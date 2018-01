Hoy por Hoy (11/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 buenos días si en el Congreso de los Diputados de España se pueden admitir errores y asumir responsabilidades no hay ninguna fuerza sobrenatural que lo impida lo hizo ayer Pedro Solbes el vicepresidente del Gobierno socialista sobre la crisis financiera y económica en España Un yo asumo

Voz 2 00:34 todavía tengo porque fui responsable de haber cogido un digamos iba acelerando que me generó un poco más que empezamos tuvo un poquito al final del periodo pero que mantengamos la tiempo

Voz 1727 00:49 lo hizo uno de los tres padres vivos de la Constitución Miquel Roca sobre el diseño de la Carta Magna y las funciones del Senado

Voz 3 00:57 es donde más nos equivocamos que es en el Senado no teníamos experiencia de estrenado teníamos una cierta prisa por terminar

Voz 1727 01:08 no estuvimos muy brillante claro que nunca se han pasado cuarenta años y en el otro diez por Ken caliente aquí no asume errores nadie el Gobierno no nunca jamás lo contamos cada día pero es que la oposición tampoco nos espera de ciudadanos encaramado ahora la ola de las encuestas y que pretende seguir creciendo apoyando gobiernos del PP y del PSOE aquí haya pero sin mancharse las manos con la gestión ni lo ha hecho en profundidad en público al menos el PSOE con un crecimiento mínimo irrelevante en Cataluña del PSC Milá hace Podemos que por no hacer no Cindy comparecencias públicas de su líder Pablo Iglesias desde antes del veintiuno de diciembre y su número dos señala la prensa como responsable de que sus mensajes Ali ya ir a nuestros hijos a contarnos a la tumba las explicaciones de los protagonistas del dos mil diecisiete

Voz 1375 02:01 Pepa Bueno

en la SER

Voz 1727 02:17 es jueves es once de enero y acabamos de conocer el informe preliminar de la autopsia de Diana que los forenses confirman que fue estrangulada pero no atropellada como dice el chicle Radio Galicia Xaime López unos días

Voz 0846 02:29 dos días se descarta en un atropello no hay signos de lesiones violentas como las que provocaría el impacto de un vehículo sobre el cuerpo de la joven pero si hay indicios claros de criminalidad Diana Care murió estrangulada las partes estudian ya el contenido de la autopsia un informe decisivo para el caso aunque es posible que no ayude a despejar todas las incógnitas si hubo agresión sexual externamente parece que se descarta serán pruebas complementarias en Madrid donde se encuentra el cuerpo de Diana que fue entregado a su familia hoy será el funeral sus padres piden respeto para poder despedir a su hija en la más estricta intimidad

Voz 1727 03:03 en Cataluña Esquerra avisa de que no actuará fuera de la ley para investir lo Aimar Bretos

Voz 0027 03:09 el partido de Llongueras ha perdido a sus abogados y a los letrados del Parlament que analicen si cabe o no en la ley una hipotética investidura de moralista

Voz 1727 03:16 ni desde la cárcel Junqueras argumenta que si uno es diputado tiene la obligación de estar presente en el partido

Voz 4 03:22 mentira dice por escrito ante el juez como argumento para qué

Voz 0027 03:24 que permita acudir a la Cámara dicen internamente Junquera Xosé imputados tienen que asistir a los debates y votaciones en el pleno porque son insustituibles hoy por cierto declaran for hilos Jordi San Supremo dentro de Reino

Voz 1727 03:35 en el sur de Europa pide Bruselas más dinero para hacer frente a la inmigración

Voz 0027 03:39 esa reivindicación de Italia Grecia Portugal y Malta le puso voz anoche Rajoy desde Roma

Voz 3 03:43 la Unión Europea debe ayudar más al control de las fronteras porque estamos en un territorio donde no se puede dejar a los Estados nacionales en solitario porque son temas

Voz 1727 03:57 muy complejos de enorme dificulta el control de las fronteras dice el presidente el Gobierno vacía de inmigrantes la cárcel de Archidona justo antes de la visita de los parlamentarios de Podemos

Voz 0027 04:07 hoy se encontrarán un centro vacío durante los dos meses que el centro sea usado como CIE se ha suicidado uno de los internos y se ha expulsado a varios metros

el PSOE andaluz piden la renuncia del alcalde de Pedrera en la provincia de Sevilla el pueblo en el que se ha disparado la tensión con la comunidad rumana

Voz 0027 04:23 Antonio Nogales e Izquierda Unida llegó a decir ante varios vecinos enfurecidos que hay que respetar a los tribunales a pesar de que él también quiere ver gente fusilada estos líos

Voz 3 04:31 tras el hombre

Voz 5 04:35 pues

Voz 6 04:38 yo veo que lo digo era eso bulla

Voz 0027 04:50 Gales que también es diputado regional dice que intentaba ser irónico

Voz 1727 04:56 y tras el colapso de la AP seis la gestión posterior la DGT plantea cambiar la ley para obligar a todos los conductores a llevar en el coche un equipamiento anti nevada

Voz 0027 05:06 pero no concreta en qué consistirá ese equipamiento al tiene de momento a través de Twitter la DGT sí recomienda a los conductores que incorporen un kit con dieciocho objetos distintos una pala una radio una caja de herramientas y hasta enganches para Ramos

