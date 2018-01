Hoy por Hoy (12/01/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:11 son las diez las nueve en Canarias Ángela Merkel y Martin Schulz han llegado a un principio de acuerdo para conformar un gobierno de coalición en Alemania hoy termina el plazo que ellos mismos se habían dado para lograr ese pacto que evitara la repetición de las elecciones corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 00:27 pues de cinco días de conversaciones con maratonianas jornadas los líderes del bloque conservador y los socialdemócratas han acordado iniciar negociaciones formales para formar un gobierno de coalición lo que permitiría Angela Merkel afrontar su cuarto mandato consecutivo las delegaciones de los tres partidos implicados CDU CSU y esperé trabajan sobre un documento de veintiocho páginas que asume el acuerdo alcanzado por los líderes de los partidos y que será aprobado a lo largo de la mañana los avances han sido muy lentos y más difíciles de lo previsto con bloqueos en los temas centrales durante muchas horas como la política migratoria sanitaria finanzas au impuestos según distintas fuentes la CSU bávara que se enfrenta elecciones regionales en octubre y que ha sufrido una crisis de liderazgo en los últimos meses no se lo ha puesto nada fácil a cristianodemócratas y socialdemócratas

Voz 2 01:12 Carmen Forcadell no descarta entrar en el futuro gobierno catalán Antonio Martín buenos días

Voz 0228 01:17 buenos días Pepa un día después de anunciar que no repetirá como presidenta del Parlament de Catalunya hace unos minutos Forcadell ha respondido en Catalunya Radio una pregunta directa sobre si está dispuesta a entrar en un gobierno independentista

Voz 3 01:28 yo no digo que esté igual nombre Tin costumbre que también asegura que quiere ser diputada pero añade que nunca dice de este agua no beberé

Voz 0228 01:37 subamos que el Tribunal de Cuentas inicia el proceso para juzgar a Artur Mas a la antigua cúpula del Gobierno catalán por la consulta del nueve de noviembre de dos mil catorce más y otras diez personas entre ellos Frances Homs o las ex consejeras Joana Ortega o Irene Rigau han recibido ya esa notificación para que respondan por presuntas irregularidades contables y tienen nueve días ahora para personarse amplía Pilar Velasco

Voz 1743 01:58 así lo han notificado la consejera de la sala de enjuiciamiento Margarita Mariscal de Gante a las partes y tras recibir las actuaciones por presuntas irregularidades contables cometidas por Artur Mas cinco de sus exconsejeros y técnicos del

Voz 0228 02:09 ayer en la consulta del nueve en en dos mil catorce

Voz 1743 02:11 evidencia el Tribunal cifra en algo más de cinco coma dos millones de euros el perjuicio al erario público la investigación por tanto se da por concluida el juicio determinará qué gastos del 9N tendrán que pagar de su bolsillo tras haber embargado los inmuebles del ex presidente y su equipo los denunciantes sociedad civil catalana y abogados catalanes por la Constitución y los acusados tienen nueve días para personarse

Voz 0228 02:31 se lo estamos contando la SER el juez Pablo Llarena va a rechazar que Oriol Junqueras en la constitución del Parlament de Cataluña el próximo miércoles información de Pedro Jiménez en el escenario actual con Oriol Junqueras en prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva no hay posibilidad de conseguir ese permiso el reglamento del Parlament prevé la delegación de voto entre supuestos maternidad paternidad en capacidad prolongó nada ninguno de ellos es válido para el ex vicepresident de la Generalitat sin embargo el título preliminar del Código Civil norma supletoria al derecho español ofrece una fórmula aplicable a este caso permite la aplicación analógica de las normas cuando no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón diez y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 1275 03:15 el Madrid en Madrid y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Móstoles denuncia el deficiente estado de limpieza de los colegios de esta localidad a la vuelta de vacaciones el Ayuntamiento ha sancionado a la empresa que se encarga de este servicio que se ha comprometido a contratar más personal ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 4 03:31 la presidenta de la FAPA de Móstoles Elvira García ha dirigido una nueva carta al alcalde del municipio David Lucas en la que les reclama que asuma el control directo de la situación para poner solución a un problema especialmente sensible añade en la carta que tras la vuelta de vacaciones de Navidad lejos de solucionarse el problema les están llegando más quejas del estado lamentable de suciedad en la que se encuentran las instalaciones de los colegios públicos el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento además de iniciar el expediente de rescisión del contrato está trabajando en mecanismos de refuerzo para reflotar el servicio la empresa ha anunciado la contratación de catorce nuevos trabajadores para cubrir las bajas que hay en la plantilla de limpieza

Voz 1275 04:07 mientras la FAPA Giner de los Ríos ha pedido a la Comunidad de Madrid en los ayuntamientos de la región que se pongan de acuerdo y solucionen de una vez por todas el problema con las calefacciones de los centros educativos en estos meses de yo al menos una veintena de colegios arrancaron las clases el lunes con la caldera estropeada en algunos centros el problema no sea solucionado según la FAPA dos agentes de la Policía Nacional se enfrentan a un año de prisión por el trato que dieron a un interno del CIE de Aluche el juicio contra ambos comienza esta mañana a la Audiencia Provincial Israel Aranguez

