Hoy por Hoy (11/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 2 00:13 en media hora está previsto que el juez del Supremo Pablo Llarena empieza a tomar declaración a los Jordi al ex conseller Joaquim Forn que comparecen a petición propia Aimar

Voz 0027 00:21 Iván iban a pedirla al magistrado que les deja en libertad o que los traslade a alguna prisión de Cataluña hoy estamos contando el contenido del informe que Alberto Garzón va a presentar ante la dirección dice que este fin de semana y en el que reconoce que su socio parlamentario Podemos está sufriendo un desgaste cierto preocupante dice si literal Celler así en el borrador de informe con ese argumento de que Podemos está desgastando Alberto Garzón pide mayor peso para Izquierda Unida en las confluencias para las autonómicas y municipales del año que viene en las confluencias que Garzón quiere empezar a negociar antes de Semana Santa hay dirigentes del Partido Popular reconocen que la convención del PP que todo apunta que está preparando el equipo de Rajoy para reforzarse políticamente ante el auge de Ciudadanos no les parece suficiente entienden que esa previsible Convención de mucho no les va a servir en la practica para recuperar ni leer iniciativa ni la moral María

Voz 1461 01:13 plantea a celebrar una convención nacional para debatir medidas activar la maquinaria electoral y reforzarse frente a Ciudadanos en Génova esperan que Rajoy lo anuncie el próximo lunes día en el que ha convocado a la plana mayor de su partido para calmar los ánimos tras el batacazo en Cataluña desde entonces algunos cargos le han pedido a su jefe que realice cambios de nombres iniciativas otros la han reclamado que haga política por eso mismo son muchos los que desean que Rajoy no se limite a vender sólo un calendario de actos esa convención que recuerdan es lo que toca porque viene marcada por los Estatutos les parece insuficiente para arreglar sus problemas un simple photocall de líderes territoriales con una interminable sucesión de intervenciones que al final sirven tenían poco pero el PP conocen a su líder y sus tiempos desde su cita

Voz 1461 02:04 deberá para sentar las bases de cara al futuro en la sede nacional conservadora creen que Rajoy no hará realmente movimientos significativos hasta que no haya presidente de la Generalitat porque eso condiciona toda estrategia

Voz 0027 02:19 Diana que murió estrangulada y no por un atropello fortuito como defiende el autor confeso de su muerte si el el informe preliminar de la autopsia desmonta la defensa de Enrique Abuín conocido como el chicle sobre lo que no hay aún datos concluyentes es acerca de si Abuín agredió sexualmente a la Acker Radio Galicia cargos días

Voz 0846 02:38 se descarta en un atropello no hay signos de lesiones violentas como las que provocaría el impacto de un vehículo sobre el cuerpo de la joven pero si hay indicios claros de criminalidad Diana que murió estrangulada a las partes estudian ya el contenido de la autopsia uniforme decisivo para el caso aunque es posible que no ayude a despejar todas las incógnitas y hubo agresión sexual externamente parece que se descarta serán pruebas complementarias en Madrid donde se encuentra ya al cuerpo de Diana Acker que fue entregado sí

Voz 4 03:04 San Millán será el funeral sus padres piden respeto

Voz 0846 03:07 para poder despedir a su hija en la más estricta intimidad el chicle pasó su primera noche en el penal de A Lama donde fue trasladado para evitar posibles agresiones amenazas de sus antiguos compañeros del clan de narco

Voz 0027 03:18 tras citar la sequía puede resolver un supuesto crimen doble de hace un cuarto de siglo la Guardia Civil investiga si la mandíbula que ha aparecido en el fondo del embalse del Ebro en Cantabria permanece pertenece a uno ah Virginia Guerrero o Manuela Torres las dos jóvenes de Aguilar de Campo en la vecina provincia de valen de Palencia que llevan desaparecidas más de veinticinco años tenían trece y catorce años de momento la única certeza es que esa mandíbula pertenece a un adolescente que murió más o menos a esa edad y en Italia Silvio Berlusconi que no puede ser candidato a las elecciones de marzo porque está inhabilitado por la justicia ha conseguido enfangar la campaña electoral incluso antes de que empiece oficialmente insultó esta semana a los dos principales rivales es su partido la Renzi de mayo Le han respondido ya corresponsal en Roma Joan Solés pues si Berlusconi afirmó que reincide el Partido Democrático decía estupideces y ayer

Voz 5 04:10 en sí calificó a Berlusconi de político fallido que provocó crisis de locura

Voz 4 04:14 el líder de una derecha añadió Renzi con la que nunca formará gobierno el centro izquierda del Partido Democrático

Voz 5 04:21 también Berlusconi había dicho el candidato del Movimiento cinco Estrellas Luigi de mayo que era inexperto incompetente y un idiota útil que ayer Di Maggio reiteró que Berlusconi

