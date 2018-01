Hoy por Hoy (12/01/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:17 buenos días Donald Trump acaba de anunciar que suspende una visita que tenía prevista Reino Unido el presidente iba a inaugurar la nueva embajada de Estados Unidos en Londres pero acaba de decir que se niega a hacerlo porque su antecesor Barack Obama mal vendió la vieja un maltrato así ha resumido Trump su decisión en Twitter donde suele Trump que además tiene que decidir hoy si vuelve a aplicar sanciones dinamita el acuerdo nuclear con Irán de momento el secretario del Tesoro estadounidense ya avisa no que impondrá nuevas sanciones a Irán aunque afirma por actividades ajenas al ámbito nuclear a la espera de conocer a Trump Europa practicamente le implora que no acabe con ese acuerdo acuerdo que es clave para la seguridad mundial según la alta representante de la diplomacia europea Federica Mogherini

Voz 1161 01:15 unida de la comunidad internacional es esencial para preservar un acuerdo

Voz 1 01:19 que está funcionando esperamos que todas las

Voz 1161 01:22 partes continúen aplicando al completo este acuerdo

Voz 1 01:27 por si faltaba algo porque recibimos a gente de países de mierda esta frase tremenda la acaba de pronunciar también el presidente de la todavía primera potencia del mundo palabras con las que Donald Trump se ha referido a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos desde El Salvador Haití y Nicaragua el presidente estaba respondiendo a varios congresistas que le planteaban precisamente un plan migratorio para proteger a estas personas respuestas de Trump porque recibimos a gente de países Denia aquí en España también la Fiscalía de Madrid Aimar Bretos buenos días buenos días investiga el colapso de la AP seis

Voz 3 02:10 sí recuerdan el fiscal jefe de Madrid que el corte de la autopista obligó a que miles de personas estuvieran muchas horas atrapadas en la nieve y asegura que su actuación sólo busca defender los intereses de los consumidores y usuarios esa carretera

Voz 1 02:20 la familia del preso al que dieron por muerto en una cárcel de Asturias que de pedir su indulto al Gobierno lo ha confirmado en declaraciones a la SER su hermana Verónica Montoya

Voz 4 02:29 te despierta pues le viene del rol de qué es lo que vivió en la Bolsa no queremos que vuelva donde se encontraban sesión porque nos tememos a que la verdad salga

Voz 1 02:41 y los países europeos que no hayan legalizado el matrimonio igualitario tendrán que reconocer los efectos de este tipo de uniones

Voz 3 02:49 con el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión los Estados miembro tienen que dar a los cónyuges en los mismos derechos de residencia que dan a los demás ciudadanos comunitarios independientemente de cierre en hoy por ley el matrimonio

Voz 1 03:01 su a partir de las ocho y media hablamos con Marisa eso Leto Bárbara Tardón y Manuel Jabois de feminismo de los retos inmediatos de un movimiento político global que cobró impulso espoleado por el mítico las denuncias contra el acoso sexual en Hollywood abordaremos también con ellos la polémica francesa por la publicación de un manifiesto que cree posible confundir coqueteo con acoso la reacción de las feministas francesas ha sido inmediata Caroline de As redactó el artículo en respuesta a ese manifiesto y asegura que Francia debería mirar más a España para avanzar en la igualdad

Voz 5 03:36 Kofi lista

Voz 6 03:39 con muchas veces miramos a España como ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la Violencia a las mujeres España creo en dispositivo protector con la ordenanza contra las violencias machistas Nos inspirados en ese dispositivo lo creamos en Francia pero hoy en día la justicia

Voz 5 03:52 no no está usando porque los letrados no están informados no es formados ni tampoco concienciado sobre esta cuestión

Voz 1 04:03 en Vizcaya la lluvia muy fuertes de las últimas horas deja destrozos sean desbordado dos ríos y los servicios de emergencias han tenido que rescatar algunos vecinos los vamos allí en directo Isabel León egun on

Voz 3 04:15 qué tal vez honradas desbordados y carreteras cortadas

Voz 0821 04:17 las inundaciones en viviendas garajes y musica como el municipio peor parado en esta situación que algunos califican ya de desastre en el durante en otros puntos de Vizcaya y es que las intensas lluvias de ayer han sacudido de forma importante a este territorio se han recogido en torno a setenta y ocho litros por metro cuadrado sólo en música pero ojo a Bermeo Amorebieta a Munguía Atica donde el río Butrón llegado al los cinco metros y medio esta noche ha habido que desalojar como decías a varios vecinos por inundaciones en viviendas garajes y rescatar a varias personas porque el agua superaba las ventanillas de sus coches a esta hora preocupa el río oca a su paso por gatita aunque solo hay una carretera cortada la bises tres cuatro las balsas de agua son importantes día por tanto para la valoración de daños ida reclamo de responsabilidades porque hay alcaldes que dicen que la alerta no fue tal que tener

