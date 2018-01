Hoy por Hoy (12/01/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ultima el auto en el que va a rechazar que Oriol Junqueras pueda salir de prisión para asistir a la constitución del Parlament el miércoles que viene Aimar Bretos

Voz 0027 00:23 Arda que cuando Juncker pidió que la liberaran argumentó que su papel como diputado era insustituible porque el reglamento de la Cámara no lo permitía el Código Civil sí contempla una posibilidad para que dé un quieras pueda delegar el voto establece que se pueden aplicar a Heras en la cárcel las excepciones que el reglamento del Parlament reserva a las embarazadas o a los diputados enfermos es la noticia a esta hora se avanza La Ser Pablo Llarena ultima el auto con el que va a negar que Junqueras pueda asistir el miércoles a la Constitución los líderes de las instituciones comunitarias inauguran hoy en Sofía la capital de Bulgaria la presidencia europea que ejerce este país hasta julio es la primera vez que la presidencia de turno la ejerce un un gobierno con la ultraderecha dentro y además es un gobierno abiertamente contrario al plan de Bruselas para sancionar a otro de los países del Este a Polonia por violar los principios de la Unión enviada especial a Bulgaria buenos días

Voz 2 01:15 hola buenos días cuatro ministros y de ultraderecha en el gobierno popular de Bulgaria ponen a prueba la estructura de unas instituciones europeas que estrenan hoy en Sofía esta nueva presidencia de la Unión cuyos ministros radicales rechazan que puedan llamarse así escuchamos a su ministro de Defensa Bilbao no entiendo señora usted puede presentarme como ministro de ultraderecha nuestra coaliciones plenamente democrática y además los un mil euros séptico nos ha contado ya en una rueda de prensa compartida con el primer ministro Borisov que recibe a Juncker en menos una hora

Voz 0027 01:55 hoy se cumplen ocho años del devastador terremoto de Haití que dejó más de trescientos mil muertos y un millón y medio de desplazados y justo esta noche ha trascendido que Donald Trump se refirió a ese país Haití públicamente como un agujero de mierda estaba reunido con varios congresistas para discutir sobre un programa de protección a inmigrantes de Haití del Salvador de otros estados y la respuesta del presidente fue esa lo que no sé es porque viene a Estados Unidos gente de este país que son agujeros temiera corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 02:24 buenos días Donald Trump no quiere inmigrantes en Estados Unidos que vengan de países de mierda sino a personas que vengan de países como Noruega esto lo dijo ayer a un grupo de congresistas republicanos y demócratas con los que estaba reunido para buscar una alternativa al sistema de protección tema

Voz 1727 02:39 moral para salvadoreños haitianos

Voz 1510 02:42 a personas de otros países centroamericanos y africanos la administración Trump quiere acabar con este sistema que ha permitido a cientos de miles de inmigrantes

Voz 1727 02:50 a bajar vivir legalmente en EEUU

Voz 1510 02:53 desde hace más de dos décadas para los demócratas las palabras de Trump son repugnantes Albarrán

Voz 1 02:58 civiles

Voz 1510 03:01 ignorancia el hablar en estos términos racistas dice el congresista por Illinois Luis Gutiérrez

Voz 3 03:06 en Dubai sabíamos que tenemos en la Casa Blanca

Voz 1727 03:29 y mucha atención a partir de esta noche en el interior de España porque hay alerta de nevadas intensas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 03:37 buenos días mucha atención especialmente en Castilla León también al norte de la Comunidad de Madrid o al doce de Castilla La Mancha especialmente en la provincia de Guadalajara será a partir de la próxima madrugada y a lo largo de mañana cuando la nieve en prácticamente cualquier cota de estos puntos irá cayendo no se acumularán una gran cantidad de nieve pero sí que en muchos casos más de diez centímetros pero parte a lo largo del fin de semana tendremos tendremos otros puntos de atención lluvia copiosa mañana en la costa atlántica del Cantábrico el domingo también en la mitad este del Cataluña entre mañana por la noche del domingo mucha atención de nuevo en el País Vasco especialmente en la provincia de Vizcaya donde

