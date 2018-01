Hoy por Hoy (11/01/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio y a las once en Canarias

Voz 1018 00:09 estuve con una noticia de indudable calado social España bate un nuevo récord mundial de trasplantes y donaciones de órganos durante el pasado año se realizaron más de cinco mil trasplantes según los datos que acaban de facilitar a los responsables de la red nacional cuyo funcionamiento sirve de modelo para organismos similares en otros países información de Laura Marcos

Voz 3 00:26 qué tal buenas tardes en los últimos tres años España ha registrado el mayor incremento en donación de su historia con dos mil ciento ochenta y tres donantes en dos mil diecisiete cifras récord en donación de hígado riñón pulmón la media española duplica a la de la Unión Europea ahí estamos también por delante de EEUU o de Canadá por veintiséis año consecutivo estamos a la cabeza en trasplantes por primera vez superamos los cinco mil casi quinientos más que en dos mil dieciséis y somos el único país del mundo con más de cien enfermos trasplantados por millón de habitantes la movilidad entre comunidades también es importante uno de cada cinco órganos se trasplantan una comunidad distinta a la que procede del donante las sombras de este balance están en la donación en vivo que baja sobretodo en trasplante renal esto es clave para los niños que necesitan otros

Voz 1018 01:12 el año gracias eh Laura dos horas llevará declarando ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena líder de la Asamblea Nacional de Cataluña diputado electo del PP cat Jordi Sánchez es el primero de los tres comparecientes a petición propia para intentar conseguir que el magistrado cambia de criterio y ponga fin a la prisión preventiva a la que se encuentran desde mediados de octubre los dirigentes independentistas Sánchez Cuixart y el exconseller de Interior Joaquim formamos a Supremo porque además el juez Llarena plantea nuevas iniciativa

Voz 0055 01:37 más probatorios Alberto Pozas si en primer lugar llama a declarar a varios testigos a los ex consejeros Jordi Jané años monté Meritxell Ruiz Jordi Vallès también el ex director general de los Mossos en definitiva José Antonio aquellos miembros del Gobierno y la Generalitat que se bajaron del barco por motivos políticos en la recta final del pluses además el juez también quiere conocer las explicaciones del coronel Pérez de los Cobos que supervisó todo el operativo de seguridad del uno de octubre y por último el juez Llarena impulsa la investigación también en torno al posible uso de dinero público en el proceso independentista por parte de la Generalitat pide información a la Guardia Civil sobre ciento cuarenta mil euros gastados por un organismo público catalán la delegación de Cataluña en Bruselas todo esto mientras sigue declarando como imputado lleva ya más de dos horas Jordi Sanchez

Voz 1018 02:15 gracias eh Pozas y tal y como les avanzábamos hace una hora la diputada de Esquerra Carme Forcadell renuncia de forma definitiva optar de nuevo a la presidencia del Parlament Forcadell se encuentra en libertad provisional en la misma causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo ya a esta hora está compareciendo ante los medios en la sede de la Cámara autonómica a la que se encuentra Pablo Tallón adelante

Voz 1673 02:34 ya está todo preparado en la sala de prensa del Parlament donde de un momento a otro va a hacer acto de presencia Carme Forcadell en una comparecencia que oficialmente debería servir para hacer balance de la legislatura pero en la que como hemos contado hace una hora anunciará que no repetirá como presidenta del Parlament a pesar de que este era el deseo tanto de Cataluña como de su partido como d'Esquerra desde su entorno apuntan que tras dos años muy intensos ya ha cumplido un ciclo y recuerdan que cuando accedió al cargo lo hizo por un periodo breve

Voz 1018 03:05 hora doce y tres minutos en el Congreso de los diputados en la comisión sobre el rescate bancario comparece desde primera hora Elena Salgado ex ministra de Economía con Zapatero entre dos mil nueve dos mil once la sucesora de Pedro Solbes que ayer advirtió claros errores al no prever la crisis eh Salgado también reconoce errores pero habla también de aciertos para enfrentarse ante lo que ha definido como la crisis económica más grave de los últimos setenta años adelante

