terminemos siendo el partido más votado en Catalunya en unas generales Echenique respondía así preguntado sobre si el partido hacia alguna autocrítica

Voz 13 15:31 es enorme de difícil conseguir que los mensajes llegan a la ciudadanía esto no es un trabajo en aquella venga todo de nosotros depende también de los profesionales de de Periodismo Baldoví nítida de que no hemos sabido superar esa barrera

Voz 1450 15:50 quien de momento no se ha pronunciado es Pablo Iglesias que no ha comparecido desde incluso antes del veintiuno de una ausencia la que quitaba hierro la portavoz parlamentaria del Partido Irene monte

Voz 14 15:59 pero hemos seguido trabajando saben ustedes que tenemos un equipo coral de portavoces mujeres y hombres que día a día pues están para responder a las necesidades que ustedes tengan y ustedes verán con total

Voz 1441 16:10 Alida el próximo sábado el partido celebra el qué

Voz 1450 16:12 Consejo Ciudadano Estatal el máximo órgano de dirección del partido donde se marcarán las prioridades políticas del dos mil dieciocho

Voz 0027 16:20 la SER ha tenido acceso al informe que Alberto Garzón va a presentar ante la dirección dizque

Voz 0706 16:24 la unidad este fin de semana en el que reconoce que su

Voz 0027 16:26 socio parlamentario Podemos está sufriendo un desgaste cierto y preocupante dice estos literas siguen el borrador de ese informe y con ese argumento de que Podemos está desgastando Garzón pide mayor peso para Izquierda Unida en las confluencias para las autonómicas y municipales del año que viene en las confluencias que Garzón quiere negociar ya antes de Semana Santa Mar Ruiz

Voz 1441 16:47 buenos días y en su informe Alberto Garzón traza una línea divisoria entre la formación de Pablo Iglesias y la suya al señalar que dentro de la Alianza hay un preocupante desgaste de Podemos mientras Izquierda Unida se mantiene en términos más estables en la valoración de los votantes pone así en valor la aportación de la coalición a la confluencia a la hora de negociar ya alianzas para las municipales qué autonómicas reclama una visibilidad justa de todos los actores en esas listas y le pide a podemos concretar cuanto antes las fórmulas de confluencia en este primer trimestre del año Garzón supedita a las alianzas al programa ya criterios de radicalidad democrática en la elección de candidatos es una velada referencia a las primarias aunque no las cita expresamente recelo en Izquierda Unida ante posibles de datos por parte de Podemos a la hora de designar cabezas de lista en comunidades y ayuntamientos la coalición someterá sus bases cualquier acuerdo de confluencia el informe incluye también una crítica a la estrategia electoral en Cataluña señala Garzón que el cambio de acento hacia las cuestiones sociales se ha producido tarde echa de menos un relato homogéneo claro ya en positivo en la cuestión territorial

Voz 0027 17:54 España ya es el segundo país del mundo que más turistas extranjeros recibe lo confirman los datos del mes de diciembre que ayer adelantó Rajoy desde Italia en total en dos mil siete visitaron España ochenta y dos millones de personas es casi un nueve por ciento más que el año anterior unos datos que permiten superar a Estados Unidos como segunda potencia turista la mundial por delante sólo queda ahora mismo Francia Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 18:16 buenos días es la primera vez que España supera a Estados Unidos como segundo destino turístico y queda solo por detrás de Francia en dos mil diecisiete recibimos ochenta y dos millones de turistas y unos ingresos de ochenta y siete mil millones que son doce por ciento más que en dos mil dieciséis Los datos los ha adelantado en Roma Mariano Rajoy y los ha completado el Ministerio de Turismo según esos datos Catalunya se mantiene como la comunidad que más visitantes internacionales recibe Extremadura es la región donde más crece la llegada de turistas un cincuenta por ciento Mariano Rajoy asegura que este es uno de los datos que demuestran la consolidación de la recuperación de la economía española y alaba el gran esfuerzo realizado por el sector para ser más comer

Voz 1450 18:53 Tivoli sobre turismo el grupo hotelero N

Voz 0027 18:56 EH rechaza fusionarse con Barceló este grupo se había ofrecido para crear un gigante hotelero europeo de bandera española pero la dirección de NH considera que la oferta era insuficiente cerca de dos mil quinientos millones de euros Jordi Fábrega buenos días