Voz 6 04:32 es Luzhkov Maya una fotocopia Trisha paz

Voz 0027 04:35 es una fotocopiadora enloquecido

Voz 9 05:13 buenos días Pepa buenos días a todos la fe mueve montañas pero también nubla la vista tanto la nula que a veces hace creer que la montaña se mueve el soberanismo catalán sigue en ese terreno fronterizo entre la fe ilusión óptica y por tanto el conflicto sigue encallado hay algunos notables regresos al realismo que no quiere decir renunciar al independentismo sino a renunciar a la ilegalidad por ejemplo Artur Mas que reconoce ahora la inviabilidad de actuar saltándose las leyes un descubrimiento muy tardío del primer renglón de cualquier catecismo democrático es posible que ese golpe de lucidez y su dimisión como presidente del P D Cut la hay estimulado la circunstancia de que el lunes se vaya a conocer la sentencia porque les polio del Palau de la Música y en ella además de Millet y Montull podría ser condenada Convergencia i Unio por cobro de comisiones en una época en la que más brazo derecho de Pujol tenía los máximos galones en el partido no olvidemos que el P de Cat nació como refundación de Convergencia para alejarse hasta donde fuera posible de la muere de la corrupción sea o no por eso Artur Mas se baja de un caballo que sigue desbocado porque después de todo lo ocurrido en lugar de orientar los esfuerzos

Voz 4 06:19 a la recuperación de la cordura para poder normalito

Voz 9 06:21 en la vida económica social sea abierto otro capítulo de la pelea el que exige que Puigdemont pueda ser investido vía Skype o por delegación y ahí tenemos ya el problema asegurado si la ley lo impide bronca si la ley lo permite caos porque dado que la acción de la justicia no se detiene viviríamos algo tan aberrante como el inicio de la nueva legislatura catalana con el Muy Honorable President de la Generalitat o prófugo o en la cárcel en cualquier caso inestabilidad garantizar

Voz 24 11:02 yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre los ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla al mismo tiempo de lo que hago es poner la radio sobre todo para saber el tiempo que hace las noticias que hay disimula afectar algo en el día que me toca el balón

Voz 4 11:18 de la radio es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial en el capítulo de ayer

Voz 25 11:32 lo asumo la culpabilidad que fui responsable niega haber cogido un tren iba acelerando me hacen lo siento como el que más bien ya en la historia de otras cinco de negar la crisis y la verdad es que lo pagado caro durante muchos años series de este trío de Eusko aquí en pero es verdad que hay habló de un ATC Acevedo a la crisis el trece son diría que ha el mal estado de cabe lo que cabe lo que no cabe en la las tocar los ciento uno que no cabe lo demás puede ser interpretado cambiado muy hasta el dos los hogares Saeco ex clon en España hay mucha

Voz 1461 12:46 presuntamente no se puede ser presidente desde Bélgica huido de la justicia y con graves cargos a tus espaldas mucho menos hacer una investidura a través de Skype o de o lograr

Voz 25 12:58 Dieter Fahmi lírica Catalina se merece un presidente por Skype donde más los equivocarnos es en el Senado no teníamos experiencia de no teníamos cierta prisa por terminar no estuvimos muy brillante pero dicho esto déjeme creer que un problema político puede resolverse políticamente oral

Voz 26 13:28 no hubo claros errores de previsión en el ámbito más sobre todo en lo que se refiere a la segunda recesión del dos mil once Nos equivocamos totalmente

Voz 25 13:37 en la obra de Pedro Hoy por hoy

Voz 2 13:59 de te ríes Esther Palomera buenos días de las riadas es siempre la banda sonora de eligen para el arranque de este programa igualito Pedro Solbes que que Rodrigo Ramón igual igual y que Bancaja menos

Voz 0591 14:14 es que ayer no estuvo presencialmente en la comisión que estudia la crisis del sistema bancario porque estaba en la en la de el modelo territorial que fue muy interesante también pero luego tuve ocasión de leer en las actas Si la transcripción de las declaraciones de Pedro Solbes y efectivamente lo que invitaba era hacer una comparación de la comparecencia que escuchamos el otro día a Rodrigo Rato que aprovechó eso para hacer un ajuste de cuentas con su partido para sacudirse cualquier tipo de responsabilidad de lo que ocurrió en Bankia y aunque el testimonio de Pedro Solbes llega tarde muchos años tarde es verdad que Pedro Solbes se fue del Gobierno con ese mismo día discurso

Voz 2 14:53 pero si tienes lo tratamos en aquel momento sabíamos sabíamos perfectamente el ánimo por los que el avión abandonado

Voz 0591 14:59 enfrentamiento con Zapatero entonces no era no suponía ninguna novedad eh lo que ayer contó el el el ex vicepresidente económico del Gobierno pero sí que es verdad que llega en un momento en el que asumir responsabilidades políticas en este país ese es un deseo eh que tenemos muchos ciudadanos cuando las cosas se hacen mal pero que difícilmente en alguna ocasión se pone en practica por lo tanto yo creo que sí que hay que reivindicar uno el valor que tienen las comisiones de investigación aunque sean tarde porque porque nos nos hace mirar con perspectiva que es lo que ha pasado en agosto

Voz 2 15:36 Matos mejorables aunque sí

Voz 0591 15:39 curable y luego la diferencia entre entre unos responsables públicos y otro pues no que no todo el mundo esta generalización que hacemos también los periodistas y los políticos entonces igual no hay políticos políticos irresponsables que asumen errores y que son valientes en la descripción de los hechos y de lo que nos llevó a este país a esa durísima crisis económica gente que aunque pase el tiempo la vida y la política les castigue como han castigado a Rodrigo Rato durante estos últimos años se mantienen en la arrogancia ir bien esa actitud yo diría con tanto chulesca no pero también lo de Rodrigo Rato es un síntoma de la descomposición que hay en este momento en el Partido Popular que estás otra perspectiva

