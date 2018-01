Hoy por Hoy (12/01/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

tenemos por delante un viernes con sol en casi todo el país pero nos anuncian cambios ya para el fin de semana hacen de momento lo primero acercarnos a Euskadi porque allí la lluvia la lluvia potente de las últimas horas deja desbordamientos de ríos y muchos problemas Bilbao Isabel León egun on

Voz 0821 00:36 dale uno en muchos municipios del Durango pasado lo califican ya de auténtico desastre y hoy va a ser día de valoración de daños materiales importantes ayer no paró de llover durante toda la jornada también durante la noche y por ejemplo sólo en Musica el municipio más afectado se han recogido más de veintiséis litros por metro cuadrado en una sola ahora esta noche SA desbordado el río oca a su paso el alcalde ha admitido públicamente que no tuvieron aviso

Voz 2 00:59 el caso es que los servicios de emergencia han tenía

Voz 0821 01:02 lo que rescatar a varios vecinos atrapados en sus vehículos porque el agua superaba las ventanillas lo mismo ha ocurrido en casa Si en viviendas particulares problemas también en Amorebieta en Maruri vengativa donde hasta ahora el río Butrón alcanza los cinco metros se ha llegado a los seis esta noche en Munguía Se activado en ese punto de hecho la alerta naranja así que hoy toca hacer balance de daños porque afortunadamente va ha dejado de llover al menos no volverá a hacerlo hasta el sábado

Voz 2 01:26 pues menos mal y habrá que estar atentos también a la previsión porque a partir de mañana se esperan nevadas en casi cualquier punto de Castilla y León Lee sobre Cataluña recuerdan la pregunta retórica con la que comenzaba la campaña que puso en marcha la Generalitat para promocionar el uno de octubre baste citar sierras comenzaba así siendo has nacido con la capacidad de decidir lanzaba la pregunta renuncia das pues parece que buena parte de los líderes que hicieron de motor de seguir hacia adelante si renuncian como el exconseller Ford o los líderes independentistas Jordi Sanchez Jordi Cuixart los tres renunciaron a cualquier estrategia unilateral pero no sólo Sánchez y Fórum que son diputados electos aseguran que abandonarán su escaño si el Parlament vuelve a situarse fuera de los márgenes de la Constitución creo no

Voz 3 02:22 emplea actualmente por otra vía que no sea la de una reforma de la prostitución por los cauces que la propia Constitución contempla

Voz 2 02:39 se lo decían a la salida del Tribunal Supremo ayer sus abogados que habían declarado minutos antes ante el juez Llarena el único que renunció a ir en las listas del veintiuno de diciembre Jordi Cuixart reconoce ahora que sólo el Gobierno central puede organizar un el referéndum válido en Cataluña la desbandada la completa Carme Forcadell que ayer también renunció a intentar presidir de nuevo el Parlamento postularse para presidir de nuevo el Parlament considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales y lo remataba todo anoche un ex president convergente Artur Mas en declaraciones a la tele huy que ve poco estrategia

Voz 4 03:28 lo puede mantener la estrategia y el ritmo acelerado

Voz 3 03:30 a qué se estaba haciendo hasta ahora cuando tú constata que votando prácticamente todo el mundo tiene sólo cuarenta y siete y medio por ciento de los votos a favor de este proyecto proyecta pues yo creo que no hay que replantear la estrategia y adecuar el ritmo y el calendario o Rick Mayall el resultado

Voz 2 03:46 que la agenda de la ruptura por las bravas queda cada vez más acotada a Puigdemont a sus fieles y a la CUP apenas cinco días de que se constituya el Parlamento y hoy la violencia machista es de nuevo noticia en tres escenarios distintos en Madrid se investiga si la mujer que murió ayer en un atropello fue arrollada por su pareja de momento sólo sabemos que justo antes había mantenido una fuerte discusión con él y que el conductor que el arroyo se dio a la fuga en Marbella en Málaga la policía investiga aparición de otra mujer no hay rastro de ella tras un presunto episodio de violencia machista doscientos cincuenta kilómetros al norte en Bailén en la provincia de Jaén la Guardia Civil ha detenido a tiempo a un hombre que se había quitado el dispositivo de localización que llevaba por orden del juez lo han arrestado cuando estaban en una nave industrial abandonada con su mujer y con los tres hijos que la pareja

Voz 0165 04:48 los agentes lo consideran extremada

Voz 2 04:50 mente peligroso porque en el año dos mil quince llegó a arrancarle la cara para que dejará dijo entonces estar guapa es viernes ya es doce de enero y Donald Trump vuelve a dar otra demostración de diplomacia de altura y se pregunta atentos porque Estados Unidos recibe a gente que llega de países de mierda diplomacia de altura hay derechos humanos lo que dice es literal Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 05:18 buenos días hace la dicha unos legisladores durante una reunión en la que estos le habían propuesto restablecer las medidas de protección para inmigrantes procedentes de países golpeados por la violencia como Haití como el salvador varios estados de África la respuesta de Trump fue esa según el Washington Post lo que no sé es porque tenemos aquí a gente que viene de países tenía

Voz 2 05:36 en Alemania que sepamos sigue en marcha una maratoniana jornada de negociaciones para intentar formar gobierno llevan encerrados casi veinticuatro

Voz 0027 05:44 la CDU de Merkel sus socios bávaros de la CSU y los socialdemócratas Schulz se encerraron ayer con promesa de no levantarse de la mesa hasta llegar a un acuerdo para reeditar la gran coalición

Voz 2 05:55 aquí en España la Generalitat de Cataluña va a analizar con lupa un congreso seudo científico que se celebra a partir de mañana en Barcelona y bajo el título Un mundo sin cáncer lo que tu médico te está contando

Voz 0027 06:07 en el que se defienden tratamientos naturales contra el cáncer el Departamento de Salud a enviar inspectores tras la alerta que ha lanzado el Colegio de Médicos de Cataluña

Voz 2 06:14 la policía ha recuperado ya las joyas que cinco hombres robaron en un espectacular asalto a la joyería del Hotel Ritz en París

Voz 0027 06:21 ya las han incautado a la única persona detenida son joyas que están valoradas en cuatro millones de euros

