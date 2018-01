Hoy por Hoy (11/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:17 buenos días veinticuatro horas después de que se anunciara un presunto acuerdo para poner en marcha la legislatura en Cataluña sigue siendo una incógnita cómo van a intentar hacerlo los independentistas primer anunciaron un acuerdo para constituir la Mesa de la Cámara la investidura de Puigdemont luego Esquerra Republicana rectifico y dijo que sólo habían pactado con Junts per Cataluña la composición de la Mesa y las especulaciones tienden al infinito mientras Puigdemont exige ser investido aunque sea a distancia y mientras desde la cárcel Junquera vuelva a pedir que lo pongan en libertad para asistir al Parlament con el argumento de que los diputados deben acudir físicamente son insustituibles hasta dónde llegan las grietas en el independentismo sigue siendo otro misterio hoy vuelven a declarar a petición propia ante el juez del Supremo el ex consejero de Interior Joaquim Forn si la crisis catalana sobrevoló ayer la comparecencia en el Congreso de los tres padres vivos de la Constitución en la comisión que evalúa el modelo autonómico los tres apostaron por reinterpretar la Carta Magna más que por reformarla y Miquel Roca el ponente constitucional que representaba hace cuarenta años al nacionalismo catalán fue especialmente claro al defender que se respeten los márgenes de la ley

Voz 2 01:41 en la Constitución cabe lo que cabe lo que

Voz 0027 01:44 no cabe en la Constitución no cabe no cabe

Voz 2 01:46 yo no trabajo lo demás puede ser interpretado ampliado

Voz 1727 01:50 el Tribunal Constitucional acaba de dar un importante revés al Gobierno al sentenciar que son las comunidades autónomas y no el Ministerio de Empleo las que deben conceder las ayudas de cuatrocientos veintiséis euros a los parados de larga duración Aimar el

Voz 0027 02:05 es al Constitucional les da la razón a Euskadi que recurrió ese plan del Gobierno central al entender que deben ser los servicios empleo autonómicos en escupen esas políticas activas Zeneca donde trabajó eso sí este fallo no afecta para nada a los beneficiarios de la ayuda que le van a seguir cobrando iguales

Voz 1727 02:18 si los ministros de Interior y Fomento piden comparecer con urgencia en el Congreso por el colapso de la APS su

Voz 0027 02:24 reunión de crisis ayer la DGT concluye que las lecciones que hay que extraer del colapso del sábado son obligar a los conductores a llevar equipamiento anti nevadas reclamar mejor comunicación a las concesionarias de las autopistas de momento a través de Twitter la DGT recomienda a los conductores que incorporen un kit con hasta dieciocho objetos por ejemplo una pala una radio una caja de herramientas que hasta enganches para remolques

Voz 1727 02:48 NH rechaza la oferta de fusión con la que Barceló quería formar el grupo hotelero más importantes

Voz 0027 02:53 España según el consejo de administración de NH esa oferta lanzada por Barceló es insuficiente y no refleja el valor real de la empresa

Voz 1727 02:59 en Ecuador da la nacionalidad a Julian Assange tras cinco años en su embajada en Londres

Voz 0027 03:04 el Gobierno no lo confirma pero el australiano ya aparece en el Registro Civil de Ecuador con un número de identidad propio lo que podría facilitar en un futuro su salida de Reino Unido la ministra de Exteriores ecuatoriana ha pedido mediación internacional para desencallar la situación de Sans

Voz 3 03:18 seguiremos protegiendo a Julian Assange mientras su integridad física y psicológica corran con peligro lo que sí es que tenemos un enorme interés de lograr una solución definitiva

Voz 0027 03:30 según la prensa británica el Gobierno de Reino Unido ha rechazado una petición en Ecuador para otorgarle a Sans ese permiso diplomático

Voz 1727 03:36 en Colombia el Gobierno de Santos paraliza las

Voz 0027 03:38 negociaciones con la guerrilla del ELN después de varios atentados el último esta misma noche cuando un francotirador de la guerrilla asesinado a un soldado colombiano

Voz 1727 03:51 en media hora les vamos a contar cómo por primera vez en España Se ha vendido una casa con bitcoins en concreto un ático en Tarragona valorado en medio millón de euros al cambio ha salido por cuarenta bitcoins y en deportes esta noche se completa la ronda de octavos de Copa Sampe con los últimos tres partidos

Voz 1161 04:10 una teoría más equilibrada es la que cerrará esta fase desde las nueve y media en el Camp Nou Barça Celta con empate a uno de la ida en Balaídos marcada por un nuevo fichaje del Barça el colombiano Jerry Mina según confirmó anoche a última hora el Palmeiras

Voz 0027 04:19 por algo más de doce millones de euros el jugador viajará hoy

Voz 1161 04:22 entrado mañana los otros dos partidos desde las siete y media Sevilla Cádiz ristra de Sevilla cero dos en la ida y Levante Espanyol victorias del Levante en la ida uno dos clasificados ayer Alavés Leganés Real Madrid

Voz 1727 04:35 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 04:38 hoy el viento va a tener protagonismo en la mayor parte de la Península y Baleares acentuando la sensación de frío provocando como ya pasó ahora mismo un marcado oleaje en todo el Cantábrico donde además la lluvia y la nieve irán cayendo en distintos momentos de la jornada nieve a partir de unos setecientos metros de altura especialmente en el interior del País Vasco La Rioja también Navarra esperemos también algunas nevadas más débiles en el sur de Zaragoza Teruel al este de Castilla La Mancha chubascos con alguna tormenta incluso en Baleares tres en el conjunto del país va a hacer más sol que las últimas jornadas pero con el viento incluso con mayor sensación de frío han bajado las mínimas respecto ayer para subido un poco las máximas pero insistimos que el ambiente será frío por el viento

Voz 4 05:22 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 5 05:47 vista sanitario me lo sabes sin tengo seguro pues por eso

Voz 6 05:50 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que han atracado Se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como ayudante Tito las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza a cuidando sonrisa