Voz 15 19:08 buenos días casi dos meses ha tardado en responder a esa oferta de Barceló ha dicho que no porque entiende que la propuesta no valora de manera adecuada la situación de NH porque se quedaría en clara minoría en la dirección de la empresa resultante de la fusión la otra parte Barceló ha anunciado que no insistirá da el asunto por cerrado y buscará otras posibilidades de fusión

Voz 0027 19:29 en Siria a pocos kilómetros del centro de Damasco al este de Guta sufre ininterrumpidos bombardeos el régimen sirio que en la última semana ha recrudecido de la serbios sobre la población población que está bajo control de los rebeldes casi un centenar de personas han muerto en los primeros días del año allí en Guta informa desde Beirut para la Ser o Londres

Voz 16 19:48 sepultados bajo las ruinas o en salas de hospitales a punto de colapsar al menos ochenta y cinco personas han muerto en los primeros diez días del año en el este de debuta a causa de los bombardeos del Ejército sirio y la aviación rusa la cifra la ha dado Naciones Unidas que ha denunciado ataques constantes contra zonas residenciales y apuntado que se podrían estar cometiendo crímenes de guerra entre los civiles muertos habría veintiuna mujeres treinta niños trabajando bajo tierra los hospitales no pueden dar respuesta a todos los pacientes el asedio del régimen también afecta las provisiones médicas lo explica desde la pediatra a Manny Vallsur

Voz 17 20:23 en Cancio antes había rutas de contrabando por donde traer medicamentos pero actualmente estamos viviendo los peores días de Guta ya no queda ninguna ruta de contrabando in no entran medicinas motor optar y verdad

Voz 16 20:37 hicimos meses el régimen han decrecido las cedió sobre sus cuatrocientos mil habitantes al mismo tiempo ha intensificado los ataques con bombardeos enfermedades Ia hambre Bashar al Assad quiere doblegar a los rebeldes Ecuador

Voz 0027 20:49 ya ha concedido la nacionalidad Julian Assange después de cinco años teniéndolo refugiado en su embajada en Londres para evitar que lo detuvieran Ecuador le acaba de dar la nacionalidad al fundador de Wikileaks el número de de identidad crean asignado aparece ya en el Registro Civil hecho con este movimiento el Gobierno de Lenin Moreno podría estar buscando una fórmula diplomática con la que sacará Sans de Reino Unido desatascar ya esa crisis Isabel Villar buenas ideas

Voz 1441 21:12 buenos días del Ministerio de Exteriores de Ecuador no confirma tampoco desmiente que hayan dado la nacionalidad Saint pero su nombre aparece en el registro civil con un documento copio concedido el pasado veintiuno de diciembre es decir que desde ese momento al pasar a ser ciudadano de Ecuador a Assange podría conseguir protección diplomática de este país para abandonar la Embajada en la que lleva más de cinco años pero cuenta la prensa británica que el Ministerio de Exteriores inglés ya ha rechazado una petición de Ecuador para otorgar a Sant ese estatus diplomático que le permitiera salir de la embajada dice el Gobierno de Reino Unido que la única solución es que Assange se entrega a la justicia pero la titular de Exteriores ecuatoriana insiste en que sedes en calle ya una situación que califica como sostenía

Voz 18 21:51 en esa enseguida siendo protegido por el gobierno ecuatoriano su condición no ha cambiado en absoluto lo que sí es que tenemos un enorme interés de lograr una solución definitiva para el caso sabes

Voz 0706 22:04 Aslan siga en la embajada por el riesgo de que lo deseen

Voz 1441 22:06 en Londres y lo extradita en Estados Unidos donde sería juzgado por la filtración de Wikileaks

Voz 0027 22:10 gracias Isabel en Colombia el ELN la guerrilla Ejército de Liberación Nacional pide al Gobierno de Juan Manuel Santos que reconsidere su retirada de las conversaciones de paz el presidente del país había dado orden de de que los negociadores se levantaran de la mesa tras los últimos atentados de la guerrilla el último esta misma noche a Javier Alonso buenos días buenos días Aimar hoy estaba previsto que se retomarán las conversaciones de paz que se está celebrando en Quito en Ecuador pero en su lugar el presidente Santos ha ordenado a sus enviados regresar a Colombia para evaluar dice el futuro de las negociaciones

Voz 19 22:39 inexplicablemente el ELN reanudó sus ataques terroristas esta madrugada justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones

Voz 0027 22:51 el Gobierno colombiano critica que el ELN haya retomado los ataques después de los ciento un días de cese bilateral de la violencia uno de ellos esta misma noche ha costado la vida a un militar desde la guerrilla el jefe negociador Pablo Beltrán se justifica y pide al Gobierno que se vuelva a sentar a la mesa

Voz 1727 23:06 los incidentes ocurridos el día de hoy en el oriente colombiano ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país pero pese a ello no debe alterarse el curso de las conversaciones

Voz 0027 23:21 los guerrilleros defienden que durante el alto el fuego ellos lo han respetado completamente y que el Gobierno dicen sólo lo ha hecho Medici sentencia histórica de la Corte Penal Interamericana para los derechos humanos el Tribunal acaba de reconocer el matrimonio igualitario y eso obliga a los países que reconocen ese tribunal a legislar para perdón Mir las bodas gays Julia Molina buenos días buenas

Voz 20 23:40 las cientos de personas han celebrado en la capital de Costa Rica la respuesta que la Corte ha dado a una consulta que hice su Gobierno sobre las uniones entre personas del mismo sexo el Tribunal especifica que los estados deberán reconocer y garantizar el día de hecho el matrimonio de las parejas homosexuales una decisión histórica porque implica que además de Costa Rica otros once países latinoamericanos deberán reconocer este derecho entre ellos Perú Bolivia o Ecuador

Voz 21 24:06 la Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda a todos los Estados del continente su obligación de Inca para esta publicación

Voz 20 24:16 así celebraba la vicepresidenta de Costa Rica la decisión la Corte de más reconoce el derecho de los transexuales

Voz 0027 24:22 puedan cambiar su nombre en los documentos una medida

Voz 20 24:24 muy aplaudida por el colectivo LGTBI

Voz 22 24:27 el fundamental es algo que permite caminar hacia adelante y que ahora ya es irreversible

Voz 23 24:33 que las personas trans tengamos una corrección de nombre gratuita administrativa que ciudades patologías ante

Voz 20 24:40 en América Latina sólo cinco estados reconocen el matrimonio igualitario otros dos contempla la unión civil pero ahora también deberán añadir a su legislación el matrimonio

Voz 0027 24:53 la Comunidad de Madrid se compromete a revisar el el concierto con un colegio ultra católico de Alcorcón que pidió por escrito a sus profesoras que vistieron con falda larga y sin prendas ajustadas cómodas elegantes sencillas cuidando los detalles de higiene estética potenciando la feminidad como cualidad destacada en la mujer Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días es lo que

Voz 1275 25:16 el colegio Juan Pablo II de Alcorcón también el colegio del mismo nombre de Guadarrama ambos subvencionados por la Comunidad exigen a las profesoras a las mujeres que vistan con pudor con la falda por debajo de la rodilla sin enseñar los hombros evitando vaqueros ajustados o mallas avanzó el diario punto es fuentes cercanas a uno de estos centros no es confirman que se ha llegado a convocar a todas las trabajadoras para seleccionar la sobre su forma de vestir porque que estaban incitando a los alumnos mayores e incomodando a los curas el consejero de Educación de Cifuentes asegura que con la Ley de conciertos educativos en la mano poco puede hacer aunque cree a título personal que son recomendaciones de otro tiempo

Voz 24 25:49 si siguen personales que bueno pues son una red

Voz 12 25:52 venga tiene que para mí están pues es un anacronismo es algo que está contextualizada yo no tiene una racionalidad en el día de hoy y que evidentemente pues no representa eh pues los valores el esfuerzo el trabajo que nosotros estamos haciendo como Gobierno regional

Voz 1275 26:08 la oposición dice que estamos ante el franquismo más rancio iba a pedir explicaciones al Gobierno regional en la Asamblea

Voz 0027 26:18 el Real Madrid se clasificó para cuartos de Copa pese a la nueva decepción ante su público Samper

Voz 1161 26:23 no logró pasar del empate a dos ante el Numancia un segunda división que si les vale eso sí para estar en los cuartos de la competición por el cero tres de la ida en Soria el mensaje el mismo pese a la mala imagen objetivo conseguido Zidane

Voz 1994 26:33 no es fácil para los jugadores que juegan menos y yo creo que hicimos un buen partido al final no falta un poco de de a lo mejor de gasolina Institut físicamente basó bajas un poco pues puede suceder eso me alegro por eso y me alegro por la por la eliminatoria porque al final el partido de ida ha sido importante el gas