Voz 2 06:29 y en los deportes Barça Español y Sevilla completaron anoche las los clasificados para cuartos de la Copa del Rey Juan Antonio San Pedro buenos días

los días Pepa el Barça con un contundente cinco cero sobre el Celta dos de Messi Jordi Alba Luis Suárez Rakitic susto de Piqué Eden velé que finalmente no tienen nada serio el Sevilla se imponía dos uno al Cádiz silbidos del Pizjuán al equipo de Monte la y el español dio la vuelta a la suya con el cero dos en el campo del Levante los tres estarán en el sorteo de hoy desde las doce y media de la mañana en la sede de la Federación junto a la vez Leganés Valencia Atlético Madrid Real Madrid sorteo sin condicionantes y desde las nueve primer partido de la jornada diecinueve en primera Getafe malo

detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

los días hoy el tiempo será soleado pero frío sobre todo ahora cuando las temperaturas son más bajas que las últimas mañanas el en Gran

Voz 0027 07:13 parte del interior heladas fuertes en pueblos

Voz 0978 07:16 montaña también tenemos algunas nieblas sobretodo en el Ebro coinciden con temperaturas negativas mucha atención en carretera del día serán general soleado temperaturas que subirán con facilidad menos viento que ayer de manera que si bien hará frío al sol el ambiente será más confortable que las últimas jornadas y el fin de semana se complica mañana por ejemplo Nevada que puede afectar toda Castilla y León además en prácticamente cualquier cota también a partir de los setecientos ochocientos metros

Voz 2 07:41 los nevará en la Comunidad de Madrid al norte de que

Voz 0978 07:43 Castilla La Mancha nevada copiosa en la Cordillera Cantábrica en zonas próximas así como los Pirineos especialmente el domingo el domingo también esperamos chubascos y alguna tormenta incluso puede descargar con intensidad eh

Voz 5 07:54 Cataluña con Beatriz Cuesta

Voz 6 08:03 pero debe ruge

Voz 2 08:06 adiós aporta violeta es el título de esta canción que es casi un himno ya contra la violencia machista que canta Roth Allen ICO íbamos en él el privilegio de escuchar en directo en este mismo estudio

Voz 1491 08:28 Marina Fernández buenos días buenos días Pepa Toni entrevista desde las diez a la cantante roza Alen y un poco antes a las ocho y media abrimos una mañana más una puerta Violeta para hablar de feminismo con Marisa So Leto presidenta de la Fundación Mujeres Bárbara Tardón experta en violencia machista para hablar del debate abierto en el feminismo tras la publicación en Francia de un manifiesto CRIT coco en movimiento mi tú porque lo considera puritano y contrario al ligue Galán Teo decenas firmantes de manifiesto que no es lo mismo el acoso sexual que el coqueteo yo lo que no sabemos es quién tenía dudas a las que seguro que lo tiene muy claro son dos de mis feministas de cabecera Pepa Blanes y María Guerra que vienen pues eso a dar planes de guerra como cada viernes a las once y media

Voz 2 09:14 y esta mañana vamos a hablar también de Cataluña de esa renuncia a la vía unilateral de Joaquim Forn de los Jordi es el paso a un lado de Carme Forcadell íbamos en analizar cómo afrontan este año el dos mil dieciocho víspera de año electoral los principales partidos de España nos lo van a contar a partir de las ocho nuestros compañeros de política temas todos que pueden servir para nuestra barra libre de cada viernes que abrimos ya en este momento

Voz 1491 09:40 ha sido una semana intensa la apto colapso en la AP seis Rato en el Congreso renuncias independentistas así que ya pueden opinar de lo que más les apetezca en nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 7 09:54 sí

Voz 9 10:10 hoy por hoy cuando a Gregorio Serrano le contaron lo que había hijo que en los se movía visto sevillano que hizo un gesto con la mano o mejor dicho con el del como qué importa

Voz 0027 10:28 estaba hombre

Voz 9 10:29 que hubiera gente en el coche considerándose de noche muerta de miedo soy director era estas son mis vacaciones no me tocar los cojones Kenny invierno es muy normal que haya nieve el temporal que si la gente es idiota y no tiene ni remota idea de que hay que hacer para evitar Fene se me resbala pyme rebota maestro venga que te quedan dos telediarios Sharma quien

Voz 10 11:04 los sacaba muy prontito A vivir que son dos días sábados y domingos días

Voz 0027 11:17 lo aquí informe el hombre que hace hace sólo unos meses defendía aquí en Hoy por hoy la vía unilateral ante una España que amenazaba la subsistencia de Cataluña Forn dice ahora que no defiende la unilateralidad y que en caso de que sus compañeros de partido decidirán recuperar esa senda él abandonaría la política este es el argumento con el que le ha pedido al juez que le deje en libertad lo mismo han hecho los líderes de las plataformas independentistas Jordi Sanchez Jordi Cuixart Alberto Pozas

Voz 0055 11:41 los tres imputados no quisieron renegar de la independencia pero sí del proceso unilateral seguido por el Govern destituido de Puigdemont Jordi Sanchez Joaquim Forn diputados electos al veintiuno de diciembre prometieron ayer al juez Llarena incluso dejar su escaño si el Ejecutivo catalán vuelve a salirse de los márgenes de la Constitución Daniel Pérez es que abogado de Fort Jordi Pina abogado de Sánchez

Voz 3 12:00 estado claramente que no contempla actualmente por otra vía que no sea la de una reforma de la prostitución por los cauces diques dimitiría como diputado electo de esta formación

Voz 0055 12:20 torna además ayer negaba haber dado orden a los Mossos para que no impidieran un referéndum ilegal del uno de octubre que definido

Voz 0259 12:25 como un error Jordi Cuixart líder de Omnium

Voz 0055 12:28 al también se ha sumado a esta estrategia añadiendo que el único referéndum posible sobre este asunto será en todo caso el que convoque el Ejecutivo central Mari Narros abogada

Voz 12 12:36 no le queda más que reconocer que efectivamente en la posesión lo que está previsto que el referéndum

Voz 3 12:41 que pueda convocar

Voz 2 12:42 el Gobierno de España antes de empezar los interrogatorios el juez ha dictado no