Voz 0978 06:05 Iberdrola incrementa la remuneración a sus

Voz 7 06:07 tenistas un tres coma siete por ciento más que el ejercicio anterior y además con dividendo flexible de Iberdrola puede elegir o combinar su forma de remuneración entre cuatro opciones recibir gratuitamente nuevas acciones recibir su dividendo en efectivo o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola informes en el novecientos cien cero diecinueve o en Iberdrola punto com

Voz 8 06:30 te proponemos el primer gran plan de la

Voz 0027 06:33 vamos de bajas adictos tú eliges toques pruebas todo que los descuentos son geniales cosméticas deportes moda ahí mucho que ver terminemos eligiendo la final todo esto y más soles rebajes de El Corte Inglés hoy comiencen

Voz 9 06:52 en la Cadena SER Hoy por hoy con petos

Voz 1727 06:57 a las siete y siete las seis y siete en Canarias las carpetas acumulan ya en el despacho del juez Llarena a las declaraciones que hoy hagan Fórum Sánchez y Cuixart se suma la última petición de libertad de Oriol Junqueras petición con unos argumentos que chocan frontalmente con la pretensión de Puigdemont de gobernar desde Bruselas una comunidad autónoma española y es que argumenta

Voz 0978 07:19 Junqueras que deben ponerlo en libertad cundía

Voz 1727 07:21 dado es insustituible en el momento de una votación y que su voto es además intolerable y todo esto Isabel Villar buenos días

Voz 1276 07:29 los días Pepa mientras sigue la pena

Voz 1727 07:31 tensión como decíamos de investir a Puigdemont por Skype

Voz 1276 07:35 Llongueras ha pedido específicamente al juez que le deje ir a la sesión de constitución del Parlament y también a la de investidura según el escrito que ha enviado su defensa quiere ir en persona para no alterar las mayorías de la Cámara insiste yunquera sin que su voto es innegable que su función dentro del pleno como diputado no puede ser sustituida porque entre otras cosas afecta la dinámica parlamentaria afirma también en el escrito que el reglamento de la Cámara obliga a los diputados a asistir a los debates y a las votaciones del Pleno de no hacerlo dice el texto se alteraría la voluntad popular expresada a través de los diputados por todo esto Junquera le pide al juez que le permita estar físicamente en la Cámara algo a lo que la Fiscalía en principio no se opone tampoco al traslado de prisión los argumentos del líder de Esquerra llegan en mitad del debate abierto en el independentismo a cuenta así de la investidura de Puigdemont que quiere ser investido bien vía telemática viene a través de delegación es decir que sea otro diputado el que lea su discurso mientras él sigue huido en Bruselas

Voz 1727 08:28 en el PSOE dicen estar contentos con cómo ha comenzado la comisión parlamentaria sobre el modelo autonómico ellos la plantearon como una antesala a la reforma de la Constitución y aunque los tres ponentes de la Carta Magna que comparecieron ayer no apostaron precisamente o no abiertamente por esa reforma los socialistas insisten en que si avalaron posibles cambios Inma Carretero buenos días

Voz 0806 08:50 buenos días ninguno de los tres ponentes dio alas a la reforma de la Constitución y a la implantación del modelo federal pero en la dirección socialista salieron satisfechos de esta primera sesión no piensan que les cayera un jarro de agua ni mucho menos si creen que las intervenciones eran las que se podían esperar de los padres de la Carta Magna que siguen vivos que no proceden del ámbito de la izquierda sí que celebra que los tres ponentes admitan que hay que mejorar el modelo autonómico los socialistas ayer subrayaban las referencias por ejemplo de Miquel Roca sobre lo poco acertado que fue el modelo del Senado ya eso se agarran para insistir en que sin reforma constitucional no se puede alterar el funcionamiento de la Cámara Alta así que en Ferraz siguen siendo optimistas sobre el recorrido de esta comisión les parece un buen indicador que ayer asistieron como oyentes los diputados del P de Cat y confían en que cuando haya gobierno en Cataluña se van a sumar el resto de los grupos ausentes especialmente PNV

Voz 1727 09:45 y donde los nervios son evidentes en el PP ante el empuje de Ciudadanos no todos creen que para atajar la sangría baste con medidas como la convención nacional que Rajoy estudia convocar el lunes que viene María Jesús Güemes

Voz 1461 09:59 qué tal buenos días el PP se plantea celebrar una convención nacional para debatir medidas activar la maquinaria electoral es reforzarse frente a Ciudadanos en Génova espera que Rajoy lo anuncie el próximo lunes día en el que ha convocado a la plana mayor de su partido para calmar los ánimos tras el batacazo en Cataluña desde entonces algunos cargos le han pedido a su jefe que realice el dos de nombres iniciativas otros la han reclamado que haga política por eso mismo son muchos los que desean que Rajoy no se limite a vender sólo un calendario de actos esa convención que recuerdan es lo que toca porque viene marcada por los Estatutos les parece insuficiente para arreglar sus problemas un simple photocall de líderes territoriales con una interminable sucesión de intervenciones que al final sirven tenían poco pero en el PP conocer a su líder y sus tiempos desde su círculo nos comentan que no se puede esperar que todas las soluciones vengan de golpe dicen que su discurso del quince de enero será un revulsivo y servirá para sentar las bases de cara al futuro

Voz 1275 10:54 pero en la sede nacional conservadora creen que Rajoy

Voz 1461 10:57 no hará realmente movimientos significativos hasta que no haya president de la Generalitat porque eso condiciona toda estrategia rojo

Voz 1727 11:04 hoy está ahora en Roma porque participa allí una cumbre europea sobre inmigración y allí el presidente español ha pedido a la Unión Europea más dinero más recursos ICO responsabilidad para afrontar el fenómeno

Voz 10 11:15 la Unión Europea debe ayudar más al control de las fronteras porque estamos en un territorio donde no se puede dejar a los Estados nacionales en solitario porque son temas

Voz 0027 11:28 muy complejos de enorme dificultad bueno más que para afrontar el fenómeno acaban de escucharlo para controlarlas

Voz 1727 11:34 de las en Roma ha sacado pecho Rajoy por los buenos datos del turismo en España el año pasado somos ya el segundo país del mundo en número de turistas sólo por detrás de Francia por autonomías Cataluña es la región que visitan más extranjeros y Extremadura la que más crece Carolina Gómez buenos días buenos días es la primera vez que

