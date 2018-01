Hoy por Hoy (12/01/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1461 00:00 son las ocho las siete en Canarias

buenos días qué le pasa a los partidos políticos españoles después de la efervescencia que siguió al movimiento 15M El nacimiento de partidos nuevos sobre todo podemos pero también ciudadanos que sacudieron el patio político y obligaron a los dos tradicionales a mirarse en el espejo y reaccionar después de todo aquello apenas cuatro años después queda una especie de DC John impotencia parálisis ausencia de ideas y sobretodo de liderazgo social especialmente en la izquierda broncas internas y rotura de puentes con otros partidos y con casi todos los que no sean de la cuerda de cada familia dentro de cada partido un debate público empobrecido por el exabrupto y el juicio moral más que político al adversario que se convierte en un enemigo descalificado de forma global y con el que es imposible negociar demás el independentismo catalán desplaza a España a la derecha según todas las encuestas Ésta es la herencia que nos dejan la aventura separatista los complejos de la izquierda con el nacionalismo periférico en este país la crisis de los partidos no es un fenómeno sólo español pero hay países como Portugal o Francia que con soluciones radicalmente distintas han encontrado fórmulas políticas para evitar la parálisis esta mañana nos vamos a detener en Hoy por hoy en lo que se cuece de puertas para dentro de puertas para fuera en los cuatro grandes partidos españoles

es viernes ese doce de enero día en el que la Ser avanza dos noticias la primera el juez Pablo Llarena está ultimando el auto con el que no autorizará a Oriol Junqueras a salir de la cárcel para la constitución la próxima semana del Parlament de Cataluña aunque el ex vicepresidente catalán pidió salir porque su voto no se puede delegar a su juicio fuentes jurídicas le dicen a la SER que el Código Civil permite aplicar un que eras las facilidades que el Parlament otorga en casos de maternidad o paternidad delegar por tanto el voto para cuando el juez haga público el auto no sabemos cuántos líderes separatistas habrán hecho ya acto de contrición y dolor de los pecados unilaterales más mundo For Sánchez Kuchar Forcadell han dicho expresamente esta semana unos al juez y otros a los medios lo mismo que los propios letrados de su Parlament le dijeron tantas veces que estaban cometiendo una ilegalidad y la segunda noticia que esta mañana les cuenta la Cadena SER tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado de este año que el Gobierno no tiene Aymar garantizados todavía por falta de apoyos

Voz 0027 03:08 hay un enorme enfado entre los ministros del Gobierno de Rajoy porque Montoro les ha impuesto una reducción del cincuenta por ciento en el dinero que pueden gastar en determinadas partidas mientras el presupuesto prorrogado son partidas muy delicadas como la inversión pública las becas el dinero que se les transfiere a las comunidades para pagar la dependencia Hacienda exige que como mucho se gaste el cincuenta por ciento la prorroga no lo exige es una decisión puramente política del Gobierno ese límite se estableció en el último Consejo de Ministros de dos mil diecisiete pero la Moncloa no lo hizo público los ministros consultados por la SER reconocen su malestar por ese recorte dicen literalmente así cualquiera hace un personaje

Voz 1727 03:43 no sabemos si la maniobra de Montoro pretende ajustar mucho las cuentas de este año para disponer de margen el próximo que es año electoral año en el que según su propia doctrina de Montoro el Gobierno necesita zanahorias para engatusar o bien pretende quitarse el sambenito de aplicar recortes a todas las administraciones menos a la suya la central veremos nueva investigación al Grupo Villar Mir por el pago de sobornos millonarios a cambio de obra pública

Voz 0027 04:10 me ha sabido al hacer la Audiencia Nacional investiga a Fertiberia por sobornar supuestamente con un millón ochocientos mil dólares a militares argelinos para la construcción de fábricas de amoniaco es el tercer la tercera investigación empresas del Grupo Villar Mir por hechos similares después de las causas abiertas en la caja B del PP o la Lezo

Voz 1727 04:27 el ojo al recorrido dramático que esta mañana nos deja la violencia machista en España

Voz 0027 04:31 en Jaén la Guardia Civil ha detenido a un hombre que había conseguido arrancarse la pulsera telemática que tenía por una orden de alejamiento había llegado hasta la mujer a la que en el pasado rajó la cara con unas tijeras para que dejara de estar tan guapas según dijo entonces le han arrestado cuando estaba en una nave industrial abandonada con la SER y sus tres hijos en Marbella se ha activado un amplio dispositivo para buscar a una mujer británica que desapareció después de un supuesto episodio de violencia machista

Voz 1727 04:55 en Oviedo ha pasado la noche en la calle

Voz 0027 04:57 haría un nombre que ayer pateó en la tripa a su novia embarazada también le atacó hay a su madre con platos

Voz 1727 05:04 Tir de las ocho y media hablamos con Marisa Leto y Bárbara Tardón de feminismo de los retos inmediatos de un movimiento global que cobró impulso espoleado por el yo también las denuncias contra el acoso sexual en Hollywood y también de la última maniobra de distracción y reacción contra el movimiento feminista la polémica francesa por la publicación de manifiesto que cree posible confundir coqueteo con acoso la reacción de las feministas francesas ha sido inmediata Caroline de As recomienda a su país a Francia que mire más a España para avanzar en igualdad

Voz 2 05:37 lista hay muchas veces miramos a España como ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la Violencia a las Mujeres España creo en dispositivo protector con la ordenanza contra las violencias machistas no asistiremos en ese dispositivo lo creamos y en Francia pero hoy en día la justicia no lo está usando porque los letrados no están informados no formados y tampoco concienciado sobre esta cuestión