Voz 1727 05:18 empeora la salud del preso al que dieron por muerto

Voz 0027 05:21 pesado en la UCI del Gobierno de Asturias niega la versión de la familia de sostiene que el preso despertó sobre la mesa de autopsias y que lo habían metido antes en la cámara frigorífica en la analítica de esta persona bajo control de Instituciones Penitenciarias se ha encontrado cocaína heroína hachís metadona iba que tuit

Voz 1727 05:37 España ya es el segundo país del mundo

Voz 0027 05:40 más turistas extranjeros recibió por delante de Estados Unidos sólo Francia supera la cifra de llegadas a España que en dos mil diez de dos mil diecisiete se disparó hasta los ochenta y dos millones de personas casi un nueve por ciento más que el año pasado la comunidad con más turistas extranjeros Cataluña

Voz 1727 05:56 va a seguir haciendo mucho frío hoy en casi toda España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:01 buenos días sobre todo porque el viento para ganar protagonismo han subido un poco las mínimas en el interior vuelve pero no son heladas muy contundentes y las máximas también subirán un poco pero como decíamos en el cual el viento de poniente en prácticamente toda la Península y Baleares norte porción pero el Cantábrico la sensación incluso puede ser de más frío y viento del norte supone acumulación de nubes en la vertiente norte del Pirineo con nevadas chubascos que afectarán todo el Cantábrico desde el norte de Galicia hasta el País Vasco durante la tarde entrarán al interior alcanzando la Rioja y Navarra cuidado porque la cota de nieve aquí estará alrededor de los setecientos metros

Voz 7 06:36 claro

Voz 1727 06:39 y sobre el Real Madrid que no termina de arrancar esta temporada Manu buenos días

Voz 1375 06:43 buenos días Pepa pues el Madrid sigue sin carburar si alguien esperaba un efecto revulsivo tras las palabras de Zidane y tras la reunión en Valdebebas de momento tendrá que esperar porque ayer fue más de lo mismo sacaron adelante la eliminatoria pero viendo cómo salía el público del Bernabéu y escuchando a los jugadores al propio entrenador el ambiente parecía más el propio de una derrota o una eliminación que de una clasificación el caso es que el Madrid estará en el bombo de cuartos del próximo viernes pero no pudo pasar del empate a dos otra vez en su estadio ante un soberbio Numancia que estuvo a punto de dar la campanada hay sacar la victoria del estadio madridista que nadie dude de este equipo que nadie dude que cuando llegue la hora de la verdad volverá a ser un equipo Pelé por los títulos en los que pueda pelear con la Liga ya imposible el Madrid contra el PSD dentro de un mes seguro quedará otra imagen veremos quién le toca en el sorteo de Copa de este viernes de mañana porque tal vez un enfrentamiento con el Barça o con el Atlético pueda servir como estímulo a los de Zidane llaga que cambien definitivamente el chip de la temporada pero lo cierto es que a día de hoy la charla de Zidane no parece haber surtido el efecto esperado el paciente sigue enfermo no parece responder al tratamiento del doctor ciudad habrá que esperar hasta

Voz 9 08:39 L

Siria hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 10 09:00 todo es falso salvo alguna cosa que alguna cosa no es alza la cerámica de Talavera

Voz 11 09:07 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo humor lo mejor en el tramo de dieciocho mil a no sé qué tramo pero mejor si bajamos lo mejor sobre a lo mejor se caigan

Pepa Bueno

Voz 1727 12:18 las ocho doce las siete y doce en Canarias la presión política obligado a los ministros del Interior y de Fomento Zoido De la Serna a acelerar su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones por el colapso de la AP seis y las demás carreteras en la que más de cuatro mil coches quedaron atrapados el fin de semana a principios de semana de esta en la que estamos registraron una petición para acudir al Parlamento pero Aimar no pidieron hacerlo de forma urgente ahora así

Voz 21 12:42 eso implicaba que como enero es un mes inhábil esas comparecencia ese podían retrasar hasta febrero incluso después de que la oposición dijera que era un escándalo esperar un mes para escuchar lo que tengan que decir los ministros finalmente ayer ya a última hora de la Serna sí pidieron comparecer de forma urgente así que la semana que viene a más tardar la siguiente ambos darán explicaciones en comisión otra cosa es que esas explicaciones satisfagan a la oposición

Voz 0259 13:02 no a la opinión pública porque todos vimos ayer de nuevo

Voz 1727 13:06 como el director general de Tráfico repartía

Voz 0259 13:08 contabilidades por el colapso sin atribuirse ninguna Mariola los buenos días buenos días Pepa después de echarnos la culpa del caos ahora el director de la DGT pone deberes a los conductores obligarnos a circular en el coche con equipamiento antiniebla cuando haya previsión de nevadas es la medida que quiere introducir en la nueva ley de tráfico además de las cadenas la deje ya está recomendando ahora un kit con dieciocho artículos como una Apala una Slim de remolque manta gorro guantes linterna botiquín un silbato o barritas energéticas cuatro días después del desastre Ésta es una de las conclusiones de la reunión de Gregorio Serrano con el Comité de Seguridad Vial la otra fue volver a responsabilizar a la concesionaria de la autopista del colapso porque considera que su actuación fue negligente y con graves defectos de precio cimiento y comunicación no hubo comparecencia del director ya en una nota de prensa Tráfico pide disculpas a los conductores que se quedaron atrapados por los fallos dice que se pudieron cometer la DGT no asumen y concreta ninguno como suyo más allá de anunciar que van a mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos

Voz 1727 14:13 puede parecer un asunto menor y ya superado pero no lo será si tiene consecuencias para todos los conductores lo que ha sido un problema de gestión lo explicaban claramente como tantas veces los oyentes de la SER esta mañana

Voz 22 14:25 ahí HR en su cancha y Nevada erudita is que la mayoría de España lleva tres días al año lo que tenían que hacer es estar atento de sus responsabilidades es una

Voz 23 14:39 manera de difuminar la responsabilidad de un alto cargo perjudicando a todos los ciudadanos teniendo que comprar unas cadenas para el coche ya que yo por ejemplo en Mallorca poco están en fin

Voz 1727 14:52 tiene buenos días

Voz 24 14:54 hola qué tal Pepa muy buena voz parlante

Voz 1727 14:56 Dario de ciudadanos bien un poco sorprendida con esta deriva que está teniendo el colapso de la AP seis decían los oyentes de la SER es un problema de gestión que puede tener consecuencias sobre todos los conductores ustedes creen que después de lo que estamos viendo no tanto el episodio que también sino la gestión posterior está el director general de Tráfico en condiciones de seguir al frente de las carreteras españolas

Voz 24 15:17 bueno como el tuyo en al bicho y los oyentes es un auténtico desastre nada la gestión de la Dirección General de Tráfico en este en este suceso es lamentable no sólo la gestión sino también las explicaciones no porque aquí que distinguir varias cosas una cosa es la gestión de la crisis es decir una vez que se ha producido esa crisis que no se ha producido porque nosotros creemos que es una falta de previsión y por tanto lo que entendemos el es que lo que ha fallado también es la previsión es decir es no la extinción del fuego sino en este caso la prevención de que ese fuego no llegó a producirse PES donde hay que asumir y buscar las responsabilidades en primer lugar el resto más que cortinas de un artificio como este famoso que que quieren hacernos ahora llevar a todos los conductores en un país en el que efectivamente tenía tres veces al año y en algunos sitios muy concretos no

Voz 25 16:10 eh hubiera Suárez que sí que a su juicio que ese diagnóstico que acaba de hacer qué consecuencias debe tener

Voz 24 16:17 bueno de nosotros lo que hemos dicho es que vamos a escuchar creemos que debemos de escuchar primero al director general de Tráfico se observa no tiene que venir muy comparecer en el Congreso nosotros así lo hemos pedido lo hemos solicitado también otros grupos me consta que también lo han pedido de momento estamos hablando osado hemos oído como que que que en fin comparecer de forma voluntaria los ministros no sabemos nada el director general de Tráfico nosotros queremos que comparezca porque creemos que es el primer responsable queremos escuchar qué es lo que tiene que ir probablemente sus explicaciones y son las que está dando públicamente evidentemente no es buena convencer y a partir de ahí tomaremos las medidas oportunas Si diremos las responsabilidades pero creo que prefiere que escuchara en en en sede parlamentaria a los responsables de esta de esta barbarie

Voz 1727 17:02 por elevación el director general de Tráfico depende del ministro del interior ministro que acumula ya algunos graves episodios en sólo tres meses el más grave desde luego el error histórico de las cargas policiales el uno tuve en Cataluña pero también la prisión de Archidona utilizada como centro temporal para inmigrantes ahora este otro este último que comentamos ciudadanos en algún momento se plantea en fin exigir algún tipo de responsabilidad al ministro el interior

Voz 24 17:27 bueno nosotros exigimos responsabilidades y siempre y eso en muchas sesiones de control al Gobierno lo hemos interpelado directamente sobre varios temas y ya dijimos sobre el tema hacia una precisamente lo que nosotros entendíamos que debía hacerse con esa presión Nos alegramos cojín comunica ahora que han evacuado a todas las personas que salgan allí internadas eh nos alegramos de que al final el Gobierno vaya haciendo las cosas que nosotros luego diciendo que tienen que hacer pero no porque la digamos nosotros sino que son de sentido común aún porque es lo que al final la sociedad está reclamando ir en ese sentido de responsabilidades a las exigimos hay que escuchar también al ministro ir cómodamente si las respondo si la respuesta no son efectivas pues exigiremos responsabilidades hay que recordar que que hay muchos mecanismos para para exigir responsabilidades al Gobierno no pero al final Gobierno hoy los ministros los pone presidente Él es el que los mantiene ese que los puede quitar no olvidemos que aquí nadie puede quitar nada a nadie más que él

Voz 25 18:28 el Gobierno si al final bebida

Voz 24 18:31 desde elevación pues también el presidente del Gobierno tiene una responsabilidad importante

Voz 1727 18:34 una última cosa ya que le tengo en antena cómo va el asunto de los presupuestos generales del Estado para el año que viene va a contar el PP conciudadanos sino obliga a la senadora que ustedes les reclaman que deje el escaño

Voz 24 18:47 bueno él nosotros de motos lo que hemos dicho es que mientras esto no se solucione es decir mientras las senadoras y ocupando el puesto de senadora y no entregue su acta de Fenoll exija entrada de es senadora en el Partido Popular en los presupuestos estarán congelados y es verdad que también en el Gobierno no se ha dignado todavía en lo que va de año a dirigirse a nosotros para intentar hacer una negociación presupuestaria pero si lo hicieran la respuesta que le vamos a dar esa hemos dicho ya varias veces Nos parece que el Partido Popular siempre arrastró los pies con todo lo que tiene que ver con la con la corrupción ahora también con la asunción de responsabilidades cuando sus pasan cosas graves como estás que estábamos hablando de la de la AP seis Si lo que hay que hacer es exigirle firme con firmeza al al Partido Popular que cumpla los acuerdos que estaban el pacto de investidura no es otra cosa