Voz 1727 07:06 os vamos a Alemania porque después de una maratoniana noche de negociaciones hay principio de acuerdo entre la CDU y el SPD para repetir gobierno de gran coalición corresponsal Carmen Viñas buenos días

Voz 7 07:19 hola buenos días y larguísima noche de negociaciones en Alemania el bloque conservador liderado por Angela Merkel y los socialdemócratas de Marcia sus para formar gobierno según las hacia alemana de noticias los principales líderes de la CDU CSU SPD han alcanzado un principio de acuerdo para formar una coalición el acuerdo a finales sin embargo depende de la aprobación de los ojos negociadores que se realizará en un rato según tras veinticuatro horas perdón maratón negociadora los avances han sido milimétrico y más difíciles de lo esperado con bloqueos de los temas centrales durante muchas horas como la política migratoria sanitarias finas su impuestos según distintas fuentes la sede no sólo puesto nada fácil a la espera

Voz 1727 07:58 gracias Carmen y acabamos de conocer el dato del IPC con el que terminó el año dos mil diecisiete Aimar

Voz 0027 08:03 si los precios subieron en diciembre un uno con uno por ciento respecto al cierre del año anterior se modera notablemente el IPC su dato de diciembre seis décimas más bajo que la tasa del mes de noviembre

Voz 1727 08:12 la Bolsa registra ya algún movimiento por acuerdo de gobierno en Alemanía Javier Alonso

Voz 1 14:58 no

Voz 27 15:01 que dos personas

Voz 28 15:04 en la vida profesional

Voz 29 15:09 está lejos para presidir de nuevo el Parlament esto es el salvase quién pueda del proceso

Voz 30 15:15 no nos va a los con las

Voz 15 15:20 porque hay un aquí seguir que es que habrá guerra

Voz 30 15:25 va Peraza redes

Voz 29 15:33 en los últimos días ha dimitido al señor Mas ha dimitido han dividido los señores Corominas la señora de ver a la señora Simó Joyce añade piezas eh la dimisión de la señora Forcadell y es el reconocimiento aunque no lo lean el único ellos saben que han fracasado que han perdido las elecciones y que el proceso no va a ninguna parte

Voz 31 15:52 sí sí no pude su uso porque el proceso está muy tiempos Deco si un saber cómo hacer su futuro supiéramos procedente clarísimo una señor Mas esto

Voz 24 16:04 y ella contener la estrategia del ritmo acelerado dado huato picos datos que votando prácticamente todo el mundo tienes cuarenta y siete y medio por ciento de los votos a favor resto proyectos yo creo que no hay que replantear la estrategia adecuada no contemplo actualmente otro que no sea una reforma de prisión por los cauces fluviales reconocer que está previsto que el genial no pueda jugar en el Gobierno de España y en ese sentido puedo decir orgullosa no nos hemos doblegado

Voz 12 16:56 dado que hemos pedido

Voz 24 16:58 hoy por hoy cumple

Voz 32 17:06 no

Voz 24 17:09 no

Voz 29 17:12 ha sido Marina Fernández es la autora de esta cabecera deliciosa hoy del tiempo de Julian en la mañana del viernes en Hoy por hoy con Teodoro León Gross en SER Málaga buenos días qué tal buenos días con Josep Cuní en Radio Barcelona buenos días y con Antón Losada en Radio Galicia Agus días mañana de viernes en la que lanzamos varias preguntas que les pasan los partidos políticos españoles Cataluña Se imponer el principio de realidad

Voz 1727 17:41 a dónde debería conducir ese principio de realidad y una más una pregunta más que está pasando en el Gobierno de España para imponer a sus ministerios que no gaste más que el cincuenta por ciento de lo gastado el año pasado es un ajuste para liberar recursos y ser da divos el año que tiene que se adivina electoral bueno vamos a ordenar las preguntas buscando respuestas y la primera es porque Francia o Portugal y ahora Alemania por cierto Antonio

Voz 16 18:07 venga ponte la medalla

Voz 11 18:09 durante la velada ya no nos saca la grabación no la tengo a mano

Voz 1727 18:12 el Gobierno de coalición en Alemania y acabamos de contar que haya acuerdo entre socialdemócratas y conservadores