Voz 2 16:26 el sálvese quién puede evidentemente también merece la

Voz 0591 16:29 pena de analizar en algún momento no vieron

Voz 0881 16:32 es que vamos de Rodrigo Rato fue al Parlamento para un ajuste de cuentas con su gente o con la que había sido sugerente porque él sí que está convencido de que querían convertirle en un chivo expiatorio yo no quiero decir con esto que no tenga responsabilidades la justicia dirá si tiene responsabilidades penales estrategias lo que quieras pero lo que sí es cierto es que ha habido una gente dentro del Partido Popular con el señor Rajoy a la cabeza que quería sacar del mapa a Rodrigo Rato por qué vamos a ver entrar en la cabeza de de Rajoy es una cosa complicadísima es casi nadie puede hacerlo ni él ni el propio Rajoy yo creo a veces puede entrar en su propia cabeza es lo que pasó ayer con Solbes que yo agradezco mucho que Solbes eh entone el mea culpa pero me estoy acordando del año dos mil ocho se acercaban las elecciones iba a haber elecciones no se podía utilizar estaba proscrita la palabra

Voz 6 17:36 también puedes no dijo lo dijo os lo dijo pero dijo lo dijo muy bien los acordamos Toledo vamos a vamos a ponerlo en el contexto en el año dos mil ocho cómo había elecciones no se podía utilizar la palabra crisis aquí después de las elecciones hasta el verano no empezar a usar la palabra crisis

Voz 0881 17:49 efectivamente hombre yo me alegro mucho en el mea culpa a Solbes que es verdad que luego pues un año después se marchó porque no había manera de meterle en la cabeza al señor Zapatero que estábamos en una crisis

Voz 2 18:02 de caballo pero fíjate Javier que es verdad que subrayamos el hecho de que asuma responsabilidades en primera persona y entone un mea culpa pero la importancia que tiene eso es el el que una comisión de investigación si tienen algún objetivo es detectar qué pasó qué se hizo mal para tratar de corregir el futuro la peripecia pero son al de Rodrigo Rato no no quiere que debatirse no tiene que ir uno saldar sus propias cuentas personales a una comisión porque desnaturaliza el objetivo de la comisión que lo resuelva en en un restaurante

Voz 27 18:33 cuando se las cartas yo no que lo hiciera bien Dios

Voz 2 18:37 yo no voy quiere decir que más allá de de del hecho en sí mismo de que Solbes lo asumiera en primera persona

Voz 0587 18:43 eh

Voz 2 18:44 como no tenía que rectificar es asimismo porque no tenía que notificarse él ha sostenido eso siempre lo sostenía entonces cuando era poco popular dentro su Gobierno sostenerlo no había un gran esfuerzo pero les da carta de naturaleza a la comisión se trata de saber qué se hizo mal para intentar evitar en el futuro la ocurrir no ir allí a solventar las cuitas que uno tiene su partido me Penny fue la Smart de aparente

Voz 0591 19:06 gente del ajuste de cuentas si lo hubiera dentro del Partido Popular para para sacar del circuito político a Rodrigo Rato lo que es indudable a estas alturas es que está siendo investigado

Voz 2 19:16 es una algunos procesos Perales y que tiene una sentencian

Voz 0591 19:19 firme sobre la mesa allá por el caso de las tarjetas

Voz 2 19:22 porque yo diría que la humildad es una palabra que

Voz 0591 19:25 hay que tener muy presente en la vida hay también en la política y creo que la humildad y Rodrigo Rato no sean conoce

Voz 2 19:30 todo en el recorrido bueno hay vital aires de secuela esta escuela PP porque ahora hablaremos de Gregorio Serrano para hablar de humildad y de reconocimiento de errores el señor del sigue repartiendo urbi et orbi menos en la Dirección General de Tráfico donde no estaba en el momento de mayor crisis desde que está al frente de esa de esa institución si Ernesto

Voz 0587 19:49 no yo yo quería señora en cuanto a Solbes no comparto su diagnóstico lo de los ocho mil millones de euros del Plan es una pecata minuta centre un tsunami como la crisis o el cheque bebé que ella también lo conocíamos es una pecata minuta el tema central que no declarar Solbes es el tema del Banco de España el veinticinco de mayo del dos mil seis el tenía una carta sobre su mesa dirigida de inspectores del Banco de España donde le contaban exactamente cuál es la situación que el señor Caruana gobernador anterior prácticamente estaba por entrar por Miguel Ángel Fernández Ordóñez estaba dando una visión sobre la situación financiera hay sobre de expansión crediticia que no era acorde con la realidad y que las instituciones estaban mal esta carta Solbes en lugar de mostrársela Zapatero tomar medidas Sela Ward un cajón hizo resto no da ninguna explicación que once años después de esa carta Solbes siga que lo que pasa es que los empresarios y los banqueros no se comporta uno racionalmente por definición el sistema de producción capitalista no es un sistema racional porque porque