Voz 0605 03:29 una crisis que enfrentamos con aciertos y con errores pero con los objetivos proteger a España de un rescate y sostener los servicios públicos que definen el estado del bienestar en parte lo logramos en parte no ha reconocido Elena Salgado porque las circunstancias no pudieron ser más adversas bajando al detalle ha negado radicalmente quisiera llamadas a inversores para que comprasen las acciones en la salida a Bolsa de Bankia hice tiro

Voz 4 03:58 una persona contar hay ojos no uno que dice que se lo dijeron sino una persona contar hay ojos que dice que yo le llamé yo les recomendaría que a esa persona no ya no le compre un coche usado no le compre tampoco un coche nuevo

Voz 0605 04:11 ha dicho también que la comercialización de preferentes a minoristas fue un auténtico abuso

Voz 1018 04:17 llegamos a Bruselas la Abogacía General del Tribunal Europeo de Justicia propone que se obligue a todos los Estados miembros de la Unión a reconocer a sus territorios la validez de los matrimonios entre parejas del mismo sexo realizadas en sus países de origen el criterio de la Abogacía suele ser decisivo en las resoluciones cauta posteriormente el Tribunal de Luxemburgo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 04:38 si la sentencia confirma la posición de hoy habrá una revolución en el derecho civil de la Unión porque el abogado general mantiene que aunque un país no quiera regular los matrimonios homosexuales como tales debe aceptar que el marido de un ciudadano nacional pueda instalarse a vivir con él conclusión a la que el abogado llega asegurando que no se trata de obligar a ningún Estado a modificar su legislación sino de evitar que se vulnere el derecho a la libre circulación conclusión sobre un caso que ha llegado hasta el Tribunal de Luxemburgo a petición de un ciudadano rumano casado en Bélgica con un ciudadano americano que exige que su marido tenga en Rumanía el derecho de residencia

la autopsia de Diana Quer confirma que murió estrangulada pero no atropellada no señala si hubo agresión sexual algo que tendrá que aclarar una prueba complementaria hoy tiene lugar el funeral por la joven y su familia ha pedido respeto a la intimidad el preso asturiano que fue dado por muerto hasta por tres médicos y revivió en la morgue Se encuentra en la UCI tras un empeoramiento de su salud la analítica practicada ha encontrado en su organismo restos de cocaína heroína hachís metadona y otros medicamentos será alcalde de Pedrera Sevilla pide disculpas por decir que a él también le gustaría ver a gente fusilada señala que lo dijo en un momento de tensión en el que doscientas personas le pedían la dimisión por apoyar a los vecinos rumanos tras los episodios violentos de los últimos días detenido un estudiante de Magisterio de XXV Años en Huesca por posesión de pornografía infantil también está acusado de varios delitos contra la intimidad por instalar una cámara en el baño para espiar a tres compañeros de piso investiga si logró distribuir algo del material incautado Izquierda Unida quiere mayor visibilidad en Podemos en un documento que presenta el sábado a la dirección Alberto Garzón alerta del desgaste de Podemos frente a la mayor estabilidad de su coalición la formación morada asegura que la coordinación actuales buena la compraventa de vivienda subió más de un dieciocho por ciento interanual en noviembre según los datos del INE se produjo una desaceleración con respecto a octubre cuando la compra venta de inmuebles incrementó casi un veintiséis por ciento signo mixto en los principales parqués europeos Londres y Milán en verde Frankfurt París y Madrid con leves caídas el IBEX35 se deja apenas dos centésimas y cotiza por encima de los diez mil cuatrocientos puntos la prima de riesgo se mantienen los ciento cuatro puntos básicos en deportes hoy se completa la ronda de octavos de la Copa del Rey de fútbol Sevilla Cádiz y Levante Espanyol con ventaja para el Sevilla y el Levante en la ida y Barça Celta con un empate en el primer partido por cierto que el Barça tiene uno