Voz 5 04:32 les acusa de un delito contra la integridad moral por unos hechos que tuvieron lugar hace siete años según el escrito el fiscal todo ocurrió durante el traslado de un interno del CIE madrileño que iba a ser conducido Barajas para expulsarlo del país a su país de origen a Colombia cuando trataban de inmovilizar los según consta en el escrito del fiscal uno de los agentes agarro este inmigrante con las dos manos al cuellos y la arrojó contra las

Voz 1275 04:51 tres tres grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 05:15 el avión

Voz 6 05:22 Nos gusta la canción va dos veces en minutos encantada

Voz 9 05:27 esta

Voz 6 05:28 Nos gusta Rosales muy buenos días muy buenos días qué voy a contar lo Pepa lo más crudo de la crisis catalana en días muy convulsos periodísticos políticos días vivir donde había mucha inquietud yo llego por la mañana muy pronto atrapa sí a esta todo fatal pero ayer ayer me fui al concierto arrozales

Voz 3 05:48 no Inés dormido nada pero vine llena de energía de decía Toni Garrido porque me fui al concierto de a que nos quiten lo bailao medida muchas gracias yo yo Felipe sería la gente me decía en ABC

Voz 6 06:00 cuántas cuentas puertas hay que pintar porque me parece que es cierto lo que decía compartimos yo me sumo la idea de que el año dos mil diecisiete esa idea de de Pepa Bueno de que el dos mil diecisiete realmente supone algo mucho más importante que no tiene que ver con lo político que no tiene que ver con con grandes cambios cinco nuevas fronteras sino con un cambio de percepción con respecto a la figura de la mujer y a todo su entorno cuantas puertas habría que pinta

Voz 1474 06:25 estoy totalmente de acuerdo hay que pintar demasiadas puertas Burlete

Voz 3 06:29 así y ahora que bueno que que es que desperté está esta canción la cantidad de mensajes que me están llegando de gente que de mujeres que que han vivido algo parecido dron pues pues me hacer reconocen verdad

Voz 1474 06:44 vale en que se reconoce lo me asusta

Voz 3 06:47 no está pero es verdad que yo creo que no hay mujer que no haya vivido en su piel

Voz 1474 06:52 pues una humillación no por parte del del hombre hay bueno pues evidentemente que yo con la edad que tengo aquí la situación en la que vivo ahora pues sé que si yo hubiera vivido en otra época no podría hacer lo que estoy haciendo ahora pero queda tantísimo para hacer yo cuando cuando encima lo que más claro lo que más me ponen la la tilde de de gallinas los asesinatos en casa que te que te que te asesinen en casa se que cosa más más tétrica más dura es por eso por eso hay que hay que moverse que posicionarse no ellos me di cuenta canto a la mujer desde hace mucho tiempo pero el tema de decir soy feminista pues claro que sí sí es como tú no no lo eres tú tú no crees en la igualdad y ahora que bueno que también siempre he estudiado mucho sobre esto pero me estoy dando ahora a Deco me preguntan eres feminista digo no encuentro una razón para no serlo exaltar tanto de buscar una razón para no ser natural pero bueno si es ante igual te te das cuenta de que hay un conflicto ahí con los conceptos no pero bueno el machismo es el que mata no feminismo muy o igualdad muy bueno hay que ir educando a la gente ya está no porque yo creo que de que estamos llenos de estamos rodeados de gente feminista que aún no lo sabe me interesa también la creadora en la Puerta Violeta como aparece en tu vida porque ya ve

Voz 3 08:05 los que discurso conciencia tienes feminista pero como parece la la puerta Violeta como es el proceso de creación

Voz 1474 08:10 no bueno mira sinceramente me dijera una regresión consciente yo vengo de la psicología yo lo que estoy psicología Estopa son al muy místico pero que fue así y me bueno es estas imágenes se crearon en mi cabeza en un momento en el que bueno yo tenía que que queda algo no entonces pues luego me di cuenta de de de ciertas cosas de de similitudes de de porque yo veía una niña que esa esa misma niña era yo de cosas que bueno que no estaban de bien dentro de mí que tenía que mejorar y que tenía que liberar al final pues mira eh uno también cuando crea lo hace pensando en un en de una manera y luego pues incluso yo ahora cuando escucha la canción pues pienso yo en realidad lo que quería decir era en otras cosas no

Voz 6 08:59 volvemos así ha transmitido podemos decir que tú lo que estás haciendo es terapia con nosotros yo cuando cree

Voz 1474 09:04 no hago terapia personal eso sólo oprimido ir como a mí me funciona porque me libera yo saco muchas cosas que que no me gustan y que y que tengo que mejorar las las saco en las canciones pues eso eso sirve a la gente porque son lo que te sirve a ti al final es lo que les sirve al resto porque somos la misma cosa porque es verdad hay una cosa que ha dicho

Voz 6 09:24 dato ni siempre de los creadores cuando dicen

Voz 1474 09:26 que su criatura tiene vida propia al poco de crearla no dices igual hubiera dicho tratado otras cosas pero la criatura había nacido ya tenía vida propia y casi no podía intervenir no exactamente es ese pero sí eran como imágenes de deliberación lo que me venía a todo el rato a la cabeza lo del eso la la la ve la clave la lumbar con novelas y cuando cuando lo lo lanzas Altman era como esto es lo que yo quise Sentís no queremos atravesar nunca jamás ninguna puerta de intimidad que no quiere un invitado invitada este problema pero este año que ha sido muy liberador para muchas mujeres

Voz 3 09:59 ahí el movimiento yo también he sido el liberador porque ha consistido en decir en primera persona a mi me pasó