Voz 1727 06:02 Donald Trump se ha referido esta noche como agujeros de mierda a países como El Salvador Haití Nicaragua suda

Voz 0027 06:09 según el Washington Post el presidente se lo dijo a un grupo de senadores que le proponía otorgar visados algunos de los ciudadanos esos países Trump les respondió porque tenemos a toda esa gente de países que son un agujero de mierda viniendo aquí no deberíamos traer inmigrantes de países como Noruega para qué queremos haitianos y a toda esa gente de África aquí

Voz 1727 06:28 la Casa Blanca no lo niega el portavoz

Voz 0027 06:30 literalmente que ciertos políticos Washington eligen luchar por países extranjeros pero el presidente Trump siempre luchará por los estadounidenses

Voz 1727 06:38 además esta madrugada también trampa ha cancelado el viaje que tenía previsto a Reino Unido para las próximas semanas

Voz 0027 06:43 ha anunciado por Twitter el atribuido a que no le gusta que Obama vendiera la antigua embajada de Estados Unidos en Londres dice Trump que Obama Laval defendió que él se niega a inaugurar la nueva el diario británico The Gardian lo atribuye a esta hora al temor de Trump ha recibido con protestas en un viaje que había generado

Voz 1 06:57 mucha polémica política y social hay en Reino Unido y hoy Bulgaria inaugura su presidencia de turno

Voz 1727 07:02 la Unión Europea es la primera vez que esta función la asume un gobierno con ministros de la extrema derecha

Voz 0027 07:07 cuatro cuatro ministros del partido ultra socios del primer ministro es el país más pobre de la Unión ICOM aspira a entrar en el euro se mantienen déficit cero

Voz 1727 07:17 si la lluvia fortísima de las últimas horas en Vizcaya ha inundado municipios como Guernica o Munguía con viviendas anegadas rescates de vecinos que habían quedado atrapados en sus coches con el agua al nivel de la ventanilla Isabel León última hora alguno

Voz 0821 07:31 tal vez va va a ser difícil de olvidar para los vecinos de un pueblo en particular musica la estampa de las últimas horas

Voz 2 07:37 os salieron del y con el agua hasta la cima

Voz 3 07:40 Tura se todavía muy nerviosa bueno se metieron en esa casa pasaron allí la tarde pero bueno eso es todo no nos quitó nadie el agua estaba bastante arriba no podía mientras ni salir coches Mi Gente en la gente pues andaba mirando pero claro hubo gente que tuvo que quedarse en autostop durmiendo

Voz 0821 08:00 más de ochenta litros en un día el agua hasta la cintura decían ya está las ventanillas de los coches lo que obligó al rescate al rescate ayer de varios conductores y al desalojo de muchos vecinos varias carreteras han estado cortadas esta noche por el desbordamiento de loca hiel Butrón Ia a esta hora queda solamente una de ellas por ello municipios como Igorre Munguía Guernica o Atica aislados y sus alcaldes hasta la madrugada pendientes de la alerta un aviso que para algunos ha sido tardío se traduce desde luego en demanda de responsabilidades porque consideran que no se advirtió a tiempo

Voz 1727 08:31 con el fin de semana además llegan nevadas intensas a buena parte de la Península Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 08:37 buenos días y con nuevos avisos por ejemplo por nieve de hecho los avisos hay que decirlo son bastante fáciles de remitirlos para situaciones como nevadas lluvias de larga duración pero para fenómenos tormentosos es algo más difícil anticiparse muchas horas de momento en esa zona del País Vasco una tregua a partir de mañana por la noche volverá a llover con fuerza lloverá sobre mojado de manera que mucha precaución y la tregua que decimos hoy para ir les extiende a todo el país practicamente es el día que más va a lucir el sol de los próximos tres con frío ahora frío acusado en el interior ambiente más agradable durante la tarde y mañana mucha atención en Castilla y León también al norte de la Comunidad de Madrid Castilla La Mancha nevada en prácticamente todas las cuotas a ratos copiosa también mañana lluvias fuertes en la costa atlántica de Galicia y el domingo la máxima precipitación con algunas lluvias torrenciales se desplazará a la mitad este de Cataluña

Voz 1727 09:29 Manu Carreño empieza a ver en el Barça algo más que buenos resultados Manu buenos días

Voz 0978 09:34 buenos días Pepa la impresionante temporada que está haciendo el Fútbol Club Barcelona desde el punto de vista de números de victorias y de la diferencia que saca sus perseguidores nos estaba viendo acompañada hasta ahora por la sensación de ese estilo de juego que siempre ha impregnado al Barça en los años anteriores anoche en el cinco cero al Celta fue la mejor noche de fútbol desde que Valverde está en el banquillo se ganó Se goleó al Celta de fue incapaz de parar el torbellino liderado por Messi en los primeros veinte minutos sobre todo quedó claro que sí que este Barça de Valverde además de ganar también es capaz de jugar bien al fútbol o al menos de no perder ese estilo que ha caracterizado al Barça en las últimas temporadas con Messi en plan estelar probablemente en uno de los mejores momentos de su carrera acompañado por un Jordi Alba de conocido con una autopista en la banda izquierda Icon Coutinho el gran fichaje en la grada asistiendo a un espectáculo que poco tiene que ver con su ex Liverpool en la Premier con este Barça

Voz 1727 10:30 en el punto álgido de la temporada

Voz 0978 10:33 casi tocando fondo será tan caprichoso el sorteo de la Copa del Rey como para emparejar al Barça y al Madrid en los cuartos de final de Copa

