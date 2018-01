Hoy por Hoy (11/01/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 cadena SER

Voz 3 00:11 son las once las diez en Canarias el Gobierno concluye en un informe después de analizar el reglamento del Parlament de Cataluña que la posibilidad de que Carles Puigdemont ha investido presidente de esa comunidad por vía telemática no es viable considera que no tiene cabida en las normas que regulan cómo funciona el Parlament amplía Sonia Sánchez

Voz 1916 00:27 sí según ese informe jurídico del Gobierno el artículo ciento cuarenta y seis punto uno del reglamento del Parlament requiere que el candidato a president presente su programa de manera presencial es un requisito el de la presencia física dice el informe exigible en cualquier debate es la esencia misma del Parlamento como lugar de debate intercambio así que si esos exige para cualquier debate más para uno que es tan fundamental como el debate de investidura de hecho el actual reglamento aprobado en dos mil cinco señala que el orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño exclusivamente no contempla que lo haga desde otro sitio según el informe del Gobierno no se puede delegar el voto en actos constitucionales y estatutarios la investidura es uno de ellos por todo esto fuentes del Gobierno aseguran a la SER que si se intenta la investidura telemática la Moncloa podría intentar impedirla recurriendo al Tribunal Constitucional

Voz 3 01:11 y acabamos de conocer que Carme Forcadell va a comparecer dentro de una hora para anunciar que no va a repetir como presidenta del Parlament Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 01:18 aunque Jones par Cataluña y Esquerra habían apostado porque Forcadell siguiera en el cargo finalmente ya decidido no repetir como presidenta del Parlament tras una legislatura muy intensa en la que se ha visto involucrada en varias causas judiciales llegando incluso a pasar una noche en prisión Dallas doce comparecerá aquí en la Cámara catalana en teoría para hacer balance de la legislatura allí cuando anuncia esta decisión que abre el siguiente interrogante quién será el candidato que los independentistas propongan para sucederle en el cargo y al mismo tiempo al ex catalán Joaquim for ni los Jordi

Voz 3 01:46 declaran esta mañana a petición propia en el Tribunal Supremo dirigentes del P de Katy de Esquerra han dicho en la puerta de ese tribunal que confían en que se conformen gobierno independentista en Cataluña hasta allí nos vamos amplía Aitor

Voz 4 01:56 Álvarez Joan Tardà ha evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre si Puig jamones la única opción para ser presidente de Cataluña hay también qué pasa si los letrados del Parlament dicen que la investidura no se puede hacer a distancia el diputado de Esquerra dice que habrá gobierno si algo en lo que también coincide Marta Pascal del P de los escuchamos

Voz 5 02:13 es que suicidio cometeríamos que diéramos otra oportunidad a aquellos que son capaces de utilizar incluso malas artes

Voz 2 02:21 para ganar siempre siempre siempre

Voz 6 02:23 los en encontrar el consenso y siempre hemos sido capaces de solventar pues los obstáculos que nos hemos encontrado en medio del camino

Voz 4 02:30 ambos lo han dicho desde las puertas del Supremo donde a esta hora declara Jordi Sanchez que lleva una hora y cuarto ante el juez Pablo Llarena tras él todavía lo tendrán que hacer Cuixart

Voz 3 02:40 vamos que todas las comunidades autónomas menos Extremadura y Canarias Se mantienen en distintos niveles de alerta por nieve viento con rachas de hasta cien kilómetros por hora y olas que pueden llegar a los siete metros la alerta naranja en toda la costa cantábrica en la costa atlántica de Galicia en el norte de Castellón y en el sur de la provincia de Tarragona once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 el Madrid en Madrid en la venimos contando la oposición en la Asamblea vuelve a la carga para aclarar los enredos del Canal de Isabel Segunda en la comisión de la corrupción después del PP la haya abandonado Javier Bañuelos

Voz 1916 03:13 en este caso se trata de casi treinta documentos la gran mayoría relacionados con la publicidad que la Comunidad se gastó atroz del Canal de Isabel Segunda desde dos mil dos hasta la actualidad la comisión sobre la corrupción ha requerido al Gobierno y fuentes que le remita donde acabó por ejemplo la publicidad de las campañas de algunas exposiciones del canal como la de Star Wars la de Fernando Alonso la de Alejandro Magno o la de los guerreros de Xian en diez años con Aguirre y con González el se gastó más de cincuenta cinco millones en publicidad uno de los medios más beneficiados fue la razón cuyo consejero fue precisamente en mundo Rodríguez Sobrino la mano derecha de González para los negocios del canal en Latinoamérica

Voz 1275 03:54 la capital la policía sigue buscando al autor del atropello que tuvo lugar la pasada madrugada en Usera una mujer de treinta años fue arrollada por un coche que después se dio a la fuga la policía no descarta que puede ser un caso de violencia machista porque antes del atropello Varios testigos aseguran que vieron al conductor del vehículo hoy a la víctima discutiendo por la calle según los testigos la habría insultado y agredido después se subió al coche ir arrolló a la víctima está hospitalizada el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado una unidad de estancias breves para acoger a los ancianos desalojados esta madrugada de una residencia de mayores de Aravaca que ha provocado que siete mayores y una trabajadora del centro ya han sido hospitalizados por intoxicación aunque ninguno de ellos reviste gravedad los otros doce residentes del centro están ahora mismo en dependencias municipales a la espera de que el