Voz 25 19:36 pueden darlo por roto si no lo hace

Voz 24 19:39 bueno lo que vamos a hacer es exigírselo y mientras tanto como hemos dicho nosotros lo que intentaremos es condicionar en este caso una como una un proceso tan importante como es el acuerdo presupuestario y por tanto se verá congelada yo creo que a partir de ahí quinto de explicaciones a partir de ese momento el Partido Popular será la sociedad y el presidente del Gobierno porque estará pensando mal

Voz 26 20:00 en la CIA de senadoras suyo

Voz 24 20:02 cada por casos graves de corrupción que por todos los ciudadanos y que no haya un acuerdo

Voz 25 20:07 Darío donde muchos ciudadanos son ahora muy buenos

Voz 24 20:10 a Gutiérrez y no sabemos sin esos presupuestos

Voz 1727 20:12 si salen adelante irá el el equipamiento el quite por el que le preguntábamos al comienzo

Voz 24 20:17 si la media lanzamiento no lo sé pero la la equiparación salarial entre algodones

Voz 1727 20:21 ya en animales

Voz 24 20:24 ostras de seguridad en este caso de los policías autonómicos y cocina

Voz 25 20:27 habíamos empezado hablando de la nieve yo lo agradezco que haya estado con nosotros buenos días muchísimas gracias Pepa María Seguí muy buenos días muy buenos días usted estuvo al frente de la DGT en la primera legislatura de Rajoy

Voz 1727 20:41 qué opina de la gestión que ha hecho de este episodio que comentamos su sucesor Gregorio Serrano

Voz 26 20:47 bueno es una pregunta difícil de responder con un bien no con un mal no de Teo la oportunidad de hablar con Gregorio para escuchar su versión de los hechos pero lo que está claro es que se ha generado una controversia enorme eh que sólo se agrava cuando poblado por el otro se van añadiendo piezas de información que que lo que hacen es amplificar e una realidad que es que muchos miles de ciudadanos quedaron atrapados en la carretera en un día de operación retorno no

Voz 1727 21:16 no tienen ante unas circunstancias absolutamente

Voz 26 21:19 eh previsibles puesto que tanto el volumen de tráfico como las nevadas se sabían que iban a ocurrir

Voz 1727 21:26 es una pregunta muy concreta porque usted ha sido directora general de de tráfico el día de la operación retorno de Navidad con el anuncio meteorológico de una gran nevada los conductores deben ir equipados eso es evidente pero el director general de Tráfico debe estar en su puesto de trabajo supervisando la operación

Voz 26 21:44 el puesto de trabajo del director es es es es difícil de determinar puesto que afortunadamente la dirección tiene muchos lugares desde donde poder trabajar los centros de gestión están repartidos por toda España y la Casa Milà casamos más

Voz 1727 21:59 a domicilio particular del director general es el sitio para coordinar un día sí Kun anuncio meteorológico así

Voz 26 22:05 en del domicilio particular de director no puedo opinar porque ni sé dónde está ni he estado sí que se que la vivienda oficial de director está equipada con conexiones directas a los propios centros de gestión con lo cual quiere decir que el el donde está el director es quizás menos importante que él con quiénes para qué información está recibiendo y de decisiones están tomando al no

Voz 1727 22:29 si un conductor se quedó atrapado en una autopista a la que le han dejado entrar sin problemas o a la que incluso le han desviado desde la DGT se puede responsabilizar a ese conductor de haber tomado malas decisiones como dijo el señor Serrano

Voz 26 22:45 ha responsabilizado a los conductores en general es siempre un error lo ha sido históricamente hay por desgracia es uno que se que es sí que sea utilizado que se utiliza y que es muy difícil de erradicar eh

Voz 24 22:58 el otras cuestiones culpa

Voz 26 23:00 dar a un conductor que se tiene evidencia que se ha hecho mal no pero pero en general no por supuesto que no culpabilizar conductor insisto es una estrategia muy muy utilizada pero desafortunadamente muy muy mal admite utilizadas muy poco efectiva

Voz 1727 23:17 dos mil diecisiete determinado con el peor dato de muertos en carretera en los últimos cuatro años que cree que está fallando

Voz 26 23:23 pues está fallando que las acciones nuevas eh que se tenían que haber implementado hace tiempo siguen sin implementarse

Voz 1727 23:32 qué política se pusieron en marcha bajo su mandato se han dejado de aplicar

Voz 26 23:37 no es tanto que se hayan dejado aplicado en todo caso no tengo constancia de que alguna o ninguna en concreto sale a aplicar lo lo que no se llegó a aplicar es muchas de las cosas que estaban prácticamente cerradas a hubo en todo caso a punto de ser cerradas desde la aplicación del reglamento de circulación con unas modificaciones sustanciales de velocidades de circulación sobre todo en vías interurbanas de carácter rural y en las zonas urbanas en él las modificaciones necesarias para que la renovación del permiso por puntos fuera más específica para las personas con problemas con el alcohol hay un uso de drogas ilegales y hay muchas medidas que que que se evaluaron que se emitieron que llegamos a producir las estimaciones del número de muertes y heridos graves que se Pitt harían de aplicarse bueno pues están ahí no