Voz 6 12:29 tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas existen sin que sepamos nada de ellas

Voz 1727 12:40 cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia

Voz 7 12:43 en esta sociedad tenemos tantas preguntas que le hemos sacado

Voz 1 12:47 una hora más

Voz 1461 14:59 ocho cuartos siete y cuarto en Canarias el Gobierno calcula que la École

Voz 1727 15:02 la española va a crecer este año un tres por ciento y sin embargo Montoro estrena dos mil dieciocho asfixiando el gasto público de los ministerios ese obliga a invertir en algunas partidas fundamentales sólo la mitad de lo que ejecutaron el año pasado IS límite Se va a mantener mientras no haya no los presupuestos cosa que puede tardar o incluso no llegar porque ahora mismo el Gobierno sigue sin los apoyos necesarios en el Parlamento esta reducción del gasto que impone Hacienda va a dejar tiritando partidas como las inversiones públicas las becas las subvenciones a ONGs o las transferencias a las comunidades autónomas para que paguen la atención a la dependencia nada más Nos Nieves Goicoechea buenos días qué tal Pepa

Voz 1468 15:44 los días el Gobierno lo vincula Nieves a la falta de presupuestos

Voz 1727 15:47 realmente la prorroga no le obliga a fijar este límite del cincuenta por ciento que algunos gastos lo impone porque es su receta para controlar el déficit y cumplir con los compromisos con Bruselas

Voz 1468 15:57 sí es una decisión política adoptada en el Consejo de Ministros del veintinueve de diciembre el último del año pasado que busca cumplir con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto aprobados el pasado mes de julio también con el plan que se envió a Bruselas para que no se aprobaran esas cuentas para este año y el año pasado recordamos que el objetivo de déficit que hay que cumplir este año es del dos dos por ciento del PIB frente al tres coma uno por ciento la de dos mil diecisiete el Gobierno está enfocado a cumplir estas cifras para salir de la vigilancia de Bruselas previsiblemente en primavera como decía el acuerdo obliga a los ministerios a gastarse la mitad de lo que gastaron el año pasado en esas partidas tan importantes como decías inversiones públicas para infraestructuras por ejemplo programas de becas ayudas a la dependencia esta prórroga presupuestaria no afectará eso sí Pepa a la subida automática de las pensiones que aumentan cero veinticinco por ciento en dos mil dieciocho

Voz 1727 16:43 además Montoro les va a aplicar a los ministerios un control total gasto que quieran hacer un gasto que tiene que conocer él

Voz 1468 16:49 aprobar Hacienda si no pueden gastar más del cincuenta por ciento de su presupuesto para este año y si quieren gastar más deberán pedir permiso al ministro Montoro para casos de extraordinaria y urgente necesidad Hacienda valorará el nivel de ejecución de lo que gastaron los ministerios el año pasado para darles

Voz 1727 17:04 premisa tú has podido hablar con varios ministros

Voz 1468 17:07 compañeros de Montoro que están muy muy muy enfadado

Voz 1727 17:09 dos por esta decisión y te dice literalmente así cualquiera preso

Voz 1468 17:13 puesto así cualquiera si hay ministros que no se han tomado muy bien estos ajustes porque ya tenían comprometido más de la mitad del gasto que ejecutaron el año pasado es decir que van con las manos atadas esta decisión les frena inversiones dicen incumple Irán compromisos adquiridos con determinados colectivos y en definitiva le resta margen de maniobra política y negociadora con diferentes sectores algún ministro como decías contaba eso de que así también hago presupuestos e ir desde Hacienda hemos preguntado anoche no acaban de entender este malestar porque aseguran que todo el gabinete sabe que el objetivo es contener el déficit y el gasto y más en un año en el que se puede salir del procedimiento de déficit excesivo

Voz 1727 17:47 gire eran los oyentes Nieves porque estas señoras me cuenta que ahora un asunto que se aprobó en diciembre pues porque al Gobierno se le olvidó contarlo no

Voz 1468 17:54 pues sí porque el Gobierno publica un resumen de los acuerdos del Consejo de Ministros cada viernes en esta ocasión publicó en las condiciones de prórroga presupuestaria para este año a propuesta del Ministerio de Hacienda pero no contó este ajuste textualmente dijo que se adoptaba este acuerdo para garantizar el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal y financiera bueno pues

Voz 1727 18:11 el PSOE ha pedido ya que Montoro comparezca en el Congreso para que explique este estrangulamiento del gasto público este aplicar recortes de recesión a una economía en expansión según presume día sí día también el propio Gobierno

Voz 1468 18:23 si los socialistas quieren que el ministro de Hacienda explica en el Parlamento porqué adoptado una medida tan indiscriminada que afecta capítulos enteros del presupuesto el seis el siete el ocho y el cuatro el portavoz de Economía en el Congreso Pedro Saura recuerda que en otras prórrogas presupuestarias el límite de gasto público fue en partidas más concretas

Voz 15 18:40 es un acuerdo que sea así con absoluta oscuridad y opacidad no querían que la opinión pública se enterara de manera además indiscriminada me refiero al recorte

Voz 1468 18:52 en el PSOE hablan de un acuerdo de no disponibilidad encubierto esta medida se tomó en julio del año pasado por Rajoy consiste esta medida de la no disponibilidad es diferente consiste en prohibir gastar nada a los ministerios salvo excepciones que deben ser aprobadas por Hacienda la partida que más sufre con este tipo de acuerdos Nos dicen los que ya están experimentados en estas materias siempre suele ser