Voz 1995 04:37 los en sus familiares el fuego se ha originado

Voz 1275 04:40 en el colchón de una de las habitaciones de esta residencia hacen falta cadenas esta mañana para circular en Navacerrada y Cotos y hay que extremar la precaución porque la calzada mojada en la Morcuera Canencia Navafría seis grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:08 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido ayer se inauguró en Las Vegas gran ciudad la mayor feria de tecnología del planeta el Consumer Electronics Show no saben ustedes no sepan a creer que es lo más comentado de la jornada no fue una máquina para viajar en el tiempo ni unos calzoncillos inteligentes no lo más comentado fue esto

Voz 7 05:33 el apagón

Voz 1995 05:34 durante dos horas en la mayor feria electrónica del mundo se fue la luz durante dos horas con lo cual el primer mensaje es que que que paradójico es todo ciento ochenta mil personas ciento ochenta mil dos veces a tres el dos veces el Santiago Bernabéu dos veces en el Nou Camp ciento ochenta mil personas a oscuras intentando averiguar qué es eso del progreso

Voz 2 06:02 Andy Andy es es una reflexión

Voz 8 06:05 interesantísima después de dos horas de abajo en la que se produce en Las Vegas es una metáfora Superbe ya no de de cómo somos tan electrónico a dependientes todo es tan entonces una delgada línea que separa del caos

Voz 1995 06:18 dos del desorden del fin del mundo al fin y al cabo

Voz 8 06:21 eso es eso es el alguna dicen que el caos es el orden que todavía no comprendemos pero de alguna manera es increíble que una de las tres ferias más asistidas del mundo en tecnología se o crear dos horas y es fantástico lo que ha pasado

Voz 1995 06:38 Andy está tal es míster branding es una de las mentes más relevantes del marketing mundial también es un optimista tecnológico han divino ya presentarnos humano no humano con pedigrí e humano Fon como no Fon es una nuevo libros uno herido que traté de explicar pues quiénes somos adónde vamos de dónde venimos y que la batería móviles una paradoja en sí misma en su Twitter hemos descubierto hace pocas horas El Dedo Font

Voz 2 07:04 que es nuestro es una es una pulsera teléfono que usa como auricular tu tu tu propio de Andy buenos días de nuevo este será anuncia

Voz 9 07:17 tú corres de ahí sacas tu energía y aunque estas corriendo no quieres perderte ni una llamada de tus seres queridos cuando reciba una llamada haz clic en el botón lleva a ti

Voz 10 07:27 el dedo a la oreja hay responde a la llamada

Voz 1995 07:30 tienen ustedes imaginar pero él lo estúpido la imagen de un señor con el dedo metido en el dedo como hay poesía en ese es el dedo como instrumento de comunicación eh

Voz 8 07:41 me hace hace hace mucho tiempo vengo diciendo de que el ser humano no tiene cinco sentidos sino seis El sexto sentido es la tecnología que de momento va siempre encima nuestro en nuestra

Voz 9 07:52 pulsera gafas sentó teléfono nuestra

Voz 8 07:54 mano nos alejamos de la tecnología más de un metro las veinticuatro horas del día pero en nuestra piel de momento que nuestra piel entonces si es el sexto sentido en toda regla no me corregía el otro hay una señora y me decía perdón joven usted habla muy bien en las conferencias pero las mujeres ya teníamos Sexto sentido con lo cual sería el sexto sentido del hombre y el séptimo en la mujer no Esteban acumulan desató una nueva

Voz 2 08:16 Nos arresta bueno vamos a repasar vamos a hablar de tu libro

Voz 1995 08:18 pero vamos a repasar algunas de las de las cosas aún

Voz 2 08:21 de los gadgets que hemos conocido en esa feria tecnológica de las por ejemplo miles de parece vino mal hacemos una ronda rapidez vamos a libro el coche eléctrico que es cada vez más autónomo que le tu mente y previene accidentes se presentó lo presentó Nissan de manera que la tecnología reduce nuestros peores instintos por así decirlo

Voz 8 08:41 bueno esto es como siempre preguntamos qué pasa si el algoritmo se equivoca qué pasa si el algoritmo tiene una decisión ante un semáforo tiene que decir entre chocar contra la madre o contra la están cruzando por la calle porque evidentemente larguísimo está preparado para que el último de los posibles accidentado sea quién va en el coche y entonces alguien accidentado

Voz 2 09:02 con qué vas a casi utilizan una referencia lo siento eh que es la misma que utilizar una Bombers el famoso terrorista norteamericano y una serie fantástica sobre una von der y habla de el semáforo en rojo como muestra de lo estúpido de la tecnología ese imaginen ustedes una carretera vacía a las dos de la mañana un solo coche y un semáforo en rojo y un semáforo en rojo y este coche detenido ofreciéndonos Se trata de regular el tráfico en uno de pautas de tu vida

Voz 8 09:31 exactamente lo lo lo de lo de la serie está Mannheim Ana bomba eres buenísimo porque él también en quizás un poco al extremo de de de demonizar la tecnología en el sentido del control no de que en definitiva es la paradoja del control en donde no dicen que hay que parar paramos no que no tenemos el libre pensamiento libre albedrío de decidir lo que queremos hacer no él habla una tecnología que nos controla y no nosotros vamos a tecnología pero está bien nos pone frente al espejo no para reflexionar sobre aspectos

Voz 9 10:00 pues por hecho como correctos o

Voz 8 10:02 asumidos y que quizás haya que poner en crisis

Voz 1995 10:05 mira Toms ha presentado esto te va a dar un disgusto el bar tender Cuca que es una máquina a la que no le puedes pedir caramelo bien porque es un robot camarero que trae medidas prefijada de asisto en España debería es es el único sitio el mundo de tu pides algo que él ideó ejercía de camarero bastaba hasta para para para no