Voz 0055 12:45 la providencia en la que ordena investigar tres transferencias por valor de casi ciento cuarenta mil euros que salieron de un organismo público de la Generalitat para saber si era dinero público fuera del control de Cristóbal Montoro sobre las cuentas catalán

Voz 0027 12:56 a quién ya renegó de la vía unilateral en subidas Carme Forcadell que ha confirmado que no volverá a presidir el Parlament y lo atribuye a su delicada situación jurídica en libertad provisional imputada por rebelión Radio Barcelona Frederic india

Voz 0706 13:09 donde cada ya admite que la legislatura ha sido muy tensa pero insiste que en su etapa de presidenta ha respetado los derechos de todos los diputados pueda decir orgullosa

Voz 1491 13:17 que no nos hemos doblegado a la censura que no hemos cedido Nos hemos mantenido firmes en nuestras obligaciones que son las de garantizar el debate libre en esto

Voz 0706 13:29 Carla la todavía presidenta del Parlament renuncia a revalidar el cargo pero continuará de diputada será por cierto la primera persona que ha presidido la cámara que lo haga los independentistas que querían que continuará creen que la renuncia es sólo por estar imputada

Voz 0027 13:42 ello nuestro espacio norma voz seguro

Voz 0706 13:47 una situación normal seguramente seguiría decía

Voz 0978 13:50 Cataluña visión opuesta de Inés Arrimadas

Voz 13 13:52 este es el salvase quién pueda del proceso es el reconocimiento aunque no lo digan en público de que ellos saben que han fracasado que han perdido las elecciones y que el pues no va a ninguna parte

Voz 0706 14:04 el PSC hacia un mal balance de la presidencia del fue de cara

Voz 8 14:07 a casa tanta paz tengas como descanso dejas es lo que decía

Voz 0027 14:11 la socialista Eva Granados hoy Puigdemont reúne en Bruselas al grupo parlamentario de Cataluña hay quizá ellos las pistas de cuáles son exactamente sus planes si realmente quiere intentar una investidura a distancia por internet algo que los abogados el Parlament rechazan aunque todavía no lo han plasmado por escrito en un informe siempre redactado el suyo su informe los servicios jurídicos del Gobierno de Rajoy que concluyen que no es legal una investidura a distancia Sonia Sánchez

Voz 1491 14:36 si el informe que han realizado los servicios jurídicos del Gobierno central concluye que no es posible una investidura telemática señala que el carácter personalísimo de la presencia física es la esencia misma del Parlamento y que por tanto permitir una investidura telemática pondría en duda la necesidad de la existencia de la propia Cámara subraya el informe del Gobierno que cabe la posibilidad de delegar el voto en casos excepcionales y recogidos en el reglamento del Parlament como por ejemplo las bajas por maternidad pero que nunca se puede delegar la presidencia y menos para un debate tan fundamental como el de la investidura con los argumentos de este informe jurídico el Gobierno se plantea recurrir al Tribunal Constitucional para frenar si se produce el intento de investidura telemática y Hoy por hoy

Voz 0027 15:21 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias nos vamos en directo a Baleares porque acabamos de conocer que un joven ha matado esta noche allí al novio de su madre y a ella la dejado malherida Juan Antonio Segovia

Voz 14 15:31 quedaban de un chico de entre veinticinco y treinta años ha sido detenido esta noche acusado de matar a

Voz 1157 15:35 caladas al novio de su madre dejarla ya en estado crítico después de haberlas estaba también una decena de puñaladas Los hechos ocurrieron ayer noche en torno a las nueve y media cuando los vecinos llamaron a la policía por los gritos que escucharon en una vivienda cercana la patrulla se acercó al lugar al llegar allí se encontraron al joven ensangrentado cuchillos en el suelo en medio de un charco de sangre al hombre fallecido ya ya la mujer herida muy grave enseguida detuvieron al presunto agresor le trasladaron al hospital de referencia son los pases a su madre como decimos en estado crítico algunas de las fuentes apuntan a que el agresor tenía orden de alejamiento de esa vivienda como decimos a esta hora sigue detenido

Voz 0027 16:11 los investigadores del caso Lezo siguen tirando del hilo que creen conduce a una supuesta red de cobro de comisiones ilegales que termina en el ex presidente de Madrid Ignacio González tirando tirando de ese hilo han llegado hasta uno de los empresarios más importantes del país Juan Miguel Villar Mir que está imputa dado en la causa hoy le van a tomar las huellas para cotejar las con las que han encontrado en una supuesta prueba de esos sobornos Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 16:34 qué tal buenos días y nueva diligencia policial en el caso Lezo y de nuevo el empresario Juan Miguel Villar Mir es el protagonista la Guardia Civil de citado esta mañana a las nueve en la comandancia de Tres Cantos para la práctica de varias diligencias y una de ellas es una toma de huellas al empresario para corroborar si sus datos genéticos son los mismos que aparecen en un objeto que sea local estado y que podría estar relacionado con el pago de un soborno de la constructora Villar Mir aparece como imputado en esta causa en la que se investiga su participación en un pago de uno coma cuatro millones de euros de su empresa a cuentas y miembros del PP a cambio de la adjudicación de una parte del proyecto del tren de Móstoles a Navalcarnero la operación se lleva a cabo desde una filial de la constructora en México que a su vez realizó este ingreso en una cuenta de Suiza también está imputado por esta comisión su yerno Javier López Madrid de hecho la investigación apunta a que fue el yerno quien realizó estas

Voz 15 17:26 trasferencia los investigadores creen que lo

Voz 0125 17:29 detuvo del soborno era recompensar al ex presidente de la Comunidad de Madrid a Ignacio González por la presunta mediación que hizo para que la constructora se llevase las obras del Cercanías González siempre ha negado que haya recibido este casi millón y medio de euros y el presunto testaferro que envío ese dinero para el ex presidente de Madrid declaró ante el juez que finalmente se quedó con el dinero sin embargo el juez si debiendo que hubo uno