Voz 1161 26:51 los sigue confiando en la recuperación estamos

Voz 1994 26:53 el recuperando las cosas y lo vamos a hacer sabes con mis jugadores y con tranquilidad sin problema además pero nosotros estamos convencido de que esto lo vamos a sacar adelante

Voz 1161 27:04 Solbes salvo Lucas Vázquez el más destacado de los blancos y autor de los dos goles con el mismo mensaje

Voz 25 27:08 que lo importante era pasar ya a pensar en el sorteo del viernes lo único que podemos hacer es es rendir bien y estar preparados para lo que el míster decidió

Voz 1161 27:17 Hay y a tope todos juntos como en las elecciones todos contentos los blancos por la clasificación los sorianos por no perder en el Bernabéu Guillermo por su actuación personal autor de los dos goles del Numancia

Voz 25 27:26 teníamos la intención de hacer un buen partido y hacer un buen papel sabíamos que la eliminatoria estaba muy difícil así que ese era nuestro objetivo hoy creo que lo hemos y la verdad que porque ha salido bien que que podido cometer oí me hoy en ese sentido contentos

Voz 1161 27:38 el Real Madrid estará en el sorteo de mañana de cuartos junto al Leganés que por primera vez en su historia se mete entre los ocho mejores de la competición pese a perder dos uno en Villarreal los goles de Rabat Cheryshev no fueron suficientes para contrarrestar el inicial del Larguero Mantovani no se lo creía

Voz 24 27:51 muy contento por lo que ha pasado hoy bueno nosotros es algo increíble y bueno lo que es el club es algo histórico es que este equipo va Pere IV Si bueno hoy sufriendo muchísimo muchísimo la verdad que saludó precisan puede vivir este tipo de cosas

Voz 1161 28:05 también clasificadora ABS imponía uno cero el Formentera Abelardo satisfecho por la clasificación pero sin perder de vista el principal objetivo

Voz 0027 28:11 pero es la que te vas cada vez

Voz 26 28:14 en primera división que que el año que viene este equipo va a seguir creciendo en todos los aspectos y es lo que nos importa pero

Voz 6 28:20 como la copa no la tiramos ni mucho menos estamos al cuarto estamos

Voz 24 28:24 una eliminatoria de semifinales igual nos vamos

Voz 26 28:27 saber ahora lo que deparó el sorteo ya seguir compitiendo

Voz 1161 28:30 esta noche esa completan los octavos con los tres partidos restantes la eliminatoria más equilibradas la que cierra la ronda desde las nueve y media en el Camp Nou Barça Celta empate a uno en la ida Valverde volverá a jugadores menos habituales como si les salen André Gomes Arnáiz todo envíele que va a seguir sumando minutos y ahora con una plantilla más amplia ironiza

Voz 27 28:44 aquí todo son problemas antes porque no tiene jugadores luego porque te sobran supongo que la gente se puede preguntar cómo se van a conjugar todos esos jugadores hoy la llegada de este jugador ahora que se pone bien de teléfono pues como todo lo veremos con el tiempo

Voz 1161 28:55 arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández y ya es nuevo jugador del Barça el colombiano Jerry Mina según confirmaba anoche a última hora el Palmeiras por algo más de doce millones de euros el jugador viajará hoy para ser presentado mañana como nuevo jugador azulgrana los otros dos partidos serán desde las siete y media de la tarde en el Pizjuán Sevilla Cádiz eliminatoria encarrilada para los de Montelfo el cero dos de la ida en el Carranza y que va a arbitrar el colegiado de Vasco de Burgos Bengoetxea y al mismo ahora en Valencia Levante Espanyol ventaja para los valencianos por su victoria uno dos en Barcelona en la ida va a arbitrar el colegiado extremeño Gil Manzano en el Dakar Carlos Sainz ya es segundo en coches a treinta y un minutos de Peterhansel Barreda cuarto en Moto siete minutos deban beben en baloncesto tenemos jornada diecisiete de la Euroliga desde las ocho Panatinecos Barça desde las nueve menos cuarto Valencia Basket Fenerbahce ayer derrotó de Gran Canaria en la segunda jornada del Top dieciséis con el Darussafaka ochenta y ocho setenta victorias Dukan Murcia en casa del Dinamo Saric de Tenerife con el paciente en la décima en la décima jornada de la Champions FIBA