Voz 2 10:23 eso no ocurre en ningún otro lugar realmente necesitamos robots camareros Fandi

Voz 8 10:29 bueno hay una máxima que dice que todo lo que se puede automatizar Seba automatizar y que todo lo que se va dirigida a digitalizar Se va a digitalizar y que es lo importante el camarero es lo que sirve o es la conversación ese ese puntito de psicólogo de poder escuchar al que quiere tomar algo el acompañar a ciertas personas en su soledad la creatividad el chiste el salero el el hacer de tomar lo que sea una experiencia memorable el robot tener esas habilidades sociales es empatía

Voz 11 10:59 a para poder reemplazar al al buen camino

Voz 8 11:02 pero

Voz 1995 11:03 vale y después ya ha presentado el Times que esto es

Voz 2 11:05 en fin ante

Voz 1995 11:07 quien esto ens árabes lo que les voy a contar una máquina para viajar en el tiempo a través de la realidad virtual que brinda una forma completamente nueva de visitas

Voz 2 11:15 bares

Voz 1995 11:16 seguramente piensen esos antiguos telescopios de Moreda o de tú metías

Voz 2 11:19 un euro tu cinco céntimos veinticinco pesetas y veías a lo lejos bueno puestos más o menos igual de era que imaginen que se asoman al río Sena en París en el año dos mil dieciocho pero a través de esa experiencia van a ver

Voz 1995 11:33 en París en mil seiscientos veintiocho

Voz 8 11:39 eso son palabras mayores y hay que ver también en en qué momento en qué contexto inseguro la visión de quién estamos viendo ese París en esa época no se está moviendo una época de revoluciones del lado de los que son cortara cabezas o de lo que son cabezas cortadas no entonces puede ser más o menos interesante e intensa experiencia según el lado de la historia en que caiga inversión grandes hablando de la inversión

Voz 2 12:05 caer al río esa sobre todo en invierno larva di tú con tu nuevo con tu nuevo libro de fines o trazas de definir un ser humano en el en el futuro lo que pasa es que si ese futuro muy inmediato cuando vemos la televisión ante los medios cambiará en un proceso de quince ir no en apenas dos tres años si miramos un poco atrás hemos evolucionado muy muy muy rápidamente Sin futuro que ha informado presente sí

Voz 8 12:32 inicialmente hace muchos años habla de que el futuro ya llegó no mucho decía en el futuro es hoy otras empezamos a decir el futuro es ahora hay otro el futuro en este mismo momento las cosas están cambiando no El mundo de hace media hora sea distinto del mundo que vivimos en este instante está pasando es que el impacto de esta nueva era que estamos viviendo evidentemente transforma la sociedad y la civilización como otros grandes inventos son descubrimientos lo han hecho largo de la historia desde la imprenta desde la agricultura y tantos otros grandes cimiento de lo que pasa que la velocidad del cambios lo que cambia todo no estamos absorbiendo y asumiendo un cambio que con Internet de menos de tres décadas ha puesto todo patas arriba la comunicación las relaciones el trabajo la vida el amor

Voz 1995 13:16 yo intuyo la respuesta de pero es un cambio a mejor

Voz 8 13:20 que yo soy de los que estamos del lado de El optimismo y de que ven las cosas mejor e siempre me hablan de visto en las redes sociales los acosadores y el odio y la xenofobia el racimo los grupos de terrorismo Temas en realidad siempre los malos son muchos menos que los buenos pero en cantidades y proporciones de de uno a un millón lo que pasa es que los malos hace mucho ruido los malos están teniendo mucho más titular que los buenos aquellos aspectos más oscuro de la tecnología que hay que ajustar que hay que repensar de que hay que en algún punto legislar que no le pueden quitar mérito a todo lo bueno que ha traído la tecnología y todo lo bueno que está atrayendo la tecnología en en ámbitos como la salud como la educación como el viaje como el turismo como dar voz a quienes no tienen voz como poder estar informados de aviesas crisis que está viviendo el mundo y que antes quizá ni nos enterábamos no

Voz 2 14:14 bueno vamos al al con Andy de humano Fon porque el anterior la exterior listo era justo al revés entonces ver a Brando Con estas dos y ahora es su Manolón que es muy interesante el

Voz 1995 14:25 la manera en la que andinos

Voz 2 14:27 el concierto autóctonos cierto nos la de un mundo que ella ya que con esa frase me quedo seguimos sino segundas

Voz 12 14:39 cadena SER en las sombras más profundas aún hay personas que en su moto en garaje y se preguntan

Voz 13 14:46 que a mí si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones

Voz 21 17:05 sí

Voz 1995 18:54 hoy por hoy con Toni Garrido Andy Altman es uno de los publicistas más importantes del planeta lo llama amistad branding es profesor en escuelas de negocio licenciado en Relaciones Internacionales y periodismo forma parte del equipo que lanzó el primer canal de noticias en español del mundo Cable Noticias director de que tiende la Lacoste de Aeropuertos Argentina hasta el dos mil E la solapa el libro te define como un humanista en el mundo de la empresa sí que los tiburones en otros Andy hay tiburones en la es esa imagen de los tiburones a empresas

Voz 8 19:23 sigue habiendo muchos desafortunadamente tiburones que lo único que ambicionan

Voz 26 19:27 ese el dinero hoy

Voz 8 19:29 la rentabilidad por encima de del ser humano las personas el bien común y los valores compartidos