Voz 0393 11:53 Oña supera a Estados Unidos como segundo destino turístico en dos mil diecisiete recibimos ochenta y dos millones de turistas y unos ingresos de ochenta y siete mil millones que son doce por ciento más que en dos mil dieciséis Los datos los ha adelantado en Roma Mariano Rajoy los ha completado el Ministerio de Turismo Cataluña se mantiene como la comunidad que más visitantes internacionales recibe aunque se frena un poco en comparación con la media Extremadura es la región donde más crece la llegada de turistas extranjeros un cincuenta por ciento el doble Mariano Rajoy asegura que este es uno de los datos que demuestran la consolidación de la recuperación de la economía española y alaba el gran esfuerzo realizado por el sector para ser más competitiva

Voz 1727 12:30 son las siete y trece las seis y trece en Canarias

Voz 4 12:35 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0027 12:59 no te pierdes la película de Erandio

Voz 11 13:01 prepararnos para una invasión invidente una actuación extraordinaria te no puedes razonar corruptelas cuando hay supo ganador del Globo de Oro a mejor actor no nos Rantia Elvis

Voz 12 13:15 ente más oscuro del doce de enero en cines lámpara la familia te proponemos zona vamos de rebajas salir todos juntos de casa la peque probó unos parte

Voz 0027 13:26 en ese línea una víctima Eva mientras tanta mamás de prueba ese vestido que tienen antes cuento genial y acaba la tarde corriendo torcidas en la cafetería todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés

Voz 1727 13:42 el periódico francés liberación se pregunta hoy en portada y en tono irónico si de verdad está la libertad sexual amenazada a raíz del movimiento Michu contra el acoso sexual es la respuesta feminista al polémico manifiesto que firmaron hace unos días un centenar de artistas francesas que denunciaba el supuesto puritanismo que promueven las mujeres de la campaña yo también es el puritanismo El principal problema de las mujeres o el principal problema es el acoso sexual y el abuso de poder es la pregunta que se hace esta mañana Soledad Gallego Díaz en noviembre de dos mil

Voz 1910 14:18 el unos trescientos escritores e intelectuales franceses firmaron un manifiesto a favor de la prostitución en el que reclamaban que nadie dice metiera con sus putas dando por supuesto que las mujeres que ven en Sexo en el mundo lo hacen con toda libertad mucho placer hace dos días cien mujeres francesas en su mayoría artistas escritoras firmaron otro manifiesto criticando el movimiento Mi to be defendiendo la libertad de importar indispensable para la libertad sexual afirmaba el otros casos lo que más llama la atención es la tonta provocación que buscan la ligereza con la que tratan temas que afectan ciertamente a millones de mujeres en todo el mundo para las que una cosa y la otra no son muestras de libertad sexual sino todo lo contrario la inmensa mayoría de las prostitutas son Tristana en y Pretty Woman ni ejercen libremente dice trabajo ni el acoso sexual que sufren millones de mujeres en el mundo tienen nada que ver con la reducción sino con el poder cómo habrían averiguado las firmantes del manifiesto a poco que se hubieran molestado en documentarse no existe ninguna reducción en que un jefe importó una de sus emplea las competiciones insistente sea inconveniente ni tiene nada

Voz 1727 15:33 a ver con la libertad sexual el acoso

Voz 1910 15:36 en millones de mujeres por ejemplo cada día en los transportes públicos de medio mundo Wakaso las firmantes no saben que en muchos países se ha optado por poner vagones de metro sólo para mujeres hartas de que en los vagones mixtos los hombres las mano Hussein y agredan realmente eso instaron muy despistado suponer que el principal problema para ver mujeres hoy día es el puritanismo Hinault el acoso sexual

Voz 13 16:03 yo lo cual producido que Wenger hoy ha

Voz 1727 16:07 como un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial así define el sheriff de California el panorama que han dejado las riadas de lodo y escombros que sacuden el Estado desde este martes y que dejan al menos diecisiete muertos y una veintena de desaparecidos y los científicos no creen que las riadas vayan a ir a menos conforme aumente el cambio climático las inundaciones crecerán en intensidad y en número Javier Gregori

Voz 0882 16:33 según una investigación realizada por el Instituto Alemán para la Investigación del impacto climático publicada en la revista Science en las próximas dos décadas el cambio climático dispara los riesgos de inundación en los ríos de todo el mundo y hay que tener en cuenta que ahora Ayala riadas son una de las catástrofes naturales que más víctimas y daños provocan cada año en concreto según este informe internacional en países de Europa como Alemania hasta setecientas mil personas más serán víctimas de una inundación fluvial en América del Norte serán un millón pero el caso más grave está en América del Sur donde el número de personas afectadas por las riadas aumentará hasta doce millones en África de veinticinco a treinta y cuatro millones y en Asia de setenta a ciento cincuenta y seis millones de personas en total más de doscientos millones de personas en todo el planeta se verán afectadas por este aumento en el número de riadas provocadas por el actual recalentamiento de la tierra

Voz 5 17:30 los profesores se enfrenta is todos los días al reto de motivar a vuestros alumnos y os merecéis

Voz 14 17:35 el título de Stop profe llega la nueva edición del programa de prensa escuela promovido por el país y Endesa si eres profesor de ESO bachillerato o FP de grado medio registran en El País de los Estudiantes antes del quince de enero

Voz 0027 17:47 acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor iba al supermercado el Corte Inglés es fácil especialmente con ofertas como estas

Voz 15 17:53 es un tres partidos en pañales dotada Activity extraña sean Teeth recién nacido comprando tres la unidad sale a catorce con noventa y nueve euros y tienes una gran selección de productos con un setenta por ciento de descuento en la segunda Uribe Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tuviera

Voz 16 18:13 sí

Voz 0027 18:15 eh

Voz 17 18:19 quizás no hostigan que tengamos que llegar nuestro propio saco de sal y hay una pala para ir abriendo Nos camino

Voz 18 18:27 no lo sé

Voz 19 18:29 muchas preguntas como la de Lucía de Mallorca sobre se quitan Tin Nevada para el coche que la DGT estudia hacer obligatorio una forma creen los oyentes de echar balones fuera