Voz 1 30:00 son las seis

Voz 1727 30:01 a las cinco y media en Canarias

Voz 5 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 los países del sur de Europa vuelven a pedir a la Unión Europea compartir la responsabilidad de la inmigración y avanzar en la colaboración con los países de origen en el tránsito de los flujos migratorios consta así en las conclusiones de la cumbre que se ha celebrado en Roma y en la que ha participado Rajoy

Voz 0027 30:28 el presidente del Gobierno español ha pedido a la Unión Europea un mayor esfuerzo para ayudar a los países del sur en el control de sus fronteras en dos mil diecisiete llegaron a las costas europeas más de ciento setenta mil inmigrantes corresponsal en Roma Joan Solés cómo era primo

Voz 0946 30:41 visible los jefes de Estado de Gobierno de la Europa del Sur reunidos en Roma mostraron su satisfacción por la drástica reducción desde el verano pasado de número de barcazas de inmigrantes que desde Libia cruzaban el Mediterráneo

Voz 1487 30:54 el juvenil avisase descabellado que esto de ir esos casi cinco horas ya las dimensión Esther

Voz 0946 31:00 el dos mil diecisiete nos congratulamos de los resultados esperanzadores afirmó el primer ministro italiano incentivado ni Si bien en realidad Italia está pagando al gobierno de Trípoli para que impida la salida de las barcazas y mantenga los inmigrantes en el desierto a pesar de las precarias condiciones la misma solución que ya aplicó la Unión Europea que también Paco a Turquía para que retuviera en el desierto a los refugiados de la guerra de Siria plena coincidencia con el presidente español Rajoy quién además dijo al resto de mandatarios lo que

Voz 1487 31:32 lo hace Europa que tenemos que hacer es nulo

Voz 0706 31:35 por ejemplo la Unión Europea

Voz 1487 31:37 es más para el control de las punteras Unión Europea debe hacer un esfuerzo para dotar de más recursos a su política exterior mantener y mejorar nuestro sistema de bienestar social profundizar en la Unión Económica Monetaria debemos perseverar en los políticas reformistas que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos años en Melilla

Voz 0027 32:00 toda la oposición exige que dimita el consejero de Bienestar Social que se negó a recibir a los padres de los dos menores extranjeros muertos en dos centros de acogida de la ciudad que los padres hubieran venido antes a por los chicos sino a recoger el cadáver éste es lo que dijo Daniel Ventura del Partido Popular el portavoz de Ciudadanos en Melilla le responde así

Voz 28 32:19 no

Voz 0027 32:27 se le reprocha que no puede gobernar una ciudad alguien insensible a la muerte de un hijo uno de los fallecidos era un joven marroquí de diecisiete años que perdió un pie al caer en los bajos de un camión cuando intentaba colarse como polizón en un ferry hacia la península y preocupación entre los pescadores españoles porque el abogado general de la Unión Europea considera ilegal el acuerdo de pesca entre Europa y Marruecos porque incluye los caladeros el Sahara Occidental de momento lo que se ha conocido es el dictamen del abogado pero en un ochenta por ciento de los casos coincide con la sentencia definitiva si finalmente el Tribunal Europeo termina anulando ese acuerdo afectaría a todos los pesqueros que faenan en esas aguas incluidos tres españoles corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 33:11 bueno de la bocado general confirma con esta posición sobre la pesca lo que ya dijo el mismo tribunal contra el acuerdo marco con Marruecos y es que en resumen la Unión no podría negociar con Rabat

Voz 1727 33:25 curso saharauis porque la ONU

Voz 0738 33:27 exige que su uso sea en beneficio del pueblo Saharaui Un problema económico para muchos sectores como el de los pescadores andaluces un problema político de la Unión con Marruecos difícil y un problema de credibilidad europea y tiene derecho que Bruselas tendría que afrontar aunque sea verdad que la posición del abogado general no es aún la sentencia final