Voz 6 20:54 es el fin es el mercado amigo

Voz 0587 20:56 beneficio es el beneficio lo que buscan y los bancos evidentemente provisionar o menos de lo que deberían provisionar por los créditos que daban a personas que probablemente no debían ser destinatario de esos créditos entonces Solbes se comporta como un empleado de los bancos otros empresarios como ministro de Economía y Hacienda queja de que no fueron racional hombre que has hecho tú para ser racional y en cuanto a Rato tengo también que decir lo siguiente Rato no iba yo hablé con él tuvo una larga conversación posterior Rato no iba con la idea

Voz 2 21:28 perdona posterior a la comparecencia

Voz 0587 21:32 no iba con la idea de plantear el tema de sus temas fiscales y todo eso lo que pasa es que suscitó suscitó una iniciativa del Partido Popular que que quería un ajuste de cuentas entonces en la medida en que Delphi atacado sacó ese tema pero los otros temas que plantea Rato merecen la tensión yo mismo escribiendo El País el determinadas varias críticas al libro de Luis de Guindos el libro Las memorias donde cuenta su versión escribir o que se llama la mitología del rescate Rajoy Rajoy no rescate no evitó ningún rescate simplemente la economía española en el año dos mil doce que estaba perdiendo entre enero hay junio doscientos cincuenta mil millones de euros de los van como no podía ser rescatado porque había que poner cuatrocientos mil millones no había posibilidad material incluso Montoro lo dijo no es técnicamente rescataba hable que Rajoy ha creado una mitología diciendo lo que pasa es que no hicieron baje a medida de los cien mil millones por eso vistieron Bankia inflaron la crisis de Bankia Pepa inflaron me dieron hago digo sale lo que no estaba escrito además lo dijo Guindos en el Parlamento le daremos lo que pida y lo estamos pagando todos porque claro es interesante lo que pida lo que pida de de donde sale lo que pida de nuestro bolsillo entonces qué pasa todo esto todo esto esa es la tesis de Rato que la explico

Voz 6 22:51 además casi tesis anteriormente volvió esto como estamos hablando los rato el rescate de de Solbes de Rattle ha dicho Guerra único rescato posible en junio eran los mil millones que ofrecieron y lo obligaron a ella hizo para que vestir la crisis

Voz 0587 23:07 se creo el papel del Banco de España

Voz 6 23:09 el señor Soler desaparece en ese que el reverso que has dicho

Voz 2 23:12 la crisis de Bankia se creó

Voz 0587 23:14 la crisis no se creó la vaquilla nunca debió ser el producto es una fusión de las entidades porque se taparon los agujeros hizo lo dirigió el Banco de España no Rato Rato lo que hizo fue poner la cara y cobrar dos millones cuatrocientos mil euros al año fue un cásting él era ideal para eso no iban a poner en según sales obvio el candidato de Esperanza Aguirre entonces entonces qué pasó él es como cuando en Hollywood un castillo hoy es el mejor tipo que no sirve con un impacto internacional parece presidente de esta entidad de este modo Frigo Rato

Voz 2 23:47 impacto internacional acaba de dejar el Fondo Monetario Internacional sin haber explicado nunca muy bien porque lo hizo nueve y veinticuatro volvemos a esto eh ochenta y cuatro en Canarias es que me voy al Tribunal Supremo Alberto Pozas porque ya está dentro declarando ante el juez

Voz 4 23:59 Joaquim Forn no

Voz 0055 24:02 Joaquim Forn ha sido por ahora el único que ha llegado de los de los tres imputados que tiene que declarar esta mañana está en la Audiencia Nacional en los calabozos Se espera que los próximos minutos sea trasladado en furgoneta también a la Audiencia Nacional que estaba pues apenas un par de cientos de metros estamos esperando porque acaba de entrar una segunda furgoneta de la Guardia Civil Joaquim Forn venía desde la cárcel de Estremera y es muy posible pero tenemos que confirmarlo que esta furgoneta que acaba de llegar un poquito sobre la bocina señala que transporta a los Jordi Jordi Sanchez de Jordi Cuixart desde la cárcel de Soto del Real a las nueve y media empiezan los interrogatorios también está previsto que a las nueve y media aquí frente al Tribunal Supremo se concentra en una serie de políticos en apoyo a los tres imputados por parte del P de Cat por ejemplo a venir Marta Pascal Lamy con la coordinadora general que también está imputada en esta misma causa aunque todavía no ha declarado por parte Esquerra pues

Voz 2 24:48 los en torno a una cena entre entre senadores y diputados gracias Alberto si hay novedad volvemos

Voz 28 24:57 que son auténticos delfines porque respire mejor puede satélite tu respiración con este animar elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz consumirlo difusor disuade abolición así

Voz 4 25:06 a usted respirar buscan tu farmacia los delfines y derivar Illa respirar extremar de Derrick Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios viven en la sombra entre nosotros todavía hay personas que no tienen multas y se pregunta

Voz 12 25:22 porque a mí si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo punto es

Voz 4 25:36 en Carrefour todo cuenta porque está el veintidós de abril

Voz 29 25:39 ser socio del club Carrefour te descontamos salida en más de mil artículos de electrónica domésticos acumula viento cheque ahorro y también en Carrefour Pontones