Voz 20 18:38 señores narra lo que tienen que hacer es invierno dieces frío iba a Nevada es que sólo sabe es tan elegante quede bien Onieba las generaciones pues active los protocolos Teka todo preparado en torcer nada falta que están las familias doce horas de la autopista

Voz 19 18:53 lo mismo que viví de Alicante piensas rosas desde

Voz 21 18:56 mí me pareció lamentable porque es seguido echando la culpa a los conductores indirectamente es tremendo ha hablado esta gente Miguel de Aranjuez no se anda con rodeos Ayad será que estáis

Voz 22 19:13 la mayoría de España lleva tres días al año lo que tenían que hacer es estar atento de sus responsabilidades

Voz 19 19:23 el Mallorca por ejemplo damos la bienvenida Antonio no suele nevar

Voz 23 19:27 es una manera de difuminar la responsabilidad de un alto cargo perjudicando a todos los ciudadanos teniéndose comprar unas cadenas para el coche ya que yo por ejemplo en Mallorca poco

Voz 19 19:40 gracias a todos

Voz 0027 19:45 hoy por hoy

Voz 4 19:54 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1276 20:00 qué tal buenos días sin cambios en las temperaturas

Voz 1275 20:02 la elijan las lluvias débiles que hemos divide la región en las últimas horas y la cota de nieve va subiendo de los ochocientos hasta los mil mil doscientos metros hay alerta por fuerte viento eso sí

Voz 1727 20:11 en la sierra madrileña la comunidad

Voz 1275 20:14 de Madrid va a revisar el concierto educativo con los colegios de la Fundación ultra católica educativo ser banda a los que subvenciona con fondos públicos por exigir a sus profesoras que potencien la feminidad en su forma de vestir que lo hagan con pudor y modestia con la falda por debajo de la rodilla y los hombros tapados lo contó ayer el diario punto es es la gota que ha colmado el vaso uno de estos centros el colegio Juan Pablo II de Alcorcón fue multado por una carta homófoba de subdirector dirigida a alumnos y padres y apercibido por ofrecer clases de ganchillo sólo para chicas y visitas al Bernabéu para chicos la SER ha podido saber que en este colegio se ha reunido a las trabajadoras para aleccionar las sobre su forma de vestir porque incómoda van a los curas el consejero de Educación reconoce en La Ventana de Madrid a título personal que el ideario de esos centros es de otro tiempo aunque asegura que con la ley en la mano es difícil poder retirar la subvención de más de tres millones y medio de euros que cada año reciben esto es con lejía

Voz 0027 21:08 Nos

Voz 24 21:11 está descontento actualizado no tiene una racionalidad en el día de hoy y que evidentemente pues no representa pues los valores el esfuerzo el trabajo que nosotros estamos haciendo como Gobierno regional sin esa normativa no está contemplado digamos este supuesto como uno de los supuestos que me llevan a quitar un concierto educativo pues yo lo que está haciendo es privar picando Si yo digo al tomar una decisión a sabiendas que desde luego la normativa no me permite quitar o poner digamos ese concierto educativo

Voz 1275 21:45 la oposición está muy molesta iban a pedir explicaciones en la Asamblea PSOE y Podemos quieren que subvencionando estos idearios se hace un flaco favor a la lucha contra la violencia hacia las mujeres Pepa Pardo diputada socialista

Voz 25 21:55 la claras Sierra diputada de Podemos no es casualidad que estos son los centros que ya en su momento impartieron clases extraescolares de ganchillo para las mujeres y creemos que esto hay que cortarlo porque va contra la Constitución y el principio que diese consagra en ella de igualdad

Voz 26 22:12 sorprende que en un contexto en el que se está celebrando la igualdad y a lo largo y ancho de El Mundo desde Estados Unidos hasta Europa estamos visibilizando que este es el año de las mejores el Partido Popular esté financiando con el dinero de todas y todos el sexismo más recalcitrante y más antiguo

Voz 1275 22:43 la policía sigue buscando al autor del atropello que tuvo lugar ayer hace veinticuatro horas en Usera una mujer de treinta años estuvo a punto de morir a causa de las heridas aunque el Samur consiguió revertir la de una parada cardiorrespiratoria la policía lo cuenta el mundo trabaja con la hipótesis de que se trate de un caso de violencia machista según varios testigos el autor del atropello acababa de discutir con la víctima en la calle venía insultando y agrediendo era terminó atropellando la mientras en Villaverde aparecido el cadáver de una mujer en una balsa de agua la policía también lo está investigando Sonia Palomino los bomberos

Voz 1257 23:12 acataron el cuerpo de la víctima una mujer de unos treinta años erigen extranjero después de que un vecino que paseaba por el parque de la de esa al en la Gran Vía de Villaverde diera la voz de alarma la víctima estaba vestida pero no llevaba

Voz 1275 23:23 tentación y tampoco se sabe cuánto tiempo llevaba

Voz 1257 23:25 en el agua la autopsia tendrá que determinar si detrás hay un crío

Voz 1275 23:28 temen o se trata simplemente de una muerte accidental el aparatoso incendio esta madrugada en una residencia de mayores de Aravaca titulares con Israel Aranguez los servicios de emergencia han atendido un total de veinte personas doce ancianos han tenido que ser realojados en otra residencia y los otros ocho afectados han sido trasladados a varios hospitales aunque ninguno en estado grave el origen del fuego está en el colchón de una de las habitaciones segunda jornada de la huelga de trabajadores del uno uno dos el comité de empresa habla de un amplio seguimiento de los paros que arrancaron ayer y no descartan convocar un encierro para presionar a la Comunidad de Madrid la junta de fiscales de Madrid respalda la decisión del fiscal jefe José Javier Polo que se negó a imputaron alto cargo del Ministerio de Justicia por el caso de Hoyo de Manzanares un caso de prevaricación que salpica a varios cargos de la corporación municipal en esta localidad deporte Real Madrid Leganés consiguieron anoche con las en cuartos de la Copa del Rey y alegría para los de Garitano que pasa en esta fase por primera vez y agridulce pase de los blancos que empataron ante el Numancia