Voz 0199 18:18 no pero además fíjate yo dije Gradefes

Voz 1727 18:21 esto por si pierde bueno que Francia Portugal o Alemania han encontrado fórmulas para superar el desgaste de sus partidos que también sufren desgaste no sólo los españoles evitar la parálisis y tirar para adelante y nosotros no Antón

Voz 0199 18:36 bueno es que son casos que yo creo que no no se pueden meter en el mismo saco algún progreso en circunstancias muy diferentes es decir por ejemplo Francia Alemania no han pasado o no han sufrido las consecuencias de la crisis como se han sufrido en España o Portugal eso ya es un factor diferencial fundamental pero incluso Francia Alemania son situaciones muy diferentes no porque Alemania el acuerdo de gobierno es fruto del acuerdo los dos grandes partidos tradicionales es decir no hay más allá de la irrupción de la extrema derecha en Alemania en el en el Parlamento no podemos hablar de una crisis de los grandes partidos y mucho menos en el caso de Angela Merkel eso o la crisis de la socialdemocracia viene de mucho más atrás viene de los gobiernos desolador el caso de Francia si si ha habido una crisis realmente extraordinaria núm la desaparición prácticamente del Partido Socialista francés y la emergencia de un fenómeno de digamos de política Twitter podemos decirlo así como es Macron o incluso Mélenchon en la izquierda no es el caso España Portugal aunque parezcan lo mismo tampoco son comparables por quienes a Portugal si la izquierda estaba fragmentada pero si sumaba para gobernar mientras que en España la izquierda está fragmentada y además nunca ha sumado para gobernar siempre han necesitado apoyo o de partidos nacionalistas a la izquierda el caso de Esquerra que en ese momento no era viable en el año dos mil dieciséis o el caso de ciudadanos que lógicamente no podemos en este momento catalogar como un partido de izquierdas no estamos hablando de cuatro situaciones que son muy diferentes que tienen casuística es muy muy diferentes explicaciones muy diferentes pero sobre todo yo creo que lo que estamos asistiendo al colapso de de una forma el caso de España de una fe la de hacer política que es lo que yo éramos la política Twitter no es una política basada en la sobre exposición mediática en en en en el cortoplacismo en la declaración del día acabar capturado por tus propias palabras todo una concesión la política basada en que o gano o no hay nada que hacer digamos olvidamos una cosa que la política no sólo ganar porque no se puede ganar siempre la políticas de liberar acordar llegar a compromisos aquí nos hemos instalado una definición de la política local de ver en las selecciones catalanas no o órgano o nada

Voz 1727 20:51 ya

Voz 1621 20:54 bueno estoy completamente de acuerdo con Antón no decir son son cada uno de lo cada uno de estos países representa casos muy distintos no Alemania es un país que no sólo resistió muy bien la crisis sino que su sistema institucional ha sido muy estable no los grandes partidos y tienen tienen fuerza la aparición de la ultraderecha incluso los ha reforzado bueno en efecto creo que que el caso alemán va aparte porque además tiene esa cultura de la de la de la la anteponer

Voz 1727 21:23 pero esta vez les ha gustado cuatro meses eh sean socialdemocracia temía abrazo de oso se consumó el abrazo del oso en las urnas y al final han pactado

Voz 1621 21:32 sin embargo fíjate porque la sociedad alemana lo demás

Voz 1727 21:35 Honda son conscientes de yo no y por tanto

Voz 11 21:37 final por qué el coste El coste convocar unas claro selecciones heroína

Voz 1621 21:42 por eso claro digo que la la realpolitik al final se impone en el caso de Francia es que en Francia si ha habido una extraordinaria debacle de los partidos tradicionales no decir aquello que que veíamos suceder en España desde la crisis del bipartidismo el desastre para los republicanos en en en Francia fue absolutamente monumental en ha visto aparecer el fenómeno de Mélenchon el fenómeno populista no de de semejante porque de algún modo a a Podemos sí utiliza al Partido Socialista y emerger pues Ciudadanos quiere verse en Macron aunque aunque hay matices distintos pero en fin Francia desde luego ha puesto patas arriba el sistema tradicional de partidos en el caso portugués como decía Antón también la izquierda sumaba yo creo que en este sentido yo creo que hay que romper no no hay muchas oportunidades así que hay que romper una lanza por Pedro Sánchez yo creo que

