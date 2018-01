Hoy por Hoy (11/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:12 son las diez las nueve en Canarias el exconsejero catalán Joaquim Forn en los Jordi Se están citados a esta hora a declarar ante el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo declaración que se produce a petición propia como en otras ocasiones varios dirigentes independentistas han acudido a las puertas del Tribunal para apoyar a los investigados vamos el Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:32 ya estaba declarando Jordi Sánchez ante el juez exdirigente de la Asamblea Nacional Catalana ahora diputado electo por la lista de Puigdemont pues Junts per Cataluña dando explicaciones a petición propia sobre su papel en el proceso independentista concretamente sobre si él Jordi Cuixart espolear a una miles de personas por ejemplo para impedir registros judiciales el veinte de septiembre subidos en un coche destrozado de la Guardia Civil el diputado de Esquerra fuera a las puertas del Supremo Joan Tardá no confía en que hoy los tres imputados vayan a quedar en libertad perdió a buscarnos

Voz 3 00:58 pero debo decirles que somos pesimistas

Voz 1995 01:02 ahora tienen yo al hecho de lo que ocurrió

Voz 3 01:04 hace pocos días en relación a Oriol Junqueras

Voz 0055 01:07 después de Sánchez no sabemos todavía el orden será el turno de Jordi acusar exconsejeros Joaquim Forn

Voz 2 01:12 ex vicepresidenta del Gobierno ligar Salgado comparece desde hace unos minutos en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis financiera Antonio Martín buenos días buenos días Pepa tercer día de comparecencias que empieza hoy con la exposición de Salgado que ocupó varias

Voz 4 01:25 carteras entre ellas la de Economía durante el Gobierno de Zapatero por el momento está describiendo las decisiones tomadas durante esa época y ha recordado que accedió a la cartera en un momento crítico en el Congreso hasta Eva Vega buenos días

Voz 0605 01:36 buenos días Antonio Elena Salgado si está describiendo su etapa al frente de la economía española en uno de los momentos más críticos de la crisis caída del PIB y aumento del paro y del déficit en una etapa en la que el crédito inmobiliario pasó de representar el cinco por ciento del total al cuarenta y uno de sus grandes decisiones la ley de que la ley de cajas que se transformaron en bancos

Voz 5 01:57 con diferentes alternativas de organización institucional que facilitaban el acceso al mercado impulsaban una mayor profesionalización de los órganos de gobierno de estas entidades

Voz 0605 02:08 actuamos conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales está defendiendo Salgado

Voz 4 02:14 Ciudadanos insiste en que es el Partido Popular no toma medidas contra la senadora Pilar Barreiro que el lunes debe comparecer ante el Supremo por su presunta implicación en la trama Púnica no va a apoyar por el momento los Presupuestos Generales Miguel Gutiérrez secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 6 02:29 por supuesto lo estarán congelados yo creo que a partir de ahí que a dar explicaciones del Partido Popular será la sociedad el presidente del Gobierno porque estará pensando más en la silla de una senadora suya que por todos los ciudadanos y que no haya o no

Voz 7 02:42 presupuestario donde muchos ciudadanos son a veces

Voz 1995 02:44 muy beneficiada si esta mañana San conociendo algunos datos

Voz 4 02:47 la autopsia de Diana Quer demuestra que no fue atropellada como declaró su asesino confeso y hay indicios de que murió estrangulada hoy se celebra el funeral de Diana que la familia desea que se desarrolle en la más estricta intimidad llegamos hacia las diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 el Madrid en Madrid hacen falta cadenas esta mañana para circular en Navacerrada y Cotos y hay que extremar la precaución porque la calzada están mojada en la Morcuera Canencia Navafría según el uno uno dos la meta anuncia nevadas en la sierra para las próximas horas que pueden alcanzar hasta ocho centímetros de espesor hay alerta además por fuertes vientos en la sierra ahí por primera vez en la temporada abierto la estación de Valdesquí aunque el temporal ha obligado a cerrar hoy la de Navacerrada Navacerrada Raquel Fernández buenos días