Voz 4 24:23 BMW Madrid concesionario filial de BMW en España patrocina hora punta hirió ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:31 debemos echar un vistazo a las carreteras DGT María Forner buenos días hola buenos días pues continúan los problemas en la A tres donde un accidente está generando tres kilómetros de retenciones a la altura del Ensanche de Vallecas en sentido entrada a la capital y complicando por tanto la hora punta otra colisión en la M40 en el entorno de Vallecas está dificultando la circulación hacia la A cuatro además encontrarán retenciones en este punto entre Valle casi Coslada en este caso en sentido a La dos y también en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos el tráfico continúa en aumento en las principales entradas a Madrid en la A uno en San Sebastián de los Reyes en la dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares en la IV en el acceso a la M treinta y Pinto en la A5 en Campamento Alcorcón y Móstoles y en la seis en Majadahonda y El Plantío en la capital como despierta el tráfico pantallas banderas buenos días

Voz 18 25:19 hola buenos días sin sobresaltos con buenas condiciones meteorológicas sin ninguna novedad dentro del casco urbano predomina todavía la tranquilidad es la M30 el tramo cercano Chamartín el que llama la atención allí si se acumulan no mucho el tráfico sentido nudo de Manoteras

Voz 4 25:34 acostumbrado está tu corazón las emociones de un cambia se sientes esa necesidad viaja al corazón de donde podrás probar las más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores

Voz 8 25:48 ven a BMW en Madrid concesionario filial BMW en las Tablas el corazón de BMW

Voz 27 25:54 mi propósito para el nuevo año es hacer más deporte y comer más sano y con los supermercados de la sirena es muy fácil filete de merluza sin bolsa quinientos cuarenta gramos por sólo dos noventa y nueve La Serena sencillamente a mi manera

Voz 0027 26:08 la agencia negociadora del alquiler

Voz 28 26:11 ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler Telephone o gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 29 26:41 estoy muy contento con mis zapatillas de tenis Edición Limitada Consuelo exterior para todo tipo de superficies ya solo me falta apuntarme a tenis reconoce

Voz 30 26:50 han traído lo que querías llevarte un mini por cien euros al mes en XXXV cuotas en sensata cinco mil novecientos doce con veintiocho euros cuota final ocho mil seiscientos cuarenta y siete con cincuenta y uno euros seis con cincuenta yo sólo en enero financiando con BMW

Voz 8 27:02 informa te en concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 4 27:07 quinta de Chaikovski y el Concierto para piano número cuatro de Beethoven con Helene grabó y la Orquesta Filarmonía de martes dieciséis de enero a las siete y media en el Auditorio Nacional entradas en taquilla y la Filarmónica punto es

Voz 31 27:25 con el otoño ha sido cálido y apenas ha llovido el consumo de agua el último año ha aumentado más de un cinco por ciento mientras tanto nuestras reservas de agua siguen bajando por eso ahora más que nunca es tiempo de ahorrar la lluvia es muy suya el ahorro es muy nuestro Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 16 27:46 vamos ya con la previsión de ofertas de ahorro más para hoy en ahorrará

Voz 32 27:50 has se esperan grandes ofertas como la que nos traen las dos mil unidades de solomillo de año por piezas por sólo diecinueve con noventa euros el kilo sólo dos mil unidades esto ha sido todo recuerda que con ahorro más cosas

Voz 16 28:04 de de paz justa siete

Voz 1276 28:06 de ocho cambios en el Ayuntamiento de Madrid la alcaldesa Manuela Carmena va a firmar mañana viernes el decreto tras la anunciada reorganización por la negativa de Carlos Sánchez Mato ex concejal de Hacienda acatar el plan de ajuste impuesto por el ministro Montoro el exconcejal se queda con latina con este distrito Hoy Esther Gómez va subir Chamberí Felipe Serrano

Voz 0978 28:23 intercambio de papeles en Ahora Madrid con el que Manuela Carmena da por cerrada la crisis interna el propio Sánchez Mato sustituido por García Castaño como responsable de Economía y Hacienda pasará a encargarse del distrito de Latina además de conservar la junta municipal de Vicálvaro Esther Gómez Morante edil de Latina y Carabanchel deja latina para culparse de Chamberí en manos hasta ahora de Jorge García Castaño que seguirá al frente de la junta de Centro además de ocuparse de las cuentas municipales con este cambio de carteras la alcaldesa da por superada la brecha abierta en su gobierno tras la salida del díscolo Sánchez Mato de la Junta de Gobierno horas después de su destitución el pleno municipal aprobó el polémico plan de ajuste con los votos a favor de catorce ediles de Ahora Madrid y el PP el rechazo del PSOE Ciudadanos y la ausencia de seis ediles del equipo de la propia

Voz 1276 29:16 Carmena Renfe niega rotundamente que ya una falta de seguridad en los Cercanías de Madrid como ha denunciado el PSOE su secretario general en Madrid José Manuel Franco

Voz 0027 29:25 ahora mismo los trenes de la Comunidad de Madrid los Cercanías los trenes de cercanías que circulan por la Comunidad de Madrid no ofrecen las garantías adecuadas para que los ciudadanos puedan sentirse seguros cuando utilizan el transporte

Voz 1275 29:38 el PSOE exige una inyección de ciento veinte millones para este año en Fomento Renfe asegura en un comunicado que es consciente de que en las últimas semanas de dos mil diecisiete Se ha producido un aumento de incidencias en zonas estratégicas como Atocha Nuevos Ministerios y pide disculpas

Voz 0027 29:51 los usuarios tres grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1727 30:01 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 0027 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:15 hubo mucho viento en el norte comienza este jueves once de enero toda la costa cantábrica y gallega amanecen en alerta naranja por fenómenos costeros y en Asturias el gobierno niega que el preso al que se dio por muerto y que en realidad estaba vivo llegar a estar dentro de una cámara frigorífica del Instituto Anatómico Forense niega también que despertara sobre la mesa de las autopsias el caso es que ahora está grave en la UCI Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 30:41 buenos días Instituciones Penitenciarias mantiene abierta una investigación pero el Gobierno asturiano a través del consejero de la Presidencia Guillermo Martínez ya ha puntualizado algunas de las informaciones transmitidas por la familia del Press eso en ningún momento el cuerpo por lo tanto fue trasladado depende del Instituto quedando en el área de recepción donde se le reanimó por los servicios sanitarios no fue introducido ninguna cámara frigorífica ni pasó a la sala de autopsias ni de retiró la ropa que portaba excepto la necesaria en el momento de la reanimación sobre lo que no hay duda es que tú los médicos certificaron su muerte en la cárcel cuando fue hallado el día seis sin constantes vitales en su celda supo