Voz 1727 19:11 cultura gracias Neve hasta luego hasta luego

Voz 1727 19:17 bueno yo adelantamos en la SER esta mañana el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está ultimando el auto con el que no autorizará que Junquera es asiste a la sesión de constitución del Parlament catalán deba ofrecer que delegue su derecho al voto Pedro Jiménez buenos días qué tal buenos

Voz 0047 19:34 además el juez que investiga la declaración unilateral de independencia ultima el auto para resolverlas o del ex vicepresidente de la Generalitat que pidió salir de prisión para asistir el próximo diecisiete de enero a la sesión constitutiva del Parlament según ha sabido la SER con el actual escenario Pablo Llarena no concederá Junqueras ese permiso la decisión irá acompañada de las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos políticos y que pueda delegar su derecho al voto Junquera es Pepa se encuentra en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre ante el riesgo de reiteración delictiva una decisión que han avalado hasta cinco jueces distintos cuatro en el Tribunal Supremo IU una en la Audiencia Nacional

Voz 1468 20:09 el Supremo sostiene que sus aportaciones

Voz 0047 20:12 están directamente vinculadas a una explosión violenta que de reiterarse no dejan margen de corrección de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella una

Voz 1727 20:20 los argumentos que utilizó Junquera es para pedirle al juez que le dejará asistir a la constitución del Parlament es que su papel como diputado es insustituible porque el reglamento de la Cámara impide delegar el voto salvo enfermedad o embarazos sin embargo Pedro el Código Civil sí contempla una posibilidad para que Junqueras pueda delegar ese voto

Voz 0047 20:37 Oriol Junqueras algo para poder asistir al pleno de constitución del Parlament que el voto es innegable que la persona del diputado es insustituible y que ha de poder participar en el plenario porque lo contrario supondría modificar la aritmética parlamentaria el reglamento del Parlament prevé la delegación del voto en esos tres supuestos maternidad paternidad en capacidad prolongada ninguno de ellos es válido para Junqueras que se encuentra en prisión provisional sin embargo el título preliminar del Código Civil norma supletoria del derecho español ofrece una fórmula aplicable a este caso híper MIT

Voz 1468 21:05 la aplicación analógica de las normas cuando

Voz 0047 21:08 no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razones

Voz 1727 21:14 gracias Pedro hasta luego adiós al tiempo que termina de redactar este auto el juez Pablo Llarena tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de los Jordi Joaquim Forn los tres Le pidieron ayer que les saque de la cárcel y para ello hicieron casi un acto de contrición unilateral lista se comprometieron a no volver a actuar fuera de la ley incluso a dimitir como diputado si ven que sus compañeros recurren de nuevo a la vía unilateral para defender la independencia Alberto

Voz 0055 21:40 los tres imputados buscaban lo mismo convencer al juez de que les deje en libertad y los tres utilizaron la misma fórmula prometer seguir buscando la independencia pero dentro de los cauces de la Constitución Daniel Pérez es que abogado de Joaquim Forn

Voz 16 21:52 ha estado claramente el no contemplado actualmente otra vía que no sea la de una reforma de la por los reconstitución contento

Voz 0027 22:01 mejor ni Jordi Sanchez numerados y siete

Voz 0055 22:04 después de Mon incluso pusieron su escaño como aval si el guber vuelve a la vía unilateral ellos dimiten Jordi Pina es abogado de Sánchez

Voz 1 22:10 sí que es el futuro la formación políticas apartada de ese programa pues el dimitiría como diputado electo de esta formación

Voz 1727 22:21 Joaquim Forn le dijo además al juez que no repetirá como conseller igual que Forcadell que no volverá a presidir el Parlament creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales el argumento con el que justificó ayer su renuncia estando como está en libertad con cargos por supuesta rebelión tras esta desbandada que se confirmó ayer en las filas independentistas quizá el mejor resumen del día lo escribió Joan Coscubiela en un solo tweet que dijo que escribió Aimar el ex diputado de Iniciativa

Voz 0027 22:53 dijo esto estoy a punto de creer que ninguno ha defendido nunca la unilateralidad que la declaración unilateral de independencia no existió y que el problema es del pueblo que no se enteró bien de aquel habían convocado

Voz 1727 23:04 hay que le respondió el exconseller Jordi Turull uno de los que todavía no ha hecho acto de contrición suerte

Voz 0027 23:09 ya cierto en tu nueva etapa es lo que le dijo a Coscubiela ahora que dejas de ser diputado seguro que en la FAES valorarań tu pericia y en el Ibex treinta y cinco tu lealtad

Voz 1727 23:17 ningún comentario de Turull a las renuncias de sus compañeros de aventura ante el juez o ante los micrófonos

Voz 1468 23:23 ah

Voz 1727 23:24 el desconcierto y la incertidumbre de la política catalana dice contagiar a los partidos de ámbito estatal en este inicio de año todos los partidos salvo Ciudadanos que crecen las encuestas Se han dejado muchos pelos en la gatera del proceso independentista sugestión por eso Partido Popular PSOE Podemos están haciendo esfuerzos muy claros muy visibles por cambiar de eje en estos primeros compases del año vamos a escrutar o intentarlo al menos en los próximos minutos la realidad interna de cada partido con los periodistas de la SER que cubren el día a día de las cuatro grandes formaciones en el PP María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 23:59 qué tal buenos días Pepa en el PSOE Inma Carretero qué tal