Voz 8 03:28 hola buenos días primer día de la temporada en Valdesquí donde disponibles seis kilómetros de nieve polvo dura con espesores acumulados de treinta a setenta centímetros a causa del temporal no están operativas las pistas de la parte alta por lo que el director de la estación espera abrir los dieciséis kilómetros restantes cuando cesen las rachas de viento Agustín Ramírez

Voz 9 03:45 tengo la estación practicamente era para poder abrir lo que pasa que hoy no ha dado lugar dado lugar a ello por el tema del temporal que tenemos

Voz 8 03:52 por su parte las pista

Voz 1275 03:52 desde el puerto de Navacerrada no han podido abrir a causa del temporal en la Audiencia Provincial comienza a esta hora el juicio contra un hombre acusado de matar a su ex pareja la pata de la cama para drogar la propinarle una brutal paliza la Fiscalía pide diez años de prisión Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 04:06 hola buenos días agredida torturada hay encadenada a la cama durante toda una noche Ésta es la situación que se encontró la policía el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis cuando logró entrar en el domicilio de esta víctima de violencia de género y logró entrar porque el hijo de ocho años pudo liberar a su madre y pedirá ayuda el padre biológico es el presunto responsable de esta retención ilegal por la que se solicitan diez años de prisión un caso de violencia machista en el que incluso se utilizó a niños a menores para comprar los candados que encadenaron a la mujer

Voz 1275 04:41 los cercanías los trenes de las líneas C3

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 35 20:18 esto no es de ese manual de la Sección femenina desde el año dos mil diecisiete de un colegio concertado de Madrid que dirige así hacia las profesoras sus recomendaciones sobre la vestimenta que deben llevar para dar clase no cabe extrañeza son colegios Bimbo colegios de Valderrama con que llevaban a los niños excursión al Bernabéu y a las niñas les daban clase de ganchillo que está muy de moda y muy útil ganchillo para la vida moderna lo mejor pues hacer ese ser niña de ganchillo hoy está aquí excepcionalmente que nos hace muy feo dice es nuestra colaboradora patricios Olive grandes investigadora autora del ensayo divinas modelos poder y mentiras profunda conocedora de lo que significa el vestir es la persona ideal con la que comentar esta noticia que parece pequeña pero es extraordinariamente relevante a nuestro juicio implica también pues pues una nueva visión seguro sobre ese modelo de concertación medio pública medio privada con la algunos colegios pero sobre todo nos lleva a pensar cómo hay que vestirse para ir a trabajar a una

Voz 1995 21:19 a una pregunta que seguro ustedes se han formulado más de una vez

Voz 35 21:22 sigue Patricia bienvenida a Platón buenos días cantado de que estés andén con nosotros esta noticia insisto que ese texto parece sacado completamente anacrónico parece sacado de de de otros tipos

Voz 1995 21:33 poste de otra época

Voz 35 21:35 casi que de otro país es necesario en cualquier caso que nos recomienden cómo debemos ir vestidos

Voz 7 21:40 el lugar buena Viamed

Voz 2 21:42 sí porque esta escuela considera necesario hacerlo porque es cierto que hay muchísimos estilos de de de presentarse de de hacer la presentación social de nuestro cuerpo no yo creo que las primeras preguntas es ver eh cómo se define el cuerpo siempre está muy relacionado el cuerpo y su presentación social de estar relacionado obviamente con la indumentaria también con ciertas formas de arreglar no el cabello qué partes del cuerpo mostramos los maquillajes sonó como andábamos la gestualidad etcétera etcétera no entonces ellos están en este manual pues marcando un una concepción de la fémina era muy digamos conservadora e en el que bueno pues como decías no el ganchillo lo lo relega al lugar de recogimiento del hogar el fútbol para los niños como la cuestión de energía vitalidad a juego competición y tal y como bien dice en el modo de vestir importa no entonces yo creo que todos tenemos bastante claro de una manera que no se nos va educando a lo largo de nuestro crecimiento acerca de qué tipo de ropa puedes llevar donde nunca a veces te puedes equivocar