Voz 1995 19:34 como dice Rodrigo Rato el mercado amigo

Voz 10 19:37 claro que es el mercado

Voz 8 19:39 habla el mercado Cannes

Voz 1995 19:42 cada uno es bueno

Voz 26 19:43 es es un poco lo que está pasando con Convit Coín no que sube

Voz 8 19:50 cincuenta por ciento baja treinta por ciento pasa de mil a veinte mil y baja trece mil sube a dieciocho mil los los amantes del Bloc Chain hablan de que la cripta monedas van a ser un cambio tan grande como fue la división entre Estado e Iglesia si esto va a ser el cambio tan grande como dividir lo que es la divisa del Estado no vistos los los amantes del Bloc Chen lo entienden así pero yo me pregunto cuánto de lo que están entrando en bitcoins Companyia entran de verdad convencidos de una nueva tecnología de una nueva forma de entender la divisa y cuantos entran especular John me atrevería sin datos en la mano es decir que es un noventa por ciento de especulación un diez por ciento de de comprensión no

Voz 1995 20:29 cuando perdón cuando esa especulación si se va al traste no sabemos pero sí o sí pero si perderán todo el dinero muchas esas personas dieran me han estafado yo creí lo que tú me decías

Voz 27 20:42 Higuaín desgraciadamente que darle la razón

Voz 1995 20:46 al señor Rato es el mercado amigos

Voz 8 20:49 el mercado amigo

Voz 1995 20:51 tu suerte se aunque

Voz 8 20:54 ante algún fracaso o algún no éxito todos hablan de de las grandes inversiones de la inversión está medio genial invertido en esta acción genial todos hablan de cuando va bien y la verdad que la mayoría gente pierde no Dana incluso de Trump tiene fan

Voz 9 21:09 no

Voz 1995 21:10 tenía una fracasos tremendo tremendo

Voz 8 21:13 mediado ese es sí sí sí sí sí

Voz 1995 21:16 no quiero poner a prueba tu optimismo pero me gustaría hoy que viene es presentarnos Stefano Fon editado por Deusto poner un poco vamos a hacer una una ronda rápida te Bozal concesión aunque un hombre digital un hombre con con larga experiencia Andy están eres más listo desde que existe Google

Voz 28 21:39 sí

Voz 8 21:40 en sí

Voz 1995 21:41 sientes más ansiedad porque existe Twitter

Voz 8 21:45 sí

Voz 1995 21:46 tienes mejor salud desde que tienes un pulsómetro en tu muñeca

Voz 11 21:49 yo no tengo muy dentro de la nueva

Voz 1995 21:52 vale miras mejora tus amistades este que existe Facebook

Voz 26 21:57 no

Voz 1995 21:57 o sea felicitar a alguien en Facebook por su cumpleaños fue todo lo recuerda máquina eso no vale

Voz 8 22:03 vale pero hombre que fue el año pasado mi cumpleaños recibí el primer llamado de felicitación a las dos de la tarde y bueno tienes pocos amigos no están bien

Voz 2 22:14 ser posible te dedicas a la publicidad eso lo justifican

Voz 26 22:17 puede justificarlo y me llamó un compañero mío de colegio de la Primaria Il Divo Adrian que bueno que me llamaste el primer llamado El día Mrs

Voz 8 22:24 estoy harto de los saludos por Whatsapp por facebook por Twitter al final cuanto salud recibís digitales cuantos llamados telefónicos recibís cuantos físico recibís seguramente lo físico sean los mínimos cuando antes hacer una fiesta de cumpleaños celebrar de cumpleaños ser un máster ahora

Voz 1995 22:40 la verdad es mejor no hacerlo casi mejor no hacerlo

Voz 8 22:43 por si no viene nadie pues experto en bueno

Voz 29 22:45 oye siempre hablamos en este de nos engañamos a Mc Luhan no como los de ancianos y uno que dice él

Voz 8 22:51 en España verdaderamente Mc Luhan Mc Luhan sino nadie aclara padre hijo también anda por ahí con sus teorías aunque ese será padre Mc Luhan más Luka vale me Mc Luhan

Voz 29 23:03 entre sus varios sabios comentarios una era que con cada avance hay una amputación perdemos algo sí yo creo que en todo esto no sabemos lo que perdemos abrazamos cualquier novedad sin tener la capacidad para valorar si es mejor quedar con leer anterior o simplemente por la novedad

Voz 11 23:24 comprar un nuevo eh

Voz 8 23:27 no voy a contradecir a Mc Luhan el lo que es uno de los grandes ídolos de la comunicación pero siempre estamos viendo lo que perdemos y estamos viendo lo que ganamos en eh creo que hemos perdido cosas y creo que estamos ganando muchas otras es como cuando salen los apocalípticos el trabajo que todos vamos a ser reemplazados por robots por máquinas cuantos trabajos nuevos se han generado en los últimos años si ustedes ven la cantidad de empleados por ejemplo que ha generado Amazon en los últimos diez años no lo podrían crear

Voz 11 23:54 bueno te limpios Luisa poniendo robots ahora

Voz 8 23:57 sí pero pero pero estamos entendiendo que también hay robots en los aeropuertos también hay podemos decir bueno y cuánto trabajo destruido de tiendas de de pequeños empresarios y se gana y se pierde