Voz 0027 31:16 el cadáver fue trasladado a Oviedo al Instituto de mérito

Voz 0174 31:19 en alegal en una bolsa y sus ronquidos antes de la autopsia ya en el Instituto de Medicina Legal pusieron de manifiesto el error

Voz 1727 31:25 pero hay muchos detalles que sorprenden en esta historia que afecta a alguien que está no hay que olvidarlo bajo custodia del estado sorprende y mucho por ejemplo la analítica de este hombre que confirma Ángel que había cocaína heroína hachís metadona y barbitúricos estando la cárcel

Voz 0174 31:40 pues parece un cóctel difícilmente creíble lo cierto es que a la familia le atribuye intentos también de suicidio ahora está en la UVI del Hospital Universitario Central de Asturias ha donde ha tenido que volver tras sufrir ayer un empeoramiento y es que las analíticas que le fueron practicadas han detectado efectivamente cocaína heroína hachís barbitúricos y metadona todas sustancias a las que hay que suponer que tuvo acceso en la cárcel algo que también está a la espera de alguna explicación

Voz 1727 32:06 y quién es este preso cuentan su historia

Voz 0174 32:08 Pablo Montoya Jiménez tiene veintinueve años es lo que podríamos definir de forma coloquial como un delincuente de poca monta pertenece a una familia marginal dedicada a la chatarra cumple una condena de tres años y medio

Voz 0027 32:21 robo de cobre ir quedaban seis meses

Voz 0174 32:24 por cumplir gracias Ángel Buendía buen día Pepa

Voz 1727 32:28 ahora escuchen al alcalde de Pedrera la localidad sevillana en la que se están produciendo enfrentamientos con la comunidad rumana que dejan ya siete detenidos

Voz 33 32:38 de qué

Voz 0027 32:41 sí

Voz 33 32:42 Trilla le digo a ella pero yo lo vi yo yo era bien

Voz 1727 32:59 me gustaría ver a gente fusilada pero qué hago yo decía el alcalde después de

Voz 1257 33:04 como escuchaban al principio señalar que al que se salta la ley se aplique la ley bueno el alcalde que es de Izquierda Unida dice que estas palabras eran en tono irónico pero el PSOE exige su dimisión Radio Sevilla Elena Carazo si para la secretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez Antonio Nogales no puede seguir ni un minuto más en el cargo tras unas declaraciones que califica de irresponsables e incendiarias que agravan el clima de convivencia del pueblo impide a Izquierda Unida que deje claro que condene reprueba las palabras del regidor

Voz 34 33:32 en la localidad de Pedrera estaba viviendo un momento de convulsión social en el que su alcalde debería estar haciendo un llamamiento a la calma en unas declaraciones absolutamente incendiarias radicales y que llaman a la violencia así que exigimos su gente su inmediata dimisión

Voz 1257 33:46 a una petición de dimisión al aquellas han sumado los populares de Sevilla el alcalde Pedrera a través de su página de Facebook acusa a los socialistas de Pedrera de provocaría apoyar los actos xenófobos y racistas que se produjeron el pasado fin de semana critica Verónica Pérez de tratar de sacar tajada política de la situación y asegura que la Asamblea con esa palabra sólo trataba de poner en contradicción los intentos de algunos vecinos de tomarse la justicia por su mano

Voz 1727 34:09 en todo esto en el día en el que el CIE temporal como denominó Zoido a la cárcel de Archidona amanece vacío ayer fueron trasladados los últimos inmigrantes cincuenta y dos días después de su ingreso trece días después de que uno de ellos apareciera en su celda ahorcado la oposición celebra el cierre el vaciamiento pero exige que se depuren responsabilidades ser Málaga Tere

Voz 19 34:31 que la cárcel este queda vacía y a partir de hoy se prepara para entrar en funcionamiento como penal dentro de un par de misterio la mayoría de los internos unos quinientos setenta y dos han sido deportados al resto ha sido trasladado a otro si de España o ha quedado libre por haber solicitado asilo o por ser menor de edad el uso de la prisión como centro de internamiento temporal ha sido ampliamente cuestionado ONGs partidos políticos e incluso las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen esperando explicaciones del Gobierno y todo

Voz 1727 34:56 la oposición también exige que deje su cargo el consejero de Bienestar Social de Melilla el popular Daniel da que se negó a recibir a los padres de los dos menores extranjeros fallecidos en dos centros de acogida de la ciudad que hubieran venido antes no recoger el cadáver dijo literalmente quién es responsable de los menores tutelados y lejos de matizar el consejero compartió en redes sociales la imagen del periódico en el que hizo esas declaraciones Radio Melilla Toñi Ramos

Voz 35 35:25 tanto ciudadanos lo han como Coalición por Melilla o el Partido Socialista han pedido la dimisión o el cese inmediato de Daniel Ventura tras esas declaraciones según Ciudadanos un representante político no debería a reírse del dolor de unos padres que acaban de perder a su hijo y señala que Ventura tiene la responsabilidad política de dar explicaciones sobre estos sucesos

Voz 1727 35:46 si la sequía que sufre Cantabria ha reabierto uno de los casos más oscuros de la crónica negra española de los años noventa el bajo nivel de las aguas del pantano del Ebro ha dejado al descubierto una mandíbula que podría pertenecer ah Virginia Guerrero a Manuela Torres las dos amigas de trece y catorce años que desaparecieron hace veinticinco veinticinco años cuando iban a las fiestas de Reinosa Radio Santander Fermín Mier

Voz 0027 36:12 el caso se reactiva porque las pruebas forenses confirman que se trata de una mandíbula perteneciente a una adolescente de entre trece y dieciséis años de una persona que habría fallecido hace aproximadamente un cuarto de siglo los restos fueron localizados en octubre durante todo este tiempo los forenses han estado realizando las pruebas necesarias para adaptarlos con la información que han conseguido ahora se están haciendo análisis de ADN que en principio no se conocerán hasta la semana que viene mientras tanto la Guardia Civil guarda silencio se imponen