Voz 35 22:41 no claro pero una cosa es un error libre y voluntario otras cosas seguir una recomendación que no es igual para los hombres más allá de lo que recomienden que estoy esperando en ver cómo debemos ir nosotros yo puedo ir en bermudas budas el decoro y porque el decoro y ese tipo de planteamientos sólo se asocia un aún es decir es que los medios por más que la sociedad trata de levanta porque hay gente que se empeña en en quedarse atrás

Voz 2 23:06 bueno el cuerpo de la mujer tradicionalmente es el que más se regula digamos no es el porque es el que se ve como un peligro como una fuente de desestabilización social a raíz de la sexualidad que emana supuestamente de ella yo creo que cuando eres una mujer heterosexual sexual lo pues claro también es la sexualidad de los hombres no entonces esto es como una una percepción de la mujer como un peligro y que tiene que ser muy aquí cada yo creo que los hombres tenéis claro como presentaros tuba es muy bien vestido hoy como un traje perfectamente recorta la la la la barba Yunis frases a los estudiantes es seguir esa colección mira nadie ha llegado ni borracho ni demasiado despeinado ni sucio ni sales ellos todo el mundo tiene integradas estas reglas de normalidad de arreglarse etc

Voz 35 23:52 esas pero por eso no creemos

Voz 7 23:54 que sean necesarias en algunos entornos

Voz 35 23:58 hacer hacer hincapié en ellas y en cualquier caso vamos a escuchar el consejero Educación de la Comunidad de Madrid Rafael van bien que se ha desmarcado de esas recomendaciones Titadyn tampoco es solución en sus palabras

Voz 36 24:09 si alguien personales que bueno pues son unas recomendaciones que para mí están pues eso el anacronismo es algo que está contextualizada lo no tiene una racionalidad en el día de hoy y que evidentemente pues no representa pues los valores el esfuerzo el trabajo que nosotros estamos haciendo como Gobierno regional

Voz 35 24:29 sí tenemos escuchar también al inefable alcalde de Alcorcón David Pérez apoyando esas colegios cada vez que tiene ocasión

Voz 0486 24:37 que nuevamente para este Ayuntamiento es un grandísimo orgullo contar en nuestro territorio con un colegio como este es una grandísima alegría a tener este colegio siempre que tenemos oportunidad de venir venimos encantados porque nos sentimos como en casa y además tenemos una identificación que mi equipo de gobierno de yo mismo con los valores que promueve e tanto este colegio como la propia fundación

Voz 35 25:03 si bien el alcalde esto coincidamos actriz en una misma semana donde hemos conocido hemos hablamos mucho nos damos cuenta pero hablamos mucho de cobros vestimos esta misma semana ha habido una una sentencia eh en relación a los uniformes patrocinados por Suez de las azafatas del torneo Conde de Godó con minifalda manga corta en pleno invierno donde además ellas pedían hacía frío y necesitamos ganar no estés este sin uniforme se más sea el sexismo hay hay otra serie de de connotaciones laborales hablamos demasiado poco de algo que es muy evidente y cuando lo hacemos además hacemos siempre fruto de escándalo

Voz 1995 25:38 yo no sé si tenemos claro como externos

Voz 35 25:41 cómo ser eh como acudir a una entrevista de trabajo como como estar en el sitio correcto con la vestimenta correr