Voz 1995 07:04 yagé el colombiano Jerry mina puesto esto es algo de lo que tenemos corazón gracias Antonio doce siete una hora menos en Canarias seguimos Hoy por hoy en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido bueno quizá usted todavía no lo sepa pero el primer enfrentamiento de octavos de final de la Champions ya empezado no es que se haya adelantado la eliminatoria ante el Sevilla es el Manchester United pero es que

Voz 5 07:34 hay un lío con las entradas montado

Voz 1995 07:40 Castro muy buenos días todo hay una feroz batalla en el precio en el precio es alucinante a Chiquito te mueve más que lo precisen

Voz 6 07:50 es alucinante que haya un mundo en el que algo burocrático un tema de taquilla acabe teniendo la relevancia que otros acontecimientos es lo que es exactamente lo suyo no lo tienen jamás pero es exactamente lo que lo que ha sucedido el partido de ida tendrá lugar

Voz 1995 08:08 la polémica por centrar la la polémica surgió la polémica de la que vamos a hablar empezó cuando el Sevilla anunció que los seguidores británicos los ingleses que quisieran ver el partido en seis con deberían pagar cien euros cuarenta más que lo que les habría cobrado los de Liverpool en la primera fase ha llegado máscara el partido la más trascendente y eso pues los seguidores del Manchester como ser toma pues no les gustó caro ese fue

Voz 6 08:31 con a a la directiva del Manchester les dijo por qué tenemos que pagar nosotros cuarenta euros más que los del Liverpool no nos creemos que este partido sea animal y menos trascendente es el mismo rival en el mismo lugar que será Sevilla queremos pagar los lo mismo entonces la directiva del Manchester trató de negociarlo con el Sevilla el Sevilla el Dijon donde estabais vosotros el día del sorteo yo sabes quién es el día del sorteo después de conocerse los rivales se suele hablar entre ellos se suele hablar también de qué precio se van a pactar para ese partido pide del Manchester no hubo nadie si ya lo dijo no estabais además había violado el cupo de entradas que de que la FIFA para estos partidos obliga a que un cinco por ciento del aforo del equipo rival sea cedido al visitante el Manchester no les va a dar al Sevilla todo ese cupo con lo cual no hubo ningún acuerdo y el Sevilla les dijo vais a pagar cien euros o no vendrán los impresión

Voz 1995 09:23 lo habían fijado un precio inicial de todo esto

Voz 6 09:25 el Manchester tenía un precio muchísimo más asequibles que traducido de libras a euros oscilaba entre cincuenta y seis sesenta y siete euros para el equipo rival en este caso para lo cual está muy bien porque yo os digo que el partido estrella de estos octavos de final que es el Real Madrid PSG por encima de todo el partido de ida en el Bernabéu tiene fijada oficialmente unos precios entre setenta y cinco y quinientos cincuenta euros esta es la horquilla para ese partido ya no hablamos de reventa de ese tema que hemos hablado en otras ocasiones de cómo se desvían y entonces cincuenta euros está vendido perdona Toni el partido de vuelta en París ya desviado para reventa a ocho mil y diez mil euros la entrada ya no queda nada está además bueno entonces seguimos con este asunto

Voz 1995 10:06 cuando conocen los precios que hace la directiva de

Voz 6 10:09 del Manchester pues entonces la directiva del Manchester les comunica que esa los fusilamientos de cincuenta y seis sesenta y siete euros va a quedar en cien euros pues a pagar lo mismo si queréis venir también que lo que vamos a pagar nosotros