Voz 33 22:27 en el en la primavera del año dos mil dieciséis La

Voz 1621 22:32 era inútil pensar en un pacto Partido Socialista Podemos porque en ese momento no sumaban ya era completamente inviable pensar que que con una sociedad conservadora la parte conservadora me refiero muy atrincherada ante el temor de ese movimiento populista aquello no iba no se iba a desenredar en cambio Sánchez hizo una apuesta que tenía algún sentido no es decir si lograba pactar con Ciudadanos que por cierto en ese momento todavía defendía la la social de moco hacia aunque luego se pasó al liberalismo progresista pero si lograba pactar con con digo su definición no pudo categorías

Voz 11 23:10 bueno lo de liderazgo progresista me encanta

Voz 1621 23:13 es la suya y además ha sido recordado de esta mañana por cierto la estupenda en la estupenda repaso de los partidos que han que han hecho los corresponsales políticos de la cadena Sánchez propuso que el pacto con

Voz 1 23:24 con con con Alberto

Voz 1621 23:27 era

Voz 1727 23:28 quiere un pacto que digamos lo que pretendía es que que Podemos se abstuviera aceptara digamos aquello como mal menor

Voz 1621 23:35 siempre pensando en pasar ya con el Gobierno Rajoy al que consideraban digamos por la corrupción en tras una legislatura además llena de recortes y de descontento social que consideraban que aquello era la prioridad no podemos sin embargo no aceptó bueno ya sabemos la historia posterior en ese sentido yo creo que han pasado dos cosas en España que ahora cambian por completo el escenario

Voz 33 23:57 Podemos está en

Voz 1621 23:59 digamos en caída quizás tiene que ver con la recuperación pero también tienen que ver con la situación digamos con la estrategia de Podemos en Cataluña esto lo podemos analizar más despacio y el hecho de que desaparezca podemos hace que desaparezca el miedo en el voto conservador por tanto hay un menor atrinchera miento en torno al Partido Popular y Ciudadanos en las encuestas y esto cambia por así decirlo completa lo que entonces era la crisis del bipartidismo

Voz 1727 24:22 hemos Cuní podremos en España establecer alianzas ir más allá de nuestra propia familia política y a veces dentro de la familia en fin sin hablarse hermano con hermano esa capaz esa incapacidad para para la negociación y el consenso que viene detectándose en en todos los partidos las superaremos sería bueno que superará pero soy muy usted

Voz 3 24:45 Nico porque aquí creo que estamos dominados por un nivel de visceralidad que no

Voz 1727 24:49 no se da en otros países que sigue en otros países da porque la visceralidad en cualquier en cualquier caso es es universal lo puede ser también universal por lo menos son capaces de superar

Voz 3 24:59 la no fijémonos que hay un un nivel estamos hablando en definitiva de cultura política estamos hablando de que a pesar de lo que el señor Schultz dijo de la señora Merkel de todos sus propósitos del señor Schulz ha acabado cediendo su parte como la señora Merkel ha acabado cediendo su parte cuando estamos hablando de pactos de que hablamos hablamos de sesiones hablamos de concesiones hablamos de que nadie se instala Perera irredenta era una posición que quiere inalterable y además imponer la al siguiente al contrario IS seguramente es un error un error de carácter si se me permite la expresión que repercute en la manera de funcionar también es cierto que en Francia el cambio viene de lejos no olvidemos que la fuerza emergente que supuso ya no con Marie Le Pen sino con su padre que llegó a ser también candidato a la presidencia de la República que perdió ante Fidac perdió porque era Le Pen y entonces se sumaron a Chirac con la pinza en la nariz todos los que no querían a Chirac es más le querían fuera pero que entonces eso sucedió porque hubo un trasvase del Partido Comunista de los votos del Partido Comunista a la ultraderecha el Tim de Marine Le Pen en París de cierre de campaña el año pasado en primavera era un mitin que excepto en el capítulo de la inmigración podía suscribir cualquier partido de izquierdas incluso de ultraizquierda tuve la oportunidad estar presente utilizó la palabra casta hasta en cinco ocasiones el mitin de Macron que era la gran revelación era un mitin de continuismo ir a un mitin que en aquel momento se veía esperanzador porque la amenaza era Le Pen no porque realmente el fuera el gran regenerador lo digo en comparación desde la presencia también no qué sucede aquí aquí lo que sucede es que por un lado creo que se quiso enterrar