Voz 0027 17:52 gracias Ana la Fiscalía de Madrid va a investir crear el caos del fin de semana en la AP seis durante la Operación Retorno tendrá que determinar si existen o no responsabilidades civiles cinco días después del colapso ayer escuchamos por primera vez al ministro del Interior Juan Ignacio Zoido que salió en defensa de su director general de Tráfico Gregorio Serrano que fue concejal suyo en el Ayuntamiento de Sevilla lo defendió con el único argumento de que es una persona muy trabajadora Varela el herido

Voz 0259 18:18 averiguar si la gestión del Gobierno y de la concesionaria de la AP seis pueden constituir un ilícito contra los derechos de los consumidores Éste es el objetivo de la investigación de oficio que ha abierto la Fiscalía de Madrid para depurar posibles responsabilidades civiles porque recuerda que el corte de la autopista dejó durante muchas horas atrapados a más de tres mil vehículos y miles de familias el ministro Zoido habló ayer por fin de la crisis cinco días después de su gestión nada de su presencia en el palco de Sevilla tampoco sólo defendió de esta forma a subdirector de la DGT Gregorio Serrano

Voz 0738 18:50 no insisto insisto es una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones que continuará dando las explicaciones

Voz 0259 18:58 yo que la DGT realizó un gran trabajo sobre la idea de Serrano de obligar por ley a los conductores a llevar un kit anti nieve parece no entusiasmar le

Voz 0027 19:06 aportaciones que hacen los técnico

Voz 0738 19:09 ahí en ese plano en el que hay que dar y no darle

Voz 0259 19:12 una medida que ha provocado mucha hilaridad en las redes sociales y que las asociaciones de automovilistas consideran innecesaria

Voz 0027 19:18 la ex vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado defendió ayer su gestión de la crisis económica en los últimos años de la etapa Zapatero compareció en la comisión del Congreso en la comisión que investiga la quiebra financiera el rescate bancario y aunque ha admitido errores defendió con entusiasmo la polémica modificación del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución el que Agra el pago de la deuda por encima del resto de de partidas dice Salgado que gracias a esa reforma se preservar unos servicios sociales evito un rescate a la griega

Voz 16 19:47 cuando digo rescates a la griega me refiero de un día para otro reducción de los sueldos en un treinta por ciento reducción de las de las pensiones en un treinta o cuarenta por ciento reducción del quince por ciento de los salarios públicos de inmediato eso eso era un rescate a la griega que yo creo que en ese caso

Voz 3 20:08 este Parlamento consistía evitar el Banco Santander les ha cerrado las

Voz 0027 20:11 se hizo a los antiguos directivos del popular tenían reconocidos bonos por unos veinticinco millones de euros pero el Santander ha dicho que no se les va a entregar e incluso les ha reclamado una pequeña parte que ya habían recibido Carolina Gómez buenos días buenos días es Santander ha sido pionero en aplica

Voz 0393 20:24 por la doctrina del Banco Central Europeo en para bancos en crisis según adelanta El País Ana Patricia Botín niega el cobro de la retribución variable incluidas las prejubilaciones a los dos últimos presidentes del Banco Popular Ángel Ron Emilio Saracho ya los tres últimos consejeros delegados la entidad el Santander evita así que se cobren de forma indebida unos veinticinco millones de euros buena parte de ese dinero en prejubilaciones que en el caso de Ron ascendía a doce millones de euros en el caso del CEO Francisco Gómez a nueve millones de euros más

Voz 0027 20:55 la hermana del preso al que dieron por muerto en Asturias asegura a La Ser que van a pedir su indulto el hombre se despertó en la morgue cuando iban a hacerle la autopsia todavía se desconoce qué es lo que pudo ocurrir porque hasta tres médicos certificaron su muerte según su hermana según la hermana de este hombre ahora tiene pesadillas hice despierta en el hospital pidiendo que les saquen de aval

Voz 0259 21:15 esa María Manjavacas la familia del preso que dieron por muerto en una cárcel de Asturias emprenderá acciones legales si pedirá el indulto al Gobierno como confirmaba la SER su hermana Verónica Montoya

Voz 17 21:25 a través de los errores que yo escribieron con mi hermano otro es lo que pedimos es el topa él no queremos que vuelva a donde se encontraba en prisión porque porque no es tenemos a que si de verdad salga

Voz 0259 21:37 salgamos Verónica cuenta que su hermano tiene pesadillas con el agobio de la bolsa que lo cubría cuando se despierta Se agita sigue traumatizado y en shock

Voz 17 21:46 si empezaba a a agitarse mucho incluso ese quitó más de una vez la vía está como en estado de de de hecho de que el malo cuando está durmiendo aquí en en el hospital será él quién en momentos que se despierta pues le viene la imaginación vuela el terror de que lo que vivió en la Bolsa

Voz 0259 22:07 Verónica nos explica cómo tres médicos le dieron por muerto y como en la cárcel de suministraron las pastillas del tratamiento de todo el mes que él se tomó de golpe también nos ha contado que Gonzalo está mejor aunque sigue en la UCI España

Voz 0027 22:19 ha batido sumó su propio récord de trasplantes de órganos se consolida así como líder mundial lo este este hace veintiséis años el año pasado en dos mil diecisiete en España se duplicó la media europea de trasplantes Laura Marcos buenos días

Voz 1276 22:31 hola buenos días la mejora de los datos lleva veintiséis años sin tocar techo España es líder mundial con cinco mil doscientos cincuenta y nueve trasplantes la mayor parte renales aunque también crecen los de hígado y pulmón en cuanto al número de donantes se han alcanzado los cuarenta y seis coma nueve por millón de habitantes lo que nos sitúa a la vanguardia del contexto internacional según explica Dolors Montserrat ministra de Sanidad son los mejores datos de nubes

Voz 0978 22:53 otra historia hemos incrementado el número de Donna

Voz 18 22:56 antes en los últimos tres años en un treinta por ciento tenemos más del doble de donantes que la media del resto de los países europeos

Voz 1276 23:05 sólo la bajada ligera en los trasplantes infantiles ensombrece estos datos setenta y cuatro niños estaban a final de año a la espera de un órgano y esto se explica porque el perfil del donante es en más de la mitad de los casos mayor de sesenta años crece la movilidad entre comunidades uno de cada cinco órganos se trasplanta en una autonomía distinta a la originaria