Voz 2 25:49 qué cambia mucho no si es una cabaretera au Si lo que pretendes es un trabajo y profesora en un parvulario o Un puesto de alto ejecutivo de alguien que está trabajando en la revista de moda no nueve yo lo que creo que decir lo que la aportación de los análisis desde la perspectiva del cuerpo de la indumentaria de la moda etcétera es estudiar el pudor no el pudor es algo cutre cultural qué es lo que se demuestra que es lo que nuestra demuestra que es lo que se percibe como demasiado sexual izado negocios la pronunciación del escote la melena suelta por ejemplo muchos lugares la amena suelta es un es una fuente de de de una idea de sexualidad y se cubre en público no entonces por ejemplo es curioso en estas recomendaciones los pies descubiertos los pies descubiertos no se consideran pudoroso se hizo recomiendan que no se vaya con sandalias ni hombres ni mujeres es una cosa que sí que sorprende porque dices buenos cantaores ajustados a un pectoral supermercado o atributos masculinos muy pronunciados decir tenemos indumentarias que sabemos que marcan más unos tejanos ajustados a unos pantalla desde un traje masculino

Voz 35 26:47 esa es la parte de las centurias jerezanos de otro territorio Tom las por ejemplo en el norte de Europa las sandalias con Kathleen Blanco hay algunas prendas que no supo poner en en en en los países de frío pero yo creo que también hay una consideración en este

Voz 24 27:02 tener algunos sectores de la sociedad de la de la moda el Fashion y lo que hay que vende que también ha acompañado de una sexualidad viene de niñas muy jóvenes que también

Voz 30 27:13 también tiene un un punto muy

Voz 24 27:16 probablemente muy negativo de empezar tan pronto en algunas formas de vestir sí promete suenan los consideraciones también

Voz 2 27:22 claro la uniformización sea uniforme significa uniformar no pero un aspecto igualitario cuál digamos también tiene ventajas y desventajas no y quizá funciona unas edades más que en otras pero es la idea también de que no vas a diferenciar por por como qué tipo de marcas puede pagar esa persona o no aunque como decíamos el otro día está de moda lo de los los zapatillas de deporte y eso EMS esto se lleva igual a menos que el uniforme incluye a los zapatos pero es una manera también de centrarse más en la persona y menos en el es exterior que puede comprar como como signo de consumo de de de dinero no

Voz 1995 27:56 desde de hablamos poco de insisto en que lo hacemos simple forma de de de escándalo sobre sobre la forma en la que nos vestimos volvemos a repetir las famosas palabras de gatito gusta tanto tu cuerpo es tu templo ni lanzar un mensaje o Lanzarote depende de Pennetta Patricia verdadero

Voz 2 28:12 puedo decir una cosa expuso dice famoso judío llamado Jesucristo el cuerpo sin alma antes efectivamente no lo digo por centrar su historia cultural único

Voz 18 28:24 el mil dos personajes y yo creo que es un concepto cultural casi todo lo estructuras y creencias y sobre todo excepto claro todo

Voz 2 28:30 los tienen una cuota miento de qué es lo que se puede y qué no mostrar que les lo correcto o por ejemplo mostrar signos de de de estatus si estás casada Si estás soltera o etc en tu casa

Voz 35 28:43 ese mensaje Patricia como siempre un placer hablar con algo más que tenemos en este estupendo al hacer de verdad a diez y veintiocho minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 1995 33:30 en Garrido quizás la única diferencia entre este discurso de Donald Trump

Voz 44 33:35 we will make anárquica

Voz 12 33:40 este otro de Oprah

Voz 1995 33:40 a Winfrey durante la pasada ceremonia de los Globos de Oro

Voz 45 33:43 son Emma Watson Here Now

Voz 7 33:46 a ochentero

Voz 45 33:49 eh

Voz 1995 33:51 la diferencia sea que mientras el primero ya es presidente de los Estados Unidos la segunda todavía no lo es porque Masella de la ideología seguramente con pocos puntos en común afortunadamente algunos parecen representar una tendencia idéntica a la persona como marca no es tanto una idea no es tanto un partido no no no es la propia persona individuos con fuerza suficiente para liderar un proyecto por encima de la maquinaria pesará de los partidos políticos la necesidad de encontrar financiación o de hacerse policía piensen que quizá aquí tenemos algo muy parecido y por eso ayer algunos en aludían a Pablo Iglesias esa ausencia el motivo de la crisis de Podemos bueno de todo ello vamos a hablar esta mañana con las cabezas más brillantes que yo conozco de cabezas de Abiyán de Adrián Doris llegará muy buenos días