Voz 10 10:05 no se le ha preguntado

Voz 3 10:10 sí me han preguntado claro que sí

Voz 1474 10:12 durante tengo claro es lo que te digo yo que no hay no hay mujer que no haya vivido cierta humillación yo yo además por un lado me siendo siendo cantautora que soy mujer entre hombres casi todo me siento muy respetada de verdad que que mis compañeros me tratan de maravilla tal pero pero sí que en cuanto empecé a estar expuesta yo notaba que a mi se me exige mucho más por ser mujer no el expediente para ejemplo el bueno el aspecto físico no ya tiranía de la imagen exacto había gente que era como uy esta niña es normal y corriente no es un pívot nace hoy está está ahí no que pasa esto es raro

Voz 6 10:46 bueno bueno sobre eso hay matices se cuya

Voz 3 10:50 esto no lo vio muy a la ligera bueno al menos hay gente que que que

Voz 1474 10:54 qué qué opinaba no al menos por ser mujer ya ya opinan sobre el tu aspecto físico porque siempre hay un componente sexual hay que al hombre no es el exige eso de primeras luego bueno pues si yo en mi vida personal pues claro claro que sí

Voz 6 11:08 el exorcismo Pepa que hace rezar en el último disco eso va mucho más allá de lo íntimo y personal llega también al al a lo musical porque libera a muchos porque me lo que querían que el reggaeton era una cosa terrible ven a la machista y fría zafia pues pues no

Voz 11 11:28 y cuando dónde mira bellaco

Voz 6 11:31 del reggaeton pues pues la salsa que ve el reggaeton es la música latina mayor impacto la historia nos la salsa ni el flamenco donde hay una comunidad latina representativa en cualquier lugar del mundo ha triunfado reggaetón nunca consiguió ningún otro género mi la bachata los nuevos también folclore solamente el reggaeton consiguió penetrar tan profundamente a la sociedad

Voz 1474 11:51 claro es que el reggaeton es un ritmo básico primario que estén existe desde hace mucho tiempo y es verdad yo tuve un conflicto

Voz 6 11:57 tanto que lo básico primario también se aplicó a las letras mucho

Voz 1474 12:01 claro yo cuando cuando hice la canción de girasoles milita rica no suena a reggaetón claro y luego con la producción pues me os aún momento de por qué no redentor yo de primeras entré allí dije ay Dios mío que esto suena a reggaetón no no quiero ello eso luego era por qué no por qué no porque el reventón tiene que ser de de la gente que tienen esas letras machistas porque es lo cojo yo mi letra que dice otras cosas ilegal que un reggaeton híper porque yo quiero incluso absolutas haciendo lo estás te lo pasas bien cantando y me lo que escasea hutu canción hasta ahora no sí bueno ese fue el primer Single soy yo ya sabía tan

Voz 3 12:38 en cuando cuando lo lanzamos digo me va a caer alguna

Voz 1474 12:41 de alguna me cayó claro pero la mayoría de la gente

Voz 3 12:44 no cuando yo le decía pero por qué no porque no porque no el reggaeton porque tienen que ser de ellos no

Voz 6 12:49 Nuestra estás dejando muchos titulares tenemos que hacer una pequeña pausa para mimos por el momento el titular de la entrevista es reo porque quiero

Voz 3 12:58 así que pero por ejemplo

Voz 6 13:01 ha sacado de contexto también te da eso atribuido a otro en otro entorno en fin vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos dando

Voz 1474 13:07 lo discutimos sobre esa frase

Voz 6 13:09 no puede pelear porque creo con este viernes haceros titulares de las ocho por ver a hacer así que qué buena idea hacemos una pequeña pausa y seguimos con rozar en Rosa Márquez buenos días

Voz 9 14:19 eh

Voz 13 14:22 el día hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy

Voz 14 14:30 piel facebook Hoy por hoy

Voz 15 14:36 experiencia y yo creo que es lo que ha cambiado en el mundo de los cruceros ha sido la socialización sentido de la orientación sitúa hace hacia el norte deja por detrás el Duomo hacia la derecha en dirección norte ahí ya sabe que en Venecia Piazza solamente existe una lo voy a estar nunca en el mismo

Voz 1 14:54 tío Paco Nadal buenas tardes hola qué tal

Voz 16 14:56 al muy buenas tardes desde Kristin va que buen como bien dices

Voz 1 15:01 los viernes Carles Francino abre la veintena de los días Paco Nadal

Voz 9 15:12 no tenemos límites geográficos

Voz 17 15:14 pues su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León

Voz 18 15:19 sólo de España sino que también a la historia

Voz 17 15:22 de todo Occidente a la historia de Europa

Voz 1 15:24 Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de esas templar tienen el dinero obtienen el Vaticano aquí la historia

Voz 19 15:37 es un concepto muy amplio muestrario esta hecha de límites llegas demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 1 15:50 la este cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo siglos dice

Voz 20 16:01 moría la madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia apuntó es cadena

Voz 15 16:10 en SER

Voz 6 16:13 corren nuevos tiempos

Voz 1 16:18 que apenas ser

Voz 11 16:28 la fiebre dolores leves o moderados secreción nasal lo hará con el Vico Dios a los primeros síntomas de gripe recupera T

Voz 22 16:35 Il Vico comprimidos recubiertos está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y Qatar al es que cursan con fiebre dolores leves o moderados y secreción nasal a partir de doce años lea las instrucciones de este medicamento con Súria farmacéutico Merck