Voz 0027 23:25 el donante en Euskadi el consejero de Sanidad ha comparado las listas de espera en los hospitales durante el invierno con las colas en las tiendas en Navidad incluso compara esas listas espera con colas para comprar entradas de de partido esa fútbol del derbis Radio Bilbao Isabel León aún no esperada

Voz 0821 23:42 dar por tanto revuelo en redes sociales a cuenta de sus palabras presentaba ayer la posibilidad de que la tarjeta sanitaria vasca prescriba las mismas recetas en cualquier comunidad salvo Madrid Andalucía o Baleares todavía le preguntaban en esa rueda de prensa por la epidemia de la gripe y la saturación en las urgencias decía

Voz 19 23:57 sería muy injusto utilizar la palabra colapso yo creo que sea atendido con total normalidad en la semana de Navidad en la semana primera del año cuando voy a tomar no espero más que el resto de semana porque más gente cuando vea una juguetería cumplan el Olentzero espero más que cuando le toca mi hijo el cumpleaños que es en abril para ver el derbi en San Mamés con el Athletic Alavés más cola para sacar las entradas que lo que hay en muchos puntos de atención ya saqué hecha

Voz 0821 24:28 no ha lugar por tanto según el vista su valoración hablar de colapso en las urgencias de los hospitales vascos y reconocía eso sí un aumento de hasta el treinta por ciento en las con su

Voz 0259 24:37 debido a la gripe

Voz 0027 24:43 un grupo de expertos en ciberseguridad alemanes advierte de que App es vulnerable al espionaje aseguran que existe un agujero que permite a cualquiera acceder al contenido de nuestras conversaciones su a nuestra agenda de contactos incluso Javier Gregori

Voz 0882 24:57 las acciones de los grupos de Whatsapp no son tan seguras privadas como se creía hasta ahora ni siquiera tras la implantación de un sistema de cifrado un equipo de investigadores alemanes ha descubierto un agujero que permite infiltrarse en cualquier grupo de chat de esta popular aplicación utiliza más de mil doscientos millones de personas en el mundo sin embargo esta vulnerabilidad que permite espiar T es más teórica que real porque para acceder a los grupos por ejemplo poder obtener los números de teléfonos móviles de los miembros hay que ceder antes a los servidores de Whatsapp una de las aplicaciones en teoría más seguras de Internet

Voz 0027 25:36 el Barça acabó anoche con el Celta en media hora junto a Sevilla y Espanyol completa los cuartos de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 25:43 días Aimar en los primeros treinta minutos ya ganaban cuatro cero los de Valverde con doblete de Messi el tercero de Jordi Alba y en los que ambos fueron protagonistas de esos tres goles los de la argentino a pase del lateral el de Alba al a pase del propio Messi apuntilla va a Luis Suárez en el treinta y cerraba la cuenta del cinco cero Rakitic a falta de tres minutos para el final del partido ya son siete las asistencias de

Voz 2 26:00 que Jordi Alba le ha dado a Messi esta temporada

Voz 1161 26:03 lesión que muchas veces sufrió Valverde y que ahora disfruta

Voz 0027 26:06 yo Rialb ahí

Voz 20 26:08 de Messi pues que es algo bien no no es de ahora ya viene de lejos pero sí es verdad que este año se están encontrando más estar en contacto muy bien lo cual los nosotros nos viene de maravilla

Voz 1161 26:18 el lateral Jordi Alba satisfecho con su aportación

Voz 0165 26:20 el suerte también de dar dos asistencias a Leo que sé que es muy difícil que la que la FAI

Voz 1491 26:26 el gol pues una vez visto cómo

Voz 0165 26:29 como nadie podía meter gol

Voz 1161 26:31 en el palco Coutinho disfrutando ya de sus nuevos compañeros Andrés Iniesta la edad lo ven venir

Voz 0165 26:36 son uno de los de los mejores jugadores que hay en su posición tienen un perfil muy lo que me gusta aquí y rápido hábil que combina muy bien que tienen las dos piernas que las utiliza muy bien que llega que hace goles y creo que que se va a encontrar un entorno muy bueno para crecer en lo que lo que les muy bueno

Voz 1161 26:55 así de cara al sorteo lo tienen claro o el Real Madrid no Valverde Jordi

Voz 20 26:59 se te así me gustaría que me tocará el Real Madrid no la verdad es que no pero bueno no voy a decir pero no quiere decir nada porque es que dices te toca a su rival

Voz 0165 27:06 al muy complicado al final que nadie en teoría lo quiere pero se nos tiene que tocar pues adelante de me le dieron un pequeño susto pero el propio Valverde

Voz 1161 27:15 estaba importancia hoy el Barça confirmó que la presentación del colombiano Jerry mina será mañana hoy la foto tradicional con el escudo clasificado también el español que le daba la vuelta a la eliminatoria tras su retorno dos en la ida anoche cero dos en campo del Levante goles de Leo Baptistao Gerar Moreno el levantinista Morales molesto con sus compañeros tras el partido

Voz 21 27:31 él que siempre está aquí la cada ciudadano sea al mismo Dios algo me tengo que ponen aquí Colorado tenemos que pedirle disculpas a la gente hoy El Levante ha hecho un partido desastroso oí a pues yo oí hay gente ahí dentro ha dicho que no querían salir si sino somos mayorcitos lanzara evidentemente no nos va a costar mucho

Voz 2 27:48 Quique Flores podría salir al Stoke City como un escote

Voz 1161 27:50 anoche El Larguero el técnico ve con buenos ojos su regreso al fútbol inglés pero tiene una cláusula de cuatro millones de euros que no quiere pagar los británicos también pasa al Sevilla que imponía dos uno al Cádiz goles de Federico Correa acortaba el marcador Álvaro García para los gaditanos cuando se llegaba al final silbidos para el equipo al final del encuentro pese a la clasificación

Voz 0165 28:17 sobre los silbidos de la grada Sarabia

Voz 22 28:20 esto obliga con sobre todo el resultado el otro día en nosotros no podemos hacer otra cosa que trabajar más aún si cabe es verdad que estamos trabajando centraron se que no porque el míster Un nuevo concepto coger sus ideas rápido oí en a ganar partidos