Voz 1727 24:37 por porque está ahí porque esta señora es seguir porque porque porque están ahí porque nos han implementado

Voz 26 24:43 pues pues el pues por lo que casi siempre ocurre en todos los países del mundo porque los intereses políticos y económicos eh no actúan realmente sobre el interés prioritario de ellos las semestral Didac impuso erradicarla no cuando cuando se trata de de reformas que modifican el status quo pues pues a veces aparecen fuerzas reaccionarias que impiden esas modifica

Voz 25 25:10 Naciones señor una fuerza la las señales que él me reí este asunto

Voz 26 25:16 drástico en el práctico hay muchas cuerdas reaccionaria no no nos engañemos en España allí insisto en todos los países del mundo no existe Eva viene desarrollándose durante tantas décadas no por tantísimos años pues pues existen unos intereses y esos intereses es es es difícil el moverlos

Voz 1727 25:38 terminamos querría hacerlo con con su reflexión sobre un asunto eh que le afecta directamente y sobre el que esta redacción por ejemplo sí que ha llegado a debatir usted dimitió en verano del año dos mil dieciséis porque se publicó un asunto sobre el que luego un conflicto de intereses sobre el que después la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda dictaminó que no hubo no existió nuevo injerencia no hubo conflicto de intereses el caso se archivó para entonces Se había hablado abundantemente del asunto su carrera política yo no sé si se truncó pero desde luego tuvo un punto y aparte dimitió como ha vivido todo el proceso cómo ha vivido el final de ese proceso

Voz 26 26:20 el final del proceso con con con la paz con la que me me con con la que hablé contigo la última vez no ha y me refería a una concejal sí absolutamente tranquila y por lo tanto cuando este proceso se serlo pues pues pues con Paz eh pero con pena con mucha pena porque obviamente es una situación que a nadie deseo hay que deja en evidencia como aquella frase de Gandhi es sigue siendo tan válida hoy no más allá de la maldad de algunas personas en lo que duele profundamente es la indiferencia de la mayoría de las personas de muchas personas no no hará no te puedo citar las palabras de Gandhi exactamente no esté en su momento el fue patente el que es la era muy difícil el poder seguir trabajando en lo que es mi trabajo a mi trabajo en ese momento que dirigirla dirección en pos de esa seguridad vial mejora en la movilidad de la ciudadanía Issing no podía hacer mi trabajo porque la atención estaba en otros lugares que además eran tan desagradables lugares pues pues pues era indigno el el mantenerme en un puesto que no podía ejercer adecuadamente era indigno

Voz 25 27:40 sí esa fue la decisión pues Afallah

Voz 26 27:42 por ejemplo la que decidió dimitir para para que pudiera yo seguir trabajando e para que otra persona que no estuviera siendo atacada de esa manera pudiera tomar las riendas de acción

Voz 1727 27:54 no es que Losada satisfacción debes de vez en cuando comprobar que dimitir no es un nombre ruso como se suele decir de broma en España también colgarlos la parte que nos toque no la parte que nos toque a los medios de comunicación que abrimos y abrimos informativos con el episodio no tanto con su resolución señora seguí muchas gracias buenos días

Voz 25 28:15 muy buenos días y muchas días por favor

Voz 3 28:21 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cincuenta y tres mil setenta y nueve Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXII hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día el muerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 30:41 las ocho y media hora las siete y media en Canarias de un momento a otro no debe salir de la prisión de Estremera el furgón policial que va a trasladar a Joaquim Forn a los Jordi hasta el Tribunal Supremo

Voz 0259 30:50 el conseller de Interior catalán y los líderes de

Voz 1727 30:53 las plataformas independentistas van a comparecer ante el juez que les mantiene en la cárcel investigados por presunta rebelión sedición y malversación en el Supremo está ya Alberto Pozas buenos días Kuchar Sánchez y for los tres comparece a petición propia y sus abogados van a pedirle a Llarena al juez que los deje en libertad Alberto

Voz 0055 31:12 sí es un objetivo declarar por primera vez sobre el fondo del asunto para conseguir lo que no han conseguido hasta ahora convencer al juez Llarena de quién no promueven la violencia de que pueden quedar en libertad esa es la acusación que pesa sobre ellos en el caso del líder de Omnium Cultural y el ex líder de Asamblea Nacional Catalana los Jordi están acusados de haber impulsado las manifestaciones por ejemplo el veinte de septiembre y el uno de octubre durante el referéndum ilegal de haber promovido e instrumentalizados los altercados violentos con esa foto Pepa de los Jordi subidos encima de un coche destrozado de la Guardia Civil con un megáfono en el caso de forma exconseller conseller de Interior Se le acusa de haber ordenado a los Mossos d'Esquadra que fuesen permisivos con toda esta violencia y también con los preparativos del uno de octubre a pesar de la orden judicial sabemos que no tiene intención Joaquim Forn de renunciar a sus ideas y la independencia pero si volver a explicar al juez que se debe conseguir a través de la Constitución nunca fuera de la Carta Magna su defensa trae incluso impreso el protocolo que siguieron esos días los Mossos d'Esquadra sus defensas pedirán su excarcelación de nuevo aunque el magistrado no tiene por qué decidirá este jueves

Voz 1727 32:05 es por lo tanto después de escuchar a Ford y a los Jordi Llarena tendrá que decidir si los deja en libertad os y los devuelve a prisión como la Sala Segunda del Supremo hizo la semana pasada con yunquera Junquera es que ha presentado un escrito pidiéndole al juez que le deje asistir a las sesiones del Parlament y ese documento tiene hoy una lectura política interesante Aitor Álvarez bon día