Voz 11 16:48 pasando grande como algo importante

Voz 6 16:51 los creo que lo primero que hago es encender la radio a ver que están montando

Voz 23 16:55 nacional han acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño en todas las habitaciones el valor de la radio

Voz 1 17:03 en su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 13 17:07 al la Cadena SER Hoy por hoy Toni Garrido

Voz 24 17:20 y más si es siguen ustedes

Voz 6 17:23 luchando Hoy por hoy con Toni Garrido y Pepa Bueno y con Rosana

Voz 25 17:28 en una a los faros dilatados la víctima encontrada

Voz 6 17:38 en el fondo si queremos hacer justicia lleguen los hacer honor no la verdad una creadora pero en el fondo de venimos profundo situar a tu abuela como co creadora de disco

Voz 1474 17:48 te totalmente yo cada uno lo suyo cuenta eso rozar cuéntalo pues bueno mi abuela es gran protagonista de de este disco sobre todo porque bueno hay tres historias que que son la historia de de mi familia en su historia muy yo tengo la suerte de eso de tener una pedazo de mujer mi mi mi familia yo digo es que es matriarcal pero por qué todo gira en torno a ella es de las personas más sabias que que que he tenido delante y encima pues la la tengo en casa ya desde desde niña siempre me me ha explicado todo de una manera brutal es transmisora de de la información genial y mucho las manos tiene muchas historias potentes y entonces elegido tres eh porque tiene muchas más que que también se han puesto un poco delante a mí a en estos dos años y que me ha apetecido contarlo porque también ella está en esa edad no tiene ochenta y siete ochenta y ocho años está ya en el en ese momento punki y en el que todo lo que piensa lo de suelta por la boca y es fascinante lo que aprendo todo lo que aprendo de ella y como me conozco yo cuando me pongo delante

Voz 6 18:51 la Cohen volvió a fumar a los ochenta Pepa para los ochenta

Voz 1474 18:54 aval un chaval que el concierto al que te referías vimos Un vídeo de una conversación Tuilla junto con ella si hay hay cinco mini documentales porque antes de sacar el disco pues yo quería hablar cosa que mi abuela fuera que encontrará esas historias no es también hablábamos de feminismo con ella se me es muy gracioso ver puerta a mi abuela también coronó naturalidad la huelga hablando de cualquier tema que le planteas no no con una naturalidad tan agradecida es increíble una sabiduría popular enorme no si entonces pues eso hablamos de eso hablamos de de su hermano que es es nuestro desaparecido de la Guerra Civil española que encima empecé a escribir la canción y hace un año en contra de la fosa

Voz 3 19:31 a dónde está en Arganda del Rey

Voz 1474 19:34 entonces bueno cómo no voy a contar yo esto cómo no lo voy a contar después de de de vivir en mi casa pues lo que ha supuesto que luego bueno mi mi mis padres tienen una historia clave muy potentes yo soy hija de sacerdote secularizado Mi padre fue sacerdote diez años cuando lo enviaron al pueblo de mi madre se enamoraron y todo eso pues mi abuela que es súper católica también pues lo tuvo que sufrir y luchar

Voz 6 19:58 que a mi me gusta mucho decirse de toses aleja así que vamos pidió esta es la abuela de arrozales

Voz 26 20:05 es visto en aquellos tiempos la mujer llegada en su casa frialdad en la red lo que yo hacía de va hasta bordar pero no fueras a ningún sitio sin habido saberlo sí sin embargo unos son después tenían libertad

Voz 6 20:21 esta es la historia

Voz 3 20:24 nada

Voz 23 20:35 sí

Voz 27 20:47 algo sin interés que hacen pasar por España pasa es el desgarro desgarrada alegría que es

Voz 6 20:52 paradójicamente lo que ha vivido este país este país pasó del desgarro la alegría quizá sin un periodo de entremedias medias basándose era de la de de la dictadura a una democracia sin haber siquiera pensaba entremedias que es lo que estaba ocurriendo

Voz 1474 21:05 pero aquí hay alegría porque yo encuentro donde está sino no sé si hubiera habido esa alegría esta canción la empecé a hacer y cuando encontré la fosa fue cuando pude terminarla con este final feliz Sam trajimos a mi abuela que ella ya no sale casi de de Le Tour pero ella claro decía antes de morir yo me voy a donde están mi hermana a llevarle una flor estuvimos dos horas en en esa fosa que están en cementerio antiguo de Arganda del Rey Ello pocas veces he visto tan feliz a mi abuela cerrando la herida no cerrando cerrando ese sitio Randolph pero desde luego figurando sí sí Cernuda herida porque porque ella el ochenta años sin saber nada nada absolutamente nada no se supo casi nada de la muerte nada del paradero entonces ella pues ya todos están muertos mi bisabuela los hermanos ella es la única que que ha podido decir mina pues están un cementerio no está de más edad de la de la quinto

Voz 3 21:59 el biberón si la historia ahí se llena de matices dieciocho años no

Voz 1474 22:04 sí fue el único que no regresó al pueblo de de ese pelotón que lo mataron unos meses antes de que acabara la guerra bueno pues en mi casa claro eso ha sido un dolor permanente no aunque yo no lo viví eso pero mi abuela yo desde niña pues he escuchado siempre el dónde estará mi hermano no o esa frase matadores de la canción que cada vez que la canto me rompo canallas me lo habéis matado porque esa esa frase si es que las recuerda al pueblo porque es un pueblo pequeño cuando rompes que decía Toni cuando rompes con alegría ahí en ninguna parte de homenaje que cantaba no sí sí canta