Voz 15 25:54 en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Baby arroba hoy

Voz 4 25:59 hoy bien facebook Hoy por hoy vamos a comenzar mirando atrás

Voz 10 26:09 a partir de una base desde la que entender el presente y prever los movimientos futuros es la crónica de una crisis anunciada

Voz 6 26:15 los resultados electorales de Alemania hacia analizan en mil y una manita

Voz 4 26:18 la Casa Blanca niega haber declarado la guerra a Corea del Norte

Voz 6 26:21 Nuestro objetivo sigue siendo buscar un acuerdo pasó

Voz 30 26:23 el pico para la desnuclearización de Corea del Norte

Voz 3 26:27 terminan con más de cuarenta muertos y terminar también con el arresto de Leopoldo López acusado entre otras cosas de terrorismo

Voz 25 26:32 qué aceptar enunciados para ilógica lógica pierda musical

Voz 3 26:38 valles de la aviación rusa Hariri Siria con poblaciones controladas por facciones islamistas allí está la enviada especial de la SER María Jesús Fuente

Voz 4 26:45 venga en Cadena Ser punto com servicios informáticos

Voz 31 26:55 ahí se tiene el test así lo al dentista Sanitas comer los aves sin tengo ese bueno pues por eso porque puedes ir a las clínicas dentales descritas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que es en atar claros nota cuando llevas una sonrisa sanidad como allí

Voz 10 27:10 quitan las únicas dentales de Sanitas fue la primera consultas gratis y empieza el año cuidando tu sonrisa

Voz 4 27:17 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 29 27:40 no es triste ver este este fichaje del año una maravilla es inteligente rápido versátil lo tiene todo es un fichaje bárbaro este enero el mejor fichaje está en Skoda todas las gama totalmente equipada ya ahora conectara como el compacto ahora desde doce mil seiscientos euros Ficha lo ya en tu concesionario Skoda oferte hasta el treinta y uno de enero consulta escuda punto es

Voz 4 28:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con bueno

Voz 2 28:10 pues independientemente del contenido de la declaración de Solbes que efectivamente tuvo alguna otra parte polémica e también por ejemplo la de las puertas giratorias lecho de reconocer errores propios aunque no les gusten todos los errores reconocidos o eche en falta alguno

Voz 0587 28:25 el año de Ernesto hayan pasado

Voz 2 28:27 once años en este caso cuarenta años de el error que confesó también ayer Miquel Roca sobre el diseño de la Constitución que que a su juicio llegó muy tarde a la hora de redactar cuál va a ser el Senado y les salió así un poco más a los padres de la patria independientemente de todo eso casa fatal con la escuela PP de asunción de responsabilidades Javier para una gran crisis sea para una crisis tan ha en acotada tan delimitada como es lo ocurrido en el colapso de la AP seis el sábado por la noche en las comunidades de Madrid y Castilla y León no cuatro días después Gregorio Serrano sigue repartiendo culpas entre conductores

Voz 0591 29:05 la concesionaria

Voz 0881 29:07 el nada él nada él reparte kits para los demás pero sin embargo debería hacerse un kit para asimismo un kits que debería empezar por que él fuera lo suficientemente responsable como para que en una operación retorno operación retorno ya sólo con que sea operación retorno el director general de Tráfico tiene que estar en su despacho no porque no pueda telemáticamente ahora que está tan de moda hacer las cosas sino porque la presencia del director general de Tráfico en su en su despacho

Voz 6 29:38 eh ayuda anima a las

Voz 0881 29:40 gente que está pasándolo mal porque una operación retorno es muy complicada si encima esa operación retorno viene con una nevada monstruosa como la que hubo eh y una falta de previsión total y absoluta ahora señor Serrano deje usted decirnos a los conductores lo que tenemos que hacer haga usted lo que tiene que hacer es ser director general de Tráfico no por ser un señor que nos regaña a los conductores de acuerdo está usted Sevilla muy bien tiene usted su familia en Sevilla muy bien bueno pues haber dicho que no quería ser director general de Tráfico porque tenía que estar en Madrid haber dicho bueno no yo me quedo prefiero seguir siendo concejal en Sevilla

Voz 2 30:20 al final hablamos de un caso de de de previsión de coordinación de bando no quién estaba al mando en el momento de la crisis iraquí está convirtiéndose en algo que probablemente acabe en el coche de cada uno de nosotros incorporando el el kit aunque sea en Canarias

Voz 0591 30:34 o para las nevadas era obvio que las consecuencias las digamos a pagar los los ciudadanos no de esta crisis una vez más pero más allá de la incompetencia con la que se gestionó esto a mí me suscita una pregunta es cómo puede ser que en este país un cargo como la Dirección General de Tráfico que requiere tanta cualificación en la materia de tanta competencia esté en este momento dirigido por un personaje tan incompetente es decir el eterno amiguismo que hay en la política española donde se coloca a los amigos

Voz 32 31:07 de los ministros y a los familiares de los ministros

Voz 0591 31:10 pero sobre los amigos de los amigos de los ministros cuando llegan al Gobierno pues las consecuencias son estas porque yo no recuerdo de verdad es un director general de Tráfico tan incompetente como el que hemos visto estos días en en al frente de la de la crisis de la de la nevada de la autopista A y de todas formas no solamente se él yo no he ni una sola explicación ni una sola edición