Voz 1995 24:07 pero pero sí a lo que Boys Heene nuestra relación con con la literatura con los objetos con su sencillo que luce utilizado más unidades desde Gutenberg la palabra da idea al objeto sinopsis apelará mesa no hay mesa la palabra no no no no sordina al pensamiento si en esas palabras tal y como las ordena Guttenberg una emprenda las a poniendo encima desde entonces la izquierda derecha de arriba abajo es una acción en todo el mundo todo como especie hemos repetido eso una vez durante cientos de años Arellano leemos de izquierda derecha ni de arriba abajo cierto ahora coges cualquier periódico o que me haya el orden en el que este secuenciado de importancia para el periodista va para Amazon no es el tuyo con lo cual incluso la propia página empieza a variar su forma de configuración para hacer de lo más más accesible pero no para que sepas más sino para que consuman más tiempo en su página hay algo perverso en esa asociación no digo que un deber de fuera un nombre altruista que dedicó su vida a los demás

Voz 2 25:05 pero llego

Voz 1995 25:06 muy perverso porque sólo tiene que ver con el interés puramente económico detrás transaccional si alguien quiere que yo esté mucho tiempo en esa página o bien que compres objeto o bien que vea los anuncios que en esa pagina punto no no busca nada más de mí no están interesa aunque ello sea mejor persona mejor individuo que aprenda que conozca que no quieren una cosa muy concreta y eso eso no está bien a

Voz 8 25:26 bueno hoy hay una gran mayoría una mayoría bastante expandir acceso no que hace esencialmente so cuanto más tiempo esté sí cuanto más consumo cuanto más Gates y cuanto más tiempo no tengan otros mejor para mí evidentemente hay una una una situación de de de no digo de falta de valores no ni de falta de ética pero sí de de de Pacios bastante controversiales pero no todo el mundo hace eso no todo el mundo busca eso hoy por hoy estamos viendo en el mundo de las marcas una transición de la estética a la ética estamos empezando a ver qué marcas sin propósito empiezan a ser elegidas por encima de aquellas marcas que sí tienen propósito estamos viendo qué marcas que no han tenido en cuenta los porqués de su existencia como impactan en la vida de la gente empiezan a no ser elegidas entonces acaso la manipulación nace con Internet o la manipulación existe desde que existe el poder y los medios recién ahora empiezan a ordenar según sus intereses económicos también antes muchos medios organizaban sus parrillas a sus contenidos según sus intereses económicos que ahora esto sea algo nuevo lo que pasa que ahora se amplifica mucho más hora tenemos

Voz 26 26:29 nada de de verlo de entenderlo de denunciarlo de criticarlo no leerlo ir a otro lugar a haberlo

Voz 8 26:35 qué edición toman los

Voz 26 26:37 telespectadores para no ver

Voz 8 26:40 una telebasura calidad cuántas teles de calidad hemos visto te abordaje tu programa de

Voz 1995 26:45 en la nube Delanoë Fantasio

Voz 8 26:48 fantástico programa once de la noche uno Ratings altísimos siendo lados porque él hablaba de cosas que que quizás no era mainstream que no eran más market perdóname los anglicismos pero como estamos aquí y me quiero expresar también con el amigo

Voz 2 27:03 pero pero Hollins hablar

Voz 8 27:04 de cosas aparte adelantadas a su tiempo y quizás no eran tan comerciales optan marketiniana pero eran esenciales para nosotros como sociedad

Voz 1995 27:12 en el sesenta y nueve eh quizá la nuestra hay mucha gente ahora que nos está escuchando que le pilla todo esto un poco a contrapié porque es que yo ya vengo de una sociedad completamente analógica la tuya y la mía ya a medio hacer a no hemos terminado de formarnos con como individuos ni como profesionales cuando llega a todo lujo de Internet de forma que para nosotros es sencillo subirnos a esa hora relativamente sencilla Évole constató aunque ahí está la suya pero hay una generación hay miles millones de personas que no han vivido eso de primera mano no sienten esa revolución ese nuevo mundo ese avance tecnológico como algo que les toque que les afecte porque ese mundo tendente a ha crecido a espaldas suyo no no no se sienten integrados IBI eso haría que la sociedad se dividirá en dos de los tecnólogos entre comillas y los no tecnólogos y esa es una diferencia eh que habla muy mal de nosotros una vez más como especie no no podemos dejar a nadie fuera de todo eso

Voz 8 28:08 sí sí hay hay hay dos lecturas una es una lectura más a nivel planeta hoy por hoy es decir de mil quinientos millones de habitantes el cuarenta y nueve coma cinco por ciento no tiene acceso a Internet Schavan más allá de su edad o de su generación hay tres mil quinientos millones no tienen acceso Internet ya en el micro de nuestro mundo más cerca mano de este lado de la brecha digital y y yo he notado en los últimos años a muchísimas madres y padres cuyos hijos han nacido en la última década y cuyos abuelos viven en otras ciudades en otros países que gracias a la tecnología pueden comunicarse y hoy por hoy vía whatsapp vía Face Time vía Skype y tantas otras tecnologías el abuelo y el nieto la abuela y nieta pueden estar en contacto hilos a más adultos han empezado a incorporar nuevas tecnologías como parte de esa comunicación y de esa relación no lo ven como algo tan complejo porque lo toman a un nivel fácil de entender y fácil de aplicar y creo que las grandes tecnologías que simplifica no mejora la vida de la gente son aquellas que iban a darnos

Voz 1995 29:13 sido bueno Fon se hace la pregunta es una pregunta realmente hay respuesta en el libro pues una pregunta trascendental está internet cambiando es como seres humanos es una pregunta que debemos hacernos Indo indio al eh la familia vive en el bloque de vecinos de la ciudad en el entorno está cambiando Internet como quiénes somos nosotros os está cambiando como seres humanos Andy es uno de los mayores expertos sembrando el del planeta divina presentarnos una fantástica obra que seguro seguro no ayudará a que esos dos mundos de los calados