Voz 6 22:41 quienes hacían Nile acá hasta es la madre de arrozales encantando

Voz 28 22:45 el primero como los cantando Mi madre la verdadera

Voz 1474 22:55 artista de mi casa si es bueno

Voz 3 22:58 como canta que te mueres mira si roto pero es que afina como nadie ya sabes que escribió en su cuenta de Twitter estos días Felipe Benítez Reyes dice la canción de Rosa León para la que escribí la letra es la historia de amor de tus padres es exacto lleva más de cuatrocientos mil reproducciones en Youtube y casi trescientas en Spotify nunca unos versos míos habían llegado a tanta gente Felipe es uno de mis escritores favoritos si tengo la suerte de que sean

Voz 1474 23:26 mi amigo y en los carnavales de Cádiz del año pasado le dije Felipe yo yo quiero cuenta la historia Biz padre yo no sé existe a la altura de escribir algo así en Lecompte por encima la historia me escribió en una mañana un electrón que yo alucinaba y bueno y cuando se es la historia que más me ha costado contar porque mis padres pues tenían un poco el miedo de devolver a a sacar pues es el tema que con el lema cuenta luego no fuese pues que eso es pues pues hace diez años entonces pues cuando se enamoraron porque era era sacerdote de vocación lo es no porque somos y lo pasaron fatal porque las bueno el el qué dirán las críticas que tuvieron y luego porque querían casarse por la Iglesia entonces hasta que pudieron casarse por la Iglesia pues bueno estuvieron que que sufrir mucho tanto que casi no me han hablado de ese tema no es como un tabú en casa pero tuvieron premio contigo eh claro yo a veces no y con este disco he dicho aquí hay que sacar toda la luz porque cuando uno habla de las cosas es cuando se están uno las los traumas lo que hacen es enquistarse esos se pudre ya que

Voz 6 24:33 con condenó de las cosas con menos argumento hicieron el pájaro espino así que todo aquel el creador que esté escuchando por favor hay una historia ahí

Voz 3 24:41 pero es muy poco les tengo que saca nuevas adicciones

Voz 6 24:45 ah pues no tiene complejos ni tiene límites no no los tiene pues le canta a la manera de Violeta Parra al grandes autoras de

Voz 7 24:57 después de vivir un siglo

Voz 29 25:00 es como descifrar si no sin ser sabio compete

Voz 6 25:06 a México con un aire de ranchera escribí

Voz 23 25:18 a quienes la mirada triste la risa forzada y Turquía

Voz 6 25:24 en su camino como no hay límite pues ha sido a San Román esto es una cosa nuestra veremos encontró que un aire reconocible escuchen este fragmento pequeño es no no tengan ustedes

Voz 11 25:46 Irán

Voz 1 25:49 el que fuertes a la que también Seal

Voz 6 25:52 ya Pérez Cruz

Voz 27 25:57 lo que pasa algo ahí dentro se quedó la amada de suelo

Voz 1474 26:04 ha marcado mucho a todos daban Silvia sé que está ahí versionando la alambrada yo entonces abre copiado el fallido asalto fallido

Voz 6 26:12 el buenos nos hemos dado cuenta de algo interesante lo saben todos tus discos terminan con puntos suspensivos con derecho a quién me ha visto este último cuando el río suena todo se puede suspensivos imaginamos que debe

Voz 1474 26:26 significar algo si es que yo soy mucho de de puntos suspensivos porque para mí es evidente lo que viene después los silencios esos que que son tan importantes por por la expresividad no por la entonación cuando el río suena ya no hace falta decir nada más ya si cada uno pues también lo termina compungido puso

Voz 6 26:46 precisamente de eso va la siguiente porque queremos jugar contigo dejar puntos suspensivos completa vamos a hacerlo con además la actual

Voz 27 26:53 a a veces es un poco intensa ahí

Voz 6 26:57 vamos así contigo a la podemos convertir en algo distinto

Voz 1474 26:59 es un test psicológico lo sabes no

Voz 6 27:01 pues a eso vamos gratis además por la mañana nosotros vamos a poner frases titulas tu las completo las terminan vale venga va la primera

Voz 11 27:10 cuanto peor mejor para todos con perdedor partidos mejor mejor para mí

Voz 3 27:16 el estudio beneficio impresionantes beneficio beneficio pero propio tuyo mío no se este me me pierde me pierdo

Voz 6 27:26 político dijo el beneficio político donde a segunda

Voz 1474 27:28 claro los también en perdón

Voz 11 27:31 es una gran nación y los españoles

Voz 10 27:36 mucho españoles hay sí perdón perdón te tercer es el vecino el que elige al alcalde el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde correcto correcto

Voz 3 27:51 bueno él es fácil hay que repetir la primera la primera por qué me hacéis es Talavera

Voz 10 28:00 hoy no es cosa menor dicho de otra manera es cosa mayores si es ella era la última Somos sentimientos y tenemos

Voz 1474 28:13 hay es tenemos pues persona dijo que algo así somos centímetro pero si sumamos a seres humanos esas personas os seres humanos pero que joyas porcentaje de aciertos es muy elevado