Voz 10 34:41 buenos días cabezas brillantes por la calva no era para no ir a cuenta el decirlo pero no ir

Voz 7 34:48 pero no es una calva es una placa solar no tampoco que me gusta calientes le mirase buenos días en mi caso no es por la calva

Voz 27 34:56 bueno bueno

Voz 16 34:58 noventa Segarra perdóname que está Patricia hablando de lo bien vestido iba Toni Garrido ya hecho una elipsis y nadie habla de la ropa de todo

Voz 10 35:05 sí bueno nadie yo me he dado cuenta de los faz de lo fácil que lo tengo yo no sé con para venir vestido me da la gana

Voz 1995 35:13 el rezagado cada recta podrías ir desnuda inglés

Voz 7 35:16 los dos sabéis y hoy vamos a hablar con vosotros de de la marca como como persona acusada de la persona como marca

Voz 1995 35:22 de como individuos se convierten por encima de ideas por encima del dos por encima de tendencias en el verdadero fenómeno así que vamos a escuchar un pequeño fragmento del ya famoso discurso primer discurso probablemente primer discurso presidencial de Oprah Winfrey

Voz 0419 35:38 sólo así que quiero que todas las niñas que nos están viendo hoy sepan que llega un nuevo día en el horizonte y cuando por fin amanezca ese nuevo día será gracias a un montón de mujeres magníficas muchas de las cuales están aquí ahora esta noche ya algunos hombres fenomenales que luchan duro para asegurarse de que son ellos los que se conviertan en los líderes que nos conducen a ese tiempo en el que nunca nadie tenga que decir yo también otra vez

Voz 1995 36:10 Milito el famoso hasta que sitúa como nada como publicitarios no creéis que Oprah Winfrey se decide si decide intentar a suceder a Trump puede tener un un eslogan proponemos desde aquí Winfrey is coming

Voz 16 36:25 analista de la Cadena Ser de la prestigiosa cadena SER digo que sí of a Winfrey se presenta a las elecciones Oprah Winfrey la nueva presidenta de Estados Unidos y no me cabe la más mínima duda en primer lugar vamos

Voz 1995 36:36 cuando ya las formas diferentes decir Oprah

Voz 16 36:39 yo le he dicho delito maneras en la misma frase Oprah Oprah para que me puede corregir

Voz 1995 36:44 sí hay muy sencillo Toni no

Voz 10 36:47 es más Oprah Oprah eh es un es un discurso y un momento muy muy muy enjundioso y mi maravilloso va sobre todo para analizar desde el punto dice la comunicación yo creo que lo lo primero que hace Oprah es abrir una cosa que está ahí y que es la carrera por ser la primera mujer presidente de Estados Unidos que está ahí que es casi una inercia obligatoria es decir a casi diría casi por una cuota psicológica decir toca que haya una mujer presidenta ella yo creo que decide voy a probar es muy interesante donde lo decide no porque yo creo que es el desbordamiento absoluto de que la políticas entretenimiento no ya lo sabíamos lo suponíamos sospechábamos pero es un desfile van desde la venta absolutos decir elige una una presentación de unos premios de de una industria que en Estados Unidos es la industria osea yo estaba pensando en España un actor no se podría presentaron presentado sobre eso podía presentar porque no tienes a pero a lo mejor Amancio Ortega si PSIR de El el poder de poder de determinadas industrias entre unos países es interesante como como relación con el poder luego lo que es maravilloso discurso hay una hay una por ejemplo hay una relación preciosa con entre la lo luminoso y la la oscuridad no esa ese principio con la corbata blanca de de simpatía y la piel negra y como ya lo deriva al revés es decir al final ya que es negra mujer integra lo cual le da muchos votos muchas ventajas para las acciones e Xetra los transforma luminosidad de la claridad y la y la la brillantez en en en en algo propio Delaunay de lo negro de lado de los negros no hay muchísima muchísimos detalles muy brillantes