Voz 1161 28:35 Barça Espanyol y Sevilla estarán por tanto esta mañana desde las doce y media en el sorteo de cuartos en la sede de la Federación junto a Alavés Leganés Valencia Atlético Madrid Real Madrid es un sorteo puro ya la ronda de Copa se funde con el inicio de la jornada diecinueve en Primera la última de la primera vuelta con el Getafe Málaga desde las nueve de la noche son baja en los locales llenen por sanción Vergara por lesión en los andaluces entró en la convocatoria Alberto Bueno su último fichaje son baja Roland Juan y Miguel Torres lo arbitrar el colegiado valenciano Martínez Munuera también arranca la jornada veintidós en Segunda

Voz 1491 29:04 primera de la segunda vuelta con el Rayo Vallecano Oviedo

Voz 1161 29:07 bien desde las nueve de la noche arbitrado por el colegiado gallego Pérez Pallás en el Dakar Carlos Sainz se impuso en la sexta etapa ayer sigue segundo ahora a poco más de veintisiete minutos de Peterhansel en motos Barreda es el mejor español a nueve minutos y medio del argentino Benavides hoy jornada de descanso en balonmano tenemos el comienzo del campeonato Europa en Croacia desde las seis y cuarto Suecia Islandia desde las ocho y media Croacia a ser en baloncesto mala jornada de los españoles ayer en la Euroliga Panathinaikos ochenta y cuatro Barça setenta y cinco y Palencia sesenta y siete Fenerbahçe ochenta hoy los otros tres de esta jornada diecisiete desde las seis de la tarde Khimki Real Madrid desde las siete Zalguiris Unicaja y desde las ocho y media Baskonia Olympiacos en la NBA Toronto ciento XXXIII Cleveland noventa y nueve seis puntos dos asistencias de Calderón Victoria de Boston ciento tres ciento catorce sobre Philadelphia en el partido disputado en Londres siga en juego el San Antonio y el Sacramento Clippers

Voz 1 30:00 suele

Voz 2 30:00 a las seis y media las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy vale hace ocho años ocho segundos de terremoto dejaron un país completamente devastado Haití el presidente de los Estados Unidos se ha referido esta noche a ese país ya otro al Salvador como agujeros de mierda palabras textuales de Donald Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca que desvela hoy el Washington

Voz 0027 30:31 vos porque tenemos a toda esa gente de países que son unos agujeros de mierda viviendo aquí no deberíamos traer inmigrantes de países como Noruega para que queremos a haitianos sí a toda esa gente de África aquí esta es la respuesta que Trump supuestamente le dio a un grupo de senadores que le proponían otorgar visados algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de estatus de protección temporal como El Salvador Haití Nicaragua os Sudán el portavoz de la Casa Blanca Rashad de origen indio no niega las declaraciones del presidente se limita a decir que ciertos políticos tu Washington eligen luchar por países extranjeros pero el presidente Trump siempre luchará por los estadounidenses han sido sus palabras el embajador de Haití en Estados Unidos acaba de decir que esas declaraciones de Trump son una agresión en Reino Unido

Voz 0738 31:18 de ahí que su habitáculo aflorando

Voz 0027 31:24 el anterior rojo Nike Alfarache ha admitido que empieza a creer que tal vez se debería celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit el exlíder del Djukic considera que una segunda votación un segundo referéndum acabaría con los lamentos de las Clegg de los Blair hizo que el porcentaje de personas que votaría a favor a favor del Brexit sería dice mucho mayor y el abogado general del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que los países europeos sin matrimonio igualitario incluidos los que son furibunda puestos tienen que reconocer los derechos de las parejas gays que se hayan casado en otros países el caso se inicia cuando Rumanía negó la residencia al marido de un ciudadano rumano a pesar de que estaban casados Bélgica corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 32:09 se confirma la posición de hoy habrá una revolución en el derecho civil de la Unión porque el abogado general mantiene que aunque un país no quiera regular los matrimonios homosexuales como tales debería aceptar que el marido de un ciudadano nacional pueda instalarse a vivir con él conclusión a la que el abogado llega asegurando que no sé trata de obligar a ningún Estado a modificar su legislación sino de evitar que se vulnere el derecho a la libre circulación conclusión sobre un caso que ha llegado hasta el Tribunal de Luxemburgo a petición de un ciudadano rumano casado en Bélgica con un ciudadano americano que exige que su marido tenga en Rumanía el derecho de residencia

Voz 0027 32:55 cómo están las carreteras María Forner buenos días

Voz 15 32:58 buenos días viernes doce de enero despierta al tráfico a esta hora en las carreteras de Madrid circulación en aumento en las entradas a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A4 en el acceso a la M treinta y en Pinto en la A5 en la zona de campamento Alcorcón y Móstoles en la carretera de Toledo hay tráfico intenso en Parla en la M40 circulación prácticamente congestionada entre Vallecas y Coslada en sentido a La dos un camión accidentado en Burgos en la A veintitrés XXXI en las Quintanilla ocupa el arcén derecho y complica la conducción en sentido a Burgos un vehículo averiado en Guipúzcoa en la Nacional uno en India Zabala ralentiza la circulación hacia Madrid y un alcance entre vehículos en la AP ocho en Barakaldo dificulta el tráfico hacia Cantabria en Vizcaya la Nacional VI tres cuatro a su paso por urbi las fuertes precipitaciones han provocado balsas de agua Calzada hacia Santander y hay otras seis vías más afectadas por las lluvias en la red secundaria del País Vasco tengan especial atención en Huesca por placas de hielo en la calzada en la A ciento treinta y seis entre Formigal y frontera del Portalet la nieve continúa afectando a cincuenta y cuatro carreteras españolas todas ellas de la red secundaria

Voz 0027 34:04 y además la situación se va a complicar el fin de semana porque llegan fuertes nevadas a Madrid a Castilla y León a la Cordillera Cantábrica Pirineos hoy de momento se espera un día frío pero soleado en la mayor parte de España