Voz 1727 26:58 por el bipartidismo antes de hora

Voz 3 27:01 el bipartidismo está muy bien instalado la prueba es que en las últimas elecciones que tuvieron que repetirse etc etcétera ciudadanos tenía que ser aquella gran esperanza para la derecha y una parte incluso del socialismo que lo fue pero menos podemos tenía que ser la revolución que lo había sido pero dejó de serlo los socialistas aguantaron más el Partido Popular ha par a pesar de todos sus escándalos sigue ahí

Voz 1727 27:26 vamos a tratar de mirar al futuro e a donde no se esta situación de de cierta parálisis que tenemos todos en este país en este momento dónde nos conduce esto que parece que se empieza a imponer en Cataluña el principio de realidad todo era una broma se preguntaba esta mañana José María Izquierdo esa pregunta algo a la vuelta de la publicidad

Voz 3 32:47 nos sitúa en un dilema acerca de qué es la realidad porque aunque eso parezca una estupidez y seguramente para muchos oyentes lo será la realidad para un sector de los líderes del durante mucho tiempo fue una virtualidad la realidad es dura en sí misma y acaba aplicándose la virtualidad la virtualidad puede imponerse durante mucho tiempo pero no es un reflejo o no acaba necesariamente siendo un reflejo de esa realidad porque digo eso todo empezó como una expresión no lo olvidemos para intentar conseguir un pacto fiscal que no se consiguió en aquella famosa entrevista entre Mas y Rajoy una entrevista de la que por cierto sabemos las versiones de los dos pero que nos deja una pregunta a mi entender a la idea realmente un no a un pacto fiscal en aquel momento ni tan siquiera la creación de una comisión etcétera etcétera etcétera tenía que acabar como ha acabado tenía que evolucionar así el dramatismo al que ha llegado ahí creo que esperamos todos respuestas a todo eso no ir las respuestas más allá de las posiciones de ambos interlocutores tienen que ser mucho tienen que ser completadas ya había estrategia parece ser que sólo había táctica creo que todo fue una voluntad de no voy a admitir que no lo estamos haciendo bien vamos echando pelotas hacia delante hacia adelante pero delante no estaba Messi

Voz 1727 34:19 ya pero es que además no era un juego a esa comunidad al borde del abismo estrés normalmente la política española han desprestigiado en nombre de Cataluña y de España políticos española que no

Voz 3 34:31 hasta que no estás estresada

Voz 1727 34:34 basta raro basta escuchar ayer en los abogados decir que es que bueno pues que están que la vía unilateral no es posible que que lo van a hacer política en el marco de la legalidad constitucional tienen todo el derecho a la defensa sólo faltaba no están en prisión por lo tanto hablaban sus abogados pero escucharles decir eso hombre podían haberlo tenido en cuenta antes de llevar a su gente ya el resto Alves

Voz 3 34:59 el abismos me voy a hacer una una mínima confesiones si se me permite poco dos días después de la aplicación del ciento cincuenta y cinco me encontré con un ex alto cargo de la Generalitat por la calle y me dijo que realmente estaba muy sorprendido de la actuación durísima del Gobierno español con lo cual perplejo le pregunte no me dirás que nos lo habíamos planteado irme admitió que no pues ya está todo dicho Teo