Voz 11 29:45 propones hacer que un poco

Voz 1995 29:48 que estos días cuando escuchemos términos en la cripta monedas Kodak por cierto ha sacado ya empiezan algunas compañías a este caso propia Cripta moneda hoy escuchábamos un poco oportunista de una hija de un piso donde solamente en bitcoins ser un alguien que vende el piso pero quiere que le paguen sólo en bitcoins bueno este segundo donde vamos a estar Nos guste irremediablemente el futuro

Voz 2 30:09 vamos a vivir

Voz 1995 30:10 así que está bien y es de agradecer a gente como como han dicho que trate de asomarnos un poquito a el con y mirar un poco la distancia no es la cercanía y la inmediatez sino mirar un poco más allá así que haces un trabajo fabuloso Andy

Voz 26 30:22 muchas gracias por la invitación por la conversación y y creo que

Voz 8 30:26 cualquier reflexión que pueda aportar humano foro cualquier conversación a cualquier despertar de la conciencia siempre será interesante si es seguido por la acción porque lo único que verdaderamente transforma es el hacer no sea que estas final que hablemos que debamos que pensemos pero lo que hagamos

Voz 2 30:41 eso es vamos los dedos que todo va a salir bien

Voz 8 30:44 no utilizamos para llamar a la UE

Voz 2 30:47 el vídeo te lo permite

Voz 18 32:33 a la vuelta de los octavos de copas de juego

Voz 34 32:38 la el Deportivo

Voz 35 32:41 este jueves desde las siete y veinte las seis y veinte en Canarias por las aplicaciones de Carrusel y Cadena SER Cadena Ser punto com aquí la onda media Levante español el Sevilla Cádiz

Voz 25 32:55 y desde las ocho en el habitual

Voz 12 34:27 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 39 34:32 te gustaría que tu negocio ser reconociese a la primera en la radio ahora

Voz 12 34:36 con el club de la radio punto com puedes hacer

Voz 39 34:38 lo grabamos un anuncio opte películas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold aquí en el club

Voz 40 34:49 descubre los precios imbatibles de Leroy Merlin una gran selección de productos a un precio que no podrás creer sólo hasta el diecinueve de febrero era tu tienda o entre Leroy Merlin punto es y aprovecha de de los precios imbatibles Leroy Merlin Davids ideas

Voz 12 35:07 desde las vacaciones Paco Nadal hijos eficiente Dorado nos dieron este paseo

Voz 9 35:12 Allamonte primero porque es una ciudad especial muy especial que enamora a pintores y fotógrafos y la posibilidad de sentirse pisando auténtico territorio de frontera que ha mirado con recelo y simpatía al vecino de la otra orilla del Guadiana

Voz 12 35:24 Portugal donde iremos esta semana volvemos a quedar este viernes en la

Voz 41 35:29 Quintana con la colaboración de la Consejería de

Voz 12 35:31 Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y Fondos Feder silencio por favor todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 11 35:41 todo es falso salvo alguna cosa que alguna cosa no es alza la cerámica de Talavera

Voz 9 35:48 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo humor lo mejor en el tramo de dieciocho mil a no sé pero mejor se va a lo mejor subió a lo mejor se caigan de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga y Corona

Voz 1995 36:13 mil dieciocho estaba mañana ha vuelto a poner dos mil diecisiete exiliarse ante que hasta le pongo domine el año anterior al año dos mil dieciocho y volvemos a invitarle a tomar la calle tartera en ristre reconquistar la ciudad golpe de ETA pero reivindicar la comida itinerante a la fresca no estos días a la intemperie la AP seis olas seis no pero en cualquier otro sitio donde no nieve seguimos buscando las mejores localizaciones para nuestras experiencias Grace gastronómicas

Voz 11 36:39 auditor porque luego atender os vamos a a auditor

Voz 2 36:44 fuera vamos fuera de la casa los mejores lugares para disfrutar de la

Voz 1995 36:48 de una comida completa en el interior de una tartera porque desde el humilde pincho de tortilla y el tradicional pollo

Voz 8 36:53 bueno

Voz 1995 36:54 hasta unas mucho más elaboradas milhojas de foie la vida entera

Voz 42 36:59 sigue en una tartera Benito

Voz 10 37:06 de dónde viene muchas gracias

Voz 42 37:10 hizo gracias yo no te digo ya sean simplemente pero bueno

Voz 2 37:15 pero ustedes que mandarnos sus mensajes a través de la etiqueta tartera errante en Twitter a través del Whatsapp seis nueve nueve treinta once veintidós seis uno dos setenta once veintidós en Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com o bien si quieren llamarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta así que no tiene ustedes excusado y mientras ustedes nos llaman y nos mandan sus mensajes dejen saludar a dos grandes tipos

Voz 10 37:41 Sánchez Ormaetxea bienvenido bienvenido recibimiento

Voz 43 37:46 político que me dejaron asustados yo no sé si esto es para que al que yo continúe Osés franqueo y zanjar famosa

Voz 2 37:52 Andrea tumbar era muy buenos días buenos días feliz año a todo el Jacobeo arrancaba cuando acaba SITE

Voz 1995 37:58 debe saber en junio que decir feliz año que yo también

Voz 2 38:01 queríamos de tiene ya calor dejamos atrás nadie

Voz 10 38:03 acabado ahí es porque ya he cumplido años ya nueve así que para mí pues herido felicidades