Voz 1995 10:22 entonces qué ha hecho el Sevilla entonces

Voz 6 10:24 en algo aún pasa algo más en este culebrón dice la física del Manchester con mucho sentido pragmático de la vida vale que el Sevilla pague lo mismo que voy a pagar yo está bien pero a mí que pasen cien euros o quinientos ó cincuenta me de igual yo quiero que tú Manchester subvenciones parte de mi viaje y entrada a Sevilla

Voz 1995 10:42 sean los aficionados han dirigido a lo que ha hecho el club

Voz 6 10:44 el club dice pero qué queréis exactamente lo dicen los seguidores del Manchester queremos lo mismo que el Liverpool queremos pagar sesenta euros financian los cuarenta euros por cada entrada de Sevilla dicen hecho vosotros vais a pasar

Voz 7 10:57 si el club leer que hace les da el dinero le dice no es algo que nos guste porque sentado precedente importante pero hecho a lo que dice el Sevilla también nosotros vamos a subvencionar esa entrada el disco Starace tampoco cien euros este sonido

Voz 6 11:11 no bueno ya rige pero de momento lo dicen otras cosas vale entonces el Sevilla también barrio bajar el precio va va a subvencionar a los pelea encanta que sigan así a ver si son gratis podría podría ocurrir que acabe siendo efectivamente gratis

Voz 1995 11:27 vale entonces ya sabemos que han igualado por abajo

Voz 6 11:29 abajo cuando para que los clubes manada para compensar a los afición esto es

Voz 1995 11:34 porque claro la pregunta es cuánto cuesta normalmente

Voz 6 11:36 perdona que le Manchester hay que decir que en Inglaterra por ejemplo en la en la ciudad lo la liga más cara por la entrada media estuvimos hablando de setenta y cuatro euros luego sería España con con setenta precio aquí con cine rock urbano en España cuesta setenta euros y por ejemplo en Italia sesenta y nueve llama mucho la atención por abajo que Alemania que es el motor de Europa se tenga entradas de media por XXXI euros puedes ir a ver un partido de la Bundesliga es verdad que no es la liga más competitiva del mundo que no es un thriller para morirse los fines de semana pero oye por XXXI toda la familia por setenta o setenta y cuatro ya te los tienes que pensar o elegir elijo los pobres

Voz 1995 12:15 para los clubes de la Liga de la Bundesliga son Tom

Voz 8 12:18 y el hombre que que

Voz 1995 12:22 si el Mein

Voz 8 12:25 sí el otro de mil

Voz 1995 12:26 no más en Valle en manos de la mapa en esta pues bueno en fin vaya lío eh nos parece interesante lo que está pasando pero subrayó Iraola era más fácil Yugueros Sergio lo vamos a dejar ahí para o alto porque el tampoco hay mucha más

Voz 6 12:41 David no solamente el detalle de que el Liverpool como entidad lo que ha hecho una cosa muy bonita Coutinho lo sabéis sacada de marchar al Barcelona y la gente ha dicho oiga yo he comprado una camiseta con el nombre de Coutinho con la camiseta roja del Liverpool dice Liverpool te te devolvemos el dinero en serio hizo lo mismo el Barça con Neymar que recientemente se al París lo Germain la retórica la pregunta retórica porque la respuesta ya la conoce todo el mundo

Voz 1995 13:06 no no ya el Barça no

Voz 6 13:08 on indemnizó que yo sepa a los seguidores para verse con la unanimidad de Neymar que va a llevar José Luis esa no parece muy el ante el Liverpool

Voz 1995 13:17 cuando el Barça ficha Coutinho con esos aficionados del es el dinero

Voz 6 13:22 es decir la misma tienda eh lo que los sesenta y tres euros que usted ha pagado la aquí

Voz 1995 13:26 se le puede sesenta y tres euros hoy te cuesta una camiseta ya es bueno pues

Voz 6 13:30 accionado por lo menos

Voz 1995 13:32 he el avión de todo esto es Sergio Castillo muchísimas gracias caiga Galvao