Voz 1 05:02 hemos que esperar para las próximas horas Jordi Carbó

Voz 1509 05:04 muy buenos días

Voz 0978 05:06 buenos días primero todo para esta zona una tregua la lluvia se tomará unas horas de descanso pero yo volverá a llover no sólo ahí sino en todo el Cantábrico

Voz 7 05:14 con fuerza incluso a partir de mañana por la noche

Voz 0978 05:16 que son muchas las situaciones que tendremos que tener presentes las próximas horas y a lo largo del fin de semana por ejemplo la niebla ahora mismo que se presenta con temperaturas negativas en algunos tramos finales del Ebro también las heladas que vuelven a ser destacables y mañana la nieve en cotas bajas afectará prácticamente toda Castilla y León el norte de la Comunidad de Madrid también de Castilla La Mancha nevada que incluso puede ser copiosa así como en la Cordillera Cantábrica y zonas próximas en los Pirineos y atención también a las tormentas que el domingo pueden afectar con mucha intensidad a Catalunya en definitiva un tiempo bastante complicado todo el fin de semana

Voz 1 05:53 y en los deportes el sorteo de Copa podría dejarnos esta mañana Sampe el primer de Madrid Barça del año

Voz 1161 05:58 porque el de la ronda de cuartos de final ya es sorteo puro sin condicionantes en la sede de la Federación de Las Rozas y podría darse ese Madrid Barça como también el primer derbi del año un Real Madrid Atlético de Madrid un derbi catalán Barça Espanyol desde las doce y media los sabremos anoche se sumaban al sorteo Sevilla Barça Espanyol junto al Leganés Alavés Valencia Atlético Madrid Real Madrid ya está noche arranca la jornada diecinueve en Primera con el Getafe Málaga desde las nueve de la noche a la misma hora Rayo Vallecano Oviedo de la jornada veintidós en Segunda

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 08:10 com

Voz 0706 09:06 porque comparecía en Barcelona mientras el Madrid en el Supremo Joaquim Forn Jordi Sanchez Jordi Cuixart renunciaban a la vía unilateral el ex conseller de Interior argumenta que no hay otra vía que actuar dentro de la Constitución no contempla actualmente otro haría que no sea una reforma

Voz 0706 09:24 así lo decía su abogado mientras el de Jordi Sanchez afirmaba que si el próximo Gobierno los independentistas vuelven a la vía unilateral el renunciará a su escaño de diputada pues ya el presidente de honor de cursar retrasado al juez que los hechos han demostrado que sólo hay un referéndum válido

Voz 2 09:46 es que efectivamente ya lo que está previsto que el referéndum lo pueda convocar el Gobierno de España y en ese sentido es que se ha pronunciado

Voz 0706 09:54 además los Jordi además los Jordi rechazaron haber promovido actos violentos y Joaquín for negó haber ordenado a los Mossos d'Esquadra que fueran pasivos el uno de octubre

Voz 1 10:04 la ex vicepresidenta de los gobiernos de Zapatero Elena Salgado defiende su gestión al frente de la economía española entre el dos mil nueve y el dos mil once en plena recesión durante su comparecencia en la comisión que investiga la crisis financiera Salgado tuvo que responder además a los reproches que eligieron algunos diputados por haber fichado como consejera de una filial de Endesa nada más dejar el cargo Salgado se defiende y dice que los gobiernos tienen que ser técnicos

Voz 9 10:30 no es una cuestión de defender o no las puertas giratorias es una cuestión

Voz 1910 10:36 de defender que la política vaya al siete

Voz 9 10:38 las personas más preparadas aunque no tengan inicialmente una vocación política como fue en mi casa

Voz 1 10:46 este hombre el caso Salgado reflexiona esta mañana Soledad Gallego Díaz Elena Salgado cree que en el Gobierno

Voz 1910 10:53 deben estar los mejores aunque no tengan vocación política como fue su caso es una afirmación muy discutible primero porque da la impresión de que las dos cosas son incompatibles porque forma parte de los mejores que tiene vocación política y segundo porque si los mejores no tienen vocación política los gobiernos se convertirían en puras plataformas técnicas algo que no es lo que votan precisamente los electores

Voz 1 11:17 la experiencia y la historia

Voz 1910 11:19 demuestran que los mejores gobiernos no sólo su integrados los pormenores técnicos sino por los mejores políticos en cualquier caso esta claro que la señora Salgado no tenía vocación política en cuanto pudo es decir rapidísimamente volvió a la empresa privada respecto a la salida a Bolsa de Bankia que dice produjo durante su mandato la vicepresidenta aseguró que no hubo la menor intervención de su Ministerio ni miramos para un lado ni dejamos de mirar simplemente no era una cuestión de nuestra competencia dijo es una pena que aún no siendo cuestión de su competencia la responsable de economía de este país en aquel momento no mirar a mi dejara de mirar a un operación financiera realmente tan importante porque eso hubiera hecho quizá por pura vocación política se habría dado cuenta de que algo estaba rematadamente mal pero claro los mejores que no tienen vocación política sólo se en