Voz 1727 24:01 hola buenos días en Podemos Mariela Rubio buenos días buenos días de Ciudadanos Guillermo Lerma cómo estás

Voz 0743 24:06 buenos días Pepa empecemos por el partido en el Gobierno

Voz 1727 24:09 mes por la sensación que lo recorre al partido y al Gobierno por dentro sensación de parálisis política a la espera de cómo se resuelva la falta de gobierno en Cataluña

Voz 1461 24:18 eso eso Rajoy sólo presume de la situación económica no habla más que de Cataluña hay Presupuestos espera no sólo a que se forme Godard sino también a ver cuáles son los primeros pasos que da los independentistas hasta entonces todo parece detenido en el tiempo irá dentro del propio Ejecutivo admiten que temen que esa imagen de parálisis les pase factura además en la Moncloa se defiende la aplicación de ciento cincuenta cinco pero no todos evalúan igual la gestión de estos últimos meses y sitúan el foco de las críticas sobre Sáenz de Santamaría que ven desaparecida en combate sus compañeros no recalcan su silencio comentan que no tiene actos públicos e incluso que no tutea desde el pasado dieciocho de diciembre día que compareció en el Senado pero bueno la vicepresidenta no es la única a la que censura la verdad es que medio Gobierno se cargará al otro medio es que hay reproche seis para Méndez de Vigo Zoido Montoro vamos que no se libra nadie pero de

Voz 1727 25:03 de realmente tiene el reto gravísimo Rajoy es en el partido el descaro

Voz 1461 25:06 abro electoral las catalanas ha dejado al PP como un boxeador noqueado si los populares están enfadados hartos de Tecnocasa hacia cansados de la guerra Sáez de Santamaría Cospedal dicen que afecta a todo que sólo les lastra también lamentan que su formación siga copando titulares por los escándalos de corrupción y se quejan de la falta de iniciativa del Gobierno piensan que el partido está muerto en provincias que hay

Voz 1468 25:26 que activarlo al mirarse en el espejo

Voz 1461 25:28 tienen sensación de fin de ciclo el batacazo del PP en Cataluña ha disparado las alarmas en muchos cuarteles territoriales por la amenaza que supone ciudadanos aunque Rajoy les diga que los datos no son extrapolables están todos muy preocupados creen que es necesario renovar el proyecto político para no sufrir una sangría de votos en municipales autonómicas y europeas y las parece que hace falta generar ilusión en definitiva reinventarse todo

Voz 1727 25:49 antes en el Partido Popular esperan que el lunes Rajoy anuncie ya está preparando algún cambio para para revertir esta situación para reactivar el partido por dentro y recuperar la inicial

Voz 1461 26:00 la por fuera a ver qué dice que ha convocado junta directiva nacional su intervención va a ser en abierto así que los medios sabremos en directo qué novedades presenta en el PP espera que no se limita a enumerar un calendario de actos a anunciar que se va a celebrar una convención nacional porque eso les sabe a poco pero conocen bien a sus jefes saben que tiene sus tiempos y aunque le han pedido cambios no esperan que vaya venderá sus plegarias los que le rodean dan por hecho que su discurso será un revulsivo servirá para sentar las bases de cara al futuro pero creen que se hace movimientos significativos si es que los hace estos llegarán a partir de febrero primero porque Rajoy no hará nada hasta que no haya president de la Generalitat eso condiciona sin duda toda su estrategia y segundo porque hasta entonces hasta esa fecha no se va a saber bueno va a ver obligado a tomar una decisión sobre

Voz 1468 26:42 siguiendo Se va uno al Banco Central Europeo eso en el PP

Voz 1727 26:44 ha sido en el Gobierno en el PSOE después de tres años de enormes turbulencias orgánicas el equipo de Sánchez confía en que este dos mil dieciocho sea el primer año completo de paz interna por lo menos en público asumen que el resultado de las catalanas no cumplió para nada las expectativas será la primera prueba electoral de segundo mandato de Sánchez pero no ha habido críticas en público desde desde dentro del partido así es ha habido críticas

Voz 1461 27:08 en privado pero nadie ha alzado la voz en público porque en el PSOE a la hora de discrepar sigue pesando mucho la rotundidad con la que se impuso en las primarias Pedro Sánchez el líder socialista optó entonces por no hacer integración y ahora en la gestión del día a día sigue fiel a ese modelo sólo ha convocado una vez al comité federal lo hizo cuando ya tenía cerrado en la por ciento cincuenta y cinco así que puede decirse que Pedro Sánchez hace y deshace en Ferraz con manos libres pero también claramente que han modulado su perfil desde las primarias las ganó con el puño en alto y cantando la Internacional con la ayuda por ejemplo de Izquierda Socialista de José Antonio Pérez Tapias que recientemente ha abandonado el PSOE mientras que sea recompuesto la relación de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos que le habían dado la espalda con todos menos con Susana Díaz porque el acercamiento real entre ambos sigue siendo una asignatura pendiente aunque en Ferraz están buscando

Voz 1727 27:59 foto de ambos líderes un acto a fin

Voz 1461 28:02 desde enero el día veintitrés en Sevilla Sánchez

Voz 1727 28:04 sigue fuera del Congreso claro sin escaño tampoco ha compensado esa falta de visibilidad parlamentaria con comparecencias ante los medios ahora el PSOE anuncia Inma algo parecido una gira del líder por España