Voz 0706 36:00 podía haber sido un colegio de Barcelona

Voz 2 36:03 ha mantenido como profesor durante dos años a un hombre que había sido denunciado por abusos a menores y que guardaba en su móvil fotos explícitas de quince niños incluidos algunos alumnos suyos un juez ha decretado ahora su ingreso en prisión

Voz 0706 36:17 este profesor ya fue detenido en dos mil quince a raíz de dos denuncias que presentaron unos jóvenes por supuestos tocamientos cuando ellos eran menores entonces se intervino material pero el juez le dejó en libertad con cargos sin ninguna medida cautelar y la dirección de la escuela que fue informada le mantuvo en el

Voz 0027 36:33 Argo Lajos dedicación del centro es que no les

Voz 0706 36:35 despidieron porque las denuncias no eran de la escuela sino de una agrupación escolta en la que este profesor colaboraba bien pues el pasado mes de diciembre según adelantó Cataluña Radio es cuando le llega el juzgado el análisis del material informático intervenido aquí habría setecientas de imágenes de niños niñas desnudos o casi desnudos incluyendo ocho de la agrupación escolta al menos diez de la escuela uno de los chicos que denunciaron asegura además que edil

Voz 2 36:59 y en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días un problema administrativo ha hecho que las ONG de la Comunidad todavía no hayan recibido el dinero que les llega de la casilla destinada a fines sociales en la declaración de la renta el Gobierno de Cifuentes asegura que van a cobrar pero de momento las más pequeñas las ONGs pequeñas no han visto ni un euro es esta poniendo en peligro su futuro y de hecho Madrid es una

Voz 1275 37:23 las pocas comunidades que no han podido abonar aún está subvenciones cuyo pago antes gestionaba el Estado y ahora ha sido transferido a las autonomías son asociaciones colectivos que realizan su labor gracias ese dinero que perciben y que proviene del famoso cero coma siete por ciento que se enmarca en la casilla de la renta es el caso en el caso de la Comunidad de Madrid no hay un adjudicataria que realiza este trabajo y la consecuencia es que el dinero no llega aunque el consejero de Políticas Sociales se ha comprometido a que las ayudas se ejecuten en los próximos días desde Podemos exigen al Gobierno de Cifuentes que deje de poner parches en su gestión Emilio Delgado ex diputado regional en declaraciones a la SER

Voz 27 37:57 las asociaciones pelean lo están pasando muy mal porque no tienen la capacidad de la grandes de aguantar pero tampoco las grandes lo tienen fácil lo que hay que hacer es hacer como el resto de comunidades autónomas somos la única junto con Extremadura que no hemos sacado la convocatoria de forma idónea que hemos aspiraron procedimiento reglado es normal no es soluciones parciales y puntuales cuando las cosas iban a estallar

Voz 1275 38:16 Cermi el colectivo que representa en las personas con discapacidad espera que las subvenciones estén pagadas antes

Voz 2 38:20 lunes fiel defensor del Pueblo andaluz plantea que el Parlamento de la comunidad abra el debate sobre la eutanasia y además en un informe que ha entregado al presidente de la Cámara propone que se modifique la ley para incluir ayudas que favorezcan la conciliación de las familias que atienden a sus seres queridos antes de morir Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 38:41 buenos días Pepa el Defensor del Pueblo Andaluz Jesús Maeztu considera que la ley de muerte digna en Andalucía se cumple en términos generales sí que es un referente para el resto de comunidades pero en su informe revela importantes carencias por ejemplo el acceso a los cuidados paliativos no llega a todos los territorios señala que faltan pediatras experto

Voz 1491 38:58 curen esto cuidados en el domicilio lo que hace que

Voz 0534 39:01 un elevado número de niños idea adolescente fallecían en hospitales en contra del deseo de la familia la ley además no contempla ayudas que permitan al familiar conciliar el trabajo con la asistencia al paciente la etapa final de su vida que en ocasiones puede prolongarse en el tiempo además Jesús Maeztu quiere que se abra el debate de la eutanasia

Voz 28 39:20 le parece ustedes que aunque esto evidentemente es una competencia estatal doce podría propiciar un debate disputamos dos si hay alguna propuesta de ojo

Voz 2 39:31 de ruta sería el Defensor llama también actualizar

Voz 0534 39:35 han andaluz de cuidados paliativos y a dotarlo de medios personales

Voz 2 39:38 leí en Murcia Ruth García buenos días Pepa buenos días piratas informáticos han hackeado la web de Murcia Alta Velocidad con un mensaje a favor del soterramiento de las vías de AVE

Voz 1856 39:49 sí que no que no que no queremos muro en el que habla en femenino y firmado por la nueve de Anonymous así amanecía este jueves a primera hora de la web Murcia Alta Velocidad la información

Voz 1491 39:59 cola intencionadamente por los hackers en esta web pública

Voz 1856 40:02 la relata que desde hace tres meses cientos de personas salen a las calles de Murcia para protestar contra unas obras que anularía en el desarrollo de la vida comunal por medio de unas vías y unos muros que dividiría a sus vecinas cada madrugada prosigue el texto las obras siguen adelante con escolta de seguridad privada Policía Nacional los hackers concluye diciendo que mientras el conflicto de Cataluña sigue concentrando

Voz 2 40:22 todo el foco mediático en Murcia

Voz 1856 40:25 una de esas batallas desde abajo poco frecuentes en estos tiempos muy poderoso

Voz 1491 40:28 la que merece ahora toda la atención buen fin de semana Rudd igualmente Pepa gracias escuchen ahora esta chirigota del carnaval de este año

Voz 0738 40:40 no

Voz 29 40:49 se llama La familia del verdugo hoy en ella ese parodia al Carles Puigdemont parecen una guillotina mientras le juzgan bueno pues la Asociación Círculo Catalán de negocios ha pedido que la Fiscalía aclare si constituye

Voz 2 41:10 un delito de odio para sorpresas de todo Cádiz Francisco José Román buenos días

Voz 4 41:15 tal Pepa buenos días si el asunto claro está generando sorpresa mucha sorpresa porque precisamente eso la crítica la sorna el esperpento incluso en sus diferentes niveles formar parte del ADN del concurso de Carnaval en el Gran Teatro Falla que es el contexto en el que se produce esta situación precisamente las limitaciones de las criticas llevó por ejemplo a la dictadura de Franco recordamos es su momento a suspender la fiesta sustituirla