Voz 2 31:38 el ministro del Interior

Voz 0591 31:40 pero y el de Fomento que parece que no se quiere manchar con nada porque no se quiere manchar con nada también es muy responsables yo el lunes me encontré casualmente con un ex ministro de Fomento hablábamos de este tema obviamente porque era el tema de conversación en todos los cafés en en este país y me decía que cuando había una operación retorno como tú decías Javier o una previsión de nevada como la que cayó esos días en en en esa zona de España el director general de Tráfico no salía de su despacho

Voz 2 32:08 pero fíjate que yo lo

Voz 0591 32:11 Nos cuestionable es que él estuviera en su residencia de Sevilla que creo que hoy se puede trabajar desde cualquier sitio siempre y cuando haya voluntad de trabajar sea ya previsto el operativo y esté coordinando eso da lo mismo pero es que ha sido un tremendo competente y luego desea afán por repartir culpas entre los ciudadanos no es la concesionaria de las autopistas que la tiene también Iberpistas es una cuestión más las los recortes como consecuencia de la crisis económica también producen escenas de este tipo porque las concesionarias han prescindido de más del cuarenta por ciento de la plantilla en cuatro años por lo tanto pero Finn e a mi me gustaría poner nuevamente el acento porque yo creo que que en este país no se ha acabado con eso con esa actitud en la política de colocará Hunting con Pepe en con incompetente en puestos tan nucleares para el funcionamiento la vida ordinaria tal del Ministerio del Interior eh

Voz 2 33:07 acaso es el director de la DGT porque el episodio le afecta a él pues es que el Ministerio del Interior acumula varios episodios muy graves en fin lo decíamos a las ocho de la mañana el primero el primero de este trimestre gravísimo error histórico que pagaremos mucho tiempo las cargas policiales del uno de octubre que es del Ministerio del señor Zoido luego llenar una cárcel de personas en delito como como ha ocurrido en Archidona ya corona el comienzo del año este último episodio humanitario extraordinariamente sensible como es el del interior no

Voz 0587 33:39 el director de Tráfico tenemos gente repasar ahora no digo ahora en el programa pero digo repasar al alud de esto la actitud que tuvo el no cuando estalló el caso de su piso ese piso polémico adjudicó la Guardia Civil después una reforma de cincuenta mil euros de en la cual se defensa fue bastante por así decirlo muy cutre no se salió salvó la cabeza en aquel momento pero en este caso yo creo que no tiene en fin la justificación y su tuits sobre su presencia en Sevilla delatan una arrogancia Hay y este es el problema el problema de fondo es el cortijo El Cortijo el corto dijo aquello de que yo hago lo que consideró que es bueno yo estoy convencido de que soy bueno a mí nadie me y no le gusta pues oye pues se aguanta yo creo que Rajoy que el otro día ni siquiera se pronunció más no sólo preguntó una periodista a voz en cuello y entrando en un hotel lo pues evidentemente Rajoy debería cortarle la cabeza a pedir la dimisión si es que no lo ha presentado no ha presentado o no pero en cualquier caso ni siquiera ha tenido a la dignidad de presentar la dimisión que se la rechacen si el Gobierno creer será será pero ni siquiera tenía una dignidad debe centrarse

Voz 2 34:58 aquí dijo que no el lunes si tú dices que no con la cabeza muy catalán

Voz 27 35:01 la verdad no hay

Voz 6 35:04 causó él sí pero efectivamente como a pie

Voz 2 35:06 de Ernesto es muy difícil que siga al frente de esa dirección general después de lo que estamos viendo tarde más o menos Rajoy en quitarse de encima esta cortina de humo porque en el momento en que uno decide dejar caer a un colaborador todo el tiempo que lo tienes ahí es una cortina de humo para no hablar de otras cosas eh esto sí que gestión del tiempo una vez que hayas decidido a caer seguimos con Gregorio Serrano por ejemplo por elevación no hablamos de Zoido hablamos de otras cosas y entra a formar parte este caballero de esa corte de zombis que se creen que están vivos en el están políticamente hablo eh no sólo en la DGT no sólo en Cataluña hay varios no que políticamente han termine ha terminado su tiempo pero todavía no son muy conscientes de que eso ha ocurrido son las diez menos veinticinco ahora nueve menos veinticinco en en Canarias y hasta ahora tiene que empezar a funcionar la comisión sobre la crisis financiera donde comparece hoy la que fue ministra de Economía Elena Salgado Eva Vega ha llegado ya la ex ministra socialista

Voz 0605 36:10 qué tal Pepa buenos días ha llegado ya muy puntual con quince minutos de antelación y acaba de tomar la palabra Elena Salgado de Podemos podido escuchar a Ana Oramas a la presidenta de la Comisión presentando la contando otra vez las reglas de la comisión vuelve a compares R Elena Salgado le preguntarán los diputados ella podrá volver a contestar los diputados tendrán derecho de réplica volverá a contestar Elena Salgado de manera individual por separado a cada diputado habla ya de Elena Salgado Pepa que ha venido con traje de chaqueta azul y ha estado como decimos unos quince minutos sentada en la en su supuesto de compareciente juntan Ana Oramas y con una sonrisa forzada miente