Voz 1621 35:25 sí es verdad como tú decías que ojalá se hubiese producido antes el regreso a la realidad pero pero bueno al menos si sucede ahora no todo está perdido no bueno decía Cuní que es la realidad que lo primero que hay que plantear esa mí siempre me gustó aquello que decía Woody Allen el único sitio donde te puedes comer un filete no es decir el único sitio donde donde se pasa de la retórica pasa del voluntarismo y del posibilismo sepas

Voz 9 35:47 a al al

Voz 1621 35:49 sin a lo auténticamente real no había también una definición por cierto muy bonita y que vale vale para este proceso que decía la realidad es aquello que cuando restas todos tus deseos sigue estando ahí no bueno pues esto yo creo que es lo que está pasando dicho lo cual si vemos a más a mundo a Sánchez acusar tía está Fon asumir digamos la ilegalidad por tanto empezar a volver a la realidad yo creo que podríamos estar casi de acuerdo al menos yo así lo veo en que en este momento el tapón para esa vuelta a la realidad y es decir yo creo que quién desde Bélgica tal vez porque a tres mil kilómetros a dos mil quinientos kilómetros las cosas son de otro modo el sigue todavía moviéndose en una realidad paralela en un en su propio Matrix y lo estamos viendo con todo este empeño yo creo que definitivamente táctico como decía como decía Cuní del de la investidura telemática no pero pero también incluso su sus sus propósitos sus estrategias para para pactar con ya con Llarena no con el juez esto yo creo que es que es inviable la justicia es lenta pero también va a contribuir a ese regreso

Voz 1727 36:56 calidad del Tribunal Supremo se ha dado unos meses no sé si

Voz 1621 36:58 logrará cumplir el objetivo de tan pocos meses conociendo los antecedentes pero para dictar sentencia sobre sobre toda esta vía unilateral vamos a ver la sentencia del caso Palau por cierto muy pronto de Pretoria yo creo que que vamos a volver en general a la a la realidad no a mí ayer Puigdemont no sé si lo hicisteis me pareció absolutamente asombroso el ataque que hizo políticos y medios de comunicación de España no fue un ataque absolutamente delirante pero tuvo dos frases que si me permitís destacó como ese último tapón a la realidad decía Puigdemont literalmente entre comillas con la ayuda inestimable de los medios han llenado cada día los periódicos hablando del mono tema es decir acusa a los medios españoles algo a la política española de crear un monotema no quienes llevan desde dos mil doce encerrados con un solo juguete y luego dijo si no fuera por un pueblo valiente digno y decidido ya seríamos un territorio subyugado a las regiones el hombre pues yo creo que no yo creo que el pueblo catalán está lleno de virtudes pero me parece que es lo que no ha sido es precisamente un proceso de de gran valentía no hemos visto a líderes en fin yo de pisto pocos movimientos rebeldes con líderes tan tan a Chantada no es decir se puede evoca la Rosa Parks pero aquí todo el mundo está dando marcha atrás yo creo en fin yo creo que que Puigdemont es el tapón para la vuelta a la realidad me parece que en el resto ahí hay un claro regreso ir lo que hay que confiar es que es que en este proceso final Se desatascan tapón no

Voz 0199 38:23 bueno yo no me quiero poner tan filosófico con lo de la realidad porque cuando me me mareo no pero yo no creo que sea una cuestión personal y yo creo que estamos asistiendo a un a no voy a poner un poco marxistas y me permitís a una la como al al al al conflicto para resolver una contradicción estructural que existe en este momento en la en el nacionalismo que es que por un lado están los partidarios de que la estrategia debe seguir siendo forzar los límites forzar la legalidad forzar las situaciones hasta que el Gobierno español no le queda más remedio que sentarse a negociar hilos que defiende que bueno esta estrategia ya ha intentado fracaso es necesario volver a una estrategia dentro de la normalidad institucional y de la acción política digámoslo así normal y eso se simboliza en la investidura de Puigdemont pero no creo que sea un problema aún no igual que antes no era un problema de además si más no ya lo vimos retiro va más de la primera línea pasó lo que pasó no eran según cómo se resolvió esa contradicción volveremos a la realidad aunque yo creo que es más correcto decir a la normalidad os seguiremos instalados en la anormalidad y no son una contradicción fácil de resolver porque en ese momento en Cataluña hay una situación ratonera y es una trampa porque Cataluña sólo le vale investir a pulso no ya Esquerra Republicana sólo eleva la a puso un pero si Puigdemont vuelve por lo tanto es apartado judicialmente de la situación política eso provoca que salga la mayor si la mayoría han nacionalista es una mayoría Table incapaz de gobernar porque esa tensión no se va a resolver ir al otro lado que es la segunda parte de la ratonera no hay alternativa no hay una mayoría no nacionalista como no se cansan de revertir los partidos nacionalistas