Voz 0978 36:39 la cautela sobre la posible relación entre esta

Voz 0027 36:42 mandíbula y las dos menores desaparecidas la investigación de este caso apenas ha conseguido avances en veinticinco años no se han conseguido pistas ni indicios claros de que pudo pasarles a Virginia Manuela cuando regresaban de las fiestas de Reinosa hasta su casa en Aguilar

Voz 1727 36:57 campo lo último que se supo de ellas es que

Voz 0027 37:00 las vieron haciendo auto stop

Voz 1727 37:03 una escultura hecha con huesos humanos esa RTE esta es la pregunta Ésta es la polémica que está suscitando una obra de la artista Teresa Correa que se exponen Las Palmas de Gran Canaria en las culturas se disponen los restos óseos para reflejar lo que quedará de nosotros cuando hayamos muerto Ser Las Palmas Agustín Padrón

Voz 36 37:22 los huesos apilados en forma de cilindro pretenden según su autora de expresar otro espacio más allá de la materialidad y hablar de la finitu pero también de la inmortalidad asegura que los restos proceden del Museo Canario Joe Madrigal descatalogado sin valor científico desde el propio museo indican que no son restos prehispánicos y que no se sabe dónde llegaron en la década de los cuarenta del siglo pasado la institución algunos arqueólogos sin embargo dudan de esa de ese origen y piden respeto para unos restos que son humanos independientemente de donde vengan

Voz 1727 37:52 parte del dinero nos detenemos ahora en forma de bitcoins por en Tarragona se ha cerrado la primera operación inmobiliaria conocida en España por lo menos y hecha exclusivamente con la cripta moneda un hombre se ha comprado un ático valorado en más de medio millón de euros por cuarenta bitcoins ser Tarragona Jordi Cartagena

Voz 37 38:09 el hombre comprado el piso un ático en la céntrica plaza Imperial Tarraco por quinientos cincuenta mil euros que al cambio son unos trece mil setecientos euros el VIP Coín Gerard Platero director de la inmobiliaria donde se produjo la transacción cuenta como un inversor se interesó por comprar el piso menos son vino en las comentó que compró el bitcoins cuando estaba tres mil euros dado que el valor ha ido subiendo unos hizo una oferta del piso que le enseñamos en esta moneda ir vendedor no ha tenido ningún problema en aceptar

Voz 0027 38:38 dicen que no saben si se van a producir más casos como éste pero lo que sí que está claro es que el bitcoins está subiendo como la espuma y es que en un año el cambia pasado de poco menos de mil euros el bitcoins a catorce mil

Voz 1727 38:49 ah

Voz 13 38:51 canta Sabina con menos dos González era un santo por lo civil Fonda Andy con un ojo a la torera tan rojo tan doy tan Gandhi

Voz 1727 39:10 que canta Sabina al que era su amigo el poeta Ángel González del que mañana se cumplen diez años de su muerte lo van a recordar el propio Sabina y otros amigos como García Montero Caballero Bonald Miguel Ríos o Pedro Guerra leyendo cantando parte de su obra en la sala Galileo de Madrid Raquel García

Voz 0027 39:27 a la hora que yo me llame Ángel González para que mi ser pese sobresueldos fue necesario un ancho espacio que un largo tiempo

Voz 18 39:39 hombres de que una lección de humanidad y sencillez la demostración de que se puede ser un gran poeta y no mirar a nadie por encima del hombro así es como le describe el escritor Benjamín Prado uno de los amigos que esta noche le recordarán leyendo sus poemas

Voz 38 39:52 los no no no

Voz 18 39:55 el valor de la amistad que tan importante fue para el poeta hay para todos los escritores que formaron parte de su generación la del cincuenta como nos contó aquí en La Ser en una entrevista con Juan Cruz a finales de los años noventa del antifranquismo nos unió mucho

Voz 39 40:08 ahí sí son muy solidarios muy amigos muy respetuosas con las obras mutuas muy admite eh teníamos un sentir de la admiración por la que hacíamos por lo que hacían los demás que yo creo que bueno que es muy positivo y muy agradable e ir en efecto fue una generación muy marcada por la amistad

Voz 18 40:27 en el sentido del humor y por la ironía por los grandes temas sociales fuente de inspiración para poetas y músicos Príncipe de Asturias de las Letras académico de aspecto en ocasiones serio como el reconocía o bohemio según se mirara aunque a él no le gustaría hacerlo un apasionado

Voz 1727 40:44 la música que escribía por necesidad

Voz 18 40:46 por pedantería sin esa necesidad decía Ángel González no tendría sentido para el que lee poesía

Voz 0027 40:55 porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y no el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y ahora un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad de muchos productos de primeras marcas

Voz 15 41:06 como la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Carbonell comprando dos la segunda unidad sale a uno con noventa y cinco euros Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 40 41:17 qué cojones está pasando con estas putas fallas Mildred la policía está mucho ocupando el torturando a negros como para resolver un crimen de Miguel duro de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor guión esta vez chocan aquí hasta tres anuncios en las afueras doce de enero en Fibes

Voz 1727 41:35 son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 0027 41:38 Volkswagen y el deporte es hoy por hoy valen para las personas

Voz 1727 41:47 el Real Madrid sigue sin convencer todo lo contrario que el Barça Sampe que esta noche buscará pasar a la siguiente ronda de Copa con permiso claro del Celta

Voz 1161 41:54 pasaron en los blancos pese a no superara en el Bernabéu en segunda división como el Numancia empate a dos Alavés y Leganés están clasificados ya para el sorteo de mañana donde esperan a los tres que van a pasar esta noche en cuanto a lo sucedido en la ida la eliminatoria más equilibrada es la del Celta bar el Barça Celta que va a cerrar esta ronda de octavos desde las nueve y media de la noche en el Camp Nou novedades Adriá Albets buenos días

Voz 0017 42:11 buenos días el Barça quiere estar en el sorteo de cuartos de Copa Valverde tiene claro que la elimina