Voz 1 15:30 a las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias los premiados en los Globos de Oro llegan hoy a los cines españoles

Voz 14 15:37 alguien con tal

Voz 3 15:40 adiós

Voz 5 15:41 por ejemplo Gary Oldman que se llevó el premio al mejor actor por su interés

Voz 1 15:46 pretensión de Winston Churchill en el instante más oscuro cine y series con María Guerra José Manuel Romero

Voz 2 15:54 tres a anuncios a las afueras

Voz 15 15:57 la ganadora de cuatro Globos de Oro incluyendo mejor película y actriz protagonista es una comedia negra la historia de una madre que alquila tres vallas publicitarias para denunciar una negligencia policial

Voz 2 16:09 a mi jaima las siete en el esquí la policía está murió madre torturando a negros como para resolver un crimen de verdad

Voz 15 16:16 Frances Mc Dormand ha ganado el premio por este papel de mujer combativa que se enfrenta a la policía la justicia ya hasta los medios de comunicación que quieren sacar tajada de su de

Voz 1432 16:26 desgracia no sólo es el principio por qué no lo sueltas en tu programas de los cojones buenos días Missouri

Voz 1457 16:34 a mí también el ganador a mejor actor protagonista Gary Goldman estrena hoy el instante más oscuro una nueva película sobre Churchill en el momento de su llegada al Gobierno en plena Guerra Mundial

Voz 16 16:46 no me dan el puesto únicamente porque el barco se hunde no no no es un regalo es una venganza ya pensé

Voz 1457 16:51 con otro biopic Love in Vincent película de animación sobre los años previos a la muerte de Van Gogh

Voz 3 16:57 todo el mundo saber sobrepeso sobre lo que les sucedió

Voz 1457 17:01 a todos estoy yo diferente esta película es un mayúsculo trabajo colectivo los sesenta y cinco mil fotogramas están pintados al óleo por más de cien artistas así que bien vale una tarde de cine y ahora José Manuel Romero con las series

Voz 1084 17:18 hola María llega la ficción española más esperada del año presentada en el Festival de San Sebastián y con un presupuesto de diez millones de euros Movi Star estrena este viernes los seis capítulos de la peste un thriller de época sobre la corrupción política y religiosa en la Sevilla del Siglo de Oro

Voz 17 17:33 corrupción forma parte de Londres el ser humano y las crisis son perfecta pues para que los carroñeros se hagan más rico y grande

Voz 3 17:41 bueno una situación que los dos

Voz 17 17:44 muy familiar a Rafa Cobos

Voz 1084 17:46 al que escuchábamos y Alberto Rodríguez director de Grupo siete o La isla mínima transportan al espectador a una ciudad en su máximo esplendor económico pero también repleta de miseria suciedad con un reparto casi desconocido pero apunten el nombre de Pablo Molinero Paco León interpreta un rico avaricioso con una doble moral y alguien que no le tiembla el P

Voz 18 18:05 soy bueno el culpable empieza la serie intentando ocultar la peste para tener el puerto abierto y que sigan su negocio funcionando como normalmente ha costado muchísimo muertos

Voz 1084 18:17 con una fotografía basada en la pintura sevillana del Barroco la serie recrea con virtuosismo el ambiente de la época pisas selva arroz sientes las ratas IU Él es la enfermedad que consumió una ciudad que no supo ser capital del no

Voz 19 18:30 el mundo

Voz 1509 18:32 barra libre en la Semana de la comparecencia en el Congreso de Rato

Voz 20 18:37 que ir escribiendo algún he visto

Voz 1509 18:43 gracias Jokin Rosa de Madrid destaca otro asunto

Voz 21 18:46 a mí lo que me ha impresionado es Henman han sido las declaraciones y la actitud del consejero de Bienestar de Melilla como se pueden decir las cosas que Hadid si las que hizo de dos menores fallecidos allí

Voz 1510 19:00 ha dicho cosas de esos padres como para que vengan a llevarse

Voz 1509 19:03 cada vez que hubieran venido antes sobre los Jordi sí Joaquim Forn Marga desgracias

Voz 22 19:07 lona el tema de que ahora me digo de lo que dicho sobre la vía unilateral que otras consideraciones que se pueden hacer a mí la verdad es que me hace muy poca gracia porque entre tanto ya llevamos cinco años donde la gente que lo pasaba mal lo continúa pasando mal barra libre que aprovecha en Córdoba Rafael

Voz 1275 19:23 el Vaticano ha dado un premio

Voz 23 19:25 es el mismo que alcalinidad dos reiteradamente contra las mujeres que ir del que dijo que la fecundación in vitro que en la red

Voz 1509 19:34 Vaticano lo ha nombrado miembro de la Congregación para las Causas de los Santos y un par de preguntas para terminar

Voz 24 19:40 Paco tú vuelvas chillón es quién será la empresa a la que tendremos que comprar en los kit homologados contra la nieve