Voz 15 28:23 a leer y qué parte de tu música de

Voz 6 28:26 misma para evadirse de la realidad situando hemos pasado tiempos intensos y muy convulso si ahora parece que está un poco más tranquilo pero espérate que parte de la música te sirve a ti misma como para evadirse de todo lo que hubiese alrededor que no tengo

Voz 1474 28:38 yo escucho muchísima música hay muy diferente es verdad que no tengo prejuicio para nada hay me gusta mucho el hip hop me gusta el flamenco me gusta lo que más escucho es canción de autor evidentemente pero escucho de todo punk también mucho rock tiene mucha alegría roza la enmienda que toca temas

Voz 3 28:56 es duro se en sus canciones e intensos que decimos nosotros tiene mucha alegría y mucha energía y eso eso transforma la dureza en otra cosa

Voz 1474 29:07 hay que acabar con algo positivo o lo negativo siempre también desembocan una enseñanza sí que habló la psicóloga

Voz 6 29:15 el hablan de cosas positivas mañana rezar en va a estar en Badajoz en la de mis padres Melilla dieciocho en Santa Cruz de Tenerife Lanzarote el XX otra vez en Tenerife el veintiuno Las Palmas una especie de Canarias

Voz 1474 29:30 sí sí sí no no nos está

Voz 3 29:33 están muy bien hay en Canarias consulten ustedes las fechas en su web y si te pedimos que se hace es camiseta de gira tipo Metallica Aitken tener

Voz 1474 29:40 hemos y con mensajes Chispi túneles Ximo Puig

Voz 3 29:42 Jaime de la puerta de ETA sí pues ya está adjudicada en un verdadero placer no el placer es mío mil millones de gracia porque me hacía mucha ilusión esta entrevista

Voz 1 29:54 son los tres aquí Pepa yo creo que él ya estaría no ya para que descansar poco

Voz 1474 29:59 misa para esta grafías

Voz 3 30:02 ha sido un beso enorme Maria gracias claro

Voz 6 30:05 no muchísimas gracias encontramos el próximo lunes rezar en la seguimos en Hoy por hoy

Voz 23 30:09 no valía cambiar mis me la que talan

Voz 30 30:30 Diana menos

Voz 23 30:39 SER Lake

Voz 30 30:43 Si la que ha

SER Hoy por hoy

Voz 32 31:45 hola me llamo Myriam indie voz busca emocionarse

Voz 33 31:49 cero me llamó José Mi voz busque sorprender texto me llamo al busca sugerir buscaba seducirte

Voz 13 32:00 Miyamoto voz busca ilusionar

Voz 1 32:04 estas voces no te engañar trabajan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque fría en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio aducía T en la SER credibilidad si habilidad y eficacia aparatos anuncios por cierto me llamo Jorge todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito

Voz 34 32:44 muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado porcino

Voz 1 32:48 guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que P Teresa

Voz 6 32:57 no figurar aparatito

Voz 1 32:59 funciones sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales justa la hacer la aplicación te encantará

Voz 18 34:52 siempre Tondo pues es tanto las imprevistas todo el hombre joven presa de guión ocupa mucho espacio peso de nombre pequeños debidas con un armario ropero de los cuerpos

Voz 3 34:59 mucha

Voz 18 35:00 que a que me está contando construido bueno es verdad que ocupa demasiado espacio que pasado el Nueva York con el algo que me encanta contar además el viernes contemplamos el fines mana la idea una mujer volviendo una tienda es desde Nueva York con el árbol de Navidad días días es de la árbol de novedad digo después de las Navidades inicia perdón usted tenía que devolver dinero prestado

Voz 11 35:26 esto

Voz 9 35:30 aquí el gigante

Voz 18 35:34 sabes una cosa igual tener los dobletes de enero es que me parece una historia tan fatal imagina que si lo hicimos todos hoy lo vimos con una cola larga enorme deje hoy estábamos muertos a bordo cambiando a una labor de enero entonces ya fantástica es dio Estados Unidos estando Estados Unidos que no

Voz 6 35:52 ya hay otras noticias ya saben ustedes en el resumen que hace Tom en todos los días a las nueve de la mañana donde busca entre lo mejor de porque hay muchas noticia de Japón quedan

Voz 18 36:02 bueno a la compra de Japón también es en su punto

Voz 6 36:06 Don calen en Hoy por hoy que diez y veintiséis minutos una hora menos en Canarias fue a ver todas las semanas recibimos todos decenas de mes imágenes vídeos y todo tipo de de chorradas que se queden en el móvil y eso está eso ahí hace bola sólo con el tiempo se pone malo así que vamos a hacer limpieza en el teléfono con el Week de este viernes Gastro

Voz 15 36:36 bueno Gastón Toni bienvenidos a este mundo paralelo de la realidad que es a nuestros grupos de whatsapp de alguna manera vamos a empezar con lo que ha sido protagonista sobre todo al principio de la semana que es el mal tiempo a todo el mundo le he tenido que llegar a mí me llegó hasta a través de tres Whatsapp distintos el famoso audio del grupo de chavales asturianos que no conocían el miedo en sus propios límites ni tenían la menor noción al parecer de lo que es la montaña porque sin ninguna precaución subieron al Angliru hoy hay después quién nos ayude el ciento doce Esta es una suma que a mí me llevó de pequeños extractos de conversaciones distintas entre los sherpas del riesgo los amantes de lo imposible y la gente que tiene cabeza doce sí