Voz 4 32:26 día buenos días porque Puigdemont

Voz 1727 32:28 ser investido estando en Bruselas Junquera es pide que lo dejen en libertad porque esto es literal los diputados tienen que asistir a los debates y votaciones en el pleno porque son insustituibles

Voz 4 32:40 sí de hecho el abogado de Junqueras dice en el escrito literalmente la postulación política de mi demandante demandante no es táctica sino congruente con sus antiguas responsabilidades y su compromiso político público y asegura que sino le acercan a una cárcel catalana y no puede ir a los plenos del Parlament no estará garantizando plenamente sus derechos personales y también evidentemente políticos la defensa de Yunquera reconoce que el encarcelamiento del líder de Esquerra es incompatible con la existencia diaria al Parlament o su participación en comisiones parlamentarias pero ya anuncia que va a ir pidiendo sucesivos permisos para poder herir e personalmente en persona a los plenos y para poder ir a los plenos pide que le acerquen a una cárcel catalana como decíamos preferiblemente a la debería en su no a cuarenta kilómetros de Barcelona la buena noticia para Junqueras es que la Fiscalía no se va a oponer ni acercamiento acercamiento a sus peticiones de ir a varios plenos el escrito añade también que el traslado a Cataluña implicaría garantizar también derechos personales del investigado como son estará a menor distancia de su esposa y sobretodo de su hijo de cinco años look y su hija de dos Joana Pozas

Voz 1727 33:40 Álvarez hasta luego gracias hasta luego y en Cataluña nadie el independentismo ha dado una explicación verosímil de que ayer Junts per Cataluña filtró a primera hora de la mañana un supuesto pacto con Esquerra para investida puso aún queda mentira Esquerra insiste en que ese compromiso no existe qué está pasando ahí dentro Frederic Vincent bon día

Voz 4 33:59 bon día las versiones fueron cambiando durante toda la jornada pero ahora mismo todo apunta que la situación es la siguiente hay acuerdo entre sus por Cataluña ya Esquerra para la composición de la Mesa falta saber nombres pero los dos lados dicen que el pacto de estar esta lo que no está cerrado es el acuerdo por la investidura de pulmón así lo decía Jordi Xuclà que es diputado y ex diputado del

Voz 1727 34:17 de que hay fruto

Voz 3 34:22 cree seguramente porque el acuerdo

Voz 4 34:28 luego que el pacto dicho de otra manera o republicanos y se comprometen a estudiar las opciones cada Puigdemont para ser investido a distancia hacer el discurso telemáticamente por Skype o bien que lo lea otro diputado o diputada en su nombre Esquerra lo consultará a sus servicios jurídicos pero fuentes del partido admiten que estas opciones que esta idea de la investidura distancia no le convence todavía convence menos a la oposición que ayer fue muy dura

Voz 1276 34:51 tener un presidente holograma hombres

Voz 31 34:54 durante por Skype solo haría denigrar más aún la imagen

Voz 25 34:59 este Parlament estas instituciones es Arrimadas decía

Voz 4 35:02 danos PSC PP comunes con matices distintos

Voz 25 35:04 rechazaban también esta investidura distancia

Voz 1727 35:07 el como oyente de momento sólo como oyente asistió ayer el PDK tras la primera sesión de la comisión parlamentaria sobre el modelo territorial los partidos que si participan han dado una gran importancia a ese gesto de la antigua Convergència acudiera a escuchar el diagnóstico de los tres padres de la Constitución que quedan vivos Roca Herrero de Miñón y Pérez Llorca los tres por cierto reivindicaron la vigencia del texto y no se mostraron muy entusiasmados con la idea de una reforma profunda Sastre buenos días

Voz 1071 35:36 pues esta crónica buenos días la podemos hacer con titulares con ideas los titulares Pepa son estos el PSOE impulsa esta comisión incita para empezar a los ponentes de la Constitución de los que viven ninguno el socialista ninguno acaba de ver esa reforma constitucional menos todavía que sea federal como la que era el peso

Voz 0055 35:52 de Herrero de Miñón Gil federalismo

Voz 32 35:54 es un concepto muy polémico es un concepto de eso es que Ortega decía que tienen pico y garras cerró

Voz 1071 36:01 pero propone mutaciones legales en la Constitución pero no una reforma para la que Pérez Llorca cree que no es momento de la que Roca asegura que no hace falta más aún Roca avisó a los independentistas de que la Constitución que firmaron la tienen que acatar que no hay vías fuera de la ley

Voz 32 36:18 en la Constitución cabe lo que cabe lo que no cabe en la Constitución no cabe lo que cabe

Voz 1071 36:24 y luego están las serias que sirvieron para sentar al menos por un momento a la política en el diván el diagnóstico por ejemplo que hacía Pérez Llorca sobre por qué no conviene ahora una reforma

Voz 3 36:34 en España irá hay mucha ahora hay mucha

Voz 1071 36:37 a decía Pérez Llorca mientras Roca hablaba de ingenuidad su propia ingenuidad

Voz 32 36:42 si en el año setenta y siete setenta y ocho nos enfrentamos a todo lo que teníamos que enfrentarnos ahora que tenemos los instrumentos para poder pactar hablar comprender no sé no lo podemos hacer la Constitución tiene que respetarse en su integridad Fer dicho esto déjenme creer que un problema político puede resolverse políticamente déjeme creer que está en general