Voz 25 19:50 es clara de Valencia buenos días porque a lo que siempre ha sido el invierno de unos años a esta parte lo llamamos temporal gracias a todos

Voz 2 20:02 hoy por hoy

muy puro y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:16 quizá el buenos días atentos al tiempo porque este fin de semana se anuncia una nueva nevada desde mañana por la tarde en cualquier punto de la región en de momento vamos a tener sol y mucho frío la Fiscalía de Madrid investiga lo ocurrido el pasado fin de semana el sábado pasado en la AP seis cuando decenas de conductores se quedaron atrapados en esta autopista de peaje en Los Ángeles de San Rafael durante horas y horas cuando intentaban llegar a Madrid el ministerio público quiere aclarar así se pueden exigir responsabilidades civiles Easy se atentó contra los derechos de los conductores Alfonso Ojea

Voz 0089 20:47 el Ministerio Público incoa estas diligencias procesales para defender los intereses de los usuarios y consumidores Se trata de averiguar qué pasó entre el seis y siete de enero pasados con más de tres mil vehículos afectados y alrededor de unos ocho

Voz 1275 21:00 a kilómetros de corte de carretera estas

Voz 0089 21:03 circunstancias dice la Fiscalía de Madrid dejaron atrapados en la nieve a decenas de personas la orden de que José Javier Polo Fiscal Superior de Madrid adopte todas las decisiones oportunas para analizar este asunto ha partido de la Fiscalía General del Estado este viernes por cierto se inicia otra operación de tráfico del fin de semana con la amenaza de la nieve en muchas zonas de la red

Voz 1275 21:24 el temporal en Madrid impidió ayer abrir las pistas de esquí de Navacerrada aunque en el caso de Valdesquí por primera vez la nieve que ha caído en los últimos días ha permitido abrir esta estación están operativos seis kilómetros

Voz 28 21:35 porque las pistas de las partes más altas siguen cerradas precisamente por este temporal Agustín Martínez es el director de la estación

Voz 29 21:41 tengo la estación prácticamente entera para poder abrir lo que pasa aquí

Voz 30 21:44 Perino ha dado lugar a dialogar a ello por el tema del temporal que tenemos pero vamos en muy buenas condiciones porque ya digo dispongo de la cementera con una media que va de treinta setenta centímetros de nieve polvo dura con lo cual es muy buenas condiciones

Voz 1275 22:01 viernes doce de enero más noticias en titulares con Israel Aranguez

Voz 0978 22:04 caos en los juzgados de violencia sobre la mujer de Valdemoro las lluvias del pasado fin de semana han provocado la caída de un techo en esta sala y obligada la titular de los juzgados habilitar su despacho para celebrar las vistas

Voz 1275 22:13 Fuentes se reúne hoy con los alcaldes de los municipios del sur de la comunidad afectados por los retrasos en los trenes de Cercanías de la línea hace los ediles de Pinto Aranjuez o Getafe iban a trasladar a la presidenta las quejas de los usuarios su malestar con la inacción dicen del Ministerio de Fomento cuatro personas de la misma familia

Voz 0978 22:29 lado intoxicadas leves por el incendio de una vivienda en Móstoles la pasada noche se trata de una pareja de entre veinte veinticuatro años su bebé de doce meses y la abuela de cincuenta y dos años ninguno reviste gravedad

Voz 1275 22:39 y en deportes este mediodía se celebra el sorteo de cuartos de la Copa del Rey con muchas opciones de tener un derbi madrileño Real Madrid Atlético Leganés Banesto

Voz 0978 23:01 buenos días si os gusta el tiempo soleado disfrutar del día de hoy porque va a hacer mucho sol pero con ambiente frío el ando ahora mismo la mayor parte de la comunidad

Voz 0821 23:08 la tarde las máximas más altas apenas pasarán de los siete ocho grados yo fin de semana vuelve el ambiente plenamente invernal frío tanto el sábado como el domingo entre mañana por la tarde en la madrugada del domingo lluvia y nieve en toda la comunidad a ratos la cota de nieve se situará alrededor de los setecientos metros en el área metropolitana puede caer aguanieve

Voz 1275 23:27 vamos a ver cómo se circula a esta hora de la mañana en las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT María Forner buenos días hola muy buenos días pues ahora mismo ya encontramos tráfico intenso con paradas en la A dos en Torrejón de Ardoz en sentido entrada también en la tres en Santa Eugenia la A4 en el acceso a la M treinta y en Pinto en la A5 en Campamento Alcorcón y Móstoles en la VI desde Majadahonda la carretera de Toledo continúa estando saturada a la altura de Parla en la M40 ya hay circulación congestionada entre Vallecas y Coslada han sentido A dos y en Pozuelo pasando los túneles de El Pardo hacia la uno en la M seiscientos siete encontrarán intensidad circulatorio en Colmenar Viejo y en Tres Cantos hacia Madrid hoy es un día de tregua en lo meteorológico pero tenemos previsión de nieve es para el fin de semana así que extremen la precaución gracias María ahí en la capital cómo se circula a esta hora de la mañana a pantalla sin mácula Alain de los buenos días