Voz 1461 28:16 así es con el objetivo fundamental de recuperar su perfil de izquierdas tras el acuerdo con PP y Ciudadanos sobre el ciento cincuenta y cinco ha empezado con la propuesta de las pensiones en total son diez asuntos los que Pedro Sánchez quiere ir desgranando temas como la regeneración democrática violencia machista financiación autonómica o la política de aguas el plan del PSOE es dedicar la primera mitad del año a presentar esas propuestas a la sociedad y a partir de junio llevarlas al Congreso intentar ahí buscar alianzas para liderar una agenda política alternativa en la que conceden especial importancia a los presupuestos alternativos que el grupo socialista va a registrar en fin

Voz 1727 28:52 era ya casi no nos acordamos porque han pasado muchas cosas pero en el año dos mil dieciséis Sánchez pacto un intento de investidura conciudadanos en el diecisiete acordó con Podemos una relación de socio preferente ideas alianzas a día de hoy Inma no queda nada

Voz 1461 29:06 no de hecho Pedro Sánchez ha sido en los últimos meses interlocutor preferente de Mariano Rajoy y eso ha terminado por volar los puentes con Podemos ni siquiera participa Podemos en esa comisión territorial con la que pretende el PSOE impulsar la reforma de la Constitución de todos modos en Ferraz ya dan por superada la batalla por el liderazgo de la izquierda que se libró en el primer mandato de Pedro Sánchez y creen que el peso no está consolidado como el principal partido de la U posición llegan a decir que sólo el efecto de las primarias les ha sumado tres puntos en cada territorio aunque por ahora esa subida no se ha producido en Cataluña con respecto a Ciudadanos la dirección federal rechaza que vayan a crecer en el resto de España a costa de los socialistas is empeña de todos modos ellos en empujar a la formación de Albert Rivera a la derecha

Voz 1727 29:52 podemos podemos afronta el dos mil dieciocho con las encuestas acusando el desgaste importante desgaste que reconoce Mariela incluso

Voz 1450 30:00 en su propia socio de confluencia así la razón aunque en público la formación morada quita hierro a los malos pronósticos de las encuestas Podemos en privado reconoce su pérdida de arrastre electoral es consciente de que su posición sobre Cataluña no sólo le ha pasado factura allí sino que todo indica que puede hacerlo en el resto de España que su tercera vía su referéndum pactado no prende y ha generado tensiones con las confluencias la dirección del partido aseguraba el miércoles a modo de autocrítica que no ha sabido romper la barrera de un panorama mediático que no refleja fielmente su discurso el pesimismo se ha colado en un Podemos que lleva desde el veintiuno D en shock y que ahora no tiene más remedio que comenzar a pensar en las municipales y autonómicas Izquierda Unida consciente de que la marca morada no cotiza tan alto como en dos mil quince pedía ayer condiciones para un pacto de coalición que llevan meses negociándose de cara a los comicios de dos mil diecinueve Izquierda Unida busca un acuerdo marco para las municipales pero en Podemos

Voz 1468 30:51 a excepción de en Madrid y Barcelona de momento

Voz 1450 30:53 no descartan concurrir con marca propia

Voz 1468 30:56 Isabel lesiones sigue desaparecido lleva tres semanas sin dar señales

Voz 1727 31:00 debida en público sólo en Twitter y en Podemos lo justifican como pueden dicen Mariela que está trabajando en la nueva estrategia del partido

Voz 1450 31:07 eso es el partido justificado que Iglesias trabaja en el informe que presentará mañana en el Consejo Ciudadano el máximo órgano de dirección del partido una hoja de ruta sobre cómo afrontar dos mil dieciocho y las candidaturas de dos mil diecinueve el que Iglesias no ha comparecido desde el diecinueve de diciembre porque trabaja en ese documento es un argumento que puede considerarse algo extravagante en un partido como algunos de sus miembros lo denominan fotos sintético es decir que siempre ha utilizado la exposición pública y en particular la de su líder como energía política por ello son algunos los secretarios generales morados que auguran que Iglesias planea un golpe de efecto lo que aseguran fuentes de la dirección es que el líder de Podemos este sábado apostará por ampliar el espacio del cambio por sumar a todos los actores posibles a las candidaturas de cara a las municipal les de autonómicas eso sí hasta dentro de varios meses reconocen no se decidirá si hay o no coalición Connio en qué tal

Voz 1727 32:00 hasta aquí la crónica de las lamentaciones porque el contraste a todo lo que vive en PP PSOE y Podemos cada uno con sus matices cada uno con con su circunstancia el contraste está de Ciudadanos Guillermo a los resultados en Cataluña presagian meses dulces para Albert Rivera en su equipo

Voz 0743 32:16 sí el ambiente favorece públicamente el partido pide prudencia no sería la primera vez que las encuestas le juegan una mala pasada así que aunque contenida en las filas de Ciudadanos hay euforia confían en que la victoria en Cataluña les impulse les permita crecer en las próximas citas electorales el primer objetivo son las autonómicas de dos mil diecinueve tras las que Ciudadanos espera conformar sus prime otros gobiernos liderando los o en coalición creen que tienen opciones de hacerlo en Madrid la Comunidad Valenciana Andalucía o Murcia será clave un buen resultado en estos comicios dicen para llegar en buen estado a las generales La Moncloa es el destino final de toda la estrategia que la formación está desarrollando en estos meses y que pasa por convencer de que la política española está ante un fin de ciclo en el que los partidos tradicionales PP y PSOE están en decadencia veremos a ciudadanos recuperar la agenda de regeneración y reformas aunque tratando de mantener vivo el debate identitario hay sondeos que auguran incluso un sorpasso de Ciudadanos al PSOE de Sánchez lo que esperan como mínimo en la formación es adelantar a los demás