Voz 3 40:16 esos partidos no nacionalistas con lo cual no hay alta

Voz 0199 40:18 Bernat iba a una mayoría que por si es inestable pero claro según cómo se resuelva la contradicción insisto estratégica estructural creo no personal vamos a ver lo qué va a pasar en Cataluña si se impone digamos los realistas los de la vuelta a la normalidad pues habrá Gobierno habrá una legislatura más o menos normal concesiones políticas y con intentos de de buscar situaciones de negociación pero normal si se impone la otra línea seguiremos instalados dos engañemos nos en la en la normalidad probablemente iremos a unas a una repetición de las elecciones

Voz 3 40:54 que el concepto primero de que el pluses está muerto yo lo lo haría

Voz 0199 41:00 a una parte del nacionalismo que claramente nuevas

Voz 3 41:03 yo me atrevería en cualquier caso decir este proceso puede estar herido intrusos quizá veremos qué muerto pero ya lo veremos pero el concepto que avala el puse es esa parte de sentimiento y de voluntad no está muerto porque no olvidemos que las millones de votos hay ahí iba yo afirmando menos menos de un mes ahí iba yo no hace ni tan estamos hablando de los dirigentes ya ya ya pero por eso pero es que el proceso no son sus dirigentes cuidado no olviden por si ahora andaluces estoy

Voz 1727 41:36 hablando en este momento delos dirigentes

Voz 3 41:38 efectivamente pero lo que quiero recordar a la audiencia es que el proceso no son sus dirigentes no han sido esos dirigentes es más algunos de esos dirigentes se apuntaron rápidamente a llevar la pancarta que no habían ni pensado ni pintado cuidado a eso eh ya pero la estrategia la decidirá en los dirigente evidentemente en este momento yo creo que sí

Voz 0199 41:59 que es muy claro que hay una fractura en que no existía hasta el veintiuno de es que ese es el gran cambio veintiuno de que es que la la unidad nacionalista fuera más o menos impostada pues no se ha roto en este momento en una dinámica de comer detención primero electoral entre dos partidos lo que representa Cataluña si Esquerra Republicana pero también una competencia entre dos estrategias que es lo que estamos viendo ahora

Voz 3 42:23 cero la puse llaman aunque seguir

Voz 0199 42:26 en el actual es decir mantener las de forzar la legalidad forzar la situación política porque la tesis es en algún momento al Gobierno español no le va a quedar más remedio que sentarse a negociar si seguimos manteniendo la presión si ahora la otra puerta que es la de volver a la normalidad

Voz 3 42:45 tardes desde ahí reactivar efectivamente con hijos y que lo hemos interrumpido Cunit en la línea de lo que estaba diciendo Antón Hay efectivamente eso va por ahí lo que sucede que ahora lo que emerge yo en este programa ya durante el otoño pasado lo vimos en mucho o lo apuntamos al mucho ocasión son los desacuerdos internos que siempre estuviera

Voz 0199 43:05 claro

Voz 3 43:06 sí esa es la primera cuestión porque como él nos hemos cansado de repetir el mundo independentista no era homogéneo

Voz 1727 43:13 mil veces en este programa gracias Pepa

Voz 3 43:16 no se trata de edad es verdad es verdad es que es mucho más importante es decir oye Carles ya pactó en alemán

Voz 1727 43:21 ahí medallero el medallero español lo hemos dicho muchas veces antes de las elecciones no

Voz 3 43:27 igualmente pero ahora que emerge ahora emerge un elemento nuevo que no existía Esquerra Republicana se presentaba como un partido compacto ha emergido esta semana la diferencia Intel