Voz 1071 37:08 Hierro de Miñón concluyó que el origen de nuestro modelo actual fue caótico pero acabó siendo positivo a lo mejor entonces este caos de Ahora es el Prince

Voz 1727 37:16 yo veo algo a lo mejor veremos gracias este de momento en este caos hoy se cumplen tres semanas de las elecciones catalanas y Podemos sigue sin identificar un motivo de autocrítica por sus resultados que realmente motivo que realmente sea auto no sólo crítica Pablo Echenique

Voz 1375 37:34 es enormemente difícil conseguir esos mensajes llegarán a la ciudadanía esto no es un trabajo que en aquella pena todo de nosotros depende también de de los profesionales de del periodismo Baldoví diga de que tengamos sabido superar esa barrera

Voz 1727 37:56 la barrera de los medios de comunicación Manuel Jabois buenos días

Voz 4 37:59 qué tal Pepa Bourousis mítica

Voz 7 38:02 en la prensa la Krens eh

Voz 4 38:04 pero fíjate podemos siempre ha sido un partido contundente no debe de convicciones y palabras a menudo incluso exageradas cuando no era así al menos sabía dar esa impresión que es de lo que se trata la política hacer creer algo al votante más allá de lo que creas tú de Catalu

Voz 0259 38:20 si algo sagrado por lo tanto ha sido precisamente

Voz 4 38:23 los matices no y el que mejor lo explica es el propio que diciendo que la prensa impuestos su agenda por encima de la agenda que proponía podemos menos mal Pepa que no

Voz 32 38:31 lo que ha dicho legítimamente porque era

Voz 4 38:34 Nos faltaba ya parece la escaleta anuncio de esa agenda Rodes

Voz 1727 38:37 así se habla constantemente aquí en todas partes

Voz 4 38:40 eh yo tengo la sensación de que los periodistas Nos gustaría hablar más de esos problemas reales que afectan a la población no porque lo diga podemos sino porque estará vueltas a estas alturas con conflictos nacionalistas e identitarios es un poco deprimente pero fíjate Podemos es un partido político que aspira a gobernar España yo creo que no puede decir que hay una agenda más importante que la existencia o no de El País que quiere gobernar Podemos quiere ganar unas elecciones con un programa de gobierno para un país que consiste en que pueda votarse para romperlo de esto tiene además un agravante ideológico una de las principales razones para la independencia es la edad económica es decir el vivimos mejor solos porque aportamos más dinero del que se nos está devolviendo si Pablo Echenique está preocupado por la situación de Podemos de preguntarse más allá de lo que es haciendo la prensa desde cuando la izquierda tolera compadre ha o consiente que las comunidades ricas quieran desprenderse de las comunidades pobres no se dedican a combatir esta idea frontalmente que sinceramente la razón creo que es bastante sencilla en este asunto para Podemos es más importante su enemigo político que su propio votante

Voz 1727 39:43 hasta mañana Jabois hasta mañana Un beso y si faltaban emociones en la bancada de Unidos Podemos Alberto Garzón levanta la voz impide que Izquierda Unida tenga mayor peso en la confluencia de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene porque a su entender Podemos está sufriendo un preocupante desgaste y esto es lo literal lo dice Garzón en un informe que va a presentar este sábado ante la dirección de Izquierda Unida y al que ha tenido acceso la Cadena Ser

Voz 0259 40:08 Ruiz buenos días y a su informe Alberto Garzón traza una línea divisoria entre la formación de Pablo Iglesias y la suya al señalar que dentro de la Alianza hay un preocupan de desgaste de Podemos mientras Izquierda Unida se mantiene en términos más estables en la valoración de los votantes pone así en valor la aportación de la coalición a la confluencia a la hora de negociar ya alianzas para las municipales y autonómicas reclama una visibilidad justa de todos los actores en esas listas y le pide a podemos concretar cuanto antes las fórmulas de confluencia en este primer trimestre del año Garzón supedita las alianzas al programa ya criterios de radicalidad democrática zen de candidatos es una velada referencia a las en varias aunque no las citas expresamente el recelo en Izquierda Unida ante posibles de datos por parte de Podemos a la hora de designar cabezas de lista en comunidades y ayuntamientos la coalición someter a sus bases cualquier acuerdo de confluencia el informe incluye también una crítica a la estrategia electoral en Cataluña señala Garzón que el cambio de acento hacia las cuestiones sociales se ha producido tarde echa de menos un relato homogéneo claro ya en positivo en la cuestión territorial

Voz 3 43:05 oye Pepa Bueno ocho cuarenta y tres siete y cuarenta y tres

Voz 1727 43:08 en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio la tensión no baja en Pedrera en la provincia de Sevilla

Voz 0027 43:23 el PSOE pide la dimisión del alcalde de esa localidad en la que en los últimos días han vivido episodios de muchísima tensión incluso de violencia entre algunos vecinos un grupo de personas rumanas todo empezó el fin de semana cuando un accidente leve de tráfico desembocó en enfrentamientos y ahora ha trascendido un vídeo del alcalde de Izquierda Unida diciendo ante un grupo de vecinos enfurecidos que hay que respetar a los tribunales si aunque a él también le gustaría ver a algunas personas fusiladas Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 43:51 buenos días soy una asamblea de vecinos enfurecidos tras los altercados con rumanos residentes en la localidad en el fin de semana y un alcalde que pedía los vecinos calma pero entre sus palabras han trascendido Issam difundido por las redes sociales esta frases