Voz 0591 36:47 los fotógrafos y los cámaras

Voz 0605 36:50 la enfocaba sacaban fotos y demás si te parece escuchamos ya Elena Salgado

Voz 2 36:54 vamos a escuchar a la exministra socialista

Voz 24 36:59 me propongo circunscribir esta primera intervención a lo que justifica mi presencia aquí el hecho de haber ocupado el Ministerio de Economía y Hacienda y la vicepresidencia económica del Gobierno durante una parte del periodo en el que se manifestó de manera especialmente cruda la crisis financiera que afectó a uno por lo que vemos cada día

Voz 2 37:25 repite el mismo esquema cada compareciente expone en primer lugar el esquema que lleva no les que evita que lleva de por dónde empezar su exposición ya veremos qué da de sí esta intervención de Elena Salgado vicepresidenta del Gobierno de España además de ministra de Economía

Voz 0587 37:39 bankia está en el centro de Bankia de la salida a Bolsa de Bankia porque lo que ha salvado muy relevante

Voz 2 37:45 así que atentos Nos quedamos íbamos ya con Cataluña que va a pasar esta comunidad donde hay todo tipo de especulaciones sobre el mero procedimiento que es donde parece que estamos atascados en este momento en el mero procedimiento en un lugar donde han cambiado muchas cosas han cambiado muchas cosas da la impresión a veces en el relato que hacen alguno de los protagonistas de que no ha sido así no han cambiado muchas cosas estamos en un sitio radicalmente distinto donde estábamos el el año pasado antes del veintiuno de diciembre antes del uno de octubre y antes del seis de septiembre Ernesto han cambiado muchas más cosas de las que para

Voz 0587 38:23 bueno esta semana ha sido pletórica las declaraciones de Artur Mas aparte de su retirada como presidente del PDK ante una serie de hecho judiciales y en particular la próxima sentencia del Palau que la conoceremos el día lunes quince el escándalo del Palau de la Música que fuese ayer pues Artur Mas ha dicho que el nuevo Gobierno de la Generalitat tiene que eh actuar dentro de las bases legales de la Constitución que eso es un corsé pero que el independentismo no tienen otro rumbo esto muy relevante a veinticuatro horas de las declaraciones de FON Jordi Sanchez ellos recusar es muy relevante pero no solamente muy relevante a veinticuatro horas esa declaración es un mensaje a Carles Puigdemont que es el jefe del mundo a Catalunya que es el partido que resucita a PDK a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya y por lo tanto es muy pero no sólo eso la dimisión de Neus Llovera recientemente imputada en la causa por malversación de eso día incide ahí rebelión rebelión y sedición eh como presidenta de las ayuntamientos independentistas es muy relevante hizo anuncio de que no va a ir a repetir en las elecciones municipales está abierto un proceso de fondo y la decoración hoy de forma va a ser levantino encima sobre todo porque ya conocemos nosotros en aras damos el contenido de su declaración que yo he tenido la posibilidad de de discutir ayer con sus abogados el texto y que va a ser la base de la petición que van a hacer después de la declaración de hoy de la libra hasta hoy no se discute la libertad eso no está está previsto la vistilla hoy porque los tres están en prisión es decir que hay todo un proceso de Riad cómoda como decías tú que parece que las cosas siguen igual que en este caso la y la historia de la para terminar de la investidura telemática eso es lo que llaman y María aún más Buffy es un mago que seguirá habrá fines porque queda mucho tiempo al Parlamento pero luego hay tiempo para la formación del Gobierno pero va a haber un Govern en Catalunya Hinault como dice Andreu Mas culé con a quién yo tengo mucho aprecio de alguna manera para comprender a Puigdemont un Gobierno técnico Catalunya es la principal del punto de vista de su riqueza comunidad autónoma de España el Gobierno de Catalunya será un gobierno

Voz 2 40:57 todos los ejecutivos sí porque es decir un Gobierno técnico en Cataluña para tranquilizar a comunidad por si caen en Bruselas no bueno no no no sabemos que yo yo por lo menos no sé qué va a pasar pero parece claro que si hay un Gobierno es un Gobierno que va a gobernar no gobierna que va a gobernar Javier pues pues aunque la persona que está al frente claro sean y puse Mon ni Junquera

Voz 0881 41:21 aunque eras yo creo que eso es lo que va a pasar al final el porqué

Voz 6 41:23 eh vamos a darlo de Puigdemont ya

Voz 14 41:26 está dentro de la

Voz 0881 41:29 la el disparate más absoluto y total es que ya hemos utilizado todas las palabras que se pueden utilizar para calificar el el El viaje a ninguna parte del señor del señor Puigdemont Un viaje a ninguna parte que de todas formas le ha llevado a ser la primera fuerza soberanista en el Parlamento lo que ocurre es que ya no es un partido no tiene la estructura de un partido sino que ha sido una cosa de aluvión que luego cómo se gestiona lo de Cataluña cómo se gestiona entonces gestión algún partido se gestiona como un grupo de amiguetes eso eso es complicado