Voz 0027 41:36 lo más light que encajar mejor con

Voz 4 41:38 la doctrina sorprendentemente en Cádiz a pesar de este tipo de circunstancias el Carnaval es el Carnaval de Cádiz digo es muy querido en Cataluña es muy seguido por el público catalán donde varias agrupaciones participan por ejemplo en una noche carnavalesca que organiza el Liceo de Barcelona como podía figurar dos el asunto catalán está siendo muy aludido este año a pesar de que las preliminares no ha hecho sino comenzar esta misma semana en cuanto a la agrupación la familia del verdugo llevan participando en el Carnaval desde el año noventa y nueve es una agrupación además que suele avanzar suelen llegar a acuerdos de final dependerá que es más que probable que volvamos a verles actuar

Voz 2 42:12 o en Carnaval Francisco José seguiremos hablando adiós hace algunos meses el juego de mesa Monopoly sacó una versión con las calles de las Islas Canarias pero ahora resulta que la plataforma de comprar on line Amazon no permite el envío hasta allí hasta Canarias Agustín Padrón buenos días

Voz 30 42:31 hola buenos días por aquí ya estamos casi resignado vas a pagar más por algunos productos por el concepto de gastos de envío o escuchar y leer eso de promoción válida para España excepto Canarias con las compras online se ha generalizado el productos que no se pueden enviar a islas y Melilla ya eso no escapan productos que parecen hechos para vender aquí es el caso del Monopoly Edición Islas canaria un popular juego de mesa que no se puede comprar desde el Archipiélago en la plataforma Amazon monopolizar presentó como decías hace unos meses con ediciones además en varios idiomas

Voz 2 43:02 entre residentes en Cantabria Fermín Mier buenos días qué tal Pepa buenos días

Voz 0882 43:07 preocupación entre los vecinos de Cabezón de Liébana porque han detectado en la presencia de un oso ese segundo que ven en pocos meses y es además un mosso adultas y que le piden a al Gobierno que actúe porque parece que el animal se mueve sin ningún tipo de restricción no así se calcula que usted ejemplar tendría unos dos años estaba en plenas facultades sí ha sido visto en varias ocasiones paseándose por el pueblo buscando algo que comer según la Fundación Oso Pardo podría tratarse del mismo ejemplar que se vio en otro punto del municipio el pasado verano no se ha producido ningún tipo de incidente pero los vecinos están preocupados extremar la precaución a la hora de pasear por las calles del pueblo ante la posibilidad de encontrarse con este ejemplar estas navidades también en Cabezón de Liébana se ha visto otro oso pardo en este caso un osezno que sea dado paseos por el pueblo de Can barco y que podría estar herido de hecho a la Consejería de Medio de natural ha tratado sin éxito de momento de capturarlo para comprobar su estado en principio los dos ejemplares merodean la zona por separado nadie les ha visto juntos pero lo que más inquieta es que los osos se vayan acercando cada vez más a zonas habitadas para buscar alimento unas horas contando Fermín un abrazo y un beso

Voz 32 44:23 me uno en ocho

Voz 2 44:35 son las siete menos cuarto las seis menos cuarto en Canarias y comenzamos en la Mesa del Mundo en Francia la editorial Gallimard ha decidido finalmente no publicar el conjunto de ensayos antisemitas de Céline lo uno de los grandes escritores de la literatura francesa del siglo XX también autor de textos filo nazis colaboracionista en la Francia ocupada el mero anuncio de que esos ensayos volverían a ver la luz había provocado fuertes críticas en el ámbito académico entre las organizaciones judías e incluso en el Gobierno así que el editor invoca ahora a la sensibilidad de la época para justificar su decisión de marcha atrás corresponsal en París Carmen Vela

Voz 3 45:18 afinidad Gallimard no publicará por ahora los panfletos antisemitas de Céline en nombre de mi libertad mi sensibilidad a mi época suspendo este proyecto no se dan las condiciones metodológicas y memoria les según el mayor editor de Francia el Gobierno había pedido con discreción a Gallimard que la edición fuera acompañada de una crítica histórica Louis Ferdinand Céline de no hombre verdadero Luis de tus había saltado a la fama en mil novecientos treinta y dos con el viaje al fin de la noche con ese fulminante libro pacifista este médico de los barrios pobres de Paris ascendía de un golpe a la cúspide literaria europea poco después sin embargo publicaba tres libritos de furibundo carácter antisemita el último en mil novecientos cuarenta y uno en plena ocupación alemana con la que Céline simpático hizo colaboró y por ello fue después condenado por propia decisión del autor que su esposa de ciento cinco años había respetado hasta ahora nunca se habían vuelto a editar en Francia hace cinco años imprimió una edición crítica en Canadá sin mayor escándalo en Francia ha habido voces a favor de la publicación otras en contra como la de seres cluster presidente de la Asociación de Familias de miles de judíos deportados de Francia

Voz 2 46:30 Polonia continúa aislando sede de la Unión Europea el Parlamento de aquel país prepara una ley para endurecer aún más el aborto la norma vigente ahora mismo es similar a la ley de supuestos que teníamos antes en España Ana

Voz 0127 46:44 corbata la actual legislación polaca sobre el aborto está vigente desde el año mil novecientos noventa y tres y sólo permite el aborto cuando la madre está en peligro la vida de la madre cuando el embarazo es el resultado de una violación o cuando el feto sufre malformaciones o una enfermedad irreversible y lo que quiere ahora el partido que gobierna el conservador y nacionalista Ley y Justicia es eliminar este último punto y que esté prohibido abortar si el feto tiene malformaciones o una enfermedad irreversible no es la primera vez que esta formación intenta endurecer las normas para abortar ya lo intentó en octubre de dos mil dieciséis

Voz 33 47:17 y aunque tenía mayoría absoluta en el Parlamento

Voz 0127 47:20 es protestas que escuchamos protestas masivas de miles de mujeres en Polonia frenaron la reforma si se aprueban

Voz 0259 47:25 los cambios que están sobre la mesa Polonia pasara a tener