Voz 8 43:39 nada

Voz 3 43:40 efectivamente la señora Rovira el señor Puigdemont llegaron a un acuerdo en Bruselas ese acuerdo tiene un documento escrito ese documento escrito está basado en ese principio de realidad Puigdemont que no de realismo de ahí que regresar a la situación de antes del ciento cincuenta y cinco pactan tres partes composición del Parlament y su mesa investidura Govern en qué medida en repetir todo lo que habían tenido antes del ciento cincuenta y cinco incluso en la estructura de reparto de cargos del Govern de la Generalitat llegue a las señoras Rubiera aquí y una parte del partido lo dice ni hablar ahí entra en juego una diferencia que hasta entonces no estaba porque las diferencias dentro de Ci que estaban entre los pies posibilistas y los virtual listas etcétera etcétera la realidad ahora es que el dramatismo que algunos de esos dirigentes están viviendo porque estar en la cárcel contrasta con la virtualidad que desde Bruselas el señor Puigdemont quiere imponer esa es la pugna y esa es esa es la lectura que hoy se está haciendo en todos los titulares y como decía Pepa antes a partir de lo que acaban admitiendo quién es estar en la cárcel porque el lógicamente quieren salir y quiénes en cambio como el señor Puigdemont está fuera diciendo oiga eso tiene que ser como había sido antes aquí no hay propósito de la enmienda fijémonos que es como la el concepto que el que aprendimos todos pequeñitos de de la confesión no propósito de la enmienda dolor de los pecados y cumplir la penitencia

Voz 1727 45:21 bueno ahí lo no cuenta que estamos en un proceso en el que se ha argumentado como prueba de la inocencia la fe de cada uno por un extraño sí bueno no

Voz 1621 45:29 yo yo yo estoy de acuerdo en que evidentemente el proceso entendido

Voz 1727 45:32 es como como movimientos sentimental como como ha

Voz 1621 45:35 dirección popular de de dos millones de personas en naturalmente no ha muerto no yo hable en algún momento de de hemos llegado al dos el proceso uno ha muerto viva el dos porque evidentemente el proceso el proceso no se va a detener pero sí va a ser otra cosa completamente distinta y seguramente lo como estamos viendo ya la unilateralidad va a ser la desaparición de la una la literalidad será seguramente su su característica no lo que pasa yo estoy de acuerdo en que en que independientemente de que sea un sentimiento popular poderoso que en alguna medida empujara también a los líderes aquí quiénes han sido principales responsables han sido los líderes que les han arrastrado yo creo que decía Antón yo no me quiero poner filosófico marxista y seguramente por no porque esa idea marxista de agudizar las contradicciones a veces no lleva efectivamente a situarnos fuera de la realidad no porque es una de las dos opciones es como decía el investir a pus de Mon seguiremos estando fuera de la realidad es decir es que Puigdemont se tiene que a la evidencia de que no puede ser president en Bruselas de que no puede escapar a la justicia a negociar y a quedar fuera de la justicia por el hecho de haber tenido un triunfo electoral eso puede depurar respondió

Voz 1727 46:40 por allí políticas pero el proceso penal

Voz 1621 46:43 finalmente esa autónomos no yo creo que un regreso a la realidad desde ese plan no es absolutamente necesario o no seguiremos moviendo plano virtual

Voz 1727 46:51 bueno y qué van a hacer os pido un titular a la vuelta de la publicidad sobre qué van a hacer los partidos políticos de ámbito estatal con respecto a lo que está pasando

Voz 1 47:00 en Cataluña

Voz 1727 51:09 camino del final de esta hora de radio os planteaba que iban a hacer los partidos de ámbito estatal esos partidos a los que vemos analizados casi desarmados políticamente y esto es una contradicción en términos ya lo sé en esta nueva realidad que estamos describiendo en este principio de realidad que degolló de normalidad que apunta Antoni si es que es eso lo que finalmente se instala en Cataluña pavés movimientos significativos va a haber posibilidad de escuchar propuestas políticas con alguna alianza transversal Antón