Voz 36 37:16 sí somos mayores para saber lo que hacemos eh pero sí cuando subimos había dejado a tu bueno cuando subieron vamos a ver en la alerta Bernal alerta ahí estaba era daré pero cinco eso aquí no lleva bueno pues si no se mueven serán más y usted usted ustedes salen con un vehículo sin cadenas fin cadenas e cuando hay aviso de temporal de nieve

Voz 37 37:37 no es un cuatro por puede propone bloqueos y con todo

Voz 36 37:39 cuatro por cuatro Dieciséis venga

Voz 6 37:42 con este comentario es fantástico es de lo mejor de la semana pero lo siento borra

Voz 15 37:47 la verdad es que se hizo realmente Vidal cuatro cuatro dieciséis también las inevitables mofas que surgieron después a ver no se puede pretender subir una montaña como el chiringuito de la playa que caiga la madre de todas las nevadas y que luego no te caiga la del pulpo entre las respuestas me quedo con la que enviaron a mi grupo de Whatsapp de mis primos locos el miércoles y es que se veía venir esto es algo así como Angliru la respuesta

Voz 38 38:10 además el Angliru Falete es mira al foso San Isidro no es una aventura oye cuatro por cuatro dieciséis

Voz 27 38:26 es razonable que vas a ir sí sí sí

Voz 6 38:30 el borrador zorra gorra por favor venga más

Voz 15 38:32 bueno corrió esta semana en Operación Triunfo programa que ello perdón no veo pero en el que al parecer una de las miembros del jurado la cantante Mónica Naranjo que sí conozco quiso dar una lección de vida de esas que no se olvidan a una concursante llamada Aitana éste es el momento

Voz 3 38:46 pero sabes qué pasa yo tu edad con dieciocho años me fui a México

Voz 34 38:51 sola no llore nunca

Voz 3 38:53 de Tana nunca no llore no yo

Voz 15 38:56 mire en Iker paseo mí me empezaron a llegar mensajes adaptables a esa famosa frase que yo al principio no entendía como por ejemplo yo de pequeña vi cómo se moría la mamá de Bambi no llore nunca están no llore como o por ejemplo yo a tu edad vi cómo acababan Los Serrano no lloren nunca Aitana no llevó o yo estuve da Biel ridículo de Chikilicuatre en Eurovisión no llore nunca están a mayores no llore a diez miles miles y miles

Voz 6 39:24 bueno hay muchas ejemplos decenas de miles de ejemplos pero Aitana pero más Borraes este y Teresa siete

Voz 15 39:30 bueno solamente comentarte que además en su página de Wikipedia de Mónica Naranjo en el que se explica la vida real de pero hay momentos en que dice así que un día se marchó a México Hinault lloró nunca allí vale

Voz 6 39:44 pero que a día de hoy pedía a es ese para ella van por parte fue un dorar en México es que no tenga esto en tu sin el grupo de guasa

Voz 15 39:54 fue en mil novecientos ochenta y cinco que tengo con varios viejos amigos de toda la vida me llegó pronto el lunes Un vídeo divertido Hermes vimos a una cándida niña jugando a un entretenido juego de lo más divulgativo se trata de un juego de anatomía uno pulsa una parte del cuerpo el juego le dice exactamente cómo se llama el aprendiz lo repite pero hay un momento en el que la niña se revela se independiza de criterio formal de la máquina es lo que tiene vivir pegada a la realidad de la calle se de un poco la voz del pueblo

Voz 6 40:33 bueno oye bueno y lo bueno de tener Panrico como el castellano que te da varias opciones corremos

Voz 15 40:39 ya veremos vale yo tengo un grupo de Whatsapp que puede no felicitarse por cumpleaños son por Navidades pero que jamás perdona el aniversario del suceso gracioso tal cual el martes me llevó a algunas cosas gracias a un aniversario por ese día se cumplirán dos años del bochornoso aterrizaje preconcurso pasa palabra de un dúo musical llamado Gemelli

Voz 9 40:58 cree que si hay harina no hacen una cocina aparato que se usa para usar los alimentos olla J séptimo mes del año jueves os sitio con vegetación y con agua aislado en medio de un desierto

Voz 6 41:24 gran colección de disparates que llegó al azar no sabemos porque vuestros antiguo de

Voz 15 41:29 estamos en qué borraría somos aniversario bueno a estas alturas yo ya tengo claro que nunca van a desaparecer entrar un día en nuestras vidas por mal cálculo pero ahí siguen ahí se quedan son Simoni Silvio a los reyes de la hipoteca a plazo fijo y ahora se dedican a hacer giras y hacer monologuistas hablan de temas distintos por ejemplo esta semana de tal

Voz 39 41:46 tenía Zamora luego los liberales piense radical yo pienso que ese sambenito

Voz 6 41:57 estos dos han subido a una ola de frío que no sabemos hasta dónde pero no parece que el camino

Voz 27 42:03 sea el adecuado que les falta un poco de chispa respecto de la primera vez que ese eso es muy difícil

Voz 6 42:11 el gran comentario Sergio García comentario podemos ir a lo último ya por favor vamos eh

Voz 15 42:16 con lo último de un lugar remoto de alguna parte de Colombia me llevó ayer este vídeo que en sí mismo constituye un clásico es esas desfiles de de concursos de belleza que siguen haciendo no sé por qué y dónde siempre después del desfile se le pregunta cosas a la candidata que tampoco sé porque porque la cosa no suele tener