Voz 0027 33:53 Tráfico María Forner buenos días hola beber

Voz 0540 33:56 los días pues tráfico en aumento en las principales entradas a la capital a esta hora en la A2 en Torrejón de Ardoz precaución en la A tres a la altura de Santa Eugenia en la A4 tráfico intenso en el acceso a la M treinta y en Pinto y en la cinco en la zona de campamento Alcorcón y Móstoles la A42 presenta circulación intensa en Parla en la M40 encontramos ya tráfico denso entre Vallecas y Coslada han sentido a la dos recuerden son obligatorias todavía las cadenas para circular por la M seiscientos once a la altura de miras Flores de la sierra en Guipúzcoa en la nacional seiscientos treinta y cuatro en Elgoibar un vehículo averiado dentro del túnel obstaculiza el tráfico a hacia Santander y en Tarragona en la TV de treinta veintidós un accidente provoca retenciones al paso por el Perelló en ambos sentidos por el temporal todavía quedan entre y siete vías afectadas por la nieve en toda España once están cerradas de ellas dos son puertos de montaña uno en Cantabria y otro en Cáceres y además las cadenas son necesarias todavía en diecisiete vías de la red secundaria siete en Asturias cinco en Huesca dos en Ávila

Voz 0027 34:59 el viento acentuar hoy la sensación de frío en casi toda España y también el oleaje en el CAR ETA

Voz 29 35:08 set ball dentista Sanitas comen lo sabes sin extenderse Bono pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí Casa Natal nota cuando llevas una sonrisa Sanitas como aquí no fueron las únicas dentales de Sanitas la primera consultas gratis y empieza datos sonrisa

Voz 9 35:28 en Vitatene este enero te lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha solo este mes el veinte por ciento de descuento el simple antología ortodoncia estética pide una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud empieza en tu boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 6 35:49 no pasado grande como algo algo importante que como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver que están montando

Voz 30 35:55 es algo emocional acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño en todas las habitaciones el valor de la radio

Voz 8 36:05 es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 2 36:08 comercial

Voz 32 36:18 hoy por hoy la Mesa de España

Voz 2 36:24 que gira gira

Voz 1727 36:32 huy

Voz 31 36:34 no

Voz 1727 36:38 a las seis y treinta y seis cinco treinta y seis en Canarias comenzamos en Asturias porque el Gobierno de la Comunidad niega que el preso al que se dio por muerto y luego descubrieron que seguía con vida llegar a estar en la cámara frigorífica del Instituto Anatómico Forense niega también que le quitaran la ropa o que despertar en la sala de autopsias como si denuncia su familia el hombre está ahora mismo ingresado en la UCI porque su estado de salud ha empeorado en las últimas horas Ángel Fabián muy buenos días buenos días tres

Voz 0174 37:09 Eric Costa rectificaron su muerte en la cárcel cuando fue hallado sin constantes vitales en su celda sus ronquidos antes de la autopsia ya en el Instituto de Medicina Legal pusieron de manifiesto el error Instituciones Penitenciarias mantiene abierta una investigación pero el Gobierno asturiano a través del consejero de la Presidencia Guillermo Martínez ya ha puntualizado algunas de las informaciones transmitidas por la familia del preso

Voz 33 37:29 en ningún momento el cuerpo por lo tanto fue trasladado por dependencia del Instituto quedando en el área de recepción donde se le reanimó por los servicios sanitarios no fue introducido ninguna cámara frigorífica Ani pasó a la sala autopsias ni se retiró la ropa que portaba excepto la necesaria en el momento de la reanimación

Voz 0174 37:46 Guillermo Montoya Jiménez de veintinueve años se encuentra recuperándose en el Hospital Central de Asturias y lo último que sabemos es que tuvo que ser devuelto a la UVI al sufrir un empeoramiento en su estado las analíticas que le fueron practicadas han detectado cocaína heroína hachís barbitúricos y metadona todas sustancias a las que hay que suponer que tuvo acceso en la cárcel

Voz 1727 38:05 en Castilla y León buenos días hola buenos días la Federación de boxeo ha presentado una denuncia contra un preparador que supuestamente abusó sexualmente de dos de sus alumnas de diecisiete de dieciocho años

Voz 1441 38:16 que mandó mensajes de contenido sexual a otra de catorce tras conocer la supuesta conducta delictiva de este hombre de treinta y seis años de origen asturiano residente en Madrid la Federación de boxeo de Castilla y León puso los hechos en conocimiento del Consejo Superior de Deportes pero también de la Dirección General de Deportes de la Junta suspendió cautelarmente a este entrenador presentó la oportuna denuncia ante los juzgados las alarmas saltaron cuando el pasado mes de abril el presidente de la Federación de Castilla y León recibió un correo electrónico de una madre de una de las afectadas solicitándole una entrevista para ponerle al corriente de unos hechos muy graves que este profesor de boxeo había abusado sexualmente de su hija durante su desplazamiento a unas competiciones en Sevilla el denunciado ha ejercido de entrenador en Asturias Madrid llevaba vinculado a la Federación de Castilla y León desde hace casi tres años aunque no llegado a dar clases en esta comunidad autónoma y en la Audiencia de Barcelona ha quedado visto para sentencia el juicio contra el supuesto violador del Eixample acusado de cinco agresiones sexuales