Voz 1727 33:16 eso de puertas para afuera de puertas para dentro Ciudadanos es un partido todavía muy raquítico un partido sin casi estructura en muchos territorios y ese es su reto a lo largo de este año vertebrar Se

Voz 0743 33:26 si no hay voces críticas eran casi imperceptibles antes del resultado electoral en Cataluña esa victoria las ha acallado totalmente hubo cierta contestación interna sobretodo en Cataluña tras la última Asamblea general por ese cambio de ideario de socialdemócrata ha liberal progresista pero esas críticas como decimos han desaparecido el resultado ha servido además para consolidar el liderazgo de Inés Arrimadas la única dirigente del partido que ha ganado unas elecciones relevantes no hay nadie con autoridad que ponga en cuestión el papel de Rivera como presidente nacional pero el líder de la formación naranja ya sabe que en caso de sucesión tiene alguien en el banquillo

Voz 1727 33:59 empiezo a despedir esta mesa por la cuota del veinticinco por ciento masculina del equipo de Nacional Guillermo día Mariela Rubio gracias Inma Carretero adiós María Jesús Güemes hasta luego Pepa

Voz 6 34:14 o en los días en el sofá

Voz 0027 36:08 la Cadena Ser avanza esta mañana una nueva investigación al Grupo Villar Mir por el supuesto pago de sobornos millonarios a cambio de obra pública la Audiencia Nacional investiga Fertiberia por sobornar supuestamente con un millón ochocientos mil dólares a militares argelinos para la construcción de fábricas de amoníaco Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 36:24 buenos días investigación por corrupción en transacción económica internacional a Fertiberia al acreditar los investigadores del juzgado cinco de la Audiencia que en dos mil cinco pago a través de una sociedad interpuesta en Reino Unido casi uno coma nueve millones de dólares que acabaron en las cuentas de un conseguidor un general argelino el padre de un coronel de ese país según los investigadores ese pago se produjo tú a cambio de la mediación de los militares para que Fertiberia obtuviera licencias de construcción de fábricas de amoníaco en Argelia el juez ha imputado en la causa a quien fuera consejero delegado de OHL Tomás García Madrid no se descartan más imputaciones esta nueva investigación es una pieza separada en parte secreta del caso que afecta a los ex políticos del PP Gustavo de Arístegui Pedro Gómez de la Serna pero ambos no están implicados en estas pesquisas

Voz 0027 37:10 es la tercera investigación Miguel Ángel a empresas del grupo Villar Mir

Voz 1552 37:13 por hechos muy parecidos el ex vicepresidente del Gobierno en la transición Juan Miguel Villar Mir está doblemente imputado en la Audiencia Nacional

Voz 1275 37:21 por el pago de mordidas a cambio de favores en él

Voz 1552 37:24 caso de la caja B del PP abonó más de quinientos mil euros en negro según los papeles de Bárcenas a cambio de obra pública en la operación Lezo casi millón y medio para la adjudicación del tren a Navalcarnero ahora se abre esta nueva investigación van a escuchar por primera vez el interrogatorio practicado a Juan Miguel Villar Mir a cuenta de la operación Lezo en dieciocho segundos le escucharán decir ocho veces nunca y dos jamás a la pregunta de si alguna vez le pidieron dinero a cambio de algún proyecto o pagó algún amor

Voz 21 37:54 lo que puedo decir es que jamás nadie ha dinero para ningún hablo en alguna cantidad alguna vez al no engañar a nadie

Voz 1275 38:13 pro lo Villar Mir

Voz 1727 40:00 las nueve menos veinte las ocho menos veinte en Canarias el único movimiento político estimulante en este comienzo de año que está resultando un poco tristón es el movimiento feminista Mujeres de todo el mundo de todas las edades de todas las clases sociales y situación han salido a la calle con distinto motivo en distintas fechas pero todas para decir basta ya se ha dicho tanto Se está diciendo con tanta fuerza y con altavoces tan poderosos por una vez como el de Hollywood que esta ola feminista aspira a ser definitiva

Voz 2 40:29 muy menos durante mucho tiempo las mujeres no han sido escuchadas ni se les ha creído cuando se atrevían a contar su verdad al poder de los hombres pero el tiempo se les ha acabado

Voz 1 40:44 así

Voz 2 40:44 no quiero que todas las niñas que no se estén viendo ahora sepan

Voz 1 40:50 que hay un nuevo día en el horizonte nunca más ojalá

Voz 1727 41:01 sí a Oprah Winfrey ese nuevo

Voz 1 41:04 quien que tiene que llegar

Voz 1468 41:07 no será rápido no será fácil como comprobamos cada día

Voz 1727 41:10 las mujeres porque en esto todas somos expertas y como cada vez que el feminismo toma impulso y ahora este impulso es muy fuerte pues surge la reacción disfrazada de mil maneras la última esta semana en forma de tribuna en el diario Le Monde y firmado por un centenar de creadoras muchas de ellas reconocidas anti feministas y cargando contra el movimiento yo también en el que se denuncia el acoso sexual en Hollywood

Voz 1468 41:35 el argumento pues con el argumento increíble

Voz 1727 41:38 la confundir acoso con coqueteo cuesta creer que alguien pueda plantear en serio que nadie confunda lo que es el juego de la seducción en el que juegan dos el acoso que es un abuso de poder en el que sólo juega uno hemos invitado a dos mujeres que trabajan en distintos ámbitos en la igualdad Manices solito presidenta de la Fundación Mujeres buenos días buenos días Pepa Bárbara tardó muy los días hola buenos días es doctora en Estudios Inter disciplinarias de género y experta en violencia de género derechos humanos debate improductivo nos dijo Marisa obsoleto cuando le invitamos a venir debate improductivo de llamas a este que ha generado este grupo de mujeres francesas