Voz 31 24:15 hola buenos días Ése es el momento de las salidas de los barrios periféricos aquí en el casco urbano tenemos que decirles que el poco a poco va despereza dándose la mañana te expresándose apunta el Paseo de las Delicias es el que tiene ya un tráfico de inicio de la punta lo mismo ocurre en la Cuesta de San Vicente la M treinta no vemos problemas relevantes pero sí tráfico lento para superar el Méndez Álvaro Puente de Vallecas más arriba a Costa Rica

Voz 32 24:41 Nuria acostumbrado está tu corazón las emociones de un también si sientes esa necesidad viaja al corazón de grandeur donde podrás probar la donde más completa en un marco incomparable para que los latidos de tu corazón

Voz 1275 27:19 la residencia de ancianos de Aravaca donde la pasada madrugada se produjo un incendio que ha obligado a desalojar el centro y que dejó ocho heridos leves está a un paso de ser clausurada por la comunidad está residencia tiene abiertos hasta tres expedientes por parte de la Consejería de políticas sociales por la falta de mantenimiento do de personal y la falta de atención a los mayores Teresa Rubio la residencia situada en el Lumen

Voz 1933 27:40 los siete de la calle Ana Teresa Caravaca ha sido expedientadas hasta en tres ocasiones el pasado año ya tenido que hacer frente a una sanción de ciento treinta y dos mil euros hablamos de infracciones graves por el mantenimiento higiene de las instalaciones también según el expediente de la Consejería se constató falta de atención y vigilancia de los residentes y la existencia de personal que trabajaba en el centro sin ningún tipo de titulación por si esto fuera poco la residencia cometió el pasado mes de diciembre una infracción considerada muy grave por obstrucción a la labor de los inspectores la Comunidad por todos estos motivos está pendiente de abrir un nuevo procedimiento sancionador que podría acarrear el cierre

Voz 1275 28:17 tras reside pagarse va a pagar igual pero a partir de febrero las multas del Ayuntamiento de Madrid van a ser más comprensibles el gobierno municipal ha presentado un nuevo modelo para que las sanciones tengan un lenguaje más claro y más imágenes son un avance de un proyecto municipal que busca facilitar la comprensión de todas las comunicaciones del consistorio que va a empezar por las multas de tráfico Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana en La Ventana de Madrid

Voz 29 28:37 lo que pasa es que antes el cabreo hay un lapso de tiempo hasta que te das cuenta que ha ocurrido es que te ha multado porque es muy bueno a la hora

Voz 1275 28:48 desde luego el metro aunque la campaña está en marcha en redes y pantalla desde desde septiembre desde hace unos días podemos ver carteles en los vagones que en recuerdan normas básicas de civismo que a veces no se cumple en Virginia Sarmiento

Voz 1432 29:00 subimos a la línea diez y leemos norma número uno la música con auriculares música bastante machacona un poco complicadas la mochila en el suelo sólo dejar en el suelo las ponen y te pegan nosotras por teléfono en voz baja o no te sientes en el suelo por el espacio

Voz 39 29:15 eh el suelo cuando hay demasiado grande no en sólo rincón

Voz 1432 29:20 es un clásico cede el asiento la poca cultura que vida embarazada no obstaculice es la salida

Voz 2 29:26 empujones el más fuerte empuja

Voz 1432 29:29 hasta aquí las normas que recoge el cartel pero a los usuarios se les ocurren

Voz 1275 29:32 es nada que no se abren mucho la a las mujeres no nos deja simio

Voz 1432 29:36 a Nos dejábamos la última Stasi aparece sonríe

Voz 1275 29:41 a y sonreír es más fácil los viernes cuatro grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy aquí en Asia

Voz 1 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 30:15 vayan preparando el quite porque tenemos por delante un fin de semana de lluvia y de nieve por lo pronto hoy la lluvia da un respiro que va a servir para hacer balance de daños en Vizcaya porque allí el agua intensa caída a lo largo de la tarde de ayer deja ríos desbordados dos carreteras cortadas inundaciones vecinos rescatados de coches y viviendas es viernes doce de enero y la Guardia Civil ha detenido a tiempo en Bailén en la provincia de Jaén aún maltratador cuando se encontraba en una nave industrial abandonada con su ex pareja y sus tres hijos Se había arrancado la pulsera telemática había quebrantado la orden de alejamiento los agentes lo consideran extremadamente peligroso porque en el año dos mil quince llegó a arrancarle la cara ella para que dejara de estar guapa eso es lo que consta literalmente la denuncia Radio Jaén José Gómez