Voz 1727 39:16 es él dice que de tres de las violaciones no se acuerda que las otras fueron consentidas Frederic Vincent bon día

Voz 0706 39:23 a día Pepa el hombre ar segura que era adicto a la cocaína después de estas dos supuestas relaciones consentidas según él una de ellas fue con una chica que conoció saliendo de fiesta asegura en el otro caso dice que la atracó después de haber consumido cocaína nuevamente y que fue ella la que le propuso mantener relaciones a cambio de devolverle el dinero el fiscal no da la más mínima credibilidad a esta versión de hecho recuerda que los forenses declararon que no era adicto a la cocaína calificó ayer de auténtico depredador sexual piden noventa años de cárcel por cinco violaciones a las que supuestamente sedas Setenil se daban siempre con el mismo sistema atracaba a las chicas las asaltaba con un cuchillo

Voz 0027 40:00 destornillador cuando entraba en el portal de casa

Voz 1727 40:03 que sigo contigo Frederic porque después de tres años de parón el Ministerio de Fomento ha retomado las obras de la futura estación de la Sagrera de Barcelona

Voz 0706 40:12 todo muchísimos anuncios en este tiempo y varios compromisos en estos tres años casi cuatro pero ayer volvieron los trabajadores según confirmaba Adif estos trabajos llevan tanto tiempo parados que lo primero que se ha tenido que hacer ha sido literalmente limpiar la parte ya excavada se había llenado de agua de hierbas en este tiempo los trabajos son primero para hacer la superficie sobre la que se va a levantar la estación en un nivel habrá las vías de Cercanías en otras del AVE encima el vestíbulo con los accesos el Ayuntamiento lo celebra de eso sí que no haya más retrasos mientras el PSC hasta hace poco socio de Ada Colau reprochaba la supuesta falta de liderazgo de la alcaldesa en esta cuestión

Voz 1727 40:45 doscientos opositores jóvenes opositores a la Policía Local de Murcia han impugnado las bases de la prueba porque dice que son discrimina teorías los aspirantes de dieciocho diecinueve y veinte años no se pueden presentar al examen porque les exigen tener el permiso a un permiso para conducir todas las motos que por ley sólo puede obtenerse con veinte años cumplidos

Voz 34 41:08 sí a buenos días hola buenos días y de este modo y de forma automática esos menores de veinte años quedan excluidos del proceso hay más ya de doscientas impugnaciones de los aspirantes y eso que el plazo de admisión de inscripciones a uno acabado lo hace el veintiocho de enero alegan discriminación también solicitan a través de recursos contencioso administrativos medidas cautelares también la suspensión del concurso los recursos indican que con requisitos como este se vulneran los principios de arbitrariedad igualdad capacidad mérito en el acceso al empleo público es motivo suficiente de

Voz 1727 41:39 en una de las bases para cerrar la Mesa de España nos vamos a Cantabria Fermín Mier buenos días

Voz 0706 41:44 qué tal Pepa buenos días un vuelo procedente de Dublín

Voz 1727 41:46 un con destino Alicante ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Santander para desembarcar a una pareja de pasajeros algo conflictivo según las azafatas Fermín se habían tomado alguna copa de más no

Voz 0706 42:00 presentaban un evidente estado de embriaguez no hicieron caso a las indicaciones del personal de cabina del avión su comportamiento estaba poniendo en serio riesgo el normal desarrollo del vuelo así que el comandante no se lo pensó dos veces a eso de las cuatro de la tarde a medio camino decidió aterrizar en el aeropuerto más cercano era el de Santander pidió autorización

Voz 0027 42:20 reclamó la presencia en pista de la

Voz 0706 42:23 Guardia Civil para desembarcar a esta pareja de unos cincuenta y cinco años de edad ambos de nacionalidad irlandesa una vez en tierra la pareja no opuso resistencia bajó del avión se quedó en el aeropuerto tratando de buscar un nuevo billete que les llevase hasta su destino en Alicante la Guardia Civil les comunico que ahora tendrán que hacer frente a una más que posible sanción por infringir la Ley de Seguridad Aérea una hora después a eso de las cinco el vuelo despegó de Santander evidentemente ya con el ambiente mucho más tranquila