Voz 6 44:03 te lo digo de Woody Allen

Voz 0534 44:16 la secretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez pide la dimisión de Antonio Nogales tras unas palabras que califica de irresponsables e imagen

Voz 35 44:23 varias en la localidad de Pedrera estaba viviendo un momento de convulsión social en el que su alcalde debería estar haciendo un llamamiento a la calma en unas declaraciones absolutamente incendiarias radicales y que llaman a la violencia así que exigimos su gente su inmediata dimisión

Voz 0534 44:37 una petición de dimisión en la que se suma también el Partido Popular el alcalde de Pedrera que ha convocado hoy a la prensa a través de su página de Facebook lamenta que se trate de sacar tajada política de la situación que asegura que la Asamblea sólo trataba de poner en contradicción los intentos de algunos vecinos de tomarse la justicia por su mano

Voz 0027 44:53 empeora la salud del preso al que dieron por muerto en Asturias está ahora mismo en la UCI del Gobierno el Principado insiste en que el hombre no llegó a entrar en la cámara frigorífica como se tienes familia ya a pesar de que el preso estaba teóricamente vigilado bajo control de Instituciones Penitenciarias en su analítica sea encontrado cocaína heroína metadona hachís Ingvar biturbo

Voz 4 45:12 cosa que Fabian buenos días buenos días instituciones

Voz 0174 45:14 incendiarias mantiene abierta una investigación pero el Gobierno asturiano a través del consejero de la Presidencia Guillermo Martínez ya ha desmentido algunos aspectos de la versión de la familia de empresas

Voz 19 45:23 en ningún momento el cuerpo por lo tanto fue trasladado a dependencias del Instituto quedando en el área de recepción donde suele reanimó por los servicios sanitarios no fue introducido ninguna cámara frigorífica ni pasó a la sala autopsias ni se retiró la ropa que portaba excepto la necesaria en el momento de la reanimación sobre lo que no hay duda es

Voz 0174 45:41 que tres médicos certificaron su muerte en la cárcel el pasado día seis el supuesto cadáver fue trasladado a Oviedo al Instituto de Medicina Legal en una bolsa en la que empezó a arrancar antes de la inminente autopsia lo que puso de manifiesto el error ahora está en la UVI del Hospital Universitario Central de Asturias ha tenido que volver tras sufrir ayer un empeoramiento y es que las analíticas que le fueron práctica dadas han detectado cocaína heroína hachís barbitúricos y metadona todas sustancias a las que hay que suponer que tuvo acceso en la cárcel donde no lo olvidemos estaba bajo custodia del estado Gonzalo Montoya Jiménez es un chico de veintinueve años de una familia marginal dedicada a la chatarra cumple una condena de tres años y medio por robo de cobre quedaban tres seis meses por cumplir

Voz 0027 46:26 comprometidos con el con Asturias Castilla La Mancha

Voz 3 46:30 el funky en la que llevamos

Voz 1727 46:50 bueno de las últimas veinticuatro horas hay una declaración que hizo saltar Nuestras alarmas los médicos españoles aseguran que ha aumentado de forma escalofriante dicen el consumo de analgésicos que crean adicción se consumen ahora el doble que hace una década los propios médicos reconocen que parte de la culpa suya porque lo recetan Laura Marcos buenos días qué tal buenos días siete años han sido Sophie

Voz 1276 47:13 sientes para que España prácticamente duplique el consumo de fármacos opioides que son los que receta directamente el médico para reducir la percepción del dolor de un paciente

Voz 3 47:22 con los últimos datos de la Agencia del Medicamento

Voz 1276 47:25 dos mil ocho se consumían siete dosis diarias por cada mil habitantes en dos mil quince eran más de trece una tendencia que preocupa a los expertos porque en Estados Unidos cuatro de cada cinco adictos a la heroína fueron antes consumidores de analgésicos Gregorio Martín ex presidente honorífico de la Sociedad Española de Patología Dual

Voz 36 47:43 mente está consumiendo de forma escalofriante el consumo de analgésicos que crean problemas de adición de las bolitas de lo estabilidad aún son las bolitas nuestras madres sino extractivas y de los final de ahora en cuanto a las drogas

Voz 1276 47:57 las convencionales sólo el seis por ciento de los adictos al cannabis está en tratamiento frente al ochenta y tres por ciento de los heroinómanos cerca del cincuenta por ciento de los cocaína

Voz 1727 48:06 manos esos Álvarez Mazariegos buenos días

Voz 25 48:09 buenos días es miembro del grupo de Intel

Voz 1727 48:11 mención en drogas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria hay un perfil actual de paciente que es excede en el consumo de este tipo de analgésicos

Voz 37 48:22 misión yo no diría que hay un perfil como como tal en principio porque los pacientes a los que se con equipo opine las patologías en las que se de tal forma de ese más cantidad que hace quince años tiene mucho que ver con dolores crónicos dolor y no me afecta a toda la población no se puede decir que haya un perfil específico de persona susceptible de engancharse de lo llame pendiente demostrar una copia dice

Voz 1727 49:03 hay una pregunta fundamental probablemente muchos oyentes que en que están ahora mismo sintonizado la SER se preguntan Dios mío soy adicto a esta pastilla que me tengo que tomar porque sino no puedo con el día que debe hacer uno cuando tiene esa duda