Voz 41 31:05 ambos seguirán los dispositivos de localización son residentes en la ciudad de Jaén aunque la última vez que judicialmente se tuvo noticias de ellos según indica la Guardia Civil fue el dieciséis de octubre en Bailén donde ambos vivían juntos a pesar de una orden de alejamiento vigente y donde ella presentó una denuncia después de que la amenazara con cortarle la mano con un hacha el hombre tiene numerosos antecedentes delictivos está pendiente de juicio precisamente por maltratar la ella a la que en una ocasión en dos mil quince le tuvieron que dar cien puntos de sutura después de que les rajarse la cara con unas tijeras

Voz 1 31:33 también detenido estalla un hombre de treinta y nueve años acusado de agredir a su pareja embarazada dándole patadas en la barriga la madre de ella también recibió golpes en la cabeza ha ocurrido en Oviedo Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0706 31:46 el hombre de treinta y nueve años fue detenido por la Policía Local a pesar de que la mujer se negó a presentar denuncia Incluso llegó a suplicar que no fuera detenido todo después de que estando embarazada haya recibido varias patadas y el impacto de un plato en la cabeza la madre de la chica que es quien denunció hoy también fue agredida asegura que estos episodios son habituales en el momento de la detención

Voz 0978 32:08 en el hombro amenazó a la policía con llamar

Voz 0706 32:10 su familia para que acabara con las dos mujeres si le metían en la cárcel Se prevé que hoy pase a disposición

Voz 1 32:16 juicio en los casos de violencia machista de Valdemoro en la Comunidad de Madrid se están instruyendo ahora mismo en el despacho de la jueza de guardia y todo porque la lluvia del fin de semana pasado provocó la caída del techo de la sala donde habitualmente se atienden estos casos SER Madrid Sur de judo

Voz 42 32:32 los sindicatos vienen denunciando desde hace meses el mal estado en el que se encuentran los edificios de los tribunales de la Comunidad de Madrid y más allá de las molestias para los trabajadores esto está empezando a afectar también

Voz 43 32:42 al desarrollo de la labor en los juzgados

Voz 42 32:45 por ejemplo en Valdemoro la magistrada de guardia del Juzgado de Violencia de Género ha tenido que habilitar su despacho para celebrar vistas hito porque este fin de semana las lluvias provocaban la caída de una parte del techo de las salas de dos y tres de esos juzgados que están en la localidad de Morella el problema es que esta sala no tiene conexión para videoconferencia

Voz 0978 33:06 así que los casos de violencia de género que se instruyen recordamos que

Voz 42 33:08 el caso de guardia desde ayer no se verán paralizados pero sí retrasados mientras el arquitecto de la Comunidad de Madrid ya ha remitido el informe sobre posibles soluciones por ejemplo plantea la instalación de redes que garanticen la seguridad en la sala en el caso de que se vuelva a caer

Voz 1 33:24 en noticia que avanza la Cadena Ser en Valencia hoy el pleno del Consell va a hacer de formal su exigencia Montoro para que pague ya los mil quinientos millones de euros correspondientes a la liquidación del dos mil dieciséis es una cantidad que habitualmente se pagan Julio pero piden que se adelante porque Rajoy ha incumplido su promesa de modificar el sistema de financiación autonómica Radio valenciana Talens

Voz 1510 33:47 conseller de Hacienda comenzará las gestiones porque las arcas públicas de la Comunitat están en una situación precaria la perentoria reforma del sistema de financiación que discrimina a la Comunitat Se repasa Rajoy prometió que se cambiaría el año pasado pero según el Consell no tienen ningún interés como ha demostrado al no presentar ninguna propuesta además y como todavía no hay Presupuestos Generales el Ministerio exige la Comunitat que aplica recortes por valor de trescientos cincuenta y tres millones el Gobierno de Puig no está dispuesta de ninguna madera hacerlos y además pasa a la acción exige a Montoro que adelante esos mil quinientos millones de la liquidación de la financiación de dos mil dieciséis que según señala el Consell Montoro paga en verano cuando le parece

Voz 1 34:23 la Generalitat de Cataluña va a investigar un acto seudo científico convocado este sábado en Barcelona y que propugna ideas como la curación del cáncer con métodos naturales el acto se titula De hecho Un mundo sin cáncer lo que tu médico no te está contando Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 34:40 lo organizó una tropa de Estados Unidos participan entre otros un artículo que ha llegado a proponer infusiones como alternativa a la quimioterapia el Colegio de Médicos ha sido quien ha pedido expresamente

Voz 0978 34:50 la Generalitat que lo investigue la nostra

Voz 3 34:53 dormí nació es Matezans secretario general en funciones de la Consejería de Salud

Voz 0706 34:59 David aseguraba que estarán atentos para tomar

Voz 1 35:02 posibles medidas en Euskadi el consejero de Sanidad ha comparado las listas de espera en los hospitales con las colas en las tiendas durante la Navidad las compara incluso con las colas para comprar entradas para un derbi de fútbol Radio Bilbao Isabel León egun on