Voz 16 38:22 discurso N a mí yo recomiendo

Voz 10 38:25 el lanzamiento un eslogan por ejemplo no lo de lo de su tiempo se ha acabado sin es claramente un eslogan buena señal utilizan gran Gallo repite tres veces lo Corea a la gente se levanta ya yo viendo el vídeo tengo la sospecha de que hay gente en el público que sabía lo que iba a pasar y que actúa en consecuencia

Voz 16 38:41 ahí hayan salido demasiado bien no yo recomiendo encarecidamente verlo porque hay muchas cosas que pasan por alto no mandan muchos vídeos pero yo creo que hay que tomarse los ocho minutos yo creo que lo tiene todo yo creo que tiene empatía porque empieza hablando de cuando ella era una niña que tenía seis años y belleza como

Voz 10 38:55 a la conciencia de que está haciendo un anuncio no sé si ella explica que está haciendo anuncio porque ella vio un anuncio hace muchos años si se echa en ese momento era un spot no

Voz 16 39:04 sí sí no tiene ahí es es la perfección tiene la empatía tiene inspiración cuando saca a Rosa Parks tiene la esperanza cuando saca su eslogan tiene la emoción tiene tiene pasión consigue que de Roca llore es la sublimación bronca también sea

Voz 1995 39:20 postule perdone también se postulaba a presidente

Voz 16 39:23 tú dices

Voz 7 39:24 si lo hago bien dice ahí nombre no olvidamos que no que no

Voz 24 39:29 lo Bregenz Hollywood Ashton cierto modo donó dos ahora sí lo preguntamos en los americanos le canta la gente con carisma Tere esto no necesariamente a un buen presidente

Voz 16 39:41 ya hay dos de manda

Voz 7 39:44 por Estados Unidos que discreto yo discrepo yo creo yo creo que

Voz 10 39:48 claramente presidente tiene que somos el actor

Voz 7 39:50 inédito que yo creo yo creo que Obama era mucho mejor actor que Reagan procedimientos

Voz 1995 39:54 tuve el guión

Voz 7 39:55 y eso es lo que teníamos que elegir yo creo que nos ponemos puristas con esto es decir eh

Voz 16 40:01 el presidente de Estados Unidos no hacía carrera en la política ayer era gobernador sin Azores de CTC o vacías carrera militar y era general pero por qué un general de división que entró en el Ejército con dieciséis años y probablemente es un especialmente forma economía mejor presidente de Gobierno que una multimillonaria que se ha hecho a sí misma como Oprah sea yo creo que determinados prejuicios yo creo que Trump supone

Voz 1995 40:21 vamos a escuchar pero porque las palabras de Donald Trump siempre tratamos de hacer una similitud de personajes para poner un contexto y y de esa manera tratar de entender la dimensión del personaje en su día Oprah Winfrey todos los días decía la María Teresa Campos ahí yo creo que ya esa esa definición no nos vale pensemos en qué qué ocurriría si dura de los premios Goya que un personaje conocido lanzar a ese tipo de discurso mientras está recibiendo un grupo que lleva ya iba a recoger un Globo de Oro bueno en cualquier caso la esencia sido tan grande que el propio Donald Trump

Voz 7 40:53 ha dicho esto contada desde el propio entona el Tram

Voz 1995 41:02 día con muy buenos ojos que fuera junto a él

Voz 7 41:05 las próximas elecciones junto era de

Voz 16 41:07 de hecho la la la muestra de que Oprah de es el mejor candidato posible es que hay un vídeo que circula año noventa y nueve donde jugando a a Donald Trump le pregunta no viene a decir si yo me presenta y le preguntan quién llevaría de VICE dijo Oprah Winfrey