Voz 2 38:11 Luis empezaba bien tu vientre para el dos mil dieciocho bien

Voz 10 38:13 era Andrea la Sancha yo no me quejo quejas relativas a comenzar el año vamos las que esperar

Voz 2 38:20 la son poquita lo bueno y las vamos en su día el día es día once estamos bien por el llamamiento todo bien por el momento todavía quiera las cenas de Navidad los atracones todo eso bien

Voz 10 38:33 pues mira yo la la de Navidad la hice en rápido y corriendo porque cogió un avión me el día de Navidad me lo hizo en un avión de fin de año fue muy divertida comprando a toda prisa podrán México DF por Ciudad de México hacerlo una será para amigos Chus con Mario Henri

Voz 2 38:59 echa pulir John generadora española acentos Ciganer el los ciento pero vamos a degustar los insectos ya es legal hasta hace poco no era pero ya se puede consumir alimentos

Voz 10 39:09 con los cosido a mi me gusta lo que para no quiere decir que se me gustan todos los días para desayunar

Voz 2 39:13 España comer hoy en día además carne de cocodrilo pero llegará el día en el que alguien se produce oye donde puedo comer unos buenos insectos aquí

Voz 9 39:25 vale

Voz 1995 39:26 es decir

Voz 9 39:27 así ayer a las doce genes completos no todo empieza porque algunas consignas asociados dijo el lunes que fui a verlo millones Chozas inmediatamente ahora es la época más semana bastante tuve Galí de comer

Voz 43 39:44 que le a su mujer y no una cuestión de no dejarle entrar

Voz 2 39:48 me voy a poner ese fragmento de un vídeo porque empiezan los años y con el comienzo el año siempre llega las nuevas tendencias Rodas autoridad hablábamos de las nuevas formas de ponerse en forma con nuevos ejercicios

Voz 9 40:00 no sirve lo mismo pero bueno nuevas nuevas formas de conocimiento de la

Voz 2 40:04 y la esperanza dice que come de todo y me ha dicho el jefe de allí me he dicho que todos los regímenes de todos los regímenes son totalitarios todas lo son bueno a lo que quiero que es un fragmento de un vídeo

Voz 1995 40:23 que no oficial la muy bien del año dos mil dieciocho que ahora comienza

Voz 44 40:29 hoy muy el cofre y olas

Voz 33 40:31 soy Riba Gottfried voy a enseñaros cómo elaborar mi receta navideña de pavo relleno usando sólo amigo Carlos estoy segura de que sabréis que ninguna receta de relleno será completa sin cebolla así que

Voz 2 40:41 haremos es después

Voz 10 40:44 tengo la suerte que tenemos es que estamos

Voz 2 40:47 la radio eso lo estamos puede no tener que ver esta pieza déjame déjame

Voz 1995 40:52 que lo explique es un artista australiana llevado Naza han día que aplica

Voz 2 40:55 el desagrado de vídeo de una chica cocinando un pavo relleno con su propia boca sostiene que ha creado un concepto que minimiza los riesgos a la cocina reemplazar utensilios peligrosos por la seguridad de la boca humana así que todo lo que se tiene que cortar la cebolla todo es cortar batir rayar toda la receta íntegra del pavo relleno lo hace con la boca

Voz 9 41:21 una mente ver como también prefiero dormir se lo come claro cómo va a tener huevo con la boca

Voz 10 41:27 sí lo reconvierte otra vez

Voz 9 41:30 echado

Voz 2 41:33 pero si esto se convierte en Venecia que hacemos abstracción de quites densas pues nos dedicamos a la mecánica cuántica incluso podemos hacer

Voz 10 41:41 radio pero cualquier otra cosa no cocinas

Voz 2 41:44 queréis que éste se puede convertir en una tendencia en dos mil diez

Voz 10 41:47 yo creo que no

Voz 2 41:49 no se número os veo muy seguros por ejemplo a cosas hace tendencia hombre

Voz 10 41:54 yo lo veo como una clara tendencia de conseguir que el resto del año si tú esto acceso este Reyero así el día de Navidad Habbo el día de fin de año

Voz 2 42:03 Guardia Reyes eso como la forma de conseguir que lote

Voz 10 42:06 venga a ver más la familia a los amigos

Voz 2 42:09 es cierto que si la forma de ver de Telefónica

Voz 9 42:11 tío

Voz 2 42:12 bueno cómo vamos a hablar de muchas tendencias algunas villas alucinante les pedimos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta por favor ya menos porque queremos compartir iba a ser muy importante importantísimo compartirlo con ustedes queremos compartir este nuevo curso Gastronómico dos mil dieciocho con algunas tendencias esta esta es llamativa pero es que haya unas vamos a repasar las por ejemplo

Voz 9 42:38 en dos mil dieciocho

Voz 2 42:41 hablamos de que se impondrá la gastronomía no solamente sano y saludable para nosotros sino también sostenible

Voz 45 42:47 el proyecto que presentamos hoy se titula gastronomía sostenible

Voz 16 42:52 en qué significa todo esto

Voz 45 42:54 no podemos alimentar Ana manar ninguna manera más justa más Inma sostén

Voz 2 43:00 de esta manera viene a llega la pregunta vosotros sois cocineros preocupados al de la misma forma por la gastroenteritis que por el de seguimiento de los derretimiento de los polos

Voz 10 43:11 pero yo creo que nosotros somos consecuentes o intentamos serlo con nuestro contexto