Voz 0587 42:05 no yo creo que el señor con alguien

Voz 33 42:08 debería decir desde dentro de sus filas au de su salida

Voz 0881 42:11 daños

Voz 2 42:12 oiga es que es que ustedes ya no vamos a manos que probablemente han dicho no

Voz 0881 42:18 no bueno pero que tendrá que asumirlo si si quieren que de verdad haya un gobierno en Cataluña y que no haya unas elecciones dentro de tres meses

Voz 0591 42:27 pues yo creo fíjate que vuelven a ganar que vuelve a ganar el sentido en que estamos hablando de lo que quieren que hablemos es decir si el señor Puigdemont puede ser o no puede ser investido presidente del Gobierno de la forma que sea porque de la misma manera que no nos hemos planteado en los últimos años que cualquier imputado tiene que dejar un acta de diputado porque está imputado investigado por los tribunales de justicia que uno escucha una sola vez que están inhabilitados para ello no solamente para recoger ese acta de diputado que hemos exigido durante años y que empezaba a cumplirse en este país que cualquier parlamentario inmerso en una causa judicial abandonaba su responsabilidad estamos hablando esto

Voz 2 43:09 los presupuestos generales del Estado pendientes de él

Voz 0591 43:11 la senadora del PP portero Barreiro no no solamente no pedimos que no recojan acta de diputado puesto que están en un proceso judicial sino que nos estamos planteando la posibilidad de que pueda o no ser investido presidente de la Generalitat un señor que está no en uno sino en varios procesos judiciales de hostigado por la multa

Voz 0881 43:29 la yendo por lo tanto vuelven a ganar

Voz 0591 43:31 en este terreno y yo me pregunto qué estamos haciendo ante ante todo eso no estamos comprando su relato nuevamente quien en eso nos equivocamos durante mucho tiempo

Voz 6 43:44 volvemos a hacerlo totalmente de acuerdo

Voz 0587 43:48 racional como periodista trató de explicar

Voz 2 43:50 es muy interesante este debate que te

Voz 0587 43:53 Ical la dinámica Puigdemont es el jefe de movimientos un pequeño Bonaparte Petit llamaría Victor Hugo por así decir no pero que se ha colocado por encima Claudio la Abogacía primero lo de ponerse a salvo de la justicia decir huir segundo estructural en Bélgica una buena defensa penal conseguidos Gobierno español retirara no el Gobierno perdón la justicia española retirara la euro orden no solamente en Bélgica sino en toda Europa puede circular en toda Europa libremente ha ganado las elecciones es decir es la primera fuerza soberanista las selecciones contra todo pronóstico del veintiuno de diciembre ha salvado al le ha salvado el pellejo al PP Cat un partido que estaba destinado a hundirse evidentemente hay que tener cuidado compuso pie de CAC tienes que saber cómo hacerlo por eso va más Coixet

Voz 4 44:42 no se preocupe señor Puigdemont

Voz 0587 44:44 el técnico como devaluando Gobierno de técnicos y un gobierno político allí en otra galaxia entonces eso es lo que hay que desmitificar la labor del periodista es es que tengas que hablar de eso ahí tenemos que hablar de muchísimas cosas de del enfrentamiento de Rato con el con el PP bueno pues el hecho de que tomemos eso no quiere decir que consideremos que Rato es un y no sé

Voz 6 45:06 ente o que no le ha condenado no no no hay que comentar

Voz 0587 45:10 calidad IDC mitificar no sé si que

Voz 0591 45:12 da mucho del P de Cat después del resultado del señor Puigdemont en las elecciones lo que ha salvado el pellejo de sí mismo no del PDK donde sabemos el debate interno que hay sobre la deriva que está tomando pues de Mon por lo tanto

Voz 6 45:28 con la marcha de Artur Mas yo no no sé si queda mucho

Voz 0591 45:31 a estas alturas ya van dos marcas del nacionalismo catalán que ha sido pulverizada en esta crisis

Voz 0587 45:38 tan valencianía ya yo no creo que haya sido pulverizada yo creo que la es una realidad muy de punto de vista muy muy cambiante y lo que se ha demostrado nacionalismo es que tiene una capacidad de metamorfosis

Voz 2 45:50 sí que la muerto

Voz 0587 45:55 pero donde ponía

Voz 2 45:56 acento Esther es que esa capacidad de metamorfosis supervivencia cuenta con la capacidad de colocar en el relato y conseguir que se esté debatiendo en torno en Van Goofy durante días y días volvemos a esto es que me gusta mucho esta parte del debate pero vamos a hacer una pausa

Voz 2 50:25 bueno y con Esther Palomera Ernesto Kaiser y Javier González Ferrari quedan diez minutos para las diez de la mañana para las nueve en Canarias y lo hemos dejado la conversación en vienen días intensos de nuevo en Cataluña de que es constituir el Parlament arrancar la legislatura conseguir por fin un gobierno a ser posible que gobierne para todos los catalanes durante una legislatura completa hay casi un consenso cuando cuando se habla con todos los protagonistas de la historia día INEM micrófonos delante casi todo el mundo coincide que es lo que necesita esa comunidad han gobierne una legislatura estable pero sin embargo y aquí estaba el debate estamos dándole vueltas a cuestiones de procedimiento que en realidad forman parte de un relato que tiene que ver con los intereses en concreto de de Canal