Voz 1995 41:21 lesionado retomada los servicios

Voz 16 41:23 sí sí retomamos lo que decíais en la entradilla al final hablamos mucho de pases de Estados Unidos tienes que tiene una gran recaudación se habla de dinero para que necesita recabar dinero la pregunta para que te conozcan para hacer publicidad por qué gana Donald Trump porque ya lo conocen porque no necesita gastarse millones y millones en que se conozcan aquí hace poco más a Oprah o a Donald Trump no hay conversación y lo segundo es la la política no va de ideas que te compre en tus ideas para que te cumbre inducidas tienes que saber vender es que Oprah probablemente es la mejor vendedora de la historia de Estados Unidos

Voz 24 41:54 pero bueno bueno volvemos otra vez al contenido yo creo que ha ganado en parte por su personaje mediático

Voz 16 42:02 yo creo que Tram ganó porque representa a parte de esa campaña de publicidad contra el establishment no porque es una marca que representan a serio de valores pero es que Oprah es el spot definitivo del sueño americano todos han tenido algo del sueño americano Oprah es la perfección es una mujer hecha a sí misma superación que viene negra que ha tenido un pasado complica con nueve años con el escándalo sexual que se ha hecho a sí misma de de Un mundo de vista empresarial que tiene la empatía que tiene la comunicación Oprah a mí me hace mucha gracia cuando debo decirme María Teresa Campos y es verdad que yo soy el primero que ha hecho ese símil Oprah tiene dos mil trescientos millones de dólares operativo un canal propio de televisión cada vez que Oprah recomiendo un libro es un millón de ventas si es que no es comparable decía Segarra eh que probablemente aquí sea Amancio Oprah trasladado a España sería un hombre hecho asimismo la admiración que genera Amancio Ortega con la capacidad o el Craig la credibilidad que les hemos otorgado históricamente Iñaki Gabilondo con él Karima de Rafa Nadal no falta un cuarto tío que suma esa coacción pagar Oprah que es alguien comprometido con las clases

Voz 7 42:57 eh sociales no porque innoble irme en Negra aclara es muy querido pueblo americano ahí no cabe nombre no es que sea muy querida es no Sport

Voz 16 43:06 probablemente sea la persona más querida por los americano lleva siendo según la revista Time según la persona más influyente de Estados Unidos desde diez más influyentes

Voz 10 43:13 hace treinta años y luego no hay que olvidar también que el que el que toca es decir que que Oprah recoge la a la minoría o a la oposición es decir eh en el fondo recogió a lo que Obama había convertido la oposición que Dahl el blanco que siempre había sido mayoría de control del el blanco tradicional americano se convierte en la oposición porque porque el que manda es un negro porque porque ha recogido digamos el negros al establishment no la minoría establishment entonces de pronto ese blancos que de y el cambio viene de volver a colocar al banco en el en el podio no ya de yo creo que toca claramente a la mujer y creo que esto del inaugura una carrera veremos otras mujeres salir inaugura la carrera por quién va a ser presidenta de Estados Unidos yo creo que el que ser Oprah ser mujer guisar negra es casi

Voz 1995 43:59 el hombre más allá de eso la reflexión también es como dice Gonzalo sin necesitamos cuatro de aquí para igualar la dimensión de una mujer negra americana bueno se habla muy bien de ella Ekiza no habla también de nosotros

Voz 10 44:14 estoy de acuerdo que no de ayer ayer hubo ayer hubo un momento maravilloso que habría que destacar más que es el ese enfoque enfrentamientos cara a cara entre los políticos de verdad de portadas de la Constitución y los de ahora no no sé si no se habéis leído

Voz 16 44:28 mente el creen que no

Voz 10 44:30 claro claro en qué nos hemos convertido no se este este Miguel Roca frente Rufián demuestra aquí aquí hay tuitero