Voz 1468 42:15 sin sin productivo porque básicamente lo que hace es desviar la atención de la cuestión de fondo no es decir que cada vez que se ha producido un avance en materia de igualdad lo acabas de decir surgen reacciones sociales que ponen en duda la utilidad de la reivindicación feminista que básicamente hacen una cosa que que que es muy peligrosa yo creo que es poner en duda la palabra de las mujeres que denuncia no que eso es uno de los principales obstáculos que tenemos para que las mujeres estén seguras no porque es lo que se discute es la tilda de que las mujeres denuncien cuando son atacadas eso es un argumento un clásico de la oposición al feminismo el desprestigio del feminismo es un argumento clásico que utiliza claro cuando se presentan estos debates como un debate entre mujeres común debate dentro del feminismo realmente lo que produce es que tenemos que utilizar muchísimo tiempo para a contar que esto no es feminismo explicar

Voz 1727 43:11 es evidente que no hay nada más agotador no

Voz 1468 43:13 días absolutamente cansado y absolutamente improductivo

Voz 1727 43:16 ya y consiguen algo Stars respuestas reaccionarias consiguen penetrar en la sociedad

Voz 24 43:22 bueno yo creo que lo que consiguen es una reacción mayor de movimiento feminista nos encontramos en una cuarta ola en estos momentos estamos dando la como tú decías hace un instante no nos vamos a bajar conocemos muy bien cuáles son las estrategias de la ideología patriarcal del sistema patriarcal y bueno pues la única forma que tenemos para rebatir las es seguir sensibilizando para dejar claro cuál es la línea que en ningún caso es borrosa frente a las agresiones sexuales y a todas las violencias que se ejercen hacia las mujeres y hacer

Voz 1727 43:51 los cuerpos Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días Pepa lo hemos invitado a Jabois hoy sobre este tema de de las francesas no ofrecía una feminista francesa la que preguntábamos ayer sobre el el manifiesto decía yo recomiendo a Francia que mira a España que lleva mucho tiempo investigando y que tiene criterio que tiene protocolos para detectar la violencia machista hacia es tradicionalmente el primer

Voz 1389 44:15 exportador mundial de manifiestos además

Voz 1468 44:17 de algún once sea de feminismo

Voz 1727 44:20 lo que sea no hay algún bastante peligroso

Voz 1389 44:22 en ese en ese manifiesto sobre todo nada más y nada más comenzar a leerlo el contexto que utiliza para salir es decir ante las denuncias que se están produciendo si las denuncias están producciones están poniendo por violación estableciendo porcentajes están pronunciando por acoso están produciendo por amenazas es decir no hay la nueva o la esta esta ola contra el puritanismo que sin que es el puritanismo que no sé

Voz 1450 44:42 puede ligar enseñando el pene impidiendo

Voz 1389 44:45 era una mujer que te más torpe que es lo que ha hecho de EEUU Cercs estamos estamos en ese nivel que hay que se que se entiende por puritanismo dice que sale este comunicado en este contexto tan peligroso un contexto absolutamente delictivo nun contexto de violaciones en un contexto de denuncias constantes no denuncias por apoya la mano una pierna por robar un beso que depende del contexto y de su texto en el que se produzca denuncias simple y llanamente por violaciones problemas que se han producido y siempre con una condición estas denuncias contra hombres que en su momento tenía muchísimo más poder sobre sus víctimas es decir seguramente haya más acoso son más violaciones son asientos de duración con subalternos au con hombres anónimos es decir pero estamos hablando de hombres con todo el poder del mundo para hacer eso por lo tanto sintiéndose absolutamente impunes estamos grande

Voz 1727 45:26 el uso de poder de abuso de poder de un juego que solo juega

Voz 1389 45:28 en la otra parte no quería

Voz 1727 45:31 hola Jabois buen fin de semana igualmente un beso no ha habido ninguna ola feminista lo decíamos ahora sin sin que se haya desarrollado la conveniente resistencia que es la que ha ido frenando el que la ola fuera la definitiva no a Calahorra a la resistencia y la reacción frenando la siguiente bueno esta que aspira a ser la definitiva que reto los cien aspira a ser la definitiva porque las hace casi con la cabeza aspira a ser definitiva que retos inmediatos tiene Marisa solito bueno

Voz 1468 45:58 yo yo creo que yo siempre digo que el movimiento feminista está haciendo muy bien

Voz 1727 46:01 trabajo no porque efectivamente lo

Voz 1468 46:04 son los márgenes de la sensibilización social sigan ampliando cada vez más no de hecho yo creo que somos muchas las mujeres sorprendidas de la respuesta callejera por ejemplo no es decir que ahora mismo las últimas manifestaciones cuando salimos a la calle y es mujeres que tenemos ya cierta edad ya sabes no pues estamos viendo cómo hay muchísimas estábamos preocupadas porque porque estábamos muy solas

Voz 1727 46:26 por qué no veíamos jóvenes y sin embargo pues en este

Voz 1468 46:29 momento no es así cuando hemos puesto encima de la mesa a reivindicaciones seria sobre los derechos de las mujeres la sociedad ha respondido de una manera muy mayoritaria

Voz 1727 46:37 a ustedes no la den pero Bárbara es muy joven buena yo