Voz 0821 35:17 P I no esperaba hay de Arpón tanto revuelo en redes sociales a cuenta de sus palabras presentaba ayer la posibilidad de que la tarjeta sanitaria vasca prescriba las mismas recetas en cualquier comunidad salvo Madrid Andalucía o Baleares todavía le preguntaban en esa rueda de prensa por la epidemia de la gripe y la saturación en las urgencias decía suyo muy injusto

Voz 44 35:34 tu utilizar la palabra con absorbido con sea atendido con total normalidad ya en la semana de Navidad la semana a primera del año cuando voy a tomar café una áspero más que el resto es más porque más gente cuando voy a una juguetería cumplan el Olentzero espero más que cuando le toca un hijo el cumpleaños que es en abril para ver el derbi del San Mamés con el Athletic Alavés o más cola para sacar las entradas que lo que hay en muchos puntos de atención de Osakidetza

Voz 0821 36:04 no ha lugar por tanto según el vista su valoración hablar de colapso en las urgencias de los hospitales vascos y reconocía eso sí un aumento de hasta el treinta por ciento en las consultas debido a la gripe

Voz 1 36:15 y ahora les proponemos hablar de un tema que no está en la

Voz 0821 36:18 agenda política habitual el diseño

Voz 45 36:25 cerca del setenta por ciento de las empresas españolas tienen cuenta el diseño en su estrategia tres de cada cuatro con ventas crecientes consideran el diseño un aspecto relevante de sugestión de hecho las empresas que más crecen son precisamente las que demuestran hacer un mejor uso del diseño

Voz 1 36:42 algunos de los últimos datos recabados por la Administración central pero son datos del año dos mil cinco Desde entonces no hay estudios oficiales ni cifras que ayuden a dibujar un panorama hay que tirar de la red de empresas de diseño para poder hacernos una idea por aproximación de la realidad hoy de un sector que cuenta con nueve mil profesionales ciento tres centros con estudios de diseño cuarenta y dos centros de investigación según sus datos en el año dos mil quince facturaron una media de casi diez millones de euros un quince por ciento más que el año anterior a Ana Botella buenos días hola buenos días Ana Botella es portavoz de Industria del grupo parlamentario socialista en el Congreso artífice ella el grupo de la jornada el diseño español en el siglo XXI retos y estrategias que se va a celebrar hoy en la Cámara Baja cómo es posible que es el diseño estratégico esté tan abandonado por la Administración

Voz 46 37:37 pues yo creo que forma parte de desempeño del Gobierno del presidente Rajoy viniendo narra el futuro de los españoles y apostar por la creación de empleo por la modernidad y el progreso Él no se pueden haber hecho menos cosas en seis años

Voz 1 37:52 a nivel europeo hay consenso en considerar

Voz 47 37:54 el diseño como un factor estratégico que garantiza la mejora de la competitividad empresarial pero en España

Voz 1 38:00 vamos dando datos del dos mil cinco sea llevamos bastante retraso en esto no

Voz 46 38:05 efectivamente en España nosotros pensamos hemos estado trabajando con el grupo parlamentario socialista con el sector del diseño durante todo el último año pensamos que tenemos todos los activos para ser una economía avanzada en todo el diseño y sin embargo la administración ignora este sector vive de espaldas a él mono ni siquiera dialoga Ny contesta a sus cartas para nosotros esta jornada lo que supone poner en valor dar voz al diseño en el Congreso de los Diputados en la sede de la soberanía creemos que hay que hacer un esfuerzo de modernidad de progreso y ser constructivos en encontrar sobre todo el futuro de nuestros jóvenes esos miles de jóvenes que están hoy trabajando en las mejores escuelas de diseño de Europa y que las tenemos en este país

Voz 1 38:52 fuerza daba y aún así los datos que nos ofrece la red de empresas de diseño dicen que es un sector que que chuta que tira para adelante que que sigue creando centros de investigación que siguen facturando creando empleo y eso sin ningún apoyo público en qué se nota esa ausencia de apoyo público

Voz 46 39:10 pues esa esa esa ignorancia ese empeño de la administración se nota en cosas tan gruesas como en el último Plan Estatal de Investigación Científica Técnica de innovación del Gobierno de España el diseño no aparece algo que el sector ha reclamado y que bueno pues que es un vacío lacerante para la economía española hola entonces nuestro empeño es construir una alternativa constructiva que todos los grupos parlamentarios apoyen desde que entre en ese Plan Estatal de Investigación Innovación para los próximos años como que haya una comisión interministerial como que haya lo que estás comentando un estudio del impacto económico del diseño en España algo básico que bueno que que se ha quedado hace más de diez años en el olvido y que necesitamos a través de servirnos pico para mejorar nuestra posición es un sector de futuro es un sector de futuro no para nuestras empresas innovadora para nuestros jóvenes para al conjunto de la economía española Ana Botella