Voz 16 44:37 no es que además de los bomberos

Voz 1995 44:39 hemos despojado de talento y ambición decir si al uso preguntado es decir cuando uno y en la noticia de un señor después de veinticinco años de impartir abandonó porque nunca es al revés porque nunca en España en este país a alguien después una carrera tremenda

Voz 16 44:54 Lincoln dos mil trescientos millones de euros en que hoy tuvieron

Voz 1995 44:56 que hay ahora dicen oye ahora que en este momento vivida lo que quiero es ayudar a todos los que voy a poner todo mi conocimiento toda mi experiencia en beneficio de la sociedad porque eso nunca ocurre aquí

Voz 10 45:06 por qué no se puede porque el sistema de partidos la infidelidad partidos es un sistema de construcción de mediocridad cada vez más mientras eso sea así y mientras los políticos salgan de los partidos no hay nada que hacer y por otro lado la gente con talento la gente de la gente con dinero a gente con recursos no quiere ni aparecer en política ni aparecer en fútbol fijémonos

Voz 1995 45:26 ambas cosas arreglaría

Voz 10 45:27 estantes hubiera veamos por ejemplo a los políticos o a los directo a los presidentes de club

Voz 24 45:32 vascos que son la excepción voy creo que también en ese sentido hablamos de Estados Unidos América lo queremos lo de pero sigue sean del país donde ocurren las cosas y donde hay energía donde hay dinámica donde uno lo demás sindical de ambos países increíble desaparecido que no descansa

Voz 7 45:52 es que yo creo que yo creo que somos unos es

Voz 16 45:54 Knox yo creo que es muy fácil juzgar a distancia yo invito a que alguien me traiga un discurso de un político español de los últimos quince años que te ponga los pelos de punta entonces acabará es diciéndome que no es importante que yo estoy

Voz 1995 46:05 yo te reto otra cosa más sencilla dime un una frase del discurso de un político español el relevante en los últimos cinco años no SEC Jordi

Voz 10 46:16 hay una nueva váyase señor González esto está muy bien pero como frase

Voz 1995 46:20 ética en fin como altura intelectual

Voz 10 46:23 váyase señor González nada ahora la la la la maratón prometer y prometo son las grandes frases bien la bata la medalla de oro de esos poesía queda obviamente no es Oprah es es

Voz 1995 46:34 muy brillante muy brillante

Voz 16 46:37 volviendo a Oprah por porque entendemos pocas ocasiones de hablar de este pedazo de diva os imagináis el Yes we can de Ofra que decir si Obama fue capaz de movilizar a la comunidad hip hop Oprah que veranea con Springsteen Tom Hanks que hizo ella sola porque es así no pero que ella hizo presidente Obama cuando le dio el cheque en la comunidad ojalá os imagináis la capacidad una una mujer que que ha tenido que es cuando quiere contar algo importante su programa cuando Bill Gates quiere decir algo relevante va a verla la ella os imagináis la movilización que puede conseguir Oprah

Voz 1995 47:11 Estados Unidos si Pedro de élite suelen ya está su tiempo

Voz 10 47:15 no se ha acabado es impresionante

Voz 1995 47:17 sí se acaba un año después yo creo que va a ser Figaro

Voz 10 47:21 que dice eso en su tiempos acabados el triple de realidad claramente en esa trampa

Voz 1995 47:26 es muy rápido porque hemos hecho un ejercicio de trasladar ese ese mensaje a lo más parecido y lo más parecido lo más parecido que hemos encontrado aquí es esto

Voz 12 47:35 nadie los valoran

Voz 16 47:37 si no lo hacemos nosotros terminaré con Cervantes y su Don Quijote Crisanto y su mente soñadora ahí por momentos lúcida decían como nuestras experimentado en las cosas del mundo todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles confía en el tiempo

Voz 1995 47:58 que suele dar que era un mensaje presidencial de banderas y no lo supimos entender