Voz 12 43:15 eh

Voz 10 43:16 cada vez estás a movimientos tiene mucha gracia porque están creados hace mucho tiempo y nosotros los usamos pero yo te voy a repetir lo mismo cuando acabe el programa con todos estos fascinante y al final lo único que están diciendo es lo mismo que todo vuela lo mismo comida sostenible le vamos a lograrlo acorralar a los huevos de corral el mercado de al lado

Voz 9 43:42 sobre todo para que sepa tomate lo que cada vez Locker días con la pipas te lo que quiero contar

Voz 10 43:50 te lo vas a comer mañana aquello de abrir la nevera quiere decir huy fíjate qué fecha caducidad esto no pasa nada no de estos como cuando de amigos como cuando tu madre te voy ICV como que en medio de fiebre hombre tu madre siempre te dice eso no fiebre

Voz 2 44:07 vamos a segunda denuncia porque parece ser que nos vamos a poner hasta arriba de alimentos fermentado

Voz 9 44:12 hoy enseña vimos a ser alimento fermentado con estos beneficiará su digestión subirá sus defensas absorberá mejor los nutrientes disminuirá el riesgo de intoxicación

Voz 10 44:23 yo por ejemplo estoy ya estaba muy creado por todas las pisos compartidos universitarios y demás cargos aquella hubiese acabado la nevera y al cabo de unos días la reducción

Voz 2 44:33 será fermentado espontáneo

Voz 10 44:36 cuando lo mismo un proceso que te parece

Voz 2 44:39 en la fermentación constante de productos

Voz 9 44:43 Óscar faltos de no sé cuántos días se gusta del suculento decidieron en el Khimki en conseguido absurdo echó de casa es el siguiente

Voz 2 44:56 hacia el tras Cuqui

Voz 9 45:00 es un tipo llamado Dan Barbour abrió un restaurante en Nueva York que sólo servía basura comida que normalmente se tiraría convertida en los platos elegantes por los que la gente paga mucho dinero y fue

Voz 2 45:13 hay un restaurante de Estados Unidos él

Voz 10 45:15 a la comunidad porque disculpa aquí había yo creo que lo comenté aquí vivía esa tradición y cumpla uno de los platos más antiguos aprovechamiento ya estaba aquí que se llamaba la ropa vieja y en Madrid esa ropa vieja llevábamos vamos lugares donde lo comían gente como Cervantes Lope Quevedo y lo bautizaron como bodegones de puntapié con lo cual la volvemos otra vez a que mi abuela ya sólo sabía

Voz 46 45:39 esto es como la financiera que montador financiera que sólo ha dejado gente de la alta Finanza un plato todos estos lo tiene mucho trabajo pero productos finales

Voz 29 45:53 entre los tesoros de la gastronomía española europea el aprovecharlo todo no que sombra de otras comida vale nueve cero dos catorce sesenta sesenta proceden sobre todo de tendencias

Voz 9 46:02 es la la cuarta tendencia

Voz 1995 46:05 dice que sin súper polvos no eres nada

Voz 9 46:07 parece que se va imponiendo para el de esas uno para el almuerzo para la cena para todas las comidas del día aunque sea en proporciones pero hablan de un súper alimento es cierto de un suplemento dietario también estamos hablando de Pirulí nada

Voz 2 46:21 la ex Pirulí que quienes conocéis las Pirulí no y vosotros estéis pueblos se basa en la cocina

Voz 9 46:28 seis pueblos sillón eso rallado bueno

Voz 10 46:33 claro que lo sabemos todos es decir el primer polvo que echamos es al constante empecemos por ejemplo

Voz 2 46:37 sí que sabía no sé porqué deja sabía sabía que en algún momento íbamos a hacer el chistes el bol ahora el ball de toda la vida es el nuevo plato combinado

Voz 16 46:46 no es de extrañar que a día de hoy el póquer esté muy extendido por sus propiedades nutricionales digestivo vida

Voz 2 46:54 este ha puesto ya de moda que es el porque hawaiano que es un bol con legumbres con verdura todo dentro de sea pues pone los cónsules

Voz 10 47:02 sí exacto ahora vendrán tendencias a través de Oriente y dentro de poco lo recuperaremos aquello de esos paseos por la España de la costa con el menú hecho más reducido que era el plato complicado que la número cuatro el número cinco todos joven rodeado de muchos

Voz 2 47:18 ha dicho en las fotos y los restaurantes no digo que no pero yo severos azotes en lo estarán

Voz 10 47:23 las gentes de los platos te ibas Annecy divulgan fotos pues hombres las tendencias tendencia ser que nadie deja de hacer fotos de la cocina pero todos menos tú sales todos hacen fotos de platos del restaurante sino que claro no lo sé

Voz 2 47:35 el imagínate ahora

Voz 10 47:37 pues esa llamada no solamente hacer fotos de los platos en lo fotos a los clientes un retrato como como los parques de atracciones

Voz 2 47:43 perdió los abuelos que rabiosa del cocinero de la lo de la factoría

Voz 10 47:47 a mí me encantan sus fotógrafos

Voz 2 47:49 la gente a una foto de tu plato de lo que me gusta es es que las cosas salgan

Voz 10 47:55 lo vamos a ver si somos cuatro holandesa uno hacer fotos

Voz 2 47:58 comen veraz cuadro haciendo fotos cuya

Voz 10 48:00 bueno vamos a hacer una pequeña pausa eh no es decir otros

Voz 2 48:03 doce sesenta sesenta y luego vamos a la siguiente es genial que es que la textura va a robar el protagonismo al color siguiente tendencia tiene que ver con la textura de los platos nueve cero dos catorce sesenta sesenta