Voz 0027 42:17 Soria contra el Celta no está ni mucho menos cerrada

Voz 0017 42:19 hay por eso espera que hoy aparque las rotaciones y apueste el técnico azulgrana por su mejor once en Balaídos descansaron futbolistas como Leo Messi Luis Suárez y Andrés Iniesta pero hoy se espera que el Barça salga casi con todo para enfrentarse a un Celta que ya consiguió puntuar en el Camp Nou en partido de Liga Valverde deberá descartar a uno de sus futbolistas de los diecinueve que ha convocado la sorpresa es la ausencia de Denis Suárez en la lista de convocados tampoco están los cuatro que están negociando su salida con el club Arda Turan Rafinha Deulofeu y Aleix Vidal además de los tres lesionados que son Coutinho Umtiti Paco Alcácer en cambio Ernesto Valverde sigue contando con a leña y Arnáiz los dos

Voz 1275 42:57 Sabanés que hoy pueden tener minutos en el Camp Nou

Voz 1161 43:00 volver de va a tener más donde elegir desde mañana con la llegada del defensa colombiano Jerry mina cubrirá la marcha de Mascherano y es nuevo Hort del Barça según confirmó anoche a última hora el Palmeiras por algo más de doce millones de euros el jugador viaja hoy para ser presentado mañana en cuanto al Celta no se siente inferior después de haber punto de Liga en el Camp Nou como recordaba diría y tras haber empatado en este inicio de dos mil dieciocho con Real Madrid y el propio Barça en la ida de la Copa va a dar entrada en el once a la voz que Sergi Gómez en un partido que arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández antes desde las siete y media los otros dos en el Sánchez Pizjuan Sevilla Cádiz muy favorable a los de Montella tras el cero dos de la ida en el Carranza dicen tiene a toda la plantilla a su disposición salvo a los lesionados de larga duración Carriço y pareja en los gaditanos Álvaro Cervera rara hará rotaciones con el foco puesto en su lucha por ascender en la Liga lo arbitrará el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea ya mismo ahora en Valencia Levante Espanyol eliminatoria favorable a los valencianos vencían uno dos en Barcelona Muñiz no boda poder contar con Martí voten y hará rotaciones en el Espanyol no estarán Duarte Piatti Victor Sánchez arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano de clasificado el Real Madrid pero sin brillantez con uno debo empate en el Bernabéu en este caso a dos con el humano se ha clasificado también el Alavés y Leganés primera vez en la historia que los madrileños alcanzarán los cuartos de Copa pese a caer dos uno en Villarreal mañana sorteo de ronda de cuartos en la sede de la Federación en Las Rozas desde las doce y media de la mañana en el Dakar Carlos II en coches a treinta minutos de Peterhansel Barreda cuarto en motos a siete minutos deban beber en Hoy se disputa la sexta etapa Arequipa la paz setecientos

Voz 0027 44:22 cincuenta y ocho kilómetros estas en esos

Voz 41 44:24 sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba tu tío con eso de que la aclares jugar con el falso nueve pero tú ya tienes ese poder el poder de poder decir

Voz 0017 44:37 yo no voy tirando que quedado

Voz 41 44:39 el poder sólo te lo da el nuevo polo

Voz 8 44:42 el poderes de vivir tu vida

Voz 42 44:46 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 0393 44:57 buenos días el Ministerio de Educación ha hecho públicas las condiciones para solicitar doce becas para

Voz 0127 45:01 estudiar un máster en universidades de Estados Unidos durante el próximo curso podrán presentarse todas las personas que hayan terminado después del uno de enero de dos mil catorce sus estudios de Grado Licenciado Arquitecto Ingeniero o equivalente las ayudas son de dos mil doscientos veinte euros al mes para alojamiento manutención y también se financia los gastos de matrícula tasas académicas

Voz 1910 45:22 hasta veinte mil euros los interesados deben enviar las solicitudes a través de la web del Ministerio de Educación desde el próximo dieciséis de enero hasta el cinco de febrero

Voz 42 45:31 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 8 45:37 cada viernes asistimos al milagro de una nueva

Voz 43 45:40 en la tele o humo multimillonarios habitat son los parajes cálidos y paradisiaco aunque sean avistado algunos ejemplares en lujosas residencias al que sin duda una especie

Voz 4 45:52 en días de expansión cada viernes Putin hacer un millonario con el Cuponazo de la ONCE un premio de nueve millones de euros o quince con el Cuponazo XXL con el Cuponazo de la ONCE tienes toda la vida por delante

Voz 44 46:08 el ojo izquierdo en Hoy por hoy

Voz 0027 46:12 se espera más mucho más dice alojó

Voz 1100 46:15 buenos días Pepa hay alguien en la sala que se vaya a oponer a que la opulenta banca suelte millones para pagar la mensualidad de los quebradizo pensionistas no claro pero la pregunta es incorrecta hagamos mejor esta otra un impuesto a la banca con el que se podrán ingresar entre mil y tres mil millones es la solución para la gravísima

Voz 1727 46:35 la crisis del sistema de pensiones que son

Voz 1100 46:37 este año que ahora comienza acumulará una deuda cercana a los veinte mil millones de un partido como el PSOE consolidado con capacidad demostrada para gobernar y lograr un superávit setenta mil millones como se consiguió en tiempos de Zapatero con centenares de expertos en su dirección

Voz 1910 46:55 qué esperan una propuesta completa

Voz 1100 46:58 definitiva a Bassas en su contenido llamaba a hacerse con el voto de quiénes en la solidaridad no tendrían que ser capaces los socialistas de Armero un edificio sólido en su teoría además de ilusionante en su formulación con estas medidas que proponemos deberían decirlo la ciudadanía vamos a solucionar el desastre que ha creado esta inepto a derecha que nos gobierna estamos mal porque tenemos sin esos miserables por cotizaciones miserables consecuencias de su fue una esta reforma laboral solución vía impuestos quizá pero olviden el populismo unos pellizcos ahora banqueros que al final como siempre lo recuperaran es mando unos con más comisiones

Voz 9 47:43 levanten el vuelo hagan el favor el ojo izquierdo

Voz 13 47:52 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno es que diariodehoyporhoy del once de enero del año dos mil dieciocho escribe Chema Pizarro escribe