Voz 1 40:06 verte y gracias

Voz 46 40:07 muchas gracias buenos días a todos

Volkswagen si el deporte hoy por hoy

Voz 1 41:04 el azar puede traernos esta mañana Sampe un Real Madrid Barça o un Atlético de Madrid Real Madrid en la Copa del Rey

Voz 1161 41:11 junto a un posible Barça Atlético borrar probablemente serían las eliminatorias más atractivas ya que este sorteo de cuartos de final es el primero sin condicionantes también podríamos tener un derbi catalán Barça Espanyol ayer accedían a cuartos nuestro se últimos equipos el Barça con un con donde cinco cero al Celta tres de ellos protagonizados por la dupla Messi Jordi Alba llegará el sorteo tanto Valverde como el propio Jordi Alba lo tienen

Voz 5 41:29 pero es así me gustaría que me tocará el Real Madrid no la verdad es que no pero bueno no voy a decir bueno no quiere decir nada porque lo que dice si te toca su rival muy complicado al final que nadie en teoría lo quiere pero se nos tiene que tocar pues adelante

Voz 1161 41:42 el Sevilla se imponía dos uno al Cádiz y el Español cero dos al Levante con enfado incluido de levantinista Morales con sus compañeros

Voz 50 41:47 en el que siempre está ayudando a la cada ciudadano sesgadas al mismo Dios algo me tengo que ponen aquí Colorado tenemos que pedirle disculpas a la gente hoy el Levante va hecho un partido desastroso oí a ello y hay gente ahí dentro ha dicho que que no querían salir sino somos mayorcitos para dar aquilatada evidentemente no nos va a costar mucho dentro

Voz 1161 42:04 Barça Espanyol y Sevilla se suman a Alavés Leganés Valencia y Real Madrid sorteo desde las doce y media de la mañana en la sede de la Federación de Las Rozas y la eliminatoria copera se funde con el inicio de la jornada diecinueve en primera la última de la primera vuelta que esta noche ya nos trae el primer encuentro desde las nueve de la noche Getafe Málaga novedades Óscar Egido buenos días

Voz 51 42:20 la Sampe buenos días vienen los dos equipos de perder tanto Getafe como Málaga en la última jornada de Liga en el Getafe es baja por sanción y también Markel Bergara por lesión así que en el once va a entrar Bruno íbamos a ver si juega otra vez Guaita después de que el Getafe le tenga apartado por no haber renovado su contrato todavía lo normal es que sea Martínez el que ocupe la portería enfrente el Málaga de Michel cada día más cuestionado pero que de momento mantiene el puesto está pasando Michel volver al cinco cuatro uno y lo más importante en el equipo malagueño es que va convocada Alberto bueno su último fichaje además en el Málaga al equipo de Míchel son bajas Rolando Juan García Miguel Torres por lesión iba a Chori son duda para el partido de esta noche

Voz 1161 42:57 partido que arbitrará el colegiado valenciano Martínez Munuera también arranca la jornada veintidós en Segunda la primera de la segunda vuelta con el Rayo Vallecano Oviedo desde las nueve de la noche arbitrado por el colegiado gallego Pérez Pallás en baloncesto mala jornada de los españoles ayer en la Euroliga Panathinaikos ochenta y cuatro Barcelona setenta y cinco el Valencia A67 Fenerbahçe ochenta hoy otros tres partidos jornada diecisiete desde las seis de la tarde Khimki Real Madrid habla Laso

Voz 52 43:17 yo no creo que mañana nosotros consigamos que se tire poco algunas no creo que dejemos a Sue de cero puntos yo creo que al final lo que digo siempre tiene que ser una labor de equipo de trabajar todo sobre él es un equipo que ahora mismo está luchando por entrar en play off en Euroliga y que además nos ganó en el Palacio con lo cual sabemos que supone

Voz 56 46:08 el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 1 46:12 todo era una broma se pregunta esta mañana el ojo Izquierda al otro

Voz 1100 46:17 comedia catalana sigue su curso y cada día que pasa nos encontramos con un nuevo y sorprendente gag de película de enredos primero la situación de Puigdemont que nada hay que comentar en serio de esa broma de la toma de posesión telemática por Skype o por poderes que es como se casaban en tiempo los indianos catalanes aceptemos cocodrilo como animal de compañía demos por bueno un el grotesco espectáculo de que jura el cargo como un holograma al día siguiente cómo se gobierna a mil trescientos cuarenta y cuatro kilómetros de distancia tendremos que aguantar que Puigdemont común impresentable director general de Tráfico no su le diciéndonos que en Bruselas haya Internet recuerden que Junqueras sigue en la cárcel que he sabido ya teníamos olvidado la gravedad del caso a decir además conocimos lo ha forzado a renuncia de Forcadell ahora que hay que sumar las sorprendentes declaraciones de los imputados por el juez Llarena eras que venido a decir que bueno que sí que seis algún referéndum programó alguna república pero que tampoco hay que tomárselo todo tan en serio que a ver si ahora uno no va a poder divertirse con

Voz 1432 47:23 sí