Voz 1727 42:54 beso adiós adiós

Voz 2 43:07 las autoridades de Reino Unido le niegan la entrada al país a una anciana jamaicana que vivió y trabajó allí durante treinta años

Voz 0540 43:15 trata de visitar a sus hijos pero no le conceden el visado Ana Button is Ilda Williams tiene ahora ochenta y tres años los últimos treinta antes de jubilarse ejerció como enfermera en el Sistema Público de Salud de Reino Unido así que es Reino Unido el que le paga la pensión allí hizo subida se compró una casa tuvo hijos cuando se retiró volvió a Jamaica desde que se fue ha ido volviendo a ha sido una vez al año para ver a su familia con visado de turista pero ahora las autoridades llevan tres años rechazando le ese visado ha intentado pedir un pasaporte británico alegando con documentos que ella llegó a tener un pasaporte de la Commonwealth durante los treinta años que vivió en Reino Unido pero la oficina de pasaportes dice que no la encuentran en sus registros y que por eso no puede entrar al país incluso le han prohibido solicitar más visados de turista durante diez años

Voz 2 44:01 Portugal prepara una ley para poner

Voz 1727 44:03 de todas las empresas que persiguen a los morosos los cobradores de deudas no se van a poder disfrazar ni visitar viviendas privadas por la noche dejará de verse por tanto por las calles a Superman o al señor del frac Julia Molina

Voz 20 44:17 durante años el llamado cobrador del frac ha sido objeto de todo tipo de parodias

Voz 22 44:22 es usted el señor Martín si soy yo porque

Voz 20 44:28 José Mota y Juan Antonio Muñoz en crisis raya pero en Portugal el Gobierno ha decidido que la medida de prisión ya no tiene ninguna gracia nada de trajes extravagantes

Voz 1441 44:37 acciones de uso de megáfonos o de coches con

Voz 20 44:39 ciudad para incomodar a los morosos la ley que se está debatiendo en el Parlamento impedirá también que los cobradores molesten a los deudores en sus casas más allá de las ocho de la tarde eso sí no establece al menos de momento ningún límite de actuación en las redes sociales la obligación de que los cobradores se quiten el frac que los caracteriza no es la única exigencia si consiguen que su negocio sobreviva aunque ya no tengan capacidad persuasiva deberán firmar un contrato con la empresa que contrata sus servicios tener un código de conducta de una sede física para atender al público

Voz 1727 45:11 el robo de película en Francia a cinco hombres han asaltado esta noche la joyería del Hotel Ritz de París y se han llevado un botín de al menos cuatro millones de euros Carolina Gómez

Voz 0393 45:22 tres de los cinco individuos han sido detenidos en el acto y otros dos se han dado a la fuga en una moto ha sido un robo a mano armada en los asaltantes irrumpieron en el hall del Ritz donde se encuentra el local reventaron las vitrinas para llevarse las joyas a pesar de la violencia empleada según Le Figaro los atracadores llevaban dos armas de fuego y un hacha no se han registrado heridos algunas personas han tenido que refugiarse en el subterráneo del hotel ubicado en la exclusiva plaza tanto en el primer distrito de la capital francesa

Voz 1727 45:53 sí

Voz 8 46:02 las cada día miles de conductores que llevan toda la vida es la misma compañía se preguntan por qué

Voz 37 46:09 a mí siete han subido el precio de seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho apuntó es esta

Voz 38 46:25 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 39 46:39 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros sólo este

Voz 40 46:42 en aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios de los relevos de copas de fuego

Voz 38 46:55 es el deporte este jueves desde las siete y veinte las seis y veinte en Canarias por las aplicaciones de Carrusel y Cadena SER Cadena Ser punto com aquí la onda media Levante Espanyol Sevilla Carlos desde las ocho el día la habitual

Voz 41 47:29 Garrido corren nuevos tiempos vamos

Voz 0027 47:32 escucha

Voz 42 47:40 no

Voz 1727 47:47 esta mañana preguntamos qué piensan ustedes de que pueda ser obligatorio como estudia la Dirección General de Tráfico llevar en el coche un equipazo nieve que la mayoría responde Marina con otra pregunta si como esta que lanza Ramón de Girona