Voz 6 42:32 mucho recorrido y aquí la cosa pues no varía

Voz 9 42:34 es habitual que consideras que es más difícil pedir permiso o pedir perdón

Voz 40 42:40 yo pienso que es más difícil pedir permiso a pedir perdón porque a pedir perdón es como que la buena defensa el parece haber dado porque no nos uno

Voz 1 42:55 cuál de las dos además déficit pedir permiso o pedir permisos Pérez

Voz 40 43:00 Jorge bueno porque la palabra lies Tato uno nada más Le pido permiso perdón a Dios el permiso sólo puede pegadito a cualquier personal Motta

Voz 6 43:10 muy renombradas como tú dices ya está pues yo estaría Sergio Castro hacia las diez y cuarenta y tres una hora menos en Canarias seguimos en Hoy por hoy Toni Garrido

Voz 9 43:48 sí

Voz 11 44:06 el deporte en honor a unos tiempo grande ganado

Voz 18 45:43 en Sucedió una noche hablamos de todo tipo de películas

Voz 46 45:46 junto al límite pero la indecente Maryland

Voz 1 46:32 a a la carta en la aplicación de Cadena Ser en el podcast de nuestra web suscribe

Voz 0391 46:37 para no perderte ningún programa de SER Runner el uno

Voz 11 46:39 versa Running en la red

Voz 34 46:44 corren nuevos tiempos vamos

Voz 11 46:47 escucha

Voz 6 48:27 dimos todos los viernes las llamábamos y cruzamos de una forma extraordinaria no el mundo sino la realidad una realidad intensa en algunos lugares en Miami Nos espera a Marcela Sarmiento Marcela muy buenos días

Voz 9 48:42 muy buenos días qué tal

Voz 6 48:44 qué placer escucharte después de unos días sin hacerlo que tranquila yo son voces como la tuya perdóname Marcela la la de que dan Paz no sé cómo explicarlo pero a mí me dan mucha paz porque Londres encontramos a Emma Roig muy buenos días

Voz 50 48:57 muy buenos días y feliz año feliz

Voz 6 49:00 año hablábamos de que hay momento donde

Voz 50 49:03 hay que parar

Voz 6 49:06 esto caduca hay un día

Voz 9 49:08 dice el quince está todavía dos estamos todavía muy bien

Voz 50 49:13 ya yo repito en Suecia los tenemos solucionado

Voz 18 49:16 nosotros decimos buena continuación en cualquier momento en en enero se puede se grupo Shetty buena continuación buena continuación

Voz 6 49:24 eh Emma tenemos que irnos empezar hoy la conversación por EEUU por Miami porque anoche conociéramos el contenido el contenido de esta sección pues ahí habrá sido de noticias pero no pensamos que al despertar nos asombra haríamos incrédulo aumente con las nuevas declaraciones de Donald Trump recuerden ustedes que Donald Trump ha calificado como agujeros de mierda a países como Haití y El Salvador que Marcela qué está ocurriendo en Estados Unidos o qué pasa cuál es

Voz 51 49:55 sólo en Estados Unidos hay verdadera furia verdadera rabia

Voz 9 50:00 la diera conmoción porque infortunada

Voz 51 50:03 se ha filtrado nuevamente declaraciones que hacen daño a muchísimas nacionalidades específicamente a Salvador como bien lo decías Haití y también países de África se refirió el presidente Trump en esta reunión donde precisamente decir que Estados Unidos sólo recibía países DM dejó indignados no solamente de esas comunidades sino a todos los congresista

Voz 18 50:31 que en ese momento estaban siendo testigos

Voz 51 50:33 de las declaraciones del presidente porque son países que además dar una fuerza laboral fuerte a diferentes estados en Estados Unidos que valga la redundancia por ejemplo los

Voz 18 50:44 madurez años en el estado de California

Voz 51 50:46 día son muy importantes a quién la Florida los haitianos tienen una comunidad inmensa hace muchísimos años y si vale el tema del TPS ha sido esta semana un escándalo habló de el estatus de protección temporal que se les había prometido por veinte años y que ya se cumple pero no hay derecho al que el presidente de la nación más poderosa del mundo este diciendo que eso son países de M Anderson Cooper uno de los más importantes periodistas que pertenece a CNN ayer entre lágrimas dio declaraciones en la noche diciendo la fuerza y las ganas que tiene de ayudar a los haitianos del cariño además que como periodista lo ha unido durante tantos años cubriendo tantos desastres naturales tanta corrupción también en Haití

Voz 6 51:31 pero hay algo incluso permítame más estúpido en unas declaraciones de ese tipo cuando habla de por qué no viene la gente de Noruega hace que venga noruegos parece como si el presidente no entendiera bien porque se produce los flujos migratorios y no entendiera bien qué es lo que ocurre cuando alguien muy ya supe estar tiene que abandonar su hogar para o bien proteger su vida en el caso de de de muchos refugiados o bien tratar de tener una vida mejor parece como si dentro de dos enterraran pues emito muy tú pero sobre unas supremacía geográfico

Voz 51 52:00 es una lástima es una lástima y sobre todo a decir las cosas de la forma como cómo cómo las dice donde las dice y además es que ese impensable que el presidente pueda estar hablando con esos términos de naciones como les decimos que en este momento están sufriendo mucho y bien dices tú porque ese producen estos flujos migratorios pues porque en estos países infortunadamente la pobreza la la corrupción y sobretodo también la violencia tiene a todo el mundo acorralado Toni Emma